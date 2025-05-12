15 En İyi Snagit Alternatifi ve Rakibi (Ücretsiz ve Ücretli)

Snagit, içerik oluşturma için popüler bir ekran yakalama ve kayıt aracıdır. Sezgisel, kullanımı kolay ve oldukça çok yönlüdür, bu da onu Mac ve Windows için en iyi ekran yakalama araçlarından biri yapar.

Bu yazılım, ekran görüntüsü almanıza, yüksek kaliteli ekran videoları kaydetmenize ve süreçleri sorunsuz bir şekilde iletmek için açıklamalar eklemenize olanak tanır.

Ancak, video düzenleme ihtiyaçlarınız ilerledikçe, bu araç yeterli olmayabilir. Snagit yeni başlayanlar için harika olsa da, tek bir projeyi tamamlamak için araçlar arasında geçiş yapmak sinir bozucu olabilir. Ve bu sınırlama yetmezmiş gibi, Snagit'in ücretsiz bir planı da yoktur. 😑

Geçmişte bu tür hayal kırıklıklarını yaşamış biri olarak, size en iyi Snagit alternatifini bulmanıza yardımcı olayım.

Güçlü düzenleme araçlarından ücretsiz ekran kayıt yazılımlarına kadar, herkes için bir seçenek var. Hadi başlayalım!

Snagit alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal Snagit alternatifini ararken, mevcut en iyi seçenekleri bulmak için birkaç özelliği göz önünde bulundurdum.

Aramanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Düzenleme yetenekleri: Geçişler ekleme, metni canlandırma ve sesi düzenleme gibi gelişmiş düzenleme özellikleri sunan güçlü bir araç tercih edin. Snagit bu özelliklere sahip değildir, bu nedenle daha kapsamlı bir alternatif faydalı olacaktır

Uyumluluk: Cihazlar ve işletim sistemleri arasında uyumlu düzenleme araçları arayın. Snagit, Windows ve Mac kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, daha fazla esneklik için Linux kullanıcıları için de çalışan bir araç tercih edin

Maliyet: Bütçenizi yönetmek için ücretsiz plan sunan veya işlevlerine göre makul fiyatlı düzenleme araçlarını seçin

Kullanım kolaylığı: Öğrenme süresi minimum düzeyde olan veya hiç olmayan bir araç tercih edin. Bu, aracı düzenli olarak kullanmanızı kolaylaştıracaktır

Bu faktörlere göre araçları değerlendirerek, içerik oluşturmaya daha verimli bir şekilde devam etmek için en iyi 15 Snagit alternatifini buldum.

Kolay Ekran Yakalama ve Düzenleme için En İyi 15 Snagit Alternatifi

Snagit alternatifi olarak kullanabileceğiniz en iyi 15 ekran kayıt aracı:

1. ClickUp (Yerleşik ekran kaydetme özelliği ile sorunsuz iletişim için en iyisi)

ClickUp Clips ile Kayda Başlayın ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızın ve web kameranızın kayıtlarını kolayca oluşturun

Tamamen işlevsel bir iş yönetimi paketi olan ClickUp, Snagit'in harika bir alternatifidir. Sezgisel arayüzü ve sağlam işbirliği özellikleriyle, ekran görüntüleri ve ekran kayıtları yakalamak ve düzenlemek için en iyi çözümlerimden biridir.

ClickUp Clips ile tüm ekranımın veya belirli bölgelerinin ekran görüntülerini alabilir ve bunları takımımla paylaşabilirim. Ayrıca, herhangi bir ekran kaydını bir göreve dönüştürebilirim, bu da sözlü olarak yapamayacağım görevleri atayabilir ve fikirleri paylaşabilirim anlamına gelir.

Bu da yeterli olmadıysa, ClickUp Brain bir adım daha ileri gidiyor. Yakaladığım ekran kaydının içeriğini kolay anlaşılması için transkripsiyon yapmama olanak tanıyor. Böylece, bilgisayar ekranımdaki içerikten bağımsız olarak, zaman damgaları ve alıntılar içeren doğru transkriptler oluşturabilir ve bunları takımımla paylaşarak yanlış anlaşılma olasılığını en aza indirebilirim.

ClickUp Brain ile tüm ekran kayıtlarınızı saniyeler içinde doğru bir şekilde transkripsiyonlayın — hepsi AI'nın gücüyle

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ekranınızı ve web kameranızı aynı anda yakalayarak ilgi çekici eğitimler ve sunumlar oluşturun

Kayıtlarınıza yorumlar veya talimatlar ekleyin ve kolay işbirliği için bağlantılar aracılığıyla anında paylaşın

Kayıtları otomatik olarak bulutta depolayın, herhangi bir cihazdan kolay erişim sağlayın

Daha kapsamlı proje belgeleri için klipleri doğrudan ClickUp Belgeleri' ne yerleştirin

Takım incelemesi için klipleri paylaşarak daha verimli tartışmalar ve karar alma süreçleri sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Icecream Screen Recorder (Temel ekran kaydetme ve düzenleme için en iyisi)

via Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder, Windows, Mac ve Android cihazlar için kullanılabilen bir ekran yakalama aracıdır.

Benim için bu aracın en iyi özelliği basit arayüzüdür. Yeni başlayanlar için de çok kapsamlı bir araçtır.

Icecream Screen Recorder, temel ekran görüntüsü içeriği oluşturmak için gereken hemen hemen tüm özellikleri barındırır. Ayrıca ses kaydı yapmanıza ve web kamerası görünümünüzü ekran kaydına eklemenize olanak tanır.

Icecream Screen Recorder'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntüsü ekleme, şekiller ve metin gibi temel ekran görüntüsü düzenleme özelliklerini kullanın

Ekran kayıtlarını istediğiniz gibi kolayca kırpın

Yakalanan ekran görüntülerini ve videoları uygulama içinde kolayca yönetin

Yakalanan içeriği MP4 ve JPEG dahil olmak üzere birden fazla biçimde dışa aktarın

Icecream Screen Recorder sınırlamaları

Diğer düzenleyicilere kıyasla sınırlı gelişmiş düzenleme özellikleri

Ücretsiz sürümde kayıtlarda filigran bulunur

Daha fazla bilgi: Filigran içermeyen en iyi ücretsiz ekran kaydediciler

Icecream Screen Recorder fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

1 Yıllık Lisans: 29,95 $ (yıllık faturalandırılır)

Ömür boyu lisans: 79,93 $ (tek seferlik)

Video PRO Paketi: 217 $ (tek seferlik)

Icecream Screen Recorder puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: 4/5 (30+ yorum)

3. Greenshot (Ekran görüntülerini hızlı bir şekilde yakalamak ve açıklama eklemek için en iyisi)

via Greenshot

Greenshot, tam ekran web görüntülerini yakalamak, web görüntülerini kaydırmak ve web sayfası bölümlerini seçmek, ayrıca bunları açıklama eklemek, vurgulamak ve bulanıklaştırmak için özel bir ekran görüntüsü aracıdır.

Araç hafif ve kullanımı kolaydır. Özellikle hızlı tepki süresini beğendim; video ekran görüntülerini çok kolay hale getiriyor.

Greenshot'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir klavye kısayollarıyla hızlı ekran görüntüleri alın

Ekran görüntülerine oklar, metin kutuları ve vurgulamalar gibi çeşitli seçeneklerle açıklama ekleyin

Yakalamayı otomatik olarak panoya kaydedin ve diğer uygulamalara hızlıca yapıştırın

Yerleşik görüntü düzenleyici ile ekran görüntüsünü hemen düzenleyin

Greenshot sınırlamaları

Ekran görüntülerini düzenlemek için sınırlı özellikler

Video kayıt fonksiyonu yok

Greenshot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Greenshot puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

4. ShareX (Gelişmiş ekran görüntülerini özelleştirme ve paylaşım için en iyisi)

via ShareX

Windows için tek bir işlevsel ekran yakalama aracı önermek zorunda olsaydım, bu ShareX olurdu. Çok yönlüdür ve geniş düzenleme özellikleri sunar.

Tam ekran görüntüleri, özel bölge görüntüleri, etkin pencereler ve çok daha fazlasını, ayrıca ekranlar ve GIF'ler yakalayabilirsiniz. Düzenleme konusunda ShareX, ekran görüntülerine açıklama eklemekten çok daha fazlasını yapmanızı sağlar; ekran görüntülerini pikselleştirebilir, kırpabilir ve çıkartmalar ekleyebilirsiniz.

ShareX'in en iyi özellikleri

Efektler ve güzelleştirme dahil olmak üzere gelişmiş görüntü düzenleme özelliklerinden yararlanın

Birden fazla biçimde yüksek kaliteli videolar ve ekran görüntüleri kaydedin

Yerleşik OCR kullanarak ekran görüntülerinden metin çıkarın

İçeriği doğrudan çeşitli çevrimiçi platformlara ve hizmetlere paylaşın

ShareX sınırlamaları

Dağınık kullanıcı arayüzü

Yeni başlayanlar için zor bir öğrenme süreci gerektirir

ShareX fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

ShareX puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: NA

5. Screenpresso (Ekran görüntüsü içeren ayrıntılı eğitimler oluşturmak için en iyisi)

via Screenpresso

En iyi Snagit alternatifleri listemin bir sonraki sırasında, ekran kaydedici olarak da kullanılabilen bir ekran görüntüsü aracı olan Screenpresso yer alıyor.

Yazılımın kullanımı oldukça kolaydır ve yerleşik bir düzenleyiciye sahiptir, böylece ekran görüntüleri içeren bir eğitim oluşturmak için uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Screenpresso, çıktınızı Google Drive, Dropbox, OneDrive vb. platformlarda yayınlayarak doğrudan takımınızla paylaşmanıza olanak tanır. Bence bu önemli bir avantaj.

Screenpresso'nun en iyi özellikleri

Açıklamalar ve sesli anlatımlar içeren eğitimler oluşturun

Yakalanan görüntüleri açıklama ve iyileştirme için güçlü bir yerleşik düzenleyici kullanın

Basit bir URL bağlantısı ile yakalamaları hızlıca paylaşın

Yakalamaları bulut depolamaya yedekleyin, güvenli erişim sağlayın

Screenpresso sınırlamaları

Ücretsiz sürümde kısa video kayıt süresi

Dışa aktarımlar için sınırlı dosya biçimi desteği

Screenpresso fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 14,99 $/kullanıcı (tek seferlik)

Kurumsal: 438 $ (tek seferlik)

Screenpresso puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: NA

6. Loom (Video ekran görüntülerini kaydetmek ve paylaşmak için en iyisi)

via Loom

Loom, gelişmiş düzenleme özellikleri ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip popüler bir profesyonel ekran kayıt aracıdır.

Yüksek kaliteli, yapay zeka destekli video mesajlar oluşturmanıza ve bunları düzenlemenize, paylaşmanıza ve kolay işbirliği için gömmenize olanak tanır. Ayrıca, bu araç yapay zeka ile ekran videolarını özetlemenizi de sağlar.

Ancak, kısa süre önce Ücretsiz planlarının içeriğini değiştirdiler, bu nedenle Loom'da videoları düzenlemek istiyorsanız artık ücretli bir plana ihtiyacınız olacak.

Loom'un en iyi özellikleri

Web kamerası görüntülerini yakalarken ekranınızı kaydedin

Mikrofon girişi dahil olmak üzere hem ekran eylemlerini hem de sesi yakalayın

Tüm ekran kayıtlarınız için otomatik olarak transkriptler oluşturun

Takım üyelerinin işbirliğine dayalı tartışmalar için videolara yorum ve geri bildirim bırakmasını sağlayın

Loom sınırlamaları

En gelişmiş özellikler yalnızca premium sürümde mevcuttur

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Oluşturucu başına aylık 12,5 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.060+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Daha fazla bilgi: Uzaktan toplantılar için en iyi 10 ekran paylaşım yazılımı

7. Lightshot (Ekran görüntülerini aramak ve paylaşmak için en iyisi)

via Lightshot

Dikkate almanız gereken bir başka Snagit alternatifi ise Lightshot. Windows, Mac, Google Chrome, Firefox, IE ve Opera için kullanılabilen özelleştirilebilir bir ekran yakalama aracıdır.

Bir dizi özellik ile donatılmış olmasına rağmen, özellikle görüntü arama seçeneğini beğendim; ekran görüntüsü tarama ve paylaşımı çok kolaylaştırıyor.

Lightshot'ın en iyi özellikleri

Metin, oklar ve şekiller gibi temel düzenleme araçlarıyla hızlı açıklamalar ekleyin

Yerleşik arama seçeneğini kullanarak çevrimiçi olarak benzer görüntüleri bulun

Yakalanan görüntüleri anında buluta yükleyerek paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun

Yakalanan görüntüleri doğrudan uygulamadan yazdırın

Lightshot sınırlamaları

Ekran görüntüsü alma fonksiyonuyla sınırlı, video kaydetme yok

Gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur

Lightshot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Lightshot puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (130 yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

8. PicPick (Ekran görüntüsü yakalama ve düzenleme için en iyisi)

via PicPick

PicPick, kapsamlı bir ekran görüntüsü aracı ve temel bir ekran kaydedicidir. Ekran görüntülerini yakalamanıza, düzenlemenize, geliştirmenize ve hatta paylaşmanıza olanak tanır.

PicPick'te en çok sevdiğim şey, yenilikçi görüntü düzenleme özelliğidir. Yakalamayı özelleştirmenize yardımcı olacak yerleşik renk seçici, renk paleti ve beyaz tahta gibi özelliklerle birlikte gelir.

PicPick'in en iyi özellikleri

Çeşitli efektler, filtreler ve metin seçenekleriyle görüntüleri kolayca düzenleyin

Tam ekran, etkin pencere ve belirli bölgeler dahil olmak üzere farklı yakalama modları arasından seçim yapın

Ekran görüntülerine kolayca şekiller, çizgiler ve metinler ekleyin

Yakalamalarınızı PNG, JPG ve BMP dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

PicPick sınırlamaları

Tüm işletim sistemleriyle uyumlu olmayabilir

Sınırlı video kayıt özellikleri

Bazı kullanıcılar belirli özelliklerde hatalar bildirmiştir

PicPick fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Tek Plan: 30 $

Takım Planı: 120

PicPick puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

9. Zight (Çevrimiçi görsel ekran görüntülerini depolamak ve paylaşmak için en iyisi)

via Zight

Zight (eski adıyla CloudApp), bir ekran yakalama aracından daha fazlasıdır. Bu AI destekli Snagit alternatifi, ilgi çekici videolar da oluşturabilir.

Başlangıç olarak, transkriptler oluşturmanıza, içeriği özetlemenize, altyazılar eklemenize ve hatta ekran metinlerini çevirmenize olanak tanır. Ek olarak, Zight, herhangi bir normal ekran yakalama yazılımı gibi GIF'ler oluşturmanıza ve ekran görüntülerine açıklama eklemenize yardımcı olur.

Zight'ın en iyi özellikleri

Buluta yüklemek için dosyaları kolayca sürükleyip bırakın

Basit açıklama araçlarını kullanarak ekran görüntülerini metin, oklar ve vurgularla geliştirin

Kolay erişim ve paylaşım için yakalamalarınızı otomatik olarak buluta kaydedin

Takımınızla işbirliği yapın ve görsel içerik hakkında geri bildirim sağlayın

Zight sınırlamaları

Ücretsiz sürümde depolama alanı sınırı vardır

Zight fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 7,95 $/ay

Takım: 8 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zight puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.220+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

Daha fazla bilgi: Eğitim, beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma için 10 kullanıcı dostu eğitim video yazılımı

10. Monosnap (Esnek ekran görüntüsü yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi)

monosnap aracılığıyla

Ekran görüntülerini ve ekranın belirli öğelerini yakalamak için bir araç istiyorsanız, Monosnap en iyi ücretsiz Snagit alternatifleri arasındadır. Hem Windows hem de Mac için mevcuttur.

Bu araç, temel ekran kaydetme ve düzenleme işlevleri sunar. Benim için Monosnap'ın en iyi yönü, uzun entegrasyon listesidir.

Monosnap'ın en iyi özellikleri

Tam ekran, kısmi ekran veya kayan pencereleri yakalayın

Ekran görüntülerine metin, açıklama ve şekiller ekleyin

Depolama ve paylaşım için Google Drive ve Dropbox gibi bulut hizmetleriyle entegre edin

Özelleştirilebilir kısayol tuşlarıyla anında ekran görüntüsü alın

Monosnap sınırlamaları

Gelişmiş özellikler ücretli abonelik gerektirir

Düşük kaliteli cihazlarda performans sorunları yaşayabilirsiniz

Monosnap fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ticari olmayan: 3 $/ay

Ticari: 10 $/kullanıcı/ay

Monosnap puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

11. OBS Studio (Yüksek kaliteli video ekran görüntüleri yakalamak için en iyisi)

via OBS Studio

Snagit'in yerine kullanabileceğiniz bir başka harika alternatif ise çok yönlü bir ekran kayıt aracı olan OBS Studio'dur.

Yazılım, bir dizi yenilikçi özelliğe sahiptir. Videoları ve sesleri karıştırmanıza, sahneleri ayarlamanıza, video düzenini yeniden düzenlemenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, Windows, MacOS ve Linux gibi tüm işletim sistemlerini destekler.

OBS Studio'nun en iyi özellikleri

Ekranları 4K'ya kadar yüksek çözünürlükte kaydedin

Kayıt için birden fazla kaynak kullanarak karmaşık sahne geçişleri oluşturun

Video filtreleri ve efektlerle yakalanan içeriği geliştirin

Arka plan müziği ve mikrofon girişi için gelişmiş seçeneklerle sesi karıştırın

YouTube ve Twitch gibi platformlara doğrudan canlı yayın yapın

OBS Studio sınırlamaları

Öncelikle ekran görüntüsü değil, video kaydetmeye odaklanmıştır

Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

OBS Studio fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

OBS Studio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (120 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.050 yorum)

12. Droplr (Basit düzenlenebilir ekran görüntüleri için en iyisi)

via Droplr

Droplr, geniş özellik yelpazesi ve basit kullanıcı arayüzü sayesinde güçlü bir Snagit alternatifidir.

Droplr ile ekran ses ve video içeriğini kaydedebilir ve herhangi bir bulut depolama uygulaması kullanarak yükleyip kaydedebilirsiniz. Ayrıca, araç, yakalamayı takımınızla anında paylaşmak için bir bağlantı oluşturur.

Droplr'ın en iyi özellikleri

Ekran yakalamalarıyla birlikte videolar kaydedin

Erişim ve yönetim için yakalamaları bulutta depolayın

Paylaşılan bağlantılar ve yorumlar kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Slack , Google Dokümanlar vb. gibi çeşitli verimlilik araçları ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Droplr sınırlamaları

Ekran görüntüleri için temel düzenleme araçları

Bazı kullanıcılar bağlantı sorunları bildiriyor

Droplr fiyatlandırması

Pro Plus: 8 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Droplr puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

13. Shottr (Temel Mac ekran görüntüleri için en iyisi)

via Shottr

Shottr, MacOS için özel olarak tasarlanmış bir ekran görüntüsü aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüze ve günlük iletişim ve işbirliğini destekleyen temel özelliklere sahiptir.

Bu araç, ekran görüntülerini (tam ekran ve kaydırmalı) almanıza, düzenlemenize, arka plan eklemenize, nesneleri kaldırmanıza, iki yakalamayı birleştirmenize ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Shottr'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntülerini kırpma, açıklama ekleme, üst üste bindirme, yeniden boyutlandırma vb. seçeneklerle düzenleyin.

Yakalanan ekran görüntülerinin geçmişini düzenleyin ve arayın

Hızlı erişim için klavye kısayollarını özelleştirin

Shottr sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler

Windows ve Linux gibi diğer işletim sistemlerini desteklemez

Shottr fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel Düzey: 8 $

Friends Club: 25 $

Shottr puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

14. FastStone Capture (Hafif ekran görüntüsü yakalama ve düzenleme için en iyisi)

via FastStone Capture

FastStone Capture, kullandığım ve beğendiğim bir başka sağlam ekran yakalama aracıdır. Web sayfalarının, ekran nesnelerinin, menülerin ve daha fazlasının zahmetsizce ekran görüntüsünü almanızı ve açıklama eklemenizi sağlar. Ek olarak, ekran etkinliğini yakalamanızı sağlayan ekran kayıt özellikleri de sunar.

FastStone, Chrome tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur, böylece farklı cihazlarda kullanabilirsiniz ve bu benim için önemli bir artı.

FastStone Capture'ın en iyi özellikleri

Serbest el ve kaydırma pencereleri dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri kullanarak ekran görüntüsü yakalayın

Güçlü yerleşik düzenleyici ile yakalamalara açıklama ekleyin ve iyileştirin

Yakalamaları e-posta ve OneNote, Word, Excel vb. gibi bulut hizmetleri aracılığıyla kolayca paylaşın.

Yüklemeye gerek kalmadan hareket halindeyken erişim için aracın taşınabilir sürümünü kullanın

FastStone Capture sınırlamaları

Eski kullanıcı arayüzü

Minimum video düzenleme özellikleri

FastStone Capture fiyatlandırması

Ömür boyu lisans: 19,95 $ (tek seferlik)

Aile Lisansı: 49,95 $ (tek seferlik)

FastStone Capture puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (27 yorum)

Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (Ekran görüntülerine açıklama eklemek ve paylaşmak için en iyisi)

via MangoApps Recorder

MangoApps, bir dizi özellik sunan bir çalışma alanı platformudur. Ancak, video yakalama aracı benim için öne çıkıyor.

MangoApps Recorder (eski adıyla TinyTake), sadece birkaç tıklama ile ekran görüntüsü oluşturmanıza, bunlara açıklama eklemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Bu araç ayrıca sezgisel bir arayüze ve özelleştirilebilir özelliklere sahiptir.

MangoApps Recorder'ın en iyi özellikleri

Yakalamalarınıza yorumlar ve açıklamalar ekleyin

Kolay erişim için yakalamaları otomatik olarak buluta yükleyin

Paylaşılan bağlantılar ve yakalamalar üzerindeki yorumlar aracılığıyla işbirliği yapın

MangoApps Recorder sınırlamaları

Ücretsiz plan yok; ücretli planlar nispeten daha pahalıdır

Eski cihazlarda performans sorunları olabilir

Bazı kullanıcılar hata ve aksaklıklar bildirmiştir

MangoApps Recorder fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Standart: 149 $/ay

Pro: 299 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MangoApps Recorder puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)

En İyi Snagit Alternatifi ile Ekran Görüntülerini Yakalayın ve Düzenleyin — ClickUp

Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları önemsiz gibi görünebilir, ancak öyle değildir. Bu kaynaklar içerik oluşturma, iletişim ve işbirliğini kolaylaştırdığından, bunların birinci sınıf ve optimize edilmiş olmasını sağlamak çok önemlidir.

Snagit bir dereceye kadar yardımcı olsa da, farklı gereksinimlerim için uygun olmayan çeşitli dezavantajları vardır. Bireysel gereksinimleriniz bağlamında çeşitli Snagit alternatiflerini değerlendirin ve size en uygun olanı seçin.

Seçim yapamıyorsanız, hemen ClickUp'ı seçin.

Bu hepsi bir arada iş yönetimi aracı, ekran kayıtlarını yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için yapay zeka kullanır, böylece içerik oluşturabilir, iletişim kurabilir ve işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca, yaratıcı ve verimli kalmanızı sağlamak için gerçekten geniş bir araç yelpazesi sunar. Beklemeyin, bugün ClickUp'a kaydolun.