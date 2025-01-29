2025'in En İyi 10 Çevrimiçi Çalışan Eğitim Yazılımı

Genellikle öğrenme yönetimi yazılımı olarak adlandırılan verimli eğitim yazılımı, takımlar ve işletmeler için çalışanların gelişimi ve elde tutulmasının temel taşıdır. Doğru eğitim yazılımını seçmek, çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırır ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek çalışan verimliliğini ve organizasyonel büyümeyi artırır.

En iyi çalışan eğitimi yazılımını bulmak, mevcut çok sayıda seçenek nedeniyle zor olabilir. Ancak endişelenmeyin! 2024 yılında güvenebileceğiniz en iyi çevrimiçi eğitim yazılımlarının bir listesini oluşturmak için çevrimiçi eğitim platformları pazarını taradık.

İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için hemen başlayın.

Eğitim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi çalışan eğitim yazılımını seçmek, yazılımın temel özelliklerini ve bu özelliklerin kuruluşunuzun gereksinimlerine nasıl uyduğunu anlamaya bağlıdır:

Etkileşimli öğrenme modülleri: Çalışan eğitim yazılımının, kullanıcıların ilgisini çekecek ve etkileşimli öğrenme materyalleri sunarak kullanıcıların yazılımı kullanmaya devam etmelerini sağlayın

Özelleştirme seçenekleri : Özel eğitim materyalleriyle çalışan eğitim yazılımını özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlayın

Ölçeklenebilirlik: Takımınız büyüdükçe, çalışan eğitimi yazılımınız verimlilikten ödün vermeden daha fazla kullanıcıyı zahmetsizce barındırmalıdır

Değerlendirme ve Geri Bildirim araçları: Sürekli değerlendirme ve geri bildirim, ilerlemeyi izlemek ve çalışan eğitimi yazılımınızdaki eğitim modüllerini iyileştirmek için çok önemlidir

Entegrasyon yetenekleri: Diğer temel araçlar ve platformlarla sorunsuz entegrasyon, uyumlu bir eğitim ortamı sağlar

Mobil erişim: Mobil cihazların öncelikli olduğu bir dünyada, çalışanlarınızın eğitim yazılımından hareket halindeyken öğrenebilme olanağı vazgeçilmez olduğundan, bir mobil öğrenme uygulamasına ihtiyacınız vardır

Raporlama ve Analitik: Eğitim ilerlemesi, tamamlanma oranları ve iyileştirme alanları hakkında derinlemesine içgörüler, etkili çalışan eğitim yazılımı için çok önemlidir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Eğitim Yazılımı

Mükemmel çalışan eğitim yazılımını bulma yolculuğuna mı çıkıyorsunuz? İşte piyasadaki en iyilerin özeti:

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, sıradan bir görev yönetim aracı değildir. İşyeri eğitiminin basit modüllerden keyifli deneyimlere dönüştüğü dinamik bir merkezdir.

Eğitimci, İK uzmanı veya takım lideri olun, ClickUp çalışan eğitimi yazılımı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş özellikler sunar. Uyarlanabilirliği ve kullanıcı odaklı tasarımı, çalışan eğitimi sürecini basitleştirir.

Sorunsuz entegrasyon seçenekleriyle takımlar, tercih ettikleri araçları birbirine bağlayarak eğitimi verimli ve kapsamlı hale getirebilir. Verimlilik konusunda bir güç merkezi olan ClickUp, en iyi çalışan eğitimi yazılımını bulmak isteyenler için hızla en çok tercih edilen seçenek haline geliyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi olabilir

Bazı kullanıcılar daha da ayrıntılı özel özelleştirme seçenekleri istiyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Trakstar

trakstar aracılığıyla

Karmaşık çalışan değerlendirme dünyasında Trakstar, kendine güvenle nişini oluşturmuştur. Trakstar, sadece bir değerlendirme aracı olmaktan uzak, sürekli çalışan eğitimi ile düzenli geri bildirimin birleştiği bir kültürü teşvik eder. Bu çevrimiçi öğrenme platformunu güvenlik, kurumsal veya ürün eğitimi için kullanın.

Sezgisel arayüzü, geri bildirimleri kolaylaştırarak takımlar ve yöneticiler arasında açık iletişim kanalları oluşturur. Trakstar ayrıca, çalışanların eğitimlerinin izlenmesini ve takdir edilmesini sağlayan sağlam analizler sunar.

Bu sadece bir yazılım değil, sürekli eğitim ve çalışan gelişimi için bir stratejidir.

Trakstar'ın en iyi özellikleri

İncelemeleri planlayın ve otomatikleştirin, sürekli bir geri bildirim döngüsü oluşturun

Çalışan eğitim sistemlerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin ve birleşik büyümeyi sağlayın

Meslektaşlarınız, astlarınız ve üstlerinizden içgörüler toplayarak bütünsel bir değerlendirme yaklaşımını teşvik edin

Kuruluşunuzdaki gelecekteki liderleri belirleyin ve yetiştirin

Çalışanların duygularını ölçün ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Çalışan performans ölçütlerini izleyin ve çalışan eğitim girişimlerinizi buna göre uyarlayın

İK sektöründeki popüler çevrimiçi eğitim araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar

Trakstar sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzünün rakiplerine göre daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Belirli modüllerde sınırlı özelleştirme seçenekleri

Trakstar fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Trakstar ile iletişime geçin

Trakstar puanları ve yorumları

G2 : 4. ⅗ (600+ yorum)

Capterra: 4. ⅖ (100+ yorum)

3. Constructor

via Constructor

Gelişmiş arama çözümleri ve kapsamlı eğitim içeriği ile tanınan Constructor, yeteneklerini çalışan eğitim ortamlarına da taşıyor. Constructor, veri erişiminin sezgisel olmasını sağlar. Bu özellik, geniş veritabanlarına veya karmaşık platformlara dağılmış eğitim materyallerinde gezinmek zorunda olanlar için özellikle yararlıdır.

Çalışan eğitim modülleri kolayca indekslenebilir, aranabilir ve geri çağrılabilir, böylece eğitmenler ve eğitim alanlar için öğrenme süreci sorunsuz hale gelir. Karmaşık veri ortamlarını düzene sokmada bir müttefik olan Constructor, büyük ölçekli çalışan eğitimi girişimleri ve genel proje geliştirme için paha biçilmez bir varlık haline gelir.

Constructor'un en iyi özellikleri

Kaynakları hızlı bir şekilde bularak çalışan eğitim deneyimini geliştirin

Davranışlara göre kullanıcıya özel sonuçlar sunarak ilgili içeriğin keşfedilmesini sağlar

Constructor'ın aracı sürekli iyileştiren makine öğrenimi ile çalışanları eğitmek artık daha da kolay

Kullanıcıların içeriğinizle nasıl etkileşim kurduğunu izleyin ve daha iyi etkileşim için iyileştirmeler yapın

Büyük kurumsal çalışanların eğitim taleplerini karşılayacak kadar sağlam

Sayısız platformla zahmetsizce entegre olur

Kurumsal düzeyde güvenlik sağlayarak çalışanlarınızın eğitim verilerini korur

Yapıcı sınırlamaları

Kapsamlı bir çalışan eğitim platformundan daha fazla arama odaklı

İlk kurulum sırasında teknik yardım gerekebilir

Constructor fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Constructor ile iletişime geçin

Yapıcı derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 5/5 (3+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)

4. LearnUpon

learnUpon aracılığıyla

LearnUpon, sıradan bir Öğrenme Yönetim Sistemi değildir; iyi yapılandırılmış bir LMS'nin neler başarabileceğinin kanıtıdır.

İşletmeler için özel olarak tasarlanan LearnUpon, çalışan eğitimi senaryolarını basitleştirirken etkisini artırır. Çeşitli araçlar, eğitmenlerin ilgi çekici içerikler oluşturmasını sağlarken, öğrenciler sorunsuz ve ilgi çekici bir eğitim programı deneyimi yaşar.

İşletmeler büyüdükçe LearnUpon da büyüyor ve eğitimin tutarlı, etkili ve şirket hedefleriyle uyumlu olmasını sağlıyor.

LearnUpon'un en iyi özellikleri

Hedef kitlenize özel ilgi çekici çevrimiçi kurslar oluşturmak için sezgisel araçlar

Birden fazla dalı veya franchise'ı olan işletmeler için mükemmel

Çevrimiçi kurslarınızı bir gelir kaynağına dönüştürün

Mobil cihazları öncelikli kullanan nesle kolaylıkla hizmet verin

Uyumluluğu koruyun ve kurs tamamlandığında sertifikalar sunun

Kullanıcıların ilerlemesi, kurs tamamlama oranları ve dikkat edilmesi gereken alanlar hakkında ayrıntılı bilgiler

Geniş bir e-öğrenme araçları yelpazesiyle uyumluluğu sağlayın

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

LearnUpon sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha geniş oyunlaştırma özellikleri istiyor

Arayüz, işlevsel olmakla birlikte bazıları için karmaşık gelebilir

LearnUpon fiyatlandırması

Fiyatlandırma için LearnUpon ile iletişime geçin

LearnUpon puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

5. TalentLMS

via TalentLMS

TalentLMS, geniş Öğrenme Yönetim Sistemi dünyasında bir ışık tutuyor. Basitlik ile derinlemesine eğitim yönetimi özelliklerini bir araya getiren bu yazılım, çok yönlü bir eğitim ortamı sunuyor.

Kurs oluşturmadan değerlendirmeye kadar, TalentLMS her adımın sezgisel ve kapsamlı olmasını sağlar. Uyarlanabilir tasarımı, her ölçekteki işletme için uygun olmasını sağlar ve ölçekten bağımsız olarak eğitimin kesintisiz devam etmesini garanti eder.

Kullanım kolaylığı ve zengin özellikler arasında denge arayanlar için TalentLMS ideal seçim olarak öne çıkıyor.

TalentLMS'nin en iyi özellikleri

Birkaç dakika içinde çalışan eğitim programı kurun ve uygulayın

Çevrimiçi ve çevrimdışı (yüz yüze) eğitimi birleştirin

Puanlar, rozetler ve liderlik tabloları ile öğrenenleri motive edin ve katılımlarını artırın

Gerçek zamanlı, etkileşimli öğrenme oturumlarını kolaylaştırın

Yerleşik satış seçenekleriyle kurslarınızdan para kazanın

Portalınızı kurumsal kimliğinizle uyumlu hale getirmek için markalaştırın

Tamamen duyarlı tasarım ve özel mobil uygulama ile hareket halindeyken eğitim verin

TalentLMS sınırlamaları

Derinlemesine analizler için sınırlı gelişmiş raporlama özellikleri

Arayüz sezgisel olsa da, gelişmiş özelleştirmeler bir öğrenme süreci gerektirebilir

TalentLMS fiyatlandırması

Başlangıç : 69 $/ay

Temel : 149 $/ay

Artı : 279 $/ay

Premium : 459 $/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için TalentLMS ile iletişime geçin

TalentLMS puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

6. Coggno

coggno aracılığıyla

Coggno, çevrimiçi eğitim sunmaktan daha fazlasını yapar — bütünsel e-öğrenme deneyimleri yaratır. Bağımsız kurs oluşturuculara ve geniş işletmelere hizmet veren Coggno, eğitim ihtiyaçları ile çözümler arasındaki boşluğu doldurur.

Kullanıcı dostu arayüzü, kurs oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirirken, kapsamlı öğrenme içeriği kütüphanesi, işletmelerin doğru çalışan eğitim sistemini bulmasına yardımcı olur.

Çevrimiçi eğitimde Coggno, e-öğrenmenin her iki yönünü de anlayan ve her ikisine de hitap eden bir platform olarak öne çıkıyor.

Coggno'nun en iyi özellikleri

Uyumluluk ve esnek kurs oluşturma

Kursları satın alın ve kendi alan adınız üzerinden yeniden satın

Platform üzerinden doğrudan kurs satışı yapın

Eğitim portalınızı markanızı yansıtacak şekilde kişiselleştirin

Öğrencilerin ilerlemelerini ve kavrayışlarını etkili bir şekilde izleyin

Profesyonel sertifikalarla kurs tamamlanmasını onaylayın

Öğrencilerin herhangi bir cihazdan kurslara erişmesini sağlayın

Coggno sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, daha yeni platformlara kıyasla eski moda gelebilir

Bazı kullanıcılar, daha geniş üçüncü taraf entegrasyonları istediklerini bildirmiştir

Coggno fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 199 $/ay

Enterprise: 249 $/ay

Coggno puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (1+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (4+ yorum)

7. Adobe Learning Manager

adobe Learning Manager aracılığıyla

Yaratıcı alanda bir dev olan Adobe, Adobe Learning Manager ile zengin eski deneyimini e-öğrenmeye taşıyor. Bu, sadece bir araçtan daha fazlasıdır; eğitim programlarının hayat bulduğu bir tuvaldir. Platform, eğitmenlerin sürükleyici, etkileşimli ve etkili içerik oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlar. Adobe'nin kaliteye olan bağlılığıyla desteklenen Learning Manager, yaratıcılık ve e-öğrenmenin bir araya geldiğinde neler olabileceğinin bir kanıtıdır.

Adobe Learning Manager'ın en iyi özellikleri

Adobe'nin kullanıcı dostu tasarımıyla zengin, etkileşimli içerikler oluşturun

Tartışma panoları ve forumlarla öğrenenlerin etkileşimini teşvik edin

Duyarlı tasarım, öğrenmenin her zaman, her yerde mümkün olmasını sağlar

Veriye dayalı analitiklerle içgörüler elde edin ve eğitim yaklaşımınızı geliştirin

Captivate gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışarak ilgi çekici eğitim programları oluşturun

Rozetler, puanlar ve ödüllerle öğrenmeyi ilgi çekici hale getirin

Sürükleyici deneyimlerle e-öğrenmeyi bir üst seviyeye taşıyın

Adobe Learning Manager sınırlamaları

Fiyatlandırma, küçük işletmeler için biraz yüksek olabilir

Adobe dışındaki araçlarla entegrasyonlar bazen daha az basit olabilir

Adobe Learning Manager fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Adobe ile iletişime geçin

Adobe Learning Manager puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. ⅗ (600+ yorum)

8. Moodle

moodle aracılığıyla

Moodle, e-öğrenme sektöründe hak ettiği bir üne sahiptir. Açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemi olarak eşsiz bir esneklik sunar ve kurumların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır.

Güçlü topluluğu, sürekli güncellemeler, eklentiler ve temalar sağlayarak platformu sürekli olarak zenginleştirir.

Hem eğitim kurumları hem de iş dünyası, ölçeklenebilir tasarımından yararlanarak Moodle'u dünya çapında e-öğrenme meraklılarının sevdiği bir seçim haline getirmiştir.

Moodle'un en iyi özellikleri

Lisans kısıtlamaları olmadan Moodle'u istediğiniz içerikle özelleştirin

Moodle topluluğu tarafından geliştirilen devasa eklenti ve tema deposundan yararlanın

Forumlar, wikiler ve veritabanları, öğrenme programlarına aktif katılımı teşvik eder

100'den fazla dil desteği ile küresel erişilebilirlik sağlanır

Net ve ayrıntılı raporlarla öğrencilerin ilerlemesini izleyin

Moodle Mobile uygulaması, öğrencilerin herhangi bir cihazdan kurslara erişmesini sağlar

İçerik oluşturmada birlikte çalışabilirlik ve esneklik sağlar

Moodle sınırlamaları

Kurulum ve bakım için teknik uzmanlık gerektirir

LMS platformlarına yeni başlayanlar için daha zor bir öğrenme süreci

Moodle fiyatlandırması

Başlangıç: 120 $/ay

Premium: Fiyatlandırma için Moodle ile iletişime geçin

Moodle puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. ⅗ (3.000+ yorum)

9. LearnAmp

learnAmp aracılığıyla

LearnAmp sadece ses getirmekle kalmıyor, LMS'nin geleceğini şekillendiriyor. Felsefesinin merkezinde, kişiselleştirilmiş öğrenme yollarını genel organizasyonel büyümeyle uyumlu hale getirmek yer alıyor.

Sezgisel araçları, sürekli geri bildirim ortamını teşvik ederek öğrenmenin kişiselleştirilmesini ve iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Modern LMS tasarımının öncüsü olan LearnAmp, organizasyonel başarının temel taşı olarak kullanıcı büyümesini vurgular.

LearnAmp'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz gezinme ve keyifli bir öğrenme deneyimi sağlar

Kullanıma hazır zengin öğrenme kaynaklarına erişin

Eğitim modüllerini yönlendirmek ve şekillendirmek için sürekli geri bildirim döngüleri

Öğrenme metriklerini derinlemesine inceleyerek eksiklikleri ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Bireysel öğrenme yollarını daha geniş kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirin

Popüler İK ve verimlilik araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Akran öğrenimini mümkün kılar ve öğrenenlerin katılımını artırır

LearnAmp sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı erişim özellikleri

Bazı kullanıcılar daha gelişmiş oyunlaştırma özelliklerine ihtiyaç duyuyor

LearnAmp fiyatlandırması

Fiyatlandırma için LearnAmp ile iletişime geçin

LearnAmp puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

10. Absorb LMS

absorb LMS aracılığıyla

Absorb LMS, tasarım estetiği ve güçlü işlevselliğin uyumlu bir karışımını sunar. İşletmelerin odaklanmasını sağlamak için tasarlanmış olup, eğitmenlerin ve eğitim alanların platformu kolayca kullanabilmesini sağlar.

Kurs dağıtımını basitleştiren özelliklerden öğrencinin ilerlemesini izleyen metriklere kadar, Absorb LMS'nin her yönü verimlilikle doludur. Absorb LMS, eğitim yazılımlarında hem form hem de fonksiyona öncelik veren işletmeler için cazip bir rakiptir.

LMS'nin en iyi özelliklerini öğrenin

Grup kayıtları ve rapor oluşturma gibi görevleri otomatikleştirin

Mobil cihazlarda kişiye özel bir öğrenme deneyimi sunun

Kursları sorunsuz bir şekilde satın ve içeriklerinden para kazan

Anahtar metriklere ve öğrenci verilerine hızlıca erişin

Topluluk oluşturmak için ilan panoları, mesajlaşma ve daha fazlasını kullanın

Üçüncü taraf sağlayıcılardan içerik seçin, öğrenme yelpazesini genişletin

Küresel bir kitleye erişilebilirliği sağlayın

LMS sınırlamalarını ortadan kaldırın

Gelişmiş özelleştirmeler, Absorb takımının katılımını gerektirebilir

Bazı kullanıcılar daha sağlam çevrimdışı öğrenme özellikleri istediklerini belirtmektedir

Absorb LMS fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Absorb LMS ile iletişime geçin

LMS puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2 : 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp'ın Eğitim Yazılımı Alanında Öne Çıkan Özellikleri

Geniş eğitim yazılımı yelpazesinde, ClickUp gerçekten kendini diğerlerinden ayırıyor. Peki, ClickUp'ı çalışanların gelişimine ve sürekli öğrenmeye öncelik vermek isteyen işletmeler, takımlar ve insan kaynakları organizasyonları için en iyi seçim yapan nedir?

ClickUp'ın tasarımı kullanıcı odaklıdır. Arayüzü sezgisel olmasının yanı sıra çeşitli eğitim ihtiyaçlarına da uyarlanabilir. İster basit bir çalışan oryantasyon süreci ister kapsamlı bir beceri geliştirme eğitim programı uygulayın, ClickUp çalışanların katılımını sorunsuz hale getirecek araçlara sahiptir. Platformun sayısız özelliğinden kaynaklanan çok yönlülüğü, eğitmenlerin ve eğitim alanların verimli bir deneyim yaşamasını sağlar.

Entegrasyon yetenekleri ile ClickUp, mevcut dijital ekosisteminize uyumlu bir şekilde entegre olur. Bu, eğitim modüllerinizin silolaşmamış, aksine operasyonlarınızın diğer yönleriyle derinlemesine entegre olmasını sağlar. Platformun sürekli yenilikçiliğe olan bağlılığı, aracı daha güçlü ve kullanıcı dostu hale getiren sık güncellemelerden açıkça görülmektedir.

ClickUp Eğitim Çerçevesi, Eğitim Matrisi ve Eğitim Uygulama Planı gibi iyi yapılandırılmış şablonlar, bir çalışan eğitim programı oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltan hazır çözümler sunar. Herhangi bir kuruluşun kendine özgü özelliklerine uyarlanabilen şablonlar görevi görürler.

ClickUp'ı seçmek için en ikna edici neden, kullanıcıların başarısına olan gerçek taahhüdüdür. Ayrıntılı kılavuzlardan duyarlı müşteri desteğine kadar geniş bir kaynak tabanına sahip olan ClickUp, asla zor durumda kalmamanızı sağlar.

Eğitim yazılımı alanında birçok rakip varken, ClickUp lider olarak öne çıkıyor. Bu sadece bir araç değil, eğitim başarılarınızı göz önünde bulundurarak tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.

İhtiyaçlarınıza göre gelişen, kullanımı kolay ve benzersiz destek sunan bir platform arıyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir. Hemen keşfe çıkın ve potansiyelini keşfedin!