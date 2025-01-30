operasyonlar için En İyi 10 SaaS Yönetim Yazılımı

Operasyon yöneticileri zorlu bir görevle karşı karşıyadır: Kuruluş genelinde birden fazla SaaS uygulamasını aynı anda yönetmek.

Tüm yazılım araçlarınıza tek bir yerden erişebileceğiniz merkezi bir komut istasyonu hayal edin. Farklı platformlar arasında sürekli geçiş yapmak, entegrasyon sorunlarıyla uğraşmak veya dağınık verileri bir araya getirmek yerine, tek bir gösterge paneline sahip olabilseydiniz ne olurdu? Her araç, görev ve zaman çizelgesinin uyum içinde bir arada bulunduğu bir yer?

Bu kılavuzda, operasyonlar için özel olarak tasarlanmış en iyi 10 SaaS yönetim platformunu ele alacağız. Mevcut araç setinizi yeniden gözden geçiriyor veya sıfırdan bir sistem kuruyorsanız, sizin için özenle hazırladığımız liste tam size göre!

Mükemmel SaaS yönetim platformunu arıyorsunuz. Peki, kontrol listenizde neler olmalı? Hadi ayrıntılara geçelim:

Entegrasyon yeteneği: Mevcut uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir SaaS yönetim platformuna öncelik verin. Mevcut yazılım ekosisteminizle kolayca işbirliği yapabilen araçlar arayın

Kullanıcı dostu arayüz : Önemli bir öğrenme eğrisi gerektirmeyen bir SaaS yönetim platformu tercih edin. İdeal platform, sezgisel bir arayüze, sorunsuz gezinmeye sahip olmalı ve hızlı bir şekilde öğrenilebilmelidir

Ölçeklenebilirlik: İster bugün bir startup ister yarın bir kurumsal şirket olun, en iyi SaaS yönetim platformu değişen gereksinimlerinize uyarlanabilir olmalıdır

Birinci sınıf destek: Mükemmel desteğe sahip bir platform seçerek öngörülemeyen zorluklara hazırlıklı olun. İncelemeleri araştırın, meslektaşlarınızdan tavsiye alın ve hatta destek hizmetlerini test ederek etkinliklerini ölçün

Özelleştirme: Evrensel bir çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uymayabileceğini kabul edin. SaaS yönetim aracınız, belirli operasyonel yöntemlerinize uyum sağlamak için esnek ve özelleştirilebilir olmalıdır

Doğru araç, operasyonlarınızı sadece yönetmekle kalmaz, aynı zamanda iyileştirir. Bu yüzden acele etmeyin, seçici olun ve sizin için en uygun olanı bulalım!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 SaaS Yönetim Platformu

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, modern takımlar için titizlikle tasarlanmış hepsi bir arada kurumsal proje yönetimi yazılımıdır. Birçok öne çıkan özelliğinden biri, özelleştirilmiş iş akışlarıyla benzersiz süreçlerinize uyum sağlama yeteneğidir, böylece takım her aşamada yolunda ilerler. Platformun, basitleştirilmiş listelerden karmaşık Gantt grafiklerine kadar uzanan çok yönlü görev görünümleri, hem planlayıcıların hem de uygulayıcıların ihtiyaçlarını karşılar.

Çevik metodolojileri benimseyen takımlar için ClickUp'ın sprint puanları öne çıkarak verimli iş yükü yönetimi ve sprint performans analizi sağlar. İşbirliği, ClickUp'ın çerçevesine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Her kullanım durumu için yerel Sohbet, paylaşılan Takvimler, işbirliğine dayalı Belgeler ve daha fazlası.

Peki ya öngörülemeyen hatalar veya önemli kullanıcı geri bildirimleri ne olacak? ClickUp sizi korur. Hataları hızlı bir şekilde bildirebilir, sorunları izleyebilir ve geri bildirimleri tek bir alanda toplayabilirsiniz. Daha büyük resme bakanlar için ise ClickUp'ın yol haritası ve hedef araçları, ürün vizyonunuzu net bir şekilde ifade etmenizi ve bunu takımlarınız için eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmenizi sağlar.

SaaS yönetim çözümleri için ClickUp, yalnızca bir araç olarak değil, yazılım ve ürün ihtiyaçlarınız için güçlü bir iş ortağı olarak da öne çıkıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

2. Basaas

basaas aracılığıyla

Sürekli gelişen SaaS yönetim platformları alanında, Basaas farklı bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Tüm SaaS aboneliklerinizi birleştirip yönetmek ve tek bir çalışma alanına entegre etmek için tasarlanan Basaas, kullanıcılara sayısız SaaS çözümlerine erişmek, bunları denetlemek ve kontrol etmek için yenilikçi bir yol sunar.

Verimliliği artıran ve dijital alanınızı düzenleyen birleştirilmiş bir gösterge paneli arıyorsanız, Basaas tam size göre bir platform olabilir.

Basaas'ın en iyi özellikleri

Günlük iş görevlerini yönetin ve bildirimleri tek bir merkezi konumdan görüntüleyin

Birleştirilmiş görev yönetimi için Microsoft To Do, Planner, Asana ve MeisterTask gibi araçlarla entegre edin

OneDrive hesaplarını birleştirerek tutarlı bir belge çözümü elde edin ve gereksiz arama süresini en aza indirin

Outlook, OneDrive ve Sharepoint gibi uygulamaları tarayan üstün arama özelliklerini deneyimleyin

Basaas sınırlamaları

Kullanıcılara göre, tarayıcı uzantısı katmanı bazen web sitesi öğeleriyle çakışarak görünürlük sorunlarına neden oluyor

Kullanıcılar ara sıra yüksek CPU kullanımı bildiriyor

Basaas fiyatlandırması

Ücretsiz

Akıllı: Aylık 6,50 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 9,50 $/kullanıcı

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Basaas puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (25 yorum)

Capterra: 4,8/5 (9 yorum)

3. ActivTrak

activTrak aracılığıyla

Yönetimin merkezinde yer alan analitik, ActivTrak'ın parladığı alandır. İş gücü verimliliği ve analitik platformu olan ActivTrak, işletmelere takımlarının en iyi şekilde nasıl çalıştığını anlamak ve optimize etmek için gerekli içgörüler sağlar.

SaaS araçlarıyla dolu bir dünyada, davranış verilerine odaklanarak öne çıkıyor ve böylece uygulamalarınızı yönetirken aynı zamanda kaynakları en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

ActivTrak'ın en iyi özellikleri

Çalışan davranışlarının hızlı analizi için özelleştirilebilir raporlar sunar

Önemli metrikleri kolayca izlemek için kullanıcı dostu gösterge paneli

Sohbet yoluyla sunulan duyarlı müşteri desteği

Davranış analizlerine dayalı çalışan koçluğu sağlar

Team Pulse ile gerçek zamanlı takım izleme

ActivTrak sınırlamaları

Geniş özellikleri nedeniyle zorlu öğrenme eğrisi

Güçlü bir mobil uygulaması yoktur

Kurulum süreci bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

ActivTrak fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 10 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActivTrak puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

4. Torii

torii aracılığıyla

SaaS yönetiminde yeni yardımcınız Torii ile tanışın. İş süreçleri otomasyonunu kullanarak bir kuruluş içindeki yazılım lisanslarının ve uygulamaların yaşam döngüsünü yönetir.

Tedarikten işten ayrılmaya kadar Torii, SaaS ekosisteminize kapsamlı bir bakış sunarak operasyonları kolaylaştırmanıza, maliyetleri azaltmanıza ve hiçbir aracın gözden kaçmamasını sağlamanıza yardımcı olur.

Torii'nin en iyi özellikleri

Çeşitli iş sistemlerine bağlanarak SaaS harcamalarını haritalar, izler ve optimize eder

Onaylanmış ve gölge BT yazılım uygulamalarını yönetir ve rasyonelleştirir

Herhangi bir teknik altyapıya sahip kullanıcılar için son derece otomatik ve özelleştirilebilir iş akışları sunar

Torii sınırlamaları

Rakiplere kıyasla daha az entegrasyon

İş akışlarında daha fazla özelleştirme, aracın varlık yönetimini geliştirecektir

Torii fiyatlandırması

Talep üzerine ücretsiz deneme sürümü ile mevcuttur

Torii puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (25 yorum)

5. Zluri

zluri aracılığıyla

SaaS operasyon yönetimi alanına adım atan Zluri, bütünsel bir yaklaşımı savunuyor. Bu sadece yazılım yönetimi değil, her aracın maksimum verimlilik için optimize edildiği bir ortam yaratmakla ilgilidir.

SaaS uygulamalarını keşfetme, yönetme ve güvenliğini sağlama yetenekleriyle Zluri, operasyon yöneticilerine akıcı, güvenli ve basitleştirilmiş bir abonelik yönetimi deneyimi vaat ediyor.

Zluri'nin en iyi özellikleri

800'den fazla entegrasyon, SSO, ajan ve kapsamlı uygulama kapsamı ile kapsamlı görünürlük

Yazılım kullanımını optimize ederek maliyetleri azaltın ve gereksiz uygulamaları ortadan kaldırın

Derin öğrenme ve yapay zeka kullanarak lisans ihtiyaçlarını tahmin eder

Her lisansı ve sözleşmeyi kolayca kategorize edin ve izleyin

Uygulamaları, kullanıcıları ve harcamaları yönetmek ve veriye dayalı kararlar almak için merkezi platform

Zluri sınırlamaları

Bazı entegrasyonlarda uyumluluk sorunları yaşanabilir

Daha yeni SaaS yönetim platformlarından biri olması nedeniyle, ara sıra kapsam eksiklikleri veya sorunlar ortaya çıkabilir

Zluri fiyatlandırma

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Zluri puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (99 yorum)

Capterra: 4,9/5 (24 yorum)

6. SailPoint

sailPoint aracılığıyla

Kimlik yönetiminin karmaşık denizlerinde yolunuzu mu arıyorsunuz? SailPoint sizin arkanızda. Güvenlik ve uyumluluğun öncelikli olduğu bir ortamda SailPoint, kurumsal müşterilere kimlik yönetimine odaklanan bir SaaS yönetim çözümü sunmaya odaklanmıştır.

SailPoint'in en iyi özellikleri

Sezgisel gezinme ile kullanıcı dostu arayüz

Otomatik uyumluluk raporlama özelliği ile hataları azaltın ve zamandan tasarruf edin

Diğer araçlar ve yazılımlarla kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunar

SailPoint sınırlamaları

Büyük ölçekli kurumsal şirketler için daha uygundur ve daha küçük KOBİ'ler için zorlayıcı olabilir

SailPoint fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

SailPoint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

7. Productiv

productiv aracılığıyla

Productiv, SaaS yönetimine dinamik bir yaklaşım getiriyor. Sadece gözetim sağlamakla kalmayıp, gerçek zamanlı etkileşim analizlerini derinlemesine inceliyor.

Operasyon yöneticilerine yazılım kullanımına ilişkin ayrıntılı bir görünüm sunan Productiv, her aracın potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına olanak tanıyarak hem verimliliği hem de ROI'yi artırır.

Productiv'in en iyi özellikleri

Yeni uygulamalar keşfedildiğinde kullanıcıları uyararak kullanım ve SaaS maliyetleri hakkında bilgiler sağlar

Çeşitli düzeylerde uygulama kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar

Portföy genelinde SaaS harcamalarına ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar

Uygulama meta verilerini, yaşam döngüsünü, yönetişim politikalarını ve sahipliği tek bir görünümde yönetin

Productiv sınırlamaları

Uygulama Kataloğu hala geliştirme aşamasındadır ve bazı özellikler eksik olabilir

Gelişmiş raporlama özellikleri mevcut kullanıcılar için faydalı olacaktır

Productiv fiyatlandırması

Talep üzerine kişiselleştirilmiş demolar mevcuttur

Productiv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (49 yorum)

Capterra: Yok

8. BetterCloud

betterCloud aracılığıyla

BT operasyonlarına odaklanan bir SaaS yönetim platformu olan BetterCloud ile tanışın. Güvenlik operasyonlarından kullanıcı yönetimine kadar, BetterCloud tüm SaaS uygulamalarınızı izlemek, yönetmek ve güvenliğini sağlamak için merkezi bir konum sunmak üzere tasarlanmıştır. BT koordinasyonunun üst düzey güvenlikle uyumlu hale getirilmesi ihtiyacınız varsa, BetterCloud tam size göre.

BetterCloud'un en iyi özellikleri

Ortamınızdaki tüm onaylı ve onaylanmamış SaaS uygulamalarını keşfedin

İK kaynaklarından doğru ve zamanında hesap sağlama için otomatikleştirilmiş iş akışları özelliği

Kullanıcıların uygulamalara ve potansiyel olarak hassas verilere erişimini merkezi olarak görünür kılar

BetterCloud sınırlamaları

Büyük toplu kullanıcı oluşturma veya yanlış grup atama sorunları

SaaS yönetim platformuna alışmak için ilk öğrenme süreci

Bazı senaryolarda sınırlı iş akışı özelleştirme

BetterCloud fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

BetterCloud puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (340+ yorum)

Capterra: 4/5 (27 yorum)

9. Zylo

zylo aracılığıyla

SaaS yönetimi alanında yeni bir oyuncu olan Zylo, taze bir bakış açısı getiriyor. Temel gücü, harcama, kullanım ve kullanıcı geri bildirimleri hakkında içgörüler sağlama yeteneğinde yatıyor.

Şirketlere SaaS yığınlarının 360 derecelik bir görünümünü sunan Zylo, her yatırımın, kararın ve operasyonun veriye dayalı ve etkili olmasını sağlar.

Zylo'nun en iyi özellikleri

Tüm kurumsal SaaS'ların güncel kaydını tutmak için yapay zeka kullanır

SaaS optimizasyonu için büyük miktarda veriyi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür

Gölge BT'yi vurgulayarak ve onaylanmış uygulamaların bir kataloğunu tutarak yönetişimi sağlar

Zylo sınırlamaları

Kullanıcılar veri filtrelemede zorluklar yaşadıklarını bildiriyor

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Büyük miktarda bilginin işlenmesinden kaynaklanan veri hijyeni sorunları

Zylo fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

Zylo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (50 yorum)

Capterra: 4,5/5 (5 yorum)

10. CoreSuite

coreSuite aracılığıyla

CoreSuite, kurumsal SaaS yönetimi dünyasında bir güç merkezidir. Büyük ölçekli operasyonlar düşünülerek tasarlanan CoreSuite, uyumluluk izlemeden veri yönetimine kadar SaaS yönetiminin her yönünü karşılayan anahtar SaaS yönetimi özellikleri sunar.

Sağlam ve kapsamlı bir platform arayan kuruluşlar için CoreSuite, rakipsiz derinlik ve genişlik vaat ediyor.

CoreSuite'in en iyi özellikleri

Designer, pazarlama belgelerini kolaylaştıran verimli belge şablonları sunar

Muhasebe, banka ekstreleri ve bütçe raporları dahil olmak üzere finansal bilgileri kolaylıkla izler

Detaylı inceleme fonksiyonları daha derin finansal analizler yapmanızı sağlar

SAP Business One için kullanıcı dostu özelleştirmeler; hem basit hem de karmaşık ihtiyaçlar için uygundur

CoreSuite sınırlamaları

Kullanıcıların geri bildirimi yok

CoreSuite fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

CoreSuite puanları ve incelemeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

En İyinin Gücünden Yararlanma: ClickUp Neden En İyi Seçiminizdir?

Sayısız yazılım varlık yönetimi seçeneği arasında gezinmek zorlu bir iş olabilir. Her biri sayısız özellik vaat eder, ancak sonuçta önemli olan güvenilirlik, entegrasyon ve kullanım kolaylığıdır.

Sektörün en iyi rakiplerini inceledikten sonra, ClickUp'ın öne çıktığı su götürmez bir gerçek. ClickUp sadece bir araç değil, kapsamlı bir çözümdür. Görevler, takımlar ve araçlar arasındaki boşlukları zahmetsizce doldurarak kesintisiz bir operasyonel akış sağlar.

Sezgisel arayüzü, güçlü entegrasyonları ve sürekli yenilik taahhüdü ile ClickUp, kendisini sadece bir yazılım olarak değil, operasyonel yolculuğunuzda paha biçilmez bir ortak olarak konumlandırmaktadır.

Platformun potansiyelini ilk elden deneyimleyin ve SaaS yönetim yaklaşımınızı nasıl optimize ettiğini izleyin. Çünkü operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda, iyi olmak yeterli değildir.