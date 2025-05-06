10 Microsoft Dynamics 365 Alternatifleri ve Rakipleri 2025

Müşteriler, her işin bel kemiğidir. Bu nedenle, kuruluşların müşterileri en iyi şekilde çekmeyi, beslemeyi ve elde tutmayı öğrenmesi çok önemlidir. Bir işletme sahibi olarak, sağlam bir müşteri tabanı oluşturmanın ve kalıcı ilişkiler kurmanın değerini bilirsiniz.

Ne yazık ki, işinizi yürütürken müşteri ilişkileri yönetiminde proaktif olmak bazen zor olabilir. Bu nedenle Microsoft Dynamics 365 gibi CRM yazılım platformları çok kullanışlıdır.

CRM yazılımı, satış takımlarına ve pazarlama çabalarınıza birçok avantaj sunar. Capterra'nın yaptığı bir araştırmaya göre, işletmelerin %45'i gelir artışı ve müşteri sadakatinde artış görmek için genel araçları CRM yazılımıyla değiştiriyor. Ayrıca, Salesforce'un ayrı bir araştırmasına göre, pazarlama liderlerinin %68'i müşteri deneyimini öncelikli pazarlama KPI'sı olarak değerlendiriyor.

Ancak gerçekçi olalım: Her iş Microsoft Dynamics 365'i her şeyi çözen çözüm olarak görmez. Bu nedenle birçok kuruluş, özel ihtiyaçlarına uygun en iyi Microsoft Dynamics alternatiflerini arar.

İşte bu yüzden buradayız!

Sizin için daha iyi sonuç verebilecek 10 Microsoft Dynamic alternatifini öne çıkarıyoruz. Ayrıca fiyatlandırma, hedef kitleler ve mevcut Kurumsal Kaynak Planlama ( ERP ) ve CRM özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler de vereceğiz.

Öncelikle, Microsoft Dynamics'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve ideal müşteri profilini (bu profil size uymayabilir) öğrenelim!

Microsoft Dynamics nedir?

Microsoft Dynamics, işletmelerin birden fazla görevi yerine getirmesine ve operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmesine yardımcı olan bir dizi entegre araç sunan bir CRM ve ERP platformudur.

Microsoft Dynamics'te satışlara genel bakış

Bu popüler CRM yazılımı, düzenlenebilir ızgaralar, site haritası tasarımcıları ve güçlü iş zekası (BI) gibi sağlam özelliklere sahiptir ve şirketlere tam görünürlük ve kontrol sunar. Microsoft Dynamics CRM sisteminin en büyük avantajı, öncelikleri ve satış verilerini tek bir arayüzde görüntülemek için kullanımı kolay, özelleştirilebilir bir gösterge paneli içermesidir.

Microsoft Dynamics CRM sistemi, mobil cihaz işlemlerini desteklemek ve satış yöneticileri ile diğer birçok kişinin anında iş yapabilmesini sağlamak için çok çeşitli bulut tabanlı iş uygulamalarına da sahiptir.

Popüler Microsoft Dynamics CRM özellikleri

Müşteri verileri hakkında içgörüler: AI'yı kolayca kullanarak verileri ve satış içgörülerini keşfedin AI'yı kolayca kullanarak verileri ve satış içgörülerini keşfedin

Müşteri hizmetleri gösterge paneli: Takımların müşteri deneyimlerini gözden geçirmesine ve iyileştirme yolları bulmasına olanak tanır

Gerçek zamanlı müşteri etkileşimi uyarıları: İşinizle ilgili önemli müşteri etkileşimleri hakkında anında güncellemeler alın

Verileri birleştirme : Tüm entegre uygulamalarda satış süreçlerini ve verileri merkezileştirin

Versium Predict: Satış veya pazarlama takımınızın müşteri satın alımlarını daha iyi tahmin etmesine yardımcı olur

Microsoft Dynamics fiyatlandırması

Bu platformun fiyatlandırması oldukça dinamiktir. En net bilgileri fiyatlandırma sayfasında bulabilirsiniz.

Müşteri Verileri Platformu (Müşteri İçgörüleri) : İlk Dynamics 365 uygulaması için aylık 1.500 $/kiracı

Profesyonel (Satış) : Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Enterprise (Satış) : Kullanıcı başına aylık 95 ABD doları

Premium (Satış): Kullanıcı başına aylık 135 ABD doları

Dikkate alınması gereken en iyi 10 Microsoft Dynamics alternatifi

Yeni bir iş yönetimi yazılımı veya CRM çözümü aramaya hazırsanız, kuruluşunuza en uygun 10 seçeneği inceleyin:

ClickUp'ın CRM işlevleri, satış ve pazarlama takımlarının müşteri verilerini ve çeşitli projeleri izlemesine yardımcı olur

ClickUp, takım işbirliği ve proje yönetimi çözümleri sunar, böylece satış ve pazarlama takımları görevler ve veriler hakkında güncel kalırken iletişimlerini uyumlu hale getirir ve artırır. Bu CRM esnek bir seçenek aralığına sahiptir ve ücretsiz sürümü, verimliliğini korurken paradan tasarruf etmek isteyen düşük bütçeli işletmeler için mükemmeldir.

Bu platform, müşteri ömür boyu değeri, ortalama anlaşma boyutları ve çok daha fazlası hakkında üst düzey görünümler oluşturarak verileri tek bir alanda izlemeyi kolaylaştırır. ClickUp'ın verimli veri yönetimi özellikleri, iletişimi hızlandırarak siloları ortadan kaldırır, böylece takımlar tek bir merkezden anlaşmalar ve yeni müşteriler üzerinde daha iyi işbirliği yapabilir.

Hala üçüncü taraf araçlara bağlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp, takımların Çalışma Alanlarını merkezileştirmesine yardımcı olmak için Google Drive, Evernote, Slack ve Dropbox dahil olmak üzere birçok entegrasyona sahiptir.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

satış boru hattınızı ve siparişlerinizi görselleştirmek için 10'dan fazla özelleştirilebilir proje yönetimi görünümü

E-posta entegrasyon platformu, işlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Pazarlama kampanyalarını, satış süreçlerini ve daha fazlasını otomatikleştirerek zaman kazanın

Müşteri sadakatini ve etkileşimlerini artırmak için basit müşteri kaydı

KPI'larınızı izlemek ve ölçmek için raporlama ve analiz araçları

Siparişleri, müşteri memnuniyetini izlemek veya daha iyi satış boru hattı yönetimi için müşteri verilerini eklemek için özel alanlar

ClickUp artıları

Çeşitli özellikler sunan kapsamlı bir ücretsiz plan

Her boyuttaki işletme için iş yazılımı

Gelir yönetimi yetenekleri

Diğer araçlardan verileri kolayca içe aktarın

Çok çeşitli CRM şablonları (Bu ClickUp CRM şablonunu indirin!)

Mükemmel müşteri hizmetleri

ClickUp'ın dezavantajları

Güçlü özellikleri bazı kullanıcıları zorlayabilir

AI tahmin yazılımının olmaması

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (4.511+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.986+ yorum)

HubSpot'un CRM'sindeki konuşma yönetimi özellikleri

HubSpot CRM, iş süreçlerini, iletişimi, satış verilerini ve daha fazlasını yönetmek için muhasebe yazılımı içeren harika bir küçük işletme CRM platformudur. Ücretsiz ve kullanımı kolaydır, yeni başlayanlar ve deneyimli SaaS kullanıcılarının her yerde ve her zaman kullanabileceği birçok kapsamlı özelliğe sahiptir. Ayrıca, görsel ipuçlarıyla ayrıntılı müşteri ve şirket profillerini saklamanıza olanak tanır.

Dahası, iç takım bildirimleri ve pazarlama e-postaları gibi anahtar CRM süreçlerini otomatikleştirerek, müşterileriniz için dokümantasyon ve yardım makalelerinden oluşan bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

HubSpot CRM, Google'ın sertifikalı bir iş ortağıdır ve tüm niş ve sektörlere uygun çözümler sunar. Cortana, GoChime, Pipedrive CRM, Gravity Forms ve diğer iş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

HubSpot'un anahtar özellikleri

Daha hızlı iletişim ve işbirliği için sürükle ve bırak iletişim aracı

Müşterilerinize birinci sınıf müşteri hizmeti ve destek sunmak için biletleme platformu

Son KPI'larınız ve etkinlikleriniz hakkında genel bir bakış sunan sezgisel gösterge paneli

HubSpot'un avantajları

Kolay kurulum

Sezgisel

Uygun fiyatlı

HubSpot'un dezavantajları

Öğrenme eğrisi vardır

Hepsi bir arada bir araç değildir

Şablonları değiştirmek zordur

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz plan : Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Aylık 45 ABD doları

Profesyonel : Aylık 800 $

Enterprise: Aylık 3200 $

HubSpot derecelendirmeleri

G2 : 4,4/5 (9.206+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.363+ yorum)

salesforce aracılığıyla

Salesforce'un Starter Suite ürünü, şirketlerin müşterileriyle etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan entegre bir platformdur. Starter Suite, kişiselleştirilmiş etkileşimler sunmak için müşterileri hakkında 360 derecelik bir görünüm elde etmek isteyen küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için idealdir.

Starter Suite, pazarlama, satış, hizmet ve ticaret araçlarınızı bir araya getirir. Basitleştirilmiş bir başlangıç süreciyle, e-posta kampanyalarını yönetmek, potansiyel müşterileri izlemek ve müşteri etkileşimini yönetmek için temel CRM özellikleri sunar.

Starter Suite anahtar özellikleri

İletişim yönetimi

Müşteri yönetimi

Fırsat yönetimi

CRM iş akışı kurulumunu kolaylaştıran pazarlama otomasyonu fonksiyonları

Potansiyel müşterilere kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin

Gerçek zamanlı analitik, müşteri hizmetleri ve ticaret için modüller

Starter Suite'in avantajları

Özelleştirilebilir gösterge paneli

Sektör iş akışlarında kolay gezinme ve otomasyon

Sosyal medya fonksiyonu birçok kullanıcı için kolaydır

Starter Suite'in dezavantajları

Ömür boyu ücretsiz sürüm yok

Karmaşık

Zorlu raporlama

Zor teknik destek

Starter Suite fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Starter Suite derecelendirmeleri

G2 : 4,2/5 (15.218+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.156+ yorum)

Salesforce'un ClickUp ile nasıl entegre olduğunu öğrenin!

NetSuite müşteri gösterge paneli

Oracle NetSuite CRM, Microsoft Dynamics'e benzer ve yaygın bir alternatiftir. Bulut tabanlı bir satış CRM'si olarak, müşteri etkileşiminin yaşam döngüsüne dayalı kesintisiz bir bilgi akışı elde edersiniz.

Platform, işinizin büyümesini ve gelirini artırmak için geleneksel ve modern özellikler sunarken, müşterilerinizin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak 360 derece görünümle izlemenizi sağlar. Bu entegre CRM platformu, satış ekibinizin satış süreci boyunca proaktif stratejiler uygulamasını sağlar.

NetSuite CRM'nin anahtar özellikleri

Müşteri verileri ve satış boru hattı yönetimi

Satış otomasyonu

Müşteri hizmetleri yönetimi

E-ticaret pazarlama otomasyonu

İş ortağı ilişkileri yönetimi

Zaman takibi

Satış tahmini

Üçüncü taraf entegrasyonlar

NetSuite CRM'nin avantajları

Özelleştirilebilir mobil uygulama

Kullanıcı dostu arayüz

Otomatik güncelleme süreci

Erişilebilir veri depolama

NetSuite CRM'nin dezavantajları

Yavaş olabilir

Gelişmiş aramalar veya raporlar oluşturmak zor

NetSuite CRM fiyatlandırması

Platform, fiyat planlarını kamuya açık olarak sunmamaktadır. Hizmetleriyle ilgilenen herkes, satıcıyla iletişime geçerek bütçelerine ve tercihlerine uygun bir abonelik planı hazırlamak için bir danışma randevusu almalıdır.

NetSuite CRM derecelendirmeleri

G2 : 3,9/5 (1.902+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (843+ yorum)

Pipedrive Fırsatlar gösterge paneli

Şirketinizin satış ekibi, satış ve pazarlama kampanyaları ile günlük görevlerin organizasyonu için kullanımı kolay ancak güçlü bir platforma ihtiyaç duyuyorsa, Pipedrive en iyi seçimdir. Platform, potansiyel müşteri yönetimini basitleştiren minimalist bir düzene sahiptir. Pipedrive'a giriş yaptığınız anda, satış boru hattınızın genel bir görünümünü elde eder ve ilerlemek istediğiniz anlaşmalara odaklanabilirsiniz.

Platform, acil dikkatinizi gerektiren etkinlikleri görmenizi ve devam eden işlerinizin durumunu öğrenmenizi sağlayan bir hedef ve etkinlik özelliğine sahiptir. Dahası, Pipedrive Outlook, Gmail ve Yahoo! gibi büyük e-posta hizmet sağlayıcılarına sorunsuz bir şekilde bağlanır. Böylece CRM'den çıkmadan kolayca mesaj gönderip alabilirsiniz. Ayrıca Zapier, Trello, Mailchimp ve Google Haritalar ile de entegre olur.

Pipedrive'ın anahtar özellikleri

E-posta izleme

Ş Akışı otomasyonu

Güçlü API

Satış raporlama ve analitik

Pipedrive'ın avantajları

Sezgisel arayüz

Kullanımı kolay

7/24 destek

Pipedrive'ın dezavantajları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : 9,90 $

Gelişmiş : 19,90 $

Profesyonel : 39,90 $

Enterprise: 59,90 $

Pipedrive puanları

G2 : 4,2/5 (1.537+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.429+ yorum)

Bakır kurşun izleme özelliği

Microsoft Dynamics alternatifleri listemizde, kapsamlı ilişki yönetimi özellikleri nedeniyle Copper yer almaktadır. Bu yazılım, satış ve pazarlama taktiklerinizle daha iyi etkileşimler kurarak müşteri memnuniyetini artırmanıza olanak tanır.

CRM sistemleri için bu araç, esneklik ana fonksiyonu olarak tasarlanmıştır. İşbirliği çözümlerini, analiz araçlarını ve verimlilik özelliklerini bir araya getirerek bunları tek bir kullanışlı arayüzde sunar. Temel işlemleri ve iş fonksiyonlarını otomatikleştirerek verimliliği artırabilir ve iş akışınızı kolaylaştırarak iş süreçlerinizin görünürlüğünü artırabilirsiniz.

Copper CRM'nin anahtar özellikleri

E-posta açılma izleme

E-posta şablonları

CRM etkinlik raporlama

Özel alanlar

Hedef izleme

İş operasyonları tahmini

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Copper CRM'nin avantajları

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Hızlı müşteri hizmetleri yanıtı

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Güçlü API

Copper CRM'nin dezavantajları

Bazı kullanıcılar iptal işlemlerinde zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Ücretsiz sürüm yok

Copper CRM fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 129 ABD doları

Copper CRM derecelendirmeleri

G2 : 4,5/5 (985+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (554+ yorum)

Zoho'nun takvim görünümü

Zoho CRM, bir işletmenin ilgili süreçlerini kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri içeren bir CRM yazılımıdır. Bu yazılım, freemium paketi ve uygun maliyetli yükseltmeleri nedeniyle genellikle küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler tarafından kullanılır.

Zoho, ürünleri, açılış sayfalarını ve müşteri yolculuklarını özelleştirirken iş akışlarınızı daha iyi uyarlayabilmeniz için daha esnek Microsoft Dynamics alternatiflerinden biridir. Ayrıca, yazılımı kolayca öğrenebilir ve şirketinizin CRM ihtiyaçlarına göre menülerini özelleştirebilirsiniz.

Bu CRM çözümü, satış süreçlerini otomatikleştirme ve işletmelere gerçek bir çok kanallı platform sağlama konusunda mükemmeldir. Zoho, takımların e-posta, telefon, sosyal medya ve diğer portallar aracılığıyla potansiyel müşterilerle ve mevcut müşterilerle iletişim kurmasına yardımcı olur.

Zoho CRM'nin önemli bir avantajı, üçüncü taraf çözümlerle entegrasyonunun kolay olmasıdır.

Zoho CRM'nin anahtar özellikleri

Zoho CRM, HubSpot, PayPal ve Mailchimp dahil 400'den fazla uygulama ile uyumludur

Takvim yönetimi

Etkileşim izleme

E-posta izleme

Akıllı Sohbet

Sosyal CRM

Tahmin

Zoho CRM'nin avantajları

Kullanımı kolay

Katılımı izleyebilirsiniz

Freemium sürümü kapsamlı özelliklere sahiptir

Zoho CRM'nin dezavantajları

Kullanıcıları rahatsız edebilecek hantal tasarım

Bazıları karmaşık sorunlarla ilgili müşteri desteği sorunları bildiriyor

Hatalar ve aksaklıklar zorluklara neden olabilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Profesyonel: Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Zoho CRM puanları

G2: 4,4/5 (15.433+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.719+ yorum)

Freshsales CRM gösterge paneli

Eski adıyla Freshworks CRM olan Freshsales müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı, potansiyel müşterilerle tek bir noktadan iletişim kurması gereken yüksek hızlı işler için tasarlanmıştır. Bu satış CRM platformu, takımların sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile potansiyel müşterileri çekmesine, yönetmesine ve etkileşime girmesine olanak tanır.

CRM yazılımı, AI tabanlı potansiyel müşteri puanlama, telefon ve e-posta fonksiyonları, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar ve iş akışı otomasyonu gibi güçlü özelliklere sahiptir.

Freshsales CRM'yi Freshdesk'in Freshcaller gibi diğer çözümleriyle kolayca entegre edebilirsiniz. Freshsales CRM ayrıca açık bir API sistemi kullanır, yani Mailchimp, Google Takvim ve QuickBooks gibi şirketinizde genellikle kullandığınız uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

Freshsales'ın anahtar özellikleri

Gelişmiş özelleştirme

Çoklu boru hattı yönetimi

Gelişmiş raporlama

Akıllı iş akışları

Potansiyel müşteri puanlama

Etkinlik izleme

Freshsales uzmanları

Temiz ve kullanımı kolay

Güçlü özellikler sunar

Esnek satış süreci

Duyarlı geliştirme takımı

Freshsales'ın dezavantajları

Bilgi aktarırken seçeneklerin yetersizliği

Az sayıda erişilebilirlik seçeneği

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

Freshsales puanları

G2 : 4,6/5 (983+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (496+ yorum)

pipeline aracılığıyla

Pipeline CRM, kullanıcıların potansiyel müşterileri değerlendirmesine, kişilerini yönetmesine ve tek bir bulut tabanlı programda potansiyel müşterileri izlemesine olanak tanıdığı için küçük işletmeler arasında popülerdir. Eskiden PipelineDeals olarak bilinen bu araç, satış yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için günlük gerçek zamanlı durum güncellemeleri ve 3D grafikler sunar.

Pipeline CRM'nin anahtar özellikleri

E-posta ve uygulama entegrasyonları

Satış hızlandırma araçları, satış döngüsünü kısaltır ve dönüşüm oranını artırır

Potansiyel müşterileri besleyin

Paylaşılan boru hattı

Kullanıcıların istedikleri kadar ayrıntı kaydetmeleri için özel veri alanı

E-posta izleme

Mevcut verileri toplu olarak içe aktarın

Pipeline CRM'nin avantajları

Basit müşteri ilişkileri yönetimi kullanıcı arayüzü

Hangi fiyat planının size en uygun olduğunu değerlendirmek için 14 günlük ücretsiz deneme

Satış takımları için kapsamlı ve kullanımı kolay gösterge paneli

Kolay erişilebilirlik

CRM sistemi için basit kurulum

Pipeline CRM'nin dezavantajları

Ömür boyu ücretsiz sürüm yok

Üçüncü taraf sitelerle sınırlı entegrasyonlar

Güçlü satış CRM özellikleri bazıları için çok karmaşık olabilir

Pipeline CRM fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 25 $

Geliştirme : Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Pipeline CRM derecelendirmeleri

G2 : 4,4/5 (902+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (611+ yorum)

Nimble'ın gösterge paneli

Microsoft Dynamics alternatifleri listemizde yer alan bu en iyi CRM yazılımı, potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle iletişim kurma sürecini basitleştiren, iletişim odaklı bir araçtır. Nimble CRM, hem küçük işletmeler hem de kurumsal takımlara yardımcı olan potansiyel müşteri yönetimi iş akışları için gelişmiş özelliklere sahiptir.

Ayrıca, müşterileri daha iyi segmentlere ayırmak için mesajları ve sosyal medyayı yönetmenin kullanıcı dostu bir yolunu sunar. Prospector aracını kullanarak, bir şirketin web sitesini ziyaret ederek değerli kişilerden iletişim bilgilerini edinebilirsiniz.

Kişiler veritabanınıza eklendikten sonra, bunları uygun şekilde kategorilere ayırabilir ve özel alan seçeneklerini kullanarak etiketler oluşturup esnek bir liste oluşturabilirsiniz.

Nimble'ın anahtar özellikleri

Gösterge paneli, günün genel bir özetini sunar

Mesaj izleme

E-posta izleme

Üçüncü taraf entegrasyonları

Sinyaller özelliği, sizinle kimlerin etkileşimde olduğunu görmenizi sağlar

Yazılımdan çıkmadan sosyal medyayı tarayın

Nimble'ın avantajları

Özelleştirilebilir

Kullanıcı dostu

Kolay işbirliği

Potansiyel müşteri yönetimini daha hızlı kolaylaştırın

Nimble'ın dezavantajları

Prospector aracıyla kullanıcı başına aylık 10 kişi ile sınırlısınız

Öğrenme süreci vardır

Mobil uygulama iyi çalışmıyor

Esnek fiyatlandırma

Bu yazılım, tek bir fiyatlandırma seçeneği ile benzersiz bir yaklaşıma sahiptir.

Nimble Business: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Nimble puanları

G2 : 4,5/5 (984+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.774+ yorum)

İşiniz için Doğru CRM'yi Bulun

Dynamics 365, birçok kurumsal takımın güvendiği mükemmel bir seçenek olsa da, özellikle küçük işletmeler için tek seçenek değildir. CRM araçları için herkese uyan tek bir çözüm yoktur, ancak size ve bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

İşlemlerinizi en ince ayrıntısına kadar anlamak, işinizi büyütmenize ve müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak platformu belirlemenize yardımcı olabilir.

ClickUp, süreç otomasyonu, gelişmiş iletişim, sezgisel proje yönetimi ve daha kolay takım işbirliği fonksiyonları gibi birçok özellik sunar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve neden bu kadar çok işletmenin bu adımı attığını görün!