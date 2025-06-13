Yaratıcı Hikaye Anlatımı için En İyi 11 Beyaz Tahta Animasyon Yazılımı

Şunu hayal edin: Siz ve bir iş arkadaşınız fikirlerinizi sunuyorsunuz. Ancak dinleyicileriniz sizin konuşmanızı dinlemezken, iş arkadaşınızın beyaz tahta animasyon videosuna tamamen odaklanmış durumda.

Sorular uçuşuyor, fikirler paylaşılıyor ve izleyiciler dikkatle dinliyor. Neden mi? Çünkü beyaz tahta animasyonları, karmaşık fikirleri daha kolay takip edilebilir ve çok daha ilgi çekici hale getirir.

Araştırmalar, beyaz tahta animasyon videolarının bilgiyi %15 oranında daha fazla akılda kalmasını sağladığını ve bu sayede kavramları açıklamak için güçlü bir araç olduğunu göstermektedir.

En iyi yanı ne mi? Video oluşturmak için teknik becerilere bile ihtiyacınız yok; doğru beyaz tahta yazılımı tüm zor işi sizin yerinize yapar.

Mükemmel beyaz tahta video oluşturucuyu bulmanıza yardımcı olmak için, anahtar özellikleri, fiyatları ve kullanıcı yorumlarını içeren en iyi 11 seçeneği bir araya getirdik, böylece profesyonel videolar oluşturmaya kolayca başlayabilirsiniz. Hadi başlayalım!

Beyaz Tahta Animasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Beyaz tahta animasyon yazılımından neye ihtiyacınız olursa olsun, gözden kaçırmamanız gereken birkaç anahtar özellik vardır. Seçiminizi yaparken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Medya kitaplığı : Zaman ve çabadan tasarruf etmek için yerleşik resim, simge ve arka plan koleksiyonuna erişin, her şeyi sıfırdan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın

Seslendirme desteği : Animasyonları daha ilgi çekici hale getirmek ve fikirleri net bir şekilde açıklamak için AI seslendirmeleri kaydedin veya oluşturun. Beyaz tahta animasyon yazılımınız AI seslendirmeleri kaydetmenize veya oluşturmanıza izin veriyorsa daha da iyi olur

İçe/dışa aktarma özellikleri : Kendi resimlerinizi getirin ve daha yaratıcı özgürlük ve daha kolay paylaşım için videoları farklı biçimlerde dışa aktarın

Çizim yolu özelleştirme : Animasyonların sert veya genel görünmek yerine akıcı ve doğal olmasını sağlamak için elin veya kalemin hareketini kontrol edin

Animasyon zaman çizelgesi kontrolü : Animasyonunuzun daha iyi bir akış için zamanlamayı, hızı ve geçişleri ayarlayın

Metin animasyon seçenekleri : Anahtar noktaları vurgulamak ve dikkat çekmek için hareketli metni özelleştirin

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Hazır şablonları kullanarak video oluşturmayı hızlandırın ve animasyonlarınızın profesyonel görünmesini sağlayın.

Beyaz Tahta Animasyon Yazılımına Genel Bakış

En iyi beyaz tahta animasyon yazılımlarına hızlıca göz atın:

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp AI destekli beyaz tahtalar, sürükle ve bırak, 1.000'den fazla şablon, gerçek zamanlı işbirliği, AI görüntü oluşturucu, görev yönetimi, 1.000'den fazla entegrasyon Görsel işbirliği, beyin fırtınası, proje yönetimi Ücretsiz plan; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla; Doodly El çizimi stili, Smart Draw teknolojisi, sürükle ve bırak, 1.000'den fazla görüntü, seslendirme kaydı, telifsiz ses Yeni başlayanlar, basit doodle videolar Standart: 49 $/ay; Kurumsal: 79 $/ay Powtoon Hazır şablonlar, özelleştirilebilir karakterler, medya kitaplığı, ekran/web kamerası kaydı, tek tıklamayla animasyonlar Eğitim kursları, öğreticiler, pazarlama Ücretsiz plan; Lite: 50 $/kullanıcı/ay; Pro: 190 $/kullanıcı/ay; Ajans: Özel Videoscribe 5 milyondan fazla görüntü, SVG Morph, 13 el stili, seslendirme/ses, kamera odaklama, telifsiz müzikler Eğitim videoları, öğretmenler Ayrıca: 15 $/ay; LitePro: 22,43 $/ay; Core: 33,04 $/ay; Max: 41,03 $/ay Vyond Karakter oluşturucu, 200'den fazla şablon, dudak senkronizasyonu, dışa aktarma biçimleri, seslendirme içe aktarma Karakter odaklı hikaye anlatımı Başlangıç: 99 $/kullanıcı/ay; Premium: 89 $/kullanıcı/ay; Profesyonel: 199 $/kullanıcı/ay; Kurumsal: Özel Renderforest 1.200'den fazla şablon, AI sahne önerisi, 3D animasyon, 50'den fazla geçiş, içerik kütüphanesi Hızlı şablon tabanlı animasyonlar Ücretsiz plan; Lite: 14 $/ay; Pro: 39 $/ay; İş: 49 $/ay Animaker İnfografik animasyon, elektronik tablo entegrasyonu, 50'den fazla seslendirme, 100 milyondan fazla stok varlık, metinden konuşmaya İnfografik tarzı beyaz tahta videoları Temel: 27 $/ay; Başlangıç: 45 $/ay; Pro: 79 $/ay; Enterprise: Özel Adobe Animate Özel el hareketleri, kare kare, basınca duyarlı çizim, Creative Cloud entegrasyonu, çoklu biçimlerde dışa aktarma Gelişmiş özel beyaz tahta animasyonları Animate: 34,99 $/ay; Tüm Uygulamalar: 89,99 $/ay; Öğrenci: 19,99 $/ay (1. yıl) Explaindio Beyaz tahta, 2D/3D, hareketli grafikler, 180'den fazla metin, 200'den fazla sahne ve çevrimdışı kullanımı bir araya getirin Birden fazla animasyon stilini karıştırın Aylık: 37 $; Yıllık: 67 $; Tek seferlik: 497 $ TruScribe Bilimsel destekli Scribology, profesyonel sanatçılar, son düzenleme, özel seslendirme, sektör temaları Bilimsel olarak desteklenen görsel etkileşim, özel projeler Özel fiyatlandırma Filmora Görsel efektler, hareket izleme, geçişler, ses araçları, anahtar kareler, şablonlar Görsel efektler, kolay video düzenleme Temel: 9,99 $/ay; Gelişmiş: 34,99 $/yıl; Sürekli: 49,99 $; Takım: 155,88 $/yıl; Öğrenci: 29,99 $/ay

🧠 Eğlenceli Bilgi: UPS'in bir zamanlar sadece dokuz beyaz tahta animasyon videosu için 35 milyon dolar harcadığını biliyor muydunuz? 2007 yılında, "Beyaz Tahta" kampanyasında, gerçek bir beyaz tahta üzerinde çizimler yapan bir adamın basit fikirleri 30 saniyelik etkili açıklayıcı reklamlara dönüştürdüğü bir video yer aldı. İşte bu kadar net ve görsel hikaye anlatımının gücüne inanıyorlardı!

En İyi 11 Beyaz Tahta Animasyon Yazılımı

Daha fazla uzatmadan, işte en iyi 11 beyaz tahta animasyon yazılımı:

1. ClickUp (AI destekli görsel işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görsellerinizi planlayın ve takımınızla birlikte iş akışlarınızı stratejik olarak düzenleyin

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Projelerinizi düzenli tutmakla kalmaz, aynı zamanda takımınızın beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve beyaz tahta animasyon videoları oluşturmasına da yardımcı olur.

Listemizde birinci sırada yer alan ClickUp Beyaz Tahtalar, basit çizim araçlarından ibaret değildir; takımınızın kavramları görsel olarak haritalayabileceği güçlü bir dijital alandır. Gerçek zamanlı değişiklikler yapın ve en iyi fikirlerinizi tek bir yerde hayata geçirin!

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak belgelerinizi doğrudan Beyaz Tahtalara entegre edin

Beyaz Tahtalar ile görsel proje yönetimi bir takım sporuna dönüşür. Herkes katılımcı olabilir ve sahneleri birlikte çizebilir, görsellerin senaryodakilerle uyumlu olmasını sağlayabilir.

Fikirlerinizi görselleştirmeye mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın beyaz tahtalardaki AI görüntü oluşturucusunu deneyin. Fikirlerinizi basitçe açıklayın, AI sizin için görüntüler oluştursun!

ClickUp Beyaz Tahtalarda hızlıca görüntüler oluşturun

Ama durun, senaryoyu nereden bulacaksınız? ClickUp Belgelerinden.

Önemli belgelerinize doğrudan beyaz tahtadan erişin, böylece takımınız dijital storyboard'lara bakarken içerik üzerinde çalışabilir. Herkes senaryoyu yazmaya ve düzeltmeye katkıda bulunabilir, böylece hikayenin akışı sorunsuz olur ve çizimlerinizle uyumlu olur.

Yazar bloğu mu? ClickUp Brain' e dönün — yeni konseptler, temalar ve görsel stiller önerebilen ve hatta netlik için senaryoları ve diyalogları ince ayar yapabilen nihai AI asistanı.

Beyaz Tahta tuval öğelerinden doğrudan görevler oluşturun ve bunları anında takım üyelerine atayın

Sonunda hazır olduğunuzda, mükemmel yönetim araçları seti olan ClickUp Görevleri'ni kullanın. Beyaz Tahta öğelerinizi doğrudan görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece kimin neyi ne zaman yapacağı netleşir. Bu, tüm animasyon sürecini izlemenize yardımcı olur ve son teslim tarihlerinizi ve ilerlemenizi takip etmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Öğeleri serbestçe sürükleyip bırakarak kavramları haritalandırın, fikirleri düzenleyin ve yapılandırılmış görseller oluşturun

Metinler, çizimler, yapışkan notlar, resimler, emojiler ve şekillerle tasarımları özelleştirin. Ayrıca katmanlı tasarımlarla bilgi tabanları, şirket wiki'leri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz

1.000'den fazla hazır beyaz tahta şablonundan seçim yaparak farklı takımlar arasında beyin fırtınası oturumları, ş Akışları veya proje planları oluşturun

ClickUp'ın Kanban panoları ve Takvim Görünümü gibi 15'ten fazla özel görünümle animasyon projelerini zamanında takip edin

ClickUp Clips'i kullanarak ayrıntılı video kılavuzları ve düzenleme iş akışları için geri bildirimler oluşturun

ClickUp'ın 1.000'den fazla yerel entegrasyonundan birini kullanarak beyaz tahta video düzenleme araçları, stok görüntü kitaplıkları ve daha fazlasıyla entegre edin

ClickUp Clips ile sunumunuzu kaydedin ve prova yapın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın çeşitli özellikleri sayesinde öğrenme eğrisi çok hafif

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, günlük operasyonlarımızı ve SOP'lerimizi merkezileştirdi ve departman genelinde işbirliğini teşvik etti. Departmanımız da işlevler arası çalıştığı için bağımlılık özelliğini çok sevdik. Bu, bir sonraki adımların ne olduğunu bilmemize yardımcı oldu. Son olarak, beyaz tahta özelliği? Takıntılıyız. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

ClickUp, günlük operasyonlarımızı ve SOP'larımızı merkezileştirdi ve departman genelinde işbirliğini teşvik etti. Departmanımız da işlevler arası çalıştığı için bağımlılık özelliğini çok sevdik. Bu, bir sonraki adımların ne olduğunu bilmemize yardımcı oldu. Son olarak, beyaz tahta özelliği mi? Takıntılıyız. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

➡️ Ayrıca okuyun: Kullanım Örnekleri ile ClickUp Beyaz Tahtalar için Başlangıç Kılavuzu

2. Doodly (Yeni başlayanlar için en iyisi)

doodly aracılığıyla

Doodly, sıfır karmaşıklıkla elle çizilmiş stil animasyonlar veya doodle videolar oluşturmak isteyen tüm yeni başlayanlar için yapılmıştır.

Kullanımı kolay, basit sürükle ve bırak arayüzü, yüklenen tüm görüntüleri analiz eden ve gerçekçi bir çizim yolu oluşturan Smart Draw teknolojisini içerir. Diğer animasyon araçları bu efekti elde etmek için manuel anahtar kare ayarlamaları gerektirirken, Doodly bunu otomatik olarak yapar.

Temel çizim efektleri kullanmak yerine, animasyonları daha doğal ve daha az robotik hissettirir.

Doodly'nin en iyi özellikleri

Beyaz tahta, yeşil tahta, cam tahta veya kara tahta üzerinde animasyonlar oluşturun

Farklı insan ve çizgi film çizim stilleri arasından seçim yapın

Profesyonel sanatçılar tarafından özel olarak çizilmiş 1.000'den fazla görüntüye erişin

Arka plan müziği için telifsiz ses parçaları kullanın

Özel seslendirmeleri doğrudan kaydedin ve otomatik senkronizasyon yapın

Doodly sınırlamaları

Arayüz bazen hantal olabilir

Temel planda sınırlı özelleştirme

Doodly fiyatlandırma

Standart: 49 $/ay

Enterprise: 79 $/ay

Doodly puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodly hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Doodly'nin kullanımı gerçekten çok kolay. Tasarım arayüzü çok sezgisel. Eklenti özellikleriyle hikaye anlatımı için seçenekler sınırsız. Metin ve diğer multimedya öğelerini eklemenin ne kadar kolay olduğunu gerçekten çok beğendim.

Doodly'nin kullanımı gerçekten çok kolay. Tasarım arayüzü çok sezgisel. Eklenti özellikleriyle hikaye anlatımı için seçenekler sınırsız. Metin ve diğer multimedya öğelerini eklemenin ne kadar kolay olduğunu gerçekten çok beğendim.

3. Powtoon (Eğitim kursları ve öğreticiler için en iyisi)

powtoon aracılığıyla

Yeni bir araç öğrenmek için saatler harcamadan sıkıcı PowerPoint slaytlarından kurtulmak istiyorsanız, Powtoon'u deneyin.

Genellikle ücretsiz video oluşturucu olarak kullanılan bu kullanımı kolay beyaz tahta animasyon oluşturucu, pazarlama, İK, satış veya eğitim gibi farklı takımlar için hazır şablonlardan oluşan geniş bir kitaplık ile birlikte gelir.

Ayrıca, çeşitli sektörlerden özelleştirilebilir karakterler ve diğer iş yeri dostu görseller elde ederek, alakalı hissettiren eğitim videoları oluşturmak kolaylaşır.

Ayrıca, beyaz tahta animasyonlarıyla sınırlı değilsiniz. Powtoon, çizgi film tarzı videolar, üst üste bindirilmiş canlı çekim klipler ve daha fazlasını karıştırmanıza olanak tanır, böylece video içeriğiniz ilgi çekici kalır ve izleyicilerin dikkatini çekmeye devam eder.

Powtoon'un en iyi özellikleri

Hazır beyaz tahta video şablonları ve çevrimiçi düzenleyiciyi kullanarak profesyonel animasyonlar oluşturun

Karakterler, aksesuarlar ve arka planlar kullanın veya Powtoon'un illüstrasyon, resim, animasyon ve simge içeren medya kitaplığından seçim yapın

Tek tıklamayla animasyonlar, ses efektleri, müzik ve özelleştirilebilir metin stilleri ekleyin

Markanıza uygun özel karakterler tasarlayın

Eğitimler veya sunumlar için ekranınızı ve web kameranızı kaydedin

Powtoon sınırlamaları

Animasyon karakterleri için sınırlı özelleştirme

Eğitim videosu yazılımı , yeni kullanıcılar için kullanımı zor olabilir

Powtoon fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 50 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 190 $/kullanıcı

Ajans: Özel

Powtoon puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Powtoon hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Ürünün kullanımının ne kadar basit olduğunu beğendim. İki hafta içinde, video reklamlarda kullanılmak üzere 10-12 adet ~60 saniyelik animasyon videosu oluşturdum. Öğrenmesi çok kolaydı, platform ilerlemenizi otomatik olarak kaydeder, böylece bilgilerinizi kaybetme korkusu yaşamazsınız ve videonuzu istediğiniz biçimde kaydeder.

Ürünün kullanımının ne kadar basit olduğunu beğendim. İki hafta içinde, video reklamlarda kullanılmak üzere 10-12 adet ~60 saniyelik animasyon videosu oluşturdum. Öğrenmesi çok kolaydı, platform ilerlemenizi otomatik olarak kaydeder, böylece bilgilerinizi kaybetme korkusu yaşamazsınız ve videonuzu istediğiniz biçimde kaydeder.

💡 Profesyonel İpucu: İnsanların dikkat süresi kısadır! Bu nedenle, göz alıcı beyaz tahta animasyonlarıyla izleyicilerin dikkatini hızlıca çekin. Ancak dikkatli olun, videoları uzatmayın, uzun videolar izleyicilerin faizini çabuk kaybeder. Videolarınızı kısa, canlı ve ilgi çekici tutun!

4. Videoscribe (Eğitim videoları için en iyisi)

via Videoscribe

Videoscribe, birçok ABD'li eğitimcinin el çizimi animasyonlar ve etkileşimli dersler aracılığıyla öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirmek için tercih ettiği popüler bir seçenektir.

Bu beyaz tahta video oluşturucu, kolay video oluşturma için sürükle ve bırak arayüzü ve kapsamlı bir medya kitaplığı özelliğine sahiptir. Ayrıca, bir çizimi diğerine sorunsuz bir şekilde dönüştürerek dersleri canlandıran bir araç olan SVG Morph'u da içerir.

Böylece öğretmenler, ayrı ayrı statik görüntüler kullanmak yerine, hücre bölünmesi veya kimyasal reaksiyon gibi kavramların nasıl geliştiğini tek bir sürekli hareketle gösterebilirler. Bu, karmaşık konuları öğrenciler için daha kolay anlaşılır ve daha akılda kalıcı hale getirir.

Videoscribe'ın en iyi özellikleri

Çeşitli kategorilerde beş milyondan fazla görüntüden oluşan kapsamlı bir kütüphaneye erişin

13 farklı el stili ve 16 kalem seçeneği kullanarak profesyonel videolar oluşturun

İzleyicinin dikkatini yönlendirmek için kamera pozisyonlarını ayarlayın

Seslendirme ve ses efektlerini doğrudan kaydedin veya ses dosyalarını yükleyin ve düzenleyin

300'den fazla telifsiz ses parçası koleksiyonundan seçim yapın

Farklı web siteleri ve sosyal medya için tercih edilen video boyutlarını kullanın

Videoscribe sınırlamaları

Sistem oldukça yavaş ve hatalı olabilir

Çizim aracı ve arama fonksiyonu gibi bazı özellikler temeldir

Videoscribe fiyatlandırması

Lite: 22,42 $/lisans başına aylık

Temel: 33,04 $/lisans başına aylık

Maksimum: 41,03 $/lisans başına aylık

Videoscribe puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Videoscribe hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

VideoScribe'da beni gerçekten etkileyen şey, eğitim materyallerimi ilgi çekici, beyaz tahta tarzı animasyonlara dönüştürme yeteneği. Bu biçim, yetişkin öğrencilerde son derece iyi yankı uyandırıyor ve bilgileri kavramalarını ve akıllarında tutmalarını kolaylaştırıyor.

VideoScribe'da beni gerçekten etkileyen şey, eğitim materyallerimi ilgi çekici, beyaz tahta tarzı animasyonlara dönüştürme yeteneği. Bu biçim, yetişkin öğrencilerde son derece iyi yankı uyandırıyor ve bilgileri kavramalarını ve akılda tutmalarını kolaylaştırıyor.

5. Vyond (Karakter odaklı hikaye anlatımı için en iyisi)

via Vyond

Vyond, hikaye anlatımına odaklanan beyaz tahta animasyonları için iyi bir seçimdir.

Platformun Karakter Oluşturucu özelliğini kullanarak, kişiselleştirilmiş özelliklere, kıyafetlere ve kişiliklere sahip benzersiz avatarlar tasarlayabilir ve bu avatarların yüzlerce önceden animasyonlu eylemi gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Karakterler, diyaloglarına ve sahnelere uygun duyguları ve vücut dilini sergileyebilir, ifadelerini değiştirebilir, sahne aksesuarlarıyla etkileşime girebilir ve doğal bir şekilde iletişim kurabilir. Bu, daha gerçekçi ve ilişkilendirilebilir hikayeler yaratarak izleyiciyle duygusal bağlantıyı güçlendirir.

Vyond'un en iyi özellikleri

Yerleşik efektlere sahip 200'den fazla hazır beyaz tahta şablonundan seçim yapın

130'dan fazla stok karakter arasından seçim yapın veya kendi benzersiz karakterinizi oluşturun

Yerleşik karakterler, nesneler ve sahneler ile beyaz tahta animasyonları oluşturun, ayrıca gerçekçi hareketler için otomatik dudak senkronizasyonu özelliğinden yararlanın

Kolay paylaşım ve diğer projelerde kullanım için birden çok biçime aktarın

Kendi sesinizi kaydedin veya başka bir yerden ses dosyalarını içe aktarın

Vyond sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yeni kullanıcılar için zor olabilir

Sınırlı medya ve biçimlendirme özellikleri

Yüksek kaliteli videolar sistemi yavaşlatabilir

Vyond fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 99 $/kullanıcı

Profesyonel: 199 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ajans: Özel fiyatlandırma

Vyond puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Vyond hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir geliştirici olarak, bu aracın eğitim materyalleri için en animasyonlu ve ilgi çekici videoları oluşturmama yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Her zaman mükemmel geri bildirimler alıyorum ve video oluşturma konusunda yeni olsam bile kesinlikle profesyonel görünmeme yardımcı oluyor. Çok sayıda şablonu, AI özellikleri ve izleyicilerin ilgisini çekecek inanılmaz çeşitlilikte karakterler, sesler, aksesuarlar ve efektler var!

Bir geliştirici olarak, bu aracın eğitim materyalleri için en animasyonlu ve ilgi çekici videoları oluşturmama yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Her zaman mükemmel geri bildirimler alıyorum ve video oluşturma konusunda yeni olsam bile kesinlikle profesyonel görünmeme yardımcı oluyor. Çok sayıda şablonu, AI özellikleri ve izleyicilerin ilgisini çekecek inanılmaz çeşitlilikte karakterler, sesler, aksesuarlar ve efektler var!

6. Renderforest (Hızlı şablon tabanlı animasyonlar için en iyisi)

renderforest aracılığıyla

10'dan fazla kategoride 1.200'den fazla hazır şablon ile Renderforest, sıfırdan başlamanıza gerek kalmamasını sağlar. Yer tutucu metinleri ve görüntüleri değiştirin, kısa sürede mükemmel bir video elde edin.

Bu tamamen özelleştirilebilir şablonlar, basit bir kaydırıcı veya giriş kutusu kullanarak sahne sürelerini kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, Renderforest'un yapay zeka destekli araçları, senaryonuza göre sahneler önerebilir ve özellikle sıkı teslim tarihleriniz olduğunda video oluşturma sürecini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Renderforest'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay 3D animasyon araçlarıyla yüksek kaliteli 3D videolar oluşturun

300'den fazla video şablonundan seçim yapın ve dakikalar içinde kendi beyaz tahta animasyonlarınızı oluşturun

Daha akıcı animasyonlar için 50'den fazla benzersiz geçiş efekti uygulayın

Gerçekçi hareketler için 500'den fazla gerçekçi beyaz tahta animasyonu kullanın

Telif hakkı olmayan görseller ve müzikler içeren geniş bir içerik kitaplığına erişin

Renderforest sınırlamaları

Şablonlar için sınırlı özelleştirme ve düzenleme

Bazı kullanıcılar fiyatların oldukça yüksek olduğunu düşünüyor

Renderforest fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 14 $

Pro: 39 $/ay

İş: 49 $/ay

Renderforest puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Renderforest hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Renderforest'ta en çok sevdiğim şey, kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel kalitede içerik oluşturmanın ne kadar kolay olduğu. Şablon çeşitliliği harika, açıklayıcı videolardan logolara ve maketlere kadar her şeyi kolayca üretebiliyorsunuz.

Renderforest'ta en çok sevdiğim şey, kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel kalitede içerik oluşturmanın ne kadar kolay olduğu. Şablonların çeşitliliği harika, açıklayıcı videolardan logolara ve maketlere kadar her şeyi kolayca üretebiliyorsunuz.

7. Animaker (İnfografik tarzı beyaz tahta animasyonları için en iyisi)

via Animaker

Çok fazla veri ve infografik ile çalışıyorsanız, Animaker bunları elle çizilmiş beyaz tahta stilinde sunmak için iyi bir iş çıkarır. Yalnızca elektronik tablolarınıza ve CSV dosyalarınıza bağlayın ve verileriniz değiştikçe otomatik olarak güncellenen animasyonlu infografikler oluşturun.

Platform, güçlü bir HTML5 motoruyla çalışır ve kara tahta, cam tahta ve not defteri gibi farklı arka planlar sunar. Metin okuma özelliği, kendi sesinizi kaydedip kendi seslendirmenizi oluşturmanıza da olanak tanır.

Animaker'ın en iyi özellikleri

25'ten fazla dilde 50'den fazla insan sesi kullanarak animasyonlar oluşturun

Beyaz Tahta 2.0 ile karakterleri, aksesuarları ve karalama stillerini seçin

Pürüzsüz animasyonlar için 50'den fazla geçiş arasından seçim yapın

100 milyondan fazla stok video ve fotoğrafa erişin

Videolarınıza müzik ve özel efektler ekleyin

Animaker sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri sınırlı

4K HD videolarla çalışırken arayüz yavaşlayabilir

Animaker fiyatlandırması

Temel: 27 $/ay

Başlangıç: 45 $/ay

Pro: 79 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Animaker puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (230+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Animaker hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Çok iyiydi, tasarımcı değilim ama kendim oldukça iyi videolar oluşturabiliyorum, maliyet tasarrufu sağlıyor ve kullanımı kolay

Çok iyiydi, tasarımcı değilim ama kendim oldukça iyi videolar oluşturabiliyorum, maliyet tasarrufu sağlıyor ve kullanımı kolay

8. Adobe Animate (Gelişmiş özel beyaz tahta animasyonları için en iyisi)

adobe Animate aracılığıyla

Gelişmiş beyaz tahta animasyonları için hareket ve çizim üzerinde tam kontrol sahibi olmanız gerekir ve Adobe Animate tam da bunu sağlar.

Şablon tabanlı araçların aksine, Adobe Animate ile özel el hareketleri, ayrıntılı animasyonlar ve kare kare hassasiyetle pürüzsüz çizim yolları oluşturabilirsiniz. Ancak onu gerçekten öne çıkaran, gerçek hayattaki çizim basıncını taklit etmesi.

Çizgilerin kalınlığı hız ve açıya göre doğal olarak değişebilir, böylece animasyonlar daha gerçekçi görünür. Çizim tabletleri desteği sayesinde, şablon tabanlı seçeneklerden daha doğal ve daha az mekanik görünen kendi beyaz tahta videolarınızı oluşturabilirsiniz.

Adobe Animate'in en iyi özellikleri

Kapsamlı özel fırça, efekt ve geçiş kitaplığından seçim yapın

Stok görüntü ve videolar için Adobe Creative Cloud kitaplığına erişin

Yerleşik araçlarla karakterlerin dudak hareketlerini kolayca senkronize edin

Beyaz tahta videolarını HTML5, Flash ve WebGL dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

Daha sorunsuz bir ş Akışı için 20'den fazla Adobe ürünüyle entegre edin

Videoları YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kolayca paylaşın

Adobe Animate sınırlamaları

Yeni başlayanlar zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalır

Aracın abonelik tabanlı fiyatlandırma modeli bazı kullanıcılar için sakıncalı olabilir

Adobe Animate fiyatlandırması

Adobe Animate (sadece): 34,49 $/ay

Creative Cloud Tüm Uygulamalar (Animate dahil): 89,99 $/ay Öğrenciler ve öğretmenler için: İlk yıl 19,99 $/ay, yenileme sonrası 34,99 $/ay (yıllık faturalandırılır) İşletmeler için: Lisans başına 89,99 $/ay

Öğrenciler ve öğretmenler için: İlk yıl 19,99 $/ay, yenileme sonrası 34,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

İşletmeler için: Lisans başına aylık 89,99 $

Öğrenciler ve öğretmenler için: İlk yıl 19,99 $/ay, yenileme sonrası 34,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

İşletmeler için: Lisans başına aylık 89,99 $

Adobe Animate puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe Animate hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Arayüzü diğer Adobe ürünlerine benzer, bu yüzden diğerlerine aşina olduğum için öğrenmesi daha kolay oldu. Kemik aracı ve vektör fırçaları harika.

Arayüzü diğer Adobe ürünlerine benzer, bu yüzden diğerlerine aşina olduğum için öğrenmesi daha kolay oldu. Kemik aracı ve vektör fırçaları harika.

👀 Biliyor muydunuz? Adobe Animate eskiden Adobe Flash olarak biliniyordu. Evet, çocukken oynadığımız tüm o bağımlılık yapan bilgisayar oyunlarını çalıştıran Flash! Bu eğlenceli oyunların arkasındaki araç, bugün beyaz tahta animasyonları oluşturmak için kullanılan araçla aynıymış.

9. Explaindio (Birden fazla animasyon stilini birleştirmek için en iyisi)

explaindio aracılığıyla

Farklı animasyon stillerini tek bir videoda karıştırmak mı istiyorsunuz? Explaindio'yu deneyin. Ekstra yazılım veya ileri teknik beceriler olmadan beyaz tahta çizimlerini hareketli grafikler, 2D ve 3D animasyonlar ve hatta canlı videolarla birleştirmenize olanak tanır.

Bu, el çizimi bir karakteri beyaz tahtadan indirip 3D figüre dönüştürebilir, bir sahnede yürüyebilir ve ardından tek bir akıcı hareketle çizime geri döndürebilirsiniz.

Bu sayede, beyaz tahta animasyonuyla karmaşık kavramları kolayca açıklayabilir ve ardından daha dinamik görsellere geçerek daha etkileyici bir sunum yapabilir veya daha güçlü bir duygusal etki yaratabilirsiniz.

Ayrıca, platform bulut erişimi gerektirmediğinden tüm bunları çevrimdışı olarak yapabilirsiniz.

Explaindio'nun en iyi özellikleri

300'den fazla yazı tipiyle 180'den fazla hazır metne erişin

Kendi resimlerinizi içe aktarın veya yerleşik Pixabay kitaplığına göz atın

Yerleşik çizim yolları ile içe aktarılan bitmap görüntüleri otomatik olarak canlandırın

Zamandan tasarruf etmek için 200 hazır animasyon sahnesinden birini kullanın

Çizgi film ve 3D dahil olmak üzere farklı tarzlarda açıklayıcı videolar oluşturun

Explaindio sınırlamaları

Ücretsiz deneme yok

Arayüz karmaşık ve gezinmesi zor olabilir

Explaindio fiyatlandırma

Explaindio Video Oluşturucu Aylık: 37 $/ay

Explaindio Video Creator Yıllık: 67 $/yıl

Explaindio Video Oluşturucu Tek Seferlik: 497 $

Explaindio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Hibrit video tuzağına düşmeyin! Beyaz tahta animasyonları, sadece farklı bir stile sahip 2D videolar değildir; izleyicilerin ilgisini çekmek için güçlü bir hikaye anlatımına ihtiyaç duyarlar. Coca-Cola bile bunu biliyordu ve beyaz tahta videosunu ilgi çekici hale getirmek için içerik açısından zengin bir senaryo kullandı. Bu nedenle, sağlam bir senaryo hazırlamak için zaman ayırın, buna değer!

10. TruScribe (Bilimsel olarak kanıtlanmış görsel etkileşim için en iyisi)

truScribe aracılığıyla

TruScribe, izleyicilerin ilgisini bilimsel yöntemlerle canlı tutmaya odaklanmıştır.

Listemizdeki diğer araçların aksine, bu araç video oluşturma için benzersiz bir yöntem olan Scribology gerektirir. İçeriği daha akılda kalıcı hale getirmek için sinirbilim, davranış psikolojisi ve görsel hikaye anlatımını kullanır.

TruScribe, daha kişisel ve büyüleyici gerçek el çizimi animasyonlar oluşturmak için profesyonel sanatçılarla çalışmanıza da olanak tanır. Senaryo yazımından storyboard oluşturmaya, illüstrasyondan seslendirmeye kadar, ihtiyaçlarınıza uygun hizmetleri seçin ve animasyonlarınızın doğru hissettirdiğinden emin olun.

TruScribe'ın en iyi özellikleri

Videoları tamamlandıktan sonra bile düzenleyin

Videolarınıza doğrudan net, özel seslendirme ekleyin

Beş yüksek kontrastlı renk şemasından birini seçin.

Farklı sektörler için tasarlanmış özel temaları kullanın

TruScribe sınırlamaları

Üçüncü taraf uygulamalardan içe aktarılırken görüntüler piksellenebilir

Bazı kullanıcılar medya kütüphanesini genel buldu

TruScribe fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TruScribe puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Mevcut değil

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11. Filmora (Görsel efektler için en iyisi)

filmora aracılığıyla

Filmora, eğlenceli görsel efektlerle beyaz tahta animasyonlarınızı kolayca bir üst seviyeye taşır. Geniş geçiş, filtre ve ses araçları koleksiyonu, el çizimi stilini doğal ve ilgi çekici tutarken, animasyonlarınıza zarafet katar.

Bu beyaz tahta animasyon oluşturucu, çizilen öğeleri izlemenize ve bunlarla birlikte hareket eden efektler eklemenize yardımcı olan Hareket İzleme özelliğine de sahiptir. Örneğin, karakter animasyonlarını takip eden metin balonları ekleyebilir veya anahtar noktalar ortaya çıktıkça bunları vurgulayabilirsiniz.

Filmora'nın en iyi özellikleri

Otomatik sabitleme, yerleşik ekran kaydedici ve önceden ayarlanmış geçişler ile animasyonlar oluşturun

Sesi geliştirin, metin ve başlıklar ekleyin, ışık, parlama, çarpıtma ve bozulma efektleri uygulayın

Ses sıkıştırma, hareket izleme, kaydırma ve yakınlaştırma ve maskeleme özelliklerini kullanın

Animasyonlar için kolayca beyaz tahta veya kara tahta ekleyin

Hızlı video oluşturma için anahtar kareler ve yerleşik şablonları kullanın

Filmora sınırlamaları

Gelişmiş video düzenleme seçenekleri yoktur

Bazı efektler ücretli erişimle sınırlandırılmıştır

Filmora fiyatlandırması

Bireysel kullanıcılar için: Temel: 9,99 $/ay Gelişmiş: 34,99 $/yıl Sonsuz: 49,99 $ (tek seferlik)

Temel: 9,99 $/ay

Gelişmiş: 34,99 $/yıl

Sürekli: 49,99 $ (tek seferlik)

Takım ve İş: Özel fiyatlandırma

Temel: 9,99 $/ay

Gelişmiş: 34,99 $/yıl

Sürekli: 49,99 $ (tek seferlik)

Filmora puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Filmora hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

WonderShare Filmora'yı bir süre kullandıktan sonra, çoklu platform desteği ile yeni başlayanlar ve amatör video düzenleyiciler için sağlam bir seçim olduğunu söyleyebilirim. En sevdiğim özelliği kullanım kolaylığı. Arayüzü temiz ve anlaşılır, sürükle ve bırak özelliği ile ilk kez kullananlar için bile düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor. Ayrıca zengin efekt, geçiş ve metin seçenekleri içeren bir kütüphaneye sahip, bu da size bolca yaratıcı özgürlük sunuyor. Fiyatı, diğer seçeneklere kıyasla uygun.

WonderShare Filmora'yı bir süre kullandıktan sonra, çoklu platform desteği ile yeni başlayanlar ve amatör video düzenleyiciler için sağlam bir seçim olduğunu söyleyebilirim. En sevdiğim özelliği kullanım kolaylığı. Arayüzü temiz ve anlaşılır, sürükle ve bırak özelliği ile ilk kez kullananlar için bile düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor. Ayrıca zengin efekt, geçiş ve metin seçenekleri içeren bir kütüphaneye sahip, bu da size bolca yaratıcı özgürlük sunuyor. Fiyatı, diğer seçeneklere kıyasla uygun.

ClickUp'ı kullanarak beyaz tahta animasyonlarıyla izleyicilerin ilgisini çekin!

Kurumsal dünya beyaz tahta animasyon videolarını seviyor. Sonuçta, eğitim oturumlarını daha ilgi çekici hale getiriyor, karmaşık fikirleri basitleştiriyor ve sunumlara yaratıcı bir dokunuş katıyorlar. Ancak en iyi sonuçları elde etmek için doğru araca ihtiyacınız var. Ve bu, mevcut ihtiyaçlarınıza neyin uygun olduğuna bağlıdır.

Yeni başlıyorsanız ve basit bir şey arıyorsanız, Doodly iyi bir başlangıç noktasıdır. Fazla karmaşık olmayan daha fazla efekt mi istiyorsunuz? Filmora'yı deneyin. Daha gelişmiş bir şey arıyorsanız, Adobe Animate tam size göre.

Ancak, tüm bunları ClickUp ile yapabilecekken neden birden fazla araçla uğraşasınız? Sürükle ve bırak düzenleyiciler, hazır şablonlar ve 1.000'den fazla yerel entegrasyon ile, sadece birkaç tıklama ile proje yönetimi yazılımınız içinde beyaz tahta videoları oluşturabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek yok, sadece sorunsuz işbirliği ve net görev yönetimi.

Bize inanmayın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve farkı yaşayın!