eğitim, Beceri Geliştirme ve Yeniden Beceri Kazandırma için 10 Kullanıcı Dostu Eğitim Videosu Yazılımı

Görsel öğrenmenin neden modern eğitim ve kurumsal eğitimin gizli kahramanı haline geldiğini hiç merak ettiniz mi? Ortalama bir kişi, bir içeriği videoda izlediğinde %95'ini hatırlarken, metin olarak okuduğunda sadece %10'unu hatırlıyor!

Dikkat süresinin "kısa" kelimesini söylemeden daha hızlı azaldığı bir dünyada, video tabanlı eğitimin kalpleri ve zihinleri fethetmenin sırrı haline geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bir sorun var: tüm eğitim videosu yazılım araçları aynı değildir.

Piyasada çok sayıda video eğitim yazılımı seçeneği varken, amacınıza uygun olanı nasıl seçersiniz? Biz size yardımcı olacağız!

Geleneksel eğitim materyallerini ilgi çekici video içeriklerine dönüştürmeye hazırsanız, işe alım planlarınızı görsel şaheserlere dönüştürecek araçları keşfederken bizimle kalın! 📹

Eğitim Videosu Yazılımı Nedir?

Eğitim videosu yazılımı çözümü, eğitim ve öğretim amaçlı videolar oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için kullanılan özel bir araçtır. Öğrencileri eğitmek, bilgilendirmek ve ilgilerini çekmek için yüksek kaliteli video içerikleri yayınlamak için kullanın. 🧑‍🏫

İş öğrenimi ve geliştirme (L&D) takımları ve eğitimciler, bu aracı yazılım eğitimi, uyumluluk eğitimi, çalışanların işe alımı ve benzer kullanım durumları için kullanabilir. Mevcut özellik setine göre, tüm öğrenci kategorileri için eğitim videoları oluştururken kursları verimli bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Çoğu eğitim videosu yazılımı, izleyicilere daha ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunmak için açılır pencere testleri ve anlık geri bildirim gibi etkileşimli öğeler eklemeye izin verir. Sonuç olarak, kullanıcılar sadece kenardan izlemek yerine kavramları daha iyi kavramaya teşvik edilir.

Yazılımın diğer avantajları şunlardır:

Eğitim için kullanılan zaman ve kaynakları optimize etme

Departmanlar içinde beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma oranlarını artırma

Video kaynaklarıyla bilgi tabanı oluşturma

Eğitim videosu yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Öğretmen, kurumsal eğitmen veya eğitim içeriği oluşturucu olsanız da, aşağıdakileri destekleyen bir yazılım seçmek isteyebilirsiniz:

Üst düzey düzenleme işlevleri: Sıfırdan videolar oluşturabilir, canlı çekimler kaydedebilir, ekran kayıtları yapabilir, mevcut video ve ses içeriklerini içe aktarabilir veya video şablonlarından başlayabilirsiniz. Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve geliştirmek için kaliteli video düzenleme yazılımı ve özellikleri arayın Etkileşimli öğeler: Testler, anketler ve tıklanabilir bağlantılar gibi etkileşimli öğeler ekleme seçenekleri, ilgi çekici öğrenme deneyimleri yaratır Kullanıcı analizi: İzleyicilerin eğitim videolarınızla nasıl etkileşim kurduğunu izlemek için analitik araçlara sahip olmalısınız. Bu, içeriğinizin etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olur Ekran kaydetme: Eğitim videolarında ekrandaki eylemleri ve ş Akışlarını gösteren öğreticiler oluşturmak için ekran kaydetme özelliklerini ekleyin Çoklu platform yayınlama: Eğitim videolarınızı çeşitli biçimlerde kaydedin ve dışa aktarın, böylece mobil cihazlar, Windows ve : Eğitim videolarınızı çeşitli biçimlerde kaydedin ve dışa aktarın, böylece mobil cihazlar, Windows ve Mac bilgisayarlar veya Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) ile uyumluluk sağlayın Özelleştirmeler: Bu özellik, video düzenleyicide eğitim videolarınızın görünümünü markanıza veya belirli bir eğitim temasına göre özelleştirmenizi sağlar Gerçek zamanlı işbirliği: Gerçek zamanlı düzenleme ve sorunsuz paylaşım gibi özellikler, farklı yerlerdeki takımların üyeleri arasında video projelerinde eş zamanlı olarak çalışmayı sağlar

onboarding için 10 Çok Amaçlı Eğitim Videosu Yazılımı

Eğitim videosu yazılımlarının geniş dünyasında, takımınızın e-öğrenme yolculuğunu güçlendirecek en iyi 10 aracı seçtik. 🛫

E-posta zincirlerine veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı doğru bir şekilde iletmek için ekran kayıtlarını paylaşın

ClickUp, güçlü ekran kayıt özelliklerine sahip, en yüksek puanlı verimlilik ve iş yönetimi platformudur. Hedefiniz yeni çalışanlar veya kullanıcılar için HIZLI ve etkili öğrenme içeriği oluşturmaksa, bu araç tam size göre!

ClickUp, filigran veya zaman kısıtlaması olmayan Clip adlı ücretsiz bir ekran kayıt aracı sunar. Sadece kusursuz, profesyonel kayıtlar oluşturma özgürlüğü! 🤩

Clip, müşteri eğitimlerinden çalışanların adım adım kılavuzlarına ve BT sorun raporlarına kadar her şeyi kaydedebilir. Son derece sezgiseldir: tüm ekranınızı, belirli uygulama pencerelerini veya tarayıcı sekmelerini (Chrome veya Firefox'ta) kaydedin. Kaydı indirmeye gerek kalmadan hemen görüntüleyin! Ayrıca, paylaşılabilir genel veya gizli bağlantılarla kayıtları takımınıza veya müşterilerinize kolayca gönderebilir ve güvenli işbirliğini geliştirebilirsiniz.

ClickUp, kayıtlarınıza sesinizi ekleyerek onları etkileşimli ve bağlamsal hale getirmenizi sağlar. Bu, talimatları verimli bir şekilde paylaşmak veya toplantı notları almak için harika bir araçtır.

İndirmeye gerek olmayan ve kaydetme işleminden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan tarayıcı bağlantısıyla video mesajınızı paylaşın

ClickUp, video prodüksiyon iş akışlarınızı düzenlemek için çeşitli şablonlar barındırır. Örneğin, ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, prodüksiyon öncesi ve sonrası görevleri planlamak, kaynakları (ekipman gibi) düzenlemek ve personel gereksinimlerini yönetmek için başvurabileceğiniz bir kılavuzdur.

Eğitim için bir bilgi tabanı oluşturmak istiyorsanız, tüm oryantasyon materyallerinizi, seslendirme metinlerinizi, kılavuzlarınızı ve el kitaplarınızı tek bir yerde saklamak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Şunları yapabilirsiniz:

Eğitim videolarınızı saklamak için özel bir proje veya klasör oluşturun Özel Alanları kullanarak oluşturma tarihleri ve başlıklar gibi meta veriler ekleyin ve kolay arama yapın SOP belgelerinizi ilgili görevlere bağlayarak kullanıcıların kolay erişimini sağlayın

ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, eğitim ilerlemesini izleyebilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve takım üyelerine öğrenme sorumlulukları atayabilirsiniz. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak güncellemeler (kursun tamamlanması gibi) için bildirimler ayarlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil ve tablet sürümleri henüz tüm özelliklere sahip değildir

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Camtasia

Camtasia, video düzenleme, ekran kaydetme ve etkileşimli öğeleri video klipler için bir araya getiren çok yönlü bir video düzenleme yazılımıdır. Yeşil ekran düzenlemeden ses, müzik ve animasyonlara kadar kapsamlı bir düzenleme araç seti sunar.

En iyi kısmı ne mi? Düşük çözünürlüklü içeriklerle sınırlı değilsiniz — Camtasia, videoları kristal netliğinde 4K çözünürlükte içe ve dışa aktarmanıza olanak tanır. 🎬

Diğer bazı video düzenleyicilerin aksine, bu video eğitim yazılımı avatarlar ve etkileşimli senaryolar içerir, sezgisel sürükle ve bırak yazma aracı ile metin dosyalarını, MP3 ve MP4 dosyalarını, resim içinde resim fotoğraflarını ve derin odak çerçevelerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilirsiniz.

Özel video efektleri ve filtreler uygulayın veya Camtasia'nın önceden oluşturulmuş video şablonlarını kullanarak video oluşturma, birleştirme ve düzenleme işlemlerini basitleştirin.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Video düzenleyicide sürükle ve bırak ile içerik oluşturma

Yeşil ekran efektleri, ses geliştirmeleri ve animasyonlarla videoları düzenleyin

Net görüntüler için 4K çözünürlük desteği

Videoları avatarlar, metinler ve etkileşimli öğelerle zenginleştirin

Eğitim videoları oluştururken testler veya anketler ekleyin

Camtasia sınırlamaları

Varlık kitaplığını kullanmak için ek ücret

Aylık abonelik yok

Camtasia fiyatlandırması

Bireysel Abonelik : 195 $/yıl

Sürekli Lisans: 325 $/tek seferlik satın alma

Camtasia puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

3. iSpring Suite

Büyüleyici, eğitici ve kalıcı bir etki bırakan eğitim videoları hazırlamakla görevlendirildiğinizi hayal edin. iSpring Suite ile bu görev heyecan verici bir maceraya dönüşür!

Video düzenleme yazılımı, ekran kayıtlarını web kamerası görüntüleri ve ses ile sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, böylece eğitim videolarınızın yıldızı siz olabilirsiniz ve öğrenme deneyimini zenginleştiren kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

iSpring, gerçekçi metin okuma özelliği sunduğu için en iyi eğitim videosu yazılım seçeneklerinden biridir. Zaman veya bütçe kısıtlamaları söz konusu olduğunda, bu özellik metni ilgi çekici seslendirmelere dönüştürmenizi sağlar. 🗣️

*Bir noktayı vurgulamak mı istiyorsunuz? Başlıklar ve altyazılar ekleyin.

Görsel olarak çarpıcı hale getirmek mi istiyorsunuz? İnfografikler ve resimler ekleyin.

Ortamın havasını değiştirmek mi istiyorsunuz? Biraz müzik harikalar yaratır.

İzleyicileriniz eğitim videosunu izledikten sonra, anahtar noktaları pekiştiren önceden hazırlanmış bir test ile bilgilerini sınayın!

iSpring Suite'in en iyi özellikleri

Kapsamlı çevrimiçi kurslar ve rol oyunları oluşturun

Bilgisayar ekranını web kamerası görüntüleri ve ses ile birlikte kaydedin

Eğitim videoları için metinleri gerçekçi seslendirmelere dönüştürün

Etkileşimli testler oluşturun

iSpring Suite sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, eğitim video yazılımları yükleme süresi uzun olabilir

Daha fazla kullanıma hazır şablon kullanabilirsiniz

iSpring Suite fiyatlandırması

Akademik : Kullanıcı başına yıllık 470 $

Serbest çalışanlar : Kullanıcı başına yıllık 490 $

İş: Kullanıcı başına yıllık 770 $

iSpring Suite puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

4. Panopto

Panopto, İK takımlarının eğitim videoları oluşturmasına, paylaşmasına ve güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanıyan, kavrama ve bilgiyi kalıcı hale getirmeyi amaçlayan olağanüstü bir video eğitim yazılımıdır.

Akıllı Bölümler özelliği, bir içerik tablosu ve görsel bir indeks oluşturarak çalışanlarınıza konu hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Videolarınızı kolaylıkla kırpın, bölün ve yeniden düzenleyin ve slaytlar, YouTube videoları ve web sayfaları gibi destekleyici materyalleri sorunsuz bir şekilde ekleyerek eğitim materyallerinizi geliştirin. Üçüncü taraf entegrasyonların zahmetine girmeden, videolarınıza doğrudan testler ve anketler ekleyin. 🌞

Canlı eğitim oturumları özelliğini etkinleştirerek, binlerce çalışana aynı anda ulaşabilir ve iş gücünüzün hız ve bilgi açısından güncel olmasını sağlayabilirsiniz.

Panopto'nun en iyi özellikleri

İçerik tablosu ve görsel indeks otomatik olarak oluşturulur

Katılım, tamamlama oranları ve diğer metrikler hakkında derinlemesine bilgiler

Orijinal kayıt sürümünü koruyarak düzenleme yapma yeteneği

Eğitim videosu yazılımı için canlı eğitim oturumlarını destekler

Panopto sınırlamaları

Mobil uygulama sık sık çökme eğilimindedir

Diğer eğitim video yazılımlarına kıyasla fiyatlandırmada şeffaflık yok

Panopto fiyatlandırması

Şirketle iletişime geçin

Panopto puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

5. ScreenPal

İster deneyimli bir video düzenleyici ister yeni başlayan biri olun, ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic) en iyi eğitim videosu yazılım seçeneklerinden biridir. Fikirlerinizi büyüleyici medyaya dönüştürmede güvenilir yardımcınız.

Video yazılımı, web kamerası olsun veya olmasın ekran içeriğini yakalama esnekliği sunarken, entegre anlatım özelliği yakaladıklarınıza sesinizi eklemenizi sağlayarak onları tamamen size ait hale getirir. 🎙️

Ayrıca, ekran kayıtlarınızı geliştirmek için üst katmanlar ekleyerek video, metin, şekiller ve resimler gibi yaratıcı anlatım olanakları da sunar. Bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? İçeriğinizi öne çıkarmak için animasyonları, yeşil ekran efektlerini ve otomatik altyazıları keşfedin.

Eğitim videoları için, izleyicileriniz için önemli ayrıntıları vurgulamak için okları ve vurguları kullanın. ScreenPal, resim, video ve müzik parçalarıyla dolu bir stok kütüphanesi sunar, böylece iyi bir varlık koleksiyonundan yararlanabilirsiniz!

ScreenPal'ın en iyi özellikleri

Web kamerası olsun veya olmasın ekran içeriğini yakalayın

Video düzenleyicisine video, metin, şekiller ve resimler ekleyin

Kolay içerik paylaşımı için paylaşılabilir bağlantılar

Eğitim videoları için mükemmel zengin medya varlıkları kütüphanesi

Video mesajlaşma için Chrome uzantısı

ScreenPal sınırlamaları

Bazı kullanıcılar video oluştururken sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Video düzenleyicide daha fazla özelleştirme seçeneği olabilir

ScreenPal fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Deluxe : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ScreenPal puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

6. DemoCreator

DemoCreator sayesinde, AI'nın gücü parmaklarınızın ucunda, video oluşturma dünyasına adım atın. İnanılmaz derecede kullanıcı dostudur, video düzenleme deneyimi sınırlı olanların bile hemen kullanmaya başlayabilmesini sağlar!

Yeşil ekran düzenleme özelliği, arka planı herhangi bir görüntü veya video ile sorunsuz bir şekilde değiştirerek içeriğinize derinlik ve yaratıcılık katar. Altyazılar, kaplamalar ve oklar gibi açıklamalarla eğitim videolarını geliştirin ve öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirin.

Video düzenleme yazılımı, birden fazla video biçimini destekler, sorunsuz oynatma için video sabitleme özelliği sunar ve kristal netliğinde ses için gürültü engelleme özelliğine sahiptir.

DemoCreator ile, önceden kaydettiğiniz videoları dudak senkronizasyonu ve taklit ederek içeriğinize kişisel ve etkileşimli bir dokunuş ekleyebilen AI sanal avatarınızı oluşturabilirsiniz. AI yüz tanıma özelliği ile videolarınızı maskeler ve diğer yaratıcı efektlerle zenginleştirebilirsiniz. 🥸

DemoCreator'ın en iyi özellikleri

AI sanal avatarlar ve yüz tanıma

Altyazılar, üst yazılar ve oklar gibi açıklamalar ekleyin

Birden çok video biçimini destekler

Akıllı açıklamalar

DemoCreator sınırlamaları

Temel özelliklere erişmek için tam sürümü satın almak gerekir

Ön tanımlı ayarlar diğer video düzenleme yazılımlarına kıyasla ideal değildir

DemoCreator fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Standart : 45 $/yıl

Premium : 65 $/yıl

Sürekli: 75 $/tek seferlik satın alma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

DemoCreator puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5'ten az yorum)

Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)

7. LearnWorlds

LearnWorlds, etkileşimli çevrimiçi kursları zahmetsizce oluşturmanıza, pazarlamanıza ve satmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada LMS platformu. 🖱️

Video etkileşimi, not alma, öz değerlendirme ve sertifika araçlarından yararlanarak öğrenenlerin ilgisini canlı tutun. Sorular, başlıklar, işaretçiler, üst üste bindirilmiş görüntüler, bağlantılar ve daha fazlasını ekleyin!

Gelişmiş analitik, video etkileşimini ölçmenize yardımcı olarak en iyi sonuçları elde etmek için içeriğinizi ince ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, LearnWorlds bir ağ oluşturma merkezi sunarak öğrencilere etkinliklerini, başarılarını ve kayıtlı oldukları kursları izleyebilecekleri kişiselleştirilmiş profiller sağlar.

LearnWorlds, SCORM (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) uyumludur ve diğer e-öğrenme sistemleriyle uyumluluğu garanti eder.

LearnWorlds'ün en iyi özellikleri

Çevrimiçi kurslar oluşturmak, pazarlamak ve satmak için hepsi bir arada platform

Transkriptler, altyazılar ve sorular gibi etkileşimli video öğeleri

Video etkileşimini ölçmek için analitik

Vimeo ve Wistia ile entegrasyonlar

PDF'ler dahil çeşitli içerik biçimlerini destekler

LearnWorlds sınırlamaları

Öğrenmesi zaman alır

Daha fazla entegrasyon gerekiyor

LearnWorlds fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 24 $

Pro Trainer : Aylık 79 $

Öğrenim Merkezi: 249 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

LearnWorlds puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

8. Animaker

Animaker, canlı aksiyon video hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için burada! Geniş özelleştirme seçenekleriyle, platformun içinde karakterler tasarlayabilirsiniz. Animaker, ses ve görselleri sorunsuz bir şekilde entegre eden otomatik dudak senkronizasyonu özelliği sayesinde post prodüksiyon endişelerine veda edin.

Animasyonlu eğitim videosu yazılımı, şirket içi şablonlardan oluşan bir hazine sunarken yaratıcılığınızı da besler. Animaker'ın sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile animasyonlu videolar oluşturmak çocuk oyuncağı haline gelir. Ayrıca, infografikler ve 2.5D, el yapımı ve beyaz tahta animasyonları dahil olmak üzere çeşitli animasyon stilleri sunar.

Karakterler, grafikler, simgeler, ses efektleri ve görsel öğeler içeren yerleşik bir kitaplığı keşfedin ve videolarınız için sonsuz olanaklara sahip olun. 🎨

Animaker'ın en iyi özellikleri

Platform içindeki karakter tasarımları

Video düzenleyicisi ile otomatik dudak senkronizasyonu sağlar

Sorunsuz video düzenleme için sürükle ve bırak görsel öğeler

Kolayca video oluşturmak için yerleşik varlık kitaplığı

Şirket içi eğitim video şablonları

Animaker sınırlamaları

Sesi kesme özelliği yok

Ücretsiz plan çok sınırlı

Animaker fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Temel : 12,5 $/ay

Başlangıç : Aylık 25 $

Pro: Aylık 39 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Animaker puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (200+ yorum)

9. Hippo Video

Hippo Video ile satış becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu çok yönlü araç, ekranınızı yakalamanızı, klipleri düzenlemenizi, geçişleri geliştirmenizi ve oluşturduklarınızı e-posta, bağlantılar veya sosyal medya aracılığıyla paylaşmanızı sağlar. Metin, resim, GIF ekleyerek ve mikrofonla kayıt yaparak yaratıcılığınızı ortaya çıkarın. 🎤

Hippo Video, video düzenlemenin ötesine geçer. Öğrencileriniz için özel bir eğitim videosu portalı oluşturmanıza olanak tanır ve tüm değerli kaynaklarınızı tek bir erişilebilir yerde birleştirir.

Bu yazılımı diğerlerinden ayıran özellik, öğrenicilerin yazılımı akran sunumları için kullanabilmeleri ve böylece karma öğrenme yaklaşımını desteklemeleridir. Kapsamlı analizler sunarak, eğitim videolarınızla kimlerin ilgilendiği, ne paylaştıkları ve tepkileri hakkında size içgörüler sağlar.

Hippo Video'nun en iyi özellikleri

Öğrencilerin eğitim kaynaklarına erişebilecekleri merkezi bir platform

Eğitim videoları oluştururken filigran yok

Video düzenleme araçlarında mikrofonla kaydedilen sesi destekler

E-postalar, bağlantılar ve sosyal medya platformları aracılığıyla videolar paylaşın

İzleyici katılımı, paylaşım ve tepkiler hakkında içgörüler edinin

Hippo Video sınırlamaları

Arayüzün iyileştirilmesi gerekiyor

Rakiplere kıyasla daha pahalı

Hippo Video fiyatlandırma

Ücretsiz Sürüm

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hippo Video derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

10. Snagit

Mükemmelliği hedefleyen, verimli bir şekilde çalışan ve net bir şekilde iletişim kurmak isteyenler için Snagit, kusursuz ekran yakalama ve sorunsuz kayıtlar için en iyi çözümdür. Ekranınızı veya web kameranızı yakalayarak, hedefe ulaşan eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olur. 🎯

Hazır şablonlar ve görüntüden videoya dönüştürme aracı ile video oluşturma çok kolay. Ayrıca, ömür boyu erişim imkanı sunan yerleşik kitaplık, varlıklarınızın düzenli ve erişilebilir olmasını sağlar.

Ancak asıl önemli olan, görüntüleri yakaladığınızda ortaya çıkar!

Snagit, ekran görüntüsündeki öğeleri otomatik olarak tanımlayarak UI bileşenlerini yeniden düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar. Hatta metin sihirbazlığı yapabilir, görüntüler, ekran görüntüleri veya taranmış belgeler içindeki metinleri düzenleyebilirsiniz. Yazı tipini, metin boyutunu ve rengini zahmetsizce ayarlayın!

Snagit'in en iyi özellikleri

Kaydırma alanları dahil olmak üzere bilgisayar ekranınızın görüntülerini ve ekran görüntülerini yakalayın

Hazır şablonlarla video oluşturma

Varlıkları depolamak için kütüphaneye ömür boyu erişim

Görüntüler, ekran görüntüleri veya taranmış belgeler içindeki metinleri düzenleyin

Snagit sınırlamaları

Mevcut sürümü kullanmak için her yıl güncelleme satın alınması gerekir

Video düzenlemeleri iyileştirilmeli

Snagit fiyatlandırması

Plan: 68 $/tek seferlik satın alma

Snagit puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Snagit alternatiflerini inceleyin!

En İyi Eğitim Videosu Yazılımıyla Öğrenme Devrimi Başlasın

Bahsettiğimiz tüm eğitim videosu araçları, hızlı öğrenmeyi sağlayan özelliklerle doludur. Ancak hangisini seçeceğiniz konusunda kararsızsanız, ClickUp'ı deneyin!

Takım çapında görev yönetimi özellikleriyle desteklenen, pratik bir ekran kaydediciye erişim sağlar. Ayrıca, sağlam ücretsiz planı sizi hayal kırıklığına uğratmayacak! 💞