2025'in Tasarımcılar için En İyi 10 AI Sanat Oluşturma Aracı

AI teknolojisi, yaratıcı ve pazarlama dünyasını kasıp kavurdu. Her yerde, metin komutlarından sohbet robotları, AI tarafından oluşturulan görüntüler veya blog gönderileri oluşturmanıza yardımcı olacak yeni bir araç var.

Bugün ise yapay zeka alanında en heyecan verici alanlardan biri olan AI sanat oluşturuculara odaklanacağız.

Kendi sanatınızı yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Fotogerçekçi görüntülerden hoşlanıyor veya anime ya da yağlı boya resim yapmak istiyorsanız, AI sanat araçları bir başyapıt yaratmanıza yardımcı olabilir. Ancak piyasada bu kadar çok uygulama varken en iyi AI sanat uygulamasının hangisi olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Bir AI sanat oluşturucu aracından ne beklemeniz gerektiğini daha yakından inceleyin ve bu yılki "en iyilerin en iyileri" listemize girenleri görün.

AI Sanat Oluşturucu nedir?

AI sanat oluşturucu, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları kullanarak orijinal sanat eserleri yaratmak veya mevcut görüntüleri işlemek için kullanılan bir bilgisayar programıdır. Bu araçlar, derin öğrenme tekniklerini kullanarak görüntüler veya metinler gibi verilerdeki kalıpları analiz eder ve ardından bu kalıplara dayalı yeni içerikler oluşturur.

AI sanat oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?

Neredeyse her gün yeni bir AI sanat veya AI görüntü oluşturma aracı ortaya çıkıyor. Her biri yeni ve heyecan verici, daha iyi, daha hızlı veya daha uygun fiyatlı sonuçlar vaat ediyor. Peki, hangi sanat oluşturucu aracının size uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Hangi AI tasarım oluşturucuyu kullanacağınızı düşünürken, aşağıdakileri dikkatlice değerlendirin:

Fiyatlandırma: Ücretsiz bir AI sanat oluşturucuya mı ihtiyacınız var, kredi tabanlı mı yoksa abonelik tabanlı mı?

Erişilebilirlik: Bağımsız bir web uygulaması mı yoksa masaüstü programı mı tercih edersiniz?

Çıkış hızı: Görüntüleri en kısa sürede mi oluşturmanız gerekiyor yoksa daha uzun süre bekleyebilir misiniz?

Görüntü stili: Seçtiğiniz stilde yüksek kaliteli AI sanat eserleri üretebiliyor mu?

AI algoritması: DALL-E 2 mi yoksa Stable Diffusion mu tercih edersiniz? Yoksa herhangi bir AI sanat üretme algoritmasına açık mısınız?

Destek: Sanat oluşturucu için destek nasıl? Müşteri dostu mu?

Topluluk: Diğer kullanıcılardan öğrenmek ve ipuçları paylaşmak mı istiyorsunuz, yoksa uygulamayı tek başınıza mı kullanmak istiyorsunuz?

Çoğu AI sanat oluşturucu ve AI içerik oluşturma aracı, etkileyici sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır, bu nedenle nihai seçiminiz muhtemelen yukarıdaki alanlardan birine bağlı olacaktır. AI sanat ve görüntü oluşturucunuzdan ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu düşünün, bir kısa liste oluşturun ve ardından birkaçını test ederek tercih ettiğiniz sanat stillerine sahip ideal aracı bulun.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Sanat Oluşturucu

Mükemmel kitap kapağını tasarlamanıza veya bir sonraki blog yazınız için ilgi çekici görseller oluşturmanıza yardımcı olacak uygulamayı keşfetmeye hazır mısınız? İşte bugün mevcut en iyi 10 AI sanat oluşturucu.

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ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, iş akışınıza yeni bir yaratıcılık düzeyi katan bir AI görüntü oluşturucu ile donatılmıştır. Beyaz tahtanızda çalışırken, Brain'den fikirlerinizi desteklemek için diyagramlar, grafikler veya diğer ilgili görseller gibi AI görselleri oluşturmasını isteyebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya görselleri manuel olarak tasarlamanıza gerek yok — Brain her şeyi halleder!

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Yazınızı saniyeler içinde dönüştürerek daha profesyonel, doğrudan ve ilgi çekici hale getirin.

AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içerikleri hızla oluşturun.

Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu geliştirmesine izin verin.

Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun.

ClickUp platformunda doğrudan dil çevirisi yapın, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın.

Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin.

Şablon kitaplığını kullanarak ideal sürecinizi yansıtan bir ş Akışı tasarlayın.

ClickUp Docs ile yaratıcı özet belgeleri işbirliği içinde yönetin.

Proofing ile net talimatlar verin ve tasarım geri bildirim sürecini hızlandırın.

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir

AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Midjourney

via Midjourney

Midjourney, herkese çok çeşitli sanat stillerinde sanat eseri yaratma fırsatı sunan bir AI görüntü oluşturucu. Bu sanat oluşturucu, metin komutlarınızı alır ve bir Discord botu kullanarak bunları kişisel ve profesyonel kullanım için etkileyici grafiklere dönüştürür.

Midjourney'in en iyi özellikleri:

Kullanımı kolay ve eğlenceli

Web tasarımı için AI ile üretilen eserlerin grafik kalitesinde sürekli iyileştirmeler

Discord içinde var olması sayesinde güçlü bir topluluk duygusu

Midjourney sınırlamaları:

Aracı görüntüleri yükseltmesi için uyarmak, çıktının tasarımını biraz değiştirebilir

Başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir, özellikle Discord'u ilk kez kullanan kullanıcılar için

Midjourney fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Temel plan: 10 $/ay

Standart plan: 30 $/ay

Pro plan: 60 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (5 yorum)

Capterra: Yok

Midjourney şablonlarına göz atın!

3. Canva AI

via Canva

Canva, kısa süre önce araç setine yeni bir özellik ekledi: Metinden Görüntüye AI görüntü oluşturucu. Bu yerel AI sanat uygulaması, bir metin komutu yazmanıza olanak tanır ve Canva'nın yapay zeka aracı, aradığınız şeye en yakın dört görüntü oluşturur. Tasarımcılar için, şablon kitaplıklarına ve grafik özelliklerine hoş bir ekleme.

Canva AI'nın en iyi özellikleri:

Canva'nın bir parçası, mevcut kullanıcılar için harika

Özel en boy oranına uygun sanat eserleri yaratın

AI sanat oluşturucuları ile yeni tanışan kullanıcılar için yararlı stil seçenekleri

Canva AI sınırlamaları:

AI sanat oluşturucu yalnızca Canva ekosisteminde kullanılabilir

Kullanıcı dostu yapısı nedeniyle bazı AI sanat oluşturma araçları için çok "temel" gelebilir

Canva AI fiyatlandırması:

Canva'nın Metin'den Görüntü'ye uygulamasını tüm planlarının bir parçası olarak kullanabilirsiniz.

Ücretsiz

Pro: 12,99 $/ay

Canva AI puanları ve yorumları:

Canva'nın AI ürünü için bağımsız bir derecelendirme bulunmamakla birlikte, Canva için derecelendirmeler mevcuttur.

G2: 4,7/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)

4. DALL-E 2

DALL-E 2, popüler araç oluşturucu OpenAI'nin görüntü AI sanat oluşturucu ve modelidir. Bu sanat oluşturma aracı, kullanıcıların metin komutlarına dayalı gerçekçi görüntüler oluşturmasına yardımcı olur.

DALL-E 2'nin heyecan verici bir özelliği, Outpainting olarak bilinen, bir görüntüyü orijinal tuvalinin ötesine genişletme yeteneğidir. Bu, sosyal medya görüntüsü veya blog yazısı için çarpıcı manzaralar veya daha geniş bir görüntü oluşturmanın eğlenceli bir yoludur. Gerçekçi sanat eserleri, yağlı boya tablolar veya illüstrasyonlardan oluşan çok sayıda görüntü arasından seçim yapın.

DALL-E 2'nin en iyi özellikleri:

Sürreal ve başka dünyadan AI tarafından üretilen sanat eserleri yaratmak için harika

Kullanıcı dostu arayüz ve görüntü oluşturmayı kolaylaştırır

Farklı sanat modelleri, stilleri ve konseptleri karıştırarak uyumlu ve yüksek kaliteli görüntüler oluşturma yeteneği

DALL-E 2 sınırlamaları:

Bazı çıktılar bulanık veya pikselli görüntüler üretir

Karmaşık AI sanat eserleri için uzun işlem süreleri

DALL-E 2 fiyatlandırması:

DALL-E 2, kredi fiyatlandırma modeliyle çalışır. 115'lik bloklar halinde kredi satın alabilir ve bu kredileri görüntü oluşturmak için kullanabilirsiniz. Her metin komutu size bir krediye mal olur, ancak sorgunuza göre dört benzersiz görüntü oluşturur.

Ücretsiz

115 kredi: 15 $

DALL-E 2 puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (15 yorum)

Capterra: Yok

5. Jasper Art

via Jasper

Jasper Art, popüler AI yazma aracı Jasper'ın arkasındaki takımın AI sanat oluşturma aracıdır. Bu araç, AI sanat oluşturma komutlarını kullanarak pazarlama içeriğinizle birlikte kullanmak üzere farklı sanat stilleri ve ruh hallerinden görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.

Jasper Art'ın en iyi özellikleri:

AI tarafından üretilen sanat seçenekleri arasından farklı stil ve ortamlardan seçim yapın

Temel moddan Serbest Biçim moduna kadar, yeteneklerinize uygun farklı modlar

Jasper'ın marka sesi özellikleriyle birlikte kullanarak marka yönetimi stratejinize uygun AI sanat eserleri tasarlayın

Jasper Art sınırlamaları:

Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm yoktur — kullanıcıların aktif bir Jasper aboneliği gerekir

AI sanat oluşturucu uygulaması, yaratıcı görüntüler için iyi iş çıkarır, ancak daha profesyonel veya resmi grafikler için seçenekler daha azdır

Jasper Art fiyatlandırması:

Jasper Art'ı kullanmak için aktif bir Jasper aboneliğiniz olması gerekir. Jasper Art, ek ücret ödemeden dahildir.

Oluşturucu: 49 $/ay

Takımlar: 125 $/ay

İş: Fiyatlandırma için Jasper ile iletişime geçin

Jasper Art puanları ve yorumları:

Canva gibi, Jasper'ın AI sanat oluşturucusu için özel bir inceleme yok. Bunun yerine, Jasper'ın genel puanları şöyle:

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

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6. Dream by WOMBO

via Dream

Dream by WOMBO, kelimeleri ve fotoğrafları AI tarafından oluşturulan sanata dönüştürmenizi sağlayan bir mobil AI sanat oluşturucu uygulamasıdır. Bu uygulama, heyecan verici görüntüler ve AI sanatı isteyen yaratıcılar ve sanatçılar için tasarlanmıştır. Ayrıca, yerleşik bir topluluk sayesinde, ihtiyaçlarınıza uygun AI tarafından oluşturulan sanat eserleri yaratmayı öğrenebilir veya sanat oluşturucu hakkında genel ipuçları alabilirsiniz.

Bu araçla, AI tarafından üretilen sanat eserleri renkli ve fantezi odaklı stillere yöneliktir.

Dream by WOMBO'nun en iyi özellikleri:

AI sanat eserleri mobil cihazlarda kolayca oluşturulabilir

Bir AI sanat stili seçin

Yapay zeka sanatını sevenlerden oluşan yerleşik topluluk

Dream by WOMBO sınırlamaları:

Yalnızca iOS ve Android cihazlar için mobil uygulama olarak ve Discord'da mevcuttur

Profesyonel grafiklerden daha yaratıcı, fütüristik ve sanatsal görüntüler için daha uygun

Dream by WOMBO fiyatlandırması:

Ücretsiz indirilebilir: Premium planlar ve AI sanatınızı baskıya alma seçeneği gibi isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar mevcuttur.

Dream by WOMBO puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: N/A

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7. NightCafe

via NightCafe

NightCafe, yaratıcılar için tasarlanmış bir AI sanat oluşturucu. Bu araç, geniş bir düzenli kullanıcı grubu ve sık sanat yarışmalarıyla topluluk odaklıdır. NightCafe'nin ilginç bir özelliği, birden fazla farklı AI algoritmasına erişebilmenizdir, böylece DALL-E 2, Stable Diffusion ve diğerlerini tek bir yerden kolaylıkla deneyebilirsiniz.

NightCafe'nin en iyi özellikleri:

AI sanat oluşturucu, kendi sanat stilinizi (yağlı boya, piksel sanatı, illüstrasyon vb.) seçmenize olanak tanır

En popüler makine öğrenimli AI sanat algoritmaları arasından seçim yapın

Günlük AI sanat yarışmaları, topluluk hissini artırır

NightCafe sınırlamaları:

Diğer AI sanat oluşturucu araçlarına kıyasla destek veya müşteri hizmetlerine erişim her zaman kolay değildir

Bazı kullanıcılar, filtrelerin AI sanatını oluşturmak için aşırı duyarlı olabileceğini bildiriyor

NightCafe fiyatlandırması:

Ücretsiz: 5 kredi/gün artı topluluk etkinliklerine katılım için bonuslar

AI Başlangıç : 100 kredi/ay için 5,99

AI Hobbyist: 200 kredi/ay için 9,99 dolar

AI Enthusiast: 500 kredi/ay için 19,99 $

AI Artist: 1400 kredi/ay için 49,99

Kullanıcılar, aboneliklerin dışında 7,99 $ / 100 kredi'den başlayan fiyatlarla kredi paketleri de satın alabilirler.

NightCafe puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: 4. 2/5 (5 yorum)

8. AutoDraw

autoDraw aracılığıyla

AutoDraw, Google'ın daha yaratıcı AI deneylerinden biridir. Bu hızlı ve kullanımı kolay araç, karalamalarınızı daha etkileyici görüntülere dönüştürmenizi sağlar. Siz çizim yaparken, web tabanlı AI aracı potansiyel şekiller ve görüntüler önerir. Ardından, tek bir tıklama ile basit karalamanızı bunlardan birine dönüştürebilirsiniz.

AutoDraw'un en iyi özellikleri:

Bir karalamayı hızlıca daha net çizgilerle çizilmiş bir görüntüye dönüştürün

Son derece hızlı web tabanlı uygulama

Çizgi resimlerinize metin ve renk ekleyin

AutoDraw sınırlamaları:

Profesyonel bir iş aracı için gerekli özelliklerden yoksundur

Gerçek bir AI sanat oluşturucu değildir ve yalnızca temel şekiller ve çizimler oluşturur

AutoDraw fiyatlandırması:

Ücretsiz

AutoDraw puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: N/A

9. Tasarımlar. ai

Designs. ai, pazarlamacılar ve ajansların büyük ölçekte harika grafikler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur. AI tarafından oluşturulan sanat platformu, pazarlamacıların hayatını kolaylaştıran farklı araçlara sahiptir; AI renk eşleştirme aracı, logo oluşturucu ve video oluşturucu bunlardan bazılarıdır.

Designs. ai'nin en iyi özellikleri:

Tek bir AI sanat oluşturucu platformunda birden fazla AI destekli grafik aracı

Diğer AI grafik oluşturucularda bulunmayan metin okuma ve metinden videoya dönüştürme özellikleri

Yerleşik AI sosyal medya tatil takvimi aracı

Designs.ai sınırlamaları:

Mobil uygulama mevcut değil

Çok sayıda özelliği olan sanat oluşturucu, bazı kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

Designs. ai fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Temel: 29 $/ay

Pro: 69 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için Designs. ai ile iletişime geçin

Designs. ai puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. CF Spark Art

cF Spark aracılığıyla

CF Spark Art, Creative Fabrica'nın AI destekli araç setinin bir parçasıdır. Bu AI sanat oluşturucu, bir metin komutundan çeşitli stil ve en boy oranlarında yaratıcı görüntüler tasarlamanıza yardımcı olur. Creative Fabrica ekosisteminin bir parçası olan bu araç, platformu zaten kullanan yaratıcılar, sanatçılar ve tasarımcılar için harika bir sanat oluşturucu aracıdır.

CF Spark Art'ın en iyi özellikleri:

AI ile sanat eserleri yaratmak isteyen yeni başlayanlar için uygun

Sanat oluşturucu, Creative Fabrica ekosistemine entegre edilmiştir

Prompt builder, ayrıntılı komut istemleri oluşturmak için kullanıcı dostu bir yol sunar

CF Spark Art sınırlamaları:

Ücretsiz krediler mevcuttur, ancak sanat oluşturucu için oluşturma hızı yavaştır

Görüntüler ve komutlar otomatik olarak paylaşılır ve yalnızca yükseltme yaparsanız gizlenebilir

CF Spark Art fiyatlandırması:

Ücretsiz

Spark: 9 $/ay

CF Spark Art puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: Yok

AI Sanat Üretimi: Yaratıcı Takımların Geleceği

Her hafta saatlerce tüm AI sanat oluşturucuları test etmek isteyebilirsiniz, ancak yapılacaklar listenizde başka görevler de olduğunu biliyoruz. En iyi AI sanat oluşturucularının bu listesini kullanarak, sahip olması gereken özelliklere göre bir kısa liste oluşturun ve makine öğreniminin yardımıyla zamanınızı daha akıllıca kullanın.

AI'nın ne kadar eğlenceli ve ödüllendirici olabileceğini keşfettikten sonra, onu iş akışınıza eklemenin daha fazla yolunu arayın. ClickUp AI ile verimlilik, pazarlama ve yaratıcı yazma görevlerinde daha da fazla zaman kazanabilirsiniz.

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