2025 yılında profesyonel gelişiminizi destekleyecek en iyi 10 CRM sertifikası

Tüm başarılı işleri birbirine bağlayan ortak bir konu, derin müşteri ilişkileri. Tüm sağlıklı ilişkiler güvene dayanır. Ve insanlar güvendikleri kişilerle iş yapar.

Müşteri ilişkileri yöneticileri, işiniz ve müşterileriniz arasındaki köprüdür. Müşterilerinizin sorunlarını çözmek ve işlerini büyütmek için güvendikleri kişilerdir.

Bir müşteri ilişkileri yöneticisi, müşteri beklentilerini yönetmeli, geri bildirimleri izlemeli, satış süreçlerini ve pazarlama otomasyonunu anlamalı, iletişimi ve verileri yönetmeli ve müşteri memnuniyetini sağlamalıdır. Doğru beklentileri belirlemek ve zorlu insanları ve durumları nasıl yöneteceğini bilmek de cabası.

Bu kadar yüksek beklentiler, müşteri ilişkileri yöneticisi olarak bu beklentileri karşılamak ve büyümek için tutarlı eğitim ve beceri geliştirme gerektirir.

CRM sertifikasına kaydolmak, CRM en iyi uygulamaları konusunda uzmanlık ve bilgi geliştirmek için mükemmel bir yoldur. Neyse ki, birçok CRM sertifikası, uzman bir CRM profesyoneli olmak için gereken beceri ve bilgileri geliştirmenize yardımcı olur.

CRM Sertifikası Nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sertifikası, bir kişinin müşteri ilişkilerini yönetme ve CRM raporları, platformları, satış, pazarlama otomasyonu ve veri yönetimi geliştirme konusundaki bilgilerini doğrular.

Bu sertifika, müşteri veri analitiği, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama otomasyonunu kapsar. CRM sertifika programları, çeşitli CRM stratejileri, CRM platformları, kullanım örnekleri, teknikler ve en iyi uygulamalar hakkında kapsamlı bilgi edinmenize yardımcı olur.

CRM Sertifikası Almanın Avantajları

Kuruluşlar, CRM sertifikasına, özellikle de saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmiş sertifikaya büyük değer vermektedir. Bu sertifikaya sahip olmak, özellikle yeni müşteri etkileşim stratejileri geliştirmek için çok değerli bir takım üyesi olmanızı sağlar. Ve daha fazla avantajı vardır:

Gelişmiş verimlilik: Bir CRM sertifikasyon kursu, mevcut kaynakları kullanmak ve Bir CRM sertifikasyon kursu, mevcut kaynakları kullanmak ve verimliliği artırmak için gerekli araçları ve teknikleri sağlar. Sunum becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, şirketin satış, pazarlama ve müşteri memnuniyeti oranlarını da artırır

Rekabet avantajı ve uyarlanabilirlik: Bir sertifika, rakiplerinizin önünde olmanıza yardımcı olur. Ayrıca, sizi en son sektör trendlerine ve teknolojilere kolayca uyum sağlayabilen ve CRM alanında potansiyel bir lider olarak pozisyonlandırır

Küresel tanınma: Bazı CRM sertifikaları uluslararası düzeyde tanınmaktadır ve bu da yurtdışındaki fırsatları keşfetmenize yardımcı olacaktır

Ağ oluşturma fırsatları: CRM sertifikalı bir profesyonel olduğunuzda, sektör uzmanlarından oluşan özel bir topluluğun parçası olursunuz. Kariyerinizin ilerleyen aşamalarında yararlanabileceğiniz bilgi ve bağlantılara sahip diğer CRM uzmanlarıyla ağ oluşturun

İş büyümesi: Uzman bir CRM olarak, kuruluşunuzun müşteri ilişkilerini yönetme, satışları artırma ve pazarlama otomasyonunu uygulama şeklini değiştirin. Bu, daha yüksek müşteri sadakati ve daha fazla gelir ile sonuçlanır

Kariyerinizde ilerleme: Kuruluşlar, uzun vadeli CRM çözümleri sunabilen, daha sorunsuz bir iş akışı sağlayabilen ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilen CRM sertifikalı çalışanlara sahip olmaya büyük önem vermektedir

Artık CRM sertifikasının ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Bir sonraki görev, doğru CRM sertifika programını bulmak. Birçok seçenek var ve doğru olanı seçmek çok önemli.

Kariyeriniz için En İyi CRM Sertifikasını Bulma

En iyi on CRM sertifikasını içeren bir liste hazırladık. Aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak size en uygun olanı seçin.

Kariyer hedefi: Geliştirmek istediğiniz belirli becerileri belirleyerek başlayın. CRM sertifika programları, pazarlama, müşteri hizmetleri, satış ve veri yönetimi gibi çeşitli alanlardaki profesyonellere hitap eder. Bu nedenle, kariyerinizdeki eksiklikleri giderecek bir program seçin.

Uzmanlık: Uzmanlaşmak istediğiniz alana odaklanan bir CRM sertifika programı seçin. Pazarlama otomasyonunda uzmanlaşmak istiyorsanız, bu alanda uzmanlaşmış bir program seçin

Pazar itibarı: Yüksek önerilerle gelen, iyi yorumlar alan ve sektörde iyi bir üne sahip bir CRM sertifika programı arayın

İşletmelerde uygulama: Program müfredatını inceleyerek, öğretilen araç ve tekniklerin işletmenize ve sektörünüze uygun olduğundan emin olun. Örneğin, bazı sertifikalar yalnızca satış uzmanlığı geliştirmeye odaklanırken, diğer programlar veri yönetimine odaklanır. İşletmenizin ihtiyacı buysa, iki ayrı kurs yapmak yerine her ikisine de odaklanan bir kursu tercih edin

Program içeriği ve biçimi: Programın içeriğini inceleyerek müfredatın yüksek talep gören becerileri öğretip öğretmediğini kontrol edin. İyi bir program, deneyimli sektör profesyonelleri tarafından verilen teorik ve pratik dersleri içermelidir

Ek kaynaklar: Programın sertifika ve çalışma materyallerinin yanı sıra size başka neler sunduğunu da değerlendirin. Sertifikalı yöneticilerden oluşan küresel bir topluluk, forumlar vb. sunan sertifikaları tercih edin.

Fiyatlandırma ve süre: Programa ayırdığınız zaman ve para açısından ROI'yi değerlendirin ve bu taahhüdün profilinize anlamlı bir değer katıp katmayacağını düşünün

Sertifika gereksinimleri: Bazıları belirli zorunlu beceri setlerine sahip olmanızı gerektirdiğinden, programa uygun olup olmadığınızı kontrol edin

10 CRM Sertifikası

İşte inceleyebileceğiniz 10 CRM sertifikası. Size en uygun programı seçmenize yardımcı olmak için her sertifikanın fiyatını, kurs seviyesini, süresini ve anahtar konularını ele aldık.

1. Microsoft Dynamics 365 Temelleri (CRM)

microsoft aracılığıyla

Bu sertifika, Microsoft 365'in temellerini ve pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış gibi CRM fonksiyonlarını yönetmedeki uygulanabilirliğini öğretir. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi iş fonksiyonları hakkında temel bilgilere sahip kişiler için daha uygundur.

Program, CRM temellerinde uzmanlık geliştirmenize ve proje yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu sertifika bir yıl geçerlidir ve bir yıl daha uzatılabilir. Yenilemeler ücretsizdir.

Kurs Seviyesi: Başlangıçtan ileri seviyeye

Anahtar Konular: Satış, müşteri hizmetleri, saha hizmeti, müşteri içgörüleri

Sınav Süresi: 65–140 dakika

Fiyat: 99 $

Bu program, pazarlama ve satış programları kuran Fonksiyonel Danışmanlar olma yolunda ilerleyen profesyoneller içindir. Kurs müfredatı, potansiyel müşteri dönüşümü, çok kanallı iletişim stratejileri ve marka oluşturma gibi fonksiyonları içerir. Bu program, daha fazla satış elde etmek için pazarlama fonksiyonlarını otomatikleştirmek üzere Dynamics 365 platformunu kullanmayı öğretir.

Bu CRM sertifikasına sahip adayları işe almak, BT hizmetleri şirketleri arasında çok saygı görmektedir. Bu sertifika bir yıl geçerlidir ve bir yıl daha uzatılabilir. Yenilemeler ücretsizdir.

Kurs Seviyesi: Orta ve ileri düzey profesyoneller

Anahtar Konular: Müşteri adayı yönetimi, segmentasyon, e-posta pazarlaması, müşteri yolculuğu

Sınav Süresi: 65–140 dakika

Fiyat: 165 $

3. Microsoft Dynamics 365 Müşteri Hizmetleri Fonksiyonel Danışmanı

microsoft aracılığıyla

Microsoft tarafından sağlanan üç CRM sertifikasından en alakalı olanıdır, çünkü müşteri hizmetleri, kalite, güvenilirlik, verimlilik ve müşteri memnuniyetine odaklanır. Bu CRM sertifikası, müşteri hizmetleri ile ilgili CRM araçları ve tekniklerinde uzmanlaşmanıza yardımcı olur.

İş zekası, otomasyon ve vaka yönetimi modülleri, müşteri hizmetleri ve desteği için çok önemlidir. Ancak, bu programa başvurmak için en az bir ila üç yıllık deneyim gereklidir.

Kurs Seviyesi: Orta ve ileri düzey profesyoneller

Anahtar Konular: Bilgi yönetimi, veri analizi ve içgörüler, müşteri hizmetleri

Sınav Süresi: 65–140 dakika

Fiyat: 165 $

4. HubSpot ile CRM'ye giriş

coursera aracılığıyla

Kurs Seviyesi: Başlangıç

Bu CRM sertifikası, Müşteri İlişkileri Yönetiminin temellerini öğrenmenizi sağlayacak en temel sertifikadır.

Coursera proje ağındaki uzmanlar tarafından verilen bu kurs, HubSpot hesabı oluşturmayı, satış süreçlerini yönetmeyi, e-posta iletişimi için en iyi uygulamaları ve raporlama gösterge panelini özelleştirmeyi öğretecektir.

Anahtar Konular: Müşteri hizmetleri, CRM, satış operasyonları, pazarlama, veri yönetimi

Süre: 2 saat

Fiyat: Ücretsiz

5. HubSpot CRM Uygulama Akreditasyonu

Bu kurumsal düzeydeki akreditasyon, kuruluşunuzun geçen yıl içinde büyük kurumsal müşteriler için HubSpot CRM platformunu başarıyla uygulayabildiğini doğrular. Bu akreditasyona başvurmadan önce, kuruluş düzeyinde belirli ön koşul sertifikalarını tamamlamanız gerekir.

HubSpot, akreditasyon yoluyla kurumsal kimliğinizi oluşturduktan sonra doğru müşterilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır. Başvuru süreci üç turdan oluşur ve HubSpot'un Platinum, Diamond ve Elite ortaklarına açıktır.

Kurs Seviyesi: Kurumsal düzey veya ileri düzey

Anahtar Konular: Çözülmüş gerçek iş sorunlarına ilişkin sunumlar, video vaka çalışması gönderi, mülakat ve soru-cevap

Süre: Başvuruyu incelemek için 3 ay

Fiyat: Platinum, Diamond veya Elite abonelerine açıktır

6. Salesforce Sertifikalı Yönetici

salesforce aracılığıyla

Salesforce Yönetici Sertifikası programı, CRM ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış profesyoneller için uygundur. Kurs müfredatı ileri düzeydedir ve çalışma materyali kapsamlıdır.

Bu, oldukça saygın bir CRM sertifikasıdır ve aynı alanda öğrenim gören diğer kişilerden oluşan bir topluluğa (Trailblazers) katılma fırsatı sunar. Kurs müfredatı özelleştirilebilir.

Kurs Seviyesi: Başlangıçtan orta seviyeye

Anahtar Konular: Salesforce CRM uygulamalarını anlama

Süre: Kendi hızınızda

Fiyat: Sınav kayıt ücreti 200 $ + vergiler; Tekrar sınav ücreti 100 $ + vergiler

7. NetSuite Yönetici Sertifikası

NetSuite Administrator sertifikası, bir kişinin NetSuite çözümlerini yönetme becerilerini ve deneyimini doğrular. Ancak önce, NetSuite'in özellikleri, fonksiyonları ve yetenekleri hakkındaki bilgilerinizi doğrulayan NetSuite SuiteFoundation sertifikasına sahip olmanız gerekir.

Bu sertifikaya başvurmadan önce, en az bir yıl boyunca NetSuite hesaplarını yönetme konusunda kanıtlanmış becerilere sahip olmanız gerekir.

Kurs Seviyesi: Orta ve ileri düzey

Anahtar Konular: Veri güvenliği, kurulum ve yönetim, NetSuite ile çalışma

Süre: 90 dakika

Fiyat: 250 $

8. Freshdesk Ürün Uzmanı Sertifikası

Herhangi bir kurs almadan Freshdesk Ürün Uzmanı Sertifikası'nı alın. Ancak, sınavı geçmek için Freshdesk platformunu yönetme, kurma ve ş akışı sorunlarını çözme konusunda pratik deneyime ihtiyacınız vardır.

Kurs Seviyesi: Başlangıçtan ileri seviyeye

Anahtar Konular: Freshdesk'i kurma, müşteri desteği, iş akışı ve otomasyon

Süre: 60 dakika

Fiyat: Ücretsiz

9. Sertifika: Zendesk Destek Yöneticisi Uzmanlık Sınavı

zendesk aracılığıyla

Zendesk Destek Yöneticisi olarak uzmanlığınız varsa ve en az üç ay bu alanda çalıştıysanız, bu sertifika tam size göre. Ayrıca Temel Destek Öğrenim Yolu'nu da tamamlamanız gerekir. Kurs, çevrimiçi eğitimle başlar, ardından hazırlık sınavı ve final sınavı gelir.

Bu sertifikayı alarak, Zendesk Destek sistemi hakkındaki bilgilerinizi derinleştirerek uzman bir takım üyesi haline gelir ve kariyer olanaklarınızı artırırsınız.

Kurs Seviyesi: Orta

Anahtar Konular: Zendesk desteğine tam hakimiyet

Süre: 105 dakika

Fiyat: 350 $

10. Pazarlama Kanalı Stratejisi ve B2B2C Pazara Giriş Yolları Uzmanlığı

via C oursera

Coursera'da sunulan bu CEM sertifikası, doğru pazarlama stratejisini oluşturarak nasıl değer sağlayacağınızı öğretir. Bu kurs, birkaç yıllık deneyime sahip CRM profesyonelleri için yararlıdır.

Doğru kanal ortaklarıyla iş birliği yaparak, çok kanallı pazarlama ve yönetimle ve benzersiz fiyatlandırma ve paketleme stratejileri uygulayarak nasıl değer sunabileceğinizi öğrenin.

Kurs Seviyesi: Orta

Anahtar Konular: Değer oluşturma, dağıtım, B2B, ortaklık

Süre: 6 saat

Fiyat: Üç ay için 100 dolar

Bu listede onurlandırılmaya değer bir sertifika, sertifikalı iş ortakları aracılığıyla sunulan Zoho CRM Sertifikalı Danışman sertifikasıdır. Zoho, dünya çapında milyonlarca küçük işletme tarafından kullanılan popüler bir CRM yazılımıdır.

ClickUp ile CRM Görevlerini ve Projeleri Yönetme

ClickUp Liste Görünümünde Müşteri Etkileşimlerini İzleyin ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı: Kullanıcı Arayüzüne Bir Bakış

En iyi CRM sertifikalarını öğrendiğinize göre, bir sonraki adım, size en uygun CRM yazılımını nasıl kuracağınızı anlamaktır.

İyi bir müşteri ilişkileri yöneticisi, CRM hijyeninde mükemmel olacaktır; kişileri güncel tutar, anlaşmaların doğru durumunu günceller, ilişki risklerini işaretler vb.

Bunu sağlamak için, çeviklik ve uyarlanabilirlik, CRM ihtiyaçlarınızı karşılayan, müşteri etkileşimlerini yöneten ve müşteri ilişkilerini besleyen bir platforma ihtiyacınız var.

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile projelerinizi yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

Hepsi bir arada bir araca ihtiyacınız var, ancak bir CRM aracı tüm proje yönetimi yazılımı özelliklerine sahiptir. Peki böyle bir araç var mı? Evet, ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını yapar!

CRM ve Proje Yönetimi Platformu olarak ClickUp

Bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, projeleri baştan sona izlemeye yardımcı olur. ClickUp, takım iletişimi ve işbirliğini geliştirir , çalışanları proje durumları hakkında bilgilendirir, iş akışlarını kolaylaştırır ve görevleri otomatikleştirir.

Bir CRM platformu olarak ClickUp, daha iyi müşteri ve görev görünürlüğü, veri yönetimi ve iş akışı için CRM fonksiyonlarınızı tek bir yerde sorunsuz bir şekilde entegre etmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın CRM yazılımı, müşterileri ve potansiyel müşterileri takip etmek ve beslemek için çözümler sunar. Şunları elde edersiniz:

15'ten fazla son derece esnek görünüm: Satış ve pazarlama takımlarınıza liste görünümü, Kanban panoları, tablo görünümü ve daha fazlası gibi birden fazla görünüm sunarak Satış ve pazarlama takımlarınıza liste görünümü, Kanban panoları, tablo görünümü ve daha fazlası gibi birden fazla görünüm sunarak müşteri etkileşimlerini , siparişleri ve satış sürecini sorunsuz bir şekilde yönetin

Dönüm noktaları: Görevlerinizin ilerlemesini takip edin. ClickUp, görevlerinizi daha küçük projelere bölmenize yardımcı olur. Bu projeleri izleyerek, bütçe dahilinde zamanında teslim edilmesini sağlayabilirsiniz

: CRM kurulumunuzu oluşturun ve ClickUp platformundaki önceden oluşturulmuş CRM şablonlarından birini kullanın. ClickUp CRM Şablonları: CRM kurulumunuzu oluşturun ve ClickUp platformundaki önceden oluşturulmuş CRM şablonlarından birini kullanın. Google E-Tablolar CRM şablonu Satış CRM şablonu, Komisyon İzleme CRM şablonu ve Emlak CRM Şablonu gibi belirli iş hedeflerine yönelik 12'den fazla önceden oluşturulmuş şablona sahiptir

50'den fazla müşteri verisi görselleştirmesi: Müşterilerin yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutları gibi müşteri verilerini analiz etmek için üst düzey görünümler erişin

Merkezi müşteri erişimi: Yeni anlaşmalar ve Yeni anlaşmalar ve müşteri profilleri dahil olmak üzere pazarlama otomasyonunuzu merkezi bir e-posta merkezi aracılığıyla hızlandırın

Kolaylaştırılmış müşteri veritabanı: Tüm müşteri verilerinizi tek bir yerde depolayın ve analiz edin

Entegrasyonlar: ClickUp'ın yerel ve üçüncü taraf entegrasyonları sayesinde, birden fazla sekme açmanın karmaşasına veda edin

Hareket halindeyken erişim: Takımınızın Takımınızın görevleri daha hızlı tamamlaması için ihtiyaç duydukları anda ve yerde verilere erişmelerini sağlayarak onlara güç verin

Portföyler: Tüm müşteri etkileşimlerinizi ve onları kazanmak için başlatılan süreçleri kaydedin. Tüm bilgiler aynı platformda mevcut olduğundan, diğer paydaşlar da bunlara erişebilir ve stratejilerini planlayabilir

İster müşteri veritabanınızı büyütmek isteyen genç bir kurumsal ister faaliyetlerinizi daha da genişletmek isteyen deneyimli bir iş sahibi olun, CRM yazılımımız tüm bu alanları kapsar.

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ClickUp'ın CRM şablonları

CRM şablonlarımız, müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili süreçleri kolaylaştırmak ve standartlaştırmak için CRM yazılımı içinde önceden tasarlanmış biçimler veya çerçevelerdir. Bu şablonları belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirin.

ClickUp, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz kullanıma hazır çok sayıda şablon sunar.

Aşağıda, en çok kullanılan ClickUp şablonlarından bazılarını veriyoruz.

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış süreçlerini, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

Satış Boru Hattı CRM Şablonu: Bu şablon, satış boru hattınızla ilgili tüm ayrıntıları ve güncellemeleri yönetir. Bu CRM şablonu, potansiyel müşterilerden müşteri yenilemelerine kadar tüm satış bilgilerini düzenlemek ve bunlarda gezinmek için harika bir yol sunar. Bu şablonun bazı harika özellikleri şunlardır Dört görünüm, Yedi ClickApp ve "Yenileme zamanı", "Demo" ve "Onboarding" gibi 30 görev durumu. Görev durumlarını ve görev atanan kişileri yönetmek için entegre otomasyon Müşteri verilerini yönetmeyi kolaylaştıran sürükle ve bırak arayüzü Acil durum, değer ve potansiyele göre potansiyel müşterileri kolayca önceliklendirme

Dört görünüm, yedi ClickApp ve "Yenileme zamanı", "Demo" ve "Onboarding" gibi 30 görev durumu

Görev durumlarını ve görevlere atanan kişileri takip etmek için entegre otomasyon

Müşteri verilerini kolayca yönetmenizi sağlayan sürükle ve bırak arayüzü

Acil durum, değer ve potansiyele göre potansiyel müşterileri kolayca önceliklendirme

Dört görünüm, yedi ClickApp ve "Yenileme zamanı", "Demo" ve "Onboarding" gibi 30 görev durumu

Görev durumlarını ve görevlere atanan kişileri takip etmek için entegre otomasyon

Müşteri verilerini kolayca yönetmenizi sağlayan sürükle ve bırak arayüzü

Acil durum, değer ve potansiyele göre potansiyel müşterileri kolayca önceliklendirme

Bu şablonu kullanarak uzman düzeyinde verimlilikle müşterileri, geri bildirimleri ve öncelikleri düzenleyin

Müşteri Hizmetleri Yönetimi CRM Şablonu: Müşterilerinize eşsiz bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak, başarılı bir müşteri ilişkisi kurmanın ilk adımıdır. Bu şablon, gelen her bilet, sohbet ve sorunu ustaca yöneterek bunu başarmanıza yardımcı olur. Bu şablonun bazı harika özellikleri şunlardır Altı temel görev durumu, beş özel alan, yedi görünüm ve boru hattındaki her işlemi yönetmek ve izlemek için otomasyon yetenekleri Müşterileri, geri bildirimleri ve öncelikli görevleri hassas bir şekilde düzenleme Önceden oluşturulmuş müşteri hizmetleri talep anketleri gönderme ve müşteri ve iş ortağı memnuniyet derecelendirmelerini izleme Bilet sorunlarını çözerken takımlar arasında Müşterilerinize eşsiz bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak, başarılı bir müşteri ilişkisi kurmanın ilk adımıdır. Bu şablon, gelen her bilet, sohbet ve sorunu ustaca yöneterek bunu başarmanıza yardımcı olur. Bu şablonun bazı harika özellikleri şunlardır Altı temel görev durumu, beş özel alan, yedi görünüm ve boru hattındaki her işlemi yönetmek ve izlemek için otomasyon yetenekleri Müşterileri, geri bildirimleri ve öncelikli görevleri hassas bir şekilde düzenleme Önceden oluşturulmuş müşteri hizmetleri talep anketleri gönderme ve müşteri ve iş ortağı memnuniyet derecelendirmelerini izleme Bilet sorunlarını çözerken takımlar arasında kolay işbirliği sağlama

Altı temel görev durumu, beş özel alan, yedi görünüm ve otomasyon yetenekleri ile satış sürecindeki her işlemi yönetebilir ve izleyebilirsiniz

Müşterileri, geri bildirimleri ve öncelikli görevleri hassas bir şekilde organize etme

Önceden hazırlanmış müşteri hizmetleri talep anketleri gönderme ve müşteri ve iş ortağı memnuniyet derecelendirmelerini izleme

Bilet sorunlarını çözerken takımlar arasında kolay işbirliği sağlama

Altı temel görev durumu, beş özel alan, yedi görünüm ve otomasyon yetenekleri ile tüm işlemleri yönetebilir ve takip edebilirsiniz

Müşterileri, geri bildirimleri ve öncelikli görevleri hassas bir şekilde organize etme

Önceden hazırlanmış müşteri hizmetleri talep anketleri gönderme ve müşteri ve iş ortağı memnuniyet derecelendirmelerini izleme

Bilet sorunlarını çözerken takımlar arasında kolay işbirliği sağlama

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Müşterileriniz en iyi reklamcılarınızdır. Müşterilerinizin markanızdan sürekli memnun kalmalarına yatırım yapmak, onların sizi diğer potansiyel müşterilere tavsiye etmelerini istiyorsanız çok önemlidir.

Müşterilerinizi memnun etmeyi öğrenmek başlı başına bir sanattır ve çok çeşitli beceriler gerektirir. Bu sertifikalarla bu becerileri öğrenebilir, geliştirebilir ve mükemmelleştirebilirsiniz.

İyi bir ilişki yöneticisi, doğru araçları kendi yararına nasıl kullanacağını bilir. CRM iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve proje yönetimi yeteneklerinizi geliştirmek için ClickUp gibi bir araç kullanın. ClickUp CRM, özellikle CRM ve proje yönetiminin iki kritik fonksiyonunu bir araya getirdiği için işinize mükemmel bir katkı sağlar.

CRM platformu olarak da işlev gören bir proje yönetimi çözümüne sahip olduğunuzda, zaman, çaba ve maliyetlerden tasarruf eder, uzun vadede marjlarınızı ve verimliliğinizi artırırsınız.

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