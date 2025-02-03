2025'in En İyi 10 FigJam Alternatifi ve Rakibi

Hiç, sizin ve takımınızın iyi yağlanmış bir makine gibi işbirliği yapabileceğiniz sonsuz bir tuval, sanal bir oyun alanı olmasını dilediniz mi? Sınırsız hayal gücünün özgürce koşabileceği işbirliğine dayalı beyaz tahta dünyasına girin. ?

FigJam'i (bu alanda favorilerden biri) biliyor olabilirsiniz, ancak çevrimiçi beyaz tahtalar söz konusu olduğunda bu sadece buzdağının görünen kısmı. Siz ve takımınızın yaratıcılığınızı ve işbirliğinizi güçlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış inanılmaz araçlardan oluşan koca bir galaksi var.

En iyi 10 FigJam alternatifini içeren bir liste hazırladık. Dijital beyaz tahtayı ilk kez deniyorsanız veya dijital araç kutunuzu genişletmek istiyorsanız, ekibiniz için mükemmel platformu bulmak için tek adres burası.

FigJam nedir?

FigJam, işbirliğine dayalı tasarım yazılımlarıyla tanınan Figma tarafından geliştirilen bir çevrimiçi beyaz tahta aracıdır. Takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak görsel işbirliği yaptığı dijital bir çalışma alanı veya tasarım aracı olarak düşünebilirsiniz.

Ve herkesin şirket hedefleri konusunda aynı sayfada olmasını sağlayan bu gerçek zamanlı işbirliği, özellikle uzaktaki takımlar için çok yararlıdır.

Figma ile yaratıcı varlıklarınız üzerinde beyin fırtınası yapın, tasarlayın ve yineleyin

Dahası, beyaz tahta aracı son derece çok yönlüdür. Kuruluşlar, zihin haritalama ve akış şeması oluşturmadan stratejik planlama, süreç haritalama ve sunumlara kadar her şey için kullanabilir. Oldukça şık, değil mi?

Fiziksel malzeme maliyetlerini azaltmak için harika bir alternatif olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşlar hassas bilgileri korumak için çeşitli izin ve güvenlik düzeyleri seçebilir. Her şeyi oluşturabileceğiniz, turboşarjlı, sınırsız bir dijital tuval olması dışında mükemmel bir ofis beyaz tahtasıdır. ?

Yapışkan notları buradan oraya sürükleyip bırakın, çizim yapın ve fikirlerinize yararlı ayrıntılar ekleyin, hepsini dizüstü bilgisayarınızın rahatlığından. Ve fikirler otomatik olarak kaydedildiğinden, sabahın erken saatlerinde aklınıza gelen harika fikri kaybetme endişesi yaşamazsınız.

Önemli olan, takımınızın yaratıcı fikirlerinin akışını sağlamak ve tüm bu muhteşem fikirleri eyleme geçirilebilir bir stratejiye dönüştürmek için gerekli yapıyı sunmaktır. Uzaktan çalışma ve dijital dönüşüm çağında bu, olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

FigJam alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

FigJam alternatiflerini ararken, diğer araçları keşfederken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır:

Gerçek zamanlı işbirliği : Takımların aynı panoda aynı anda çalışmasına olanak tanıyan araçlar arayın. Eşzamanlı düzenleme ve canlı imleçler gibi özellikler iş akışını kolaylaştırır

Ek açıklama araçları: Yapışkan notlar, eğlenceli şekiller, kalemler ve diğer metin araçları beyin fırtınası oturumlarını geliştirir. Daha fazla seçenek, daha zengin görselleştirme anlamına gelir

ClickUp 3.0'da ek açıklamalar, düzeltme ve yorum özellikleriyle takım üyeleriyle kolayca işbirliği yapın ve dosyalar hakkında geri bildirim verin

Şablonlar : Yerleşik Yerleşik beyaz tahta şablonlarından oluşan bir kitaplık, zamandan tasarruf sağlar ve süreçleri hızlandırır. İhtiyaç duyduğunuzda biçimlendirmeyi özelleştirebilmeniz için özel şablon özelliklerine dikkat edin

Platform uyumluluğu: Takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla (örneğin Slack, Jira veya Google Dokümanlar ve E-Tablolar) iyi çalışan entegrasyonlara sahip FigJam alternatiflerini keşfederek sorunsuz bir deneyim yaşayın

Kullanıcı arayüzü ve fonksiyonellik : Kullanımı basit bir işbirliği aracı seçmek, takım üyelerinizin daha fazla öğrenme eğrisiyle yavaşlamadan işbirliğine başlayabileceği anlamına gelir ?

Ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuzun büyümesine uyum sağlayan bir yazılım seçtiğinizden emin olun. Sağlam bir FigJam alternatifi, büyük takım boyutlarını veya daha karmaşık ve ayrıntılı projeleri yönetebilir

Erişilebilirlik: Özelliklerden ödün vermeden farklı cihazlar ve tarayıcılar (iOS, Mac, iPad, Windows, mobil uygulamalar vb.) üzerinden aynı araca erişebilmek bir zorunluluktur

Güvenlik: Kuruluşunuz uçtan uca şifrelemeye ihtiyaç duyuyor mu? Depolanan veriler ve aktarılan veriler için koruma sağlayan araçları inceleyin

Diyagram oluşturma, prototip oluşturma veya basit beyin fırtınası oturumları ile ilgili seçenekler arıyorsanız, sizin ve takımınız için neyin önemli olduğunu biliyorsanız, doğru dijital beyaz tahta aracını bulmak çocuk oyuncağıdır.

kullanabileceğiniz En İyi 10 FigJam Alternatifi

En iyi bulgularımızı açıklamanın zamanı geldi. İşbirliği beyaz tahta dünyasını gizlice keşfettik, denedik ve FigJam'e 10 mükemmel alternatif seçtik. İster daha gelişmiş özellikler, ister farklı işbirliği seçenekleri veya bütçe dostu seçenekler arıyor olun, ihtiyacınız olan her şey bizde.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, takım işbirliği için harika bir çok yönlü araçtır. Bu sanal beyaz tahta, beyin fırtınası oturumlarını ve proje yönetimini yönetir. Ayrıca, marka kılavuz şablonlarından grafik tasarım şablonlarına kadar çok sayıda şablonla ClickUp, takımınızın ihtiyaç duyabileceği her şeyi size sağlar.

ClickUp'ın Belgeler, Yorumlar ve Sohbet görünümü gibi özellikleri, ekibinizin mümkün olduğunca akıcı ve verimli bir şekilde çalışmasını destekler. Her tür işe uygun Belgeler oluşturun veya Sohbet görünümüyle proje bağlantılarını paylaşın. Yorum özelliği, soru sormak ve cevaplamak, geri bildirim vermek ve hızlı kazanımları izlemek için idealdir. ?

ClickUp ile takımınız gerçek zamanlı olarak işbirliği yapar, konseptten eyleme daha hızlı ve daha kolay geçer ve özelleştirilebilir görünümler ve entegrasyonlarla iş akışlarını kolaylaştırır. Her proje detayı uyumlu ve eyleme geçirilebilir hale gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kullanıcılar, arayüzün iyi tasarlanmış, kesintisiz ve kullanımı kolay olduğunu düşünüyor

Görevler, listeler, durumlar oluşturmak ve otomasyon ayarları yapmak çok kolay ?

Aralarından seçim yapabileceğiniz neredeyse sonsuz çeşitlilikte gösterge paneli ve düzen vardır

Yerleşik takvim ve hatırlatıcılar, uyumlu bir ekip çalışmasını destekler

ClickUp'ın AI araçları fikirler üretir, beyin fırtınası oturumlarını geliştirir ve takımınızın yaratıcı süreçlerini ve ş Akışını destekler

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği nedeniyle, bazı kullanıcılar biraz öğrenme süreciyle karşılaşabilir

ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Lucid

lucid aracılığıyla

Dijital işbirliği alternatifleri alanında güçlü bir rakip olan Lucid, iki görselleştirme aracı sunar: Lucidspark ve Lucidchart. Yapılandırılmış diyagramlara ve akış şemalarına ihtiyacınız olduğunda, Lucidchart karmaşık verilerin görselleştirilmesinde yardımcı olur.

Lucidspark ise dijital beyaz tahta özelliklerine sahip dijital bir tuval görevi görür ve gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir görsel çalışma alanı için idealdir.

Bu araçları birlikte kullandığınızda, kuruluşunuz dağıtılmış takımlar arasında fikir üretme, planlama ve verimli bir şekilde uygulama için gerekli kaynaklara sahip olur.

Lucid'in en iyi özellikleri

Şablonlar akış şeması oluşturmayı basitleştirir

Projeleri benzer yazılım platformlarına aktarabilirsiniz

Kısayollar, araçlar arasında zahmetsiz anahtar geçişi sağlar

Şekiller, renkler ve görüntülerle görsel faiz ekleyebilirsiniz

Lucid şunları sunar Jira, Zoom, Slack ve Confluence gibi uygulamalarla entegrasyonlar

Lucid sınırlamaları

Diğer FigJam alternatiflerinde birleştirilen özellikler için iki farklı ürüne abonelik gerekir

Bazıları ilk kez kullanıcı olarak kafalarının karıştığını bildiriyor

Lucid fiyatlandırma

Lucidchart ve Lucidspark ayrı ayrı kullanılabilir, ancak bunları bir paket halinde satın alırsanız planlar şu şekildedir:

Ücretsiz

Bireysel Paket: 11,93 $

Takım Paketi: Kullanıcı başına 13,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucid puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra for Lucidspark: 4. 7/5 (350+ yorum)

Capterra for Lucidchart: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Miro

via Miro

Gerçek zamanlı işbirliğini yeni boyutlara taşımaya hazır olduğunuzda, Miro'ya göz atın. Zengin şablon kitaplığına dalın ve Slack ve Google Drive gibi takımınızın kullanabileceği araçlarla sorunsuz entegrasyonların keyfini çıkarın.

Zengin özelliklere sahip ortamı, geniş bir işbirliği platformu ile Figjam'a alternatif arayan kuruluşlar için en iyi seçimdir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Çevrimiçi beyaz tahta aracı, beyin fırtınası, tel kafesler ve iş akışları tasarımı için eşit derecede iyi işler ve herkes gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir

Şablonlar, Kanban panosu, SWOT analizi veya fikir üretmek için ikisinin arasında bir şeye ihtiyacınız olduğunda zaman kazandırır ve ilham verir

Uygulama, Jira, Google Drive ve Microsoft 365 gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Sunum modu, Lightbox efekti gibi seçenekler sunar, böylece odaklandığınız konuyu vurgulayabilir ve başka bir sunumcuya sorunsuz bir şekilde devredebilirsiniz

Masaüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan dijital işbirliği panolarına kolaylıkla erişebileceksiniz

Miro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, birkaç takım üyesi aynı anda bir pano üzerinde işbirliği yaparken gecikme yaşadığını bildirmiştir

Çok sayıda özelleştirme ve kişiselleştirme seçeneği olduğundan, bazı kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Üye başına aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

4. Jamboard

jamboard aracılığıyla

Google'ın Jamboard'u, kullanıcıların fikirlerini paylaşabileceği ve bilgi aktarabileceği bir dijital beyaz tahtadır. Google Çalışma Alanı'nın bir parçasıdır, bu nedenle kuruluşunuz Google ekosistemine zaten tamamen entegre olmuşsa, bu doğal bir seçimdir.

Hızlı beyin fırtınası oturumları için ideal olan bu araç, işbirliğine dayalı bir dijital tuval üzerinde çalışmak için sanal yapışkan notlarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak isteyen takımlar için sağlam bir seçimdir. ?

Jamboard'un en iyi özellikleri

Takım üyeleri, herhangi bir cihazdan kolayca takım oluşturup beyin fırtınası oturumlarına katılabilir

Jamboard, dijital sürümle entegre olan fiziksel bir beyaz tahta olarak da gelir

Kullanıcılar, not almak ve bilgileri kolay anlaşılır bir şekilde sunmak için harika buluyor

Ücretsiz fiyatlandırma, küçük işletmeler için uygun maliyetli bir araçtır

Jamboard, çevrimiçi beyaz tahta aracıyla basit bir kullanıcı deneyimi sunar

Jamboard sınırlamaları

Diğer FigJam alternatiflerinin sunduğu gelişmiş özelliklerden yoksundur

Bazı kullanıcılar, sınırlı özelleştirme seçeneklerinin görsel işbirliğini kısıtladığını düşünüyor

Jamboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Jamboard puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (100 yorum)

5. Mural

via Mural

Mural, dinamik planlama gerektiren karmaşık projeler için mükemmeldir. Çok sayıda entegrasyon, özelleştirilmiş şablonlar ve asenkron özellikleriyle sanal takımlar için çok yönlü bir seçimdir. Mural, çevrimiçi bir çizim tahtasından daha fazlasına ihtiyaç duyan kuruluşlar için eksiksiz bir platformdur.

Mural'ın en iyi özellikleri

İhtiyaç duyduğunuzda şablonları düzenleme özelliğinin yanı sıra, aralarından seçim yapabileceğiniz kapsamlı bir şablon kitaplığı da mevcuttur

Entegrasyonlar Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier ve daha fazlası gibi araçlarla birlikte gelir

Asenkron işbirliği, uzaktaki takımlar için idealdir

Çıkartmalar ve simgeler gibi görsel seçenekler, takım üyelerinin fikirlerini ifade etmesine yardımcı olur

Yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir seçenektir

Mural sınırlamaları

Yüksek abonelik fiyatları, bireyler veya küçük takımlar için ideal değildir

Bazı kullanıcılar, birkaç üye beyaz tahtada çalışırken gecikme yaşadığını bildirmiştir

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Team+: Üye başına aylık 9,99 $

İş: Üye başına aylık 17,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için arayın

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Çiz

via Draw

FigJam'e alternatif, sorunsuz ve çok yönlü bir dijital çalışma alanı mı arıyorsunuz? Draw, hızlı beyin fırtınası oturumları veya sürükle ve bırak işlevini kullanarak diyagramlar oluşturmak için mükemmeldir. Kolaylaştırılmış bir deneyim sunmada mükemmeldir.

En iyi özellikleri çizin

Katmanlar, hizalama kılavuzları, ızgara yakalama ve cetveller gibi gelişmiş özellikler, düzen ve tasarım üzerinde hassas kontrol sağlar

Yeni başlayanlar için kolay bir arayüz, takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde kullanmasını sağlar

Birden fazla diyagram dışa aktarma seçeneği vardır

Uygulama, zaman kazanmak için seçebileceğiniz çok sayıda şablona sahiptir

Atlas, Dark, Sketch ve daha fazlası gibi farklı temalar ve eklenti desteği sunar

Çizim sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çevrimdışı modun işlevselliğinin çevrimiçi sürüme kıyasla kısıtlı olduğunu düşünüyor

Tüm özelliklerini öğrenmek biraz zaman alabilir

Çizim fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Bulut: Aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla

Veri Merkezi: Yıllık 6.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Derecelendirmeler ve yorumlar yazın

G2: 4. 4/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

7. Visio

visio aracılığıyla

Visio ile karmaşık diyagram dünyasına dalın. Ayrıntılı akış şemaları, diyagramlar ve organizasyon şemaları oluşturmak için çok çeşitli araçlara sahiptir.

Kuruluşunuz tasarımda kapsamlı görselleştirme ve netlik arıyorsa, Visio'nun ağ diyagramları, görsel işbirliği özellikleri ve dağıtılmış takımlar için çevrimiçi beyaz tahtası bir göz atmaya değer olabilir. ?

Visio'nun en iyi özellikleri

Geniş bir şablon ve form aralığı ile takım üyeleri, süreç haritalamadan organizasyon şemalarına kadar neredeyse her şeyi oluşturabilir

Word, Excel ve PowerPoint gibi diğer ofis uygulamalarıyla sorunsuz bağlantı sağlar

Uzaktaki takımlar için işbirliği araçları, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar

Şekiller, renkler ve desenler dahil olmak üzere oluşturduğunuz içeriği en küçük ayrıntısına kadar özelleştirin

Visio otomasyona olanak tanır ve harici kaynaklardan gelen bilgilere dayalı diyagramlar oluşturabilir

Visio sınırlamaları

UI, yeni kullanıcılar için biraz korkutucu görünebilir

Masaüstü uygulaması yalnızca Windows'ta kullanılabilir

Visio fiyatlandırması

Visio Plan 1 : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Vizyon değerlendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 2/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

8. Conceptboard

via Conceptboard

Conceptboard, takımların beyin fırtınası yapma, planlama ve projeleri gözden geçirme şeklini dönüştürür. Üstün işbirliği özellikleri sayesinde, herkesin aynı sayfada kalması çok kolaydır. Conceptboard gibi bir FigJam alternatifi, daha uyumlu ve dinamik bir takım işbirliği deneyimi için tam da aradığınız şey olabilir.

Conceptboard'un en iyi özellikleri

Misafirler, hesapları olmasa bile katılabilir ve işbirliği yapabilir

Yakınlaştırma sırasında yüksek çözünürlük, gerektiğinde tüm ayrıntıları kolayca görmenizi sağlar

Sohbet, yorumlar, moderasyon modu ve hatta uygulama içi video konferanslar gibi güçlü işbirliği özellikleri içerir

Pano üzerinde birkaç veya çok sayıda kullanıcı olsa da uygulama oldukça güçlüdür

Kullanıcılar, sınırsız yaratma imkanı sunan beyaz tahtanın "sonsuz" doğasını takdir ediyor

Conceptboard sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, içeriğin içe aktarılmasının net olmadığını ve ek adımlar gerektirdiğini düşünüyor

Sınırlı sayıda çizim aracı, renk ve şekil, birkaç işbirlikçi ve dağıtılmış takımlar arasında ayrım yapmayı zorlaştırabilir

Conceptboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 9,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Conceptboard puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (40+ yorum)

9. Creately

via Creately

Creately, bir kuruluşun beyin fırtınası ve fikir üretme aşamasından planlama ve strateji oluşturma aşamasına geçebileceği görsel bir platformdur. Ya da araştırma ve analizden atölye çalışmaları ve toplantılar düzenlemeye geçebilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun, Creately gerçek zamanlı ekip çalışmasını sorunsuz bir deneyime dönüştürür.

Creately'nin en iyi özellikleri

Creately, OKR hedef ayarı, SWOT analizi, proje yönetimi , organizasyon yapısı ve daha fazlası gibi çeşitli şablonlar sunar

Dışa aktarma seçenekleri ve paylaşım özellikleri, görselleri başkalarıyla paylaşmanızı veya belgelere ve sunumlara entegre etmenizi kolaylaştırır

Uygulama, sanal beyaz tahtası ile sezgisel ve kullanıcı dostudur

Kapsamlı yorum ve geri bildirim yapısı sayesinde, birden fazla kullanıcı aynı anda bir pano üzerinde çalışabilir ve mükemmel iletişimi sürdürebilir

Şablon kitaplığından seçim yapın veya şablonu kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre düzenleyin

Creately sınırlamaları

Web tabanlı yazılımların çalışması için internet bağlantısı gerekir

Kullanıcılar, bazı web cihazları veya tarayıcılarla uyumluluk sorunları yaşadıklarını ve bunun gecikme veya diğer performans sorunlarına neden olduğunu bildirmiştir

Creately fiyatlandırması

Kişisel: Aylık 5 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Aylık 89 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

10. Freehand

via Freehand

Takımınız, kullanımı kolay bir beyaz tahta yazılımı arıyorsa, Freehand'e bir göz atın. Çevrimiçi platform ile kavramları görselleştirebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Minimum kurulum gereksinimi ile takımınız anında eskiz ve beyin fırtınası oturumlarına başlayabilir. ?

Freehand'in en iyi özellikleri

Kullanıcılar, bu beyaz tahta aracının daha yaratıcı işlere yönelik olduğunu ve diğer dijital beyaz tahta araçlarına göre daha kolay kullanıldığını düşünüyor

Ürün ve içerik tasarımcıları arasındaki işbirliği için harika bir araçtır

Şablon kitaplığı zaman kazandırır

Birçok kullanıcı, öğrenme sürecinin zor olmadığını düşünüyor

Yorum yapma gibi özellikler, takım üyeleri arasında akıcı iletişim sağlar

Serbest el sınırlamaları

Bazı özel özelleştirme seçenekleri eksiktir

Bazı kullanıcılar, bazı internet tarayıcılarında sürekli çökme yaşadıklarını bildirmiştir

Freehand fiyatlandırma

Ücretsiz

Freehand Pro: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için arayın

Serbest el ile derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 3/5 (300+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (3+ yorum)

Takımınız için FigJam'e En İyi Alternatifleri Bulun

Sürekli gelişen dijital ortamda, takımınız için en iyi beyaz tahta aracını bulmak oyunun kurallarını değiştirir. Hayal gücü ile uygulama arasındaki boşluğu dolduran bir takım işbirliği platformu, fikirleri hayata geçirir. Katılımı ve netliği teşvik eder (uzaktan çalışırken bile). ✨

FigJam sağlam bir temel sunsa da, piyasada birçok FigJam alternatifi bulunmaktadır. Her biri, size ve kuruluşunuza en uygun özellikleri sunar.

Siz ve takımınızın istediği her yere götürebileceğiniz güçlü bir verimlilik platformuna ihtiyacınız olduğunda, ClickUp'ı düşünün. Tüm beyaz tahta, görev yönetimi ve proje planlamanızın sorunsuz bir şekilde entegre olabileceği yer burasıdır. Sonsuz olasılıkların kanvasını açın ve ClickUp'a kaydolun — sonsuza kadar ücretsizdir.