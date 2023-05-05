En İyi 5 Ürün Yönetimi Sertifikası (2025)

Ürün yönetimi sertifikası almakla ilgileniyor musunuz?

Sertifikalı bir ürün yöneticisi, müşterilere değer katan benzersiz bir ürün vizyonu ve ürün stratejisi geliştirebilmelidir.

*Peki bunu nasıl yapacaklarını nereden biliyorlar?

Çevik sertifikalı bir ürün yöneticisi olmak, projenizi başarıya ulaştırmak ve sağlam bir temel oluşturmak için gereken bilgi ve becerileri edinmenin en iyi yollarından biridir.

Neyse ki, ürün yöneticisi sertifikası almak oldukça basit bir süreçtir ve sertifikalı ürün yöneticileri her zaman talep görmektedir!

Sertifikalı bir ürün yöneticisi olmak için yapmanız gereken tek şey, uygun olduğunuz bir dijital ürün yöneticisi sertifika sınavına kaydolmak ve sınavı geçmektir.

Ancak, aralarından seçim yapabileceğiniz bu kadar çok ürün yönetimi sertifikası varken, hangi ürün yönetimi sertifika programının sizin için en iyisi olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

*Endişelenmeyin.

Bu makalede, yerel ve uluslararası ürün pazarlama ve ürün yönetimi sertifika programlarının ne olduğunu ve neden bunlara ihtiyacınız olduğunu öğreneceksiniz. Ayrıca, alabileceğiniz beş anahtar sertifikayı ve sertifikanızı 2021'de verimli bir ürün yönetimi uzmanı olmak için nasıl kullanabileceğinizi de vurgulayacağız.

Haydi, geleceğin ürün yöneticileri, sertifika almaya başlayalım!

Ürün Yönetimi Sertifikası nedir?

Ürün yönetimi sertifikası , bir kişinin ürün geliştirme sürecini başarıyla yönetmek için gerekli beceri, bilgi ve yeteneklere sahip olduğunu resmi olarak onaylayan belgedir.

Bu ürün yönetimi eğitim programları, ürün pazarlamasının temelleri, ürün stratejisi oluşturma ve Agile ürün geliştirme bilgileri gibi temel yönetim unsurlarını öğretir.

Bu ürün yönetimi becerileri, ürün takımınızla beyin fırtınası yapmanız ve projenizi bir sonraki seviyeye taşımak için yeni bir strateji geliştirmeniz gerektiğinde çok yararlı olacaktır.

Bonus: Ürün yöneticilerinin AI araçlarını nasıl kullanabileceğini öğrenin!

ürün Yönetimi Sertifikalarına İhtiyacınız Olan 3 Neden

Muhtemelen ürün yönetimi için neden sertifikalara ihtiyacınız olduğunu merak ediyorsunuzdur.

Beceri ve ürün yönetimi kariyerinizdeki büyüme için bilgilerinizi genişletmenize yardımcı olmasının yanı sıra, ürün yönetimi sertifika programına hemen katılmanız için diğer nedenler de var.

1. Ürün yönetimi sertifikası, öne çıkmanıza yardımcı olur

Ürün yönetimi sertifikasına sahip bir çalışan olarak, diğer takım üyeleri ve departmanlar sizi ve görüşlerinizi biraz daha güvenilir olarak görebilir. Bu, üst düzey ürün yöneticileri, şirket sahipleri ve takım üyelerinin desteğini kazanmanıza yardımcı olabilir.

Takım arkadaşlarınız arasında öne çıkmanın yanı sıra, yeni bir işe başvururken veya terfi almaya çalışırken özgeçmişinizde de dikkat çekeceksiniz!

2. Temel görevlerde daha etkili olursunuz

Sertifika kursları sırasında, konuları bağlam içinde öğrenirsiniz.

Ne demek istiyoruz?

Ürün yönetimi sertifikaları, rolünüz hakkındaki bilgilerinizi genişletir ve uzmanlar tarafından kullanılan gerçek dünya stratejilerini size tanıtır

Bu isteğe bağlı kurslar, zaman yönetimi becerileri, yol haritası planlama ve ürün stratejisi planlama gibi yararlı temel becerileri geliştirmenize yardımcı olacaktır.

En iyi yanı ise, ürün yönetimi sertifika programı ile bunları daha kısa bir dönemde öğrenebileceksiniz.

Ciddiyiz; bazı kurslar sadece bir hafta içinde tamamlanabilir

Bu, insanların yeni yıl kararlarını bozmak için harcadıkları süreyle aynı!

Bonus: Ürün yöneticileri için kod gerektirmeyen araçlar

3. Sertifikalı bir ürün yöneticisi olarak güveninizi artırın

Bir sertifika kursunu tamamladığınızda, işi pratik bir bakış açısı ve akademik bir bakış açısı ile ne kadar iyi anladığınızı gösterir.

Rolünüzün tüm ayrıntılarını bildiğiniz için, sertifikalı bir ürün yöneticisi olarak işleri doğru şekilde yapmak için kendinizi daha güvenli ve hazır hissedeceksiniz.

Ayrıca, bazı eğitim kursları zor durumların nasıl ele alınacağını ve işlevler arası takımların nasıl etkili bir şekilde yönetileceğini de öğretir.

Böylece, bir dahaki sefere riskli bir durumla karşı karşıya kaldığınızda veya zor bir takım üyesiyle uğraşırken:

*uzaktan çalışan takımınızı yönetmek için biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Sanal takımlar ve bunları nasıl yönetebileceğinizle ilgili kılavuzumuza göz atın

En İyi 5 Ürün Yönetimi Sertifikası

İşte bugün alabileceğiniz en iyi beş ürün yönetimi sertifikası:

1. Sertifikalı Ürün Pazarlama Müdürü – Ürün Yönetimi Kariyeri

Sertifikalı Ürün Pazarlama Yöneticisi, temel ürün pazarlama fonksiyonlarını anlamanıza yardımcı olan bir AIPMM sertifikasıdır.

Ayrıca, ürün yöneticilerine bir ürünün pazardaki başarısını sağlamada rehberlik eder.

Sunulan

AIPMM

Sınav hangi alanları kapsamaktadır?

Ön koşulları nelerdir?

Bu sertifika sınavına herkes girebilir, ancak 3 yıl ve üzeri deneyime (veya MBA derecesine) sahip ürün yöneticileri ve pazarlamacılar için önerilir

Kurs süresi

15–20 saat

Fiyat

bir yıllık AIPMM üyeliği için 125 dolar

kendi kendine çalışma için 395 dolar

2. Çevik Sertifikalı Ürün Yöneticisi ve Ürün Sahibi

Agile Sertifikalı Ürün Yöneticisi ve Ürün Sahibi kursları, Agile ürün yönetimi sertifika programları ve ürün sahipliği eğitiminde yer alan stratejik ve taktiksel kavramları tanıtır.

Sertifika sahipleri, Agile metodolojisinin kavramlarını gerçek dünyadaki durumlara uygulayabilecek ve proje aksaklıklarıyla sorunsuz bir şekilde başa çıkabilecek. Deneyim ve kullanıcı araştırmalarıyla birlikte çevik ürün yönetimi sertifikasına sahip olmak çok güçlü bir şeydir! Müşterileri nasıl hedefleyeceğinizi öğrenecek, takım üyelerine yüz yüze eğitim verebilecek ve tüm ürün yaşam döngüsünü kapsamlı bir şekilde anlayacaksınız.

Sunulan

AIPMM

Sınav hangi alanları kapsamaktadır?

Her bir ana fonksiyon için iş planları yazma

Pazar planlaması

Rekabet analizi yapma

Ürün yaşam döngüsü boyunca her bir ana faaliyet için proje planlaması

Ürün lansman planları geliştirme

Ön koşulları nelerdir?

Sertifika kursuna herkes katılabilir, sertifikası olmayan mevcut ürün yöneticileri bile, ancak sertifikalı ürün yöneticileri ve 3 yılın üzerinde deneyime sahip (veya MBA sahibi) pazarlamacılar için önerilir.

Kurs süresi

15–20 saat

Fiyat

bir yıllık AIPMM üyeliği için 125 dolar

395 $ kendi kendine öğrenme

3. Yazılım Ürün Yönetimi

Yazılım Ürün Yönetimi kursu, yazılım ürün yöneticisi olarak karşılaşacağınız zorluklara sizi hazırlar.

Bu sertifikaya sahip kişilerin %60'ının yeni bir kariyere başladığı ve %27'sinin terfi veya maaş artışı aldığı düşünüldüğünde, bu kurs mükemmel bir yazılım ürün yönetimi kursudur.

Sunulan

Alberta Üniversitesi (Coursera)

Sınav hangi alanları kapsamaktadır?

Yazılım ürün yönetimine giriş

Yazılım süreçleri ve Çevik uygulamalar

Müşteri ihtiyaçları ve yazılım gereksinimleri

Yazılım ürünleri için çevik planlama

Çevik ürün geliştirme

Ön koşulları nelerdir?

Bu sertifika programının ön koşulu yoktur.

Kurs süresi

24 hafta

Fiyat

Fiyatlandırma detayları için kurumlarla iletişime geçmeniz gerekmektedir, ancak finansal destek imkanı mevcuttur.

Ürün yönetimi sözlüğümüzle ürün yönetimi bilgilerinizi geliştirin! 😊

4. Dijital Ürün Yönetimi

Dijital Ürün Yönetimi MicroMasters Programı, sertifika sahiplerine dijital ürün yol haritaları ve Agile ürün geliştirme teknikleri hakkında bilgi sağlar .

Dijital ürün şirketinin ödüllü bir patronu olmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan hemen hemen her şey burada.

Sunulan

EdX ve Boston Üniversitesi

Sınav hangi alanları kapsamaktadır?

Ürün yol haritaları oluşturma

Yazılım ve dijital ürünler için çevik ürün yönetimi uygulamaları

Ürünlerin başlangıcından temel süreçlere (araştırma, hızlı prototipleme ve daha fazlası) kadar geliştirilmesine rehberlik eder

Sosyal medya pazarlamacılığı

Ön koşulları nelerdir?

Bu CPM sertifikası için herhangi bir ön koşul yoktur.

Kurs süresi

sekiz ay boyunca haftada 4-7 saat

Fiyat

tam program deneyimi için 1.995 $

5. Bir Haftalık Teknik Ürün Yöneticisi

Bir Haftalık Teknik Ürün Yöneticisi, ödüllü teknik ürün yöneticisi Dhaval Bhatt tarafından tasarlanmıştır.

Program, teknik ürün yöneticisi olmak isteyenler veya kritik teknik becerileri öğrenmek isteyenler için uygundur. Kurs ayrıca, teknik ürün yöneticisi mülakat sorularının herhangi birine nasıl cevap vereceğinizi de öğretir.

Sunulan

Ürün Müdürü HQ

Sınav hangi alanları kapsamaktadır?

Projelerinizi kurmak için ihtiyacınız olan teknik beceriler

Ürün ve kullanıcı verilerinizin gizliliğini nasıl güvence altına alabilirsiniz?

Sistem tasarım çerçevesi ve vaka çalışmaları

Platform ürün yönetimi

Ön koşulları nelerdir?

Bu programın ön koşulu yoktur.

Kurs süresi

Bir hafta

Fiyat

6 saatlik içerikle derlenen 140'tan fazla ders için 297 dolar

Bonus: Önerdiğimiz en iyi 10 teknik yazım aracını inceleyin.

Ürün Yönetimi Sertifikası SSS

Ürün yönetimi sertifikası ne kadar yararlıdır?

Ürün yönetimi sertifikası, başarılı bir ürün yönetimi kariyeri için gerekli olmasa da, ürün yöneticilerinin bu sertifikayı almaları önerilir. Pragmatic Marketing Inc. tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılan ürün yöneticilerinin %71'i, diplomalarına ek olarak en az bir profesyonel sertifikaya sahiptir.

Ürün yönetimi sertifikası almak ne kadar sürer?

Ürün yönetimi sertifikası almak için gereken süre, sertifikaya göre değişir. Bu süre birkaç saat ile birkaç ay arasında değişebilir!

Ürün Yönetimi Sertifikanızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Ürün yönetimi sertifikasını almak bir şey, ancak ürün yönetimi eğitiminizi iyi bir şekilde kullanmak başka bir şeydir.

Peki bunu nasıl yapacaksınız?

ClickUp gibi güçlü bir ürün yönetimi aracını kullanarak!

ClickUp ile ürün yönetimi becerilerinizi işinizde kolayca uygulayabilirsiniz.

ClickUp size nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp'ın etkili bir ürün lideri olarak rolünüzü üstlenmenize yardımcı olabileceği birkaç yol:

1. Zihin Haritaları

Bir ürün yöneticisi olarak, harika ürünler ortaya çıkarmak başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

Neyse ki, ClickUp, "akıllara durgunluk veren" fikirler üretmenize yardımcı olacak yerleşik Zihin Haritaları özelliğine sahiptir!

Tasarım odaklı düşünme, yeni bir ürün stratejisi geliştirme veya yaklaşan lansmanları planlama için ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanabilirsiniz.

Boş modda Zihin Haritaları oluşturma

Çalışma Alanınızdaki mevcut Görevlerden Zihin Haritaları oluşturmak için Görevler modunu kullanın. Ayrıca, görünümünüzden doğrudan görevler (ve alt görevler) oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz!

Sıfırdan bir Zihin Haritası oluşturmak mı istiyorsunuz?

Boş modunu seçin.

Ardından, özel bir Zihin Haritası oluşturabilir ve hazır olduğunuzda düğümleri ürününüz için Görevlere dönüştürebilirsiniz.

Ürün takımınızı ve müşterilerinizi bilgilendirmek için Zihin Haritanızı Genel Paylaşım yoluyla da paylaşabilirsiniz.

2. Zaman çizelgesi görünümü

Zaman çizelgesi görünümünü kullanarak fazla mesai işlerinizi planlayın ve kaynaklarınızı yönetin.

Zaman Çizelgesi görünümü, geliştiricilerinizin ve diğer ürün yöneticilerinizin gerçek bir ürün stratejisiyle desteklenen yeni bir ürün oluşturmak için takip edebilecekleri ayrıntılı, dahili bir ürün yol haritası oluşturmak için mükemmeldir.

Hatta her takım üyesine görevler atayabilir ve hızlı sürükle ve bırak özelliği ile programlarını ayarlayabilirsiniz.

Zaman Çizelgesi görünümünde görevleri sürükleyip bırakın

İşte sizi ürün başarısına götürecek yol haritası oluşturmak için hazırladığımız kapsamlı kılavuz *.

3. Görevler

Bir ürünü geliştirme aşamasından nihai lansmanına kadar getirmek için çok sayıda görev gerekir.

Bu nedenle ClickUp, görevleri oluşturup atamanıza ve görev ilişkilerini uygulama içinde yönetmenize olanak tanır.

Görev ilişkileri, tüm Çalışma Alanınızda görevleri birbirine bağlamanıza olanak tanır. Hızlı başvuru için ilgili görevleri gevşek bir şekilde bağlayabilir veya bunları kendiniz ve takımınız için önemli öğeleri vurgulamak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ta görevlere ilişkiler ekleme

Başlamadan önce başka bir göreve bağlı olan görevler için İlişkiler özelliğini deneyin.

Ayrıca, ClickUp Hatırlatıcılar ile korkunç "Bu görevi unuttum!" sözlerine veda edin 👋.

Hatırlatıcılar, bir görevi ne zaman başlatmanız gerektiğini bildirir veya görevinizin son teslim tarihinden beş dakika ila üç gün önce hatırlatma almayı seçebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil!

Hatırlatıcıya ek dosya ekleyebilir, Hatırlatıcıyı planlayabilir ve Hatırlatıcı bildirimini özelleştirebilirsiniz.

4. Özel Durumlar

Özel Durumları kullanarak tüm ürün yaşam döngüsünün her aşamasını yönetin.

ClickUp ile aşağıdakiler için Özel Durumlar oluşturabilirsiniz:

Tasarım

Geliştirme

Test

Pazarlama

Marka stratejisi

Marka yönetimi

Karar sizin!

5. Form görünümü

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını bilmek ister misiniz?

ClickUp'ın Form görünümünü kullanmanız yeterlidir!

Form görünümü, müşteriler tarafından gönderilen bilgileri toplamanızı ve analiz etmenizi sağlar. Örneğin, minimum uygulanabilir ürününüzü deneyen müşterilerden geri bildirim toplayabilirsiniz.

Ayrıca formlarınıza çok sayıda Özel Alan ekleyebilir ve hazır olduğunuzda form yanıtlarını görevlere dönüştürebilirsiniz.

6. Dönüm noktaları ve Gantt görünümü

Dönüm noktaları, ürününüz için yeni bir özellik yayınlamak gibi büyük bir görev dizisinin sonunu gösterir. Takımınızı motive etmek için büyük başarıları takip etmenin harika bir yoludur!

ClickUp'ta bir görevi Dönüm Noktası olarak işaretleme

ClickUp'ın Gantt görünümünde, dönüm noktaları saniyeler içinde hızlıca tanımlayabilmeniz için dev sarı elmaslar 💎 olarak gösterilir.

ClickUp'ın Gantt görünümünde dönüm noktalarını belirleme

Gantt görünümü, zaman içinde ürünün ilerlemesini izlemenizi sağlayarak projenizi haftalar, aylar ve hatta saatler boyunca takip etmenize yardımcı olur!

7. Hedefler

Hiçbir ürün yöneticisi, takımlarının böyle hissetmesini istemez:

Hedefler ile, her takım üyesinin ne yapması gerektiğini bilmesini sağlarken, takımınızın ilerlemesini de takip edebilirsiniz.

Öncelikle, ClickUp'ta Hedefinizi belirleyin ve ardından bunu daha küçük, ölçülebilir Hedefler halinde bölün.

ClickUp'ta ölçülebilir hedefler belirleme

Ürün yöneticisi olarak hedefiniz ürününüzle günlük etkileşimi artırmaksa, hedefleriniz şu şekilde ölçülebilir:

Sayı : günlük web sitesi tıklama sayısı

Doğru/Yanlış : aylık katılım Hedefine ulaşılıp ulaşılmadığı

Para birimi : abonelerden elde edilen gelir

Görevler: 35 müşteri veya kullanıcıyla görüşerek geri bildirim alın

Hedefleriniz ve amaçlarınız hazır olduğunda, ClickUp'ta hedeflerinizin ilerlemesini takip edebilirsiniz!

Ancak bu harika kalecinin yapabileceklerinin hepsi bu kadar değil 🥅.

Takımınızın ClickUp'ı kullanarak hedefleri nasıl belirleyebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

Ama daha fazlası da var!

Bir ürün yöneticisi olarak, hiçbir zaman yeterli fonksiyonelliğe sahip olamayacağınızı biliyoruz.

Bu nedenle, aşağıdaki gibi diğer harika özelliklerden de yararlanabilirsiniz:

50'den fazla görev otomasyonu : proje yönetimi süreçlerinizi otomatikleştirin

Belgeler: Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak projeler üzerinde işbirliği yapın ve düzenlemeler yapın

Atanan Yorumlar: Hiçbir şeyin atlanmamasını sağlamak için takım üyelerine yorumlar atayın

Sohbet görünümü: işinizle ilgili veya gündelik konuşmaları işinizin yanı sıra takım üyeleriyle yapın

Not defteri: fikirleri veya listeleri hızlıca not almak için kişisel not defteri

Global Time Tracker: Takımların görevleri ve projeleri tamamlamak için ne kadar zaman harcadığını izleyin

Öncelikler: Takımınızın hangi görevleri önce ele alması gerektiğini bilmesi için görev önceliklerini atayın

Şablonlar: Tutarlılık sağlamak ve projelerde bir adım önde olmak için hazır şablonları kullanın

Mobil Uygulamalar: hareket halindeyken projeleri bir profesyonel gibi yönetin

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Sertifika alma zamanı ✅

Ürün yönetimi sertifikası, hem iş performansınıza hem de gelecekteki iş fırsatları için özgeçmişinize değer katar. Bu kurslarda edineceğiniz bilgi ve beceriler, sizi harika bir ürün yöneticisine dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Yapmanız gereken tek şey, kariyer yolunuza uygun sertifikayı bulmak için burada listelediğimiz beş kursu incelemek.

Ancak unutmayın, doğru ürün yönetimi aracı olmadan, deneyimli bir ürün yöneticisi bile eğitimini maksimum kapasiteye çıkaramaz.

Agile Gösterge Panellerinden gelişmiş Takım Raporlamasına kadar uzanan özellikleriyle ClickUp, eğitiminizi en iyi şekilde değerlendirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak edinin ve sertifikalı bir ürün yöneticisi gibi hissedin: