2025'in En İyi 10 Whimsical Alternatifi ve Rakibi

Whimsical, mevcut en iyi görsel işbirliği araçlarından biridir ve yüz yüze ve uzaktaki takımların beyaz tahta ve görsel beyin fırtınası üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.
Popüler olmasının bir nedeni var, ancak bu mükemmel olduğu anlamına gelmez. Kendi ihtiyaçlarınız veya dağıtılmış takımlarınız için başka bir görsel çalışma alanı aracı arıyor olabilirsiniz. Belki de sınırlı özelleştirme yetenekleri, derinlemesine proje yönetimi özelliklerinin eksikliği, daha karmaşık veri görselleştirmede gecikme veya hantal işbirliği özellikleridir.
Bu araç herkes için uygun değildir ve bu makale, en iyi Whimsical alternatiflerini ve rakiplerini keşfetmenize yardımcı olabilir.
Whimsical nedir?
Whimsical, temel olarak, uzak takımların ücretsiz beyin fırtınası veya yapılandırılmış web sitesi prototip oluşturma gibi görevlerde birlikte çalışmasına yardımcı olan bir diyagram oluşturma çözümü ve zihin haritalama yazılımıdır. Sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların hızlı bir şekilde diyagramlar ve prototipler oluşturmasına olanak tanır.
Bulut tabanlı bir çözüm olarak, web tarayıcınızda çalışabilirsiniz. Whimsical internet bağlantısına bağlıdır ve mobil uygulama optimizasyonu yoktur.
Bununla birlikte, herhangi bir Whimsical alternatifinin sahip olması gereken bazı anahtar özelliklere sahiptir:
- Entegre sohbet ve yorum özelliği ile birden fazla kullanıcı için gerçek zamanlı işbirliği
- Zihin haritalarınız içindeki iç bağlantılar aracılığıyla projeler arası bağlantılar
- Web sitesi prototiplerini hızlıca oluşturmak için tel kafes oluşturma özellikleri ve şablonlar
- Organizasyon şemaları veya proje iş akışları oluşturmanıza yardımcı olacak bir akış şeması özelliği
- Proje yönetimine yardımcı Kanban panosu görünümü
- Not almak, projeleri belgelemek ve fikirleri yazmak için entegre bir Belgeler özelliği
Whimsical'a alternatifler ararken, bu özellikler temel kriterlerdir. Diğer yazılımlar da bu özelliklere sahip olmalı veya diyagramlar, zihin haritaları, iletişim, proje yönetimi ve daha fazlasında yardımcı olacak başka, daha iyi araçlar sunmalıdır.
Whimsical'ın alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Whimsical alternatiflerini ararken, aşağıdakiler dahil olmak üzere en azından birkaç anahtar özelliğe odaklanın:
- Örneğin, beyaz tahta veya ağ diyagramları oluşturmaya olanak tanıyan görsel bir arayüz
- Birden fazla kullanıcının birlikte çalışması için gerçek zamanlı işbirliği fırsatları
- Tüm takım üyeleri için proje ve görevleri planlamak için proje entegrasyonu
- Google Drive gibi harici işbirliği yazılımlarıyla entegrasyonlar
- Farklı kullanıcılar arasında dosya ve belge paylaşma özelliği
- Fikirleri kolayca taslak haline getirmenizi, şekiller oluşturmanızı ve mevcut bileşenleri kullanmanızı sağlayan sürükle ve bırak aracı
- Tasarımcılar ve geliştiricilerin fikirlerini hızlı bir şekilde oluşturmaları için şablon kütüphanesi
- Kullanıcıların her yerden erişerek oluşturma ve işbirliği yapma olanağı sunan bulut tabanlı bir çözüm
- Görsel işbirliğine kolayca katılmanızı sağlayan basit ve düzenli bir platform
İyi bir Whimsical alternatifi tüm bu özelliklere sahip olmalıdır. Araç daha fazla işlevselliğe sahipse, bu sadece avantajlarına katkıda bulunur.
en İyi 10 Whimsical Alternatifi
Whimsical'a karar vermeden önce diğer seçeneklere de göz atmak isteyebilirsiniz. Bunlar, 2024 ve sonrasında tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer kullanıcılar için en iyi Whimsical alternatifleridir.
1. ClickUp
ClickUp, bir verimlilik platformu olarak çok şey sunar. Görsel işbirliği, proje yönetimi ve diyagram oluşturma aracıdır. ClickUp'ın bu listenin başında yer almasının bir nedeni var ve bulabileceğiniz en iyi beyaz tahta yazılımı olması bunun sadece bir parçası. Zihin haritaları ve kapsamlı şablonlar gibi özellikler, değerini artırıyor.
Örnek olarak proje yönetimi özelliklerini ele alalım. Tek bir tıklama ile zihin haritalarını görevlere dönüştürebilir ve daha büyük bir proje için tüm iş akışını oluşturabilirsiniz. Organizasyon şemaları veya profesyonel diyagramlar gibi her şeyi tek bir araçta düzenleyebilirsiniz. Buna AI özelliklerini de ekleyin ve tüm projenizi basitleştirip kolaylaştırabilecek kapsamlı bir çözüme sahip olun.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Beyaz Tahtalar, uzak takımların iş akışları, diyagramlar ve tel kafesler oluşturmaları için görsel bir çalışma alanıdır
- ClickUp Zihin Haritaları, kullanıcıların düşüncelerini daha iyi organize etmek için görevler ve projeler arasında bağlantılar kurmasına olanak tanır
- ClickUp Collaboration, kullanıcıların işbirliği yapmasını, beyin fırtınası yapmasını ve takım olarak çalışmasını kolaylaştırır
- Google Drive ve Zoom gibi kapsamlı entegrasyonlar, araçtaki görevlerden doğrudan video konferans yapmanızı sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Whimsical gibi tek kullanımlık araçlardan daha kapsamlı bir yazılım olduğu için öğrenmesi ve ustalaşması karmaşıktır
- Ücretsiz sürümde gerçek zamanlı işbirliği zor olabilir, bu sürüm kişisel kullanım için en iyisidir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Figma
Figma, tasarımcıların ve geliştiricilerin işbirliği yapmasına yardımcı olan bir prototip oluşturma aracı ve basit bir görsel çalışma alanıdır. Birden fazla kullanıcı, basit zihin haritaları, karmaşık prototip şablonları ve kolaylaştırılmış bir iş akışı kullanarak birlikte çalışarak güzel son ürünler oluşturabilir.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Temiz bir düzene sahip kullanıcı dostu deneyim, diyagramları kolayca oluşturmayı ve projeler üzerinde çalışmayı kolaylaştırır
- Kullanıcıların kodlama yapmadan uygulama akışlarını simüle etmelerine olanak tanıyan gelişmiş prototipleme özellikleri
- Tel kafes tasarımları, yol haritaları ve beyin fırtınası şablonları gibi 300'den fazla şablon
- İş akışını basitleştiren ve ihtiyacınız olan araçların sayısını azaltan fotoğraf düzenleme özellikleri gibi entegre eklenti özellikleri
Figma sınırlamaları
- Kurumsal plan, bazı kullanıcılar için pahalı olabilecek en iyi özelliklerinden bazılarına sahiptir
- Mobil özellikler sınırlıdır; platform en iyi masaüstü cihazlarda çalışır
Figma fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları
- Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 45 $
- Enterprise: Düzenleyici başına aylık 75 $
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)
3. MindManager
Adından da anlaşılacağı gibi, MindManager özel bir zihin haritalama aracıdır. Yazılım, kullanıcıların zaman çizelgeleri, akış şemaları ve kavram diyagramları gibi veri görselleştirme üzerinde kolayca işbirliği yapmasına olanak tanır. Tüm işletim sistemleri için kullanılabilen bulut tabanlı bir çözümdür, bu nedenle dağıtılmış takımlar için özellikle iyi çalışır.
MindManager'ın en iyi özellikleri
- Platforma doğrudan entegre olan görevler oluşturma özelliğine sahip basit proje yönetimi
- Temel şekiller ve gelişmiş veya içe aktarılmış grafikler içeren sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü
- Microsoft Word gibi düzenleme yazılımlarına dosya ve belge aktarma özelliği dahil olmak üzere kapsamlı dışa aktarma işlevselliği
- Sık güncellemeler sayesinde platformda hata ve gecikmeler nadiren görülür
MindManager sınırlamaları
- Bu listedeki diğer seçeneklere kıyasla sınırlı proje yönetimi özellikleri
- Merkezi olmayan not alma, notlar yalnızca zihin haritalarınıza ve şablonlarınıza doğrudan eklenir
MindManager fiyatlandırması
- Temel özellikler: Yıllık 99 $
- Profesyonel: Yıllık 179 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MindManager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
4. Miro
En iyi haliyle Miro, basit beyin fırtınaları, karmaşık diyagramlar, prototipler ve daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanıyan boş bir tuvaldir. İşbirliği araçlarını ekleyin ve keşif ve işbirliği için hazır bir sanal çalışma ortamı elde edin. Sonuç olarak, bir sonraki görsel çalışma alanınızı ararken ve Whimsical alternatiflerini değerlendirirken Miro'yu dikkate almanız için bir neden var.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Geniş şablon aralığı, yazılımın boş tuval yaklaşımını daha az ürkütücü hale getirir
- Dağıtılmış takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmesi için video entegrasyonu
- Dış paydaşlar için düşüncelerinizi ve verilerinizi kolayca düzenlemenizi sağlayan sunum özellikleri
- Miro Cards, beyaz tahta ve akış şeması arayüzünde proje yönetimine yenilikçi bir yaklaşım
Miro sınırlamaları
- Özellikle aracın temel işlevleri ve şablonlarının ötesine geçildiğinde sınırlı düzenleme seçenekleri
- Aracın basitliğine göre nispeten yüksek öğrenme eğrisi
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Üye başına aylık 8 $
- İş: Üye başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
5. MindMeister
MindMeister, takımların fikirlerini birlikte görselleştirmelerine yardımcı olan tarayıcı tabanlı bir araçtır. İşlevselliği bu temel gerçeğe odaklanarak, onu belki de bu listedeki en yakın Whimsical alternatifi haline getirir. Beyin fırtınası alanları oluşturun, projelerinizi planlayın, takımınızın birlikte çalışmasını sağlayın ve görsel bir iletişim aracı oluşturun.
MindMeister'ın en iyi özellikleri
- Daha kapsamlı diyagramlar ve projeler oluşturmak için kolay medya gömme
- Öğeleri sürükleyip bırakabileceğiniz, görevler oluşturabileceğiniz, işlerinizi oluşturabileceğiniz ve görselleştirebileceğiniz sezgisel bir arayüz
- Tüm uluslararası gizlilik düzenlemelerine uygun, güvenli veri ve bilgi depolama
- Kendi tarzınızda projeler ve fikirler oluşturmanıza olanak tanıyan yazılım esnekliği
MindMeister sınırlamaları
- Sınırlı dışa aktarma işlevselliği ve Google Drive gibi depolama çözümleriyle entegrasyonlar
- Tek tek değişiklikleri izleyememe, bu da birden fazla kullanıcı arasındaki işbirliğini zorlaştırabilir
MindMeister fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 10 $
MindMeister puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (260+ yorum)
6. Lucidchart
Lucidchart , SmartDraw gibi görsel işbirliği araçlarının en iyi alternatifleri listesinde sık sık yer alan bir misafirdir . Sezgisel arayüzü, yaratıcı vizyonunuzu oluşturmanıza ve uyumlaştırmanıza yardımcı olur. Web sitesi tel kafesleri, diyagramlar ve akış şemaları gibi görsel projeler için en iyisidir.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla kullanıcının görsel belgeler ve bağlantılar üzerinde işbirliği yapması için harika bir diyagram oluşturma çözümü
- Google Drive, Slack ve Microsoft Teams gibi yaygın işbirliği araçlarıyla entegrasyon
- Yeni kullanıcıların fikirlerini hızlı bir şekilde ifade etmeye başlamasına yardımcı olacak kapsamlı ücretsiz bilgi tabanı
- Her tür veri ve belge için çok sayıda şablon
Lucidchart sınırlamaları
- Bulut tabanlı yapısı, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır, ancak çevrimiçi projelerde sık sık çalışıyorsanız zorluklara neden olabilir
- Bazı sezgisel olmayan gelişmiş özellikler ve araçlar, yeni kullanıcılar için yüksek bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 7,95 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)
7. SmartDraw
SmartDraw, karmaşık projeler için ideal olduğu için birçok kişi tarafından en iyi akış şeması yazılımı olarak kabul edilir. Arayüzü, en karmaşık verileri bile basit görsel dosyalara kolayca düzenlemenizi sağlar ve takımınızın ve harici kullanıcıların organizasyon şemaları ve üretim akışları gibi genel bakışlar oluşturmasına olanak tanır.
SmartDraw'un en iyi özellikleri
- Entegre CAD özelliği, çoğu akış şeması yazılımından daha gelişmiş projelerde yardımcı olur
- Yerleşik uzantılar, daha iyi görselleştirme için verileri doğrudan araca aktarabilir
- Otomatik grafik yeniden düzenleme, bilgiler karmaşıklaştıkça verilerinizin sezgisel olmasını sağlar
- Birden fazla proje yönetimi aracıyla entegrasyon, fikirlerden uygulamaya gerçek zamanlı olarak geçmenizi sağlar
SmartDraw sınırlamaları
- Öğrenmesi ve ustalaşması karmaşık, çünkü birçok gelişmiş özelliğe sahiptir
- Ücretsiz sürüm yok
SmartDraw fiyatlandırması
- Tek Kullanıcı: 9,95 $/ay
- Birden fazla kullanıcı: Lisans başına aylık 8,25 $
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (230+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
8. Microsoft Visio
Temel diyagram ve akış şeması alternatifleri arıyorsanız, Visio bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Office 365 bulut paketinin bir parçası olan bu yazılım, öğrenmesi saniyeler süren sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzünü kullanarak diyagramlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Visio'nun en iyi özellikleri
- Word, Teams, Power BI ve OneDrive gibi diğer Microsoft Office araçlarıyla kapsamlı entegrasyonlar
- Çevrimdışı özelliklere sahip bulut tabanlı yazılım, oluşturduğunuz akış şemalarını bir sonraki çevrimiçi olduğunuzda senkronize eder
- Engelli kullanıcılar için Anlatıcı, Erişilebilirlik Denetleyicisi ve yüksek kontrast desteği gibi erişilebilirlik özellikleri
- Gelişmiş mühendislik diyagram şablonları, daha kapsamlı premium planda mevcuttur
Visio sınırlamaları
- Video ve görüntüler gibi verileri veya görsel nesneleri içe aktarma yeteneği sınırlıdır
- Mac kullanıcıları, masaüstü sürümü yalnızca Windows için olduğundan platforma yalnızca çevrimiçi olarak erişebilir
Visio fiyatlandırması
- Microsoft 365'teki Visio: Microsoft 365 ticari planlarına dahildir
- Visio Plan 1: Lisans başına aylık 5 $
- Visio Plan 2: Lisans başına aylık 15 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Visio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
9. OmniGraffle
OmniGraffle, gelişmiş görselleştirme arayan profesyoneller içindir. En karmaşık mühendislik çizimlerinde bile yardımcı olabilecek gelişmiş özellikler sunar. Bu yazılımla hızlı diyagramlar oluşturamayacağınız için, Whimsical alternatifleri arayan yeni başlayanlar için muhtemelen en iyi seçenek değildir.
OmniGraffle'ın en iyi özellikleri
- Hızlı prototip oluşturma arayüzü, güzel ve paylaşılabilir şablonları hızla oluşturmanıza olanak tanır
- Akıllı gruplama, yapıştırma ve hizalama, öğeleri hassas bir şekilde pozisyonlamanıza olanak tanır
- Katmanlı belge işlevselliği, tek boyutlu diyagramların ötesinde karmaşık diyagramlar oluşturmaya olanak tanır
- Kapsamlı görüntü kitaplığı ve diyagramlarınıza ve çizimlerinize bağlam eklemek için bazı video entegrasyonları
OmniGraffle sınırlamaları
- Yalnızca Mac için mevcuttur, tam fonksiyonlu yazılım yalnızca masaüstü cihazlarda kullanılabilir
- İşbirliği özellikleri sınırlıdır, bu nedenle tek kullanıcılar için en iyisidir
OmniGraffle fiyatlandırması
- Abonelik: Aylık 12,49 $
- v7 Standart Lisans: 149,99 $ tek seferlik ödeme
- v7 Pro Lisans: 249,99 $ tek seferlik ödeme
OmniGraffle puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
10. Taskade
Taskade, en geniş seçenek aralığına sahip Whimsical alternatifi. Planlar, ücretsizden gelişmiş AI işlevselliği, tam arayüz özelleştirme, gelişmiş veri entegrasyonları ve üst düzey proje özetleri içeren kapsamlı bir kurumsal seçeneğe kadar uzanır.
Taskade'in en iyi özellikleri
- Görev yönetimi ve görsel işbirliğinde eşit derecede yetkin olan nadir Whimsical alternatifi
- En karmaşık görevleri eğlenceli hale getiren oyunlaştırılmış bir arayüz
- Otomatik proje oluşturma ve entegre konuşma AI motoru gibi AI destekli araçlar
- Her özelliği tamamen size göre özelleştirin
Taskade sınırlamaları
- Özellikle Zapier gibi otomasyon API'leri ile sınırlı entegrasyonlar
- Kredi gerektiren AI araçları; bunları düşük ücretli sürümlerde hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz, bu da işlevselliği sınırlar
Taskade fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 3 kullanıcıya kadar aylık 4 $
- Ayrıca: 5 kullanıcıya kadar aylık 8 $
- Pro: 10 kullanıcıya kadar aylık 19 $
- İş: 25 kullanıcıya kadar aylık 49 $
- Ultimate: 50 kullanıcıya kadar aylık 99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Taskade puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
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Karmaşık fikirleri görselleştirmenize ve bunlara göre hareket etmenize olanak tanıyan işbirliği özellikleri arıyorsanız, tüm bunları yapabilecek bir yazılım aramaya ne dersiniz? ClickUp, bir nedenden dolayı Whimsical'ın en iyi alternatifidir.
Diğer Whimsical alternatiflerinden farklı olarak, tek bir işlevsellik elde etmezsiniz. Bunun yerine, bireysel ve birlikte daha iyi çalışmanıza yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti vardır.
En iyisi, sonsuza kadar ücretsiz plan ile ClickUp'ı deneyerek ihtiyaçlarınıza en uygun seçenek olup olmadığını görebilirsiniz.
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