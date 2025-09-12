AI Görüntüleri Oluşturmak İçin 11 Dall-E Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

AI, içerik oluşturmayı değiştirdi. Ve burada sadece yazmaktan bahsetmiyoruz.

Günümüzün yapay zeka araçları, blog yazıları yazmaktan çeşitli tarzlarda çarpıcı sanat eserleri üretmeye kadar her şeyi yapabilir. 🎨

Sanatı bir hobi olarak seviyor ya da işinizde kullanıyor olsanız da, muhtemelen yapay zeka sanat oluşturucularına aşinasınızdır. En çok konuşulan araçlardan biri, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'nin metinden resme dönüştüren görüntü oluşturucusu Dall-E'dir.

Dall-E, popüler bir araç olsa da piyasadaki tek sanat üreteci değildir. Sanat eseri oluşturmak için makine öğrenimi ve doğal dil işleme araçları arıyorsanız, bu liste tam size göre.

Burada, Dall-E hakkında biraz daha bilgi vereceğiz ve diğer AI sanat oluşturucularını değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağız. Ardından, sanatsal içerik oluşturma süreciniz için en iyi 11 Dall-E alternatifini ve diğer AI araçlarını paylaşacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet AI sanat oluşturucular, içerik oluşturma sürecini dönüştürüyor: Dall-E gibi araçlar, Dall-E gibi araçlar, metin komutlarını kullanarak çeşitlilik içeren ve göz alıcı görsel sanat eserleri yaratıyor ve hobisi olanlardan profesyonellere kadar çeşitli ihtiyaçları karşılıyor.

Dall-E, önde gelen bir metinden görüntüye dönüştürme yapay zekasıdır, ancak birçok alternatif mevcuttur: Dall-E iyi bilinse de, kullanıcılar bir yapay zeka sanat üreteci seçerken kullanıcı arayüzü, düzenleme yetenekleri, özelleştirme, hız, kullanım hakları ve sanat stili çeşitliliği gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Çeşitli Dall-E alternatifleri farklı özellikler sunar: Bu makale, ClickUp, Midjourney, Fotor ve diğerleri dahil olmak üzere 11 alternatifi öne çıkarır; her birinin Bu makale, ClickUp, Midjourney, Fotor ve diğerleri dahil olmak üzere 11 alternatifi öne çıkarır; her birinin görüntü oluşturma , düzenleme ve video oluşturma veya işbirliği araçları gibi ek özellikler konusunda kendine özgü güçlü yönleri vardır.

ClickUp, platformuna entegre edilmiş yapay zeka görüntü oluşturma özelliği ile öne çıkıyor: ClickUp, kullanıcıların çalışma alanlarında doğrudan yapay zeka destekli görüntüler oluşturmasına olanak tanıyarak işbirliğini güçlendiriyor ve ş akışlarını kolaylaştırıyor

Her alternatifin kendine özgü güçlü yönleri ve sınırlamaları vardır: İnceleme, her bir aracın en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve kullanıcı yorumları hakkında bilgi sunarak, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına göre bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

AI sanat oluşturucular, çeşitli uygulamalar için sayısız fayda sunar: Bu araçlar zaman kazandırır, yaratıcılığı artırır ve markalaşma, pazarlama ve genel içerik oluşturma için çok yönlü çözümler sunarak, kullanıcıların ş akışlarında AI'dan yararlanmalarını sağlar

Dall-E nedir?

Dall-E, yazılı komutları alarak bu metine dayalı bir görüntü oluşturan bir yapay zeka sanat üreticisidir. 2021 yılında OpenAI tarafından piyasaya sürülen bu araç, ChatGPT3 teknolojisini kullanarak anahtar kelimelerle görüntüler üretir.

Dall-E adı, ünlü ressam Salvador Dali ile Disney'in ünlü robotu Wall-E'ye atıfta bulunuyor. Bu isim, teknoloji ile ünlü yeteneklerden ilham alan yeni sanat eserleri arasındaki bağlantıyı gözler önüne sermeyi amaçlıyor. 🤖

Dall-E, doğal dil işleme (NLP) ve büyük dil modelleri (LLM) kullanan bir sinir ağıdır. Komutları analiz ederken ve görseller oluştururken 12 milyar parametreye başvurur.

Dall-E 2, bu AI aracının en son sürümüdür. İlk sürümüne kıyasla daha kaliteli ve fotogerçekçi görüntüler oluşturur. Görüntüleri oluşturmak ve metinle ilgili daha doğru tasvirler sunmak için iki farklı model kullanır.

Dall-E Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Dall-E, en ünlü AI görüntü oluşturuculardan biri olsa da, tek seçenek değildir. İhtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek birçok başka güçlü AI görüntü oluşturma aracı bulunmaktadır.

Bir sonraki yapay zeka sanat aracınızda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz : İster uzman ister yapay zeka görüntüleri oluşturan bir acemi olun, kullanımı kolay bir araç seçin

Düzenleme özellikleri : Araç harika bir görüntü oluşturabilir, ancak üzerinde ince ayarlamalar yapıp tasarımı daha da iyileştirebileceğiniz düzenleme özellikleri varsa daha da iyi olur

Özelleştirilebilir komutlar : Metinden görüntüye komutlar oluştururken, tam olarak istediğinizi elde etmek için parametreler eklemenize olanak tanıyan seçenekleri arayın

Hızlı görüntü oluşturma : Bir araç görüntü oluştururken bütün gün boş boş oturacak vaktiniz yok. Metin komutunuzu alıp dakikalar değil, saniyeler içinde bir görüntü oluşturan bir araç arayın

Kullanım hakları : Bu görselleri ticari amaçlarla kullanmayı planlıyorsanız, yasal sorunlardan kaçınmak için görsel haklarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Çeşitli sanat stilleri: Gerçekçi görüntüler oluşturmak için temalar ve çeşitli sanat stilleri konusunda özel özelleştirme imkanı sunan metinden görüntüye dönüştürücüler arayın

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 11 Dall-E Alternatifi

En iyi AI görüntü oluşturucuları mı arıyorsunuz? Dall-E'ye alternatif olan bu 11 araç, yüksek kaliteli görüntüler ve dijital sanat eserleri oluşturmak için harika bir yoldur. İster sosyal medya paylaşımlarında kullanacağınız tasarımlara, ister blog infografiklerine veya portre tarzı fotoğraflara ihtiyacınız olsun, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak bir araç mutlaka vardır. ✨

ClickUp ile Görüntü Oluşturun ClickUp Brain ile metni doğrudan görsellere dönüştürün

İster bir proje planlıyor, ister tel kafesler tasarlıyor, ister pazarlama konseptlerini görselleştiriyor olun, ClickUp takımların soyut fikirleri net görsellere dönüştürmelerini sağlar. İletişimi güçlendirmek, yaratıcılığı tetiklemek ve ş akışlarını kolaylaştırmak için mükemmel bir araçtır — hepsi tek bir işbirliği platformunda.

ClickUp Brain, takımların doğrudan ClickUp Çalışma Alanlarında yapay zeka destekli görseller oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, metin komutları girerek fikirlerini görsel olarak hayata geçirebilir; bu, beyin fırtınası, proje planlama ve yaratıcı işbirliği için mükemmeldir. Platformdan ayrılmadan konseptleri görsellere dönüştürmenin kusursuz bir yoludur.

ClickUp Brain'de basit komutlar kullanarak etkileyici görseller oluşturun

Eğlenceli bir bilgi mi?

DALL·E görüntüleri oluştururken, masaüstü AI yardımcınız ClickUp Brain MAX, görselleri bağlamla harmanlayarak sizi daha da ileriye taşır. Uzun bir metin yazmak yerine Talk to Text ile bir fikri tarif edebilir, Brain MAX'ın ClickUp Çalışma Alanınızda, bağlı uygulamalarda ve web'de ilham kaynağı aramasını sağlayabilir ve projenize doğrudan bağlı yaratıcı varlıklar oluşturabilirsiniz. Böylece tasarımlarınız sadece güzel görünmekle kalmaz, ş akışınızın bir parçası olur.

ClickUp Brain MAX'ı kullanarak çalışma alanınızdan ve bağlı uygulamalardan tüm bağlamı içeren AI görseller oluşturun

Brain MAX'ın bunu yapabilmesinin nedeni şudur: Brain MAX, bağımsız bir görüntü oluşturucu değildir. ClickUp Çalışma Alanınızın tamamına ve bağlı uygulamalara entegre olan bir AI Süper Uygulamasıdır; bu sayede yaratıcı işinizi yönlendiren görevleri, özetleri ve geri bildirimleri algılar.

Çoklu model AI desteği (ChatGPT, Gemini, Claude ve daha fazlasını düşünün) sayesinde, sadece görseller üretmekle kalmaz, aynı zamanda bunların etrafındaki bağlamı da yorumlayarak ham fikirleri gerçek hedeflerinizle uyumlu varlıklara dönüştürür.

Brain MAX'ı kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Yazınızı saniyeler içinde daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin

AI destekli komutları kullanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturun

Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu optimize etmesine izin verin

İdari görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem ögeleri oluşturun

ClickUp platformu içinde dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisini kontrol edin

Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin

Görsel Beyin Fırtınası: Daha net iletişim için fikirleri görsellere dönüştürün

Entegre İşbirliği: Görselleri doğrudan Beyaz Tahtalarda oluşturun ve paylaşımını gerçekleştirin

Sorunsuz İş Akışı: AI tarafından oluşturulan görüntüleri kaydedin, dışa aktarın veya görevlere bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliğini ve özelleştirme seçeneğini kullanmayı zor bulabilir.

AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamıyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Midjourney

Midjourney aracılığıyla

Web sitesine girdiğiniz andan itibaren Midjourney sizi büyüleyecek. Gözlerinizin önünde parıldayan kod satırları, sizi saniyeler içinde çarpıcı dijital sanat eserleri yaratmaya davet ediyor. Bir komut girin ve saniyeler içinde dijital bir şahesere sahip olun. 🖼️

Midjourney'in en iyi özellikleri

Stil parametreleri, oluşturulan görselleri tam olarak istediğiniz gibi hale getirmek için tasarımları ince ayarlamanıza olanak tanır

Oluşturduğunuz görselleri tam olarak istediğiniz gibi hale getirmek için tasarımları özel özelleştirmelerle ince ayar yapın

Bu AI modeli, iki görüntüyü tek bir tasarımda birleştirmenizi sağlayan bir remiks özellik sunar

Görüntü ağırlığı, en boy oranı ve döşeme parametreleri, görüntüleriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar

Midjourney'in sınırlamaları

Araç, anlamlı kelimelerle görüntü oluşturamıyor; tüm metinler harflerin karışık bir yığını haline geliyor

Bazı kullanıcılar, oluşturulan görüntülerde ellerin ve dişlerin deforme olma eğiliminde olduğunu fark etti

Midjourney fiyatlandırması

Temel : Aylık 10 $

Standart : Aylık 30 $

Pro : Aylık 60 $

Mega: Aylık 120 $

Midjourney puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yok

3. Fotor

Fotor aracılığıyla

Fotor, fotoğrafları temizlemeyi ve iyileştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka görüntü oluşturucu ve düzenleyicidir. Metinden görüntüye dönüştürme özelliğini kullanarak sıfırdan yeni bir tasarım oluşturun veya mevcut bir görüntüyü yükleyerek anında iyileştirin. Yerleşik araçları kullanarak arka planı değiştirin, nesneleri kaldırın veya filtreler ekleyin. 👀

Fotor'un en iyi özellikleri

Filtreler ve efektler, vintage fotoğraflar veya anime havası gibi belirli tarzlarda görseller oluşturmayı kolaylaştırır

Yazı tipi oluşturucuyu kullanarak görüntünüzün stiline uygun metin ekleyin

Düzinelerce şablonla kolajlar oluşturun, fotoğrafları renkli hale getirin ve çeşitli platformlarda paylaşım yapmak üzere şık tasarımlar yaratın

Kısayolları kullanarak bir fotoğrafı iyileştirin veya tek bir tıklamayla arka planı kaldırın

Fotor'un sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, düzenleme geçmişi ve katmanlama gibi özelliklerin eksik olduğunu fark etti

Kullanıcı arayüzü pek sezgisel değil ve yükleme süreleri yavaş olabiliyor.

Fotor fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 8,99 $

Pro+: Aylık 19,99 $

Fotor puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

4. Artguru AI

Artguru aracılığıyla

Artguru, metin girdisini alır ve saniyeler içinde görseller oluşturur. Bir fotoğraf yükleyin ve punk veya klasik sanat gibi bir stil seçerek stilize edilmiş bir görsel oluşturun. İlham mı arıyorsunuz? "Keşfet" veya "Trendler" bölümlerine tıklayarak görsel kataloğuna göz atın.

Artguru'nun en iyi özellikleri

AI Avatar ve Portre Oluşturucu, bir selfie çekerek farklı stil filtrelerine dayalı gerçekçi görüntüler oluşturur

Discord topluluğuna katılın, diğer oluşturucularla sohbet edin, sanat hakkında tartışın ve ilham alın

Arka Plan Kaldırıcı, çok fazla çaba harcamadan mevcut bir görüntüyü saniyeler içinde bir üst seviyeye taşımanızı sağlar

Fotoğraf İyileştiriciyi kullanarak ışık, renk ve stili anında ayarlayın ve hızlı düzeltmeler yapın

Artguru'nun sınırlamaları

Artguru'nun çevrimdışı sürümü bulunmadığından, kullanmak için internet bağlantınızın olması gerekir.

Gerçek hayattaki fotoğrafçılıkta olduğu kadar ince detaylar üzerinde kontrolünüz yok

Artguru fiyatlandırması

Mini : Haftalık 1,99 $

Pro: Haftalık 3,99 $

Artguru puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

5. Basitleştirilmiş

via Simplified

Simplified, hepsi bir arada bir AI içerik oluşturma aracıdır. AI tarafından üretilen sanat eserleri, metin yazımı ve sosyal medya yönetimini bir alanda sunar. Tek bir tıklama ile AI görselleri oluşturun ve milyonlarca ücretsiz şablona ve görsele erişin.

En iyi özelliklerin özeti

Marka kitleri dahil olmak üzere çok sayıda grafik tasarım aracı , tutarlı bir görünüm için tarzınıza uygun görseller oluşturmanıza olanak tanır

Arka plan kaldırıcı, fotoğraf düzenleme konusunda zaman kazandırır

Animasyon oluşturucular dahil olmak üzere profesyonel şablonlar, özel tasarım seçeneklerinizi genişletir

Magic Resizer aracı, farklı platformlarda paylaşım için görüntüleri anında kırpmanıza ve boyutlarını ayarlamanıza olanak tanır

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Çok sayıda özellik ve şablon olduğu için bir öğrenme süreci söz konusudur

Arayüz karmaşık olabilir, bu da doğru aracı hemen bulmayı zorlaştırabilir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz Design : 0 $

Design Pro : Aylık 9 $

Design İşi: Aylık 15 $

Basitleştirilmiş puanlar ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. Starryai

starryai aracılığıyla

Bu araç, metin açıklamalarını alır ve derin öğrenme modelleri ile algoritmalar kullanarak muhteşem sanat eserleri yaratır. Her gün ücretsiz olarak en fazla beş görüntü oluşturun ve eserlerin tam sahipliğine sahip olun. Çeşitli platformlarda kullanmak üzere stilleri ve en boy oranlarını özel olarak ayarlayın.

starryai'nin en iyi özellikleri

1.000'den fazla stil, anime, gerçekçi görüntüler veya farklı bir şeyden hoşlanıyor olsanız da başyapıtlar yaratmanıza olanak tanır

Toplu Oluşturma özelliğini kullanarak tek bir tıklamayla benzer tarzda birçok görüntü oluşturun

Hareket halindeyken oluşturma yapmak için iOS veya Android'deki mobil uygulamayı kullanın

İstediğiniz şekilde paylaşım yapmak için tam sahiplik haklarının keyfini çıkarın

starryai sınırlamaları

Komut verirken özelleştirme için pek çok fırsat var, ancak düzenleme fonksiyonu pek yok

Kredi limiti, günde oluşturabileceğiniz görüntü sayısını sınırlar

starryai fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücret alınmaz, ancak günlük beş görüntü sınırı vardır

starryai puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

7. Hotpot.ai

Hotpot, başyapıtlar yaratmak için bir dizi üretken yapay zeka görüntü aracı sunar. Nesneleri kaldırın, sanat eserlerini kişiselleştirin ve kendinizi bir yapay zeka avatarı olarak görün. Diğer özellikler arasında eski fotoğrafları renklendirerek ve hasarlı resimleri restore ederek mevcut görüntüleri güncelleme yeteneği bulunur. 📸

Hotpot'un en iyi özellikleri

Platforma göre ayrılmış farklı görüntü türleri için şablonlar, çeşitli pazarlama amaçları için ihtiyacınız olan görüntüleri oluşturmanıza olanak tanır

AI stok fotoğraf veritabanı, ticari ihtiyaçlar için görüntü paylaşımını kolaylaştırır

Onlarca araç, istediğiniz değişiklikleri yapabilmeniz için görüntü oluşturma sürecini ayrıntılı adımlara ayırır

Device MockUps ve Graphics araçları, ürünlerine sanatsal tasarımlar eklemek isteyen geliştiriciler için idealdir

Hotpot'un sınırlamaları

Diğer sanat oluşturma araçlarına kıyasla özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Görüntü oluşturulduktan sonra herhangi bir düzenleme yapamazsınız

Hotpot fiyatlandırması

Kredilere göre: Farklı özellikler ve ayarlar farklı miktarlarda kredi gerektirir, bu nedenle fiyatlandırma, aracı tam olarak ne amaçla kullandığınıza bağlıdır

Hotpot puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

8. Synthesia

Synthesia aracılığıyla

Synthesia, metin alıp sadece görüntülere değil videolara dönüştürdüğü için bu listedeki çoğu araçtan farklıdır. 120'den fazla dilde AI sesleri sayesinde, hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar kolayca ulaşabilirsiniz. Kullanımı kolay düzenleme araçları deneyim veya beceri gerektirmez, böylece giriş seviyesindeki takım üyeleri bile değişiklikler yapabilir. 🤩

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Videoda markanızı veya sesinizi temsil etmek için 140'tan fazla avatar arasından seçim yapın

Bu araç, sıkıcı sunumların ve metinlerin yerini alarak daha ilgi çekici ve bilgilendirici bir yaklaşım sunar.

Tek bir alanda senaryo oluşturun, videoyu özel hale getirin, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve hepsini indirin

Basit bir slayt düzenleyici sayesinde, bu aracı kullanmak için profesyonel olmanıza gerek yok

Synthesia'nın sınırlamaları

Bazı planlar, oluşturabileceğiniz video sayısını sınırlamaktadır

Bazı kullanıcılar, kalite seviyesinin profesyonel düzeyin altında olduğunu ve bu nedenle yalnızca belirli durumlarda kullanışlı olduğunu belirtti.

Synthesia fiyatlandırması

Kişisel : Aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

9. Gencraft

Gencraft aracılığıyla

Gencraft'ı kullanarak birkaç kelimeyi görüntülere ve videolara dönüştürün. Birkaç anahtar kelime ekleyerek yeni fikirler üretin ve görüntü oluşturucunun neler ortaya çıkardığını görün. Aracı, markanızın sesini ve stilini görüntülere dahil etmesi için yönlendirerek tutarlı marka imajı oluşturun.

Gencraft'ın en iyi özellikleri

Streetwear, kozmik ve lüks gibi stiller, istediğiniz havayı yansıtan görseller oluşturmanıza olanak tanır

Görüntü oluşturmak 30 saniye veya daha az sürer

Ne oluşturmak istediğinizden emin değilseniz, birkaç anahtar kelime yazın; araç size fikirler sunacaktır.

Gencraft'ın sınırlamaları

Ücretsiz aboneler, görselleri ticari amaçlarla kullanamazlar.

Ücretsiz hesap kullanıcıları için görüntüler yalnızca 30 gün boyunca saklanır

Gencraft fiyatlandırması

Başlangıç : Haftalık 3,99 $

Pro: Haftalık 9,99 $

Gencraft puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

10. Visme

Visme aracılığıyla

Visme, sunumlardan veri grafiklerine ve görsellere kadar her şeyi üreten bir yapay zeka içerik oluşturma aracıdır. Bu aracı kullanarak sosyal medya grafikleri ve videoları gibi markalı görselleri hızla oluşturun. Pazarlama sunumlarına veya takım için hazırlanan şirket içi belgelere grafikler eklemek üzere bu aracı bir yapay zeka pazarlama aracı olarak kullanın. 🙌

Visme'nin en iyi özellikleri

Görüntü kütüphanesi milyonlarca benzersiz grafik ve fotoğraf içerir

Kullanım durumuna göre arama yaparak görüntü kütüphanesini ihtiyaçlarınıza göre daraltın

Tasarım takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak geri bildirim alın ve yeni grafikler için fikirler üretin

Araç ayrıca yerleşik bir içerik takvimi ve etkileşimli tasarımlar sunar

Visme'nin sınırlamaları

Kullanıcılar, düzenlerdeki hataların düzeltilmesinin zor olduğunu fark etti

Arayüzde gezinmeyi öğrenmek de dahil olmak üzere, öğrenme eğrisi oldukça diktir.

Visme fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 29 $

Pro : Aylık 59 $

Takımlar için: özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

11. DeepAI

DeepAI aracılığıyla

DeepAI, ister ürün yöneticisi, ister sanatçı veya pazarlama uzmanı olun, görüntü oluşturmak ve yaratıcılığınızı artırmak için bir dizi araç sunar. İlham almak için yapay zeka görüntü kütüphanesini keşfedin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve yapay zeka özelliklerini kullanarak düzenlemeler yapın.

DeepAI'nin en iyi özellikleri

Metin komutu girin, bir stil seçin ve oluştur düğmesine basarak hızlıca bir görüntü oluşturun

Görüntü düzenleyicisini kullanarak bir fotoğrafta hızlı düzeltmeler yapın

Özel görüntüler için süper çözünürlük ve kararlı difüzyon özelliklerini kullanın

Topluluğu arayarak ilham alın ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan tasarımları keşfedin

DeepAI'nin sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın sık sık bulanık görüntüler ürettiğini fark etti

Hatalı ve yavaş olabilir

DeepAI fiyatlandırması

Kullandıkça Öde: 5 $ ile 1.000 $ arasında kredi satın alın

DeepAI Pro olun: Aylık 4,99 $, kredi sınırları dahil

DeepAI puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

AI'dan yararlanarak süreçlerinizi bir üst adım atın

Bu Dall-E alternatifleriyle, metinden görüntü oluşturmak hiç olmadığı kadar kolay. Markalaşma, erişim ve pazarlama için bu araçlardan birini kullanarak zamandan tasarruf edin ve yaratıcılığınızı artırın.

Daha kapsamlı bir araca ihtiyacınız olduğunda ise, ClickUp'tan daha iyisi yoktur. Hemen ClickUp'a kaydolun ve tüm süreçlerinizi kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanmaya başlayın; işinizde bir sanatçı gibi hissedin. 🙌