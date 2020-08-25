Agile Eğitim Kılavuzu (Kurslar + Süreçler)

Agile eğitimi rehberi mi arıyorsunuz?

Agile bir projeyi yönetmek için öğrenmeniz gereken birçok şey vardır:

Agile yöntemleri, kavramları, rolleri, sorumlulukları... liste sonsuz!

Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Agile eğitimi ile!

Bu makalede, Agile eğitiminin ne olduğunu ve anahtar faydalarını öğreneceksiniz.

Ayrıca yedi eğitim kursunu ve Agile eğitiminizi 2022'de mükemmel bir Agile proje yönetimi uzmanı olmak için nasıl kullanabileceğinizi de ele alacağız.

Hadi başlayalım!

Agile Eğitimi Nedir?

Agile eğitimi, Agile projeleri ve takımlarını doğru şekilde yönetmenize yardımcı olacak Agile metodolojisi kavramlarını öğretir.

Peki, Agile metodolojisi nedir?

Agile, büyük bir projeyi sprint olarak bilinen daha küçük geliştirme aşamalarına bölmenize yardımcı olan modern bir proje yönetimi yöntemidir.

Agile yönteminde, ürünü sprintler halinde geliştirir, her aşamanın sonunda müşterilerden geri bildirim alır ve bir sonraki ürün sürümünden önce gerekli değişiklikleri uygularsınız.

Sonuç?

Müşterileri Agile geliştirme sürecine aktif olarak dahil ettiğinizde, onların ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan bir ürün geliştirecek ve onları mutluluktan dans ettireceksiniz!

agile Eğitiminin 3 Anahtar Avantajı

Elbette, Agile çerçevesi modern bir proje yönetimi yöntemidir. Ancak aynı zamanda birçok yeni kavram, rol ve sorumluluk da içerir.

Bu nedenle, bunun için ideal olarak bir Agile eğitim kursuna ihtiyacınız var.

Agile eğitim kursundan elde edeceğiniz avantajlardan sadece birkaçı:

1. Temel bilgileri öğrenin

Bir eğitim kursuna katılmak, Agile yönteminin temellerini ve derinlemesine kavramlarını öğretir.

Ama hepsi bu kadar değil!

Agile eğitimi ayrıca size şu konularda yardımcı olur:

Agile sürecinin sürekli iyileştirme ve düzenli testleri kullanarak nasıl harika ürünler geliştirdiğini anlayın

Planlama ve geriye dönük toplantılar gibi Agile törenlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin

Agile yaklaşımında müşteri geri bildirimlerini nasıl uygulayacağınızı öğrenin

2. Agile dönüşümünü kolaylaştırın

Dönüşümün ölçeği ne olursa olsun, yeni değişikliklere uyum sağlamak kolay değildir.

Sonuçta, bir kuruluşun temel unsurlarında büyük değişiklikler yapmak her zaman zor olacaktır.

Ama bu, başını belaya sokmak anlamına mı geliyor?

Agile dönüşümü genellikle şunları içerir:

Kuruluşunuzun tüm cephelerdeki mevcut durumunu analiz etme

Dönüşümün vizyonunu ve misyonunu anlamak

Takım üyeleri için iletişim kuralları ayarlamak

Agile'a aşina olmayan çalışanları eğitmek için planlar oluşturma

Agile eğitim kursu size bu konuları öğreteceği için, Agile dönüşümünü doğru bir şekilde nasıl uygulayacağınızı öğrenecek ve kendiniz ve kuruluşunuz için daha kolay bir geçiş süreci yaşayacaksınız.

3. Sertifika alın

Eğitim kursları, Agile çerçevesinin bilgi ve becerilerini aktarmaya odaklanmakla birlikte, daha fazlasını da sunar.

Bir Agile eğitim kursu, sertifika sınavına girmek için gerekli kredi sayısını veya iletişim saatlerini kazanmanıza da yardımcı olabilir.

Avantajları nelerdir?

Sertifika alarak, sertifikalı bir Agile proje yönetimi uzmanı olacaksınız. Bu, özgeçmişinize değer katacak ve bu alanda bir adım daha ileriye gitmenize yardımcı olacaktır.

En iyi Agile proje yönetimi sertifikaları ve ürün yönetimi sertifikalarına göz atın.

2022'nin En İyi 7 Agile Eğitim Kursu

Eğitim kursu arayışınız kafanızı karıştırdı mı?

Endişelenmeyin!

Seçeneklerinizi öğrenmek için yedi eğitim kursunun ayrıntılı bir dökümünü burada bulabilirsiniz.

Her Agile eğitim kursu için şunları vurgulayacağız:

Kursun kapsadığı alanlar

Kazanabileceğiniz Agile sertifikası

Hangi proje yönetimi enstitüsü sunuyor?

Maliyeti ne kadar?

1. Agile Temelleri Eğitimi

Bu Agile eğitim kursu, Agile metodolojisinin temellerini öğretir. Scrum, Kanban, Lean ve XP (Extreme Programming) gibi farklı Agile çerçevelerini ayrıntılı olarak öğrenirsiniz.

Agile Temelleri Eğitim kursu şunları kapsar:

Çevik proje yönetimi

Agile test

Agile ilkeleri ve değerleri

Onaylı Agile Scrum master eğitimi

Bu eğitim kursu üç biçimde sunulmaktadır:

Canlı, eğitmen tarafından verilen

İsteğe bağlı

Karma, isteğe bağlı/eğitmen liderliğinde sürüm

Canlı ve isteğe bağlı Agile Temelleri Eğitim kursuyla şunları kazanırsınız:

17 Mesleki Gelişim Birimi (PDU)

17 NASBA Sürekli Mesleki Eğitim (CPE)

PDU ve NASBA CPE nedir?

PDU : Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından bireyin mesleki gelişimini ölçmek için oluşturulan birim

CPE: Sertifika durumunu korumak için kurs katılım saatlerinin sayısını ölçen birim. Bir NASBA (Ulusal Muhasebe Panoları Birliği) CPE kredisi, 50 dakikalık eğitime eşdeğerdir.

Kazanabileceğiniz sertifikalar

Uluslararası Agile Konsorsiyumu tarafından verilen ICAgile Sertifikalı Profesyonel (ICP) Sertifikası

Bu sertifikayı almak için belirli bir sertifika sınavı yoktur.

Evet.

Yapmanız gereken tek şey, ICAgile onaylı bir sınıfı tamamlamaktır. Eğitimi başarıyla tamamladığınızda, sertifikanızı almak için bir davet alacaksınız.

Sunulan

Learning Tree International

Kurs fiyatları

Karma öğrenim için: 1090 $/yıl

Canlı, eğitmen eşliğinde: 1795 $

Premium eğitim için: 2250 $/yıl

2. Sertifikalı Scrum Master Eğitimi

Sertifikalı Scrum Master Eğitimi, 2 günlük, eğitmen tarafından verilen (Sertifikalı Scrum Eğitmeni) canlı bir eğitim kursudur. Görev düzeyinde izleme, burndown grafikleri ve günlük Scrum toplantılarına özel olarak odaklanarak Scrum çerçevesini öğretir.

Bu Scrum kursuyla birlikte, Scrum Alliance'a 2 yıllık üyelik de kazanırsınız.

Sertifikalı Scrum Master Eğitimi kursu şunları kapsar:

Scrum çerçevesinin temelleri

Agile değerleri ve ilkeleri

Scrum rolleri

Scrum toplantıları

Scrum artefaktları

Bu Scrum master eğitim kursuna katılarak şunları kazanabilirsiniz:

16 PDU

16 Scrum Eğitim Birimi (SEU)

SEU nedir?

Bir eğitimi tamamlayarak kazanılan SEU, Scrum uygulayıcısı olarak bilginizi artıran bir kredidir.

Kazanabileceğiniz sertifikalar

Scrum Alliance tarafından Sertifikalı Scrum Master

Bu Scrum sertifikasını almak için, Scrum master eğitim kursunun tamamına katılmanız gerekir.

Eğitimi tamamladıktan sonra, 90 gün boyunca erişebileceğiniz bir sınav bağlantısı e-posta ile gönderilir. 60 dakikalık süre sınırı olan 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan bu Agile sertifika sınavını 2 kez deneme hakkınız vardır.

Sunulan

Cprime

Kurs fiyatları

895 $

3. PMI-ACP Sertifika Eğitimi

Scrum, Extreme Programming ve Lean gibi Agile çerçevesinin ilkelerini ve yöntemlerini öğretir. Bu kurs, sınav hazırlık materyalleri, eğitim yardımcıları ve alıştırma soruları içerir.

Ayrıca, Project Management Academy'nin çevrimiçi eğitim portalına 6 ay boyunca erişim hakkı kazanırsınız.

Agile Uygulayıcı Eğitimi kursu şunları kapsar:

Agile yönteminin temelleri

Proje tahmini için Agile uygulaması

Agile iletişim ve liderlik

Agile sözleşmeleri ve muhasebe ilkeleri

Bu Agile uygulayıcı eğitim kursu dört biçimde sunulmaktadır:

Canlı sanal sınıf

Canlı eğitmen tarafından verilen sınıf eğitimi

İsteğe bağlı video

Şirket içi

Agile Uygulayıcı Eğitimi kursuyla 21 PDU kazanabilirsiniz.

Kazanabileceğiniz sertifikalar

Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından verilen Agile Sertifikalı Uygulayıcı

Bu sertifikayı almak için, 3 saatlik bir süre sınırı olan ve 120 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir Agile sertifika sınavını geçmeniz gerekir.

Sunulan

Proje Yönetimi Akademisi

Kurs fiyatları

Sanal sınıf eğitimi için: 1195 $

İsteğe bağlı video: 995 $

4. Leading SAFe 5. 0 (Ölçeklendirilmiş Agile)

Lider Ölçeklendirilmiş Agile Çerçeve eğitimi, Lean düşünce uygulamalarını ve Ürün Geliştirme Akışı tekniklerini benimseyerek Agile ilkelerini nasıl ölçeklendireceğinizi öğreten 2-3 günlük bir oturumdur.

Bu eğitim kursu şunları kapsamaktadır:

Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi tanıtımı

Yalın düşünme

Agile geliştirme

Agile dönüşüm

Takım düzeyinde Ölçeklendirilmiş Agile Çerçevesi

Leading Scaled Agile eğitim kursu iki biçimde sunulmaktadır:

2 günlük sınıf içi canlı eğitim

3 günlük sanal sınıf canlı eğitimi

Kazanabileceğiniz sertifikalar

Scaled Agile tarafından verilen SAFe 4 Agilist Sertifikası

Bu sertifikayı almak için, 45 sorudan oluşan ve 90 dakikalık bir zaman sınırına sahip bir Agile sertifika sınavını geçmeniz gerekir.

Sunulan

Global Knowledge

Kurs Fiyatları

Sanal sınıf canlı eğitim: 995 $

Sınıf içi canlı eğitim: 995 $

5. Agile ve Scrum Temelleri

Agile ilkelerinin ve Scrum çerçevesinin temellerini kapsayan 2 günlük bir Agile ve Scrum eğitim kursudur.

Bu Scrum eğitim kursu şunları kapsamaktadır:

Çevik düşünme şekli

Scrum uygulamaları

Scrum etkinlikleri

Backlog'un önemi

Tamamlandı Tanımı

Agile ve Scrum eğitim kursu iki biçimde sunulmaktadır:

Sınıfta canlı eğitim

Sanal sınıf canlı

Kazanabileceğiniz sertifikalar

EXIN tarafından verilen Agile Scrum Foundation Sertifikası

Bu Agile sertifikasını almak için, 1 saatlik bir süre sınırı içinde 40 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir sınavı geçmeniz gerekir.

Sunulan

Global Knowledge

Kurs fiyatları

Sanal sınıf canlı dersler için: 1595 $

6. Sertifikalı Scrum Ürün Sahibi Eğitimi

Bu, Scrum takımında ürün sahibinin rolünü ele alan 2 günlük bir eğitim kursudur.

Eğitim alıştırmaları ve teknikleri, derinlemesine tartışmalar ve vaka çalışmalarına katılacaksınız. Bu Scrum sertifika eğitimi, Scrum Alliance'ın sertifikalı bir Scrum eğitmeni tarafından verilmektedir.

Sertifikalı Scrum Ürün Sahibi Eğitimi kursu şunları kapsar:

Ürün sahibi rolünün temelleri

Ürün biriktirme listesi

Paydaşlarla iş

Müşterileri ve kullanıcıları anlamak

Bu eğitim kursu iki biçimde sunulmaktadır:

Canlı çevrimiçi

Canlı eğitmen tarafından verilen kurs

Bu Scrum sertifika eğitim kursunu alarak şunları kazanabilirsiniz:

16 PDU

16 SEU

Kazanabileceğiniz sertifikalar

Scrum Alliance tarafından Sertifikalı Scrum Ürün Sahibi

Bu sertifikayı almak için belirli bir sertifika sınavı yoktur.

Ama tembellik yok!

Sertifika almak için bu eğitim kursunun iki gününe de katılmanız gerekmektedir.

Sunulan

Cprime

Kurs fiyatları

Canlı çevrimiçi eğitim: 895 $

Canlı eğitmen tarafından verilen kurs: 895 $

7. Agile Koçluk Atölyesi (ICP-ACC)

Agile Koçluk Atölyesi, bir Agile eğitmeni tarafından verilen 2-3 günlük bir eğitim kursudur. Agile koçunun temel koçluk yetkinliklerini ele alır.

Bu Agile eğitim kursu şunları kapsamaktadır:

Agile koçu nedir?

Kolaylaştırıcı ve mentor olarak Agile koçu

Agile zihniyet

Takım koçu

Agile Koçluk Atölyesi iki biçimde sunulmaktadır:

3 günlük sınıf oturumu

4 günlük canlı çevrimiçi

Bu Agile sertifika eğitim kursuna katılarak 21 PMI PDU kazanabilirsiniz.

Kazanabileceğiniz sertifikalar

Uluslararası Agile Konsorsiyumu tarafından verilen Agile Koçluğu Sertifikalı Profesyonel (ICP-ACC)

Bu sertifikayı almak için belirli bir sertifika sınavı yoktur. ICAgile tarafından akredite edilmiş bu sınıfı başarıyla tamamladığınızda, sertifika verilecektir.

Sunulan

ASPE

Kurs fiyatları

Bireysel sınıf kaydı için: 1595 $

Grup sınıf kaydı için: 1495 $

Canlı çevrimiçi eğitim: 1595 $

Agile Eğitiminizi Nasıl Kullanabilirsiniz?

Eğitim kursunuzu tamamladınız ve hatta sertifika aldınız.

Bu bilgi ve becerileri proje yönetiminde nasıl kullanabilirsiniz?

Çok basit: proje yönetimi araçları ile!

Proje yönetimi araçları, Agile görevlerini yönetmenize ve takımlarınızla etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Ve ClickUp, Agile eğitiminizi kullanmak için ihtiyacınız olan tek proje yönetimi aracıdır!

Peki ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi aracıdır.

Proje planlamasından uzaktaki takımınızın aktivite düzeylerini analiz etmeye kadar, ClickUp ihtiyacınız olan tek araçtır!

ClickUp, Agile benimseme sürecine çevikliği şu şekilde getiriyor:

1. Değişen proje ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çoklu görünümler

Diğer proje yönetimi araçlarından farklı olarak, ClickUp'ın Çoklu Görünüm özelliği istediğiniz şekilde çalışmanıza olanak tanır.

Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming veya herhangi bir proje metodolojisi olsun, ClickUp ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlayabilir.

ClickUp'ın size sunduklarına ayrıntılı bir bakış:

A. Gerekli Görev Görünümleri

ClickUp, Agile sürecinize uyum sağlamak için iki gerekli görev görünümü sunar:

ClickUp'ın Liste görünümü , görevleri bir kontrol listesi formunda arka arkaya listeler.

Agile projenizde ilerledikçe, her görevi sırayla ele alabilir ve tamamlandıktan sonra işaretleyebilirsiniz.

Daha fazlası mı?

Görevlerinizi istediğiniz şekilde organize edebilirsiniz!

Kanban panolarını tercih ediyorsanız, ClickUp'ın Pano görünümü tam size göre.

Agile projenizin ilerlemesini hızlı bir şekilde görselleştirebilir ve ihtiyaçlarınıza göre görevleri sürükleyip bırakabilirsiniz!

Gözden geçirme toplantıları sırasında hiç uyuyakaldınız mı?

Artık değil!

ClickUp'ın Box Görünümü, takımınızın görevleri ve projeleri hakkında görsel bir genel bakış sağlar. Sonsuz toplantılara katılmak zorunda kalmadan kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görebilirsiniz.

Ürün yöneticisi veya Scrum ustası şunları hızlıca görebilir:

Scrum takım üyelerinin şu anda üzerinde çalıştıkları görevler

Şimdiye kadar tamamlananlar

Çok fazla görevi olanlar

Box görünümü, bir takım üyesinin iş yükünün fazla olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olur. Çalışanların tükenmesini önlemek için görevleri kolayca yeniden atayabilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile yoğun programınızı kolayca takip edebilirsiniz.

Hiçbir görevi atlamadan Agile proje programlarınızı planlamak ve yönetmek için en hızlı yol budur.

Takvim görünümünüzü şunlar arasında anahtarla bile değiştirebilirsiniz:

Günler : seçilen herhangi bir gün için tüm görevleri görünüm

4 Gün : dört günlük görev programınıza bakın

Hafta : tüm hafta için planlanan görevlerinizi görün

Aylık: tüm ayın görevlerini görselleştirin

Yalnızca size atanan işleri görmek mi istiyorsunuz?

ClickUp'ın Me Mode özelliğini kullanın!

Böylelikle görevlerinize daha iyi odaklanabilir ve diğer Scrum takım üyelerinin iş yükünden dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz.

Ayrıca, Me Mode'da görmek istediğiniz öğeleri kolayca özelleştirebilirsiniz — gereksinimlerinize göre özellikleri seçmeniz yeterlidir.

2. Sprint ilerlemenizi izlemek için Sprint Listeleri

ClickUp'ın Sprint Listeleri, sprint döngünüzün ilerlemesini küçük görevlere ayırarak izlemenize yardımcı olur. Sprint döngünüz boyunca ilerledikçe her kontrol listesi öğesini hızlıca işaretleyebilirsiniz.

Ürün biriktirme öğenizi tamamlamak için gereken süreyi tahmin etmek için ClickUp'ın Sprint Listelerine Scrum puanları bile ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, Sprint Listeleri ve retrospektif araçlarını kullanarak sprint planlaması, sprint incelemesi, sprint retrospektifi veya günlük Scrum toplantıları gibi Scrum etkinlikleri sırasında ilerlemeyi gözden geçirebilirsiniz.

3. Yinelenen görevleri otomatikleştirmek için Ş Akışı Otomasyonu

Yineleyen görevlerle zaman mı kaybediyorsunuz?

Artık değil!

ClickUp, çalışma alanınıza çok sayıda iş akışı otomasyonu getirerek size çok zaman kazandırır ve önemli görevlere odaklanmanızı sağlar. Bunları kullanarak tekrarlayan görevleri kolayca otomatikleştirerek işlerinizi hızlandırabilirsiniz.

ClickUp'ın iş akışı otomasyon yapısı şu şekildedir:

Bir tetikleyici başlatıldığında ve bir koşul yerine getirildiğinde, belirli bir eylem otomatik olarak gerçekleştirilir.

Bir ürün yöneticisi için otomasyon iş akışı şöyle olabilir:

Projenin zamanında tamamlandığından emin olmak için, takımını bilgilendirmek üzere bir hatırlatıcı ayarlayabilir.

Burada:

Tetikleyici: son teslim tarihine yaklaşmak

Koşul: belirlenen takım üyesinin atanan kişi olması

Eylem: bir yorum yazın "Projenin durumu nedir?"

Daha fazlası?

ClickUp, 50'den fazla hazır otomasyon sunarken, kendi otomasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Önceden ayarlanmış Otomasyonlardan bazıları şunlardır:

Bir görevdeki tüm alt görevler kapalı olarak işaretlendiğinde yorum yazın

Belirli takım üyelerine otomatik olarak yeni görevler atayın

Öncelik değiştiğinde bir etiket ekleyin veya görevi bir listeye taşıyın

İzleyici listesi yeniden atandığında bir görevi belirli bir listeye taşıma

Bir görevin durumu değiştiğinde çevik şablonu uygulayın

Daha fazla Otomasyon için buraya tıklayın.

4. Projelerinize görsel bir genel bakış için Agile Gösterge Panelleri

Birden fazla takım ve projeniz varken, hepsini nasıl takip edersiniz?

ClickUp'ın Gösterge Panelleri'ni kullanarak!

Gösterge panelleri, Agile projeleriniz hakkında üst düzey bir görsel genel bakış sağlar.

Sprint Listelerinizi ve görevlerinizi bu Gösterge Panellerine ekleyerek projelerinizin ilerlemesini hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz çeşitli grafiklere daha yakından bakalım:

5. Çeşitli proje aşamaları için özel görev durumları

Çoğu proje yönetimi aracı, tüm projeleriniz için uygun olmayabilecek bir dizi ön tanımlı proje durumu ile birlikte gelir.

Sonuçta, tüm projeler aynı değildir, değil mi?

"Test" gibi bir durum, yazılım geliştirme için yararlı olabilir, ancak editoryal projeler için pek yararlı değildir.

ClickUp ile, proje aşamalarınızı doğru şekilde yansıtmayan durumlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Değişen ihtiyaçlara göre bunları kolayca özelleştirebilirsiniz.

"Düzenleme", "İçerik Fikirleri", "Kalite Kontrolü", "Müzakere" gibi seçenekleri kullanabilirsiniz, seçim tamamen size kalmış!

Ancak ClickUp'ın özellikleri bununla sınırlı değil!

Bu güçlü Agile aracı size aşağıdakiler gibi başka özellikler de sunar:

Sonuç

Agile eğitim kursu size çeşitli Agile kavramlarını öğretirken, Agile sertifikası almanıza da yardımcı olabilir.

Ancak, bir eğitim kursu seçmek, Netflix'te izleyeceğiniz diziyi seçmek kadar zor olmak zorunda değildir.

Burada listelediğimiz eğitim kurslarını inceleyin ve ihtiyaçlarınıza uygun Agile eğitim kursunu seçin.

Eğitiminizi uygulamak için doğru Agile yazılımına sahip olmak çok önemli, o halde neden bugün ClickUp'a kaydolmuyorsunuz?

Profesyonellerin Agile ortamında projelerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak tüm özelliklere sahiptir!