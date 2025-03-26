2025'in En İyi 15 Akış Şeması Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Mütevazı akış şemasından daha güçlü bir şey var mı?
İster karmaşık süreçleri ve veri kümelerini görselleştiriyor ister bir müşteri yolculuğunu haritalandırıyor olun, bu araçlar sorunları düşünmenize, sorunları tespit etmenize ve müşterilerinizin seveceği mükemmel ürünler oluşturmanıza olanak tanır. Tek ihtiyacınız olan doğru fikir, biraz iş ve size uygun bir akış şeması yazılımı.
Ancak günümüzde internette bu kadar çok seçenek varken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçebilirsiniz? Bu makalede, en iyi 15 akış şeması yazılım aracını inceleyecek ve bunların bazı anahtar özelliklerini keşfedeceğiz, böylece size en uygun aracı bulabileceksiniz.
⏰ 60 Saniyelik Özet
|Araç
|Öne çıkan özellikler
|Fiyat
|ClickUp
|AI destekli akış şemaları ve otomatikleştirilmiş iş akışları için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar
|Miro
|Görsel işbirliği için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar
|Lucidchart
|İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar
|Canva
|Şablonlardan akış şemaları oluşturmak için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12,95 $'dan başlar
|SmartDraw
|Kurumsal düzeyde diyagram oluşturmak için en iyisi
|Ücretli planlar aylık 9,95 $'dan başlar
|Whimsical
|AI zihin haritalama için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar
|ConceptDraw
|Karmaşık akış şemaları için en iyisi
|Ücretli planlar 199 $/lisans'dan başlar
|Draw. io
|Basit akış şemaları için en iyisi
|Ücretsiz
|Google Dokümanlar
|Google uygulamalarında basit çizimler için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar
|Cacoo
|Basit çevrimiçi diyagramlar için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar
|Creately
|Diyagram oluşturma ile proje yönetimi için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar
|Microsoft Visio
|Vektör grafiklerle diyagramlar oluşturmak için en iyisi
|Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar
|Mural
|Görsel işbirliği için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar
|FigJam
|Yaratıcı takımlar arasında işbirliği için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar
|FlowMapp
|Wireframing ve UX tasarımı için en iyisi
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar
Akış Şeması Yazılımı Nedir?
Akış şeması yazılımı, süreçleri, iş akışlarını veya sistemleri sezgisel ve kolay anlaşılır bir şekilde görsel olarak temsil etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir araç türüdür. Karmaşık fikirleri basitleştiren diyagramlar oluşturmak için dijital asistanınız olarak düşünün.
Akış şeması yazılımını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Bilgi aktarımını kolaylaştırmak için süreç belgeleri, eğitim materyalleri vb. oluşturun
- Süreçleri görselleştirin, böylece takımlar yanlış anlaşılmalar olmadan daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir
- Karmaşık fikirleri mantıklı görsellerle daha iyi açıklayın
- Bir sorunu çözmek için olası seçenekleri ve yaklaşımları haritalandırarak karar verme kalitesini artırın
Bunu göz önünde bulundurarak, kullanabileceğiniz en iyi 15 akış şeması yazılım aracına göz atalım.
Denemeniz gereken en iyi 15 akış şeması yazılımı
Diyagramlar ve akış şemaları oluşturmak, bir işin her gün yapması gereken bir şeydir. Bu listede, bugün mevcut olan en iyi akış şeması yazılımlarını, artıları ve eksileriyle birlikte inceledik, böylece size en uygun aracı bulabilirsiniz.
1. ClickUp (AI destekli akış şemaları ve otomatikleştirilmiş iş akışları için en iyisi)
ClickUp, akış şemaları oluşturmak söz konusu olduğunda aklınıza gelen ilk isim olmayabilir, ancak bizce gerçekten öyle olmalı.
Takımlar, AI özellikli etkileşimli Beyaz Tahtalarımızı kullanarak gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir ve topladıkları deneyimleri yansıtan bir grafik oluşturabilir. Beyin fırtınası tamamlandığında, bağlantılar ve resimler ekleyebilir ve hatta doğrudan beyaz tahtadan bir görev oluşturabilirsiniz.
ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliği ile dakikalar içinde akıllı, işbirliğine dayalı ve güzel görünümlü akış şemaları oluşturabilirsiniz.
İşi daha hızlı tamamlamak için birçok şablonumuzdan da yararlanabilirsiniz. Bunlar arasında, iş operasyonlarınızı haritalamak için mükemmel olan ClickUp'ın süreç akış şeması şablonu da bulunmaktadır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Beyaz tahtanıza belgeler, yapışkan notlar ve bağlantılar ekleyin ve içgörülerinizi doğrudan ClickUp'ta görevlere dönüştürün
- Beyaz tahtadan takip işlemleri oluşturun ve takım üyelerine atayın
- Akış şemanızı daha yaratıcı hale getirmek için AI görüntü oluşturucuyu kullanın
- Öğrenmek için çok sayıda şablon ve diyagram örneği ile hızlıca başlayın
- Etkileşimli beyaz tahta, dünyanın her yerinden iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak çalışmayı kolaylaştırır
- Akıllı akış şeması oluşturma sistemi, herkesin hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü görsel varlıklar oluşturabileceği anlamına gelir
- Daha iyi iş akışı yönetimi için görev yönetimi yazılımımızla doğrudan entegre olur
- Esnek sistem ve şablon serisi sayesinde yüzme kulvarlı akış şemaları, zihin haritaları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz
ClickUp Beyaz Tahtaların nasıl işlediğini açıklayan kısa bir video izleyin.
Sınırlamalar
- Mobil cihazlara göre masaüstü bilgisayarlarda kullanımı çok daha kolaydır
- ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmek zaman alır
Fiyat
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Miro (Görsel işbirliği için en iyisi)
Harika akış şemaları oluşturmak söz konusu olduğunda, Miro sektörün en güvenilir seçeneklerinden biri olarak kabul edilir.
Miro ile yetkin bir tasarım sistemine, çok sayıda şablona ve neredeyse her işi karşılayacak kadar özelliğe erişebilirsiniz. Bu, bir akış şeması, organizasyon şeması veya başka herhangi bir görsel varlığı dakikalar içinde taslak olarak hazırlayabileceğiniz anlamına gelir.
Miro'nun en iyi özelliklerinden biri, işbirliği özelliğidir. Takımınız New York'ta veya Sidney'de olsun, birlikte çalışarak birinci sınıf akış şemaları oluşturabilirsiniz. Miro'nun beyaz tahta sistemi, birden fazla kişinin aynı anda düzenleme yapmasına olanak tanır ve net imleç göstergeleri sayesinde herkes diğerlerinin ne yaptığını bilir.
📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.
Miro artık, tuval üzerinde fikirlerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz bir AI özelliğine de sahiptir. Ayrıca, Miro uygulaması ile takımınız kelimenin tam anlamıyla her yerden çalışabilir ve işbirliği yapabilir. Tüm bunlar, Miro'yu gerçekten cazip bir akış şeması yazılımı seçeneği haline getirir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Akış şemalarınızı hızlı bir şekilde oluşturmak için çok sayıda şablon
- Takımınızla paylaşın ve nerede olurlarsa olsunlar akış şeması üzerinde birlikte çalışın
- Zaman kazanın ve AI ile kapsamlı akış şemaları oluşturun
- Bazı görev yönetimi yazılımlarıyla entegre edilerek, iş akışlarına eylem öğeleri eklenebilir
- Akıllı görünümlü akış şemaları, zihin haritaları ve daha fazlasını kolayca oluşturun
- Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanımı kolaylaştırır
Sınırlamalar
- Bazen Miro'dan içerik içe aktarmak veya dışa aktarmak zor olabilir
- AI kullanımındaki sınırlar iş akışlarını kesintiye uğratabilir
- Büyük hesaplarda gezinmek hızla zorlaşabilir
Fiyat
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Farklı Grafik Türleri İçin Eksiksiz Kılavuz
3. Lucidchart (İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi)
Lucidchart, şirketinizin dikkatle incelemesi gereken bir başka güçlü akış şeması oluşturma aracıdır.
İlk olarak, Lucidchart birçok farklı şablon ve özellik ile birlikte gelir. Örneğin, verileri içe aktarabilir veya grafik şekillerini özelleştirebilir ve işiniz için gerçekten benzersiz akış şemaları oluşturabilirsiniz.
Lucidchart ayrıca kullanımı inanılmaz derecede kolaydır. Otomatik biçimlendirme özelliği, akış şeması oluştururken her şeyin mükemmel görünmesi için tasarımı otomatik olarak ayarlar.
Lucidchart, işbirliği konusunda da birkaç numara bilir. İşinizi tüm takım üyelerinizle paylaşabilir ve hatta her bir şekle yorum ekleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.
Tüm bunlar bir araya gelerek Lucidchart'ı çoğu takım için cazip bir seçenek haline getirir.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Basit çizim aracı, öğeleri otomatik olarak hizalayarak tümüne daha profesyonel bir görünüm kazandırır
- Mac, Linux ve Windows'ta kullanılabilir
- Gerçek zamanlı ortak yazma, düzenleyici içinde sohbet, şekle özel yorumlar ve işbirliğine dayalı imleçler ile birlikte çalışın.
- Office veya Google Çalışma Alanı gibi muhtemelen zaten kullandığınız başlıca platformlarla entegre olur
- Harika otomatik biçimlendirme özellikleri, kullanımı keyifli hale getirir
- Tonlarca farklı türde grafik ve diyagram oluşturabilirsiniz
- Akış şeması oluşturmak için gereken süreyi kısaltacak çok sayıda şablon
Sınırlamalar
- Ücretsiz hesap oldukça sınırlayıcı olabilir
- Veri bağlama özelliği harika ancak kullanımı zor
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Bireysel: 9 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (5.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)
Lucidchart, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ve geniş bir şablon kitaplığı sunarak, önceden deneyimi olmayan kullanıcıların akış şemalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını kolaylaştırır.
Lucidchart, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ve geniş bir şablon kitaplığı sunarak, önceden deneyimi olmayan kullanıcıların akış şemalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını kolaylaştırır.
Ayrıca okuyun: Draw.io ile Lucidchart'ı karşılaştırın!
4. Canva (Şablonlardan akış şemaları oluşturmak için en iyisi)
Canva, özellikle daha yaratıcı bir seçenek arıyorsanız, dikkate alabileceğiniz bir başka mükemmel akış şeması oluşturma aracıdır.
Canva'nın sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisiyle, şablonlardan sadece birkaç dakika içinde güzel akış şemaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, geniş illüstrasyon ve simge kitaplığıyla tasarımınızı özelleştirmek ve gerçekten benzersiz hale getirmek çok kolaydır.
Canva, takımınızla işbirliğini basitleştirmeye de odaklanır. Yorum ekleyebilir, tasarımları paylaşabilir ve hatta herkesin kullanabilmesi için aynı tasarımın sürümlerini oluşturabilirsiniz. Artık Canva'da AI ile AI kullanarak görüntüler, metinler ve grafikler de oluşturabilirsiniz.
Genel olarak, Canva'nın özellikleri onu akış şemalarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için harika bir seçenek haline getirir. Bonus olarak, çok popüler bir program olduğu için, hemen kullanmaya hazır bir Canva hesabınız olabilir.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Herhangi bir sayıda grafik oluşturmak için geniş bir seçim ücretsiz simgeler, araçlar ve şablonlar
- AI'yı kullanarak metin ve görselleri hızla oluşturun
- Tasarımlarınız hakkında geri bildirim almak için iş arkadaşlarınızı etiketleyin
- Bir düğmeye tıklayarak sunumları kolayca akış şemalarına dönüştürebilirsiniz
- Her türlü veri görselleştirme için idealdir
- Çoğu kişi bu platformu kullanma konusunda bir miktar deneyime sahiptir
Sınırlamalar
- Diğer özel amaçlı akış şeması oluşturucular kadar sezgisel değildir
- Yükleme süresi uzun olabilir ve düzenli tutmak zor olabilir
- AI özellikleri henüz tam olarak geliştirilmemiştir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12,95 $
- Takımlar: 5 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 29,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.200+ yorum)
5. SmartDraw (Kurumsal düzeyde diyagram oluşturma için en iyisi)
SmartDraw, işleri için çok sayıda görsel varlık oluşturması gereken kişiler için tasarlanmış güçlü bir akış şeması yazılımıdır.
SmartDraw ile akış şemalarından şematik çizimlere kadar 70'in üzerinde diyagram türü oluşturabilirsiniz. Ayrıca, güçlü özelleştirme ve işbirliği seçeneklerine sahiptir, böylece bu tasarımları hazırlamak çocuk oyuncağıdır.
SmartDraw'un öne çıkan özelliklerinden biri CAD çizimleri oluşturabilmesidir. Bu özellik, şirketinizin kat planları veya mimari çizimler tasarlayabilmesini sağlar. Akış şeması yazılımı arayan çoğu şirketin bu özelliklere ihtiyacı olmayacaktır, ancak ihtiyacınız varsa SmartDraw aradığınız akış şeması yazılımı olabilir.
SmartDraw'un en iyi özellikleri
- CAD özelliği, profesyonel tasarım yetenekleri sağlar
- PERT grafiği örnekleri gibi tasarımcı şablonları şık ve modern görünür
- Yerleşik uzantılarla verilerinizden doğrudan diyagramlar oluşturun
- Sorularınız için size yardımcı olacak harika müşteri hizmetleri mevcuttur
- Güçlü motor, profesyonel grafikler ve diyagramlar oluşturmanıza olanak tanır
- Akış şemaları, daha fazla bilgi eklendikçe grafik otomatik olarak yeniden düzenlendiği için pratik olarak kendiliğinden oluşur
Sınırlamalar
- Yalnızca bir akış şeması oluşturucuya ihtiyacınız varsa gerekli olmayan birçok özellik içerir
- Gelişmiş özellikler, teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir
Fiyat
- Bireysel: 9,95 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (yıllık faturalandırılır)
- Site: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)
Ayrıca okuyun: SmartDraw alternatiflerini inceleyin!
6. Whimsical (AI zihin haritalama için en iyisi)
Whimsical, kullanıcılara gerçekten özgün ve yaratıcı akış şemaları oluşturma olanağı sunmaya odaklanan bir akış şeması oluşturma aracıdır.
Sürükle ve bırak düzenleme, takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği ve diğer popüler uygulamalarla entegrasyonlar gibi beklediğiniz tüm temel özelliklere sahiptir.
Ancak, diğer ürünlerde görülmeyen bazı benzersiz özelliklere de sahiptir. Örneğin, Whimsical, zihin haritanıza ekleyebileceğiniz yeni konular öneren entegre bir AI zihin haritalama aracına sahiptir. Bu en önemli özellik olmayabilir, ancak kesinlikle hoş bir özellik ve bu ürünün listedeki diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı oluyor.
Whimsical'ın en iyi özellikleri
- Önceden hazırlanmış çok sayıda simge, daha iyi görünümlü akış şemaları oluşturmayı kolaylaştırır
- Yeni ürünler için kolayca tel kafesler oluşturmanıza olanak tanır
- Figma, Slack ve daha fazlası gibi araçlarla entegre olur
- İnanılmaz derecede sezgisel
- Beyin fırtınası, akış şemaları ve tel kafesleri tek bir yerde yapabilmeniz çok kullanışlıdır
- Özelleştirilebilir şablonlar size çok zaman kazandırır
Sınırlamalar
- Proje yönetimi özelliklerinin olmaması, bunu yapmak için başka bir şey bulmanız gerektiği anlamına gelir
- Özel renkler oluşturmanıza izin vermez
Fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları
- Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
Ayrıca okuyun: Bu ilginç alternatiflere göz atın!
7. ConceptDraw (Karmaşık akış şemaları için en iyisi)
Daha ciddi ve profesyonel bir akış şeması aracı arıyorsanız, ConceptDraw tam size göre.
ConceptDraw Diagram, vektör çizim araçları, ayrıntılı tasarım şablonları ve hatta SVG, PDF ve PNG gibi popüler dosya biçimleri için destek gibi özellikler sunar. Ayrıca, takımların karmaşık akış şemaları oluşturmak için birlikte çalışabilmesi için birçok işbirliği seçeneği de sunar.
Akış şemaları için ConceptDraw Diagram, problem çözme için ConceptDraw Mindmap ve Gantt grafikleri ve proje iletişimi için ConceptDraw Project gibi farklı modüller birbirini tamamlar.
ConceptDraw'u kullanmanın tek dezavantajı, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilmesidir. Ancak, teknik araçlara aşina iseniz ve temel bilgileri öğrenmek için biraz zamanınız varsa, ConceptDraw işiniz için profesyonel düzeyde diyagramlar oluşturmak için mükemmel bir seçimdir.
ConceptDraw'un en iyi özellikleri
- Akış şemaları, karmaşık diyagramlar, infografikler ve hemen hemen tüm diğer görsel varlıkları oluşturmanıza olanak tanıyan tam fonksiyonlu bir paket
- Birden çok dosya türüne ve programa aktarabilir
- Tek seferlik satın alma, tekrar eden abonelik ücreti yerine
- Tamamen yerel MacOS ve Windows sürümü içerir
- Yüksek kaliteli grafikler, diğerlerinden sıyrılmanıza yardımcı olur
- Rakiplerinin çoğundan daha fazla özellik
Sınırlamalar
- Bazı kişiler fiyatlandırma yapısını beğenmiyor
- Web tabanlı değildir
Fiyat
- ConceptDraw PROJECT 13: Lisans başına 299 $
- ConceptDraw DIAGRAM 16: Lisans başına 199 $
- ConceptDraw MINDMAP 14: Lisans başına 199 $
- ConceptDraw OFFICE 9: 299 $ (Proje, Diyagram ve Zihin Haritası dahil)
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)
8. Draw. io (Basit akış şemaları için en iyisi)
Draw. io, bu listedeki en temel ücretsiz akış şeması yazılımıdır. Ancak, bu açık kaynaklı programın güzelliği sadeliğinde yatmaktadır.
Giriş yapmanıza veya ödeme yapmanıza gerek yok — sadece başlatın ve hemen harika bir akış şeması oluşturun.
İhtiyacınız olan tüm temel simgeler ve özelliklerle birlikte gelir ve ücretsiz bir seçenek arıyorsanız, Draw. io piyasadaki en iyi ücretsiz diyagram yazılımıdır. Oluşturduklarınızı bilgisayarınıza veya Google Drive gibi diğer programlara aktarmak da kolaydır.
Draw. io'nun en büyük dezavantajı, diğer yazılım seçeneklerinin özelliklerinden yoksun olmasıdır. Bu, ayda bir kez temel bir akış şeması oluşturmak isteyenler için mükemmeldir, ancak takımınızın bundan biraz daha fazlasına ihtiyacı varsa ideal bir seçim değildir.
Draw. io'nun en iyi özellikleri
- Web tabanlı, açık kaynaklı, ücretsiz diyagram yazılımı
- Scratchpad özellikleri, kendi şekillerinizi içe aktarmanıza olanak tanır
- Drive veya GitHub gibi birden fazla yere veya programa kaydedin
- Giriş yapmanız gerekmez ve tamamen ücretsizdir
- O kadar basit ki neredeyse herkes kullanabilir
- İhtiyacınız olan hemen hemen her şeyi oluşturabileceğiniz kadar esnek
Sınırlamalar
- Diğer seçeneklere göre daha az özellik
- Birçok işletmenin istediği kadar profesyonel görünmüyor
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ yorum)
Ayrıca okuyun: Draw.io alternatiflerine göz atın!
9. Google Dokümanlar (Google uygulamalarında basit çizimler için en iyisi)
Dürüst olun, Google Dokümanlar'da akış şemaları oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz?
Popüler olmasına rağmen, akış şeması yazılımını kullanan pek fazla kişi yoktur, bu da yazılımın avantajları olduğu için üzücü bir durumdur.
Örneğin, bu çizim aracı Google Dokümanlar'ın bir parçası olduğu için kullanışlıdır, bu nedenle kullanmaya başlamak için hiçbir şey indirmenize gerek yoktur. Ayrıca, çoğu kişinin nasıl kullanılacağını zaten bildiği bir platformdur, bu nedenle kolayca başlayabilir ve çok az eğitimle veya hiç eğitim vermeden başkalarının da kullanmasını sağlayabilirsiniz.
Ancak, sonuç olarak Google Dokümanlar özel bir akış şeması oluşturucu değildir. Bu nedenle, diğer ürünlerde bulunan birçok gelişmiş özellik ve özelleştirme seçeneği bu üründe bulunmamaktadır. Ancak tanıdık ve basit bir seçenek arıyorsanız, Google Dokümanlar'ı deneyebilirsiniz.
Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri
- Çok sayıda eklentiden ücretsiz şablonlar, akış şemaları oluşturmayı kolaylaştırır
- Bu diyagramları Google Dokümanlar'a kolayca yerleştirin
- İleride kullanmak üzere kendi şekillerinizi veya simgelerinizi yükleyin
- Muhtemelen zaten kullandığınız bir araç
- Google tarafından sık sık güncellenen harika bir ücretsiz ürün
Sınırlamalar
- Çok hoş görünmüyor
- Bu listede kullanımı daha kolay araçlar bulunmaktadır
Fiyatlandırma
Bu planlar, Google Dokümanlar, Gmail, Drive ve daha fazlasını içeren tüm Google Çalışma Alanı paketine yöneliktir.
- Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4,6/5 (42.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (28.200+ yorum)
Ayrıca okuyun: Bu Google Dokümanlar alternatiflerine göz atın!
10. Cacoo (Basit çevrimiçi diyagramlar için en iyisi)
Cacoo, akış şeması oluşturma sürecinin sorunsuz olmasını isteyen işletmeler içindir. Bu bulut tabanlı program, bir akış şeması platformunda bekleyebileceğiniz tüm standart özelliklere sahiptir, ayrıca işbirliği için uygulama içi video görüşmeleri ve kuruluşlar için akıllı takım yönetimi seçenekleri gibi bazı ekstra özellikler de sunar.
Ayrıca, kullanımı son derece kolaydır ve çok sayıda öğretici içerir, böylece siz ve takımınız hızla uzmanlaşabilirsiniz.
Cacoo'yu rakiplerinden ayıran en önemli şey, organizasyonudur. Cacoo, takım grupları oluşturmanıza ve paylaşım ayarlarını düzenlemenize olanak tanır, böylece tüm takımınızın grafiklerini tek bir yerde bulabilirsiniz.
Bu, bir aracı tam olarak kullanmak için ekstra organizasyona ihtiyaç duyan büyük şirketler için idealdir.
Cacoo'nun en iyi özellikleri
- Verileri içe aktarın ve Dinamik Grafikler özelliği ile otomatik olarak görsel grafikler oluşturun
- Tam video ile takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Akıllı organizasyon sistemi, takımınızın akış şemalarına kolayca erişmenizi sağlar
- Grafikler, karmaşık süreçleri akıllı ve modern gösterir
- Uygulama içi video, işbirliği çabalarına gerçekten yardımcı olur
- Takım yönetimi özellikleri, grafiklerin takım düzeyinde düzenli kalmasına yardımcı olur
Sınırlamalar
- Tüm özelliklerini keşfetmek için zor öğrenme eğrisi
- İstediğiniz kadar çok entegrasyon içermez
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: 6 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (210+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
11. Creately (Diyagram oluşturma ile proje yönetimi için en iyisi)
Güçlü, kullanımı kolay bir akış şeması oluşturucu arıyorsanız, Creately'den başka yere bakmayın. Creately, harika bir akış şeması programında isteyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir ve grafiğinizi tam olarak istediğiniz gibi oluşturmak için çok sayıda tasarım şablonu ve özelleştirme seçeneği sunar.
Öne çıkan özelliklerinden biri, zengin metinleri grafiğe sorunsuz bir şekilde ekleyebilmesidir. Bu, takımınızın grafiğe kolayca ek ayrıntılar ve bağlam eklemesini sağlar, böylece herkes neler olup bittiğini tam olarak bilir.
Sonuç olarak, Creately, takımınızın seveceği kapsamlı bir akış şeması oluşturma deneyimi sunar. Güvenilir ve güçlü bir araç arıyorsanız, Creately'yi deneyin.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı imleçler, birden fazla kişiyle belge oluşturmayı basitleştirir
- 8.000'den fazla şablon ve 200.000 örnek
- Diyagramınıza kusursuz bir şekilde zengin metin ekleyin
- Özelleştirilebilir akış şeması şablonları
- Ücretsiz kullanabileceğiniz hesap için harika bir değer
- Grafikler çok profesyonel görünümlüdür
Sınırlamalar
- Bu aracın yapabileceklerinin tümünü keşfetmek zor olabilir
- Daha iyi bir deneyim için arama fonksiyonu geliştirilebilir
Fiyat
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 8 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 149 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (150+ yorum)
12. Microsoft Visio (Vektör grafiklerle diyagram oluşturmak için en iyisi)
Microsoft Visio, diyagramlar oluşturmak için güçlü bir uygulamadır.
Microsoft Visio ile akış şemaları, organizasyon şemaları, ağ diyagramları, kat planları, mühendislik tasarımları vb. hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Hatta başlangıç yapmanıza yardımcı olacak şablonlar da içerir. Ayrıca şekilleri özelleştirebilir ve kendi metin etiketlerinizi veya resimlerinizi ekleyerek mükemmel diyagramları oluşturabilirsiniz.
Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri
- Excel hesap sayfalarını grafiklere dönüştürün
- Hazır ağ diyagramları ve şablonlar
- Özelleştirilebilir şekiller, renkler ve bağlayıcılar
- Cihazlar, akışlar vb. gibi çeşitli kategorilerden binlerce sembol kullanabilirsiniz.
- Kullanımı kolay birçok özelliğe sahiptir
- Diğer Office ürünleriyle entegrasyon harika
- Visio kaynaklarını çevrimiçi olarak bulmak kolaydır.
Sınırlamalar
- Büyük projeleriniz olduğunda biçimlendirme zor olabilir ve tümünü görüntülemek zor olabilir
- Rakip araçlara kıyasla maliyeti daha yüksektir
- Diğer diyagram oluşturma araçlarına göre daha az entegrasyona sahiptir
Fiyatlandırma
- Microsoft 365'teki Visio
- Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 2/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Bu Visio alternatiflerine göz atın!
13. Mural (Görsel işbirliği için en iyisi)
Mural, görsel işbirliğinde uzmanlaşmış güçlü bir çevrimiçi araçtır. Akış şemaları, diyagramlar ve haritaları gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde oluşturmak isteyen takımlar için özellikle kullanışlıdır.
Bu araç, uzaktaki takımlarla çevrimiçi beyin fırtınası ve diyagram oluşturma oturumları için iyi bir seçenektir. Çok çeşitli şekiller, yapışkan notlar ve şablonlar içeren bu araç, fikir üretme ve problem çözme için popüler bir ücretsiz yazılımdır.
Mural AI, ayrıca içeriği ve içgörüleri özetleyerek, yapışkan notları temalara göre gruplandırarak ve zihin haritalarını genişleterek zaman kazanmanızı sağlar.
Mural'ın en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası oturumları, planlama, strateji ve daha fazlası için çok çeşitli akış şeması şablonları, akış şemalarınızı oluşturmaya başlamanızı kolaylaştırır
- Diğer kullanıcıların imleçlerini ve eylemlerini görme özelliği ile gerçek zamanlı işbirliği sağlar
- DropBox, Google Drive ve Slack gibi uygulamalarla entegrasyon özellikleri, işlerin sorunsuz akışını sağlar
- Zamanlayıcılar, oylama ve çağırma gibi kolaylaştırma özellikleri, beyin fırtınası ve karar verme oturumlarınıza rehberlik edebilir
- Fikir üretme ve analiz için yapay zeka desteği
Sınırlamalar
- Kullanıcı arayüzü ilk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir ve yazılımda gezinmek biraz zaman alabilir
- Çevrimdışı modu mevcut değildir, bu da çalışma alanlarınıza erişmek için her zaman internet bağlantısına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Team+: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 17,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 6/5 (1370+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ yorum)
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14. FigJam (Yaratıcı takımlar arasında işbirliği için en iyisi)
FigJam, tasarım ekipleri arasında işbirliğini teşvik etmek için Figma tarafından oluşturulan bir çevrimiçi beyaz tahta aracıdır. Etkileşimli bir çevrimiçi ortamda beyin fırtınası oturumları, akış şemaları oluşturma ve diyagramlar çizme için idealdir.
Yorumlar ve sohbet özelliği sayesinde takımlar daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir. Ayrıca, AI asistanı anında şablonlar oluşturarak, yapışkan notları konuya göre gruplandırarak ve takımın çıktılarını özetleyerek zaman tasarrufu sağlar.
FigJam'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay çizim araçlarıyla sezgisel bir arayüz sunar
- AI ile toplantı şablonları oluşturun, zaman çizelgelerini görselleştirin, fikirleri gruplandırın ve analiz edin ve daha fazlasını yapın
- Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar
- Yapışkan notlar, damgalar ve imleç sohbeti gibi yararlı özellikler, takım etkileşimini teşvik eder
- Ücretsiz bir sürümü mevcuttur, bu da küçük takımlar veya kısıtlı bütçeye sahip işletmeler için idealdir
Sınırlamalar
- FigJam temiz ve basit bir kullanıcı deneyimi sunarken, bazı kullanıcılar diğer akış şeması araçlarında bulunan gelişmiş özelliklerin eksik olduğunu düşünebilir
- Şu anda çevrimdışı çalışma seçeneği bulunmadığından, projelerinize erişmek için internet bağlantısı gereklidir
- AI özellikleri ve sohbet yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 5 $
- Organizasyon: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (440+ yorum)
- Capterra: 4. 8/5 (20+ yorum)
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15. FlowMapp (Wireframing ve UX tasarımı için en iyisi)
FlowMapp, görsel site haritaları, kullanıcı akışları, diyagramlar ve daha fazlasını oluşturmak için bir UX planlama aracıdır. Projelerini görsel olarak planlaması gereken tasarımcılar ve yaratıcılar için uygundur.
AI destekli araç, proje özetleri oluşturmanıza ve tüm web sitesi bilgi mimarisini çizmenize yardımcı olur. Yerleşik akıllı düzenleyici ve şablon kitaplığı ile takımlar hızlı bir şekilde tel kafesler oluşturabilir, bunları paylaşabilir, yorumlayabilir ve prototipler oluşturabilir.
FlowMapp'in en iyi özellikleri
- Kullanıcıların web sitelerinin mimarisini iş hedefleriyle görsel olarak uyumlu hale getirmelerine olanak tanır
- Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için uygun, sezgisel bir arayüze sahiptir ve kullanıcı akış diyagramlarının oluşturulması, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolaydır
- Slack ve Google E-Tablolar ile entegrasyonlar sunarak ş Akışını iyileştirir
- AI ile zaman ve çaba tasarrufu sağlayın
Sınırlamalar
- Platformun proje yönetimi yetenekleri, benzer yazılımlara kıyasla sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar, özelliklerin sınırlı bir kısmını kullanıyorsa fiyat planlarını biraz pahalı bulabilir.
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Takım: 15 üyeye kadar bir Çalışma Alanı için aylık 35 $
- Ajans: Sınırsız Çalışma Alanı için aylık 99 $
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İyi bir akış şeması yazılımını ne yapar?
Akış şeması araçları, temel düzeyden süper gelişmiş düzeye kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Buna rağmen, beklemeniz gereken bazı ortak özellikler vardır. Akış şeması yazılımında dikkate alınması gereken en önemli faktörler şunlardır
- Kullanımı kolay: Araç, basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır
- Çok yönlü: Akıllı görünümlü tasarımlar oluşturmak için resim, şekil ve metin ekleme olanağı sağlamalıdır
- Özelleştirilebilir: En iyi akış şeması yazılımı, bir şablonu düzenleyerek birden fazla diyagram ( örneğin, afinite diyagramları ) oluşturmanıza olanak tanır
- İşbirliği: Platform, takım içinde gerçek zamanlı işbirliği ve paylaşımı desteklemelidir
- Entegrasyonlar: Akış şeması çözümü, diğer araçlarla entegre olarak verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmalıdır
- Şablonlar: Semboller, akış şeması şablonları ve temalardan oluşan yerleşik kitaplıklar içermelidir
Takımınız için En İyi Akış Şeması Yazılımını Bulun
Genel olarak, bu liste akış şemaları oluşturmak için mevcut tüm harika seçeneklerin sadece bir kısmını göstermektedir. Aradığınız özellikler ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza uygun bir program mutlaka vardır; tek yapmanız gereken onu bulmak.
Bir akış şeması platformunun size uygun olup olmadığını anlamanın bir yolu, onu denemektir. ClickUp, akış şemaları oluşturmak, projeleri yönetmek ve takım görevlerini izlemek için idealdir. ClickUp'ın etkileşimli Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları özelliklerini bugün ücretsiz olarak deneyin ve ClickUp'ın tüm akış şeması ihtiyaçlarınız için tek adresiniz olabileceğini görün.