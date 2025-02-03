2025'in En İyi 10 FigJam Alternatifi ve Rakibi

Hiç, sizin ve takımınızın iyi yağlanmış bir makine gibi işbirliği yapabileceğiniz sonsuz bir tuval, sanal bir oyun alanı olmasını dilediniz mi? Sınırsız hayal gücünün özgürce koşabileceği işbirliğine dayalı beyaz tahta dünyasına girin. ?
FigJam'i (bu alanda favorilerden biri) biliyor olabilirsiniz, ancak çevrimiçi beyaz tahtalar söz konusu olduğunda bu sadece buzdağının görünen kısmı. Siz ve takımınızın yaratıcılığınızı ve işbirliğinizi güçlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış inanılmaz araçlardan oluşan koca bir galaksi var.
En iyi 10 FigJam alternatifini içeren bir liste hazırladık. Dijital beyaz tahtayı ilk kez deniyorsanız veya dijital araç kutunuzu genişletmek istiyorsanız, ekibiniz için mükemmel platformu bulmak için tek adres burası.
FigJam nedir?
FigJam, işbirliğine dayalı tasarım yazılımlarıyla tanınan Figma tarafından geliştirilen bir çevrimiçi beyaz tahta aracıdır. Takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak görsel işbirliği yaptığı dijital bir çalışma alanı veya tasarım aracı olarak düşünebilirsiniz.
Ve herkesin şirket hedefleri konusunda aynı sayfada olmasını sağlayan bu gerçek zamanlı işbirliği, özellikle uzaktaki takımlar için çok yararlıdır.
Dahası, beyaz tahta aracı son derece çok yönlüdür. Kuruluşlar, zihin haritalama ve akış şeması oluşturmadan stratejik planlama, süreç haritalama ve sunumlara kadar her şey için kullanabilir. Oldukça şık, değil mi?
Fiziksel malzeme maliyetlerini azaltmak için harika bir alternatif olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşlar hassas bilgileri korumak için çeşitli izin ve güvenlik düzeyleri seçebilir. Her şeyi oluşturabileceğiniz, turboşarjlı, sınırsız bir dijital tuval olması dışında mükemmel bir ofis beyaz tahtasıdır. ?
Yapışkan notları buradan oraya sürükleyip bırakın, çizim yapın ve fikirlerinize yararlı ayrıntılar ekleyin, hepsini dizüstü bilgisayarınızın rahatlığından. Ve fikirler otomatik olarak kaydedildiğinden, sabahın erken saatlerinde aklınıza gelen harika fikri kaybetme endişesi yaşamazsınız.
Önemli olan, takımınızın yaratıcı fikirlerinin akışını sağlamak ve tüm bu muhteşem fikirleri eyleme geçirilebilir bir stratejiye dönüştürmek için gerekli yapıyı sunmaktır. Uzaktan çalışma ve dijital dönüşüm çağında bu, olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
FigJam alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
FigJam alternatiflerini ararken, diğer araçları keşfederken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır:
- Gerçek zamanlı işbirliği: Takımların aynı panoda aynı anda çalışmasına olanak tanıyan araçlar arayın. Eşzamanlı düzenleme ve canlı imleçler gibi özellikler iş akışını kolaylaştırır
- Ek açıklama araçları: Yapışkan notlar, eğlenceli şekiller, kalemler ve diğer metin araçları beyin fırtınası oturumlarını geliştirir. Daha fazla seçenek, daha zengin görselleştirme anlamına gelir
- Şablonlar: Yerleşik beyaz tahta şablonlarından oluşan bir kitaplık, zamandan tasarruf sağlar ve süreçleri hızlandırır. İhtiyaç duyduğunuzda biçimlendirmeyi özelleştirebilmeniz için özel şablon özelliklerine dikkat edin
- Platform uyumluluğu: Takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla (örneğin Slack, Jira veya Google Dokümanlar ve E-Tablolar) iyi çalışan entegrasyonlara sahip FigJam alternatiflerini keşfederek sorunsuz bir deneyim yaşayın
- Kullanıcı arayüzü ve fonksiyonellik: Kullanımı basit bir işbirliği aracı seçmek, takım üyelerinizin daha fazla öğrenme eğrisiyle yavaşlamadan işbirliğine başlayabileceği anlamına gelir ?
- Ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuzun büyümesine uyum sağlayan bir yazılım seçtiğinizden emin olun. Sağlam bir FigJam alternatifi, büyük takım boyutlarını veya daha karmaşık ve ayrıntılı projeleri yönetebilir
- Erişilebilirlik: Özelliklerden ödün vermeden farklı cihazlar ve tarayıcılar (iOS, Mac, iPad, Windows, mobil uygulamalar vb.) üzerinden aynı araca erişebilmek bir zorunluluktur
- Güvenlik: Kuruluşunuz uçtan uca şifrelemeye ihtiyaç duyuyor mu? Depolanan veriler ve aktarılan veriler için koruma sağlayan araçları inceleyin
Diyagram oluşturma, prototip oluşturma veya basit beyin fırtınası oturumları ile ilgili seçenekler arıyorsanız, sizin ve takımınız için neyin önemli olduğunu biliyorsanız, doğru dijital beyaz tahta aracını bulmak çocuk oyuncağıdır.
kullanabileceğiniz En İyi 10 FigJam Alternatifi
En iyi bulgularımızı açıklamanın zamanı geldi. İşbirliği beyaz tahta dünyasını gizlice keşfettik, denedik ve FigJam'e 10 mükemmel alternatif seçtik. İster daha gelişmiş özellikler, ister farklı işbirliği seçenekleri veya bütçe dostu seçenekler arıyor olun, ihtiyacınız olan her şey bizde.
1. ClickUp
ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, takım işbirliği için harika bir çok yönlü araçtır. Bu sanal beyaz tahta, beyin fırtınası oturumlarını ve proje yönetimini yönetir. Ayrıca, marka kılavuz şablonlarından grafik tasarım şablonlarına kadar çok sayıda şablonla ClickUp, takımınızın ihtiyaç duyabileceği her şeyi size sağlar.
ClickUp'ın Belgeler, Yorumlar ve Sohbet görünümü gibi özellikleri, ekibinizin mümkün olduğunca akıcı ve verimli bir şekilde çalışmasını destekler. Her tür işe uygun Belgeler oluşturun veya Sohbet görünümüyle proje bağlantılarını paylaşın. Yorum özelliği, soru sormak ve cevaplamak, geri bildirim vermek ve hızlı kazanımları izlemek için idealdir. ?
ClickUp ile takımınız gerçek zamanlı olarak işbirliği yapar, konseptten eyleme daha hızlı ve daha kolay geçer ve özelleştirilebilir görünümler ve entegrasyonlarla iş akışlarını kolaylaştırır. Her proje detayı uyumlu ve eyleme geçirilebilir hale gelir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcılar, arayüzün iyi tasarlanmış, kesintisiz ve kullanımı kolay olduğunu düşünüyor
- Görevler, listeler, durumlar oluşturmak ve otomasyon ayarları yapmak çok kolay ?
- Aralarından seçim yapabileceğiniz neredeyse sonsuz çeşitlilikte gösterge paneli ve düzen vardır
- Yerleşik takvim ve hatırlatıcılar, uyumlu bir ekip çalışmasını destekler
- ClickUp'ın AI araçları fikirler üretir, beyin fırtınası oturumlarını geliştirir ve takımınızın yaratıcı süreçlerini ve ş Akışını destekler
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği nedeniyle, bazı kullanıcılar biraz öğrenme süreciyle karşılaşabilir
- ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Lucid
Dijital işbirliği alternatifleri alanında güçlü bir rakip olan Lucid, iki görselleştirme aracı sunar: Lucidspark ve Lucidchart. Yapılandırılmış diyagramlara ve akış şemalarına ihtiyacınız olduğunda, Lucidchart karmaşık verilerin görselleştirilmesinde yardımcı olur.
Lucidspark ise dijital beyaz tahta özelliklerine sahip dijital bir tuval görevi görür ve gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir görsel çalışma alanı için idealdir.
Bu araçları birlikte kullandığınızda, kuruluşunuz dağıtılmış takımlar arasında fikir üretme, planlama ve verimli bir şekilde uygulama için gerekli kaynaklara sahip olur.
Lucid'in en iyi özellikleri
- Şablonlar akış şeması oluşturmayı basitleştirir
- Projeleri benzer yazılım platformlarına aktarabilirsiniz
- Kısayollar, araçlar arasında zahmetsiz anahtar geçişi sağlar
- Şekiller, renkler ve görüntülerle görsel faiz ekleyebilirsiniz
- Lucid şunları sunar Jira, Zoom, Slack ve Confluence gibi uygulamalarla entegrasyonlar
Lucid sınırlamaları
- Diğer FigJam alternatiflerinde birleştirilen özellikler için iki farklı ürüne abonelik gerekir
- Bazıları ilk kez kullanıcı olarak kafalarının karıştığını bildiriyor
Lucid fiyatlandırma
Lucidchart ve Lucidspark ayrı ayrı kullanılabilir, ancak bunları bir paket halinde satın alırsanız planlar şu şekildedir:
- Ücretsiz
- Bireysel Paket: 11,93 $
- Takım Paketi: Kullanıcı başına 13,50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lucid puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra for Lucidspark: 4. 7/5 (350+ yorum)
- Capterra for Lucidchart: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
3. Miro
Gerçek zamanlı işbirliğini yeni boyutlara taşımaya hazır olduğunuzda, Miro'ya göz atın. Zengin şablon kitaplığına dalın ve Slack ve Google Drive gibi takımınızın kullanabileceği araçlarla sorunsuz entegrasyonların keyfini çıkarın.
Zengin özelliklere sahip ortamı, geniş bir işbirliği platformu ile Figjam'a alternatif arayan kuruluşlar için en iyi seçimdir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Çevrimiçi beyaz tahta aracı, beyin fırtınası, tel kafesler ve iş akışları tasarımı için eşit derecede iyi işler ve herkes gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir
- Şablonlar, Kanban panosu, SWOT analizi veya fikir üretmek için ikisinin arasında bir şeye ihtiyacınız olduğunda zaman kazandırır ve ilham verir
- Uygulama, Jira, Google Drive ve Microsoft 365 gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Sunum modu, Lightbox efekti gibi seçenekler sunar, böylece odaklandığınız konuyu vurgulayabilir ve başka bir sunumcuya sorunsuz bir şekilde devredebilirsiniz
- Masaüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan dijital işbirliği panolarına kolaylıkla erişebileceksiniz
Miro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, birkaç takım üyesi aynı anda bir pano üzerinde işbirliği yaparken gecikme yaşadığını bildirmiştir
- Çok sayıda özelleştirme ve kişiselleştirme seçeneği olduğundan, bazı kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Üye başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Üye başına aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
4. Jamboard
Google'ın Jamboard'u, kullanıcıların fikirlerini paylaşabileceği ve bilgi aktarabileceği bir dijital beyaz tahtadır. Google Çalışma Alanı'nın bir parçasıdır, bu nedenle kuruluşunuz Google ekosistemine zaten tamamen entegre olmuşsa, bu doğal bir seçimdir.
Hızlı beyin fırtınası oturumları için ideal olan bu araç, işbirliğine dayalı bir dijital tuval üzerinde çalışmak için sanal yapışkan notlarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak isteyen takımlar için sağlam bir seçimdir. ?
Jamboard'un en iyi özellikleri
- Takım üyeleri, herhangi bir cihazdan kolayca takım oluşturup beyin fırtınası oturumlarına katılabilir
- Jamboard, dijital sürümle entegre olan fiziksel bir beyaz tahta olarak da gelir
- Kullanıcılar, not almak ve bilgileri kolay anlaşılır bir şekilde sunmak için harika buluyor
- Ücretsiz fiyatlandırma, küçük işletmeler için uygun maliyetli bir araçtır
- Jamboard, çevrimiçi beyaz tahta aracıyla basit bir kullanıcı deneyimi sunar
Jamboard sınırlamaları
- Diğer FigJam alternatiflerinin sunduğu gelişmiş özelliklerden yoksundur
- Bazı kullanıcılar, sınırlı özelleştirme seçeneklerinin görsel işbirliğini kısıtladığını düşünüyor
Jamboard fiyatlandırması
- Ücretsiz
Jamboard puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (100 yorum)
5. Mural
Mural, dinamik planlama gerektiren karmaşık projeler için mükemmeldir. Çok sayıda entegrasyon, özelleştirilmiş şablonlar ve asenkron özellikleriyle sanal takımlar için çok yönlü bir seçimdir. Mural, çevrimiçi bir çizim tahtasından daha fazlasına ihtiyaç duyan kuruluşlar için eksiksiz bir platformdur.
Mural'ın en iyi özellikleri
- İhtiyaç duyduğunuzda şablonları düzenleme özelliğinin yanı sıra, aralarından seçim yapabileceğiniz kapsamlı bir şablon kitaplığı da mevcuttur
- Entegrasyonlar Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier ve daha fazlası gibi araçlarla birlikte gelir
- Asenkron işbirliği, uzaktaki takımlar için idealdir
- Çıkartmalar ve simgeler gibi görsel seçenekler, takım üyelerinin fikirlerini ifade etmesine yardımcı olur
- Yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir seçenektir
Mural sınırlamaları
- Yüksek abonelik fiyatları, bireyler veya küçük takımlar için ideal değildir
- Bazı kullanıcılar, birkaç üye beyaz tahtada çalışırken gecikme yaşadığını bildirmiştir
Mural fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Team+: Üye başına aylık 9,99 $
- İş: Üye başına aylık 17,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için arayın
Mural puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
6. Çiz
FigJam'e alternatif, sorunsuz ve çok yönlü bir dijital çalışma alanı mı arıyorsunuz? Draw, hızlı beyin fırtınası oturumları veya sürükle ve bırak işlevini kullanarak diyagramlar oluşturmak için mükemmeldir. Kolaylaştırılmış bir deneyim sunmada mükemmeldir.
En iyi özellikleri çizin
- Katmanlar, hizalama kılavuzları, ızgara yakalama ve cetveller gibi gelişmiş özellikler, düzen ve tasarım üzerinde hassas kontrol sağlar
- Yeni başlayanlar için kolay bir arayüz, takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde kullanmasını sağlar
- Birden fazla diyagram dışa aktarma seçeneği vardır
- Uygulama, zaman kazanmak için seçebileceğiniz çok sayıda şablona sahiptir
- Atlas, Dark, Sketch ve daha fazlası gibi farklı temalar ve eklenti desteği sunar
Çizim sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çevrimdışı modun işlevselliğinin çevrimiçi sürüme kıyasla kısıtlı olduğunu düşünüyor
- Tüm özelliklerini öğrenmek biraz zaman alabilir
Çizim fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar
- Bulut: Aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla
- Veri Merkezi: Yıllık 6.000 $'dan başlayan fiyatlarla
Derecelendirmeler ve yorumlar yazın
- G2: 4. 4/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)
7. Visio
Visio ile karmaşık diyagram dünyasına dalın. Ayrıntılı akış şemaları, diyagramlar ve organizasyon şemaları oluşturmak için çok çeşitli araçlara sahiptir.
Kuruluşunuz tasarımda kapsamlı görselleştirme ve netlik arıyorsa, Visio'nun ağ diyagramları, görsel işbirliği özellikleri ve dağıtılmış takımlar için çevrimiçi beyaz tahtası bir göz atmaya değer olabilir. ?
Visio'nun en iyi özellikleri
- Geniş bir şablon ve form aralığı ile takım üyeleri, süreç haritalamadan organizasyon şemalarına kadar neredeyse her şeyi oluşturabilir
- Word, Excel ve PowerPoint gibi diğer ofis uygulamalarıyla sorunsuz bağlantı sağlar
- Uzaktaki takımlar için işbirliği araçları, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar
- Şekiller, renkler ve desenler dahil olmak üzere oluşturduğunuz içeriği en küçük ayrıntısına kadar özelleştirin
- Visio otomasyona olanak tanır ve harici kaynaklardan gelen bilgilere dayalı diyagramlar oluşturabilir
Visio sınırlamaları
- UI, yeni kullanıcılar için biraz korkutucu görünebilir
- Masaüstü uygulaması yalnızca Windows'ta kullanılabilir
Visio fiyatlandırması
- Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Vizyon değerlendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4. 2/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
8. Conceptboard
Conceptboard, takımların beyin fırtınası yapma, planlama ve projeleri gözden geçirme şeklini dönüştürür. Üstün işbirliği özellikleri sayesinde, herkesin aynı sayfada kalması çok kolaydır. Conceptboard gibi bir FigJam alternatifi, daha uyumlu ve dinamik bir takım işbirliği deneyimi için tam da aradığınız şey olabilir.
Conceptboard'un en iyi özellikleri
- Misafirler, hesapları olmasa bile katılabilir ve işbirliği yapabilir
- Yakınlaştırma sırasında yüksek çözünürlük, gerektiğinde tüm ayrıntıları kolayca görmenizi sağlar
- Sohbet, yorumlar, moderasyon modu ve hatta uygulama içi video konferanslar gibi güçlü işbirliği özellikleri içerir
- Pano üzerinde birkaç veya çok sayıda kullanıcı olsa da uygulama oldukça güçlüdür
- Kullanıcılar, sınırsız yaratma imkanı sunan beyaz tahtanın "sonsuz" doğasını takdir ediyor
Conceptboard sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, içeriğin içe aktarılmasının net olmadığını ve ek adımlar gerektirdiğini düşünüyor
- Sınırlı sayıda çizim aracı, renk ve şekil, birkaç işbirlikçi ve dağıtılmış takımlar arasında ayrım yapmayı zorlaştırabilir
Conceptboard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 9,50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Conceptboard puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ yorum)
9. Creately
Creately, bir kuruluşun beyin fırtınası ve fikir üretme aşamasından planlama ve strateji oluşturma aşamasına geçebileceği görsel bir platformdur. Ya da araştırma ve analizden atölye çalışmaları ve toplantılar düzenlemeye geçebilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun, Creately gerçek zamanlı ekip çalışmasını sorunsuz bir deneyime dönüştürür.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Creately, OKR hedef ayarı, SWOT analizi, proje yönetimi, organizasyon yapısı ve daha fazlası gibi çeşitli şablonlar sunar
- Dışa aktarma seçenekleri ve paylaşım özellikleri, görselleri başkalarıyla paylaşmanızı veya belgelere ve sunumlara entegre etmenizi kolaylaştırır
- Uygulama, sanal beyaz tahtası ile sezgisel ve kullanıcı dostudur
- Kapsamlı yorum ve geri bildirim yapısı sayesinde, birden fazla kullanıcı aynı anda bir pano üzerinde çalışabilir ve mükemmel iletişimi sürdürebilir
- Şablon kitaplığından seçim yapın veya şablonu kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre düzenleyin
Creately sınırlamaları
- Web tabanlı yazılımların çalışması için internet bağlantısı gerekir
- Kullanıcılar, bazı web cihazları veya tarayıcılarla uyumluluk sorunları yaşadıklarını ve bunun gecikme veya diğer performans sorunlarına neden olduğunu bildirmiştir
Creately fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 5 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Aylık 89 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)
10. Freehand
Takımınız, kullanımı kolay bir beyaz tahta yazılımı arıyorsa, Freehand'e bir göz atın. Çevrimiçi platform ile kavramları görselleştirebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.
Minimum kurulum gereksinimi ile takımınız anında eskiz ve beyin fırtınası oturumlarına başlayabilir. ?
Freehand'in en iyi özellikleri
- Kullanıcılar, bu beyaz tahta aracının daha yaratıcı işlere yönelik olduğunu ve diğer dijital beyaz tahta araçlarına göre daha kolay kullanıldığını düşünüyor
- Ürün ve içerik tasarımcıları arasındaki işbirliği için harika bir araçtır
- Şablon kitaplığı zaman kazandırır
- Birçok kullanıcı, öğrenme sürecinin zor olmadığını düşünüyor
- Yorum yapma gibi özellikler, takım üyeleri arasında akıcı iletişim sağlar
Serbest el sınırlamaları
- Bazı özel özelleştirme seçenekleri eksiktir
- Bazı kullanıcılar, bazı internet tarayıcılarında sürekli çökme yaşadıklarını bildirmiştir
Freehand fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Freehand Pro: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için arayın
Serbest el ile derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4. 3/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (3+ yorum)
Takımınız için FigJam'e En İyi Alternatifleri Bulun
Sürekli gelişen dijital ortamda, takımınız için en iyi beyaz tahta aracını bulmak oyunun kurallarını değiştirir. Hayal gücü ile uygulama arasındaki boşluğu dolduran bir takım işbirliği platformu, fikirleri hayata geçirir. Katılımı ve netliği teşvik eder (uzaktan çalışırken bile). ✨
FigJam sağlam bir temel sunsa da, piyasada birçok FigJam alternatifi bulunmaktadır. Her biri, size ve kuruluşunuza en uygun özellikleri sunar.
Siz ve takımınızın istediği her yere götürebileceğiniz güçlü bir verimlilik platformuna ihtiyacınız olduğunda, ClickUp'ı düşünün. Tüm beyaz tahta, görev yönetimi ve proje planlamanızın sorunsuz bir şekilde entegre olabileceği yer burasıdır. Sonsuz olasılıkların kanvasını açın ve ClickUp'a kaydolun — sonsuza kadar ücretsizdir.