Excel, Word ve ClickUp Belgelerinde Ücretsiz Aile Ağacı Şablonları

Aile geçmişinizi araştırmanın birçok faydası vardır: köklerinize bağlanmanıza, tıbbi bilgiler toplamanıza ve ailenize daha yakın hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca, uzak akrabalarınızla bağlantı kurmak aile bağlarınızı koruyabilir, geniş ailenizle eğlenmenize yardımcı olabilir ve aidiyet duygusu yaratabilir.

Ancestry.com gibi kaynakları kullanarak, yaşlı akrabalarınızla konuşarak veya ulusal arşivlerdeki nüfus sayımı belgelerini araştırarak köklerinizi izleyebilirsiniz. Verileri elde ettikten sonra, bir aile ağacı şablonu kullanarak tüm akrabalarınızı içeren bir grafik oluşturabilir, nesiller boyunca izlerini sürebilir, onlar hakkında ayrıntılar ekleyebilir ve grafiklerinizi soy ağacı için düzenleyebilirsiniz.

Özellikle dijital zihin haritalama yazılımı kullanılarak oluşturulan aile ağaçları, diğer aile üyeleriyle de paylaşılabilir, böylece ortak mirasınızı birlikte takdir etmek için eğlenceli ve işbirliğine dayalı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Aile Ağacı Şablonları Nedir?

Aile ağacı şablonu, aile soyunuzun bir diyagramını oluşturmanıza olanak tanıyan önceden tasarlanmış bir çerçevedir. Aile üyelerini nesillere göre düzenlemenize, aile ilişkilerini izlemenize ve her bir atanız (veya torununuz) hakkında bilgi eklemenize olanak tanır.

Aile ağacı şablonunun dört ana özelliği şunlardır:

Hiyerarşik yapı : Aile üyelerini kronolojik olarak düzenleyerek nesilleri ve ilişkileri kolayca izleyebilirsiniz

Dallar : Bireysel aile soylarını ve her bir ataya bağlı torunları göstermek için

Bağlantılar : Ebeveyn, çocuk, kardeş ve eş gibi çeşitli aile üyeleri arasındaki ilişkileri kurmak için

Bireysel profiller: Doğum tarihleri, meslekler ve diğer kişisel bilgiler dahil olmak üzere her aile üyesi için ayrıntılı bilgiler sağlayın

Aile ağacı şablonları, hem analog (grafikler, defterler, klasörler, yazdırılabilir şablonlar) hem de dijital (belge, elektronik tablo, sanal beyaz tahta ) olarak çeşitli biçimlerde mevcuttur. İlki eski bir tarz hissi verirken, ikincisi görsel olarak işbirliği yapmak ve fikir panoları oluşturmak için daha yararlı olabilir.

İyi Bir Aile Ağacı Şablonu Nedir?

İyi bir aile ağacı şablonu, aile ağacınızı bilgilendirici ve anlaşılması kolay hale getirmeye yardımcı olmalıdır.

Ancak, günümüzde internette bulunan çok sayıda aile ağacı şablonu arasında doğru olanı seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Aile ağacınızı daha sonraki aşamalarda yenisine taşımak zahmetli olabileceğinden, şablonu erken aşamada belirlemek çok önemlidir.

Soy ağacı örneğinde nelere bakmanız gerektiğini keşfedelim, böylece soy ağacınızı izlemek için mükemmel olanı bulabilirsiniz.

Net ve mantıklı yapı : Aile ağacı şablonunuzun nesilleri ayıran ve ailenize uyacak şekilde değiştirilebilen hiyerarşik bir yapıya sahip olup olmadığını kontrol edin

Özelleştirilebilir tasarım : Tasarım tercihlerinize (renk, yazı tipi, biçimlendirme ve daha fazlası) uyacak şekilde özelleştirilebilen bir şablon seçin

İşbirliği araçları : Başkalarıyla paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapmak ve öneriler eklemek için kullanabileceğiniz bir aile ağacı şablonu seçin

Multimedya desteği : Görüntü, video ve ses dosyaları gibi çeşitli medya türlerini destekleyen araçları kısa listeye ekleyin. Bu, fotoğraflar, hatıra eşyaları ve hatta her bir akrabanızın kayıtları gibi önemli bulguları kataloglamanıza yardımcı olabilir

Çoklu dil seçenekleri : İki veya daha fazla dil konuşan aileler için, farklı dillere yerelleştirilebilen bir şablon edinin. Bu, tüm aile üyeleri için erişilebilirliği artırarak inanılmaz bir fayda sağlayacaktır

Güvenlik ve gizlilik: Hassas kişisel verileri yetkisiz erişimden korumak için yerleşik gizlilik ayarları ve güvenlik önlemlerine sahip şablonlara öncelik verin

Unutmayın, bir aile ağacı şablonu bu özelliklere sahip olmalı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize izin vermelidir. Bu nedenle, sizin için mükemmel bir yazdırılabilir aile ağacı şablonları listesi hazırladık.

word, Excel ve ClickUp'ta 6 Ücretsiz Aile Ağacı Şablonu

Aile geçmişinizi kolayca düzenlemenize yardımcı olacak favori (ve ücretsiz) dijital aile ağacı şablonlarımızdan bazılarını keşfedin.

1. ClickUp Akrabalık Şeması Beyaz Tahta Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Soy bilgilerinizi ekleyin ve ClickUp'ın Akrabalık Şeması Beyaz Tahta Şablonu ile ailenizle paylaşın

ClickUp, aile ağacınızı oluşturmak ve soyunuzu izlemek için de kullanılabilen ClickUp Akrabalık Şeması Beyaz Tahta Şablonu adlı başka bir ücretsiz aile ağacı şablonu da sunar. Daha önce bahsedilen şablon gibi, Akrabalık Şeması şablonu da veri açısından zengin, büyüleyici bir aile ağacı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip bir beyaz tahtadır.

Çalışma Alanınıza Akrabalık Şeması Beyaz Tahta Şablonunu ekleyin, soy ağacınızın ayrıntılarını girin, bağlayıcıları kullanarak aile üyeleri arasındaki ilişkileri görüntüleyin ve her bireyin anekdotları ve dönüm noktaları gibi kişisel bilgilerini ekleyerek derinlemesine bir aile tarihi oluşturun.

İşiniz tamamlandığında, aile ağacı şemasını gizli veya genel bir bağlantı kullanarak geniş ailenizle paylaşabilirsiniz, böylece herkes şemayı görüntüleyebilir, geri bildirimlerini paylaşabilir ve eksik bilgileri doldurabilir. Daha da iyisi, sanal bir buluşma düzenleyin ve aile ağacınız üzerinde birlikte çalışın.

Başka bir fikir, ClickUp'ta aile ağacınız için bir grup projesi oluşturmak, aile üyelerinizi eklemek ve onlara tamamlamaları için görevler atamaktır. Örneğin, aile ağacı grafiğini tasarlamaktan hangi aile üyesinin sorumlu olduğunu araştırmak gibi. Bu, atalarınız ve ortak tarihiniz hakkında daha fazla bilgi edinirken, geniş aile üyeleriyle eğlenceli bir bağ kurma deneyimi yaşamanızı sağlayabilir.

Yararlı özelliklerden biri, ClickUp Çalışma Alanı'na entegre edilmiş ve birçok işi yapmanıza yardımcı olabilecek sanal bir yazma asistanı olan ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliğidir.

ClickUp Brain ile sorular sorun ve daha iyi, daha hızlı ve zahmetsizce yazın

Örneğin, anekdotlarınızı yazmanıza ve düzenlemenize yardımcı olacak bir yazma asistanı, aile ağacını farklı dillere çevirmenize yardımcı olacak bir çevirmen ve daha fazlası olarak kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain, diğer aile üyelerinin yorumlarını araştırmanıza, incelemenize ve yanıtlamanıza da yardımcı olabilir.

1. ClickUp Aile Ağacı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Bir aile ağacı oluşturun, her aile üyesi için profil ekleyin ve ClickUp Aile Ağacı Şablonu'nda diğerleriyle işbirliği yapın

ClickUp Aile Ağacı Şablonu, soy araştırmalarınızı işbirliğine dayalı bir sanal beyaz tahta şablonunda düzenlemenizi sağlar. Dijital olduğu için düğünler, doğumlar ve ölümler gibi yeni dönüm noktalarını ekleyebilir ve en son bilgilerle güncel tutabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile aile ağacınızı daha görsel hale getirmek için doodle ve resim gibi öğeler ekleyin

Bu şablon, ClickUp Beyaz Tahta üzerinde oluşturulmuştur ve multimedya desteği ile birlikte gelir, böylece her aile üyesinin hayat hikayesine daha fazla bağlam eklemek için kolayca resim ve kayıt ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, belgeler ve elektronik tablolardan farklı olarak, ClickUp Beyaz Tahta tamamen özelleştirilebilir, böylece boş bir aile ağacı şablonuna şekiller, karalamalar ve grafikler gibi birçok tasarım öğesi ekleyebilirsiniz. Ailenizle fikir alışverişinde bulunmak için bir zihin haritası da oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, geniş ailenizle paylaşarak daha fazla bilgi eklemelerini veya önerilerde bulunmalarını sağlayabilirsiniz.

Beyaz Tahtaların şablon oluşturmaktan çok daha fazlasını yapabileceğini keşfetmek için bu aydınlatıcı videoyu izleyin!

3. Template.net tarafından hazırlanan Microsoft Word Aile Ağacı Şablonu

Bu listedeki bir sonraki şablon, hemen hemen her şey için kullanıma hazır şablonlarıyla tanınan ücretsiz bir kütüphane olan Template.net'ten alınmıştır.

Bu Basit Aile Ağacı Şablonu, çeşitli aile üyeleri için baloncuklar içeren bir ağaç içeren tek sayfalık bir şablondur. Üç nesil ve sekiz aile üyesine kadar yer alabilir.

Bu şablonu anında indirebilir ve MS Word, Google Dokümanlar ve Apple Pages gibi herhangi bir kelime işlemciyle düzenleyebilirsiniz. Tamamlandığında, PDF olarak dışa aktarabilir veya poster olarak yazdırabilirsiniz. Bu, aile ağacı projeleri üzerinde çalışan öğrenciler ve öğretmenler için mükemmel bir kaynak olmasını sağlar.

4. Google Dokümanlar GooDocs tarafından hazırlanan hafif ve basit aile ağacı şablonu

gooDocs aracılığıyla

Bir başka popüler ücretsiz şablon kitaplığı olan GooDocs, ücretsiz bir Hafif Basit Aile Ağacı Şablonu sunar. Bu basit, metin tabanlı aile ağacı, aile üyelerini çizgilerle birbirine bağlar. İki ön tanımlı kağıt boyutu (A4 ve US Letter) ile gelir ve hem Google Dokümanlar hem de MS Word'de düzenlenebilir.

Belgede, aileniz veya aile ağacının amacı hakkında bir veya iki paragraf ekleyebileceğiniz bir bölüm de bulunmaktadır.

Ayrıca, orijinal şablon beş kuşağa kadar veri girmenize izin verirken, kelime işlemcinizin ön tanımlı şekilleri ve bağlayıcılarını kullanarak daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Benzer şekilde, kelime işlemcinizdeki işbirliği seçeneklerine bağlı olarak, geri bildirim almak için bir aile üyesiyle paylaşabilirsiniz.

Bu harika bir aile ağacı şablonu olsa da (ve Template.net tarafından hazırlanan öncekinden daha ayrıntılı olsa da), eğitim amaçlı ayarlara daha uygundur.

5. Microsoft Word 7 Nesil Aile Ağacı Şablonu, Template.net

Aile geçmişinizi birkaç nesil boyunca izlemek istiyorsanız, Template.net tarafından sunulan bu 7 Nesil Aile Ağacı Şablonu harika bir başlangıç noktası olabilir.

Ailenizin yedi neslini tek bir sayfada görüntülemenizi sağlar. Ayrıca, istediğiniz kelime işlemciye kolayca kopyalayabilir ve aile üyelerinizin ayrıntılarını doldurabilirsiniz.

Kelime işlemcileri kullanımı kolay olduğundan, şablona teknolojiye pek aşina olmayan ailenizin yaşlı üyeleri de erişebilir. Aile bilgilerinizi ekledikten sonra bunları yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilirsiniz.

6. Vertex.com tarafından hazırlanan Excel Aile Ağacı Şablonu

Son Aile Ağacı Şablonu, Vertex.com'dan indirilebilen, altı ve yedi kuşaklık aile ağaçları için ön tanımlı şablonlar içeren bir akış şemasıdır. Google E-Tablolar'da elektronik tabloyu kopyalayıp aile bilgilerinizi girmeye başlayabilirsiniz; biçimlendirme gerekmez.

Bu, aile ağacını araştırmaya yeni başlayan ve her aile üyesi için temel bilgileri saklamak isteyen kişiler için kullanışlı bir kaynak sağlar. Ayrıca, tüm aile üyelerinizi tek bir ekranda kuşbakışı görünümünde görebilirsiniz.

Başka bir fikir, her aile üyesinin geçmişini girmek için bir belge oluşturup bu e-tabloya isimlerinin bağlantısını ekleyerek bu şablonu aile ağacınızın "içerik sayfası" olarak kullanmaktır.

Bu elektronik tabloyu, araştırmanızın ilerlemesini izlemenizi sağlayan Vertex'in başka bir ücretsiz kaynağı olan soy ağacı araştırma izleyicisi ile tamamlayabilirsiniz. Bu izleyici, aile üyelerini erkek veya kadın olarak sınıflandırmak için filtreler, doğum ve ölüm verileri ve ölüm ilanları gibi ek bağlantılar içerir.

Aile Ağacı Şablonlarıyla Mirasınızı Koruyun

Ailenizin soyunu araştırmak inanılmaz derecede tatmin edici olabilir. Çocuklarınızın kültürlerini anlamalarına yardımcı olan bir ebeveyn, öğrencilerinin mirasını keşfetmelerine yardımcı olan bir öğretmen veya aile geçmişinizi belgeleyen bir yetişkin olun, bu soy ağacı şablonları işinize yarayabilir.

Aile ağacı projenize daha yapılandırılmış ve organize bir şekilde yaklaşmak isteyenler için ClickUp'ı kullanmanızı öneririz.

En esnek aile ağacı şablonlarına ve birinci sınıf proje yönetimi özelliklerine sahiptir, böylece düzenli kalmanıza ve diğer aile üyelerinizle birlikte aile ağacınızı oluşturmanıza yardımcı olur.

Bugün ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın ayrıntılı bir aile ağacı oluşturmanıza, araştırmalarınızı düzenlemenize, ailenizle sanal toplantılar düzenlemenize ve daha fazlasını yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.