2025'in En İyi 10 Video Kayıt Aletleri

Yerleşik Windows veya MacOS ekran kesme aracı artık işinizi görmüyor. (kelime oyunu kasıtlıdır)

Kayıtları yakalamak ve paylaşmak, hızlı öğreticiler, ayrıntılı demolar oluşturmak veya sadece çevrimiçi bulduğunuz harika bir şeyi paylaşmak için bugün her zamankinden daha önemlidir.

Ancak, piyasada çok sayıda farklı ekran kesme aracı bulunduğundan, doğru olanı bulmak zor olabilir.

2024'ün en iyi ekran kesme araçlarını bulmak için saatlerce farklı araçları test edip karşılaştırdım.

İster hızlı bir ekran kaydı yapmak isteyen sıradan bir kullanıcı olun, ister gelişmiş özellikler arayan bir içerik oluşturma uzmanı olun, bu listede herkes için bir şeyler var. Öyleyse, temel kesme araçlarını bir kenara bırakın ve bir profesyonel gibi oluşturmaya başlayın! ✂️

Temel ekran kesme araçlarını terk etmek için zaten nedenleriniz var. En iyilerini gerçekten ayıran özelliklerin neler olduğunu konuşalım.

Dikkate almanız gereken anahtar özellikler nelerdir?

Kullanım kolaylığı

Bu çok açık görünebilir, ancak inanın bana, çok önemlidir. Basit bir videoyu nasıl çekeceğinizi bulmak için saatlerce uğraşmak istemezsiniz.

İdeal olarak, araç, videolarınızı minimum çabayla kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan temiz ve sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır. İş akışınızın bir uzantısı gibi hissettiren, engel teşkil etmeyen bir araç istiyorsunuz.

Özelleştirme esnekliği

Ekranınızın belirli bir alanını, tam bir pencereyi veya hatta bir web sayfasının sadece bir bölümünü kaydetmek istediğinizde, tam olarak neyi kaydedeceğinizi seçebilmek istersiniz.

Önemli noktaları vurgulamak için kayıtlarınıza doğrudan açıklama, ok veya metin eklemenize olanak tanıyan araçlara ekstra puan verdik.

Video çıktı biçimleri

Bu en heyecan verici özellik olmayabilir, ancak çok önemlidir.

Seçtiğiniz aracın MP4 ve MOV gibi popüler video biçimlerini desteklediğinden emin olun. Bu, farklı platformlar ve düzenleme yazılımlarıyla uyumluluğu sağlar, böylece kayıtlarınızı sorunsuz bir şekilde kolayca paylaşabilirsiniz.

Bonus özellikler

Temel işlevsellik önemli olmakla birlikte, bazı araçlar oyunun kurallarını değiştirebilecek ekstra özellikler sunar.

Bu ekstra özellikler arasında ekran kayıt yetenekleri (video snippet'lerin ötesinde), kolay erişim ve paylaşım için bulut depolama veya hatta kullandığınız diğer verimlilik uygulamalarıyla entegrasyon yer alabilir. Bu özellikler, iş akışınızı kolaylaştırır ve hayatınızı çok daha kolay hale getirir.

En iyi ekran kesme aracı, özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun olanıdır.

Bu nedenle, biraz zaman ayırarak seçenekleri keşfedin ve video kayıtlarınızı kolayca yakalayıp paylaşmanıza yardımcı olacak seçeneği bulun.

1. ClickUp (Ekran kayıtlarını yakalamak ve takımınızla paylaşmak için en iyisi)

"Kliplerim" bölümünü kullanarak tüm kayıtlı kliplerinizi tek bir yerde görebilirsiniz

ClickUp, bir proje yönetimi güç merkezinden daha fazlasıdır; aynı zamanda video kayıtlarını yakalamak ve paylaşmak için yerleşik bir ekran kesme aracı olan ClickUp'ın Clips özelliğine sahip güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Yerleşik video kayıt özelliği, proje yönetimi iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

ClickUp içinde doğrudan net, öz ve bilgilendirici video kayıtları yapın, araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın. ClickUp'ın Clips özelliği, Loom'a mükemmel bir alternatiftir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kolay yakalama: Tek bir tıklama ile ekranınızın belirli alanlarını kaydedin, zahmetli harici araçlara gerek kalmaz

Net bir şekilde anlatın: Ekran görüntüsüne sesinizi ekleyerek kayıtlarınızda net açıklamalar ve bağlam bilgileri sağlayın

Vurgulamak için açıklama ekleyin: ClickUp Görevleri gibi, önemli noktaları vurgulamak ve izleyicileriniz için netlik sağlamak için kayıtlarınıza doğrudan açıklama, ok ve metin ekleyin

Entegre iş akışı: Ekran görüntülerini ve kayıtları doğrudan ClickUp Görevleri ve belgelerinde yakalayın, her şeyi merkezi bir yerde tutun ve uygulama değiştirme zahmetinden kurtulun

Kolay paylaşım: Kayıtlarınızı takımınızla gizli olarak veya özelleştirilebilir bağlantılar ve izinlerle herkese açık olarak paylaşın, böylece doğru kişilerin ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmasını sağlayın

AI transkripsiyon: ClickUp'ın Clips özelliği, ClickUp'ın Clips özelliği, ClickUp Brain (AI) kullanarak kayıtlarınızı otomatik olarak transkripsiyonlayarak anahtar noktalara kolayca geri dönmenizi ve içgörülerinizi takımınızla paylaşmanızı sağlar

Sorunsuz oynatma: Farklı cihazlarda sorunsuz oynatma sağlar, böylece takımınız kayıtlarınıza sorunsuz bir şekilde erişebilir ve görüntüleyebilir

Özelleştirilebilir uzunluk: Hızlı bir açıklama mı yoksa ayrıntılı bir kılavuz mu ihtiyacınız var? İhtiyacınız olduğu kadar uzun veya kısa kayıt yapmanızı sağlayarak içerik üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar

Kolaylaştırılmış Depolama: Kayıtlarınız ClickUp çalışma alanınızda güvenli bir şekilde depolanır, böylece harici depolama çözümlerine gerek kalmaz ve her şey düzenli kalır

ClickUp'ın Clips özelliği, pazarlama gibi bir şirketin farklı takımlarının ürün videolarını ve ekran görüntülerini yakalamasına, depolamasına ve kullanıcılarla paylaşmasına yardımcı olarak pazarlama video araçları yelpazesine önemli bir katkı sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu, video prodüksiyon sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Video oluşturmak karmaşık ve zorlu bir iş olabilir. ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile, büyük stüdyolardan küçük iç içerik oluşturuculara kadar her boyuttaki takım, beyin fırtınasından son düzenlemelere kadar tüm süreç boyunca organize ve koordineli çalışabilir.

Bu şablon, video üretimini basitleştirerek sorunsuz bir ş Akışı ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlar. Net bir planlama, üretim ve post prodüksiyon yapısı sağlayarak ş Akışınızı kolaylaştırır.

Kolay düzenleme, gelişmiş iletişim ve hataların azaltılması gibi sayısız avantaj sunar.

Özelleştirilebilir özellikleri ve kolay takip edilebilir kılavuzu ile ClickUp, takımların yüksek kaliteli videoları verimli bir şekilde oluşturmasını sağlar.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp entegrasyonu: ClickUp'ın Clips fonksiyonu şu anda aboneliği olan ClickUp kullanıcılarıyla sınırlıdır

ClickUp'ın fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirme ve yorumları

G2: 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4100+ yorum)

2. Movavi (Belirli ekran alanlarını yakalamak ve temel düzenleme işlemleri için en iyisi)

Movavi kullanıcı dostudur ve ekran kaydetme ve ekran görüntüsü alma özellikleri sunar. Temiz bir arayüze, farklı kayıt modlarına ve temel düzenleme seçeneklerine sahiptir.

Karmaşık ayarlarla uğraşmayı unutun; Movavi, birkaç tıklama ile ekranınızda ihtiyacınız olanı, ister belirli bir pencereyi ister tüm masaüstünüzü, tam olarak yakalamanızı sağlar.

Movavi'nin en iyi özellikleri

Kaydetmek istediğiniz ekranın belirli bir alanını seçin veya tüm pencereyi seçin

Kavramları açıklamak veya yorum yapmak için ekran görüntüsüne sesli anlatım ekleyin

Kayıtlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde düzeltmenize yardımcı olacak kırpma ve kırpma gibi Movavi'nin temel düzenleme araçlarını kullanın

Kayıtlarınızı MP4, AVI ve MOV gibi çeşitli biçimlerde kaydedin

Movavi sınırlamaları

Ek açıklamalar, geçişler veya efektler gibi gelişmiş özellikler yoktur

Karmaşık video prodüksiyonları oluşturmak için ideal değildir.

Movavi fiyatlandırması

Windows için Kişisel Lisans: 44,95 $/yıl İş Lisansı: 69,95 $/yıl

Kişisel Lisans: 44,95 $/yıl

İş Lisansı: 69,95 $/yıl

Mac için Kişisel Lisans: 44,95 $/yıl İş Lisansı: 69,95 $/yıl

Kişisel Lisans: 44,95 $/yıl

İş Lisansı: 69,95 $/yıl

Kişisel Lisans: 44,95 $/yıl

İş Lisansı: 69,95 $/yıl

Kişisel Lisans: 44,95 $/yıl

İş Lisansı: 69,95 $/yıl

Movavi derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (850+ yorum)

3. ShareX (Kapsamlı özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için en iyisi)

ShareX, ücretsiz bir ekran kaydedici ve özelliklerle dolu açık kaynaklı bir araçtır. Her şeyi özelleştirmenize, kısayol tuşları kullanmanıza ve hatta Dropbox ve Imgur gibi platformlarla entegre etmenize olanak tanır.

ShareX'in en iyi özellikleri

Kısayol tuşları ayarlayın, yakalama modlarını seçin (tam ekran, belirli alanlar, kayan web sayfaları)

GIF'leri kaydedin

Ekran görüntülerini ve kayıtlarını Imgur veya Dropbox gibi çeşitli platformlara doğrudan yükle

Açık kaynak kodlu olduğu için, özel bir topluluk tarafından sürekli olarak güncellenir ve iyileştirilir

ShareX sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, daha basit araçlara kıyasla biraz öğrenme süreci gerektirir

Gelişmiş özelleştirme teknik bilgi gerektirir

ShareX fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

ShareX derecelendirme ve yorumları

G2: 4,8/5 (75+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. ScreenRec (Ekran ve ses kaydı ile hızlı ve kolay video eğitimleri ve demolar oluşturmak için en iyisi)

ScreenRec, sadeliğin ön planda olduğu bir uygulamadır. Karmaşık yazılımlar veya düzenleme sorunları yok — tek bir tıklama ile kristal netliğinde ekran kayıtları kolayca yakalayabilirsiniz. Karmaşık ayarlar veya düzenleme yazılımlarıyla uğraşmanıza gerek yok.

Böylece, bir dahaki sefere bir hatayı yakalamanız veya dünyanın diğer ucunda yaşayan bir takım arkadaşınıza bir şeyi açıklamanız gerektiğinde, ScreenRec'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, mükemmel bir eğitim videosu yazılımı olarak da kullanılabilir.

ScreenRec'in en iyi özellikleri

Sistem sesini, mikrofon sesini veya her ikisini birden kaydedin, eğitim videoları oluşturmak için idealdir

Web kameranızı kayıtlarınıza entegre ederek kişisel bir dokunuş ekleyin veya kamera korkunuzu yenin

Popüler platformlara kolayca yükleyin veya özel paylaşılabilir bağlantılar oluşturun

Kayıtlarınız için bulut depolama kullanın

ScreenRec sınırlamaları

Daha uzun kayıt süreleri ve bulut depolama, daha yoğun kayıt ihtiyaçları için ücretli abonelik gerektirir

Gelişmiş düzenleme seçenekleri yok

ScreenRec fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: 0

Pro: 8,32 $/ay

Premium: 81,66 $/ay

ScreenRec derecelendirme ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. LightShot (Temel ekran görüntüsü alma, düzenleme ve anında paylaşım için en iyisi)

LightShot, hızlı ekran görüntüleri ve temel düzenleme için başka bir ücretsiz seçenektir. Bu hafif yazılım, Windows ekran alıntı aracı olarak çalışır ("prnt scr" anahtarını kullanarak) ve hız ve kullanım kolaylığını ön planda tutarak, kullanıcıların tek bir tuşla ekranlarının belirli alanlarını yakalamasına olanak tanır.

Açıklama araçları, bulut depolama ve kolay paylaşım sunar.

LightShot'ın en iyi özellikleri

Tek tuşla yakalama fonksiyonu ile basit ekran görüntüsü alma işlemini kullanarak görüntüleri hızla yakalayın

Ekran görüntülerine oklar, metinler ve şekiller gibi görsel ipuçları eklemek için açıklama araçlarını kullanın

Ekran görüntülerini yakalayıp açıklamalar ekledikten sonra, Imgur veya sosyal medya gibi popüler platformlar ya da daha geniş dağıtım için özel bağlantılar aracılığıyla kolayca paylaşın

Fonksiyon için minimum sistem kaynağı tüketir

LightShot sınırlamaları

Kırpma veya yeniden boyutlandırma gibi gelişmiş düzenleme araçları yoktur

Basit paylaşım seçeneklerine öncelik vererek, belirli takım işbirliği özelliklerine veya daha karmaşık paylaşım iş akışlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için işlevselliğini sınırlar

LightShot fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

LightShot derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,7/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)

6. PicPick (Çeşitli yakalama modlarına ve kapsamlı düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyan görsel içerik oluşturucular için en iyisi)

PicPick, ekran kaydetme, ekran görüntüsü yakalama ve görüntü düzenleme özelliklerini bir araya getiren çok yönlü bir araçtır. Kullanıcı dostudur ve geniş bir özellik aralığına sahiptir, bu da onu yaratıcı profesyoneller ve görsel iletişimciler için mükemmel bir seçenek haline getirir.

PicPick, sezgisel olarak tasarlanmıştır ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilir. Geniş özellik aralığı, ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunarak farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Sosyal medya için içerik oluşturuyor, profesyonel bir sunum hazırlıyor veya sadece kişisel kullanım için bilgi topluyorsanız, PicPick tam size göre.

PicPick'in en iyi özellikleri

Tam ekran ve belirli bölgelerden kaydırma pencerelerine ve hatta ekran görüntülerinden metin çıkarmaya kadar çeşitli yakalama yöntemlerini kullanın

Güçlü düzenleme araçlarıyla kırpın, yeniden boyutlandırın, efektler ekleyin ve filigran uygulayın

Ekran görüntülerine ve kayıtlarına oklar, metin kutuları, şekiller ve hatta serbest çizimler ekleyin

Görüntüleri, tanıtımları, eğitimleri veya web seminerlerini zahmetsizce yakalayın ve çeşitli kayıt biçimleri arasından seçim yapın

Görüntülerinizi popüler platformlarda ve bulut depolama hizmetlerinde paylaşın

PicPick sınırlamaları

Daha basit araçlara kıyasla biraz öğrenme süreci gerektirir

Hafif ekran yakalama araçlarına kıyasla biraz daha fazla sistem kaynağı gerektirir

PicPick fiyatlandırması

Tek plan: 24 $/kullanıcı (2 cihaz/kullanıcı)

Takım planı: kullanıcıya göre değişir

PicPick derecelendirme ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Greenshot (Gelişmiş yakalama seçeneklerine ihtiyaç duyan açık kaynak meraklıları için en iyisi)

Bir başka ücretsiz ekran kesme aracı alternatifi ve açık kaynaklı seçenek olan Greenshot, özelleştirme için mükemmeldir. Çeşitli yakalama modları, açıklama araçları ve hatta ileri düzey kullanıcılar için komut dosyası oluşturma özellikleri sunar.

Hem sıradan kullanıcılar hem de gelişmiş işlevsellik arayan teknoloji meraklıları için uygundur.

Greenshot'un en iyi özellikleri

Tam ekran, belirli alanlar, pencereler, kaydırmalı pencereler ve hatta gecikmeli bölge yakalama dahil olmak üzere çeşitli yakalama modları arasından seçim yapın

Yakalama kısayol tuşlarını özelleştirin, çıktı biçimlerini tanımlayın ve otomatik ş Akışları oluşturun

Kapsamlı düzenleme paketi ile ekran görüntülerini kırpın, yeniden boyutlandırın, efektler ekleyin, filigran uygulayın ve düzenleme için çeşitli açıklama araçları kullanın

Özel bir topluluktan faydalanarak sık güncellemeler, hata düzeltmeleri ve hatta eklenti geliştirme imkanlarından yararlanın

Greenshot sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için bazı ilk keşifler gerektirir

Önceden oluşturulmuş, kullanıma hazır seçeneklere kıyasla biraz daha teknik bilgi gerektirir

Greenshot fiyatlandırması

Windows: ücretsiz indirilebilir

MacOS: 1,99/indir

Greenshot derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,8/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

8. Awesome Screenshot (Ekran görüntülerine doğrudan geri bildirim eklemesi gereken tasarım takımları için en iyisi)

Bu video ekran kaydedici Chrome uzantısı, tarayıcınızda doğrudan ekran görüntüleri ve videolar yakalamanızı sağlar. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtlarını yakalamak, düzenlemek ve paylaşmak için hepsi bir arada bir çözüm arayan yoğun profesyoneller için güçlü ve çok yönlü bir araçtır.

Kullanım kolaylığı, zengin özellik seti ve popüler tarayıcılar ve iş akışlarıyla sorunsuz entegrasyonu, verimlilik odaklı herkes için değerli bir varlık haline getirir.

Awesome Screenshot'un en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile ekranınızın belirli alanlarını yakalayın: tüm ekran, belirli bir bölge veya kayan bir pencere.

Sesli anlatımla ekran kayıtları yapın; öğreticiler, demolar oluşturmak veya hata raporlama için web sitesi etkileşimlerini yakalamak için mükemmeldir

Güçlü düzenleme paketi ile kırpın, yeniden boyutlandırın, açıklamalar (oklar, metin, şekiller) ekleyin ve hatta hassas bilgileri bulanıklaştırın

Google Drive gibi popüler platformlara kolayca yükleyin veya Slack, Teams vb. üzerinden paylaşmak için özel paylaşılabilir bağlantılar oluşturun

Awesome Screenshot sınırlamaları

Tam masaüstü uygulamasına kıyasla sınırlı gelişmiş düzenleme özellikleri

Daha uzun kayıt süreleri ve ek bulut depolama alanı, daha yoğun kullanım için ücretli abonelik gerektirir

Awesome Screenshot fiyatlandırması

Bireysel kullanıcılar için Ücretsiz: 0 $ Temel: 6 $/ay Pro: 8 $/ay

Ücretsiz: 0

Temel: 6 $/ay

Pro: 8 $/ay

Takımlar için Workplace Lite: 0 $ Workplace Premium: 10 $/kullanıcı/ay Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

Workplace lite: 0 $

Workplace premium: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

Ücretsiz: 0

Temel: 6 $/ay

Pro: 8 $/ay

Workplace lite: 0 $

Workplace premium: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

Harika Ekran Görüntüsü değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (35+ yorum)

9. Droplr (Basit açıklamalar ve anında bulut yüklemeleri ile hızlı ve kolay paylaşım için en iyisi)

Droplr, paylaşım ve işbirliği ile ilgilidir. Ekran görüntülerini, ekran kayıtlarını ve dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşması gereken yaratıcı takımlar ve bireyler için kolaylaştırılmış bir çözümdür.

Anında paylaşım, açıklama ekleme özellikleri ve popüler iş akışlarıyla sorunsuz entegrasyon, onu günümüzün işbirliğine dayalı çalışma ortamlarında değerli bir varlık haline getiriyor.

Droplr'ın en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile ekran görüntüleri, ekran kayıtları alın veya herhangi bir dosyayı yükleyin

Paylaşılan içerik, güvenli ve paylaşılabilir bağlantılar aracılığıyla takım üyeleriniz veya müşterileriniz tarafından anında erişilebilir. Tüm görsel varlıklarınızı kolayca erişilebilir tek bir konumda merkezileştirin

Ekran görüntülerinizi ve kayıtlarınızı doğrudan platform içinde açıklama ekleyin, anahtar alanları vurgulayın, yorumlar ekleyin

Popüler proje yönetimi araçları ve iletişim platformlarıyla entegre edin

Tüm büyük işletim sistemlerinde ve platformlarda kullanılabilir

Droplr sınırlamaları

Ücretsiz plan, Droplr'ın işlevlerini denemenizi sağlar, ancak depolama sınırlamaları ve özel markalama veya takım yönetimi araçları gibi gelişmiş özellikler için kısıtlamalar vardır

Karmaşık dosya türleri veya derinlemesine düzenleme özellikleri gerektiren belge işbirliği için ideal değildir

Droplr fiyatlandırması

Bireysel kullanıcılar için Pro Plus: Aylık 8 $

Pro Plus: Aylık 8 $

İşletmeler için Takım: 9 $/ay Kurumsal: satış ekibiyle iletişime geçin

Takım: 9 $/ay

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

Pro Plus: 8 $/ay

Takım: 9 $/ay

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

Droplr derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (395+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (115+ yorum)

10. FlameShot (Yüksek düzeyde özelleştirme gerektiren ileri düzey kullanıcılar için en iyisi)

Flameshot, gelişmiş özelliklere sahip ücretsiz ve açık kaynaklı bir araçtır ve Linux kullanıcıları için cazip bir seçimdir.

Sezgisel arayüzü, hafif tasarımı ve temel işlevleri, kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip bir ekran görüntüsü aracı sunarak, tüm Linux kullanıcılarının araç setine değerli bir katkı sağlar.

FlameShot'ın en iyi özellikleri

Ş Akışınızı yavaşlatmadan çoğu Linux sisteminde sorunsuz bir şekilde çalıştırın

Basit arayüzüyle ekran görüntülerini kolayca yakalayın ve açıklama ekleyin

Tam ekran, belirli alanlar, pencereler ve hatta kaydırma bölgeleri dahil olmak üzere çeşitli yakalama modlarını kullanın

Oklar, metin kutuları, şekiller ve hatta bir vurgulayıcı gibi çeşitli açıklama araçlarını kullanın

Görüntüyü panonuza hızlıca kopyalayın, belgelere veya e-postalara kolayca yapıştırın

FlameShot sınırlamaları

Kırpma veya yeniden boyutlandırma gibi gelişmiş düzenleme araçları yoktur

Linux kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Windows veya Mac için alternatif ekran kayıt araçlarını keşfetmeniz gerekebilir

FlameShot fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

FlameShot derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Temel kesme araçlarının ötesine geçin: Tıklayın, yakalayın ve fethedin!

Ekran kaydetme dünyası gelişti. İster eğlenceli bir anı yakalamak isteyen sıradan bir kullanıcı, ister profesyonel eğitim videoları hazırlayan yaratıcı bir profesyonel olun, keşfedilmeyi bekleyen mükemmel bir araç var.

Bu liste, her birinin güçlü yönlerini içeren bir dizi ekran kayıt çözümünü incelemiştir.

İster deneyimli bir kullanıcı ister yaratıcı bir profesyonel olun, dünya sizin istiridyeniz! ClickUp'ın Clips özelliği, gelişmiş yakalama modlarına, kayıtlarınızı iyileştirmek için güçlü düzenleme özelliklerine ve popüler video proje yönetimi araçları ve iletişim platformlarıyla sorunsuz entegrasyona erişim sağlar.

Bu düzeyde işlevsellik, mesajınızı etkili bir şekilde iletmenizi ve kalıcı bir izlenim bırakmanızı sağlayan yüksek kaliteli ekran kayıtları oluşturmanıza olanak tanır.

En iyi ekran kesme araçlarıyla video kayıtlarınızı bir üst seviyeye taşıyın. Bugün ClickUp'a kaydolun ve içerik yakalama ve paylaşma şeklinizi kökünden değiştirin!