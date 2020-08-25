Agile Eğitim Kılavuzu (Kurslar + Süreçler)

Agile eğitimi rehberi mi arıyorsunuz?
Agile bir projeyi yönetmek için öğrenmeniz gereken birçok şey vardır:
Agile yöntemleri, kavramları, rolleri, sorumlulukları... liste sonsuz!
Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Agile eğitimi ile!
Bu makalede, Agile eğitiminin ne olduğunu ve anahtar faydalarını öğreneceksiniz.
Ayrıca yedi eğitim kursunu ve Agile eğitiminizi 2022'de mükemmel bir Agile proje yönetimi uzmanı olmak için nasıl kullanabileceğinizi de ele alacağız.
Hadi başlayalım!
Agile Eğitimi Nedir?
Agile eğitimi, Agile projeleri ve takımlarını doğru şekilde yönetmenize yardımcı olacak Agile metodolojisi kavramlarını öğretir.
Peki, Agile metodolojisi nedir?
Agile, büyük bir projeyi sprint olarak bilinen daha küçük geliştirme aşamalarına bölmenize yardımcı olan modern bir proje yönetimi yöntemidir.
Agile yönteminde, ürünü sprintler halinde geliştirir, her aşamanın sonunda müşterilerden geri bildirim alır ve bir sonraki ürün sürümünden önce gerekli değişiklikleri uygularsınız.
Sonuç?
Müşterileri Agile geliştirme sürecine aktif olarak dahil ettiğinizde, onların ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan bir ürün geliştirecek ve onları mutluluktan dans ettireceksiniz!
agile Eğitiminin 3 Anahtar Avantajı
Elbette, Agile çerçevesi modern bir proje yönetimi yöntemidir. Ancak aynı zamanda birçok yeni kavram, rol ve sorumluluk da içerir.
Bu nedenle, bunun için ideal olarak bir Agile eğitim kursuna ihtiyacınız var.
Agile eğitim kursundan elde edeceğiniz avantajlardan sadece birkaçı:
1. Temel bilgileri öğrenin
Bir eğitim kursuna katılmak, Agile yönteminin temellerini ve derinlemesine kavramlarını öğretir.
Ama hepsi bu kadar değil!
Agile eğitimi ayrıca size şu konularda yardımcı olur:
- Agile sürecinin sürekli iyileştirme ve düzenli testleri kullanarak nasıl harika ürünler geliştirdiğini anlayın
- Planlama ve geriye dönük toplantılar gibi Agile törenlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin
- Agile yaklaşımında müşteri geri bildirimlerini nasıl uygulayacağınızı öğrenin
2. Agile dönüşümünü kolaylaştırın
Dönüşümün ölçeği ne olursa olsun, yeni değişikliklere uyum sağlamak kolay değildir.
Sonuçta, bir kuruluşun temel unsurlarında büyük değişiklikler yapmak her zaman zor olacaktır.
Ama bu, başını belaya sokmak anlamına mı geliyor?
Agile dönüşümü genellikle şunları içerir:
- Kuruluşunuzun tüm cephelerdeki mevcut durumunu analiz etme
- Dönüşümün vizyonunu ve misyonunu anlamak
- Takım üyeleri için iletişim kuralları ayarlamak
- Agile'a aşina olmayan çalışanları eğitmek için planlar oluşturma
Agile eğitim kursu size bu konuları öğreteceği için, Agile dönüşümünü doğru bir şekilde nasıl uygulayacağınızı öğrenecek ve kendiniz ve kuruluşunuz için daha kolay bir geçiş süreci yaşayacaksınız.
3. Sertifika alın
Eğitim kursları, Agile çerçevesinin bilgi ve becerilerini aktarmaya odaklanmakla birlikte, daha fazlasını da sunar.
Bir Agile eğitim kursu, sertifika sınavına girmek için gerekli kredi sayısını veya iletişim saatlerini kazanmanıza da yardımcı olabilir.
Avantajları nelerdir?
Sertifika alarak, sertifikalı bir Agile proje yönetimi uzmanı olacaksınız. Bu, özgeçmişinize değer katacak ve bu alanda bir adım daha ileriye gitmenize yardımcı olacaktır.
En iyi Agile proje yönetimi sertifikaları ve ürün yönetimi sertifikalarına göz atın.
2022'nin En İyi 7 Agile Eğitim Kursu
Eğitim kursu arayışınız kafanızı karıştırdı mı?
Endişelenmeyin!
Seçeneklerinizi öğrenmek için yedi eğitim kursunun ayrıntılı bir dökümünü burada bulabilirsiniz.
Her Agile eğitim kursu için şunları vurgulayacağız:
- Kursun kapsadığı alanlar
- Kazanabileceğiniz Agile sertifikası
- Hangi proje yönetimi enstitüsü sunuyor?
- Maliyeti ne kadar?
1. Agile Temelleri Eğitimi
Bu Agile eğitim kursu, Agile metodolojisinin temellerini öğretir. Scrum, Kanban, Lean ve XP (Extreme Programming) gibi farklı Agile çerçevelerini ayrıntılı olarak öğrenirsiniz.
Agile Temelleri Eğitim kursu şunları kapsar:
- Çevik proje yönetimi
- Agile test
- Agile ilkeleri ve değerleri
- Onaylı Agile Scrum master eğitimi
Bu eğitim kursu üç biçimde sunulmaktadır:
- Canlı, eğitmen tarafından verilen
- İsteğe bağlı
- Karma, isteğe bağlı/eğitmen liderliğinde sürüm
Canlı ve isteğe bağlı Agile Temelleri Eğitim kursuyla şunları kazanırsınız:
- 17 Mesleki Gelişim Birimi (PDU)
- 17 NASBA Sürekli Mesleki Eğitim (CPE)
PDU ve NASBA CPE nedir?
- PDU: Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından bireyin mesleki gelişimini ölçmek için oluşturulan birim
- CPE: Sertifika durumunu korumak için kurs katılım saatlerinin sayısını ölçen birim. Bir NASBA (Ulusal Muhasebe Panoları Birliği) CPE kredisi, 50 dakikalık eğitime eşdeğerdir.
Kazanabileceğiniz sertifikalar
Uluslararası Agile Konsorsiyumu tarafından verilen ICAgile Sertifikalı Profesyonel (ICP) Sertifikası
Bu sertifikayı almak için belirli bir sertifika sınavı yoktur.
Evet.
Yapmanız gereken tek şey, ICAgile onaylı bir sınıfı tamamlamaktır. Eğitimi başarıyla tamamladığınızda, sertifikanızı almak için bir davet alacaksınız.
Sunulan
Learning Tree International
Kurs fiyatları
- Karma öğrenim için: 1090 $/yıl
- Canlı, eğitmen eşliğinde: 1795 $
- Premium eğitim için: 2250 $/yıl
2. Sertifikalı Scrum Master Eğitimi
Sertifikalı Scrum Master Eğitimi, 2 günlük, eğitmen tarafından verilen (Sertifikalı Scrum Eğitmeni) canlı bir eğitim kursudur. Görev düzeyinde izleme, burndown grafikleri ve günlük Scrum toplantılarına özel olarak odaklanarak Scrum çerçevesini öğretir.
Bu Scrum kursuyla birlikte, Scrum Alliance'a 2 yıllık üyelik de kazanırsınız.
Sertifikalı Scrum Master Eğitimi kursu şunları kapsar:
- Scrum çerçevesinin temelleri
- Agile değerleri ve ilkeleri
- Scrum rolleri
- Scrum toplantıları
- Scrum artefaktları
Bu Scrum master eğitim kursuna katılarak şunları kazanabilirsiniz:
- 16 PDU
- 16 Scrum Eğitim Birimi (SEU)
SEU nedir?
Bir eğitimi tamamlayarak kazanılan SEU, Scrum uygulayıcısı olarak bilginizi artıran bir kredidir.
Kazanabileceğiniz sertifikalar
Scrum Alliance tarafından Sertifikalı Scrum Master
Bu Scrum sertifikasını almak için, Scrum master eğitim kursunun tamamına katılmanız gerekir.
Eğitimi tamamladıktan sonra, 90 gün boyunca erişebileceğiniz bir sınav bağlantısı e-posta ile gönderilir. 60 dakikalık süre sınırı olan 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan bu Agile sertifika sınavını 2 kez deneme hakkınız vardır.
Sunulan
Cprime
Kurs fiyatları
895 $
3. PMI-ACP Sertifika Eğitimi
Scrum, Extreme Programming ve Lean gibi Agile çerçevesinin ilkelerini ve yöntemlerini öğretir. Bu kurs, sınav hazırlık materyalleri, eğitim yardımcıları ve alıştırma soruları içerir.
Ayrıca, Project Management Academy'nin çevrimiçi eğitim portalına 6 ay boyunca erişim hakkı kazanırsınız.
Agile Uygulayıcı Eğitimi kursu şunları kapsar:
- Agile yönteminin temelleri
- Proje tahmini için Agile uygulaması
- Agile iletişim ve liderlik
- Agile sözleşmeleri ve muhasebe ilkeleri
Bu Agile uygulayıcı eğitim kursu dört biçimde sunulmaktadır:
- Canlı sanal sınıf
- Canlı eğitmen tarafından verilen sınıf eğitimi
- İsteğe bağlı video
- Şirket içi
Agile Uygulayıcı Eğitimi kursuyla 21 PDU kazanabilirsiniz.
Kazanabileceğiniz sertifikalar
Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından verilen Agile Sertifikalı Uygulayıcı
Bu sertifikayı almak için, 3 saatlik bir süre sınırı olan ve 120 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir Agile sertifika sınavını geçmeniz gerekir.
Sunulan
Proje Yönetimi Akademisi
Kurs fiyatları
- Sanal sınıf eğitimi için: 1195 $
- İsteğe bağlı video: 995 $
4. Leading SAFe 5. 0 (Ölçeklendirilmiş Agile)
Lider Ölçeklendirilmiş Agile Çerçeve eğitimi, Lean düşünce uygulamalarını ve Ürün Geliştirme Akışı tekniklerini benimseyerek Agile ilkelerini nasıl ölçeklendireceğinizi öğreten 2-3 günlük bir oturumdur.
Bu eğitim kursu şunları kapsamaktadır:
- Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi tanıtımı
- Yalın düşünme
- Agile geliştirme
- Agile dönüşüm
- Takım düzeyinde Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi
Leading Scaled Agile eğitim kursu iki biçimde sunulmaktadır:
- 2 günlük sınıf içi canlı eğitim
- 3 günlük sanal sınıf canlı eğitimi
Kazanabileceğiniz sertifikalar
Scaled Agile tarafından verilen SAFe 4 Agilist Sertifikası
Bu sertifikayı almak için, 45 sorudan oluşan ve 90 dakikalık bir zaman sınırına sahip bir Agile sertifika sınavını geçmeniz gerekir.
Sunulan
Global Knowledge
Kurs Fiyatları
- Sanal sınıf canlı eğitim: 995 $
- Sınıf içi canlı eğitim: 995 $
5. Agile ve Scrum Temelleri
Agile ilkelerinin ve Scrum çerçevesinin temellerini kapsayan 2 günlük bir Agile ve Scrum eğitim kursudur.
Bu Scrum eğitim kursu şunları kapsamaktadır:
- Çevik düşünme şekli
- Scrum uygulamaları
- Scrum etkinlikleri
- Backlog'un önemi
- Tamamlandı Tanımı
Agile ve Scrum eğitim kursu iki biçimde sunulmaktadır:
- Sınıfta canlı eğitim
- Sanal sınıf canlı
Kazanabileceğiniz sertifikalar
EXIN tarafından verilen Agile Scrum Foundation Sertifikası
Bu Agile sertifikasını almak için, 1 saatlik bir süre sınırı içinde 40 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir sınavı geçmeniz gerekir.
Sunulan
Global Knowledge
Kurs fiyatları
Sanal sınıf canlı dersler için: 1595 $
6. Sertifikalı Scrum Ürün Sahibi Eğitimi
Bu, Scrum takımında ürün sahibinin rolünü ele alan 2 günlük bir eğitim kursudur.
Eğitim alıştırmaları ve teknikleri, derinlemesine tartışmalar ve vaka çalışmalarına katılacaksınız. Bu Scrum sertifika eğitimi, Scrum Alliance'ın sertifikalı bir Scrum eğitmeni tarafından verilmektedir.
Sertifikalı Scrum Ürün Sahibi Eğitimi kursu şunları kapsar:
- Ürün sahibi rolünün temelleri
- Ürün biriktirme listesi
- Paydaşlarla iş
- Müşterileri ve kullanıcıları anlamak
Bu eğitim kursu iki biçimde sunulmaktadır:
- Canlı çevrimiçi
- Canlı eğitmen tarafından verilen kurs
Bu Scrum sertifika eğitim kursunu alarak şunları kazanabilirsiniz:
- 16 PDU
- 16 SEU
Kazanabileceğiniz sertifikalar
Scrum Alliance tarafından Sertifikalı Scrum Ürün Sahibi
Bu sertifikayı almak için belirli bir sertifika sınavı yoktur.
Ama tembellik yok!
Sertifika almak için bu eğitim kursunun iki gününe de katılmanız gerekmektedir.
Sunulan
Cprime
Kurs fiyatları
- Canlı çevrimiçi eğitim: 895 $
- Canlı eğitmen tarafından verilen kurs: 895 $
7. Agile Koçluk Atölyesi (ICP-ACC)
Agile Koçluk Atölyesi, bir Agile eğitmeni tarafından verilen 2-3 günlük bir eğitim kursudur. Agile koçunun temel koçluk yetkinliklerini ele alır.
Bu Agile eğitim kursu şunları kapsamaktadır:
- Agile koçu nedir?
- Kolaylaştırıcı ve mentor olarak Agile koçu
- Agile zihniyet
- Takım koçu
Agile Koçluk Atölyesi iki biçimde sunulmaktadır:
- 3 günlük sınıf oturumu
- 4 günlük canlı çevrimiçi
Bu Agile sertifika eğitim kursuna katılarak 21 PMI PDU kazanabilirsiniz.
Kazanabileceğiniz sertifikalar
Uluslararası Agile Konsorsiyumu tarafından verilen Agile Koçluğu Sertifikalı Profesyonel (ICP-ACC)
Bu sertifikayı almak için belirli bir sertifika sınavı yoktur. ICAgile tarafından akredite edilmiş bu sınıfı başarıyla tamamladığınızda, sertifika verilecektir.
Sunulan
ASPE
Kurs fiyatları
- Bireysel sınıf kaydı için: 1595 $
- Grup sınıf kaydı için: 1495 $
- Canlı çevrimiçi eğitim: 1595 $
Agile Eğitiminizi Nasıl Kullanabilirsiniz?
Eğitim kursunuzu tamamladınız ve hatta sertifika aldınız.
Bu bilgi ve becerileri proje yönetiminde nasıl kullanabilirsiniz?
Çok basit: proje yönetimi araçları ile!
Proje yönetimi araçları, Agile görevlerini yönetmenize ve takımlarınızla etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olur.
Ve ClickUp, Agile eğitiminizi kullanmak için ihtiyacınız olan tek proje yönetimi aracıdır!
Peki ClickUp nedir?
ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi aracıdır.
Proje planlamasından uzaktaki takımınızın aktivite düzeylerini analiz etmeye kadar, ClickUp ihtiyacınız olan tek araçtır!
ClickUp, Agile benimseme sürecine çevikliği şu şekilde getiriyor:
1. Değişen proje ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çoklu görünümler
Diğer proje yönetimi araçlarından farklı olarak, ClickUp'ın Çoklu Görünüm özelliği istediğiniz şekilde çalışmanıza olanak tanır.
Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming veya herhangi bir proje metodolojisi olsun, ClickUp ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlayabilir.
ClickUp'ın size sunduklarına ayrıntılı bir bakış:
A. Gerekli Görev Görünümleri
ClickUp, Agile sürecinize uyum sağlamak için iki gerekli görev görünümü sunar:
1. Liste görünümü
ClickUp'ın Liste görünümü , görevleri bir kontrol listesi formunda arka arkaya listeler.
Agile projenizde ilerledikçe, her görevi sırayla ele alabilir ve tamamlandıktan sonra işaretleyebilirsiniz.
Daha fazlası mı?
Görevlerinizi istediğiniz şekilde organize edebilirsiniz!
2. Pano görünümü
Kanban panolarını tercih ediyorsanız, ClickUp'ın Pano görünümü tam size göre.
Agile projenizin ilerlemesini hızlı bir şekilde görselleştirebilir ve ihtiyaçlarınıza göre görevleri sürükleyip bırakabilirsiniz!
B. Box görünümü
Gözden geçirme toplantıları sırasında hiç uyuyakaldınız mı?
Artık değil!
ClickUp'ın Box Görünümü, takımınızın görevleri ve projeleri hakkında görsel bir genel bakış sağlar. Sonsuz toplantılara katılmak zorunda kalmadan kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görebilirsiniz.
Ürün yöneticisi veya Scrum ustası şunları hızlıca görebilir:
- Scrum takım üyelerinin şu anda üzerinde çalıştıkları görevler
- Şimdiye kadar tamamlananlar
- Çok fazla görevi olanlar
Box görünümü, bir takım üyesinin iş yükünün fazla olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olur. Çalışanların tükenmesini önlemek için görevleri kolayca yeniden atayabilirsiniz.
C. Takvim görünümü
ClickUp'ın Takvim Görünümü ile yoğun programınızı kolayca takip edebilirsiniz.
Hiçbir görevi atlamadan Agile proje programlarınızı planlamak ve yönetmek için en hızlı yol budur.
Takvim görünümünüzü şunlar arasında anahtarla bile değiştirebilirsiniz:
- Günler: seçilen herhangi bir gün için tüm görevleri görünüm
- 4 Gün: dört günlük görev programınıza bakın
- Hafta: tüm hafta için planlanan görevlerinizi görün
- Aylık: tüm ayın görevlerini görselleştirin
D. Me Modu
Yalnızca size atanan işleri görmek mi istiyorsunuz?
ClickUp'ın Me Mode özelliğini kullanın!
Böylelikle görevlerinize daha iyi odaklanabilir ve diğer Scrum takım üyelerinin iş yükünden dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz.
Ayrıca, Me Mode'da görmek istediğiniz öğeleri kolayca özelleştirebilirsiniz — gereksinimlerinize göre özellikleri seçmeniz yeterlidir.
2. Sprint ilerlemenizi izlemek için Sprint Listeleri
ClickUp'ın Sprint Listeleri, sprint döngünüzün ilerlemesini küçük görevlere ayırarak izlemenize yardımcı olur. Sprint döngünüz boyunca ilerledikçe her kontrol listesi öğesini hızlıca işaretleyebilirsiniz.
Ürün biriktirme öğenizi tamamlamak için gereken süreyi tahmin etmek için ClickUp'ın Sprint Listelerine Scrum puanları bile ekleyebilirsiniz.
Ayrıca, Sprint Listeleri ve retrospektif araçlarını kullanarak sprint planlaması, sprint incelemesi, sprint retrospektifi veya günlük Scrum toplantıları gibi Scrum etkinlikleri sırasında ilerlemeyi gözden geçirebilirsiniz.
3. Yinelenen görevleri otomatikleştirmek için Ş Akışı Otomasyonu
Yineleyen görevlerle zaman mı kaybediyorsunuz?
Artık değil!
ClickUp, çalışma alanınıza çok sayıda iş akışı otomasyonu getirerek size çok zaman kazandırır ve önemli görevlere odaklanmanızı sağlar. Bunları kullanarak tekrarlayan görevleri kolayca otomatikleştirerek işlerinizi hızlandırabilirsiniz.
ClickUp'ın iş akışı otomasyon yapısı şu şekildedir:
Bir tetikleyici başlatıldığında ve bir koşul yerine getirildiğinde, belirli bir eylem otomatik olarak gerçekleştirilir.
Bir ürün yöneticisi için otomasyon iş akışı şöyle olabilir:
Projenin zamanında tamamlandığından emin olmak için, takımını bilgilendirmek üzere bir hatırlatıcı ayarlayabilir.
Burada:
- Tetikleyici: son teslim tarihine yaklaşmak
- Koşul: belirlenen takım üyesinin atanan kişi olması
- Eylem: bir yorum yazın "Projenin durumu nedir?"
Daha fazlası?
ClickUp, 50'den fazla hazır otomasyon sunarken, kendi otomasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz.
Önceden ayarlanmış Otomasyonlardan bazıları şunlardır:
- Bir görevdeki tüm alt görevler kapalı olarak işaretlendiğinde yorum yazın
- Belirli takım üyelerine otomatik olarak yeni görevler atayın
- Öncelik değiştiğinde bir etiket ekleyin veya görevi bir listeye taşıyın
- İzleyici listesi yeniden atandığında bir görevi belirli bir listeye taşıma
- Bir görevin durumu değiştiğinde çevik şablonu uygulayın
Daha fazla Otomasyon için buraya tıklayın.
4. Projelerinize görsel bir genel bakış için Agile Gösterge Panelleri
Birden fazla takım ve projeniz varken, hepsini nasıl takip edersiniz?
ClickUp'ın Gösterge Panelleri'ni kullanarak!
Gösterge panelleri, Agile projeleriniz hakkında üst düzey bir görsel genel bakış sağlar.
Sprint Listelerinizi ve görevlerinizi bu Gösterge Panellerine ekleyerek projelerinizin ilerlemesini hızlı bir şekilde görebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz çeşitli grafiklere daha yakından bakalım:
- Hız Grafikleri: görevlerinizin tamamlanma oranını hızlıca belirleyin
- Burnup Grafikleri: Tamamlanan görevleri vurgulayın
- Burndown Grafikleri: Takımınızın performansını hedef çizgisine göre görselleştirin
- Kümülatif Akış Grafikleri: projenin zaman içindeki ilerlemesini görselleştirin ve izleyin
5. Çeşitli proje aşamaları için özel görev durumları
Çoğu proje yönetimi aracı, tüm projeleriniz için uygun olmayabilecek bir dizi ön tanımlı proje durumu ile birlikte gelir.
Sonuçta, tüm projeler aynı değildir, değil mi?
"Test" gibi bir durum, yazılım geliştirme için yararlı olabilir, ancak editoryal projeler için pek yararlı değildir.
ClickUp ile, proje aşamalarınızı doğru şekilde yansıtmayan durumlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Değişen ihtiyaçlara göre bunları kolayca özelleştirebilirsiniz.
"Düzenleme", "İçerik Fikirleri", "Kalite Kontrolü", "Müzakere" gibi seçenekleri kullanabilirsiniz, seçim tamamen size kalmış!
Ancak ClickUp'ın özellikleri bununla sınırlı değil!
Bu güçlü Agile aracı size aşağıdakiler gibi başka özellikler de sunar:
- Öncelikler: Takım üyelerinizin hangi görevlerin önce ele alınması gerektiğini bilmelerine yardımcı olun
- Not defteri: hızlıca not almak için sanal bir not defteri
- Pulse: Scrum takımınızın bir gün içindeki aktivite düzeyini görün
- Bağımlılıklar: Takım üyelerinizin görevleri doğru sırayla yapmalarını sağlayın
- Profiller: Tüm Agile takım üyelerinizin görevlerini öğrenin
- Yerel Zaman Takibi: görevlerinizin ve Agile projelerinizin ne kadar zaman aldığını takip edin
- İşbirliği Algılama: başkalarının sizinle aynı görev üzerinde çalıştığını öğrenin
- Takım Raporlama: gerçek zamanlı raporlarla Scrum veya Agile takımınızın performansını analiz edin
- Mobil Uygulamalar: ClickUp'ın güçlü iOS ve Android uygulamalarıyla hareket halindeyken projelerinizi yönetin
Sonuç
Agile eğitim kursu size çeşitli Agile kavramlarını öğretirken, Agile sertifikası almanıza da yardımcı olabilir.
Ancak, bir eğitim kursu seçmek, Netflix'te izleyeceğiniz diziyi seçmek kadar zor olmak zorunda değildir.
Burada listelediğimiz eğitim kurslarını inceleyin ve ihtiyaçlarınıza uygun Agile eğitim kursunu seçin.
Eğitiminizi uygulamak için doğru Agile yazılımına sahip olmak çok önemli, o halde neden bugün ClickUp'a kaydolmuyorsunuz?
Profesyonellerin Agile ortamında projelerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak tüm özelliklere sahiptir!