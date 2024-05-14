2025'te B2B Takımları için En İyi 10 SaaS CRM Yazılımı

Rekabetin yüksek olduğu SaaS alanında müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek için her şeyin olabildiğince kolay olmasını istersiniz. Ancak müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri genellikle kolay değildir.

Geçmişte, CRM sistemleri genellikle özel olarak üretilmiş, tesislerde kurulması gereken özel araçlardı. Bu kulağa hoş gelse de, özellikle sistemi kuran şirket artık faaliyette değilse, birçok sorunla karşılaşabilirsiniz.

Alternatif, hiçbir iş için ideal olmayan karmaşık bir elektronik tablo ağıydı. ?️

Neyse ki, satış sürecinizi kolaylaştırmak ve müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için piyasada birçok hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) CRM bulunmaktadır. Ve tüm bunları bulut üzerinden, sağladığı istikrar, güvenilirlik ve erişim kolaylığı ile yaparlar.

SaaS işiniz için doğru CRM sistemini bulmak zor olabilir. Bu yüzden araştırmayı sizin için tamamladık. ?

İşte 2024'te tüm müşteri bilgilerinizi yönetmek için en iyi SaaS CRM araçları.

SaaS CRM nedir?

SaaS CRM, işletmelerin müşterileriyle etkileşimlerini ve ilişkilerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir araç türüdür. SaaS şirketlerinin müşteri bilgilerini tek bir merkezi konumda depolamasına ve düzenlemesine olanak tanır, böylece satış ekipleri, pazarlamacılar ve müşteri desteği için kolayca erişilebilir hale gelir.

SaaS CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Her SaaS takımının farklı ihtiyaçları vardır, ancak CRM yazılım örneklerini sınıfının en iyisi araçların özellikleriyle karşılaştırmak yardımcı olabilir.

SaaS işiniz için CRM platformu seçeneklerini değerlendirirken şunları göz önünde bulundurun:

Özellikler: Araç, potansiyel müşteri puanlama veya pazarlama otomasyonu gibi istediğiniz belirli özelliklere sahip mi?

Takımlar arası fonksiyon : Satış, hizmet ve pazarlamayı tek bir yerde mi yapmanız gerekiyor? Yoksa SaaS şirketiniz bu alanların bazılarını dış kaynaklara mı yaptırıyor?

Fiyatlandırma : Araç uygun fiyatlı mı? Aylık ödeme seçeneği var mı?

Hız: SaaS aracı hızlı ve yükleme sorunu olmadan çalışıyor mu, kendi operasyonlarınızı sorunsuz bir şekilde sürdürmenize olanak tanıyor mu?

Uyumluluk: SaaS CRM, diğer araçlarınızla iyi bir şekilde entegre oluyor mu?

Ölçeklenebilirlik: CRM aracı, SaaS operasyonlarınız büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilir mi?

Herhangi bir yazılım aracında olduğu gibi, doğru SaaS CRM yazılım sağlayıcısını bulmak, ihtiyaçlarınızı belirlemekle başlar. Satış odaklı bir CRM'ye ihtiyacınız varsa, satış süreci yönetimi veya anlaşma kapatmaya yönelik bir CRM'yi değerlendirin. Ya da pazarlama ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı aynı platformda yürütmek istiyorsanız, her iki özelliği de sunan bir uygulama arayın. ?

Kullanabileceğiniz En İyi 10 SaaS CRM

2024'ün en iyi SaaS CRM'leri için özenle hazırladığımız kılavuzumuzla, SaaS için en iyi CRM'yi daha hızlı bulun.

ClickUp'ta özelleştirilebilir bir CRM ile durumları, kapanış ve son teslim tarihlerini, bütçeleri, hesap boyutlarını ve daha fazlasını kolayca izleyin

Hepsi bir arada iş platformu ClickUp ile SaaS CRM'lere daha iyi bir yaklaşımla tanışın. ClickUp'ın CRM'i müşteri büyümesini hızlandırır , müşteri memnuniyetini artırır ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar.

ClickUp'ı kullanarak satış ve potansiyel müşteri süreçlerinizi görselleştirin, iş akışlarını kolaylaştırın ve takımınızla birlikte çalışarak daha iyi müşteri deneyimleri yaratın. Başlamak için ihtiyacınız olan tek şey ClickUp'ın CRM Şablonu.

Bu şablonu kullanarak, ondan fazla farklı görünümde müşteri ilişkilerinizi bir bakışta görebilirsiniz. Liste görünümü, Takvim görünümü veya Kanban panosu ile ilerlemeyi takip edin ve işlerinizi kendi tarzınızda yapın.

Yerleşik Gösterge Paneli bileşenlerimizle etkiyi ölçün ve bir müşterinin yaşam boyu değeri, anlaşma boyutları ve daha fazlasını izleyin. Tüm müşteri verilerinizi tek bir yerde görün, böylece daha iyi kararlar alın ve yeni fırsatlardan en iyi şekilde yararlanın.

Proje bütçelerini yolunda tutmak için görevlere parasal değerler eklemek çok kolaydır

E-postalarınızı ClickUp ile entegre ederek siloları yıkın ve pazarlama ve satış takımlarının işbirliğini geliştirin. Tek bir platformdan müşterilere güncellemeler gönderin, takım üyeleriyle potansiyel müşterileri tartışın ve müşterileri sisteme dahil edin.

ClickUp, size yalnızca iletişim verilerini depolamak için bir yer sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu verileri nasıl kullanacağınız konusunda akıllı kararlar alabileceğiniz zengin özelliklere sahip bir merkez sunar.

CRM özelliklerimizi görev yönetimi, kaynak yönetimi ve kurumsal işbirliği araçlarımızla birleştirerek iş deneyiminizi geliştirin ve daha iyi sonuçlar elde edin. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Klasörler ve listelerle basitleştirilmiş hesap yönetimi

Siparişleri, potansiyel müşterileri, puanlamaları ve daha fazlasını izlemenize yardımcı olan özel alanlar

Takım işbirliği ve potansiyel müşterileri ve fırsatları tartışmak için sohbet

Proje raporları , teklifler, SOP'ler ve daha fazlasını oluşturmak için yerleşik belgeler

Sayısal alanlar, sözleşme değerlerini, gelirleri ve daha fazlasını hızlı bir şekilde toplamanızı sağlar

Özel durum iş akışlarına sahip yerleşik satış ve boru hattı yönetimi

Daha hızlı onaylar için takım üyelerine ve müşterilere yorumlar atayın

Özel etiketler, görevlerinizi sıralamanıza, filtrelemenize ve düzenlemenize olanak tanır

Benzer görevleri birbirine bağlayın ve bağımlılıklar oluşturarak işlemlerin net bir siparişini ayarlayın

Konum verilerini kullanarak hesapları sıralayın ve hesapların nerede bulunduğunu anlayın

ClickUp sınırlamaları:

Çok sayıda özelliği nedeniyle, yeni kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

Bazı kullanıcılar, önceki CRM'lerinden veri aktarırken biçimlendirme uyuşmazlığı sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Zendesk Sell

Zendesk aracılığıyla

Zendesk Sell, şirketin modern bir SaaS CRM çözümüne verdiği yanıttır. Bu araç, daha verimli olmanıza, satış süreçlerinizi denetlemenize ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İletişim yönetimi, potansiyel müşteri yönetimi, etkinlik izleme, potansiyel müşteri oluşturma ve analiz gibi özelliklerin tümü dahildir. SaaS için CRM aracı, Zendesk'in yardım masası platformuyla da bağlantılıdır, böylece satış temsilcileriniz potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde yönetebilir ve müşterilere daha iyi hizmet verebilir. ✅

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri:

Ek pazarlama özelliklerine sahip temel CRM yetenekleri

GPS izleme sayesinde siteyi ziyaret eden kullanıcıları izleme yeteneği

Tüm potansiyel müşteri bilgilerinizi ve müşteri verilerinizi tek bir sayfada görünüm

Zendesk Sell sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün diğer rakiplere göre daha az modern olduğunu düşünmektedir

E-posta sistemleriyle entegrasyon sırasında bazı zorluklar yaşanabilir

Zendesk Sell fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Satış Takımı: Ajan başına aylık 25 $

Sell Growth: Ajan başına aylık 69 ABD doları

Sell Professional: Ajan başına aylık 149 $

Sell Enterprise: ajans başına aylık 169 $'dan başlayan fiyatlarla (özel fiyatlandırma için iletişime geçin)

Zendesk Sell puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

3. Pipedrive

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış elemanları tarafından tasarlanan ilk SaaS CRM olarak tanıtılmaktadır. Satış boru hattı yönetiminizi ve satış hunilerinizi görüntüleme, yönetme ve optimize etmeye odaklanmıştır.

Hatırlatıcılar ve uyarılar, anlaşmaları takip etmenize yardımcı olur, proje kontrolleri ve satış tahminleri otomatik olarak güncellenir, böylece görünümünüz her zaman güncel olur. Platform ayrıca, satış sürecinde dikkate almamış olabileceğiniz fırsatları önermek için AI araçlarını kullanır. ?

Pipedrive'ın en iyi özellikleri:

Tüm satış süreci ve boru hattının bütünsel görünümü

Müşteri verileri dahil olmak üzere ayrıntılı raporlama ve analiz özellikleri

E-posta pazarlaması gibi operasyon alanlarını otomatikleştirme seçeneği

Pipedrive sınırlamaları:

Platforma özel markalama eklemek söz konusu olduğunda sınırlı seçenekler vardır

Bazı kullanıcılar, CRM yazılımı için daha çeşitli destek seçenekleri olmasını ister

Pipedrive fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Temel: Kullanıcı başına aylık 21,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 37,90 $

Profesyonel: 59,90 $/ay kullanıcı başına

Güç: Kullanıcı başına aylık 74,90 $

Enterprise: 119,00 $/ay kullanıcı başına

Pipedrive puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)

4. Salesforce Satış Bulutu

Salesforce aracılığıyla

Sales Cloud, Salesforce'un iletişim bilgilerini depolamak ve satış yönetimini optimize etmek için özel olarak tasarlanmış müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Tüm iyi SaaS CRM'ler gibi, Salesforce Sales Cloud da fırsatları, potansiyel müşterileri ve anlaşmaları izlemeyi kolaylaştırır. Bu araç, süreçleri ve iş akışlarını kolaylaştıran zeka içgörüleri, tahmin yönetimi ve satış otomasyonu gibi özelliklerle verimliliğe odaklanır. ✨

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri:

Tüm satış döngüsünü izlemek için kullanıcı dostu gösterge paneli ve arayüz

Satış tahmin özellikleriyle de potansiyel müşterileri en uygun zamanda takip etmenize yardımcı olacak uyarılar

Satış süreçlerini iyileştirmek ve müşteri sadakatini artırmak için uygulama ve SaaS CRM çözümleri pazar yerine erişim

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları:

Genellikle en iyi CRM olarak gösterilse de, bazen gecikme ve hız sorunları yaşanmaktadır

Bazı kullanıcılar, özelliklerin sayısı nedeniyle öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (15.600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (17.000+ yorum)

Salesforce alternatiflerini inceleyin!

5. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Dynamics 365, Microsoft'un iş yönetimi araçları paketidir ve müşteri yolculuğuna daha iyi bir görünüm sağlamak için tasarlanmış bir satış platformu içerir. Satış döngüsü aracı, satış temsilcileri ve SaaS şirketleri tarafından satış tahminleri ve CRM stratejileri için kullanılır.

Microsoft Dynamics 365'in Satış özelliği, yeni müşteriler kazanmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunarak, AI ile satış fırsatlarını yönetmenize ve tahmin etmenize, metrikleri analiz etmenize ve satış döngülerini kolaylaştırmanıza olanak tanır. ⚒️

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri:

Microsoft Office ile sorunsuz entegrasyon

İşinizin büyümesine uyum sağlamak için kolay ölçeklenebilirlik

Gelişmiş raporlama ve analiz araçları

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, CRM yazılımında müşteri etkileşimi seçeneklerinin eksik olduğunu düşünmektedir

Sistem bazen yavaş çalışıyor, bazı kullanıcılar bildiriyor

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Satış Uzmanı: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Sales Enterprise: Kullanıcı başına aylık 95 $

Satış Premium: Kullanıcı başına aylık 135 $

Microsoft İlişki Satışları: Kullanıcı başına aylık 162 dolar

Microsoft Viva Sales: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları:

G2: 3,8/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.100+ yorum)

Bu SaaS yönetim araçlarını inceleyin!

6. Oracle Reklamcılık ve Müşteri Deneyimi

Oracle aracılığıyla

Oracle Advertising and Customer Experience (CX), yazılım devinin modern bir CRM sistemine cevabıdır. Bu paket, verilerinizi bağlantıda tutan ve daha stratejik bir şekilde kullanmanızı sağlayan bir dizi satış, pazarlama ve hizmet uygulaması özelliğine sahiptir.

Oracle Sales, satış otomasyonu, satış planlama ve satış performansı yönetimi gibi özellikler içerir. Ayrıca, daha iyi takımlar arası yetenekler için Oracle Service ve Oracle Marketing ile bağlantı kurar. ?

Oracle Advertising and Customer Experience'ın en iyi özellikleri:

Pazarlama otomasyonu, müşteri deneyimi ve geleneksel CRM özelliklerinin karışımı

Gelişmiş analitik özellikler

Satış ve pazarlama takımları için son derece özelleştirilebilir ve yapılandırılabilir yönetici ve kullanıcı seçenekleri

Oracle Advertising ve Müşteri Deneyimi sınırlamaları:

Daha karmaşık kampanya özelliklerinden bazıları, tam olarak kullanabilmek için uzmanlık bilgisi gerektirir

Bazı kullanıcılar, CRM yazılımı için daha iyi entegrasyon ve API seçenekleri olmasını ister

Oracle Reklamcılık ve Müşteri Deneyimi fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle Advertising and Customer Experience derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 3,9/5 (1.500+ yorum)

Capterra: yok

7. NetSuite CRM

NetSuite aracılığıyla

Oracle, piyasadaki en iyi CRM yazılım seçeneklerinden bir diğeriyle listeye tekrar girmiştir. Netsuite, müşteri tutma oranını artırmak için tüm müşteri yolculuğu boyunca müşterilerle ilişkiler kurmanıza ve sürdürmenize olanak tanıyan bir SaaS CRM aracıdır.

Satış gücü otomasyonu, pazarlama otomasyonu ve müşteri hizmetleri yönetimi dahil olmak üzere geleneksel bir CRM sisteminde bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

NetSuite CRM'nin en iyi özellikleri:

CRM platformu genelinde son derece özelleştirilebilir özel gösterge panelleri ve raporlar

En sık kullandığınız sayfaları hızlıca bulmak için yerleşik kısayollar

Üçüncü taraf uygulamalarla kolay entegrasyon

NetSuite CRM sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, satış siparişleri için daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını ister

Yavaş yükleme süreleri bazı kullanıcılar için endişe kaynağıdır

NetSuite CRM fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

NetSuite CRM puanları ve yorumları:

G2: 4/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.300+ yorum)

8. SugarCRM

SugarCRM aracılığıyla

SugarCRM, satış, hizmet ve pazarlama araçlarını bir araya getirerek verimliliği artırmanıza, gelirinizi artırmanıza ve daha iyi müşteri deneyimleri yaratmanıza olanak tanıyan bir platform sunar.

Satış tarafında, SugarCRM, CRM çözümünde AI tabanlı tahmine dayalı tahminler kullanarak dikkatinizi doğru fırsatlara odaklamanıza, satış ve potansiyel müşteri süreçlerinizi yönetmenize ve sonuçları iyileştirmenize yardımcı olur.

Ayrıca, bu sistemlere eklenen Hizmet ve Pazarlama araçları, müşteri ve pazarlama operasyonlarınızı yürütmek için hepsi bir arada bir platform oluşturur.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri:

Benzersiz iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir

Müşteri etkileşimlerinin net bir zaman çizelgesiyle tüm kullanıcı yolculuğunu izleyin

Mobil cihazlarda kullanımı kolay

SugarCRM sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, beklenen CRM özelliklerinin eksik olduğunu bildiriyor

Daha gelişmiş raporlama özellikleri tercih edilir, bazı kullanıcılar bunu bildirmiştir

SugarCRM fiyatlandırması:

Satış planı: Kullanıcı başına aylık 49 $ (en az 3 kullanıcı, yıllık faturalandırılır)

Hizmet planı: Kullanıcı başına aylık 80 $ (en az 3 kullanıcı, yıllık faturalandırılır)

Enterprise planı: Kullanıcı başına aylık 85 $ (en az 3 kullanıcı, yıllık faturalandırılır)

Pazar planı: Aylık 1.000 $ (10.000 kişiye kadar)

SugarCRM puanları ve yorumları:

G2: 3,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5 (300'den fazla yorum)

9. Freshsales

Freshworks aracılığıyla

Freshsales, Freshworks'ün güçlü satış CRM aracıdır. Bu platform, gelir artışını ve verimliliği artırmayı kolaylaştırır.

Satış, müşteri desteği ve pazarlama takımlarınız için akıllı satış içgörüleri, otomasyon özellikleri ve birleşik bir CRM sistemi elde edersiniz.

Freshsales, AI destekli potansiyel müşteri puanlama ile potansiyel müşterileri ve müşterileri önceliklendirmenize yardımcı olan Freddy AI'dan da yararlanır.

Freshsales'ın en iyi özellikleri:

Müşterilerinizden gelen gerçek zamanlı fırsatlar hakkında bildirim alın

Yerleşik e-imza gibi özellikler, anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanızı sağlar

Destek ekibine kolay erişim

Freshsales sınırlamaları:

Çok sayıda filtreleme seçeneği nedeniyle, bazı kullanıcılar bu deneyimi zor bulmaktadır

Bazı kullanıcılar, geleneksel CRM özelliklerinin sınırlı olduğunu bildiriyor

Freshsales fiyatlandırması:

Ücretsiz CRM: Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 83 $

Freshsales puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

10. Zoho CRM

Zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, kurumsal CRM pazarındaki en hızlı uygulama olduğunu iddia ederek takımlara özellikleri daha hızlı kullanma fırsatı sunar.

Platform, takımların segmentasyon, tahmine dayalı zeka ve KPI'lar aracılığıyla müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, ş Akışı, süreç ve kampanya otomasyonu yoluyla verimliliği artırır. ✨

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz ve gösterge panelleri

Otomasyonlar, özel alanlar ve iş akışlarıyla deneyimi özelleştirin

Zoho One ile tüm Zoho uygulamalarına tek bir yerden erişin

Zoho CRM sınırlamaları:

Yeni kullanıcılar için eğitim süreci zorlu olabilir

Bazı kullanıcılar raporlama özelliklerinin daha sağlam olmasını ister

Zoho CRM fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları:

G2: 4/5 (2.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.300+ yorum)

Zoho alternatiflerini inceleyin!

Müşteri Verilerini Yönetmek için SaaS CRM Kullanmanın Avantajları

SaaS CRM kullanmak size sayısız avantaj sağlayabilir. Başlıca avantajlardan bazıları şunlardır:

Merkezi veriler: SaaS CRM ile tüm müşteri ve satış verileriniz tek bir yerde saklanır ve takımınızdaki herkes tarafından erişilebilir olur.

İletişimde iyileştirme: Müşterilerle olan etkileşimleri ve konuşmaları izleme yeteneği, takımınız içinde daha iyi iletişim ve işbirliği sağlar.

Kolaylaştırılmış süreçler: SaaS CRM'lerdeki otomasyon özellikleri, manuel görevleri kolaylaştırarak takımınızın diğer önemli görevlere odaklanması için zaman kazanmasını sağlar.

Gerçek zamanlı içgörüler: Raporlama ve analiz özellikleri sayesinde, satış performansınız hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edebilir ve veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Verimlilik artışı: Her şeyin tek bir yerde depolanması ve otomasyon özellikleri sayesinde, bir SaaS CRM, takımınızın verimliliğini artırabilir.

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, SaaS CRM de sizinle birlikte kolayca ölçeklenebilir ve gerektiğinde daha fazla kullanıcı ve veri depolama alanı sağlar.

CRM ve SaaS CRM Arasındaki Fark

Geleneksel CRM ile SaaS CRM arasındaki temel fark, sunum yöntemidir. Geleneksel CRM'ler şirket içinde kurulur ve uygulama için donanım ve BT kaynakları gerektirir. Öte yandan, SaaS CRM'ler bulut tabanlıdır, yani kurulum gerektirmeden bir web tarayıcısı veya mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

SaaS Platformları için Geleneksel CRM'ye Daha İyi Bir Alternatif Keşfedin

Açıkçası, piyasada çok sayıda SaaS CRM seçeneği bulunmaktadır. Ancak, SaaS CRM'ye alternatif, geleceğe odaklı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin.

Verimlilik platformumuz, geleneksel bir CRM'nin yaptığı her şeyi size sunar. Ayrıca, tüm görevlerinizi, belgelerinizi, müşterilerinizi, pazarlamanızı ve hedeflerinizi tek bir yerden yönetme avantajına da sahip olursunuz. ?