2025 için AI Görüntü Oluşturma Alanında En İyi 11 Midjourney Alternatifi ve Rakibi

Midjourney, AI görüntü oluşturucusu aracılığıyla metin komutlarını görsel şaheserlere dönüştüren benzersiz bir platform sunarak, sanat yoluyla kendimizi ifade etme biçimimizi dönüştürdü.
Geleneksel sanatsal becerileri olmayanlar için yaratıcılığın kapısı haline gelen bu platform, sanatçılar için ise AI araçlarının yardımıyla yeteneklerini keşfetme ve sergileme imkanı sunan yeni bir oyun alanıdır.
Ancak Midjourney, dijital sanat ve görüntü düzenleme araçları konusunda herkesin tercihlerine uygun olmayabilir. Bazı kullanıcılar, son zamanlarda ücretli modele geçişe itiraz ederken, diğerleri ürünle ilgili sorunları gidermek için daha doğrudan müşteri desteği isteyebilir.
Bu nedenle, biraz araştırma yaptık ve AI görüntü oluşturma için en iyi 11 Midjourney alternatifi listesini hazırladık. İhtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini ve fiyatlarını dikkatlice inceledik.
Ekstra bir sürpriz olarak, yaratıcı görevlerinizi yerine getirmenize ve yapay zekanın gücünü daha geniş bir bağlamda kullanmanıza olanak tanıyacak yeni yollar açabilecek bir platformu tanıtacağız.
Midjourney alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Ücretsiz ve ücretli Midjourney alternatifleri için en iyi seçimlerimize dalmadan önce, bir AI sanat oluşturucuyu öne çıkaran bazı özellikleri özetleyelim:
- Kullanıcı dostu arayüz: Görüntü aracı, teknik veya tasarım uzmanlığı olmayan kullanıcılar için bile gezinmesi kolay olmalıdır
- Hızlı görüntü oluşturma: Daha uzun oluşturma süresi daha karmaşık görüntülerle sonuçlanabilir, ancak oluşturucu yine de yüksek kaliteli görselleri hızlı bir şekilde üretebilmelidir ⏱️
- Hızlı girişlerin esnekliği: Araç, AI sanatını oluşturmak için çeşitli parametreleri kabul etmelidir. Bazı kullanıcılar basit bir dil arayüzünü tercih ederken, diğerleri AI sanat oluşturucularında daha gelişmiş komutlar ve karakterler kullanmak isteyebilir
- Düzenleme seçenekleri: Yükseltme, varyasyon ve nesne değiştirme gibi oluşturma sonrası düzenleme seçenekleri, AI modelinin kullanışlılığını artırabilir ✂️
- Tema ve sanat stilleri seçimi: Kullanıcı girdilerine göre farklı tema ve sanat stilleri seçme özelliği, görüntü oluşturmayı bir üst seviyeye taşıyabilir
- Ticari kullanım: Hedeflerinize bağlı olarak, araç, özellikle ticari amaçlarla oluşturulan görüntülerin kullanım hakları hakkında net bilgiler sağlamalıdır
- Ücretsiz ve ücretli seçenekler: Bütçenize bağlı olarak, hem ücretsiz hem de ücretli seçeneklerin mevcudiyeti önemli bir faktör olabilir
Kullanabileceğiniz En İyi 11 Midjourney Alternatifi ve Rakibi
Artık AI sanat üreticilerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bildiğimize göre, en iyi 11 Midjourney alternatifini inceleyelim.
1. ClickUp
Yaratıcı blokları aşmanıza ve beyin fırtınası oturumlarını yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmenize yardımcı olmak için anında AI sanatı oluşturabilen AI destekli bir araç olan ClickUp Brain ile tanışın.
ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, beyin fırtınası sürecinize yeni bir yaratıcılık düzeyi katan bir AI görüntü oluşturucu ile donatılmıştır. Beyaz tahtanızda çalışırken, Brain'den fikirlerinizi desteklemek için diyagramlar, grafikler veya diğer ilgili görseller gibi AI görselleri oluşturmasını isteyebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya görselleri manuel olarak tasarlamanıza gerek yok — Brain her şeyi halleder!
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Yazınızı saniyeler içinde daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin
- AI destekli komut istemlerini kullanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturun
- Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu optimize etmesine izin verin
- Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun
- ClickUp platformunda dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın
- Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin
- Şablon kitaplığıyla ideal sürecinizi yansıtan bir tasarım ş akışı oluşturun
- ClickUp Docs ile yaratıcı özet belgeleri işbirliği içinde yönetin
- Proofing ile net talimatlar iletin ve tasarım geri bildirim sürecini hızlandırın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir
- AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4. 7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (4.000+ yorum)
2. DALL-E 2
OpenAI tarafından oluşturulan DALL-E 2, 2022'de sahneye çıktı ve sezgisel AI sanat üretimi ile kullanıcıları hızla büyüledi. Tek yapmanız gereken vizyonunuzu yazmak ve saniyeler içinde düşüncelerinizi yansıtan dört benzersiz görüntüye sahip olacaksınız.
Nisan 2024'ten önce üye olan kullanıcılar, aylık ücretsiz kredi gibi tatlı bir fırsatla karşılanıyor. Ancak iki kez düşünmesi gerekenler yeni kullanıcılar. En az 15 dolarlık kredi satın alma şartı ile, bu orijinal AI gücünü deneyimleme heyecanı artık AI görüntü oluşturucu için bir maliyetle geliyor.
DALL-E 2'nin en iyi özellikleri
- Satış, yeniden basım ve ticari kullanım hakları dahil olmak üzere, oluşturulan görüntüler üzerinde kullanıcı sahipliği
- Bing gibi Microsoft destekli platformlarla entegrasyon
- Şiddet içeren, nefret dolu veya yetişkinlere yönelik görüntülerin oluşturulmasını önleyen güvenlik önlemleri, içeriğin uygunluğunu garanti eder
- Düzenli güncellemeler, kullanıcılara en son AI özelliklerini sunar
DALL-E 2 sınırlamaları
- Çok uzun olan komutları göz ardı eder
- Düzenleme seçenekleri yoktur
DALL-E 2 fiyatlandırması
- Ücretsiz: 6 Nisan 2024 tarihinden önce kaydolan kullanıcılar için
- 115 kredi: 15 $ (1 kredi 1 metin komutudur)
DALL-E 2 puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (21 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
Bu DALL-E alternatiflerine göz atın!
3. Stable Diffusion
Stable Diffusion, giriş metin veya resimlere dayalı olarak yeni görüntüler oluşturmak için eğitilmiş bir AI sanat üreticisidir. Stability AI tarafından oluşturulan bu uygulama, gelişmiş algoritmalar ve derin öğrenme tekniklerini bir araya getirerek hızlı ve güvenli bir görüntü oluşturma süreci sunar.
Ayırt edici bir özelliği, tüketici düzeyindeki donanımlarda sorunsuz çalışabilmesidir ve en az 8 GB VRAM'e sahip bir GPU gerektirir. Bu, onu DALL-E ve Midjourney gibi yalnızca bulut tabanlı hizmetlerden ayırır ve birçok kullanıcı için daha erişilebilir bir seçenek haline getirir.
Ve en iyisi Tamamen ücretsizdir.
Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri
- Yüksek kaliteli görüntülerin hızlı oluşturulması
- Başlamak için herhangi bir kişisel bilgi gerekmez
- Oluşturmalarınıza ilham verecek kullanışlı bir komut istemi kitaplığı ile birlikte gelir
- Ayrıntılı görüntü özelleştirme için kullanıcı tanımlı parametreler sağlar
- Fotogerçekçi görüntüler oluşturma yeteneği
- Hem metinden görüntüye hem de görüntüden görüntüye dönüşümleri destekler
- Mevcut birkaç ücretsiz AI sanat oluşturucudan biri
Stable Diffusion sınırlamaları
- Cihazınıza üçüncü taraf bir uygulama yüklemeniz gerekir
- Bazı bilgisayarlar Stable Diffusion'ı çalıştırmak için minimum teknik gereksinimleri karşılamamaktadır
Stable Diffusion fiyatlandırması
- Ücretsiz
Stable Diffusion puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (2 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
4. Jasper Art
Jasper Art, sezgisel kullanıcı arayüzü ve basit metin komutlarından benzersiz, filigran içermeyen görüntüler oluşturma yeteneği ile öne çıkıyor. Çok yönlü özelleştirme seçenekleri arasında stiller, ruh halleri ve ortamlar bulunur ve kullanıcılara geniş bir yaratıcı yelpaze sunar.
Bu AI görüntü oluşturma aracı, saniyeler içinde çok sayıda yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar ve en hızlı AI görüntü oluşturuculardan biri olmasını sağlar. Fiyatı diğer platformlara kıyasla yüksek olsa da, ayda sınırsız sayıda görüntü oluşturabilirsiniz.
Jasper Art'ın en iyi özellikleri
- Hızlı görüntü oluşturma
- Basit kullanıcı arayüzü
- Çeşitli stillere ve tercihlere göre özelleştirme imkanı sunar
- Filigran içermeyen AI tarafından oluşturulan görüntüler
- Ünlüleri içeren yüksek kaliteli görüntüler oluşturabilir
Jasper Art sınırlamaları
- Görüntüden görüntüye dönüşümleri desteklemez
- Oluşturduğunuz görsellerin telif hakkını alamazsınız
Jasper Art fiyatlandırması
- Oluşturucu: 49 $/ay
- Takımlar: 125 $/ay
- İş: Fiyatlandırma için Jasper satış takımıyla iletişime geçin
Jasper Art puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
Bu AI komut şablonlarına göz atın!
5. WOMBO'nun Dream
Dream By Wombo, bir dizi soyut tasarım olanağı sunan benzersiz bir AI görüntü üretecidir. Kullanıcı dostu yaklaşımı, teknik yeterlilik düzeylerinden bağımsız olarak tüm bireylere hitap eder. Ayrıca, bütçe kısıtlamalarına da uyum sağlaması açısından cüzdan dostudur.
İlginç bir şekilde, AI sanat oluşturucu, kullanıcıların NFT pazarı için özel sanat eserleri oluşturmasına olanak tanıyarak, oluşturdukları eserler üzerinde tam sahiplik garantisi veriyor.
Dream by WOMBO'nun en iyi özellikleri
- Birden fazla soyut sanat eseri olasılığı sunar
- Mobil cihazlarla uyumluluk
- AI sanat üreticisi, sanat eserlerinin paylaşımı yoluyla topluluk katılımını teşvik eder
- Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye dönüşümler
- Özellikle NFT sanatının oluşturulması ve ticaretine yönelik hizmetler
Dream by WOMBO sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, zararsız görüntülerin NSFW olarak işaretlendiğinden şikayetçi olmuştur
- Ücretsiz plan çok sayıda reklam içerir
Dream by WOMBO fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 9,99 $/ay
Dream by WOMBO puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Prompt Hunt
Prompt Hunt, kullanıcıların Stable Diffusion, DALL-E ve Midjourney gibi birden fazla araç kullanarak sanat eserleri oluşturmasına olanak tanır. Görüntülerden veya metin girişlerinden komut istemleri oluşturabilir veya özellikle yeni başlayanlar için kullanışlı olan önceden hazırlanmış şablonlardan birini kullanabilirsiniz.
Bu platform, listedeki diğer Midjourney alternatiflerine kıyasla farklı cihazlarda erişilebilir olmasıyla öne çıkıyor.
Kullanıcılar sanat eserlerini gizli tutabilir veya platform üzerinden paylaşabilir. Her iki durumda da, oluşturdukları görüntülerin sahipliği kendilerine aittir. Bu özellik, bu AI görüntü oluşturucuyu diğer AI araçlarından kesinlikle ayırır.
Prompt Hunt'ın en iyi özellikleri
- Stable Diffusion, DALL-E ve Midjourney ile benzersiz AI sanat oluşturma
- Geniş bir aralıkta AI sanat stiline erişim
- AI sanatını doğrudan platformdan paylaşma yeteneği
- Çapraz cihaz uyumluluğu
- Görüntü oluşturmaya yardımcı olan bir şablon kitaplığı
Prompt Hunt sınırlamaları
- Özel şablonlar oluşturmak çok kolay değildir
- Temel fiyat kademesi, Stable Diffusion ve Prompt Hunt tescilli modeliyle sınırlıdır
Prompt Hunt fiyatlandırması
- Önemli: 7 günlük ücretsiz deneme, ardından aylık 1,99 $
- Pro: 9,99 $/ay
- Pro+: 14,99 $/ay
Prompt Hunt puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
7. NightCafe
NightCafe, AI tarafından üretilen sanat eserlerini ağa bağlamak, oluşturmak ve satmak için sanat topluluğunu AI teknolojisiyle birleştiren uçtan uca bir platformdur.
Midjourney'in en iyi alternatiflerinden biridir, çünkü sadece metin komutları veya orijinal görüntüler sağlar ve NightCafe bunları benzersiz müze kalitesinde sanat eserlerine dönüştürür.
Gelişmiş AI teknolojisi, sosyal medya özellikleri ve oyunlaştırma kombinasyonu, NightCafe'yi diğerlerinden ayıran özelliktir. Sanatçılar, hobisi olanlar ve hatta yeni başlayanlar bile, canlı topluluğu ve günlük zorlukları sayesinde bu platformu kullanmaktan keyif alırlar.
Kullanıcı dostu arayüzü, geniş bir aralıkta AI modelleri ve ön ayarları ve ücretsiz günlük krediler, platformu diğer sanat üreticilerine kıyasla geniş bir kitleye erişilebilir hale getiriyor.
NightCafe'nin en iyi özellikleri
- Sezgisel, kullanıcı dostu arayüz
- Cömert ücretsiz günlük krediler
- Çok çeşitli stiller ve sanat üretme modları
- Oluşturucular, sanat eserlerinin telif hakkını talep edebilirler
- Stable Diffusion ve DALL-E 2 dahil olmak üzere çeşitli modeller mevcuttur
NightCafe sınırlamaları
- Müşteri hizmetlerinin yanıt vermediği bildirildi
- Bazı kullanıcılar platformdaki sansürü çok katı buluyor
NightCafe fiyatlandırması
- Ücretsiz: günde beş kredi artı günlük yarışmada oy vermek için iki kredi
- AI Beginner: 100 kredi/ay için 5,99
- AI Hobbyist: 200 kredi/ay için 9,99 dolar
- AI Meraklısı: 500 kredi/ay için 19,99
- AI Sanatçı: 1400 kredi/ay için 49,99 dolar
- Aylık abonelik olmadan kredi paketleri: 100 kredi için 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla
NightCafe puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4. 2/5 (5 yorum)
8. AutoDraw
Çocukluğunuzdaki eğlenceleri hala seviyorsanız, AutoDraw'u çok seveceksiniz. ✏️
Bu ücretsiz AI sanat aracı, sezgisel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile etkileyicidir.
Bir şey çizdiğinizde, sanatsal becerileriniz ne olursa olsun, AutoDraw akıllı teknolojisini kullanarak niyetinizi anlar. Ardından, çiziminize uyan bir dizi iyi çizilmiş seçenek sunar. Beğendiğinizi seçip orijinal çiziminizle değiştirebilir ve oluşturduğunuz içeriğin kalitesini anında yükseltebilirsiniz!
AutoDraw'un en iyi özellikleri
- Tamamen ücretsiz, kayıt gerekmez
- Kullanıcı dostu ve yeni başlayanlar için uygun
- Çizimleri geliştiren gelişmiş öneri aracı
- Özelleştirme için çeşitli araçlar içerir
- Birden fazla cihazda kullanılabilir
AutoDraw sınırlamaları
- Gerçekçi çizim seçenekleri yoktur
- Katmanlama gibi daha karmaşık tasarımlar için gelişmiş özelliklerin olmaması
AutoDraw fiyatlandırması
- Ücretsiz
AutoDraw puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
9. Designs. ai
Diğer popüler Midjourney alternatifleri arasında Designs. ai bulunmaktadır. Bu AI aracı, logolar, videolar ve konuşmalar gibi dijital varlıklar oluşturmak için bir dizi özellik sunar.
Platformun Video Maker özelliği, kullanıcı tarafından sağlanan metne göre ilgili video görüntülerini alır ve dakikalar içinde ilgi çekici ve anlamlı videolar oluşturur.
Font Pairer, font eşleştirmeleri için faydalı öneriler sunar ve uyumlu font kombinasyonları arayan tasarımcılar için vazgeçilmez bir yardımcıdır.
Son olarak, Graphic Maker, özel renklerle vektör görüntüleri oluşturmak ve indirmek için kullanışlı bir araçtır, ancak sınırlı görüntü kütüphanesi bir engel olabilir.
Designs. ai en iyi özellikler
- Logo tasarımı ve video oluşturma için mükemmel
- 123RF tarafından desteklenen, milyonlarca görüntü, grafik ve videoya erişim sağlayan
- Duyarlı canlı sohbet müşteri desteği
Designs. ai sınırlamaları
- Bu listedeki diğer Midjourney alternatiflerine kıyasla mobil uygulama eksikliği
- İşlerinizi lisanslayamaz, satamaz veya diğer stok varlık platformlarına yeniden dağıtamazsınız
Designs. ai fiyatlandırma
- Temel: 29 $/ay
- Pro: 69 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma için Designs. ai ile iletişime geçin
Designs. ai puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4/5 (2 yorum)
10. StarryAI
StarryAI, AI görüntü oluşturucuların olabileceği kadar kullanıcı dostudur. İlk olarak, üzerinde çalışmak için yazılı bir komut verirsiniz. Ardından, geniş seçim arasından tercih ettiğiniz stili seçin ve sanat eserini soyut veya daha ayrıntılı tasvirlere yönlendirin.
Sihir burada gerçekleşiyor. StarryAI, fikrinizi hayata geçirmek için iki farklı mod kullanır: soyut yorumlar için Altair ve daha hikayeye benzer görüntüler için Orion.
Sadece birkaç dakika içinde, benzersiz, yüksek kaliteli sanat eseriniz istediğiniz şekilde kullanıma hazır hale gelir. ⭐
StarryAI'nin en iyi özellikleri
- Oluşturulan görüntülerin tam sahipliği
- Çeşitli görüntü çıktıları için iki farklı mod, Altair ve Orion
- Evolve özelliği, görüntülerinizi daha da iyileştirmenizi sağlar
- Sık sık özellik güncellemeleri
- Mobil uygulamalar
StarryAI sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, hatalı kullanıcı arayüzünden şikayetçi olmuştur
- Uygulama bazen komut istemini yok sayıyor
StarryAI fiyatlandırması
- Ücretsiz: beş kredi/gün + sosyal medyada paylaşım için her üç günde bir üç kredi
- Başlangıç: 11,99 $/ay
- Sınırsız Pro: 37,99 $/ay
- Sınırsız Pro Max: 79,99 $/ay
- Ayrıca, aylık abonelik olmadan kredi satın alabilirsiniz. 40 kredi için 15,99 $'dan başlayan fiyatlarla
StarryAI puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
11. Craiyon
Eskiden DALL-E mini olarak bilinen Craiyon, yeni başlayanlar için uygun bir AI sanat üreticisidir. Metin komutunuzu girin ve dört görüntü oluşturma modelinden birini seçin: Sanat, Çizim, Fotoğraf ve Yok.
Ayrıca olumsuz metin komutları da ekleyebilirsiniz. Örneğin, "gün batımı" gibi olumlu bir komut girip "plaj"ı olumsuz komut olarak kullanırsanız, AI plajla ilgili hiçbir öğe içermeyen bir gün batımı görüntüsü oluşturur.
Craiyon, önceki girdilerinize göre yeni komutlar önermek için ChatGPT'yi kullanan "Next Prompt" özelliği ile benzersizdir. Bir başka yenilikçi işlevsellik ise, AI tarafından oluşturulan sanat eserlerinizi tişört maketlerinde sergileyerek ürün pazarlama fikirlerine ilham vermektir.
Craiyon'un en iyi özellikleri
- Yeni başlayanlar için gezinmesi kolay, kullanıcı dostu platform
- Sınırsız görüntü oluşturma özelliği
- Yaratıcı ilham için benzersiz "Sonraki İpucu" özelliği
- Tişört maketleri üzerinde sanat eserlerini görüntüler
Craiyon sınırlamaları
- Bazen sunucular trafiği destekleyemez ve görüntüler oluşturulmaz
- Mobil uygulama yok
Craiyon fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Destekçi: Aylık 6 dolar
- Profesyonel: Aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için Craiyon ile iletişime geçin
Craiyon puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
Midjourney Alternatifleriyle AI Görüntüleri Oluşturun
Midjourney alternatiflerini incelerken, bunun sadece bir aracı başka bir araçla değiştirmekten öte bir şey olduğu açıktır. Bu, zengin dizi özellikleriyle ClickUp gibi çeşitli şekillerde değer katan bir çözüm bulmakla ilgilidir
Seçeneklerinizi değerlendirirken, yeniliklerin genellikle beklenmedik yerlerden geldiğini unutmayın. Belki de görüntü oluşturmadan iş akışı optimizasyonunu kapsayan bir bakış açısı değişikliği, yeni verimlilik ve yaratıcılık düzeylerinin kapılarını açabilir. Sonuçta, en iyi araçlar sadece mevcut sorunlarımızı çözmekle kalmaz, aynı zamanda yeni fırsatlar da sunar!