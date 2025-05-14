2025'te Denemeniz Gereken En İyi 12 Microsoft Visio Alternatifi

Visio güçlü bir araç olsa da, öğrenmesi zor ve uyumluluk sorunları ile doludur. Bu, sorunsuz bir diyagram oluşturma deneyimi arayan profesyoneller için tam olarak ideal bir kurulum değildir.
Sezgisel tasarım ve gerçek zamanlı işbirliği avantajları sunan Microsoft Visio alternatiflerini kullanarak, hantal arayüzlerden ve pahalı aboneliklerden kurtulabilirsiniz.
Bu blog yazısında, veri görselleştirmenin karmaşıklığından kaçınmanız ve sorunsuz diyagram oluşturmanın keyfini çıkarmanız için en iyi 12 Microsoft Visio alternatifini bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 🙌🏼
⏰ 60 saniyelik özet
En iyi 12 Microsoft Visio alternatifinin yer aldığı listemizle ayrıntılı diyagramları daha hızlı oluşturun:
- ClickUp (Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)
- Lucidchart (İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma ve kullanım kolaylığı için en iyisi)
- draw. io (Ücretsiz ve açık kaynaklı diyagram oluşturma için en iyisi)
- SmartDraw (Şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturmak için en iyisi)
- vED Graph Editor (Teknik diyagramlar ve otomatik düzenler için en iyisi)
- LibreOffice Draw (Teknik çizimler için en iyisi)
- Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve diyagram oluşturma için en iyisi)
- Creately (Kapsamlı şablonlarla işbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi)
- Gliffy (Atlassian ürünlerinde entegre diyagram oluşturma için en iyisi)
- Cacoo (Entegre işbirliği ve diyagram oluşturma için en iyisi)
- EdrawMax (Teknolojiye yatkın olmayanlar için en iyi diyagram oluşturma programı)
- Coggle (Temel ve orta düzeyde halka açık zihin haritaları oluşturmak için en iyisi)
Microsoft Visio alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Daha uygun maliyetli bir çözüm, kullanıcı dostu bir arayüz veya daha iyi işbirliği özelliklerine ihtiyacınız olsun, birçok Visio alternatifi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
Sizin için doğru olanı seçerken dikkate almanız gerekenler. 👇
- Çok katmanlı diyagram oluşturma: Gelişmiş platformlar, koşullu biçimlendirme, veri katmanları ve etkileşimli öğeler sunarak statik diyagramları dinamik gösterge panellerine dönüştürür
- Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk: Hassas verilerle çalışıyorsanız, rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) özelliğine sahip SOC 2, HIPAA veya ISO 27001 sertifikalı araçlara öncelik verin
- API ve özel komut dosyası oluşturma yetenekleri: Geliştiriciler ve BT takımları, özelleştirilmiş iş akışı entegrasyonu için genişletilebilir API'lerden, webhook'lardan ve otomasyon komut dosyalarından yararlanır
- Veriye dayalı görselleştirmeler: En iyi ş Akışı diyagramı araçları, veritabanlarına, elektronik tablolara veya canlı API'lere bağlanarak diyagramları gerçek zamanlı verilere göre otomatik olarak günceller
- Çoklu biçimde dışa aktarma ve gömülü paylaşım: Kolay entegrasyon ve işbirliği için Visio diyagram biçimleri (.vsdx, .vdw), vektör dışa aktarmaları (SVG, PDF) ve iframe gömmeleri için destek bir zorunluluktur
- Ölçeklenebilirlik ve performans optimizasyonu: Birden fazla grafik türü veya ağ diyagramı ile çalışıyorsanız, yük dengeleme ve görüntüleme verimliliği sunan bulut tabanlı araçları tercih edin
🔍 Biliyor muydunuz? Dijital diyagram oluşturma sadece BT meraklıları için değildir; bu araçlar sağlık, mimari ve oyun dahil birçok sektörde kullanılmaktadır.
En İyi 12 Visio Alternatifi
En iyi 12 Microsoft Visio alternatifini keşfedin ve özellikleri, kullanılabilirliği ve değerleri açısından karşılaştırın.
1. ClickUp (Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)
Birkaç ücretsiz Visio alternatifinden biri olan ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, neredeyse hiç çaba gerektirmeyen bir görsel işbirliği deneyimi ile eksiksiz iş akışı yönetimi sunar. Farklı organizasyonel süreçler için kolayca akış şemaları oluşturabilir ve benzersiz adımları ve yaklaşımları temsil etmek için çeşitli şekiller kullanabilirsiniz.
ClickUp Beyaz Tahtalar
ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak sürükle ve bırak özelliklerini deneyebilir ve elinizdeki projeye göre diyagramınızı düzenleyebilirsiniz.
Örneğin, bir ürün lansmanı planlıyorsanız, "Pazar Araştırması", "Ürün Tasarımı" ve "Pazara Sunma Stratejisi" gibi anahtar aşamaları temsil eden yapışkan notlarla bir ş Akışı oluşturabilirsiniz
Entegre AI asistanı ClickUp Brain tarafından oluşturulan görüntüler, diyagram içinde doğrudan müşteri profillerini veya ürün maketlerini temsil etmek için de kullanılabilir.
ClickUp Zihin Haritaları
Ardından, fikirlerinizi karmaşık kavramları ve iş akışlarını parçalara ayırmak için oluşturulmuş dijital bir alana taşımak iç 'ın ClickUp Zihin Haritaları'nı deneyin. Bu haritaları, renkleri, düğüm bağlantılarını ve görev bağlantılarını iş akışınıza uyacak şekilde ayarlayarak tamamen özelleştirebilirsiniz
Takımınız yeni bir pazarlama stratejisi üzerinde beyin fırtınası yapıyorsa, "Hedef Kitlesi", "İçerik Kanalları" ve "Bütçe Dağılımı" gibi dallara sahip bir zihin haritası oluşturabilirsiniz. "Hedef Kitlesi" altında, "Demografik Özellikler", "Davranış Kalıpları" ve "Sorunlu Noktalar" için alt dallar ekleyebilirsiniz
ClickUp Otomasyon
100'den fazla önceden yüklenmiş şablonu ve kısayol seçenekleri ile öne çıkan bir diğer özellik ise ClickUp Otomasyon. E-postaları görevlere dönüştürmek veya fikir tartışmalarını okunması kolay akış şemalarına dönüştürmek için bu özellik size yardımcı olacaktır.
Ayrıca, teslimat sürenizi kısaltmak ve verimliliği artırmak için PMO ve BT Takımları için ClickUp'ı denemelisiniz. İş yüklerini planlayıp önceliklendirebilir ve netlik için iş akışlarını yürütebilirsiniz.
Ajansınızın ağ mimarisini belirlemek için ClickUp Proje Ağı Şablonu'nu kullanmayı düşünün. Farklı görevler için çeşitli hiyerarşiler ve komut zincirleri ekleyebilirsiniz.
Ayrıca, bu şablon, telefonlar, Wi-Fi bağlantıları ve interkomlar içeren dahili ağ çerçeveleri veya daha büyük projelerde daha fazla kişiye dayalı roller için oluşturmanıza olanak tanır. Her iki durumda da, projenizin işleyişinde belirli bir düzen hissi garanti edilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev bağlantılı diyagramlar: Bağımsız diyagram yazılımlarının aksine, ClickUp Beyaz Tahtalar ve proje görevleri arasında doğrudan bağlantı kurarak görsellerin eyleme geçirilebilir olmasını sağlar
- Çoklu görünüm özelleştirme: Beyaz Tahtalar, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve listeler gibi farklı ClickUp Görünümleri arasında geçiş yaparak verilerinizle ilgili en alakalı perspektifi elde edin
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Anlaşılması kolay grafiklere dönüştürülen veri odaklı görseller ve canlı raporlama özelliklerine sahip ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini izleyin
- Çoklu cihaz erişilebilirliği: Masaüstü, web ve mobil cihazlarda Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları'nı kullanarak sorunsuz bir şekilde platformlar arası işbirliği yapın
ClickUp sınırlamaları
- Visio'dan vsdx dosyalarını doğrudan içe veya dışa aktaramazsınız
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp Beyaz Tahtaları'nı çok seviyorum. Beyin fırtınası yapmak ve takımımla çalışmak için en sevdiğim araçlar. İşim belirli bir düzeyde görsel diyagram oluşturmayı gerektiriyor ve ClickUp'ın özellikleri bunu çok kolaylaştırıyor. Sevmemek için bir neden yok, değil mi?
ClickUp Beyaz Tahtaları'nı çok seviyorum. Beyin fırtınası yapmak ve takımımla çalışmak için en sevdiğim araçlar. İşim belirli bir düzeyde görsel diyagram oluşturmayı gerektiriyor ve ClickUp'ın özellikleri bunu çok kolaylaştırıyor. Sevmemek için bir neden yok, değil mi?
🔍 Biliyor muydunuz? Akış şemaları için standart semboller (oval, dikdörtgen ve baklava gibi) 1960 yılında Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından belirlenmiştir. Modern diyagram yazılımları hala bu sembolleri kullanmaktadır!
2. Lucidchart (İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma ve kullanım kolaylığı için en iyisi)
Bağlantısız dosyalar ve bileşenlerin karmaşasında kendinizi kapana kısılmış hissediyorsanız veya Visio'da sürüm kontrolüyle uğraşıyorsanız, Lucidchart gerçek zamanlı düzenleme ve sezgisel tasarım araçlarıyla bu sorunu çözer. Visio'nun masaüstü öncelikli yaklaşımının aksine, bu araç tarayıcı tabanlı erişilebilirlikle öne çıkar ve takımların her yerden süreç haritaları ve ağ diyagramları üzerinde çalışmasına olanak tanır.
Daha da iyisi, Mac için bu akış şeması yazılımı kurumsal düzeyde güvenlik ve merkezi belge kontrolü sağlar. Ancak, gelişmiş BPMN doğrulama veya çevrimdışı düzenleme ihtiyacınız varsa, bu sizin için mükemmel bir seçim olmayabilir.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Paylaşılan imleçler, yorumlar ve uygulama içi sohbet ile kolayca işbirliği yapın
- Kolay geçişler için Visio dosyalarını sorunsuz bir şekilde dışa ve içe aktarın
- Tek bir tıklama ile fikirlerinizi genişletin veya yapılandırılmış diyagramları otomatik olarak oluşturun
- Tasarım uzmanlığı gerektirmeden diyagramlar oluşturmak için duyarlı sürükle ve bırak arayüzünden yararlanın
Lucidchart sınırlamaları
- 500'den fazla nesne içeren diyagramları işlemek yanıt süresini yavaşlatabilir
- Ücretsiz sürüm, belge başına 60 nesne ile sınırlıdır
- Premium şablonlara sınırlı erişim
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: Aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.140 yorum)
Gerçek kullanıcılar Lucidchart hakkında ne diyor?
Lucidchart, bana göre kullanıcı dostu, daha güzel görünümlü belgeler/dışa aktarımlar, daha iyi kullanıcı arayüzü ve liste uzayıp gidiyor. BT departmanımız Visio'yu önerdiği için Visio'ya baktım ve Visio'nun CSV'den şekillere kolayca içe aktaramamasına hayret ettim. Draw.io içe aktarımı bile daha iyiydi.
Lucidchart, bana göre kullanıcı dostu, daha güzel görünümlü belgeler/dışa aktarımlar, daha iyi kullanıcı arayüzü ve liste uzayıp gidiyor. BT departmanımız Visio'yu önerdiği için Visio'ya baktım ve Visio'nun CSV'den şekillere kolayca içe aktaramamasına hayret ettim. Draw.io içe aktarımı bile daha iyiydi.
📖 Ayrıca okuyun: Lucidchart ve Visio: Hangi diyagram aracı daha iyi?
3. draw. io (Ücretsiz ve açık kaynaklı diyagram oluşturma için en iyisi)
Draw. io, artık diagrams.net olarak yeniden adlandırılmış, tamamen açık kaynaklı, web tabanlı ve çevrimdışı özellikler sunan ücretsiz bir Visio alternatifidir. Özellikleri ücretli erişimin arkasına saklamaz, bu da onu bütçe dostu bir çözüme ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve öğrenciler için ideal bir seçim haline getirir.
Ayrıca topluluk tarafından desteklenmektedir, yani kullanıcılar özel müşteri hizmetleri yerine kullanıcı forumlarına güvenebilirler.
draw. io'nun en iyi özellikleri
- İnternet bağlantısı olmadan bile diyagramlar tasarlayın ve düzenleyin
- Dosyalarınızı .xml, .svg ve .vsdx (Visio biçimi) olarak içe/dışa aktarın
- Verimlilik için özel şablonlar ve şekiller oluşturun, değiştirin ve yeniden kullanın
- Kayıt olmadan veya yazılım kilitlemesi olmadan web uygulamasını anında kullanın
draw. io sınırlamaları
- Sorun giderme, resmi destek yerine topluluk forumlarına dayanır
- Otomasyon, AI destekli diyagram oluşturma ve karmaşık veri görselleştirme araçları yoktur
draw. io fiyatlandırması
- Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)
draw. io puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (410+ yorum)
- Capterra: 4,6 (760+ yorum)
🧠 Eğlenceli Bilgi: Diyagram oluşturma yazılımları o kadar gelişmiştir ki, bazı araçlar diyagramları farklı programlama dillerine çevirebilir veya kod olarak dışa aktarabilir!
4. SmartDraw (Şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturmak için en iyisi)
Bu zengin özelliklere sahip Visio alternatifi, sıfırdan başlamadan hızlı ve yüksek kaliteli diyagramlara ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmıştır. En büyük avantajı, 4.500 şablon ve binlerce sembolden oluşan devasa kütüphanesi olup, hızlı ve kusursuz görseller gerektiren mühendisler ve proje yöneticileri için idealdir.
SmartDraw'un akıllı otomatik düzeni, öğeler eklendikçe veya taşındıkça diyagram yapılarını dinamik olarak ayarlar. Ayrıca, yerleşik otomasyon ve Jira, Confluence ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyon, diyagramları belgelere ve sunumlara hızla eklemenize yardımcı olur.
SmartDraw'un en iyi özellikleri
- Yapılandırılmış diyagramları korumak için otomatik hizalama özelliği ile daha temiz görseller elde edin
- Excel'deki akış şemalarındaki verileri otomatik grafiklere, çizelgelere ve süreç akışlarına dönüştürün
- Şirket logolarını/renklerini uygulayın ve PDF, PNG veya Visio biçimlerinde kaydedin
SmartDraw sınırlamaları
- Gelişmiş otomasyon özelliklerini öğrenmek zaman alır
- Ara sıra yaşanan çökmeler ve müşteri desteğinin sık sık ulaşılamaması
SmartDraw fiyatlandırması
- Bireysel: 9,95 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (yıllık faturalandırılır, minimum üç kullanıcı)
- Site: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)
Gerçek kullanıcılar SmartDraw hakkında ne diyor?
Çoğunlukla mekanik ve boru şeması şablonlarını kullanıyorum. Basit arayüzü kullanımı çok kolaylaştırıyor. Kendi sembollerinizi oluşturabilmek ve daha sonra kullanmak üzere bir kütüphanede kaydedebilmek çok hoşuma gidiyor. Web sitesi tabanlı olması da hoşuma gidiyor, fiziksel depolama alanı gerektirmiyor, sadece bulut kullanıyor. […] Çizgi yakalama özelliği de bazen zor kullanılıyor, çizgiler istediğim yere değil başka bir yere yapışıyor ve düzeltmesi çok zor.
Çoğunlukla mekanik ve boru şeması şablonlarını kullanıyorum. Basit arayüzü kullanımı çok kolaylaştırıyor. Kendi sembollerinizi oluşturabilmeniz ve daha sonra kullanmak üzere bir kitaplıkta kaydedebilmeniz çok hoşuma gidiyor. Web sitesi tabanlı olması da hoşuma gidiyor, fiziksel depolama alanı gerektirmiyor, sadece bulut kullanıyor. […] Çizgi yakalama özelliği de bazen zor kullanılıyor, çizgiler istediğim yere değil başka bir yere yapışıyor ve düzeltmesi çok zor.
📖 Ayrıca okuyun: Visio'da Yüzme Şeridi Diyagramı Oluşturma
5. yED Graph Editor (Teknik diyagramlar ve otomatik düzenler için en iyisi)
yED Graph Editor, derin özelleştirme ve otomatik düzen oluşturma özellikleri sunan ücretsiz bir diyagram oluşturma aracıdır. İkincisi, dağınık diyagramları manuel olarak ayarlar ve kullanıcılar ayrıca 15'ten fazla akıllı algoritma uygulayarak düğüm-kenar yapılarını anında okunabilir görselleştirmelere dönüştürebilir.
Unutulmamalıdır ki, çevrimdışı yardımcı programları çoğu işletim sisteminde çalışır ve şirket içinde güvenlik ve çevrimdışı erişim gerektiren kullanıcılara uygundur. Gerçek zamanlı işbirliği özelliği olmasa da, daha iyi diyagramlar için özel özellik haritalama ile bunu telafi eder.
yED Grafik Düzenleyici'nin en iyi özellikleri
- UML, BPMN, ERD (Crow's Foot notasyonu) ve akış şemaları için yerel araçlardan yararlanın
- Diyagram tutarsızlıklarını önlemek için kenar-düğüm ilişkilerini ayarlayın
- Katmanlı mimari diyagramlar için iç içe alt grafikler oluşturun
- Veriye dayalı görseller kullanarak renkleri, çizgi stillerini ve etiketleri dinamik olarak değiştirin
yED Graph Editor sınırlamaları
- ClickUp, Lucidchart veya SmartDraw'a kıyasla daha az sayıda önceden oluşturulmuş şablon
- Bulut tabanlı ekip çalışması için yEd Live gereklidir
yED Graph Editor fiyatlandırması
- Ücretsiz
yED Graph Editor derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/6 (25+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 Eğlenceli Bilgi: Bazı diyagram oluşturma araçları, sınırları olmayan ve sonsuz yakınlaştırma ve kaydırma imkanı sunan dijital bir çizim alanı olan "sonsuz tuval" özelliğine sahiptir.
6. LibreOffice Draw (Teknik çizimler için en iyisi)
Bu ücretsiz, açık kaynaklı akış şeması yazılımı, vektör tabanlı grafik düzenleme özelliği ile tercih edilmektedir ve bu da onu teknik diyagramlar ve baskıya hazır tasarımlar için güvenilir bir seçim haline getirmektedir. Organizasyon şemalarının taslakları veya mühendislik şemalarının taslakları olsun, LibreOffice Draw'un hassas araçları her zaman net diyagramlar sunar.
Bu araç, yerleşik 3D nesne oluşturma araçlarına ve diğer LibreOffice uygulamalarıyla derin entegrasyona sahiptir. Ancak, arayüzü biraz eski moda ve bazı gelişmiş fonksiyonları sabır ve pratik gerektirir.
LibreOffice Draw'un en iyi özellikleri
- Yapılandırılmış düzenler için nesneleri piksel hassasiyetinde hizalayın
- Diyagramlarınızı geliştirmek için hazır simgelere, sembollere ve grafiklere erişin
- Hassas teknik çizimler için şekilleri ve çizgileri otomatik olarak ayarlayın
LibreOffice Draw sınırlamaları
- Diğer daha sağlam diyagram oluşturma araçlarına kıyasla yavaş ve daha az sezgisel
LibreOffice Draw fiyatlandırması
- Ücretsiz
LibreOffice Draw puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (2.200+ yorum)
LibreOffice Draw hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
LibreOffice Draw'da en çok sevdiğim şey, hızlı diyagramlar ve akış şemaları oluşturmak için kullanımının ne kadar basit olması. Aşırı karmaşık değil, bu da onu yeni başlayanlar için harika kılıyor ve tamamen ücretsiz olmasını çok seviyorum. PDF'lerle çalışma ve farklı biçimlerde dışa aktarma özelliği de çok kullanışlı — işimi başkalarıyla paylaşmam gerektiğinde zaman kazanmamı sağlıyor.
LibreOffice Draw'da en çok sevdiğim şey, hızlı diyagramlar ve akış şemaları oluşturmak için kullanımının ne kadar basit olması. Aşırı karmaşık değil, bu da onu yeni başlayanlar için harika kılıyor ve tamamen ücretsiz olmasını çok seviyorum. PDF'lerle çalışma ve farklı biçimlerde dışa aktarma özelliği de çok kullanışlı; işimi başkalarıyla paylaşmam gerektiğinde zaman kazanmamı sağlıyor.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Birçok diyagram oluşturma yazılımı, şekillerin birbirleriyle "konuşmasına" izin verir. Örneğin, şekilleri canlı verilere bağlayabilir ve veriler değiştiğinde grafikleri ve diyagramları otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.
7. Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve diyagram oluşturma için en iyisi)
Miro'nun bulut tabanlı işbirliği platformu, uzaktaki takımlar, ürün tasarımcıları ve Agile iş akışları için çok kullanıcılı bir çalışma alanı görevi görür. Bu, çeşitli görünümleri hesaba katarak toplu görüşleri toplayabileceğiniz ve görselleştirme teknikleri üzerinde çalışabileceğiniz anlamına gelir.
Giriş parametrelerine göre tel kafeslerin oluşturulmasını hızlandırmak için yapay zeka kullanmanıza olanak tanır. Bu avantajlarına rağmen, büyük panolara yavaş yanıt vermesi, öğelerin yüklenmesinin çok uzun sürmesine neden olabilir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Yapısal diyagram oluşturma ve düzenleme için diyagram modunu deneyin
- Canlı veri görselleştirme için elektronik tabloları, API'leri ve veritabanlarını bağlayın
- Sonsuz bir tuval üzerinde diyagram örneklerini ve daha fazlasını genişletin
- Teknik programlama için özelleştirilebilir şekil kitaplıklarından yararlanın
Miro sınırlamaları
- Daha büyük takımlar için izin yönetimi yapmak karmaşıktır
- Büyük panolarda ara sıra yaşanan gecikmeler ve sorunlar
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7.520+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1610+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?
Burada Miro çok yaygın olarak kullanılıyor. Burada birkaç kez yanıtlarda bahsetmiştim. Yapabileceklerinin sınırlarını zorluyoruz. Benim için eksik olan tek büyük özellik gerçek katmanlar ve katman yönetimi.
Miro'da bu özellikler olsaydı, Gliffy, draw.io, Visio, Archi gibi diğer araçları bırakıp Miro'da birleştirebilirdik.
Burada Miro çok yaygın olarak kullanılıyor. Burada birkaç kez yanıtlarda bahsetmiştim. Yapabileceklerinin sınırlarını kesinlikle zorluyoruz. Benim için eksik olan tek büyük özellik gerçek katmanlar ve katman yönetimi.
Miro'da bu özellikler olsaydı, Gliffy, draw.io, Visio, Archi gibi diğer araçları bırakıp Miro'da birleştirebilirdik.
🔍 Biliyor muydunuz? Küresel diyagram yazılımı pazarının satış geliri 2030 yılına kadar 5,48 milyar ABD dolarına ulaşacak!
8. Creately (Kapsamlı şablonlarla işbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi)
Creately, akış şemaları oluşturabileceğiniz ve bağlı veriler ve etkileşimli öğelerle tüm sistemleri haritalayabileceğiniz, veritabanı destekli bir iş merkezi olarak işlev görür. Ayrıca, karmaşık yazılım haritaları oluşturmaya hızlı bir başlangıç yapmak için 50.000 vektör şekil ve şablondan oluşan kapsamlı kitaplığını kullanabilirsiniz.
Ancak, ücretsiz planlar arıyorsanız Creately en iyi seçim olmayabilir. Ayrıca, sınırlı yardımcı programları, diyagram oluşturma sürecinizi verimli olmaktan çok sinir bozucu hale getirecektir.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Yerleşik grafik ve simgelerden oluşan geniş bir veritabanını deneyin
- Ayrıntılı düzenleme günlükleriyle diyagramların önceki sürümlerini kolayca geri alın
- Diyagramları PDF, PNG veya Visio uyumlu dosyalar olarak indirin
Creately sınırlamaları
- Zayıf yakınlaştırma ve uzaklaştırma fonksiyonu
Creately fiyatlandırması
- Kişisel: 8 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- İş: 149 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (220+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Creately hakkında ne diyor?
Gerçekten çok can sıkıcı. Şablondan ve boş bir çalışma alanından her iki şekilde de organizasyon şeması oluşturmaya çalıştım, ancak her iki şekilde de aynı sonuç elde edilemedi. Çözümünüz, eğer buna çözüm denebilirse, hiç sezgisel değil. Resimleri değiştirmek ve eklemek çok zordu. Şekil düzenlemeye açık değildi. Pozisyonunu bile değiştiremedim.
Gerçekten çok can sıkıcı. Şablondan ve boş bir çalışma alanından her iki şekilde de organizasyon şeması oluşturmaya çalıştım, ancak her iki şekilde de aynı sonuç çıktı. Çözümünüz, eğer buna çözüm denebilirse, hiç sezgisel değil. Resimleri değiştirmek ve eklemek çok zordu. Şekil düzenlemeye açık değildi. Pozisyonunu bile değiştiremedim.
🔍 Biliyor muydunuz? Modern ve sağlam diyagram oluşturma araçları, içeriğinize göre şekiller, bağlayıcılar ve düzenler önermek için yapay zeka kullanır ve karmaşık diyagramları oluşturma sürecini hızlandırır.
9. Gliffy (Atlassian ürünlerinde entegre diyagram oluşturma için en iyisi)
Gliffy, Atlassian'ın sezgisel kullanıcı arayüzüyle doğrudan entegrasyonu sayesinde takımlarınızın Jira biletlerine diyagramlar eklemesine olanak tanır. Ayrıca, platformlar arasında geçiş yapmadan görselleri doğrudan Confluence sayfalarına gömebilirsiniz.
Bununla birlikte, Gliffy'nin sınırlı çevrimdışı yetenekleri ve internet bağlantısına aşırı bağımlılığı, masaüstü tabanlı çözümlere ihtiyaç duyan kuruluşlar için zorluk yaratmaktadır.
Gliffy'nin en iyi özellikleri
- Karmaşık yapılandırmalar olmadan hızlı bir şekilde profesyonel diyagramlar oluşturun
- Belgelerin markasına uyacak şekilde renkleri, yazı tiplerini ve çizgi stillerini ayarlayın
- Bağlı tüm diyagram kopyaları hakkında otomatik güncellemeler alın
Gliffy sınırlamaları
- Bağımsız bağlantı aracı verimliliğinizi tehlikeye atar
Gliffy fiyatlandırması
- Profesyonel: 1 ila 9 kullanıcı için aylık 10 ABD doları
- Profesyonel: 10 ila 50 kullanıcı için aylık 8 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Gliffy puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (220+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? NASA, uzay aracı sistemlerini, görev iş akışlarını ve acil durum müdahale planlarını haritalamak için gelişmiş diyagram oluşturma araçları kullanır.
10. Cacoo (Entegre işbirliği ve diyagram oluşturma için en iyisi)
Visio'ya harika bir alternatif olan Cacoo, yerleşik video sohbet özelliği, çoklu kullanıcı düzenleme ve gerçek zamanlı imleç izleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapışkan notlar ve revizyon geçmişi ile donatılmış bulut tabanlı bir platform sunan Cacoo, hibrit takımlar için güvenilir bir üst düzey Visio alternatifi haline geliyor.
Ancak, birkaç kümelenmiş bileşen gerektiren büyük, karmaşık diyagramlar oluşturuyorsanız Cacoo'yu bir kez daha düşünmelisiniz. Birçok kullanıcı, şekillerin boyutu büyüdükçe performans düşüşlerinden şikayetçi olmuştur.
Cacoo'nun en iyi özellikleri
- Google Drive, Slack, Dropbox ve Atlassian araçlarıyla derin üçüncü taraf entegrasyonları sayesinde tüm iletişimi merkezileştirin
- Sunum yapan kişinin ekranını görüntülemek ve imlecini gerçek zamanlı olarak izlemek için Takip modunu kullanın
- Hızlı inceleme için diyagramlara doğrudan görsel açıklamalar ekleyin
Cacoo sınırlamaları
- Grafikler içinde birden fazla kutuyu bir araya getirmek zordur
Cacoo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 6 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $
Cacoo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (210+ yorum)
- Capterra: (4,7/5 (150+ yorum)
11. EdrawMax (Teknolojiye aşina olmayanlar için en iyi diyagram oluşturma programı)
Mühendislik, BT, iş stratejisi ve eğitim gibi alanlara yönelik 210'dan fazla diyagram türü, EdrawMax'ı Visio'ya iyi bir alternatif haline getirir. Sezgisel arayüzü Microsoft Word'ü örnek alarak tasarlanmıştır, böylece öğrenme eğriniz diğer veri görselleştirme platformlarının gereksinimlerinden daha düşük olur.
Visio (.vsdx), PDF, PNG ve SVG dahil olmak üzere birden fazla dosya biçimini destekler, böylece farklı araçlar arasında paylaşım ve işbirliği kolaylaşır.
EdrawMax'ın en iyi özellikleri
- Akış şemaları, ağ diyagramları, UML, zihin haritaları, elektrik şemaları ve daha fazlasını sunun
- Uzun çalışma oturumlarında daha iyi görünürlük için koyu modu kullanın
- Mühendislik, BT ve iş akışları için 20.000'den fazla sektöre özel şablondan yararlanın
EdrawMax sınırlamaları
- Sunulan grafikler diğer araçların sundukları kadar dinamik değildir
EdrawMax fiyatlandırması
- Ömür boyu: 99,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Yıllık: 45,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Ömür Boyu Paket Planı: 125,99 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,43 $ (yıllık faturalandırılır)
EdrawMax puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (70 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (205 yorum)
12. Coggle (Temel ve orta düzeyde halka açık zihin haritaları oluşturmak için en iyisi)
Listemizin son sırasında yer alsa da, Coggle sadeliği ve yaratıcılığına odaklanması nedeniyle yine de bir yeri hak ediyor. Minimalist arayüzü, kapsamlı bir eğitim almadan ayrıntılı, renkli zihin haritaları ve akış şemaları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, sınırsız görüntü yükleme ve döngüler ve çapraz dallar oluşturma olanağına da sahip olursunuz
Ancak, Visio veya EdrawMax'ta bulunan gelişmiş teknik diyagram oluşturma özellikleri hala eksiktir.
Coggle'ın en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası yapmak, fikirleri düzenlemek ve başkalarıyla işbirliği yapmak için sınırsız sayıda genel zihin haritası oluşturun
- Önceden oluşturulmuş beyin fırtınası ve zihin haritalama şablonlarını kullanın
- Döngüler, çapraz bağlantılar ve birden çok başlangıç noktası ile esnek zihin haritalarından yararlanın
Coggle sınırlamaları
- Bir dalın parçalarına renk ekleyemiyorum
Coggle fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Harika: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coggle puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,5/6 (35+ yorum)
ClickUp ile Etkili Diyagramlar Oluşturun
Doğru Microsoft Visio alternatifini seçmek, gelişmiş otomasyon, gerçek zamanlı işbirliği veya bütçe dostu seçenekler gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.
Bu listedeki 12 aracın tümü benzersiz avantajlar sunarken, ClickUp, güçlü diyagram oluşturma yeteneklerini sağlam iş akışı yönetimi özellikleriyle birleştiren en çok yönlü çözüm olarak öne çıkıyor.
ClickUp Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları ve Otomasyonlar ile süreçleri sorunsuz bir şekilde görselleştirebilir, fikirler üretip beyin fırtınası yapabilir ve karmaşık iş akışlarını tek bir platformda kolaylaştırabilirsiniz. Diyagramlarınızı doğrudan görevlere bağlayarak eyleme geçirilebilir olmalarını sağlar ve hiçbir şeyin kaybolmamasını garanti eder.