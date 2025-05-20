Google E-Tablolar'ı CRM olarak kullanma (şablonlarla)

Çoğumuz zaten her gün e-tablolar kullanıyoruz. Aylık bütçeleri hazırlamaktan satış sayılarını hesaplamaya kadar, Google E-Tablolar kullanım kolaylığı, işbirliği özellikleri, küresel erişilebilirliği ve özelleştirme yetenekleriyle ünlüdür.

Ama boş bir Google E-Tablolar'ın tam işlevsel bir CRM'ye dönüşebileceğini kim bilebilirdi? 🤯

Bu doğru: Google E-Tablolar'ı kullanarak, e-tablo proje yönetimi, pazarlama kampanyaları, toplu e-postalar, tahminler, izleme, takip ve daha fazlası için sayısız şablon oluşturabilir veya kullanabilirsiniz.

Müşteri ilişkileri yönetimini tamamen değiştirebilecek güçlü yeni bir araçla Google E-Tablolar CRM'yi nasıl kullanabileceğinizi daha yakından inceleyelim!

Google E-Tablolar'da CRM işlevlerini anlama

Geleneksel bir CRM platformu olmasa da, Google E-Tablolar, özellikle küçük işletmeler veya uygun maliyetli bir çözüm arayanlar için müşteri ilişkilerini yönetmenin şaşırtıcı derecede etkili bir yolunu sunar.

Google E-Tablolar'daki bazı anahtar CRM fonksiyonları şunlardır:

1. Kişi yönetimi: Kişileri yapılandırılmış bir veritabanında düzenleyin, verilerin doğruluğunu kontrol edin, hedef gruplara göre filtreleyin ve sıralayın, önemli bilgileri ayırmak için koşullu biçimlendirme uygulayın

2. Satış boru hattı izleme: Tüm satış aşamalarında anlaşma ilerlemesini görsel olarak izleyin, görevleri atayın ve tamamlanma durumlarını takip edin, metrikleri hesaplayın ve darboğazları belirleyin

3. Görev ve etkinlik yönetimi: Müşterilerle etkileşimleri izleyin, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayın, görevleri delege edin ve ilerlemeyi görün, filtreleri kullanarak iyileştirme alanlarına odaklanın

4. Raporlama ve analiz: Verileri içgörülere dönüştürün, raporlar oluşturun, performansı izleyin ve kolay karar alma için raporları paylaşın

5. Entegrasyonlar ve otomasyon: Google E-Tablolar'ı popüler CRM alternatifleriyle entegre ederek yeteneklerinizi genişletin : e-postalardan ve formlardan potansiyel müşterileri yakalayın, takip e-posta listenizi otomatikleştirin ve takvimlerle senkronize ederek toplantıları planlayın ve izleyin

Hepsi bu kadar değil. Google E-Tablolar, CRM şablonları da sunar, böylece CRM oluşturmakla uğraşmak yerine müşteri ilişkilerini sürdürmeye odaklanabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platforma sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Google E-Tablolar CRM Şablon Türleri ve Kullanımları

Temel müşteri verilerinin düzenlenmesinden satış yönetiminin otomasyonuna kadar, Google E-Tablolar CRM şablonları müşteri yönetiminde birçok kullanım alanına sahiptir. İşte en yaygın kullanılan Google E-Tablolar CRM şablonlarından bazıları.

1. Proje Yönetimi CRM Şablonu

Ücretsiz olarak kullanılabilen bu Google E-Tablolar Gantt Grafiği Şablonu, bir proje boyunca sürekli müşteri etkileşimleri olan işler için idealdir.

Bu şablonlar, müşterilerin iletişim bilgilerini proje izleme özellikleriyle ( proje şartnamesi, paydaş verileri, zaman çizelgeleri, görevler, son tarihler ve bütçe tahsisi gibi) birleştirir.

Her kategoriyi özelleştirebilir, proje yönetimi takımınızın üyeleriyle işbirliği yapabilir ve Google Drive'a kaydedebilirsiniz. Artık tüm gerçek zamanlı güncellemeleriniz hareket halindeyken de elinizin altında!

2. Temel CRM şablonu

Bu temel CRM e-tablo şablonu, küçük işletme sahipleri ve startup kurucuları için mükemmel bir satış yönetimi aracıdır.

"Ayarlar" sekmesini özelleştirerek başlayın. Kişiler için İletişim Türü gibi kategoriler ve onlarla olan fırsatların aşamalarını tanımlayabilirsiniz. Müşteri ilişkileri yönetimi yolculuğunuz artık daha kolay.

"Gösterge paneli" sekmesini mini kontrol paneli olarak kullanın. Fırsatların toplam değerini, kişi, şirket ve fırsatların toplam sayısını ve aşamalara göre fırsatların sayısını ve değerlerini gösterir.

"Kişiler" sekmesi, iş yapmak istediğiniz müşterilerle ilgili veri noktalarını içerir. Takip, önemli ve ek satış gibi önceden ayarlanmış etiketleri kullanarak müşterilerle kurduğunuz ilişkiyi tanımlayın.

Benzer şekilde, "Şirketler" sekmesinde mevcut ve potansiyel organizasyon müşteri adayları hakkında bilgiler bulunur.

"Fırsat" sekmesi, izlemek istediğiniz tüm iş geliştirme çabalarını temsil eder.

3. Satış Boru Hattı İzleme CRM Şablonu

HubSpot CRM Şablonu aracılığıyla

Potansiyel müşteri yönetimi, satış izleme ve gelir raporlaması dahil olmak üzere tüm satış sürecinizi bu kullanışlı Google E-Tablolar CRM şablonunda görselleştirin ve kaydedin.

Şablon, HubSpot'tan ücretsiz olarak indirilebilir. Her sekmedeki tüm verileri ana gösterge panelinde grafikler ve çizelgeler halinde görüntüleyerek satış yönetimini basitleştirir.

Bu sayfada işinizin satış hunisini ayarlamaya başlayabilirsiniz. CRM e-tablosunun ne olduğunu ve nasıl doldurulacağını anlamak için "Talimatlar" sekmesine göz atın.

4. Pazarlama Yönetimi CRM Şablonu

Kuruluşunuzun pazarlama hedeflerini belirlediyseniz, artık bu ücretsiz pazarlama yönetimi CRM e-tablosuyla bunları kolayca izleyebilirsiniz.

Potansiyel müşteri oluşturma ve beslemeye odaklanan bu CRM şablonu, potansiyel müşteri yakalama formları, e-posta takip dizileri, kampanya performansı izleme ve faiz veya etkileşim düzeylerine göre segmentasyon araçları gibi özellikler içerir.

Potansiyel müşterileri, Facebook kampanyası potansiyel müşterileri, soğuk e-posta kampanyası potansiyel müşterileri, LinkedIn potansiyel müşterileri vb. gibi kaynaklarına göre kategorilere ayırabilirsiniz.

5. Etkinlik Pazarlama CRM Şablonu

Bu şablon, reklam ve sosyal medya pazarlama ajanslarındaki hesap yönetimi takımları için özellikle kullanışlıdır. İçeriği izleyip planlayarak pazarlama zaman çizelgenizi doğru müşteri profillerine sunmanıza yardımcı olur.

Ulusal pazarlama kampanyalarını, yerel pazarlama kampanyalarını, halkla ilişkiler, içerik pazarlamasını, blogları, web sayfalarını vb. yönetebilir, izleyebilir ve planlayabilirsiniz.

Şablon, tüm platformlarda tutarlı marka iletişimi sürdürmenize ve yinelemeleri önlemenize yardımcı olur.

Bunu, elde ettiğiniz başarıları görmek için hazır hesap makineniz olarak kullanın ve pazarlama kampanyalarının başarısı hakkında raporlar oluşturun.

Google E-Tablolar'da CRM'yi Ayarlama: Adım Adım Kılavuz

Karmaşık CRM araçlarıyla uğraşmak istemiyorsanız, bu adım adım kılavuz, basit Google E-Tablolar'ı bir CRM aracı olarak kullanmayı öğretecektir! 🙌

Adım 1: Bir CRM şablonu seçin

Öncelikle, iş ihtiyaçlarınıza uygun bir CRM şablonu bulmanız gerekir. Google E-Tablolar yerleşik şablonlar sunarken, ücretsiz veya indirimli şablonlar sunan diğer web sitelerini de keşfedebilirsiniz.

Adım 2: Şablonu içe aktarın

Google E-Tablolar'ı açın ve "Dosya > Yeni > Şablondan" seçeneğini tıklayın. CRM şablonlarını arayın veya önceden indirilmiş bir şablonu kullanın.

3. Adım: CRM E-Tabloyu Özelleştirin

İzlemek istediğiniz bilgileri yansıtmak için sütun ve satır ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

CRM hedeflerinize göre gerekli alanları belirleyin. Bunlar arasında iletişim bilgileri (ad, e-posta, telefon, şirket), potansiyel müşteri kaynağı, satış aşaması, görev ve etkinlik geçmişi veya notlar ve yorumlar yer alabilir.

Adım 4: Veri Bütünlüğünü Koruyun

Google E-Tablolar CRM veri noktaları her iş için altın madeni gibidir!

İletişim bilgilerinizin doğruluğunu ve tutarlılığını korumak için veri doğrulama kuralları uygulayabilirsiniz. Artık CRM şablonunuz, özel CRM araçlarına bile rakip olabilir.

Hassas verileri korumak için, belirli bilgileri görüntüleyebilecek ve düzenleyebilecek kişileri kontrol etmek üzere sayfa düzeyinde izinler ayarlamayı düşünün.

Adım 5: Satış Boru Hattınızı Ayarlayın

Satış huninizi, her aşamada ilgili satış fırsatlarını izlemek için ayarlayın. Farklı aşamaları temsil etmek için sütunlar veya sekmeler oluşturun (ör. Potansiyel Müşteri, Nitelikli, Teklif Gönderildi, Kapalı Kazanıldı/Kaybedildi).

Koşullu biçimlendirmeyi kullanarak farklı aşamalardaki fırsatları veya dikkatinizi gerektiren fırsatları vurgulayın. Böylece grafikler ve çizelgeler aracılığıyla satış ilerlemesini net bir şekilde görebilirsiniz.

Google E-Tablolar CRM, raporlamayı ve müşterilerinize sayıları sunmayı basitleştirir. Müşteri verilerini analiz etmek, eğilimleri belirlemek ve performans ölçümlerini izlemek için pivot tablolar oluşturabilirsiniz.

6. Adım: Görevleri ve Faaliyetleri İzleme

Google E-Tablolar CRM'nizle görev yönetim sisteminizi oluşturabilir ve sütunlar, sekmeler veya ayrı sayfalar kullanarak her bir kişiyle ilgili görevleri ve etkinlikleri izleyebilirsiniz.

Müşteri ilişkileri yönetimi takımınıza görevler atayabilir, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Google E-Tablolar'ı CRM olarak kullanarak verimliliği artırmak için ipuçları ve püf noktaları

Google E-Tablolar, pazarlama giderlerinizi yönetilebilir tutarken verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış bir dizi özelliğe sahip, en çok yönlü CRM aracıdır. Kullanışlı ipuçları ve püf noktalarından bazılarını keşfedelim.

1. Akıllı Formül Önerileri

Google Bulut Topluluğu aracılığıyla

Formül yazmaya başladığınızda, Sheets çevresindeki verileri analiz ederek formülün alaka düzeyini anlar. Sayılar, tarihler, metinler veya aralıklar gibi kalıpları tanır ve en son formüllerinizi ve sık kullandığınız e-tablo görevlerini hesaba katar.

Google E-Tablolar, bağlamsal anlayış için makine öğrenimi tekniklerini kullanır ve zamanla formül önerilerini iyileştirir. Yazarken formül adlarını otomatik olarak tamamlayarak yazım hatalarını azaltır.

2. Zaman Çizelgesi Görünümü ile Projeleri Yönetin

Google Bulut Topluluğu aracılığıyla

E-Tablolar'ın etkileşimli zaman çizelgesi görünümü, akıllı bir tuvalin gücünden yararlanır. Proje bilgileriyle kolayca etkileşim kurmanıza ve pazarlama kampanyalarını, proje dönüm noktalarını, takımlar arası işbirliğini ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olur.

CRM raporlarını ve sonuçlarını kuruluşunuza veya müşterilerinize daha yaratıcı yollarla sunabilirsiniz.

3. Google E-Tablolar Eklentilerini kullanın

Google Çalışma Alanı Marketplace aracılığıyla

Harici olarak indirdiğiniz daha fazla aracı kullanmak için "Uzantılar > Eklentiler > Eklenti Al"a gidin. Bunlar, Google E-Tablolar'daki görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olabilir.

Sadece birkaç komutla otomatik olarak sayfalar yazmak ve doldurmak için çeşitli AI odaklı uygulamalar arasından seçim yapabilirsiniz. Form oluşturma araçları, e-postalarınızdaki Google Formları e-tablolarınıza birleştirmenize yardımcı olur.

4. Google E-Tablolar için Google Uygulama Komut Dosyaları

Apps Script, CRM olanaklarının yepyeni bir dünyasının kapılarını açar. Özel menüler, açılır pencereler ve kullanışlı kenar çubukları gibi özelliklerle Google E-Tablolar'ı tam olarak ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Genel formülleri bir kenara bırakın ve tam olarak ihtiyacınız olanı yapan özel fonksiyonlar tasarlayın.

Sheets'i Takvim, Drive, Gmail ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Toplantıları planlamayı veya e-postaları doğrudan e-tablonuzdan göndermeyi hayal edin! E-tablo verilerinize göre otomatik olarak formlar oluşturun veya e-tablonuzu yeni yanıtlarla doldurun.

5. İşbirliği ve Organizasyon için Akıllı Çipler

Google Bulut Topluluğu aracılığıyla

Smart Chips, belgeler, e-tablolar, slaytlar veya resimler gibi dosyaları doğrudan e-tablonuza eklemenize yardımcı olur. Son etkinliklerinize ve anahtar kelimelerinize göre önerilen tüm dosyaları görmek için "@" simgesinin üzerine gelin.

İşbirliğine dayalı Google E-Tablolar'da veri yongalarını paylaşarak, tüm paydaşların elektronik tablodan ayrılmadan ilgili bilgilere kolayca erişmesi mümkün olur.

Google E-Tablolar'ı CRM olarak kullanmanın sınırlamaları

Google E-Tablolar, CRM için şaşırtıcı bir esneklik sunsa da, özel CRM platformlarına kıyasla bazı sınırlamaları vardır.

1. Veri Yönetimi

Yerleşik veri bütünlüğü özellikleri yoktur: Otomatik veri doğrulama veya yinelenen verileri önleme özelliği bulunmadığından hata ve tutarsızlık riski artar

Sınırlı veri kapasitesi: Çok büyük veritabanlarını verimli bir şekilde işleyemeyebilir ve bu da performans sorunlarına yol açabilir

Gelişmiş raporlama yok: Yalnızca temel raporlama araçları sunar, ancak özel CRM'lerin kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri yoktur

2. Fonksiyon

Yerleşik satış boru hattı yönetimi yoktur: Aşamalar ve bağımlılıklar içeren karmaşık satış boru hatlarını izlemek zahmetli olabilir ve manuel geçici çözümler gerektirebilir

Sınırlı otomasyon potansiyeli: Otomasyon, eklentilere ve entegrasyonlara bağlıdır ve özel CRM'lerdeki yerleşik özellikler kadar sorunsuz veya sağlam olmayabilir

E-posta pazarlama ve kampanya yönetiminin olmaması: E-posta pazarlama kampanyaları ve potansiyel müşteri geliştirme dizileri için yerleşik araçlar yok

3. Güvenlik ve Ölçeklenebilirlik

Veri güvenliği endişeleri: Hassas müşteri verilerini bulut tabanlı Google E-Tablolar'da saklamak, bazı işletmeler için güvenlik endişelerine yol açabilir

Sınırlı ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, Sheets içinde büyük ve karmaşık bir CRM'yi yönetmek zorlaşabilir ve daha fazla genişlemeyi engelleyebilir

İşbirliği sınırlamaları: İşbirliğine dayalı düzenleme küçük takımlar için iyi sonuç verirken, daha büyük takımlar için erişim ve izinleri yönetmek zor olabilir

Google E-Tablolar, ücretsiz, esnek ve kullanımı kolay bir CRM çözümü arayan küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için mükemmeldir.

Ancak, işiniz büyüdükçe ve verileriniz karmaşıklaştıkça sınırları ortaya çıkabilir.

Bunu başlangıç bisikletiniz olarak düşünün. Sürmeyi öğrenmek ve sürüşün temellerini keşfetmek için harikadır. Ancak daha uzun yolculuklar ve daha ağır yükler için, özel bir CRM platformu veya alternatifleri daha pratik bir seçenek olabilir!

Veri güvenliği, gelişmiş işlevsellik ve gelecekteki büyüme için sorunsuz ölçeklenebilirlik sağlamak için özel bir CRM yazılımına geçiş yapmayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

ClickUp ile tanışın: Google E-Tablolar CRM'ye daha iyi bir alternatif

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı ile müşteri ilişkilerini izleyin, yönetin ve sürdürün

Peki, tek bir uygulama tüm CRM araçlarınızın yerini alabilir mi? Evet, ClickUp ile mümkün!

Güçlü CRM araçlarıyla ClickUp, pazarlama, satış veya finans gibi farklı departmanlardaki takımınızla kolayca işbirliği yapmanızı ve sohbet etmenizi sağlar.

Aynı zamanda, müşteri ilişkilerini yönetmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olan hepsi bir arada iş ve verimlilik platformudur.

CRM Görünümleri

Son derece esnek ClickUp CRM Görünümleri ile tüm müşteri ilişkilerinizi görüntüleyin

ClickUp CRM'nin görsel işbirliği araçlarını kullanarak anlaşma ilerlemesini izleyin, takım sorumluluklarını belirleyin, geri bildirimleri izleyin ve anlaşma kapanış tarihlerini tahmin edin.

10'dan fazla esnek ve özelleştirilebilir görünümle, Kanban Panoları, Tablo Görünümleri, Listeler, Zihin Haritaları ve daha fazlasıyla ilerlemeyi haritalandırarak müşterilerinizin başarısını kolayca sağlayın!

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Paneli bileşenleriyle müşteri bilgilerini inceleyin ve verileri analiz edin

ClickUp ile özelleştirilmiş bir CRM Gösterge Paneli kurun ve sizin ve müşterilerinizin maliyetli hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak ayrıntılı satış raporları alın. Satış çabalarınızı doğru bir şekilde belirtebilir, darboğazları tespit edebilir, müşteri kayıplarını önleyebilir ve dönüşümleri analiz edebilirsiniz.

ClickUp, merkezi bir müşteri veritabanına erişim sağlar; yalnızca istediğiniz kişiler, özelleştirilebilir izinlerle bu altın madenini görüntüleyebilir.

ClickUp Otomasyon

ClickUp Otomasyon ile zaman kazanmak için özel otomasyonlar oluşturun

100'den fazla otomasyon arasından seçim yapın ve rutin görevleri otomatikleştirin, iş akışlarını kolaylaştırın, projeleri devredin ve daha fazlasını yapın.

Pipeline'ınızın her aşaması için otomatik olarak görevler atayabilir, etkinliğe göre durum güncellemelerini tetikleyebilir ve öncelikleri değiştirerek takımınıza bir sonraki adımda odaklanmaları gereken noktaları bildirebilirsiniz.

ClickUp Otomasyon, net SOP'ler uygulamanıza ve hiç zorlanmadan yeni görevler oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp CRM Şablonları

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp CRM Şablonunu deneyin ve satış döngünüzü tek bir platformda yönetin

ClickUp CRM Şablonu, müşteri ilişkileri yönetimine bir yapı kazandırarak zaman kazanmanızı sağlar, en iyi uygulamaları teşvik eder ve CRM'nizi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

Bu önceden oluşturulmuş çerçeveler, yaygın CRM görevleri için kullanıma hazır bir temel oluşturur. Belirli sektörler veya iş süreçleri için tasarlanmış çeşitli şablonlar arasından seçim yaparak, operasyonlarınıza en uygun olanı bulabilirsiniz.

ClickUp Özel Alanlar

Her türlü bilgi için ClickUp Özel Alanları oluşturun ve bunları görevlere, belgelere, gösterge panellerine ve daha fazlasına ekleyin

ClickUp'ın Özel Alanları, çalışma alanınızı tam veri gereksinimlerinize göre özelleştirmenize olanak tanır ve daha verimli ve kapsamlı proje yönetimi sağlar.

Farklı Özel Alan türleri ile, görevleri düzenlemek ve tutarlılığı korumak için farklı türde bilgileri yakalayabilir ve kullanabilirsiniz. Örneğin, müşterilerin telefon numaralarını yakalamak için bir Telefon Özel Alanı oluşturun veya hesaplamalarınız için Formül Alanları kullanın.

Kendi CRM Sisteminizi Bugün Kurun

CRM'nizi bir üst seviyeye taşımak için Google E-Tablolar'ı ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile kolayca entegre edebilirsiniz. Bu sayede gerçek zamanlı takım işbirliğine, Google Drive ile genişletilmiş depolama alanına, 1000'den fazla entegrasyona ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda CRM şablonuna erişebilirsiniz.

Kaydolun ve ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!

Sık sorulan sorular

1. Google E-Tablolar'ı CRM olarak kullanmanın avantajları nelerdir?

Google E-Tablolar, özellikle küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için temel CRM ihtiyaçları için şaşırtıcı derecede etkili bir araç olabilir. Özel bir CRM yazılımına kıyasla sınırlamaları olsa da, avantajları da oldukça önemlidir:

Uygun maliyet: Ücretli abonelik veya lisans gerektirmez. Bu, sınırlı finansal kaynaklara sahip şirketler için harika bir seçenek olmasını sağlar

Erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı: Basit bir arayüz ve kullanıcı dostu özelliklere sahiptir. Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için bile temel bir CRM'nin kurulumu ve yönetimi kolaydır

Özelleştirme: Özel alanlar, formüller ve raporlar ile sistemi belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlayın ve ilgili müşteri verilerini izleyin

İşbirliği ve gerçek zamanlı güncellemeler: Herkesin hareket halindeyken CRM'yi düzenleyebilmesini ve erişebilmesini sağlayan çoklu kullanıcı erişimi

Ölçeklenebilirlik ve taşıma: Verilerinizi daha sonra özel bir CRM'ye kolayca taşıyabilirsiniz. Böylece, işiniz Sheets'i aşarsa sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız

2. Google E-Tablolar'ı kullanarak CRM'yi nasıl etkili bir şekilde yönetebilirim?

Temel Excel dosyasını ayarlamak kadar kolaydır.

Şablonla başlayın : Çevrimiçi olarak ücretsiz bir CRM şablonu bulun veya ad, iletişim bilgileri, aşama ve fırsat değeri gibi anahtar alanları içeren kendi şablonunuzu oluşturun

Özelleştirin ve otomatikleştirin : İlgili alanlar ekleyin, hesaplamalar için formüller kullanın ve formlar ve e-posta yakalama gibi özellikler için eklentileri keşfedin

İşbirliğine odaklanın : Sayfanızı takımınızla paylaşın, görsel ipuçları için koşullu biçimlendirme kullanın ve sürüm geçmişiyle güncellemeleri izleyin

Temiz veriler ve net içgörüler elde edin: Düzenli olarak yinelenenleri kaldırın, filtreleri kullanarak müşteri segmentlerini analiz edin ve görsel özetler için grafikler oluşturun

En iyi entegrasyon yöntemi, ihtiyaçlarınıza ve teknik becerilerinize bağlıdır. Çoğu CRM, verileri CSV biçiminde içe ve dışa aktarmanıza izin verir. Böylece Google E-Tablolar verilerinizi CSV dosyası olarak dışa aktarabilir ve ardından CRM'nize içe aktarabilir veya tersini yapabilirsiniz.

Google Çalışma Alanı Marketplace'ten eklentileri indirerek Google E-Tablolar CRM'nizle entegre edebilirsiniz.

Google E-Tablolar sizin için doğru CRM mi?

google E-Tablolar, küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için işlevsel bir CRM aracı olarak hizmet verebilirken, daha karmaşık CRM ihtiyaçları söz konusu olduğunda sınırları vardır. Yerleşik CRM özelliklerinin olmaması, veri yönetimi sınırlamaları ve potansiyel güvenlik endişeleri, işiniz büyüdükçe zorluklara neden olabilir.

Neyse ki, Google E-Tablolar'ın basitliğini daha gelişmiş CRM fonksiyonlarıyla birleştiren ve müşteri ilişkilerinizi yönetmek için kapsamlı bir platform sunan ClickUp gibi araçlar var. İster yeni başlıyor olun ister daha gelişmiş özellikler arıyor olun, anahtar, iş ihtiyaçlarınıza etkili ve verimli bir şekilde uyan bir araç bulmaktır.

Google E-Tablolar CRM'yi keşfetmek kesinlikle değerli bir girişimdir, ancak unutmayın, her zaman büyüme ve iyileştirme için yer vardır! ClickUp'a kaydolun ve takımınız için her şeyi içeren uygulamayı deneyimleyin.