Pazarlamacılar ve Yazarlar için En İyi AI Yazma İpuçları

Yıl 2024 ve Üretken AI yazma araçları artık fütüristik fanteziler değil. Hayatımızı kolaylaştıran bir dizi işyeri uygulamasına sahip pratik araçlardır.

Pazarlamacılar ve içerik uzmanları, AI yazma araçlarını diğerlerinden daha fazla kullanıyor olabilir. McKinsey raporuna göre, bu araçların pazarlamacılar tarafından kullanımı iki katından fazla arttı.

Pazarlama içeriği oluşturmak, strateji geliştirmek, taslak hazırlamak veya düzenlemek için GenAI araçlarını kullanıyorsanız, muhtemelen ChatGPT'deki "GPT" olan "önceden eğitilmiş üretken dönüştürücüler" hakkında çok şey duymuşsunuzdur. GPT'ler, çok büyük miktarda metin verisiyle eğitilmiş gelişmiş dil modelleri olup, çok çeşitli konu ve stillerde insan benzeri metinleri anlamalarını ve üretmelerini sağlar.

GPT'lerin teknik karmaşıklığı karmaşık olsa da, bunların gücünden yararlanmanın anahtarı daha basit bir kavramda yatmaktadır: komutlar. Komutlar, AI yazma araçlarına verdiğiniz talimatlardır ve yaratıcı niyetiniz ile AI'nın çıktısı arasında köprü görevi görürler.

Harika içerik oluşturmanın temel kuralı basittir: Komut istemi ne kadar iyi olursa, sonuçlar da o kadar iyi olur.

İyi tasarlanmış komutlar, AI yazma araçlarına bağlam sağlayarak, istenen sonuçları belirleyerek ve AI'nın çalışacağı parametreleri ayarlayarak alakalı ve etkili içerik üretmeleri için rehberlik eder.

Hızlı yazma sanatını, ustalaşarak AI yazma araçlarının tüm potansiyelinden yararlanabilir, çıktının hedeflerinizle uyumlu olmasını ve hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlayabilirsiniz.

Bu blog yazısında, pazarlamacılar ve yazarlar için özel olarak tasarlanmış en iyi AI yazma komutlarını keşfedeceğiz.

AI Yazma İpuçlarını Anlamak

AI yazma komutları, belirli içeriklerin oluşturulmasında yapay zeka araçlarına rehberlik eden kullanıcı girdileridir. Bir AI komutu, içerik oluştururken, verileri analiz ederken veya bir konuşmayı simüle ederken AI'ya neye ihtiyacınız olduğunu yönlendiren bir dizi talimattır.

AI komut istemlerinin oluşturulmasını bir restoranda sipariş vermek gibi düşünün: sadece aç olduğunuzu söylemezsiniz; ne yemek istediğinizi ve yemeğin nasıl olmasını istediğinizi belirtirsiniz. Muhtemelen alerjiniz olan malzemeleri belirtir ve yemeğin yanında içecek veya tatlı da sipariş edersiniz. Benzer şekilde, bir AI ile etkileşim kurduğunuzda, ona açık ve belirgin talimatlar vermelisiniz.

Örneğin, "Önümüzdeki Salı saat 10'da yapılacak takım toplantısı için dostça bir hatırlatıcı e-posta taslağı hazırla" komutunu girebilirsiniz. Araç, komutunuzu kullanarak gereksinimlerinize uygun bir yanıt oluşturur.

AI komutlarının türleri

AI araçları inanılmaz derecede çok yönlü olabilir, ancak bunları etkili bir şekilde kullanmak için farklı komut türlerini anlamak çok önemlidir. Her tür komut, gerçek bilgileri aramaktan yaratıcılığı teşvik etmeye kadar belirli bir hedef kitleye ve amaca hizmet eder:

1. Bilgilendirici komutlar

Bilgilendirici komutlar, belirli bilgiler veya gerçek ayrıntılar aramak için kullanılır. Bunlar, modelden belirli veriler veya açıklamalar istediğiniz bir arama motoruna sorgu göndermekle benzerdir.

Örnek: "Başarılı bir e-ticaret uygulamasının anahtar özellikleri nelerdir?"

2. Yaratıcı komutlar

Yaratıcı komutlar, yaratıcılığı teşvik eder ve yeni fikirler üretir. Hikaye yazmak, pazarlama içeriği oluşturmak veya yenilikçi konseptler için beyin fırtınası yapmak için kullanılabilirler.

Örnek: "Fütüristik bir şehir hakkında kısa bir hikaye yazın."

3. Eğitim amaçlı komutlar

Talimat istemleri, adım adım talimatlar veya süreçler sağlar. Bir görevin nasıl yerine getirileceğini veya bir aracın nasıl kullanılacağını açıklamak için idealdir.

Örnek: "Kullanıcı dostu bir mobil uygulama arayüzünün nasıl oluşturulacağını açıklayın."

4. Açıklama komutları

Açıklama komutları, daha fazla açıklama veya ayrıntı verilmesini teşvik eder. Belirli bir konu hakkında daha fazla bilgiye veya daha derin bir anlayışa ihtiyaç duyduğunuzda yararlıdır.

Örnek: "Sağlık hizmetlerinde AI kullanmanın faydalarını ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?"

5. Karşılaştırmalı komutlar

Karşılaştırmalı komutlar, modelden iki veya daha fazla öğeyi veya kavramı karşılaştırmasını ister. Bu tür komutlar, seçenekleri değerlendirip bilinçli kararlar almak için idealdir.

Örnek: "Elektrikli arabalar ile hibrit arabaların avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın."

6. Varsayımsal komutlar

Varsayımsal komutlar, olası senaryoları veya sonuçları keşfeder. Gelecekteki olasılıkları hayal etmek veya olası durumları analiz etmek için yararlıdır.

Örnek: "İnsanlar Mars'ta yaşayabilseydi ne olurdu?"

7. Analitik komutlar

Analitik komutlar, verileri ve durumları analiz etmeyi veya yorumlamayı içerir. Verilen bilgilere dayalı olarak içgörüler sağlamak, sonuçlar çıkarmak veya sorunları çözmek için kullanılırlar.

Örnek: "Uzaktan çalışmanın çalışan verimliliği üzerindeki etkisini analiz edin."

8. Görüş temelli komutlar

Görüş temelli komutlar, öznel görüşler veya bakış açıları arar. Çeşitli konularda farklı bakış açıları veya kişisel düşünceleri toplamak için idealdir.

Örnek: "İş-yaşam dengesini korumak için en iyi uygulamalar nelerdir?"

Bu tür komutları anlamak, AI araçlarını verimli bir şekilde kullanmanıza ve özel ihtiyaçlarınıza en doğru, yaratıcı ve içgörülü yanıtları vermenize yardımcı olabilir.

Ayrıca okuyun: ChatGPT için 7 Ücretsiz AI Komut Şablonu

AI yazma komutları içerik pazarlamasında ve SEO'da nasıl kullanılır?

Yaratıcı fikirlerin beyin fırtınasından SEO stratejilerinin ince ayarına kadar, AI yazma araçları dijital pazarlamayı yeniden şekillendiriyor.

AI araçları, içerik oluşturma sürecinizi nasıl iyileştirebilir ve etkili bir SEO stratejisi oluşturabilir?

1. İçerik fikirleri üretme

Tutarlı ve yüksek kaliteli içerik yayınlamak, herhangi bir SEO stratejisi için çok önemlidir. Ancak, yeni fikirler üretmek zor olabilir. AI yazma komutları, sonsuz içerik konusu bulmanıza yardımcı olarak içeriğinizin ilgi çekici ve hedef kitlenizle alakalı olmasını sağlar.

Örnek komut:"Sürdürülebilir yaşam hakkında bir blog yazısı yazın ve ana anahtar kelime olarak 'çevre dostu yaşam tarzı'nı hedefleyin. Okuyucunun temel arama amacını yerine getirirken bu konuya yaklaşmak için benzersiz ve yaratıcı bakış açılarının bir listesini sağlayın."

2. Akıllı taslaklar oluşturma

AI, temel unsurları içeren ayrıntılı taslaklar oluşturmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda benzersiz bakış açınıza da yer bırakır. Bu denge, içeriğinizin rakiplerinizden öne çıkmasını ve SEO en iyi uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Örnek komut:"Bitki Bazlı Beslenmenin Faydaları" başlığı ve ana hedef anahtar kelime "bitki bazlı beslenme" temel alınarak, 1500 kelimelik bir blog yazısı için kapsamlı bir taslak oluşturun. Konunun ortak yönlerini ve benzersiz içgörülerle zenginleştirmek için öneriler ekleyin

3. Dikkat çekici başlıklar ve meta açıklamalar oluşturma

Başlıklar ve meta açıklamalar, okuyucuları içeriğinize çekmek için çok önemlidir. AI yazma komutları çeşitli seçenekler üretebilir, böylece dikkat çeken ve tıklama oranlarını artıran mükemmel kombinasyonu bulmak daha kolay hale gelir.

Örnek komut:"Hedefim "dijital detoks" anahtar kelimesi. Bu anahtar kelimeyi içeren ve konuyu doğru bir şekilde yansıtan ilgi çekici blog yazısı başlık fikirlerinin bir listesini verin."

4. İlgi çekici girişler geliştirin

AI, problem-heyecan-çözüm (PAS) modeli gibi kanıtlanmış metin yazımı çerçevelerini kullanarak kısa ve etkili başlıklar oluşturabilir.

Örnek komut:"Daha İyi Uyku İçin Ekran Süresini Azaltma" başlığına dayanarak, sorun-tartışma-çözüm çerçevesini kullanarak LinkedIn gönderisi için kısa ve ilgi çekici bir giriş cümlesi yazın

5. Uzun metinler yazma

Bir başka zorluk ise uzun form içerik üretmektir. Bir AI aracından kaliteli çıktı almak için, ilgili anahtar kelimeler, arka plan bilgileri ve belirli veriler gibi gerekli tüm bilgileri komut satırına ekleyin. Ses tonu, hedef kitle ve anahtar kelimeler için komut satırı ayarları, AI'nın alakalı içerik üretmesini sağlar.

Örnek komut: Blog konusu: "Ahrefs ile Olağanüstü İçerik Oluşturmaya Yönelik Uzman İpuçları" Ses tonu: "Profesyonel" Hedef kitle: "SEO uzmanları, pazarlamacılar, web sitesi sahipleri"

6. Anahtar kelime listelerini konu kümelerine dönüştürme

SEO'yu iyileştirmek için, ilgili anahtar kelimeler etrafında konu kümeleri oluşturmak çok önemlidir. AI, anahtar kelimelerinizi anlamlı kümeler halinde düzenleyerek içeriğinizi etkili bir şekilde planlamanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olur.

Örnek komut:"Kişisel finans odaklı yeni bir web sitesinin yapısını planlıyorum. "Bütçeleme" ile ilgili anahtar kelimelerin bulunduğu bir dosya indirdim. Bu anahtar kelimeleri konu kümeleri halinde düzenleyin ve tablo biçiminde sunun

7. Konu otoritesini geliştirme

Konu otoritesi elde etmek, belirli bir konuda sürekli olarak yüksek kaliteli içerik yayınlamayı gerektirir. AI, mevcut içeriğinizi değerlendirerek nişinizdeki otoritenizi güçlendirmek için iyileştirmeler önerebilir.

Örnek komut:"Web sitemin dijital pazarlama konusundaki otoritesini analiz etmek istiyorum. Ekli dosyada sitenin tam haritasının bir kopyası bulunmaktadır. Her bir blog gönderisinin SEO ve içerik pazarlamasının temel konularıyla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirin. Konuyla ilgisi olmayan gönderileri işaretleyin."

8. Yazım stilinizi kişiselleştirin

AI'yı önceki işlerinizle eğiterek, oluşturulan içeriğin kişisel sesiniz ve tonunuzla yakından eşleşmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek komut:"Uzaktan çalışmanın verimliliği" hakkında bir makale yazıyorum. Bazı bölümleri yazdım, ancak geri kalan kısımlar için yardıma ihtiyacım var. Stil, ses, ton ve yapıyı tanımlayın ve aynı stilde yeni bir bölüm oluşturun

AI Yazma İpuçları Örnekleri

Sosyal medya varlığınızı artırmak veya e-posta pazarlama çabalarınızı iyileştirmek istiyorsanız, bu örnek AI yazma komutları istediğiniz sonuçları elde etmenize yardımcı olabilir:

1. Beyin fırtınası ve fikir üretme

AI yazma araçlarının en heyecan verici uygulamalarından biri, beyin fırtınası yapmanıza ve fikir üretmenize yardımcı olma yetenekleridir. Örneğin, aşağıdaki komutlardan bazılarını kullanabilirsiniz:

Yaratıcı fikirler: "Çevre dostu teknolojiler ve topluluk katılımını içeren sürdürülebilir bir kentsel yaşam projesi için yenilikçi konseptler oluşturun."

Ürün yeniliği: "Rahatlığı ve enerji verimliliğini artıran yeni nesil akıllı ev cihazları için yeni özellikler üzerinde beyin fırtınası yapın."

Pazarlama kampanyası fikirleri: "Çevreye duyarlı genç bir kitleyi hedefleyen yeni bir çevre dostu moda aksesuarları serisi için yaratıcı pazarlama kampanyası fikirleri üretin."

2. Yerelleştirilmiş içerik uyarlamaları

İçeriği belirli bölgesel pazarlara veya hedef kitlenin demografik özelliklerine göre uyarlayabilmek için komutları özelleştirin. Örneğin, AI'dan kültürel tercihlere veya coğrafi faktörlere göre uyarlanmış mobil bankacılık trendlerini tartışan yerelleştirilmiş içerik varyasyonları oluşturmasını isteyebilirsiniz.

3. Eğitim amaçlı blog yazıları

Hedef kitlenizi bilgilendiren, bilgilendirici blog konuları için komutlar oluşturun. Örneğin, bankacılık sektöründe müşteri hizmetlerini geliştirmede AI'nın etkisi hakkında AI tarafından oluşturulan içerik veya sosyal medya gönderileri talep edin, eyleme geçirilebilir içgörüler ve sektör analizi sağlayın.

Öneri: "Bankacılıkta Müşteri Hizmetlerini Dönüştürmede AI'nın Rolü" başlıklı bilgilendirici bir blog yazısı yazın. AI'nın benimsenme eğilimleri hakkında vaka çalışmaları ve uzman görüşleri ekleyin

4. Etkileşimli testler ve anketler

Hedef kitlenizin katılımını artıran etkileşimli testler veya anketler için ilgi çekici sorular oluşturun. Örneğin, AI'yı kullanarak kişisel finans yönetimi ipuçları hakkında test soruları veya dijital bankacılık hizmetlerinde müşteri tercihleri hakkında anketler geliştirebilirsiniz.

5. E-posta bülten içeriği

Dikkat çeken ve etkileşimi teşvik eden e-posta bültenleri için komut istemleri geliştirin. Finansal okuryazarlık ipuçlarını tanıtan veya yatırım stratejileriyle ilgili yaklaşan web seminerlerini duyuran konu satırları, ön başlıklar ve içerikler talep edin.

Komut: "Gelişmiş yatırım stratejileri" konulu yaklaşan web seminerlerini duyuran bir haber bülteni oluşturun. İlgi çekici konu başlıkları, ön başlıklar ve web semineri ayrıntılarını ekleyin

6. Sosyal medya kampanyaları

Marka görünürlüğünü ve etkileşimi artıran sosyal medya gönderileri için komutlar oluşturun. Örneğin, AI'dan müşteri başarı hikayelerini içeren Instagram başlıkları veya fintech yeniliklerini ve bunların finansal hizmetler üzerindeki etkisini tartışan LinkedIn gönderileri oluşturmasını isteyin.

7. Video senaryo fikirleri

AI'yı kullanarak açıklayıcı videolar veya ürün tanıtımları için video senaryoları hazırlayın. Kişisel finans yönetimi için bir bütçe uygulama programının özelliklerini ve avantajlarını etkili bir şekilde anlatan bir senaryo oluşturun.

Komut: "AI destekli chatbotumuzun finans kurumlarında müşteri hizmetlerini nasıl iyileştirdiğini gösteren bir açıklayıcı video için bir senaryo taslağı hazırlayın."

8. Beyaz kağıt veya e-kitap özetleri

Sektöre özgü konularda kapsamlı beyaz sayfalar veya e-kitaplar yazmak veya taslaklarını oluşturmak için komutlar oluşturun. Örneğin, AI'dan dijital bankacılık teknolojilerindeki yeni trendleri veya finansal hizmetlerdeki tüketici davranışlarına ilişkin araştırma bulgularını inceleyen taslaklar oluşturması istenebilir.

Komut: "Dijital ödemelerin geleceği" konulu bir beyaz kağıt için bir taslak oluşturun. Blok zinciri teknolojisi, mobil cüzdanlar ve düzenleyici etkilerle ilgili bölümler ekleyin

9. SEO için optimize edilmiş içerik

Arama motorlarında görünürlüğü artıran, SEO dostu içerik geliştirmek için komutlar oluşturun. Örneğin, pratik finansal planlama ipuçlarına veya ilgili anahtar kelimeler için optimize edilmiş yatırım stratejilerine odaklanan blog gönderileri için AI tarafından oluşturulan makale başlıkları ve ana hatları isteyin.

Komut: "2024'ün en iyi 10 kişisel finans uygulaması için SEO dostu makale başlıkları ve ana hatları oluşturun. Kullanılabilirlik, özellikler ve kullanıcı yorumlarına odaklanın."

10. Müşteri referansları ve vaka çalışmaları

AI'yı kullanarak özgün müşteri referansları ve vaka çalışmaları taslağı hazırlayın. AI'dan, ürününüzün belirli zorlukları nasıl çözdüğünü gösteren gerçek hayattan başarı hikayelerini içeren içerikler oluşturmasını isteyin.

Komut: "Fintech çözümlerimizin işletmelerin operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini nasıl artırdığını gösteren müşteri referansları oluşturun."

11. Düzeltme ve içerik iyileştirme

AI düzeltme araçları, gramer, noktalama ve stili hızla kontrol ederek içerik incelemesini basitleştirir. Bazıları, okunabilirliği artırmak ve tonu markanızın sesine uydurmak için temel yazım denetleyicilerinin ötesine geçer.

Komut: "Aşağıdaki metinde gramer, noktalama ve stil hataları olup olmadığını kontrol edin. Tonun tutarlı ve profesyonel bir iş bloguna uygun olduğundan emin olun. Karmaşık cümleleri vurgulayın ve okunabilirliği artırmak için daha basit alternatifler önerin. Ayrıca, metin boyunca açıklık ve tutarlılık olup olmadığını kontrol edin."

Başarılı AI Tarafından Oluşturulan İçerik Örneklerini Keşfedin

Başarılı AI tarafından oluşturulan içeriğin bazı önemli örneklerini inceleyelim ve farklı kuruluşların AI'yı kullanarak nasıl olağanüstü sonuçlar elde ettiğini görelim:

1. Bankrate'in finansal tavsiye içeriği

Önde gelen bir finansal danışmanlık web sitesi olan Bankrate, bilgilendirici makaleler oluşturmak için AI kullanmıştır. AI'yı ilk taslakları oluşturmak için kullanarak, bu taslakları insan düzenleyiciler tarafından gözden geçirip iyileştiren Bankrate, içeriğinin doğruluğunu ve alaka düzeyini garanti altına almaktadır.

AI verimliliği ve insan uzmanlığının bu karışımı, organik aramalardan aylık yüz binlerce ziyaretle sonuçlandı. Bankrate alan adının güvenilirliği ve otoritesi, kapsamlı editoryal denetimle birleştiğinde, yüksek sıralamaları ve güvenilirliği korumada çok önemli bir rol oynadı.

2. TV 2 Fyn'in Tıklama Oranı (CTR) iyileştirmesi

Danimarkalı bir haber kanalı olan TV 2 Fyn, makalelerin ilgi çekiciliğini artırmak için AI tarafından oluşturulan başlıkları denedi. ChatGPT'yi kullanarak, birden fazla başlık varyasyonu oluşturdular ve bunların performansını insan tarafından oluşturulan başlıklarla karşılaştırmak için A/B testleri yaptılar.

tV 2Fyn aracılığıyla

Sonuçlar etkileyiciydi: AI tarafından oluşturulan başlıklar CTR'de %59 artış sağladı. Bu başarı, AI'nın ilgi çekici ve tıklanabilir başlıklar oluşturma ve çevrimiçi içeriklerin etkileşim oranlarını artırma potansiyelini vurguluyor.

3. Bloomberg'in kazanç raporu özetleri

Bloomberg, içerik oluşturma ve araştırma iş akışlarını geliştirmek için AI'dan yararlanıyor. iOS ve Android'deki Bloomberg Professional uygulamaları da dahil olmak üzere mobil uygulamalarında AI destekli kazanç raporu özetleri ve geliştirilmiş belge arama özelliğini kullanıma sundular.

AI destekli kazanç raporu özetleri, analistlerin karmaşık finansal bilgilerden anahtar bilgileri hızlı bir şekilde çıkarmasına olanak tanır. Doğal dil işlemeyi kullanarak milyonlarca güvenilir belgeyi arayan Belge Arama fonksiyonu ile birleştirildiğinde, bu araçlar kritik bilgileri bulmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak genel araştırma ş akışını iyileştirir.

4. Grammarly'nin yapay zeka destekli yazma asistanı

Grammarly, gramer, imla ve netliği iyileştirmek için gerçek zamanlı yazma yardımı sunarak dünya çapında milyonlarca kullanıcı için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. AI algoritmalarını entegre ederek Grammarly, kullanıcıların e-postalardan belgelere ve sosyal medya gönderilerine kadar çeşitli platformlarda profesyonel ve kusursuz içerikler oluşturmasına yardımcı olur. Bu araç, bireysel yazma becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda içeriğin hatasız ve okunması kolay olmasını da sağlar.

Etkili AI Komutları Yazmak İçin İpuçları

AI yazımı için etkili komutlar oluşturmak, oluşturulan içerikte netlik, özgüllük ve alaka düzeyini sağlamak için çeşitli stratejik yaklaşımlar gerektirir. ChatGPT için komutlar oluştururken, aldığınız yanıtların yararlı ve alakalı olmasını sağlamak için birkaç adım izleyin.

Bu adımları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Bir rol atayın

Başlangıç olarak, "Sanki... gibi davran" tekniğini kullanın ve ChatGPT'ye bir rol atayın. Bu, AI modelinin benimsemesi gereken bakış açısını anlamasına yardımcı olur. Örneğin, ChatGPT'nin sosyal medya uzmanı, şefkatli konuşmacı, kişisel gelişim koçu veya başka bir rol üstlenmesini istiyorsanız, "Sen [rol] rolünü üstleneceksin" diyebilirsiniz.

2. Açık, açıklayıcı ve doğru görevler verin

Ardından, ChatGPT'nin yapmasını istediğiniz şeyi net bir şekilde belirtin. Örneğin, "Bana bir blog yazısı yaz" demek yerine, "Kedi severler için altı paragraflık, birinci şahıs blog yazısı yaz. Yazıda komik bir hikaye olsun, bir soruyla bitsin, kızıl kedim Orlando'dan bahset ve [marka adı] kedi mamasına atıfta bulun" diyebilirsiniz. Gerekirse, büyük görevleri daha küçük görevlere bölün. Örneğin, önce başlık seçenekleri isteyin, ardından özetleri ve son olarak ana içeriği isteyin

3. Bağlam sağlayın

ChatGPT'nin daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilecek her şeyi komut satırına ekleyin. İhtiyacınız olan ayrıntıları verin ve tercih ettiğiniz yazma stili, metnin amacı ve durumu açıklamak için gerekli arka plan bilgilerini ekleyin.

4. Örnekler verin

Örnekler, AI'nın istenen stili taklit etmesine ve beklentilerinizi karşılamasına yardımcı olur. Tweetler istiyorsanız, daha önce iyi performans gösteren tweetleri paylaşın. SOP için, istenen stile uygun bir tane ekleyin. Örnekler birden fazla kaynaktan olabilir ve size ait olması gerekmez.

5. Kurallar oluşturun

İki sütunlu bir tablo halinde çıktı istemek, cümle başlarını büyük harfle yazmak veya 5 yaşındaki bir çocuk için yeterince basit bir şekilde açıklamak gibi kurallarınızı açıkça belirtin. Kurallarınız ne kadar spesifik olursa, ChatGPT o kadar yaratıcı bir şekilde çalışabilir.

6. Kısıtlamalar oluşturun

AI'nın yapmasını istediğiniz şeyleri, yapmasını istemediğiniz şeylerden ayırın. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için kısıtlamaları listeleyin. Bunlar, "Bir kelime yeterliyken iki kelime kullanma" veya "Deyimler kullanma" gibi spesifik olabilir. Kısıtlamalar, AI'nın istenen parametreler içinde kalmasına yardımcı olur.

7. Değerlendirin ve tekrarlayın

Komutlarınızı iyileştirmeye hazır olun. Sabır ve tekrar anahtardır. Her sonuç setini değerlendirin, değişiklikler yapın ve çıktının iyileşip iyileşmediğini görün. Komutlarınızı kaydedin ve mükemmel tarifi bulana kadar zaman içinde iyileştirin.

8. Anahtar kelimeleri ve anahtar kelime öbeklerini ekleyin

Konunuz veya sektörünüzle doğrudan ilgili terimler kullanın. Örneğin, dijital pazarlama ile ilgili bir komutta, AI'nın bağlamı anlamasını ve hedefli içgörüler sunmasını sağlamak için "SEO", "içerik stratejisi" veya "sosyal medya etkileşimi" gibi belirli terimler kullanın.

9. Birden fazla komutunu birleştirme

Birden fazla komut istemini birleştirerek AI tarafından oluşturulan içeriğin derinliğini ve kapsamını artırabilirsiniz. Bağlamı oluşturmak için geniş bir komut istemiyle başlayın, ardından çıktıyı iyileştirmek için daha ayrıntılı bir komut istemiyle ve belirli talimatlarla devam edin. Örneğin, "Blockchain teknolojisinin temellerini açıklayın. Finans ve sağlık hizmetlerinde uygulamalarına örnekler verin." komut istemini kullanabilirsiniz

10. AI komutlarıyla "Yapılacaklar" ve "Yapılmayacaklar" listesini kullanın

Yönlendirmelerinize açık kurallar ekleyerek AI yanıtlarını en istenen ton ve yönde yönlendirin. Örneğin, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının faydalarını açıklayın. Çevresel faydaları VURGULAYIN. Belirli markalardan bahsetmeyin."

İyi komutlar oluşturmak için bu ipuçlarını hatırlamak yardımcı olsa da, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış içerik oluşturmak için güçlü bir AI aracına ihtiyacınız olacaktır.

Örneğin, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain , içerik oluşturma iş akışınızı basitleştirmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain ile saniyeler içinde blog taslakları oluşturun

Yardımcı olabilecek belirli özellikler şunlardır:

İş için AI Yazar

: Yazma kalitenizi artırmak için gramer, stil, kelime hazinesi ve genel tutarlılık konusunda gerçek zamanlı öneriler sunar Yazma asistanı: Yazma kalitenizi artırmak için gramer, stil, kelime hazinesi ve genel tutarlılık konusunda gerçek zamanlı öneriler sunar

Yerleşik yazım denetimi: Belgelerinizdeki ve görevlerinizdeki yazım hatalarını otomatik olarak kontrol ederek içeriğinizin hatasız olmasını sağlar

AI hızlı yanıtlar: Mesajlara hızlı ve bağlama uygun yanıtlar oluşturarak mükemmel bir üslup kullanmanıza yardımcı olur

Tablo oluşturma: Zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturmanıza olanak tanır, bilgileri düzenlemede yardımcı olur

Şablonlar oluşturun: Özel ihtiyaçlarınıza göre görevler, belgeler ve projeler için şablonları anında oluşturun

Transkriptler oluşturun: Sesi metne dönüştürür ve AI kullanarak toplantılarınızdan ve kliplerinizden gelen soruları yanıtlar

AI Bilgi Yöneticisi

Anında yanıtlar: ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı herhangi bir işin bağlamına göre anında ve doğru yanıtlar sağlar

Çalışma Alanı Soru-Cevap: Çalışma alanınızla ilgili içerik oluşturmanıza ve bulmanıza olanak tanır, manuel aramalarda zaman kazanmanızı sağlar

Ayrıca ClickUp Belgeleri 'ni kullanarak tüm belgelerinizi tek bir yerde saklayabilir, içeriklerinizi kolayca düzenleyebilir ve erişebilirsiniz. Belgelerinizi etkili bir şekilde yapılandırmak için iç içe sayfalar oluşturabilir, şablonlar kullanabilir ve zengin biçimlendirme ekleyebilirsiniz.

AI tarafından oluşturulan içeriği saklayın ve ClickUp Belgeleri'nde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri'nin sunduğu diğer özelliklerden bazıları şunlardır:

Belge Merkezi: Belge Merkezi , tüm belgelerinizi yönetmek için merkezi bir konum sağlar. Belgelerinizi arayabilir, sıralayabilir ve filtreleyebilir, böylece ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulabilirsiniz

Sürüm kontrolü: ClickUp Docs, sürüm geçmişini destekler, böylece değişiklikleri izleyebilir ve gerekirse önceki sürümlere geri dönebilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği: Belgeleri takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin. Diğer kişilere Belgeleri takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin. Diğer kişilere yorumlarla etiket ekleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve metni izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece herkes aynı sayfada kalır

Paylaşılabilir bağlantılar: Belgelerinize bağlantılar oluşturarak, çalışma alanınız dışındaki kişilerle içerik paylaşabilirsiniz. Bu kişilerin erişim düzeyini, yalnızca görüntüleme izninden tam düzenleme iznine kadar kontrol edebilirsiniz

Görevlerle entegrasyon: Belgelerinizi ClickUp içindeki görevlere , projelere ve iş akışlarına bağlayın . Bu entegrasyon, içeriğinizin her zaman ilgili işle bağlantılı olmasını sağlayarak fikirlerinizi daha kolay hayata geçirmenizi sağlar

Dahası var! ClickUp'ın Yazma için ChatGPT Komutları Şablonunu kullanarak, zahmetsizce ilgi çekici ve büyüleyici içerikler oluşturun.

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Fikir üretin: Makaleler, bloglar ve çeşitli içerik türleri için hızlıca yeni fikirler üretin

İlgi çekici hikayeler oluşturun: Okuyucularınızın dikkatini çeken benzersiz ve ilgi çekici hikayeler geliştirin

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Komutlar : İç içe geçmiş bir ClickUp Belgesi içinde 200 genel yazma komutuna erişin

Özel Görünümler: Pano veya Takvim gibi çeşitli Pano veya Takvim gibi çeşitli ClickUp Görünümlerini kullanarak hikayelerinizi düzenleyin ve yönetin, yazdıklarınıza kolayca erişin ve izleyin

Proje yönetimi: Zaman takibi, hatırlatıcılar, ilişkiler ve zaman tahminleri gibi özelliklerle yazma projelerinizi geliştirin

AI Yazma İpuçlarının Gelecekteki Uygulamaları ve Potansiyeli

ChatGPT'nin rekor kıran kullanıcı artışı, AI komut istemlerinin dönüştürücü bir evrimin eşiğinde olduğunu kanıtlıyor. Şirketlerin üretken AI'yı benimseme oranı son zamanlarda %54'ten %72'ye sıçradı . Bu teknoloji sadece yaygın değil, aynı zamanda Millennials ve Gen Z nesillerinin yoğun ilgisiyle de büyük beğeni topluyor.

Mevcut yeteneklerinin ötesinde, içerik oluşturma için sofistike araçlar haline gelmeleri bekleniyor. Aşağıdaki alanlarda gelişmeler öngörülebilir:

Hiper kişiselleştirilmiş komutlar: AI, bireysel kullanıcı tercihlerine, yazma stillerine ve hedef kitlelere göre komutları özelleştirir

Çok dilli ve kültürel uyarlama: Komutlar, dilbilimsel ve kültürel nüansları sorunsuz bir şekilde ele alarak küresel içerik oluşturmaya olanak tanır

Yaratıcı keşif: AI, yaratıcı sınırları zorlayan yenilikçi ve alışılmadık komutlar üretecek

Veriye dayalı içgörüler: AI, geniş veri kümelerini analiz ederek ve içerik performansını optimize ederek veriye dayalı hızlı öneriler sunar

Sektöre özel komutlar: Hukuk, tıp ve finans gibi alanlara özel komutlar, doğruluk ve verimliliği artıracaktır

Bu gelişme, içerik oluşturucuların daha yüksek kaliteli, daha alakalı içeriği daha hızlı bir şekilde üretmesini sağlayacaktır.

İçerik Oluşturmada AI'nın Rolü

AI, içerik oluşturma alanını hızla değiştiriyor. İlk aşamaları otomatikleştirerek, fikirler önererek ve yazma kalitesini artırarak AI, oluşturucuların daha üst düzey strateji ve yaratıcılığa odaklanmasını sağlar.

AI özelliklerine sahip ClickUp Brain gibi araçlar, bu gelişmeleri iş akışlarını basitleştirmek ve verimliliği artırmak için nasıl entegre edebileceğinizi gösterir. AI geliştikçe, insan zekası ve yapay zekanın sorunsuz bir şekilde işbirliği yaparak olağanüstü içerikleri büyük ölçekte üreteceği bir gelecek öngörebiliriz.

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