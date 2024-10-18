2025'in En İyi 10 AI Metin ve İçerik Oluşturucu Aracı

Büyük teyzeniz sosyal medya gönderisinde sizi "Bunu gördün mü?" etiketiyle etiketlediğinde, bir şeyin popüler olduğunu anlarsınız . Bu, yapay zeka (AI) ve OpenAI'nin ChatGPT'sinin yaygın "keşfi" etrafında son zamanlarda yaşanan kargaşada kesinlikle geçerlidir .

ChatGPT tüm basının ilgisini çekerken, içerik oluşturmada insanlara yardımcı olmak için tasarlanmış birçok başka AI metin oluşturucu da bulunmaktadır. Düzenli olarak içerik oluşturma işindeyseniz, kelimelerinizin kalitesini ve etkisini artırmak ve zamandan tasarruf etmek için bu araçları keşfetmeye değer.

En iyi AI yazma üreteçlerine bir göz atarak sizin için neler yapabileceklerini görelim. ✍️

AI Metin Oluşturucu Nedir ve Nasıl Çalışır?

AI yazar veya içerik oluşturucu olarak da bilinen AI metin oluşturucu, yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan bir yazılımdır. Mevcut metinlerin büyük veri kümelerini analiz ederek ve ardından doğal dil işleme (NLP) algoritmalarını kullanarak tutarlı ve alakalı yeni cümleler ve paragraflar oluşturarak çalışır.

Bir AI metin oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

AI tarafından oluşturulan içeriğinizin bir robot tarafından yazılmış gibi ses çıkarmasını istemezsiniz. Takım iletişimi veya en son dijital pazarlama kampanyanız için olsun, içeriğinizin tonunuza ve amacınıza uygun olmasını istersiniz.

AI metin oluşturucuda aramanız gereken birkaç önemli özellik:

İçerik yazma sürecinize kolayca uyum sağlar

Aracı yazma asistanınız haline getiren kullanımı kolay bir arayüz

Ses tonu ve stil üzerinde kontrol

Tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretir

Grameri doğru ve kolay bir şekilde kontrol eder

Fiyat bütçenize uygun

En yaygın görevler için yerleşik komut istemleri

Güçlü ve doğru yeniden ifade etme ve özetleme özellikleri

En İyi 10 AI Metin Oluşturucu

Bu listedeki AI yazma araçlarının çoğunun OpenAI'nin aynı modellerini ve algoritmalarını kullandığını not etmek önemlidir. GPT-3, GPT-3. 5 veya hatta yeni GPT-4 olabilir. Anahtar, daha az iş ile daha iyi içerik üretmek için hedeflerinize en uygun AI yazarın hangisi olduğunu belirlemektir.

ClickUp AI ile daha hızlı çalışın, daha iyi yazın ve yaratıcılığınızı ateşleyin

Kapsamlı bir proje yönetimi araç setine entegre olan ClickUp AI, ihtiyacınız olduğunda ve olduğunuz yerde yanınızda. AI destekli bir asistanın rolünü üstlenen ClickUp AI, ilk taslakları oluşturmanıza, mevcut içeriği geliştirmenize, içerik fikirleri geliştirmenize, pazarlama sloganları oluşturmanıza, bir sonraki kampanyanız için beyin fırtınası yapmanıza ve temelde yazar bloğunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

ClickUp AI'yı diğerlerinden ayıran özellik, Dokümanlar ve görevlerin içine gömülü olmasının yanı sıra, belirli rollere göre uyarlanmış komut istemleri kullanan 100'den fazla araç olmasıdır, böylece deneme yanılma ile zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

ClickUp AI'nın en iyi özellikleri

Güçlü bir işbirliği ve proje yönetimi platformuna entegre edilmiştir

Tek bir tıklama ile seçilen metnin özetleri

İçerikten eylem öğeleri oluşturur

Profesyonel biyografiler oluşturur

AI kullanımını hızlandıran önceden tanımlanmış komut istemlerine sahip kullanıcı rolleri

Belge oluşturma için kapsamlı bir yazar araçları seti içinde doğrudan oluşturulmuştur

SEO anahtar kelime önerileri

AI motorundan yararlanan süper güçlü arama

İçeriğinizin kalitesini artıran, kullanımı kolay araçlar

ClickUp AI sınırlamaları

E-postanızda kullanmak için kopyala-yapıştır gerekir

Yanıtlar, isteğinizin doğru bağlamını kavrayamayabilir

ClickUp AI fiyatlandırması

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. QuillBot

QuillBot aracılığıyla

QuillBot, kendisini bir AI metin oluşturucu değil, bir parafrazlama aracı olarak tanımlar. Kendi metninizi veya başka birinin içeriğini girin ve aracı kullanarak düzeltin ve iyileştirin. Birkaç parafrazlama modundan birini seçin, AI motoru bir düğmeye tıklayarak geri kalan işi yapacaktır.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Chrome ve Microsoft Word ile entegre

Çeviri yetenekleri dahil olmak üzere artan yabancı dil desteği

İçeriği yeniden yazmanız veya kontrol etmeniz gerektiğinde basit ve kullanımı kolay

Öneriler sunan ve seçim yapmanıza olanak tanıyan güçlü eşanlamlı kelime aracı

Ücretsiz sürüm, parafrazlama ve gramer kontrolünün temellerini kapsar

QuillBot sınırlamaları

Her fonksiyonun kendi kullanıcı arayüzü vardır

Çoğunlukla mevcut içeriği iyileştirmeye odaklanır

Çoğu uygulama için, uygulamanız ve QuillBot arasında kopyala-yapıştır yapmanız gerekir

Dilbilgisi doğruluğu daha iyi olabilir

Her şeyi her zaman yeniden ifade etmez

QuillBot fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

QuillBot puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

QuillBot alternatiflerini deneyin!

3. Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper, kullanıcının marka stilini ve sesini yansıtmaya odaklanan en iyilerden biri olduğu için bu AI metin oluşturucular listesinde yer almaktadır. İçerik yazarlarının blog makaleleri, sosyal medya gönderileri, açılış sayfaları ve pazarlama e-postaları oluşturmasına yardımcı olabilir. API'si aracılığıyla uygulamanıza entegre edilebilir veya bir Chrome uzantısı veya sohbet uygulaması aracılığıyla erişilebilir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Jasper sınırlamaları

İntihal kontrolü yok

SEO özelliği yoktur

Tekrarlayan içerik veya hatalar üretebilir

AI araçları , istenen çıktıyı elde etmek için komutlarla yönlendirilmelidir

Jasper fiyatlandırması

Deneme: Yedi gün boyunca ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Boss Modu: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

Jasper AI alternatiflerini inceleyin!

4. Copy. ai

En yararlı AI metin oluşturuculardan bir diğeri, pazarlama takımlarının satış ve pazarlama metinleri oluşturması için ideal olan Copy. ai'dir. Platformun tasarımı, kişiselleştirilmiş satış metinleri oluşturarak, uzun metinler yazarak, içeriği kanallar arasında yeniden kullanarak ve ürün açıklamaları oluşturarak takımların pazara giriş stratejilerini uygulamalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır.

Copy. ai en iyi özellikleri

Aynı içeriği farklı kanallar ve kitleler için yeniden kullanın

AI yazma araçlarıyla içeriği iyileştirmek için kullanımı kolay arayüz

Sosyal medya başlıkları oluşturmak için özel araçlar

Çok çeşitli şablonlar

Kısa ve öz metinler oluşturmak için ayarlanmıştır

25'ten fazla dil desteklenmektedir

Copy.ai sınırlamaları

Kullanıcının pazarlama ve satış metinleri oluşturmayı anladığını varsayar

Diğer AI metin oluşturuculara kıyasla yanlış bilgiler üretebilir

Daha uzun makaleler veya yüksek kaliteli içerik oluşturmada güçlü değil ( Copy.ai alternatiflerine göz atın!)

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz

Pro: 5 kullanıcı için aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy.ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

5. ContentBot. ai

ContentBot aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, ContentBot. ai pazarlama içeriği oluşturmak için AI kullanır. Bu AI yazma aracı, uzun blog yazıları yazmakla bilinir, ancak içeriği başka kelimelerle ifade edebilir ve AI metin yazarlığı da yapabilir. Web tabanlıdır ve AI metin oluşturucular için vazgeçilmez hale gelen SEO araçları ve intihal denetleyicisi sunar.

ContentBot. ai en iyi özellikler

2.000 kelimeden uzun blog yazıları yazar

Yerleşik SEO araçları

Chrome ve WordPress uzantıları artı bir sohbet arayüzü

Birden fazla kullanım durumunu destekleyen sağlam şablon kitaplığı

ContentBot. ai sınırlamaları

Daha fazla ödeme yapmadığınız sürece, aylık oluşturabileceğiniz kelime sayısını sınırlar

Kullanıcı arayüzünde birkaç sorun var

Fiyatlandırma karmaşıktır ve maliyetler hızla artabilir

ContentBot. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: 5.000 kelime için ücretsiz

Başlangıç Planı: Aylık 19 $/kullanıcı

Premium Plan: Aylık 59 $/kullanıcı

Premium+ Plan: Aylık 99 $/kullanıcı

ContentBot. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yok

6. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, AI tarafından oluşturulan metinlere olan mevcut yaygın faizi yaratan araçtır. OpenAI, araçlarını bir web sitesinde ücretsiz olarak sohbet arayüzüne koyduğunda, hemen hemen herkes denedi. Ücretsiz sürüm için en son OpenAI GPT-3. 5 büyük dil modeli (LLM) ve ücretli ChatGPT Plus için GPT-4 LLM kullanır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Yanıtları sezgisel olarak iyileştiren konuşma metni arayüzü

Arkasındaki modelleri eğitmeye yardımcı olan geri bildirim fonksiyonu

Metin yanıtları doğal olarak akıcıdır

Önceki konuşmalar kullanıcının hesabında saklanır ve yeniden başlatılabilir

En bilinen ve en yaygın kullanılan metin oluşturma aracı

ChatGPT sınırlamaları

Kullanıcılar, soru ve yorumlarla aracı nasıl yöneteceklerini öğrenmelidir

Şablon yok

Ücretsiz sürüme erişim sınırlıdır ve yoğun zamanlarda reddedilebilir

Ücretsiz sürümde yanıtlar yavaş olabilir

Modellerde kullanılan veri seti, 2021 ortasından sonra çok az bilgi içermektedir

ChatGPT fiyatlandırması

ChatGPT: Ücretsiz

ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yok

7. Rytr

Rytr aracılığıyla

Rytr, AI tarafından oluşturulan metinleri kullanarak uzun metinler oluşturmak için bir platformdur. Kullanıcılar bir kullanım örneği tanımlar, bağlam sağlar, ses tonunu ayarlar ve daha sonra daha da iyileştirilebilecek içerik oluşturur. Bu AI metin oluşturucular listesinde, Rytr 30'dan fazla dili desteklemesi ve intihal denetleyicisi, SEO aracı ve görüntü oluşturma seçeneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Anahtar farklılaştırıcı özelliği, projeleri depolamak ve düzenlemek için yerleşik bir yazma akışı aracıdır.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Kullanıcıları yazma sürecinde yönlendirir

Yerleşik zengin metin düzenleyici

Chrome, WordPress ve daha fazlası için eklentiler

Pazarlama içeriği oluşturmak için tasarlanmıştır

Rytr sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü öğrenmesi zor

Çıktılar genellikle kısa olur ve uzun içeriklere yönelik değildir

Sınırlı planlarda belirli bir ay içinde karakterler kolayca tükenebilir

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Ücretsiz

Saver Plan: Kullanıcı başına aylık 9 $

Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (750+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (9 yorum)

8. Basitleştirilmiş

Basitleştirilmiş yoluyla

Simplified, pazarlama takımlarına yönelik bir multimedya AI içerik oluşturma ve yönetim aracıdır. Grafik tasarım, görseller, videolar ve metinler oluşturmak için şablonlar, AI ve basitleştirilmiş araçlar kullanır. Sosyal medyada yönetme ve yayınlama özellikleri içerir.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Tek bir yerden içerik oluşturmak için multimedya seçenekleri

LinkedIn, Twitter, Instagram ve Facebook dahil olmak üzere çoğu büyük platform için sosyal medya gönderileri planlama

Basit kullanıcı deneyimi, yeni başlayan AI yazarları için mükemmeldir

AI, metin dışı içerik oluşturmak için de kullanılır

Basitleştirilmiş sınırlamalar

AI metin oluşturma, diğer çözümlere kıyasla sınırlıdır

Sosyal medya hesaplarına bağlanmak zor olabilir

Düzen ve grafik araçları gelişmiş değildir; bazen başka araçlar kullanmanız gerekebilir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Küçük Takım: 5 kullanıcı için aylık 30 $

İş: 5 kullanıcı için aylık 50 $

Büyüme: 5 kullanıcı için aylık 125 $

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)

9. Frase

Via Frase

Frase, içerik pazarlamacıları ve pazarlama ajanslarına yönelik bir SEO içerik oluşturma platformudur. AI metin oluşturmanın yanı sıra Frase, içerik analizi de içerir. İşbirliği için tasarlanmış olduğundan, projeleri paylaşma ve düzenleme araçları da sunar.

Frase'nin en iyi özellikleri

SEO optimizasyonu

Yerleşik analiz

Yerleşik Google arama motoru aracı

Güçlü içerik özeti oluşturma özellikleri

Rekabetçi araştırma araçları ve wiki'ler

Özel şablonlar

Frase sınırlamaları

Anahtar kelime araştırma araçları yok

Proje organizasyon yetenekleri eksik

AI metin oluşturmaya odaklanmamıştır

Frase fiyatlandırması

Deneme: 5 gün için 1 dolar

Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 44,99 $

Takım: Üç kullanıcı için aylık 114,99 $

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

10. Copysmith

Copysmith aracılığıyla

Copysmith, e-ticaret ürün içeriği oluşturmak için OpenAI'nin GPT modellerini kullanan bir AI içerik oluşturma aracıdır. En yaygın e-ticaret platformlarında metin oluşturma iş akışlarını yönetir ve ürün açıklamaları için içerik yönetim araçları sağlar.

Copysmith'in en iyi özellikleri

E-ticaret ürün açıklamaları için oluşturulmuştur

Amazon, Shopify, WooCommerce ve diğer platformlarla entegrasyonlar

Düzenleme, onaylama ve yayınlama dahil olmak üzere iş akışı yönetimi

İçerik yönetim araçları

Ürün açıklamalarını toplu olarak oluşturmak için ürün kataloğu içe aktarma ve toplu kopya oluşturma desteği

Copysmith sınırlamaları

Arayüz kafa karıştırıcı olabilir

Yalnızca ürün içeriği oluşturma için kullanışlıdır

Özel şablonlar, daha düşük fiyatlı planlarda mevcut değildir

Krediler, kullanmazsanız geçerliliğini yitirir

Copysmith fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: Ücretsiz

Başlangıç Planı: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro Plan: 5 kullanıcı için aylık 49 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copysmith puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 12 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (25+ yorum)

Daha fazla araç için Spinbot alternatiflerine ve Speedwrite alternatiflerine göz atın!

ClickUp: İçerik İhtiyaçlarınız için En İyi AI Metin Oluşturucu

Benzersiz içerik oluşturmak söz konusu olduğunda, işleri halletmek için en yeni yapay zeka araçlarından daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Ayrıca projelerinizi yönetme, işbirliği yapma ve ilerlemenizi izleme konusunda da yardıma ihtiyacınız vardır.

ClickUp AI, OpenAI'nin doğal dil işleme yeteneklerinin gücüne erişmenin en iyi yollarından birini sunar. Ve hepsi, orijinal içerik oluşturma uygulaması olarak da harika olan ClickUp'ın kullanımı kolay platformunda bulunur. 🛠

Bu nedenle, her türden takım proje yönetimi, işbirliği, proje belgeleme ve AI yazma asistanı olarak ClickUp'a güveniyor. Bir dahaki sefere yeni bir projeye başladığınızda, ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne kaydolun ve deneyin.

Takımınızla zahmetsizce çalışırken ClickUp ve AI yazar aracının birlikte çalışarak ortaya koyduğu gücü kısa sürede göreceksiniz. 🤩