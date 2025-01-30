serbest çalışanlar için en iyi 10 proje yönetimi yazılımı 2025

Serbest çalışan olarak çalışmak çoğu durumda tam bir mutluluktur. Ancak, tüm müşterilerinizi ve serbest projelerinizi yönetmek için bir sisteminiz yoksa, kendinizi birçok hayal kırıklığına ve muhtemelen kaçırılan teslim tarihlerine hazırlıyorsunuz demektir.
Ama bunu zaten biliyorsunuz. Bu yüzden serbest çalışanlar için en iyi proje yönetimi yazılımını arıyorsunuz. Şanslısınız, bugün serbest çalışanlar için 10 serbest proje yönetimi yazılımını inceliyoruz.
Bu araçlar, birden fazla müşteriyi yönetmenize, projeleri planlamanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olabilir. Ancak ayrıntılara girmeden önce, bazı şeyleri netleştirelim:
Serbest çalışanlar için proje yönetimi araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Maliyet, bir serbest proje yönetim aracına karar vermeden önce dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biridir. Sonuçta, büyük olasılıkla tek başınıza çalışıyorsunuz ve genel giderlerinizi düşük tutmak istiyorsunuz.
Ancak, birçok proje yönetimi yazılımına ücretsiz olarak erişebileceğiniz için bu büyük bir sorun olmayacaktır.
(İPUCU: Bu listedeki ilk araç ücretsizdir ve temel proje yönetimi özellikleriyle doludur. )
Kalite 1: Çoklu görünüm
Proje kapsamınızı ve zaman çizelgelerinizi kolayca planlayabileceğiniz bir proje yönetimi yazılımı istiyorsunuz. Seçeceğiniz araç, ClickUp'ın Kanban Görünümü, takvim, liste ve görev görünümleri gibi birçok görünüm seçeneğine sahip olmalıdır.
Kalite 2: İlerleme izleme
Serbest çalışanlar, müşterilerin projenizin ilerlemesini görmekten hoşlandığını bilir. Bu nedenle, projenizin ilerlemesini paylaşmanın kolay olduğu bir araç kullanmak en iyisidir.
Serbest çalışanlar için proje yönetimi yazılımınız, tüm müşterileriniz için ilerlemenizi haritalamak için bir raporlama özelliğine sahip olmalıdır. Bunları belirli portföylere ayırmak, düzenli kalmanıza yardımcı olur.
Kalite 3: Özelleştirilebilir ve işbirliğine uygun
Gerçekçi olalım: serbest çalışanlar benzersizdir ve birçok farklı türde projeyle uğraşırlar. Serbest çalışanlar için özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen ve özelleştirilebilen bir proje yönetimi yazılımı kullanmak önemlidir.
Daha da önemlisi, proje gösterge panelinize ekstra bir üye veya müşteri eklemeniz gerektiğinde, seçtiğiniz aracın birden fazla üyeyi desteklemesi gerekir. Ancak her şeyden önce, serbest çalışanlar için en iyi proje yönetimi yazılımı, kurulumu ve kullanımı kolay olmalıdır.
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, serbest çalışanlar için proje yönetimi için dikkate alınabilecek 10 araca göz atalım.
En İyi 10 Serbest Çalışanlar için Proje Yönetimi Yazılımı
1. ClickUp
ClickUp'ı serbest çalışanlar için en iyi proje yönetimi olarak listelememizin iyi bir nedeni var. Öncelikle, ClickUp, bir serbest çalışan olarak ihtiyaç duyabileceğiniz tüm temel özellikleri içeren ücretsiz bir plana sahiptir.
ClickUp üç şey vaat ediyor: Planlama, işbirliği ve projelerin izlenmesi. Bu kullanışlı proje yönetimi yazılımı, Gantt, liste, takvim, Pano ve Box dahil olmak üzere birden fazla görünüme erişim sağlar. Ayrıca, ClickUp'ın 10'dan fazla görünümünden herhangi birinden daha kişiselleştirilmiş bir görünüm oluşturabilirsiniz.
ClickUp ile, proje gösterge paneli içinde müşterilerle gerçek zamanlı olarak sohbet edebilirsiniz. Müşteriler @ yorumları aracılığıyla yorum bırakabilir veya değişiklikler atayabilir. Görüntüler, belgeler veya kod dosyaları gibi ek dosyaları ClickUp içinde paylaşabilirsiniz.
Gerçek zamanlı bildirimler ve her şeye kolayca erişebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz merkezi bir platform sayesinde hiçbir şeyi kaçırmazsınız.
ClickUp özellikleri
- Görevleri acil, yüksek, normal veya düşük önceliklere göre düzenlemek için öncelikler
- Kimin neye erişebileceğini kontrol etmek için izin ve erişim hakları
- Daha işbirliği içinde çalışmak için görüntü dosyalarına yorumlar atayın ve açıklamalar bırakın
- ClickUp Belirli bir zaman diliminde tamamlamak istediklerinizi tanımlamak için hedefler
- ClickUp Zihin Haritaları, proje fikirleri için beyin fırtınası yapmak ve müşterinin görüşlerini almak için
ClickUp'ın artıları
- Hızlı bir başlangıç için bir sürü ücretsiz proje şablonu
- Tüm müşterileriniz için bilgileri düzenlemek ve paylaşmak için işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri
- Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira vb. ile güçlü entegrasyonlar.
- Bir projeye ne kadar zaman harcadığınızı ölçmek için global zaman takibi özelliği
- Hareket halindeyken projeleri yönetmek için kullanışlı bir mobil uygulama
ClickUp'ın dezavantajları
- Geniş özellik aralığı kafa karıştırıcı olabilir
- Arama özellikleri daha hızlı olabilir (yakında güncelleme gelecek! 😉)
ClickUp fiyatlandırma
ClickUp, aşağıdaki gibi ücretsiz, zengin özelliklere sahip bir plan ve uygun fiyatlı premium planlar sunar:
- Sınırsız: Aylık üye başına 7 dolar
- İş: Üye başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Fiyat talep üzerine verilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Monday. com
Freelancerlar için bir proje yönetimi çözümü arıyorsanız, Monday'i mutlaka duymuşsunuzdur. Bu proje yönetimi yazılımı, çok sayıda müşterisi veya karmaşık projeleri olan freelancerlar için sağlam ve yaygın bir seçimdir.
Monday, proje verilerinin kullanılması, işbirliği ve kapsamlı proje izlemeye odaklanmaktadır.
Monday. com özellikleri
- Kanban, takvim, liste ve grafik görünümleri
- Premium planlarda iş yükü otomasyonu
- Gizli panolar ve belgeler
- Son derece özelleştirilebilir proje gösterge panelleri ve iş akışları
- Görev durumundaki değişikliklere ilişkin bildirimler
Moday. com artıları
- serbest çalışanlar için 200'den fazla şablon
- Android ve iOS uygulamaları ile hareket halindeyken serbest proje görevlerini planlayın ve izleyin
- Her görev panosu için bir proje gösterge paneli oluşturabilir veya birden fazla panoyu birleştirebilirsiniz
- Proje ilerlemesini izlemek için dönüm noktaları
- Diğer popüler araçlarla gelişmiş entegrasyonlar
Moday. com eksileri
- Çok sınırlı bir ücretsiz plan (ücretsiz planda sadece 3 Kanban panosu ve 2 takım üyesi)
- Premium planlar, incelediğimiz çoğu araca kıyasla oldukça pahalıdır
- Çok düzeyli izinler yalnızca kurumsal planda mevcuttur
- Başlangıçta karmaşık görünebilir
Moday. com fiyatlandırma
Monday. com, aşağıda gösterildiği gibi ücretsiz bir plan ve dört ücretli plan sunmaktadır:
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 dolar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 dolar
- Enterprise planı: Talep üzerine mevcuttur
Moday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)
Monday.com alternatiflerini inceleyin!
3. Trello
Herhangi bir serbest çalışanla kanban panolarından bahsederseniz, akıllarına hemen Trello gelir. Bu proje yönetimi yazılımı, esas olarak Kanban panolarında çalışır. Trello, projeleri panolarda görselleştirmeyi seven serbest çalışanlar için mükemmel bir seçimdir.
Trello özellikleri
- Proje görevlerini ayrıştırmak ve düzenlemek için panolar, listeler ve kartlar
- Ş Akışlarını basitleştiren otomasyon
- Çoğu proje yönetimi fonksiyonu için şablonlar
- Projeyi, son teslim tarihlerini, görevleri ve dönüm noktalarını görselleştirmek için merkezi gösterge paneli
- Fonksiyonelliği genişletmek için eklentiler
Trello'nun artıları
- En iyi Kanban panosu görünümleri
- Güvenilir sürükle ve bırak fonksiyonu
- Çok sayıda özelleştirme seçeneği
- Ücretsiz planda sınırsız kullanıcı
- Sınırsız depolama
Trello'nun dezavantajları
- Ücretsiz planda sadece 10 pano
- Ek dosyalar için sınırlı dosya boyutu sınırları
- Ücretsiz planda diğer işbirlikçilere görev atayamazsınız
- Yerel zaman takibi yok
- Başlaması zor
Trello fiyatlandırması
Trello, sonsuza kadar ücretsiz bir plan ve üç ücretli plan ile birlikte gelir.
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 dolar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)
Trello alternatiflerine göz atın!
4. Asana
Asana, özellikle serbest çalışanlara yönelik olmasa da, güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bununla birlikte, karmaşık projeleri yönetmek için fazla özelliği olmayan bir araç arıyorsanız, Asana mükemmel bir seçimdir.
Asana ile projeleri pano, zaman çizelgesi ve liste görünümünde görselleştirebilirsiniz. Bu proje yönetimi uygulaması, örneğin son teslim tarihlerini otomatik olarak ayarlayarak görev yönetimini otomatikleştirmenize de yardımcı olabilir.
Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!
Asana özellikleri
- Proje taleplerini istemek ve göndermek için formlar
- Tamamlamanız gerekenleri ve ne zaman tamamlamanız gerektiğini açıklayan hedefler
- Tüm proje işlerinizi planlamak için görevler ve alt görevler
- İlerlemeyi görselleştirme ve müşterilerle paylaşma dönüm noktaları
- Projeleri düzenli tutmak için bölümler
- Tüm projelere kuşbakışı görünüm için gösterge panelleri ve özelleştirilmiş grafikler
- Kimin neye erişeceğini tanımlamak için izin ve gizlilik kontrolleri
Asana'nın artıları
- Ücretsiz planda birçok özellik
- slack, Google Takvim, Harvest, DropBox, Google Drive gibi güçlü araçlarla 200'den fazla entegrasyon
- Profesyonel ancak sezgisel ve kullanımı kolay
Asana'nın dezavantajları
- Ücretli planlar biraz pahalıdır
- Kullanımı biraz zor olabilir
Asana fiyatlandırması
Asana, aşağıda gösterildiği gibi ücretsiz bir plan ve iki ücretli plana sahiptir.
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5 (11.000'den fazla yorum)
Asana alternatiflerini inceleyin!
5. Notion
Notion, öncelikle bir not alma aracı olarak görülebilir, ancak aynı zamanda serbest çalışanlar için bir görev yönetimi uygulaması olarak da kullanılabilir. Notion, not alma ve dokümantasyon özellikleri nedeniyle, örneğin serbest yazarlar gibi yaratıcı alanda çalışan serbest çalışanlar için en uygun uygulamadır.
Bu listede yer alan birkaç sağlam ücretsiz proje yönetimi yazılımından biridir.
Notion özellikleri
- Not alma ve dokümantasyon yetenekleri
- Projeleri görselleştirmek için pano, liste ve takvim görünümleri
- Proje yönetimi aracında görevleri planlarken zengin içerik ekleyin
- Görevlere ve projelere hızlı erişim için filtreler
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Durum değişiklikleri, görevlerin tamamlanması ve yorumlar hakkında bildirimler
Notion'un artıları
- Başlamanıza yardımcı olacak çok sayıda topluluk şablonu
- Basit kullanıcı arayüzü
- SOC2 uyumluluğu ve SAML tek oturum açma sayesinde güvenli
- Ayrıntılı rol ve izin düzeyleri
- Projeler, görevler ve diğer ayrıntılar dahil olmak üzere çalışma alanını dışa aktarın
Notion'un dezavantajları
- Sınırlı proje ve görev yönetimi özellikleri
- Pahalı premium planlar
Notion fiyatlandırması
Notion'un ücretsiz bir planı ve aşağıdaki gibi üç premium planı vardır:
- Plus: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 dolar
- Enterprise: fiyatlandırma istek üzerine verilir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
Notion alternatiflerine göz atın!
6. Hive
Hive, görev yönetimi ve toplantı yönetimi araçlarını bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir proje yönetimi uygulamasıdır. Bu proje yönetimi aracı, özel şablonları ve ayrıntılı zaman takibi fonksiyonları ile de kullanımı kolaydır.
Hive özellikleri
- Projenizi planlamak ve görselleştirmek için çoklu görünümler (Gantt, tablo, takvim, kanban, portföy)
- Proje yönetimi şablonları
- Zaman Takibi
- İşbirliğine dayalı notlar
- Proje taleplerini toplamak ve göndermek için paylaşılabilir formlar
- Uygulama içi takvim
Hive'ın avantajları
- Sektörün önde gelen araçlarıyla güçlü entegrasyonlar
- Yerel gerçek zamanlı sohbetler
- Sınırsız proje
- Sınırsız ortak toplantı notları
- Proje yönetimi uygulamasında özel emojiler
Hive'ın dezavantajları
- Bazıları mobil proje yönetimi uygulamasının yavaş olduğunu bildiriyor
- Kullanıcılar, ihtiyaçları için biraz pahalı bulabilirler
Hive fiyatlandırması
Hive üç planla sunulmaktadır; biri ücretsiz, ikisi ücretlidir.
- Solo: 0 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma sadece talep üzerine verilir
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)
Bonus: Serbest çalışanlar için zaman takibi yazılımı!
7. Todoist
Todoist, kişisel ve iş görevleri için popüler bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bir görev yöneticisi olarak Todoist, basitlik, organizasyon ve eksiksiz proje yönetimi için tüm serbest işlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.
Ayrıca, Todoist doğal dil ayrıştırma ve yinelenen görevler işlevselliği ile görev girişini basitleştirir. Örneğin, "yarın XYZ görevini tamamla" yazarsanız, Todoist yarının tarihini tanır ve bir bildirim hatırlatıcısı ayarlar.
Dahası, tüm görevleriniz zihinsel yükünüzü hafifletmek için otomatik olarak ilgili kategorilere (bugün, yakında veya özel bir filtre görünümü) ayrılır. Bu şekilde, uygulama yalnızca şu anda odaklanmanız gerekenleri gösterir.
Ayrıca, müşterileri ve diğer işbirlikçileri yorumlarda bir projeyi tartışmaya davet edebilir ve proje gösterge panelinizi veya belirli görevleri paylaşabilirsiniz.
Todoist özellikleri
- Birden fazla projedeki tüm görevleriniz için öncelik derecelendirmesi
- Planlama ve ilerleme kontrollerini basitleştiren alt görevler
- Proje şablonları
- Todoist'in işlevselliğini genişletmek için uzantılar ve bileşenler
- Zaman hassasiyeti olan görevler için hatırlatıcılar
- İşbirlikçiler yorum yaptığında, bir görevi tamamladığında veya yorum bıraktığında sizi uyaran bildirimler
- Kanban tarzı panolar ve takvim akışı görünümleri
- E-postalarınızı Todoist'e görev olarak iletin
- İlerlemeyi izlemek için etkinlik geçmişi
Todoist'in artıları
- 70'den fazla araçla entegrasyon
- Güçlü yönlere ve özelliklere dayalı verimlilik önerileri
- Önemli görevlere ve projelere hızlıca erişmek için favoriler
- Hızlı arama için etiketler ve filtreler
- Kişiliğinize ve tarzınıza uygun 10'dan fazla renk seçeneği
Todoist'in dezavantajları
- Sınırlı ücretsiz sürüm (proje başına en fazla 5 kullanıcı alabilirsiniz)
- Bildirimler tekrarlayıcı ve can sıkıcı olabilir
- Kullanıcı rollerine erişmek için ödeme yapmanız gerekir
Todoist fiyatlandırması
Todoist'in üç planı vardır:
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 6 dolar
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.900+ yorum)
Todoist alternatiflerine göz atın!
8. Basecamp
Basecamp, çevrimiçi bir işbirliği ve proje yönetimi aracıdır. Bu listede ücretsiz planı olmayan tek araçtır. Ancak, ücretli planlar serbest çalışanların istediği temel proje yönetimi özelliklerine sahiptir.
Çoğu serbest çalışan için Basecamp merkezi, kullanımı kolay ve birçok entegrasyonu desteklemektedir.
Basecamp özellikleri
- Tüm projeleriniz, programlarınız ve görevleriniz için tek sayfalık gösterge paneli
- Müşteriler ve diğer işbirlikçilerle iletişimi kolaylaştırmak için mesajlar ve gerçek zamanlı sohbetler
- Son teslim tarihleri ve bildirim hatırlatıcıları ile birlikte yapılacaklar listesi
- Birden fazla projeye hızlı görsel erişim için Kanban görünümleri
- Notion, DropBox ve daha fazlası için bulut dosya desteği
Basecamp'ın avantajları
- Zengin özellikler
- Depolama sınırı yok
- Proje ilerlemesi hakkında günlük özet e-postaları
Basecamp'ın dezavantajları
- Ücretsiz sürüm yok
- Sınırlı entegrasyonlar
- Bir üründen diğerine geçmek, görevleri tamamlamak için oldukça yorucu olabilir
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp, kullanıcı başına aylık 11 dolar fiyatla sunulmaktadır
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (14.000+ yorum)
Basecamp alternatiflerine göz atın!
9. nTask
Serbest çalışanlar olarak nTask'ı çekici kılan şeylerden biri, sadece 3 $ 'dan başlayan uygun fiyatlı ücretli planlarıdır. Ücretsiz planı seçseniz bile, nTask birçok temel görev yönetimi özelliği sunar. Ne yazık ki, bu listedeki diğer proje yönetimi uygulamalarına kıyasla, nTask ücretsiz planında Kanban panolarına sahip değildir.
nTask, serbest projeler için kullanımı kolaydır ve ücretli planlar, ekleyebileceğiniz takım üye sayısını sınırlamaz.
nTask özellikleri
- Sürükle ve bırak Kanban panoları
- Kolay planlama ve proje görselleştirme için önceden oluşturulmuş Kanban panosu şablonları
- Öncelik derecelendirme ve görev durumları
- Görevlere birden fazla atanan kişi ve işbirlikçi
- Görevler hakkında yorum yapın
- Alt görevler ve görev bağımlılıkları
- Müşterilerle gerçek zamanlı iletişim için takım sohbeti
- Görev süresini izlemek için otomatik zamanlayıcı
- Müşterinin talimatlarını hızlı bir şekilde kaydetmek için toplantı gündemi ve tartışma
nTask'ın avantajları
- Projeleri yönetmek için kapsamlı görev ve proje yönetimi araçları
- Yapılacakları yönetmek için kontrol listesi biçimi
- Kurulumu ve kullanımı kolay
- Güçlü ilerleme raporları
nTask'ın dezavantajları
- Ücretsiz planında kanban panosu yoktur
- Güçlü bir internet bağlantısı olsa bile bazen yavaş yüklenebilir
nTask fiyatlandırması
nTask'ın ücretsiz bir planı ve üç başka premium planı vardır.
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- Enterprise: Talep üzerine mevcuttur
nTask puanları ve yorumları
- G2:4. 4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)
Bonus: Evden çalışmak için en iyi araçlar!
10. TickTick
TickTick bir kontrol listesi, görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bu görev yönetimi aracı basit olabilir, ancak birkaç düzenli müşterisi olan serbest çalışanlar için mükemmel bir şekilde işleyebilir.
Uygulamanın basit arayüzü, projelerinize tereddüt veya gecikme olmadan hızlı bir şekilde başlamanızı sağlar. TickTick'in takvimi, uygulamanın en güçlü özelliklerinden biridir. Özellikle, takvimi size uygun olan şekilde günlük, haftalık ve aylık olmak üzere beş farklı modda görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca, tek bir tıklama ile işaretlenen öğeleri ve yapılacaklar listelerini müşterileriniz ve diğer işbirlikçilerinizle paylaşabilirsiniz. Proje yönetimi araçları açısından, TickTick bir yapılacaklar listesi uygulaması olarak daha iyi işler.
TickTick özellikleri
- Proje görevlerinizi müşteriye veya konuya göre kategorize etmek için etiketler
- Tüm görevleriniz ve projeleriniz için özelleştirilmiş hatırlatıcılar
- Aşağıdakiler dahil 10'dan fazla platformda senkronizasyon
- Sesli girişler (yapılacaklar listeniz için)
- Müşterilerin e-postalarını birkaç tıklamayla görevlere dönüştürün
- Görevleri klasörler, listeler halinde düzenleyin, öğeleri kontrol edin ve görevler atayın
- Projeye odaklanmanızı sağlayan Pomodoro zamanlayıcı
TickTick'in artıları
- Ücretli sürüm, bu listedeki çoğu araca kıyasla nispeten uygun fiyatlıdır
- Sürükleyici ve kullanımı kolay arayüz
- Yineleyen görevleri planlama özelliği, iş yükünüzü hafifletebilir
- Özel filtreler ve öncelik seviyeleri özelleştirme
- Evden çalışırken bile odaklanmanızı artıran beyaz gürültü fonksiyonu
- İlerlemeyi belirlemek için liste ve etkinlik geçmişi, özet ve istatistikler
- Doğal dil tarihlerini ayrıştırır
TickTick'in dezavantajları
- Ücretsiz sürümde can sıkıcı pop-up'lar
- Proje yönetimi yazılımları için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Tick Tick'in basitliği, özellikle birçok proje veya müşteri ile çalışırken proje yönetimi yazılımı için gerekli olan sağlamlığı feda eder
TickTick fiyatlandırması
- TickTick, yıllık 27,99 $'dan başlayan ücretsiz ve premium planlar sunar.
TickTick puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
ClickUp: İhtiyacınız Olan Tek Serbest Çalışan Proje Yönetimi Aracı
Bir serbest çalışan olarak, serbest çalışmanın getirdiği görevleri ve iş yükünü yerine getirmek için basit ama sağlam bir şeye ihtiyacınız vardır. Ayrıca verimliliğinizi artırmak ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak istersiniz.
ClickUp, tüm serbest işleriniz için güvenilir bir ortak haline gelmek için adım atabilir.
Örneğin, serbest yazarlar ClickUp Dokümanlar ve ClickUp'ın Google Drive, Gmail ve Slack ile yerel entegrasyonlarını takdir edeceklerdir. Tersine, serbest geliştiriciler ClickUp'ın Jira ve diğer geliştirici araçlarıyla ne kadar kolay entegre olduğunu seveceklerdir.
ClickUp ile müşterileri, projeleri ve diğer sayısız serbest çalışma görevlerini yönetmek için gereken tüm özelliklere erişebilirsiniz.