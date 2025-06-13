Yaratıcı Hikaye Anlatımı için En İyi 11 Beyaz Tahta Animasyon Yazılımı

Şunu hayal edin: Siz ve bir iş arkadaşınız fikirlerinizi sunuyorsunuz. Ancak dinleyicileriniz sizin konuşmanızı dinlemezken, iş arkadaşınızın beyaz tahta animasyon videosuna tamamen odaklanmış durumda.
Sorular uçuşuyor, fikirler paylaşılıyor ve izleyiciler dikkatle dinliyor. Neden mi? Çünkü beyaz tahta animasyonları, karmaşık fikirleri daha kolay takip edilebilir ve çok daha ilgi çekici hale getirir.
Araştırmalar, beyaz tahta animasyon videolarının bilgiyi %15 oranında daha fazla akılda kalmasını sağladığını ve bu sayede kavramları açıklamak için güçlü bir araç olduğunu göstermektedir.
En iyi yanı ne mi? Video oluşturmak için teknik becerilere bile ihtiyacınız yok; doğru beyaz tahta yazılımı tüm zor işi sizin yerinize yapar.
Mükemmel beyaz tahta video oluşturucuyu bulmanıza yardımcı olmak için, anahtar özellikleri, fiyatları ve kullanıcı yorumlarını içeren en iyi 11 seçeneği bir araya getirdik, böylece profesyonel videolar oluşturmaya kolayca başlayabilirsiniz. Hadi başlayalım!
Beyaz Tahta Animasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Beyaz tahta animasyon yazılımından neye ihtiyacınız olursa olsun, gözden kaçırmamanız gereken birkaç anahtar özellik vardır. Seçiminizi yaparken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:
- Medya kitaplığı: Zaman ve çabadan tasarruf etmek için yerleşik resim, simge ve arka plan koleksiyonuna erişin, her şeyi sıfırdan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın
- Seslendirme desteği: Animasyonları daha ilgi çekici hale getirmek ve fikirleri net bir şekilde açıklamak için AI seslendirmeleri kaydedin veya oluşturun. Beyaz tahta animasyon yazılımınız AI seslendirmeleri kaydetmenize veya oluşturmanıza izin veriyorsa daha da iyi olur
- İçe/dışa aktarma özellikleri: Kendi resimlerinizi getirin ve daha yaratıcı özgürlük ve daha kolay paylaşım için videoları farklı biçimlerde dışa aktarın
- Çizim yolu özelleştirme: Animasyonların sert veya genel görünmek yerine akıcı ve doğal olmasını sağlamak için elin veya kalemin hareketini kontrol edin
- Animasyon zaman çizelgesi kontrolü: Animasyonunuzun daha iyi bir akış için zamanlamayı, hızı ve geçişleri ayarlayın
- Metin animasyon seçenekleri: Anahtar noktaları vurgulamak ve dikkat çekmek için hareketli metni özelleştirin
- Önceden oluşturulmuş şablonlar: Hazır şablonları kullanarak video oluşturmayı hızlandırın ve animasyonlarınızın profesyonel görünmesini sağlayın.
Beyaz Tahta Animasyon Yazılımına Genel Bakış
En iyi beyaz tahta animasyon yazılımlarına hızlıca göz atın:
|Araç adı
|Anahtar özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|AI destekli beyaz tahtalar, sürükle ve bırak, 1.000'den fazla şablon, gerçek zamanlı işbirliği, AI görüntü oluşturucu, görev yönetimi, 1.000'den fazla entegrasyon
|Görsel işbirliği, beyin fırtınası, proje yönetimi
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla;
|Doodly
|El çizimi stili, Smart Draw teknolojisi, sürükle ve bırak, 1.000'den fazla görüntü, seslendirme kaydı, telifsiz ses
|Yeni başlayanlar, basit doodle videolar
|Standart: 49 $/ay; Kurumsal: 79 $/ay
|Powtoon
|Hazır şablonlar, özelleştirilebilir karakterler, medya kitaplığı, ekran/web kamerası kaydı, tek tıklamayla animasyonlar
|Eğitim kursları, öğreticiler, pazarlama
|Ücretsiz plan; Lite: 50 $/kullanıcı/ay; Pro: 190 $/kullanıcı/ay; Ajans: Özel
|Videoscribe
|5 milyondan fazla görüntü, SVG Morph, 13 el stili, seslendirme/ses, kamera odaklama, telifsiz müzikler
|Eğitim videoları, öğretmenler
|Ayrıca: 15 $/ay; LitePro: 22,43 $/ay; Core: 33,04 $/ay; Max: 41,03 $/ay
|Vyond
|Karakter oluşturucu, 200'den fazla şablon, dudak senkronizasyonu, dışa aktarma biçimleri, seslendirme içe aktarma
|Karakter odaklı hikaye anlatımı
|Başlangıç: 99 $/kullanıcı/ay; Premium: 89 $/kullanıcı/ay; Profesyonel: 199 $/kullanıcı/ay; Kurumsal: Özel
|Renderforest
|1.200'den fazla şablon, AI sahne önerisi, 3D animasyon, 50'den fazla geçiş, içerik kütüphanesi
|Hızlı şablon tabanlı animasyonlar
|Ücretsiz plan; Lite: 14 $/ay; Pro: 39 $/ay; İş: 49 $/ay
|Animaker
|İnfografik animasyon, elektronik tablo entegrasyonu, 50'den fazla seslendirme, 100 milyondan fazla stok varlık, metinden konuşmaya
|İnfografik tarzı beyaz tahta videoları
|Temel: 27 $/ay; Başlangıç: 45 $/ay; Pro: 79 $/ay; Enterprise: Özel
|Adobe Animate
|Özel el hareketleri, kare kare, basınca duyarlı çizim, Creative Cloud entegrasyonu, çoklu biçimlerde dışa aktarma
|Gelişmiş özel beyaz tahta animasyonları
|Animate: 34,99 $/ay; Tüm Uygulamalar: 89,99 $/ay; Öğrenci: 19,99 $/ay (1. yıl)
|Explaindio
|Beyaz tahta, 2D/3D, hareketli grafikler, 180'den fazla metin, 200'den fazla sahne ve çevrimdışı kullanımı bir araya getirin
|Birden fazla animasyon stilini karıştırın
|Aylık: 37 $; Yıllık: 67 $; Tek seferlik: 497 $
|TruScribe
|Bilimsel destekli Scribology, profesyonel sanatçılar, son düzenleme, özel seslendirme, sektör temaları
|Bilimsel olarak desteklenen görsel etkileşim, özel projeler
|Özel fiyatlandırma
|Filmora
|Görsel efektler, hareket izleme, geçişler, ses araçları, anahtar kareler, şablonlar
|Görsel efektler, kolay video düzenleme
|Temel: 9,99 $/ay; Gelişmiş: 34,99 $/yıl; Sürekli: 49,99 $; Takım: 155,88 $/yıl; Öğrenci: 29,99 $/ay
🧠 Eğlenceli Bilgi: UPS'in bir zamanlar sadece dokuz beyaz tahta animasyon videosu için 35 milyon dolar harcadığını biliyor muydunuz? 2007 yılında, "Beyaz Tahta" kampanyasında, gerçek bir beyaz tahta üzerinde çizimler yapan bir adamın basit fikirleri 30 saniyelik etkili açıklayıcı reklamlara dönüştürdüğü bir video yer aldı. İşte bu kadar net ve görsel hikaye anlatımının gücüne inanıyorlardı!
En İyi 11 Beyaz Tahta Animasyon Yazılımı
Daha fazla uzatmadan, işte en iyi 11 beyaz tahta animasyon yazılımı:
1. ClickUp (AI destekli görsel işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
Projelerinizi düzenli tutmakla kalmaz, aynı zamanda takımınızın beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve beyaz tahta animasyon videoları oluşturmasına da yardımcı olur.
Listemizde birinci sırada yer alan ClickUp Beyaz Tahtalar, basit çizim araçlarından ibaret değildir; takımınızın kavramları görsel olarak haritalayabileceği güçlü bir dijital alandır. Gerçek zamanlı değişiklikler yapın ve en iyi fikirlerinizi tek bir yerde hayata geçirin!
Beyaz Tahtalar ile görsel proje yönetimi bir takım sporuna dönüşür. Herkes katılımcı olabilir ve sahneleri birlikte çizebilir, görsellerin senaryodakilerle uyumlu olmasını sağlayabilir.
Fikirlerinizi görselleştirmeye mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın beyaz tahtalardaki AI görüntü oluşturucusunu deneyin. Fikirlerinizi basitçe açıklayın, AI sizin için görüntüler oluştursun!
Ama durun, senaryoyu nereden bulacaksınız? ClickUp Belgelerinden.
Önemli belgelerinize doğrudan beyaz tahtadan erişin, böylece takımınız dijital storyboard'lara bakarken içerik üzerinde çalışabilir. Herkes senaryoyu yazmaya ve düzeltmeye katkıda bulunabilir, böylece hikayenin akışı sorunsuz olur ve çizimlerinizle uyumlu olur.
Yazar bloğu mu? ClickUp Brain' e dönün — yeni konseptler, temalar ve görsel stiller önerebilen ve hatta netlik için senaryoları ve diyalogları ince ayar yapabilen nihai AI asistanı.
Sonunda hazır olduğunuzda, mükemmel yönetim araçları seti olan ClickUp Görevleri'ni kullanın. Beyaz Tahta öğelerinizi doğrudan görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece kimin neyi ne zaman yapacağı netleşir. Bu, tüm animasyon sürecini izlemenize yardımcı olur ve son teslim tarihlerinizi ve ilerlemenizi takip etmenizi sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Öğeleri serbestçe sürükleyip bırakarak kavramları haritalandırın, fikirleri düzenleyin ve yapılandırılmış görseller oluşturun
- Metinler, çizimler, yapışkan notlar, resimler, emojiler ve şekillerle tasarımları özelleştirin. Ayrıca katmanlı tasarımlarla bilgi tabanları, şirket wiki'leri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz
- 1.000'den fazla hazır beyaz tahta şablonundan seçim yaparak farklı takımlar arasında beyin fırtınası oturumları, ş Akışları veya proje planları oluşturun
- ClickUp'ın Kanban panoları ve Takvim Görünümü gibi 15'ten fazla özel görünümle animasyon projelerini zamanında takip edin
- ClickUp Clips'i kullanarak ayrıntılı video kılavuzları ve düzenleme iş akışları için geri bildirimler oluşturun
- ClickUp'ın 1.000'den fazla yerel entegrasyonundan birini kullanarak beyaz tahta video düzenleme araçları, stok görüntü kitaplıkları ve daha fazlasıyla entegre edin
- ClickUp Clips ile sunumunuzu kaydedin ve prova yapın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın çeşitli özellikleri sayesinde öğrenme eğrisi çok hafif
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, günlük operasyonlarımızı ve SOP'lerimizi merkezileştirdi ve departman genelinde işbirliğini teşvik etti. Departmanımız da işlevler arası çalıştığı için bağımlılık özelliğini çok sevdik. Bu, bir sonraki adımların ne olduğunu bilmemize yardımcı oldu. Son olarak, beyaz tahta özelliği? Takıntılıyız. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.
ClickUp, günlük operasyonlarımızı ve SOP'larımızı merkezileştirdi ve departman genelinde işbirliğini teşvik etti. Departmanımız da işlevler arası çalıştığı için bağımlılık özelliğini çok sevdik. Bu, bir sonraki adımların ne olduğunu bilmemize yardımcı oldu. Son olarak, beyaz tahta özelliği mi? Takıntılıyız. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.
➡️ Ayrıca okuyun: Kullanım Örnekleri ile ClickUp Beyaz Tahtalar için Başlangıç Kılavuzu
2. Doodly (Yeni başlayanlar için en iyisi)
Doodly, sıfır karmaşıklıkla elle çizilmiş stil animasyonlar veya doodle videolar oluşturmak isteyen tüm yeni başlayanlar için yapılmıştır.
Kullanımı kolay, basit sürükle ve bırak arayüzü, yüklenen tüm görüntüleri analiz eden ve gerçekçi bir çizim yolu oluşturan Smart Draw teknolojisini içerir. Diğer animasyon araçları bu efekti elde etmek için manuel anahtar kare ayarlamaları gerektirirken, Doodly bunu otomatik olarak yapar.
Temel çizim efektleri kullanmak yerine, animasyonları daha doğal ve daha az robotik hissettirir.
Doodly'nin en iyi özellikleri
- Beyaz tahta, yeşil tahta, cam tahta veya kara tahta üzerinde animasyonlar oluşturun
- Farklı insan ve çizgi film çizim stilleri arasından seçim yapın
- Profesyonel sanatçılar tarafından özel olarak çizilmiş 1.000'den fazla görüntüye erişin
- Arka plan müziği için telifsiz ses parçaları kullanın
- Özel seslendirmeleri doğrudan kaydedin ve otomatik senkronizasyon yapın
Doodly sınırlamaları
- Arayüz bazen hantal olabilir
- Temel planda sınırlı özelleştirme
Doodly fiyatlandırma
- Standart: 49 $/ay
- Enterprise: 79 $/ay
Doodly puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (40+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Doodly hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Doodly'nin kullanımı gerçekten çok kolay. Tasarım arayüzü çok sezgisel. Eklenti özellikleriyle hikaye anlatımı için seçenekler sınırsız. Metin ve diğer multimedya öğelerini eklemenin ne kadar kolay olduğunu gerçekten çok beğendim.
Doodly'nin kullanımı gerçekten çok kolay. Tasarım arayüzü çok sezgisel. Eklenti özellikleriyle hikaye anlatımı için seçenekler sınırsız. Metin ve diğer multimedya öğelerini eklemenin ne kadar kolay olduğunu gerçekten çok beğendim.
3. Powtoon (Eğitim kursları ve öğreticiler için en iyisi)
Yeni bir araç öğrenmek için saatler harcamadan sıkıcı PowerPoint slaytlarından kurtulmak istiyorsanız, Powtoon'u deneyin.
Genellikle ücretsiz video oluşturucu olarak kullanılan bu kullanımı kolay beyaz tahta animasyon oluşturucu, pazarlama, İK, satış veya eğitim gibi farklı takımlar için hazır şablonlardan oluşan geniş bir kitaplık ile birlikte gelir.
Ayrıca, çeşitli sektörlerden özelleştirilebilir karakterler ve diğer iş yeri dostu görseller elde ederek, alakalı hissettiren eğitim videoları oluşturmak kolaylaşır.
Ayrıca, beyaz tahta animasyonlarıyla sınırlı değilsiniz. Powtoon, çizgi film tarzı videolar, üst üste bindirilmiş canlı çekim klipler ve daha fazlasını karıştırmanıza olanak tanır, böylece video içeriğiniz ilgi çekici kalır ve izleyicilerin dikkatini çekmeye devam eder.
Powtoon'un en iyi özellikleri
- Hazır beyaz tahta video şablonları ve çevrimiçi düzenleyiciyi kullanarak profesyonel animasyonlar oluşturun
- Karakterler, aksesuarlar ve arka planlar kullanın veya Powtoon'un illüstrasyon, resim, animasyon ve simge içeren medya kitaplığından seçim yapın
- Tek tıklamayla animasyonlar, ses efektleri, müzik ve özelleştirilebilir metin stilleri ekleyin
- Markanıza uygun özel karakterler tasarlayın
- Eğitimler veya sunumlar için ekranınızı ve web kameranızı kaydedin
Powtoon sınırlamaları
- Animasyon karakterleri için sınırlı özelleştirme
- Eğitim videosu yazılımı, yeni kullanıcılar için kullanımı zor olabilir
Powtoon fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: Aylık 50 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 190 $/kullanıcı
- Ajans: Özel
Powtoon puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (230+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Powtoon hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:
Ürünün kullanımının ne kadar basit olduğunu beğendim. İki hafta içinde, video reklamlarda kullanılmak üzere 10-12 adet ~60 saniyelik animasyon videosu oluşturdum. Öğrenmesi çok kolaydı, platform ilerlemenizi otomatik olarak kaydeder, böylece bilgilerinizi kaybetme korkusu yaşamazsınız ve videonuzu istediğiniz biçimde kaydeder.
Ürünün kullanımının ne kadar basit olduğunu beğendim. İki hafta içinde, video reklamlarda kullanılmak üzere 10-12 adet ~60 saniyelik animasyon videosu oluşturdum. Öğrenmesi çok kolaydı, platform ilerlemenizi otomatik olarak kaydeder, böylece bilgilerinizi kaybetme korkusu yaşamazsınız ve videonuzu istediğiniz biçimde kaydeder.
💡 Profesyonel İpucu: İnsanların dikkat süresi kısadır! Bu nedenle, göz alıcı beyaz tahta animasyonlarıyla izleyicilerin dikkatini hızlıca çekin. Ancak dikkatli olun, videoları uzatmayın, uzun videolar izleyicilerin faizini çabuk kaybeder. Videolarınızı kısa, canlı ve ilgi çekici tutun!
4. Videoscribe (Eğitim videoları için en iyisi)
Videoscribe, birçok ABD'li eğitimcinin el çizimi animasyonlar ve etkileşimli dersler aracılığıyla öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirmek için tercih ettiği popüler bir seçenektir.
Bu beyaz tahta video oluşturucu, kolay video oluşturma için sürükle ve bırak arayüzü ve kapsamlı bir medya kitaplığı özelliğine sahiptir. Ayrıca, bir çizimi diğerine sorunsuz bir şekilde dönüştürerek dersleri canlandıran bir araç olan SVG Morph'u da içerir.
Böylece öğretmenler, ayrı ayrı statik görüntüler kullanmak yerine, hücre bölünmesi veya kimyasal reaksiyon gibi kavramların nasıl geliştiğini tek bir sürekli hareketle gösterebilirler. Bu, karmaşık konuları öğrenciler için daha kolay anlaşılır ve daha akılda kalıcı hale getirir.
Videoscribe'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli kategorilerde beş milyondan fazla görüntüden oluşan kapsamlı bir kütüphaneye erişin
- 13 farklı el stili ve 16 kalem seçeneği kullanarak profesyonel videolar oluşturun
- İzleyicinin dikkatini yönlendirmek için kamera pozisyonlarını ayarlayın
- Seslendirme ve ses efektlerini doğrudan kaydedin veya ses dosyalarını yükleyin ve düzenleyin
- 300'den fazla telifsiz ses parçası koleksiyonundan seçim yapın
- Farklı web siteleri ve sosyal medya için tercih edilen video boyutlarını kullanın
Videoscribe sınırlamaları
- Sistem oldukça yavaş ve hatalı olabilir
- Çizim aracı ve arama fonksiyonu gibi bazı özellikler temeldir
Videoscribe fiyatlandırması
- Lite: 22,42 $/lisans başına aylık
- Temel: 33,04 $/lisans başına aylık
- Maksimum: 41,03 $/lisans başına aylık
Videoscribe puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Videoscribe hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:
VideoScribe'da beni gerçekten etkileyen şey, eğitim materyallerimi ilgi çekici, beyaz tahta tarzı animasyonlara dönüştürme yeteneği. Bu biçim, yetişkin öğrencilerde son derece iyi yankı uyandırıyor ve bilgileri kavramalarını ve akıllarında tutmalarını kolaylaştırıyor.
VideoScribe'da beni gerçekten etkileyen şey, eğitim materyallerimi ilgi çekici, beyaz tahta tarzı animasyonlara dönüştürme yeteneği. Bu biçim, yetişkin öğrencilerde son derece iyi yankı uyandırıyor ve bilgileri kavramalarını ve akılda tutmalarını kolaylaştırıyor.
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i yapay zekayı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor. Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var .
Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu girerek görsel oluşturmasını isteyin. İşiniz için fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan her şeyi içeren uygulama!
5. Vyond (Karakter odaklı hikaye anlatımı için en iyisi)
Vyond, hikaye anlatımına odaklanan beyaz tahta animasyonları için iyi bir seçimdir.
Platformun Karakter Oluşturucu özelliğini kullanarak, kişiselleştirilmiş özelliklere, kıyafetlere ve kişiliklere sahip benzersiz avatarlar tasarlayabilir ve bu avatarların yüzlerce önceden animasyonlu eylemi gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.
Karakterler, diyaloglarına ve sahnelere uygun duyguları ve vücut dilini sergileyebilir, ifadelerini değiştirebilir, sahne aksesuarlarıyla etkileşime girebilir ve doğal bir şekilde iletişim kurabilir. Bu, daha gerçekçi ve ilişkilendirilebilir hikayeler yaratarak izleyiciyle duygusal bağlantıyı güçlendirir.
Vyond'un en iyi özellikleri
- Yerleşik efektlere sahip 200'den fazla hazır beyaz tahta şablonundan seçim yapın
- 130'dan fazla stok karakter arasından seçim yapın veya kendi benzersiz karakterinizi oluşturun
- Yerleşik karakterler, nesneler ve sahneler ile beyaz tahta animasyonları oluşturun, ayrıca gerçekçi hareketler için otomatik dudak senkronizasyonu özelliğinden yararlanın
- Kolay paylaşım ve diğer projelerde kullanım için birden çok biçime aktarın
- Kendi sesinizi kaydedin veya başka bir yerden ses dosyalarını içe aktarın
Vyond sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Sınırlı medya ve biçimlendirme özellikleri
- Yüksek kaliteli videolar sistemi yavaşlatabilir
Vyond fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 99 $/kullanıcı
- Profesyonel: 199 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Ajans: Özel fiyatlandırma
Vyond puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Vyond hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Bir geliştirici olarak, bu aracın eğitim materyalleri için en animasyonlu ve ilgi çekici videoları oluşturmama yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Her zaman mükemmel geri bildirimler alıyorum ve video oluşturma konusunda yeni olsam bile kesinlikle profesyonel görünmeme yardımcı oluyor. Çok sayıda şablonu, AI özellikleri ve izleyicilerin ilgisini çekecek inanılmaz çeşitlilikte karakterler, sesler, aksesuarlar ve efektler var!
Bir geliştirici olarak, bu aracın eğitim materyalleri için en animasyonlu ve ilgi çekici videoları oluşturmama yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Her zaman mükemmel geri bildirimler alıyorum ve video oluşturma konusunda yeni olsam bile kesinlikle profesyonel görünmeme yardımcı oluyor. Çok sayıda şablonu, AI özellikleri ve izleyicilerin ilgisini çekecek inanılmaz çeşitlilikte karakterler, sesler, aksesuarlar ve efektler var!
6. Renderforest (Hızlı şablon tabanlı animasyonlar için en iyisi)
10'dan fazla kategoride 1.200'den fazla hazır şablon ile Renderforest, sıfırdan başlamanıza gerek kalmamasını sağlar. Yer tutucu metinleri ve görüntüleri değiştirin, kısa sürede mükemmel bir video elde edin.
Bu tamamen özelleştirilebilir şablonlar, basit bir kaydırıcı veya giriş kutusu kullanarak sahne sürelerini kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, Renderforest'un yapay zeka destekli araçları, senaryonuza göre sahneler önerebilir ve özellikle sıkı teslim tarihleriniz olduğunda video oluşturma sürecini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Renderforest'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay 3D animasyon araçlarıyla yüksek kaliteli 3D videolar oluşturun
- 300'den fazla video şablonundan seçim yapın ve dakikalar içinde kendi beyaz tahta animasyonlarınızı oluşturun
- Daha akıcı animasyonlar için 50'den fazla benzersiz geçiş efekti uygulayın
- Gerçekçi hareketler için 500'den fazla gerçekçi beyaz tahta animasyonu kullanın
- Telif hakkı olmayan görseller ve müzikler içeren geniş bir içerik kitaplığına erişin
Renderforest sınırlamaları
- Şablonlar için sınırlı özelleştirme ve düzenleme
- Bazı kullanıcılar fiyatların oldukça yüksek olduğunu düşünüyor
Renderforest fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: Aylık 14 $
- Pro: 39 $/ay
- İş: 49 $/ay
Renderforest puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Renderforest hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Renderforest'ta en çok sevdiğim şey, kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel kalitede içerik oluşturmanın ne kadar kolay olduğu. Şablon çeşitliliği harika, açıklayıcı videolardan logolara ve maketlere kadar her şeyi kolayca üretebiliyorsunuz.
Renderforest'ta en çok sevdiğim şey, kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel kalitede içerik oluşturmanın ne kadar kolay olduğu. Şablonların çeşitliliği harika, açıklayıcı videolardan logolara ve maketlere kadar her şeyi kolayca üretebiliyorsunuz.
7. Animaker (İnfografik tarzı beyaz tahta animasyonları için en iyisi)
Çok fazla veri ve infografik ile çalışıyorsanız, Animaker bunları elle çizilmiş beyaz tahta stilinde sunmak için iyi bir iş çıkarır. Yalnızca elektronik tablolarınıza ve CSV dosyalarınıza bağlayın ve verileriniz değiştikçe otomatik olarak güncellenen animasyonlu infografikler oluşturun.
Platform, güçlü bir HTML5 motoruyla çalışır ve kara tahta, cam tahta ve not defteri gibi farklı arka planlar sunar. Metin okuma özelliği, kendi sesinizi kaydedip kendi seslendirmenizi oluşturmanıza da olanak tanır.
Animaker'ın en iyi özellikleri
- 25'ten fazla dilde 50'den fazla insan sesi kullanarak animasyonlar oluşturun
- Beyaz Tahta 2.0 ile karakterleri, aksesuarları ve karalama stillerini seçin
- Pürüzsüz animasyonlar için 50'den fazla geçiş arasından seçim yapın
- 100 milyondan fazla stok video ve fotoğrafa erişin
- Videolarınıza müzik ve özel efektler ekleyin
Animaker sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri sınırlı
- 4K HD videolarla çalışırken arayüz yavaşlayabilir
Animaker fiyatlandırması
- Temel: 27 $/ay
- Başlangıç: 45 $/ay
- Pro: 79 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Animaker puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (230+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Animaker hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:
Çok iyiydi, tasarımcı değilim ama kendim oldukça iyi videolar oluşturabiliyorum, maliyet tasarrufu sağlıyor ve kullanımı kolay
Çok iyiydi, tasarımcı değilim ama kendim oldukça iyi videolar oluşturabiliyorum, maliyet tasarrufu sağlıyor ve kullanımı kolay
➡️ Ayrıca okuyun: PowerPoint sunumunuzu video olarak nasıl kaydedebilirsiniz?
8. Adobe Animate (Gelişmiş özel beyaz tahta animasyonları için en iyisi)
Gelişmiş beyaz tahta animasyonları için hareket ve çizim üzerinde tam kontrol sahibi olmanız gerekir ve Adobe Animate tam da bunu sağlar.
Şablon tabanlı araçların aksine, Adobe Animate ile özel el hareketleri, ayrıntılı animasyonlar ve kare kare hassasiyetle pürüzsüz çizim yolları oluşturabilirsiniz. Ancak onu gerçekten öne çıkaran, gerçek hayattaki çizim basıncını taklit etmesi.
Çizgilerin kalınlığı hız ve açıya göre doğal olarak değişebilir, böylece animasyonlar daha gerçekçi görünür. Çizim tabletleri desteği sayesinde, şablon tabanlı seçeneklerden daha doğal ve daha az mekanik görünen kendi beyaz tahta videolarınızı oluşturabilirsiniz.
Adobe Animate'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı özel fırça, efekt ve geçiş kitaplığından seçim yapın
- Stok görüntü ve videolar için Adobe Creative Cloud kitaplığına erişin
- Yerleşik araçlarla karakterlerin dudak hareketlerini kolayca senkronize edin
- Beyaz tahta videolarını HTML5, Flash ve WebGL dahil olmak üzere birçok biçime aktarın
- Daha sorunsuz bir ş Akışı için 20'den fazla Adobe ürünüyle entegre edin
- Videoları YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kolayca paylaşın
Adobe Animate sınırlamaları
- Yeni başlayanlar zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalır
- Aracın abonelik tabanlı fiyatlandırma modeli bazı kullanıcılar için sakıncalı olabilir
Adobe Animate fiyatlandırması
- Adobe Animate (sadece): 34,49 $/ay
- Creative Cloud Tüm Uygulamalar (Animate dahil): 89,99 $/ay Öğrenciler ve öğretmenler için: İlk yıl 19,99 $/ay, yenileme sonrası 34,99 $/ay (yıllık faturalandırılır) İşletmeler için: Lisans başına 89,99 $/ay
- Öğrenciler ve öğretmenler için: İlk yıl 19,99 $/ay, yenileme sonrası 34,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- İşletmeler için: Lisans başına aylık 89,99 $
- Öğrenciler ve öğretmenler için: İlk yıl 19,99 $/ay, yenileme sonrası 34,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- İşletmeler için: Lisans başına aylık 89,99 $
Adobe Animate puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Adobe Animate hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Arayüzü diğer Adobe ürünlerine benzer, bu yüzden diğerlerine aşina olduğum için öğrenmesi daha kolay oldu. Kemik aracı ve vektör fırçaları harika.
Arayüzü diğer Adobe ürünlerine benzer, bu yüzden diğerlerine aşina olduğum için öğrenmesi daha kolay oldu. Kemik aracı ve vektör fırçaları harika.
👀 Biliyor muydunuz? Adobe Animate eskiden Adobe Flash olarak biliniyordu. Evet, çocukken oynadığımız tüm o bağımlılık yapan bilgisayar oyunlarını çalıştıran Flash! Bu eğlenceli oyunların arkasındaki araç, bugün beyaz tahta animasyonları oluşturmak için kullanılan araçla aynıymış.
9. Explaindio (Birden fazla animasyon stilini birleştirmek için en iyisi)
Farklı animasyon stillerini tek bir videoda karıştırmak mı istiyorsunuz? Explaindio'yu deneyin. Ekstra yazılım veya ileri teknik beceriler olmadan beyaz tahta çizimlerini hareketli grafikler, 2D ve 3D animasyonlar ve hatta canlı videolarla birleştirmenize olanak tanır.
Bu, el çizimi bir karakteri beyaz tahtadan indirip 3D figüre dönüştürebilir, bir sahnede yürüyebilir ve ardından tek bir akıcı hareketle çizime geri döndürebilirsiniz.
Bu sayede, beyaz tahta animasyonuyla karmaşık kavramları kolayca açıklayabilir ve ardından daha dinamik görsellere geçerek daha etkileyici bir sunum yapabilir veya daha güçlü bir duygusal etki yaratabilirsiniz.
Ayrıca, platform bulut erişimi gerektirmediğinden tüm bunları çevrimdışı olarak yapabilirsiniz.
Explaindio'nun en iyi özellikleri
- 300'den fazla yazı tipiyle 180'den fazla hazır metne erişin
- Kendi resimlerinizi içe aktarın veya yerleşik Pixabay kitaplığına göz atın
- Yerleşik çizim yolları ile içe aktarılan bitmap görüntüleri otomatik olarak canlandırın
- Zamandan tasarruf etmek için 200 hazır animasyon sahnesinden birini kullanın
- Çizgi film ve 3D dahil olmak üzere farklı tarzlarda açıklayıcı videolar oluşturun
Explaindio sınırlamaları
- Ücretsiz deneme yok
- Arayüz karmaşık ve gezinmesi zor olabilir
Explaindio fiyatlandırma
- Explaindio Video Oluşturucu Aylık: 37 $/ay
- Explaindio Video Creator Yıllık: 67 $/yıl
- Explaindio Video Oluşturucu Tek Seferlik: 497 $
Explaindio puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Hibrit video tuzağına düşmeyin! Beyaz tahta animasyonları, sadece farklı bir stile sahip 2D videolar değildir; izleyicilerin ilgisini çekmek için güçlü bir hikaye anlatımına ihtiyaç duyarlar. Coca-Cola bile bunu biliyordu ve beyaz tahta videosunu ilgi çekici hale getirmek için içerik açısından zengin bir senaryo kullandı. Bu nedenle, sağlam bir senaryo hazırlamak için zaman ayırın, buna değer!
10. TruScribe (Bilimsel olarak kanıtlanmış görsel etkileşim için en iyisi)
TruScribe, izleyicilerin ilgisini bilimsel yöntemlerle canlı tutmaya odaklanmıştır.
Listemizdeki diğer araçların aksine, bu araç video oluşturma için benzersiz bir yöntem olan Scribology gerektirir. İçeriği daha akılda kalıcı hale getirmek için sinirbilim, davranış psikolojisi ve görsel hikaye anlatımını kullanır.
TruScribe, daha kişisel ve büyüleyici gerçek el çizimi animasyonlar oluşturmak için profesyonel sanatçılarla çalışmanıza da olanak tanır. Senaryo yazımından storyboard oluşturmaya, illüstrasyondan seslendirmeye kadar, ihtiyaçlarınıza uygun hizmetleri seçin ve animasyonlarınızın doğru hissettirdiğinden emin olun.
TruScribe'ın en iyi özellikleri
- Videoları tamamlandıktan sonra bile düzenleyin
- Videolarınıza doğrudan net, özel seslendirme ekleyin
- Beş yüksek kontrastlı renk şemasından birini seçin.
- Farklı sektörler için tasarlanmış özel temaları kullanın
TruScribe sınırlamaları
- Üçüncü taraf uygulamalardan içe aktarılırken görüntüler piksellenebilir
- Bazı kullanıcılar medya kütüphanesini genel buldu
TruScribe fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
TruScribe puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Mevcut değil
Ayrıca okuyun: Her Türlü Proje için Diyagram Örnekleri
11. Filmora (Görsel efektler için en iyisi)
Filmora, eğlenceli görsel efektlerle beyaz tahta animasyonlarınızı kolayca bir üst seviyeye taşır. Geniş geçiş, filtre ve ses araçları koleksiyonu, el çizimi stilini doğal ve ilgi çekici tutarken, animasyonlarınıza zarafet katar.
Bu beyaz tahta animasyon oluşturucu, çizilen öğeleri izlemenize ve bunlarla birlikte hareket eden efektler eklemenize yardımcı olan Hareket İzleme özelliğine de sahiptir. Örneğin, karakter animasyonlarını takip eden metin balonları ekleyebilir veya anahtar noktalar ortaya çıktıkça bunları vurgulayabilirsiniz.
Filmora'nın en iyi özellikleri
- Otomatik sabitleme, yerleşik ekran kaydedici ve önceden ayarlanmış geçişler ile animasyonlar oluşturun
- Sesi geliştirin, metin ve başlıklar ekleyin, ışık, parlama, çarpıtma ve bozulma efektleri uygulayın
- Ses sıkıştırma, hareket izleme, kaydırma ve yakınlaştırma ve maskeleme özelliklerini kullanın
- Animasyonlar için kolayca beyaz tahta veya kara tahta ekleyin
- Hızlı video oluşturma için anahtar kareler ve yerleşik şablonları kullanın
Filmora sınırlamaları
- Gelişmiş video düzenleme seçenekleri yoktur
- Bazı efektler ücretli erişimle sınırlandırılmıştır
Filmora fiyatlandırması
- Bireysel kullanıcılar için: Temel: 9,99 $/ay Gelişmiş: 34,99 $/yıl Sonsuz: 49,99 $ (tek seferlik)
- Temel: 9,99 $/ay
- Gelişmiş: 34,99 $/yıl
- Sürekli: 49,99 $ (tek seferlik)
- Takım ve İş: Özel fiyatlandırma
- Temel: 9,99 $/ay
- Gelişmiş: 34,99 $/yıl
- Sürekli: 49,99 $ (tek seferlik)
Filmora puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Filmora hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
WonderShare Filmora'yı bir süre kullandıktan sonra, çoklu platform desteği ile yeni başlayanlar ve amatör video düzenleyiciler için sağlam bir seçim olduğunu söyleyebilirim. En sevdiğim özelliği kullanım kolaylığı. Arayüzü temiz ve anlaşılır, sürükle ve bırak özelliği ile ilk kez kullananlar için bile düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor. Ayrıca zengin efekt, geçiş ve metin seçenekleri içeren bir kütüphaneye sahip, bu da size bolca yaratıcı özgürlük sunuyor. Fiyatı, diğer seçeneklere kıyasla uygun.
WonderShare Filmora'yı bir süre kullandıktan sonra, çoklu platform desteği ile yeni başlayanlar ve amatör video düzenleyiciler için sağlam bir seçim olduğunu söyleyebilirim. En sevdiğim özelliği kullanım kolaylığı. Arayüzü temiz ve anlaşılır, sürükle ve bırak özelliği ile ilk kez kullananlar için bile düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor. Ayrıca zengin efekt, geçiş ve metin seçenekleri içeren bir kütüphaneye sahip, bu da size bolca yaratıcı özgürlük sunuyor. Fiyatı, diğer seçeneklere kıyasla uygun.
ClickUp'ı kullanarak beyaz tahta animasyonlarıyla izleyicilerin ilgisini çekin!
Kurumsal dünya beyaz tahta animasyon videolarını seviyor. Sonuçta, eğitim oturumlarını daha ilgi çekici hale getiriyor, karmaşık fikirleri basitleştiriyor ve sunumlara yaratıcı bir dokunuş katıyorlar. Ancak en iyi sonuçları elde etmek için doğru araca ihtiyacınız var. Ve bu, mevcut ihtiyaçlarınıza neyin uygun olduğuna bağlıdır.
Yeni başlıyorsanız ve basit bir şey arıyorsanız, Doodly iyi bir başlangıç noktasıdır. Fazla karmaşık olmayan daha fazla efekt mi istiyorsunuz? Filmora'yı deneyin. Daha gelişmiş bir şey arıyorsanız, Adobe Animate tam size göre.
Ancak, tüm bunları ClickUp ile yapabilecekken neden birden fazla araçla uğraşasınız? Sürükle ve bırak düzenleyiciler, hazır şablonlar ve 1.000'den fazla yerel entegrasyon ile, sadece birkaç tıklama ile proje yönetimi yazılımınız içinde beyaz tahta videoları oluşturabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek yok, sadece sorunsuz işbirliği ve net görev yönetimi.
Bize inanmayın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve farkı yaşayın!