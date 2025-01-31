2025'te Organik Trafiğinizi Artırmak için En İyi 10 SEO Ajansı Yazılımı

Bir yandan müşteri kazanımına, diğer yandan mevcut müşterilerle ilişki yönetimine, bir yandan SEO projelerini ve takımlarını yönetmeye, bir yandan da ajansınızı gelecekte bir üst seviyeye taşımaya mı çalışıyorsunuz?

Etkili bir SEO ajansı işletmek kolay bir görev değildir. Her zamankinden daha fazla SERP özelliği, arama motoru, müşteri beklentisi ve algoritma güncellemesi vardır.

İş hacminin büyüklüğü, en deneyimli SEO uzmanlarını bile gerçekten önemli olan işlerden uzaklaştırabilir. Üstelik, takımınızın boyutu ne olursa olsun, her şeyi manuel olarak yapamazsınız.

Bu nedenle, teknoloji yelpazenizde en iyi SEO ajansı yazılımına ihtiyacınız var. Öyleyse, bilinçli kararlar almanıza ve ajansınızı yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olacak SEO ajansları için en iyi araçları keşfedelim. ?

SEO Ajansı Yazılımı Nedir?

SEO ajansı yazılımı, ajansınızı sorunsuz bir şekilde yönetmenize, arama motoru bilgilerini toplamanıza, takımlar arasında etkili işbirliğini geliştirmenize ve müşterileriniz için SEO projelerini yönetmenize yardımcı olan SEO araçlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Yüksek verimli bir ajans işi büyütmek için çok önemlidir. ?

Bir SEO ajansı yönetmek sadece SEO becerileri veya uzmanlığı ile ilgili değildir. Diğer herhangi bir şirketi yönetmek gibi, takımınızı organize etmeniz, gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapmanız ve ilerlemeyi izlemeniz gerekir.

Aslında, SEO ajansı liderleri ve yöneticilerinin her gün birçok farklı görev üstlenmesi oldukça yaygındır. ?

Denetim, strateji oluşturma, araştırma, yazma, optimizasyon ve iletişim faaliyetlerini hem kendi organizasyonları içinde hem de dış ekipler ve müşterilerle çapraz fonksiyonlar halinde gerçekleştirirler.

Bu nedenle, işi mümkün olduğunca sık otomatikleştirme ve yine de müşterilere insani bir deneyim sunmak için zaman ayırma becerisi çok önemlidir.

SEO ajansı yazılımları bu boşluğu doldurur.

Bu platformlar, SEO ajanslarının iç ve dış çabalarını basitleştirir ve otomatikleştirir.

Diğer bir deyişle, size şunları sağlarlar:

✅ SEO kampanyalarını yönetmek için verimli iş akışları oluşturun

✅ İçerik takvimlerini yönetin

✅ Birden fazla kampanyayı izleyin

✅ Müşterileri satış hunilerinden geçirin

✅ Proje kapsamlarını kontrol edin

✅ Takım işbirliğini geliştirin

…ve daha fazlası.

en İyi 10 SEO Ajansı Yazılımı

Anahtar kelime araştırması ve optimizasyondan raporlama ve proje yönetimine kadar, SEO ajansınızı bir profesyonel gibi yönetmenize yardımcı olacak yazılımları inceleyelim. ?‍?⚡️

1. ClickUp

SEO proje yönetimi için en iyisi

SEO firmanız büyümeye başladığında, takımınız da büyüyecektir. Büyüyen bir SEO takımını ve müşteri tabanını yönetmenin en iyi yolu, etkili proje yönetimidir.

İlk günlerinizde kullandığınız eski ve pahalı SEO araçlarınız olabilir, ancak bunlar hızla büyüyen bir SEO ajansı için en uygun seçenek olmayabilir. Tüm pazarlama girişimlerinizi takip etmek, iş akışınızı kolaylaştırmak ve takımlarınızın uzaktan çalışırken bile birlikte işbirliği yapabilmesini sağlamak için bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

ClickUp tam da bunun için var.

ClickUp, başarılı bir SEO ajansı işletmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunan, gelişmiş ve esnek özelliklerle donatılmış hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.

Peki bu araç SEO ajansları için neden yararlıdır? İşte birkaç neden:

1️⃣ Proje yönetimi: Wiki, SOP, içerik özetleri ve diğer dokümantasyon ihtiyaçları için ClickUp Docs gibi bir dizi proje yönetimi özelliği sunar. Beyin fırtınası ve bağlantı kurma ve SEO stratejisi gibi strateji planlaması için işbirliğine dayalı Beyaz Tahtaları kullanın ve anahtar kelime araştırması, blog, içerik optimizasyonu ve daha fazlası için görevleri yönetmek için Liste görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla özel görünümden birini seçerek projelerinizi görselleştirin.

2️⃣ SEO içerik yönetimi: Takımınızın tek bir yerde toplanarak SEO içeriğini planlamasına, yönetmesine ve izlemesine, ClickUp'ın Takvim görünümünde yayın takviminizi görselleştirmesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır.

3️⃣ Tamamen özelleştirilebilir platform: Platformun tamamı özelleştirilebilir, böylece ClickUp'ı benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve düzenli kalabilirsiniz, özellikle de birden fazla kampanyayı, projeyi ve müşteriyi aynı anda yönetirken ve izlerken.

Bu esneklik, işiniz büyüdükçe tam da ihtiyacınız olan şeydir ve ClickUp'ı çabalarını genişletmek isteyen dijital pazarlama ajansları için en iyi seçim haline getirir. ?

4️⃣ Şablon kütüphanesi: Başlamaya yardıma ihtiyacınız varsa veya sürecinizi yükseltmekle ilgileniyorsanız, ClickUp, sorunsuz bir iş akışı oluşturmak ve ajansınızın operasyonlarını geliştirmek için her kullanım durumu için çeşitli proje yönetimi şablonları sunar.

Örneğin, ClickUp'ın SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu, tek bir görünümden son tarihler atamanıza, tahmini varış zamanlarını ayarlamanıza ve SERP sıralamalarını izlemenize olanak tanırken, ClickUp'ın SEO Proje Yönetimi Şablonu, SEO projelerini baştan sona yönetmenize yardımcı olabilir.

Önemli SEO görevlerinin gözden kaçmamasını sağlamak için, ClickUp'ın SEO Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak, başlık etiketlerinin doğru ayarlandığından emin olmaktan kırık bağlantıları kontrol etmeye kadar, yapılacaklar listenizin üstünde kalabilirsiniz.

SEO, birçok hareketli parçanın ve katkıda bulunan kişinin olmasını gerektirir. ClickUp ile son teslim tarihlerini, durumları, zaman tahminlerini kolayca ayarlayabilir, sıralamalarınızı tek bir yerden takip edebilir ve yönetebilirsiniz

ClickUp'ın SEO Proje Yönetimi Şablonu ile Liste görünümünde SEO görevlerini düzenleyin ve yönetin

En iyi özellikler

Özel görünümler : İşinizi istediğiniz şekilde görselleştirmek için 15'ten fazla özel görünüm, Gömülü görünüm dahil

Görünümü göm : Farklı veri kaynaklarını bir araya getirerek net bir kuşbakışı görünüm elde edin. Örneğin, : Farklı veri kaynaklarını bir araya getirerek net bir kuşbakışı görünüm elde edin. Örneğin, Görünümü göm özelliği ile Google E-Tablolar, Miro beyaz tahtaları veya Google Data Studio içgörülerini doğrudan ClickUp'a aktarabilirsiniz. Bu, takımınızın büyük resmi görmesine ve yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri : Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Özel otomasyon : ClickUp'ta özel otomasyon oluşturun veya önceden oluşturulmuş tarifleri kullanarak manuel ve tekrarlayan görevleri otomatik hale getirin

Özel Alanlar : Önemli bilgilerin her zaman görünür olmasını sağlamak için Özel Alanlar ekleyin

Yinelenen görevler : Aksi takdirde birçok rutin günlük görev için harcadığınız zamandan tasarruf edin. Örneğin, ClickUp'ın : Aksi takdirde birçok rutin günlük görev için harcadığınız zamandan tasarruf edin. Örneğin, ClickUp'ın yinelenen özellikleriyle , Feedly'de SEO güncellemelerini izlemek için günlük bir görev ayarlayabilirsiniz. Veya bir web sitesinin SEO sıralamalarını denetlemek için haftalık bir görev

Görev bağımlılıkları : Görev bağımlılıkları ile belirli görevlerin belirli bir sırayla gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir sayfa henüz yayında değilse, takım üyelerinin üzerinde çalıştıkları diğer sayfalardan bu sayfaya bağlantı vermelerini engelleyebilirsiniz

Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip özel gösterge panelleri : Görevleriniz, ilerlemeniz ve daha fazlası hakkında genel bir bakış elde etmek için ideal gösterge panelinizi oluşturun

Mobil uygulama : ClickUp'a istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin

Entegrasyon özellikleri : ClickUp'ı 1.000'den fazla diğer iş aracına bağlayarak tüm işlerinizi tek bir yerde toplayın ve iş akışınızı kolaylaştırın

ClickUp AI: Anahtar kelime araştırması, içerik optimizasyonu ve daha fazlası için SEO aracı olarak AI'yı kullanın

Sınırlamalar

Geniş özellik aralığına alışmak biraz zaman alabilir

Gösterge panelleri dışa aktarılamaz

Bazı görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Aylık 5 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (5.680+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.540+ yorum)

2. Ahrefs

SEO analizi için en iyisi

Ahrefs ile arama trafiğini artırın ve web sitelerini optimize edin

Ahrefs, rakip denetimleri, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve sıralama izleme gibi kapsamlı bir dizi özellik sunan hepsi bir arada bir arama motoru optimizasyon yazılımıdır.

Yeni ve mevcut web siteleri hakkında büyük miktarda veriyi izlemek ve toplamak için web'i sürekli olarak tarar.

En iyi özellikler

Site Explorer : Bu araç, geri bağlantı analizi, ücretli promosyonlardan gelen trafik ve organik ziyaretler dahil olmak üzere web sitesi performansını tek bir görünümde görüntülemek için üç SEO raporunu entegre eder

Keywords Explorer : Bu anahtar kelime aracı, anahtar kelime önerilerini keşfetmenize, sıralama zorluklarını değerlendirmenize ve getirebilecekleri trafiği tahmin etmenize olanak tanıdığından anahtar kelimeleri belirlemek için mükemmeldir

Site Denetimi : Site Denetimi özelliği, bir web sitesinin sayfa içi SEO'sunu inceleyerek SERP'lerde daha üst sıralarda yer almasını engelleyebilecek sorunları tespit etmenizi sağlar

Görselleştirme : Bu özellik, bir web sitesinin SERP performansını görsel bir biçimde görüntülemenizi sağlar. Ortalama sıralama, ziyaret sayısı ve sıralama dağıtımı gibi metrikleri görüntüleyebilirsiniz

Rakip Araştırması: Müşterilerinizin web sitelerinin SEO ilerlemesini belirli bir dönem boyunca rakiplerine kıyaslayın

Sınırlamalar

Son fiyat değişiklikleri, Ahrefs SEO yazılımını eskisinden daha pahalı hale getirdi

Yerel SEO gibi bazı temel araçlar eksiktir

Anahtar kelime araştırması ve önerileri rakiplerinizden daha iyi ve daha kapsamlı olabilir

Anahtar kelime sıralamaları ve arama hacimleri günlük olarak güncellenmez

Fiyat

Lite : Aylık 83 $

Standart : Aylık 166 $

Gelişmiş : Aylık 333 $

Ajans: Aylık 833 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (480+ yorum)

3. Google Arama Konsolu

Teknik SEO için en iyisi

Google Search Console ile web sitesi performansını ve trafiğini ölçün ve sitenizin varlığını sürdürün (Görsel: Software Advice)

Herhangi bir SEO projesinin ilk adımlarından biri, arama motorlarının müşterinizin web sitesini bulup indeksleyebilmesini sağlamaktır. Bu, temel teknik SEO'nun bir parçasıdır ve iç bağlantılar, meta etiketler ve site haritaları gibi faktörleri içerir.

Ve muhtemelen başlamak için en iyi yeri zaten biliyorsunuzdur: Google Search Console. Google'ın bu ücretsiz SEO yazılımını kullanarak, müşterinizin web sitesinin taranıp taranmadığını veya herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını anlayabilirsiniz.

En iyi özellikler

Performans analizi : Bu özellik, ülkelere, sorgulara ve sayfalara göre trafik dağılımı dahil olmak üzere, sitenizin Google aramalarında nasıl performans gösterdiğine ilişkin değerli veriler sunar

Web sitesi gönderimi : Site haritalarını ve URL'leri gönderin . Ayrıca, Google'ın müşterinizin web sitesinin en güncel genel görünümüne sahip olduğundan emin olmak için indeks kapsamını kontrol edin

E-posta bildirimleri : Google, müşterinizin web sitesinde sorunlar tespit ettiğinde uyarılar alın, böylece sorunları hemen çözebilirsiniz

URL inceleme aracı : Yapılandırılmış veriler, AMP ve video dahil olmak üzere müşterilerinizin sayfaları hakkında kapsamlı tarama ve indekslemeyle ilgili bilgiler edinin

Mobil kullanılabilirlik analizi: Bu raporla, özel analiz verileriyle web sitenizin mobil uyumluluğunu değerlendirebilir ve geliştirebilirsiniz

Sınırlamalar

Arayüz, çok çeşitli fonksiyonlar ve SEO jargonuyla dolu olduğu için yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

Kullanıcıların web sitesi durum raporlarını almak için en az bir gün beklemelerine neden olan gerçek zamanlı bilgi sağlamaz

Veriler 1000 satır ile sınırlıdır. Daha fazla bilgi almak için ücretli eklentilere ihtiyacınız olacaktır

Fiyat

Ücretsiz

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,8 üzerinden 5 (140'tan fazla yorum)

4. Screaming Frog

SEO denetimleri için en iyisi

Screaming Frog, bir SEO site denetim aracı ile geri bağlantıları denetleyin ve web sitelerinden verileri toplayın

Screaming Frog, piyasada bulunan en iyi SEO ajansı yazılımlarından biridir. Web sitesi sayfalarını taramanıza ve teknik ve sayfa içi SEO'yu denetlemenize olanak tanır.

Temel olarak, metin, meta açıklamalar, görseller, alternatif metinler ve SEO için önemli olan diğer tüm öğeleri içeren bir web sitesinin tamamını tarayan ve kataloglayan bir veri çıkarma SEO yazılımıdır.

Ayrıca bilgileri tablo biçiminde düzenleyerek potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz için sunum haline getirir.

En iyi özellikler

Kırık bağlantıları belirleyin : Ölü bağlantılar, web sitesinde kalma süresini, hemen çıkma oranlarını ve alan adı otoritesini etkileyerek : Ölü bağlantılar, web sitesinde kalma süresini, hemen çıkma oranlarını ve alan adı otoritesini etkileyerek SEO'nuzu olumsuz yönde etkileyebilir . Screaming Frog, sitenizi hızlı bir şekilde tarar ve sunucu hatalarını ve ölü bağlantıları (404'leri) algılar

Başlıkları ve meta etiketleri inceleyin : Tarama sırasında başlıkları ve meta açıklamaları değerlendirin ve web sitenizde uzun, ayrıntılı olmayan, eksik veya tekrar tekrar kullanılan örnekleri tespit edin

Yönlendirmeleri kontrol edin : Kalıcı ve kısa süreli yönlendirmeleri tespit edin, yönlendirme döngülerini ve zincirlerini belirleyin veya bir web sitesi geçişi sırasında kontrol edilecek bağlantı kataloğunu aktarın

Sitemap.xml dosyaları oluşturun : XML biçiminde site haritaları ve resim site haritaları oluşturun. Her URL için öncelik, değişiklik sıklığı ve son güncelleme tarihi gibi parametreleri ekleyebilirsiniz

Tekrarlanan metinleri bulun : Başlıklar, meta etiketler veya başlıklar gibi yinelenen içeriklere veya kısmen yinelenen bileşenlere sahip kesin kalıcı bağlantıları bulun ve yetersiz bilgi içeren web sayfalarını keşfedin

Entegrasyonlar: Google Search Console, Google Analytics ve : Google Search Console, Google Analytics ve PageSpeed Insights ile bağlantı kurabilirsiniz. Screaming Frog, web sitesi performansını daha iyi anlamak için tüm sayfalarınızın ziyaretçi ve trafik bilgilerini tarayarak çıkarabilir

Sınırlamalar

Veritabanı büyük olduğunda, tarama işlemi genellikle çok zaman alır, çökebilir veya donabilir

Kullanıcı arayüzü eski moda ve yeni başlayanlar için uygun değil. Yeni kullanıcıları zorlayabilir

Fonksiyonlarını yerine getirmek, bilgileri taramak ve depolamak için geniş depolama alanı gerektirir. Bulut tabanlı alternatifler mevcut değildir

Fiyat

Ücretsiz sürüm: 500 URL'ye kadar tarama için uygundur

Ücretli sürüm: Yıllık 259 $/lisans

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (85+ yorum)

Capterra: 4,9 üzerinden 5 (100'den fazla yorum)

5. Clearscope

SEO içerik özetleri hazırlamak için en iyisi

Clearscope ile içeriğinizi optimize ederek web sitenize trafik çekin

Bildiğiniz gibi, iyi bir SEO için iyi içerik gerekir. Ancak bu tür içerikleri geliştirmek kolay değildir, özellikle de en iyi 10 arama sonucunu analiz ederek neden bu kadar üst sıralarda yer aldıklarını veya neleri daha iyi yapabileceğinizi belirlemek söz konusu olduğunda.

Neyse ki, Clearscope gibi araçlar var. Clearscope, oluşturduğunuz her içeriği optimize etmenizi sağlayan AI tabanlı bir SEO ajansı yazılımıdır.

Anahtar kelime araştırmasından kelime sayısına, taslağınızı özetlemeden son haline getirmeye kadar, içeriğinizin Google arama sonuçlarının ilk 10'unda nasıl göründüğünü görüntülemenize yardımcı olur.

Ayrıca, yazınıza hangi kelimeleri veya kelime öbeklerini eklemeniz gerektiği konusunda önerilerde bulunur.

En iyi özellikler

Anahtar kelime raporu : Bir anahtar kelime girin ve Google'da bu anahtar kelime için en iyi 10 ve sonraki 20 arama sonucunun tam analizini alın

Metin düzenleyici : İçeriğinizi SEO, okunabilirlik, kelime sayısı ve daha fazlasına göre derecelendiren sezgisel bir metin düzenleyici kullanın

Brifing ve özet : Doğru bir başlangıç yapmak ve yazarlar ve diğer ilgili kişilerle beklentileri net bir şekilde paylaşmak için SEO odaklı brifingler ve özetler oluşturun

Entegrasyonlar : Clearscope'u Google Dokümanlar eklentisi, paylaşılan raporlar ve WordPress eklentisi gibi özelliklerle mevcut iş akışınıza kolayca uyarlayabilirsiniz

Arama niyeti analizi: Her bir anahtar kelimenin niyetini anlamak ve içerik planınızı buna göre değiştirmek için yeni anahtar kelimeleri ve bunların arama sonuçlarını keşfedin

Sınırlamalar

Yüksek fiyatlı planlar. En düşük maliyetli plan bile küçük işletmeler için uygun değildir

Kullanıcı arayüzü, aslında sadece bir anahtar kelimeyi kontrol etmek istediğinizde yanlışlıkla bir rapor oluşturmanıza neden olabilir

Fiyat

Essentials: Bir kullanıcı için aylık 170 $

İş: Beş kullanıcı için özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,9 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,9 üzerinden 5 (55+ yorum)

6. BuzzSumo

İçerik zekası için en iyisi

BuzzSumo ile dünya çapında trend olan haberlere anında erişin ve en iyi performans gösteren içeriği keşfedin

Arama motorlarında üst sıralarda yer almanın en iyi yollarından biri, en fazla geri bağlantı ve sosyal sinyal alması muhtemel konuları ve açıları belirlemektir. İşte burada BuzzSumo devreye girer.

Bu araç, müşterinin nişinde zaten ilgi çeken fikirleri kolayca bulmanızı sağladığı için bağlantı oluşturma açısından çok değerlidir.

Ayrıca, müşterinizin veya rakiplerinin mevcut içeriği hakkında, örneğin hangi başlıkların sosyal medyada en çok etkileşim aldığını gibi bilgiler de edinebilirsiniz.

En iyi özellikler

İçerik Keşfi : Bu özellik sayesinde SEO ajansları, müşterilerinin hedef kitlesinde en çok yankı uyandıran konuları ve trendleri bulabilir

İçerik Araştırması : Sosyal medya paylaşımları, trafik ve geri bağlantılar gibi en iyi performans gösteren içerikler hakkında değerli bilgiler edinin

Etkileyicileri Bulun : İçeriğinize bağlantı verme veya sosyal medyada paylaşma olasılığı en yüksek olan niş alandaki en etkili kişileri ve gazetecileri keşfedin

Marka İzleme : Müşteriniz, rakibiniz veya önemli bir etkinlik hakkında web'de ne zaman bahsedildiğini izleyin. Böylece, hedef kitlelerinin ilgisini çekmek veya bir kriz yayılmadan önce yönetmek için fırsatlardan yararlanabilirsiniz : Müşteriniz, rakibiniz veya önemli bir etkinlik hakkında web'de ne zaman bahsedildiğini izleyin. Böylece, hedef kitlelerinin ilgisini çekmek veya bir kriz yayılmadan önce yönetmek için fırsatlardan yararlanabilirsiniz

Rakip İstihbaratı: Müşterilerinizin rakipleri için neyin işe yaradığını izleyin ve içerik oluşturma veya dağıtım stratejilerini çalın ya da yaptıklarını iyileştirin

Sınırlamalar

İhtiyaçlarınıza göre maliyetli olabilir

Arayüz, yeni başlayanlar için kullanımı zor ve karmaşık olabilir

Veriler genellikle beklendiği kadar alakalı değildir ve çok fazla filtreleme gerektirir

Fiyat

Temel : Bir kullanıcı için aylık 95 ABD doları

İçerik Oluşturma : Beş kullanıcı için aylık 199 $

PR & Comms : Beş kullanıcı için aylık 199 dolar

Paket : 10 kullanıcı için aylık 319 $

Enterprise: 30 kullanıcı için aylık 999 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (135+ yorum)

7. Mailshake

Bağlantı kurma için en iyisi

Mailshake ile kişiselleştirilmiş e-postaları büyük ölçekte gönderin ve e-posta erişim kampanyalarını yönetin

Kimse görmeyecekse, muhteşem içerikler oluşturmanın bir anlamı yoktur. İçerikleri geniş bir kitleye ulaştırmak için e-posta erişim ve bağlantı oluşturma aracına ihtiyacınız vardır. Mailshake, SEO içeriklerinizi tanıtmak için kullanabileceğiniz bir soğuk e-posta platformudur.

Mailshake ile otomatik takip e-postaları içeren kişiselleştirilmiş posta birleştirme kampanyaları yürütebilirsiniz. Bunun yanı sıra, telefon görüşmeleri yapabilir ve müşterilerinizin hedef kitlesiyle sosyal medyada etkileşim kurabilirsiniz.

En iyi özellikler

Kişiselleştirilmiş e-posta gönderimi : E-posta adreslerinin yanı sıra, e-postalarınıza insani bir dokunuş katmak için kişilerin ad, web sitesi vb. gibi kişisel bilgilerini de yükleyebilirsiniz

Otomatik takip : Kampanyanız için takip mesajlarını yalnızca bir kez oluşturun ve planlayın, Mailshake yanıt alana kadar sizin adınıza mesajları göndermeye devam eder

Veri analizi : Açılma ve yanıt oranları gibi metrikleri görüntüleyerek tüm e-posta kampanyalarınızın performansını görebilir ve karşılaştırabilirsiniz

Canlı kampanya yönetimi : Bu, kampanyanız devam ederken ayarlarını değiştirerek hataları düzeltebileceğiniz veya iyileştirmeleri anında uygulayabileceğiniz anlamına gelir

Önceden yazılmış şablonlar: Mailshake, çeşitli kullanım durumları için kullanabileceğiniz kapsamlı bir kanıtlanmış mesaj kitaplığına sahiptir

Sınırlamalar

Mevcut sürüm yalnızca G Suite ve Gmail gelen kutularını desteklemektedir

Diğer benzer yazılımlara göre biraz daha pahalıdır

Fiyatlandırma

E-posta Erişimi planı : Aylık 58 $/kullanıcı

Satış Etkileşim planı: Aylık 83 $/kullanıcı

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (99+ yorum)

8. BrightLocal

Yerel SEO için en iyisi

BrightLocal ile sıralamanızı iyileştirin, itibarınızı artırın ve alıntılar oluşturun (Görsel: Software Advice)

Fiziksel mağazaları olan işletmeler için yerel SEO, web'de tanıtım yapmak için oldukça etkili bir yoldur. BrightLocal, müşterinin şirketi için değerli veriler sağlayan hepsi bir arada yerel alıntı ve SEO yazılımıdır.

BrightLocal ile belirli bir alandaki sıralamalar hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edebilir, SEO sorunlarını belirleyebilir ve kişiselleştirilebilir, markalanabilir raporlar ve müşteri erişim portallarından yararlanabilirsiniz.

En iyi özellikler

Reputation Manager : Bu çözüm, birden fazla sitedeki alıcı yorumlarını geliştirmenize, izlemenize ve yanıtlamanıza olanak tanır. Ayrıca, olumlu geri bildirimleri ikna edici sosyal kanıtlara dönüştürmenizi sağlar

Yerel SEO'yu denetleyin : Bu araçla, müşterilerinizin yerel varlığını analiz edebilir ve dikkat edilmesi gereken SEO sorunlarını ve iyileştirme önerilerini belirleyebilirsiniz

Citation Builder : Bu program, müşterilerinizin yerel alıntılarda ve veri toplama platformlarında yer alan listelerini hızlı ve doğru bir şekilde gönderir ve izler

Local Rank Tracker : Yerel web sıralamaları hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edebilir ve bunları iyileştirmenin en etkili yollarını belirleyebilirsiniz

Her şeyi beyaz etiketleyin : Markanızla özelleştirilebilir SEO belgeleriyle yerel SEO uzmanı olarak izlenim bırakın. Her belge, en önemli performans göstergelerini görüntülemek için tamamen kişiselleştirilebilir : Markanızla özelleştirilebilir SEO belgeleriyle yerel SEO uzmanı olarak izlenim bırakın. Her belge, en önemli performans göstergelerini görüntülemek için tamamen kişiselleştirilebilir

Sosyal medya entegrasyonu: Facebook ve Twitter ile üçüncü taraf bağlantıları sayesinde, müşterilerinizin web'deki ilerlemesini izleyebilirsiniz. Örneğin, görünüm, takipçi ve beğeni sayısındaki artışı izleyebilirsiniz. Bu, müşterilerinizin etkileşimi artırmasına ve sosyal sinyalleri güçlendirmesine yardımcı olur

Sınırlamalar

Platform ve analiz sistemi bazen yavaş ve hatalı çalışabilir.

Geniş entegrasyon aralığı, arayüzü biraz zorlayıcı hale getiriyor

Birden fazla bölgeyi ve bunların anahtar kelimelerini tek bir sıralama raporuna dahil edemezsiniz

Fiyat

Tek İşletme : Aylık 24,17 $

Çoklu İş : Aylık 40,83 dolar

SEO Pro: Aylık 65,83 dolar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (190+ yorum)

Capterra: 4,8 üzerinden 5 (230'dan fazla yorum)

9. Zoom

Takım ve müşteri iletişimi için en iyisi

Zoom ile her yerden takımlar ve müşterilerle işbirliği yapın

Rekabete bağlı olarak, başarılı bir SEO stratejisinin sonuçlarının görülmesi aylar hatta yıllar alabilir. Bu nedenle, SEO şirketlerinin ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olması çok önemlidir.

Zoom, ajansınız için güvenilir bir video konferans platformu seçmek için en iyi seçenekler arasındadır.

Zoom, yüksek çözünürlüklü video ve ses özellikleri, telefon çevirici ve Zoom Rooms gibi çeşitli bulut tabanlı video toplantı özellikleri sunar. Zoom ayrıca 60'tan fazla ülkede ücretsiz arama ile sınırsız VOIP sağlar.

En iyi özellikler

Ses transkriptleri : Toplantı tartışmalarının yazılı bir kaydını tutmak isterseniz, Zoom'un Transcribe fonksiyonu konferansınızın seslerini yazılı bir kayda dönüştürebilir ve bunu bir . VTT dosyası olarak kaydedebilir

Sanal arka plan : Yerleşik arka plan koleksiyonundan seçim yapın veya kendi arka plan resimlerinizi kullanarak profesyonel bir izlenim bırakın

Ekran paylaşımı : İki kişilik veya daha büyük takım konferanslarına katılabilir ve ekranınızı yayınlayabilirsiniz. Ayrıca, sunum yapıyorsanız, tüm ekranınızı veya belirli pencereleri gösterme seçeneğiniz vardır

Kayıt : Daha sonra başvurmak üzere toplantıları kaydedebilirsiniz. Kayıtlar yerel olarak veya bulutta kaydedilebilir

Tek oturum açma : Tek oturum açma özelliği ile konferanslara giriş, şirketinizin tüm çalışanları için sorunsuz ve tutarlı bir süreç haline gelir

Beyaz Tahtalar: Zoom, yönetici ve yetkili erişime sahip katılımcıların notlar almasına olanak tanıyan paylaşılabilir bir beyaz tahta sağlar. Bu özellik, grup tartışmaları ve projelerde birlikte çalışmak için mükemmeldir

Sınırlamalar

Mobil uygulama, web uygulaması kadar kullanıcı dostu değildir

Bazen ses ve videoda gecikmeler ve kesintiler olabilir

Biraz eski kullanıcı arayüzü

Fiyat

Temel : Ücretsiz

Pro : Yıllık 149,90 $/kullanıcı

İş : Yıllık 199,90 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (52.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (13.400'den fazla yorum)

10. Proposify

SEO teklifleri oluşturmak için en iyisi

Önceden onaylanmış içeriğe erişin ve Proposify ile güzel teklifler oluşturun

Teklif hazırlamak ve paylaşmak, bir SEO ajansının satış döngüsünün en zahmetli kısımlarından biridir. Proposify bu konuda size yardımcı olabilir. Satış uzmanlarının sözleşmeler, anlaşmalar ve teklifler hazırlamasına, sunmasına, izlemesine ve elektronik olarak imzalamasına olanak tanır.

Bu SEO ajansı yazılımıyla, ş Akışınızı optimize etmek, hızlı etkileşimler gerçekleştirmek, kesin tahminlerde bulunmak ve müşterilerinize sorunsuz bir onay deneyimi sunmak için değerli veriler elde edebilirsiniz.

Sonuç olarak, çalışanlarınız sıkıcı faaliyetlere harcadıkları saatleri tasarruf ederek asıl güçleri olan anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirler.

En iyi özellikler

İçerik Kütüphanesi : Bu platform, hazır örnekler, resimler ve diğer içeriklerden oluşan bir depo sunar. Kullanıcılar, ürün özetlerini, başarı hikayelerini, segmentleri ve görselleri klasörler ve filtreler ile düzenleyerek herkesin kolayca erişebilmesini sağlayabilir

Tasarım Düzenleyici : Bu özellik sayesinde, tekliflerinize ajansınızın kendine özgü marka kimliğini ve tasarımını yansıtabilirsiniz. Yazı tipi seçimlerinden fotoğraflara ve videolara kadar, kimliğiniz tutarlı kalır ve etki yaratmaya hazırdır

Rol Yönetimi : Yalnızca gerekli bilgilere izin vererek, temsilcilerin anlaşmaları daha hızlı hazırlamasına ve pahalı hataların riskini önemli ölçüde azaltmasına olanak tanıyın.

Metrikler : Potansiyel müşterilerin sözleşmelerinizle etkileşimleri hakkında değerli veriler elde edin ve başarılı bir anlaşmayı engelleyen potansiyel engelleri belirleyin. Teklifinizin hangi bölümlerinin en çok ilgi gördüğünü ve hangilerinin daha fazla iyileştirme gerektirebileceğini belirleyin

Bildirimler ve hatırlatıcılar: Teklifiniz daha fazla ilgi gördüğünde gerçek zamanlı bildirimler alın ve bir sonraki adım için en uygun zamanı belirleyin. Ödeme işlemleri, onaylar, görünümler vb. hakkında güncellemeler alabilirsiniz

Sınırlamalar

Belgeleri düzenleme ve kaydetme sırasında sıklıkla sorunlar yaşanır. Arayüz bazen hantal ve titiz gelebilir

Tabloları kopyalayıp yapıştırmak gibi belirli kısımları çoğaltmak zor olabilir

Fiyat

Takım planı : Kullanıcı başına aylık 49 $

İş planı: 10 kullanıcı için aylık 590 $'dan başlar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (260'dan fazla yorum)

Arama motoru optimizasyonu (SEO), aynı anda birden fazla müşteriyle çalışıyorsanız çok zaman alıcı ve yönetilmesi zor olabilir.

Ancak iyi haber şu ki, yukarıdaki seçeneklerden dilediğinizi seçebilir ve takımınız için en uygun SEO ajansı yazılımını kullanabilirsiniz.

Bu araçları kullanarak iş akışınızı kolaylaştırın, ilerlemenizi izleyin ve sektördeki en son en iyi uygulamalardan haberdar olun, böylece müşterilerinize daha iyi sonuçlar sunun ve ajansınızı büyütün.

Tüm müşteri ve iç projelerinizi tek bir yerden yönetmek için bir çözüm arıyorsanız, ClickUp size bu ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

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Misafir Yazar:

Hitesh Sahni, pazarlama danışmanı, metin yazarı ve B2B/SaaS alanında markalar için ödüllü içerik pazarlama, SEO ve PPC ajansı Smemark'ın kurucusudur.