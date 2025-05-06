10 Microsoft Dynamics 365 Alternatifleri ve Rakipleri 2025

Müşteriler, her işin bel kemiğidir. Bu nedenle, kuruluşların müşterileri en iyi şekilde çekmeyi, beslemeyi ve elde tutmayı öğrenmesi çok önemlidir. Bir işletme sahibi olarak, sağlam bir müşteri tabanı oluşturmanın ve kalıcı ilişkiler kurmanın değerini bilirsiniz.
Ne yazık ki, işinizi yürütürken müşteri ilişkileri yönetiminde proaktif olmak bazen zor olabilir. Bu nedenle Microsoft Dynamics 365 gibi CRM yazılım platformları çok kullanışlıdır.
CRM yazılımı, satış takımlarına ve pazarlama çabalarınıza birçok avantaj sunar. Capterra'nın yaptığı bir araştırmaya göre, işletmelerin %45'i gelir artışı ve müşteri sadakatinde artış görmek için genel araçları CRM yazılımıyla değiştiriyor. Ayrıca, Salesforce'un ayrı bir araştırmasına göre, pazarlama liderlerinin %68'i müşteri deneyimini öncelikli pazarlama KPI'sı olarak değerlendiriyor.
Ancak gerçekçi olalım: Her iş Microsoft Dynamics 365'i her şeyi çözen çözüm olarak görmez. Bu nedenle birçok kuruluş, özel ihtiyaçlarına uygun en iyi Microsoft Dynamics alternatiflerini arar.
İşte bu yüzden buradayız!
Sizin için daha iyi sonuç verebilecek 10 Microsoft Dynamic alternatifini öne çıkarıyoruz. Ayrıca fiyatlandırma, hedef kitleler ve mevcut Kurumsal Kaynak Planlama ( ERP ) ve CRM özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler de vereceğiz.
Öncelikle, Microsoft Dynamics'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve ideal müşteri profilini (bu profil size uymayabilir) öğrenelim!
Microsoft Dynamics nedir?
Microsoft Dynamics, işletmelerin birden fazla görevi yerine getirmesine ve operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmesine yardımcı olan bir dizi entegre araç sunan bir CRM ve ERP platformudur.
Bu popüler CRM yazılımı, düzenlenebilir ızgaralar, site haritası tasarımcıları ve güçlü iş zekası (BI) gibi sağlam özelliklere sahiptir ve şirketlere tam görünürlük ve kontrol sunar. Microsoft Dynamics CRM sisteminin en büyük avantajı, öncelikleri ve satış verilerini tek bir arayüzde görüntülemek için kullanımı kolay, özelleştirilebilir bir gösterge paneli içermesidir.
Microsoft Dynamics CRM sistemi, mobil cihaz işlemlerini desteklemek ve satış yöneticileri ile diğer birçok kişinin anında iş yapabilmesini sağlamak için çok çeşitli bulut tabanlı iş uygulamalarına da sahiptir.
Popüler Microsoft Dynamics CRM özellikleri
- Müşteri verileri hakkında içgörüler: AI'yı kolayca kullanarak verileri ve satış içgörülerini keşfedin
- Müşteri hizmetleri gösterge paneli: Takımların müşteri deneyimlerini gözden geçirmesine ve iyileştirme yolları bulmasına olanak tanır
- Gerçek zamanlı müşteri etkileşimi uyarıları: İşinizle ilgili önemli müşteri etkileşimleri hakkında anında güncellemeler alın
- Verileri birleştirme: Tüm entegre uygulamalarda satış süreçlerini ve verileri merkezileştirin
- Versium Predict: Satış veya pazarlama takımınızın müşteri satın alımlarını daha iyi tahmin etmesine yardımcı olur
Microsoft Dynamics fiyatlandırması
Bu platformun fiyatlandırması oldukça dinamiktir. En net bilgileri fiyatlandırma sayfasında bulabilirsiniz.
- Müşteri Verileri Platformu (Müşteri İçgörüleri): İlk Dynamics 365 uygulaması için aylık 1.500 $/kiracı
- Profesyonel (Satış): Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları
- Enterprise (Satış): Kullanıcı başına aylık 95 ABD doları
- Premium (Satış): Kullanıcı başına aylık 135 ABD doları
Dikkate alınması gereken en iyi 10 Microsoft Dynamics alternatifi
Yeni bir iş yönetimi yazılımı veya CRM çözümü aramaya hazırsanız, kuruluşunuza en uygun 10 seçeneği inceleyin:
1. ClickUp
ClickUp, takım işbirliği ve proje yönetimi çözümleri sunar, böylece satış ve pazarlama takımları görevler ve veriler hakkında güncel kalırken iletişimlerini uyumlu hale getirir ve artırır. Bu CRM esnek bir seçenek aralığına sahiptir ve ücretsiz sürümü, verimliliğini korurken paradan tasarruf etmek isteyen düşük bütçeli işletmeler için mükemmeldir.
Bu platform, müşteri ömür boyu değeri, ortalama anlaşma boyutları ve çok daha fazlası hakkında üst düzey görünümler oluşturarak verileri tek bir alanda izlemeyi kolaylaştırır. ClickUp'ın verimli veri yönetimi özellikleri, iletişimi hızlandırarak siloları ortadan kaldırır, böylece takımlar tek bir merkezden anlaşmalar ve yeni müşteriler üzerinde daha iyi işbirliği yapabilir.
Hala üçüncü taraf araçlara bağlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp, takımların Çalışma Alanlarını merkezileştirmesine yardımcı olmak için Google Drive, Evernote, Slack ve Dropbox dahil olmak üzere birçok entegrasyona sahiptir.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
- satış boru hattınızı ve siparişlerinizi görselleştirmek için 10'dan fazla özelleştirilebilir proje yönetimi görünümü
- E-posta entegrasyon platformu, işlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Pazarlama kampanyalarını, satış süreçlerini ve daha fazlasını otomatikleştirerek zaman kazanın
- Müşteri sadakatini ve etkileşimlerini artırmak için basit müşteri kaydı
- KPI'larınızı izlemek ve ölçmek için raporlama ve analiz araçları
- Siparişleri, müşteri memnuniyetini izlemek veya daha iyi satış boru hattı yönetimi için müşteri verilerini eklemek için özel alanlar
ClickUp artıları
- Çeşitli özellikler sunan kapsamlı bir ücretsiz plan
- Her boyuttaki işletme için iş yazılımı
- Gelir yönetimi yetenekleri
- Diğer araçlardan verileri kolayca içe aktarın
- Çok çeşitli CRM şablonları (Bu ClickUp CRM şablonunu indirin!)
- Mükemmel müşteri hizmetleri
ClickUp'ın dezavantajları
- Güçlü özellikleri bazı kullanıcıları zorlayabilir
- AI tahmin yazılımının olmaması
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (4.511+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.986+ yorum)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM, iş süreçlerini, iletişimi, satış verilerini ve daha fazlasını yönetmek için muhasebe yazılımı içeren harika bir küçük işletme CRM platformudur. Ücretsiz ve kullanımı kolaydır, yeni başlayanlar ve deneyimli SaaS kullanıcılarının her yerde ve her zaman kullanabileceği birçok kapsamlı özelliğe sahiptir. Ayrıca, görsel ipuçlarıyla ayrıntılı müşteri ve şirket profillerini saklamanıza olanak tanır.
Dahası, iç takım bildirimleri ve pazarlama e-postaları gibi anahtar CRM süreçlerini otomatikleştirerek, müşterileriniz için dokümantasyon ve yardım makalelerinden oluşan bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.
HubSpot CRM, Google'ın sertifikalı bir iş ortağıdır ve tüm niş ve sektörlere uygun çözümler sunar. Cortana, GoChime, Pipedrive CRM, Gravity Forms ve diğer iş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
HubSpot'un anahtar özellikleri
- Daha hızlı iletişim ve işbirliği için sürükle ve bırak iletişim aracı
- Müşterilerinize birinci sınıf müşteri hizmeti ve destek sunmak için biletleme platformu
- Son KPI'larınız ve etkinlikleriniz hakkında genel bir bakış sunan sezgisel gösterge paneli
HubSpot'un avantajları
- Kolay kurulum
- Sezgisel
- Uygun fiyatlı
HubSpot'un dezavantajları
- Öğrenme eğrisi vardır
- Hepsi bir arada bir araç değildir
- Şablonları değiştirmek zordur
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 45 ABD doları
- Profesyonel: Aylık 800 $
- Enterprise: Aylık 3200 $
HubSpot derecelendirmeleri
- G2: 4,4/5 (9.206+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.363+ yorum)
3. Salesforce'un Starter Suite
Salesforce'un Starter Suite ürünü, şirketlerin müşterileriyle etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan entegre bir platformdur. Starter Suite, kişiselleştirilmiş etkileşimler sunmak için müşterileri hakkında 360 derecelik bir görünüm elde etmek isteyen küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için idealdir.
Starter Suite, pazarlama, satış, hizmet ve ticaret araçlarınızı bir araya getirir. Basitleştirilmiş bir başlangıç süreciyle, e-posta kampanyalarını yönetmek, potansiyel müşterileri izlemek ve müşteri etkileşimini yönetmek için temel CRM özellikleri sunar.
Starter Suite anahtar özellikleri
- İletişim yönetimi
- Müşteri yönetimi
- Fırsat yönetimi
- CRM iş akışı kurulumunu kolaylaştıran pazarlama otomasyonu fonksiyonları
- Potansiyel müşterilere kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin
- Gerçek zamanlı analitik, müşteri hizmetleri ve ticaret için modüller
Starter Suite'in avantajları
- Özelleştirilebilir gösterge paneli
- Sektör iş akışlarında kolay gezinme ve otomasyon
- Sosyal medya fonksiyonu birçok kullanıcı için kolaydır
Starter Suite'in dezavantajları
- Ömür boyu ücretsiz sürüm yok
- Karmaşık
- Zorlu raporlama
- Zor teknik destek
Starter Suite fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
Starter Suite derecelendirmeleri
- G2: 4,2/5 (15.218+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (17.156+ yorum)
Salesforce'un ClickUp ile nasıl entegre olduğunu öğrenin!
4. Oracle NetSuite CRM
Oracle NetSuite CRM, Microsoft Dynamics'e benzer ve yaygın bir alternatiftir. Bulut tabanlı bir satış CRM'si olarak, müşteri etkileşiminin yaşam döngüsüne dayalı kesintisiz bir bilgi akışı elde edersiniz.
Platform, işinizin büyümesini ve gelirini artırmak için geleneksel ve modern özellikler sunarken, müşterilerinizin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak 360 derece görünümle izlemenizi sağlar. Bu entegre CRM platformu, satış ekibinizin satış süreci boyunca proaktif stratejiler uygulamasını sağlar.
NetSuite CRM'nin anahtar özellikleri
- Müşteri verileri ve satış boru hattı yönetimi
- Satış otomasyonu
- Müşteri hizmetleri yönetimi
- E-ticaret pazarlama otomasyonu
- İş ortağı ilişkileri yönetimi
- Zaman takibi
- Satış tahmini
- Üçüncü taraf entegrasyonlar
NetSuite CRM'nin avantajları
- Özelleştirilebilir mobil uygulama
- Kullanıcı dostu arayüz
- Otomatik güncelleme süreci
- Erişilebilir veri depolama
NetSuite CRM'nin dezavantajları
- Yavaş olabilir
- Gelişmiş aramalar veya raporlar oluşturmak zor
NetSuite CRM fiyatlandırması
Platform, fiyat planlarını kamuya açık olarak sunmamaktadır. Hizmetleriyle ilgilenen herkes, satıcıyla iletişime geçerek bütçelerine ve tercihlerine uygun bir abonelik planı hazırlamak için bir danışma randevusu almalıdır.
NetSuite CRM derecelendirmeleri
- G2: 3,9/5 (1.902+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (843+ yorum)
5. Pipedrive
Şirketinizin satış ekibi, satış ve pazarlama kampanyaları ile günlük görevlerin organizasyonu için kullanımı kolay ancak güçlü bir platforma ihtiyaç duyuyorsa, Pipedrive en iyi seçimdir. Platform, potansiyel müşteri yönetimini basitleştiren minimalist bir düzene sahiptir. Pipedrive'a giriş yaptığınız anda, satış boru hattınızın genel bir görünümünü elde eder ve ilerlemek istediğiniz anlaşmalara odaklanabilirsiniz.
Platform, acil dikkatinizi gerektiren etkinlikleri görmenizi ve devam eden işlerinizin durumunu öğrenmenizi sağlayan bir hedef ve etkinlik özelliğine sahiptir. Dahası, Pipedrive Outlook, Gmail ve Yahoo! gibi büyük e-posta hizmet sağlayıcılarına sorunsuz bir şekilde bağlanır. Böylece CRM'den çıkmadan kolayca mesaj gönderip alabilirsiniz. Ayrıca Zapier, Trello, Mailchimp ve Google Haritalar ile de entegre olur.
Pipedrive'ın anahtar özellikleri
- E-posta izleme
- Ş Akışı otomasyonu
- Güçlü API
- Satış raporlama ve analitik
Pipedrive'ın avantajları
- Sezgisel arayüz
- Kullanımı kolay
- 7/24 destek
Pipedrive'ın dezavantajları
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: 9,90 $
- Gelişmiş: 19,90 $
- Profesyonel: 39,90 $
- Enterprise: 59,90 $
Pipedrive puanları
- G2: 4,2/5 (1.537+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.429+ yorum)
6. Copper
Microsoft Dynamics alternatifleri listemizde, kapsamlı ilişki yönetimi özellikleri nedeniyle Copper yer almaktadır. Bu yazılım, satış ve pazarlama taktiklerinizle daha iyi etkileşimler kurarak müşteri memnuniyetini artırmanıza olanak tanır.
CRM sistemleri için bu araç, esneklik ana fonksiyonu olarak tasarlanmıştır. İşbirliği çözümlerini, analiz araçlarını ve verimlilik özelliklerini bir araya getirerek bunları tek bir kullanışlı arayüzde sunar. Temel işlemleri ve iş fonksiyonlarını otomatikleştirerek verimliliği artırabilir ve iş akışınızı kolaylaştırarak iş süreçlerinizin görünürlüğünü artırabilirsiniz.
Copper CRM'nin anahtar özellikleri
- E-posta açılma izleme
- E-posta şablonları
- CRM etkinlik raporlama
- Özel alanlar
- Hedef izleme
- İş operasyonları tahmini
- Üçüncü taraf entegrasyonlar
Copper CRM'nin avantajları
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Hızlı müşteri hizmetleri yanıtı
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir
- Güçlü API
Copper CRM'nin dezavantajları
- Bazı kullanıcılar iptal işlemlerinde zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
- Ücretsiz sürüm yok
Copper CRM fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 129 ABD doları
Copper CRM derecelendirmeleri
- G2: 4,5/5 (985+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (554+ yorum)
7. Zoho CRM
Zoho CRM, bir işletmenin ilgili süreçlerini kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri içeren bir CRM yazılımıdır. Bu yazılım, freemium paketi ve uygun maliyetli yükseltmeleri nedeniyle genellikle küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler tarafından kullanılır.
Zoho, ürünleri, açılış sayfalarını ve müşteri yolculuklarını özelleştirirken iş akışlarınızı daha iyi uyarlayabilmeniz için daha esnek Microsoft Dynamics alternatiflerinden biridir. Ayrıca, yazılımı kolayca öğrenebilir ve şirketinizin CRM ihtiyaçlarına göre menülerini özelleştirebilirsiniz.
Bu CRM çözümü, satış süreçlerini otomatikleştirme ve işletmelere gerçek bir çok kanallı platform sağlama konusunda mükemmeldir. Zoho, takımların e-posta, telefon, sosyal medya ve diğer portallar aracılığıyla potansiyel müşterilerle ve mevcut müşterilerle iletişim kurmasına yardımcı olur.
Zoho CRM'nin önemli bir avantajı, üçüncü taraf çözümlerle entegrasyonunun kolay olmasıdır.
Zoho CRM'nin anahtar özellikleri
- Zoho CRM, HubSpot, PayPal ve Mailchimp dahil 400'den fazla uygulama ile uyumludur
- Takvim yönetimi
- Etkileşim izleme
- E-posta izleme
- Akıllı Sohbet
- Sosyal CRM
- Tahmin
Zoho CRM'nin avantajları
- Kullanımı kolay
- Katılımı izleyebilirsiniz
- Freemium sürümü kapsamlı özelliklere sahiptir
Zoho CRM'nin dezavantajları
- Kullanıcıları rahatsız edebilecek hantal tasarım
- Bazıları karmaşık sorunlarla ilgili müşteri desteği sorunları bildiriyor
- Hatalar ve aksaklıklar zorluklara neden olabilir
Zoho CRM fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Profesyonel: Aylık 20 $/kullanıcı
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları
Zoho CRM puanları
- G2: 4,4/5 (15.433+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (5.719+ yorum)
8. Freshsales
Eski adıyla Freshworks CRM olan Freshsales müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı, potansiyel müşterilerle tek bir noktadan iletişim kurması gereken yüksek hızlı işler için tasarlanmıştır. Bu satış CRM platformu, takımların sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile potansiyel müşterileri çekmesine, yönetmesine ve etkileşime girmesine olanak tanır.
CRM yazılımı, AI tabanlı potansiyel müşteri puanlama, telefon ve e-posta fonksiyonları, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar ve iş akışı otomasyonu gibi güçlü özelliklere sahiptir.
Freshsales CRM'yi Freshdesk'in Freshcaller gibi diğer çözümleriyle kolayca entegre edebilirsiniz. Freshsales CRM ayrıca açık bir API sistemi kullanır, yani Mailchimp, Google Takvim ve QuickBooks gibi şirketinizde genellikle kullandığınız uygulamalarla entegre edebilirsiniz.
Freshsales'ın anahtar özellikleri
- Gelişmiş özelleştirme
- Çoklu boru hattı yönetimi
- Gelişmiş raporlama
- Akıllı iş akışları
- Potansiyel müşteri puanlama
- Etkinlik izleme
Freshsales uzmanları
- Temiz ve kullanımı kolay
- Güçlü özellikler sunar
- Esnek satış süreci
- Duyarlı geliştirme takımı
Freshsales'ın dezavantajları
- Bilgi aktarırken seçeneklerin yetersizliği
- Az sayıda erişilebilirlik seçeneği
Freshsales fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları
Freshsales puanları
- G2: 4,6/5 (983+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (496+ yorum)
9. Pipeline CRM
Pipeline CRM, kullanıcıların potansiyel müşterileri değerlendirmesine, kişilerini yönetmesine ve tek bir bulut tabanlı programda potansiyel müşterileri izlemesine olanak tanıdığı için küçük işletmeler arasında popülerdir. Eskiden PipelineDeals olarak bilinen bu araç, satış yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için günlük gerçek zamanlı durum güncellemeleri ve 3D grafikler sunar.
Pipeline CRM'nin anahtar özellikleri
- E-posta ve uygulama entegrasyonları
- Satış hızlandırma araçları, satış döngüsünü kısaltır ve dönüşüm oranını artırır
- Potansiyel müşterileri besleyin
- Paylaşılan boru hattı
- Kullanıcıların istedikleri kadar ayrıntı kaydetmeleri için özel veri alanı
- E-posta izleme
- Mevcut verileri toplu olarak içe aktarın
Pipeline CRM'nin avantajları
- Basit müşteri ilişkileri yönetimi kullanıcı arayüzü
- Hangi fiyat planının size en uygun olduğunu değerlendirmek için 14 günlük ücretsiz deneme
- Satış takımları için kapsamlı ve kullanımı kolay gösterge paneli
- Kolay erişilebilirlik
- CRM sistemi için basit kurulum
Pipeline CRM'nin dezavantajları
- Ömür boyu ücretsiz sürüm yok
- Üçüncü taraf sitelerle sınırlı entegrasyonlar
- Güçlü satış CRM özellikleri bazıları için çok karmaşık olabilir
Pipeline CRM fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Geliştirme: Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
Pipeline CRM derecelendirmeleri
- G2: 4,4/5 (902+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (611+ yorum)
10. Nimble CRM
Microsoft Dynamics alternatifleri listemizde yer alan bu en iyi CRM yazılımı, potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle iletişim kurma sürecini basitleştiren, iletişim odaklı bir araçtır. Nimble CRM, hem küçük işletmeler hem de kurumsal takımlara yardımcı olan potansiyel müşteri yönetimi iş akışları için gelişmiş özelliklere sahiptir.
Ayrıca, müşterileri daha iyi segmentlere ayırmak için mesajları ve sosyal medyayı yönetmenin kullanıcı dostu bir yolunu sunar. Prospector aracını kullanarak, bir şirketin web sitesini ziyaret ederek değerli kişilerden iletişim bilgilerini edinebilirsiniz.
Kişiler veritabanınıza eklendikten sonra, bunları uygun şekilde kategorilere ayırabilir ve özel alan seçeneklerini kullanarak etiketler oluşturup esnek bir liste oluşturabilirsiniz.
Nimble'ın anahtar özellikleri
- Gösterge paneli, günün genel bir özetini sunar
- Mesaj izleme
- E-posta izleme
- Üçüncü taraf entegrasyonları
- Sinyaller özelliği, sizinle kimlerin etkileşimde olduğunu görmenizi sağlar
- Yazılımdan çıkmadan sosyal medyayı tarayın
Nimble'ın avantajları
- Özelleştirilebilir
- Kullanıcı dostu
- Kolay işbirliği
- Potansiyel müşteri yönetimini daha hızlı kolaylaştırın
Nimble'ın dezavantajları
- Prospector aracıyla kullanıcı başına aylık 10 kişi ile sınırlısınız
- Öğrenme süreci vardır
- Mobil uygulama iyi çalışmıyor
Esnek fiyatlandırma
Bu yazılım, tek bir fiyatlandırma seçeneği ile benzersiz bir yaklaşıma sahiptir.
- Nimble Business: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
Nimble puanları
- G2: 4,5/5 (984+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.774+ yorum)
İşiniz için Doğru CRM'yi Bulun
Dynamics 365, birçok kurumsal takımın güvendiği mükemmel bir seçenek olsa da, özellikle küçük işletmeler için tek seçenek değildir. CRM araçları için herkese uyan tek bir çözüm yoktur, ancak size ve bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.
İşlemlerinizi en ince ayrıntısına kadar anlamak, işinizi büyütmenize ve müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak platformu belirlemenize yardımcı olabilir.
ClickUp, süreç otomasyonu, gelişmiş iletişim, sezgisel proje yönetimi ve daha kolay takım işbirliği fonksiyonları gibi birçok özellik sunar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve neden bu kadar çok işletmenin bu adımı attığını görün!