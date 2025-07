10 Ücretsiz Yüzme Şeridi Şeması Şablonu ve Süreç Haritaları

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Yüzme kulvarı şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Yüzme kulvarı diyagramı, bir proje veya iş sürecinin görsel temsilini yapmak için yüzme havuzunun şeklini kullanan bir akış şeması türüdür. Proje, projeye dahil olan her takım veya birey için dikey veya yatay "kulvarlar"a bölünür. " } } ] }

Bir projede ne kadar çok paydaş varsa, roller birbirine karışması ve sorumluluklar birbirine karışması o kadar kolay olur. Yüzme kulvarı diyagramları veya akış şemaları, her takım üyesinin görevlerini yüzme havuzundaki paralel kulvarlar gibi görsel bir biçimde göstererek karmaşık süreçleri anlamanıza yardımcı olabilir. 🏊

Böylece, herkes belirli bir görev veya alt görevden kimin sorumlu olduğunu görebilir ve süreç adımlarını bölerek proje darboğazlarını ve verimsizlikleri önleyebilirsiniz. ClickUp'ın bu 10 ücretsiz yüzme şeridi şablonundan birini kullanarak kendi harika yüzme şeridi akış şemanızı nasıl oluşturacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Yüzme kulvarı şablonu nedir?

Yüzme kulvarı diyagramı, bir proje veya iş sürecinin görsel temsilinde yüzme havuzunun şeklini kullanan bir akış şeması türüdür. Proje, projeye dahil olan her takım veya birey için dikey veya yatay "kulvarlar"a bölünür.

Yüzme havuzundaki yüzücüler kendi kulvarlarına sadık kalır gibi, paydaşlar veya proje yöneticileri de yüzme kulvarı grafiklerinde kendi kulvarlarına sadık kalır. Yüzme kulvarı diyagramı şablonu, proje ve takım yönetimi için kullanışlıdır. Farklı departmanların veya takım üyelerinin rol oynadığı diğer kullanım durumlarında da yararlıdır.

Her kişi kendi sorumluluklarının ve diğer paydaşların sorumluluklarının görsel bir temsilini görebilir. Yüzme kulvarı diyagramı örneği veya akış şeması, "çapraz işlevsel akış şeması" olarak da bilinir ve çapraz işlevsel takımlar için harika bir kaynak olabilir.

Peki, yüzme kulvarı diyagramı şablonu nedir? Boş bir yüzme kulvarı akış şeması veya kendi süreçlerinizi ve alt süreçlerinizi görüntülemek için düzenlenebilen bir şemadır. Genellikle yatay veya dikey çizgilerle gösterilir.

Akış şeması yazılımını kullanarak önceden mevcut yüzme kulvarı şeması şablonlarından yüzme kulvarı şemaları oluşturabilirsiniz. ClickUp tarafından sunulan bu 10 yüzme kulvarı şeması şablonunun tümünde düzenlenebilir metin kutuları bulunur, böylece bunları özelleştirip kendinize göre uyarlayabilirsiniz. 🛠️

Mac için akış şeması yazılım araçlarını deneyin!

İyi bir yüzme kulvarı diyagramı şablonu nedir?

İyi bir yüzme kulvarı şablonu, anlaşılması ve gezinmesi kolay olmalıdır. Projeniz karmaşık olabilir, ancak şablonunuz karmaşık olmamalıdır.

İyi bir yüzme kulvarı diyagramı, her şeyin birbirine nasıl uyduğunu göstermek için şekiller ve renkler kullanan bir infografik gibidir. Yüzme kulvarı diyagramınız, iş akışınızın başlangıç ve bitiş noktalarını ve yol boyunca her bir görevi ve karar noktasını göstermelidir.

Yüzücülerin bağımsız olarak yarıştığı gerçek bir havuzdan farklı olarak, yüzme kulvarı diyagramı farklı departmanlar veya takım üyeleri arasındaki bağımlılıkları veya devralmaları içerebilir. Bu, akış şemanızın hem dikey hem de yatay hareketleri gösterebileceği anlamına gelir.

Örneğin, Şerit B, sürecin ortasında tamamlanması gereken tek bir dönüm noktası içerebilir. Bağlayıcıları kullanarak Şerit A'daki hangi görevin Şerit B'deki görevi tetiklediğini ve sürecin hangi adımının bundan sonra geldiğini gösterebilirsiniz.

Yüzme kulvarı akış şemasını, bir proje yol haritası veya süreç haritası ile birlikte kullanarak bir projenin birçok boyutunu tasvir edebilirsiniz.

10 Ücretsiz Yüzme Kulvarı Şeması Şablonu

1. ClickUp Yüzme Şeridi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yüzme Şeridi Akış Şeması Şablonu, iş akışlarını görselleştirmenize ve projelerdeki rolleri belirlemenize yardımcı olur

Bu ClickUp Yüzme Kulvarı Şablonu, işleri gereksiz yere karmaşıklaştırmadan bir yüzme kulvarı diyagramının tüm anahtar özelliklerini içerdiğinden, yeni başlayanlar için idealdir.

Bireyler veya takımlar için dört yatay şerit (A, B, C ve D olarak atanmış) ve sürecin farklı bölümlerini temsil eden dört sembol içerir:

Terminaller veya başlangıç/bitiş noktaları için daireler

Görev, etkinlik veya süreç için kareler

Karar veya kontrol noktası için elmaslar

Sürecin akışını gösteren oklar

Her şerit renk kodludur ve o şeritteki her sembol için aynı rengi kullanmalısınız, böylece her görev veya kararın sorumlusunu kolayca görebilirsiniz. 👀

Şablonunuzdaki yatay veya dikey şeritler, birden fazla paydaşı süreçteki rollerini mümkün olan en net şekilde aynı sayfada bir araya getirerek işyerinde işbirliğini geliştirebilir.

2. ClickUp Agile Scrum Yönetimi Yüzme Şeridi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu gelişmiş şablon, etkili scrum yönetimi için 30 renk kodlu durum sunar

ClickUp Agile Scrum Yönetimi Yüzme Şeridi Şablonu, ürün ekipleri için daha gelişmiş bir Beyaz Tahta'dır. Backlog düzenleme ve sprint planlaması, günlük stand-up, sprint retrospektifleri, süreç adımları ve daha fazlasını destekler.

Geliştirme aşamasında, Dağıtım için hazır, İnceleniyor ve Test ediliyor dahil olmak üzere 30 renk kodlu durum arasından seçim yapabilirsiniz. Ş Akışları, Ürün fikri veya Hata algılandı ile başlayabilir ve Hata değil veya Yeniden üretilemiyor gibi bir durumla sona erebilir.

Zaman Takibi, Zaman Tahminleri, Dönüm Noktaları, Bağımlılık Uyarıları ve Birden Çok Atanan Kişi dahil olmak üzere 13 farklı ClickApp'i de kullanabilirsiniz.

Akış şemanızı Pano, Süreç, Liste veya diğer birçok görünüm türünden birinde görüntüleyin. Bu şablon, ClickUp Spaces ile de uyumludur, böylece tüm çalışma grubunuzda erişimi kontrol edebilir ve izinler verebilirsiniz.

Bu şablonu, hata izleme, sprintler, test çalıştırmaları ve ürün, mühendislik ve kalite güvence takımlarınızı içeren diğer iş akışları için kullanın.

3. Yüzme Şeritli ClickUp Pano Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu basit pano şablonu, yüzme kulvarı biçimine kolay bir giriş sunar

Büyük resmi izlemenin bir başka harika yolu, Blok, İnceleme ve İlerleme gibi beş durum seçeneği sunan Yüzme Kulvarları Şablonu ile ClickUp Panosu'nu kullanmaktır.

Bu Kanban tarzı pano, yeni başlayanlar için uygun bir şablon seçeneğidir. Bunu bir yüzme kulvarı diyagramına dönüştürmek için yapmanız gereken tek şey, Pano görünümüne yüzme kulvarları eklemektir. Örneğin, görevleriniz sütunlar halinde düzenlenmişse, bunları durum, son teslim tarihi, atanan kişi, öncelik ve diğer faktörlere göre gruplandırabilirsiniz.

Sütunlara ek olarak satırlar oluşturmak için yüzme şeridi özelliğini etkinleştirin. Bu satırları, sütunları sıralamak için henüz kullanılmamış herhangi bir alana göre gruplandırabilirsiniz. İhtiyacınız olan yüzme şeritlerini oluşturduktan sonra, yüzme şeridi içinden yeni görevler oluşturabilirsiniz, böylece daha sonra bunları taşımak zorunda kalmazsınız.

Pano görünümündeki yüzme şeridi özelliği, tüm ClickUp planlarında ücretsizdir ve panoya erişimi olan herkes panoya yüzme şeritleri ekleyebilir.

4. ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu kullanıcı haritalama şablonu, kullanıcı akışları, tel kafesler ve mühendislik diyagramları gibi karmaşık fikirlerin görsel temsilini oluşturmanıza olanak tanır

ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu, kullanıcıların web siteniz veya uygulamanızla etkileşimde bulunduklarında neler yaşadıklarını gösteren bir süreç akış şemasıdır.

Kullanıcının ana sayfanızı ziyaret etmesi veya kayıt formunu doldurması gibi her bir süreç adımının ekran görüntülerini veya maketlerini ekleyebilirsiniz. Yüzme kulvarlarını kullanarak, formun doldurulmaması durumunda ne olacağı gibi kullanıcı akışının birden çok varyasyonunu gösterin.

ClickUp'ta Beyaz Tahta özelliğini kullandığınızda, belgeleri, görüntüleri ve diğer referansları akış şeması oluşturucuya kolayca sürükleyerek takımınıza sürecin kullanışlı bir görsel temsilini sunabilirsiniz. 🤩

ClickUp kullanıcı akış şablonu, terminaller ve karar noktaları dahil olmak üzere diğer yüzme şeridi diyagram şablonlarıyla aynı bağlayıcı sembollerini kullanır, böylece tüm diyagramlarınızda ve akış şemalarınızda aynı görsel dili kullanabilirsiniz.

Bonus: Diyagram yazılımı!

5. ClickUp Süreç Akış Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Süreç Akış Grafiği Şablonu, süreçlerinizi kolaylıkla tasarlayabilir, yönetebilir ve görselleştirebilirsiniz.

ClickUp Süreç Akış Grafiği Şablonu, bir süreçteki farklı rolleri ve sorumlulukları temsil etmek için kullanabileceğiniz dikey yüzme şeritleri özelliğine sahiptir.

Örnek şablon, sürecin farklı aşamalarında sorumlulukları olan bir işe alım uzmanı, işe alım yöneticisi ve bir aday örneğini kullanır.

Elbette, şablon kullanmanın güzelliği, kendi görevleriniz ve atanan kişilerle özelleştirebilmenizdir.

Diğer tüm yüzme kulvarı şablonlarında olduğu gibi, karmaşık süreçleri kolayca görselleştirmek için renkleri, yazı tiplerini ve sembolleri tutarlı bir şekilde kullandığınızdan emin olmalısınız.

Bu, proje yönetimi, İK ve işe alım, mühendislik ve ürün ve düzinelerce diğer kullanım örneği için kullanabileceğiniz, yeni başlayanlar için uygun bir şablondur.

6. ClickUp Veri Akış Şeması Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu veri akış şemasını kullanarak bilgilerin kuruluşunuzda nasıl aktığını gösterin

Bu ClickUp Veri Akış Şeması Şablonu, bir sistemde bilgilerin nasıl hareket ettiğini izlemek için kullanılabilir. Bu örnekte, veriler bir dizi akış ve süreç içinde iki farklı veri deposu ve iki harici varlık arasında hareket eder.

Veri akış diyagramı (DFD) sembolleri listemizdeki diğer şablonlardan farklı olsa da, benzer bir amaca hizmet eder: verilerin sisteme nereden girip çıktığını, hangi işlemlerin hangi sırayla gerçekleştiğini vb. gösterir.

Metin etiketleri ve oklar kullanarak çok yönlü veri akışları veya iki farklı sistem arasında veri aktarımı gibi ek ayrıntılar sağlayabilirsiniz.

Bu veri akış diyagramı, ClickUp'ın Beyaz Tahta yazılımıyla uyumludur, böylece süreç haritalama, planlama ve beyin fırtınası için diğer araçlarla birlikte kullanabilirsiniz. 🧠

7. ClickUp Süreç Akışı Şablonu

Bu Şablonu İndirin Uçtan uca iş akışınızın net ve öz bir özetiyle proje görselleştirmesini kolaylaştırın

ClickUp Süreç Akışı Şablonu, birden fazla adımın tek bir sürecin parçası olarak nasıl birbirine uyduğunu gösteren bir tür yüzme kulvarı süreç haritasıdır.

Bu örnek şablon, planlama, yürütme ve değerlendirme gibi adımları içerir, ancak kendi süreçlerinize uyacak şekilde kendi etiketlerinizle özelleştirebilirsiniz.

Süreç akışı şablonu, sürecin başlangıcını ve sonunu ve aradaki adımları gösteren üst düzey bir genel bakış için idealdir.

Süreçlerinizin ayrıntılarına girmek için ek şablonlara ihtiyacınız olabilir, ancak ClickUp gibi bir akış şeması oluşturucu kullanmanın en büyük avantajı, herhangi bir fiyat planında birden fazla şablona erişebilmeniz ve en iyi şablonların çoğunun ücretsiz olmasıdır!

ClickUp'ın dijital Beyaz Tahta özelliklerini kullanarak paydaşları güncel tutun ve dağıtılmış takımlar veya uzaktaki çalışanlarla gerçek zamanlı işbirliğini geliştirin.

8. Yazılım Geliştirme için ClickUp Kanban Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu kullanımı kolay şablon, yüzme kulvarı biçimini Kanban ş Akışı ile birleştirir

Yazılım Geliştirme için ClickUp Kanban Şablonu, karmaşık projeleri kolayca görselleştirmek için Kanban iş akışına yüzme şeridi biçimini uygular.

Kanban panosunu kullanarak fikirleri ve ürün taleplerini düzenleyebilir ve bunlarla devam edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bireyler, yerleşik ürün talep formunu kullanarak kendi fikirlerini sunabilir.

İlerlemek istediğinizde, bir görevin durumunu Yapılacak olarak değiştirin, görev otomatik olarak Kanban panosuna taşınır. Takımınızın kaldırabileceğinden fazlasını üstlenmemesini sağlamak için WIP (devam eden iş) sınırları belirleyin.

Bu orta düzey şablon, yedi durum, dört özel alan, dört görünüm türü ve bir otomasyon sunarak, yazılım geliştirme takımları veya çevik bir zihniyet geliştirmeye çalışan şirketler için kullanışlı bir araçtır.

9. SlideTeam tarafından hazırlanan PowerPoint Çapraz Fonksiyonlu Süreç Yüzme Şeridi Şablonu

SlideTeam aracılığıyla

SlideTeam tarafından hazırlanan bu Microsoft PowerPoint şablonu, işlevler arası takımlar ve süreçler için mükemmeldir. Kendi takımınız veya atanan kişilerle özelleştirebileceğiniz dört yüzme şeridi ile görevler ve eylemler için düzenlenebilir metin alanları içerir.

Oklar, bir görevden diğerine hareket yönünü gösterir. Birden fazla sonuca yol açabilecek kararlar için, belirli bir karar noktasından başlayan her bir yolu göstermek üzere farklı yönlere giden oklar kullanabilirsiniz.

Bu şablondaki hareketlerin çoğu soldan sağa doğru gerçekleşir, ancak bir yüzme şeridinden diğerine geçen görevler için dikey hareketi göstermek için de kullanabilirsiniz.

Görevler ve karar noktaları için temel simgelerin yanı sıra, bu şablon kağıt şerit, gecikme, manuel giriş ve daha fazlası gibi ek bağlayıcılar da sunar.

10. SlideTeam tarafından hazırlanan PowerPoint Yüzme Kulvarı Şeması Şablonu

SlideTeam aracılığıyla

SlideTeam tarafından hazırlanan bu yüzme kulvarı diyagramı örneği, önceki şablona benzer, ancak daha az karmaşık bir akış şeması için her kulvarda daha az dikey alan içerir.

Hala dört yüzme şeridi, düzenlenebilir metin alanları ve düzinelerce şekil arasından seçim yapabilirsiniz. Okları kullanarak görevler arasındaki ilişkiyi gösterin, böylece işler biraz karmaşık hale geldiğinde bile hareketin yönünü kolayca izleyebilirsiniz!

Diğer PowerPoint şablonlarında olduğu gibi, yazı tipi stilini ve boyutunu şirketinizin görsel stiline uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bu şablon, 16:9 ve 4:3 olmak üzere iki boyut oranında da mevcuttur, böylece bir sonraki sunumunuz için kolayca dışa aktarabilirsiniz.

Yüzme kulvarı diyagram şablonlarıyla süreçleri haritalandırın

Yüzme kulvarı diyagram şablonları, neredeyse her proje yönetimi düzeyinde kullanabileceğiniz için işlevler arası takımlar için harika bir kaynaktır.

Temel bir yüzme şeridi diyagramı, farklı departmanların ve dış paydaşların bir proje veya süreç hakkında aynı sayfada buluşmasını kolaylaştırabilir. Ancak yüzme şeritlerini Kanban panolarına, veri akış diyagramlarına ve daha fazlasına da ekleyebilirsiniz.

Bir şablon seçtikten sonra, işbirliğini geliştirmek için ClickUp Alanları veya ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak tüm takım üyelerinizle paylaşın.

İşleri düzenli tutmak için klasörleri kullanın ve bitmiş diyagramlarınıza yalnızca doğru kişilerin erişebilmesi veya düzenleyebilmesi için izinler ayarlayın. Verimliliği artırmak ve manuel görevleri azaltmak için otomasyonları kullanarak görevleri otomatik olarak ekleyebilir veya atayabilirsiniz.

Yüzme kulvarı diyagram şablonlarını kullanarak iş akışınızı nasıl kolaylaştırabileceğiniz hakkında daha fazla fikir için ClickUp Şablon Merkezi'ne göz atın!