eğitim, Beceri Geliştirme ve Yeniden Beceri Kazandırma için 10 Kullanıcı Dostu Eğitim Videosu Yazılımı

Görsel öğrenmenin neden modern eğitim ve kurumsal eğitimin gizli kahramanı haline geldiğini hiç merak ettiniz mi? Ortalama bir kişi, bir içeriği videoda izlediğinde %95'ini hatırlarken, metin olarak okuduğunda sadece %10'unu hatırlıyor!
Dikkat süresinin "kısa" kelimesini söylemeden daha hızlı azaldığı bir dünyada, video tabanlı eğitimin kalpleri ve zihinleri fethetmenin sırrı haline geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bir sorun var: tüm eğitim videosu yazılım araçları aynı değildir.
Piyasada çok sayıda video eğitim yazılımı seçeneği varken, amacınıza uygun olanı nasıl seçersiniz? Biz size yardımcı olacağız!
Geleneksel eğitim materyallerini ilgi çekici video içeriklerine dönüştürmeye hazırsanız, işe alım planlarınızı görsel şaheserlere dönüştürecek araçları keşfederken bizimle kalın! 📹
Eğitim Videosu Yazılımı Nedir?
Eğitim videosu yazılımı çözümü, eğitim ve öğretim amaçlı videolar oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için kullanılan özel bir araçtır. Öğrencileri eğitmek, bilgilendirmek ve ilgilerini çekmek için yüksek kaliteli video içerikleri yayınlamak için kullanın. 🧑🏫
İş öğrenimi ve geliştirme (L&D) takımları ve eğitimciler, bu aracı yazılım eğitimi, uyumluluk eğitimi, çalışanların işe alımı ve benzer kullanım durumları için kullanabilir. Mevcut özellik setine göre, tüm öğrenci kategorileri için eğitim videoları oluştururken kursları verimli bir şekilde geliştirebilirsiniz.
Çoğu eğitim videosu yazılımı, izleyicilere daha ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunmak için açılır pencere testleri ve anlık geri bildirim gibi etkileşimli öğeler eklemeye izin verir. Sonuç olarak, kullanıcılar sadece kenardan izlemek yerine kavramları daha iyi kavramaya teşvik edilir.
Yazılımın diğer avantajları şunlardır:
- Eğitim için kullanılan zaman ve kaynakları optimize etme
- Departmanlar içinde beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma oranlarını artırma
- Video kaynaklarıyla bilgi tabanı oluşturma
Eğitim videosu yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Öğretmen, kurumsal eğitmen veya eğitim içeriği oluşturucu olsanız da, aşağıdakileri destekleyen bir yazılım seçmek isteyebilirsiniz:
- Üst düzey düzenleme işlevleri: Sıfırdan videolar oluşturabilir, canlı çekimler kaydedebilir, ekran kayıtları yapabilir, mevcut video ve ses içeriklerini içe aktarabilir veya video şablonlarından başlayabilirsiniz. Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve geliştirmek için kaliteli video düzenleme yazılımı ve özellikleri arayın
- Etkileşimli öğeler: Testler, anketler ve tıklanabilir bağlantılar gibi etkileşimli öğeler ekleme seçenekleri, ilgi çekici öğrenme deneyimleri yaratır
- Kullanıcı analizi: İzleyicilerin eğitim videolarınızla nasıl etkileşim kurduğunu izlemek için analitik araçlara sahip olmalısınız. Bu, içeriğinizin etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olur
- Ekran kaydetme: Eğitim videolarında ekrandaki eylemleri ve ş Akışlarını gösteren öğreticiler oluşturmak için ekran kaydetme özelliklerini ekleyin
- Çoklu platform yayınlama: Eğitim videolarınızı çeşitli biçimlerde kaydedin ve dışa aktarın, böylece mobil cihazlar, Windows ve Mac bilgisayarlar veya Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) ile uyumluluk sağlayın
- Özelleştirmeler: Bu özellik, video düzenleyicide eğitim videolarınızın görünümünü markanıza veya belirli bir eğitim temasına göre özelleştirmenizi sağlar
- Gerçek zamanlı işbirliği: Gerçek zamanlı düzenleme ve sorunsuz paylaşım gibi özellikler, farklı yerlerdeki takımların üyeleri arasında video projelerinde eş zamanlı olarak çalışmayı sağlar
onboarding için 10 Çok Amaçlı Eğitim Videosu Yazılımı
Eğitim videosu yazılımlarının geniş dünyasında, takımınızın e-öğrenme yolculuğunu güçlendirecek en iyi 10 aracı seçtik. 🛫
1. ClickUp
ClickUp, güçlü ekran kayıt özelliklerine sahip, en yüksek puanlı verimlilik ve iş yönetimi platformudur. Hedefiniz yeni çalışanlar veya kullanıcılar için HIZLI ve etkili öğrenme içeriği oluşturmaksa, bu araç tam size göre!
ClickUp, filigran veya zaman kısıtlaması olmayan Clip adlı ücretsiz bir ekran kayıt aracı sunar. Sadece kusursuz, profesyonel kayıtlar oluşturma özgürlüğü! 🤩
Clip, müşteri eğitimlerinden çalışanların adım adım kılavuzlarına ve BT sorun raporlarına kadar her şeyi kaydedebilir. Son derece sezgiseldir: tüm ekranınızı, belirli uygulama pencerelerini veya tarayıcı sekmelerini (Chrome veya Firefox'ta) kaydedin. Kaydı indirmeye gerek kalmadan hemen görüntüleyin! Ayrıca, paylaşılabilir genel veya gizli bağlantılarla kayıtları takımınıza veya müşterilerinize kolayca gönderebilir ve güvenli işbirliğini geliştirebilirsiniz.
ClickUp, kayıtlarınıza sesinizi ekleyerek onları etkileşimli ve bağlamsal hale getirmenizi sağlar. Bu, talimatları verimli bir şekilde paylaşmak veya toplantı notları almak için harika bir araçtır.
ClickUp, video prodüksiyon iş akışlarınızı düzenlemek için çeşitli şablonlar barındırır. Örneğin, ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, prodüksiyon öncesi ve sonrası görevleri planlamak, kaynakları (ekipman gibi) düzenlemek ve personel gereksinimlerini yönetmek için başvurabileceğiniz bir kılavuzdur.
Eğitim için bir bilgi tabanı oluşturmak istiyorsanız, tüm oryantasyon materyallerinizi, seslendirme metinlerinizi, kılavuzlarınızı ve el kitaplarınızı tek bir yerde saklamak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Şunları yapabilirsiniz:
- Eğitim videolarınızı saklamak için özel bir proje veya klasör oluşturun
- Özel Alanları kullanarak oluşturma tarihleri ve başlıklar gibi meta veriler ekleyin ve kolay arama yapın
- SOP belgelerinizi ilgili görevlere bağlayarak kullanıcıların kolay erişimini sağlayın
ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, eğitim ilerlemesini izleyebilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve takım üyelerine öğrenme sorumlulukları atayabilirsiniz. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak güncellemeler (kursun tamamlanması gibi) için bildirimler ayarlayın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zaman kısıtlaması olmayan, filigran içermeyen ekran ve ses kaydedici
- Tüm ekranı veya belirli sekmeleri kaydeder
- Beyaz Tahtalar ile video anlatımları için beyin fırtınası yapın
- Web sitesi sayfalarını kırpıp ekran görüntüsü almak için kullanışlı Chrome uzantısı
- İşbirliğine dayalı ve etkileşimli video düzenleme özellikleri
- Video görevlerini yönetmek için gösterge panelleri
- Video onaylarını hızlandırmak için yorum ve düzeltme araçları atama
- Gömülebilir kaydedilmiş videolar
- Sürüm kontrolü ile merkezi kaynak yönetimi
- Bildirimleri otomatikleştirerek işe alım sürecindeki ilerlemeyi izleyin
- Zaman takibi ile doğru video oluşturma kayıtları
- 1.000'den fazla entegrasyon seçeneği ( Zoom, Gmail ve Hubspot dahil)
- Önemli video görevleri için öncelik etiketi
- Paylaşılabilir kayıtlar (e-posta, genel veya gizli bağlantılar aracılığıyla)
ClickUp sınırlamaları
- Mobil ve tablet sürümleri henüz tüm özelliklere sahip değildir
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Camtasia
Camtasia, video düzenleme, ekran kaydetme ve etkileşimli öğeleri video klipler için bir araya getiren çok yönlü bir video düzenleme yazılımıdır. Yeşil ekran düzenlemeden ses, müzik ve animasyonlara kadar kapsamlı bir düzenleme araç seti sunar.
En iyi kısmı ne mi? Düşük çözünürlüklü içeriklerle sınırlı değilsiniz — Camtasia, videoları kristal netliğinde 4K çözünürlükte içe ve dışa aktarmanıza olanak tanır. 🎬
Diğer bazı video düzenleyicilerin aksine, bu video eğitim yazılımı avatarlar ve etkileşimli senaryolar içerir, sezgisel sürükle ve bırak yazma aracı ile metin dosyalarını, MP3 ve MP4 dosyalarını, resim içinde resim fotoğraflarını ve derin odak çerçevelerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilirsiniz.
Özel video efektleri ve filtreler uygulayın veya Camtasia'nın önceden oluşturulmuş video şablonlarını kullanarak video oluşturma, birleştirme ve düzenleme işlemlerini basitleştirin.
Camtasia'nın en iyi özellikleri
- Video düzenleyicide sürükle ve bırak ile içerik oluşturma
- Yeşil ekran efektleri, ses geliştirmeleri ve animasyonlarla videoları düzenleyin
- Net görüntüler için 4K çözünürlük desteği
- Videoları avatarlar, metinler ve etkileşimli öğelerle zenginleştirin
- Eğitim videoları oluştururken testler veya anketler ekleyin
Camtasia sınırlamaları
- Varlık kitaplığını kullanmak için ek ücret
- Aylık abonelik yok
Camtasia fiyatlandırması
- Bireysel Abonelik: 195 $/yıl
- Sürekli Lisans: 325 $/tek seferlik satın alma
Camtasia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
3. iSpring Suite
Büyüleyici, eğitici ve kalıcı bir etki bırakan eğitim videoları hazırlamakla görevlendirildiğinizi hayal edin. iSpring Suite ile bu görev heyecan verici bir maceraya dönüşür!
Video düzenleme yazılımı, ekran kayıtlarını web kamerası görüntüleri ve ses ile sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, böylece eğitim videolarınızın yıldızı siz olabilirsiniz ve öğrenme deneyimini zenginleştiren kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.
iSpring, gerçekçi metin okuma özelliği sunduğu için en iyi eğitim videosu yazılım seçeneklerinden biridir. Zaman veya bütçe kısıtlamaları söz konusu olduğunda, bu özellik metni ilgi çekici seslendirmelere dönüştürmenizi sağlar. 🗣️
*Bir noktayı vurgulamak mı istiyorsunuz? Başlıklar ve altyazılar ekleyin.
Görsel olarak çarpıcı hale getirmek mi istiyorsunuz? İnfografikler ve resimler ekleyin.
Ortamın havasını değiştirmek mi istiyorsunuz? Biraz müzik harikalar yaratır.
İzleyicileriniz eğitim videosunu izledikten sonra, anahtar noktaları pekiştiren önceden hazırlanmış bir test ile bilgilerini sınayın!
iSpring Suite'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı çevrimiçi kurslar ve rol oyunları oluşturun
- Bilgisayar ekranını web kamerası görüntüleri ve ses ile birlikte kaydedin
- Eğitim videoları için metinleri gerçekçi seslendirmelere dönüştürün
- Etkileşimli testler oluşturun
iSpring Suite sınırlamaları
- Bazı kullanıcılara göre, eğitim video yazılımları yükleme süresi uzun olabilir
- Daha fazla kullanıma hazır şablon kullanabilirsiniz
iSpring Suite fiyatlandırması
- Akademik: Kullanıcı başına yıllık 470 $
- Serbest çalışanlar: Kullanıcı başına yıllık 490 $
- İş: Kullanıcı başına yıllık 770 $
iSpring Suite puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
4. Panopto
Panopto, İK takımlarının eğitim videoları oluşturmasına, paylaşmasına ve güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanıyan, kavrama ve bilgiyi kalıcı hale getirmeyi amaçlayan olağanüstü bir video eğitim yazılımıdır.
Akıllı Bölümler özelliği, bir içerik tablosu ve görsel bir indeks oluşturarak çalışanlarınıza konu hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Videolarınızı kolaylıkla kırpın, bölün ve yeniden düzenleyin ve slaytlar, YouTube videoları ve web sayfaları gibi destekleyici materyalleri sorunsuz bir şekilde ekleyerek eğitim materyallerinizi geliştirin. Üçüncü taraf entegrasyonların zahmetine girmeden, videolarınıza doğrudan testler ve anketler ekleyin. 🌞
Canlı eğitim oturumları özelliğini etkinleştirerek, binlerce çalışana aynı anda ulaşabilir ve iş gücünüzün hız ve bilgi açısından güncel olmasını sağlayabilirsiniz.
Panopto'nun en iyi özellikleri
- İçerik tablosu ve görsel indeks otomatik olarak oluşturulur
- Katılım, tamamlama oranları ve diğer metrikler hakkında derinlemesine bilgiler
- Orijinal kayıt sürümünü koruyarak düzenleme yapma yeteneği
- Eğitim videosu yazılımı için canlı eğitim oturumlarını destekler
Panopto sınırlamaları
- Mobil uygulama sık sık çökme eğilimindedir
- Diğer eğitim video yazılımlarına kıyasla fiyatlandırmada şeffaflık yok
Panopto fiyatlandırması
- Şirketle iletişime geçin
Panopto puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
5. ScreenPal
İster deneyimli bir video düzenleyici ister yeni başlayan biri olun, ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic) en iyi eğitim videosu yazılım seçeneklerinden biridir. Fikirlerinizi büyüleyici medyaya dönüştürmede güvenilir yardımcınız.
Video yazılımı, web kamerası olsun veya olmasın ekran içeriğini yakalama esnekliği sunarken, entegre anlatım özelliği yakaladıklarınıza sesinizi eklemenizi sağlayarak onları tamamen size ait hale getirir. 🎙️
Ayrıca, ekran kayıtlarınızı geliştirmek için üst katmanlar ekleyerek video, metin, şekiller ve resimler gibi yaratıcı anlatım olanakları da sunar. Bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? İçeriğinizi öne çıkarmak için animasyonları, yeşil ekran efektlerini ve otomatik altyazıları keşfedin.
Eğitim videoları için, izleyicileriniz için önemli ayrıntıları vurgulamak için okları ve vurguları kullanın. ScreenPal, resim, video ve müzik parçalarıyla dolu bir stok kütüphanesi sunar, böylece iyi bir varlık koleksiyonundan yararlanabilirsiniz!
ScreenPal'ın en iyi özellikleri
- Web kamerası olsun veya olmasın ekran içeriğini yakalayın
- Video düzenleyicisine video, metin, şekiller ve resimler ekleyin
- Kolay içerik paylaşımı için paylaşılabilir bağlantılar
- Eğitim videoları için mükemmel zengin medya varlıkları kütüphanesi
- Video mesajlaşma için Chrome uzantısı
ScreenPal sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar video oluştururken sorunlar yaşadıklarını bildiriyor
- Video düzenleyicide daha fazla özelleştirme seçeneği olabilir
ScreenPal fiyatlandırması
- Ücretsiz Sürüm
- Deluxe: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Maksimum: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ScreenPal puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)
6. DemoCreator
DemoCreator sayesinde, AI'nın gücü parmaklarınızın ucunda, video oluşturma dünyasına adım atın. İnanılmaz derecede kullanıcı dostudur, video düzenleme deneyimi sınırlı olanların bile hemen kullanmaya başlayabilmesini sağlar!
Yeşil ekran düzenleme özelliği, arka planı herhangi bir görüntü veya video ile sorunsuz bir şekilde değiştirerek içeriğinize derinlik ve yaratıcılık katar. Altyazılar, kaplamalar ve oklar gibi açıklamalarla eğitim videolarını geliştirin ve öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirin.
Video düzenleme yazılımı, birden fazla video biçimini destekler, sorunsuz oynatma için video sabitleme özelliği sunar ve kristal netliğinde ses için gürültü engelleme özelliğine sahiptir.
DemoCreator ile, önceden kaydettiğiniz videoları dudak senkronizasyonu ve taklit ederek içeriğinize kişisel ve etkileşimli bir dokunuş ekleyebilen AI sanal avatarınızı oluşturabilirsiniz. AI yüz tanıma özelliği ile videolarınızı maskeler ve diğer yaratıcı efektlerle zenginleştirebilirsiniz. 🥸
DemoCreator'ın en iyi özellikleri
- AI sanal avatarlar ve yüz tanıma
- Altyazılar, üst yazılar ve oklar gibi açıklamalar ekleyin
- Birden çok video biçimini destekler
- Akıllı açıklamalar
DemoCreator sınırlamaları
- Temel özelliklere erişmek için tam sürümü satın almak gerekir
- Ön tanımlı ayarlar diğer video düzenleme yazılımlarına kıyasla ideal değildir
DemoCreator fiyatlandırması
- Ücretsiz Sürüm
- Standart: 45 $/yıl
- Premium: 65 $/yıl
- Sürekli: 75 $/tek seferlik satın alma
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
DemoCreator puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5'ten az yorum)
- Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)
7. LearnWorlds
LearnWorlds, etkileşimli çevrimiçi kursları zahmetsizce oluşturmanıza, pazarlamanıza ve satmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada LMS platformu. 🖱️
Video etkileşimi, not alma, öz değerlendirme ve sertifika araçlarından yararlanarak öğrenenlerin ilgisini canlı tutun. Sorular, başlıklar, işaretçiler, üst üste bindirilmiş görüntüler, bağlantılar ve daha fazlasını ekleyin!
Gelişmiş analitik, video etkileşimini ölçmenize yardımcı olarak en iyi sonuçları elde etmek için içeriğinizi ince ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, LearnWorlds bir ağ oluşturma merkezi sunarak öğrencilere etkinliklerini, başarılarını ve kayıtlı oldukları kursları izleyebilecekleri kişiselleştirilmiş profiller sağlar.
LearnWorlds, SCORM (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) uyumludur ve diğer e-öğrenme sistemleriyle uyumluluğu garanti eder.
LearnWorlds'ün en iyi özellikleri
- Çevrimiçi kurslar oluşturmak, pazarlamak ve satmak için hepsi bir arada platform
- Transkriptler, altyazılar ve sorular gibi etkileşimli video öğeleri
- Video etkileşimini ölçmek için analitik
- Vimeo ve Wistia ile entegrasyonlar
- PDF'ler dahil çeşitli içerik biçimlerini destekler
LearnWorlds sınırlamaları
- Öğrenmesi zaman alır
- Daha fazla entegrasyon gerekiyor
LearnWorlds fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 24 $
- Pro Trainer: Aylık 79 $
- Öğrenim Merkezi: 249 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
LearnWorlds puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
8. Animaker
Animaker, canlı aksiyon video hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için burada! Geniş özelleştirme seçenekleriyle, platformun içinde karakterler tasarlayabilirsiniz. Animaker, ses ve görselleri sorunsuz bir şekilde entegre eden otomatik dudak senkronizasyonu özelliği sayesinde post prodüksiyon endişelerine veda edin.
Animasyonlu eğitim videosu yazılımı, şirket içi şablonlardan oluşan bir hazine sunarken yaratıcılığınızı da besler. Animaker'ın sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile animasyonlu videolar oluşturmak çocuk oyuncağı haline gelir. Ayrıca, infografikler ve 2.5D, el yapımı ve beyaz tahta animasyonları dahil olmak üzere çeşitli animasyon stilleri sunar.
Karakterler, grafikler, simgeler, ses efektleri ve görsel öğeler içeren yerleşik bir kitaplığı keşfedin ve videolarınız için sonsuz olanaklara sahip olun. 🎨
Animaker'ın en iyi özellikleri
- Platform içindeki karakter tasarımları
- Video düzenleyicisi ile otomatik dudak senkronizasyonu sağlar
- Sorunsuz video düzenleme için sürükle ve bırak görsel öğeler
- Kolayca video oluşturmak için yerleşik varlık kitaplığı
- Şirket içi eğitim video şablonları
Animaker sınırlamaları
- Sesi kesme özelliği yok
- Ücretsiz plan çok sınırlı
Animaker fiyatlandırması
- Ücretsiz Sürüm
- Temel: 12,5 $/ay
- Başlangıç: Aylık 25 $
- Pro: Aylık 39 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Animaker puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (200+ yorum)
9. Hippo Video
Hippo Video ile satış becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu çok yönlü araç, ekranınızı yakalamanızı, klipleri düzenlemenizi, geçişleri geliştirmenizi ve oluşturduklarınızı e-posta, bağlantılar veya sosyal medya aracılığıyla paylaşmanızı sağlar. Metin, resim, GIF ekleyerek ve mikrofonla kayıt yaparak yaratıcılığınızı ortaya çıkarın. 🎤
Hippo Video, video düzenlemenin ötesine geçer. Öğrencileriniz için özel bir eğitim videosu portalı oluşturmanıza olanak tanır ve tüm değerli kaynaklarınızı tek bir erişilebilir yerde birleştirir.
Bu yazılımı diğerlerinden ayıran özellik, öğrenicilerin yazılımı akran sunumları için kullanabilmeleri ve böylece karma öğrenme yaklaşımını desteklemeleridir. Kapsamlı analizler sunarak, eğitim videolarınızla kimlerin ilgilendiği, ne paylaştıkları ve tepkileri hakkında size içgörüler sağlar.
Hippo Video'nun en iyi özellikleri
- Öğrencilerin eğitim kaynaklarına erişebilecekleri merkezi bir platform
- Eğitim videoları oluştururken filigran yok
- Video düzenleme araçlarında mikrofonla kaydedilen sesi destekler
- E-postalar, bağlantılar ve sosyal medya platformları aracılığıyla videolar paylaşın
- İzleyici katılımı, paylaşım ve tepkiler hakkında içgörüler edinin
Hippo Video sınırlamaları
- Arayüzün iyileştirilmesi gerekiyor
- Rakiplere kıyasla daha pahalı
Hippo Video fiyatlandırma
- Ücretsiz Sürüm
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Hippo Video derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
10. Snagit
Mükemmelliği hedefleyen, verimli bir şekilde çalışan ve net bir şekilde iletişim kurmak isteyenler için Snagit, kusursuz ekran yakalama ve sorunsuz kayıtlar için en iyi çözümdür. Ekranınızı veya web kameranızı yakalayarak, hedefe ulaşan eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olur. 🎯
Hazır şablonlar ve görüntüden videoya dönüştürme aracı ile video oluşturma çok kolay. Ayrıca, ömür boyu erişim imkanı sunan yerleşik kitaplık, varlıklarınızın düzenli ve erişilebilir olmasını sağlar.
Ancak asıl önemli olan, görüntüleri yakaladığınızda ortaya çıkar!
Snagit, ekran görüntüsündeki öğeleri otomatik olarak tanımlayarak UI bileşenlerini yeniden düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar. Hatta metin sihirbazlığı yapabilir, görüntüler, ekran görüntüleri veya taranmış belgeler içindeki metinleri düzenleyebilirsiniz. Yazı tipini, metin boyutunu ve rengini zahmetsizce ayarlayın!
Snagit'in en iyi özellikleri
- Kaydırma alanları dahil olmak üzere bilgisayar ekranınızın görüntülerini ve ekran görüntülerini yakalayın
- Hazır şablonlarla video oluşturma
- Varlıkları depolamak için kütüphaneye ömür boyu erişim
- Görüntüler, ekran görüntüleri veya taranmış belgeler içindeki metinleri düzenleyin
Snagit sınırlamaları
- Mevcut sürümü kullanmak için her yıl güncelleme satın alınması gerekir
- Video düzenlemeleri iyileştirilmeli
Snagit fiyatlandırması
- Plan: 68 $/tek seferlik satın alma
Snagit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
Snagit alternatiflerini inceleyin!
En İyi Eğitim Videosu Yazılımıyla Öğrenme Devrimi Başlasın
Bahsettiğimiz tüm eğitim videosu araçları, hızlı öğrenmeyi sağlayan özelliklerle doludur. Ancak hangisini seçeceğiniz konusunda kararsızsanız, ClickUp'ı deneyin!
Takım çapında görev yönetimi özellikleriyle desteklenen, pratik bir ekran kaydediciye erişim sağlar. Ayrıca, sağlam ücretsiz planı sizi hayal kırıklığına uğratmayacak! 💞