2025'in En İyi 10 Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı

Kurumsal düzeydeki projeleri yönetmek, işlevler arası takımlarla birden fazla müşteri ve görevi yönetmeyi gerektirir. Bu, Jenga oynamaya çok benzer: tonlarca hareketli parçayla uğraşırsınız ve temelleriniz sağlam değilse, tek bir gevşek uç tüm yapının çökmesine neden olur. ?

Normal proje veya görev yönetimi çözümleri genellikle ayrıntılı, büyük ölçekli iş akışlarını destekleyemez; bu iş için güçlü araçlara ihtiyacınız vardır.

Kurumsal proje yönetimi yazılımı, mikro süreçleri kontrol altında tutmanıza ve şirket çapında projeleri bir patron gibi yürütmenize yardımcı olur.

Sizin için bugünün en iyi 10 kurumsal proje yönetimi yazılımını seçtik. Her birinin sunduklarını okuyun ve şirketinizin anahtarı olacak aracı bulun.

Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı nedir?

Kurumsal Proje Yönetimi (EPM) yazılımı, bir kuruluşta proje, görev ve kaynak yönetimi sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir tür iş aracıdır. Bu yazılım, şirketlerin çeşitli departmanlar ve takımlar arasında projelerini verimli bir şekilde planlamasına, yürütmesine ve izlemesine olanak tanır.

EPM yazılımı, basit bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır. Geleneksel proje yönetimi bireysel projelere odaklanırken, kurumsal proje yönetimi daha büyük resmi göz önünde bulundurur. Kuruluşun stratejik hedeflerini hesaba katarak, tüm projeleri ve kaynakları bu hedeflere ulaşmak için uyumlu hale getirir. Bu, her projenin işe değer katmasını ve genel vizyonla uyumlu olmasını sağlar.

Kurumsal Proje Yönetimi Çözümünde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kurumsal proje yönetimi (PM) yazılımı edinmek uzun vadeli bir çözümdür, bu nedenle kriterleriniz konusunda çok net olmanız gerekir. Çoğu kullanıcı, ürünün birden fazla projeyi sorunsuz bir şekilde yönetip yönetemediğine bakar, ancak bu sınırlı bir bakış açısıdır. Değerlendirme için aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:

Verimlilik: Kurumsal proje yönetimi yazılımının verimliliği artıracak özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin. Kendinize sorun: Görevleri kolaylıkla atayabilir ve izleyebilir misiniz? : Kurumsal proje yönetimi yazılımının verimliliği artıracak özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin. Kendinize sorun: Görevleri kolaylıkla atayabilir ve izleyebilir misiniz? Otomasyon ile iş akışını kolaylaştırabilir misiniz ? Veritabanlarını merkezileştirerek departmanlar arası bilgi paylaşımını engelleyebilir misiniz? Ölçeklenebilirlik: Yazılım, daha fazla proje üstlenmekle birlikte artan işlem hacmine ve karmaşıklığına iyi yanıt vermelidir Kullanıcı dostu arayüz: Platform, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar ve yeni işe başlayan çalışanlar dahil herkes için öğrenmesi kolay olmalıdır Bütçeleme ve zaman takibi: Gereksiz işleri ve fazla mesai veya yineleme maliyetlerini ortadan kaldırabilmek için Gereksiz işleri ve fazla mesai veya yineleme maliyetlerini ortadan kaldırabilmek için kurumsal kaynak tahsisini optimize edebilmelisiniz Entegrasyonlar: En iyi kurumsal proje yönetimi yazılımı, trilyonlarca program arasında gidip gelmeyi önlemek için popüler iş uygulamalarıyla entegre olur

Kullanılacak En İyi 10 Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı

En sevdiğimiz kurumsal proje yönetimi araçlarının en iyi 10 listesini hazırladık. Özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını keşfederek şirketiniz için ideal seçimi belirleyin!

En İyi Genel Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp kadar büyük ölçekli kurumsal proje yönetimini kolaylaştıran çok az araç vardır! G2'nin 2024 yılının En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri ve En İyi İşbirliği ve Verimlilik Yazılım Ürünleri kategorilerinde 1. sırada yer aldı. ?

Devam eden tüm projelerinizi denetlemek için Portföyler özelliğini merkezi bir hub olarak kullanın. Takımınızın hedeflerini düzenleyin, her bir girişim için yönetim sürecini ince ayar yapın ve teslim edilecekleri planlandığı gibi gerçekleştirin!

Platform, projelerinize farklı bakış açıları sunmak için 15'ten fazla düzen (Görünümler olarak adlandırılır) ile birlikte gelir. ClickUp'ın Gantt Grafiğini kullanarak proje aşamalarını görselleştirin veya İş Yükü görünümünü kullanarak görevleri yinelemeler olmadan dağıtın. ?‍?‍?

Departmanlar arası iletişim kopukluğu ve zayıf takım işbirliğinden bıktınız mı? ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak operasyonlarınızı sorunsuz hale getirin. Görev Tamamlandı, Zaman Takibi ve Kimler Arkada gibi çeşitli raporlar aracılığıyla takımlar ve görevler hakkında içgörüler elde etmenize yardımcı olurlar.

Kurumsal senkronizasyonunuzu daha da ileriye taşımak için takım arkadaşlarınızla sohbet edin, yorumlarda birbirinizi etiketleyerek konuları tartışın ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görün. Aşağıdakiler gibi birçok diğer kurumsal işbirliği özelliğinin keyfini çıkaracaksınız:

ClickUp'ın 50 otomasyonundan birini kullanın veya tekrarlayan görevler için özel otomasyonlar ekleyin. Platformu 1.000'den fazla iş uygulamasıyla entegre edin ve tüm kurumsal işlemleri tek bir platformdan yönetin!

Finansal yönetim, keşfedilmeye değer bir başka önemli özelliktir. ClickUp ile finansal hedefler belirleyebilir ve karları zahmetsizce takip edebilirsiniz. ClickUp'ın Finans ve Muhasebe şablonlarını kullanarak anında profesyonel bütçeler, faturalar ve defterler oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje portföy yönetimi

ClickUp AI , daha hızlı çalışmanıza, fikir üretmenize ve görevler oluşturmanıza yardımcı olur

tüm kurumsal proje yönetimi yazılımı ihtiyaçlarını karşılayan 15'ten fazla görünüm türü

Özel Görev Kimlikleri ve Durumları

Zaman takibi özelliğine sahip çevik gösterge panelleri

Ön tanımlı ve özel otomasyon

ClickUp Üniversitesi 'nde kapsamlı eğitimler

Uzaktan ve işlevler arası takımlar için işbirliğini destekler

1.000'den fazla araçla ücretsiz entegrasyon

Tüm masaüstü ve mobil platformlarda kullanılabilir

ClickUp taklitleri

Çok sayıda özelliği nedeniyle alışmak biraz zaman alır

Belgeleri düzenlemek mobil cihazlarda zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI'yı herhangi bir ücretli Çalışma Alanına aylık üye başına sadece 5 $ karşılığında ekleyin.

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (7.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Celoxis

Özelleştirilebilirlik açısından en iyisi

celoxis aracılığıyla

Celoxis, kapsamlı bir proje ve portföy yönetim sistemidir. İş akışı otomasyon yetenekleri ve raporlama özellikleri, onu kurumsal kullanım için son derece uygun bir seçenek haline getirir.

Proje yönetiminin her yönünü optimize eder. Proje taleplerini izleyebilir ve önerilen KPI'lara göre sıralayabilirsiniz. Projeler ve görevler dinamiktir ve zamanlama ve bağımlılıklardaki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlar.

İşbirliği özellikleri arasında paylaşılan proje görünümleri, sürüm kontrolü ile dosya paylaşımı ve etkinlik akışları bulunur. Celoxis ayrıca, takım içindeki kapasite aşımları konusunda uyarılar ile muhasebe ve çok konumlu İK yönetimi sunar.

Celoxis, özel alanlar, ayrıntılı grafikler ve bileşenler dahil olmak üzere %100 özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri sunar. Kurumsal kullanıcılar, düzenleri değiştirerek portföylerinin durumu, ilerlemesi ve performansı hakkında eksiksiz bir görünüm elde edebilir.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Projeleri izleyin ve önceliklendirin

Uyarlanabilir iş akışı

Muhasebe ve İK yönetimi özellikleri

Çeşitli işbirliği araçları

Özelleştirilebilir, gerçek zamanlı grafikler

400'den fazla araçla yerel entegrasyon

Celoxis sınırlamaları

Karmaşık yönetici ayarları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün pek sezgisel olmadığını bildirmiştir

Celoxis fiyatlandırması

Bulut : Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık fatura modeli)

Yerinde: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Celoxis puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

3. Nifty

İşbirliği için en iyisi

nifty aracılığıyla

Nifty, verimliliği artırmak ve gereksiz (ve sıkıcı) durum toplantılarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir proje yönetimi işletim sistemi 'dir. ?

Nifty ile, ilerledikçe otomatik olarak güncellenen hedefler belirleyebilir ve yol haritaları oluşturabilirsiniz, böylece projeleriniz ve portföyünüz hakkında 7/24 bütünsel bir görünüm elde edersiniz. Platform, görevleri düzenlemenize yardımcı olmak için Kanban, Zaman Çizelgesi ve Swimlane gibi çok sayıda düzen ve akış şeması sunar.

Kurumsal proje yönetimi yazılımı, beyin fırtınası yapmayı, sorunları gidermeyi ve geri bildirimleri ve güncellemeleri takımınızla paylaşmayı kolaylaştırır. Süreçlerinizi ve diğer önemli bilgileri belgelerde ve wiki'lerde belgelendirin. Formları kullanarak müşteri verilerini yakalayın ve bunları görevler, belgeler veya proje mesajları oluşturmak için kullanın.

Otomatik görsel ilerleme raporlama özelliğinden yararlanarak operasyonlarınızı daha da optimize edin! ?

Nifty'nin en iyi özellikleri

İlerledikçe otomatik güncellemeleri görünüm

Bilgi merkezi, sohbet ve video görüşmeleri

Belgeler, wiki'ler ve formlar

Otomatik ilerleme raporlama

9 araçla hazır entegrasyon

Nifty sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Kaynak tahsisi ve maliyet izleme eksikliği

Nifty fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Nifty puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

4. Zoho Projeleri

Kurumsal Bütçe Yönetimi için En İyisi

zoho Projects aracılığıyla

Zoho'nun birçok ofis paketi aracından biri olan Zoho Projects, günümüzün en iyi proje yönetimi yazılımları arasında öne çıkmaktadır.

Bu özelleştirilebilir platform, küçük ve büyük ölçekli operasyonlara eşit derecede uyum sağlar. Alanlardan ve kategorilerden arayüzün tüm düzenine ve görünümüne kadar her şeyi kişiselleştirin. Rol tabanlı kullanıcı erişim kontrolü ile, herkesin platformu özgürce kullanmasına izin verirken veri gizliliğini sağlayabilirsiniz. ?

Kurumsal müşterilerin Zoho'yu tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden biri uçtan uca otomasyon. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak karmaşık iş akışlarını görselleştirin ve tasarlayın. Uyumluluk kontrolleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve hata riskini azaltın. ✅

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Ölçeklenebilirlik platformu

Kullanıcı erişim tabanlı kontroller

Sürükle ve bırak tasarımı

Uçtan uca otomasyon

Önceden oluşturulmuş onboarding süreçleri

30'dan fazla araçla yerleşik entegrasyon

Zoho Projects sınırlamaları

iOS uygulamasında bazı web özellikleri eksiktir

Yerleşik fatura ve faturalandırma aracı yoktur

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar aylık fatura modeline aittir

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Zoho alternatiflerini inceleyin!

5. Smartsheet

Ölçeklenebilirlik için en iyisi

Smartsheet aracılığıyla

Eğer elektronik tablolar sizin tercih ettiğiniz dilse, Smartsheet size rahat ve tanıdık bir şekilde hitap edecektir.

Smartsheet, projelerinizi ve süreçlerinizi güvenli bir şekilde yönetmek için size alan ve araçlar sağlar. Her ölçekte proje planlamasını ve yürütülmesini hızlandıran dinamik bir kurumsal proje yönetimi yazılımıdır ve işiniz büyüdükçe teslimatlarınızda güven sağlar.

Platform, karar verme sürecinizi her adımda iyileştirmek için gerçek zamanlı analizler sunar. Farklı görünümlerle bakış açınızı zenginleştirin ve yaklaşan görevlerin ve projelerin bir adım önünde olun.

Gantt grafikleri, kritik yol analizi (CPA), görev bağımlılıkları ve öncüllerle oynayarak projeleriniz için akıcı bir program oluşturun! Smartsheet'in portföy düzeyinde otomasyonu, tüm öğeleri uyum ve verimlilik sağlamak için hizalayan, oyunun kurallarını değiştiren iş akışları geliştirmenize olanak tanır.

Asana ile Smartsheet'i karşılaştırın!

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Hesap tablosu tabanlı proje yönetimi

Rutin portföy düzeyinde otomasyon

CPA ile Gantt grafiği

Gerçek zamanlı analiz

80'den fazla uygulama ile entegre

Smartsheet sınırlamaları

Çevik metodolojiyi desteklemez

Excel'de bulunan gelişmiş grafik araçları yoktur

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Bu Smartsheet şablonlarına göz atın!

6. ITM Platform

Stratejik Uyum için En İyisi

iTM Platform aracılığıyla

Operasyonları planlamak ve takımınızı sıkı bir teslim tarihine yetiştirmek için baskı altındaysanız, ITM Platform sizin kurtarıcınız olabilir. Bu, planlamadan uygulamaya kadar sadece iki hafta içinde sizi götürebilecek hepsi bir arada kurumsal proje yönetimi yazılımıdır. ?

Platform, gerçek zamanlı veriler aracılığıyla kaynaklarınızı teslimatlarınızla uyumlu hale getirmenizi sağlar. Çevik modda projeler oluşturun ve tüm aktif girişimlerdeki talebi belirlemek için birleşik portföy görünümünü kullanın.

Tüm müşterileriniz ve tedarikçileriniz hakkında bilgi sahibi olun ve göreceli fayda potansiyeline göre kaynakları tahsis edin. Önceliklendirme ve planlama için Gantt grafikleri ve Agile panoları arasında seçim yapın. ITM Platform, gelirinizi optimize etmek için riskleri ve maliyetleri tahmin etmenize ve kontrol etmenize yardımcı olabilir.

ITM platformu, sosyal ağlara benzer bir iletişim ortamı sağlayarak takım üyelerinin hiç çaba harcamadan projeler hakkında güncel bilgilere ulaşmasını sağlar! ?

Sosyal ağlardan bahsetmişken, uygulamayı sosyal medya kanallarınızla entegre ederek tek bir platformdan topluluğunuzla bağlantı kurabilirsiniz.

ITM Platform'un en iyi özellikleri

Kaynak, risk ve finans yönetimi

Çevik ve Gantt görünümleri

Özel raporlama araçları

Entegre Sosyal Ağ

Yaklaşık altı araçla yerel entegrasyon

ITM Platform sınırlamaları

Sadece iki görünüm

Mobil sürüm yok

Sınırlı yerel entegrasyonlar

ITM Platform fiyatlandırması

Takım Üyesi Lisansları : Ücretsiz

Yönetici Lisansları : Kullanıcı başına aylık 33 $ (yıllık fatura modeli)

Yıllık Ödeme : 1.980

Özel fiyatlandırma

ITM Platform puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

7. Wrike

Uzaktan Çalışan Takımlar için En İyisi

wrike aracılığıyla

Wrike, takım işbirliği çabalarınızı yükseltmek için tasarlanmış bir araçtır. Şablonları ve özellikleri, departmanlar arası ve işlevler arası takım çalışmasını kolaylaştırmak için sağlam bir seçimdir.

Zaman kazandıran ve sıradan işler yerine önemli işlere odaklanmanızı sağlayan güçlü bir otomasyon motoruna sahiptir. Gantt ve Timelog dahil altı görünüm ile hiçbir projenin eksik kalmamasını sağlayabilirsiniz.

Düzeltme araçları, değişiklikleri takip etmeden proje özetleri gibi önemli belgeler üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar. İstek formlarını kullanarak geri bildirim toplayın ve birkaç tıklama ile bunları eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürün.

Wrike ayrıca verilere büyük önem vermektedir. Tamamen özelleştirilebilir kurumsal proje yönetimi yazılımı ve gösterge panellerinden yararlanarak işinizin her yönüyle ilgili değerli bilgiler edinin.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Proje portföy yönetimi veya görev yönetimi için altı ayrıntılı görünüm

Düzeltme araçları

Çeşitli KPI'lar ve hesaplamalar içeren özelleştirilebilir gösterge panelleri

BT, kurumsal pazarlama ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş şablonlar

40'tan fazla yerel entegrasyon seçeneği

Wrike sınırlamaları

PM'ye yeni başlayan kullanıcılar için zor öğrenme eğrisi

Talep formları sınırlı özelleştirmeye izin verir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Bu Wrike alternatiflerini deneyin!

8. Planview Clarizen

Büyük Kurumsal Takımlar için En İyisi

planview Clarizen aracılığıyla

Planview bir tatlı olsaydı, muhteşem bir katmanlı pasta olurdu! ?

Çok yönlü PM ihtiyaçlarını karşılar, "işleri birbirine bağlamayı" ve tüm adımların bilgiye dayalı ve kasıtlı olmasını sağlamayı amaçlar.

Planview, kısa süre önce tanınmış bir proje yönetimi aracı olan Clarizen'i satın alarak AdaptiveWork adlı bir süper platform oluşturdu. Bu satın alma sayesinde, artık kurumsal verilerinizin daha iyi görünürlüğünü sağlamak için kurumsal proje yönetimi yazılımı özelliklerine sahip olacaksınız. Bu da, maksimum iş etkisi için faaliyetlerinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Planview ile talep, kapasite ve risk gibi anahtar faktörlere göre kaynakları tahsis edebilirsiniz. Çalışanlarınız için kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz, bu da maksimum verimlilik sağlar ve bağlam değiştirme ve gecikmelerden kaynaklanan darboğazları önler.

Planview, üstün raporlama araçlarına sahiptir — müşteri kayıtlarını tutun ve paydaşlarınız için çarpıcı PowerPoint raporları oluşturun. Nakit akışı çağrıları mı yapıyorsunuz? Zamanınızı ve giderlerinizi takip edin ve bütçenizi yönetmek için finansal tahminlerde bulunun!

Planview Clarizen en iyi özellikler

Kapasite ve kaynak planlaması

Etkileşimli portföy yol haritaları

Otomatik PowerPoint raporları

Finansal yönetim

80'den fazla hazır entegrasyon seçeneği

Planview Clarizen sınırlamaları

Fiyatlandırmada şeffaflık yok

Daha fazla öğrenme materyali kullanılabilir

İlk yapılandırmalar karmaşık olabilir

Planview Clarizen fiyatlandırma

İletişime geçildiğinde temin edilebilir

Planview Clarizen puanları ve yorumları (AdaptiveWork)

G2 : 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

9. Kolay Proje

Kullanım Kolaylığı Açısından En İyiler

easy Project aracılığıyla

Easy Project, adının hakkını verir — bu AI destekli PM aracı (şimdi Birdview PSA by Easy Projects olarak yeniden adlandırılmıştır), proje yönetimini daha az sıkıcı hale getirmeye çalışır. PepsiCo ve HP gibi büyük oyuncular, projelerini yönetmek için bu platformu kullanıyor, ancak sizin için uygun olup olmadığına karar vermek size kalmış.

Yeni projeler başlatırken inanılmaz özelleştirme olanaklarıyla başlarsınız — yapmanız gereken tek şey:

Etkinlik Merkezi'ne gidin Bir proje yönetimi metodolojisi seçin Hızlı kurulum için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın Excel veya MS Project dosyalarından mevcut verileri (varsa) içe aktarın

Easy Project, büyük kurumsal şirketler için portföy yönetimini son derece kolaylaştırır. Projelerinizi Excel benzeri bir biçimde görüntüleyebilir ve istediğiniz segmentlere ayırabilirsiniz. Merkezi görünümü kullanarak tüm WIP'lerin ilerlemesini, bütçesini ve kaynak tahsisini izleyin.

Platform, kesinti süreleri ve gecikmeler gibi değişkenler için AI tahminleri sunar ve bunları zengin görsel grafikler ve çizelgelerle sunarak uygulanabilir çözümler belirlemenize yardımcı olur.

Zaman yönetimi ve işbirliği mi? Çocuk oyuncağı! Yapılacaklar listeleri oluşturun, zamanı takip edin, atanan görevleri görselleştirin ve güncellemeleri takımınızla anında paylaşın!

Easy Project'in en iyi özellikleri

AI tahminleri

Kolay başlangıç

Zaman takibi ve raporlama

Kapsamlı portföy çözümü

Birden çok ş Akışı görünümü

Easy Project sınırlamaları

Birini etiketlemek her zaman işe yaramaz

Ücretsiz plan yok

Easy Project fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Easy Project puanları ve yorumları

TrustRadius : 7,7/10 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

10. Takım çalışması

Müşteri İşleri için En İyisi

teamwork aracılığıyla

Teamwork ile, şirketinizin boyutu veya sektörünüz ne olursa olsun, projelerinizi, takımlarınızı ve müşterilerinizi yönetmek ikinci doğanız haline gelir. ?

Şirketinizi mikro düzeyde yönetmek için bir merkez — dönüm noktalarını belirleyin, kapasiteye göre görevler ve alt görevler atayın veya yorumlar ve mesajlar aracılığıyla takımınızla iletişim kurun. Zamanı kaydedin ve zaman çizelgeleri oluşturarak genel verimliliği artırın. Platformdaki sayısız otomasyon olanağını keşfederek her projeyi mükemmel bir şekilde gerçekleştirin!

Prova özelliğini kullanarak yeni müşterileri hassas bir şekilde sisteme alabilirsiniz. Bu özellik, müşterileri davet ederek, onlar için en uygun hale gelene kadar ürünler hakkında görüş ve önerilerini almanızı sağlar.

Her çalışan için ücretleri belirleyebildiğiniz için müşteri faturalandırması daha kolaydır. Projelerinizin bütçe sınırlarını aşmadığından emin olmak için giderlerinizi takip edin. İyileştirme fırsatlarını belirlemek için projenin durumu, karlılığı ve diğer birçok rapora başvurun.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Birçok otomasyon olanağı

İletişim için düzeltme, yorum ve mesajlaşma

Zaman kaydı ve bütçeleme

Çok sayıda raporlama seçeneği

90'dan fazla yerel entegrasyon

Takım çalışması sınırlamaları

Ara sıra yaşanan aksaklıklar

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünün karmaşık ve sezgisel olmadığını belirtmiştir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Ölçek: Talep üzerine mevcuttur

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

Bu Teamwork alternatiflerini deneyin!

Bir kurumsal, bir kaptanın pusulaya ihtiyacı olduğu gibi etkili bir proje yönetimi aracına ihtiyaç duyar. ?

Görevler, son teslim tarihleri, çalışanlar ve müşterilerle dolu fırtınalı denizde yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. Uygun bir proje yönetim sistemi ile, işiniz hava koşullarından bağımsız olarak hedeflerine doğru yol almaya devam edebilir! ⛈️

İyi bir gün geçiriyor olsanız da kötü bir gün geçiriyor olsanız da, listemizde yer alan tüm kurumsal PM araçları güvenilirdir ve günlük işlerinizi kolay modda bitirmenize ve kazanmaya devam etmenize kesinlikle yardımcı olacaktır! ?