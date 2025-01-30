operasyonlar için En İyi 10 SaaS Yönetim Yazılımı

Operasyon yöneticileri zorlu bir görevle karşı karşıyadır: Kuruluş genelinde birden fazla SaaS uygulamasını aynı anda yönetmek.
Tüm yazılım araçlarınıza tek bir yerden erişebileceğiniz merkezi bir komut istasyonu hayal edin. Farklı platformlar arasında sürekli geçiş yapmak, entegrasyon sorunlarıyla uğraşmak veya dağınık verileri bir araya getirmek yerine, tek bir gösterge paneline sahip olabilseydiniz ne olurdu? Her araç, görev ve zaman çizelgesinin uyum içinde bir arada bulunduğu bir yer?
Bu kılavuzda, operasyonlar için özel olarak tasarlanmış en iyi 10 SaaS yönetim platformunu ele alacağız. Mevcut araç setinizi yeniden gözden geçiriyor veya sıfırdan bir sistem kuruyorsanız, sizin için özenle hazırladığımız liste tam size göre!
SaaS yönetim araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Mükemmel SaaS yönetim platformunu arıyorsunuz. Peki, kontrol listenizde neler olmalı? Hadi ayrıntılara geçelim:
- Entegrasyon yeteneği: Mevcut uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir SaaS yönetim platformuna öncelik verin. Mevcut yazılım ekosisteminizle kolayca işbirliği yapabilen araçlar arayın
- Kullanıcı dostu arayüz: Önemli bir öğrenme eğrisi gerektirmeyen bir SaaS yönetim platformu tercih edin. İdeal platform, sezgisel bir arayüze, sorunsuz gezinmeye sahip olmalı ve hızlı bir şekilde öğrenilebilmelidir
- Ölçeklenebilirlik: İster bugün bir startup ister yarın bir kurumsal şirket olun, en iyi SaaS yönetim platformu değişen gereksinimlerinize uyarlanabilir olmalıdır
- Birinci sınıf destek: Mükemmel desteğe sahip bir platform seçerek öngörülemeyen zorluklara hazırlıklı olun. İncelemeleri araştırın, meslektaşlarınızdan tavsiye alın ve hatta destek hizmetlerini test ederek etkinliklerini ölçün
- Özelleştirme: Evrensel bir çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uymayabileceğini kabul edin. SaaS yönetim aracınız, belirli operasyonel yöntemlerinize uyum sağlamak için esnek ve özelleştirilebilir olmalıdır
Doğru araç, operasyonlarınızı sadece yönetmekle kalmaz, aynı zamanda iyileştirir. Bu yüzden acele etmeyin, seçici olun ve sizin için en uygun olanı bulalım!
Kullanabileceğiniz En İyi 10 SaaS Yönetim Platformu
1. ClickUp
ClickUp, modern takımlar için titizlikle tasarlanmış hepsi bir arada kurumsal proje yönetimi yazılımıdır. Birçok öne çıkan özelliğinden biri, özelleştirilmiş iş akışlarıyla benzersiz süreçlerinize uyum sağlama yeteneğidir, böylece takım her aşamada yolunda ilerler. Platformun, basitleştirilmiş listelerden karmaşık Gantt grafiklerine kadar uzanan çok yönlü görev görünümleri, hem planlayıcıların hem de uygulayıcıların ihtiyaçlarını karşılar.
Çevik metodolojileri benimseyen takımlar için ClickUp'ın sprint puanları öne çıkarak verimli iş yükü yönetimi ve sprint performans analizi sağlar. İşbirliği, ClickUp'ın çerçevesine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Her kullanım durumu için yerel Sohbet, paylaşılan Takvimler, işbirliğine dayalı Belgeler ve daha fazlası.
Peki ya öngörülemeyen hatalar veya önemli kullanıcı geri bildirimleri ne olacak? ClickUp sizi korur. Hataları hızlı bir şekilde bildirebilir, sorunları izleyebilir ve geri bildirimleri tek bir alanda toplayabilirsiniz. Daha büyük resme bakanlar için ise ClickUp'ın yol haritası ve hedef araçları, ürün vizyonunuzu net bir şekilde ifade etmenizi ve bunu takımlarınız için eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmenizi sağlar.
SaaS yönetim çözümleri için ClickUp, yalnızca bir araç olarak değil, yazılım ve ürün ihtiyaçlarınız için güçlü bir iş ortağı olarak da öne çıkıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yazılım ve ürün özellikleri, geliştirme yaşam döngüsünü ve genel yönetimi basitleştirir
- Özel Durumlar'ı kullanarak proje hedefleriniz için istediğiniz kadar aşama (Devam Ediyor, İnceleme, Beklemede, Tamamlandı) oluşturun ve özelleştirin
- ClickUp Özel Alanları ile her göreve bağlam ekleyin
- Tek bir proje gösterge panelinde görevleri, atanan kişileri, projeleri ve hedefleri izleyin
- Daha iyi öngörülebilirlik, daha net bir zaman çizelgesi ve hesap verebilirlik için görevlere zaman tahminleri ekleyin
- ClickUp'ın Zihin Haritalarını kullanarak fikirleri ve görevleri görselleştirin
- ClickUp'taki E-posta özelliği ile platformumuzdan doğrudan e-posta gönderin ve alın
- Hukuk, tasarım, satış ve daha birçok alanda takımlar için binlerce hazır şablonu kullanın
- Görevler ve projeler üzerinde işbirliği yapmak için satıcı yönetimi araçları
ClickUp sınırlamaları
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
- Çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisi dik
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
2. Basaas
Sürekli gelişen SaaS yönetim platformları alanında, Basaas farklı bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Tüm SaaS aboneliklerinizi birleştirip yönetmek ve tek bir çalışma alanına entegre etmek için tasarlanan Basaas, kullanıcılara sayısız SaaS çözümlerine erişmek, bunları denetlemek ve kontrol etmek için yenilikçi bir yol sunar.
Verimliliği artıran ve dijital alanınızı düzenleyen birleştirilmiş bir gösterge paneli arıyorsanız, Basaas tam size göre bir platform olabilir.
Basaas'ın en iyi özellikleri
- Günlük iş görevlerini yönetin ve bildirimleri tek bir merkezi konumdan görüntüleyin
- Birleştirilmiş görev yönetimi için Microsoft To Do, Planner, Asana ve MeisterTask gibi araçlarla entegre edin
- OneDrive hesaplarını birleştirerek tutarlı bir belge çözümü elde edin ve gereksiz arama süresini en aza indirin
- Outlook, OneDrive ve Sharepoint gibi uygulamaları tarayan üstün arama özelliklerini deneyimleyin
Basaas sınırlamaları
- Kullanıcılara göre, tarayıcı uzantısı katmanı bazen web sitesi öğeleriyle çakışarak görünürlük sorunlarına neden oluyor
- Kullanıcılar ara sıra yüksek CPU kullanımı bildiriyor
Basaas fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Akıllı: Aylık 6,50 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 9,50 $/kullanıcı
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
Basaas puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (25 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (9 yorum)
3. ActivTrak
Yönetimin merkezinde yer alan analitik, ActivTrak'ın parladığı alandır. İş gücü verimliliği ve analitik platformu olan ActivTrak, işletmelere takımlarının en iyi şekilde nasıl çalıştığını anlamak ve optimize etmek için gerekli içgörüler sağlar.
SaaS araçlarıyla dolu bir dünyada, davranış verilerine odaklanarak öne çıkıyor ve böylece uygulamalarınızı yönetirken aynı zamanda kaynakları en verimli şekilde kullanabilirsiniz.
ActivTrak'ın en iyi özellikleri
- Çalışan davranışlarının hızlı analizi için özelleştirilebilir raporlar sunar
- Önemli metrikleri kolayca izlemek için kullanıcı dostu gösterge paneli
- Sohbet yoluyla sunulan duyarlı müşteri desteği
- Davranış analizlerine dayalı çalışan koçluğu sağlar
- Team Pulse ile gerçek zamanlı takım izleme
ActivTrak sınırlamaları
- Geniş özellikleri nedeniyle zorlu öğrenme eğrisi
- Güçlü bir mobil uygulaması yoktur
- Kurulum süreci bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir
ActivTrak fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ActivTrak puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
4. Torii
SaaS yönetiminde yeni yardımcınız Torii ile tanışın. İş süreçleri otomasyonunu kullanarak bir kuruluş içindeki yazılım lisanslarının ve uygulamaların yaşam döngüsünü yönetir.
Tedarikten işten ayrılmaya kadar Torii, SaaS ekosisteminize kapsamlı bir bakış sunarak operasyonları kolaylaştırmanıza, maliyetleri azaltmanıza ve hiçbir aracın gözden kaçmamasını sağlamanıza yardımcı olur.
Torii'nin en iyi özellikleri
- Çeşitli iş sistemlerine bağlanarak SaaS harcamalarını haritalar, izler ve optimize eder
- Onaylanmış ve gölge BT yazılım uygulamalarını yönetir ve rasyonelleştirir
- Herhangi bir teknik altyapıya sahip kullanıcılar için son derece otomatik ve özelleştirilebilir iş akışları sunar
Torii sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla daha az entegrasyon
- İş akışlarında daha fazla özelleştirme, aracın varlık yönetimini geliştirecektir
Torii fiyatlandırması
- Talep üzerine ücretsiz deneme sürümü ile mevcuttur
Torii puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (25 yorum)
5. Zluri
SaaS operasyon yönetimi alanına adım atan Zluri, bütünsel bir yaklaşımı savunuyor. Bu sadece yazılım yönetimi değil, her aracın maksimum verimlilik için optimize edildiği bir ortam yaratmakla ilgilidir.
SaaS uygulamalarını keşfetme, yönetme ve güvenliğini sağlama yetenekleriyle Zluri, operasyon yöneticilerine akıcı, güvenli ve basitleştirilmiş bir abonelik yönetimi deneyimi vaat ediyor.
Zluri'nin en iyi özellikleri
- 800'den fazla entegrasyon, SSO, ajan ve kapsamlı uygulama kapsamı ile kapsamlı görünürlük
- Yazılım kullanımını optimize ederek maliyetleri azaltın ve gereksiz uygulamaları ortadan kaldırın
- Derin öğrenme ve yapay zeka kullanarak lisans ihtiyaçlarını tahmin eder
- Her lisansı ve sözleşmeyi kolayca kategorize edin ve izleyin
- Uygulamaları, kullanıcıları ve harcamaları yönetmek ve veriye dayalı kararlar almak için merkezi platform
Zluri sınırlamaları
- Bazı entegrasyonlarda uyumluluk sorunları yaşanabilir
- Daha yeni SaaS yönetim platformlarından biri olması nedeniyle, ara sıra kapsam eksiklikleri veya sorunlar ortaya çıkabilir
Zluri fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Zluri puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (99 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (24 yorum)
6. SailPoint
Kimlik yönetiminin karmaşık denizlerinde yolunuzu mu arıyorsunuz? SailPoint sizin arkanızda. Güvenlik ve uyumluluğun öncelikli olduğu bir ortamda SailPoint, kurumsal müşterilere kimlik yönetimine odaklanan bir SaaS yönetim çözümü sunmaya odaklanmıştır.
SailPoint'in en iyi özellikleri
- Sezgisel gezinme ile kullanıcı dostu arayüz
- Otomatik uyumluluk raporlama özelliği ile hataları azaltın ve zamandan tasarruf edin
- Diğer araçlar ve yazılımlarla kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunar
SailPoint sınırlamaları
- Büyük ölçekli kurumsal şirketler için daha uygundur ve daha küçük KOBİ'ler için zorlayıcı olabilir
SailPoint fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
SailPoint puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)
7. Productiv
Productiv, SaaS yönetimine dinamik bir yaklaşım getiriyor. Sadece gözetim sağlamakla kalmayıp, gerçek zamanlı etkileşim analizlerini derinlemesine inceliyor.
Operasyon yöneticilerine yazılım kullanımına ilişkin ayrıntılı bir görünüm sunan Productiv, her aracın potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına olanak tanıyarak hem verimliliği hem de ROI'yi artırır.
Productiv'in en iyi özellikleri
- Yeni uygulamalar keşfedildiğinde kullanıcıları uyararak kullanım ve SaaS maliyetleri hakkında bilgiler sağlar
- Çeşitli düzeylerde uygulama kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar
- Portföy genelinde SaaS harcamalarına ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar
- Uygulama meta verilerini, yaşam döngüsünü, yönetişim politikalarını ve sahipliği tek bir görünümde yönetin
Productiv sınırlamaları
- Uygulama Kataloğu hala geliştirme aşamasındadır ve bazı özellikler eksik olabilir
- Gelişmiş raporlama özellikleri mevcut kullanıcılar için faydalı olacaktır
Productiv fiyatlandırması
- Talep üzerine kişiselleştirilmiş demolar mevcuttur
Productiv puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (49 yorum)
- Capterra: Yok
8. BetterCloud
BT operasyonlarına odaklanan bir SaaS yönetim platformu olan BetterCloud ile tanışın. Güvenlik operasyonlarından kullanıcı yönetimine kadar, BetterCloud tüm SaaS uygulamalarınızı izlemek, yönetmek ve güvenliğini sağlamak için merkezi bir konum sunmak üzere tasarlanmıştır. BT koordinasyonunun üst düzey güvenlikle uyumlu hale getirilmesi ihtiyacınız varsa, BetterCloud tam size göre.
BetterCloud'un en iyi özellikleri
- Ortamınızdaki tüm onaylı ve onaylanmamış SaaS uygulamalarını keşfedin
- İK kaynaklarından doğru ve zamanında hesap sağlama için otomatikleştirilmiş iş akışları özelliği
- Kullanıcıların uygulamalara ve potansiyel olarak hassas verilere erişimini merkezi olarak görünür kılar
BetterCloud sınırlamaları
- Büyük toplu kullanıcı oluşturma veya yanlış grup atama sorunları
- SaaS yönetim platformuna alışmak için ilk öğrenme süreci
- Bazı senaryolarda sınırlı iş akışı özelleştirme
BetterCloud fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
BetterCloud puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (340+ yorum)
- Capterra: 4/5 (27 yorum)
9. Zylo
SaaS yönetimi alanında yeni bir oyuncu olan Zylo, taze bir bakış açısı getiriyor. Temel gücü, harcama, kullanım ve kullanıcı geri bildirimleri hakkında içgörüler sağlama yeteneğinde yatıyor.
Şirketlere SaaS yığınlarının 360 derecelik bir görünümünü sunan Zylo, her yatırımın, kararın ve operasyonun veriye dayalı ve etkili olmasını sağlar.
Zylo'nun en iyi özellikleri
- Tüm kurumsal SaaS'ların güncel kaydını tutmak için yapay zeka kullanır
- SaaS optimizasyonu için büyük miktarda veriyi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür
- Gölge BT'yi vurgulayarak ve onaylanmış uygulamaların bir kataloğunu tutarak yönetişimi sağlar
Zylo sınırlamaları
- Kullanıcılar veri filtrelemede zorluklar yaşadıklarını bildiriyor
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Büyük miktarda bilginin işlenmesinden kaynaklanan veri hijyeni sorunları
Zylo fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
Zylo puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (50 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5 yorum)
10. CoreSuite
CoreSuite, kurumsal SaaS yönetimi dünyasında bir güç merkezidir. Büyük ölçekli operasyonlar düşünülerek tasarlanan CoreSuite, uyumluluk izlemeden veri yönetimine kadar SaaS yönetiminin her yönünü karşılayan anahtar SaaS yönetimi özellikleri sunar.
Sağlam ve kapsamlı bir platform arayan kuruluşlar için CoreSuite, rakipsiz derinlik ve genişlik vaat ediyor.
CoreSuite'in en iyi özellikleri
- Designer, pazarlama belgelerini kolaylaştıran verimli belge şablonları sunar
- Muhasebe, banka ekstreleri ve bütçe raporları dahil olmak üzere finansal bilgileri kolaylıkla izler
- Detaylı inceleme fonksiyonları daha derin finansal analizler yapmanızı sağlar
- SAP Business One için kullanıcı dostu özelleştirmeler; hem basit hem de karmaşık ihtiyaçlar için uygundur
CoreSuite sınırlamaları
- Kullanıcıların geri bildirimi yok
CoreSuite fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
CoreSuite puanları ve incelemeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
En İyinin Gücünden Yararlanma: ClickUp Neden En İyi Seçiminizdir?
Sayısız yazılım varlık yönetimi seçeneği arasında gezinmek zorlu bir iş olabilir. Her biri sayısız özellik vaat eder, ancak sonuçta önemli olan güvenilirlik, entegrasyon ve kullanım kolaylığıdır.
Sektörün en iyi rakiplerini inceledikten sonra, ClickUp'ın öne çıktığı su götürmez bir gerçek. ClickUp sadece bir araç değil, kapsamlı bir çözümdür. Görevler, takımlar ve araçlar arasındaki boşlukları zahmetsizce doldurarak kesintisiz bir operasyonel akış sağlar.
Sezgisel arayüzü, güçlü entegrasyonları ve sürekli yenilik taahhüdü ile ClickUp, kendisini sadece bir yazılım olarak değil, operasyonel yolculuğunuzda paha biçilmez bir ortak olarak konumlandırmaktadır.
Platformun potansiyelini ilk elden deneyimleyin ve SaaS yönetim yaklaşımınızı nasıl optimize ettiğini izleyin. Çünkü operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda, iyi olmak yeterli değildir.