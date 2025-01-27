2025'in En İyi 10 İçerik Yönetimi Yazılımı ve Aracı

Günümüzün hızlı dijital dünyasında rekabet gücünüzü korumak için işinizde yüksek kaliteli içerik üretmeniz çok önemlidir. İçerik yönetimi yazılımları ve araçları, 2024 yılında 800'den fazla içerik yönetim sistemi ile sürekli olarak gelişmektedir! Peki, hangisinin size uygun olduğunu nasıl belirleyeceksiniz?

Bu makalede, 2024 için en iyi 10 içerik yönetim aracını ve yazılımını paylaşacağız. Pazarlamacı, içerik oluşturucu veya iş sahibi olun, bu kapsamlı kılavuz size yardımcı olacaktır. Çevrimiçi içeriğinizin kontrolünü ele geçirmenizi sağlayan sektör lideri çözümleri keşfedeceksiniz.

2024'te içerik yönetiminin potansiyelini ortaya çıkarmaya ve içerik oluşturma, yönetme ve hedef kitlenize sunma yöntemlerinizi kökten değiştirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

İçerik Yönetim Sistemi nedir?

İçerik yönetim sistemi (CMS), dijital içeriğin oluşturulmasını, yönetilmesini ve değiştirilmesini sağlayan bir yazılım uygulamasıdır. Kapsamlı teknik bilgi veya kodlama becerisi gerektirmeden içerik oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar.

Hiç bir blog yayınladınız veya bir web sayfasını düzenlediniz mi? O zaman bir içerik yönetim sistemi kullandınız demektir!

Bir CMS iki ana bileşenden oluşur:

İçerik yönetimi uygulaması : Bu, dijital içerik oluşturmanıza, düzenlemenize, organize etmenize ve yayınlamanıza olanak tanır. Metin düzenleyiciler, Bu, dijital içerik oluşturmanıza, düzenlemenize, organize etmenize ve yayınlamanıza olanak tanır. Metin düzenleyiciler, içerik takvimleri , medya yönetim araçları ve kullanıcı profilleri içerir. Tüm bunlar, takımların içerik oluşturma ve yayınlama konusunda işbirliği yapmasını kolaylaştırır

İçerik dağıtım uygulaması: Bu bileşen, içeriğin son kullanıcılara sunumunu ve dağıtımını yönetir. CMS veritabanından içerik alma, şablonlar veya temalar uygulama ve içeriği ziyaretçilere sunma gibi görevleri yerine getirir

CMS platformları, kaynak yönetimi, eklentiler ve uzantılar ile analitik gibi çeşitli diğer işlevler ve özellikler sunar.

İçerik Yönetim Sistemlerinin Türleri

Bir CMS platformu seçmeden önce, farklı içerik yönetim sistemi türlerini dikkatlice değerlendirmek önemlidir. En yaygın CMS türleri ve kullanım alanları şunlardır:

Web içerik yönetim sistemi (WCMS): Web sitesi oluşturma, web barındırma ve açık kaynaklı CMS'yi içerir

sistemi (DAM): Birden fazla iş birimi, departman ve takımdaki varlıkları, içeriği, iş akışlarını ve işlemleri merkezileştirin Dijital varlık yönetimisistemi(DAM): Birden fazla iş birimi, departman ve takımdaki varlıkları, içeriği, iş akışlarını ve işlemleri merkezileştirin

Kurumsal içerik yönetim sistemi (ECM): Kuruluşların yapılandırılmamış verileri toplamasına, depolamasına, iletmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir sistem. E-postalar, (ECM): Kuruluşların yapılandırılmamış verileri toplamasına, depolamasına, iletmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir sistem. E-postalar, ofis belgeleri , taranmış belgeler, raporlar ve daha fazlasını içerir

Bileşen içerik yönetim sistemi (CCMS): CCMS, kuruluşların içeriği kelimeler, paragraflar, cümleler veya fotoğraflar gibi çeşitli bileşenler halinde verimli bir şekilde izlemesine, yönetmesine ve depolamasına olanak tanır

Kaliteli içerik üretmek, pazarlama stratejinizin en önemli unsurlarından biri olmalıdır. CMS, bunu yapmanıza yardımcı olur.

Ürün ve hizmetlerinizi satmak için influencer'lar işe alabilirsiniz ve bu bir dereceye kadar yardımcı olabilir. Ancak kendi içeriğiniz olmadan, güvenilir bir ses olarak kendinizi kanıtlayamaz ve müşteri sadakati oluşturamazsınız.

Doğru CMS ve pazarlama araçlarını bulmak, iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza, takım işbirliğini geliştirmenize ve en önemlisi işinizi büyütmenize yardımcı olabilir. İçerik yönetim araçları olmadan, büyük ölçekte içerik oluşturmak ve sunmak daha zor olurdu.

Neyse ki, bugün takımınızın ve işinizin işin her parçasını yönetmesine yardımcı olacak çeşitli içerik yönetim araçları mevcuttur. Bu içerik yönetim sistemleri, içerik oluşturma ve yönetimini kolaylaştırmak, işbirliğini kolaylaştırmak, tutarlı markalaşma sağlamak, arama motoru optimizasyonunu geliştirmek ve işiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınızı desteklemek için bağımsız olarak veya birlikte çalışabilir.

Bunların her birine ayrı ayrı bakalım.

1. Kolay içerik oluşturma

Bir içerik yönetim sistemi, işinizi çeşitli şekillerde güçlendirir. Teknik uzmanlık gerektirmeden dijital platformları güncelleyin, verimliliği artırın ve hedef kitlenize alakalı içerik sunun. CMS, dijital içerik oluşturma ve yönetme sürecini basitleştirir ve AI yazma araçlarının yardımıyla bunu daha da kolaylaştırır.

Yeniden sorma özellikleri, belirli ses tonunuza uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

CMS olmadan, kod yazmayı bilen profesyonel bir geliştiriciye ihtiyacınız olur. CMS ile kod zaten hazırdır. İçerik oluşturma konusunda kontrol sizde olur, zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.

2. İşbirliğini kolaylaştırır

Bir CMS, takım üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Birden fazla kullanıcı aynı anda çalışarak içerik oluşturma ve düzenlemeye katkıda bulunabilir. Farklı konumlarda çalışan işlevler arası takımlarınız mı var? İş akışı yönetimi ve sürüm kontrolü bir zorunluluktur. Bu, içeriğin doğruluğunu sağlar ve verimli takım çalışmasını kolaylaştırır.

ClickUp'ta Proofing ile takım işbirliğini geliştirin, geri bildirimleri merkezileştirin ve onay süreçlerini hızlandırın — görev ek dosyalarına, PDF'lere, resimlere ve videolara doğrudan yorumlar ekleyin

3. Esneklik sunar ve ölçeklenebilirliği destekler

Bir CMS, işinizin büyümesine ve uyum sağlamasına da yardımcı olur. Gereksinimleriniz değiştikçe yeni sayfalar, bölümler veya özellikler ekleyebilirsiniz. Bu esneklik, önemli değişiklikler veya yeniden geliştirmeler gerektirmeden genişleyen ihtiyaçlarınızı karşılar.

Ölçeklenebilir CMS platformları genellikle içerik çoğaltma ve dağıtım özelliklerine sahiptir. Bu, içeriğin birden fazla sunucuya çoğaltılmasını sağlar. Böylece sunucular aşırı yüklenmez. Basit bir ifadeyle, performansı artırır ve web sitenizin yoğun trafik nedeniyle çökmesini önler.

4. Tutarlı marka kimliği sağlar

Marka şablonları ve temaları kullanarak CMS'niz, tüm dijital varlığınızda birleşik ve profesyonel bir görünüm sağlar. Bu, marka kimliğinizi güçlendirir, müşteri tanınırlığını artırır ve kullanıcı deneyimini iyileştirerek müşterilerinizle olan etkileşimi geliştirir.

Bir CMS, logolar, grafikler, resimler ve videolar gibi dijital varlıkları yönetmek için merkezi bir kataloğa sahip olmalıdır. Bu, marka varlıklarının içerik oluşturucular tarafından kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, güncel olmayan veya yetkisiz materyallerin kullanılma riskini en aza indirir. Merkezi bir varlık yönetim sistemi kullanarak, CMS'niz tüm web sitesi genelinde tutarlılığı sağlar.

5. SEO'yu geliştirir

Web sitenizin bulunması için SEO uzmanı olmanıza gerek yok. Birçok CMS platformunda yardımcı olacak yerleşik SEO araçları bulunur. Ana sayfanızı, ürün sayfalarınızı veya blog gönderilerinizi optimize etmek mi istiyorsunuz? İyi bir CMS, organik trafiğinizi artıracak ve hedef kitlenize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

SEO proje yönetimini destekleyen iyi bir içerik yönetim sistemi, işiniz için büyük bir fark yaratabilir. Size zaman kazandıracak, esneklik sağlayacak ve çevrimiçi içeriğiniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacaktır. Sonuç olarak, CMS'niz hedef kitlenize daha iyi bir deneyim sunmanıza ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Zihin Haritanızı doğrudan ClickUp Beyaz Tahtalar ile görevlere bağlayarak içerik veritabanınız ve kümeleriniz arasında iki yönlü bir erişim noktası oluşturun

İyi bir içerik yönetim yazılımını ne yapar?

Doğru içerik yönetim yazılımını seçerken aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu: Sezgisel bir arayüze ve basit özelliklere sahip bir CMS arayın. İçerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama için kodlama becerileri gerekmemelidir. Kullanıcı dostu bir CMS, takımınızın içeriği etkili bir şekilde yönetmesini sağlar

Esnek düzenleyici: İyi bir CMS, içeriği kolayca oluşturmanıza ve biçimlendirmenize olanak tanıyan esnek bir düzenleyici sunmalıdır. İyi bir CMS, içeriği kolayca oluşturmanıza ve biçimlendirmenize olanak tanıyan esnek bir düzenleyici sunmalıdır. WYSIWYG düzenleyiciler, sürükle ve bırak ve medya yönetimi gibi araçlar arayın. Bu, yaratıcı süreci kolaylaştırır ve sorunsuz bir düzenleme deneyimi sağlar

İşbirliği: İşbirliği özelliklerini destekleyen bir CMS düşünün. Roller ve izinler, içerik iş akışları ve sürüm kontrolü gibi özellikleri arayın. Bu özellikler, birçok kullanıcının birlikte çalışmasına ve içeriği gözden geçirip onaylamasına olanak tanır, böylece takımınız hiçbir şeyi kaçırmaz

Özelleştirme: Marka ve tasarım gereksinimlerinize uyacak özelleştirme seçenekleri sunan bir CMS seçin. Şablonları, temaları ve düzenleri özelleştirme özelliğini arayın. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir bir CMS, hedef kitleniz için benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim oluşturmanıza olanak tanır

Entegrasyonlar : CMS'nizin popüler eklentiler, uzantılar veya API'lerle uyumluluğunu kontrol edin. : CMS'nizin popüler eklentiler, uzantılar veya API'lerle uyumluluğunu kontrol edin. AI içerik oluşturucular pazarlama araçları veya otomatik zaman takibi gibi entegrasyonlar hayatınızı çok daha kolay hale getirebilir. Entegrasyonların amacı, iş akışınızı geliştirmek ve tüm sistemler arasında verileri senkronize etmektir

Destek: CMS'niz sağlam destek erişimi ile birlikte gelmelidir. Belgeler, kullanıcı forumları ve müşteri desteği kanalleri olup olmadığını kontrol edin. Karşılaştığınız sorunları gidermede hızlı destek çok önemli olabilir

Bu unsurları göz önünde bulundurarak, işinizin boyutuna bakılmaksızın ihtiyaçlarınızı karşılayan bir içerik yönetim sistemi bulabilirsiniz.

Önemli bir uyarı ile başlayalım. "En iyi CMS"yi belirlemek imkansızdır. Bu listeyi okurken, karar vermeden önce ihtiyaçlarınıza göre her bir CMS'nin özelliklerini değerlendirmenizi öneririz. Artılarını ve eksilerini tartın ve bazılarını deneyin. Çoğunun ücretsiz deneme sürümü veya demosu vardır.

Bunu söyledikten sonra, mevcut en iyi 10 içerik yönetimi yazılımı seçeneğine bir göz atalım.

Dijital varlık yönetimi, iş akışlarını otomasyon ve takım işbirliği için en iyisi

İşinizin düzenli bir görünümünü oluşturun, içerik yönetimi çabalarınızı kolaylaştırın ve sosyal medya gönderileri, bloglar, açılış sayfaları ve daha fazlası gibi her tür içeriği ClickUp ile yönetin

ClickUp denince aklınıza muhtemelen proje yönetimi yazılımı gelir. Bu doğru. Ancak ClickUp, tamamen özelleştirilebilir bir platform sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracı olduğu için, her boyuttaki departman ve iş kolundaki tüm takımlar, içerik yönetimi dahil olmak üzere benzersiz ihtiyaçlarına ve çeşitli kullanım durumlarına göre ClickUp'ı yapılandırabilir. ?

ClickUp, pazarlama ve takım işbirliği için yüzlerce gelişmiş özelliğin yanı sıra, her türlü kullanım durumuna ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen kapsamlı pazarlama şablonlarıyla içerik pazarlama çabalarınızı yönetebilir. Örneğin:

ClickUp'taki bu özellikler, planlama sürecinizi kolaylaştırmak ve web siteniz, blogunuz, sosyal medya ve e-posta kampanyalarınız dahil olmak üzere çeşitli kanallar için içeriği yönetmek için yardımcılarınız olabilir.

Dahası, ClickUp, içerik takviminizi planlamak ve programlamak için Takvim görünümü, içerik projelerinizi yönetmek için Liste görünümü, kolay içerik yönetimi ve ilerleme izleme için Pano görünümü ve çok daha fazlasını içeren 15'ten fazla iş görünümü sunar.

Ve ClickUp AI'yı da unutmamak gerekir — ClickUp'ta yerleşik, rol tabanlı bir yazma asistanı. ✍️⚡️

ClickUp AI, daha hızlı yazmanıza, ilgi çekici içerikler oluşturmanıza, yazınızı ince ayarlamanıza ve yaratıcı akışınızda kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster bir blog yazıyor, ister sosyal medya için bir metin hazırlıyor, ister içerik pazarlama stratejileri ve kampanya fikirleri oluşturuyor olun, ClickUp AI yazarların bloklarını aşmanıza ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp AI'yı kullanarak ClickUp Belgeleri'nde blog yazısı, sosyal medya metinleri, içerik stratejisi fikirleri ve daha fazlasını oluşturun

Bu gelişmiş özellikler ve daha fazlası, ClickUp'ta sorunsuz bir deneyim ve takımlarınızı ve içerik yönetimi iş akışınızın her bölümünü yönetmenize yardımcı olacak işlevsel çözümler sunar.

Anahtar özellikler

15'in üzerinde özel proje görünümü : Takvim, Pano, Zaman Çizelgesi ve Form görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ın : Takvim, Pano, Zaman Çizelgesi ve Form görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ın özel proje görünümleriyle işlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickApps gibi gelişmiş özelliklerle ClickUp'ı her türlü ihtiyaca, iş akışı tercihlerine ve daha fazlasına uyacak şekilde yapılandırın

ClickUp AI : ClickUp'ta daha hızlı yazmanıza ve daha iyi içerik oluşturmanıza yardımcı olan : ClickUp'ta daha hızlı yazmanıza ve daha iyi içerik oluşturmanıza yardımcı olan AI yazma asistanı

Özel Alanlar : Kendi : Kendi Özel Alanlarınızı ekleyerek projelerinize, takımlarınıza ve her türlü işinize uygun güçlü ve özelleştirilmiş bir görünüm oluşturun

Özel durumlar : Kendi özel durumlarınızı oluşturarak içerik akışınızı kolaylaştırın ve projenin her aşamasına belirli bir durum atayın

İş Akışı Otomasyonu: ClickUp'ta önceden oluşturulmuş tarifleri kullanın veya özel iş akışı otomasyonu oluşturun, iş akışınızı hızlandırın ve süreçlerin tutarlılığını sağlayın

Takım işbirliği ve iletişimi : Beyin fırtınası ve içerik planlaması için Beyaz Tahta, SOP'lar ve bloglar için Belgeler, anlık mesajlaşma için Sohbet görünümü, açıklama ekleme, atanan yorumlar ve çok daha fazlası gibi bir dizi takım işbirliği ve iletişim özelliğine erişin

Özelleştirilebilir şablonlar: Her takım ve çeşitli kullanım durumları için 1.000'den fazla şablon arasından seçim yapın, işinize hızlı bir başlangıç yapın ve ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre özelleştirin

Sınırlamalar

Kullanılabilir özelliklerin ve özelleştirme seçeneklerinin sayısı nedeniyle bir öğrenme süreci olabilir, ancak ClickUp, ClickUp Üniversitesi, eğitici bloglar ve 7/24 müşteri desteği gibi kaynaklar sunar

Uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; herhangi bir ücretli Çalışma Alanına üye başına aylık sadece 5 $ karşılığında ekleyin

2. WordPress

Web sitesi oluşturma ve web içeriği yönetimi için en iyisi

WordPress görünümü ve temaları (WordPress aracılığıyla)

WordPress, yaygın olarak kullanılan ve çok yönlü bir CMS'dir . Kullanım kolaylığı, kapsamlı eklenti ekosistemi ve özelleştirilebilir temalarıyla bilinir.

WordPress, her beceri düzeyindeki kullanıcının web sitelerini oluşturmasına, yönetmesine ve özelleştirmesine olanak tanır. Binlerce tema ve eklenti ile WordPress, benzersiz özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıca, kaynaklar, güncellemeler ve güvenlik yamaları sağlayan geniş ve destekleyici bir topluluğa sahiptir.

WordPress, yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için idealdir. İnternetin %40'ından fazlası WordPress ile çalışır. Bu, WordPress'in gelişmeye devam edeceğini ve çeşitli barındırma sağlayıcıları ve entegrasyonlarla uyumlu kalacağını kanıtlar.

WordPress.org ile WordPress.com arasında bir fark olduğunu not etmek önemlidir. Temel fark, WordPress.com'un WordPress yazılımıyla bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan barındırılan bir blog hizmetidir. WordPress.org ise kendi kendine barındırılan bir hizmettir, yani web sitesini kendiniz oluşturursunuz. WordPress.org, uzun vadede çok daha özelleştirilebilir ve uygun fiyatlıdır.

En iyi özellikler

Sezgisel arayüz : WordPress, yeni başlayanların kapsamlı teknik bilgiye sahip olmadan web siteleri oluşturmasını ve yönetmesini kolaylaştırır

Esnek içerik yönetimi: Blog gönderileri, sayfalar, medya dosyaları ve daha fazlasını içeren çeşitli içerik türlerini zahmetsizce oluşturun, düzenleyin ve organize edin

Kapsamlı eklenti ekosistemi: Eklentiler, e-ticaret, SEO, sosyal medya entegrasyonu, güvenlik geliştirmeleri ve çok daha fazlasını içeren geniş bir özellik aralığını kapsar

Özelleştirme seçenekleri: Kullanıcılar özel şablonlar, stiller, bileşenler, menüler, CSS özelleştirme ve daha fazlasını kullanarak sitelerini kişiselleştirebilir

Güçlü topluluk desteği: Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan WordPress, geliştirilmesine katkıda bulunan geliştiriciler, tasarımcılar ve meraklılardan oluşan gelişen bir topluluktan yararlanmaktadır

Sınırlamalar

WordPress çok yönlü ve son derece ölçeklenebilir bir platform olsa da, web siteleri büyük miktarda içerik veya yüksek trafikle uğraşırken zorluklarla karşılaşabilir ve ek sunucu ihtiyaçları doğabilir

Popülerliği ve yaygın kullanımı nedeniyle WordPress, bilgisayar korsanları ve kötü niyetli kişilerin hedefi olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz WordPress.org için açık kaynaklı yazılım

WordPress.com planları: Sonsuza kadar ücretsiz Temel: 4 $/ay Premium: 8 $/ay İş: 25 $/ay Ticaret: 45 $/ay Kurumsal: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: 4 $/ay

Premium: 8 $/ay

İş: 25 $/ay

Ticaret: Aylık 45 $

Enterprise: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: 4 $/ay

Premium: 8 $/ay

İş: 25 $/ay

Ticaret: 45 $/ay

Enterprise: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5 üzerinden 5 (8.650 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (14.635 yorum)

3. Drupal

Basit web siteleri için en iyi açık kaynaklı içerik yönetim çerçevesi

Drupal'da gösterge paneli görünümü (Drupal aracılığıyla)

Drupal sağlam, ölçeklenebilir ve çok esnektir. Güçlü içerik yönetimi özellikleri sunar. Son derece özelleştirilebilir olması, karmaşık ve büyük ölçekli web siteleri için uygun hale getirir.

Drupal'ın modüler mimarisi, üçüncü taraf sistemlerle kolay entegrasyon sağlar. Ayrıca, markanıza uyacak kapsamlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir. Gelişmiş izin kontrolleri ve güvenlik özellikleriyle kurumsal düzeydeki projeler için idealdir. Aktif bir kullanıcı topluluğu, Drupal'ın sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunur. Böylece her zaman sık güncellemeler ve zengin kaynaklar elde edersiniz.

Drupal, çeşitli ve gelişen içerik yönetimi ihtiyaçları olan işletmeler için güvenilir bir seçimdir.

En iyi özellikler

Esnek içerik mimarisi: Drupal, kullanıcıların özel alanlarla karmaşık içerik türleri oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan son derece esnek bir içerik mimarisi sunar

Ölçeklenebilirlik ve performans: Drupal, yüksek trafiğe sahip web sitelerini yönetmek için tasarlanmıştır ve yerleşik önbellekleme mekanizmaları ve içerik dağıtım ağları desteği ile verimli bir şekilde ölçeklenebilir

Kapsamlı modül ekosistemi: CMS modülleri, e-ticaret, SEO, kullanıcı yönetimi, medya işleme ve daha fazlasını içeren birçok özelliği kapsar

Güçlü çoklu dil desteği: Çoklu dil desteği ve yerleşik çeviri özellikleri, bu ürünü küresel web siteleri için ideal bir seçim haline getirir

Güçlü güvenlik özellikleri: Drupal'ın mimarisi, ayrıntılı kullanıcı izinleri, giriş filtreleme ve erişim denetimleri gibi çeşitli güvenlik önlemleri içerir ve web sitelerini potansiyel tehditlere karşı korumaya yardımcı olur

Sınırlamalar

Kullanıcılar, Drupal'ın kavramlarını, yapılandırmasını ve geliştirme uygulamalarını öğrenmek için daha fazla zaman ve çaba harcamaları gerekebilir

Drupal modülleri, uyumluluğu sağlamak ve potansiyel web sitesi işlevsellik kesintilerini önlemek için dikkatli planlama ve test gerektirebilir

Fiyat

Ücretsiz açık kaynaklı yazılım

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 3,8 üzerinden 5 (403 yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 2 (427 yorum)

4. Joomla

Açık kaynaklı CMS ve web sitesi oluşturma için en iyisi

Joomla'da gösterge paneli görünümü (Joomla aracılığıyla)

Joomla, kullanım kolaylığı, genişletilebilirlik ve çok yönlülük ile öne çıkar. Joomla, yeni başlayanlar ve teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için erişilebilir, basit bir arayüz sunar. Uzantı kitaplığı, özelleştirme ve entegrasyonu kolaylaştırır.

Joomla, yüksek ölçeklenebilir ve karmaşık web sitelerini ve uygulamaları yönetebilir. Drupal gibi, topluluk odaklı geliştirmeyi vurgular. Her zaman düzenli güncellemeler, güvenlik yamaları ve destekleyici bir kullanıcı topluluğu alırsınız. Özellikleri, esnekliği ve uzantılarının kombinasyonu ile Joomla, güçlü ve uyarlanabilir bir CMS çözümü arıyorsanız mükemmel bir seçimdir.

En iyi özellikler

Kullanıcı dostu arayüz: Joomla, web sitesi yönetim görevlerini basitleştiren açık ve sezgisel bir yönetim gösterge paneli sunar

Güçlü içerik yönetimi: Yerleşik makale sürümleme, içerik planlama ve içerik etiketleme gibi özellikler, verimli içerik yönetimi sağlar

Geniş uzantı aralığı: Uzantılar şablonlar, modüller, bileşenler ve eklentiler içerir ve kullanıcıların web sitelerini özel gereksinimlerine göre özelleştirmelerine olanak tanır.

Çok dilli destek: Joomla, kullanıcıların birden çok dilde web siteleri oluşturabilmelerini sağlayan yerleşik çok dilli destek sunar

Erişim kontrolü ve kullanıcı yönetimi: Joomla, kullanıcı grupları oluşturma, kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına belirli izinler atama ve kullanıcı kimlik doğrulama yöntemlerini yönetme gibi kapsamlı erişim kontrolü ve kullanıcı yönetimi özellikleri sunar

Sınırlamalar

Drupal gibi, kullanıcılar Joomla'nın karmaşık yapısı nedeniyle öğrenmesinin zor olduğunu düşünebilir.

Joomla bir dizi ücretsiz şablon sunsa da, ön tanımlı tasarım seçenekleri diğer bazı CMS platformlarına kıyasla daha sınırlı olabilir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz açık kaynaklı yazılım

Yorumlar

G2: 4,0 üzerinden 5 (375 yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 1 (583 yorum)

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5. Sitecore Deneyim Platformu

Çoklu site yönetimi ve çok kanallı destek için en iyisi

Sitecore'da gösterge paneli görünümü (Sitecore aracılığıyla)

Güçlü ve kişisel dijital deneyimler yaratmaya hazır mısınız? Sitecore'u iyice inceleyin.

Sitecore Experience Platform, kapsamlı bir CMS'dir. Dijital deneyim platformu, kişiselleştirme yetenekleri ve kurumsal düzeydeki özellikleri, onu sağlam bir CMS seçeneği haline getirir. Çok kanallı yayınlama, iş akışları, içerik sürümleme ve geniş bir entegrasyon ekosistemi içerir.

Hedefli içerik seçenekleri mi arıyorsunuz? Sitecore'un gelişmiş kişiselleştirme ve müşteri deneyimi yönetimi araçları bunu sizin için halleder. Daha büyük projeler için ideal olan ölçeklenebilir ve güvenli bir platform sağlar.

En iyi özellikler

Güçlü kişiselleştirme: Sitecore, işletmelerin web sitesi ziyaretçilerine hedefli ve alakalı içerik sunmalarını sağlayan güçlü kişiselleştirme özellikleri sunar

İçerik yönetimi iş akışı: Sitecore, sezgisel düzenleme araçları, sürüm kontrolü ve iş akışı yönetimi ile kapsamlı bir içerik yönetim sistemi (CMS) sunar

Gelişmiş pazarlama otomasyonu: Etkili Etkili potansiyel müşteri yönetimi , e-posta pazarlaması, A/B testi, analitik entegrasyonu ve daha fazlasını sağlayarak pazarlama çabalarını optimize eder

Çok kanallı dağıtım: Sitecore, web siteleri, mobil cihazlar, sosyal medya ve e-posta dahil olmak üzere birden fazla kanalda sorunsuz içerik dağıtımı sağlar

Ölçeklenebilirlik ve kurumsal düzeyde yetenekler: Büyük ölçekli kurumsal web sitelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır

Sınırlamalar

Sitecore, üst düzey kurumsal bir platform olarak tasarlanmıştır ve lisanslama ve uygulama maliyetleri yüksek olabilir

Sitecore, teknik uzmanlığı olmayan kişiler için karmaşıklığa yol açabilecek, zengin özelliklere sahip ve son derece özelleştirilebilir bir platformdur

Fiyat

Fiyatlandırma çevrimiçi olarak listelenmemiştir

Yorumlar

G2: 3,9 üzerinden 5 (362 yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 2 (4 yorum)

6. Contentful

Herhangi bir platforma içerik yönetimi ve dağıtımı için en iyisi

Contentful'da gösterge paneli görünümü (Contentful aracılığıyla)

Contentful CMS, başsız bir içerik yönetim sistemidir. Esnekliği, ölçeklenebilirliği ve kullanım kolaylığı ile bilinir. İçerik oluşturma ve depolamayı sunumdan ayırır. Bu, işletmelerin kanallar ve cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde içerik sunabileceği anlamına gelir.

Contentful, API öncelikli bir yaklaşıma sahiptir. Bu, geliştiricilerin içeriği herhangi bir uygulamaya entegre etmesini ve sunmasını kolaylaştırır. Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar da içerik oluşturabilir ve yönetebilir.

Geliştiricilerin seveceği bir CMS çözümü mü arıyorsunuz? Contentful bu kutuyu da işaretliyor. Geliştiriciler bulut tabanlı mimarisini seviyor.

En iyi özellikler

Başsız CMS mimarisi: Bu, web siteleri, mobil uygulamalar, akıllı cihazlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli platformlara ve cihazlara içerik sunmada esneklik sağlar

İçerik modelleme ve yapılandırılmış içerik: Farklı kanallar ve uygulamalar arasında verimli içerik düzenleme, yeniden kullanım ve tutarlılık

API öncelikli yaklaşım: Diğer sistemler, uygulamalar ve hizmetlerle kolay entegrasyon sağlayarak çeşitli platformlarda kişiselleştirilmiş ve dinamik deneyimler oluşturmayı kolaylaştırır

Gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma: Contentful, gerçek zamanlı güncellemeler, sürüm kontrolü ve değişiklikleri izleme özelliği sunarak takımların işbirliği yapmasını ve içerik kalitesini korumayı kolaylaştırır

Ölçeklenebilirlik ve performans: Contentful'un altyapısı, global içerik dağıtım ağları (CDN'ler) ve önbellekleme mekanizmaları, mükemmel performans ve ölçeklenebilirlik sağlar

Sınırlamalar

Contentful'u kurmak ve yapılandırmak teknik bilgi veya yardım gerektirebilir

Bulut tabanlı bir CMS olarak, internet erişiminin sınırlı veya güvenilir olmadığı bölgelerde faaliyet gösteren şirketler, içeriklerine etkili bir şekilde erişme ve bunları yönetme konusunda zorluklarla karşılaşabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Bireyler ve temel projeler için

Temel: 20 kullanıcı için aylık 300 $

Premium: özel fiyatlandırma

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4. 5 üzerinden 2 (286 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (55 yorum)

7. HubSpot CMS

Web sitesi oluşturmak ve yönetmek için en iyisi

Gösterge paneli görünümü Hubspot CMS (Hubspot aracılığıyla)

HubSpot CMS, kapsamlı bir içerik yönetim aracıdır. Web sitesi geliştirme, pazarlama, erişim araçları ve daha fazlasını bir araya getirir. HubSpot CMS, işletmelerin kolaylıkla duyarlı ve optimize edilmiş web siteleri oluşturmasını sağlar. E-posta izleme, pazarlama otomasyonu, potansiyel müşteri yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi diğer HubSpot araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Uygulama pazarında, ClickUp ile olan entegrasyon da dahil olmak üzere 1.000'den fazla entegrasyon sunulmaktadır.

HubSpot CMS, hedef kitlenize son derece özelleştirilmiş deneyimler sunmanızı sağlar. Dinamik kişiselleştirme ve akıllı içerik gibi özellikler bu konuda size yardımcı olacaktır. Pazarlamacılara ve geliştiricilere dijital içerik ve kampanyalarının performansını oluşturma, optimize etme ve izleme olanağı sağlayan hepsi bir arada bir çözümdür.

En iyi özellikler

İçerik oluşturma ve yönetimi: HubSpot CMS, sürükle ve bırak düzenleyici, satır içi düzenleme ve özelleştirilebilir şablonlar sunarak kodlama bilgisi gerektirmeden web sayfaları, blog gönderileri, açılış sayfaları ve daha fazlasını kolayca oluşturmanızı ve güncellemenizi sağlar

Dinamik kişiselleştirme: İçeriği kişiselleştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını artırabilirsiniz

SEO optimizasyonu: HubSpot CMS, arama motorlarında web sitenizin görünürlüğünü artırmanıza yardımcı olacak yerleşik SEO araçları ve optimizasyon önerileri içerir

Çoklu cihaz duyarlılığı: HubSpot CMS, web sitenizin masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlar dahil olmak üzere farklı cihazlar için duyarlı ve optimize olmasını sağlar

Pazarlama entegrasyonu: Hubspot CRM ile sorunsuz entegrasyon sayesinde müşteri adayı oluşturma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırın

Sınırlamalar

Mevcut şablonların ötesinde düzen veya tasarım özelleştirmek için ileri düzey kodlama bilgisi veya bir geliştiricinin yardımı gerekebilir

HubSpot CMS'yi kullanmanın maliyeti, HubSpot'un tüm pazarlama özelliklerine ihtiyaç duymayan işler için bir dezavantaj olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 23 $

Profesyonel: 360 $/ay

Enterprise: 1.200 $/ay

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5 üzerinden 5 (1.505 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (69 yorum)

8. Statamic

Web siteleri oluşturmak ve yönetmek için en iyisi

Statamic'te açıklamaları düzenleme (Statamic'ten)

Statamic, bu derlemede benzersiz bir CMS'dir. Yazarlar, yayıncılar ve geliştiriciler için tasarlanmıştır. Statamic, en iyi düz dosya CMS için 2021 CMS Critics Choice Award ödülünü kazandı. Blok tabanlı içerik düzenleyicisi, çok olumlu eleştiriler aldı.

Temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunarak içerik yönetimi ve düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Düz dosya mimarisiyle Statamic, veritabanı ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu da daha hızlı performans ve daha kolay dağıtımla sonuçlanır. Statamic'in güçlü şablon sistemi ve özelleştirilebilir alanları, içeriğin kolayca özelleştirilmesini sağlar. Ayrıca, sağlam bir API ve kapsamlı belgeler gibi mükemmel geliştirici araçları da sunar.

Statamic, hafif ancak güçlü bir CMS çözümü arıyorsanız mükemmel bir seçimdir.

En iyi özellikler

Düz dosya mimarisi: Statamic, içeriği ve verileri bir veritabanına bağlı kalmak yerine basit metin dosyalarında depolar, böylece karmaşık veritabanı kurulumlarına gerek kalmaz

Esnek içerik modelleme: Alanlar, ilişkiler ve sınıflandırmalarla özel içerik türleri tanımlayarak içeriği size uygun bir şekilde yapılandırın ve düzenleyin

Kullanıcı dostu kontrol paneli: İçerik yazarları ve düzenleyicilerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan içerik oluşturabilmesi ve güncelleyebilmesi için temiz ve sezgisel bir arayüz

Yerleşik sürüm kontrolü: İçeriğinizde yapılan değişiklikleri izleyin ve yönetin, önceki sürümlerine kolayca geri dönün, değişiklikleri karşılaştırın ve birden fazla takım üyesiyle işbirliği yapın

Eklentilerle genişletilebilirlik: Eklentiler, e-ticaret, SEO, form oluşturucular, kullanıcı yönetimi ve daha fazlasını kapsar

Sınırlamalar

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, ek eğitim veya yardım almadan Statamic'i kullanmaya başlamak zor bulabilir

Statamic aktif ve destekleyici bir topluluğa sahip olmakla birlikte, daha yaygın olarak kullanılan CMS platformlarına kıyasla daha küçük bir kullanıcı tabanına sahip olabilir

Fiyat

Solo: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Proje başına 259 $ tek seferlik ücret; bir yıl boyunca ücretsiz güncellemeler, ardından 59 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,8 üzerinden 5 (2 yorum)

Capterra: 4,8 üzerinden 5 (18 yorum)

9. Adobe Commerce (eski adıyla Magento)

Uçtan uca alışveriş ve satın alma deneyimlerini yönetmek için en iyisi

Adobe Commerce'te uçtan uca alışveriş ve satın alma deneyimlerini yönetme (Adobe Commerce aracılığıyla)

Adobe Commerce, eski adıyla Magento, güçlü bir açık kaynaklı CMS'dir. E-ticaret web siteleri için özel olarak tasarlanmış, yaygın olarak kullanılan bir içerik yönetim sistemidir. Ürün yönetimi, sipariş işleme ve ödeme entegrasyonu için güçlü özellikler sunar. Magento, çevrimiçi ürün satışı yapan işletmeler için ideal bir seçimdir.

Esnek bir mimariye sahip, son derece özelleştirilebilir bir platform sunar. Geliştiriciler, işlevselliği artırmak ve üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon sağlamak için uzantı pazarını kullanır. Ölçeklenebilir ve güvenli bir CMS çözümü olarak Adobe Commerce, işinizin büyümesine ve e-ticaret operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

En iyi özellikler

Güçlü e-Ticaret işlevselliği: Adobe Commerce, çevrimiçi mağazaları verimli bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için kapsamlı bir araç seti sunar

Esnek özelleştirme ve genişletilebilirlik: Modüler bir mimari sunarak, geliştiricilerin belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel temalar, uzantılar ve entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır

Ölçeklenebilirlik ve performans: Hızlı ve ölçeklenebilir performans sağlamak için gelişmiş önbellekleme teknikleri, dağıtılmış mimari ve optimize edilmiş veritabanı sorguları içerir

Omnichannel yetenekleri: Amazon ve eBay gibi popüler pazar yerleriyle sorunsuz entegrasyonların yanı sıra farklı kanallardaki envanter ve siparişleri yönetmek için araçlar elde edin

Analitik ve pazarlama araçları: Müşteri segmentasyonu, kişiselleştirilmiş öneriler, haber bültenleri, promosyonlar ve sadakat programları gibi özellikler pazarlama çabalarınızı geliştirir

Sınırlamalar

Zengin özelliklere sahip ve kurumsal düzeydeki ihtiyaçlara yönelik olan Adobe Commerce, yüksek maliyetli olması nedeniyle küçük işletmeler için daha az erişilebilir olabilir

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma çevrimiçi olarak listelenmemiştir

Müşteri Fiyatlandırma ve yorumlar

G2: 4,0 üzerinden 5 (493 yorum)

Capterra: 4,3 üzerinden 5 (591 yorum)

10. Squarespace

Özel web siteleri oluşturmak için en iyisi

Squarespace ile oluşturulmuş özel bir web sitesine örnek (Squarespace aracılığıyla)

Squarespace, popüler bir içerik yönetim yazılımıdır. Basit sürükle ve bırak arayüzü ile kullanıcılar kodlama bilgisi olmadan güzel web siteleri oluşturabilir. Squarespace'in şablonları ve duyarlı düzenleri, çarpıcı siteleri anında oluşturur. İçerik yönetimi, bloglama, e-ticaret, SEO araçları ve daha fazlasını içerir.

Squarespace ayrıca barındırma, güvenlik ve yazılım güncellemelerini de yöneterek web sitesi bakımını basitleştirir. Sezgisel arayüzü ve şık tasarımlarıyla Squarespace, CMS ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözümdür.

En iyi özellikler

Şablonlar: Squarespace, görsel olarak çarpıcı ve modern, profesyonelce tasarlanmış geniş bir şablon aralığı sunar

Sürükle ve bırak düzenleyici: Kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyici, web sitenizin düzenini özelleştirmenizi, içerik blokları eklemenizi ve öğeleri yeniden düzenlemenizi kolaylaştırır

Mobil uyumlu tasarım: Tüm Squarespace şablonları mobil uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yerleşik SEO araçları: Squarespace, yerleşik arama motoru optimizasyonu (SEO) özelliklerini içerir ve web sitenizin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almasına yardımcı olur

e-Ticaret işlevselliği: Squarespace'in yerleşik e-ticaret özelliği ile çevrimiçi mağazanızı kolayca kurun

Sınırlamalar

Altta yatan kodu değiştirme veya karmaşık özel özellikler oluşturma gibi gelişmiş özelleştirme işlemleri kısıtlanabilir

Harici sistemlerle kapsamlı entegrasyon veya özel geliştirme gibi karmaşık veya son derece özel gereksinimleriniz varsa, Squarespace'in size sunabileceklerinin sınırlı olduğunu düşünebilirsiniz

Fiyatlandırma

Kişisel: 16 $/ay

İş: 23 $/ay

Ticaret (Temel): 27 $/ay

Ticaret (Gelişmiş): 49 $/ay

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5 üzerinden 5 (1.031 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (2.827 yorum)

İçerik kraldır. Ancak harika içerik oluşturmak için güvenebileceğiniz bir CMS'ye ihtiyacınız vardır. Dijital dünya hızla gelişiyor. 2024'ün en iyi CMS platformları, hem işletmelerin hem de bireylerin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir ve bunları karşılayabilir.

İster küçük bir işletme sahibi olun ister büyük bir şirketi yönetin, özel gereksinimlerinize uygun bir CMS çözümü mutlaka vardır. Bu seçeneklerle içerik oluşturma yolculuğunuzda kendinize güvenebilirsiniz. Ve unutmayın, kaliteli içerik zamanla işinizin büyümesine yol açar.

Hangi CMS'yi seçerseniz seçin, ClickUp takımınızın verimliliğini ve işbirliğini artırmanıza yardımcı olabilir. Yazılımımızla, tüm içerik işlerinizi tek bir yerde birleştiriyoruz.

Misafir Yazar:

Freya, markaların içerik oluşturma ve dağıtım ile organik trafiğini ölçeklendirmesine yardımcı olan bir SEO danışmanıdır. Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance ve Huffington Post dahil olmak üzere birçok çevrimiçi yayında alıntılanan bir yazardır. Ayrıca, sıfırdan kurduğu kişisel finans blogu CollectingCents'in sahibidir.