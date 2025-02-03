2025'in En İyi 10 Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı

Kurumsal düzeydeki projeleri yönetmek, işlevler arası takımlarla birden fazla müşteri ve görevi yönetmeyi gerektirir. Bu, Jenga oynamaya çok benzer: tonlarca hareketli parçayla uğraşırsınız ve temelleriniz sağlam değilse, tek bir gevşek uç tüm yapının çökmesine neden olur. ?
Normal proje veya görev yönetimi çözümleri genellikle ayrıntılı, büyük ölçekli iş akışlarını destekleyemez; bu iş için güçlü araçlara ihtiyacınız vardır.
Kurumsal proje yönetimi yazılımı, mikro süreçleri kontrol altında tutmanıza ve şirket çapında projeleri bir patron gibi yürütmenize yardımcı olur.
Sizin için bugünün en iyi 10 kurumsal proje yönetimi yazılımını seçtik. Her birinin sunduklarını okuyun ve şirketinizin anahtarı olacak aracı bulun.
Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı nedir?
Kurumsal Proje Yönetimi (EPM) yazılımı, bir kuruluşta proje, görev ve kaynak yönetimi sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir tür iş aracıdır. Bu yazılım, şirketlerin çeşitli departmanlar ve takımlar arasında projelerini verimli bir şekilde planlamasına, yürütmesine ve izlemesine olanak tanır.
EPM yazılımı, basit bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır. Geleneksel proje yönetimi bireysel projelere odaklanırken, kurumsal proje yönetimi daha büyük resmi göz önünde bulundurur. Kuruluşun stratejik hedeflerini hesaba katarak, tüm projeleri ve kaynakları bu hedeflere ulaşmak için uyumlu hale getirir. Bu, her projenin işe değer katmasını ve genel vizyonla uyumlu olmasını sağlar.
Kurumsal Proje Yönetimi Çözümünde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Kurumsal proje yönetimi (PM) yazılımı edinmek uzun vadeli bir çözümdür, bu nedenle kriterleriniz konusunda çok net olmanız gerekir. Çoğu kullanıcı, ürünün birden fazla projeyi sorunsuz bir şekilde yönetip yönetemediğine bakar, ancak bu sınırlı bir bakış açısıdır. Değerlendirme için aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:
- Verimlilik: Kurumsal proje yönetimi yazılımının verimliliği artıracak özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin. Kendinize sorun: Görevleri kolaylıkla atayabilir ve izleyebilir misiniz? Otomasyon ile iş akışını kolaylaştırabilir misiniz? Veritabanlarını merkezileştirerek departmanlar arası bilgi paylaşımını engelleyebilir misiniz?
- Ölçeklenebilirlik: Yazılım, daha fazla proje üstlenmekle birlikte artan işlem hacmine ve karmaşıklığına iyi yanıt vermelidir
- Kullanıcı dostu arayüz: Platform, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar ve yeni işe başlayan çalışanlar dahil herkes için öğrenmesi kolay olmalıdır
- Bütçeleme ve zaman takibi: Gereksiz işleri ve fazla mesai veya yineleme maliyetlerini ortadan kaldırabilmek için kurumsal kaynak tahsisini optimize edebilmelisiniz
- Entegrasyonlar: En iyi kurumsal proje yönetimi yazılımı, trilyonlarca program arasında gidip gelmeyi önlemek için popüler iş uygulamalarıyla entegre olur
Kullanılacak En İyi 10 Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı
En sevdiğimiz kurumsal proje yönetimi araçlarının en iyi 10 listesini hazırladık. Özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını keşfederek şirketiniz için ideal seçimi belirleyin!
1. ClickUp
En İyi Genel Kurumsal Proje Yönetimi Yazılımı
ClickUp kadar büyük ölçekli kurumsal proje yönetimini kolaylaştıran çok az araç vardır! G2'nin 2024 yılının En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri ve En İyi İşbirliği ve Verimlilik Yazılım Ürünleri kategorilerinde 1. sırada yer aldı. ?
Devam eden tüm projelerinizi denetlemek için Portföyler özelliğini merkezi bir hub olarak kullanın. Takımınızın hedeflerini düzenleyin, her bir girişim için yönetim sürecini ince ayar yapın ve teslim edilecekleri planlandığı gibi gerçekleştirin!
Platform, projelerinize farklı bakış açıları sunmak için 15'ten fazla düzen (Görünümler olarak adlandırılır) ile birlikte gelir. ClickUp'ın Gantt Grafiğini kullanarak proje aşamalarını görselleştirin veya İş Yükü görünümünü kullanarak görevleri yinelemeler olmadan dağıtın. ???
Departmanlar arası iletişim kopukluğu ve zayıf takım işbirliğinden bıktınız mı? ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak operasyonlarınızı sorunsuz hale getirin. Görev Tamamlandı, Zaman Takibi ve Kimler Arkada gibi çeşitli raporlar aracılığıyla takımlar ve görevler hakkında içgörüler elde etmenize yardımcı olurlar.
Kurumsal senkronizasyonunuzu daha da ileriye taşımak için takım arkadaşlarınızla sohbet edin, yorumlarda birbirinizi etiketleyerek konuları tartışın ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görün. Aşağıdakiler gibi birçok diğer kurumsal işbirliği özelliğinin keyfini çıkaracaksınız:
- Görsel beyin fırtınası ( ClickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla)
- İzlenebilir iletişim
- Gerçek zamanlı ClickUp Belge düzenleme
ClickUp'ın 50 otomasyonundan birini kullanın veya tekrarlayan görevler için özel otomasyonlar ekleyin. Platformu 1.000'den fazla iş uygulamasıyla entegre edin ve tüm kurumsal işlemleri tek bir platformdan yönetin!
Finansal yönetim, keşfedilmeye değer bir başka önemli özelliktir. ClickUp ile finansal hedefler belirleyebilir ve karları zahmetsizce takip edebilirsiniz. ClickUp'ın Finans ve Muhasebe şablonlarını kullanarak anında profesyonel bütçeler, faturalar ve defterler oluşturun.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Proje portföy yönetimi
- ClickUp AI, daha hızlı çalışmanıza, fikir üretmenize ve görevler oluşturmanıza yardımcı olur
- tüm kurumsal proje yönetimi yazılımı ihtiyaçlarını karşılayan 15'ten fazla görünüm türü
- Özel Görev Kimlikleri ve Durumları
- Zaman takibi özelliğine sahip çevik gösterge panelleri
- Ön tanımlı ve özel otomasyon
- ClickUp Üniversitesi'nde kapsamlı eğitimler
- Uzaktan ve işlevler arası takımlar için işbirliğini destekler
- 1.000'den fazla araçla ücretsiz entegrasyon
- Tüm masaüstü ve mobil platformlarda kullanılabilir
ClickUp taklitleri
- Çok sayıda özelliği nedeniyle alışmak biraz zaman alır
- Belgeleri düzenlemek mobil cihazlarda zor olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI'yı herhangi bir ücretli Çalışma Alanına aylık üye başına sadece 5 $ karşılığında ekleyin.
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Celoxis
Özelleştirilebilirlik açısından en iyisi
Celoxis, kapsamlı bir proje ve portföy yönetim sistemidir. İş akışı otomasyon yetenekleri ve raporlama özellikleri, onu kurumsal kullanım için son derece uygun bir seçenek haline getirir.
Proje yönetiminin her yönünü optimize eder. Proje taleplerini izleyebilir ve önerilen KPI'lara göre sıralayabilirsiniz. Projeler ve görevler dinamiktir ve zamanlama ve bağımlılıklardaki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlar.
İşbirliği özellikleri arasında paylaşılan proje görünümleri, sürüm kontrolü ile dosya paylaşımı ve etkinlik akışları bulunur. Celoxis ayrıca, takım içindeki kapasite aşımları konusunda uyarılar ile muhasebe ve çok konumlu İK yönetimi sunar.
Celoxis, özel alanlar, ayrıntılı grafikler ve bileşenler dahil olmak üzere %100 özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri sunar. Kurumsal kullanıcılar, düzenleri değiştirerek portföylerinin durumu, ilerlemesi ve performansı hakkında eksiksiz bir görünüm elde edebilir.
Celoxis'in en iyi özellikleri
- Projeleri izleyin ve önceliklendirin
- Uyarlanabilir iş akışı
- Muhasebe ve İK yönetimi özellikleri
- Çeşitli işbirliği araçları
- Özelleştirilebilir, gerçek zamanlı grafikler
- 400'den fazla araçla yerel entegrasyon
Celoxis sınırlamaları
- Karmaşık yönetici ayarları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün pek sezgisel olmadığını bildirmiştir
Celoxis fiyatlandırması
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık fatura modeli)
- Yerinde: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Celoxis puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
3. Nifty
İşbirliği için en iyisi
Nifty, verimliliği artırmak ve gereksiz (ve sıkıcı) durum toplantılarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir proje yönetimi işletim sistemi 'dir. ?
Nifty ile, ilerledikçe otomatik olarak güncellenen hedefler belirleyebilir ve yol haritaları oluşturabilirsiniz, böylece projeleriniz ve portföyünüz hakkında 7/24 bütünsel bir görünüm elde edersiniz. Platform, görevleri düzenlemenize yardımcı olmak için Kanban, Zaman Çizelgesi ve Swimlane gibi çok sayıda düzen ve akış şeması sunar.
Kurumsal proje yönetimi yazılımı, beyin fırtınası yapmayı, sorunları gidermeyi ve geri bildirimleri ve güncellemeleri takımınızla paylaşmayı kolaylaştırır. Süreçlerinizi ve diğer önemli bilgileri belgelerde ve wiki'lerde belgelendirin. Formları kullanarak müşteri verilerini yakalayın ve bunları görevler, belgeler veya proje mesajları oluşturmak için kullanın.
Otomatik görsel ilerleme raporlama özelliğinden yararlanarak operasyonlarınızı daha da optimize edin! ?
Nifty'nin en iyi özellikleri
- İlerledikçe otomatik güncellemeleri görünüm
- Bilgi merkezi, sohbet ve video görüşmeleri
- Belgeler, wiki'ler ve formlar
- Otomatik ilerleme raporlama
- 9 araçla hazır entegrasyon
Nifty sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Kaynak tahsisi ve maliyet izleme eksikliği
Nifty fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Satış ile iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Nifty puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
4. Zoho Projeleri
Kurumsal Bütçe Yönetimi için En İyisi
Zoho'nun birçok ofis paketi aracından biri olan Zoho Projects, günümüzün en iyi proje yönetimi yazılımları arasında öne çıkmaktadır.
Bu özelleştirilebilir platform, küçük ve büyük ölçekli operasyonlara eşit derecede uyum sağlar. Alanlardan ve kategorilerden arayüzün tüm düzenine ve görünümüne kadar her şeyi kişiselleştirin. Rol tabanlı kullanıcı erişim kontrolü ile, herkesin platformu özgürce kullanmasına izin verirken veri gizliliğini sağlayabilirsiniz. ?
Kurumsal müşterilerin Zoho'yu tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden biri uçtan uca otomasyon. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak karmaşık iş akışlarını görselleştirin ve tasarlayın. Uyumluluk kontrolleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve hata riskini azaltın. ✅
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Ölçeklenebilirlik platformu
- Kullanıcı erişim tabanlı kontroller
- Sürükle ve bırak tasarımı
- Uçtan uca otomasyon
- Önceden oluşturulmuş onboarding süreçleri
- 30'dan fazla araçla yerleşik entegrasyon
Zoho Projects sınırlamaları
- iOS uygulamasında bazı web özellikleri eksiktir
- Yerleşik fatura ve faturalandırma aracı yoktur
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar aylık fatura modeline aittir
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
Zoho alternatiflerini inceleyin!
5. Smartsheet
Ölçeklenebilirlik için en iyisi
Eğer elektronik tablolar sizin tercih ettiğiniz dilse, Smartsheet size rahat ve tanıdık bir şekilde hitap edecektir.
Smartsheet, projelerinizi ve süreçlerinizi güvenli bir şekilde yönetmek için size alan ve araçlar sağlar. Her ölçekte proje planlamasını ve yürütülmesini hızlandıran dinamik bir kurumsal proje yönetimi yazılımıdır ve işiniz büyüdükçe teslimatlarınızda güven sağlar.
Platform, karar verme sürecinizi her adımda iyileştirmek için gerçek zamanlı analizler sunar. Farklı görünümlerle bakış açınızı zenginleştirin ve yaklaşan görevlerin ve projelerin bir adım önünde olun.
Gantt grafikleri, kritik yol analizi (CPA), görev bağımlılıkları ve öncüllerle oynayarak projeleriniz için akıcı bir program oluşturun! Smartsheet'in portföy düzeyinde otomasyonu, tüm öğeleri uyum ve verimlilik sağlamak için hizalayan, oyunun kurallarını değiştiren iş akışları geliştirmenize olanak tanır.
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Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Hesap tablosu tabanlı proje yönetimi
- Rutin portföy düzeyinde otomasyon
- CPA ile Gantt grafiği
- Gerçek zamanlı analiz
- 80'den fazla uygulama ile entegre
Smartsheet sınırlamaları
- Çevik metodolojiyi desteklemez
- Excel'de bulunan gelişmiş grafik araçları yoktur
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (12.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
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6. ITM Platform
Stratejik Uyum için En İyisi
Operasyonları planlamak ve takımınızı sıkı bir teslim tarihine yetiştirmek için baskı altındaysanız, ITM Platform sizin kurtarıcınız olabilir. Bu, planlamadan uygulamaya kadar sadece iki hafta içinde sizi götürebilecek hepsi bir arada kurumsal proje yönetimi yazılımıdır. ?
Platform, gerçek zamanlı veriler aracılığıyla kaynaklarınızı teslimatlarınızla uyumlu hale getirmenizi sağlar. Çevik modda projeler oluşturun ve tüm aktif girişimlerdeki talebi belirlemek için birleşik portföy görünümünü kullanın.
Tüm müşterileriniz ve tedarikçileriniz hakkında bilgi sahibi olun ve göreceli fayda potansiyeline göre kaynakları tahsis edin. Önceliklendirme ve planlama için Gantt grafikleri ve Agile panoları arasında seçim yapın. ITM Platform, gelirinizi optimize etmek için riskleri ve maliyetleri tahmin etmenize ve kontrol etmenize yardımcı olabilir.
ITM platformu, sosyal ağlara benzer bir iletişim ortamı sağlayarak takım üyelerinin hiç çaba harcamadan projeler hakkında güncel bilgilere ulaşmasını sağlar! ?
Sosyal ağlardan bahsetmişken, uygulamayı sosyal medya kanallarınızla entegre ederek tek bir platformdan topluluğunuzla bağlantı kurabilirsiniz.
ITM Platform'un en iyi özellikleri
- Kaynak, risk ve finans yönetimi
- Çevik ve Gantt görünümleri
- Özel raporlama araçları
- Entegre Sosyal Ağ
- Yaklaşık altı araçla yerel entegrasyon
ITM Platform sınırlamaları
- Sadece iki görünüm
- Mobil sürüm yok
- Sınırlı yerel entegrasyonlar
ITM Platform fiyatlandırması
- Takım Üyesi Lisansları: Ücretsiz
- Yönetici Lisansları: Kullanıcı başına aylık 33 $ (yıllık fatura modeli)
- Yıllık Ödeme: 1.980
- Özel fiyatlandırma
ITM Platform puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)
7. Wrike
Uzaktan Çalışan Takımlar için En İyisi
Wrike, takım işbirliği çabalarınızı yükseltmek için tasarlanmış bir araçtır. Şablonları ve özellikleri, departmanlar arası ve işlevler arası takım çalışmasını kolaylaştırmak için sağlam bir seçimdir.
Zaman kazandıran ve sıradan işler yerine önemli işlere odaklanmanızı sağlayan güçlü bir otomasyon motoruna sahiptir. Gantt ve Timelog dahil altı görünüm ile hiçbir projenin eksik kalmamasını sağlayabilirsiniz.
Düzeltme araçları, değişiklikleri takip etmeden proje özetleri gibi önemli belgeler üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar. İstek formlarını kullanarak geri bildirim toplayın ve birkaç tıklama ile bunları eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürün.
Wrike ayrıca verilere büyük önem vermektedir. Tamamen özelleştirilebilir kurumsal proje yönetimi yazılımı ve gösterge panellerinden yararlanarak işinizin her yönüyle ilgili değerli bilgiler edinin.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Proje portföy yönetimi veya görev yönetimi için altı ayrıntılı görünüm
- Düzeltme araçları
- Çeşitli KPI'lar ve hesaplamalar içeren özelleştirilebilir gösterge panelleri
- BT, kurumsal pazarlama ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş şablonlar
- 40'tan fazla yerel entegrasyon seçeneği
Wrike sınırlamaları
- PM'ye yeni başlayan kullanıcılar için zor öğrenme eğrisi
- Talep formları sınırlı özelleştirmeye izin verir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
Bu Wrike alternatiflerini deneyin!
8. Planview Clarizen
Büyük Kurumsal Takımlar için En İyisi
Planview bir tatlı olsaydı, muhteşem bir katmanlı pasta olurdu! ?
Çok yönlü PM ihtiyaçlarını karşılar, "işleri birbirine bağlamayı" ve tüm adımların bilgiye dayalı ve kasıtlı olmasını sağlamayı amaçlar.
Planview, kısa süre önce tanınmış bir proje yönetimi aracı olan Clarizen'i satın alarak AdaptiveWork adlı bir süper platform oluşturdu. Bu satın alma sayesinde, artık kurumsal verilerinizin daha iyi görünürlüğünü sağlamak için kurumsal proje yönetimi yazılımı özelliklerine sahip olacaksınız. Bu da, maksimum iş etkisi için faaliyetlerinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır.
Planview ile talep, kapasite ve risk gibi anahtar faktörlere göre kaynakları tahsis edebilirsiniz. Çalışanlarınız için kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz, bu da maksimum verimlilik sağlar ve bağlam değiştirme ve gecikmelerden kaynaklanan darboğazları önler.
Planview, üstün raporlama araçlarına sahiptir — müşteri kayıtlarını tutun ve paydaşlarınız için çarpıcı PowerPoint raporları oluşturun. Nakit akışı çağrıları mı yapıyorsunuz? Zamanınızı ve giderlerinizi takip edin ve bütçenizi yönetmek için finansal tahminlerde bulunun!
Planview Clarizen en iyi özellikler
- Kapasite ve kaynak planlaması
- Etkileşimli portföy yol haritaları
- Otomatik PowerPoint raporları
- Finansal yönetim
- 80'den fazla hazır entegrasyon seçeneği
Planview Clarizen sınırlamaları
- Fiyatlandırmada şeffaflık yok
- Daha fazla öğrenme materyali kullanılabilir
- İlk yapılandırmalar karmaşık olabilir
Planview Clarizen fiyatlandırma
- İletişime geçildiğinde temin edilebilir
Planview Clarizen puanları ve yorumları (AdaptiveWork)
- G2: 4. 1/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)
9. Kolay Proje
Kullanım Kolaylığı Açısından En İyiler
Easy Project, adının hakkını verir — bu AI destekli PM aracı (şimdi Birdview PSA by Easy Projects olarak yeniden adlandırılmıştır), proje yönetimini daha az sıkıcı hale getirmeye çalışır. PepsiCo ve HP gibi büyük oyuncular, projelerini yönetmek için bu platformu kullanıyor, ancak sizin için uygun olup olmadığına karar vermek size kalmış.
Yeni projeler başlatırken inanılmaz özelleştirme olanaklarıyla başlarsınız — yapmanız gereken tek şey:
- Etkinlik Merkezi'ne gidin
- Bir proje yönetimi metodolojisi seçin
- Hızlı kurulum için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın
- Excel veya MS Project dosyalarından mevcut verileri (varsa) içe aktarın
Easy Project, büyük kurumsal şirketler için portföy yönetimini son derece kolaylaştırır. Projelerinizi Excel benzeri bir biçimde görüntüleyebilir ve istediğiniz segmentlere ayırabilirsiniz. Merkezi görünümü kullanarak tüm WIP'lerin ilerlemesini, bütçesini ve kaynak tahsisini izleyin.
Platform, kesinti süreleri ve gecikmeler gibi değişkenler için AI tahminleri sunar ve bunları zengin görsel grafikler ve çizelgelerle sunarak uygulanabilir çözümler belirlemenize yardımcı olur.
Zaman yönetimi ve işbirliği mi? Çocuk oyuncağı! Yapılacaklar listeleri oluşturun, zamanı takip edin, atanan görevleri görselleştirin ve güncellemeleri takımınızla anında paylaşın!
Easy Project'in en iyi özellikleri
- AI tahminleri
- Kolay başlangıç
- Zaman takibi ve raporlama
- Kapsamlı portföy çözümü
- Birden çok ş Akışı görünümü
Easy Project sınırlamaları
- Birini etiketlemek her zaman işe yaramaz
- Ücretsiz plan yok
Easy Project fiyatlandırması
- Lite: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları
- Enterprise: Satış ile iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Easy Project puanları ve yorumları
- TrustRadius: 7,7/10 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)
10. Takım çalışması
Müşteri İşleri için En İyisi
Teamwork ile, şirketinizin boyutu veya sektörünüz ne olursa olsun, projelerinizi, takımlarınızı ve müşterilerinizi yönetmek ikinci doğanız haline gelir. ?
Şirketinizi mikro düzeyde yönetmek için bir merkez — dönüm noktalarını belirleyin, kapasiteye göre görevler ve alt görevler atayın veya yorumlar ve mesajlar aracılığıyla takımınızla iletişim kurun. Zamanı kaydedin ve zaman çizelgeleri oluşturarak genel verimliliği artırın. Platformdaki sayısız otomasyon olanağını keşfederek her projeyi mükemmel bir şekilde gerçekleştirin!
Prova özelliğini kullanarak yeni müşterileri hassas bir şekilde sisteme alabilirsiniz. Bu özellik, müşterileri davet ederek, onlar için en uygun hale gelene kadar ürünler hakkında görüş ve önerilerini almanızı sağlar.
Her çalışan için ücretleri belirleyebildiğiniz için müşteri faturalandırması daha kolaydır. Projelerinizin bütçe sınırlarını aşmadığından emin olmak için giderlerinizi takip edin. İyileştirme fırsatlarını belirlemek için projenin durumu, karlılığı ve diğer birçok rapora başvurun.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Birçok otomasyon olanağı
- İletişim için düzeltme, yorum ve mesajlaşma
- Zaman kaydı ve bütçeleme
- Çok sayıda raporlama seçeneği
- 90'dan fazla yerel entegrasyon
Takım çalışması sınırlamaları
- Ara sıra yaşanan aksaklıklar
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünün karmaşık ve sezgisel olmadığını belirtmiştir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Ölçek: Talep üzerine mevcuttur
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Takım çalışması puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
Bu Teamwork alternatiflerini deneyin!
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Bir kurumsal, bir kaptanın pusulaya ihtiyacı olduğu gibi etkili bir proje yönetimi aracına ihtiyaç duyar. ?
Görevler, son teslim tarihleri, çalışanlar ve müşterilerle dolu fırtınalı denizde yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. Uygun bir proje yönetim sistemi ile, işiniz hava koşullarından bağımsız olarak hedeflerine doğru yol almaya devam edebilir! ⛈️
İyi bir gün geçiriyor olsanız da kötü bir gün geçiriyor olsanız da, listemizde yer alan tüm kurumsal PM araçları güvenilirdir ve günlük işlerinizi kolay modda bitirmenize ve kazanmaya devam etmenize kesinlikle yardımcı olacaktır! ?