7 Adımda Etkili Bir Grafik Tasarım İş Akışı Oluşturma

Grafik tasarım hem bir sanat hem de bir bilimdir. Güzel bir tasarım üretmek için grafik tasarımcının yaratıcılığı gerekir. Aynı zamanda, grafik tasarımcı, çıktının müşterinin özelliklerine uygun olmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlamak için iş akışında sistematik bir yaklaşım izlemelidir.

Eminim gerekli yaratıcı yeteneğe zaten sahipsiniz, tek ihtiyacınız olan, nihai çıktınızın müşterilerinizin ve paydaşlarınızın beklentilerini karşılayıp aşmasını sağlamak için mükemmel bir grafik tasarım akışı. Bu kılavuz size bunun nasıl yapılacağını gösterecek.

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım, bir mesajı iletmek için metin ve görüntüleri birleştirme işlemidir. Potansiyel müşteriler oluşturmak ve bunları ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için görünür kalması gereken işletmeler için çok önemlidir. Çekici görsellerle işletmeler, markalarına trafik çekebilir. İşletmeler ayrıca potansiyel müşterileri ve müşterileriyle daha kişisel bir düzeyde bağlantı kurabilir. Bu da satışların gerçekleşmesini sağlar.

İşletmeler, grafik tasarımın önemini çoktan fark etti. Piktochart'a göre, %81 gibi muazzam bir oran, çeşitli biçimlerde grafik tasarım kullandığını bildirdi. İşletmelerde en sık kullanılan görsel biçimler sosyal medya grafikleri, sunumlar, videolar, el ilanları ve broşürler ile posterlerdir.

Peki, bu, işler görsel öğeler kullandığı sürece sorun olmayacağı anlamına mı geliyor? Tam olarak değil. Görsel içerik, istenen sonuçları verebilmesi için önce doğru şekilde oluşturulmalıdır. Görsel içeriği doğru şekilde üretmenin tek yolu, grafik tasarım iş akışına sistematik bir yaklaşım uygulamaktır.

Ayrıca, doğru iş akışı ve elbette uygun araçlarla tasarımınızın kalitesini garanti etmekle kalmaz, verimliliğinizi ve üretkenliğinizi de artırırsınız.

Grafik Tasarım İş Akışınızı Optimize Edin: İzlemeniz Gereken 7 Adım

Açık olalım. Her şirketin veya tasarımcının kendi tasarım iş akışı vardır. Örneğin, web tasarım iş akışlarında uzmanlaşmış Lform'da, oldukça basit bir iş akışımız var.

Tüm projeler bir "keşif" aşamasıyla başlar. Bu aşama, müşterinin kim olduğunu ve hedeflerini öğrendiğimiz ve projeye en uygun genel yaklaşımı tartıştığımız ilk (ve genellikle uzun) bir başlangıç toplantısından oluşur. Ardından gerekli özeni gösterir ve destekleyici belgeleri oluşturmaya başlarız.

Bu, bir web sitesinin yapısını özetleyen bir site haritası oluşturmak, rakipleri incelemek, SEO araştırması yapmak veya bir dizi başka şey olabilir.

Keşif tamamlandıktan sonra, projenin teslim edilebilir içeriği ne olursa olsun, konseptleri bir araya getirmeye başlarız. Örneğin, bir UI/UX projesi için bir tel kafes tamamlıyor (web durumunda) veya basılı materyal gibi bir şey için bir taslak oluşturuyor ve içerik kaynağı buluyorsunuz.

Lform'u farklı kılan anahtar özelliklerden biri, " vizyon panoları" oluşturmamızdır. Vizyon panoları, bir tasarım stili, yazım tonu ve marka "hissi" oluşturmayı amaçlar. Örneğin, aşağıda müşterimiz Hockmeyer için hazırladığımız küçük bir maketi görebilirsiniz:

via Lform

Son olarak, müşteri söz konusu tüm teslimatları onayladıktan sonra üretime geçiyoruz. Bu, tasarım dosyalarını ve yazı tiplerini bir yazıcıya sağlamak (örneğin bir kartvizit), bir teslimatın birden fazla sürümünü üretmek (örneğin, bir reklam veya el ilanı oluşturuyorsak) kadar basit olabilir veya bir web sitesinin yeniden tasarımıyla tam geliştirme aşamasına geçmek kadar karmaşık olabilir.

İş akışı ne olursa olsun, temel adımların aynı olduğunu fark edebilirsiniz.

Henüz bir iş akışınız yoksa, ister bir müşteri için görsel oluşturan bir grafik tasarımcı ister şirket içi bir grafik departmanı olun, projelerinizi tamamlamak için izleyebileceğiniz iyi bir grafik tasarım iş akışının adımları şunlardır:

Adım 1. Özet bilgilere göz atın

Grafik tasarım sürecinizi başlatmak için, projenin yaratıcı özetini gözden geçirmelisiniz.

Tasarım özeti, genellikle müşteriniz veya yönetiminiz tarafından hazırlanan ve grafik tasarım projenizle ilgili bir dizi talimat içeren belgedir. Tasarım özeti, tüm grafik tasarım iş akışınızı şekillendirir. Tasarım işine başlamadan önce müşterinizin talimatlarını anlamanız ve ilgili tüm kişilerin aynı sayfada olduğundan emin olmanız gerekir.

Tasarımcı olarak, tasarım özetinin proje için gerekli tüm önemli bilgileri içerdiğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu, özellikle tasarımcı olarak profesyonelliğinizi ve deneyiminizi gösterirken ve iyi bir ilişki kurarken atlamamanız gereken çok önemli bir adımdır. Proje size verildikten çok sonra zaman dilimlerini, son teslim tarihlerini veya renk paletlerini teyit etmek için arayan tasarımcı olmayın.

Bundan kaçınmanın en iyi yolu, çapraz kontrol için kullanabileceğiniz kısa bir şablon oluşturmaktır. Tasarım özetinize eklemek üzere, daha önce çalıştığınız benzer projelerden ayrıntılarla ilgili fikirler alabilirsiniz.

Ancak, aşağıdakiler gibi asla gözden kaçırmamanız gereken önemli ayrıntılar vardır:

Şirket hakkında bilgiler : Niş pazar, müşteri tabanı, : Niş pazar, müşteri tabanı, müşteri profilleri ve hedef kitle. Ayrıca, herhangi bir sorgu durumunda iletişime geçebileceğiniz kişileri de bilmeniz gerekir. Örneğin, bir web sitesi için grafik tasarlıyorsanız, web barındırma sağlayıcısı gibi şirket ortakları da bu bilgilere dahildir

Proje türü : Projenizin türü nedir? Logo tasarımı, : Projenizin türü nedir? Logo tasarımı, ürün tasarımı veya poster tasarımı olabilir

Marka yönergeleri : Marka nasıl temsil edilmelidir? Bu nedenle imza yazı tipi, renk paletleri ve logo yerleşimi gibi : Marka nasıl temsil edilmelidir? Bu nedenle imza yazı tipi, renk paletleri ve logo yerleşimi gibi markalama ayrıntıları belirtilmelidir.

Proje hedefleri : Şirket, sizin oluşturduğunuz konseptle neyi başarmayı umuyor? Ayrıca, başarınızı nasıl ölçecekler?

Bütçe : Projeye ne kadar harcama yapmaya hazırlar?

Zaman çizelgeleri: Projenin ne kadar sürmesi bekleniyor?

İşte, yaratıcı özet şablonunuzu oluşturmak için kullanabileceğiniz Nike için basit bir iş akışı şablonunun mükemmel bir örneği.

mailshake aracılığıyla

Özet şablonunuzu oluştururken, ClickUp'ın Belgeler özelliği kullanmayı düşünmeniz gereken araçlardan biridir. Bu özellik, tasarım özet şablonunuzu Belgeler'de oluşturmanıza ve kaydetmenize olanak tanır.

Ürün, belgenizi biçimlendirmek için tablolar ve yer imleri ekleme gibi özellikler eklemenize olanak tanır. Siz ve takımınızın belgeyi gerçek zamanlı olarak düzenlemenizi sağlayan bir belge işbirliği aracıdır. Bu belge sayfasını, genel veya gizli bir bağlantı aracılığıyla müşterilerinizle veya diğer paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Son olarak, belgeyi proje yönetimi iş akışlarınızdaki görevlere entegre edebilirsiniz.

Güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından bunları iş akışlarına bağlayarak fikirlerinizi takımınızla birlikte hayata geçirin

Proje özetinden tüm ayrıntıları aldıktan sonra, her bir gereksinimi anladığınızdan ve bu erken aşamada tüm sorularınızın yanıtlandığından emin olun.

Unutmayın, grafik tasarım süreci boyunca referans noktanız brief olacaktır.

Adım 2. Konuyu araştırın

Proje yaratıcı özeti, belirli bir proje hakkında birçok ayrıntı verir. Bu bilgiler çok önemlidir, ancak harika bir konsept veya tasarım sunmak için ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu kadar değildir. Şirketin hedeflerini daha iyi anlamak ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için becerilerinizi nasıl kullanacağınızı öğrenmek için araştırma yapmanız gerekir.

Şirketin grafik tasarım kütüphanesindeki önceki projelere bakarak, şirketin müşterilerinin çevrimiçi platformlarda en çok etkileşimde bulunduğu tasarım türleri gibi belirli yararlı trendler hakkında fikir edinin. Bunu doğrulamak için sosyal medya verilerine ve açılış sayfası araçları etkinlik raporlarına erişim talep edebilirsiniz.

Ayrıca, araştırmanızın bir parçası olarak şirketin stil kılavuzlarını da inceleyin. Bu, nihai çıktınızın şirketin marka kimliğiyle uyumlu olmasını sağlamak açısından önemlidir. Kılavuzların yanı sıra, şirketin halihazırda ürettiği diğer pazarlama materyallerini ve platformlarını da inceleyebilirsiniz.

Örneğin, bir sosyal medya infografiği oluşturuyorsanız, şirketin hesabında daha önce yayınladığı örnekleri inceleyerek, bu tür içerikler için projenin yazı tipleri, tercih edilen renkler gibi genel fikirler edinebilirsiniz.

Ancak, web sitesi için bir grafik tasarlıyorsanız, önce web sitesini inceleyin, böylece şirketin web sitesi tasarım uygulamalarını, yazı tipi, renkleri ve diğer görsel öğeleri anlayabilirsiniz.

Belirli sektörlerdeki tasarım trendlerini anlamak için genel pazar araştırması yapmak faydalıdır. Bunları takip etmek zorunda değilsiniz, ancak bu bilgiler edinmeye değer bilgilerdir.

Örneğin, hedef kitlenizin çevrimiçi platformlarda daha fazla etkileşimde bulunduğu tasarım öğeleri olduğunu veya belirli sektörlerde hangi yazı tiplerinin veya renklerin iyi işlediğini keşfedebilirsiniz. Ayrıca, rakip araştırması da yapmanız gerekir.

Bulgularınızdan, çoğu marka için işe yarayan benzer öğeleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, diğer markalara benzer konseptler oluşturmaktan kaçınmak için mevcut rakip tasarımları ve konseptleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Tüm bu araştırmalar zahmetli ve zaman alıcı olabilir, ancak ClickUp'ın Not Defteri gibi araçlar not alma işini kolaylaştırır.

Notları hızlıca yazın, zengin düzenleme özellikleriyle biçimlendirin ve girdileri, her yerden erişebileceğiniz izlenebilir görevlere dönüştürün

Not alma uygulaması, her yerden izlenebilir notlar almanızı sağlar. Zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak verilerinizi madde işaretleriyle düzenleyebilir, önemli bulguları renklerle vurgulayabilir ve metin yapısını göstermek için başlıkları ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliğin en iyi yanı, telefonunuzdaki uygulama veya ClickUp'ın Chrome Uzantısı aracılığıyla her yerden notlar alabilmeniz ve notlarınızı ClickUp'ta eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilmenizdir.

Adım 3. Fikirler üretin

Sürecin bu noktasında, müşterilerinizin veya yönetiminizin ne aradığı ve sektörde şu anda neyin işe yaradığı konusunda net bir fikre sahip olmalısınız.

Grafik tasarım sürecinizin bir sonraki adımı, konsept geliştirme: Müşterilerinizin beklentilerini karşılayacak ve aşacak fikirler bulma zamanı. Beyin fırtınası oturumlarıyla ilham arayın; özeti aldıktan ve araştırma bulguları henüz tazeyken beyin fırtınası oturumunuzu başlatın.

Tek bir tasarımcının yaratıcı fikirlerinden daha iyi olan tek şey, daha fazla tasarımcının daha fazla fikir üretmesidir. Bu nedenle, özeti ve araştırmanızı grafik tasarım takımınızla paylaşarak işbirliği yapın ve tüm parlak fikirlerinizi bir araya getirin. Etkili beyin fırtınası oturumları için, tüm fikirlerinizi birbirine bağlamanıza ve kolayca başvurabileceğiniz yol haritaları oluşturmanıza yardımcı olacak bir araca ihtiyacınız olacak.

Bu durumda, daha görsel bir taslak oluşturmak için fikirleri planlamak ve düzenlemek için ClickUp'ın Zihin Haritalarını kullanın. Zihin Haritalarınızı takımınız, müşterileriniz ve diğer kişilerle paylaşarak, herkesin tasarım sürecini ve fikirleri görselleştirmesini veya geri bildirimde bulunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp'ta projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin, mükemmel görsel taslaklar oluşturun

Son olarak, grafik tasarım sürecinin bir sonraki adımına geçmeden önce tasarım fikirlerinizin proje yaratıcı özeti ve araştırmalarınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Adım 4. Bir mood panosu oluşturun

En iyi tasarım fikirlerine karar verdikten sonra, yaratıcı sürecinizin bir sonraki adımı, bunları mood board'a yerleştirmek olmalıdır. Mood board, nihai konseptinizin nasıl görünebileceğine dair kabaca bir fikir veren görsel içeriklerden oluşan bir koleksiyondur.

Aşağıda, belirli bir proje için kullanabileceğiniz çok çeşitli yazı tiplerini ve bunlarla uyumlu görüntü stillerini görselleştirmenize yardımcı olacak bir tipografi mood board örneği verilmiştir.

via Maze

Mood panonuza ekleyebileceğiniz şeyler sadece bunlar değil. Mood panoları, projenizin yönünü belirlemenize yardımcı olduğundan, illüstrasyonlar, açıklayıcı kelimeler veya renk paletleri gibi size yardımcı olacak her şeyi eklemeyi deneyin.

Bir mood board, üzerinde çalışmaya başlamadan önce nihai ürününüzün nasıl görünebileceğini en iyi şekilde görebileceğiniz şeydir. Sonuç olarak, en iyi fikirleri ve atmanız gerekenleri kolayca görebilirsiniz. Ayrıca, daha iyi tasarımlar oluşturmak için birleştirebileceğiniz tasarımları da fark edebilirsiniz.

Bonus: Fikirlerinizi Düzenlemek için 10 Ücretsiz Mood Board Şablonuna göz atın

Farklı grafik tasarımcılar mood board'lara farklı yaklaşımlar sergiler. Bazıları fiziksel mood board'ları tercih ederken, diğerleri dijital mood board'ları tercih eder. Her ikisi de işinizi görecektir. Ancak, uzaktan çalışan bir tasarım takımıyla çalışıyorsanız, dijital mood board'lar daha uygun olacaktır.

Gerekli erişimi sağladığınız sürece, yaratıcı süreç boyunca her yerden diğer yaratıcılarla işbirliği yapabilirsiniz. Dijital mood board'lar için kullanabileceğiniz en iyi kaynaklardan biri ClickUp'ın sanal Beyaz Tahta yazılımıdır.

Beyaz Tahtalar, kullanıcıların kavramları görselleştirmesine, farklı kişiler tarafından oluşturulan birden fazla nesneyi birbirine bağlamasına ve resim, bağlantı ve ClickUp görevleri yüklemesine olanak tanır.

Beyaz Tahta araçları, herhangi bir konsepti takımınızla kolayca görselleştirmenizi sağlar

Siz veya takımınızdaki herhangi biri tasarım sürecinin herhangi bir aşamasında takılırsa, mood panolarına kolayca başvurabilirsiniz. Kısa gereksinimlere ve araştırmanızdan elde ettiğiniz bilgilere sadık kalmayı unutmayın.

Mood board fikirlerini müşterileriniz ve diğer paydaşlarla paylaşarak herkesin aynı sayfada olup olmadığını kontrol edin. Bu önemlidir, çünkü farklı bir vizyonları varsa, çok ileri gitmeden buna uyum sağlayabilirsiniz. Daha sonra süreci tekrarlamak için zaman ve çaba kaybetmeyin.

Adım 5. Eskizleri hazırlayın ve müşteriden geri bildirim alın

Grafik tasarım sürecinizin bu aşamasında, fikirler kelimenin tam anlamıyla duvarda asılıdır. Artık bunları kağıda veya iPad veya bilgisayar gibi dijital cihazlara aktarmanın zamanı geldi.

Hala seçeneklerinizi keşfettiğiniz için mümkün olduğunca çok sayıda taslak eskiz oluşturun. Bu aşamada, her ayrıntıyı iyileştirmeniz veya kaydetmeniz gerekmez. Sadece, hedeflediğiniz genel konsept hakkında fikir edinmek için yeterli ayrıntıları verin.

Böyle bir eskizin mükemmel bir örneği WWF logosu. Eskiz, nihai tasarım kadar ayrıntılı değildir. Bunun yerine, esas olarak Pandaları resmi logo olarak kullanma konseptine odaklanmaktadır.

via Logo Design Love

Eskiz yaparken, tasarımınıza eklemek için daha iyi detaylar veya kullanmak için daha iyi yazı tipleri aklınıza gelebilir. Ancak, eskiz sürecinde size ilham vermek ve rehberlik etmek için mood board'u kullanmayı unutmayın.

Eskizleriniz tamamlandığında, konseptlerinizi gözden geçirin ve müşterilerinize veya yöneticilerinize sunmak için en iyi eskizleri seçin. Örneğin, 20 eskiziniz varsa, en iyi beşini seçin.

Bu beş unsur için ayrıntıları vurgulamaya daha fazla zaman ayırmalısınız. Örneğin, profesyonel bir görünüm elde etmek için grafik tasarım yazılımı kullanarak dijitalleştirilmiş bir maket oluşturun. Chase Bank'ın orijinal logo taslağı, dijitalleştirilmiş sürümü daha prezentabl bir şekilde göstermektedir.

logo Design Love aracılığıyla

Müşteri geri bildirimi, grafik tasarım iş akışının en sinir bozucu aşamalarından biridir, ancak yaratıcı özeti takip edip kaliteli bir ürün geliştirirseniz sorun olmaz. Bu aşamada, müşteri veya yönetim bir grafik tasarım eskizi seçer ve revizyonlar için talimatlar verir.

En beğendiğiniz seçenekleri değerlendirip sunabilir ve nedenlerini açıklayabilirsiniz, ancak bu tasarımları talep eden müşteri veya yönetim olduğu için onların görüş ve geri bildirimlerine de dikkat etmeyi unutmayın. En iyi yol, onlara sizin bakış açınızı ve yaratıcı yönünüzü anlamalarına yardımcı olmaktır. Onların bakış açısını anlamak için belirli sorular sorun ve her tasarımda beğendikleri noktaları belirtmelerini isteyin, böylece revizyonlar için fikirler oluşturabilirsiniz.

İstenen değişiklikler ve yaratıcı yön konusunda herkesin mutabık kalmasının ardından, bir sonraki adım grafik tasarım yazılımınıza geri dönmek ve müşterinin veya yönetimin görüşlerini göz önünde bulundurarak nihai tasarımlar üzerinde çalışmaktır.

Adım 6. Geri bildirimleri dahil edin

Tasarım revizyonları, en iyi grafik tasarımcıların bile geçmesi gereken bir iş akışı aşamasıdır. Hatta, müşteriniz veya yönetiminiz nihai üründen memnun kalana kadar birkaç revizyon turu yapmanız gerekebilir.

Ancak, son tasarımınızı revize etmeniz gereken süreyi azaltmak için her turda birden fazla revizyon yapmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, mükemmel bir grafik tasarım iş akışı süreci, iş arkadaşlarınız ve grafik tasarımcı topluluklarından iç geri bildirim almanızı sağlar.

Bu geri bildirim, sunumdan önce tasarımınızla ilgili bazı sorunları yakalar ve geri bildirim sürecini kısaltır.

Müşterileriniz veya yöneticileriniz tasarımla ilgili geri bildirimlerini verdikten sonra, fikirlerini değiştirmeleri ihtimaline karşı kısa bir süre tanıyın. Daha fazla geri bildirim olması çok normaldir; bu durumda bir veya iki gün bekleyin, onay gönderin ve düzeltmelere devam edin. Bu, tasarımı yeniden yapmak için harcayacağınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Tasarımda revizyon yaparken en önemli şey, müşterilerin veya yönetimin isteklerine aykırı davranmaktan kaçınmaktır. Katılsanız da katılmasanız da, fikir eklemek için artık çok geçtir.

İstediğiniz gerçek tasarıma karar verdiler. Ayarlamalar yapılması gerektiğini düşünüyorsanız, müşterinizin hedefini ve tercihlerini göz önünde bulundurarak önerilerde bulunun.

En önemlisi, son teslim tarihlerine dikkat edin. Tasarım geri bildirimlerini değerlendirin ve gerekirse zaman uzantısı isteyin, böylece yüksek kaliteli bir son ürün sunmak için yeterli zamanınız olur.

7. Adım: Son ürünü sunun

Nihai konseptinizi müşterinin onayına sunmak, grafik tasarım iş akışınızın son adımı ve karar anıdır. Sürecin bu noktasında, gerekli tüm düzeltmeleri yapmış ve başyapıt tasarımınızı sunmaya hazır olmalısınız.

Ancak bunu sunmadan önce şu adımları izleyin:

Tüm teslim edileceklerinizin hazır olduğunu doğrulayın. Özeti kontrol edin ve üretmeniz gereken her şeyin hazır olduğundan emin olun. Nihai çıktınızın özetle ve müşteri veya yönetim geri bildirimleriyle uyumlu olup olmadığını iki kez kontrol edin: Grafik tasarım iş akışının ilk aşamasında, tasarımınızın özetinde belirtilen standartlara uygun olduğundan emin olmak için tasarım özetinize geri dönün. Son çıktının doğru dosya biçiminde olduğundan emin olun. Özeti ve müşteri veya diğer paydaşlarla önceki iletişimlerinizi kontrol edin. Ürününüzün JPG biçiminde olmasını istiyorlarsa, JPG biçiminde olduğundan emin olun. Son çıktınızın düzenlenebilir bir yazılım sürümünü kullanın. Bu, özellikle son sürümde değişiklik yapmak isteyen müşteriler veya yönetim için yararlı olacaktır.

Listenizdeki yukarıdaki öğeleri kontrol ettikten sonra, işinizi sunma zamanı gelmiştir.

Özellikle bir müşteri ile çalışıyorsanız, bitmiş ürünü gönderdikten kısa bir süre sonra, ürününüzün standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek için takip etmek çok önemlidir. Bu, gelecekteki grafik tasarım projelerinde ilk akla gelen kişi olmanızı sağlayacak olumlu iş ilişkileri kurmanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Tasarım İş Akışınızı Yönetmek için Proje Yönetimi Aracı Kullanma

En iyi görselleri oluşturmak için sağlam bir grafik tasarım süreci ve doğru araçlar gereklidir. İşletmeler, potansiyel müşteriler oluşturmak ve hedef kitlelerine mesajlarını iletmek için mükemmel tasarımlara güvenir.

İşinizi yöneten bir grafik tasarımcı veya şirket içi grafik departmanı olsanız da, tasarım projesi yönetimi uygulaması gibi doğru araçlar, belge fikir üretme, mağaza araştırması ve müşteri geri bildirim sürecinin önemini anlama gibi grafik tasarım iş akışındaki kritik adımlarda size yardımcı olur .

Unutmayın, işi doğru yapmak ve başlangıçtan itibaren hazırlıklı olmak sadece zaman kazanmanıza ve tasarım sürecini kısaltmanıza yardımcı olmaz. Aynı zamanda, estetik açıdan hoş ve aynı zamanda en iyi sonuçları veren görseller sunmanıza da yardımcı olur.

İyi şanslar!

Ian Loew, web girişimcisi ve inbound pazarlama uzmanıdır ve Lform Design'ın sahibi ve iş geliştirme müdürüdür.

MGT Design ile Fortune 500 şirketlerine dört yıl boyunca destek verdikten sonra, Ian 2005 yılında Lform Design'ı kurmadan önce serbest kariyerine başladı. İşinin başından uzak olduğunda, Ian arkadaşlarıyla dağ bisikleti sürerken veya ailesiyle vakit geçirirken bulunabilir.