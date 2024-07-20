excel'de En İyi 10 Ücretsiz Süreç Ş Akışı Şablonu & ClickUp

Daha akıllı çalışmak için, daha çok çalışmak yerine bir şablonla başlayın.

Yani, şekerli kurabiye hamurundaki her daireyi serbest elinizle çizmezsiniz, değil mi? Hayır!

Kalıp kullanıyorsunuz. 👩🏼‍🍳

Şablonlar benzer bir konsepti izler ve en iyi şablonlar iki anahtar özelliğe sahiptir:

Tamamen özelleştirilebilirler

Ve %100 ücretsiz

Hem pastayı hem de pastayı yemek gibi, değil mi? 🍪

Şablonlar, adımları planlarken değil, tüm proje süreci boyunca yükünüzü hafifleterek hayatınızı kolaylaştırmak ve değerli zamanınızdan tasarruf etmek için tasarlanmıştır.

Ayrıca, şablonlar konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız! En zor kısım, kullanım durumunuza, tercih ettiğiniz iş stiline, takımınızın boyutuna ve projenizin karmaşıklığına göre en değerli ş Akışı şablonunu bulmaktır.

Ancak, farklı iş akışları, çalışma stilleri ve deneyim düzeyleri için en sevdiğimiz 10 proje yönetimi şablonuyla size yardımcı olmak için buradayız. Takımın en yeni üyesi ya da herkesin en sevdiği yönetici olun, bu 10 ücretsiz iş akışı şablonu tam size göre.

excel ve ClickUp'ta 10 Proje Yönetimi Ş Akışı Şablonu

Özelleştirilebilir bir şablonla iş akışlarınızı yönetmek, müşteri yolculuklarını, organizasyon yapınızı, çalışanların işe alım sürecini, satış sürecini ve daha fazlasını haritalamak için tüm sektörlerdeki takımlar ve işletmeler için olmazsa olmaz bir adımdır.

Uygun iş akışı şablonu, özelleştirilebilir görev durumları, çoklu proje görünümleri, önceden oluşturulmuş bir yapı, özel alanlar, otomasyonlar ve daha fazlasını içeren kullanım durumunuza yönelik özelliklerle size destek olur.

Çok fazla özellik mi var gibi görünüyor? Evet, çünkü bir iş akışını planlamak karmaşık olabilir, ancak şablonlar bu zorlu görevi önemli ölçüde kolaylaştırabilir. ✨

İşte hemen hemen her takım ve süreç için 10 basit ve etkili ş Akışı şablonu — hem de tamamen ücretsiz. 😎💸

1. ClickUp tarafından basit Zihin Haritası Ş Akışı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Zihin Haritası şablonuyla iş akışınızı esnek bir diyagramda görselleştirin

Proje yönetimi iş akışları veya genel olarak diyagramlar konusunda yeniyseniz, zihin haritalarıyla başlayın!

Zihin haritaları hakkında kısa bir hatırlatma: Beyin fırtınasında da sıklıkla kullanılan zihin haritaları, merkezi bir konu veya nihai hedefle ilgili fikirleri keşfetmek için son derece görsel ve yaratıcı bir yöntemdir. Aile ağacındaki dallar veya örümcek ağındaki iplikler gibi, zihin haritaları belirli bir sırayla gerçekleşen görevler veya düğümler aracılığıyla bir süreçteki doğal ilerlemeyi gösterir. ♻️

ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun Basit Zihin Haritası iş akışı şablonu, takımın atanmış zihin haritası uzmanı olsanız bile, her deneyim seviyesindeki kullanıcılar için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Çalışma Alanınıza otomatik olarak uygulanan iki Özel Durum ve üç görünüm ile bu şablon, ClickUp'ta Zihin Haritası oluşturmanın ilk adımlarında size iki şekilde rehberlik eder:

Görev Modu : Alt görevleri detaylandırmak, : Alt görevleri detaylandırmak, görev ilişkilerini sağlamlaştırmak ve görev durumlarını göstermek için iş akışınızdaki görevlerin görsel bir temsilidir

Boş Mod: Bir fikri diğerine bağlayan ve daha sonra görevlere dönüştürülebilen düğümlerle zihin haritalamaya daha yaratıcı bir yaklaşım.

Bu şablonun en büyük avantajı, işleri hızlı bir şekilde ilerletmesidir. 💨

Her iki varyasyonda da başlangıç noktanız zaten oluşturulmuş olduğundan, bu Zihin Haritası şablonunu kolayca uyarlayarak her türlü iş akışı diyagramını oluşturabilirsiniz.

2. ClickUp'ın Yüzme Şeridi Akış Şeması Ş Akışı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yüzme Şeridi Akış Şeması şablonuyla Beyaz Tahtaları kullanarak iş akışlarınızdan en iyi şekilde yararlanın

İş akışı şablonunuzda biraz daha özgürlük mü arıyorsunuz? Sanal beyaz tahtada planlayın! ClickUp Beyaz Tahtalar, projenizi fikir aşamasından uygulamaya kadar taşıyabilecek, son derece görsel ve işbirliğine dayalı bir beyin fırtınası aracıdır.

Özellikle olası sonuçları karşılaştırırken veya iş akışı diyagramlarınızı sunarken, ClickUp'ın Swimlane Akış Şeması şablonu, sonsuz bir tuval üzerinde fikirleri çizmenize, taşımanıza, etiketlemenize ve birbirine bağlamanıza olanak tanır.

Not: ClickUp'taki ilk üç Beyaz Tahtanız ücretsizdir!

ClickUp Beyaz Tahtalar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? ClickUp'ın yeni favori özelliğinin tüm işbirliğine dayalı, yaratıcı ve tamamen özelleştirilebilir gücünü keşfedin.

3. ClickUp tarafından sunulan Kavram Haritalama Ş Akışı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kavram Haritalama Beyaz Tahta şablonuyla karmaşık kavramları yönetilebilir iş akışlarına bölün

Swimlane Akış Şeması şablonunu beğendiyseniz, ClickUp'ın Kavram Haritası şablonunuseveceksiniz!

Renk kodlu açıklama, her bağlantıda tanımlayıcılar ve tüm yeni Beyaz Tahta araçlarınızda gezinmenize yardımcı olacak ayrıntılı bir ClickUp Belgesi gibi özelliklere sahip bu şablon, kullanıcı akışlarını haritalamak ve iki fikir arasındaki ilişkileri belirlemek için ideal bir kaynaktır.

Şekilleri kolayca ekleyin ve Beyaz Tahta üzerinde hareket ettirin, önünüzdeki görevlerin karmaşıklığına göre iş akışınızın görünümünü ve hissini özelleştirin. Üyelere iş akışınızla ilgili mümkün olduğunca fazla bağlam sağlamak için panonuza bağlı renk, metin ve medyayı bile düzenleyin!

Beyaz Tahtanıza bağlantıları veya şekilleri kolayca taşıyın, düzenleyin ve ekleyin, şablonunuzu saniyeler içinde özelleştirin

Beyaz Tahta Kavram Haritanızı bir toplantıda sunun veya basit bir bağlantı aracılığıyla paylaşın ve bu şablonla deneyiminizi özelleştirilebilir olduğu kadar işbirliğine dayalı hale getirin.

4. ClickUp tarafından Grafik Tasarım Ş Akışı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın bu Grafik Tasarım şablonundaki önceden hazırlanmış çok sayıda listeyle her tasarım talebinin bir adım önünde olun

Çok adımlı grafik tasarım süreçlerini yönetmek söz konusu olduğunda, tutarlı bir yapı anahtardır. ClickUp'ın bu Grafik Tasarım şablonu, net zaman dilimleri belirlemek, dosyaları düzenlemek ve son teslim tarihlerinizi esnek bir Klasör içinde önceliklendirmek için birçok özellik ile donatılmıştır.

Ve "özelliklerle dolu" derken, bunu gerçekten kastediyoruz.

Bu grafik tasarım şablonunun hedefi, işlemleri kolaylaştırmak ve ilerlemenizi takip etmektir. İster serbest çalışan ister tam zamanlı tasarımcı olun, bu şablon 25 Özel Durum, beş Özel Alan, beş iş akışı görünümü ve her tasarım talebini takip etmek için bir otomasyon ile iş akışınızı özelleştirmenize olanak tanır. 🤩

ClickUp'ın Hiyerarşi altyapısı ile bu araçlarda gezinmek çok kolay! Önceden hazırlanmış Yeni İstekler, Aktif İstekler ve Müşteriler listelerini doldurarak başlayın, ardından şablonunuzun gerisini halletmesine izin verin.

5. ClickUp tarafından sunulan İçerik Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu, birden fazla takım, proje ve görevdeki içeriği kolayca yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu, içerik takımınızın iş akışı için olmazsa olmaz bir şablondur. İçerik hedeflerinizi izlemenize, içerikteki boşlukları bulmanıza, darboğazları belirlemenize ve takımın diğer üyeleriyle işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu ile, kuruluşunuzun tüm içeriğini yönetmek için kolayca birleşik bir sistem oluşturabilirsiniz. Bu, birden fazla kanalda içerik oluşturma, onaylama, yayınlama ve bakım süreçlerini kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, diğer takımlarla işbirliği yapmanıza olanak tanıyarak, herkesin gerektiğinde içeriğe görünürlük kazanmasını sağlar.

Ve dürüst olmak gerekirse, bir blog yazarı olarak bu şablonu çok seveceksiniz.

6. İşleri Tamamlama Ş Akışı Şablonu, ClickUp

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Getting Things Done şablonuyla güvenilir GTD yöntemini kullanarak takımın ilerlemesini sağlayın

David Allen'ın kişisel verimlilik için GTD metodolojisine dayanan ClickUp'ın Getting Things Done şablonu, büyük görevleri yönetilebilir eylem öğelerine ayırmak için mükemmel bir klasördür.

Bu güçlü şablonda, her türlü özelliği öğrenmenize yardımcı olacak kullanıcı dostu Yardım Belgesi ve GTD yöntemindeki her adım için bir tane olmak üzere yedi adet önceden oluşturulmuş Liste gibi birçok şey bulunmaktadır. 🙂

Planlama sürecinden karmaşık projelerin planlamasına kadar her şeyi kolaylaştırma esnekliği sunan GTD şablonu, ClickUp'ın Liste, Pano, Belgeler veya Takvim görünümleri gibi özelleştirilebilir görünümlerle bunu mümkün kılar.

GTD şablonu söz konusu olduğunda verimlilik çok önemlidir. Görev başlangıç tarihleri, son teslim tarihleri ve Özel Alanlar'daki değişikliklerle iş akışınızı devam ettirmek için dört otomasyona sahip olacaksınız.

Bu şablonu sevmemizin en büyük nedeni nedir? Sadece işi bitirmek değil, işi iyi bitirmek.

7. Excel'de İş Akışı Haritası Çalışma Sayfası Şablonu

via Microsoft 365

Süreç haritaları, mevcut iş akışlarını planlamak veya güncellemek için harika bir yoldur. Microsoft Excel için bu Süreç Haritası şablonunu sevmemizin nedeni, süreç verilerinizi otomatik olarak bir diyagram olarak haritalandırarak süreçteki adımları görselleştirmesidir.

Özellikle yeni iş akışlarını belgelendirirken, bu iş akışı diyagramı şablonu, süreci uygulamaya koyma zamanı geldiğinde nasıl görüneceğine dair bir fikir verecektir. Çünkü kabul edelim ki, bazen büyük fikirlerimiz her zaman planlandığı gibi gitmez, ancak Excel tablonuzu akış şemasına dönüştürerek potansiyel sorunları ortaya çıkmadan önceden tahmin edebilirsiniz.

Süreç haritaları konusunda yeniyseniz, bu şablon, iş akışı diyagramlarının temel öğelerini, her şeklin ne anlama geldiğini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını öğrenmenize yardımcı olacak adım adım bir kılavuz sunarak, gelecekte daha karmaşık diyagramları hızlı bir şekilde okuyup oluşturabilmenizi sağlar.

8. Excel'de Akış Şeması Ş Akışı Şablonu

via Microsoft 365

Bu Temel Akış Şeması şablonu, üzerinde listelenen diğer Microsoft şablonlarıyla benzer özellikleri paylaşır.

Eski Excel iş akışı yönetimi grafik şablonu gibi, bu kapsamlı iş akışı şablonu da elektronik tablonuza eklenen verilere göre otomatik olarak diyagramı oluşturur. Ayrıca, yukarıdaki şablonda olduğu gibi akış şeması SSS'lerinin ve ipuçlarının adım adım dökümünü de bulabilirsiniz. Ancak süreç haritası şablonundan farklı olarak, bu kaynak size işlevler arası takımlar, organizasyon şemaları ve temel iş süreçleri için ek diyagram düzenleri seçeneği sunar.

Bonus: Mimarlar için Proje Yönetimi Yazılımı

via Microsoft 365

9. Excel'de SmartArt Akış Şeması Ş Akışı Şablonu

via Microsoft 365

Microsoft Excel'in SmartArt Akış Grafiği şablonu, bir şablondan çok, Excel'e ekleyebileceğiniz düzenlenebilir grafiklerin talimat içeren bir listesidir.

Ekle sekmesinden erişilebilen SmartArt düzenleri, özelleştirilebilir renk kodlu grafiklerle iş akışı dizilerini planlamanıza yardımcı olur, böylece Microsoft Excel'de diyagramınızı oluştururken metin, şekil ve biçim ekleyebilirsiniz.

10. ClickUp'ın Sosyal Medya Stratejisi Ş Akışı Şablonu

ClickUp aracılığıyla

Sosyal medya kampanyalarınızı ve gönderilerinizi koordine etmeniz mi gerekiyor? ClickUp'ın Sosyal Medya Stratejisi İş Akışı Şablonu ile görevleri kolayca takip edebilir, müşteri sorularını yanıtlayabilir ve her kampanyanın ilerlemesini izleyebilirsiniz. Şablon, önemli hiçbir şeyi kaçırmamanız için yerleşik kontrol listeleri, hatırlatıcılar, son tarihler ve bildirimlerle birlikte gelir.

Bu iş akışı şablonu ile sosyal medya iş akışınızı kolayca optimize edebilir ve görevlerinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, sosyal medya etkinlikleri konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için takım üyeleri arasında işbirliği yapılmasına da olanak tanır. Sosyal medya stratejinizi kolaylaştırmak için bu iş akışı şablonunu bugün deneyin.

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Süreç Ş Akışı Nasıl Oluşturulur?

Anladınız işte, ş akışı şablonları çok büyük bir varlıktır! Ancak şablonunuz, uygulandığı proje yönetimi platformu kadar güçlüdür. Bu nedenle, mükemmel yazılımı bulmak, doğru şablonu bulmak kadar önemlidir.

Ve bu arama ClickUp ile sona erer. 🏆

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, iş akışlarınızı planlamak, görselleştirmek ve üzerinde işbirliği yapmak için güçlü araçlarla işlerinizi tek bir merkezi hub'da bir araya getiren hepsi bir arada verimlilik aracıdır. Zengin özelliklerinin yanı sıra, ClickUp , herhangi bir süreci düzenlemek, önceliklendirmek ve kolaylaştırmak için 1.000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce özelleştirilebilir şablon sunar.

En iyi proje planlama araçları arasında neler var? ClickUp Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları!

ClickUp'ın sürükle ve bırak arayüzü ile Zihin Haritanızdaki düğümleri kolayca ayarlayabilir ve yeniden düzenleyerek görev bağımlılıklarını, ilişkileri ve çok adımlı dizileri gösterebilirsiniz.

ClickUp'ta projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin, en iyi görsel taslağı elde edin

ClickUp Zihin Haritalarını iş akışı planlama sürecinde bu kadar kullanışlı kılan özelliklerden biri, yeni fikirler üretmek için Görev Modu veya Boş Mod seçeneğidir. Boş Mod, düşüncelerinizi yeni bir kağıda çizmek gibi, diyagramınıza hızlı bir şekilde adımlar, fikirler ve metinler ekleyebileceğiniz temiz bir yüzey sağlar.

Boş Mod ile ClickUp'ta Zihin Haritanızı sıfırdan özelleştirin

Ancak Zihin Haritaları, ClickUp'ta bir iş akışı diyagramı oluşturmanın tek yolu değildir; ClickUp'taki Beyaz Tahtaları kullanarak da herhangi bir süreci planlayabilirsiniz!

Diğer ücretsiz proje yönetimi araçları beyaz tahta işlevselliği için entegrasyonlar sunarken, ClickUp kendi Beyaz Tahta platformunu şirket içinde geliştiren birkaç araçtan biridir. Bu, entegrasyon, eklenti veya yükseltme gerekmediği anlamına gelir. 🙌🏼

ClickUp Beyaz Tahtalarında mükemmel iş akışını oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı ve işbirliği özelliklerine erişin

ClickUp'taki Beyaz Tahtalar, fikirlerinizi ortaya çıktığı anda hayata geçirmenin en hızlı, en kolay ve en işbirliğine dayalı yoludur. Ayrıca, bağlantılardan resimlere, gömülü medyaya, görevlere, belgelere ve daha fazlasına kadar hemen hemen her şeyi yönetebilecek kadar esnektir. Ve en iyisi, panonuzdaki herhangi bir şekli eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Şekilleri ClickUp Beyaz Tahtanızda görevlere dönüştürerek akış şemanızı anında uygulamaya başlayın

Bonus: Akış Şeması Araçları

İş Akışınızı Optimize Etmek için Ş Akışı Şablonu Kullanın

Sıfırdan bir Agile iş akışı oluşturuyor veya onay iş akışlarınızı güncelliyorsanız, proje yönetimi şablonları zaman kazanmak ve en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmamak için başvurabileceğiniz kaynaklardır.

Bu 10 şablon, iş akışınızı harekete geçirmekle kalmayacak, aynı zamanda ürünleri en iyi şekilde teslim etmenize de yardımcı olacaktır. İş akışlarınızı bir üst seviyeye taşımak için hala ekstra bir avantaj mı arıyorsunuz? ClickUp'tan başka bir yere bakmayın.

ClickUp'a kaydolun ve sınırsız görev, ClickUp Belgeleri, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasına tamamen ücretsiz olarak erişin.