AI Canvas'ı ustalaşın: Sanatçılar ve tasarımcılar için temel Midjourney komut örnekleri

Şaşırtıcı görseller oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Midjourney gibi AI sanat oluşturucularla, neredeyse herkes saniyeler içinde çarpıcı dijital sanat eserleri yaratabilir. Bir sanatçı olarak, AI'nın işinizi geliştirme potansiyelini de fark etmişsinizdir.

Ancak bu AI araçlarının potansiyelini gerçekten en iyi şekilde kullanmak için başka bir sanatı da öğrenmeniz gerekir: mükemmel komutları oluşturmak.

Midjourney (ve diğer AI sanat oluşturucular) komut istemleri aracılığıyla çalışır. Komut istemleri, AI'nın istenen görüntüyü oluşturmasına rehberlik eden kısa metin ifadelerdir. Bu Midjourney komut istemleri, AI'nın geniş görsel bilgi veritabanını besleyen talimatlar görevi görür ve kelimelerinizi ayrıntılı bir illüstrasyona dönüştürür.

Görüntü oluşturma sanatında ustalaşarak, son derece ayrıntılı fotogerçekçi manzaralardan ultra gerçekçi fantastik yaratıklara kadar çok çeşitli görseller yaratabilirsiniz.

Bu kılavuz, en iyi Midjourney komutlarıyla AI destekli dijital sanata başlamanıza yardımcı olacaktır.

Midjourney Komutlarının Temelleri

Midjourney'i destekleyen teknoloji olan üretken AI, mevcut verilere dayalı yeni içerikler oluşturmada mükemmeldir. Bir komut verdiğinizde, AI bu komutun bileşen kelimelerini analiz eder, geniş bir sanat tarzları, şekiller, renkler ve dokular kütüphanesini tarar ve bu öğeleri yaratıcı vizyonunuzla uyumlu, bütünlüklü bir görüntüye dönüştürür.

Talimatınız ne kadar kesin olursa, AI'nın araması o kadar odaklanır ve sonuçta sanatsal amacınızı gerçekten yansıtan bir görüntü elde edersiniz.

Yüksek kaliteli komut istemleri nasıl oluşturulur? 35 komut istemi örneğinden oluşan listemiz size ilham kaynağı olabilir.

35 Midjourney Prompt Örneği

via Midjourney

Sanatsal stillere göre kategorize edilmiş çeşitli örneklerle Midjourney komutlarını yazmayı ve geliştirmeyi öğreneceksiniz. Hadi keşfedelim:

Kübizm: Geometrik şekilleri keşfetmek

Kübizm, soyut şekiller ve parçalı formlarla karakterize edilen bir sanat tarzıdır.

Bu devrim niteliğindeki yaklaşım, 1907-1908 yıllarında Pablo Picasso ve Georges Braque gibi sanatçılar tarafından ortaya atıldı ve en iyi Les Demoiselles d'Avignon, Mandolinli Kız, Şişe ve Balıklar ve Gitarlı Adam adlı eserlerinde temsil edildi.

Aşağıdaki Midjourney komut örnekleri, kendi Kübist dijital sanatınızı yaratmanıza yardımcı olabilir:

Kübizm'in parçalı tarzında, geometrik şekiller ve canlı renklerde üst üste binen düzlemlerle tasarlanmış modern bir oturma odası Bir kase meyve içeren, çarpık perspektiflere ve hassas düz çizgi detaylarına odaklanan kübist tek renkli bir natürmort resim Kübist tarzda tasvir edilmiş görkemli bir şehir manzarası, karamsar ve sisli bir ortamda kentsel yaşamın dinamizmini yakalıyor

via Midjourney

Georges Braque'ın eserlerinden esinlenerek, dramatik ışıklandırma altında kübist tarzda bir kadın portresi çizin Sentez Kübizm'i anımsatan, canlı renklerle geometrik şekillere ayrılmış bir müzik aletinin hiper gerçekçi yağlı boya tablosu

Art Deco: Geçmişin ihtişamını yakalamak

Kübizm'in parçalı formlarının tam tersine, Art Deco göz alıcı ve akıcı bir estetiği benimsemiştir. Bu etkili sanat tarzı 1920'lerde ortaya çıkmış, 1930'larda altın çağını yaşamış ve modernliği kutlamıştır.

Art Deco, lüksü korkmazdı ve Mısır gibi eski kültürlerden ve Makine Çağı'nın zikzaklarından ilham alan zengin dokuları ve motifleri benimsemişti. Esasen, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dekoratif sanat tarzlarında bir akım ve mimari bir konseptti.

Art Deco tablolardan ilham alan dijital sanat eserleri oluşturmak için kullanabileceğiniz birkaç AI sanat komutu:

Kurgusal bir Broadway gösterisi için, akan bir elbisenin perdelerine sarılmış güzel bir genç kadının yer aldığı göz alıcı bir Art Deco poster

via Midjourney

Geometrik vurgular ve karmaşık detaylarla, gün batımının altın ışığıyla yıkanmış bir gökdelenin foto-gerçekçi Art Deco tablosu

via Midjourney

Şık mobilyalar, krom vurgular ve fotogerçekçi geometrik halıyla lüks bir Art Deco beyaz minimalist oda Cesur geometrik desenler ve karmaşık detaylarla süslenmiş, dramatik ışıklandırma altında akan Art Deco elbise giymiş bir kadının moda illüstrasyonunu oluşturun

3. Retro oyunlar: Piksellerle oynamak

Retro oyunlar, modern alanların son teknoloji grafiklerinden farklı olarak, pikselli sadelikleriyle belirli bir çekiciliğe sahiptir. 80'lerin ve 16 bit döneminin arcade kabinleri ve ev konsollarının altın çağını hatırlatarak nostalji uyandırırlar.

Tasarım ve sanat tarzı, renkli arka planlar, Mario gibi ikonik karakterler, basit ama akılda kalıcı müzikler ve diğer nostaljik unsurlarla karakterizedir. Çocukluk anılarının duygusal değerini taşır ve oyun dünyasının daha basit bir dönemini temsil eder.

Bu sanat tarzında görseller oluşturmak için Midjourney'in aşağıdaki komutlarını deneyin:

Ateş püskürten bir ejderhayla savaşan cesur bir kahramanı gösteren piksel sanat platform oyunu sahnesi Neon ışıklı bir şehir manzarasında hızla ilerleyen pikselli arabaların yer aldığı retro tarzı bir yarış oyunu

via Midjourney

Klasik bir video oyunu karakterinin ince detaylı zırhını giydiği renkli piksel sanat portresi Mario veya Pac-Man gibi ikonik bir retro oyun karakterinin inanılmaz detaylara sahip pikselli portresi Kaya ve kumlu arazide dinamik bir pozda pikselli bir sporcunun yer aldığı retro tarzı spor oyunu posteri

via Midjourney

eyfel Kulesi veya Çin Seddi gibi ünlü bir simgenin 8 bitlik yorumu, gökkuşağı renklerinde bir kelebek uçarken

Cyberpunk: Teknolojinin hakim olduğu bir gelecek hayal etmek

Cyberpunk, teknolojik ilerleme ve toplumsal çöküşün karanlık renkleriyle boyanmış bir geleceğe dalan bir bilim kurgu alt türüdür.

Bu, temaları zengin bir türdür. İlerlemenin insani bedelini, değişime takıntılı bir dünyada kimlik mücadelesini ve uçurumun eşiğindeki bir toplumda insanlık kırıntılarını korumak için verilen mücadeleyi keşfeder.

Midjourney'de bu temayla ilgili komutlar oluştururken insan ve makine arasındaki sınırların bulanıklaştığını hayal edin:

Holografik reklamlar ve yanıp sönen neon tabelalarla aydınlatılmış, hareketli bir siberpunk sokak pazarı Sis ve yapay ışıkla kaplı geniş bir siberpunk şehir manzarasına bakan, ayrıntılı ve karmaşık bir ortamda tek başına duran bir cyborg savaşçı Gözlerine yansıtılan dijital arayüzü ve parlayan implantları olan bir siberpunk hacker'ın yüksek teknolojili portresi, gökkuşağı renklerinde bir kelebeğin uçuşunu izliyor Kibernetik olarak geliştirilmiş bir sokak satıcısı, karmaşık telkari metal tasarımlarla oyulmuş ve doğal ışıkta sergilenen parlak yiyecek ve içecekler satıyor

via Midjourney

Chrysler Binası tarzında ultra detaylı geometrik gökdelen, krom ve metalik vurgular üzerine özenle uygulanmış akrilik sprey boya

Sürrealizm: Rüya manzaralarıyla gerçeğe meydan okumak

Sürrealizm, I. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları üzerinde doğan bir sanat ve kültür akımıdır. Gerçekliği parçalara ayıran Kübistlerden farklı olarak, sürrealistler bilinçaltının gücünü ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.

Salvador Dalí'nin resmettiği gibi çorak manzaralara yayılmış eriyen saatleri veya René Magritte'nin eseri olan gizemli yüzleri gizleyen melon şapkalı figürleri hayal edin.

Eserleri mantıksız ve tanıdık unsurları harmanlayarak, genellikle gündelik nesneleri fantastik ayarlara yerleştirir. Tüyler çıkan bir kuyruklu piyano veya bir telefona tünemiş bir ıstakoz düşünün. Bu yan yana koymalar, gerçeklik algımızı zorlayarak hayal gücümüzü besler.

Fikir üretmek için bu Midjourney komutlarını temel alın:

Detaylı ve karmaşık bir ortamın ufuk çizgisinde güzel bir fantastik kelebek ile berrak mavi gökyüzüne karşı çıplak bir ağaç dalına asılı eriyen bir saat Şık ve modern bir alanda, hiper gerçekçi cam çiçeklerle destansı bir savaşa giren fantastik yaratıkların yer aldığı bir satranç tahtası Anahtarları, muhteşem bir minik dünyanın engin okyanusuna akan şelalelerle değiştirilmiş, son derece ayrıntılı bir kuyruklu piyano René Magritte'den esinlenerek, kavisli bir bina cephesinin önünde duran, yüzü gizlenmiş melon şapkalı bir figürün yer aldığı bir sahne oluşturun Salvador Dalí'nin tarzında, çorak bir manzaraya yayılmış eriyen saatlerle, karmaşık ve ultra detaylı bir rüya manzarası çizin

via Midjourney

Steampunk: Dişliler ve buhar gücüyle çalışan bir dünyayı resmetmek

Bu bilim kurgu alt türü, tipik bir gelecek vizyonu değildir. Steampunk, geçmişi, özellikle Viktorya dönemini ve Amerikan Vahşi Batı'sını fantastik bir dokunuşla yeniden hayal eder. 19. yüzyılın endüstriyel buhar makinalarından esinlenen retro-fütüristik bir estetik içerir.

Steampunk sadece estetikle ilgili değildir. Steampunk, geçmişin ve geleceğin pirinç, buhar ve sınırsız hayal gücünün muhteşem bir gösterisinde çarpıştığı, macera ve yeniliklerle dolu bir dünyadır.

Steampunk dijital sanat için Midjourney komutlarınız şunları taklit edebilir:

Ultra detaylı bakır pistonlar ve buhar motorları ile çalışan, bulutların arasında süzülen muhteşem bir steampunk hava gemisi Dişliler ve buharla çalışan aletler ve icatlarla dolu hareketli bir steampunk pazarı Mekanik kolu ve gözlüğü olan, son eserine bakan steampunk bir mucidin stoik portresi

via Midjourney

Sisle kaplı Viktorya dönemi şehir manzarasında devasa bir buharlı tramvayın geçtiğini hayal edin Saat mekanizmalı otomatlar, atsız arabalar ve gaz lambalarıyla aydınlatılmış hareketli bir steampunk sokak sahnesi tasarlayın Şapka ve gözlük takmış bir kaşifin dev buharlı yürüyen bir araçla kayıp bir şehre girerkenki manzarasını gösteren bir manzara fotoğrafı oluşturun

Katmanlı kağıt: Dokularla denemeler

Katmanlı kağıt sanatı, iki boyutlu tasarımlara hayat veren büyüleyici bir yaratıcı tekniktir. Derinlik ve boyut yaratarak düz kağıdı büyüleyici sanat eserlerine dönüştürür.

Sanatçılar, şekilleri stratejik olarak kesip hafifçe kaydırarak katmanlar halinde yerleştirerek çarpıcı ışık ve gölge efektleri yaratabilir. Kanatları rüzgarda çırpınıyor gibi görünen narin bir kelebeği düşünün. Bu efekt, giderek küçülen kesiklerin katmanlar halinde yerleştirilmesiyle elde edilir.

Bu yeni başlayanlar için uygun sanat ve zanaat stilinden ilham alarak, Midjourney'den aşağıdaki gibi dijital görüntüler oluşturmasını isteyebilirsiniz:

Kavisli bir bina cephesinde kontrast renk ve dokularda katmanlı kağıt kesiklerinden oluşan canlı bir portre Dokulu kağıt parçalarından oluşturulmuş, yuvarlak tepeler ve akan bir nehir içeren tuhaf bir manzara sahnesi

via Midjourney

Her yaprağı farklı bir kırmızı tonunda olan, ahşap marangozluk tarzında bir eve yerleştirilmiş, katmanlı bir kağıt çiçek sanatı eseri Modern bir alan için ideal olan, pürüzlü kayaları ve pürüzsüz karı temsil etmek için dokulu kağıtlar kullanılan görkemli bir dağ aralığı

Etkili Midjourney Komutları Oluşturma

Etkili Midjourney komutları oluşturmanın anahtarı, gelişmiş özelliklerini kullanmaktır:

Referans URL'ler

İlham almak için belirli görsellere referans vermek üzere komut satırlarına URL'ler ekleyebilirsiniz. Bu, AI'yı belirli bir stile, kompozisyona veya konuya yönlendirmeye yardımcı olur.

Diyelim ki Salvador Dali'nin resimlerinin rüya gibi kalitesine sahip bir görüntü istiyorsunuz. Komut satırına Dali'nin bir şaheserinin URL'sini ekleyebilirsiniz.

Midjourney daha sonra Dali eserinin renklerini, şekillerini ve genel sürreal havasını analiz eder ve bunu oluşturulan görüntünüzün temeli olarak kullanır.

Parametreler

Parametreler, görüntünüzdeki stil, renk paleti ve kompozisyon gibi unsurları ince ayarlamanıza olanak tanır.

Komut satırının sonuna "–" eklenerek parametreler, en boy oranı (örneğin, geniş ekran için "–ar 16:9") veya sanatsal stil (örneğin, "–style anime") gibi özellikleri belirlemenizi sağlar.

Stil: Bu parametre, bir sanat stilini adıyla doğrudan belirlemenizi sağlar. Örneğin, –style baroque Midjourney'e Barok tarzında bir görüntü oluşturmasını söyler. Uyumlu sanat stillerinin listesini burada bulabilirsiniz

En boy oranı: The –ar veya –aspect parametresi, görüntünüzün oranlarını kontrol etmenizi sağlar. 1:1 değeri kare bir görüntü oluştururken, 2:1 değeri yatay bir görüntü oluşturur

via Midjourney

Etkili Midjourney komutları oluşturmanın anahtarı, kesin bir dil kullanmaktır. Ne kadar spesifik olursanız, AI vizyonunuzu o kadar iyi anlayabilir ve bir görüntüye dönüştürebilir.

AI'yı istediğiniz yöne yönlendirmek için belirli sıfatlar ve ayrıntılar seçin. Örneğin, "bir kedi" yerine "pencere kenarında kıvrılmış tüylü kızıl kedi" deneyin

via Midjourney

via Midjourney

Difüzyon modeli

Midjourney ayrıca, gerçek dünyadaki verilere çok benzeyen yeni verileri, genellikle görüntü veya metin formunda oluşturmak için kullanılan güçlü bir AI tekniği olan difüzyon modelini kullanır.

İşte nasıl çalıştığına dair kısa bir özet:

Net bir resim olduğunu hayal edin. Bir difüzyon modeli, bu resme statik gürültüden ayırt edilemeyecek hale gelene kadar kademeli olarak gürültü ekleyerek çalışır. Ardından model, bu işlemi tersine çevirmeyi öğrenir ve gürültülü görüntüyü adım adım net bir görüntüye dönüştürür.

İfadeler ve ayrıntılarla denemeler yaparak difüzyon modelini istediğiniz sonuca yönlendirebilirsiniz.

Geniş bir konseptle başlayın, ardından sonraki komutlarda ayrıntıları ekleyin.

Örneğin, "manzara suluboya resmi" ile başlayabilir, ardından "arka planda karla kaplı dağlar" ve "dumanlı bir ortamda yemyeşil bir vadiden akan dolambaçlı bir nehir" gibi komutlarla devam edebilirsiniz

Geri bildirim ve yinelemeler

İlk sonuçla yetinmeyin. Oluşturulan görüntülere göre komutlarınızı iyileştirin ve modeli vizyonunuza yaklaştırın. Midjourney, komutlarınızda değişikliklere izin verir, bu yüzden denemeler yapın ve eğlenin

Oluşturma işlemi sırasında, Midjourney'in düğmelerini kullanarak beğendiğiniz veya beğenmediğiniz varyasyonları belirtin. Bu, modeli istediğiniz sonuca yönlendirir

Midjourney'in komutları, tasarımcıların sayısız yaratıcı yolu keşfetmelerine, tasarım yinelemelerini hızla oluşturmalarına ve yaratıcı engelleri aşmalarına olanak tanır.

Midjourney komutlarının çok yönlülüğü ve işlevselliği gerçekten dikkat çekicidir. İster deneyimli bir tasarımcı ister tamamen acemi olun, Midjourney yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız ve görsel fikirlerinizi hayata geçirmeniz için benzersiz bir platform sunar.

Midjourney'in ötesinde, ClickUp Brain gibi AI tasarım araçları tasarım akışınızı daha da geliştirebilir ve yaratıcı sürecin stratejik yönlerine odaklanmanızı sağlar.

ClickUp kullanarak tasarım iş akışınızı geliştirmek için birkaç ipucu:

ClickUp Brain'i kişisel tasarım asistanınız olarak kullanın . Tasarım notlarınızda hızlı bir yazım denetimi mi gerekiyor? ClickUp Brain size yardımcı olur. Bir müşteriye mükemmel bir e-posta mı yazmak istiyorsunuz? AI destekli hızlı yanıtlar, her seferinde doğru tonu yakalayan mesaj taslakları oluşturur

Sıkıcı stil kılavuzlarını ve bileşen açıklamalarını, anında kapsamlı belgeler oluşturan ClickUp Brain'in tasarım varlık analizi ile değiştirin. Projeler arasında tasarım tutarlılığını koruyun ve geliştiricilerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Brain ile tasarım kişilikleri, bileşenler, kullanıcı yolculukları, yaratıcı özetler ve daha fazlasını oluşturun

AI'dan yaratıcı fikirler üretmesini isteyerek hızlı tasarım ilhamı alın. Bunu daha da kolaylaştırmak için alın. Bunu daha da kolaylaştırmak için beyin fırtınası şablonlarını da deneyebilirsiniz

Tasarım projelerinizi tek bir platformda yönetin— ClickUp'ın Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı . Tasarım projelerinizi takımınızın genel hedefleriyle uyumlu hale getirin. İlerlemeyi izleyin ve dönüm noktalarını kutlayarak herkesin motivasyonunu yüksek tutun

ClickUp Beyaz Tahtalarda tasarım projelerini işbirliği içinde düzenleyin ve yönetin

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Görevleri atayın, dosyaları paylaşın ve takım üyelerini kolaylıkla etiketleyin. Gerçek zamanlı güncellemeler, herkesin bilgilendirilmesini sağlayarak paylaşımlı sahiplik ve sorumluluk kültürünü teşvik eder

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Prompting Sanatında Ustalaşmak

Hızlı tasarım sanatında ustalaşarak, sanatsal keşiflerin dünyasına adım atabilir ve tasarım projelerinizi iyi düzeyden mükemmel düzeye taşıyabilirsiniz.

Unutmayın, deneme anahtardır!

Farklı Midjourney komut örnekleri, parametreler ve referans görüntülerle denemekten çekinmeyin. Pratik yaparak, kendi benzersiz komut stilinizi geliştirecek ve AI'yı yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirmek için güçlü bir araç olarak kullanabileceksiniz.

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