2025'in En İyi 10 Whimsical Alternatifi ve Rakibi

Whimsical, mevcut en iyi görsel işbirliği araçlarından biridir ve yüz yüze ve uzaktaki takımların beyaz tahta ve görsel beyin fırtınası üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.

Popüler olmasının bir nedeni var, ancak bu mükemmel olduğu anlamına gelmez. Kendi ihtiyaçlarınız veya dağıtılmış takımlarınız için başka bir görsel çalışma alanı aracı arıyor olabilirsiniz. Belki de sınırlı özelleştirme yetenekleri, derinlemesine proje yönetimi özelliklerinin eksikliği, daha karmaşık veri görselleştirmede gecikme veya hantal işbirliği özellikleridir.

Bu araç herkes için uygun değildir ve bu makale, en iyi Whimsical alternatiflerini ve rakiplerini keşfetmenize yardımcı olabilir.

Whimsical nedir?

Whimsical, temel olarak, uzak takımların ücretsiz beyin fırtınası veya yapılandırılmış web sitesi prototip oluşturma gibi görevlerde birlikte çalışmasına yardımcı olan bir diyagram oluşturma çözümü ve zihin haritalama yazılımıdır. Sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların hızlı bir şekilde diyagramlar ve prototipler oluşturmasına olanak tanır.

Bulut tabanlı bir çözüm olarak, web tarayıcınızda çalışabilirsiniz. Whimsical internet bağlantısına bağlıdır ve mobil uygulama optimizasyonu yoktur.

Bununla birlikte, herhangi bir Whimsical alternatifinin sahip olması gereken bazı anahtar özelliklere sahiptir:

Entegre sohbet ve yorum özelliği ile birden fazla kullanıcı için gerçek zamanlı işbirliği

Zihin haritalarınız içindeki iç bağlantılar aracılığıyla projeler arası bağlantılar

Web sitesi prototiplerini hızlıca oluşturmak için tel kafes oluşturma özellikleri ve şablonlar

Organizasyon şemaları veya proje iş akışları oluşturmanıza yardımcı olacak bir akış şeması özelliği

Proje yönetimine yardımcı Kanban panosu görünümü

Not almak, projeleri belgelemek ve fikirleri yazmak için entegre bir Belgeler özelliği

Whimsical'a alternatifler ararken, bu özellikler temel kriterlerdir. Diğer yazılımlar da bu özelliklere sahip olmalı veya diyagramlar, zihin haritaları, iletişim, proje yönetimi ve daha fazlasında yardımcı olacak başka, daha iyi araçlar sunmalıdır.

Whimsical'ın alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Whimsical alternatiflerini ararken, aşağıdakiler dahil olmak üzere en azından birkaç anahtar özelliğe odaklanın:

Örneğin, beyaz tahta veya ağ diyagramları oluşturmaya olanak tanıyan görsel bir arayüz

Birden fazla kullanıcının birlikte çalışması için gerçek zamanlı işbirliği fırsatları

Tüm takım üyeleri için proje ve görevleri planlamak için proje entegrasyonu

Google Drive gibi harici işbirliği yazılımlarıyla entegrasyonlar

Farklı kullanıcılar arasında dosya ve belge paylaşma özelliği

Fikirleri kolayca taslak haline getirmenizi, şekiller oluşturmanızı ve mevcut bileşenleri kullanmanızı sağlayan sürükle ve bırak aracı

Tasarımcılar ve geliştiricilerin fikirlerini hızlı bir şekilde oluşturmaları için şablon kütüphanesi

Kullanıcıların her yerden erişerek oluşturma ve işbirliği yapma olanağı sunan bulut tabanlı bir çözüm

Görsel işbirliğine kolayca katılmanızı sağlayan basit ve düzenli bir platform

İyi bir Whimsical alternatifi tüm bu özelliklere sahip olmalıdır. Araç daha fazla işlevselliğe sahipse, bu sadece avantajlarına katkıda bulunur.

en İyi 10 Whimsical Alternatifi

Whimsical'a karar vermeden önce diğer seçeneklere de göz atmak isteyebilirsiniz. Bunlar, 2024 ve sonrasında tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer kullanıcılar için en iyi Whimsical alternatifleridir.

ClickUp'ta projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin, en iyi görsel taslakları elde edin

ClickUp, bir verimlilik platformu olarak çok şey sunar. Görsel işbirliği, proje yönetimi ve diyagram oluşturma aracıdır. ClickUp'ın bu listenin başında yer almasının bir nedeni var ve bulabileceğiniz en iyi beyaz tahta yazılımı olması bunun sadece bir parçası. Zihin haritaları ve kapsamlı şablonlar gibi özellikler, değerini artırıyor.

Örnek olarak proje yönetimi özelliklerini ele alalım. Tek bir tıklama ile zihin haritalarını görevlere dönüştürebilir ve daha büyük bir proje için tüm iş akışını oluşturabilirsiniz. Organizasyon şemaları veya profesyonel diyagramlar gibi her şeyi tek bir araçta düzenleyebilirsiniz. Buna AI özelliklerini de ekleyin ve tüm projenizi basitleştirip kolaylaştırabilecek kapsamlı bir çözüme sahip olun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtalar , uzak takımların iş akışları, diyagramlar ve tel kafesler oluşturmaları için görsel bir çalışma alanıdır

ClickUp Zihin Haritaları , kullanıcıların düşüncelerini daha iyi organize etmek için görevler ve projeler arasında bağlantılar kurmasına olanak tanır

ClickUp Collaboration , kullanıcıların işbirliği yapmasını, beyin fırtınası yapmasını ve takım olarak çalışmasını kolaylaştırır

Google Drive ve Zoom gibi kapsamlı entegrasyonlar, araçtaki görevlerden doğrudan video konferans yapmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

Whimsical gibi tek kullanımlık araçlardan daha kapsamlı bir yazılım olduğu için öğrenmesi ve ustalaşması karmaşıktır

Ücretsiz sürümde gerçek zamanlı işbirliği zor olabilir, bu sürüm kişisel kullanım için en iyisidir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Figma

Figma aracılığıyla

Figma, tasarımcıların ve geliştiricilerin işbirliği yapmasına yardımcı olan bir prototip oluşturma aracı ve basit bir görsel çalışma alanıdır. Birden fazla kullanıcı, basit zihin haritaları, karmaşık prototip şablonları ve kolaylaştırılmış bir iş akışı kullanarak birlikte çalışarak güzel son ürünler oluşturabilir.

Figma'nın en iyi özellikleri

Temiz bir düzene sahip kullanıcı dostu deneyim, diyagramları kolayca oluşturmayı ve projeler üzerinde çalışmayı kolaylaştırır

Kullanıcıların kodlama yapmadan uygulama akışlarını simüle etmelerine olanak tanıyan gelişmiş prototipleme özellikleri

Tel kafes tasarımları, yol haritaları ve beyin fırtınası şablonları gibi 300'den fazla şablon

İş akışını basitleştiren ve ihtiyacınız olan araçların sayısını azaltan fotoğraf düzenleme özellikleri gibi entegre eklenti özellikleri

Figma sınırlamaları

Kurumsal plan, bazı kullanıcılar için pahalı olabilecek en iyi özelliklerinden bazılarına sahiptir

Mobil özellikler sınırlıdır; platform en iyi masaüstü cihazlarda çalışır

Figma fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 45 $

Enterprise: Düzenleyici başına aylık 75 $

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

3. MindManager

MindManager aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, MindManager özel bir zihin haritalama aracıdır. Yazılım, kullanıcıların zaman çizelgeleri, akış şemaları ve kavram diyagramları gibi veri görselleştirme üzerinde kolayca işbirliği yapmasına olanak tanır. Tüm işletim sistemleri için kullanılabilen bulut tabanlı bir çözümdür, bu nedenle dağıtılmış takımlar için özellikle iyi çalışır.

MindManager'ın en iyi özellikleri

Platforma doğrudan entegre olan görevler oluşturma özelliğine sahip basit proje yönetimi

Temel şekiller ve gelişmiş veya içe aktarılmış grafikler içeren sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü

Microsoft Word gibi düzenleme yazılımlarına dosya ve belge aktarma özelliği dahil olmak üzere kapsamlı dışa aktarma işlevselliği

Sık güncellemeler sayesinde platformda hata ve gecikmeler nadiren görülür

MindManager sınırlamaları

Bu listedeki diğer seçeneklere kıyasla sınırlı proje yönetimi özellikleri

Merkezi olmayan not alma, notlar yalnızca zihin haritalarınıza ve şablonlarınıza doğrudan eklenir

MindManager fiyatlandırması

Temel özellikler: Yıllık 99 $

Profesyonel: Yıllık 179 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MindManager puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

4. Miro

Miro aracılığıyla

En iyi haliyle Miro, basit beyin fırtınaları, karmaşık diyagramlar, prototipler ve daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanıyan boş bir tuvaldir. İşbirliği araçlarını ekleyin ve keşif ve işbirliği için hazır bir sanal çalışma ortamı elde edin. Sonuç olarak, bir sonraki görsel çalışma alanınızı ararken ve Whimsical alternatiflerini değerlendirirken Miro'yu dikkate almanız için bir neden var.

Miro'nun en iyi özellikleri

Geniş şablon aralığı, yazılımın boş tuval yaklaşımını daha az ürkütücü hale getirir

Dağıtılmış takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmesi için video entegrasyonu

Dış paydaşlar için düşüncelerinizi ve verilerinizi kolayca düzenlemenizi sağlayan sunum özellikleri

Miro Cards, beyaz tahta ve akış şeması arayüzünde proje yönetimine yenilikçi bir yaklaşım

Miro sınırlamaları

Özellikle aracın temel işlevleri ve şablonlarının ötesine geçildiğinde sınırlı düzenleme seçenekleri

Aracın basitliğine göre nispeten yüksek öğrenme eğrisi

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $

İş: Üye başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

5. MindMeister

MindMeister aracılığıyla

MindMeister, takımların fikirlerini birlikte görselleştirmelerine yardımcı olan tarayıcı tabanlı bir araçtır. İşlevselliği bu temel gerçeğe odaklanarak, onu belki de bu listedeki en yakın Whimsical alternatifi haline getirir. Beyin fırtınası alanları oluşturun, projelerinizi planlayın, takımınızın birlikte çalışmasını sağlayın ve görsel bir iletişim aracı oluşturun.

MindMeister'ın en iyi özellikleri

Daha kapsamlı diyagramlar ve projeler oluşturmak için kolay medya gömme

Öğeleri sürükleyip bırakabileceğiniz, görevler oluşturabileceğiniz, işlerinizi oluşturabileceğiniz ve görselleştirebileceğiniz sezgisel bir arayüz

Tüm uluslararası gizlilik düzenlemelerine uygun, güvenli veri ve bilgi depolama

Kendi tarzınızda projeler ve fikirler oluşturmanıza olanak tanıyan yazılım esnekliği

MindMeister sınırlamaları

Sınırlı dışa aktarma işlevselliği ve Google Drive gibi depolama çözümleriyle entegrasyonlar

Tek tek değişiklikleri izleyememe, bu da birden fazla kullanıcı arasındaki işbirliğini zorlaştırabilir

MindMeister fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 6 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 10 $

MindMeister puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (260+ yorum)

6. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart , SmartDraw gibi görsel işbirliği araçlarının en iyi alternatifleri listesinde sık sık yer alan bir misafirdir . Sezgisel arayüzü, yaratıcı vizyonunuzu oluşturmanıza ve uyumlaştırmanıza yardımcı olur. Web sitesi tel kafesleri, diyagramlar ve akış şemaları gibi görsel projeler için en iyisidir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Birden fazla kullanıcının görsel belgeler ve bağlantılar üzerinde işbirliği yapması için harika bir diyagram oluşturma çözümü

Google Drive, Slack ve Microsoft Teams gibi yaygın işbirliği araçlarıyla entegrasyon

Yeni kullanıcıların fikirlerini hızlı bir şekilde ifade etmeye başlamasına yardımcı olacak kapsamlı ücretsiz bilgi tabanı

Her tür veri ve belge için çok sayıda şablon

Lucidchart sınırlamaları

Bulut tabanlı yapısı, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır, ancak çevrimiçi projelerde sık sık çalışıyorsanız zorluklara neden olabilir

Bazı sezgisel olmayan gelişmiş özellikler ve araçlar, yeni kullanıcılar için yüksek bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 7,95 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

7. SmartDraw

SmartDraw aracılığıyla

SmartDraw, karmaşık projeler için ideal olduğu için birçok kişi tarafından en iyi akış şeması yazılımı olarak kabul edilir. Arayüzü, en karmaşık verileri bile basit görsel dosyalara kolayca düzenlemenizi sağlar ve takımınızın ve harici kullanıcıların organizasyon şemaları ve üretim akışları gibi genel bakışlar oluşturmasına olanak tanır.

SmartDraw'un en iyi özellikleri

Entegre CAD özelliği, çoğu akış şeması yazılımından daha gelişmiş projelerde yardımcı olur

Yerleşik uzantılar, daha iyi görselleştirme için verileri doğrudan araca aktarabilir

Otomatik grafik yeniden düzenleme, bilgiler karmaşıklaştıkça verilerinizin sezgisel olmasını sağlar

Birden fazla proje yönetimi aracıyla entegrasyon, fikirlerden uygulamaya gerçek zamanlı olarak geçmenizi sağlar

SmartDraw sınırlamaları

Öğrenmesi ve ustalaşması karmaşık, çünkü birçok gelişmiş özelliğe sahiptir

Ücretsiz sürüm yok

SmartDraw fiyatlandırması

Tek Kullanıcı: 9,95 $/ay

Birden fazla kullanıcı: Lisans başına aylık 8,25 $

SmartDraw puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

8. Microsoft Visio

Microsoft aracılığıyla

Temel diyagram ve akış şeması alternatifleri arıyorsanız, Visio bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Office 365 bulut paketinin bir parçası olan bu yazılım, öğrenmesi saniyeler süren sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzünü kullanarak diyagramlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Visio'nun en iyi özellikleri

Word, Teams, Power BI ve OneDrive gibi diğer Microsoft Office araçlarıyla kapsamlı entegrasyonlar

Çevrimdışı özelliklere sahip bulut tabanlı yazılım, oluşturduğunuz akış şemalarını bir sonraki çevrimiçi olduğunuzda senkronize eder

Engelli kullanıcılar için Anlatıcı, Erişilebilirlik Denetleyicisi ve yüksek kontrast desteği gibi erişilebilirlik özellikleri

Gelişmiş mühendislik diyagram şablonları, daha kapsamlı premium planda mevcuttur

Visio sınırlamaları

Video ve görüntüler gibi verileri veya görsel nesneleri içe aktarma yeteneği sınırlıdır

Mac kullanıcıları, masaüstü sürümü yalnızca Windows için olduğundan platforma yalnızca çevrimiçi olarak erişebilir

Visio fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Visio: Microsoft 365 ticari planlarına dahildir

Visio Plan 1: Lisans başına aylık 5 $

Visio Plan 2: Lisans başına aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Visio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

9. OmniGraffle

OmniGroup aracılığıyla

OmniGraffle, gelişmiş görselleştirme arayan profesyoneller içindir. En karmaşık mühendislik çizimlerinde bile yardımcı olabilecek gelişmiş özellikler sunar. Bu yazılımla hızlı diyagramlar oluşturamayacağınız için, Whimsical alternatifleri arayan yeni başlayanlar için muhtemelen en iyi seçenek değildir.

OmniGraffle'ın en iyi özellikleri

Hızlı prototip oluşturma arayüzü, güzel ve paylaşılabilir şablonları hızla oluşturmanıza olanak tanır

Akıllı gruplama, yapıştırma ve hizalama, öğeleri hassas bir şekilde pozisyonlamanıza olanak tanır

Katmanlı belge işlevselliği, tek boyutlu diyagramların ötesinde karmaşık diyagramlar oluşturmaya olanak tanır

Kapsamlı görüntü kitaplığı ve diyagramlarınıza ve çizimlerinize bağlam eklemek için bazı video entegrasyonları

OmniGraffle sınırlamaları

Yalnızca Mac için mevcuttur, tam fonksiyonlu yazılım yalnızca masaüstü cihazlarda kullanılabilir

İşbirliği özellikleri sınırlıdır, bu nedenle tek kullanıcılar için en iyisidir

OmniGraffle fiyatlandırması

Abonelik: Aylık 12,49 $

v7 Standart Lisans: 149,99 $ tek seferlik ödeme

v7 Pro Lisans: 249,99 $ tek seferlik ödeme

OmniGraffle puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

10. Taskade

Taskade aracılığıyla

Taskade, en geniş seçenek aralığına sahip Whimsical alternatifi. Planlar, ücretsizden gelişmiş AI işlevselliği, tam arayüz özelleştirme, gelişmiş veri entegrasyonları ve üst düzey proje özetleri içeren kapsamlı bir kurumsal seçeneğe kadar uzanır.

Taskade'in en iyi özellikleri

Görev yönetimi ve görsel işbirliğinde eşit derecede yetkin olan nadir Whimsical alternatifi

En karmaşık görevleri eğlenceli hale getiren oyunlaştırılmış bir arayüz

Otomatik proje oluşturma ve entegre konuşma AI motoru gibi AI destekli araçlar

Her özelliği tamamen size göre özelleştirin

Taskade sınırlamaları

Özellikle Zapier gibi otomasyon API'leri ile sınırlı entegrasyonlar

Kredi gerektiren AI araçları; bunları düşük ücretli sürümlerde hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz, bu da işlevselliği sınırlar

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 3 kullanıcıya kadar aylık 4 $

Ayrıca: 5 kullanıcıya kadar aylık 8 $

Pro: 10 kullanıcıya kadar aylık 19 $

İş: 25 kullanıcıya kadar aylık 49 $

Ultimate: 50 kullanıcıya kadar aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

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Karmaşık fikirleri görselleştirmenize ve bunlara göre hareket etmenize olanak tanıyan işbirliği özellikleri arıyorsanız, tüm bunları yapabilecek bir yazılım aramaya ne dersiniz? ClickUp, bir nedenden dolayı Whimsical'ın en iyi alternatifidir.

Diğer Whimsical alternatiflerinden farklı olarak, tek bir işlevsellik elde etmezsiniz. Bunun yerine, bireysel ve birlikte daha iyi çalışmanıza yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti vardır.

En iyisi, sonsuza kadar ücretsiz plan ile ClickUp'ı deneyerek ihtiyaçlarınıza en uygun seçenek olup olmadığını görebilirsiniz.

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