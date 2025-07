Whimsical ve Miro: En İyi Beyaz Tahta Yazılımı Hangisi? 2025

Yaratıcı konseptler veya tasarım odaklı düşünme ile çalışan her iş için işbirliğine dayalı oturumlar çok önemlidir. Bir proje için beyin fırtınası yaparken, yeni bir ürün tasarlarken veya müşteri yolculuğu haritası oluştururken, takım olarak çalıştığınızda her zaman en iyi sonuçları alırsınız. 🤝

Elbette, bu işten tam olarak yararlanmak için onu belgelemeniz de gerekir.

Ofis beyaz tahtaları, tüm takım üyeleriniz şirket içindeyken bunu yapmak için harika bir yoldur. Ancak dağıtılmış bir takımla çalışıyorsanız, oyununuzu yükseltmeniz gerekir. Sanal beyaz tahtalar mükemmel bir çözümdür ve iş akışınızı da kolaylaştırmanıza yardımcı olurlarsa, bu önemli bir artıdır.

İşte burada Whimsical ve Miro karşılaştırması devreye giriyor. Bu beyaz tahta tasarım araçlarının her biri, işbirliğine dayalı çalışmayı desteklemek için farklı özellikler ve avantajlar sunuyor. Peki hangisi daha iyi? 🛠️

Bu makalede, Whimsical ve Miro'yu karşılaştırarak takımınız için en uygun seçeneği belirlemenize yardımcı olacağız!

Whimsical nedir?

via Whimsical

Whimsical, akış şemaları ve tel kafesler oluşturup bunları başkalarıyla paylaşarak geri bildirim almak isteyen serbest çalışanlar, tasarım takımları, yazılım geliştiriciler ve ürün yöneticileri için idealdir.

Whimsical, daha çok küçük takımlar içindeki eşzamansız, sanal işbirliği için tasarlanmış bir araçtır. Kullanıcı arayüzü tasarımı basit ve minimalisttir, bu da onu yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay hale getirir. Ancak, tamamen web tabanlı bir araç olduğu için mobil cihazlarda uygulama olarak kullanamazsınız. 🖥️

Whimsical özellikleri

Whimsical'ın özellikleri, küçük bir takımla çalışıyorsanız ve ihtiyaçlarınız oldukça basitse işe yarar.

via Whimsical

Whimsical, lo-fi tel kafes oluşturmayı inanılmaz derecede kolay ve hızlı hale getirir ve herhangi bir ekran boyutu için tasarım yapabilirsiniz. Metin giriş kutuları, düğmeler, onay kutuları, etiketler, derecelendirme yıldızları ve "İşlerimizi Görün" ve "Bize Ulaşın" gibi kullanıma hazır tıklanabilir davetiyeler dahil olmak üzere bir dizi yapılandırılabilir öğe kullanıma hazırdır.

Hızlı arama aracı ve klavye kısayolları, istediğinizi hızlıca bulup kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak tel kafesler üzerinde kolayca işbirliği yapabilirsiniz.

2. Kullanışlı şekiller ve simgeler

via Whimsical

Whimsical, bir tasarım aracında bulabileceğiniz tüm olağan şekillere ve kullanışlı bir köşeli parantez şekline sahiptir. Bağlantı okları, otomatik olarak hizalanan kendi etiketleriyle birlikte gelir, böylece doğru şekilde yerleştirmek için sonsuz uğraşmanıza gerek kalmaz.

Ayrıca, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz, etiketleyebileceğiniz ve tek başına veya diğer öğelerin içinde kullanabileceğiniz, kategorilere ayrılmış ve aranabilir bir simge seti de içerir. Odaklanmanıza yardımcı olacak bir diyagram oluşturma uygulaması bile vardır.

3. Düzenleyicileri ücretsiz ekleyin

Çalışma alanınıza erişmek için çok sayıda düzenleyiciye ihtiyacınız yoksa, Whimsical paranızın karşılığını fazlasıyla verir. Yine de misafirleri ücretsiz olarak davet edebilir, onlara erişim izni verdiğiniz dosyaları görüntüleyebilir, yorum yapabilir ve hatta düzenleyebilirsiniz. 💰

Whimsical fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Artılar: Düzenleyici başına aylık 10 dolar

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 20 $

Miro nedir?

via Miro

Miro, hem takım içinde hem de dış paydaşlarla gerçek zamanlı olarak yoğun bir şekilde işbirliği yapması gereken büyük uzaktan takımlar için tasarlanmıştır.

Harika kullanıcı deneyimiyle tanınan bu uygulama, aynı zamanda geniş bir şablon aralığı ve Asana, Slack ve Jira gibi araçlarla entegrasyonlar sunar. Web tabanlı platformların yanı sıra Android ve iPhone uygulamalarında da çalışır.

Miro özellikleri

Miro'nun özellikleri Whimsical'ınkinden çok daha kapsamlı ve ölçeklenebilir. Miro, takımların zaman ve alan sınırları ötesinde birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

1. Video görüşme entegrasyonları

via Miro

Miro, platformdan ayrılmadan takım arkadaşlarınızla çeşitli şekillerde iletişim kurmanızı sağlar. Hem Miro hem de Whimsical sohbet özelliğine sahiptir, ancak Miro ayrıca yerel bir video görüşme aracına da sahiptir.

Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet gibi konferans görüşme platformlarıyla entegrasyonlar ekleyin, böylece takımınız beyaz tahtalar üzerinde çalışırken nerede olurlarsa olsunlar kolayca iletişim halinde kalabilirler. 🙋‍♀️

2. Geniş şablon aralığı

Miro, geniş bir şablon yelpazesiyle zaman kazanmanıza ve belgelerinizin sunumunu iyileştirmenize yardımcı olur. Whimsical artık bazı şablonlar sunsa da, Miro 200'den fazla yerel şablon sunar. Bunlar sizin için yeterli değilse, topluluk odaklı Miroverse'ü ziyaret ederek daha fazlasını bulabilirsiniz.

3. Gelişmiş sunum ve kolaylaştırma

via Miro

Miro, panonuzdan doğrudan sunum yapmanızı kolaylaştırır ve kontrolü elinize almanızı sağlar, böylece işbirliği yaptığınız kişiler sadece sizin odaklandığınız alanı görebilir. Dinleyicilerinizin toplantıya ilk katıldıklarında görecekleri tuval alanını ayarlayabilirsiniz.

Ardından, onlara genel bakışı gösterin veya panonun istediğiniz bölümünü yakınlaştırın. Sunumunuz sırasında üzerinde çalışmadığınız tuvalin bazı kısımlarını da küçültebilirsiniz. Anonim oylama fonksiyonu, takımınızın nasıl ilerleyeceğine dair ortak bir karar almasına yardımcı olur.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırsız takım üyesi için ücretsiz

Başlangıç: Aylık üye başına 8 $

İş: Üye başına aylık 16 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whimsical ve Miro: Özelliklerin Karşılaştırması

Whimsical'ın tel kafes oluşturma için harika olduğunu, güzel bir işbirliği araçları setine sahip olduğunu ve küçük takımlar için bütçe dostu olduğunu belirledik. Miro daha ölçeklenebilir, iletişim ve sunumlar için daha iyidir ve geniş bir şablon aralığı sunar.

Peki, Whimsical ve Miro'nun karşılaştırılabilir işlevselliği ne durumda? Size neler sunabileceklerini görmek için bazı ortak özelliklere bakalım.

Whimsical ve Miro beyaz tahtaları

Whimsical beyaz tahtalar, daha küçük tasarım iş akışlarını haritalamak için çok uygundur.

Whimsical, sonsuz bir tuval ve şekiller, metinler veya yapışkan notlar çizme ve ekleme olanağı sunar. Ayrıca iyi tasarlanmış bir tel kafes kütüphanesi ve akış şeması aracı da vardır. Araç seti, prototip oluşturmayı ve kullanıcı akışlarını kolaylaştırır ve geri bildirim almak için takımınızla paylaşmak üzere hızlı bir şekilde ilk maketler oluşturabilirsiniz.

Buna karşılık, Miro beyaz tahtaları, büyük iş akışlarında gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak birlikte çalışması gereken daha büyük takımlar için tasarlanmıştır.

Miro ayrıca çizim araçları ve yapışkan notlar içeren sonsuz bir tuval sunar. Ek olarak, ızgara arka planı, üzerinde çalıştığınız öğeleri hizalamayı ve konumlandırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Miro'nun navigasyon sistemi, büyük bir pano içinde kolayca yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. Vizör modu size büyük resmi gösterir; ardından ihtiyaç duyduğunuzda yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Kazanan: Miro, çünkü daha fazla özelliğe sahiptir ve ihtiyacınız olduğunda çok büyük panolarla kolayca çalışabilirsiniz 🏆

Whimsical ve Miro belgeleri ve AI

via Whimsical

Belgeler olmadan iş yapamazsınız. Artık tek fark, bu belgelerin çoğunlukla çevrimiçi olması, bu sayede ağaçların korunması ve bilgilerin herkes için daha erişilebilir hale gelmesidir.

Whimsical, tüm belgelerinizi tel kafesler, akış şemaları ve zihin haritalarınızla aynı çalışma alanında tutmanızı sağlayan yerleşik bir belge özelliğine sahiptir. Sıfırdan yazabilir, tablolar oluşturabilir, sürükle ve bırak özelliğini kullanarak öğeleri taşıyabilir ve ardından kısayol menüsünü kullanarak biçimlendirebilirsiniz. Otomatik geri bağlantılar, belgenizi beyaz tahtalarınız da dahil olmak üzere Whimsical'ın diğer alanlarına bağlar.

AI araçları şu anda çok popüler olduğu için, hiçbir yazılım bu araçlar olmadan varlığını sürdüremez. Whimsical'ın yeni AI metinden akış şemasına dönüştürme aracı, bir düğmeye tıklayarak kullanıcı akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Akış şeması veya zihin haritasının ne için gerekli olduğunu yazın, araç düşüncelerinizi yönlendirmenize yardımcı olacak bir çerçeve sunar.

ChatGPT Plus kullanıyorsanız, artık Whimsical Diagrams eklentisi de mevcut, böylece Whimsical'ı GPT-4'te de kullanabilirsiniz.

Miro'nun belgeleri çoğunlukla şablon aralığına dayanır veya Miro'yu Google Drive, OneDrive, Notion veya Dropbox gibi harici dokümantasyon yazılımları veya not uygulamalarıyla bağlayabilirsiniz.

Miro'nun AI özelliği de nispeten yenidir ve kısa süre önce beta sürümüyle kullanıma sunulmuştur. Bu özellik, basit fikirlerden zihin haritaları, yapışkan notlar, görüntüler veya kullanıcı hikayeleri otomatik olarak oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca tüm yapışkan notlarınızı özetleyebilir veya metni koda dönüştürebilirsiniz. Daha da fazla AI özelliği şu anda geliştirme aşamasındadır. 🤖

Kazanan: Daha geniş AI özellikleri aralığı nedeniyle Miro 🏆

Whimsical ve Miro zihin haritaları

via Miro

Zihin haritalama yazılımı, yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanıza, fikirlerinizi düzenlemenize ve hepsinin birbiriyle nasıl uyum sağladığını görmenize yardımcı olur.

Whimsical ve Miro zihin haritaları benzer şekilde çalışır. Farklı renkler, şekiller ve çizgi türleri kullanarak ve öğeleri sürükleyip bırakarak bilgileri görsel olarak düzenleyebilirsiniz. Her ikisi de süreci hızlandırmak ve gerçek zamanlı işbirliğine olanak sağlamak için yapay zeka sunar.

Whimsical basit zihin haritaları için en iyisi olabilir, Miro ise belki biraz daha özelleştirilebilir ve zihin haritalarınızı sunum için slayt çerçevelerine dönüştürmenize olanak tanır.

Kazanan: Miro, çok az farkla 🏆

Whimsical ve Miro, Reddit'te

Gerçek kullanıcıların görüşlerini almak için Reddit'te Miro ve Whimsical hakkında yazılanları inceledik. 🤔

Bazı kullanıcılar Whimsical hayranıdır. Örneğin, bu kullanıcı şöyle demiştir:

"Son bir buçuk yıldır kullandığım en iyi araç Whimsical. Mimari diyagramlar oluşturmak için kullandığım en iyi araçlardan biri. Bunun ana nedeni, sonuçların ön tanımlı olarak güzel olmasıdır. Kullanıcı arayüzünü çok iyi yapmışlar. Grafik tasarım becerilerim çok iyi olmayan bir mühendisim, ancak sonuçlar, görselleştirmelerimin tasarımını, doğru renk tonlarını seçmeyi, kutuları hizalamayı vb. için çok zaman harcadığımı düşündürüyor, oysa hiç öyle değil. Bu araç bana çok yardımcı oldu. Büyük bir kazanç! :)"

Ancak, Whimsical'ın ücretsiz paketinin sınırlamaları hakkında şikayetler var, ör neğin:

"Whimsical. com kullanmak benim için hoş bir deneyim oldu, ancak yalnızca 500 öğeye izin veren ücretsiz sürümün sınırlamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. "

Başka bir kullanıcı Miro hakkında şunları söylemiştir:

"Akış/harita tasarımı için Miro'yu seviyorum, seçim tabanlı oyunlar veya son derece karmaşık bağlantılı sistemlere sahip her şey için mükemmel olacağını düşünüyorum. Ancak, tasarım belgeleri açısından o kadar kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. "

Bazıları ise her ikisinin de ihtiyaç duydukları eksiksiz çözümü sunmadığını düşünüyor. Bu kullanıcı, kendi kullanım durumu için bunların işe yaramadığını düşünüyor:

"Miro veya Whimsical gibi beyaz tahtaları da kullandım, ancak bunların, taslak parçaların gerçekten gerektiği gibi birbirine bağlanabilmesi için ihtiyacım olan minimalist ve akıcı özelliği sağlamadığını gördüm. "

Ve başka bir kullanıcı da ortak bir çözüm buldu:

"ClickUp ve Miro kullanıyoruz. Bu kombinasyon bizim için çok iyi işliyor."

Bu da bizi alternatif çözümümüze götürüyor: ClickUp. ✨

ClickUp ile tanışın: Whimsical ve Miro'ya en iyi alternatif

ClickUp Beyaz Tahtalar'da takımınızla birlikte fikirlerinizden yol haritaları veya iş akışları oluşturmak için bağlantılar çizin ve nesneleri birbirine bağlayın

ClickUp, iş süreçlerinizin başından sonuna kadar sizi destekleyen bir proje yönetimi aracıdır. Verimliliği ve yaratıcılığı artırırken, iş akışınızı benzersiz bir şekilde kolaylaştırmak için tasarlanmış, mevcut en iyi takım işbirliği yazılım seçeneklerinden biridir. 🙌

ClickUp, binlerce şablonuyla size saatlerce iş zamanı kazandırır. Artık belgeleri sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. Ürettiğiniz her belge güzel bir biçimde düzenlendiği için okunması daha kolay ve çok daha etkilidir.

ClickUp'taki hemen hemen her şey özelleştirilebilir, böylece işinize uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

ClickUp, web uygulaması olarak ve Windows, Android, Linux veya iOS için mevcuttur, böylece masaüstü bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda veya iPhone veya iPad gibi diğer cihazlarda kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliğine odaklanan ClickUp, Whimsical ve Miro ile kolayca rekabet eder ve çoğu durumda onlardan daha iyidir.

Whimsical ve Miro için karşılaştırdığımız aynı üç özelliğe bir göz atalım ve ClickUp'ın nasıl olduğunu görelim.

Beyaz Tahtalar

İşbirliği Algılama, takımların ClickUp Beyaz Tahtalarında aynı anda çalışmasına ve düzenleme yapmasına olanak tanır

En iyi beyaz tahta yazılımlarından biri olan ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, size mükemmel bir fikir oluşturma ortamı sunar, ancak bununla da kalmaz. Bu fikirleri alır ve görevlere dönüştürür.

ClickUp'ın işbirliğine dayalı Beyaz Tahta'sını kullandığınızda, kendi düzeninizi oluşturabilir veya ClickUp'ın beyaz tahta şablonları arasından seçim yaparak zaman ve çabadan tasarruf edebilirsiniz. Akış şemaları, zihin haritaları, matrisler, organizasyon şemaları veya iş planları için şablonlar ve daha birçok seçenek arasından ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon mutlaka vardır.

ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği işlevini kullanarak beyin fırtınası yapın ve takımınızdan fikirler toplayın. Çizimler yapın, nesneler veya metinler ekleyin, proje planları veya akış şemaları oluşturun ve bunların herhangi birini medya dosyaları veya diğer belgeler gibi ilgili kaynaklara bağlayın. Neyse ki, ClickUp Beyaz Tahtalarında alan asla bitmez.

Ardından, Beyaz Tahta öğelerini mükemmel bir şekilde düzenlenene kadar sürükleyip bırakın ve istediğiniz kadar renkle birbirine bağlayın. Rastgele düşünceleri yakalamak için yapışkan notlar ekleyin. Takımınızın herhangi bir üyesi, sanki sizinle aynı odadaymış gibi gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir.

İşiniz (şimdilik) bittiğinde, bir düğmeye tıklayarak Beyaz Tahtanızdan doğrudan ClickUp görevleri oluşturun. Bu görevleri ClickUp içinden atayabilir ve yönetebilirsiniz, böylece her şey aynı yerde, düzenli ve verimli bir şekilde bulunur. ✅

Belgeler ve AI

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan hiç ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

ClickUp'ın Belgeleri temiz ve güzeldir ve fikirlerinizi hem metinsel hem de görsel olarak iletmenize olanak tanır. Bir düğmeye tıklayarak veya /Slash komutlarını kullanarak tablolar ekleyebilir, yer imleri gömebilir ve tümünü biçimlendirebilirsiniz. Takım üyeleri, Belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyebilir ve diğerlerini yorumlarla etiketleyerek mümkün olan en iyi işbirliği belgesini oluşturabilir. İzin yönetimi özellikleri ve paylaşılabilir bağlantılarla bu Belgeleri kimlerin görebileceğini siz kontrol edersiniz.

En iyisi, ClickUp Belgeleri kategorilere ayrılabilir ve doğrudan iş akışlarına bağlanabilir, böylece takımınız ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri her zaman tek bir yerde bulabilir. Eylem öğelerini doğrudan belgenizden atayın ve metni görevlere dönüştürün. Ardından, bileşenleri kullanarak proje durumlarını ve iş akışlarını güncelleyin, böylece her an neler olup bittiğini takip edebilirsiniz.

ClickUp'ın AI asistanı, daha hızlı ve daha etkili çalışmanıza yardımcı olur. Fikir üretmenize veya sadece birkaç anahtar kelimeden tüm bir belgeyi yazmanıza yardımcı olmasını isteyin. Ardından, içeriği daha öz ve ilgi çekici hale getirmek için düzenleyin ve biçimlendirin. 📝

AI asistanınız ayrıca belgelerden eylem öğelerini ve en önemli içgörülerinizi çıkarabilir ve uzun içerikleri saniyeler içinde özetleyerek saatlerce sürecek manuel çalışmalardan sizi kurtarabilir.

Zihin Haritaları

ClickUp'ın Zihin Haritaları içinde, düğümleri hiyerarşik yapılarına göre kolayca yeniden düzenleyebilirsiniz

ClickUp Zihin Haritaları, bir sonraki harika fikrinizi renkli bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olur. Fikirler üretin, projeleri düzenleyin veya iş akışlarını haritalayın ve hepsinin nasıl birbirine uyduğunu görün. Fikirlerinizi yazın, ardından sürükle ve bırak düğümlerini kullanarak Zihin Haritanızın bölümlerini taşıyın.

ClickUp'ın her öğesinde olduğu gibi, başlamak için çok çeşitli Zihin Haritası şablonlarına erişebilirsiniz. Ve ClickUp'ta her şey birbirine bağlı olduğundan, görevleri doğrudan Zihin Haritanızdan oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Zihin Haritanızı çalışma alanınızdaki belirli Belgelere, yorumlara veya görevlere bağlayın ve bunları takımınızla paylaşın. Bu, yaratıcılık ve işbirliğinin en iyi hali. 🪄

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 ABD doları

Bugün ClickUp'a yükseltin

Beyaz Tahta araçları, yaratıcı olmanıza ve düşüncelerinizi toplamanıza, ardından hepsini mantıklı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur.

Ancak her beyaz tahta aracı farklı amaçlara en uygun şekilde tasarlanmıştır. Whimsical ve Miro karşılaştırmamızda, Whimsical'ın tasarım işlerine odaklanan küçük takımlar için harika olduğu açıktır. Güzel, basit ve bütçe dostudur. Miro ise ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı işbirliği yapması gereken daha büyük takımlar için iyi işler ve daha fazla özellik sunar.

Ya da her iki dünyanın en iyisini ve ClickUp'ın proje yönetimi araçlarına bağlantıyı bir arada sunan ClickUp'a doğrudan gidebilirsiniz. ClickUp'ın hepsi bir arada çözümü, görevlere doğrudan bağlanan güzel ve etkili Beyaz Tahta ve Belge çözümleri sunar. Bu, her şeyi tek bir çalışma alanından yönetebileceğiniz anlamına gelir, böylece iş akışınızı kolaylaştırır ve her yönden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. 🤩

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!