2025'in Tasarımcılar için En İyi 10 AI Sanat Oluşturma Aracı

AI teknolojisi, yaratıcı ve pazarlama dünyasını kasıp kavurdu. Her yerde, metin komutlarından sohbet robotları, AI tarafından oluşturulan görüntüler veya blog gönderileri oluşturmanıza yardımcı olacak yeni bir araç var.
Bugün ise yapay zeka alanında en heyecan verici alanlardan biri olan AI sanat oluşturuculara odaklanacağız.
Kendi sanatınızı yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Fotogerçekçi görüntülerden hoşlanıyor veya anime ya da yağlı boya resim yapmak istiyorsanız, AI sanat araçları bir başyapıt yaratmanıza yardımcı olabilir. Ancak piyasada bu kadar çok uygulama varken en iyi AI sanat uygulamasının hangisi olduğunu nasıl bilebilirsiniz?
Bir AI sanat oluşturucu aracından ne beklemeniz gerektiğini daha yakından inceleyin ve bu yılki "en iyilerin en iyileri" listemize girenleri görün.
AI Sanat Oluşturucu nedir?
AI sanat oluşturucu, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları kullanarak orijinal sanat eserleri yaratmak veya mevcut görüntüleri işlemek için kullanılan bir bilgisayar programıdır. Bu araçlar, derin öğrenme tekniklerini kullanarak görüntüler veya metinler gibi verilerdeki kalıpları analiz eder ve ardından bu kalıplara dayalı yeni içerikler oluşturur.
AI sanat oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?
Neredeyse her gün yeni bir AI sanat veya AI görüntü oluşturma aracı ortaya çıkıyor. Her biri yeni ve heyecan verici, daha iyi, daha hızlı veya daha uygun fiyatlı sonuçlar vaat ediyor. Peki, hangi sanat oluşturucu aracının size uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz?
Hangi AI tasarım oluşturucuyu kullanacağınızı düşünürken, aşağıdakileri dikkatlice değerlendirin:
- Fiyatlandırma: Ücretsiz bir AI sanat oluşturucuya mı ihtiyacınız var, kredi tabanlı mı yoksa abonelik tabanlı mı?
- Erişilebilirlik: Bağımsız bir web uygulaması mı yoksa masaüstü programı mı tercih edersiniz?
- Çıkış hızı: Görüntüleri en kısa sürede mi oluşturmanız gerekiyor yoksa daha uzun süre bekleyebilir misiniz?
- Görüntü stili: Seçtiğiniz stilde yüksek kaliteli AI sanat eserleri üretebiliyor mu?
- AI algoritması: DALL-E 2 mi yoksa Stable Diffusion mu tercih edersiniz? Yoksa herhangi bir AI sanat üretme algoritmasına açık mısınız?
- Destek: Sanat oluşturucu için destek nasıl? Müşteri dostu mu?
- Topluluk: Diğer kullanıcılardan öğrenmek ve ipuçları paylaşmak mı istiyorsunuz, yoksa uygulamayı tek başınıza mı kullanmak istiyorsunuz?
Çoğu AI sanat oluşturucu ve AI içerik oluşturma aracı, etkileyici sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır, bu nedenle nihai seçiminiz muhtemelen yukarıdaki alanlardan birine bağlı olacaktır. AI sanat ve görüntü oluşturucunuzdan ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu düşünün, bir kısa liste oluşturun ve ardından birkaçını test ederek tercih ettiğiniz sanat stillerine sahip ideal aracı bulun.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Sanat Oluşturucu
Mükemmel kitap kapağını tasarlamanıza veya bir sonraki blog yazınız için ilgi çekici görseller oluşturmanıza yardımcı olacak uygulamayı keşfetmeye hazır mısınız? İşte bugün mevcut en iyi 10 AI sanat oluşturucu.
1. ClickUp
Yaratıcı blokları aşmanıza ve beyin fırtınası oturumlarını yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmenize yardımcı olmak için anında AI sanatı oluşturabilen AI destekli bir araç olan ClickUp Brain ile tanışın.
ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, iş akışınıza yeni bir yaratıcılık düzeyi katan bir AI görüntü oluşturucu ile donatılmıştır. Beyaz tahtanızda çalışırken, Brain'den fikirlerinizi desteklemek için diyagramlar, grafikler veya diğer ilgili görseller gibi AI görselleri oluşturmasını isteyebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya görselleri manuel olarak tasarlamanıza gerek yok — Brain her şeyi halleder!
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Yazınızı saniyeler içinde dönüştürerek daha profesyonel, doğrudan ve ilgi çekici hale getirin.
- AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içerikleri hızla oluşturun.
- Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu geliştirmesine izin verin.
- Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun.
- ClickUp platformunda doğrudan dil çevirisi yapın, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın.
- Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin.
- Şablon kitaplığını kullanarak ideal sürecinizi yansıtan bir ş Akışı tasarlayın.
- ClickUp Docs ile yaratıcı özet belgeleri işbirliği içinde yönetin.
- Proofing ile net talimatlar verin ve tasarım geri bildirim sürecini hızlandırın.
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir
- AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Midjourney
Midjourney, herkese çok çeşitli sanat stillerinde sanat eseri yaratma fırsatı sunan bir AI görüntü oluşturucu. Bu sanat oluşturucu, metin komutlarınızı alır ve bir Discord botu kullanarak bunları kişisel ve profesyonel kullanım için etkileyici grafiklere dönüştürür.
Midjourney'in en iyi özellikleri:
- Kullanımı kolay ve eğlenceli
- Web tasarımı için AI ile üretilen eserlerin grafik kalitesinde sürekli iyileştirmeler
- Discord içinde var olması sayesinde güçlü bir topluluk duygusu
Midjourney sınırlamaları:
- Aracı görüntüleri yükseltmesi için uyarmak, çıktının tasarımını biraz değiştirebilir
- Başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir, özellikle Discord'u ilk kez kullanan kullanıcılar için
Midjourney fiyatlandırması:
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Temel plan: 10 $/ay
- Standart plan: 30 $/ay
- Pro plan: 60 $/ay
Midjourney puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (5 yorum)
- Capterra: Yok
Midjourney şablonlarına göz atın!
3. Canva AI
Canva, kısa süre önce araç setine yeni bir özellik ekledi: Metinden Görüntüye AI görüntü oluşturucu. Bu yerel AI sanat uygulaması, bir metin komutu yazmanıza olanak tanır ve Canva'nın yapay zeka aracı, aradığınız şeye en yakın dört görüntü oluşturur. Tasarımcılar için, şablon kitaplıklarına ve grafik özelliklerine hoş bir ekleme.
Canva AI'nın en iyi özellikleri:
- Canva'nın bir parçası, mevcut kullanıcılar için harika
- Özel en boy oranına uygun sanat eserleri yaratın
- AI sanat oluşturucuları ile yeni tanışan kullanıcılar için yararlı stil seçenekleri
Canva AI sınırlamaları:
- AI sanat oluşturucu yalnızca Canva ekosisteminde kullanılabilir
- Kullanıcı dostu yapısı nedeniyle bazı AI sanat oluşturma araçları için çok "temel" gelebilir
Canva AI fiyatlandırması:
Canva'nın Metin'den Görüntü'ye uygulamasını tüm planlarının bir parçası olarak kullanabilirsiniz.
- Ücretsiz
- Pro: 12,99 $/ay
Canva AI puanları ve yorumları:
Canva'nın AI ürünü için bağımsız bir derecelendirme bulunmamakla birlikte, Canva için derecelendirmeler mevcuttur.
- G2: 4,7/5 (4.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)
4. DALL-E 2
DALL-E 2, popüler araç oluşturucu OpenAI'nin görüntü AI sanat oluşturucu ve modelidir. Bu sanat oluşturma aracı, kullanıcıların metin komutlarına dayalı gerçekçi görüntüler oluşturmasına yardımcı olur.
DALL-E 2'nin heyecan verici bir özelliği, Outpainting olarak bilinen, bir görüntüyü orijinal tuvalinin ötesine genişletme yeteneğidir. Bu, sosyal medya görüntüsü veya blog yazısı için çarpıcı manzaralar veya daha geniş bir görüntü oluşturmanın eğlenceli bir yoludur. Gerçekçi sanat eserleri, yağlı boya tablolar veya illüstrasyonlardan oluşan çok sayıda görüntü arasından seçim yapın.
DALL-E 2'nin en iyi özellikleri:
- Sürreal ve başka dünyadan AI tarafından üretilen sanat eserleri yaratmak için harika
- Kullanıcı dostu arayüz ve görüntü oluşturmayı kolaylaştırır
- Farklı sanat modelleri, stilleri ve konseptleri karıştırarak uyumlu ve yüksek kaliteli görüntüler oluşturma yeteneği
DALL-E 2 sınırlamaları:
- Bazı çıktılar bulanık veya pikselli görüntüler üretir
- Karmaşık AI sanat eserleri için uzun işlem süreleri
DALL-E 2 fiyatlandırması:
DALL-E 2, kredi fiyatlandırma modeliyle çalışır. 115'lik bloklar halinde kredi satın alabilir ve bu kredileri görüntü oluşturmak için kullanabilirsiniz. Her metin komutu size bir krediye mal olur, ancak sorgunuza göre dört benzersiz görüntü oluşturur.
- Ücretsiz
- 115 kredi: 15 $
DALL-E 2 puanları ve yorumları:
- G2: 4. 2/5 (15 yorum)
- Capterra: Yok
5. Jasper Art
Jasper Art, popüler AI yazma aracı Jasper'ın arkasındaki takımın AI sanat oluşturma aracıdır. Bu araç, AI sanat oluşturma komutlarını kullanarak pazarlama içeriğinizle birlikte kullanmak üzere farklı sanat stilleri ve ruh hallerinden görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.
Jasper Art'ın en iyi özellikleri:
- AI tarafından üretilen sanat seçenekleri arasından farklı stil ve ortamlardan seçim yapın
- Temel moddan Serbest Biçim moduna kadar, yeteneklerinize uygun farklı modlar
- Jasper'ın marka sesi özellikleriyle birlikte kullanarak marka yönetimi stratejinize uygun AI sanat eserleri tasarlayın
Jasper Art sınırlamaları:
- Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm yoktur — kullanıcıların aktif bir Jasper aboneliği gerekir
- AI sanat oluşturucu uygulaması, yaratıcı görüntüler için iyi iş çıkarır, ancak daha profesyonel veya resmi grafikler için seçenekler daha azdır
Jasper Art fiyatlandırması:
Jasper Art'ı kullanmak için aktif bir Jasper aboneliğiniz olması gerekir. Jasper Art, ek ücret ödemeden dahildir.
- Oluşturucu: 49 $/ay
- Takımlar: 125 $/ay
- İş: Fiyatlandırma için Jasper ile iletişime geçin
Jasper Art puanları ve yorumları:
Canva gibi, Jasper'ın AI sanat oluşturucusu için özel bir inceleme yok. Bunun yerine, Jasper'ın genel puanları şöyle:
- G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)
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6. Dream by WOMBO
Dream by WOMBO, kelimeleri ve fotoğrafları AI tarafından oluşturulan sanata dönüştürmenizi sağlayan bir mobil AI sanat oluşturucu uygulamasıdır. Bu uygulama, heyecan verici görüntüler ve AI sanatı isteyen yaratıcılar ve sanatçılar için tasarlanmıştır. Ayrıca, yerleşik bir topluluk sayesinde, ihtiyaçlarınıza uygun AI tarafından oluşturulan sanat eserleri yaratmayı öğrenebilir veya sanat oluşturucu hakkında genel ipuçları alabilirsiniz.
Bu araçla, AI tarafından üretilen sanat eserleri renkli ve fantezi odaklı stillere yöneliktir.
Dream by WOMBO'nun en iyi özellikleri:
- AI sanat eserleri mobil cihazlarda kolayca oluşturulabilir
- Bir AI sanat stili seçin
- Yapay zeka sanatını sevenlerden oluşan yerleşik topluluk
Dream by WOMBO sınırlamaları:
- Yalnızca iOS ve Android cihazlar için mobil uygulama olarak ve Discord'da mevcuttur
- Profesyonel grafiklerden daha yaratıcı, fütüristik ve sanatsal görüntüler için daha uygun
Dream by WOMBO fiyatlandırması:
- Ücretsiz indirilebilir: Premium planlar ve AI sanatınızı baskıya alma seçeneği gibi isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar mevcuttur.
Dream by WOMBO puanları ve yorumları:
- G2: Yok
- Capterra: N/A
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7. NightCafe
NightCafe, yaratıcılar için tasarlanmış bir AI sanat oluşturucu. Bu araç, geniş bir düzenli kullanıcı grubu ve sık sanat yarışmalarıyla topluluk odaklıdır. NightCafe'nin ilginç bir özelliği, birden fazla farklı AI algoritmasına erişebilmenizdir, böylece DALL-E 2, Stable Diffusion ve diğerlerini tek bir yerden kolaylıkla deneyebilirsiniz.
NightCafe'nin en iyi özellikleri:
- AI sanat oluşturucu, kendi sanat stilinizi (yağlı boya, piksel sanatı, illüstrasyon vb.) seçmenize olanak tanır
- En popüler makine öğrenimli AI sanat algoritmaları arasından seçim yapın
- Günlük AI sanat yarışmaları, topluluk hissini artırır
NightCafe sınırlamaları:
- Diğer AI sanat oluşturucu araçlarına kıyasla destek veya müşteri hizmetlerine erişim her zaman kolay değildir
- Bazı kullanıcılar, filtrelerin AI sanatını oluşturmak için aşırı duyarlı olabileceğini bildiriyor
NightCafe fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 5 kredi/gün artı topluluk etkinliklerine katılım için bonuslar
- AI Başlangıç: 100 kredi/ay için 5,99
- AI Hobbyist: 200 kredi/ay için 9,99 dolar
- AI Enthusiast: 500 kredi/ay için 19,99 $
- AI Artist: 1400 kredi/ay için 49,99
Kullanıcılar, aboneliklerin dışında 7,99 $ / 100 kredi'den başlayan fiyatlarla kredi paketleri de satın alabilirler.
NightCafe puanları ve yorumları:
- G2: Yok
- Capterra: 4. 2/5 (5 yorum)
8. AutoDraw
AutoDraw, Google'ın daha yaratıcı AI deneylerinden biridir. Bu hızlı ve kullanımı kolay araç, karalamalarınızı daha etkileyici görüntülere dönüştürmenizi sağlar. Siz çizim yaparken, web tabanlı AI aracı potansiyel şekiller ve görüntüler önerir. Ardından, tek bir tıklama ile basit karalamanızı bunlardan birine dönüştürebilirsiniz.
AutoDraw'un en iyi özellikleri:
- Bir karalamayı hızlıca daha net çizgilerle çizilmiş bir görüntüye dönüştürün
- Son derece hızlı web tabanlı uygulama
- Çizgi resimlerinize metin ve renk ekleyin
AutoDraw sınırlamaları:
- Profesyonel bir iş aracı için gerekli özelliklerden yoksundur
- Gerçek bir AI sanat oluşturucu değildir ve yalnızca temel şekiller ve çizimler oluşturur
AutoDraw fiyatlandırması:
- Ücretsiz
AutoDraw puanları ve yorumları:
- G2: Yok
- Capterra: N/A
9. Tasarımlar. ai
Designs. ai, pazarlamacılar ve ajansların büyük ölçekte harika grafikler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur. AI tarafından oluşturulan sanat platformu, pazarlamacıların hayatını kolaylaştıran farklı araçlara sahiptir; AI renk eşleştirme aracı, logo oluşturucu ve video oluşturucu bunlardan bazılarıdır.
Designs. ai'nin en iyi özellikleri:
- Tek bir AI sanat oluşturucu platformunda birden fazla AI destekli grafik aracı
- Diğer AI grafik oluşturucularda bulunmayan metin okuma ve metinden videoya dönüştürme özellikleri
- Yerleşik AI sosyal medya tatil takvimi aracı
Designs.ai sınırlamaları:
- Mobil uygulama mevcut değil
- Çok sayıda özelliği olan sanat oluşturucu, bazı kullanıcılar için çok karmaşık olabilir
Designs. ai fiyatlandırması:
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Temel: 29 $/ay
- Pro: 69 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için Designs. ai ile iletişime geçin
Designs. ai puanları ve yorumları:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. CF Spark Art
CF Spark Art, Creative Fabrica'nın AI destekli araç setinin bir parçasıdır. Bu AI sanat oluşturucu, bir metin komutundan çeşitli stil ve en boy oranlarında yaratıcı görüntüler tasarlamanıza yardımcı olur. Creative Fabrica ekosisteminin bir parçası olan bu araç, platformu zaten kullanan yaratıcılar, sanatçılar ve tasarımcılar için harika bir sanat oluşturucu aracıdır.
CF Spark Art'ın en iyi özellikleri:
- AI ile sanat eserleri yaratmak isteyen yeni başlayanlar için uygun
- Sanat oluşturucu, Creative Fabrica ekosistemine entegre edilmiştir
- Prompt builder, ayrıntılı komut istemleri oluşturmak için kullanıcı dostu bir yol sunar
CF Spark Art sınırlamaları:
- Ücretsiz krediler mevcuttur, ancak sanat oluşturucu için oluşturma hızı yavaştır
- Görüntüler ve komutlar otomatik olarak paylaşılır ve yalnızca yükseltme yaparsanız gizlenebilir
CF Spark Art fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Spark: 9 $/ay
CF Spark Art puanları ve yorumları:
- G2: N/A
- Capterra: Yok
AI Sanat Üretimi: Yaratıcı Takımların Geleceği
Her hafta saatlerce tüm AI sanat oluşturucuları test etmek isteyebilirsiniz, ancak yapılacaklar listenizde başka görevler de olduğunu biliyoruz. En iyi AI sanat oluşturucularının bu listesini kullanarak, sahip olması gereken özelliklere göre bir kısa liste oluşturun ve makine öğreniminin yardımıyla zamanınızı daha akıllıca kullanın.
AI'nın ne kadar eğlenceli ve ödüllendirici olabileceğini keşfettikten sonra, onu iş akışınıza eklemenin daha fazla yolunu arayın. ClickUp AI ile verimlilik, pazarlama ve yaratıcı yazma görevlerinde daha da fazla zaman kazanabilirsiniz.
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