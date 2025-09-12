2026 için En İyi 15 BT Dokümantasyon Yazılımı

Tüm BT bilgilerinizi rastgele notlarda, eski mesajlarda veya sadece birinin zihninde saklı olduğunu mu hissediyorsunuz? 😅

Bu durum, teknik takımların işleri hızlı bir şekilde tamamlamasını gerçekten zorlaştırır; cevap aramak, görevleri yeniden yapmak veya aynı sorunları tekrar tekrar gidermekle zaman kaybederler.

İşte bu yüzden iyi bir BT dokümantasyon yazılımına sahip olmak çok önemlidir. Tüm BT bilgilerinizi tek bir yerde tutmanıza, kolayca bulmanıza ve takımla paylaşım yapmanıza yardımcı olur.

Bu nedenle, piyasadaki en iyi BT dokümantasyon yazılım araçlarının bir listesini hazırladık. İster kullanım kılavuzları yazıyor, ister ekipman izlemeyi yapıyor, ister yeni takım üyelerinin işe başlamasına yardımcı oluyor olun, burada her BT takımının düzenli kalmasına ve daha akıllı iş yapmasına yardımcı olacak bir şeyler bulabilirsiniz. 🧠

En İyi BT Dokümantasyon Yazılımında Neleri Aramalısınız?

Doğru dokümantasyon aracını seçmek, hepsi de "en iyisi" olduğunu vaat eden sayısız seçenek arasında yolunuzu bulmaya çalışmak gibi hissettirebilir.

Özellikleri, fiyatları ve entegrasyonları karşılaştırırken, her şey birbirine karışana kadar bu işin içinden çıkamaz hale gelmek çok kolaydır. Ancak şunu unutmayın: Sizin için doğru araç, moda sözcüklerden çok, takımınızın düzenli, verimli ve akıl sağlığını korumasına gerçekten yardımcı olan şeylere bağlıdır.

Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

Güçlü arama : Her şeyi saniyeler içinde bulabilmelisiniz. Kullanıcıların yanıtları anında bulabilmesi için semantik arama, filtreler ve bağlamsal alıntılar içeren araçları tercih edin; bu özellikler özellikle olay müdahalesi veya yeni çalışanların işe alımı senaryolarında hayati önem taşır

Erişim kontrolü ve izinler : Her mühendis veya paydaşın her belgeye erişmesi gerekmez. Doğru araç, hassas yapılandırmaları, kimlik bilgilerini veya mimari planları korumak için rol tabanlı izinleri, SSO ve denetim izlerini desteklemelidir

Gerçek zamanlı işbirliği : Takımınız belgeler üzerinde verimli bir şekilde birlikte çalışabilmelidir. Belge işbirliği yazılımlarını arayın ki takım düzenleme, satır içi yorumlama ve daha fazlasını desteklesin

Teknoloji yığınınızla sorunsuz entegrasyon : Slack, GitHub, Jira ve daha fazlası gibi takımınızın halihazırda kullandığı yazılım uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır

Sürüm geçmişi ve yedeklemeler : Güçlü bir dokümantasyon aracı, belge değişikliklerini kaydeder, önceki sürümlere geri dönmeyi sağlar ve otomatik yedekleme seçenekleri sunar; bu özellikler özellikle denetimler, kesintiler veya takım üyelerinin değişmesi durumunda önemlidir

Çoklu biçim desteği: Dokümantasyonunuz dışa aktarılabilir ve paylaşılabilir olmalıdır. Uyumluluk paylaşımı için PDF'yi, geliştirici dostu biçimler için markdown'u ve şirket içi bilgi tabanları veya portallar için HTML'yi destekleyen araçları arayın

Ve her şeyden önce, BT bilgi yönetimini destekleyen bir araç seçin; böylece belgeleriniz yapılandırılmış, aranabilir ve takım genelinde gerçekten yararlı kalır. 🧠

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

En İyi BT Dokümantasyon Yazılımlarına Genel Bakış

İşte en iyi araçların hızlı bir karşılaştırması:

Araç Anahtar özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli belgeler, iç içe geçmiş sayfalar, görev bağlama Merkezi BT dokümantasyonu ve proje yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Confluence Sayfa sürümleme, Jira entegrasyonu, şablonlar Takım bilgi paylaşımı ve Jira entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5 $'dan başlar. 16 Notion Bloklar, veritabanları, özelleştirilebilir şablonlar Esnek, hepsi bir arada belge ve veritabanı wiki Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $'dan başlar Document360 AI destekli bilgi bankası, sürüm kontrolü, analitik AI özelliklerine sahip özel bilgi tabanı Özel fiyatlandırma Scribe Otomatik ekran görüntüsü kılavuzları, tek tıklamayla oluşturma, çoklu biçimde dışa aktarma Otomasyonlu adım adım süreç dokümantasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 15 $'dan başlar IT Glue Şifre kasası, varlık yönetimi, RMM/PSA entegrasyonları Merkezi BT operasyonları dokümantasyonu ve şifre yönetimi Ücretli planlar 29 $'dan başlar Nuclino Gerçek zamanlı işbirliği, grafik görünümü, minimalist kullanıcı arayüzü Canlı işbirliği özelliğine sahip hafif takım wiki Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8 $'dan başlar GitHub Git sürüm kontrolü, markdown wiki'leri, kod entegrasyonu Sürüm kontrolü içeren kod odaklı dokümantasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 4 $'dan başlar ProPofs KB Özelleştirilebilir temalar, çoklu site yönetimi ve erişim izinleri Kolay, şablon tabanlı bilgi bankası yayınlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar yazar başına aylık 79 $'dan başlar Bit. ai Zengin içerik yerleştirme, belge izleme ve yapay zeka yazma asistanı Çok biçimli belgeler ve etkileşimli içerik Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $'dan başlar Dropbox Paper Gerçek zamanlı düzenleme, görev yönetimi ve Dropbox entegrasyonu Hafif, işbirliğine dayalı belge düzenleme Ücretli planlar 11,99 $'dan başlar. ClickHelp Çoklu biçim çıktısı, proje yönetimi ve sürüm kontrolü Çoklu biçim çıktısı ile teknik yardım yazımı Ücretli planlar 175 $'dan başlar Helpjuice Gelişmiş arama, analiz, özel özelleştirme Güçlü analitik özelliklere sahip odaklanmış bilgi tabanı Ücretli planlar aylık 249 $'dan başlar Tettra Slack entegrasyonu, Soru-Cevap botları, sayfa onayları Google ve Slack ile entegre dahili wiki Ücretli planlar 5 $'dan başlar Doxygen Koddan belgeler otomatik olarak oluşturur, birden fazla dili destekler Kaynak kodundan kod dokümantasyonu Ücretsiz

İşte fonksiyonu, kullanım kolaylığı ve takım işbirliği özellikleriyle öne çıkan en iyi araçlar:

1. ClickUp (Merkezi BT dokümantasyonu ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın yapay zeka destekli ş akışlarını kullanarak dokümantasyon oluşturun, görevleri yönetin, öncelikler atayın ve BT dokümantasyon ş akışlarını izleyin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, takımların teknik dokümantasyon ve projeleri aynı anda yönetmesine yardımcı olur.

En önemli özelliklerinden biri olan ClickUp Docs, harici ve dahili dokümantasyonla uğraşan takımlar için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Çalışma Alanınızda temiz, yapılandırılmış ve gömülü dokümantasyon oluşturmanıza olanak tanır. Üstelik gerçek zamanlı düzenleme, zengin biçimlendirme (tablolar, gömüler, kod blokları) ve hatta iç içe geçmiş sayfaları destekler (karmaşık BT sistemlerini daha küçük, anlaşılması kolay bölümlere ayırmak için mükemmeldir).

Takımınızla işbirliği yaparak ClickUp Docs aracılığıyla belge oluşturun ve geliştirin

ClickUp Docs ayrıca izin kontrolü de sunar, böylece her bir belgeyi kimlerin görüntüleyebileceğine, yorum yapabileceğine veya düzenleyebileceğine siz karar verebilirsiniz.

Dokümantasyonunuzun eyleme yol açması gerekiyorsa (hata bildirme veya yapılandırmaları güncelleme gibi), ilgili belgeleri doğrudan ilgili ClickUp görevlerine bağlayarak her şeyi birbirine bağlı tutabilirsiniz; bu, daha akıllı iş akışı optimizasyonu için mükemmeldir.

ClickUp, teknik yazım için en akıllı AI araçlarından biri olan ClickUp Brain adlı bir AI yazma asistanıyla birlikte gelir. Standart bir çalışma prosedürünü hızlı bir şekilde belgelemek mi istiyorsunuz? Şu gibi bir AI yazma komutunu kullanmanız yeterlidir:

ClickUp Brain'i kullanarak, işe alım kılavuzları ve sorun giderme SOP'ları gibi net ve yapılandırılmış BT dokümantasyonları oluşturun

Brain, belgelerinizi anında biçimlendirmenize ve yapılandırmanıza yardımcı olarak dokümantasyon çabalarınızı daha hızlı, daha sorunsuz ve daha az manuel hale getirir.

Teknik dokümantasyonun nasıl yazılacağından emin değilseniz, ClickUp kullanıma hazır bir ClickUp Teknik Dokümantasyon Şablonu sunar. Bu şablon, BT takımlarının yazılım, API'ler, sistem yapılandırmaları ve daha fazlasını belgelemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Şablon, "Genel Bakış", "Sistem Gereksinimleri" ve "SSS" gibi önceden yapılandırılmış bölümler içerir, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teknik Dokümantasyon Şablonu ile BT dokümantasyon ş Akışlarını daha verimli hale getirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yineleyen görevleri otomatikleştirme: ClickUp otomasyonları ile güncel olmayan belgeler için hatırlatıcı uyarılar veya yeni girdileri incelemek üzere birini atama gibi dokümantasyon süreçlerini otomatikleştirin ClickUp otomasyonları ile güncel olmayan belgeler için hatırlatıcı uyarılar veya yeni girdileri incelemek üzere birini atama gibi dokümantasyon süreçlerini otomatikleştirin

Görevler oluşturun: Dokümantasyon eylem öğelerini takip edilebilir görevlere dönüştürün. Güncellemeleri atama, son teslim tarihleri ekleme ve görevleri belge bölümlerine bağlama gibi dokümantasyon düzenini korumak için idealdir

Global arama: ClickUp Kurumsal Arama ile Görevler, Belgeler, yorumlar ve ek dosyalar arasında her şeyi bulun. Klasörleri tek tek taramadan ayrıntıları hızlı bir şekilde bulması gereken BT takımları için vazgeçilmez bir özellik

ClickUp'ın sınırlamaları

Platform, yeni kullanıcılar için kullanımı karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun söylediği şey:

ClickUp, tüm işlerimizi tek bir yerde merkezileştirmeye yardımcı olur; bu da dağınık iletişim ihtiyacını azaltır ve takım uyumunu artırır. Özelleştirilebilir görünümler, otomasyon ve net dokümantasyon sunarak farklı takımlar arasında çok sayıda test görevini izleme sorununu çözer.

💟 Bonus: Brain MAX , BT dokümantasyonunu zahmetsizce oluşturmanızı sağlayan, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır . Her ayrıntıyı tek tek yazmak yerine, sesli metin dönüştürme özelliğini kullanın. Kurulum adımlarınızı, sorun giderme ipuçlarınızı veya süreç notlarınızı sesli olarak söyleyin; Brain MAX, sözlerinizi anında yakalayıp net ve yapılandırılmış bir dokümantasyon haline getirsin. Bu, karmaşık BT ş Akışlarını belgelemek, bilgileri güncel tutmak ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için en hızlı yoldur.

2. Confluence (Takım bilgi paylaşımı ve Jira ile entegrasyon için en iyisi)

Confluence aracılığıyla

Atlassian tarafından sunulan Confluence, takımların içeriği verimli bir şekilde oluşturmasına, paylaşmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir işbirliği çalışma alanıdır. Sayfaları sorunlara kolayca bağlayarak projelerinizi ve belgelerinizi senkronize tutabileceğiniz için, Jira gibi Atlassian araçlarını halihazırda kullanan BT takımları için kullanışlıdır.

Ayrıca teknik belgeler, işe alım süreçleri ve daha fazlası için kapsamlı bir şablon kütüphanesi de sunar. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yorum ekleyebilir ve izin ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Confluence, sayfaların hiyerarşik olarak düzenlenmesini de destekler; böylece takımlar ve projeler arasında karmaşık bilgileri kolayca yapılandırabilirsiniz.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Canlı Jira sorunlarını ekleyin: Hatalara, dağıtımlara veya destek taleplerine ilişkin anlık bağlam bilgisi için Hatalara, dağıtımlara veya destek taleplerine ilişkin anlık bağlam bilgisi için proje belgelerinde gerçek zamanlı Jira bilet durumlarını görüntüleyin

Netliği artırmak için makroları kullanın: Teknik belgeleri daha okunabilir hale getirmek için kod blokları, daraltılabilir bölümler, durum etiketleri ve açıklama kutuları gibi dinamik içerikler ekleyin

Yapılandırma dosyalarını ve günlükleri sayfa içinde saklayın: Kolayca başvurabilmek için .conf, .yaml, .log ve diğer teknik dosyaları ek dosya olarak ekleyin

Confluence'ın sınırlamaları

İçeriklerin yeniden kullanımı veya sayfalar arası senkronizasyon için yerleşik ş Akışları bulunmadığından, takımlar genellikle belgeleri manuel olarak çoğaltmak ve güncellemek zorunda kalır

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz : En fazla 10 kullanıcı

Standart : 5,16 $/kullanıcı/ay

Premium : 9,73 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Confluence hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Toplantı notları, proje planları, ürün gereksinim belgeleri (PRD'ler), SWOT analizleri ve daha fazlası için geniş şablon kütüphanesi. Bu şablonlar harika bir başlangıç noktası sağlar ve ekiplerin bilgi oluşturma ve paylaşım yöntemlerini standartlaştırmaya yardımcı olur. Düzenleyici, sade ve kullanıcı dostudur; bu da teknik bilgiye sahip olmayan takım üyelerinin kullanmaya başlamasını kolaylaştırır.

⚡ Şablon Arşivi: İç süreçlerinizi belgelemek için hızlı bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp'ın hazır SOP şablonlarına göz atın ve dakikalar içinde net, uygulanabilir kılavuzlar oluşturun

3. Notion (Esnek, hepsi bir arada belge ve veritabanı wiki için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, aynı zamanda bir BT dokümantasyon aracı olarak da işlev gören blok tabanlı bir Çalışma Alanıdır. Takımlar, metin, veritabanları, senkronizasyonla erişilebilen bloklar ve gömülü içerikleri bir araya getirerek ölçeklenebilir bilgi merkezleri oluşturabilir.

Veritabanı özelliği, dinamik BT akışlarını yönetmek için filtreleme, çoklu görünümler (tablo, pano, takvim, galeri) ve formül tabanlı mantığı destekler. Daha hızlı kurulum için kullanıcılar ücretsiz ve premium şablonlarla başlayabilirken, Notion AI belgeleri saniyeler içinde taslak haline getirme, özetleme veya çevirme konusunda yardımcı olabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Geri bağlantılar içeren bağlantılı dokümantasyon: Kolay çapraz referanslama için ilgili sayfalar arasında çift yönlü bağlantılar oluşturun (ör. sunucu envanterinizi ağ şemalarına bağlayın)

Yapılandırılmış BT akışları için veritabanları: Özelleştirilebilir görünümler ve özelliklerle olaylar, değişiklik günlükleri, BT varlık envanterleri veya API referansları için takip araçları oluşturun

Medya gömme ve markdown destekleri: Kod blokları, diyagramlar, videolar, PDF'ler ve markdown'u doğrudan ekleyin

Notion'un sınırlamaları

Sınırlı erişim denetimleri (kullanıcı başına izin ayrıntı düzeyi temel düzeyde kalabilir) ve çevrimdışı kullanım genellikle zayıf bir nokta olarak gösterilir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Plus : Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 24 $

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Notion AI Eklentisi: Üye başına aylık 10 $

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun söylediği şey:

Kuruluşum ve takım yapımla ilgili hemen hemen her şeyi oluşturma özgürlüğüne sahip olmayı seviyorum. Artık yapay zeka da entegre edildiği için metinleri kolayca oluşturmama yardımcı oluyor.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor; bu da e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları taramakla harcanan yılda 120 saatten fazla zamana denk geliyor. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain ile tanışın. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar; böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar; bu, kişi başına yıllık 250 saatin üzerinde bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle takımınızın neler başarabileceğini bir düşünün!

4. Document360 (AI özelliklerine sahip özel bir bilgi bankası için en iyisi)

Document360 aracılığıyla

Document360, ana sayfayı özelleştirme ve kendi alan adınızı kullanma seçenekleriyle, ister herkese açık ister gizli olsun, markalı bir bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanıyan araçlar sunar. Özellikle BT takımları, belge sürüm kontrolü, kategori yönetimi ve ş akışı özelleştirme gibi özelliklerin yanı sıra, sade bir markdown düzenleyici veya WYSIWYG arayüzünde çalışabilir.

Ayrıca, kullanıcılara herhangi bir web sayfasından veya uygulamadan doğrudan bilgi tabanına erişim sağlamak üzere tasarlanmış bir bileşen olan Bilgi Tabanı Asistanı da bulunmaktadır. Analitik açısından Document360, kullanıcıların ne aradıkları, hangi makaleleri okudukları ve ne kadar etkileşimde bulundukları dahil olmak üzere, içerikle nasıl etkileşimde bulunduklarına dair içgörüler sağlar.

Document360'ın en iyi özellikleri

Ask Eddy (AI asistanı) : Makaleler öneren ve akıllı arama özelliğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını daha hızlı bulmalarına yardımcı olan daha akıllı içerikler oluşturun

SEO: Site haritaları, robots.txt ve makale düzeyinde SEO yapılandırmaları gibi özelliklerle bilgi tabanınızı arama motorları için optimize edin

Platform REST API: Daha iyi otomasyon ve ş akışı kontrolü için bilgi tabanınızdan okuma ve yazma işlemlerine olanak tanıyan özel entegrasyonlar oluşturun

Document360 sınırlamaları

Buna yerleşik destek sunan rakip araçların aksine, düzenleyicide doğrudan açıklama simgeleri ekleyemezsiniz

Document360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Document 360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Document 360 hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Document360'ı kurup kullanmaya başlamanın ne kadar kolay olduğunu gerçekten çok beğendim. Arayüzü temiz ve sezgisel; bilgi tabanımızı düzenlemeyi çok kolay hale getiriyor.

5. Scribe (Otomasyonlu adım adım süreç dokümantasyonu için en iyisi)

Scribe aracılığıyla

Scribe, BT takımlarının kılavuzları ve biçimlendirilmiş sayfaları tek bir yerde kullanarak BT politikaları ve prosedürleri için adım adım dokümantasyon oluşturmasına yardımcı olur. Özellikleri arasında klasör düzenleme, belge filtreleri, hazır sayfa şablonları, sıralama seçenekleri ve görünüm izleme yer alır.

Scribes ve sayfaları doğrudan Confluence, Notion, SharePoint ve HubSpot gibi araçlara yerleştirmenizi sağlayan Smart Embed özelliği sunar, böylece dokümantasyon ekibinizin zaten çalıştığı yerde bulunur. Ayrıca belge görünümleri, tepkiler ve takım arkadaşlarına davetler için bildirim ayarlarını da yönetebilirsiniz.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Scribe AI entegrasyonu : Kendi Scribe'larınızı AI tarafından oluşturulan metinlerle birleştirerek, araçlarınıza ve ş akışlarınıza uyarlanmış, şirketinize özel süreç belgeleri oluşturun

Animasyonlu Scribe oynatma : Scribe'larınızı Film olarak gömün, böylece izleyiciler adım adım süreçleri animasyon ve isteğe bağlı sesli anlatımla izleyebilsin

Pages'da zengin medya destekleri: Videolar, formlar, akış şemaları ve belgeler dahil 1.000'den fazla medya türünü doğrudan Pages'a ekleyerek daha etkileşimli ve görsel dokümantasyon oluşturun

Scribe sınırlamaları

Adımların yeniden sıralanması, sınırlı kontrol ve sorunsuz sürükle-bırak özelliği olmadığından zorlu bir işlem gibi gelebilir

Kullanıcılar kayıt sırasında adımları gerçek zamanlı olarak düzenleyemez veya silemez

Scribe fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro Takım : Koltuk başına aylık 15 $

Pro Personal: Kullanıcı başına aylık 29 $

Scribe puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (20 yorum)

Gerçek kullanıcılar Scribe hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun söylediği şey:

Scribe'ın en iyi özelliği, ekran yakalamalarını düzenleme ve açıklama ekleme konusundaki sağlam yeteneğidir; bu da onu ayrıntılı ve anlaşılması kolay kılavuzlar, eğitimler veya belgeler oluşturmak için güçlü bir araç haline getirir.

⚡ Şablon Arşivi: Takımınız için tekrar kullanılabilir kılavuzlar oluşturmanız mı gerekiyor? Ş akışlarını standartlaştırmak ve biçimlendirme için harcadığınız zamandan tasarruf etmek için hazır süreç dokümantasyon şablonlarını kullanmayı deneyin.

6. IT Glue (Merkezi BT operasyonları dokümantasyonu ve şifre yönetimi için en iyisi)

IT Glue aracılığıyla

IT Glue, Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları (MSP'ler) ve BT takımları için geliştirilmiş sezgisel bir BT dokümantasyon yazılımıdır. Tüm dijital bilgilerinizi tek bir yerde merkezileştirmenize, standartlaştırmanıza ve güvenlik içinde yönetmenize yardımcı olur.

Liste Görünümü sayesinde, yapılandırmalar, etki alanları, kişiler ve belgeler gibi çok sayıda veriyi hızlı bir şekilde filtreleyebilir, sıralayabilir ve arayabilirsiniz. Ayrıca, oturumlar arasında filtrelerinizi de hatırlar. IT Glue, doğru izinlere sahip kullanıcıların birden fazla kuruluşun verilerini görmesini sağlayan Global Listeler özelliğini de içerir. Bu, varlık ilişkilerini ve müşteriye özgü kurulumları izlemeyi çok daha kolay hale getirir.

Kapsamlı dokümantasyonu desteklemek için takımlar, ş akışlarına uygun özel varlık şablonları da oluşturabilir.

IT Glue'nun en iyi özellikleri

İlişkilendirme özellikleri : Belgeleri ve varlıkları anında birbirine bağlayarak içerik görünürlüğünü artırın ve manuel izlemeyi azaltın

Çalışma kılavuzları ve SOP'lar: Yapılandırılmış SOP'lar oluşturun ve bunları Çalışma Kılavuzları olarak dışa aktarın; bu, özellikle müşteri devirleri, denetimler veya şirket içi eğitimler için kullanışlıdır

Cooper Copilot: Yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanarak ilgili dokümantasyonu otomatik olarak önerir; böylece takımlar ihtiyaç duyduklarında bağlam bilgisine sahip bilgilere hızla erişebilir

IT Glue'nun sınırlamaları

Arama fonksiyonu bazen genel veya kuruluş genelinde arama yapmak yerine ön tanımlı olarak belirli bir bölüme veya konuya yönlendirir; bu durum, ayarlamayı kafa karıştırıcı hale getirebilir

IT Glue fiyatlandırması

Temel : Aylık 29 $

Seçim : Aylık 38 $

Kurumsal: Aylık 44 $

IT Glue puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar IT Glue hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Yazılım, şifreleri ve diğer belgeleri yönetme konusunda son derece esnektir. DattoRMM kullanıyoruz, bu yüzden onu IT Glue ile entegre etmek işleri kolaylaştırıyor.

7. Nuclino (Canlı işbirliği özelliğine sahip, hafif bir takım wiki'si için en iyisi)

Nuclino aracılığıyla

Nuclino, BT takımlarının takım genelindeki ş akışlarını tek bir yerde toplayabileceği minimalist bir wiki'dir.

Çalışma Alanınızda konuların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren bir Grafik Görünümü içerir ve belgeler arasındaki ilişkileri anlamayı kolaylaştırır

Ayrıca Nuclino, ilerlemeyi, sahipliği, etiketleri ve diğer anahtar alanları izlemek için özelleştirilebilir sütunlara sahip, dokümantasyonu bir elektronik tablo gibi yönetmenizi sağlayan bir Tablo Görünümü sunar. Takım içgörülerine, denetim günlüklerine, gelişmiş arama filtrelerine ve rol tabanlı izinlere erişim sağlayan Nuclino, BT ekiplerine politika belgelerinden sorun giderme kılavuzlarına kadar her şeyi yönetmek için basit ama güçlü bir araç seti sunar.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Sidekick(AI) : İçerik yazın, düzenleyin ve özetleyin ya da dokümantasyon ş akışlarını iyileştirmek için 2D, 3D veya fotogerçekçi görüntüler oluşturun

Zengin medya destekı : Mermaid diyagramları ekleyin, videolar gömün veya Canvas'ı kullanarak Beyaz Tahtalar, akış şemaları ve görsel belgeler oluşturun

Geliştirici dostu API: Dokümantasyon süreçlerini otomasyonla otomatikleştirin ve esnek, okuma/yazma API'si sayesinde Nuclino'yu diğer araçlarla entegre edin

Nuclino'nun sınırlamaları

Sorunsuz yedeklemeler için tam veri kontrolü veya yeterince zengin bir API sunmaz; bu durum, hassas iş bilgilerini işleyen takımlar için bir endişe kaynağı olabilir

Nuclino fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : 8 $/kullanıcı/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Nuclino puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şöyle diyor:

Nuclino, işini belgelemek için basit ama etkili bir yönteme ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu bir şirket olarak takımımıza çok iyi uyum sağladı. Mükemmel işbirliği özellikleri sayesinde, toplantı yapımız ve toplantı organizasyonlarımızla inanılmaz bir uyum içinde çalışıyor.

👋🏾 Teknik dokümantasyona nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Takımınıza (ve gelecekteki kendinize) gerçekten yardımcı olacak BT dokümantasyonunu yapılandırma ve yazma konusunda yol gösterici bu kısa videoyu izleyin.

8. GitHub (Sürüm kontrolü içeren kod odaklı dokümantasyon için en iyisi)

GitHub aracılığıyla

GitHub, BT takımlarının uçtan uca teknik dokümantasyonlarını oluşturmasına, yönetmesine ve otomasyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olur.

GitHub Pages ile takımlar, API referanslarından iç bilgi merkezlerine kadar her şey için ideal olan, temiz ve statik dokümantasyon web sitelerini doğrudan depolarından yayınlayabilir. Özel alan adlarını, dallar aracılığıyla sürümlemeyi ve ana dalınızdan veya belge dalınızdan kolay dağıtımı destekler.

Karmaşık süreçleri yöneten takımlar için GitHub, test etme, yayınlama veya güncellemeleri biçimlendirme gibi dokümantasyon ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmenizi sağlayan GitHub Actions'ı da sunar. Eylemler, çekme talebleri, commitler veya zamanlamalarla tetiklenebilir ve dokümantasyonunuzun kodla senkronizasyonunu sağlar.

GitHub'ın en iyi özellikleri

GitHub Copilot : AI'yı kullanarak komut dosyalarını otomatik olarak tamamlayın, notlar oluşturun veya düzenleyicinizin içinde doğrudan dokümantasyonla ilgili kod yazın

Paket entegrasyonları : Kolay erişim ve dağıtım için iç araçları, SDK'ları veya kütüphaneleri dokümantasyonun hemen yanında barındırın

GitHub Projeleri: Görev yönetimi için görsel bir katman ekleyerek, takımların platformdan ayrılmadan belgelerle ilgili sorunları düzenlemesine, güncellemelere öncelik vermesine ve sprintleri yönetmesine yardımcı olur

GitHub sınırlamaları

Büyük ikili dosyalar ve medya ağırlıklı içerikler performansı yavaşlatabilir ve depolama maliyetlerini artırabilir

GitHub fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 4 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 21 $

GitHub puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GitHub hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

GitHub, sürüm kontrolü, kod işbirliği ve proje yönetimi için haftalık iş akışımın bir parçasıdır. GitHub, takımın verimliliğini sürdürmesini sağlayan Çekme Talebi, eylemler, sorun izleme, tartışmalar vb. dahil olmak üzere zengin özellikler sunar.

⚡ Şablon Arşivi: Boş bir sayfadan başlamayın, kullanıma hazır teknik dokümantasyon şablonlarıyla zaman kazanın. Bu şablonlar Genel Bakış, Kurulum ve SSS gibi yapılandırılmış bölümler içerir; böylece biçimlendirmeye değil, içeriğe odaklanabilirsiniz

9. ProProfs Bilgi Bankası (Kolay, şablon tabanlı bilgi bankası yayınlama için en iyisi)

ProProfs Bilgi Bankası aracılığıyla

ProProfs Knowledge Base, takımların iç bilgi birikimini, standart çalışma prosedürlerini (SOP) ve müşteriye yönelik yardım merkezlerini düzene sokmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir başka BT dokümantasyon aracıdır. Yapay zeka destekli düzenleyicisi ProProfs AI, içerik oluşturma sürecini hızlandırır ve yazarken akıllı öneriler sunar.

Ayrıca, Word, PDF ve HTML gibi biçimlerdeki mevcut belgeleri kolayca içe aktarmanıza olanak tanıyarak geçiş süreçlerinde zaman tasarrufu sağlar. Yerleşik analitik, SEO araçları ve gerçek zamanlı sayfa izleme özellikleriyle ProProfs, takımların daha iyi belgeleme yapmasına ve BT bilgi tabanını optimize etmesine yardımcı olur.

ProProfs Bilgi Bankası'nın en iyi özellikleri

Sekmeler görünümü : Birden fazla yardım sayfası arasında anında geçiş yapın, böylece gezinme daha verimli hale gelir

İçerik parçacıkları ve koşullu içerik : Metin bloklarını yeniden kullanın ve görünürlüğü kullanıcı rollerine veya davranışlarına göre özelleştirin

Bağlamsal yardım: Kullanıcıları yönlendiren araç ipuçları, ışık kutuları ve açılır pencereler ekleyin

ProProfs Bilgi Bankası'nın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, esnek bildirim denetimlerinin eksik olduğunu belirtiyor; yayınlanmayı bekleyen belgelerle ilgili uyarıları yalnızca hesap sahibi alıyor, konu uzmanlığına göre uygun düzenleyiciler bu bildirimlerin dışında kalıyor

ProProfs Bilgi Bankası fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Essentials: Yazar başına aylık 79 $

İş: Yazar başına aylık 99 $

ProProfs Bilgi Bankası puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)Capterra: 4,7/5 (25'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ProProfs Bilgi Bankası hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun söylediği şey:

Bu araç, çevrimiçi bir ürün belgesi oluştururken çok büyük bir yardımcıdır. Bağlamsal yardım özelliği, bir ürünle ilgili karmaşık özellikleri ve terminolojileri açıklamak için araç ipuçları, açılır pencereler ve ışık kutuları eklemenize olanak tanır. Sunduğu MS Word benzeri düzenleyici ile içerik yazmak ve düzenlemek çok kolaydır. Hatta içerik, resim ve videoları doğrudan ürün belgesine yükleyebilirsiniz.

10. Bit.ai (Çok biçimli belgeler ve etkileşimli içerik için en iyisi)

Temiz bir arayüz ve blok tabanlı düzenleyiciye sahip Bit.ai, takımların videolar, grafikler, formlar, PDF'ler ve 100'den fazla türde gömülü içerikle zenginleştirilmiş, görsel olarak çekici belgeler oluşturmasına yardımcı olur.

Alt sayfaları bir ana belgenin altına yerleştirerek, herhangi bir belgeyi ortak Çalışma Alanı veya gezinilebilir bir iç wiki'ye dönüştürebilir ve takımların net bir hiyerarşik yapı sürdürmesine yardımcı olabilirsiniz.

AI Genius Writing Assistant, doğrudan düzenleyiciye entegre edilmiştir ve fikir üretme, içerik oluşturma ve metin düzeltme süreçlerinde yardımcı olur. Smart Widgets, platform değiştirmeye gerek kalmadan zengin entegrasyonlar sağlayarak Bit'in fonksiyonelliğini daha da genişletir. Örneğin, kod parçacıklarını, elektronik tabloları ve analiz gösterge panellerini doğrudan bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bit.ai'nin en iyi özellikleri

Akıllı arama : Çalışma alanınızda bulunan belge içeriğini, etiketleri ve meta verileri analiz ederek hızlı ve alakalı sonuçlar sunar

Gelişmiş paylaşım denetimleri : Belge görünürlüğünü güvenli bir şekilde yönetmek için parola koruması, erişim süresi dolumu ve bağlantı izleme özellikleri sunar

Ş Akışı geliştiriciler: Okundu bilgisi ile belge etkileşimini izleyin, sürüm geçmişini kullanarak değişiklikleri izleyin ve yeniden kullanılabilir şablonlarla işleri hızlandırın

Bit.ai'nin sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, PDF yüklerken bağlantıların bozuk olduğunu bildiriyor ve izleyicilerin izlenebilir bağlantılara erişmek için adlarını ve e-posta adreslerini girmeleri gerektiğini söylüyor

Bit.ai fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $

İş : Aylık 20 $

AI eklenti: Ayda 100.000 kelime başına 10 $

Bit.ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bit.ai hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Bit.ai, takımım ve ben için belgeleri oluşturma, paylaşım ve yönetme sürecini kolaylaştırıyor. Video kılavuzları ve kullanıma hazır şablonlar bize çok zaman kazandırıyor; gizli Çalışma Alanları ise hassas bilgileri güvenli ve verimli bir şekilde yönetmek için vazgeçilmez. Otomatik sürüm geçmişi de aynı belgeyi birden fazla kişi düzenlerken hayat kurtarıcı oluyor.

11. Dropbox Paper (Hafif, ortak belge düzenleme için en iyisi)

Dropbox aracılığıyla

Dropbox Paper, gerçek zamanlı düzenlemeyi destekler; böylece birden fazla takım üyesi aynı anda işbirliği yapabilir. Ayrıca görevleri atamak veya izlemek için @bahsetmeler, yorumlar ve kontrol listeleri de mevcuttur. Videolar, resimler, Google Haritalar ve hatta Pinterest pinleri gibi zengin medya öğelerini ekleyerek basit bir belgeyi etkileşimli bir Çalışma Alanı'na dönüştürebilirsiniz.

Takımlar ayrıca önceden hazırlanmış şablonları kullanarak yapılandırılmış belgeler oluşturabilir veya bunları proje zaman çizelgeleri ve ürün yol haritalarına göre özelleştirebilir. Belgelerinizi PDF veya Word biçimlerine aktararak Dropbox dışında paylaşımı kolaylaştırabilirsiniz.

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri

Belge taslağı oluşturma: Başlıklara göre otomatik olarak bir taslak oluşturur ve uzun belgeler içinde hızlı gezinme imkanı sağlar

Alt sayfalar ve iç bağlantılar: Kapsamlı BT dokümantasyonunu mantıklı alt bölümlere ayırın ve ilgili belgeleri veya harici kaynakları birbirine bağlayın

Uygulanabilir kontrol listeleri ve görev atama: BT süreçlerindeki adımları izlemek için kontrol listelerini entegre edin ve dokümantasyon içinde takım üyelerine son teslim tarihi olan görevler atayın

Dropbox Paper sınırlamaları

Masاüstü uygulamasından klasör oluşturamazsınız, bu da belgeleri düzenlemeyi biraz zorlaştırabilir

Dropbox Paper fiyatlandırması

Artı: Aylık 11,99 $

Professional: Aylık 19,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 18 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Dropbox Paper puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Dropbox Paper hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun söylediği şey:

Dropbox, hareket halindeyken belge düzenleme ve oluşturma için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Çok sayıda özelliği mükemmel ve anlaşılması kolaydır. Takım üyeleriyle işbirliği yapmak, onları davet etmek ve kolaylıkla düzenleme yapmak çok kolaydır.

12. ClickHelp (Çoklu biçim çıktısı ile teknik yardım metinleri oluşturmak için en iyisi)

ClickHelp aracılığıyla

ClickHelp, konu tabanlı bir içerik oluşturma yaklaşımı kullanan, tarayıcı tabanlı bir BT dokümantasyon platformudur. İçeriği, güncellemesi, yeniden kullanımı ve düzenlemesi daha kolay olan modüler birimlere ayırmanıza olanak tanır. Her dokümantasyon proje, katkıda bulunanlar için özel bir Çalışma Alanı görevi görürken, yayınlar ise son halini alan ve kullanıcıya sunulan çıktı olarak işlev görür; böylece taslaklar ve canlı içerik birbirinden net bir şekilde ayrılır.

ClickHelp, içerik oluşturmayı kolaylaştıran ve genel yazım kalitesini artıran bir yapay zeka yazma asistanı olan WriteAssist ile birlikte gelir. Platform, okuyucu davranışları, içerik okunabilirliği ve takım performansı hakkında içgörüler sunan güçlü raporlama özellikleri sunar.

ClickHelp'in en iyi özellikleri

Tek kaynaklı araçlar : Parçacıklar, değişkenler ve koşullu blokları kullanarak tek bir kaynaktan birden fazla çıktı oluşturun

Otomatik konular : Dokümantasyon yapınıza göre indeks, sözlük veya içindekiler konularını otomatik olarak oluşturun

İşbirliğine dayalı ş Akışı yönetimi: Konu durumları, görevler ve yerleşik inceleme ş Akışlarıyla takım işbirliğini kolaylaştırın

ClickHelp sınırlamaları

Ana Gösterge Paneline dönmek için doğrudan bir gezinme seçeneği bulunmamaktadır; bu durum, proje genel bakışlarına erişimi yavaşlatabilir

ClickHelp fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 185 $

Growth : Aylık 310 $

Professional: Aylık 610 $

ClickHelp puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20 yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickHelp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ClickHelp'i ve genel olarak özelliklerini beğeniyorum, ancak burada yapay zeka özelliklerine odaklanmak istiyorum. Mümkün olduğunca sık ClickHelp'in Answer Genius ve Write Assist özelliklerini kullanıyorum. Bu özellikler, teknik yazar olarak ş akışımı önemli ölçüde iyileştirdi. Answer Genius, okuyucularımıza anında ve alakalı öneriler sunarak, sık karşılaşılan kullanıcı sorularını etkili bir şekilde yanıtlamayı kolaylaştırıyor. Write Assist, metinleri düzelterek, netlik sağlayarak ve hatta okunabilirliği artırmak için öneriler sunarak içerik oluşturma sürecimi hızlandırıyor. Bu araçlar harika çalışıyor, zaman kazanmamı sağlıyor ve dokümantasyonumun genel kalitesini artırıyor.

13. Helpjuice (Güçlü analiz özelliklerine sahip odaklanmış bilgi tabanı için en iyisi)

Helpjuice aracılığıyla

Helpjuice, geliştirme takımları için markdown ve teknik olmayan kullanıcılar için WYSIWYG olmak üzere çift düzenleyici kurulumuyla gelir ve her katılımcıya içerik oluşturmak için rahat bir yol sunar. Takımlar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yorum bırakabilir ve değişiklikleri izleyebilir, böylece içeriği güncel tutmak daha kolay hale gelir.

Yapay zeka yetenekleri oldukça kullanışlıdır; özellikle dikkat çekici alt başlıkları otomatik olarak oluşturan Alt Başlık Önerisi aracı ve bilgi bankası içeriğinize dayalı olarak kullanıcıların sorularına anında akıllı yanıtlar sunan Swifty AI Chatbot öne çıkmaktadır.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Görsel düzenleyici özelleştirme : Kod yazmaya gerek kalmadan bilgi tabanınızın düzenini, başlığını ve altbilgisini kolayca kişiselleştirin

Analitik gösterge paneli : Makale görünümlerini, arama trendlerini ve kullanıcı davranışlarını izleyerek dokümantasyon eksikliklerini belirleyin ve içeriği iyileştirin

Swifty AI Helpbar: AI destekli arama ve sohbeti doğrudan arama arayüzüne entegre ederek gezinmeyi iyileştirin ve destek sorgularını azaltın

Helpjuice'un sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arama sonuçlarının her zaman doğru olmadığını ve geri bildirimlere veya analizlere erişmenin çok fazla tıklama gerektirdiğini söylüyor

Helpjuice fiyatlandırması

Aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla

Helpjuice puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Helpjuice hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun söylediği şey:

İçerik eklemek nispeten kolaydır ve otomasyon çeviri modülü çok faydalıdır. Desteklediğiniz bir ürün için bir yardım kütüphanesi veya yalnızca takımınızın ya da dış kullanıcıların erişebilmesi gereken belgeler için bir yapı oluşturmak iyi bir fikirdir.

14. Tettra (Google ve Slack ile entegre wiki için en iyisi)

Tettra aracılığıyla

Tettra, Slack'te çalışan ve hızlı hareket eden takımlar için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hafif bir iç bilgi bankasıdır. Şablonları kullanarak yapılandırılmış sayfalar oluşturabilir, bunları kategorilere ayırabilir ve takım tabanlı izinlerle erişimi kontrol edebilirsiniz.

Tettra’nın yapay zeka asistanı Kai, mevcut belgeleri tarayarak takım üyelerinin sorularına anında yanıt verir. Kai’ye doğrudan Slack üzerinden erişilebilir; böylece kullanıcılar iletişim platformundan ayrılmadan gerçek zamanlı yanıtlar alabilirler.

Tettra'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş arama fonksiyonu : Tam kelime eşleştirme ve terim hariç tutma özelliklerini kullanarak kesin aramalar için sonuçlar alın

Soru-cevap biçimi desteği : Şirket bilgilerini yapılandırılmış bir soru-cevap biçiminde kolayca düzenleyerek bilgileri hızlı bir şekilde bulun ve anlayın

İçerik doğrulama ş akışları: Planlanmış incelemeler ve onaylarla dokümantasyonun doğruluğunu sağlayın

Tettra'nın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diyagramlar, yazı tipleri ve renk biçimlendirme gibi görsel öğeler için sınırlı destek sunulmasını bir sorun olarak belirtmiştir

Tettra fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $ (en az 10 kullanıcı)

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 10 $ (en az 10 kullanıcı)

Professional: Yıllık 7.200 $ (ilk 50 kullanıcı dahil)

Tettra puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tettra hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Tettra, bilgi tabanımızı düzenlemek ve aramak için mükemmeldir. Takım üyelerinin işe başlarken süreçlerimizi ve prosedürlerimizi kolayca keşfetmelerine yardımcı olur.

15. Doxygen (Kaynak koddan kod dokümantasyonu için en iyisi)

Doxygen aracılığıyla

Doxygen, geliştirme takımlarının açıklamalı koddan doğrudan dokümantasyon oluşturmasına yardımcı olan ücretsiz, açık kaynaklı bir araçtır. Kod için dokümantasyonun nasıl yazılacağını anlamak için idealdir.

Doxygen, C, C++, Java, Python ve benzeri diller için API dokümantasyonu oluşturmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Kodunuzdaki özel yorumları ayrıştırarak HTML, PDF ve LaTeX gibi çeşitli biçimlerde yapılandırılmış dokümantasyon üretir.

Ayrıca, otomatik çapraz referanslama, diyagram oluşturma (Graphviz ile entegre edildiğinde) ve çoklu biçim desteği gibi özellikleriyle Doxygen, dokümantasyonun bakımını kolaylaştırır ve kod değişiklikleriyle senkronize eder.

Doxygen'in en iyi özellikleri

Özel komutlar: Kod tabanınızda tutarlı ve yeniden kullanılabilir dokümantasyon blokları oluşturmak için takma adlar oluşturun ve yeni etiketler tanımlayın

Gelişmiş tablo destekleri: Daha iyi veri sunumu için HTML sözdizimini kullanarak iç içe geçmiş tablolar, span'ler ve başlıklarla basit markdown'ın ötesine geçin

Matematik formül entegrasyonları: HTML ve LaTeX çıktılarında net bir şekilde görüntülenen LaTeX tarzı formülleri kolayca ekleyin; teknik ve bilimsel belgeler için mükemmeldir

Doxygen taklitleri

Bazı kullanıcılar, Doxygen'in entegrasyonunun sınırlı olduğunu düşünüyor

Doxygen fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Doxygen yorumları ve puanları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

⚡ Şablon Arşivi: Sorunların kaydedilmesi ş akışınızın bir parçasıysa, hata raporu şablonlarını kullanmak dokümantasyonunuzu daha tutarlı hale getirebilir ve takımınızın hata giderme sürecini çok daha sorunsuz hale getirebilir

ClickUp ile BT Dokümantasyonunu Kolaylaştırın

Hala seçenekleri değerlendiriyorsanız, şunu unutmayın: Doğru BT dokümantasyon yazılımını bulmak, takım boyutuna, teknik ihtiyaçlara ve işbirliği tarzına bağlıdır.

Bazı yazılım dokümantasyon araçları, geliştirme ağırlıklı takımlar için mükemmeldir; diğer çözümler ise basitlik veya yapay zeka destekiyle öne çıkar.

Ancak güç, kolaylık ve geleceğe hazırlık arasında bir denge arıyorsanız, ClickUp birçok kriteri karşılıyor. Yapılandırılmış ve tutarlı dokümantasyon için ClickUp Belgelerine, ş Akışları için görev bağlama özelliğine, daha hızlı yazma için yapay zekaya ve boş sayfa stresinden kurtulmak için şablonlara sahip olursunuz.

Sık Sorulan Sorular

1. Dokümantasyon için en iyi yazılım hangisidir?

Dokümantasyon için en iyi yazılım, özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır, ancak popüler seçenekler arasında Confluence, Notion, Microsoft OneNote, ClickUp ve Google Dokümanlar bulunur. Bu platformlar, ortak düzenleme, sürüm kontrolü ve bilgilerin kolay bir şekilde organize edilmesini sağlar. Teknik dokümantasyon için Read the Docs, GitBook ve Docusaurus gibi araçlar da yaygın olarak kullanılmaktadır. İdeal seçim, takım boyutunuz, entegrasyon ihtiyaçlarınız ve izin yönetimi veya API dokümantasyonu gibi gelişmiş özelliklere ihtiyacınız olup olmadığı gibi faktörlere bağlı olacaktır.

2. Süreçleri belgelemek için en iyi yazılım hangisidir?

Süreçleri belgeleme söz konusu olduğunda, Process Street, Lucidchart ve Microsoft Visio gibi araçlar büyük beğeni topluyor. Process Street, ş akışlarını ve kontrol listelerini oluşturmak ve yönetmek için özel olarak tasarlanmıştır; bu sayede tekrarlayan süreçleri standartlaştırmak ve otomasyonunu sağlamak kolaylaşır. Lucidchart ve Microsoft Visio, her adımı net bir şekilde görselleştirmeye yardımcı olan akış şemaları ve süreç diyagramları oluşturmak için mükemmeldir. ClickUp, Notion ve Confluence de süreç dokümantasyonu için popülerdir, özellikle metin, görseller ve gömülü kaynakları tek bir yerde birleştirmek istediğinizde.

3. IT belgelerinin farklı türleri nelerdir?

BT dokümantasyonu, kullanım kılavuzları, teknik kılavuzlar, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler), ağ şemaları, yapılandırma dosyaları, sorun giderme kılavuzları ve bilgi bankası makaleleri gibi çok çeşitli belge türlerini içerebilir. Diğer yaygın türler arasında sistem mimarisi belgeleri, API dokümantasyonu, işe alım kılavuzları ve uyumluluk veya güvenlik politikaları bulunur. Her tür, kullanıcıların yazılımı kullanmasına yardımcı olmaktan BT takımlarının sistemleri verimli bir şekilde bakımını yapmasına ve sorunlarını gidermesine kadar belirli bir amaca hizmet eder.

4. IT Glue ne tür bir yazılımdır?

IT Glue, yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP'ler) ve BT ekipleri için tasarlanmış özel bir BT dokümantasyon platformudur. Kuruluşların şifreler, ağ yapılandırmaları, varlık envanterleri ve süreç dokümantasyonu gibi kritik BT bilgilerini güvenli bir şekilde depolamasına, düzenlemesine ve erişmesine yardımcı olur. IT Glue bulut tabanlıdır ve ilişki haritalama, sürüm kontrolü ve diğer BT yönetim araçlarıyla entegrasyonlar sunarak takımların güncel ve kolayca erişilebilir dokümantasyonu sürdürmesini kolaylaştırır.