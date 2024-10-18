2025'in En İyi 10 AI Metin ve İçerik Oluşturucu Aracı

Büyük teyzeniz sosyal medya gönderisinde sizi "Bunu gördün mü?" etiketiyle etiketlediğinde, bir şeyin popüler olduğunu anlarsınız . Bu, yapay zeka (AI) ve OpenAI'nin ChatGPT'sinin yaygın "keşfi" etrafında son zamanlarda yaşanan kargaşada kesinlikle geçerlidir .
ChatGPT tüm basının ilgisini çekerken, içerik oluşturmada insanlara yardımcı olmak için tasarlanmış birçok başka AI metin oluşturucu da bulunmaktadır. Düzenli olarak içerik oluşturma işindeyseniz, kelimelerinizin kalitesini ve etkisini artırmak ve zamandan tasarruf etmek için bu araçları keşfetmeye değer.
En iyi AI yazma üreteçlerine bir göz atarak sizin için neler yapabileceklerini görelim. ✍️
AI Metin Oluşturucu Nedir ve Nasıl Çalışır?
AI yazar veya içerik oluşturucu olarak da bilinen AI metin oluşturucu, yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan bir yazılımdır. Mevcut metinlerin büyük veri kümelerini analiz ederek ve ardından doğal dil işleme (NLP) algoritmalarını kullanarak tutarlı ve alakalı yeni cümleler ve paragraflar oluşturarak çalışır.
Bir AI metin oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
AI tarafından oluşturulan içeriğinizin bir robot tarafından yazılmış gibi ses çıkarmasını istemezsiniz. Takım iletişimi veya en son dijital pazarlama kampanyanız için olsun, içeriğinizin tonunuza ve amacınıza uygun olmasını istersiniz.
AI metin oluşturucuda aramanız gereken birkaç önemli özellik:
- İçerik yazma sürecinize kolayca uyum sağlar
- Aracı yazma asistanınız haline getiren kullanımı kolay bir arayüz
- Ses tonu ve stil üzerinde kontrol
- Tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretir
- Grameri doğru ve kolay bir şekilde kontrol eder
- Fiyat bütçenize uygun
- En yaygın görevler için yerleşik komut istemleri
- Güçlü ve doğru yeniden ifade etme ve özetleme özellikleri
En İyi 10 AI Metin Oluşturucu
Bu listedeki AI yazma araçlarının çoğunun OpenAI'nin aynı modellerini ve algoritmalarını kullandığını not etmek önemlidir. GPT-3, GPT-3. 5 veya hatta yeni GPT-4 olabilir. Anahtar, daha az iş ile daha iyi içerik üretmek için hedeflerinize en uygun AI yazarın hangisi olduğunu belirlemektir.
1. ClickUp AI
Kapsamlı bir proje yönetimi araç setine entegre olan ClickUp AI, ihtiyacınız olduğunda ve olduğunuz yerde yanınızda. AI destekli bir asistanın rolünü üstlenen ClickUp AI, ilk taslakları oluşturmanıza, mevcut içeriği geliştirmenize, içerik fikirleri geliştirmenize, pazarlama sloganları oluşturmanıza, bir sonraki kampanyanız için beyin fırtınası yapmanıza ve temelde yazar bloğunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
ClickUp AI'yı diğerlerinden ayıran özellik, Dokümanlar ve görevlerin içine gömülü olmasının yanı sıra, belirli rollere göre uyarlanmış komut istemleri kullanan 100'den fazla araç olmasıdır, böylece deneme yanılma ile zaman kaybetmenize gerek kalmaz.
ClickUp AI'nın en iyi özellikleri
- Güçlü bir işbirliği ve proje yönetimi platformuna entegre edilmiştir
- Tek bir tıklama ile seçilen metnin özetleri
- İçerikten eylem öğeleri oluşturur
- Profesyonel biyografiler oluşturur
- AI kullanımını hızlandıran önceden tanımlanmış komut istemlerine sahip kullanıcı rolleri
- Belge oluşturma için kapsamlı bir yazar araçları seti içinde doğrudan oluşturulmuştur
- SEO anahtar kelime önerileri
- AI motorundan yararlanan süper güçlü arama
- İçeriğinizin kalitesini artıran, kullanımı kolay araçlar
ClickUp AI sınırlamaları
- E-postanızda kullanmak için kopyala-yapıştır gerekir
- Yanıtlar, isteğinizin doğru bağlamını kavrayamayabilir
ClickUp AI fiyatlandırması
ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
2. QuillBot
QuillBot, kendisini bir AI metin oluşturucu değil, bir parafrazlama aracı olarak tanımlar. Kendi metninizi veya başka birinin içeriğini girin ve aracı kullanarak düzeltin ve iyileştirin. Birkaç parafrazlama modundan birini seçin, AI motoru bir düğmeye tıklayarak geri kalan işi yapacaktır.
QuillBot'un en iyi özellikleri
- Chrome ve Microsoft Word ile entegre
- Çeviri yetenekleri dahil olmak üzere artan yabancı dil desteği
- İçeriği yeniden yazmanız veya kontrol etmeniz gerektiğinde basit ve kullanımı kolay
- Öneriler sunan ve seçim yapmanıza olanak tanıyan güçlü eşanlamlı kelime aracı
- Ücretsiz sürüm, parafrazlama ve gramer kontrolünün temellerini kapsar
QuillBot sınırlamaları
- Her fonksiyonun kendi kullanıcı arayüzü vardır
- Çoğunlukla mevcut içeriği iyileştirmeye odaklanır
- Çoğu uygulama için, uygulamanız ve QuillBot arasında kopyala-yapıştır yapmanız gerekir
- Dilbilgisi doğruluğu daha iyi olabilir
- Her şeyi her zaman yeniden ifade etmez
QuillBot fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $
QuillBot puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
QuillBot alternatiflerini deneyin!
3. Jasper
Jasper, kullanıcının marka stilini ve sesini yansıtmaya odaklanan en iyilerden biri olduğu için bu AI metin oluşturucular listesinde yer almaktadır. İçerik yazarlarının blog makaleleri, sosyal medya gönderileri, açılış sayfaları ve pazarlama e-postaları oluşturmasına yardımcı olabilir. API'si aracılığıyla uygulamanıza entegre edilebilir veya bir Chrome uzantısı veya sohbet uygulaması aracılığıyla erişilebilir.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Okuyucuları dönüştüren iş içeriği oluşturmak için tasarlanmıştır
- Sesinize ve tonunuza göre eğitilebilir
- Jasper Art, görüntü oluşturma özellikleri sunar
- Son derece hedefli pazarlama içeriği oluşturma yeteneği
Jasper sınırlamaları
- İntihal kontrolü yok
- SEO özelliği yoktur
- Tekrarlayan içerik veya hatalar üretebilir
- AI araçları, istenen çıktıyı elde etmek için komutlarla yönlendirilmelidir
Jasper fiyatlandırması
- Deneme: Yedi gün boyunca ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Boss Modu: Kullanıcı başına aylık 59 $
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)
Jasper AI alternatiflerini inceleyin!
4. Copy. ai
En yararlı AI metin oluşturuculardan bir diğeri, pazarlama takımlarının satış ve pazarlama metinleri oluşturması için ideal olan Copy. ai'dir. Platformun tasarımı, kişiselleştirilmiş satış metinleri oluşturarak, uzun metinler yazarak, içeriği kanallar arasında yeniden kullanarak ve ürün açıklamaları oluşturarak takımların pazara giriş stratejilerini uygulamalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır.
Copy. ai en iyi özellikleri
- Aynı içeriği farklı kanallar ve kitleler için yeniden kullanın
- AI yazma araçlarıyla içeriği iyileştirmek için kullanımı kolay arayüz
- Sosyal medya başlıkları oluşturmak için özel araçlar
- Çok çeşitli şablonlar
- Kısa ve öz metinler oluşturmak için ayarlanmıştır
- 25'ten fazla dil desteklenmektedir
Copy.ai sınırlamaları
- Kullanıcının pazarlama ve satış metinleri oluşturmayı anladığını varsayar
- Diğer AI metin oluşturuculara kıyasla yanlış bilgiler üretebilir
- Daha uzun makaleler veya yüksek kaliteli içerik oluşturmada güçlü değil ( Copy.ai alternatiflerine göz atın!)
Copy. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Pro: 5 kullanıcı için aylık 49 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Copy.ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)
5. ContentBot. ai
Adından da anlaşılacağı gibi, ContentBot. ai pazarlama içeriği oluşturmak için AI kullanır. Bu AI yazma aracı, uzun blog yazıları yazmakla bilinir, ancak içeriği başka kelimelerle ifade edebilir ve AI metin yazarlığı da yapabilir. Web tabanlıdır ve AI metin oluşturucular için vazgeçilmez hale gelen SEO araçları ve intihal denetleyicisi sunar.
ContentBot. ai en iyi özellikler
- 2.000 kelimeden uzun blog yazıları yazar
- Yerleşik SEO araçları
- Chrome ve WordPress uzantıları artı bir sohbet arayüzü
- Birden fazla kullanım durumunu destekleyen sağlam şablon kitaplığı
ContentBot. ai sınırlamaları
- Daha fazla ödeme yapmadığınız sürece, aylık oluşturabileceğiniz kelime sayısını sınırlar
- Kullanıcı arayüzünde birkaç sorun var
- Fiyatlandırma karmaşıktır ve maliyetler hızla artabilir
ContentBot. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz: 5.000 kelime için ücretsiz
- Başlangıç Planı: Aylık 19 $/kullanıcı
- Premium Plan: Aylık 59 $/kullanıcı
- Premium+ Plan: Aylık 99 $/kullanıcı
ContentBot. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
6. ChatGPT
ChatGPT, AI tarafından oluşturulan metinlere olan mevcut yaygın faizi yaratan araçtır. OpenAI, araçlarını bir web sitesinde ücretsiz olarak sohbet arayüzüne koyduğunda, hemen hemen herkes denedi. Ücretsiz sürüm için en son OpenAI GPT-3. 5 büyük dil modeli (LLM) ve ücretli ChatGPT Plus için GPT-4 LLM kullanır.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Yanıtları sezgisel olarak iyileştiren konuşma metni arayüzü
- Arkasındaki modelleri eğitmeye yardımcı olan geri bildirim fonksiyonu
- Metin yanıtları doğal olarak akıcıdır
- Önceki konuşmalar kullanıcının hesabında saklanır ve yeniden başlatılabilir
- En bilinen ve en yaygın kullanılan metin oluşturma aracı
ChatGPT sınırlamaları
- Kullanıcılar, soru ve yorumlarla aracı nasıl yöneteceklerini öğrenmelidir
- Şablon yok
- Ücretsiz sürüme erişim sınırlıdır ve yoğun zamanlarda reddedilebilir
- Ücretsiz sürümde yanıtlar yavaş olabilir
- Modellerde kullanılan veri seti, 2021 ortasından sonra çok az bilgi içermektedir
ChatGPT fiyatlandırması
- ChatGPT: Ücretsiz
- ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
7. Rytr
Rytr, AI tarafından oluşturulan metinleri kullanarak uzun metinler oluşturmak için bir platformdur. Kullanıcılar bir kullanım örneği tanımlar, bağlam sağlar, ses tonunu ayarlar ve daha sonra daha da iyileştirilebilecek içerik oluşturur. Bu AI metin oluşturucular listesinde, Rytr 30'dan fazla dili desteklemesi ve intihal denetleyicisi, SEO aracı ve görüntü oluşturma seçeneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Anahtar farklılaştırıcı özelliği, projeleri depolamak ve düzenlemek için yerleşik bir yazma akışı aracıdır.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcıları yazma sürecinde yönlendirir
- Yerleşik zengin metin düzenleyici
- Chrome, WordPress ve daha fazlası için eklentiler
- Pazarlama içeriği oluşturmak için tasarlanmıştır
Rytr sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü öğrenmesi zor
- Çıktılar genellikle kısa olur ve uzun içeriklere yönelik değildir
- Sınırlı planlarda belirli bir ay içinde karakterler kolayca tükenebilir
Rytr fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: Ücretsiz
- Saver Plan: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 29 $
Rytr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (9 yorum)
8. Basitleştirilmiş
Simplified, pazarlama takımlarına yönelik bir multimedya AI içerik oluşturma ve yönetim aracıdır. Grafik tasarım, görseller, videolar ve metinler oluşturmak için şablonlar, AI ve basitleştirilmiş araçlar kullanır. Sosyal medyada yönetme ve yayınlama özellikleri içerir.
Basitleştirilmiş en iyi özellikler
- Tek bir yerden içerik oluşturmak için multimedya seçenekleri
- LinkedIn, Twitter, Instagram ve Facebook dahil olmak üzere çoğu büyük platform için sosyal medya gönderileri planlama
- Basit kullanıcı deneyimi, yeni başlayan AI yazarları için mükemmeldir
- AI, metin dışı içerik oluşturmak için de kullanılır
Basitleştirilmiş sınırlamalar
- AI metin oluşturma, diğer çözümlere kıyasla sınırlıdır
- Sosyal medya hesaplarına bağlanmak zor olabilir
- Düzen ve grafik araçları gelişmiş değildir; bazen başka araçlar kullanmanız gerekebilir
Basitleştirilmiş fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz
- Küçük Takım: 5 kullanıcı için aylık 30 $
- İş: 5 kullanıcı için aylık 50 $
- Büyüme: 5 kullanıcı için aylık 125 $
Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)
9. Frase
Frase, içerik pazarlamacıları ve pazarlama ajanslarına yönelik bir SEO içerik oluşturma platformudur. AI metin oluşturmanın yanı sıra Frase, içerik analizi de içerir. İşbirliği için tasarlanmış olduğundan, projeleri paylaşma ve düzenleme araçları da sunar.
Frase'nin en iyi özellikleri
- SEO optimizasyonu
- Yerleşik analiz
- Yerleşik Google arama motoru aracı
- Güçlü içerik özeti oluşturma özellikleri
- Rekabetçi araştırma araçları ve wiki'ler
- Özel şablonlar
Frase sınırlamaları
- Anahtar kelime araştırma araçları yok
- Proje organizasyon yetenekleri eksik
- AI metin oluşturmaya odaklanmamıştır
Frase fiyatlandırması
- Deneme: 5 gün için 1 dolar
- Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 44,99 $
- Takım: Üç kullanıcı için aylık 114,99 $
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
10. Copysmith
Copysmith, e-ticaret ürün içeriği oluşturmak için OpenAI'nin GPT modellerini kullanan bir AI içerik oluşturma aracıdır. En yaygın e-ticaret platformlarında metin oluşturma iş akışlarını yönetir ve ürün açıklamaları için içerik yönetim araçları sağlar.
Copysmith'in en iyi özellikleri
- E-ticaret ürün açıklamaları için oluşturulmuştur
- Amazon, Shopify, WooCommerce ve diğer platformlarla entegrasyonlar
- Düzenleme, onaylama ve yayınlama dahil olmak üzere iş akışı yönetimi
- İçerik yönetim araçları
- Ürün açıklamalarını toplu olarak oluşturmak için ürün kataloğu içe aktarma ve toplu kopya oluşturma desteği
Copysmith sınırlamaları
- Arayüz kafa karıştırıcı olabilir
- Yalnızca ürün içeriği oluşturma için kullanışlıdır
- Özel şablonlar, daha düşük fiyatlı planlarda mevcut değildir
- Krediler, kullanmazsanız geçerliliğini yitirir
Copysmith fiyatlandırması
Ücretsiz Deneme: Ücretsiz
Başlangıç Planı: Kullanıcı başına aylık 19 $
Pro Plan: 5 kullanıcı için aylık 49 $
Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Copysmith puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 12 yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (25+ yorum)
Daha fazla araç için Spinbot alternatiflerine ve Speedwrite alternatiflerine göz atın!
ClickUp: İçerik İhtiyaçlarınız için En İyi AI Metin Oluşturucu
Benzersiz içerik oluşturmak söz konusu olduğunda, işleri halletmek için en yeni yapay zeka araçlarından daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Ayrıca projelerinizi yönetme, işbirliği yapma ve ilerlemenizi izleme konusunda da yardıma ihtiyacınız vardır.
ClickUp AI, OpenAI'nin doğal dil işleme yeteneklerinin gücüne erişmenin en iyi yollarından birini sunar. Ve hepsi, orijinal içerik oluşturma uygulaması olarak da harika olan ClickUp'ın kullanımı kolay platformunda bulunur. 🛠
Bu nedenle, her türden takım proje yönetimi, işbirliği, proje belgeleme ve AI yazma asistanı olarak ClickUp'a güveniyor. Bir dahaki sefere yeni bir projeye başladığınızda, ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne kaydolun ve deneyin.
Takımınızla zahmetsizce çalışırken ClickUp ve AI yazar aracının birlikte çalışarak ortaya koyduğu gücü kısa sürede göreceksiniz. 🤩