İçgörüler Kazanmak ve Ürününüzü Mükemmelleştirmek için En İyi 10 Müşteri İzleme Yazılımı

Sürekli değişen iş dünyasında müşteri verileri sadece yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyi besleyen can damarıdır. Her tıklama, satın alma veya etkileşim, ürününüzü iyileştirmek ve rekabet gücünüzü korumak için kullanabileceğiniz birer bilgi hazinesidir.

Çoğu zaman anlaşılması zor olan müşteri beklentilerini karşılamak için, onların kalplerine ve zihinlerine her zamankinden daha derinlemesine dalmanız gerekir. İşte bu noktada müşteri izleme sistemi devreye girer. Bu son teknoloji çözümler, alıcılarınızın karmaşık davranışlarını ve tercihlerini haritalandırmanıza ve yorumlamanıza yardımcı olur.

Bu makalede, teklifinizi müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirmenize yardımcı olmak için 2024'ün en iyi 10 müşteri izleme yazılımını sunacağız. ?

Müşteri İzleme Yazılımı Nedir?

Müşteri izleme yazılımı, işletmelerin çeşitli temas noktalarında müşteri etkileşimlerini ve davranışlarını izlemelerine, kaydetmelerine ve analiz etmelerine olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Müşteri tabanınız hakkında değerli bilgiler edinmenizi sağlayarak hedef kitlenizin tercihlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini çözmenize yardımcı olur.

Yazılım, web sitelerinden, mobil uygulamalardan, sosyal medyadan ve e-postalardan veri toplayarak kapsamlı bir müşteri profili oluşturur, böylece müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. ?

ClickUp Beyaz Tahtalarında bir CRM iş akışı otomasyonunu haritalamak için ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanın

Anahtar özellikler genellikle web sitesi ziyaretlerini izleme, satın alma geçmişlerini analiz etme, sosyal medya etkileşimlerini izleme ve müşteri hizmetleri etkileşimlerini kaydetmeyi içerir. Veri analitiği sayesinde, müşteri izleme yazılımı eğilimleri belirler, müşteri tabanınızı segmentlere ayırır ve pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarını kişiselleştirir.

Bu yazılım, müşteri memnuniyetini ve deneyimlerini artırmak, pazarlama stratejilerini optimize etmek ve nihayetinde gelir artışını sağlamak için çok önemlidir. Her etkileşimin anlamlı ve verimli olmasını sağlayarak, sizin ve satış takımınızın bilinçli kararlar almasına, teklifleri özelleştirmesine ve müşterilerinizle kalıcı ilişkiler kurmasına olanak tanır.

Doğru müşteri izleme yazılımını seçme

En iyi müşteri izleme yazılımını seçerken dikkate almanız gereken beş önemli özellik şunlardır:

Kullanıcı dostu: İzleme yazılımı, farklı teknik beceri düzeylerine sahip takım üyeleri tarafından kullanılabilecek kadar sezgisel olmalıdır Entegrasyon: E-ticaret, CRM sistemi ve e-posta pazarlama platformları gibi mevcut araç ve sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır Analitik ve raporlama: Toplanan verilerden anlamlı içgörüler elde etme yeteneği, bilinçli karar verme ve etkili pazarlama stratejileri için çok önemlidir Ölçeklenebilirlik: Müşteri izleme yazılımı, artan veri hacimlerini yönetebilmeli ve kesintiye uğramadan gelişen izleme ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmelidir Güvenlik: İzleme yazılımının veri gizliliği düzenlemelerine uygun olduğundan ve hassas müşteri verilerini korumak için sağlam güvenlik önlemleri sunduğundan emin olun

en İyi 10 Müşteri İzleme Yazılımı

Artık müşteri izleme yazılımının ne olduğunu ve doğru yazılımı nasıl seçeceğinizi bildiğinize göre, piyasadaki en iyi 10 çözüm seçimimizi keşfetme zamanı geldi. Bu yazılımların özelliklerini ve avantajlarını derinlemesine inceleyeceğiz ve müşteri memnuniyetini ve izleme çabalarınızı nasıl güçlendirebileceklerini göstereceğiz, bizi izlemeye devam edin!

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, müşteri ilişkileri yönetiminin ( CRM ) karmaşıklığını basitleştiren ve müşteri verilerinizin tüm potansiyelini kullanmanızı sağlayan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Satış süreçlerini izleme, müşteri hesaplarını yönetme ve departmanlar arası işbirliğini kolaylaştırma işlevlerini sorunsuz bir şekilde entegre eder.

ClickUp'ı farklı kılan, müşteri verilerini analiz etmedeki çok yönlülüğüdür. 15'in üzerinde esnek görünüm ile potansiyel müşteri etkileşimleri, müşteri yolculukları ve daha fazlası hakkında içgörüler elde edebilirsiniz. İzleme için basit bir liste veya tablo düzeni mi, yoksa Gantt, Zaman Çizelgesi ve Pano görünümleri aracılığıyla karmaşık bilgi görselleştirme mi tercih ederseniz, ClickUp size her şeyi sunar. ?

ClickUp Hedefler ve Gösterge Panelleri özellikleri, ilerlemeyi otomatik olarak izlerken kampanya hedeflerini, zaman çizelgelerini ve hedefleri tanımlamanıza olanak tanır. Bu işlevler, pazarlama huninizin, takım programınızın ve iş yükü yönetiminizin mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlayarak pazarlama takviminizi zahmetsizce yürütmenizi sağlar.

Test varyasyonlarını analiz etmek söz konusu olduğunda, platform "önce" ve "sonra" kullanıcı davranış verilerini yakalamanıza ve kolay karşılaştırma için Liste veya Pano Görünümü'nde düzgün bir şekilde birleştirmenize olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri veritabanının oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirmek için özel olarak tasarlanmış güçlü CRM özellikleri ve ücretsiz şablonlar sunar

ClickUp Formları ile potansiyel müşterileri değerlendirin ve önemli verileri düzenleyin

Müşteri verileriniz hakkında daha derin içgörüler ve tüm müşteri ile ilgili işlere tam bir genel bakış için ClickUp Gösterge Panelleri

Liste, Pano, Takvim ve Tablo dahil olmak üzere iş akışlarını yönetmek ve verileri işlemek için 15'in üzerinde görünüm seçeneği sunar

ClickUp Hedefleri ile otomatik ilerleme raporlaması sağlar

CRM deneyimini geliştirmek için 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulama ve hizmetle entegre olur

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre platform yavaş olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. HubSpot

hubspot aracılığıyla

HubSpot, müşteri izleme ve iş ilişkilerinizi yönetme için tanınmış ve çok yönlü bir araçtır. Otomatik veri girişi, potansiyel müşteri yönetimi, belge izleme, boru hattı yönetimi ve biletlemeyi basitleştiren kapsamlı bir özellik paketi sunar ve tüm bunlar tek bir kullanıcı dostu pakette bir araya getirilmiştir.

Bu yazılım, yeni potansiyel müşterileri belirlemek için web etkileşimi, mevcut hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yerleşik raporlama özellikleri aracılığıyla müşteri ilişkileri faaliyetleri dahil olmak üzere çeşitli CRM yönlerini izlemenizi sağlar.

Verimliliğinizi artırmanın kolay bir yolu entegrasyonlardır. HubSpot'un App Marketplace, ClickUp için olanı da dahil olmak üzere 1.000'den fazla entegrasyon seçeneği sunar. ?

HubSpot'un en iyi özellikleri

Etkileşimlerin zaman çizelgesi ve e-posta bildirimleri ile kişileri kolayca ekleyin, izleyin ve etkileşim kurun

Satış boru hattınızın durumuna ilişkin net bir genel bakış sağlar ve görevleri etkili bir şekilde önceliklendirir

Basit raporlama ile web ve e-posta etkileşimlerini, hedeflerin gerçekleştirilmesini ve müşteri faaliyetlerini izleyin

CRM aracı, ClickUp dahil 1.000'den fazla araçla entegre olur

HubSpot sınırlamaları

Giriş yapmak zaman alıyor

Diğer müşteri hizmetleri yazılımlarına kıyasla bazı kullanıcılar için biraz pahalı

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $ (sadece yeni müşteriler için)

Profesyonel: 1.600 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

3. EngageBay

EngageBay, işletmelerin müşterilerini yönetme şeklini basitleştiren yetenekli bir müşteri izleme yazılımıdır. CRM, pazarlama otomasyonu ve yardım masası özelliklerini bir araya getirerek, kuruluşların müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmasına, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde izlemesine ve müşteri hizmetlerini iyileştirmesine olanak tanır.

Sistem, şirketlerin müşteri iletişimlerini sistematik olarak kaydetmesine ve kayda almasına olanak tanır. Bu merkezi yaklaşım, tüm etkileşimleri yakalayarak müşteri ilişkileri hakkında değerli bilgiler sağlar. ?

Bir yardım masası aracılığıyla e-postaları ve web sohbetlerini zahmetsizce izleyebilir, satın alımlar ve form gönderimleri dahil olmak üzere müşteri iletişim bilgilerini ve etkileşimlerini bir araya getirebilirsiniz. Bu arada, yazılım müşteri verilerini içgörülü raporlara dönüştürerek veriye dayalı kararlar almanızı, eğilimleri belirlemenizi ve müşteri etkileşim stratejilerinizi iyileştirmenizi sağlar.

EngageBay'in en iyi özellikleri

CRM, pazarlama otomasyonu ve yardım masası işlevlerini bir araya getirir

Kapsamlı bir müşteri genel görünümü için ilgili verileri CRM sisteminde depolar

Müşteri verilerini veriye dayalı kararlar almak için raporlara dönüştürür

E-posta ve web sohbeti izleme dahil olmak üzere müşteri hizmetleri için güçlü özellikler içerir

EngageBay sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

EngageBay fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 13,79 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 45,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 91,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

EngageBay puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

4. Monday. com

Monday.com ile satın alma geçmişinden e-posta etkinliğine, teklif yönetiminden dijital imzaya kadar çeşitli müşteri etkileşimlerini takip edebilirsiniz. Bu kapsamlı yaklaşım, müşteri ilişkilerinizi 360 derece görünüm ile sunar. ?

50'den fazla entegrasyon ile yazılım, takımınızın çeşitli kanallardaki müşteri etkileşimlerini zahmetsizce izlemesini sağlayarak verilerinizi birleştirir ve iş akışınızı kolaylaştırır.

Monday.com, proje ve takım yönetimine yönelik çok sayıda özellik sunarken, bazı kullanıcılar bu yazılımın özellikle kullanıcı dostu olmadığını belirtiyor. Takımınız daha basit bir araca ihtiyaç duyuyorsa, bazı popüler alternatif çözümleri keşfedebilirsiniz.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Satın alma geçmişini, e-posta etkinliklerini, teklifleri, imzaları ve daha fazlasını izler

50'den fazla entegrasyon kullanarak birden fazla kanalda müşteri etkileşimlerini izler

Özelleştirilebilir gösterge paneli

Monday.com sınırlamaları

Bazı yorumculara göre kullanımı karmaşık

Bazı kullanıcılar için pahalı

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

5. Zoho CRM

Zoho CRM, güçlü analiz ve otomasyon yetenekleri ile müşteri izlemeyi basitleştirir. İşletmelerin bilinçli kararlar almasına, müşteri davranışlarını tahmin etmesine ve operasyonları kolaylaştırmasına olanak tanıyarak müşteri ilişkilerini geliştirmenin vazgeçilmez bir aracıdır. Gelişmiş analiz araçlarıyla değerli içgörüler elde edebilir ve çeşitli iletişim kanallarında kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturabilirsiniz.

Zoho'nun yapay zeka asistanı Zia, satış takımınızın CRM veritabanında gezinmesine ve arama yapmasına yardımcı olur. Bir müşterinin ne zaman yeni bir satın alma işlemi gerçekleştireceğini tahmin ederek, proaktif olarak müşterilerle etkileşim kurabilir, ilgili ürün veya hizmetleri sunabilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilirsiniz.

Zoho CRM'nin öne çıkan özelliklerinden biri, satış takımlarının potansiyel müşterilerle etkileşim kurmasını, önemli müşteri verilerine erişmesini ve anahtar performans göstergelerini (KPI) hareket halindeyken izlemesini sağlayan mobil uygulamasıdır.

Zoho CRM mantıklı bir seçimdir, ancak bu tür yazılımlara çok aşina olmayanlar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir. Uygun bir alternatif bulmak için Zoho alternatifleri seçimlerimizi inceleyin.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Bilgiye dayalı kararlar almak için potansiyel müşteri faaliyetleri, müşteri tercihleri ve önemli belgeler hakkında içgörüler sağlar

Kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturmak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için gelişmiş analiz araçları içerir

Çeşitli iletişim kanalları üzerinden müşterilerle etkileşim kurun

Müşteri davranışlarını tahmin etmek için yapay zeka asistanı

Zoho CRM sınırlamaları

CRM aracı, yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

Verileri indirmek ve toplamak zor

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 €

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 €

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 €

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 €

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

6. Salesforce

Salesforce, iletişim bilgilerinden satış verilerine ve müşteri hizmetleri etkileşimlerine kadar müşteri ilişkilerinin çeşitli yönlerini yönetmek için kapsamlı bir merkez görevi gören bulut tabanlı bir yazılımdır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, satış verilerinize hızlı ve kapsamlı bir genel bakış sunan sezgisel gösterge paneli'dir. Bu görsel temsil, müşteri etkileşimlerini ve satış ilerlemesini izleme sürecini basitleştirir. ?

İletişim yönetimi özelliği ile müşteri bilgilerini tek bir erişilebilir konumda merkezileştirerek müşteri bilgilerini kolayca düzenleyebilirsiniz. Müşteri etkileşimlerini izlemeyi kolaylaştırır ve ilişki yönetimini iyileştirir.

Salesforce, müşteri davranışlarına ve tercihlerine göre takip e-postaları ve kişiselleştirilmiş bildirimler gibi rutin görevleri kolaylaştıran otomasyon yetenekleri ile kullanıcılara güç verir. Bu özellik, manuel iş yükünü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kampanya yürütme ve müşteri etkileşimini de geliştirir.

Ayrıca Salesforce'u ClickUp ile entegre ederek veri paylaşımını, takım işbirliğini ve müşteri ilişkileri yönetimini güçlendiren güçlü bir sinerji yaratabilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Müşteri iletişim bilgilerini, satış verilerini ve hizmet etkileşimlerini izler

Verimli izleme için satış bilgilerine hızlı bir genel bakış sağlar

Kolay izleme ve ilişki yönetimi için müşteri bilgilerini merkezileştirir

Salesforce sınırlamaları

Potansiyel müşteriyi açmak zaman alır

Bazı kullanıcılar için pahalı

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesforce puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

7. Pipedrive

Pipedrive, müşteri ilişkilerini izleme, yönetme ve iyileştirme yöntemlerinde devrim yaratarak mükemmel verimlilik ve müşteri bilgisi elde etmenizi sağlar. Bu yazılımla, ayrıntılı etkileşim geçmişini koruyarak geniş bir kişi ve kuruluş veritabanı oluşturabilir ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

E-posta pazarlamasından takip işlemlerine kadar otomasyon ön plana çıkarak, odak noktanızı gerçekten önemli olan şeye, yani güçlü müşteri ilişkileri kurmaya yöneltmenizi sağlar. AI Sales Assistant ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirmekle kalmaz, müşterilerinizin bir sonraki satın alma için ne zaman hazır olacağını da belirleyebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil! ?

Pipedrive'ın görsel gösterge panelleri ve özelleştirilebilir raporları , kişisel analiz kontrol merkeziniz olarak işlev görür ve darboğazları belirlemenize, performans ölçütlerini izlemenize, gerçekçi hedefler belirlemenize ve bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.

Kullanımı zor bulursanız, her zaman Pipedrive alternatiflerinden bazılarını deneyebilirsiniz.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Müşteri ilişkilerini iyileştirmek için otomasyon ve içgörüler sağlar

Etkileşim geçmişini içeren kapsamlı bir iletişim ve organizasyon veritabanı oluşturur

Bilgiye dayalı kararlar almak için görsel gösterge panelleri ve özelleştirilebilir raporlar sunar

Müşterilerin bir sonraki satın alımlarını tahmin etmek için AI Satış Asistanı

Pipedrive sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Sınırlı entegrasyonlar

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş: 19,90 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 39,90 $/ay kullanıcı başına

Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: 59,90 $/ay kullanıcı başına

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

8. Churn360

Churn360, müşteri davranışlarını izlemeye, potansiyel müşteri kaybı risklerini belirlemeye ve müşteri tutma çabalarını artırmaya adanmış, müşteri başarısı için vazgeçilmez bir yazılımdır. CRM sisteminizden, iletişim kanallarınızdan ve finansal raporlarınızdan gelen verileri entegre ederek müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunar ve eksiksiz bir müşteri yolculuğu genel bakışı sağlar.

Bu yazılım, müşterileri yaşam döngüleri boyunca izleyerek CX temsilcilerine bağlamsal destek için hayati arka plan bilgileri sağlar. Ayrıca müşteri başarı süreçlerini otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırır.

Churn360'ın davranış tetikleyicilerine dayalı segmentasyonu, kişiselleştirilmiş kampanyalarla ürün benimseme ve memnuniyetini artırmanıza olanak tanır. Ayrıca, paylaşılan gösterge panelleri, anlık bildirimler ve güçlü müşteri izleme özellikleri sunar. Bu araç, Intercom, HubSpot, Gmail ve daha fazlası gibi popüler SaaS araçlarıyla kolayca entegre olur.

Churn360'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri kaybı risklerini belirlemek için müşteri davranışlarını izler

Kapsamlı bir genel bakış için CRM sistemlerinden, iletişim kanallarından ve finans raporlarından gelen verileri entegre eder

Müşterileri yolculukları boyunca izler

Churn360 sınırlamaları

Sınırlı sayıda müşteri iletişimi

Churn360 fiyatlandırması

Başlangıç : 199 $/ay

Profesyonel : 499 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Churn360 puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

9. Bitrix24

Bitrix24 CRM sadece bir müşteri izleme sistemi değildir; özel e-posta kampanyaları ve potansiyel müşteri oluşturma için kapınızdır. Kişileri girme veya içe aktarma özelliği ile platform, telefon görüşmeleri, toplantılar veya e-postalar gibi her türlü etkileşimi kaydeden veri kasası haline gelir. Bu titiz izleme, her bir müşteri ile ilişkinizin durumunu net bir şekilde ortaya koyar.

CRM çözümü, satış hunisini izlemek için komut merkeziniz olan olağanüstü bir gösterge paneline sahiptir. İçgörüler elde etmenizi, ekstra dikkat gerektiren alanları belirlemenizi ve müşterilerinizle doğru yolda olduğunuzdan emin olmanızı sağlar. ?️

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Telefon görüşmeleri, toplantılar ve e-postalardan gelen verileri depolayarak eksiksiz bir müşteri genel görünümü sağlar

Potansiyel müşterilerinizin ilgisini etkili bir şekilde çekmek için özel e-posta kampanyaları oluşturun

Platform içinde takım işbirliğini ve iletişimi teşvik ederek sorunsuz müşteri izleme sağlar

Bitrix24 sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Bitrix24 fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Beş kullanıcı için aylık 49 ABD doları

Standart : 50 kullanıcı için aylık 99 ABD doları

Profesyonel : 100 kullanıcı için aylık 199 ABD doları

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

10. Hiver

Öncelikle bir e-posta biletleme yazılımı çözümü olan Hiver, Gmail hesabınızdan doğrudan verimli ve güvenilir müşteri hizmetleri sunmanın anahtarıdır. Gelen müşteri sorgularını tatmin edici bir çözüme ulaşana kadar zahmetsizce izleyebilirsiniz. ?

Hiver, Gmail arayüzü içinde iş akışlarını otomatikleştirmenize, gelişmiş analizler gerçekleştirmenize ve ortalama çözüm süresi ve ilk yanıt süresi gibi önemli destek metriklerini yakından takip etmenize olanak tanır. Ancak bununla da kalmaz. Geliştiriciler için bir Chrome uzantısı ve web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı etkileşimler için bir canlı sohbet bileşeni sunar. Ayrıca, web sitenizdeki CSAT anketleri aracılığıyla çok değerli müşteri geri bildirimleri toplayabilirsiniz.

Hiver'in en iyi özellikleri

Müşteri desteğini kolaylaştırmak için süreçleri otomatikleştirir

Web sitenizdeki CSAT anketleri aracılığıyla değerli geri bildirimler toplayın

Gerçek zamanlı veri ve metrik izleme ile müşteri hizmetlerini geliştirin

Hiver sınırlamaları

Uzun yükleme süresi

Yetersiz mobil uygulama

Hiver fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Elite: Kullanıcı başına aylık 59 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hiver puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

En İyi Müşteri İzleme Sistemi ile Başarıya Hazır Olun

Müşteri izleme yazılımı, müşterileriniz hakkında değerli bilgiler edinmenin anahtarıdır. Bu araçlar, potansiyel müşteri yönetiminden gerçek zamanlı veri analizine kadar sayısız avantaj sunarak, daha derin müşteri bağlantıları ve iş başarısı yolunda ilerlemenizi net ve basit hale getirir.

Müşteri ilişkilerini zahmetsizce yönetmek, potansiyel müşterileri izlemek ve müşteri etkileşimlerinden dersler çıkarmak için ClickUp'a bugün kaydolun ve ürün veya hizmetlerinizi müşterilerinizin ihtiyaç ve beklentilerine göre uyarlayın. ?