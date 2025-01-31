2025'in En İyi 10 Satış İzleme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Satış, sayılarla ilgilidir. Bireysel satış temsilcilerinin, takım liderlerinin veya kampanyaların başarısını izlemek, sonuçları analiz etmek ve takip etmek için kapsamlı veri setleri ve araçlar gerektirir. Bunu etkili bir şekilde yapmak, hangi tür girişimlerin iyi sonuç verdiğine, anlaşmaları kapatma konusunda kimlerin önde olduğuna ve hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğine dair içgörüler sağlar.
Ancak verileri izlemek kolay değildir. Neler olup bittiğini ayrıntılı olarak incelemek için çok sayıda araştırma, organizasyon ve analitik beceri gerekir. Ayrıca, değişiklikler yapmak için takımla işbirliği yapmanın ve bulgularınızı raporlamanın yollarını bulmanız gerekir.
Neyse ki, satış izleme yazılımları, verileri basitçe toplamak ile bunları etkili karar verme için kullanmak arasındaki boşluğu doldurabilir. Bu araçlar, başarıyı izlemeyi çocuk oyuncağı haline getirmek için tasarlanmıştır ve özelleştirme, en önemli sayılara odaklanmanızı sağlar. ?
Burada, tam hizmet proje yönetimi araçlarından satış müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve satış boru hattı yazılımına kadar en iyi 10 satış izleme yazılımı seçeneğini göstereceğiz. Ayrıca, satış ekibiniz için en uygun olanı seçmek için bu araçlarda nelere dikkat etmeniz gerektiğini de göstereceğiz.
Satış İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Satış hedeflerinizi destekleyen bir izleme aracı keşfetmeye hazır mısınız? Bir platform seçmek ilk başta zor görünebilir, ancak biraz araştırma yaparak iş ihtiyaçlarınıza uygun satış aracını bulabilirsiniz. ?
Satış izleme yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Özelleştirilebilir satış metrikleri ve veriler: En iyi araçlar, potansiyel müşteri puanlaması, satış potansiyeli sayısı, karlılık veya potansiyel müşteri oluşturma başarısı gibi izlediğiniz veriler üzerinde kontrol sağlar
- Satış tahmin araçları: Verilere sahip olmak yeterli değildir. Hedeflerinizi daha iyi yönetmek için tahmine dayalı analiz ve tahmin sunan bir satış izleme aracı arayın
- Entegrasyonlar: En iyi araçlar sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Mesajlaşma uygulamaları ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere günlük platformlarınızla entegre olan bir satış izleme yazılımı seçin
- Otomasyonlar ve bildirimler: Satış faaliyetlerini izleyin ve bir anlaşma risk altında olduğunda anında bildirimleri tetikleyecek parametreler ayarlayın veya potansiyel bir müşterinin daha fazla etkileşime ihtiyacı olduğunda takip görevleri atayın
- Şablonlar: CRM şablonları, raporlama şablonları ve satış fırsatı izleme sayfaları dahil olmak üzere şablonlar içeren satış izleme yazılımıyla zaman kazanın ve daha verimli çalışın
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Satış İzleme Yazılımı
İster küçük bir işletme ister büyük bir firma olun, satışları izlemek sizi başarıya ve daha yüksek karlılığa hazırlar. İş akışlarını kolaylaştıran, yönetimi basitleştiren ve satış süreçlerini iyileştiren bu 10 en iyi satış izleme yazılımıyla satış performansını izleyin. ✨
1. ClickUp
ClickUp, satış ekipleri ve izleme için çeşitli özellikler sunan en iyi proje yönetimi yazılımlarından biridir.
ClickUp'ın CRM'sini kullanarak satışları izleyin, müşteri iş akışlarını görselleştirin ve satış KPI'larını ölçmek için raporlama gösterge panelleri oluşturun. Müşteri verilerini analiz edin ve 15'ten fazla görünümden yararlanarak hedeflere yönelik ilerlemeyi görün. ?
Satışlar için ClickUp'ı kullanmak, tüm satış huninizi tek bir yerde tutarak metrikleri izlemeyi ve başarıyı ölçmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Satış süreçlerini otomatikleştirerek anlaşmaları hızlı bir şekilde kapatın. Gösterge panellerini kullanarak darboğazları ortadan kaldırın, anlaşmaları ve anlaşmaları kimin kapattığını takip edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin.
ClickUp ayrıca, raporları sorunsuz bir şekilde oluşturabilmeniz için kapsamlı bir satış ve izleme şablonları veritabanına sahiptir. Satış Takip Şablonunu kullanarak takım performansını değerlendirin ve soğuk satıştan kapanışa kadar satış sürecini yönetin. Özel alanlar, satış ekibiniz için önemli olan metrikleri izlemenizi sağlar ve öncelik bayrakları en acil görevleri vurgular.
Satış KPI Şablonu, satış stratejinizin başarısını ölçmek için başka bir harika araçtır. Hızlı bir şekilde ölçülebilir hedefler belirleyin ve huniniz boyunca anahtar performans göstergeleri ekleyin. Görevleri anında ilgili takım üyelerine atayın ve satış sürecinizin başarısını ölçmek için ilerlemeyi izleyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görsel gösterge panelleri, satış ekibiniz için önemli olan metrikleri belirlemek ve izlemek için anında raporlama ve özelleştirme olanağı sunar
- Satış raporu şablonları dahil 1.000'den fazla şablon sayesinde gösterge panelleri oluşturmak, değerlendirmeleri izlemek ve hedef ilerlemelerini takip etmek çok kolaydır
- ClickUp AI, durum raporları oluşturmanıza, analizlerden içgörüler elde etmenize ve görevleri otomatik olarak atayarak iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve ilerlemeyi hızlandırmanıza yardımcı olur
- Gerçek zamanlı işbirliği, tüm takımın iş akışlarını görselleştirmesini ve potansiyel müşterileri bulmaktan anlaşmaları kapatmaya kadar projeleri sorunsuz bir şekilde tamamlamasını sağlar
- Kullanıcı dostu bir arayüz, sonsuz özelleştirme olanağı sunar, böylece yapılacaklar listelerini, izleme sayfalarını ve raporları size uygun şekilde düzenleyebilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak fiyatlar aylık sadece 5 $'dan başlar
- Özellikler o kadar çok ki, hepsini öğrenmek biraz zaman alıyor
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Pipedrive
Pipedrive, dünyanın önde gelen CRM hizmetlerinden biridir. Satış boru hattınızı takip edin, müşteri deneyimini izleyin ve satış huninizi tek bir yerden optimize edin. Özel alanlar, görsel boru hatları ve sezgisel raporlama gibi fonksiyonlar, satış süreçlerini ve takımları takip etmek için ihtiyacınız olan içgörüyü sağlar.
Pipedrive en iyi özellikler
- Gerçek zamanlı satış raporları, en güncel bilgileri sunarak hedefler belirlemenize, bilinçli kararlar almanıza ve neyin işe yaradığını görmenize olanak tanır
- Satış boru hattı metriklerini özelleştirerek işiniz için en önemli verilere odaklanın ve geri kalanını göz ardı edin
- Slack, Zoom ve HubSpot gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde çalışın
- Tahmin araçlarını kullanarak geçmiş projeler veya bireysel satış temsilcilerinin sonuçlarına göre kazançları tahmin edin
Pipedrive sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, büyük veri kümeleriyle raporları yapılandırmanın zor olabileceğini fark etti
- Daha düşük seviyeli fiyatlandırma planları daha az özelliğe sahiptir ve bazı satış takımlarını sınırlayabilir
Pipedrive fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 21,90 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 37,90 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59,90 $
- Güç: Kullanıcı başına aylık 74,90 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.900+ yorum)
3. Zendesk Sell
Zendesk, müşteri desteğini basitleştirmek için tasarlanmış bir platformdur. Zendesk Sales CRM, tüm girişimlerinizi ve bireysel performansınızı izlemek için boru hattı görünürlüğü ve derinlemesine veriler sunar. Satış izleme platformu, satış boru hattının her aşamasında otomasyonlar, bildirimler ve tam veri görünürlüğü ile verimliliği artırır. ?
Zendesk Sell'in en iyi özellikleri
- Birleştirilmiş platform, satış süreçlerinizi tek bir yerde toplar; ister satış boru hattı yönetimine dalmak ister satış takımlarınızın izleme metriklerini değerlendirmek isteyin
- Satış fırsatlarına veya anlaşmalara otomatik olarak bağlanan özelleştirilmiş alanlar ve veri noktaları, satış yönetimini iyileştirmenize olanak tanır
- Performans ölçütleri ve özel gösterge panelleri, kâr ve satış başarısı için görsel kılavuzlar sunar
- Uygulamalar ve üçüncü taraf entegrasyonlar, favori araçlarınız arasında sorunsuz iş akışları sunar
Zendesk Sell sınırlamaları
- Ücretsiz plan yoktur, bu nedenle bütçenize uygun ücretli bir plan seçmeniz gerekir
- Düşük seviyeli planlar gelişmiş özellikler sunmaz
Zendesk Sell fiyatlandırma
- Sell Team: Ajan başına aylık 25 $
- Sell Growth: Ajan başına aylık 69 $
- Sell Professional: Ajan başına aylık 149 $
Zendesk Sell puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
4. Insightly
Insightly, satış, pazarlama ve hizmet takımları için özel çözümler sunan bir CRM'dir. Satış CRM'si, satış süreçlerini her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır, izleme özellikleri ise sizi rakiplerinizin önünde tutar ve anında uyum sağlamaya hazır olmanızı sağlar.
Insightly'nin en iyi özellikleri
- Satış fırsatı izleme, anlaşmaların satış sürecinde ilerleyişini takip etmenizi, engelleri ve sorunlu alanları belirlemenizi sağlar
- Otomasyonlar, tekrarlayan görevleri azaltarak daha etkili satış takımları ve daha iyi metrikler için zemin hazırlar
- Özelleştirilebilir izinler, verilere erişim sağlayarak ilgili takım üyelerinin en iyi performansı sergilemek için ihtiyaç duydukları metrikleri görmelerini sağlar
- Özel KPI'lar belirleyebilir ve gösterge panelleri ile raporlama araçlarından elde ettiğiniz içgörülerle gerçek zamanlı performansı izleyebilirsiniz
Insightly sınırlamaları
- Destek ekibi sorunlara ve taleplere yanıt vermek için biraz zaman alabilir
- Öğrenme eğrisi yeni başlayanlar için zor olabilir
Insightly fiyatlandırma
- Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $
Insightly puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4/5 (600'den fazla yorum)
5. SugarCRM
SugarCRM, hizmet, satış ve pazarlama ekiplerini tek bir yerde birleştirerek verimliliği ve iş karını artırmayı amaçlayan bir çevrimiçi platformdur. Bu aracı kullanarak dönüşüm oranlarını izleyin, tüm satış döngüsünü takip edin ve işinizi daha başarılı hale getirmek için anahtar noktalar belirleyin.
SugarCRM'nin en iyi özellikleri
- Satış sürecini yönetin ve tahmin araçlarını kullanarak ilerlemeyi değerlendirin ve satış temsilcileri ve takım liderleri için ölçülebilir hedefler belirleyin
- Görev yönetimi araçları yoğun iş yükünü ortadan kaldırarak satış ekibinizin en fazla kar getiren işlere odaklanmasını sağlar
- Yerleşik AI araçları, satış başarısı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan tahmine dayalı analitik, satış içgörüleri ve metrik raporlar sunar
- Basitleştirilmiş entegrasyonlarla çok çeşitli kaynaklardan satış verilerini bağlayın
SugarCRM sınırlamaları
- Kullanıcılar, e-posta pazarlama ve e-posta izleme araçlarının kullanımının zor olabileceğini belirtti
- Bazı satış elemanları, raporların daha ayrıntılı metriklere indirgenmesini ister
SugarCRM fiyatlandırma
- Pazar: Aylık 1.000 $'dan başlayan fiyatlarla
- Satış: Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Serve: Kullanıcı başına aylık 80 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 85 $'dan başlayan fiyatlarla
SugarCRM puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 3,8/5 (400'den fazla yorum)
6. HubSpot
HubSpot, potansiyel müşteri yönetimi ve satış otomasyonundan iletişim yönetimi ve veri girişine kadar her şeyi yöneten birinci sınıf bir CRM aracıdır. Bu aracı kullanarak satış kanalları oluşturun ve kapsamlı analizler ve izleme raporları gibi anahtar özellikler sayesinde veriye dayalı kararlar alın. ✍️
HubSpot en iyi özellikler
- Raporlama ve analiz araçları tamamen özelleştirilebilir, böylece izlediğiniz bilgiler üzerinde kontrol sahibi olursunuz
- Koçluk araçları, satış izleme süreçlerinize profesyonel gelişim özelliğini ekleyerek bir adım daha ileri gider
- 1.400'den fazla araçla entegrasyonlar, veri kaynaklarını bağlamak ve metrikleri izlemek için yüksek düzeyde özelleştirme sunar
- HubSpot AI, sosyal medya kampanyaları yazmaktan elektronik tablolardaki verilerden içgörüler elde etmeye kadar her şeyi yapabilir
HubSpot sınırlamaları
- Öğrenme ve eğitim alanları çok geniştir, bu da ihtiyacınız olan kılavuzu bulmanın biraz zaman alabileceği anlamına gelir
- Fiyatlandırma, özellikle düzinelerce kullanıcısı olan büyük takımlar için sınırlayıcı olabilir
HubSpot fiyatlandırma
- Profesyonel: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (10.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
7. SalesNOW
SalesNOW, müşteri izlemeden boru hattı analizine kadar her şeyi sunan bir satış platformudur. Mobil uygulama ve özelleştirme özelliklerine sahip bu aracı hareket halindeyken kullanın ve satış süreçlerinize uygun gösterge panelleri tasarlayın.
SalesNOW'un en iyi özellikleri
- Mobil ve tablet desteği, masanızda olmadığınızda bile izlemeyi takip edebilmenizi sağlar
- Harita özellikleri, müşteri verilerini konuma göre segmentlere ayırmanıza olanak tanır ve bölgesel satış ofislerine göre ayrıştırılmış metrikler hakkında daha derin içgörüler sunar
- Özel alanlar ve hesap kayıtları, izlediğiniz ve takip ettiğiniz veriler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar
- Hızlı uygulama sayesinde, gösterge panelleri ve izleme araçlarını kurmak için haftalarca zaman harcamazsınız
SalesNOW sınırlamaları
- Yazılım web tabanlıdır, bu nedenle bağlantınızın hızına bağlı olarak yavaşlayabilir
- Kullanıcı arayüzü ilk başta biraz hantal olabilir
SalesNOW fiyatlandırma
- Tek bir düşük fiyat: Kullanıcı başına aylık 19,95 $
SalesNOW derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (2+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
8. Agile CRM
Agile CRM yazılımı, müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu ve satış analizlerini tek bir kullanışlı araçta birleştirir. Otomatik randevu planlama, oyunlaştırma ve satış izleme araçlarıyla satış ekibinizin anlaşmaları daha hızlı kapatmasına yardımcı olmak için kullanın.
Agile CRM en iyi özellikler
- Oyunlaştırma, satış elemanlarına daha fazla anlaşma kapatmaları ve daha fazla potansiyel müşteri kazanmaları için eğlenceli teşvikler sunar
- Özel dönüm noktaları belirleyin ve satış süreçleriniz ve süreçlerinizdeki ilerlemeyi izleyin
- Ek ücret karşılığında ek entegrasyonlar da mevcuttur, böylece 30'dan fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz
- CRM raporlama araçları, izlenen KPI'lara dayalı grafikler, çizelgeler ve içgörüler oluşturur
Agile CRM sınırlamaları
- Diğer araçlara kıyasla entegrasyonlar daha sınırlıdır
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir
Agile CRM fiyatlandırma
- Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Normal: Kullanıcı başına aylık 49,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79,99 $
Agile CRM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (500+ yorum)
9. Kapalı
Close, potansiyel müşterilerin kazanılmasından anlaşma sonuçlarının analizine ve KPI'ların izlenmesine kadar her şeyi yöneten bir CRM'dir. Dünya çapında şirketler tarafından güvenilen bu yazılımın, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler ve büyük şirketlerin bütçelerine uygun fiyat planları bulunmaktadır. ?️
En iyi özellikleri kapat
- Satış ekibinin her üyesi için yerleşik otomasyonlar, daha kısa sürede daha fazla satış yapmanıza yardımcı olur
- Entegrasyonlar, proje yönetimi araçları ve veri kaynakları ile teknoloji yığınınızda iş yapmanızı sağlar
- Gösterge panelleri ve etkinlik özetleri, iş akışları, iş yükleri ve kapasite hakkında içgörüler sunar
- Raporlama araçları özelleştirilebilir, böylece yıl boyunca izlemek için hedefler ve KPI'lar belirleyebilirsiniz
Sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar, saatlik izleme araçlarının satış takımları için yeterince sağlam olmadığını fark etti
- Arama sorguları daha sezgisel hale getirilerek verilerin daha hızlı analiz edilebilir
Kapalı fiyatlandırma
- Başlangıç: 59 $/ay
- Profesyonel: 329 $/ay
- Enterprise: 749 $/ay
Kapalı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
10. Bitrix24
Bitrix24, insan kaynakları, satış ve müşteri yönetimi alanlarında işletmelere destek sunan bir verimlilik aracıdır. Bu aracı kullanarak, zaman takibi ve kampanya analizlerinden satış elemanlarınızın iş yüklerini ne kadar verimli yönettiklerini takip etmeye kadar, satış ekibinizin verimliliğini izleyin.
Bitrix24'ün en iyi özellikleri
- Çalışma süresi izleme ve raporlar, her bir satış çalışanının kapasitesi ve etkili zaman yönetimi hakkında görünürlük sağlar
- Özel kurallar ve tetikleyiciler, anlaşmalar kapatıldığında veya yeni potansiyel müşteriler satış sürecine eklendiğinde otomatik olarak görevleri atar ve bildirimler gönderir
- Entegrasyonlar, verileri diğer kaynaklardan anında taşır, böylece kaynağı neresi olursa olsun izlemeniz gereken metriklere sahip olursunuz
- Yerleşik CRM, çevrimiçi ödemeleri, potansiyel müşteri izlemeyi ve satış otomasyonlarını basitleştirerek müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmanıza ve anlaşmaları sorunsuz bir şekilde kapatmanıza yardımcı olur
Bitrix24 sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü ilk başta biraz korkutucu olabilir ve yeni başlayanlar için daha fazla öğretici kılavuz faydalı olabilir
- Mobil uygulama mevcuttur, ancak tüm özellikler uygulamada bulunmamaktadır
Bitrix24 fiyatlandırma
- Temel: Beş kullanıcıya kadar aylık 61 ABD doları
- Standart: 50 kullanıcıya kadar aylık 124 ABD doları
- Profesyonel: 100 kullanıcıya kadar aylık 249 $
- Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla
Bitrix24 puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (700+ yorum)
ClickUp ile Metrikleri ve KPI'ları izleyin
Bu satış izleme yazılımları, ölçülebilir hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve satış ekibinizin verimliliğini değerlendirmek için ihtiyacınız olan araçları sağlar. İşinizin zirvede kalması için gereken entegrasyonları, özelleştirme seçeneklerini ve anahtar özellikleri sunan birini seçin.
ClickUp'a bugün kaydolun ve satış takımınızı yönetmeye ve metrikleri daha verimli bir şekilde izlemeye başlayın. Özelleştirilebilir CRM, satış şablonları ve görev otomasyonu gibi araçlarla, girişimin başlatılmasından yürütülmesine kadar ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Hepsinden iyisi, ClickUp yüzlerce araçla entegre olarak satış süreçlerinizi oluşturmak ve yönetmek için hepsi bir arada bir platform sunar. ?