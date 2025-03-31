2025 için AI Görüntü Oluşturma Alanında En İyi 11 Midjourney Alternatifi ve Rakibi

Midjourney, AI görüntü oluşturucusu aracılığıyla metin komutlarını görsel şaheserlere dönüştüren benzersiz bir platform sunarak, sanat yoluyla kendimizi ifade etme biçimimizi dönüştürdü.

Geleneksel sanatsal becerileri olmayanlar için yaratıcılığın kapısı haline gelen bu platform, sanatçılar için ise AI araçlarının yardımıyla yeteneklerini keşfetme ve sergileme imkanı sunan yeni bir oyun alanıdır.

Ancak Midjourney, dijital sanat ve görüntü düzenleme araçları konusunda herkesin tercihlerine uygun olmayabilir. Bazı kullanıcılar, son zamanlarda ücretli modele geçişe itiraz ederken, diğerleri ürünle ilgili sorunları gidermek için daha doğrudan müşteri desteği isteyebilir.

Bu nedenle, biraz araştırma yaptık ve AI görüntü oluşturma için en iyi 11 Midjourney alternatifi listesini hazırladık. İhtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini ve fiyatlarını dikkatlice inceledik.

Ekstra bir sürpriz olarak, yaratıcı görevlerinizi yerine getirmenize ve yapay zekanın gücünü daha geniş bir bağlamda kullanmanıza olanak tanıyacak yeni yollar açabilecek bir platformu tanıtacağız.

Midjourney alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Ücretsiz ve ücretli Midjourney alternatifleri için en iyi seçimlerimize dalmadan önce, bir AI sanat oluşturucuyu öne çıkaran bazı özellikleri özetleyelim:

Kullanıcı dostu arayüz: Görüntü aracı, teknik veya tasarım uzmanlığı olmayan kullanıcılar için bile gezinmesi kolay olmalıdır Hızlı görüntü oluşturma: Daha uzun oluşturma süresi daha karmaşık görüntülerle sonuçlanabilir, ancak oluşturucu yine de yüksek kaliteli görselleri hızlı bir şekilde üretebilmelidir ⏱️ Hızlı girişlerin esnekliği: Araç, AI sanatını oluşturmak için çeşitli parametreleri kabul etmelidir. Bazı kullanıcılar basit bir dil arayüzünü tercih ederken, diğerleri AI sanat oluşturucularında daha gelişmiş komutlar ve karakterler kullanmak isteyebilir Düzenleme seçenekleri: Yükseltme, varyasyon ve nesne değiştirme gibi oluşturma sonrası düzenleme seçenekleri, AI modelinin kullanışlılığını artırabilir ✂️ Tema ve sanat stilleri seçimi: Kullanıcı girdilerine göre farklı tema ve sanat stilleri seçme özelliği, görüntü oluşturmayı bir üst seviyeye taşıyabilir Ticari kullanım: Hedeflerinize bağlı olarak, araç, özellikle ticari amaçlarla oluşturulan görüntülerin kullanım hakları hakkında net bilgiler sağlamalıdır Ücretsiz ve ücretli seçenekler: Bütçenize bağlı olarak, hem ücretsiz hem de ücretli seçeneklerin mevcudiyeti önemli bir faktör olabilir

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Midjourney Alternatifi ve Rakibi

Artık AI sanat üreticilerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bildiğimize göre, en iyi 11 Midjourney alternatifini inceleyelim.

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ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, beyin fırtınası sürecinize yeni bir yaratıcılık düzeyi katan bir AI görüntü oluşturucu ile donatılmıştır. Beyaz tahtanızda çalışırken, Brain'den fikirlerinizi desteklemek için diyagramlar, grafikler veya diğer ilgili görseller gibi AI görselleri oluşturmasını isteyebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya görselleri manuel olarak tasarlamanıza gerek yok — Brain her şeyi halleder!

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Yazınızı saniyeler içinde daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin

AI destekli komut istemlerini kullanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturun

Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu optimize etmesine izin verin

Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun

ClickUp platformunda dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın

Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin

Şablon kitaplığıyla ideal sürecinizi yansıtan bir tasarım ş akışı oluşturun

ClickUp Docs ile yaratıcı özet belgeleri işbirliği içinde yönetin

Proofing ile net talimatlar iletin ve tasarım geri bildirim sürecini hızlandırın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir

AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ yorum)

2. DALL-E 2

OpenAI tarafından oluşturulan DALL-E 2, 2022'de sahneye çıktı ve sezgisel AI sanat üretimi ile kullanıcıları hızla büyüledi. Tek yapmanız gereken vizyonunuzu yazmak ve saniyeler içinde düşüncelerinizi yansıtan dört benzersiz görüntüye sahip olacaksınız.

Nisan 2024'ten önce üye olan kullanıcılar, aylık ücretsiz kredi gibi tatlı bir fırsatla karşılanıyor. Ancak iki kez düşünmesi gerekenler yeni kullanıcılar. En az 15 dolarlık kredi satın alma şartı ile, bu orijinal AI gücünü deneyimleme heyecanı artık AI görüntü oluşturucu için bir maliyetle geliyor.

DALL-E 2'nin en iyi özellikleri

Satış, yeniden basım ve ticari kullanım hakları dahil olmak üzere, oluşturulan görüntüler üzerinde kullanıcı sahipliği

Bing gibi Microsoft destekli platformlarla entegrasyon

Şiddet içeren, nefret dolu veya yetişkinlere yönelik görüntülerin oluşturulmasını önleyen güvenlik önlemleri, içeriğin uygunluğunu garanti eder

Düzenli güncellemeler, kullanıcılara en son AI özelliklerini sunar

DALL-E 2 sınırlamaları

Çok uzun olan komutları göz ardı eder

Düzenleme seçenekleri yoktur

DALL-E 2 fiyatlandırması

Ücretsiz: 6 Nisan 2024 tarihinden önce kaydolan kullanıcılar için

115 kredi: 15 $ (1 kredi 1 metin komutudur)

DALL-E 2 puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (21 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

Bu DALL-E alternatiflerine göz atın!

3. Stable Diffusion

Stable Diffusion, giriş metin veya resimlere dayalı olarak yeni görüntüler oluşturmak için eğitilmiş bir AI sanat üreticisidir. Stability AI tarafından oluşturulan bu uygulama, gelişmiş algoritmalar ve derin öğrenme tekniklerini bir araya getirerek hızlı ve güvenli bir görüntü oluşturma süreci sunar.

Ayırt edici bir özelliği, tüketici düzeyindeki donanımlarda sorunsuz çalışabilmesidir ve en az 8 GB VRAM'e sahip bir GPU gerektirir. Bu, onu DALL-E ve Midjourney gibi yalnızca bulut tabanlı hizmetlerden ayırır ve birçok kullanıcı için daha erişilebilir bir seçenek haline getirir.

Ve en iyisi Tamamen ücretsizdir.

Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli görüntülerin hızlı oluşturulması

Başlamak için herhangi bir kişisel bilgi gerekmez

Oluşturmalarınıza ilham verecek kullanışlı bir komut istemi kitaplığı ile birlikte gelir

Ayrıntılı görüntü özelleştirme için kullanıcı tanımlı parametreler sağlar

Fotogerçekçi görüntüler oluşturma yeteneği

Hem metinden görüntüye hem de görüntüden görüntüye dönüşümleri destekler

Mevcut birkaç ücretsiz AI sanat oluşturucudan biri

Stable Diffusion sınırlamaları

Cihazınıza üçüncü taraf bir uygulama yüklemeniz gerekir

Bazı bilgisayarlar Stable Diffusion'ı çalıştırmak için minimum teknik gereksinimleri karşılamamaktadır

Stable Diffusion fiyatlandırması

Ücretsiz

Stable Diffusion puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (2 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

4. Jasper Art

Jasper Art, sezgisel kullanıcı arayüzü ve basit metin komutlarından benzersiz, filigran içermeyen görüntüler oluşturma yeteneği ile öne çıkıyor. Çok yönlü özelleştirme seçenekleri arasında stiller, ruh halleri ve ortamlar bulunur ve kullanıcılara geniş bir yaratıcı yelpaze sunar.

Bu AI görüntü oluşturma aracı, saniyeler içinde çok sayıda yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar ve en hızlı AI görüntü oluşturuculardan biri olmasını sağlar. Fiyatı diğer platformlara kıyasla yüksek olsa da, ayda sınırsız sayıda görüntü oluşturabilirsiniz.

Jasper Art'ın en iyi özellikleri

Hızlı görüntü oluşturma

Basit kullanıcı arayüzü

Çeşitli stillere ve tercihlere göre özelleştirme imkanı sunar

Filigran içermeyen AI tarafından oluşturulan görüntüler

Ünlüleri içeren yüksek kaliteli görüntüler oluşturabilir

Jasper Art sınırlamaları

Görüntüden görüntüye dönüşümleri desteklemez

Oluşturduğunuz görsellerin telif hakkını alamazsınız

Jasper Art fiyatlandırması

Oluşturucu: 49 $/ay

Takımlar: 125 $/ay

İş: Fiyatlandırma için Jasper satış takımıyla iletişime geçin

Jasper Art puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

Bu AI komut şablonlarına göz atın!

5. WOMBO'nun Dream

Dream By Wombo, bir dizi soyut tasarım olanağı sunan benzersiz bir AI görüntü üretecidir. Kullanıcı dostu yaklaşımı, teknik yeterlilik düzeylerinden bağımsız olarak tüm bireylere hitap eder. Ayrıca, bütçe kısıtlamalarına da uyum sağlaması açısından cüzdan dostudur.

İlginç bir şekilde, AI sanat oluşturucu, kullanıcıların NFT pazarı için özel sanat eserleri oluşturmasına olanak tanıyarak, oluşturdukları eserler üzerinde tam sahiplik garantisi veriyor.

Dream by WOMBO'nun en iyi özellikleri

Birden fazla soyut sanat eseri olasılığı sunar

Mobil cihazlarla uyumluluk

AI sanat üreticisi, sanat eserlerinin paylaşımı yoluyla topluluk katılımını teşvik eder

Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye dönüşümler

Özellikle NFT sanatının oluşturulması ve ticaretine yönelik hizmetler

Dream by WOMBO sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, zararsız görüntülerin NSFW olarak işaretlendiğinden şikayetçi olmuştur

Ücretsiz plan çok sayıda reklam içerir

Dream by WOMBO fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 9,99 $/ay

Dream by WOMBO puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

6. Prompt Hunt

Prompt Hunt, kullanıcıların Stable Diffusion, DALL-E ve Midjourney gibi birden fazla araç kullanarak sanat eserleri oluşturmasına olanak tanır. Görüntülerden veya metin girişlerinden komut istemleri oluşturabilir veya özellikle yeni başlayanlar için kullanışlı olan önceden hazırlanmış şablonlardan birini kullanabilirsiniz.

Bu platform, listedeki diğer Midjourney alternatiflerine kıyasla farklı cihazlarda erişilebilir olmasıyla öne çıkıyor.

Kullanıcılar sanat eserlerini gizli tutabilir veya platform üzerinden paylaşabilir. Her iki durumda da, oluşturdukları görüntülerin sahipliği kendilerine aittir. Bu özellik, bu AI görüntü oluşturucuyu diğer AI araçlarından kesinlikle ayırır.

Prompt Hunt'ın en iyi özellikleri

Stable Diffusion, DALL-E ve Midjourney ile benzersiz AI sanat oluşturma

Geniş bir aralıkta AI sanat stiline erişim

AI sanatını doğrudan platformdan paylaşma yeteneği

Çapraz cihaz uyumluluğu

Görüntü oluşturmaya yardımcı olan bir şablon kitaplığı

Prompt Hunt sınırlamaları

Özel şablonlar oluşturmak çok kolay değildir

Temel fiyat kademesi, Stable Diffusion ve Prompt Hunt tescilli modeliyle sınırlıdır

Prompt Hunt fiyatlandırması

Önemli: 7 günlük ücretsiz deneme, ardından aylık 1,99 $

Pro: 9,99 $/ay

Pro+: 14,99 $/ay

Prompt Hunt puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

7. NightCafe

NightCafe, AI tarafından üretilen sanat eserlerini ağa bağlamak, oluşturmak ve satmak için sanat topluluğunu AI teknolojisiyle birleştiren uçtan uca bir platformdur.

Midjourney'in en iyi alternatiflerinden biridir, çünkü sadece metin komutları veya orijinal görüntüler sağlar ve NightCafe bunları benzersiz müze kalitesinde sanat eserlerine dönüştürür.

Gelişmiş AI teknolojisi, sosyal medya özellikleri ve oyunlaştırma kombinasyonu, NightCafe'yi diğerlerinden ayıran özelliktir. Sanatçılar, hobisi olanlar ve hatta yeni başlayanlar bile, canlı topluluğu ve günlük zorlukları sayesinde bu platformu kullanmaktan keyif alırlar.

Kullanıcı dostu arayüzü, geniş bir aralıkta AI modelleri ve ön ayarları ve ücretsiz günlük krediler, platformu diğer sanat üreticilerine kıyasla geniş bir kitleye erişilebilir hale getiriyor.

NightCafe'nin en iyi özellikleri

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüz

Cömert ücretsiz günlük krediler

Çok çeşitli stiller ve sanat üretme modları

Oluşturucular, sanat eserlerinin telif hakkını talep edebilirler

Stable Diffusion ve DALL-E 2 dahil olmak üzere çeşitli modeller mevcuttur

NightCafe sınırlamaları

Müşteri hizmetlerinin yanıt vermediği bildirildi

Bazı kullanıcılar platformdaki sansürü çok katı buluyor

NightCafe fiyatlandırması

Ücretsiz: günde beş kredi artı günlük yarışmada oy vermek için iki kredi

AI Beginner: 100 kredi/ay için 5,99

AI Hobbyist: 200 kredi/ay için 9,99 dolar

AI Meraklısı: 500 kredi/ay için 19,99

AI Sanatçı: 1400 kredi/ay için 49,99 dolar

Aylık abonelik olmadan kredi paketleri: 100 kredi için 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla

NightCafe puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4. 2/5 (5 yorum)

8. AutoDraw

Çocukluğunuzdaki eğlenceleri hala seviyorsanız, AutoDraw'u çok seveceksiniz. ✏️

Bu ücretsiz AI sanat aracı, sezgisel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile etkileyicidir.

Bir şey çizdiğinizde, sanatsal becerileriniz ne olursa olsun, AutoDraw akıllı teknolojisini kullanarak niyetinizi anlar. Ardından, çiziminize uyan bir dizi iyi çizilmiş seçenek sunar. Beğendiğinizi seçip orijinal çiziminizle değiştirebilir ve oluşturduğunuz içeriğin kalitesini anında yükseltebilirsiniz!

AutoDraw'un en iyi özellikleri

Tamamen ücretsiz, kayıt gerekmez

Kullanıcı dostu ve yeni başlayanlar için uygun

Çizimleri geliştiren gelişmiş öneri aracı

Özelleştirme için çeşitli araçlar içerir

Birden fazla cihazda kullanılabilir

AutoDraw sınırlamaları

Gerçekçi çizim seçenekleri yoktur

Katmanlama gibi daha karmaşık tasarımlar için gelişmiş özelliklerin olmaması

AutoDraw fiyatlandırması

Ücretsiz

AutoDraw puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

9. Designs. ai

Diğer popüler Midjourney alternatifleri arasında Designs. ai bulunmaktadır. Bu AI aracı, logolar, videolar ve konuşmalar gibi dijital varlıklar oluşturmak için bir dizi özellik sunar.

Platformun Video Maker özelliği, kullanıcı tarafından sağlanan metne göre ilgili video görüntülerini alır ve dakikalar içinde ilgi çekici ve anlamlı videolar oluşturur.

Font Pairer, font eşleştirmeleri için faydalı öneriler sunar ve uyumlu font kombinasyonları arayan tasarımcılar için vazgeçilmez bir yardımcıdır.

Son olarak, Graphic Maker, özel renklerle vektör görüntüleri oluşturmak ve indirmek için kullanışlı bir araçtır, ancak sınırlı görüntü kütüphanesi bir engel olabilir.

Designs. ai en iyi özellikler

Logo tasarımı ve video oluşturma için mükemmel

123RF tarafından desteklenen, milyonlarca görüntü, grafik ve videoya erişim sağlayan

Duyarlı canlı sohbet müşteri desteği

Designs. ai sınırlamaları

Bu listedeki diğer Midjourney alternatiflerine kıyasla mobil uygulama eksikliği

İşlerinizi lisanslayamaz, satamaz veya diğer stok varlık platformlarına yeniden dağıtamazsınız

Designs. ai fiyatlandırma

Temel: 29 $/ay

Pro: 69 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma için Designs. ai ile iletişime geçin

Designs. ai puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4/5 (2 yorum)

10. StarryAI

StarryAI, AI görüntü oluşturucuların olabileceği kadar kullanıcı dostudur. İlk olarak, üzerinde çalışmak için yazılı bir komut verirsiniz. Ardından, geniş seçim arasından tercih ettiğiniz stili seçin ve sanat eserini soyut veya daha ayrıntılı tasvirlere yönlendirin.

Sihir burada gerçekleşiyor. StarryAI, fikrinizi hayata geçirmek için iki farklı mod kullanır: soyut yorumlar için Altair ve daha hikayeye benzer görüntüler için Orion.

Sadece birkaç dakika içinde, benzersiz, yüksek kaliteli sanat eseriniz istediğiniz şekilde kullanıma hazır hale gelir. ⭐

StarryAI'nin en iyi özellikleri

Oluşturulan görüntülerin tam sahipliği

Çeşitli görüntü çıktıları için iki farklı mod, Altair ve Orion

Evolve özelliği, görüntülerinizi daha da iyileştirmenizi sağlar

Sık sık özellik güncellemeleri

Mobil uygulamalar

StarryAI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, hatalı kullanıcı arayüzünden şikayetçi olmuştur

Uygulama bazen komut istemini yok sayıyor

StarryAI fiyatlandırması

Ücretsiz: beş kredi/gün + sosyal medyada paylaşım için her üç günde bir üç kredi

Başlangıç: 11,99 $/ay

Sınırsız Pro: 37,99 $/ay

Sınırsız Pro Max: 79,99 $/ay

Ayrıca, aylık abonelik olmadan kredi satın alabilirsiniz. 40 kredi için 15,99 $'dan başlayan fiyatlarla

StarryAI puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

11. Craiyon

Eskiden DALL-E mini olarak bilinen Craiyon, yeni başlayanlar için uygun bir AI sanat üreticisidir. Metin komutunuzu girin ve dört görüntü oluşturma modelinden birini seçin: Sanat, Çizim, Fotoğraf ve Yok.

Ayrıca olumsuz metin komutları da ekleyebilirsiniz. Örneğin, "gün batımı" gibi olumlu bir komut girip "plaj"ı olumsuz komut olarak kullanırsanız, AI plajla ilgili hiçbir öğe içermeyen bir gün batımı görüntüsü oluşturur.

Craiyon, önceki girdilerinize göre yeni komutlar önermek için ChatGPT'yi kullanan "Next Prompt" özelliği ile benzersizdir. Bir başka yenilikçi işlevsellik ise, AI tarafından oluşturulan sanat eserlerinizi tişört maketlerinde sergileyerek ürün pazarlama fikirlerine ilham vermektir.

Craiyon'un en iyi özellikleri

Yeni başlayanlar için gezinmesi kolay, kullanıcı dostu platform

Sınırsız görüntü oluşturma özelliği

Yaratıcı ilham için benzersiz "Sonraki İpucu" özelliği

Tişört maketleri üzerinde sanat eserlerini görüntüler

Craiyon sınırlamaları

Bazen sunucular trafiği destekleyemez ve görüntüler oluşturulmaz

Mobil uygulama yok

Craiyon fiyatlandırması

Ücretsiz

Destekçi: Aylık 6 dolar

Profesyonel: Aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma için Craiyon ile iletişime geçin

Craiyon puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

Midjourney Alternatifleriyle AI Görüntüleri Oluşturun

Midjourney alternatiflerini incelerken, bunun sadece bir aracı başka bir araçla değiştirmekten öte bir şey olduğu açıktır. Bu, zengin dizi özellikleriyle ClickUp gibi çeşitli şekillerde değer katan bir çözüm bulmakla ilgilidir

Seçeneklerinizi değerlendirirken, yeniliklerin genellikle beklenmedik yerlerden geldiğini unutmayın. Belki de görüntü oluşturmadan iş akışı optimizasyonunu kapsayan bir bakış açısı değişikliği, yeni verimlilik ve yaratıcılık düzeylerinin kapılarını açabilir. Sonuçta, en iyi araçlar sadece mevcut sorunlarımızı çözmekle kalmaz, aynı zamanda yeni fırsatlar da sunar!