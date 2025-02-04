tasarımcılar için 2025'in En İyi 10 AI Aracı

Gerçeği kabul edelim: Bir grafik tasarımcı olarak, işinizin en sevdiğiniz kısmının ne olduğunu sorduklarında, arka plan kaldırma veya metin biçimlendirme diye cevap vermeniz pek olası değildir. ?

Neyse ki, artık kendinizi bu sıradan görevlerle sınırlamak zorunda değilsiniz. Günümüzün yapay zeka destekli dünyası, tasarımcılar için birçok yapay zeka aracı ortaya çıkardı. Bu araçlar, yaratıcı veya pazarlama projelerindeki görevleri kolaylaştırmanın yanı sıra, tasarımda tıkanıp kaldığınızda etkileyici önerilerle size ilham verebilir.

Sizin için 10 profesyonel AI tasarım yazılımı aracı seçtik. Bu araçların özelliklerini, fiyatlarını, sınırlamalarını ve yorumlarını ele alacağız ve size en uygun olanı belirleyeceğiz!

AI tasarım araçları, tasarım takımlarına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yazılım uygulamalarıdır. ?

Bu araçlar, arka planları kaldırma ve görüntüleri yeniden boyutlandırma gibi tekrarlayan veya manuel görevleri otomatikleştirerek size daha yenilikçi işlere odaklanmak için özgürlük ve zaman kazandırır. Ayrıca, doğal dil işleme (NLP) kullanarak istemlere dayalı tamamen yeni içerikler oluştururlar.

Özellikle, tasarımcılar için AI araçları kullanıcı etkileşimlerinden ve geri bildirimlerinden öğrenir. Zamanla, giderek daha doğru ve kişiselleştirilmiş öneriler veya içerik sunmak için uyum sağlarlar.

Daha da önemlisi, bu araçlar tasarım sürecinizi yapılandırmanıza ve pazarlama ve ürün geliştirme gibi iş alanlarını desteklemek için yeni yaklaşımlar keşfetmenize yardımcı olur.

Tasarım takımları AI'yı nasıl kullanıyor?

AI araçları, tasarımcıları konsept oluşturmadan iyileştirmeye kadar her tasarım aşamasında destekler. Ayrıca grafik, ürün ve web tasarımı gibi farklı uzmanlık alanlarına da hizmet ederler.

Tasarımcılar için AI araçlarının yaygın kullanım örneklerini gösteren altı örnek:

Otomasyon: Stil tutarlılığını sağlamak gibi bazı rutin işleri sizin yerinize yapar İçerik oluşturma: Benzersiz : Benzersiz sosyal medya gönderileri ve web siteleri için pazarlama içeriği gibi yeni fikirler üretme Pazar araştırması: Estetik tercihlerini anlamak için platformlar arasında kullanıcı verilerini toplama Optimizasyon: Düzen ve tipografi gibi öğeler için iyileştirmeler önerir A/B testi: Farklı tasarım varyasyonlarına kullanıcıların tepkilerini analiz etme Verimlilik: Tasarım planlama ve uygulama sürecini kolaylaştırma

Oluşturmalarınızı geliştirecek, tasarım süreçlerinizi optimize edecek ve işinizi genel olarak daha keyifli hale getirecek çözümler için pazarı taradık. ?

Tasarım uzmanlığınız ne olursa olsun, en iyi AI tasarım araçları işinizin kalitesini ve miktarını önemli ölçüde artıracaktır. Bu liste hiçbir şekilde kapsamlı değildir, ancak tasarım dünyasının çeşitli alanlarını kapsamaktadır.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, tasarım takımları arasında yaratıcı ve teknik işbirliği için muhteşem özelliklere sahip çok yönlü bir proje yönetimi çözümüdür. ClickUp Brain 'in piyasaya sürülmesi, departmanınız, rolünüz veya beceri düzeyiniz ne olursa olsun, güvenilir bir AI destekli iş asistanı olarak hizmet verdiği için kesinlikle oyunun kurallarını değiştirmiştir.

AI asistanı, fikirleri kavramsallaştırma, çerçeveler, pazarlama içeriği ve süreçleri tasarlama gibi tüm yaratıcı süreçlerinizi ve iş akışlarınızı destekleyebilir. Ayrıca yaratıcı özetler, kullanıcı profilleri ve yolculukları, sunum taslakları, pazarlama kampanyası stratejileri ve sloganlar da oluşturur.

ClickUp Brain, verimliliği ve işbirliğini artırmak için ClickUp çalışma alanınızda çalışır. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak tasarımlar üzerinde beyin fırtınası yapın ve Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak görevleri kendinize veya işbirliği yaptığınız kişilere atayın.

ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliğini kullanarak proje özeti oluşturun

Kilometrelerce uzun yorum konularını takip edemiyor musunuz? ClickUp Brain'in yapay zeka gücünü kullanarak bunları özetleyin veya doğrudan eylem öğelerini çıkarın.

Müşteri taleplerini önceliklendirmek ve görüntüler, videolar ve diğer tasarım maketleri hakkında geri bildirim sağlamak için Proofing özelliğini de keşfedebilirsiniz.

Tasarım iş akışınızı izlemek için 15'ten fazla görünüm, çok sayıda şablon ve görev otomasyonu sunan ClickUp, sektörler arası yaratıcı takımlar için güvenilir bir müttefiktir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Ayarlar'da tercihlerinizi özelleştirmezseniz bildirim merkezi aşırı yüklenebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. DreamStudio

Sektör devi Stability AI'ya ait DreamStudio (eski adıyla Stable Diffusion), illüstrasyonlardan fotogerçekçi görüntülere kadar her amaç için yüksek kaliteli sanat eserleri oluşturmaya yardımcı olan bir AI tasarım aracıdır. ?️

Komutunuzu girin veya bir fotoğraf yükleyin, ardından istediğiniz stili ve boyutu seçin. DreamStudio hemen işe koyulacak ve vizyonunuzun birden fazla varyasyonunu oluşturacaktır. Araç, geçmişinizi hatırlar, böylece tüm oluşturmalarınızı takip edebilir ve daha sonra tekrar ziyaret edebilirsiniz.

Bir görüntüde değişiklik yapmanız gerekiyorsa düzenleyiciye başvurun. Katmanlara sahip sonsuz bir çalışma alanıdır ve başyapıtınızın tek tek öğelerini eklemenize, kaldırmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca, görüntülerin çözünürlüğünü saniyeler içinde artırabilirsiniz!

DreamStudio'nun en iyi özellikleri

Çeşitli stil ön ayarları

Sonsuz çalışma alanı ve katmanlara sahip düzenleyici

Görüntü çözünürlüğü ayarı

Açık kaynak sürümü—StableStudio

API entegrasyonları

DreamStudio sınırlamaları

Önceden ayarlanmış renk paleti yok

Kayıt olmadan önce yazılan komutlar kaybolur

DreamStudio fiyatlandırması

1.000 kredi için 10 $ (~5.000 görüntü)

DreamStudio puanları ve yorumları

Product Hunt : 4,7/5 (20+ yorum)

G2: 4. 3/5 (2 yorum)

3. Midjourney

Yapay zeka araçlarını kullanmaya alışkınsanız, Midjourney'i duymuş olmalısınız. Oluşturma için güçlü ön tanımlı estetiği sayesinde, günümüzün en tanınmış AI görüntü oluşturucularından biridir. Discord'da kısa bir metin komutuyla dakikalar içinde şık sanat eserleri oluşturabilirsiniz.

Yenilikçi araç botu size dört farklı görüntü seçeneği sunar. Her birini kullanarak yeni varyasyonlar oluşturun veya bir görüntüyü seçip düzenleyin. Şu anda, görüntü seçenekleri arasında uzaklaştırma ve oklarla kompozisyonu yeniden konumlandırma bulunmaktadır. En son güncelleme sayesinde tüm görüntüler maksimum boyutta oluşturulmaktadır.

Takıldığınızda, Midjourney botundan basit komutlar kullanarak yardım isteyin. Genel ipuçları isteyebilir veya belirli sorular sorabilirsiniz. ?

Midjourney'in en iyi özellikleri

Dört farklı görüntü varyasyonu

Maksimum boyutta görüntüler oluşturun

Uzaklaştırma ve yeniden konumlandırma araçları

Yardım ve ipuçları için Midjourney botu

Kılavuzda açıklanan parametreler ve komutlar

Favoriler galerisi

Midjourney sınırlamaları

Ücretsiz deneme yok

Düzenleme yetenekleri iyileştirilebilir

Yalnızca Discord üzerinden kullanılabilir

Midjourney fiyatlandırması

Temel : 8 $/ay*

Standart : Aylık 24 $

Pro : Aylık 46 $

Mega: 96 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Midjourney puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70+ yorum)

Product Hunt: 4,5/5 (15+ yorum)

4. Adobe Sensei

Adobe Sensei, makine öğrenimi teknolojisi konusunda gizli bir hazinedir. 2016 yılından beri piyasada olan bu araç, Adobe ekosisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Creative Cloud Suite'te ve Adobe'nin birçok pazarlama ve analiz uygulaması ve hizmetinde yerleşik olarak bulunur.

Sensei'nin AI araçları, Adobe stok görüntüleri, açık lisanslı ürünler ve lisansı sona ermiş kamu malı içeriklerle eğitilmiştir. Amacınıza uygun görüntülere erişmek için Generate komutunu kullanın. Renk paleti ve arka plan ayrıntıları gibi öğeler aracılığıyla bir görüntünün derin ve hatta duygusal kavramlarını tanımlayabilir.

Platform, görüntüleri otomatik olarak tanımlar ve etiketler, bu da her gün birçok fotoğrafla çalışan pazarlamacılar ve tasarımcılar için idealdir.

Adobe Sensei'nin en iyi özellikleri

Pazarlama varlıklarını optimize edin ve kişiselleştirin

İçerik Duyarlı Doldurma ile resim ve videolardan istenmeyen nesneleri kaldırın

Videoları farklı kanallar için optimize etmek için Otomatik Yeniden Çerçeveleme

Yüz ve hareket algılama özelliğine sahip otomatik animasyon

Video ve ses optimizasyonu

Adobe Experience Cloud genelinde entegrasyon

Adobe Sensei sınırlamaları

Diğer kapsamlı grafik tasarım yazılımlarına kıyasla bağımsız bir araç değildir

Çoğunlukla Adobe kullanıcılarına fayda sağlar

Adobe Sensei fiyatlandırması

Adobe Experience Cloud ürün portföyüne entegre edilmiştir

Adobe Sensei puanları ve yorumları

Bağımsız derecelendirme mevcut değil

5. Canva

Tasarım dünyasında Canva kadar yankı uyandıran çok az isim vardır. Kullanıcı dostu arayüzüyle tanınan ücretsiz bir tasarım platformudur ve artık metin-görüntü dönüştürücü özelliği de eklenmiştir! ?

Basit metin komutları girip bir stil seçerek platformda dakikalar içinde güzel görsel içerikler oluşturun. Image Enhancer ve diğer AI grafik tasarım araçlarıyla, aşağıdakileri yaparak oluşturduğunuz içeriği mükemmelleştirebilirsiniz:

Çözünürlüğü iyileştirme

Odak, ışık ve doygunluğu düzeltme

Arka planları kaldırma

Nesneleri kaldırma, ekleme ve ayarlama (Magic Edit veya Magic Eraser ile)

Metinler ve animasyonlarla görsellerin etkisini artırın veya mevcut koleksiyondan çıkartmalar, simgeler ve diğer grafikler ekleyin. Tasarım ve pazarlama projelerinizi koordine etmek ve planlamak için Canva'nın metin oluşturucu ve içerik planlayıcısına güvenin.

Canva'nın en iyi özellikleri

Önceden hazırlanmış stiller

Çoklu düzenleme araçları

Magic Write metin oluşturucu

Sezgisel arayüz

Özel renk paletleri oluşturmak için marka kitleri

Tasarımlar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği

Canva sınırlamaları

Profesyonel tasarımcıların beklediği düzeyde özelleştirme sunmayabilir

Arka plan kaldırıcı iyileştirilebilir

Bazı özellikler (Magic Eraser ve Content Planner gibi) ücretsiz olarak kullanılamaz

Canva fiyatlandırması

Metinden Görüntüye:

Ücretsiz : ömür boyu 50 sorguya kadar

Pro : ayda 500 sorguya kadar

Takımlar: ayda 500 sorguya kadar

Magic Write:

Ücretsiz : 25 sorguya kadar

Pro : ayda 250 sorguya kadar

Takımlar: ayda 250 sorguya kadar

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)

Grafik tasarımcılar için en iyi CRM'ler hakkında bilgi edinin!

6. Mokker

Arka plan kaldırma, birçok tasarımcının korktuğu bir görevdir, ancak güvenilir görünümlü bir e-ticaret sayfası oluşturmak istiyorsanız kaçınılmazdır. İşte burada Mokker devreye girer. Ürün görsellerinin arka planını değiştiren bir AI aracıdır ve profesyonel ve pazarlanabilir görseller oluşturmanıza yardımcı olur.

Mokker, bir araç olabildiğince basit. Ürününüzün bir görüntüsünü yükleyin ve yüzlerce arka plan şablonundan birini seçin. Araç, anında yüksek çözünürlüklü ve baskıya hazır görüntüler üretir. Son çıktıyı güzelleştirmek için çeşitli fotoğraf aksesuarları ekleyebilirsiniz.

Mokker'in en iyi özellikleri

Ürün pazarlaması için basit arka plan kaldırıcı

100'den fazla arka plan şablonu

Fotoğraf aksesuarları

Yüksek kaliteli görüntüler

Entegrasyon için API

Mokker sınırlamaları

Onboarding deneyimi optimize edilebilir

Karmaşık öğelerle (saç gibi) karşılaşıldığında öngörülemeyen sonuçlar verebilir

Mokker fiyatlandırması

Ücretsiz : 40 fotoğraf + 12 fotoğraf/ay

Başlangıç : 13 $/ay*

Takım : Aylık 29 $

Organizasyon: 83,25 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Mokker puanları ve yorumları

Product Hunt: 4. 4/5 (8+ yorum)

7. Galileo AI

2022'de piyasaya sürülen Galileo AI, kullanıcı arayüzü tasarımlarının oluşturulma şeklini kökünden değiştirdi. UI tasarım oluşturucusu, binlerce olağanüstü tasarım üzerinde eğitilerek size çoklu platformlar için yüksek kaliteli düzenler ve illüstrasyonlar sunar.

Aracı kullanmak çok basit; tek ihtiyacınız olan bir metin açıklaması. Galileo AI, size özel simgeler ve metinler dahil olmak üzere uçtan uca bir arayüz tasarımı oluşturacak! Küçük değişikliklerle sıkıcı UI kalıplarını aşın ve tasarımınızın öne çıkmasını sağlayın.

Galileo AI'nın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli UI tasarımları oluşturur

Kullanıcı dostu

İçerik ve yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar ve görseller dahildir

Galileo AI sınırları

Henüz halka açık olarak yayınlanmadı (erken erişim talebinde bulunmanız gerekiyor)

Galileo AI fiyatlandırması

Fiyat bilgisi mevcut değil

Galileo AI puanları ve yorumları

Henüz belirlenebilir bir puan yok

8. Open AI tarafından geliştirilen DALL•E 2

DALL·E, 2021 yılında piyasaya sürüldüğünde, doğal dilden çarpıcı görüntüler üretme yeteneği ile dünyayı kasıp kavurdu. Yaklaşık bir yıl sonra, OpenAI bu aracın yükseltilmiş sürümü olan DALL·E 2 ile bizi şereflendirdi. İlk sürümüne kıyasla, 4 kat daha yüksek çözünürlükle daha doğru ve gerçekçi görüntüler üretiyor.

Bu araç, AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmak için stilleri ve konseptleri birleştirmenin yanı sıra, varyasyonları keşfetmenize de olanak tanır. DALL·E 2 düzenleyici, ek komutlara göre öğeler eklemek ve kaldırmak için Inpainting özelliğini sunar, böylece gölgeler, dokular ve yansımaları hesaba katabilirsiniz. Outpainting, görüntünün kompozisyonunu genişletmek için uzaklaştırma yapmanızı sağlar.

Open AI'nın DALL•E 2'nin en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli görüntüler oluşturma

Çoklu düzenleme araçları

Sık sık güncellenir

Açık veya şiddet içeren içeriklerin oluşturulmasına karşı koruma

Open AI'nın DALL•E 2 sınırlamaları

Ücretsiz deneme artık mevcut değil

Daha uzun komutları gözden kaçırabilir

Open AI tarafından sunulan DALL•E 2 fiyatlandırması

115 kredi için 15 dolar

Open AI'nın DALL•E 2 değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)

9. Khroma

Renk, psikolojik bir tasarım öğesidir ve kullanıcılarınızın karar verme sürecini etkileyebilir. Ancak doğru renk tonlarını seçmek çok kafa karıştırıcı olabilir. Khroma'nın yapay zeka renk aracıyla mükemmel paleti daraltın!

Özel renk paleti oluşturucu olan Khroma, vazgeçilmez bir AI grafik tasarım aracıdır. Binlerce insan tarafından oluşturulan palet üzerinde eğitilerek işe yarayan renk kombinasyonları üretir.

Ayrıca, size hitap eden renkleri seçerek yapay zekanın sinir ağını eğitebilirsiniz. Sonuçlar, gradyanlar, tipografi veya özel görüntüler olarak görüntüleyebileceğiniz güzel ve kişiselleştirilmiş paletlerdir.

Favorilerinizi, adları, onaltılık kodları ve WCAG erişilebilirlik derecelendirmeleriyle birlikte daha sonra kullanmak üzere kaydedin. Belirli bir şey mi arıyorsunuz? Jeneratörü renk tonu, renk ve renk gibi faktörlere göre filtreleyin.

Khroma'nın en iyi özellikleri

AI renk paleti oluşturucu

Eğitilebilir algoritma

Renkleri paletler, gradyanlar, tipografi veya görüntüler olarak görünüm

Favorileri daha sonra için kaydedin

Kullanışlı jeneratör filtreleri

Khroma sınırlamaları

Henüz indirme/dışa aktarma fonksiyonu yok

Khroma fiyatlandırması

Ücretsiz

Khroma puanları ve yorumları

Product Hunt: 4. 3/5 (15+ yorum)

10. Jasper. ai

Her sanatçı ortak bir düşmandan korkar: yaratıcı blok. Neyse ki, Jasper gibi AI araçlarının tasarımcılar, pazarlamacılar ve yazarların sıkıştıkları durumlarda imdadına yetiştiği ve komutlarla muhteşem içerikler oluşturmalarına yardımcı olduğu bir dönemde yaşıyoruz.

Bu platform, çok amaçlı projeler için bir AI sanat üreticisi ve yazarıdır. Grafik tasarımlar oluşturmak için yapmanız gereken tek şey:

Jeneratörü başlatın Bir komut yazın Anime veya Yağlı Boya gibi bir stil seçin Telif hakkı içermeyen içerik oluşturun

Jasper, bir seferde dört görüntü oluşturur. İçerik filtresi, hassas veya güvenli olmayan oluşturmaların sonuçlardan hariç tutulmasını sağlar.

Jasper. ai'nin en iyi özellikleri

Tercih ettiğiniz stili öğrenen, eğitilebilir AI motoru

30'dan fazla dilde çalışır

Üst düzey güvenlik ve gizlilik protokolleri

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Jasper. ai sınırlamaları

Bazı özelliklerin kullanımına ilişkin öğreticiler faydalı olabilir

Oluşturulan görüntülerin telif hakkı alınamaz

Jasper. ai fiyatlandırma

Oluşturucu : 39 $/ay*

Takımlar : 99 $/ay

İş: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jasper. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

İster tasarımcı olun ister sadece hızlı bir tasarıma ihtiyaç duyan sıradan bir kullanıcı, listemizde yer alan AI araçları yaratıcı yolculuğunuzu daha sorunsuz hale getirebilir. Kişisel veya iş amaçlı kullanım için muhteşem tasarımlara erişmek için bu araçların potansiyelinden yararlanın. ?

ClickUp gibi birçok araç, çeşitli kullanım durumları için içerik oluşturabilir, pazarlama girişimlerinizi destekleyebilir ve yatırım getirinizi artırabilir.

Ne bekliyorsunuz? En sevdiğiniz AI yardımcılarından biriyle yaratıcılığın geleceğini kucaklayın!