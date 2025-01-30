serbest çalışanlar için en iyi 10 proje yönetimi yazılımı 2025

Serbest çalışan olarak çalışmak çoğu durumda tam bir mutluluktur. Ancak, tüm müşterilerinizi ve serbest projelerinizi yönetmek için bir sisteminiz yoksa, kendinizi birçok hayal kırıklığına ve muhtemelen kaçırılan teslim tarihlerine hazırlıyorsunuz demektir.

Ama bunu zaten biliyorsunuz. Bu yüzden serbest çalışanlar için en iyi proje yönetimi yazılımını arıyorsunuz. Şanslısınız, bugün serbest çalışanlar için 10 serbest proje yönetimi yazılımını inceliyoruz.

Bu araçlar, birden fazla müşteriyi yönetmenize, projeleri planlamanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olabilir. Ancak ayrıntılara girmeden önce, bazı şeyleri netleştirelim:

Maliyet, bir serbest proje yönetim aracına karar vermeden önce dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biridir. Sonuçta, büyük olasılıkla tek başınıza çalışıyorsunuz ve genel giderlerinizi düşük tutmak istiyorsunuz.

Ancak, birçok proje yönetimi yazılımına ücretsiz olarak erişebileceğiniz için bu büyük bir sorun olmayacaktır.

(İPUCU: Bu listedeki ilk araç ücretsizdir ve temel proje yönetimi özellikleriyle doludur. )

Kalite 1: Çoklu görünüm

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

Proje kapsamınızı ve zaman çizelgelerinizi kolayca planlayabileceğiniz bir proje yönetimi yazılımı istiyorsunuz. Seçeceğiniz araç, ClickUp'ın Kanban Görünümü, takvim, liste ve görev görünümleri gibi birçok görünüm seçeneğine sahip olmalıdır.

Kalite 2: İlerleme izleme

ClickUp'taki Portföy bileşeni ile uyumlu girişimlerin nasıl ilerlediğine dair üst düzey bir genel bakış elde edin

Serbest çalışanlar, müşterilerin projenizin ilerlemesini görmekten hoşlandığını bilir. Bu nedenle, projenizin ilerlemesini paylaşmanın kolay olduğu bir araç kullanmak en iyisidir.

Serbest çalışanlar için proje yönetimi yazılımınız, tüm müşterileriniz için ilerlemenizi haritalamak için bir raporlama özelliğine sahip olmalıdır. Bunları belirli portföylere ayırmak, düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Kalite 3: Özelleştirilebilir ve işbirliğine uygun

Tüm işlerinize genel bir bakış elde etmek için ClickUp'ta özel gösterge panelleri oluşturun

Gerçekçi olalım: serbest çalışanlar benzersizdir ve birçok farklı türde projeyle uğraşırlar. Serbest çalışanlar için özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen ve özelleştirilebilen bir proje yönetimi yazılımı kullanmak önemlidir.

Daha da önemlisi, proje gösterge panelinize ekstra bir üye veya müşteri eklemeniz gerektiğinde, seçtiğiniz aracın birden fazla üyeyi desteklemesi gerekir. Ancak her şeyden önce, serbest çalışanlar için en iyi proje yönetimi yazılımı, kurulumu ve kullanımı kolay olmalıdır.

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, serbest çalışanlar için proje yönetimi için dikkate alınabilecek 10 araca göz atalım.

En İyi 10 Serbest Çalışanlar için Proje Yönetimi Yazılımı

ClickUp Beyaz Tahta özelliği ile fikirlerinizi görevlere dönüştürün

ClickUp'ı serbest çalışanlar için en iyi proje yönetimi olarak listelememizin iyi bir nedeni var. Öncelikle, ClickUp, bir serbest çalışan olarak ihtiyaç duyabileceğiniz tüm temel özellikleri içeren ücretsiz bir plana sahiptir.

ClickUp üç şey vaat ediyor: Planlama, işbirliği ve projelerin izlenmesi. Bu kullanışlı proje yönetimi yazılımı, Gantt, liste, takvim, Pano ve Box dahil olmak üzere birden fazla görünüme erişim sağlar. Ayrıca, ClickUp'ın 10'dan fazla görünümünden herhangi birinden daha kişiselleştirilmiş bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Yorumları ClickUp görevlerine dönüştürün veya bunları atayarak düşünceleri anında eylem öğelerine dönüştürün

ClickUp ile, proje gösterge paneli içinde müşterilerle gerçek zamanlı olarak sohbet edebilirsiniz. Müşteriler @ yorumları aracılığıyla yorum bırakabilir veya değişiklikler atayabilir. Görüntüler, belgeler veya kod dosyaları gibi ek dosyaları ClickUp içinde paylaşabilirsiniz.

Gerçek zamanlı bildirimler ve her şeye kolayca erişebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz merkezi bir platform sayesinde hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

ClickUp özellikleri

Görevleri acil, yüksek, normal veya düşük önceliklere göre düzenlemek için öncelikler

Kimin neye erişebileceğini kontrol etmek için izin ve erişim hakları

Daha işbirliği içinde çalışmak için görüntü dosyalarına yorumlar atayın ve açıklamalar bırakın

ClickUp Belirli bir zaman diliminde tamamlamak istediklerinizi tanımlamak için hedefler

ClickUp Zihin Haritaları , proje fikirleri için beyin fırtınası yapmak ve müşterinin görüşlerini almak için

ClickUp'ın artıları

ClickUp'ın dezavantajları

Geniş özellik aralığı kafa karıştırıcı olabilir

Arama özellikleri daha hızlı olabilir (yakında güncelleme gelecek! 😉)

ClickUp fiyatlandırma

ClickUp, aşağıdaki gibi ücretsiz, zengin özelliklere sahip bir plan ve uygun fiyatlı premium planlar sunar:

Sınırsız : Aylık üye başına 7 dolar

İş : Üye başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyat talep üzerine verilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Monday. com

Monday'in Pano Görünümü, kart görüntüleme ayrıntılarını özelleştirebilir ve gruplara ayrılabilir

Freelancerlar için bir proje yönetimi çözümü arıyorsanız, Monday'i mutlaka duymuşsunuzdur. Bu proje yönetimi yazılımı, çok sayıda müşterisi veya karmaşık projeleri olan freelancerlar için sağlam ve yaygın bir seçimdir.

Monday, proje verilerinin kullanılması, işbirliği ve kapsamlı proje izlemeye odaklanmaktadır.

Monday. com özellikleri

Kanban, takvim, liste ve grafik görünümleri

Premium planlarda iş yükü otomasyonu

Gizli panolar ve belgeler

Son derece özelleştirilebilir proje gösterge panelleri ve iş akışları

Görev durumundaki değişikliklere ilişkin bildirimler

Moday. com artıları

serbest çalışanlar için 200'den fazla şablon

Android ve iOS uygulamaları ile hareket halindeyken serbest proje görevlerini planlayın ve izleyin

Her görev panosu için bir proje gösterge paneli oluşturabilir veya birden fazla panoyu birleştirebilirsiniz

Proje ilerlemesini izlemek için dönüm noktaları

Diğer popüler araçlarla gelişmiş entegrasyonlar

Moday. com eksileri

Çok sınırlı bir ücretsiz plan (ücretsiz planda sadece 3 Kanban panosu ve 2 takım üyesi)

Premium planlar, incelediğimiz çoğu araca kıyasla oldukça pahalıdır

Çok düzeyli izinler yalnızca kurumsal planda mevcuttur

Başlangıçta karmaşık görünebilir

Moday. com fiyatlandırma

Monday. com, aşağıda gösterildiği gibi ücretsiz bir plan ve dört ücretli plan sunmaktadır:

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 dolar

Enterprise planı: Talep üzerine mevcuttur

Moday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Monday.com alternatiflerini inceleyin!

3. Trello

Trello aracılığıyla

Herhangi bir serbest çalışanla kanban panolarından bahsederseniz, akıllarına hemen Trello gelir. Bu proje yönetimi yazılımı, esas olarak Kanban panolarında çalışır. Trello, projeleri panolarda görselleştirmeyi seven serbest çalışanlar için mükemmel bir seçimdir.

Trello özellikleri

Proje görevlerini ayrıştırmak ve düzenlemek için panolar, listeler ve kartlar

Ş Akışlarını basitleştiren otomasyon

Çoğu proje yönetimi fonksiyonu için şablonlar

Projeyi, son teslim tarihlerini, görevleri ve dönüm noktalarını görselleştirmek için merkezi gösterge paneli

Fonksiyonelliği genişletmek için eklentiler

Trello'nun artıları

En iyi Kanban panosu görünümleri

Güvenilir sürükle ve bırak fonksiyonu

Çok sayıda özelleştirme seçeneği

Ücretsiz planda sınırsız kullanıcı

Sınırsız depolama

Trello'nun dezavantajları

Ücretsiz planda sadece 10 pano

Ek dosyalar için sınırlı dosya boyutu sınırları

Ücretsiz planda diğer işbirlikçilere görev atayamazsınız

Yerel zaman takibi yok

Başlaması zor

Trello fiyatlandırması

Trello, sonsuza kadar ücretsiz bir plan ve üç ücretli plan ile birlikte gelir.

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 dolar

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)

Trello alternatiflerine göz atın!

4. Asana

Asana'nın takım takvimi özelliğinin örneği

Asana, özellikle serbest çalışanlara yönelik olmasa da, güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bununla birlikte, karmaşık projeleri yönetmek için fazla özelliği olmayan bir araç arıyorsanız, Asana mükemmel bir seçimdir.

Asana ile projeleri pano, zaman çizelgesi ve liste görünümünde görselleştirebilirsiniz. Bu proje yönetimi uygulaması, örneğin son teslim tarihlerini otomatik olarak ayarlayarak görev yönetimini otomatikleştirmenize de yardımcı olabilir.

Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!

Asana özellikleri

Proje taleplerini istemek ve göndermek için formlar

Tamamlamanız gerekenleri ve ne zaman tamamlamanız gerektiğini açıklayan hedefler

Tüm proje işlerinizi planlamak için görevler ve alt görevler

İlerlemeyi görselleştirme ve müşterilerle paylaşma dönüm noktaları

Projeleri düzenli tutmak için bölümler

Tüm projelere kuşbakışı görünüm için gösterge panelleri ve özelleştirilmiş grafikler

Kimin neye erişeceğini tanımlamak için izin ve gizlilik kontrolleri

Asana'nın artıları

Ücretsiz planda birçok özellik

slack, Google Takvim, Harvest, DropBox, Google Drive gibi güçlü araçlarla 200'den fazla entegrasyon

Profesyonel ancak sezgisel ve kullanımı kolay

Asana'nın dezavantajları

Ücretli planlar biraz pahalıdır

Kullanımı biraz zor olabilir

Asana fiyatlandırması

Asana, aşağıda gösterildiği gibi ücretsiz bir plan ve iki ücretli plana sahiptir.

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5 (11.000'den fazla yorum)

Asana alternatiflerini inceleyin!

5. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, öncelikle bir not alma aracı olarak görülebilir, ancak aynı zamanda serbest çalışanlar için bir görev yönetimi uygulaması olarak da kullanılabilir. Notion, not alma ve dokümantasyon özellikleri nedeniyle, örneğin serbest yazarlar gibi yaratıcı alanda çalışan serbest çalışanlar için en uygun uygulamadır.

Bu listede yer alan birkaç sağlam ücretsiz proje yönetimi yazılımından biridir.

Notion özellikleri

Not alma ve dokümantasyon yetenekleri

Projeleri görselleştirmek için pano, liste ve takvim görünümleri

Proje yönetimi aracında görevleri planlarken zengin içerik ekleyin

Görevlere ve projelere hızlı erişim için filtreler

Gerçek zamanlı işbirliği

Durum değişiklikleri, görevlerin tamamlanması ve yorumlar hakkında bildirimler

Notion'un artıları

Başlamanıza yardımcı olacak çok sayıda topluluk şablonu

Basit kullanıcı arayüzü

SOC2 uyumluluğu ve SAML tek oturum açma sayesinde güvenli

Ayrıntılı rol ve izin düzeyleri

Projeler, görevler ve diğer ayrıntılar dahil olmak üzere çalışma alanını dışa aktarın

Notion'un dezavantajları

Sınırlı proje ve görev yönetimi özellikleri

Pahalı premium planlar

Notion fiyatlandırması

Notion'un ücretsiz bir planı ve aşağıdaki gibi üç premium planı vardır:

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Enterprise: fiyatlandırma istek üzerine verilir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Notion alternatiflerine göz atın!

6. Hive

Via Hive

Hive, görev yönetimi ve toplantı yönetimi araçlarını bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir proje yönetimi uygulamasıdır. Bu proje yönetimi aracı, özel şablonları ve ayrıntılı zaman takibi fonksiyonları ile de kullanımı kolaydır.

Hive özellikleri

Projenizi planlamak ve görselleştirmek için çoklu görünümler (Gantt, tablo, takvim, kanban, portföy)

Proje yönetimi şablonları

Zaman Takibi

İşbirliğine dayalı notlar

Proje taleplerini toplamak ve göndermek için paylaşılabilir formlar

Uygulama içi takvim

Hive'ın avantajları

Sektörün önde gelen araçlarıyla güçlü entegrasyonlar

Yerel gerçek zamanlı sohbetler

Sınırsız proje

Sınırsız ortak toplantı notları

Proje yönetimi uygulamasında özel emojiler

Hive'ın dezavantajları

Bazıları mobil proje yönetimi uygulamasının yavaş olduğunu bildiriyor

Kullanıcılar, ihtiyaçları için biraz pahalı bulabilirler

Hive fiyatlandırması

Hive üç planla sunulmaktadır; biri ücretsiz, ikisi ücretlidir.

Solo : 0 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma sadece talep üzerine verilir

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

Bonus: Serbest çalışanlar için zaman takibi yazılımı!

7. Todoist

Todoist aracılığıyla

Todoist, kişisel ve iş görevleri için popüler bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bir görev yöneticisi olarak Todoist, basitlik, organizasyon ve eksiksiz proje yönetimi için tüm serbest işlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.

Ayrıca, Todoist doğal dil ayrıştırma ve yinelenen görevler işlevselliği ile görev girişini basitleştirir. Örneğin, "yarın XYZ görevini tamamla" yazarsanız, Todoist yarının tarihini tanır ve bir bildirim hatırlatıcısı ayarlar.

Dahası, tüm görevleriniz zihinsel yükünüzü hafifletmek için otomatik olarak ilgili kategorilere (bugün, yakında veya özel bir filtre görünümü) ayrılır. Bu şekilde, uygulama yalnızca şu anda odaklanmanız gerekenleri gösterir.

Ayrıca, müşterileri ve diğer işbirlikçileri yorumlarda bir projeyi tartışmaya davet edebilir ve proje gösterge panelinizi veya belirli görevleri paylaşabilirsiniz.

Todoist özellikleri

Birden fazla projedeki tüm görevleriniz için öncelik derecelendirmesi

Planlama ve ilerleme kontrollerini basitleştiren alt görevler

Proje şablonları

Todoist'in işlevselliğini genişletmek için uzantılar ve bileşenler

Zaman hassasiyeti olan görevler için hatırlatıcılar

İşbirlikçiler yorum yaptığında, bir görevi tamamladığında veya yorum bıraktığında sizi uyaran bildirimler

Kanban tarzı panolar ve takvim akışı görünümleri

E-postalarınızı Todoist'e görev olarak iletin

İlerlemeyi izlemek için etkinlik geçmişi

Todoist'in artıları

70'den fazla araçla entegrasyon

Güçlü yönlere ve özelliklere dayalı verimlilik önerileri

Önemli görevlere ve projelere hızlıca erişmek için favoriler

Hızlı arama için etiketler ve filtreler

Kişiliğinize ve tarzınıza uygun 10'dan fazla renk seçeneği

Todoist'in dezavantajları

Sınırlı ücretsiz sürüm (proje başına en fazla 5 kullanıcı alabilirsiniz)

Bildirimler tekrarlayıcı ve can sıkıcı olabilir

Kullanıcı rollerine erişmek için ödeme yapmanız gerekir

Todoist fiyatlandırması

Todoist'in üç planı vardır:

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.900+ yorum)

Todoist alternatiflerine göz atın!

8. Basecamp

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, çevrimiçi bir işbirliği ve proje yönetimi aracıdır. Bu listede ücretsiz planı olmayan tek araçtır. Ancak, ücretli planlar serbest çalışanların istediği temel proje yönetimi özelliklerine sahiptir.

Çoğu serbest çalışan için Basecamp merkezi, kullanımı kolay ve birçok entegrasyonu desteklemektedir.

Basecamp özellikleri

Tüm projeleriniz, programlarınız ve görevleriniz için tek sayfalık gösterge paneli

Müşteriler ve diğer işbirlikçilerle iletişimi kolaylaştırmak için mesajlar ve gerçek zamanlı sohbetler

Son teslim tarihleri ve bildirim hatırlatıcıları ile birlikte yapılacaklar listesi

Birden fazla projeye hızlı görsel erişim için Kanban görünümleri

Notion, DropBox ve daha fazlası için bulut dosya desteği

Basecamp'ın avantajları

Zengin özellikler

Depolama sınırı yok

Proje ilerlemesi hakkında günlük özet e-postaları

Basecamp'ın dezavantajları

Ücretsiz sürüm yok

Sınırlı entegrasyonlar

Bir üründen diğerine geçmek, görevleri tamamlamak için oldukça yorucu olabilir

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp, kullanıcı başına aylık 11 dolar fiyatla sunulmaktadır

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (14.000+ yorum)

Basecamp alternatiflerine göz atın!

9. nTask

via nTask

Serbest çalışanlar olarak nTask'ı çekici kılan şeylerden biri, sadece 3 $ 'dan başlayan uygun fiyatlı ücretli planlarıdır. Ücretsiz planı seçseniz bile, nTask birçok temel görev yönetimi özelliği sunar. Ne yazık ki, bu listedeki diğer proje yönetimi uygulamalarına kıyasla, nTask ücretsiz planında Kanban panolarına sahip değildir.

nTask, serbest projeler için kullanımı kolaydır ve ücretli planlar, ekleyebileceğiniz takım üye sayısını sınırlamaz.

nTask özellikleri

Sürükle ve bırak Kanban panoları

Kolay planlama ve proje görselleştirme için önceden oluşturulmuş Kanban panosu şablonları

Öncelik derecelendirme ve görev durumları

Görevlere birden fazla atanan kişi ve işbirlikçi

Görevler hakkında yorum yapın

Alt görevler ve görev bağımlılıkları

Müşterilerle gerçek zamanlı iletişim için takım sohbeti

Görev süresini izlemek için otomatik zamanlayıcı

Müşterinin talimatlarını hızlı bir şekilde kaydetmek için toplantı gündemi ve tartışma

nTask'ın avantajları

Projeleri yönetmek için kapsamlı görev ve proje yönetimi araçları

Yapılacakları yönetmek için kontrol listesi biçimi

Kurulumu ve kullanımı kolay

Güçlü ilerleme raporları

nTask'ın dezavantajları

Ücretsiz planında kanban panosu yoktur

Güçlü bir internet bağlantısı olsa bile bazen yavaş yüklenebilir

nTask fiyatlandırması

nTask'ın ücretsiz bir planı ve üç başka premium planı vardır.

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Enterprise: Talep üzerine mevcuttur

nTask puanları ve yorumları

G2 :4. 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)

Bonus: Evden çalışmak için en iyi araçlar!

10. TickTick

TickTick aracılığıyla

TickTick bir kontrol listesi, görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bu görev yönetimi aracı basit olabilir, ancak birkaç düzenli müşterisi olan serbest çalışanlar için mükemmel bir şekilde işleyebilir.

Uygulamanın basit arayüzü, projelerinize tereddüt veya gecikme olmadan hızlı bir şekilde başlamanızı sağlar. TickTick'in takvimi, uygulamanın en güçlü özelliklerinden biridir. Özellikle, takvimi size uygun olan şekilde günlük, haftalık ve aylık olmak üzere beş farklı modda görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, tek bir tıklama ile işaretlenen öğeleri ve yapılacaklar listelerini müşterileriniz ve diğer işbirlikçilerinizle paylaşabilirsiniz. Proje yönetimi araçları açısından, TickTick bir yapılacaklar listesi uygulaması olarak daha iyi işler.

TickTick özellikleri

Proje görevlerinizi müşteriye veya konuya göre kategorize etmek için etiketler

Tüm görevleriniz ve projeleriniz için özelleştirilmiş hatırlatıcılar

Aşağıdakiler dahil 10'dan fazla platformda senkronizasyon

Sesli girişler (yapılacaklar listeniz için)

Müşterilerin e-postalarını birkaç tıklamayla görevlere dönüştürün

Görevleri klasörler, listeler halinde düzenleyin, öğeleri kontrol edin ve görevler atayın

Projeye odaklanmanızı sağlayan Pomodoro zamanlayıcı

TickTick'in artıları

Ücretli sürüm, bu listedeki çoğu araca kıyasla nispeten uygun fiyatlıdır

Sürükleyici ve kullanımı kolay arayüz

Yineleyen görevleri planlama özelliği, iş yükünüzü hafifletebilir

Özel filtreler ve öncelik seviyeleri özelleştirme

Evden çalışırken bile odaklanmanızı artıran beyaz gürültü fonksiyonu

İlerlemeyi belirlemek için liste ve etkinlik geçmişi, özet ve istatistikler

Doğal dil tarihlerini ayrıştırır

TickTick'in dezavantajları

Ücretsiz sürümde can sıkıcı pop-up'lar

Proje yönetimi yazılımları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Tick Tick'in basitliği, özellikle birçok proje veya müşteri ile çalışırken proje yönetimi yazılımı için gerekli olan sağlamlığı feda eder

TickTick fiyatlandırması

TickTick, yıllık 27,99 $'dan başlayan ücretsiz ve premium planlar sunar.

TickTick puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

ClickUp: İhtiyacınız Olan Tek Serbest Çalışan Proje Yönetimi Aracı

Bir serbest çalışan olarak, serbest çalışmanın getirdiği görevleri ve iş yükünü yerine getirmek için basit ama sağlam bir şeye ihtiyacınız vardır. Ayrıca verimliliğinizi artırmak ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak istersiniz.

ClickUp, tüm serbest işleriniz için güvenilir bir ortak haline gelmek için adım atabilir.

ClickUp'ın Sohbet görünümü ile önemli konuşmaları birleştirirken güncellemeleri, bağlantıları ve tepkileri kolayca paylaşın

Örneğin, serbest yazarlar ClickUp Dokümanlar ve ClickUp'ın Google Drive, Gmail ve Slack ile yerel entegrasyonlarını takdir edeceklerdir. Tersine, serbest geliştiriciler ClickUp'ın Jira ve diğer geliştirici araçlarıyla ne kadar kolay entegre olduğunu seveceklerdir.

ClickUp ile müşterileri, projeleri ve diğer sayısız serbest çalışma görevlerini yönetmek için gereken tüm özelliklere erişebilirsiniz.

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