tasarımcılar için 2025'in En İyi 10 AI Aracı

Gerçeği kabul edelim: Bir grafik tasarımcı olarak, işinizin en sevdiğiniz kısmının ne olduğunu sorduklarında, arka plan kaldırma veya metin biçimlendirme diye cevap vermeniz pek olası değildir. ?
Neyse ki, artık kendinizi bu sıradan görevlerle sınırlamak zorunda değilsiniz. Günümüzün yapay zeka destekli dünyası, tasarımcılar için birçok yapay zeka aracı ortaya çıkardı. Bu araçlar, yaratıcı veya pazarlama projelerindeki görevleri kolaylaştırmanın yanı sıra, tasarımda tıkanıp kaldığınızda etkileyici önerilerle size ilham verebilir.
Sizin için 10 profesyonel AI tasarım yazılımı aracı seçtik. Bu araçların özelliklerini, fiyatlarını, sınırlamalarını ve yorumlarını ele alacağız ve size en uygun olanı belirleyeceğiz!
Tasarımcılar için AI araçları nedir?
AI tasarım araçları, tasarım takımlarına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yazılım uygulamalarıdır. ?
Bu araçlar, arka planları kaldırma ve görüntüleri yeniden boyutlandırma gibi tekrarlayan veya manuel görevleri otomatikleştirerek size daha yenilikçi işlere odaklanmak için özgürlük ve zaman kazandırır. Ayrıca, doğal dil işleme (NLP) kullanarak istemlere dayalı tamamen yeni içerikler oluştururlar.
Özellikle, tasarımcılar için AI araçları kullanıcı etkileşimlerinden ve geri bildirimlerinden öğrenir. Zamanla, giderek daha doğru ve kişiselleştirilmiş öneriler veya içerik sunmak için uyum sağlarlar.
Daha da önemlisi, bu araçlar tasarım sürecinizi yapılandırmanıza ve pazarlama ve ürün geliştirme gibi iş alanlarını desteklemek için yeni yaklaşımlar keşfetmenize yardımcı olur.
Tasarım takımları AI'yı nasıl kullanıyor?
AI araçları, tasarımcıları konsept oluşturmadan iyileştirmeye kadar her tasarım aşamasında destekler. Ayrıca grafik, ürün ve web tasarımı gibi farklı uzmanlık alanlarına da hizmet ederler.
Tasarımcılar için AI araçlarının yaygın kullanım örneklerini gösteren altı örnek:
- Otomasyon: Stil tutarlılığını sağlamak gibi bazı rutin işleri sizin yerinize yapar
- İçerik oluşturma: Benzersiz sosyal medya gönderileri ve web siteleri için pazarlama içeriği gibi yeni fikirler üretme
- Pazar araştırması: Estetik tercihlerini anlamak için platformlar arasında kullanıcı verilerini toplama
- Optimizasyon: Düzen ve tipografi gibi öğeler için iyileştirmeler önerir
- A/B testi: Farklı tasarım varyasyonlarına kullanıcıların tepkilerini analiz etme
- Verimlilik: Tasarım planlama ve uygulama sürecini kolaylaştırma
10 AI Destekli Grafik Tasarım Aracı
Oluşturmalarınızı geliştirecek, tasarım süreçlerinizi optimize edecek ve işinizi genel olarak daha keyifli hale getirecek çözümler için pazarı taradık. ?
Tasarım uzmanlığınız ne olursa olsun, en iyi AI tasarım araçları işinizin kalitesini ve miktarını önemli ölçüde artıracaktır. Bu liste hiçbir şekilde kapsamlı değildir, ancak tasarım dünyasının çeşitli alanlarını kapsamaktadır.
1. ClickUp
ClickUp, tasarım takımları arasında yaratıcı ve teknik işbirliği için muhteşem özelliklere sahip çok yönlü bir proje yönetimi çözümüdür. ClickUp Brain 'in piyasaya sürülmesi, departmanınız, rolünüz veya beceri düzeyiniz ne olursa olsun, güvenilir bir AI destekli iş asistanı olarak hizmet verdiği için kesinlikle oyunun kurallarını değiştirmiştir.
AI asistanı, fikirleri kavramsallaştırma, çerçeveler, pazarlama içeriği ve süreçleri tasarlama gibi tüm yaratıcı süreçlerinizi ve iş akışlarınızı destekleyebilir. Ayrıca yaratıcı özetler, kullanıcı profilleri ve yolculukları, sunum taslakları, pazarlama kampanyası stratejileri ve sloganlar da oluşturur.
ClickUp Brain, verimliliği ve işbirliğini artırmak için ClickUp çalışma alanınızda çalışır. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak tasarımlar üzerinde beyin fırtınası yapın ve Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak görevleri kendinize veya işbirliği yaptığınız kişilere atayın.
Kilometrelerce uzun yorum konularını takip edemiyor musunuz? ClickUp Brain'in yapay zeka gücünü kullanarak bunları özetleyin veya doğrudan eylem öğelerini çıkarın.
Müşteri taleplerini önceliklendirmek ve görüntüler, videolar ve diğer tasarım maketleri hakkında geri bildirim sağlamak için Proofing özelliğini de keşfedebilirsiniz.
Tasarım iş akışınızı izlemek için 15'ten fazla görünüm, çok sayıda şablon ve görev otomasyonu sunan ClickUp, sektörler arası yaratıcı takımlar için güvenilir bir müttefiktir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yapay zeka destekli tasarım proje yönetimi ve içerik oluşturma
- görünürlük ve işbirliği için 15'ten fazla görünüm ( Sohbet görünümü dahil)
- Tasarım bileşenlerini oluşturmaya ve belgelemeye yardımcı olur
- İş yükü yönetimi
- Rutin süreçler için otomasyon
- Her tür tasarım projesi için prova ve açıklama
- Dahili talepleri toplamak için formlar
- Web tasarımcıları, grafik tasarımcıları ve diğer takımlar için binlerce ücretsiz özelleştirilebilir şablon
- Diğer tasarım araçlarıyla entegre olur
ClickUp sınırlamaları
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
- Ayarlar'da tercihlerinizi özelleştirmezseniz bildirim merkezi aşırı yüklenebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. DreamStudio
Sektör devi Stability AI'ya ait DreamStudio (eski adıyla Stable Diffusion), illüstrasyonlardan fotogerçekçi görüntülere kadar her amaç için yüksek kaliteli sanat eserleri oluşturmaya yardımcı olan bir AI tasarım aracıdır. ?️
Komutunuzu girin veya bir fotoğraf yükleyin, ardından istediğiniz stili ve boyutu seçin. DreamStudio hemen işe koyulacak ve vizyonunuzun birden fazla varyasyonunu oluşturacaktır. Araç, geçmişinizi hatırlar, böylece tüm oluşturmalarınızı takip edebilir ve daha sonra tekrar ziyaret edebilirsiniz.
Bir görüntüde değişiklik yapmanız gerekiyorsa düzenleyiciye başvurun. Katmanlara sahip sonsuz bir çalışma alanıdır ve başyapıtınızın tek tek öğelerini eklemenize, kaldırmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca, görüntülerin çözünürlüğünü saniyeler içinde artırabilirsiniz!
DreamStudio'nun en iyi özellikleri
- Çeşitli stil ön ayarları
- Sonsuz çalışma alanı ve katmanlara sahip düzenleyici
- Görüntü çözünürlüğü ayarı
- Açık kaynak sürümü—StableStudio
- API entegrasyonları
DreamStudio sınırlamaları
- Önceden ayarlanmış renk paleti yok
- Kayıt olmadan önce yazılan komutlar kaybolur
DreamStudio fiyatlandırması
- 1.000 kredi için 10 $ (~5.000 görüntü)
DreamStudio puanları ve yorumları
- Product Hunt: 4,7/5 (20+ yorum)
- G2: 4. 3/5 (2 yorum)
3. Midjourney
Yapay zeka araçlarını kullanmaya alışkınsanız, Midjourney'i duymuş olmalısınız. Oluşturma için güçlü ön tanımlı estetiği sayesinde, günümüzün en tanınmış AI görüntü oluşturucularından biridir. Discord'da kısa bir metin komutuyla dakikalar içinde şık sanat eserleri oluşturabilirsiniz.
Yenilikçi araç botu size dört farklı görüntü seçeneği sunar. Her birini kullanarak yeni varyasyonlar oluşturun veya bir görüntüyü seçip düzenleyin. Şu anda, görüntü seçenekleri arasında uzaklaştırma ve oklarla kompozisyonu yeniden konumlandırma bulunmaktadır. En son güncelleme sayesinde tüm görüntüler maksimum boyutta oluşturulmaktadır.
Takıldığınızda, Midjourney botundan basit komutlar kullanarak yardım isteyin. Genel ipuçları isteyebilir veya belirli sorular sorabilirsiniz. ?
Midjourney'in en iyi özellikleri
- Dört farklı görüntü varyasyonu
- Maksimum boyutta görüntüler oluşturun
- Uzaklaştırma ve yeniden konumlandırma araçları
- Yardım ve ipuçları için Midjourney botu
- Kılavuzda açıklanan parametreler ve komutlar
- Favoriler galerisi
Midjourney sınırlamaları
- Ücretsiz deneme yok
- Düzenleme yetenekleri iyileştirilebilir
- Yalnızca Discord üzerinden kullanılabilir
Midjourney fiyatlandırması
- Temel: 8 $/ay*
- Standart: Aylık 24 $
- Pro: Aylık 46 $
- Mega: 96 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70+ yorum)
- Product Hunt: 4,5/5 (15+ yorum)
4. Adobe Sensei
Adobe Sensei, makine öğrenimi teknolojisi konusunda gizli bir hazinedir. 2016 yılından beri piyasada olan bu araç, Adobe ekosisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Creative Cloud Suite'te ve Adobe'nin birçok pazarlama ve analiz uygulaması ve hizmetinde yerleşik olarak bulunur.
Sensei'nin AI araçları, Adobe stok görüntüleri, açık lisanslı ürünler ve lisansı sona ermiş kamu malı içeriklerle eğitilmiştir. Amacınıza uygun görüntülere erişmek için Generate komutunu kullanın. Renk paleti ve arka plan ayrıntıları gibi öğeler aracılığıyla bir görüntünün derin ve hatta duygusal kavramlarını tanımlayabilir.
Platform, görüntüleri otomatik olarak tanımlar ve etiketler, bu da her gün birçok fotoğrafla çalışan pazarlamacılar ve tasarımcılar için idealdir.
Adobe Sensei'nin en iyi özellikleri
- Pazarlama varlıklarını optimize edin ve kişiselleştirin
- İçerik Duyarlı Doldurma ile resim ve videolardan istenmeyen nesneleri kaldırın
- Videoları farklı kanallar için optimize etmek için Otomatik Yeniden Çerçeveleme
- Yüz ve hareket algılama özelliğine sahip otomatik animasyon
- Video ve ses optimizasyonu
- Adobe Experience Cloud genelinde entegrasyon
Adobe Sensei sınırlamaları
- Diğer kapsamlı grafik tasarım yazılımlarına kıyasla bağımsız bir araç değildir
- Çoğunlukla Adobe kullanıcılarına fayda sağlar
Adobe Sensei fiyatlandırması
- Adobe Experience Cloud ürün portföyüne entegre edilmiştir
Adobe Sensei puanları ve yorumları
- Bağımsız derecelendirme mevcut değil
5. Canva
Tasarım dünyasında Canva kadar yankı uyandıran çok az isim vardır. Kullanıcı dostu arayüzüyle tanınan ücretsiz bir tasarım platformudur ve artık metin-görüntü dönüştürücü özelliği de eklenmiştir! ?
Basit metin komutları girip bir stil seçerek platformda dakikalar içinde güzel görsel içerikler oluşturun. Image Enhancer ve diğer AI grafik tasarım araçlarıyla, aşağıdakileri yaparak oluşturduğunuz içeriği mükemmelleştirebilirsiniz:
- Çözünürlüğü iyileştirme
- Odak, ışık ve doygunluğu düzeltme
- Arka planları kaldırma
- Nesneleri kaldırma, ekleme ve ayarlama (Magic Edit veya Magic Eraser ile)
Metinler ve animasyonlarla görsellerin etkisini artırın veya mevcut koleksiyondan çıkartmalar, simgeler ve diğer grafikler ekleyin. Tasarım ve pazarlama projelerinizi koordine etmek ve planlamak için Canva'nın metin oluşturucu ve içerik planlayıcısına güvenin.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Önceden hazırlanmış stiller
- Çoklu düzenleme araçları
- Magic Write metin oluşturucu
- Sezgisel arayüz
- Özel renk paletleri oluşturmak için marka kitleri
- Tasarımlar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği
Canva sınırlamaları
- Profesyonel tasarımcıların beklediği düzeyde özelleştirme sunmayabilir
- Arka plan kaldırıcı iyileştirilebilir
- Bazı özellikler (Magic Eraser ve Content Planner gibi) ücretsiz olarak kullanılamaz
Canva fiyatlandırması
Metinden Görüntüye:
- Ücretsiz: ömür boyu 50 sorguya kadar
- Pro: ayda 500 sorguya kadar
- Takımlar: ayda 500 sorguya kadar
Magic Write:
- Ücretsiz: 25 sorguya kadar
- Pro: ayda 250 sorguya kadar
- Takımlar: ayda 250 sorguya kadar
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)
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6. Mokker
Arka plan kaldırma, birçok tasarımcının korktuğu bir görevdir, ancak güvenilir görünümlü bir e-ticaret sayfası oluşturmak istiyorsanız kaçınılmazdır. İşte burada Mokker devreye girer. Ürün görsellerinin arka planını değiştiren bir AI aracıdır ve profesyonel ve pazarlanabilir görseller oluşturmanıza yardımcı olur.
Mokker, bir araç olabildiğince basit. Ürününüzün bir görüntüsünü yükleyin ve yüzlerce arka plan şablonundan birini seçin. Araç, anında yüksek çözünürlüklü ve baskıya hazır görüntüler üretir. Son çıktıyı güzelleştirmek için çeşitli fotoğraf aksesuarları ekleyebilirsiniz.
Mokker'in en iyi özellikleri
- Ürün pazarlaması için basit arka plan kaldırıcı
- 100'den fazla arka plan şablonu
- Fotoğraf aksesuarları
- Yüksek kaliteli görüntüler
- Entegrasyon için API
Mokker sınırlamaları
- Onboarding deneyimi optimize edilebilir
- Karmaşık öğelerle (saç gibi) karşılaşıldığında öngörülemeyen sonuçlar verebilir
Mokker fiyatlandırması
- Ücretsiz: 40 fotoğraf + 12 fotoğraf/ay
- Başlangıç: 13 $/ay*
- Takım: Aylık 29 $
- Organizasyon: 83,25 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Mokker puanları ve yorumları
- Product Hunt: 4. 4/5 (8+ yorum)
7. Galileo AI
2022'de piyasaya sürülen Galileo AI, kullanıcı arayüzü tasarımlarının oluşturulma şeklini kökünden değiştirdi. UI tasarım oluşturucusu, binlerce olağanüstü tasarım üzerinde eğitilerek size çoklu platformlar için yüksek kaliteli düzenler ve illüstrasyonlar sunar.
Aracı kullanmak çok basit; tek ihtiyacınız olan bir metin açıklaması. Galileo AI, size özel simgeler ve metinler dahil olmak üzere uçtan uca bir arayüz tasarımı oluşturacak! Küçük değişikliklerle sıkıcı UI kalıplarını aşın ve tasarımınızın öne çıkmasını sağlayın.
Galileo AI'nın en iyi özellikleri
- Yüksek kaliteli UI tasarımları oluşturur
- Kullanıcı dostu
- İçerik ve yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar ve görseller dahildir
Galileo AI sınırları
- Henüz halka açık olarak yayınlanmadı (erken erişim talebinde bulunmanız gerekiyor)
Galileo AI fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi mevcut değil
Galileo AI puanları ve yorumları
- Henüz belirlenebilir bir puan yok
8. Open AI tarafından geliştirilen DALL•E 2
DALL·E, 2021 yılında piyasaya sürüldüğünde, doğal dilden çarpıcı görüntüler üretme yeteneği ile dünyayı kasıp kavurdu. Yaklaşık bir yıl sonra, OpenAI bu aracın yükseltilmiş sürümü olan DALL·E 2 ile bizi şereflendirdi. İlk sürümüne kıyasla, 4 kat daha yüksek çözünürlükle daha doğru ve gerçekçi görüntüler üretiyor.
Bu araç, AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmak için stilleri ve konseptleri birleştirmenin yanı sıra, varyasyonları keşfetmenize de olanak tanır. DALL·E 2 düzenleyici, ek komutlara göre öğeler eklemek ve kaldırmak için Inpainting özelliğini sunar, böylece gölgeler, dokular ve yansımaları hesaba katabilirsiniz. Outpainting, görüntünün kompozisyonunu genişletmek için uzaklaştırma yapmanızı sağlar.
Open AI'nın DALL•E 2'nin en iyi özellikleri
- Yüksek kaliteli görüntüler oluşturma
- Çoklu düzenleme araçları
- Sık sık güncellenir
- Açık veya şiddet içeren içeriklerin oluşturulmasına karşı koruma
Open AI'nın DALL•E 2 sınırlamaları
- Ücretsiz deneme artık mevcut değil
- Daha uzun komutları gözden kaçırabilir
Open AI tarafından sunulan DALL•E 2 fiyatlandırması
- 115 kredi için 15 dolar
Open AI'nın DALL•E 2 değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,8/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)
9. Khroma
Renk, psikolojik bir tasarım öğesidir ve kullanıcılarınızın karar verme sürecini etkileyebilir. Ancak doğru renk tonlarını seçmek çok kafa karıştırıcı olabilir. Khroma'nın yapay zeka renk aracıyla mükemmel paleti daraltın!
Özel renk paleti oluşturucu olan Khroma, vazgeçilmez bir AI grafik tasarım aracıdır. Binlerce insan tarafından oluşturulan palet üzerinde eğitilerek işe yarayan renk kombinasyonları üretir.
Ayrıca, size hitap eden renkleri seçerek yapay zekanın sinir ağını eğitebilirsiniz. Sonuçlar, gradyanlar, tipografi veya özel görüntüler olarak görüntüleyebileceğiniz güzel ve kişiselleştirilmiş paletlerdir.
Favorilerinizi, adları, onaltılık kodları ve WCAG erişilebilirlik derecelendirmeleriyle birlikte daha sonra kullanmak üzere kaydedin. Belirli bir şey mi arıyorsunuz? Jeneratörü renk tonu, renk ve renk gibi faktörlere göre filtreleyin.
Khroma'nın en iyi özellikleri
- AI renk paleti oluşturucu
- Eğitilebilir algoritma
- Renkleri paletler, gradyanlar, tipografi veya görüntüler olarak görünüm
- Favorileri daha sonra için kaydedin
- Kullanışlı jeneratör filtreleri
Khroma sınırlamaları
- Henüz indirme/dışa aktarma fonksiyonu yok
Khroma fiyatlandırması
- Ücretsiz
Khroma puanları ve yorumları
- Product Hunt: 4. 3/5 (15+ yorum)
10. Jasper. ai
Her sanatçı ortak bir düşmandan korkar: yaratıcı blok. Neyse ki, Jasper gibi AI araçlarının tasarımcılar, pazarlamacılar ve yazarların sıkıştıkları durumlarda imdadına yetiştiği ve komutlarla muhteşem içerikler oluşturmalarına yardımcı olduğu bir dönemde yaşıyoruz.
Bu platform, çok amaçlı projeler için bir AI sanat üreticisi ve yazarıdır. Grafik tasarımlar oluşturmak için yapmanız gereken tek şey:
- Jeneratörü başlatın
- Bir komut yazın
- Anime veya Yağlı Boya gibi bir stil seçin
- Telif hakkı içermeyen içerik oluşturun
Jasper, bir seferde dört görüntü oluşturur. İçerik filtresi, hassas veya güvenli olmayan oluşturmaların sonuçlardan hariç tutulmasını sağlar.
Jasper. ai'nin en iyi özellikleri
- Tercih ettiğiniz stili öğrenen, eğitilebilir AI motoru
- 30'dan fazla dilde çalışır
- Üst düzey güvenlik ve gizlilik protokolleri
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
Jasper. ai sınırlamaları
- Bazı özelliklerin kullanımına ilişkin öğreticiler faydalı olabilir
- Oluşturulan görüntülerin telif hakkı alınamaz
Jasper. ai fiyatlandırma
- Oluşturucu: 39 $/ay*
- Takımlar: 99 $/ay
- İş: Satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Jasper. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)
ClickUp AI Araçlarıyla Sonsuz Yaratıcılık
İster tasarımcı olun ister sadece hızlı bir tasarıma ihtiyaç duyan sıradan bir kullanıcı, listemizde yer alan AI araçları yaratıcı yolculuğunuzu daha sorunsuz hale getirebilir. Kişisel veya iş amaçlı kullanım için muhteşem tasarımlara erişmek için bu araçların potansiyelinden yararlanın. ?
ClickUp gibi birçok araç, çeşitli kullanım durumları için içerik oluşturabilir, pazarlama girişimlerinizi destekleyebilir ve yatırım getirinizi artırabilir.
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