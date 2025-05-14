2025'te Denemeniz Gereken En İyi 12 Microsoft Visio Alternatifi

Visio güçlü bir araç olsa da, öğrenmesi zor ve uyumluluk sorunları ile doludur. Bu, sorunsuz bir diyagram oluşturma deneyimi arayan profesyoneller için tam olarak ideal bir kurulum değildir.

Sezgisel tasarım ve gerçek zamanlı işbirliği avantajları sunan Microsoft Visio alternatiflerini kullanarak, hantal arayüzlerden ve pahalı aboneliklerden kurtulabilirsiniz.

Bu blog yazısında, veri görselleştirmenin karmaşıklığından kaçınmanız ve sorunsuz diyagram oluşturmanın keyfini çıkarmanız için en iyi 12 Microsoft Visio alternatifini bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 🙌🏼

⏰ 60 saniyelik özet En iyi 12 Microsoft Visio alternatifinin yer aldığı listemizle ayrıntılı diyagramları daha hızlı oluşturun: (Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi) ClickUp(Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi) Lucidchart (İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma ve kullanım kolaylığı için en iyisi) draw. io (Ücretsiz ve açık kaynaklı diyagram oluşturma için en iyisi) SmartDraw (Şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturmak için en iyisi) vED Graph Editor (Teknik diyagramlar ve otomatik düzenler için en iyisi) LibreOffice Draw (Teknik çizimler için en iyisi) Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve diyagram oluşturma için en iyisi) Creately (Kapsamlı şablonlarla işbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi) Gliffy (Atlassian ürünlerinde entegre diyagram oluşturma için en iyisi) Cacoo (Entegre işbirliği ve diyagram oluşturma için en iyisi) EdrawMax (Teknolojiye yatkın olmayanlar için en iyi diyagram oluşturma programı) Coggle (Temel ve orta düzeyde halka açık zihin haritaları oluşturmak için en iyisi)

Microsoft Visio alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Daha uygun maliyetli bir çözüm, kullanıcı dostu bir arayüz veya daha iyi işbirliği özelliklerine ihtiyacınız olsun, birçok Visio alternatifi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

Sizin için doğru olanı seçerken dikkate almanız gerekenler. 👇

Çok katmanlı diyagram oluşturma: Gelişmiş platformlar, koşullu biçimlendirme, veri katmanları ve etkileşimli öğeler sunarak statik diyagramları dinamik gösterge panellerine dönüştürür

Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk: Hassas verilerle çalışıyorsanız, rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) özelliğine sahip SOC 2, HIPAA veya ISO 27001 sertifikalı araçlara öncelik verin

API ve özel komut dosyası oluşturma yetenekleri: Geliştiriciler ve BT takımları, özelleştirilmiş iş akışı entegrasyonu için genişletilebilir API'lerden, webhook'lardan ve otomasyon komut dosyalarından yararlanır

Veriye dayalı görselleştirmeler: En iyi En iyi ş Akışı diyagramı araçları , veritabanlarına, elektronik tablolara veya canlı API'lere bağlanarak diyagramları gerçek zamanlı verilere göre otomatik olarak günceller

Çoklu biçimde dışa aktarma ve gömülü paylaşım: Kolay entegrasyon ve işbirliği için Visio diyagram biçimleri (.vsdx, .vdw), vektör dışa aktarmaları (SVG, PDF) ve iframe gömmeleri için destek bir zorunluluktur

Ölçeklenebilirlik ve performans optimizasyonu: Birden fazla Birden fazla grafik türü veya ağ diyagramı ile çalışıyorsanız, yük dengeleme ve görüntüleme verimliliği sunan bulut tabanlı araçları tercih edin

🔍 Biliyor muydunuz? Dijital diyagram oluşturma sadece BT meraklıları için değildir; bu araçlar sağlık, mimari ve oyun dahil birçok sektörde kullanılmaktadır.

En İyi 12 Visio Alternatifi

En iyi 12 Microsoft Visio alternatifini keşfedin ve özellikleri, kullanılabilirliği ve değerleri açısından karşılaştırın.

1. ClickUp (Diyagram oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

Birkaç ücretsiz Visio alternatifinden biri olan ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, neredeyse hiç çaba gerektirmeyen bir görsel işbirliği deneyimi ile eksiksiz iş akışı yönetimi sunar. Farklı organizasyonel süreçler için kolayca akış şemaları oluşturabilir ve benzersiz adımları ve yaklaşımları temsil etmek için çeşitli şekiller kullanabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile Daha İyi Görselleştirin ClickUp Beyaz Tahtalar ile yapışkan notları ve görev özetlerini görselleştirmelerinize bağlayın

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak sürükle ve bırak özelliklerini deneyebilir ve elinizdeki projeye göre diyagramınızı düzenleyebilirsiniz.

Örneğin, bir ürün lansmanı planlıyorsanız, "Pazar Araştırması", "Ürün Tasarımı" ve "Pazara Sunma Stratejisi" gibi anahtar aşamaları temsil eden yapışkan notlarla bir ş Akışı oluşturabilirsiniz

Entegre AI asistanı ClickUp Brain tarafından oluşturulan görüntüler, diyagram içinde doğrudan müşteri profillerini veya ürün maketlerini temsil etmek için de kullanılabilir.

ClickUp Zihin Haritaları

Sözlü tartışmaları görsel fikirlere dönüştürmek için ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanın

Ardından, fikirlerinizi karmaşık kavramları ve iş akışlarını parçalara ayırmak için oluşturulmuş dijital bir alana taşımak iç 'ın ClickUp Zihin Haritaları'nı deneyin. Bu haritaları, renkleri, düğüm bağlantılarını ve görev bağlantılarını iş akışınıza uyacak şekilde ayarlayarak tamamen özelleştirebilirsiniz

Takımınız yeni bir pazarlama stratejisi üzerinde beyin fırtınası yapıyorsa, "Hedef Kitlesi", "İçerik Kanalları" ve "Bütçe Dağılımı" gibi dallara sahip bir zihin haritası oluşturabilirsiniz. "Hedef Kitlesi" altında, "Demografik Özellikler", "Davranış Kalıpları" ve "Sorunlu Noktalar" için alt dallar ekleyebilirsiniz

ClickUp Otomasyon

ClickUp Otomasyon ile tekrarlayan görevler için tetikleyiciler ayarlayın

100'den fazla önceden yüklenmiş şablonu ve kısayol seçenekleri ile öne çıkan bir diğer özellik ise ClickUp Otomasyon. E-postaları görevlere dönüştürmek veya fikir tartışmalarını okunması kolay akış şemalarına dönüştürmek için bu özellik size yardımcı olacaktır.

Ayrıca, teslimat sürenizi kısaltmak ve verimliliği artırmak için PMO ve BT Takımları için ClickUp'ı denemelisiniz. İş yüklerini planlayıp önceliklendirebilir ve netlik için iş akışlarını yürütebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Şirket içi ağınızı yönetmek için ClickUp Proje Ağı Şablonunu deneyin

Ajansınızın ağ mimarisini belirlemek için ClickUp Proje Ağı Şablonu'nu kullanmayı düşünün. Farklı görevler için çeşitli hiyerarşiler ve komut zincirleri ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, bu şablon, telefonlar, Wi-Fi bağlantıları ve interkomlar içeren dahili ağ çerçeveleri veya daha büyük projelerde daha fazla kişiye dayalı roller için oluşturmanıza olanak tanır. Her iki durumda da, projenizin işleyişinde belirli bir düzen hissi garanti edilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev bağlantılı diyagramlar: Bağımsız Bağımsız diyagram yazılımlarının aksine, ClickUp Beyaz Tahtalar ve proje görevleri arasında doğrudan bağlantı kurarak görsellerin eyleme geçirilebilir olmasını sağlar

Çoklu görünüm özelleştirme: Beyaz Tahtalar, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve listeler gibi farklı Beyaz Tahtalar, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve listeler gibi farklı ClickUp Görünümleri arasında geçiş yaparak verilerinizle ilgili en alakalı perspektifi elde edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Anlaşılması kolay grafiklere dönüştürülen veri odaklı görseller ve canlı raporlama özelliklerine sahip Anlaşılması kolay grafiklere dönüştürülen veri odaklı görseller ve canlı raporlama özelliklerine sahip ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini izleyin

Çoklu cihaz erişilebilirliği: Masaüstü, web ve mobil cihazlarda Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları'nı kullanarak sorunsuz bir şekilde platformlar arası işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Visio'dan vsdx dosyalarını doğrudan içe veya dışa aktaramazsınız

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı çok seviyorum. Beyin fırtınası yapmak ve takımımla çalışmak için en sevdiğim araçlar. İşim belirli bir düzeyde görsel diyagram oluşturmayı gerektiriyor ve ClickUp'ın özellikleri bunu çok kolaylaştırıyor. Sevmemek için bir neden yok, değil mi?

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı çok seviyorum. Beyin fırtınası yapmak ve takımımla çalışmak için en sevdiğim araçlar. İşim belirli bir düzeyde görsel diyagram oluşturmayı gerektiriyor ve ClickUp'ın özellikleri bunu çok kolaylaştırıyor. Sevmemek için bir neden yok, değil mi?

🔍 Biliyor muydunuz? Akış şemaları için standart semboller (oval, dikdörtgen ve baklava gibi) 1960 yılında Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından belirlenmiştir. Modern diyagram yazılımları hala bu sembolleri kullanmaktadır!

2. Lucidchart (İşbirliğine dayalı diyagram oluşturma ve kullanım kolaylığı için en iyisi)

lucidchart aracılığıyla

Bağlantısız dosyalar ve bileşenlerin karmaşasında kendinizi kapana kısılmış hissediyorsanız veya Visio'da sürüm kontrolüyle uğraşıyorsanız, Lucidchart gerçek zamanlı düzenleme ve sezgisel tasarım araçlarıyla bu sorunu çözer. Visio'nun masaüstü öncelikli yaklaşımının aksine, bu araç tarayıcı tabanlı erişilebilirlikle öne çıkar ve takımların her yerden süreç haritaları ve ağ diyagramları üzerinde çalışmasına olanak tanır.

Daha da iyisi, Mac için bu akış şeması yazılımı kurumsal düzeyde güvenlik ve merkezi belge kontrolü sağlar. Ancak, gelişmiş BPMN doğrulama veya çevrimdışı düzenleme ihtiyacınız varsa, bu sizin için mükemmel bir seçim olmayabilir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan imleçler, yorumlar ve uygulama içi sohbet ile kolayca işbirliği yapın

Kolay geçişler için Visio dosyalarını sorunsuz bir şekilde dışa ve içe aktarın

Tek bir tıklama ile fikirlerinizi genişletin veya yapılandırılmış diyagramları otomatik olarak oluşturun

Tasarım uzmanlığı gerektirmeden diyagramlar oluşturmak için duyarlı sürükle ve bırak arayüzünden yararlanın

Lucidchart sınırlamaları

500'den fazla nesne içeren diyagramları işlemek yanıt süresini yavaşlatabilir

Ücretsiz sürüm, belge başına 60 nesne ile sınırlıdır

Premium şablonlara sınırlı erişim

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.140 yorum)

Gerçek kullanıcılar Lucidchart hakkında ne diyor?

Lucidchart, bana göre kullanıcı dostu, daha güzel görünümlü belgeler/dışa aktarımlar, daha iyi kullanıcı arayüzü ve liste uzayıp gidiyor. BT departmanımız Visio'yu önerdiği için Visio'ya baktım ve Visio'nun CSV'den şekillere kolayca içe aktaramamasına hayret ettim. Draw.io içe aktarımı bile daha iyiydi.

Lucidchart, bana göre kullanıcı dostu, daha güzel görünümlü belgeler/dışa aktarımlar, daha iyi kullanıcı arayüzü ve liste uzayıp gidiyor. BT departmanımız Visio'yu önerdiği için Visio'ya baktım ve Visio'nun CSV'den şekillere kolayca içe aktaramamasına hayret ettim. Draw.io içe aktarımı bile daha iyiydi.

3. draw. io (Ücretsiz ve açık kaynaklı diyagram oluşturma için en iyisi)

Draw. io, artık diagrams.net olarak yeniden adlandırılmış, tamamen açık kaynaklı, web tabanlı ve çevrimdışı özellikler sunan ücretsiz bir Visio alternatifidir. Özellikleri ücretli erişimin arkasına saklamaz, bu da onu bütçe dostu bir çözüme ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve öğrenciler için ideal bir seçim haline getirir.

Ayrıca topluluk tarafından desteklenmektedir, yani kullanıcılar özel müşteri hizmetleri yerine kullanıcı forumlarına güvenebilirler.

draw. io'nun en iyi özellikleri

İnternet bağlantısı olmadan bile diyagramlar tasarlayın ve düzenleyin

Dosyalarınızı .xml, .svg ve .vsdx (Visio biçimi) olarak içe/dışa aktarın

Verimlilik için özel şablonlar ve şekiller oluşturun, değiştirin ve yeniden kullanın

Kayıt olmadan veya yazılım kilitlemesi olmadan web uygulamasını anında kullanın

draw. io sınırlamaları

Sorun giderme, resmi destek yerine topluluk forumlarına dayanır

Otomasyon, AI destekli diyagram oluşturma ve karmaşık veri görselleştirme araçları yoktur

draw. io fiyatlandırması

Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

draw. io puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,6 (760+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Diyagram oluşturma yazılımları o kadar gelişmiştir ki, bazı araçlar diyagramları farklı programlama dillerine çevirebilir veya kod olarak dışa aktarabilir!

4. SmartDraw (Şablonlarla kapsamlı diyagram oluşturmak için en iyisi)

smartDraw aracılığıyla

Bu zengin özelliklere sahip Visio alternatifi, sıfırdan başlamadan hızlı ve yüksek kaliteli diyagramlara ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmıştır. En büyük avantajı, 4.500 şablon ve binlerce sembolden oluşan devasa kütüphanesi olup, hızlı ve kusursuz görseller gerektiren mühendisler ve proje yöneticileri için idealdir.

SmartDraw'un akıllı otomatik düzeni, öğeler eklendikçe veya taşındıkça diyagram yapılarını dinamik olarak ayarlar. Ayrıca, yerleşik otomasyon ve Jira, Confluence ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyon, diyagramları belgelere ve sunumlara hızla eklemenize yardımcı olur.

SmartDraw'un en iyi özellikleri

Yapılandırılmış diyagramları korumak için otomatik hizalama özelliği ile daha temiz görseller elde edin

Excel'deki akış şemalarındaki verileri otomatik grafiklere, çizelgelere ve süreç akışlarına dönüştürün

Şirket logolarını/renklerini uygulayın ve PDF, PNG veya Visio biçimlerinde kaydedin

SmartDraw sınırlamaları

Gelişmiş otomasyon özelliklerini öğrenmek zaman alır

Ara sıra yaşanan çökmeler ve müşteri desteğinin sık sık ulaşılamaması

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel: 9,95 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (yıllık faturalandırılır, minimum üç kullanıcı)

Site: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

SmartDraw puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (280+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SmartDraw hakkında ne diyor?

Çoğunlukla mekanik ve boru şeması şablonlarını kullanıyorum. Basit arayüzü kullanımı çok kolaylaştırıyor. Kendi sembollerinizi oluşturabilmek ve daha sonra kullanmak üzere bir kütüphanede kaydedebilmek çok hoşuma gidiyor. Web sitesi tabanlı olması da hoşuma gidiyor, fiziksel depolama alanı gerektirmiyor, sadece bulut kullanıyor. […] Çizgi yakalama özelliği de bazen zor kullanılıyor, çizgiler istediğim yere değil başka bir yere yapışıyor ve düzeltmesi çok zor.

Çoğunlukla mekanik ve boru şeması şablonlarını kullanıyorum. Basit arayüzü kullanımı çok kolaylaştırıyor. Kendi sembollerinizi oluşturabilmeniz ve daha sonra kullanmak üzere bir kitaplıkta kaydedebilmeniz çok hoşuma gidiyor. Web sitesi tabanlı olması da hoşuma gidiyor, fiziksel depolama alanı gerektirmiyor, sadece bulut kullanıyor. […] Çizgi yakalama özelliği de bazen zor kullanılıyor, çizgiler istediğim yere değil başka bir yere yapışıyor ve düzeltmesi çok zor.

5. yED Graph Editor (Teknik diyagramlar ve otomatik düzenler için en iyisi)

yED Graph Editor aracılığıyla

yED Graph Editor, derin özelleştirme ve otomatik düzen oluşturma özellikleri sunan ücretsiz bir diyagram oluşturma aracıdır. İkincisi, dağınık diyagramları manuel olarak ayarlar ve kullanıcılar ayrıca 15'ten fazla akıllı algoritma uygulayarak düğüm-kenar yapılarını anında okunabilir görselleştirmelere dönüştürebilir.

Unutulmamalıdır ki, çevrimdışı yardımcı programları çoğu işletim sisteminde çalışır ve şirket içinde güvenlik ve çevrimdışı erişim gerektiren kullanıcılara uygundur. Gerçek zamanlı işbirliği özelliği olmasa da, daha iyi diyagramlar için özel özellik haritalama ile bunu telafi eder.

yED Grafik Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

UML, BPMN, ERD (Crow's Foot notasyonu) ve akış şemaları için yerel araçlardan yararlanın

Diyagram tutarsızlıklarını önlemek için kenar-düğüm ilişkilerini ayarlayın

Katmanlı mimari diyagramlar için iç içe alt grafikler oluşturun

Veriye dayalı görseller kullanarak renkleri, çizgi stillerini ve etiketleri dinamik olarak değiştirin

yED Graph Editor sınırlamaları

ClickUp, Lucidchart veya SmartDraw'a kıyasla daha az sayıda önceden oluşturulmuş şablon

Bulut tabanlı ekip çalışması için yEd Live gereklidir

yED Graph Editor fiyatlandırması

Ücretsiz

yED Graph Editor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/6 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bazı diyagram oluşturma araçları, sınırları olmayan ve sonsuz yakınlaştırma ve kaydırma imkanı sunan dijital bir çizim alanı olan "sonsuz tuval" özelliğine sahiptir.

6. LibreOffice Draw (Teknik çizimler için en iyisi)

libreOffice aracılığıyla

Bu ücretsiz, açık kaynaklı akış şeması yazılımı, vektör tabanlı grafik düzenleme özelliği ile tercih edilmektedir ve bu da onu teknik diyagramlar ve baskıya hazır tasarımlar için güvenilir bir seçim haline getirmektedir. Organizasyon şemalarının taslakları veya mühendislik şemalarının taslakları olsun, LibreOffice Draw'un hassas araçları her zaman net diyagramlar sunar.

Bu araç, yerleşik 3D nesne oluşturma araçlarına ve diğer LibreOffice uygulamalarıyla derin entegrasyona sahiptir. Ancak, arayüzü biraz eski moda ve bazı gelişmiş fonksiyonları sabır ve pratik gerektirir.

LibreOffice Draw'un en iyi özellikleri

Yapılandırılmış düzenler için nesneleri piksel hassasiyetinde hizalayın

Diyagramlarınızı geliştirmek için hazır simgelere, sembollere ve grafiklere erişin

Hassas teknik çizimler için şekilleri ve çizgileri otomatik olarak ayarlayın

LibreOffice Draw sınırlamaları

Diğer daha sağlam diyagram oluşturma araçlarına kıyasla yavaş ve daha az sezgisel

LibreOffice Draw fiyatlandırması

Ücretsiz

LibreOffice Draw puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (2.200+ yorum)

LibreOffice Draw hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

LibreOffice Draw'da en çok sevdiğim şey, hızlı diyagramlar ve akış şemaları oluşturmak için kullanımının ne kadar basit olması. Aşırı karmaşık değil, bu da onu yeni başlayanlar için harika kılıyor ve tamamen ücretsiz olmasını çok seviyorum. PDF'lerle çalışma ve farklı biçimlerde dışa aktarma özelliği de çok kullanışlı — işimi başkalarıyla paylaşmam gerektiğinde zaman kazanmamı sağlıyor.

LibreOffice Draw'da en çok sevdiğim şey, hızlı diyagramlar ve akış şemaları oluşturmak için kullanımının ne kadar basit olması. Aşırı karmaşık değil, bu da onu yeni başlayanlar için harika kılıyor ve tamamen ücretsiz olmasını çok seviyorum. PDF'lerle çalışma ve farklı biçimlerde dışa aktarma özelliği de çok kullanışlı; işimi başkalarıyla paylaşmam gerektiğinde zaman kazanmamı sağlıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Birçok diyagram oluşturma yazılımı, şekillerin birbirleriyle "konuşmasına" izin verir. Örneğin, şekilleri canlı verilere bağlayabilir ve veriler değiştiğinde grafikleri ve diyagramları otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

7. Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve diyagram oluşturma için en iyisi)

miro aracılığıyla

Miro'nun bulut tabanlı işbirliği platformu, uzaktaki takımlar, ürün tasarımcıları ve Agile iş akışları için çok kullanıcılı bir çalışma alanı görevi görür. Bu, çeşitli görünümleri hesaba katarak toplu görüşleri toplayabileceğiniz ve görselleştirme teknikleri üzerinde çalışabileceğiniz anlamına gelir.

Giriş parametrelerine göre tel kafeslerin oluşturulmasını hızlandırmak için yapay zeka kullanmanıza olanak tanır. Bu avantajlarına rağmen, büyük panolara yavaş yanıt vermesi, öğelerin yüklenmesinin çok uzun sürmesine neden olabilir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Yapısal diyagram oluşturma ve düzenleme için diyagram modunu deneyin

Canlı veri görselleştirme için elektronik tabloları, API'leri ve veritabanlarını bağlayın

Sonsuz bir tuval üzerinde diyagram örneklerini ve daha fazlasını genişletin

Teknik programlama için özelleştirilebilir şekil kitaplıklarından yararlanın

Miro sınırlamaları

Daha büyük takımlar için izin yönetimi yapmak karmaşıktır

Büyük panolarda ara sıra yaşanan gecikmeler ve sorunlar

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.520+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1610+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

Burada Miro çok yaygın olarak kullanılıyor. Burada birkaç kez yanıtlarda bahsetmiştim. Yapabileceklerinin sınırlarını zorluyoruz. Benim için eksik olan tek büyük özellik gerçek katmanlar ve katman yönetimi. Miro'da bu özellikler olsaydı, Gliffy, draw.io, Visio, Archi gibi diğer araçları bırakıp Miro'da birleştirebilirdik.

Burada Miro çok yaygın olarak kullanılıyor. Burada birkaç kez yanıtlarda bahsetmiştim. Yapabileceklerinin sınırlarını kesinlikle zorluyoruz. Benim için eksik olan tek büyük özellik gerçek katmanlar ve katman yönetimi.

Miro'da bu özellikler olsaydı, Gliffy, draw.io, Visio, Archi gibi diğer araçları bırakıp Miro'da birleştirebilirdik.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel diyagram yazılımı pazarının satış geliri 2030 yılına kadar 5,48 milyar ABD dolarına ulaşacak!

8. Creately (Kapsamlı şablonlarla işbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi)

via Creately

Creately, akış şemaları oluşturabileceğiniz ve bağlı veriler ve etkileşimli öğelerle tüm sistemleri haritalayabileceğiniz, veritabanı destekli bir iş merkezi olarak işlev görür. Ayrıca, karmaşık yazılım haritaları oluşturmaya hızlı bir başlangıç yapmak için 50.000 vektör şekil ve şablondan oluşan kapsamlı kitaplığını kullanabilirsiniz.

Ancak, ücretsiz planlar arıyorsanız Creately en iyi seçim olmayabilir. Ayrıca, sınırlı yardımcı programları, diyagram oluşturma sürecinizi verimli olmaktan çok sinir bozucu hale getirecektir.

Creately'nin en iyi özellikleri

Yerleşik grafik ve simgelerden oluşan geniş bir veritabanını deneyin

Ayrıntılı düzenleme günlükleriyle diyagramların önceki sürümlerini kolayca geri alın

Diyagramları PDF, PNG veya Visio uyumlu dosyalar olarak indirin

Creately sınırlamaları

Zayıf yakınlaştırma ve uzaklaştırma fonksiyonu

Creately fiyatlandırması

Kişisel: 8 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş: 149 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (220+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Creately hakkında ne diyor?

Gerçekten çok can sıkıcı. Şablondan ve boş bir çalışma alanından her iki şekilde de organizasyon şeması oluşturmaya çalıştım, ancak her iki şekilde de aynı sonuç elde edilemedi. Çözümünüz, eğer buna çözüm denebilirse, hiç sezgisel değil. Resimleri değiştirmek ve eklemek çok zordu. Şekil düzenlemeye açık değildi. Pozisyonunu bile değiştiremedim.

Gerçekten çok can sıkıcı. Şablondan ve boş bir çalışma alanından her iki şekilde de organizasyon şeması oluşturmaya çalıştım, ancak her iki şekilde de aynı sonuç çıktı. Çözümünüz, eğer buna çözüm denebilirse, hiç sezgisel değil. Resimleri değiştirmek ve eklemek çok zordu. Şekil düzenlemeye açık değildi. Pozisyonunu bile değiştiremedim.

🔍 Biliyor muydunuz? Modern ve sağlam diyagram oluşturma araçları, içeriğinize göre şekiller, bağlayıcılar ve düzenler önermek için yapay zeka kullanır ve karmaşık diyagramları oluşturma sürecini hızlandırır.

9. Gliffy (Atlassian ürünlerinde entegre diyagram oluşturma için en iyisi)

gliffy aracılığıyla

Gliffy, Atlassian'ın sezgisel kullanıcı arayüzüyle doğrudan entegrasyonu sayesinde takımlarınızın Jira biletlerine diyagramlar eklemesine olanak tanır. Ayrıca, platformlar arasında geçiş yapmadan görselleri doğrudan Confluence sayfalarına gömebilirsiniz.

Bununla birlikte, Gliffy'nin sınırlı çevrimdışı yetenekleri ve internet bağlantısına aşırı bağımlılığı, masaüstü tabanlı çözümlere ihtiyaç duyan kuruluşlar için zorluk yaratmaktadır.

Gliffy'nin en iyi özellikleri

Karmaşık yapılandırmalar olmadan hızlı bir şekilde profesyonel diyagramlar oluşturun

Belgelerin markasına uyacak şekilde renkleri, yazı tiplerini ve çizgi stillerini ayarlayın

Bağlı tüm diyagram kopyaları hakkında otomatik güncellemeler alın

Gliffy sınırlamaları

Bağımsız bağlantı aracı verimliliğinizi tehlikeye atar

Gliffy fiyatlandırması

Profesyonel: 1 ila 9 kullanıcı için aylık 10 ABD doları

Profesyonel: 10 ila 50 kullanıcı için aylık 8 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gliffy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? NASA, uzay aracı sistemlerini, görev iş akışlarını ve acil durum müdahale planlarını haritalamak için gelişmiş diyagram oluşturma araçları kullanır.

10. Cacoo (Entegre işbirliği ve diyagram oluşturma için en iyisi)

cacoo aracılığıyla

Visio'ya harika bir alternatif olan Cacoo, yerleşik video sohbet özelliği, çoklu kullanıcı düzenleme ve gerçek zamanlı imleç izleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapışkan notlar ve revizyon geçmişi ile donatılmış bulut tabanlı bir platform sunan Cacoo, hibrit takımlar için güvenilir bir üst düzey Visio alternatifi haline geliyor.

Ancak, birkaç kümelenmiş bileşen gerektiren büyük, karmaşık diyagramlar oluşturuyorsanız Cacoo'yu bir kez daha düşünmelisiniz. Birçok kullanıcı, şekillerin boyutu büyüdükçe performans düşüşlerinden şikayetçi olmuştur.

Cacoo'nun en iyi özellikleri

Google Drive, Slack, Dropbox ve Atlassian araçlarıyla derin üçüncü taraf entegrasyonları sayesinde tüm iletişimi merkezileştirin

Sunum yapan kişinin ekranını görüntülemek ve imlecini gerçek zamanlı olarak izlemek için Takip modunu kullanın

Hızlı inceleme için diyagramlara doğrudan görsel açıklamalar ekleyin

Cacoo sınırlamaları

Grafikler içinde birden fazla kutuyu bir araya getirmek zordur

Cacoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 6 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

Cacoo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (210+ yorum)

Capterra: (4,7/5 (150+ yorum)

11. EdrawMax (Teknolojiye aşina olmayanlar için en iyi diyagram oluşturma programı)

edrawMax aracılığıyla

Mühendislik, BT, iş stratejisi ve eğitim gibi alanlara yönelik 210'dan fazla diyagram türü, EdrawMax'ı Visio'ya iyi bir alternatif haline getirir. Sezgisel arayüzü Microsoft Word'ü örnek alarak tasarlanmıştır, böylece öğrenme eğriniz diğer veri görselleştirme platformlarının gereksinimlerinden daha düşük olur.

Visio (.vsdx), PDF, PNG ve SVG dahil olmak üzere birden fazla dosya biçimini destekler, böylece farklı araçlar arasında paylaşım ve işbirliği kolaylaşır.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Akış şemaları, ağ diyagramları, UML, zihin haritaları, elektrik şemaları ve daha fazlasını sunun

Uzun çalışma oturumlarında daha iyi görünürlük için koyu modu kullanın

Mühendislik, BT ve iş akışları için 20.000'den fazla sektöre özel şablondan yararlanın

EdrawMax sınırlamaları

Sunulan grafikler diğer araçların sundukları kadar dinamik değildir

EdrawMax fiyatlandırması

Ömür boyu: 99,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Yıllık: 45,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Ömür Boyu Paket Planı: 125,99 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,43 $ (yıllık faturalandırılır)

EdrawMax puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70 yorum)

Capterra: 4,5/5 (205 yorum)

12. Coggle (Temel ve orta düzeyde halka açık zihin haritaları oluşturmak için en iyisi)

coggle aracılığıyla

Listemizin son sırasında yer alsa da, Coggle sadeliği ve yaratıcılığına odaklanması nedeniyle yine de bir yeri hak ediyor. Minimalist arayüzü, kapsamlı bir eğitim almadan ayrıntılı, renkli zihin haritaları ve akış şemaları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, sınırsız görüntü yükleme ve döngüler ve çapraz dallar oluşturma olanağına da sahip olursunuz

Ancak, Visio veya EdrawMax'ta bulunan gelişmiş teknik diyagram oluşturma özellikleri hala eksiktir.

Coggle'ın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası yapmak, fikirleri düzenlemek ve başkalarıyla işbirliği yapmak için sınırsız sayıda genel zihin haritası oluşturun

Önceden oluşturulmuş beyin fırtınası ve zihin haritalama şablonlarını kullanın

Döngüler, çapraz bağlantılar ve birden çok başlangıç noktası ile esnek zihin haritalarından yararlanın

Coggle sınırlamaları

Bir dalın parçalarına renk ekleyemiyorum

Coggle fiyatlandırması

Ücretsiz

Harika: Kullanıcı başına aylık 5 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coggle puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/6 (35+ yorum)

ClickUp ile Etkili Diyagramlar Oluşturun

Doğru Microsoft Visio alternatifini seçmek, gelişmiş otomasyon, gerçek zamanlı işbirliği veya bütçe dostu seçenekler gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Bu listedeki 12 aracın tümü benzersiz avantajlar sunarken, ClickUp, güçlü diyagram oluşturma yeteneklerini sağlam iş akışı yönetimi özellikleriyle birleştiren en çok yönlü çözüm olarak öne çıkıyor.

ClickUp Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları ve Otomasyonlar ile süreçleri sorunsuz bir şekilde görselleştirebilir, fikirler üretip beyin fırtınası yapabilir ve karmaşık iş akışlarını tek bir platformda kolaylaştırabilirsiniz. Diyagramlarınızı doğrudan görevlere bağlayarak eyleme geçirilebilir olmalarını sağlar ve hiçbir şeyin kaybolmamasını garanti eder.

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