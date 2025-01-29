İşinizi Geliştirmek İçin En İyi 8 CRM Alternatifi 2025

Yapılacaklar listenizde sıkça karşınıza çıkan bir görev var: Müşterileri yönetmek için daha iyi bir yol bulun.

Sayısız ücretsiz ve ücretli deneme sürümünü denedikten sonra, size uygun bir CRM ( müşteri ilişkileri yönetimi ) yazılımı bulamadınız. Zoho CRM gibi birçok özel CRM yazılımı harika araçlardır, ancak bakımları zordur ve pahalıdır. 💸

Bir CRM alternatifi düşündünüz mü? Bu, idari projeleri organize ederken kişileri yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir platformdur, böylece müşteri ilişkilerini geliştirmek için zaman kazanırsınız.

CRM alternatifleri, kişi yönetimini sorunsuz hale getirir, böylece bir teknolojiyi uyum sağlamak için iş süreçlerinizi sürekli değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bunun yerine, ek maliyetler olmadan işinizin yapılış şekline göre özgürce özelleştirebilirsiniz.

Satış faaliyetlerinizi ve gelir hedeflerinizi önceliklendirmenize yardımcı olmak için en iyi (ve bazı tanıdık) CRM alternatiflerini bir araya getirdik. Ayrıca, rekabet avantajı elde etmeniz ve hemen bugün başlamanız için ClickUp şablonlarını da ekledik! ⚡️

1. Kanban panoları

Satış yöneticileri: CRM iş akışlarında ve kişi veritabanlarında denetimi basitleştirmek için en iyi yaklaşımı arıyorsanız, Kanban panosu en iyi çevik CRM alternatifidir. Kanban panosu, bilgileri birleştirmek için kod gerektirmeyen bir iş akışı görselleştirme aracıdır.

Büyük miktarda veri içeren bir elektronik tablodan farklı olarak, Kanban panosu odak noktasını daraltarak en önemli bilgileri bir bakışta görmenizi sağlar. Satış takımları için birçok iç ve dış Kanban panosu kullanım örneği vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Satış Playbook Panosu

Günlük/Haftalık/Aylık Öncelikler Panosu

Hesaplar ve Fırsatlar Panosu

Anahtar Toplantılar Panosu

Fikir Bankası Pano

Satış Boru Hattı Panosu

ClickUp'ta bir müşterinin en son etkinliklerini, kişilerini, hesap yenilemelerini ve risklerini izleyin

Bonus: CRM Kullanım Örnekleri

2. E-posta

Google Çalışma Alanı veya Microsoft Outlook kullanan kuruluşlarda, kişiler genellikle gelen kutularında yönetilir. Google Çalışma Alanı Marketplace'te tek başına Gmail gelen kutularını optimize etmek için çok sayıda entegrasyon bulunur.

Etiketler, kategoriler ve filtreler gibi Gmail özellikleriyle birleştirildiğinde, satış elemanları gelen kutularını yarı özel hale getirebilirler.

Ancak, iş iletişiminde e-postanın bir karanlık tarafı vardır: Bildirim yükü. Yanıt verme stresi. Daha uzun çalışma saatleri. Bunlar, özellikle uzaktan çalışan satış organizasyonları için verimliliği engelleyen faktörlerdir.

Sonuç olarak, CRM alternatifi olarak e-postayı kullanmaya karar verirseniz, bunun sizin için işe yaradığından emin olun, tersi olmasın! E-posta yanıt süreleri, otomasyon, hatırlatıcılar ve şablonlar için en iyi uygulamaları benimseyin, böylece yoğun işlerin içinde boğulmazsınız.

40'tan fazla e-posta konusunu açıp kapatmaya dayanamayan verimlilik meraklıları için bir çözümümüz var: ClickUp'ta e-posta! Yeni sekmeler açmadan e-posta imzaları oluşturun, e-posta hesaplarını yönetin ve e-postaları ilgili iş öğelerine bağlayın. 🤩

ClickUp'ta hızlı bir şekilde kaydedilmiş yanıtlar gönderin

3. Belgeler

Bir satış temsilcisinin gelen kutusunda, yıpranmış bir "v12_Final_FINAL" teklif dosyası vardır — bu yüzden bu yazı tam size göre!

Tekrar edilebilir teklifleriniz, sözleşmeleriniz veya kılavuzlarınız varsa, bunları çevrimiçi bir paylaşımlı belge düzenleyicisine aktarın. Belirli satış elemanları veya müşteri türleri için gerektiği kadar sürüm oluşturun.

Önemli olan, tüm verilerinizi tek bir yerde bulabilmenizdir. Örneğin, ClickUp Belgelerinde, tüm belgelerin aynı görünmesi için markalama ve önceden ayarlanmış biçimlendirme ile belge şablonları oluşturabilirsiniz.

Belgelerinizi oluşturmak, özelleştirmek, görevlerinize bağlamak ve etkili bir şekilde planlamak için bilmeniz gereken her şey burada! ⬇️

4. Dijital beyaz tahtalar

Kişi veritabanınızla yeni yollarla etkileşim kurmak istiyorsanız, dijital beyaz tahtaları seveceksiniz!

Sonsuz bir tuval üzerinde, satış elemanları geleneksel silinebilir panoların sınırlamaları olmadan potansiyel müşterilerin veya müşterilerin durumuna ilişkin görsel bir özet elde eder.

İşyeri işbirliği araçlarının gelişimi, dijital beyaz tahtaların kullanıcı dostu ve mobil olmasını mümkün kılmıştır. Böylece, takımınızdaki herkes en güncel bilgilere her an erişebilir!

İletişim yönetimi için dijital beyaz tahtaların değerini en üst düzeye çıkarmanın anahtarı, etkili navigasyondur. Nesneleriniz, görselleriniz, fikirleriniz ve görevleriniz stratejik olarak yerleştirildiğinde, verimli bir akış durumu ortaya çıkar ve böylece büyüdükçe sürekli olarak gelişebilirsiniz. 🌱

Beyaz Tahtadan doğrudan ClickUp görevleri oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtaları 'nı ilk kez kullanıyorsanız veya boş bir tuval sizi korkutuyorsa, ClickUp'ın ücretsiz Müşteri Yolculuğu Haritası şablonunu deneyin!

Bonus: SaaS CRM yazılımı!

5. Listeler

Dizine benzer şekilde, listeler kişileri yönetmek ve etkileşimleri izlemek için kullanılan "canlı" veritabanlarıdır. Hesap yöneticileri, farklı kaynaklardan gelen bilgileri merkezileştirmek için listeleri kullanır, böylece listeler tek doğru bilgi kaynağı haline gelir.

Muhtemelen şu anda listeler kullanıyorsunuz, ancak (ücretsiz) bir yükseltme istiyorsanız ClickUp'ta Listeleri deneyin! ClickUp'ın ücretsiz Müşteri Başarı İzleme şablonunu indirin ve örnek görevler ve bilgilerle listeleri kendi tarzınızda nasıl yönetebileceğinizi keşfedin.

ClickUp'ta hatasız hesap yönetimi için birden fazla veritabanı oluşturun

6. Hesap tabloları

Aynı bilgi türünü bir müşteriden diğerine düzenlerken, basit ve iyi organize edilmiş bir tablo kullanmak yararlıdır. Dijital beyaz tahtaların aksine, elektronik tablolar sorunsuz veri girişi için bir yapıya sahiptir. Gruplama, filtreleme ve sıralama seçeneklerinin yanı sıra, kişi elektronik tablosu işinizin vazgeçilmez bir aracı haline gelir.

Bu listedeki diğer CRM alternatifleriyle karşılaştırıldığında, bu araç ölçeklendirme yaparken de işinize yarayacak mı? Kısa cevap: Tek başına hayır.

Eski uygulamaların elektronik tabloları, satış verimliliği için düzenli olarak ihtiyaç duyduğunuz konuşmaları, dosyaları veya kişisel notları barındırmak için tasarlanmamıştır. Ancak bu sizi cesaretinizden alıkoymasın! Elektronik tablolarda daha rahat çalışıyorsanız, ClickUp'ın Tablo görünümünü seveceksiniz, çünkü bu her türlü işi organize etmek için tasarlanmış süper güçlü bir elektronik tablodur.

Bonus: Mac için CRM yazılımı!

ClickUp'ta mükemmel veritabanınızı nasıl oluşturacağınızın içinden bir bakış! ⬇️

7. Dizin

Bağımsız elektronik tabloların iletişim ve işbirliği için tasarlanmadığını açıkladık, bu yüzden bunun çözümü bir dizindir. Dizin, sütun ve satırları olan bir elektronik tabloya benzer, ancak doğru proje yönetimi yazılımıyla birlikte performansı basit bir elektronik tablonun çok ötesindedir.

Dizinler birçok açıdan kullanışlıdır: Satış elemanları büyük miktarda kişi verisini daha iyi saklayabilir, yöneticiler işlerin ilerleyişini net bir şekilde görebilir veya takımlar iç stratejik ortaklıklar kurarak anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırabilir. Dizinler her türlü kullanım için tasarlanmıştır, işte başlangıç için birkaç örnek:

Referanslar ve Müşteri Yolculuğu Örnekleri dizini

Haftalık/Aylık/Üç Aylık Satış Toplantıları dizini

Çalışan ve Dahili Katkıcılar dizini

Satış Destek İçerik dizini

Satıcı Kişileri dizini

Ürün demoları dizini

Satış Playbook dizini

Şirket SOP dizini

Takım Etkinlikleri dizini

Hesaplar dizini

Liste daha da uzuyor!

Güçlü bir dizin denemek istiyorsanız, ClickUp'ın ücretsiz Çalışan Dizini şablonunu indirin! Bu şablon, özel dizininiz için ilham kaynağı olacak örnek bilgiler içerir.

ClickUp ile kişilerinizi düzenli ve kolay erişilebilir tutun

Bu satış uygulamalarına göz atın!

8. Müşteri haritaları

Bu listede belki de en heyecan verici CRM alternatifi, kişileri yönetmek için harita kullanmaktır! Kişileri adreslerine göre işaretlemek, konum tabanlı işleriniz varsa organizasyonu yeni bir seviyeye taşır. ClickUp'ta, Konum Özel Alanına eklenen adresler kişi görevine bağlandığından proje verilerinden ödün vermezsiniz.

ClickUp'ın Harita Görünümünü inceleyin!

CRM alternatiflerine hazır değil misiniz? ClickUp'ta bir CRM oluşturmayı öğrenin.

Sırada ne var?

ClickUp hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa, ücretsiz olarak nasıl başlayabileceğinizi burada bulabilirsiniz:

ClickUp Üniversitesi 'nde becerilerinizi geliştirerek verimliliğinizi artırın ve zaman kazanın

Platforma daha hızlı alışmak için canlı ve isteğe bağlı ClickUp web seminerlerini izleyin

Ücretsiz ClickUp Şablon Merkezi'nden kullanıma hazır Satış şablonlarını ve CRM şablonlarını indirin

Verilerinizi CSV/Excel dosyası veya başka bir yazılımdan içe aktarın

ClickUp API ile neler yapabileceğinizi keşfedin

ClickUp ile, kişi yönetim sisteminize sarsılmaz bir güvenle güne başlayıp bitirmek için başarıları biriktireceksiniz! 🏆