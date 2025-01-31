2025'in En İyi 10 Satış İzleme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Satış, sayılarla ilgilidir. Bireysel satış temsilcilerinin, takım liderlerinin veya kampanyaların başarısını izlemek, sonuçları analiz etmek ve takip etmek için kapsamlı veri setleri ve araçlar gerektirir. Bunu etkili bir şekilde yapmak, hangi tür girişimlerin iyi sonuç verdiğine, anlaşmaları kapatma konusunda kimlerin önde olduğuna ve hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğine dair içgörüler sağlar.

Ancak verileri izlemek kolay değildir. Neler olup bittiğini ayrıntılı olarak incelemek için çok sayıda araştırma, organizasyon ve analitik beceri gerekir. Ayrıca, değişiklikler yapmak için takımla işbirliği yapmanın ve bulgularınızı raporlamanın yollarını bulmanız gerekir.

Neyse ki, satış izleme yazılımları, verileri basitçe toplamak ile bunları etkili karar verme için kullanmak arasındaki boşluğu doldurabilir. Bu araçlar, başarıyı izlemeyi çocuk oyuncağı haline getirmek için tasarlanmıştır ve özelleştirme, en önemli sayılara odaklanmanızı sağlar. ?

Burada, tam hizmet proje yönetimi araçlarından satış müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve satış boru hattı yazılımına kadar en iyi 10 satış izleme yazılımı seçeneğini göstereceğiz. Ayrıca, satış ekibiniz için en uygun olanı seçmek için bu araçlarda nelere dikkat etmeniz gerektiğini de göstereceğiz.

Satış İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Satış hedeflerinizi destekleyen bir izleme aracı keşfetmeye hazır mısınız? Bir platform seçmek ilk başta zor görünebilir, ancak biraz araştırma yaparak iş ihtiyaçlarınıza uygun satış aracını bulabilirsiniz. ?

Satış izleme yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir satış metrikleri ve veriler: En iyi araçlar, potansiyel müşteri puanlaması, satış potansiyeli sayısı, karlılık veya potansiyel müşteri oluşturma başarısı gibi izlediğiniz veriler üzerinde kontrol sağlar

Satış tahmin araçları: Verilere sahip olmak yeterli değildir. Verilere sahip olmak yeterli değildir. Hedeflerinizi daha iyi yönetmek için tahmine dayalı analiz ve tahmin sunan bir satış izleme aracı arayın

Entegrasyonlar: En iyi araçlar sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Mesajlaşma uygulamaları ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere günlük platformlarınızla entegre olan bir satış izleme yazılımı seçin

Otomasyonlar ve bildirimler : Satış faaliyetlerini izleyin ve bir anlaşma risk altında olduğunda anında bildirimleri tetikleyecek parametreler ayarlayın veya potansiyel bir müşterinin daha fazla etkileşime ihtiyacı olduğunda takip görevleri atayın

Şablonlar: CRM şablonları , raporlama şablonları ve satış fırsatı izleme sayfaları dahil olmak üzere şablonlar içeren satış izleme yazılımıyla zaman kazanın ve daha verimli çalışın

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Satış İzleme Yazılımı

İster küçük bir işletme ister büyük bir firma olun, satışları izlemek sizi başarıya ve daha yüksek karlılığa hazırlar. İş akışlarını kolaylaştıran, yönetimi basitleştiren ve satış süreçlerini iyileştiren bu 10 en iyi satış izleme yazılımıyla satış performansını izleyin. ✨

1. ClickUp

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3. 0 Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

ClickUp, satış ekipleri ve izleme için çeşitli özellikler sunan en iyi proje yönetimi yazılımlarından biridir.

ClickUp'ın CRM'sini kullanarak satışları izleyin, müşteri iş akışlarını görselleştirin ve satış KPI'larını ölçmek için raporlama gösterge panelleri oluşturun. Müşteri verilerini analiz edin ve 15'ten fazla görünümden yararlanarak hedeflere yönelik ilerlemeyi görün. ?

Satışlar için ClickUp'ı kullanmak, tüm satış huninizi tek bir yerde tutarak metrikleri izlemeyi ve başarıyı ölçmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Satış süreçlerini otomatikleştirerek anlaşmaları hızlı bir şekilde kapatın. Gösterge panellerini kullanarak darboğazları ortadan kaldırın, anlaşmaları ve anlaşmaları kimin kapattığını takip edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

ClickUp ayrıca, raporları sorunsuz bir şekilde oluşturabilmeniz için kapsamlı bir satış ve izleme şablonları veritabanına sahiptir. Satış Takip Şablonunu kullanarak takım performansını değerlendirin ve soğuk satıştan kapanışa kadar satış sürecini yönetin. Özel alanlar, satış ekibiniz için önemli olan metrikleri izlemenizi sağlar ve öncelik bayrakları en acil görevleri vurgular.

Satış KPI Şablonu, satış stratejinizin başarısını ölçmek için başka bir harika araçtır. Hızlı bir şekilde ölçülebilir hedefler belirleyin ve huniniz boyunca anahtar performans göstergeleri ekleyin. Görevleri anında ilgili takım üyelerine atayın ve satış sürecinizin başarısını ölçmek için ilerlemeyi izleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görsel gösterge panelleri, satış ekibiniz için önemli olan metrikleri belirlemek ve izlemek için anında raporlama ve özelleştirme olanağı sunar

Satış raporu şablonları dahil 1.000'den fazla şablon sayesinde gösterge panelleri oluşturmak, değerlendirmeleri izlemek ve hedef ilerlemelerini takip etmek çok kolaydır

ClickUp AI , durum raporları oluşturmanıza, analizlerden içgörüler elde etmenize ve görevleri otomatik olarak atayarak iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve ilerlemeyi hızlandırmanıza yardımcı olur

Gerçek zamanlı işbirliği, tüm takımın iş akışlarını görselleştirmesini ve potansiyel müşterileri bulmaktan anlaşmaları kapatmaya kadar projeleri sorunsuz bir şekilde tamamlamasını sağlar

Kullanıcı dostu bir arayüz, sonsuz özelleştirme olanağı sunar, böylece yapılacaklar listelerini, izleme sayfalarını ve raporları size uygun şekilde düzenleyebilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak fiyatlar aylık sadece 5 $'dan başlar

Özellikler o kadar çok ki, hepsini öğrenmek biraz zaman alıyor

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, dünyanın önde gelen CRM hizmetlerinden biridir. Satış boru hattınızı takip edin, müşteri deneyimini izleyin ve satış huninizi tek bir yerden optimize edin. Özel alanlar, görsel boru hatları ve sezgisel raporlama gibi fonksiyonlar, satış süreçlerini ve takımları takip etmek için ihtiyacınız olan içgörüyü sağlar.

Pipedrive en iyi özellikler

Gerçek zamanlı satış raporları, en güncel bilgileri sunarak hedefler belirlemenize, bilinçli kararlar almanıza ve neyin işe yaradığını görmenize olanak tanır

Satış boru hattı metriklerini özelleştirerek işiniz için en önemli verilere odaklanın ve geri kalanını göz ardı edin

Slack, Zoom ve HubSpot gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde çalışın

Tahmin araçlarını kullanarak geçmiş projeler veya bireysel satış temsilcilerinin sonuçlarına göre kazançları tahmin edin

Pipedrive sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümeleriyle raporları yapılandırmanın zor olabileceğini fark etti

Daha düşük seviyeli fiyatlandırma planları daha az özelliğe sahiptir ve bazı satış takımlarını sınırlayabilir

Pipedrive fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 21,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 37,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900+ yorum)

3. Zendesk Sell

zendesk aracılığıyla

Zendesk, müşteri desteğini basitleştirmek için tasarlanmış bir platformdur. Zendesk Sales CRM, tüm girişimlerinizi ve bireysel performansınızı izlemek için boru hattı görünürlüğü ve derinlemesine veriler sunar. Satış izleme platformu, satış boru hattının her aşamasında otomasyonlar, bildirimler ve tam veri görünürlüğü ile verimliliği artırır. ?

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Birleştirilmiş platform, satış süreçlerinizi tek bir yerde toplar; ister satış boru hattı yönetimine dalmak ister satış takımlarınızın izleme metriklerini değerlendirmek isteyin

Satış fırsatlarına veya anlaşmalara otomatik olarak bağlanan özelleştirilmiş alanlar ve veri noktaları, satış yönetimini iyileştirmenize olanak tanır

Performans ölçütleri ve özel gösterge panelleri, kâr ve satış başarısı için görsel kılavuzlar sunar

Uygulamalar ve üçüncü taraf entegrasyonlar, favori araçlarınız arasında sorunsuz iş akışları sunar

Zendesk Sell sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur, bu nedenle bütçenize uygun ücretli bir plan seçmeniz gerekir

Düşük seviyeli planlar gelişmiş özellikler sunmaz

Zendesk Sell fiyatlandırma

Sell Team: Ajan başına aylık 25 $

Sell Growth: Ajan başına aylık 69 $

Sell Professional: Ajan başına aylık 149 $

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

4. Insightly

insightly aracılığıyla

Insightly, satış, pazarlama ve hizmet takımları için özel çözümler sunan bir CRM'dir. Satış CRM'si, satış süreçlerini her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır, izleme özellikleri ise sizi rakiplerinizin önünde tutar ve anında uyum sağlamaya hazır olmanızı sağlar.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Satış fırsatı izleme, anlaşmaların satış sürecinde ilerleyişini takip etmenizi, engelleri ve sorunlu alanları belirlemenizi sağlar

Otomasyonlar, tekrarlayan görevleri azaltarak daha etkili satış takımları ve daha iyi metrikler için zemin hazırlar

Özelleştirilebilir izinler, verilere erişim sağlayarak ilgili takım üyelerinin en iyi performansı sergilemek için ihtiyaç duydukları metrikleri görmelerini sağlar

Özel KPI'lar belirleyebilir ve gösterge panelleri ile raporlama araçlarından elde ettiğiniz içgörülerle gerçek zamanlı performansı izleyebilirsiniz

Insightly sınırlamaları

Destek ekibi sorunlara ve taleplere yanıt vermek için biraz zaman alabilir

Öğrenme eğrisi yeni başlayanlar için zor olabilir

Insightly fiyatlandırma

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (800+ yorum)

Capterra: 4/5 (600'den fazla yorum)

5. SugarCRM

sugarCRM aracılığıyla

SugarCRM, hizmet, satış ve pazarlama ekiplerini tek bir yerde birleştirerek verimliliği ve iş karını artırmayı amaçlayan bir çevrimiçi platformdur. Bu aracı kullanarak dönüşüm oranlarını izleyin, tüm satış döngüsünü takip edin ve işinizi daha başarılı hale getirmek için anahtar noktalar belirleyin.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Satış sürecini yönetin ve tahmin araçlarını kullanarak ilerlemeyi değerlendirin ve satış temsilcileri ve takım liderleri için ölçülebilir hedefler belirleyin

Görev yönetimi araçları yoğun iş yükünü ortadan kaldırarak satış ekibinizin en fazla kar getiren işlere odaklanmasını sağlar

Yerleşik AI araçları, satış başarısı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan tahmine dayalı analitik, satış içgörüleri ve metrik raporlar sunar

Basitleştirilmiş entegrasyonlarla çok çeşitli kaynaklardan satış verilerini bağlayın

SugarCRM sınırlamaları

Kullanıcılar, e-posta pazarlama ve e-posta izleme araçlarının kullanımının zor olabileceğini belirtti

Bazı satış elemanları, raporların daha ayrıntılı metriklere indirgenmesini ister

SugarCRM fiyatlandırma

Pazar: Aylık 1.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Satış: Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Serve: Kullanıcı başına aylık 80 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 85 $'dan başlayan fiyatlarla

SugarCRM puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5 (400'den fazla yorum)

6. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, potansiyel müşteri yönetimi ve satış otomasyonundan iletişim yönetimi ve veri girişine kadar her şeyi yöneten birinci sınıf bir CRM aracıdır. Bu aracı kullanarak satış kanalları oluşturun ve kapsamlı analizler ve izleme raporları gibi anahtar özellikler sayesinde veriye dayalı kararlar alın. ✍️

HubSpot en iyi özellikler

Raporlama ve analiz araçları tamamen özelleştirilebilir, böylece izlediğiniz bilgiler üzerinde kontrol sahibi olursunuz

Koçluk araçları, satış izleme süreçlerinize profesyonel gelişim özelliğini ekleyerek bir adım daha ileri gider

1.400'den fazla araçla entegrasyonlar, veri kaynaklarını bağlamak ve metrikleri izlemek için yüksek düzeyde özelleştirme sunar

HubSpot AI, sosyal medya kampanyaları yazmaktan elektronik tablolardaki verilerden içgörüler elde etmeye kadar her şeyi yapabilir

HubSpot sınırlamaları

Öğrenme ve eğitim alanları çok geniştir, bu da ihtiyacınız olan kılavuzu bulmanın biraz zaman alabileceği anlamına gelir

Fiyatlandırma, özellikle düzinelerce kullanıcısı olan büyük takımlar için sınırlayıcı olabilir

HubSpot fiyatlandırma

Profesyonel: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

7. SalesNOW

salesNOW aracılığıyla

SalesNOW, müşteri izlemeden boru hattı analizine kadar her şeyi sunan bir satış platformudur. Mobil uygulama ve özelleştirme özelliklerine sahip bu aracı hareket halindeyken kullanın ve satış süreçlerinize uygun gösterge panelleri tasarlayın.

SalesNOW'un en iyi özellikleri

Mobil ve tablet desteği, masanızda olmadığınızda bile izlemeyi takip edebilmenizi sağlar

Harita özellikleri, müşteri verilerini konuma göre segmentlere ayırmanıza olanak tanır ve bölgesel satış ofislerine göre ayrıştırılmış metrikler hakkında daha derin içgörüler sunar

Özel alanlar ve hesap kayıtları, izlediğiniz ve takip ettiğiniz veriler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar

Hızlı uygulama sayesinde, gösterge panelleri ve izleme araçlarını kurmak için haftalarca zaman harcamazsınız

SalesNOW sınırlamaları

Yazılım web tabanlıdır, bu nedenle bağlantınızın hızına bağlı olarak yavaşlayabilir

Kullanıcı arayüzü ilk başta biraz hantal olabilir

SalesNOW fiyatlandırma

Tek bir düşük fiyat: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

SalesNOW derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (2+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

8. Agile CRM

agile CRM aracılığıyla

Agile CRM yazılımı, müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu ve satış analizlerini tek bir kullanışlı araçta birleştirir. Otomatik randevu planlama, oyunlaştırma ve satış izleme araçlarıyla satış ekibinizin anlaşmaları daha hızlı kapatmasına yardımcı olmak için kullanın.

Agile CRM en iyi özellikler

Oyunlaştırma, satış elemanlarına daha fazla anlaşma kapatmaları ve daha fazla potansiyel müşteri kazanmaları için eğlenceli teşvikler sunar

Özel dönüm noktaları belirleyin ve satış süreçleriniz ve süreçlerinizdeki ilerlemeyi izleyin

Ek ücret karşılığında ek entegrasyonlar da mevcuttur, böylece 30'dan fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz

CRM raporlama araçları, izlenen KPI'lara dayalı grafikler, çizelgeler ve içgörüler oluşturur

Agile CRM sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla entegrasyonlar daha sınırlıdır

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Agile CRM fiyatlandırma

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Normal: Kullanıcı başına aylık 49,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79,99 $

Agile CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (500+ yorum)

9. Kapalı

via Kapat

Close, potansiyel müşterilerin kazanılmasından anlaşma sonuçlarının analizine ve KPI'ların izlenmesine kadar her şeyi yöneten bir CRM'dir. Dünya çapında şirketler tarafından güvenilen bu yazılımın, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler ve büyük şirketlerin bütçelerine uygun fiyat planları bulunmaktadır. ?️

En iyi özellikleri kapat

Satış ekibinin her üyesi için yerleşik otomasyonlar, daha kısa sürede daha fazla satış yapmanıza yardımcı olur

Entegrasyonlar, proje yönetimi araçları ve veri kaynakları ile teknoloji yığınınızda iş yapmanızı sağlar

Gösterge panelleri ve etkinlik özetleri, iş akışları, iş yükleri ve kapasite hakkında içgörüler sunar

Raporlama araçları özelleştirilebilir, böylece yıl boyunca izlemek için hedefler ve KPI'lar belirleyebilirsiniz

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, saatlik izleme araçlarının satış takımları için yeterince sağlam olmadığını fark etti

Arama sorguları daha sezgisel hale getirilerek verilerin daha hızlı analiz edilebilir

Kapalı fiyatlandırma

Başlangıç: 59 $/ay

Profesyonel: 329 $/ay

Enterprise: 749 $/ay

Kapalı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Bitrix24

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, insan kaynakları, satış ve müşteri yönetimi alanlarında işletmelere destek sunan bir verimlilik aracıdır. Bu aracı kullanarak, zaman takibi ve kampanya analizlerinden satış elemanlarınızın iş yüklerini ne kadar verimli yönettiklerini takip etmeye kadar, satış ekibinizin verimliliğini izleyin.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Çalışma süresi izleme ve raporlar, her bir satış çalışanının kapasitesi ve etkili zaman yönetimi hakkında görünürlük sağlar

Özel kurallar ve tetikleyiciler, anlaşmalar kapatıldığında veya yeni potansiyel müşteriler satış sürecine eklendiğinde otomatik olarak görevleri atar ve bildirimler gönderir

Entegrasyonlar, verileri diğer kaynaklardan anında taşır, böylece kaynağı neresi olursa olsun izlemeniz gereken metriklere sahip olursunuz

Yerleşik CRM, çevrimiçi ödemeleri, potansiyel müşteri izlemeyi ve satış otomasyonlarını basitleştirerek müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmanıza ve anlaşmaları sorunsuz bir şekilde kapatmanıza yardımcı olur

Bitrix24 sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ilk başta biraz korkutucu olabilir ve yeni başlayanlar için daha fazla öğretici kılavuz faydalı olabilir

Mobil uygulama mevcuttur, ancak tüm özellikler uygulamada bulunmamaktadır

Bitrix24 fiyatlandırma

Temel: Beş kullanıcıya kadar aylık 61 ABD doları

Standart: 50 kullanıcıya kadar aylık 124 ABD doları

Profesyonel: 100 kullanıcıya kadar aylık 249 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (700+ yorum)

ClickUp ile Metrikleri ve KPI'ları izleyin

Bu satış izleme yazılımları, ölçülebilir hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve satış ekibinizin verimliliğini değerlendirmek için ihtiyacınız olan araçları sağlar. İşinizin zirvede kalması için gereken entegrasyonları, özelleştirme seçeneklerini ve anahtar özellikleri sunan birini seçin.

ClickUp'a bugün kaydolun ve satış takımınızı yönetmeye ve metrikleri daha verimli bir şekilde izlemeye başlayın. Özelleştirilebilir CRM, satış şablonları ve görev otomasyonu gibi araçlarla, girişimin başlatılmasından yürütülmesine kadar ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Hepsinden iyisi, ClickUp yüzlerce araçla entegre olarak satış süreçlerinizi oluşturmak ve yönetmek için hepsi bir arada bir platform sunar. ?