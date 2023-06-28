6 Adımda Web Tasarım İş Akışı Oluşturma (Şablonlarla)

Web tasarımı, tüm çevrimiçi işler için çok önemli bir unsurdur. Kullanıcı dostu, görsel olarak çekici ve bilgilendirici bir web sitesi oluşturmak çok önemlidir. Ancak, özellikle bu alanda yeniyseniz, bir web sitesi tasarlamak zor olabilir.

İşte burada iş akışı devreye girer.

Bu blogda, ş akışının ne olduğunu, web tasarımcıları için neden önemli olduğunu ve verimli bir web tasarım ş akışı oluşturmanıza yardımcı olacak altı basit adımı ele alacağız.

Web Tasarımı Nedir?

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Web tasarımı, web sitelerinin kavramsallaştırılması ve oluşturulması sürecini ifade eder. Sayfa düzeni, içerik üretimi ve görsel öğeler dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri içerir.

Web tasarımı, kullanıcıların bir web sitesiyle nasıl etkileşime gireceğini belirler ve bir web sitesinin genel çekiciliğini ve etkinliğini belirler.

Son yıllarda, interneti bilgiye erişmek için kullananların sayısı arttıkça web tasarımı da giderek daha önemli hale geldi. Mobil cihazların popülerliği, tasarımcıların bu cihazlarla uyumlu web siteleri oluşturmasını da gerekli hale getirdi.

Web Tasarım Ş Akışı Nedir ve Neden Önemlidir?

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İş akışı, tasarımcıların süreçlerini kolaylaştırmasına ve projelerini daha verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur. Tasarımcıların farklı hazırlık ritüelleri olsa da, çoğu genellikle benzer bir planlama süreci izler.

Muhtemelen ne düşündüğünüzü biliyoruz:

"İş akışı mı? Bu biraz katı değil mi? Grafik tasarım yaratıcı olmalı!"

Bu doğru olsa da, web tasarım projeleriyle uğraşırken bir web tasarım iş akışına sahip olmanın hayatınızı ve tüm süreci çok daha kolay hale getirebileceği gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Tanımlanmış bir ş akışına sahip olmanın bazı avantajları şunlardır:

Daha verimli süreç

Ş Akışları, web tasarımcılarının veya web tasarım takımlarının organize ve verimli çalışmasına yardımcı olur. İyi tasarlanmış bir ş akışı, zaman tasarrufu sağlar ve bir tasarım projesini tamamlamak için gerekli tüm adımların izlenmesini garanti eder.

Tutarlılık garantisi

İş akışına sahip olmanın bir başka avantajı da tutarlılığı sağlamasıdır. Bir web sitesi projesinde her çalıştığınızda aynı adımları izleyerek, her zaman tüm temel unsurları kapsadığınızdan ve yüksek kaliteli sonuçlar elde ettiğinizden emin olabilirsiniz.

Geliştirilmiş kalite

Bir iş akışını takip etmek, işinizin kalitesini artırmanıza da yardımcı olur. Takip etmeniz gereken belirli bir oluşturma süreci olduğunda hata yapma olasılığınız azalır.

Optimize edilmiş zaman

Son olarak, bir iş akışına sahip olmak, zamanınızı ve enerjinizi optimize edebileceğiniz anlamına gelir. Bu sayede, daha fazla proje üzerinde çalışabilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

6 Adımda Sorunsuz Bir Web Tasarım Ş Akışı Oluşturma

İş akışı oluşturmak için tek bir çözüm yoktur, ancak çoğu tasarımcının iyi tasarlanmış bir web sitesi oluşturmak için geçirdiği bazı genel aşamalar vardır. Bu adımları anlayarak, size ve işinize en uygun web tasarım iş akışını oluşturabilirsiniz.

1. Sitenizin hedeflerini belirleyin

Herhangi bir strateji için olduğu gibi, etkili bir web tasarım iş akışını yürütmek için planlama aşamasındaki ilk adım, ulaşılması gereken hedefleri tanımlamaktır.

Yeni bir web sitesi tasarlamadan önce, araştırma sürecinin bir parçası olarak kendinize aşağıdaki soruları sormanız gerekir:

Web sitesinin hedef kitlesi kimdir?

Sitenin amacı nedir?

Müşterinin işi ve hedefi nedir?

Site hangi kişilere hitap edecek?

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Bu tasarım fikirlerini not almak ve meslektaşlarınızla işbirliği yapmak, yeni web sitenizin nasıl görünmesini ve hissettirmesini istediğinizi düşünmeye başlamak için harika bir yoldur. Bunu yüz yüze, kağıt üzerinde, telefonla veya hatta paylaşılan bir belge üzerinde yapabilirsiniz.

Nasıl yapacağınız önemli değil, bu soruların yanıtlarını bulmak kritik bir ilk adımdır.

2. Tel kafes oluşturun

Ne oluşturmak istediğiniz konusunda daha iyi bir fikre sahip olduğunuzda, planlama aşamasının bir parçası olan tel kafes kullanarak fikirleri kavramsallaştırmaya başlamak için mükemmel bir pozisyonda olacaksınız.

Bu, kağıt üzerinde de yapılabilir, ancak ClickUp gibi dinamik araçlar kullanıldığında daha etkili ve verimli olur. ClickUp, web sayfası oluşturma sürecini desteklemek ve yönetmek için bir başlangıç noktası ve çerçeve sunan ClickUp Web Sayfaları Oluşturma Şablonu gibi şablonlar sunar.

Bu şablon, web üretiminizi planlamanıza, tasarım ve geliştirme süreçlerini yönetmenize ve web sitesi hedeflerinize doğru ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olacaktır

Wireframe'ler, projenizin olasılıklarını görselleştirmenize ve üzerinde değişiklikler yapmanıza olanak tanıdığından, web tasarım sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır

Bir iş akışı oluştururken, projenizin temel yapısını iskelet taslağı formunda oluşturmaya başlarsınız. Tel kafes, ne tür içerik ve özelliklerin gerekli olduğunu ve bunların birbirine nasıl uyacağını belirlemenize yardımcı olur.

Wireframe tasarlarken dikkate alınması gereken birkaç anahtar husus şunlardır:

Tasarım stili ve düzen

Sayfanızın belirli içeriği dışında, nasıl görünmesi gerekir? Kullanıcılar sayfada nasıl gezinecek? Etkileşimli öğeleri sayfada nasıl konumlandırmak istiyorsunuz ve kullanıcılar bu öğelerle nasıl etkileşime girecek? Bunlar, tel kafesin temelini oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken hususlardır.

Özellikler ve içerik

Wireframe'inizde her site sayfasının kendine özgü özellikleri ve içeriği de dikkate alınmalıdır. Buna karuseller ve formlar, videolar ve sosyal medya gömüler dahil olabilir.

Görseller, herhangi bir web tasarım iş akışının önemli tasarım öğeleridir, bu nedenle oluşturma sürecinde öncelik vermeniz önemlidir. Yüksek kaliteli ve sitenizle alakalı olmaları yetmez, aynı zamanda kullanıcıların ilgisini çekecek şekilde hikayenizi anlatmaya da yardımcı olmalıdırlar.

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Renkler ve tipografi

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Farklı renkler farklı duygular uyandırdığı için siteniz için doğru renk şemasını seçmek çok önemlidir.

Sitenizin genel tonunu belirlemek için marka renklerini entegre ettiğinizden emin olun. Örneğin, bir seyahat şirketi için web sitesi tasarlıyorsanız, macera hissi vermek için daha parlak ve canlı renkler kullanmak isteyebilirsiniz.

Benzer şekilde, tipografi de tasarımın önemli bir unsurudur, ancak birçok tasarımcı bunu göz ardı etme eğilimindedir. Seçtiğiniz yazı tipi, sitenizin genel havasını değiştirebilir, bu nedenle okunaklı, dikkat çekici ve çerçevenizin geri kalanıyla uyumlu bir yazı tipi seçtiğinizden emin olun.

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3. Web sitenizi geliştirin

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Şimdi işin özüne geçelim! Wireframe'inizi hayata geçirip tam işlevselliğe sahip bir web sitesine dönüştürmenin zamanı geldi. Web tasarımcılarının web sitesi geliştirme sürecinin uygulama aşamasında dikkate alması gereken birkaç anahtar husus vardır. Bunlara aşağıda değineceğiz.

Arka uç geliştirme

Sitenizin arka ucu, sitenin doğru şekilde çalışmasını sağlayan kısımdır. Bunu, üzerine her şeyi inşa edeceğiniz iskelet olarak düşünün. Site mimarisini ve işlevselliğini oluşturmak için kodlarla çalışacaksınız.

Kodlama uzmanı olmadığınız için teknik bilginiz yoksa, web sitesi tasarım sürecinin bu adımında teknik özellikler konusunda size yardımcı olacak ve vizyonunuzu hayata geçirecek bir geliştiriciyle çalışmanız muhtemeldir.

Görüntü ve metin ekleyin

Şimdi tel kafesinize geri dönün, web sayfanızın içeriği için hazırladığınız tüm metinleri ve destekleyici materyalleri toplayın ve bunları siteye aktarın.

Buraya, metni bölmek ve sitenize görsel ilgi katmak için resimler, videolar ve diğer medya formlarını ekleyebilirsiniz. ClickUp gibi bir dijital aracın kullanışlı olacağını söylediğimizi hatırlıyor musunuz? İşte bu durumlardan biri.

ClickUp Pano görünümüyle çevik iş akışlarını görselleştirin ve takımınızı daha iyi uyumlaştırmak için panoları duruma, son teslim tarihine, önceliğe ve daha fazlasına göre ayarlayın

Sitenize eklediğiniz tüm içeriği, nereye gittiğini ve web sitesi geliştirmenin hangi aşamasında olduğunu takip etmek çok önemlidir. ClickUp, yinelemeleri önlemenize, tüm içeriğinizin yüksek kalitede olmasını sağlamanıza ve web tasarım sürecini çok daha sorunsuz hale getirmenize yardımcı olur.

SEO ve içerik pazarlamasını göz önünde bulundurun

Web tasarım iş akışının işlevsel ve görsel yönleri çok önemli olmakla birlikte, SEO ve içerik oluşturmayı da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sonuçta, kimse bulamayacaksa sitenize bu kadar çaba sarf etmenin ne anlamı var? SEO veya arama motoru optimizasyonu, sitenizin arama motorlarında üst sıralarda yer alması için optimize etme sürecidir. Bunu, metinlerinizde alakalı anahtar kelimeleri bulmanıza yardımcı olacak SEO araçlarını kullanarak, site yapınızı ve kodunuzu optimize ederek, alakalı iç bağlantılar ekleyerek ve geri bağlantılar oluşturarak yapabilirsiniz.

Tersine, içerik, dikkat çekmek ve potansiyel müşteriler oluşturmak için değerli içerik oluşturmak ve dağıtmakla ilgilidir. İçerik, blog gönderileri, infografikler, teknik belgeler, e-kitaplar veya hatta sadece yararlı makaleler formunda olabilir.

SEO ve içerik pazarlaması, sitenizin doğru kişiler tarafından görülmesi için çok önemlidir, bu nedenle bunları geliştirme sürecinize dahil ettiğinizden emin olun.

4. Kaynak geri bildirimi

Tüm yoğun çalışmanızın ardından, sonunda sitenizi yayınlama zamanı geldi! Ancak bunu yapmadan önce, her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için başkalarından geri bildirim almak ve web sitesinin kalite değerlendirmesini yapmak çok önemlidir

Öncelikle, nihai ürünü müşterinize veya proje yöneticinize onay için sunmanız gerekir. İdeal olarak, bu noktaya kadar yaptığınız işi beğenirler ve hazır olduğunda yayınlamanız için onay verirler. İş arkadaşlarınızdan da geri bildirim istemeyi düşünün.

ClickUp kullanıyorsanız, görevleriniz ve belgelerinizde yorum bırakabilir ve görev ek dosyalarına doğrudan yorum eklemenizi sağlayan Proofing özelliği ile onay sürecini hızlandırabilirsiniz.

ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanarak bir görevden görev ek dosyalarına eklenen tüm yorumları kolayca görüntüleyin

Ekli dosyaların üzerinde çözülmüş ve çözülmemiş yorumların sayısını görünüm

5. Test edin ve tekrarlayın

Projenizi yayınlamadan önce, sitenin önemli yönlerini test ederek oluşturma sürecinin başında belirlediğiniz hedeflerle uyumlu olduklarından emin olmalısınız.

Bunu yapmak için pek çok yol vardır, ancak en alakalı olanlardan bazıları şunlardır:

Teknik ve kullanılabilirlik testleri

Bu testler, sitenizin doğru şekilde çalıştığından ve kullanımı kolay olduğundan emin olmanızı sağlar. Teknik testler, sitenizin hızlı yüklendiğini değerlendirir, sayfaların düzgün çalıştığını garanti eder ve bozuk bağlantı olup olmadığını kontrol eder.

Öte yandan, kullanılabilirlik testleri sitenizin gezinmesi ve anlaşılması kolay olup olmadığına odaklanır. Bu testler, kullanıcı arayüzünü ve akışı test etmeyi, web sitesinin genel tasarımını değerlendirmeyi ve içeriğinizi okunması ve anlaşılması kolay hale getirmeyi içerir.

A/B testi

A/B testi, iki web sayfası sürümünü karşılaştırarak kullanıcı etkileşimini inceler ve hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirler. A/B testi genellikle sitenizin ziyaretçilerinin yarısına bir sürümü, diğer yarısına ise diğer sürümü göstererek yapılır. A/B testi, CTA düğmelerinizdeki metinlerden sitenizin arka plan rengi kadar hemen hemen her şeyi test edebilir.

Huni testi

Huni testi, web sayfalarının karşılaştırılmasını da içerir. Hangi sürümün daha fazla kişinin belirli bir hedefi veya görevi tamamlamasını sağladığını değerlendirir. Bu, haber bültenine kaydolmaktan satın almaya kadar her şey olabilir.

UX testi

UX yazılım testi veya kullanıcı deneyimi testi, kullanıcıların sitenizi kullanmasının ne kadar kolay olduğunu değerlendirir. Bu test genellikle, bir sayfada belirli görevleri tamamlamalarını isteyebileceğiniz hedef kitle ile yapılan anketler ve görüşmeler yoluyla yapılır.

UX testi, tasarımın olası eksiklikleri hakkında kullanıcı geri bildirimi sağlayabilir ve kullanıcıların gezinme tercihleri hakkında bilgi verebilir.

Sonuçlara göre değişiklikler yapın

Kullanıcı testlerini gerçekleştirdikten sonra, sonuçlara göre değişiklikler yapma zamanı gelir.

Bir şey umduğunuz kadar iyi çalışmıyorsa, geri dönüp değişiklik yapmaktan çekinmeyin. Hedef, doğru şekilde çalışan, kullanımı kolay ve kullanıcılarınıza iyi bir deneyim sunan bir siteye sahip olmaktır.

6. Web sitenizi başlatın ve performansını izleyin

envato Elements aracılığıyla

Tebrikler! Yukarıdaki aşamaları geçtiniz ve web tasarım iş akışının son aşamasına geçmeye hazırsınız: web sitesinin lansmanı ve performans izleme.

Başlatma aşaması şunları içerecektir:

Hedefler ve KPI'lar belirleyin

İlk adım, izlenecek hedefler ve KPI'lar (anahtar performans göstergeleri) dahil olmak üzere sitenizin performansını izlemek için bir planınız olduğundan emin olmaktır. Bazı tipik web tasarım KPI'ları arasında web sitesi trafiği, dönüşüm oranı, hemen çıkma oranı ve sitede geçirilen süre bulunur.

ClickUp Hedefleri, projelerinizi takip ederken hedeflerinizi listeleyip izlemenizi sağlar.

Sitenizi yayınlayın

İzlemeyi ayarladıktan sonra, yayınla düğmesine basarak sitenizi yayına alabilirsiniz.

WordPress gibi bir içerik yönetim sistemi (CMS) kullanıyorsanız, bu işlem nispeten basit olmalıdır.

Bir içerik yönetim sistemi kullanmıyorsanız, sitenizin dosyalarını bir web sunucusuna yüklemeniz gerekir. Dosyalar yayınlandıktan sonra, internet bağlantısı olan herkes sitenize erişebilir.

Performansı izleyin ve optimize edin

Lansman sonrasında, performansını izlemek ve her şeyin çalıştığından emin olmak çok önemlidir. Sitenizin hızını, çalışma süresini ve güvenliğini düzenli olarak kontrol etmek ve daha fazla iyileştirme fırsatları aramak hayati önem taşır.

Web Tasarım İş Akışınızı Optimize Edin

Web tasarım projeleriniz için bir iş akışı oluşturmak, başarılı bir web tasarım işi yürütmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu yazıda açıklanan adımları izleyerek ve planlama ve organizasyon için ClickUp gibi araçları kullanarak, her projeyi verimli ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp'ın Web Geliştirme Şablonuna göz atın. Düzenli ve verimli bir web tasarım projesi yürütmek için gerekli tüm süreçleri ve işlevleri içerir. Ücretsiz olarak başlayın ve bir sonraki web tasarım projenizi yönetmenize ve teslim etmenize yardımcı olacak yüzlerce özelliğe ve şablona erişin.

İş akışınızı kurduktan sonra, daha kısa sürede daha fazla iş yapmak için verimlilik ipuçlarını da mutlaka inceleyin. İşlerinizi kontrol altında tutmak, takım üyelerini ve görevleri düzenli hale getirmek ve daha fazlası için ipuçları ve püf noktaları içerir.

Tasarım çalışmalarınızda başarılar!

Misafir Yazar:

Envato takımı