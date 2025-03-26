2025'in En İyi 15 Akış Şeması Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Mütevazı akış şemasından daha güçlü bir şey var mı?

İster karmaşık süreçleri ve veri kümelerini görselleştiriyor ister bir müşteri yolculuğunu haritalandırıyor olun, bu araçlar sorunları düşünmenize, sorunları tespit etmenize ve müşterilerinizin seveceği mükemmel ürünler oluşturmanıza olanak tanır. Tek ihtiyacınız olan doğru fikir, biraz iş ve size uygun bir akış şeması yazılımı.

Ancak günümüzde internette bu kadar çok seçenek varken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçebilirsiniz? Bu makalede, en iyi 15 akış şeması yazılım aracını inceleyecek ve bunların bazı anahtar özelliklerini keşfedeceğiz, böylece size en uygun aracı bulabileceksiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet

Araç Öne çıkan özellikler Fiyat ClickUp AI destekli akış şemaları ve otomatikleştirilmiş iş akışları için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Miro Görsel işbirliği için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Lucidchart İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Canva Şablonlardan akış şemaları oluşturmak için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12,95 $'dan başlar SmartDraw Kurumsal düzeyde diyagram oluşturmak için en iyisi Ücretli planlar aylık 9,95 $'dan başlar Whimsical AI zihin haritalama için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar ConceptDraw Karmaşık akış şemaları için en iyisi Ücretli planlar 199 $/lisans'dan başlar Draw. io Basit akış şemaları için en iyisi Ücretsiz Google Dokümanlar Google uygulamalarında basit çizimler için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar Cacoo Basit çevrimiçi diyagramlar için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar Creately Diyagram oluşturma ile proje yönetimi için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Microsoft Visio Vektör grafiklerle diyagramlar oluşturmak için en iyisi Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar Mural Görsel işbirliği için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar FigJam Yaratıcı takımlar arasında işbirliği için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar FlowMapp Wireframing ve UX tasarımı için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar

Akış Şeması Yazılımı Nedir?

Akış şeması yazılımı, süreçleri, iş akışlarını veya sistemleri sezgisel ve kolay anlaşılır bir şekilde görsel olarak temsil etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir araç türüdür. Karmaşık fikirleri basitleştiren diyagramlar oluşturmak için dijital asistanınız olarak düşünün.

Akış şeması yazılımını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Bilgi aktarımını kolaylaştırmak için süreç belgeleri, eğitim materyalleri vb. oluşturun

Süreçleri görselleştirin, böylece takımlar yanlış anlaşılmalar olmadan daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir

Karmaşık fikirleri mantıklı görsellerle daha iyi açıklayın

Bir sorunu çözmek için olası seçenekleri ve yaklaşımları haritalandırarak karar verme kalitesini artırın

Bunu göz önünde bulundurarak, kullanabileceğiniz en iyi 15 akış şeması yazılım aracına göz atalım.

Diyagramlar ve akış şemaları oluşturmak, bir işin her gün yapması gereken bir şeydir. Bu listede, bugün mevcut olan en iyi akış şeması yazılımlarını, artıları ve eksileriyle birlikte inceledik, böylece size en uygun aracı bulabilirsiniz.

1. ClickUp (AI destekli akış şemaları ve otomatikleştirilmiş iş akışları için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi görsel iş akışlarına dönüştürün

ClickUp, akış şemaları oluşturmak söz konusu olduğunda aklınıza gelen ilk isim olmayabilir, ancak bizce gerçekten öyle olmalı.

Takımlar, AI özellikli etkileşimli Beyaz Tahtalarımızı kullanarak gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir ve topladıkları deneyimleri yansıtan bir grafik oluşturabilir. Beyin fırtınası tamamlandığında, bağlantılar ve resimler ekleyebilir ve hatta doğrudan beyaz tahtadan bir görev oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliği ile dakikalar içinde akıllı, işbirliğine dayalı ve güzel görünümlü akış şemaları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak projelerinizin görsel temsilini oluşturun

İşi daha hızlı tamamlamak için birçok şablonumuzdan da yararlanabilirsiniz. Bunlar arasında, iş operasyonlarınızı haritalamak için mükemmel olan ClickUp'ın süreç akış şeması şablonu da bulunmaktadır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Beyaz tahtanıza belgeler, yapışkan notlar ve bağlantılar ekleyin ve içgörülerinizi doğrudan ClickUp'ta görevlere dönüştürün

Beyaz tahtadan takip işlemleri oluşturun ve takım üyelerine atayın

Akış şemanızı daha yaratıcı hale getirmek için AI görüntü oluşturucuyu kullanın

Öğrenmek için çok sayıda şablon ve diyagram örneği ile hızlıca başlayın

Etkileşimli beyaz tahta, dünyanın her yerinden iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak çalışmayı kolaylaştırır

Akıllı akış şeması oluşturma sistemi, herkesin hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü görsel varlıklar oluşturabileceği anlamına gelir

Daha iyi iş akışı yönetimi için görev yönetimi yazılımımızla doğrudan entegre olur

Esnek sistem ve şablon serisi sayesinde yüzme kulvarlı akış şemaları, zihin haritaları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz

ClickUp Beyaz Tahtaların nasıl işlediğini açıklayan kısa bir video izleyin.

Sınırlamalar

Mobil cihazlara göre masaüstü bilgisayarlarda kullanımı çok daha kolaydır

ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmek zaman alır

Fiyat

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Miro (Görsel işbirliği için en iyisi)

via Miro

Harika akış şemaları oluşturmak söz konusu olduğunda, Miro sektörün en güvenilir seçeneklerinden biri olarak kabul edilir.

Miro ile yetkin bir tasarım sistemine, çok sayıda şablona ve neredeyse her işi karşılayacak kadar özelliğe erişebilirsiniz. Bu, bir akış şeması, organizasyon şeması veya başka herhangi bir görsel varlığı dakikalar içinde taslak olarak hazırlayabileceğiniz anlamına gelir.

Miro'nun en iyi özelliklerinden biri, işbirliği özelliğidir. Takımınız New York'ta veya Sidney'de olsun, birlikte çalışarak birinci sınıf akış şemaları oluşturabilirsiniz. Miro'nun beyaz tahta sistemi, birden fazla kişinin aynı anda düzenleme yapmasına olanak tanır ve net imleç göstergeleri sayesinde herkes diğerlerinin ne yaptığını bilir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Miro artık, tuval üzerinde fikirlerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz bir AI özelliğine de sahiptir. Ayrıca, Miro uygulaması ile takımınız kelimenin tam anlamıyla her yerden çalışabilir ve işbirliği yapabilir. Tüm bunlar, Miro'yu gerçekten cazip bir akış şeması yazılımı seçeneği haline getirir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Akış şemalarınızı hızlı bir şekilde oluşturmak için çok sayıda şablon

Takımınızla paylaşın ve nerede olurlarsa olsunlar akış şeması üzerinde birlikte çalışın

Zaman kazanın ve AI ile kapsamlı akış şemaları oluşturun

Bazı görev yönetimi yazılımlarıyla entegre edilerek, iş akışlarına eylem öğeleri eklenebilir

Akıllı görünümlü akış şemaları, zihin haritaları ve daha fazlasını kolayca oluşturun

Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanımı kolaylaştırır

Sınırlamalar

Bazen Miro'dan içerik içe aktarmak veya dışa aktarmak zor olabilir

AI kullanımındaki sınırlar iş akışlarını kesintiye uğratabilir

Büyük hesaplarda gezinmek hızla zorlaşabilir

Fiyat

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Farklı Grafik Türleri İçin Eksiksiz Kılavuz

3. Lucidchart (İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi)

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, şirketinizin dikkatle incelemesi gereken bir başka güçlü akış şeması oluşturma aracıdır.

İlk olarak, Lucidchart birçok farklı şablon ve özellik ile birlikte gelir. Örneğin, verileri içe aktarabilir veya grafik şekillerini özelleştirebilir ve işiniz için gerçekten benzersiz akış şemaları oluşturabilirsiniz.

Lucidchart ayrıca kullanımı inanılmaz derecede kolaydır. Otomatik biçimlendirme özelliği, akış şeması oluştururken her şeyin mükemmel görünmesi için tasarımı otomatik olarak ayarlar.

Lucidchart, işbirliği konusunda da birkaç numara bilir. İşinizi tüm takım üyelerinizle paylaşabilir ve hatta her bir şekle yorum ekleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm bunlar bir araya gelerek Lucidchart'ı çoğu takım için cazip bir seçenek haline getirir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Basit çizim aracı, öğeleri otomatik olarak hizalayarak tümüne daha profesyonel bir görünüm kazandırır

Mac, Linux ve Windows'ta kullanılabilir

Gerçek zamanlı ortak yazma, düzenleyici içinde sohbet, şekle özel yorumlar ve işbirliğine dayalı imleçler ile birlikte çalışın.

Office veya Google Çalışma Alanı gibi muhtemelen zaten kullandığınız başlıca platformlarla entegre olur

Harika otomatik biçimlendirme özellikleri, kullanımı keyifli hale getirir

Tonlarca farklı türde grafik ve diyagram oluşturabilirsiniz

Akış şeması oluşturmak için gereken süreyi kısaltacak çok sayıda şablon

Sınırlamalar

Ücretsiz hesap oldukça sınırlayıcı olabilir

Veri bağlama özelliği harika ancak kullanımı zor

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel : 9 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

Lucidchart, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ve geniş bir şablon kitaplığı sunarak, önceden deneyimi olmayan kullanıcıların akış şemalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını kolaylaştırır.

Lucidchart, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ve geniş bir şablon kitaplığı sunarak, önceden deneyimi olmayan kullanıcıların akış şemalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını kolaylaştırır.

4. Canva (Şablonlardan akış şemaları oluşturmak için en iyisi)

Canva ile tasarımlar oluşturma

Canva, özellikle daha yaratıcı bir seçenek arıyorsanız, dikkate alabileceğiniz bir başka mükemmel akış şeması oluşturma aracıdır.

Canva'nın sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisiyle, şablonlardan sadece birkaç dakika içinde güzel akış şemaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, geniş illüstrasyon ve simge kitaplığıyla tasarımınızı özelleştirmek ve gerçekten benzersiz hale getirmek çok kolaydır.

Canva, takımınızla işbirliğini basitleştirmeye de odaklanır. Yorum ekleyebilir, tasarımları paylaşabilir ve hatta herkesin kullanabilmesi için aynı tasarımın sürümlerini oluşturabilirsiniz. Artık Canva'da AI ile AI kullanarak görüntüler, metinler ve grafikler de oluşturabilirsiniz.

Genel olarak, Canva'nın özellikleri onu akış şemalarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için harika bir seçenek haline getirir. Bonus olarak, çok popüler bir program olduğu için, hemen kullanmaya hazır bir Canva hesabınız olabilir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Herhangi bir sayıda grafik oluşturmak için geniş bir seçim ücretsiz simgeler, araçlar ve şablonlar

AI'yı kullanarak metin ve görselleri hızla oluşturun

Tasarımlarınız hakkında geri bildirim almak için iş arkadaşlarınızı etiketleyin

Bir düğmeye tıklayarak sunumları kolayca akış şemalarına dönüştürebilirsiniz

Her türlü veri görselleştirme için idealdir

Çoğu kişi bu platformu kullanma konusunda bir miktar deneyime sahiptir

Sınırlamalar

Diğer özel amaçlı akış şeması oluşturucular kadar sezgisel değildir

Yükleme süresi uzun olabilir ve düzenli tutmak zor olabilir

AI özellikleri henüz tam olarak geliştirilmemiştir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12,95 $

Takımlar : 5 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 29,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.200+ yorum)

5. SmartDraw (Kurumsal düzeyde diyagram oluşturma için en iyisi)

smartDraw aracılığıyla

SmartDraw, işleri için çok sayıda görsel varlık oluşturması gereken kişiler için tasarlanmış güçlü bir akış şeması yazılımıdır.

SmartDraw ile akış şemalarından şematik çizimlere kadar 70'in üzerinde diyagram türü oluşturabilirsiniz. Ayrıca, güçlü özelleştirme ve işbirliği seçeneklerine sahiptir, böylece bu tasarımları hazırlamak çocuk oyuncağıdır.

SmartDraw'un öne çıkan özelliklerinden biri CAD çizimleri oluşturabilmesidir. Bu özellik, şirketinizin kat planları veya mimari çizimler tasarlayabilmesini sağlar. Akış şeması yazılımı arayan çoğu şirketin bu özelliklere ihtiyacı olmayacaktır, ancak ihtiyacınız varsa SmartDraw aradığınız akış şeması yazılımı olabilir.

SmartDraw'un en iyi özellikleri

CAD özelliği, profesyonel tasarım yetenekleri sağlar

PERT grafiği örnekleri gibi tasarımcı şablonları şık ve modern görünür

Yerleşik uzantılarla verilerinizden doğrudan diyagramlar oluşturun

Sorularınız için size yardımcı olacak harika müşteri hizmetleri mevcuttur

Güçlü motor, profesyonel grafikler ve diyagramlar oluşturmanıza olanak tanır

Akış şemaları, daha fazla bilgi eklendikçe grafik otomatik olarak yeniden düzenlendiği için pratik olarak kendiliğinden oluşur

Sınırlamalar

Yalnızca bir akış şeması oluşturucuya ihtiyacınız varsa gerekli olmayan birçok özellik içerir

Gelişmiş özellikler, teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Fiyat

Bireysel : 9,95 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım : Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (yıllık faturalandırılır)

Site: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (280+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

Ayrıca okuyun: SmartDraw alternatiflerini inceleyin!

6. Whimsical (AI zihin haritalama için en iyisi)

Whimsical aracılığıyla

Whimsical, kullanıcılara gerçekten özgün ve yaratıcı akış şemaları oluşturma olanağı sunmaya odaklanan bir akış şeması oluşturma aracıdır.

Sürükle ve bırak düzenleme, takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği ve diğer popüler uygulamalarla entegrasyonlar gibi beklediğiniz tüm temel özelliklere sahiptir.

Ancak, diğer ürünlerde görülmeyen bazı benzersiz özelliklere de sahiptir. Örneğin, Whimsical, zihin haritanıza ekleyebileceğiniz yeni konular öneren entegre bir AI zihin haritalama aracına sahiptir. Bu en önemli özellik olmayabilir, ancak kesinlikle hoş bir özellik ve bu ürünün listedeki diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı oluyor.

Whimsical'ın en iyi özellikleri

Önceden hazırlanmış çok sayıda simge, daha iyi görünümlü akış şemaları oluşturmayı kolaylaştırır

Yeni ürünler için kolayca tel kafesler oluşturmanıza olanak tanır

Figma, Slack ve daha fazlası gibi araçlarla entegre olur

İnanılmaz derecede sezgisel

Beyin fırtınası, akış şemaları ve tel kafesleri tek bir yerde yapabilmeniz çok kullanışlıdır

Özelleştirilebilir şablonlar size çok zaman kazandırır

Sınırlamalar

Proje yönetimi özelliklerinin olmaması, bunu yapmak için başka bir şey bulmanız gerektiği anlamına gelir

Özel renkler oluşturmanıza izin vermez

Fiyatlandırma

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

Ayrıca okuyun: Bu ilginç alternatiflere göz atın!

7. ConceptDraw (Karmaşık akış şemaları için en iyisi)

ConceptDraw aracılığıyla

Daha ciddi ve profesyonel bir akış şeması aracı arıyorsanız, ConceptDraw tam size göre.

ConceptDraw Diagram, vektör çizim araçları, ayrıntılı tasarım şablonları ve hatta SVG, PDF ve PNG gibi popüler dosya biçimleri için destek gibi özellikler sunar. Ayrıca, takımların karmaşık akış şemaları oluşturmak için birlikte çalışabilmesi için birçok işbirliği seçeneği de sunar.

Akış şemaları için ConceptDraw Diagram, problem çözme için ConceptDraw Mindmap ve Gantt grafikleri ve proje iletişimi için ConceptDraw Project gibi farklı modüller birbirini tamamlar.

ConceptDraw'u kullanmanın tek dezavantajı, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilmesidir. Ancak, teknik araçlara aşina iseniz ve temel bilgileri öğrenmek için biraz zamanınız varsa, ConceptDraw işiniz için profesyonel düzeyde diyagramlar oluşturmak için mükemmel bir seçimdir.

ConceptDraw'un en iyi özellikleri

Akış şemaları, karmaşık diyagramlar, infografikler ve hemen hemen tüm diğer görsel varlıkları oluşturmanıza olanak tanıyan tam fonksiyonlu bir paket

Birden çok dosya türüne ve programa aktarabilir

Tek seferlik satın alma, tekrar eden abonelik ücreti yerine

Tamamen yerel MacOS ve Windows sürümü içerir

Yüksek kaliteli grafikler, diğerlerinden sıyrılmanıza yardımcı olur

Rakiplerinin çoğundan daha fazla özellik

Sınırlamalar

Bazı kişiler fiyatlandırma yapısını beğenmiyor

Web tabanlı değildir

Fiyat

ConceptDraw PROJECT 13: Lisans başına 299 $

ConceptDraw DIAGRAM 16: Lisans başına 199 $

ConceptDraw MINDMAP 14: Lisans başına 199 $

ConceptDraw OFFICE 9: 299 $ (Proje, Diyagram ve Zihin Haritası dahil)

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)

8. Draw. io (Basit akış şemaları için en iyisi)

Draw. io, bu listedeki en temel ücretsiz akış şeması yazılımıdır. Ancak, bu açık kaynaklı programın güzelliği sadeliğinde yatmaktadır.

Giriş yapmanıza veya ödeme yapmanıza gerek yok — sadece başlatın ve hemen harika bir akış şeması oluşturun.

İhtiyacınız olan tüm temel simgeler ve özelliklerle birlikte gelir ve ücretsiz bir seçenek arıyorsanız, Draw. io piyasadaki en iyi ücretsiz diyagram yazılımıdır. Oluşturduklarınızı bilgisayarınıza veya Google Drive gibi diğer programlara aktarmak da kolaydır.

Draw. io'nun en büyük dezavantajı, diğer yazılım seçeneklerinin özelliklerinden yoksun olmasıdır. Bu, ayda bir kez temel bir akış şeması oluşturmak isteyenler için mükemmeldir, ancak takımınızın bundan biraz daha fazlasına ihtiyacı varsa ideal bir seçim değildir.

Draw. io'nun en iyi özellikleri

Web tabanlı, açık kaynaklı, ücretsiz diyagram yazılımı

Scratchpad özellikleri, kendi şekillerinizi içe aktarmanıza olanak tanır

Drive veya GitHub gibi birden fazla yere veya programa kaydedin

Giriş yapmanız gerekmez ve tamamen ücretsizdir

O kadar basit ki neredeyse herkes kullanabilir

İhtiyacınız olan hemen hemen her şeyi oluşturabileceğiniz kadar esnek

Sınırlamalar

Diğer seçeneklere göre daha az özellik

Birçok işletmenin istediği kadar profesyonel görünmüyor

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (700+ yorum)

Ayrıca okuyun: Draw.io alternatiflerine göz atın!

9. Google Dokümanlar (Google uygulamalarında basit çizimler için en iyisi)

google Dokümanlar aracılığıyla

Dürüst olun, Google Dokümanlar'da akış şemaları oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz?

Popüler olmasına rağmen, akış şeması yazılımını kullanan pek fazla kişi yoktur, bu da yazılımın avantajları olduğu için üzücü bir durumdur.

Örneğin, bu çizim aracı Google Dokümanlar'ın bir parçası olduğu için kullanışlıdır, bu nedenle kullanmaya başlamak için hiçbir şey indirmenize gerek yoktur. Ayrıca, çoğu kişinin nasıl kullanılacağını zaten bildiği bir platformdur, bu nedenle kolayca başlayabilir ve çok az eğitimle veya hiç eğitim vermeden başkalarının da kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Ancak, sonuç olarak Google Dokümanlar özel bir akış şeması oluşturucu değildir. Bu nedenle, diğer ürünlerde bulunan birçok gelişmiş özellik ve özelleştirme seçeneği bu üründe bulunmamaktadır. Ancak tanıdık ve basit bir seçenek arıyorsanız, Google Dokümanlar'ı deneyebilirsiniz.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Çok sayıda eklentiden ücretsiz şablonlar, akış şemaları oluşturmayı kolaylaştırır

Bu diyagramları Google Dokümanlar'a kolayca yerleştirin

İleride kullanmak üzere kendi şekillerinizi veya simgelerinizi yükleyin

Muhtemelen zaten kullandığınız bir araç

Google tarafından sık sık güncellenen harika bir ücretsiz ürün

Sınırlamalar

Çok hoş görünmüyor

Bu listede kullanımı daha kolay araçlar bulunmaktadır

Fiyatlandırma

Bu planlar, Google Dokümanlar, Gmail, Drive ve daha fazlasını içeren tüm Google Çalışma Alanı paketine yöneliktir.

Ücretsiz

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2 : 4,6/5 (42.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.200+ yorum)

Ayrıca okuyun: Bu Google Dokümanlar alternatiflerine göz atın!

10. Cacoo (Basit çevrimiçi diyagramlar için en iyisi)

NuLab aracılığıyla

Cacoo, akış şeması oluşturma sürecinin sorunsuz olmasını isteyen işletmeler içindir. Bu bulut tabanlı program, bir akış şeması platformunda bekleyebileceğiniz tüm standart özelliklere sahiptir, ayrıca işbirliği için uygulama içi video görüşmeleri ve kuruluşlar için akıllı takım yönetimi seçenekleri gibi bazı ekstra özellikler de sunar.

Ayrıca, kullanımı son derece kolaydır ve çok sayıda öğretici içerir, böylece siz ve takımınız hızla uzmanlaşabilirsiniz.

Cacoo'yu rakiplerinden ayıran en önemli şey, organizasyonudur. Cacoo, takım grupları oluşturmanıza ve paylaşım ayarlarını düzenlemenize olanak tanır, böylece tüm takımınızın grafiklerini tek bir yerde bulabilirsiniz.

Bu, bir aracı tam olarak kullanmak için ekstra organizasyona ihtiyaç duyan büyük şirketler için idealdir.

Cacoo'nun en iyi özellikleri

Verileri içe aktarın ve Dinamik Grafikler özelliği ile otomatik olarak görsel grafikler oluşturun

Tam video ile takım üyeleriyle işbirliği yapın

Akıllı organizasyon sistemi, takımınızın akış şemalarına kolayca erişmenizi sağlar

Grafikler, karmaşık süreçleri akıllı ve modern gösterir

Uygulama içi video, işbirliği çabalarına gerçekten yardımcı olur

Takım yönetimi özellikleri, grafiklerin takım düzeyinde düzenli kalmasına yardımcı olur

Sınırlamalar

Tüm özelliklerini keşfetmek için zor öğrenme eğrisi

İstediğiniz kadar çok entegrasyon içermez

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 6 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

11. Creately (Diyagram oluşturma ile proje yönetimi için en iyisi)

via Creately

Güçlü, kullanımı kolay bir akış şeması oluşturucu arıyorsanız, Creately'den başka yere bakmayın. Creately, harika bir akış şeması programında isteyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir ve grafiğinizi tam olarak istediğiniz gibi oluşturmak için çok sayıda tasarım şablonu ve özelleştirme seçeneği sunar.

Öne çıkan özelliklerinden biri, zengin metinleri grafiğe sorunsuz bir şekilde ekleyebilmesidir. Bu, takımınızın grafiğe kolayca ek ayrıntılar ve bağlam eklemesini sağlar, böylece herkes neler olup bittiğini tam olarak bilir.

Sonuç olarak, Creately, takımınızın seveceği kapsamlı bir akış şeması oluşturma deneyimi sunar. Güvenilir ve güçlü bir araç arıyorsanız, Creately'yi deneyin.

Creately'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı imleçler, birden fazla kişiyle belge oluşturmayı basitleştirir

8.000'den fazla şablon ve 200.000 örnek

Diyagramınıza kusursuz bir şekilde zengin metin ekleyin

Özelleştirilebilir akış şeması şablonları

Ücretsiz kullanabileceğiniz hesap için harika bir değer

Grafikler çok profesyonel görünümlüdür

Sınırlamalar

Bu aracın yapabileceklerinin tümünü keşfetmek zor olabilir

Daha iyi bir deneyim için arama fonksiyonu geliştirilebilir

Fiyat

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4. 4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (150+ yorum)

12. Microsoft Visio (Vektör grafiklerle diyagram oluşturmak için en iyisi)

visio aracılığıyla

Microsoft Visio, diyagramlar oluşturmak için güçlü bir uygulamadır.

Microsoft Visio ile akış şemaları, organizasyon şemaları, ağ diyagramları, kat planları, mühendislik tasarımları vb. hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Hatta başlangıç yapmanıza yardımcı olacak şablonlar da içerir. Ayrıca şekilleri özelleştirebilir ve kendi metin etiketlerinizi veya resimlerinizi ekleyerek mükemmel diyagramları oluşturabilirsiniz.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Excel hesap sayfalarını grafiklere dönüştürün

Hazır ağ diyagramları ve şablonlar

Özelleştirilebilir şekiller, renkler ve bağlayıcılar

Cihazlar, akışlar vb. gibi çeşitli kategorilerden binlerce sembol kullanabilirsiniz.

Kullanımı kolay birçok özelliğe sahiptir

Diğer Office ürünleriyle entegrasyon harika

Visio kaynaklarını çevrimiçi olarak bulmak kolaydır.

Sınırlamalar

Büyük projeleriniz olduğunda biçimlendirme zor olabilir ve tümünü görüntülemek zor olabilir

Rakip araçlara kıyasla maliyeti daha yüksektir

Diğer diyagram oluşturma araçlarına göre daha az entegrasyona sahiptir

Fiyatlandırma

Microsoft 365'teki Visio

Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 2/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Bu Visio alternatiflerine göz atın!

13. Mural (Görsel işbirliği için en iyisi)

mural aracılığıyla

Mural, görsel işbirliğinde uzmanlaşmış güçlü bir çevrimiçi araçtır. Akış şemaları, diyagramlar ve haritaları gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde oluşturmak isteyen takımlar için özellikle kullanışlıdır.

Bu araç, uzaktaki takımlarla çevrimiçi beyin fırtınası ve diyagram oluşturma oturumları için iyi bir seçenektir. Çok çeşitli şekiller, yapışkan notlar ve şablonlar içeren bu araç, fikir üretme ve problem çözme için popüler bir ücretsiz yazılımdır.

Mural AI, ayrıca içeriği ve içgörüleri özetleyerek, yapışkan notları temalara göre gruplandırarak ve zihin haritalarını genişleterek zaman kazanmanızı sağlar.

Mural'ın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası oturumları, planlama, strateji ve daha fazlası için çok çeşitli akış şeması şablonları, akış şemalarınızı oluşturmaya başlamanızı kolaylaştırır

Diğer kullanıcıların imleçlerini ve eylemlerini görme özelliği ile gerçek zamanlı işbirliği sağlar

DropBox, Google Drive ve Slack gibi uygulamalarla entegrasyon özellikleri, işlerin sorunsuz akışını sağlar

Zamanlayıcılar, oylama ve çağırma gibi kolaylaştırma özellikleri, beyin fırtınası ve karar verme oturumlarınıza rehberlik edebilir

Fikir üretme ve analiz için yapay zeka desteği

Sınırlamalar

Kullanıcı arayüzü ilk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir ve yazılımda gezinmek biraz zaman alabilir

Çevrimdışı modu mevcut değildir, bu da çalışma alanlarınıza erişmek için her zaman internet bağlantısına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Team+: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 17,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 6/5 (1370+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (130+ yorum)

Ayrıca okuyun: Bu Mural alternatiflerine göz atın!

14. FigJam (Yaratıcı takımlar arasında işbirliği için en iyisi)

figma aracılığıyla

FigJam, tasarım ekipleri arasında işbirliğini teşvik etmek için Figma tarafından oluşturulan bir çevrimiçi beyaz tahta aracıdır. Etkileşimli bir çevrimiçi ortamda beyin fırtınası oturumları, akış şemaları oluşturma ve diyagramlar çizme için idealdir.

Yorumlar ve sohbet özelliği sayesinde takımlar daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir. Ayrıca, AI asistanı anında şablonlar oluşturarak, yapışkan notları konuya göre gruplandırarak ve takımın çıktılarını özetleyerek zaman tasarrufu sağlar.

FigJam'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay çizim araçlarıyla sezgisel bir arayüz sunar

AI ile toplantı şablonları oluşturun, zaman çizelgelerini görselleştirin, fikirleri gruplandırın ve analiz edin ve daha fazlasını yapın

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar

Yapışkan notlar , damgalar ve imleç sohbeti gibi yararlı özellikler, takım etkileşimini teşvik eder

Ücretsiz bir sürümü mevcuttur, bu da küçük takımlar veya kısıtlı bütçeye sahip işletmeler için idealdir

Sınırlamalar

FigJam temiz ve basit bir kullanıcı deneyimi sunarken, bazı kullanıcılar diğer akış şeması araçlarında bulunan gelişmiş özelliklerin eksik olduğunu düşünebilir

Şu anda çevrimdışı çalışma seçeneği bulunmadığından, projelerinize erişmek için internet bağlantısı gereklidir

AI özellikleri ve sohbet yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: Koltuk başına aylık 5 $

Organizasyon: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (440+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (20+ yorum)

Ayrıca okuyun: FigJam alternatiflerini inceleyin!

15. FlowMapp (Wireframing ve UX tasarımı için en iyisi)

via FlowMapp

FlowMapp, görsel site haritaları, kullanıcı akışları, diyagramlar ve daha fazlasını oluşturmak için bir UX planlama aracıdır. Projelerini görsel olarak planlaması gereken tasarımcılar ve yaratıcılar için uygundur.

AI destekli araç, proje özetleri oluşturmanıza ve tüm web sitesi bilgi mimarisini çizmenize yardımcı olur. Yerleşik akıllı düzenleyici ve şablon kitaplığı ile takımlar hızlı bir şekilde tel kafesler oluşturabilir, bunları paylaşabilir, yorumlayabilir ve prototipler oluşturabilir.

FlowMapp'in en iyi özellikleri

Kullanıcıların web sitelerinin mimarisini iş hedefleriyle görsel olarak uyumlu hale getirmelerine olanak tanır

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için uygun, sezgisel bir arayüze sahiptir ve kullanıcı akış diyagramlarının oluşturulması, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolaydır

Slack ve Google E-Tablolar ile entegrasyonlar sunarak ş Akışını iyileştirir

AI ile zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Sınırlamalar

Platformun proje yönetimi yetenekleri, benzer yazılımlara kıyasla sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, özelliklerin sınırlı bir kısmını kullanıyorsa fiyat planlarını biraz pahalı bulabilir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Takım : 15 üyeye kadar bir Çalışma Alanı için aylık 35 $

Ajans: Sınırsız Çalışma Alanı için aylık 99 $

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi Grafikleri

İyi bir akış şeması yazılımını ne yapar?

Akış şeması araçları, temel düzeyden süper gelişmiş düzeye kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Buna rağmen, beklemeniz gereken bazı ortak özellikler vardır. Akış şeması yazılımında dikkate alınması gereken en önemli faktörler şunlardır

Kullanımı kolay: Araç, basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır

Çok yönlü: Akıllı görünümlü tasarımlar oluşturmak için resim, şekil ve metin ekleme olanağı sağlamalıdır

Özelleştirilebilir: En iyi akış şeması yazılımı, bir şablonu düzenleyerek birden fazla diyagram ( En iyi akış şeması yazılımı, bir şablonu düzenleyerek birden fazla diyagram ( örneğin, afinite diyagramları ) oluşturmanıza olanak tanır

İşbirliği: Platform, takım içinde gerçek zamanlı işbirliği ve paylaşımı desteklemelidir

Entegrasyonlar: Akış şeması çözümü, diğer araçlarla entegre olarak verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmalıdır

Şablonlar: Semboller, Semboller, akış şeması şablonları ve temalardan oluşan yerleşik kitaplıklar içermelidir

Takımınız için En İyi Akış Şeması Yazılımını Bulun

Genel olarak, bu liste akış şemaları oluşturmak için mevcut tüm harika seçeneklerin sadece bir kısmını göstermektedir. Aradığınız özellikler ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza uygun bir program mutlaka vardır; tek yapmanız gereken onu bulmak.

Bir akış şeması platformunun size uygun olup olmadığını anlamanın bir yolu, onu denemektir. ClickUp, akış şemaları oluşturmak, projeleri yönetmek ve takım görevlerini izlemek için idealdir. ClickUp'ın etkileşimli Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları özelliklerini bugün ücretsiz olarak deneyin ve ClickUp'ın tüm akış şeması ihtiyaçlarınız için tek adresiniz olabileceğini görün.