İş Yerinde Eğitim Videosu Nasıl Hazırlanır?

Eğitim videoları, çevik öğrenme için açıklayıcı, öğretici veya bilgilendirici içerik sunmanın en etkili yöntemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Çalışanların işe alımından profesyonel eğitim oturumlarına kadar çeşitli kullanım alanları vardır. Yüz yüze eğitimle karşılaştırıldığında, video eğitimi daha iyi katılım, karmaşık kavramların daha iyi öğrenilmesi, erişilebilirlik, paylaşılabilirlik ve analiz olanakları sunar.

Ancak, birçok kişi etkileşimli eğitim videoları oluşturmakta zorlanır. Eğer siz de zorlanıyorsanız, işte iş yerinde eğitim videosu hazırlamaya ilişkin ayrıntılı bir kılavuz. Ama önce temel bilgileri ele alalım.

Etkili Eğitim Videolarının Anatomisi

Video eğitimi etkili kılan nedir? Buna iki tür unsur katkıda bulunur: nicel ve nitel.

Nicel faktörler

Etkileşimli bir eğitim videosu oluşturmak için şu nicel faktörlere odaklanın:

Süre

İyi bir eğitim videosu, önemli ayrıntıları atlayacak kadar kısa veya çalışanların ilgisini kaybedecek kadar uzun olmamalıdır. Bir videonun ideal uzunluğu, içeriğin karmaşıklığına, izleyicilerin ortalama dikkat süresine ve videonun türüne bağlıdır.

Giriş videoları 1-5 dakika sürebilirken, ayrıntılı içeriğe sahip beceri eğitimi ve ürün eğitimi videoları 30 dakikaya kadar uzayabilir.

Katılım Metrikleri

Ortalama izleme süresi ve etkileşim (beğeniler, yorumlar, paylaşımlar) gibi metrikler, izleyicilerin katılımını belirlemeye ve ilgi çekici videolar oluşturmaya yardımcı olur.

Ayrıca, tamamlanma oranı metrikleri, videonun izleyicileri sonuna kadar meşgul etme yeteneğini ortaya çıkarır.

Yatırım getirisi

Eğitim videolarının ROI'sini hesaplamak, bunların etkinliğini ölçmek için mükemmel bir yöntemdir. Ekipman maliyeti gibi eğitim üretim ve uygulama maliyetlerini, çalışanların beceri geliştirme ve eğitim yoluyla elde edilen gelirle karşılaştırın.

Nitel faktörler

Bir eğitim videosunun etkinliğini belirleyen niteliksel faktörler şunlardır:

İçeriğin alaka düzeyi

İzleyicilerden, video içeriğinin öğrenme hedefleri, rolleri veya belirli bir proje ile ilgisi hakkında geri bildirim isteyin. Videonun sonuna veya yorumlara kısa bir geri bildirim anketi bağlantısı ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı deneyimi

Genel kullanıcı deneyimini ölçerek eğitim videolarının etkinliğini kontrol edin. Sormanız gereken bazı sorular şunlardır: Video izleyiciler için kolay anlaşılır mıydı? Uygun bir akışa sahip miydi? Etkileşimli öğeler içeriyor muydu ve neyin neyin ne olduğu açık mıydı veya alakasız bilgiler var mıydı?

Netlik ve kolay anlaşılırlık

Etkili eğitim videoları, geriye dönük bir tasarım yaklaşımı izlemelidir; öğrenme sonucunu belirlemek ve eğitim içeriğini buna göre tasarlamak. İçerik ayrıca açık ve kolay anlaşılır olmalıdır. Konunun tüm önemli yönlerini kapsamalıdır. Harika bir eğitim videosu, bir soruna ve çözümüne odaklanır

İyi bir eğitim videosunun özellikleri

Bir eğitim programı için iyi bir eğitim videosu oluşturmak için ihtiyacınız olan unsurları görelim:

İlgi çekici: İlgi çekici olmayan bir eğitim videosu anlamsızdır. Öğrencilerin öğrenme süreci boyunca motivasyonlarını korumalarını sağlamalıdır. Videoları daha ilgi çekici hale getirmek için video ve anlatımın ikili gücünden yararlanın. Hikaye anlatımı yaklaşımı için İlgi çekici olmayan bir eğitim videosu anlamsızdır. Öğrencilerin öğrenme süreci boyunca motivasyonlarını korumalarını sağlamalıdır. Videoları daha ilgi çekici hale getirmek için video ve anlatımın ikili gücünden yararlanın. Hikaye anlatımı yaklaşımı için sunum araçlarını da deneyebilirsiniz

Erişilebilir: Bir eğitim videosunun erişilebilirliğini artırmak için açık bir başlığı, altyazısı, alt yazıları ve metin transkripsiyonu olmalıdır. Bu unsurlar, dil engeli veya öğrenme güçlüğü olan çalışanlar için de öğrenme deneyimini kapsayıcı hale getirir

Yüksek ses kalitesi: Ses kalitesi, bir eğitim videosunun genel etkinliğinde önemli bir rol oynar. Kötü video sesi, arka plan gürültüsü ve titrek görüntüler, izleyicilerin videoyu kapatmasına neden olabilir

Öğrenme hedeflerini kolaylaştırır: Eğitim videosu, izleyicilere öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak ve kuruluşun beceri eksikliklerini giderecek değerli içerik sunmalıdır

Eğitim videoları yapımında eğitim teknolojisinin rolü

Eğitim teknolojisi, eğitimcilerin ve oluşturucuların kişiselleştirilmiş içerik sunmasını sağlayarak eğitim videolarında devrim yarattı. Modern eğitim teknolojisi platformları, yüksek kaliteli eğitim videoları ve testler ve anketler gibi etkileşimli öğeler kaydetmek için gelişmiş araçlar içerir.

Edtech'in ayrılmaz bir bileşeni olan öğrenme yönetim sistemleri (LMS), ayrıntılı çalışan eğitim planları oluşturmanıza ve eğitim videolarını ve diğer öğrenme materyallerini izlemenize olanak tanır. Ayrıca, her çalışanın katılım metriklerini ve öğrenme ilerlemesini izlemek için analizleri görüntüleyebilirsiniz.

Eğitim Video Türleri

İş yerinde oluşturabileceğiniz farklı eğitim videoları türlerini inceleyelim.

Nasıl yapılır eğitim videoları

Ürün demoları, yazılım eğitim videoları veya uyumluluk talimatları gibi tüm içerikler, izleyicilere adım adım eğitimler sunduğunuz nasıl yapılır videoları ile yapılabilir. Kurumsal eğitim videolarının ideal uzunluğu, konunun karmaşıklığına göre değişir. Genellikle 3-6 dakikalık videolar tercih edilir, ancak daha karmaşık konular için bu süre 20 dakikaya kadar çıkabilir.

Açıklayıcı videolar

Açıklayıcı veya eğitici videoların amacı, iç ve dış iletişim veya dokümantasyon gibi teknik kavramlar veya süreçler hakkında derinlemesine bilgi vermektir.

Müşteri desteği ve eğitimi için, ürün özellikleri veya yazılımın diğer uygulamalarla nasıl entegre edileceği hakkında bilgi vermek amacıyla açıklayıcı animasyonlu eğitim videoları da kullanabilirsiniz.

Yerinde eğitim videoları

Bu videolar, fabrikalar gibi belirli konumlarda eğitici eğitim sunar. Ekipmanların nasıl kullanılacağını, süreçlerin nasıl takip edileceğini ve uyumluluk ve protokollere nasıl uyulacağını açıklar. Uzaktaki çalışanları ofise alıştırmak için yerinde eğitim videoları da kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydı videoları

Cep telefonunuzda veya bilgisayar ekranınızda ekran kaydetme seçeneğini görmüş olmalısınız. Ekran kaydetme videosu, bilgisayar veya mobil ekranınızın sesli anlatımla birlikte kaydedilmesidir. Yazılım tanıtımlarını veya bazı eğitim içeriklerini kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Bu tür videolar, eğitim videosu yazılımı gerektirmediğinden, izleyicilerinize yeni fikirleri paylaşmak veya öğretmek için uygun maliyetli bir yoldur.

Sunum eğitim videoları

Genellikle sunum tarzı video olarak bilinen sunum eğitim videoları, genellikle bir kavramı anlatan bir konuşmacının ekran üzerinde yer aldığı videolardır. Bu videolar, konuşan kafa videoları olarak da adlandırılır. Bu videolar, kişiselleştirilmiş ve etkileşimli öğrenme imkanı sunar.

Sunum yapanlar, izleyicilerin ilgisini çekmek ve bilgileri verimli bir şekilde aktarmak için animasyon, hikaye anlatımı ve grafikler gibi çeşitli teknikler kullanır.

Canlı eğitim videoları

Canlı eğitim videoları, çalışanların eğitime aktif olarak katılabilmeleri için gerçek zamanlı olarak sunum tarzında hazırlanan videolardır. Bu videolar, testler ve anketler gibi etkileşimli öğeler içerir. Bununla kalmaz, aynı zamanda anında geri bildirim, tartışma ve şüphelerin giderilmesini kolaylaştırarak sürükleyici bir eğitim ortamı yaratır. Örneğin, canlı eğitim videoları çalışanlara yazılım eğitimi vermek için en iyi yoldur.

Canlı çevrimiçi eğitim videosu, oluşturulması genellikle önemli miktarda zaman ve çaba gerektiren özel bir biçimdir. Yine de, bir kez uygulamaya konulduklarında, sanal bir ortamda etkili eğitim sunmak için en etkili araçlardır.

Eğitim Videosu Oluşturma Adımları

Artık farklı çalışan eğitimi video biçimleri hakkında bilgi sahibi oldunuz, peki bir tane oluşturmaya ne dersiniz?

Öncelikle, anlık ekran kaydetme özelliği, videolara bağlantı ekleme seçeneği ve video analizi gibi gelişmiş özelliklere sahip, kullanıcı dostu ve sağlam bir video kayıt platformu indirmeniz gerekir.

İşyeri yönetimi için hepsi bir arada bir platform olan ClickUp, etkili çevrimiçi eğitim videoları oluşturmak için tüm bu özellikleri ve daha fazlasını sunar.

ClickUp'ın Klipler özelliği ile görevler içinde ekran görüntülerini, uygulama pencerelerini veya tarayıcı sekmelerini sorunsuz bir şekilde kaydedin ve paylaşın

ClickUp Clips ile ekranınızdan etkileşimli eğitim videoları kaydedebilir ve tek bir tıklama ile paylaşabilirsiniz. Bu özellik, kliplerden görevler oluşturmanıza olanak tanıyarak takım iletişiminin daha hızlı ve verimli olmasını sağlar. Clips'i kullanarak tek bir tıklama ile ürün demoları kaydedin, proje ilerlemelerini paylaşın ve tasarım geri bildirimleri verin.

ClickUp Clips'i kullanarak etkileşimli öğrenme videoları kaydedin ve verimliliği artırın

En iyi yanı ne mi? ClickUp Brain, arama sorgularına anında yanıt bulmak için klipleri otomatik olarak transkribe eder ve çalışanların eğitim videolarına erişilebilirliği artırır.

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Doğru araca sahip olmak, eğitim videoları hazırlarken karşılaştığınız engellerin yaklaşık %50'sini ortadan kaldırır. Geri kalanı ise ayrıntılarda gizlidir. Eğitim videoları hazırlamanıza yardımcı olacak adım adım talimatları özetledik.

1. Bir konu seçin

Eğitim videosu için uygun bir konu belirleyerek güçlü bir başlangıç yapın. Daha net ve anlaşılır bir konsept için, bir eğitim videosunda en fazla bir veya iki konuyu ele almaya çalışın.

Peki, konuyu nasıl seçmelisiniz? İşte dikkate almanız gereken birkaç nokta:

Araştırma veya anketler yoluyla beceri eksikliklerini veya eğitim ihtiyaçlarını belirleyin

Net bir öğrenme hedefi belirleyin

İşyerinde sık sorulan soruları veya yaygın hataları ele alın

Organizasyon içindeki yeni değişiklikler veya ürün güncellemeleri hakkında konuşun

Hedef kitle, ilgi alanları ve sorunlu noktalar hakkında bilgi edinmek için araştırma yaparak başlayabilirsiniz.

2. Eğitim videosunun türünü seçin

Eğitim videosunun konusunu belirledikten sonra, mesajınızı iletmek için hangi video biçiminin uygun olacağını seçme zamanı gelir.

Örneğin, eğitim videonuzda yeni bir ürünü tanıtmanız gerekiyorsa, nasıl yapılır videoları daha etkili olacaktır. Ayrıca, konu çalışanların aktif katılımını gerektiriyorsa, canlı eğitim videolarını da değerlendirebilirsiniz.

3. Senaryoyu yazma

Tanımlanmış bir senaryo olmadan doğrudan video prodüksiyonuna geçmek, dağınık bir eğitim videosu ile sonuçlanır. Video içeriğinde anahtar bilgileri aktarmak ve uygun akışı sağlamak için kısa ve öz bir senaryo oluşturarak bunu önleyin. Profesyonel eğitim videoları için mükemmel bir senaryo üç temel unsur içerir: ilgi çekici giriş, içerik özeti ve CTA.

Video'nun en önemli kısmı, izleyicinin dikkatini çeken ve konuya ilgi uyandıran kanca kısmıdır. Güçlü bir kanca olmadan, izleyicileriniz videonuzu ilk bakışta atlayabilir.

Ardından, videonuzda konuşmak istediğiniz fikir gelir. İzleyicilerin konuyu anlamasına yardımcı olmak için konuyu basit bir dil kullanarak daha küçük bölümlere ayırmak önemlidir. Anahtar noktaları görsel olarak pekiştirmek için animasyon veya slaytlar gibi görsel öğeler de ekleyebilirsiniz.

Son bölüm olan eylem çağrısı (CTA), izleyicileri harekete geçmeye teşvik eder.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak senaryoyu yazabilir ve ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak videodaki adımlar, geçişler ve görsel öğeler dahil olmak üzere içeriği görselleştirebilirsiniz.

ClickUp AI'yı kullanarak ClickUp Belgeleri üzerinde eğitim videoları için etkili senaryolar yazın

4. Eğitim videosunu kaydedin

Video senaryosu burada hayat bulur. Kayıt işlemi için doğru ortamı ayarladığınızdan emin olun. Etkili bir eğitim videosu oluşturmak için ideal olarak sessiz ve dikkatinizi dağıtacak unsurların olmadığı bir ortamda olmalısınız.

İlk kez eğitim videosu kaydediyorsanız, özelliklere aşina olmak, kurulumu gözden geçirmek ve tonu belirlemek için bir dakikalık kısa bir test videosu oluşturun.

ClickUp Clips ile kayıt yapmak için, ClickUp Gösterge Paneli'nin sol tarafındaki menüye gidin, Clips'e tıklayın ve "Record a Clip" seçeneğini seçin.

ClickUp Clips ile birkaç basit adımda eğitim videoları kaydedin

5. AI kullanarak videoyu transkripsiyonlayın

Video transkripsiyonları, izleyicilerin belirli sorgulara hızlı bir şekilde yanıt bulabilmelerini sağlayarak eğitim videolarını daha kullanıcı dostu hale getirir. Ancak, bunun için hiçbir çaba sarf etmenize gerek yok. ClickUp Brain, tüm Klipleri otomatik olarak transkripsiyonlar. Ayrıca, izleyicilerin belirli adımları veya kavramları izlemek için geri dönebilmeleri için zaman damgaları ve snippet'ler ekler.

6. Video düzenleme

Prodüksiyon kısmı bitti, şimdi son rötuşların zamanı. Çalışan eğitim videolarınızı düzenleyerek gereksiz kısımları kesip görseller eklemek, harika eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olur.

Eğitim Videolarıyla İzleyicilerin İlgisini Çekmek

Sadece eğitim videoları oluşturmak yeterli değildir; öğrenme amacına hizmet etmeleri için videoları daha ilgi çekici hale getirmeniz gerekir.

Etkili eğitim videoları oluşturmak için şu beş basit ipucunu izleyin:

Görseller kullanın: Animasyonlar ve grafikler, infografikler, akış şemaları, storyboard'lar ve kısa klipler gibi görsel öğeler ekleyerek profesyonel görünümlü videolar oluşturun

Videoyu insancıllaştırın: Kayıt sırasında videonuzu ekleyerek kişiselleştirilmiş ve etkileşimli eğitim videoları oluşturun

Güçlü bir giriş ekleyin: İzleyicinin ilgisini çekmek için güçlü bir giriş yapın. Bir anekdot veya istatistik paylaşabilir, bir sorunla başlayabilir veya video eğitimlerinde bir soru sorabilirsiniz

Eylem çağrıları (CTA'lar) ekleyin: İlgi çekici videolar oluşturmak için CTA'lar ekleyin. Net CTA'lar, tüketim ve eylem arasındaki boşluğu doldurur. Etkili CTA'lara bazı örnekler şunlardır: kısa bir alıştırma veya testin tamamlanması, ek öğrenme kaynakları veya eğitim materyallerinin incelenmesi, geri bildirim anketinin doldurulması, başka bir eğitim videosunun görüntülenmesi veya geri bildirim sağlanması

Tutarlı bir stil kullanın: Profesyonel bir görünüm için video boyunca stil ve biçimlendirmenin tutarlı olmasını sağlayın. Bu, dikkatin dağılmasını önler ve izleyicilerin videoda gezinerek ilgili bilgileri bulmasına yardımcı olur. Stil tutarlılığı, videoları daha erişilebilir hale getirir

Uyarlayın ve iyileştirin: Eğitim videoları hakkında geri bildirim toplayın ve analiz edin, böylece videoları daha iyi hale getirin. İyileştirme alanlarını belirlemek için Eğitim videoları hakkında geri bildirim toplayın ve analiz edin, böylece videoları daha iyi hale getirin. İyileştirme alanlarını belirlemek için derslerden çıkarılan şablonları deneyin

Etkili Eğitim Videoları Oluşturmak için ClickUp'ı Kullanın

İlgi çekici eğitim videoları oluşturmak çok çaba ve kaynak gerektirir. Etkileşimli videolar oluşturmak için bilgilendirici içerik, doğru biçim ve ilgili görsel araçlar arasında bir denge kurmanız gerekir.

ClickUp Klipleri, tüm süreci sizin için sorunsuz hale getirir. Ayrıntılı görev talimatları, proje güncellemeleri veya diğer bilgileri sağlamak için video klipleri anında kaydedebilir, düzenleyebilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz.

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