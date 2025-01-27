2025'in En İyi 10 İş Süreci Dokümantasyon Yazılımı

Bir proje yöneticisi olarak, işleri nasıl yaptığınızın, neden yaptığınız ve üzerinde çalıştığınız şey kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Tüm iş süreçlerinizi izleyebilmek, takımı yolunda tutmak ve aksaklıkları önlemek için anahtar öneme sahiptir.

Süreç belgelendirme yazılımı, proje yönetimi çerçevenize önemli bir katkı sağlar.

Burada, iş süreci dokümantasyon yazılımında (BPMS) nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğiz ve işi tamamlamak için favori araçlarımızdan bazılarını paylaşacağız. 💪

İş Süreçleri Dokümantasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Süreç belgeleme, projeleriniz için bir yol haritası görevi görür. Yeni çalışanları işe alırken, büyük gelir getiren projeleri izlerken ve şirketin üzerinde çalıştığı her şeye genel bir bakış sağlarken kullandığınız kritik bir araçtır.

İyi bir süreç belgeleme yazılımı bulmak, bu süreci kolaylaştırarak uzun vadede zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. ✨

Harika bir iş süreci dokümantasyon yazılımı şunları yapmalıdır:

Süreç geri bildirimlerini toplamak ve belgelemek için araçlar sunun : Görüşmeler, toplantılar ve alan günlükleri, parçası oldukları süreçleri anlayan anahtar takım üyelerinden içgörüler sağlar. Bu geri bildirimler daha sonra prosedürleri nasıl oluşturacağınız konusunda size bilgi verir

Örgütsel görünüm özelliği : Bazı belge süreçleri belirli açılardan daha iyidir. İyi süreç : Bazı belge süreçleri belirli açılardan daha iyidir. İyi süreç dokümantasyon araçları, makaleler, vaka çalışmaları ve günlükler dahil olmak üzere çeşitli ortamlar için örgütsel araçlara sahip olmalıdır

entegrasyonlar sağlayın: Birden fazla iş ile ilgili yazılımla çalışıyorsanız, bunların birbirine karşı değil, birlikte çalışmasını istersiniz. Düzenli olarak kullandığınız diğer yazılımlarla entegre olan bir entegrasyonlar sağlayın: Birden fazla iş ile ilgili yazılımla çalışıyorsanız, bunların birbirine karşı değil, birlikte çalışmasını istersiniz. Düzenli olarak kullandığınız diğer yazılımlarla entegre olan bir süreç aracı arayın

Kullanımı kolay ve paylaşılabilir: Birçok proje yöneticisi, yeni çalışanlar ve : Birçok proje yöneticisi, yeni çalışanlar ve iş akışı yönetimi için süreç yazılımı kullanır. Takımınızın tüm üyeleriyle kolayca paylaşılabilen ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir yazılım seçin

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

En İyi 10 Süreç Belgelendirme Yazılımı

Süreç dokümantasyon yazılımı ile herhangi bir görev, proje veya iş operasyonunun arkasındaki süreçleri görselleştirin veya düzenleyin.

Burada, çalışanların işe alım sürecini basitleştirmek, standart çalışma prosedürlerini kaydetmek veya kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturmak için yollar arıyorsanız, deneyebileceğiniz en iyi 10 proje dokümantasyon aracını bulacaksınız. 🛠️

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli çalışmasını sağlar

ClickUp ile süreçleri belgelemek ve SOP'leri izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şablonlarda bulunan düzinelerce belge süreciyle, yinelenen görevler için kolayca kontrol listeleri oluşturabilir, süreç adımlarını izleyebilir ve çeşitli paydaşlar için akış şemaları taslakları hazırlayabilirsiniz.

Liste görünümünde ilerlemekte olan tüm görevlerin görsel bir temsilini elde etmek için farklı ClickUp görünümlerini kullanın veya Pano görünümüne geçerek tek tek iş segmentlerini ve projeleri daha yakından inceleyin.

ClickUp'ın Şirket Süreçleri Belge Şablonu ile görev veya prosedür ayrıntılarını girerek takım üyelerine şirketinizde işlerin nasıl yürüdüğü hakkında fikir verin. Yeni çalışanları işe almak ve işe alıştırmak veya şirket beklentilerini belirlemek için kullanın.

Yerleşik S-Corp toplantı tutanakları şablonu ve izin şablonu, çalışanlarınızı sadece birkaç tıklamayla kolayca yönetmenizi sağlar. ✍️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü sayesinde, aracı özel iş ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilirsiniz

ClickUp Docs'u kullanarak bir şirket wiki'si oluşturun; bu wiki'yi düzenleyebilir, iş akışlarına bağlayabilir ve ilgili kullanıcılarla paylaşabilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği, devam eden projeler ve süreç prosedürleri hakkında herkesi güncel tutar

Diyagram oluşturma araçları dahil olmak üzere çeşitli görünümler ve farklı dokümantasyon türleri, yazılı ve görsel dokümantasyon süreçleri oluşturmanıza olanak tanır

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz sürümde beş kullanıcı sınırı vardır, bu da daha büyük bir takımınız varsa bir engel oluşturabilir

Bazı yeni kullanıcılar, özelliklerin sayısının ilk başta çok fazla olduğunu düşünebilir, ancak yüksek düzeyde özelleştirme olanağı, bu dokümantasyon yazılımını öğrenmeye değer kılar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Integrify

Integrify aracılığıyla

Integrify, kodlama gerektirmeyen belge otomasyon yazılımı sunar. Process Builder, prosedürlerinizi oluşturmak, üzerinde işbirliği yapmak ve test etmek için sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir. Foresight ve Hindsight görünümleri, olası darboğazları belirlemek için görev bağımlılıkları hakkında içgörü sağlar.

Integrify'ın en iyi özellikleri

Çeşitli kurumsal sistemlerle entegre olur ve Excel ile içe ve dışa aktarma özellikleri sunar

Takım üyelerinin bilgilendirilmesini ve programın zamanında ilerlemesini sağlamak için hatırlatıcılar ve özelleştirilebilir bildirimler kolayca ayarlayın

Düşük kodlu ortam, aracı yalnızca kodlama dillerini bilenler için değil, tüm takım üyeleri için daha erişilebilir hale getirir

Integrify sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü vardır, ancak ücretsiz plan yoktur

Bazı kullanıcılar, yazılımın daha büyük takımlar ve büyük projeler için sınırlı olduğunu düşündü

Integrify fiyatlandırma

Abonelik tabanlı: Kullanıcı sayısına ve kademeli indirimlere göre her bütçeye özel fiyatlandırma

Integrify puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

3. SmartDraw

SmartDraw aracılığıyla

SmartDraw'un diyagramları, ş Akışı grafikleri ve organizasyon özetleri ile süreç dokümantasyonu oluşturun. Grafik ve tablo tabanlı diyagramlar, farklı süreç aşamalarını net bir şekilde görselleştirir.

Akış şemaları gibi şablonlar, herhangi bir projeyi baştan sona görselleştirmenize olanak tanırken, zihin haritaları, süreç dokümantasyon araçlarıyla kuruluşun yapısına genel bir bakış elde etmeyi kolaylaştırır. 🗂️

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Süreç haritalamayı kolaylaştırmak için kat planları ve ş Akışı grafikleri dahil 70'ten fazla farklı şablon

Google Dokümanlar, Microsoft Office ve Atlassian'ın Jira ve Confluence gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş akışınızı destekler

Visio ve Lucidchart dosyalarını kolayca içe aktararak araçlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın

SmartDraw sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kenar çubuğu gezinmesinin kafa karıştırıcı olduğunu ve daha büyük takımlar için yeterli özelleştirme seçeneği olmadığını belirtti

Bazı kullanıcılar, özellikle otomatik kaydetme konusunda yazılımda bazı sorunlar tespit etti

SmartDraw fiyatlandırması

Tek Kullanıcı : 9,95 $/ay

Birden fazla kullanıcı: 5 kullanıcı için aylık 8,25 $

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

4. Bit. ai

Bit. ai, proje dokümantasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işyeri işbirliği aracıdır. Bu süreç dokümantasyon aracıyla wiki'ler, etkileşimli öğreticiler ve müşteri portalları oluşturabilirsiniz. Bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için tasarlanan bu yazılımı, küçük projelerde veya karmaşık projelerde çalışıyor olsanız da kullanabilirsiniz.

Bit. ai en iyi özellikler

Düzinelerce şablondan birini kullanarak süreç girdileri kolayca yapılabilir

AI Akıllı Düzenleyici, işinizi temizler ve iyileştirme önerileri sunar

Belgeleri hızla birbirine bağlayın, bağlantılar ekleyin ve bağlam için akıllı bileşenler ekleyin

Bit. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, dosyaları 5 MB ile sınırlar, bu da videolar, grafikler ve diğer grafikler gibi veri yoğun öğeleri kullanmak isteyen kullanıcılar için zor olabilir

Bazı kullanıcılar, biçimlendirme ve yazı tipi seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve bu durumun şirket içi marka standartlarını karşılamayı zorlaştırdığını belirtti

Bit. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Üye başına aylık 8 dolar

İş: Üye başına aylık 15 ABD doları

Bit. ai puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

5. Pellio

Via Pellio

Pellio ile üç kolay adımda iş süreci dokümantasyonu oluşturun. Zengin metin düzenleyicisini kullanarak bir süreç oluşturarak başlayın. Dokümantasyonu desteklemek için resimler, videolar ve dosyalar ekleyin. Ardından, iş akışını ilgili takım üyeleriyle paylaşın. Son olarak, projeleri zamanında tamamlamak için görevler ve son teslim tarihleri atayın. 🗓️

Pellio'nun en iyi özellikleri

Bireysel takım üyeleri için adım adım görevler oluşturun ve temiz bir arayüzde ilerlemelerini izleyin

Zengin metin düzenleyici, dakikalar içinde bir bilgi yönetimi veritabanı oluşturur ve genel bakış gösterge panelleri, süreçlerdeki verimsizlikleri belirlemenizi sağlar

Takım üyelerinin rollerine göre dokümantasyon için farklı erişim düzeyleri atayın

Pellio sınırlamaları

Müşteri desteği e-posta ile sınırlıdır, bu nedenle çözüm bulmak diğer yazılım araçlarına göre daha uzun sürebilir

Araç yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir, bu da diğer dilleri düzenli olarak kullanan şirketler için zorluk yaratmaktadır

Pellio fiyatlandırması

Lite : Aylık 15 $

Başlangıç : 47 $/ay

Pro: Aylık 97 $

Pellio puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

6. Evernote

Evernote aracılığıyla

Evernote, proje yöneticileri ve verimliliklerini artırmak isteyen kişiler arasında popüler bir iş, görev ve program uygulamasıdır. Başlangıçta bir not alma uygulaması olan Evernote, artık işletmeler tarafından süreçleri, projeleri ve programları yönetmek için kullanılıyor. Görüntüleri, sesleri ve PDF'leri kolayca ekleyin ve herhangi bir notu programınıza eklemek üzere bir göreve dönüştürün.

Evernote'un en iyi özellikleri

Uygulama entegrasyonları arasında Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier ve daha fazlası bulunur

Stratejik planlama çerçeveleri geliştirmek veya görevlere öncelik vermek için düzinelerce şablon arasından seçim yapın

Dokümantasyon yazılımının takvim entegrasyonu ile programları ve notları birbirine bağlayın

Sezgisel kullanıcı arayüzü, iş süreçlerini izlemeyi kolaylaştırır

Evernote sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bu dokümantasyon aracıyla daha iyi organizasyon için daha fazla biçimlendirme seçeneği olmasını diledi

Bazı kullanıcılara göre, senkronizasyon bazen yavaş ve güvenilmez

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

7. Hightail

Hightail aracılığıyla

Görevleri düzenlemek, takip işlemlerini atamak ve projeyle ilgili tartışmaları izlemek için süreç yönetimi aracı Hightail'i kullanın. Bir sonraki adımların canlı güncellemeleri, herkesin şu anda neler olup bittiği ve bundan sonra neler olacağı konusunda bilgilendirilmesini sağlar. Dosya paylaşım özelliği, şirket belgelerini güvenli bir şekilde yüklemenizi, göndermenizi ve saklamanızı sağlar. Görsel varlıkları toplamak ve tartışmak için yaratıcı işbirliği aracını kullanın. 📊

Hightail'in en iyi özellikleri

Dosya paylaşım yazılımı , her takım üyesinin projenin kendi kısmını yürütmek için ihtiyaç duyduğu araçlara erişebilmesini sağlar

Görüntü ve görsel içerik özellikleri, görüntü ve video belgelerini paylaşmak, onaylamak ve önizlemek için bir yol arıyorsanız idealdir

Adobe ve Zapier ile entegrasyonlar, görsel içerik oluşturmayı hızlandırır ve planlamayı daha verimli hale getirir

Hightail sınırlamaları

Proje yönetimi özellikleri yalnızca Takımlar ve İş planlarında mevcuttur

Bazı kullanıcılar dosya veya görüntü paylaşırken sorunlar yaşadı

Hightail fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $

Takımlar : Aylık 24 $

İş: 36 $/ay

Hightail puanları ve yorumları

G2 :4. 2 /5 (680+ yorum)

Capterra:4. 4 /5 (280+ yorum)

8. ProcessMaker

ProcessMaker aracılığıyla

En karmaşık projeleri bile kolaylaştırmak için tasarlanmış bir iş süreci yeniden yapılandırma aracı olan ProcessMaker'ı kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin. Düşük kodlu yazılım, Process Modeler'da görevleri sürükleyip bırakarak görsel zihin haritaları ve beyin fırtınası diyagramları oluşturmanıza olanak tanır. Form Oluşturucu'yu kullanarak takım üyelerinden veri ve geri bildirim toplayın ve gösterge paneli görünümlerinden yararlanarak şirket genelinde neler olup bittiğine dair içgörü elde edin.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

API ile Salsforce ve Oracle dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalara bağlanın

Otomasyon teknolojisini kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve gereksiz görevlere daha az zaman ayırın

Tüm iş belgelerinizin dijital sürümlerini saklamak için dosyaları tarayın ve depolayın

ProcessMaker sınırlamaları

Daha dik bir öğrenme eğrisi, platformu ilk başta anlamak için daha fazla zaman harcamanız anlamına gelir ve bazen hemen işe koyulmanız gerektiğinde projeleri geciktirebilir

Bazı kullanıcılar, arayüzün istedikleri kadar zarif olmadığını veya beklenenden daha fazla kodlama gerektirdiğini belirtti

ProcessMaker fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 1.495 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 2.479 ABD doları

Özel: Bankacılık, yüksek öğrenim ve gömülü çözümler için

ProcessMaker puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (270+ yorum)

Capterra:4,5 /5 (170+ yorum)

9. Document360

Document360 aracılığıyla

Document360 ile, çalışanlarınızla şirket içinde veya müşterilerinizle şirket dışında paylaşmak üzere bir şirket bilgi tabanı oluşturun. Süreç belgeleri için, çalışan el kitapları ve pazarlama çerçeveleri gibi teknik kılavuzlar ve SOP'ler oluşturun. Çalışanlarınızın işlerini desteklemek için kullanabilecekleri sistem belgeleri, eğitimler ve referans kılavuzları taslakları hazırlayın. 🌻

Document360'ın en iyi özellikleri

Document360 takımı, diğer bilgi tabanı sistemlerinden geçişi sizin için gerçekleştirir. Bu sayede, geçiş için zaman harcamak konusunda endişelenmenize gerek kalmaz

Bilgi depoları ve kılavuzlar oluşturmak için düzinelerce şablondan seçim yapın

Sezgisel arayüzü, yeni çalışanlar için bile kullanımı kolaylaştırır

Document360 sınırlamaları

Şu anda, bir belgeyi aynı anda yalnızca bir kişi düzenleyebiliyor ve bu da takım işbirliği konusunda işlevselliği sınırlıyor

Bazı kullanıcılar, analiz gösterge panelinin rakiplerinki kadar sağlam olmadığını belirtti

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Proje başına aylık 149 ABD doları

Profesyonel : Proje başına aylık 299 $

İş : Proje başına aylık 399 $

Enterprise: Proje başına aylık 599 $

Document360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

10. Gluu

Gluu aracılığıyla

Çalışanlarınızın kullanmaktan gerçekten keyif alacağı etkileşimli kılavuzlar ve bilgi tabanları oluşturmanın yollarını mı arıyorsunuz? İş süreçleriniz için görsel ve işbirliğine dayalı belgeler geliştirmek için Gluu'ya başvurun. Yerleşik süreç tasarımcısı, süreçleri haritalamak, görevleri atamak ve kolaylıkla bir program oluşturmak için tahminlere gerek kalmaz.

Gluu'nun en iyi özellikleri

Gluu'nun süreç mimarisi özelliği, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için yinelenen süreçleri belirler

Yönetimi ve denetimi devretmek için farklı takım üyelerine kontrol ve yetki atayın

Değişiklikler anında bildirimler oluşturarak tüm takım üyelerinin programa uymasını ve bilgilendirilmesini sağlar

Gluu sınırlamaları

Yazılım, iç süreçleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır, ancak bazı kullanıcılar, müşteriler için tasarlanmış bilgi tabanları için harici paylaşımı da desteklemesini dilemiştir

Filtre görünümleri kaydedilmez, bu nedenle bir belgeyi her kapattığınızda ve yeniden açtığınızda bunları yeniden girmeniz gerekir

Gluu fiyatlandırması

Temel : Aylık 12 $

Pro : Aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gluu puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Süreç Belgelemeyi Daha Etkili Bir Şekilde Oluşturun

ClickUp, proje yöneticilerinin hayallerini süsleyen bir yazılımdır. Yüzlerce şablon arasından seçim yaparak tüm süreçleriniz için daha hızlı dokümantasyon oluşturabilirsiniz. Çalışan el kitaplarından işe alım kontrol listelerine, projeler için bütçe prosedürlerinden dönüm noktaları için takvimlere kadar, oluşturmaya başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız.

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