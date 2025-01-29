iOS Proje Yönetimi Uygulamaları: Akıcı Ş Akışları için En İyi 10 Çözüm

Proje yönetimi, aynı anda bir düzine topu havada tutmaya benzer. Sihirli yetenekleriniz yoksa, görevleri koordine etmek, programları takip etmek ve takımları tek başına yönetmek gerçekten zor bir iştir. 🤹

Neyse ki, bunu tek başına yapmak zorunda değilsiniz — proje yönetimi uygulamaları projenizin tüm hareketli parçalarını planlamanıza, izlemenize ve düzenlemenize yardımcı olarak projenizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

IOS cihazlarla uyumlu bir proje yönetimi uygulaması arıyorsanız, keşfe çıkalım! Size en iyi 10 iOS proje yönetimi uygulamasını tanıtmak ve bunların artılarını, eksilerini ve fiyatlarını açıklamak için buradayız. Hadi başlayalım!

IOS Proje Yönetimi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir proje yönetimi uygulaması seçerken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Basit arayüz: Uygulama, kolay gezinme için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır Görev yönetimi: Uygulama, görev oluşturma, atama ve izlemeyi desteklemeli ve son teslim tarihleri, hatırlatıcılar, öncelikler ve bağımlılıklar ayarlamanıza izin vermelidir İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı işbirliği yapmanıza ve Slack ve e-posta gibi mesajlaşma ve iletişim araçlarıyla entegrasyon sağlamasına izin vermelidir Proje görselleştirme: Uygulamanın, Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi ilerlemeyi planlamak ve izlemek için Uygulamanın, Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi ilerlemeyi planlamak ve izlemek için proje görselleştirme araçlarına sahip olduğundan emin olun Entegrasyon özellikleri: Uygulamanın, takımı tarafından kullanılan takvim, CRM ve geliştirme araçları gibi diğer araçlarla entegre olup olmadığını kontrol edin Özelleştirme: Uygulama, özel alanlar, etiketler ve proje şablonları aracılığıyla özel iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir olmalıdır Ölçeklenebilirlik: Uygulama, işiniz büyüdükçe daha büyük ve daha karmaşık projeleri yönetebilmelidir

Takımınız için Uygulayabileceğiniz En İyi 10 iOS Proje Yönetimi Yazılımı Uygulaması

Çabalarınızı kolaylaştıracak iOS için en iyi proje yönetimi uygulamalarını bulmak için her yeri aradık. 💪

İş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını size anlatacağız. Hadi başlayalım!

ClickUp'ı kullanarak 15'ten fazla görünüm, önceden tasarlanmış şablonlar ve çok sayıda işbirliği özelliği ile projelerinizi verimli bir şekilde yönetin

İşbirliğini ve çok adımlı iş akışlarını çocuk oyuncağı haline getiren iOS uyumlu proje yönetimi yazılımı ClickUp ile tanışın.

Uyarlanabilir Proje Hiyerarşisi çerçevesi, en karmaşık projeleri bile yönetilebilir görevler ve alt görevler halinde düzenler. Ayrıca, takımların Pano, Gantt ve Liste gibi 15'ten fazla proje görünümü arasında tek bir platformda geçiş yapmasına olanak tanır. 🎯

Özelleştirilebilir zengin özellikler, takımların fikirlerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmelerine ve anahtar dönüm noktalarına odaklanan proje yol haritaları oluşturmalarına olanak tanır. Hızlı ve verimli bir başlangıç için çok sayıda proje yönetimi şablonundan yararlanın ve durumları özelleştirerek takımınızın her proje aşaması hakkında bilgilendirilmesini sağlayın.

ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonunu kullanarak kullanışlı panolar ve listeler aracılığıyla birden fazla projeyi denetleyin

Yönettiğiniz birden fazla projeye ilişkin kısa bir genel bakış mı arıyorsunuz? ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu'nu kullanın! Kapsam, Bütçe Durumu ve Proje Derecelendirmesi gibi Özel Alanları, en önemli verileri göstermenize yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm çalışma alanınız hakkında kapsamlı bilgiler edinin. Agile proje yönetimi ve ürün geliştirme için mükemmeldir, kritik verilerin 360° görünümünü sunar ve daha iyi karar vermeyi sağlar. Özelleştirilebilir bileşenlerle, kişiler, Sprint'ler, projeler ve görevler hakkında önemli bilgilere erişebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde genel ilerlemeyi izleyerek veya kategorilere ayırarak takımlarınızın işlerini bir bakışta görün

Aşağıdakilerde size yardımcı olan ClickUp AI ile proje yönetiminizi ve yürütme hızınızı artırın:

Proje taslakları oluşturun

Belge taslakları oluşturun

Toplantı notları özetleri oluşturun

Forster gerçek zamanlı işbirliği herhangi bir göreve veya belgeye yorum ekleyerek. Yorumlar içinde eylem öğeleri atayabilir, gerçek zamanlı sohbet edebilir, ek dosyaları paylaşabilir ve kapsamlı bildirimlerle bilgilendirilebilirsiniz.

iOS cihazlar için ClickUp'ı edinin ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda ve hatta Apple Watch'larda sorunsuz performansını deneyimleyin, hareket halindeyken verimliliğinizi korumak hiç bu kadar kolay olmamıştı! 🏃

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş dizi özellikleri, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir

AI fonksiyonlarını kullanmak için ücretli bir plana geçmeniz gerekir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Casual. PM

Casual. PM, sadece Casual olarak da bilinen, özel görev organizasyonu için basit bir görsel proje ve süreç yönetim aracıdır. Projenizin 360° görünümünü ve akışını net bir şekilde anlamanızı sağlar. 🌊

Canvas özelliğini kullanarak sıfırdan iş akışları oluşturun, görevler ekleyin ve bunlar arasında bağımlılıklar oluşturun. İşiniz tekrarlanabilir süreçlere dayalıysa, Casual. PM, oluşturduğunuz her iş akışını kolayca kopyalayıp yeniden başlatabileceğiniz için size zaman kazandıracaktır.

Ayrıca, bir projeye takım üyeleri ekleyerek görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve iş akışı içindeki ilerlemeyi izleyebilirsiniz. iOS uygulaması, görsel görevlerin ve devam eden tüm projelerinizin gösterge paneli görünümünü bile sunar.

Casual. PM'nin en iyi özellikleri

Proje yönetimi şablonları

360° proje görünümü

Dropbox, Google Drive ve Google Takvim gibi araçlarla entegre olur

Proje klonlama

Görsel görev planlama ve izleme

Gündelik. PM sınırlamaları

Arayüz bazı kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

Daha fazla entegrasyon seçeneğinden yararlanabilir

Casual. PM fiyatlandırması

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 10 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 25 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Casual. PM puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (10'dan az yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

3. MeisterTask

MeisterTask, tüm iOS cihazlarda sorunsuz çalışan bir görev ve proje yönetimi uygulamasıdır. Takımınızla işbirliği yapmanızı ve birden fazla kullanışlı görünüm aracılığıyla projeleri izlemenizi sağlar.

Kanban proje panolarını kullanarak iş akışlarınızı dijitalleştirin ve görevlerin ilerleyişini şeffaf bir şekilde görün. Bildirimlere, projelere ve yaklaşan görevlere hızlıca göz atabileceğiniz özelleştirilebilir bir arayüz için gösterge paneli görünümünü açın.

MeisterTask'ın Gantt Zaman Çizelgesi özelliği ile proje yöneticileri verimliliği artırabilir ve takımın uyumunu sağlayabilir. Takvim görünümünde görevleri atayın ve planlayın, böylece darboğazları kolayca belirleyin ve son teslim tarihlerine uyun. Ayrıca, zaman kazanmak için yinelenen görevleri otomatikleştirebilirsiniz. ⏳

MeisterTask, iPhone veya iPad'inizdeki hatırlatıcılar ve bildirimlerle sizi güncel tutar ve hatta çevrimdışı çalışmayı destekler. Bir dahaki sefere çevrimiçi olduğunuzda, tüm işleriniz en son durumuna senkronize edilir.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Görev otomasyonları

Proje ve görev yönetimi için şablonlar

Çevrimdışı iş

Birden fazla proje görünümü

Zaman takibi

MeisterTask sınırlamaları

Bir ş Akışı takvimi eklemek faydalı olabilir

Mobil bildirimler bazen güvenilir olmayabilir

MeisterTask fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6,50 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

MeisterTask puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

4. TeamWeek

TeamWeek (veya Toggl Plan), kullanıcı dostu sürükle ve bırak zaman çizelgeleri sayesinde görsel yol haritaları ve proje programları oluşturmanıza olanak tanır. Beklenmedik engeller ortaya çıktığında veya planlar değiştiğinde, kolayca hızlı ayarlamalar yapabilirsiniz.

Ş Akışınıza dosya ekleri, tahminler ve geri bildirim yorumları gibi ayrıntılar ekleyin ve bunları tek bir yerde düzenleyin. Ayrıca, e-posta ve uygulama içi güncellemeler sayesinde görevlerinizi ve planlarınızı asla gözden kaçırmayacaksınız. 📢

Daha geniş bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Zoom'u küçültün ve önümüzdeki ay, çeyrek veya yıl için proje planınızı ve takım kapasitenizi görün. Böylece, olası zorlukları önceden tespit edebilir ve bunlarla doğrudan başa çıkabilirsiniz.

TeamWeek'in en iyi özellikleri

Müşterilerle paylaşılabilen zaman çizelgeleri

Özelleştirilebilir görev kartları

Sürükle ve bırak arayüzü

Son teslim tarihlerini izlemek için renk kodlu dönüm noktaları

Uygulama içi bildirimler

TeamWeek sınırlamaları

Yazılımı öğrenmek zaman alır

Sınırlı mobil işlevler

TeamWeek fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 13,35 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

TeamWeek puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

5. Nifty

Nifty, proje planlama, takım iletişimi ve otomatik ilerleme raporlaması için tasarlanmış bir çalışma alanıdır. Üst düzey stratejik planlama ile günlük işbirliği yönetimi arasında ideal dengeyi sağlar. 🤝

Ana hedefleriniz için görsel bir zaman çizelgesi oluşturun ve görevler tamamlandıkça ilerleme güncellemelerini otomatikleştirerek takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayın. Dönüm noktalarını izleme konusunda Nifty, gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle sizi bilgilendirir.

Uygulama, Kanban, Liste, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Yüzme Şeridi gibi çeşitli görünümler ile günlük işlerinizi düzenlemenize, önceliklendirmenize ve izlemenize olanak tanır.

Takımınız, yerleşik sohbet ve tek tıklamayla video görüşmeleri ile fikirleri kolayca paylaşabilir ve gerçek zamanlı geri bildirim toplayabilir. Ayrıca, proje belgeleri, notlar ve wiki'ler oluşturabilir ve bunları iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

En iyi özellikler

Zoom, Slack ve Google Dokümanlar gibi araçlarla entegre olur

Ş Akışı otomasyonları

Otomatik ilerleme raporları

Kolay hedef yönetimi

Birden fazla proje görünümü

Kullanışlı sınırlamalar

Bazı kullanıcılar arayüzü biraz karmaşık bulabilir

Etiketleme fonksiyonu daha esnek olabilir

Uygun fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

6. Trello

Trello, Kanban panolarının kralı! Bu görsel proje yönetimi aracı, işlerinizi organize etme ve takip etme şeklinizi kökünden değiştiren etkileşimli bir pano gibidir.

Trello'daki görevler, Kartlar olarak bilinen dijital yapışkan notlardır. Basit bir sürükle ve bırak işlemiyle, sanal bir pano üzerindeki öğeler gibi bunları zahmetsizce yeniden düzenleyebilirsiniz. 📌

Trello'nun kod gerektirmeyen otomasyon asistanı, tekrarlanan görevlerin gözden kaçmamasını sağlayan kurallar, düğmeler ve komutlar oluşturmanıza olanak tanır. Hatta yinelenen süreçleri tanımlayabilir ve tek tıklamayla otomasyon çözümleri önerebilir.

Görevleri izlemek için Trello'nun klasik pano görünümünü, son teslim tarihlerini izlemek için takvimi, zamanlamayı planlamak için zaman çizelgesini, verileri tablo halinde görmek için tabloyu veya konum tabanlı görevler için haritaları kullanın.

Trello'nun en iyi özellikleri

100'den fazla proje yönetimi şablonu

Kodsuz otomasyon asistanı

Sürükle ve bırak Kanban panoları

Kolayca oluşturulabilen görev listeleri

Yorumlar aracılığıyla işbirliği

Trello sınırlamaları

Daha fazla yerleşik rapor ve analitik özelliği gerekir

En fazla beş kişinin dahil olduğu küçük görevler için en uygun

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)

7. Jira

Atlassian'ın Jira'sı, Agile takımları için en üst düzey destek sistemidir, verimliliklerini artırır ve projelerde işbirliğini geliştirir.

Jira'nın Scrum panoları, büyük sprintleri yönetilebilir görevlere ayırarak takımınızın sonuçları ışık hızında sunmasına yardımcı olur. Etkileşimli zaman çizelgesi, iş öğelerini düzenlemenize, epik eklemenize, sürüm programları ayarlamanıza ve bağımlılıkları izlemenize olanak tanıyan bir tuval gibidir.

Görevleri kolayca takip edin ve bir takım olarak görevleri oluşturarak, güncelleyerek, düzenleyerek, izleyerek ve analiz ederek işbirliği yapın. Kullanıma hazır raporlar ve gösterge panellerinden yararlanarak karar vermeyi basitleştirin. 🔮

Zamandan tasarruf etmek ve iş akışlarınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, Jira, yazılım geliştirmeden pazarlamaya ve ürün yönetimine kadar farklı takımlar, departmanlar ve kategorileri kapsayan şablonlar sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Sorunsuz görev işbirliği

360° proje genel bakışı için gösterge panelleri

3.000'den fazla uygulama entegrasyonu

Scrum panoları ve proje zaman çizelgeleri

Kapsamlı raporlama

Jira sınırlamaları

Yeni başlayanlar platformu kullanmak için eğitim almaları gerekebilir

Daha fazla gösterge paneli özelleştirme seçeneği yararlı olabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz : 10 kullanıcıya kadar

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,15 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (13.000+ yorum)

8. Basecamp

Basecamp, verimli ve kullanıcı dostu bir proje yönetimi yazılımıdır. Tüm takımınızın zahmetsizce proje görevlerini depolayabileceği, üzerinde işbirliği yapabileceği, tartışabileceği ve teslim edebileceği sanal bir merkez gibidir.

Tüm ödevlerinizi, projelerinizi ve programlarınızı tek bir sayfada düzenli bir şekilde gösterge panelinde tutarak organize olun ve iş hayatınızı kolaylaştırın. Projelerinizin başından sonuna kadar genel bir bakış için Lineup görünümünü kullanın.

Yapılacaklar listeleri ile görevleri kolayca takip edin. Bir proje yöneticisi olarak, istediğiniz kadar liste oluşturma, görevleri atama ve zamanında bildirimlerle son teslim tarihlerini takip etme seçeneğine sahip olmak harika bir şeydir. 🔔

Mesaj panosunu, belirli bir konuyla ilgili tüm konuşmalarınızın tek bir sayfada derlendiği dijital bir toplantı odası olarak kullanın. Hızlı cevaplara ihtiyacınız varsa veya acil sorularınız varsa, gerçek zamanlı grup sohbeti tam size göre.

En iyi yanı ne mi? Her proje için sınırsız alan ile tüm belgelerinizi, dosyalarınızı ve resimlerinizi düzenli bir şekilde saklayabilir ve kolayca erişebilirsiniz.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı mesajlaşma

Proje yönetimi uygulamasında birden fazla görünüm

Figma, Dropbox, Airtable vb. ile bulut dosya desteği.

Sınırsız veri depolama

Basecamp sınırlamaları

Video konferans, kullanışlı bir ek özellik olabilir

Diğer araçlarla entegrasyonlar sınırlı olabilir

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp : Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamo Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

9. QuickPlan

QuickPlan, iOS cihazlarda projeleri, planları ve hedefleri organize etmek ve kontrol etmek söz konusu olduğunda kolaylık ve verimliliği ön plana çıkarır. Bu uygulama, minimum çaba ve öğrenme ile en etkili planlama deneyimini sunmak için tasarlanmıştır.

Uygulama, görevleri yönetmek için üç görünüm sunar: bir taslak, bir Gantt grafiği ve bir denetleyici görünümü. Görevleri gruplar ve alt projeler halinde kolayca düzenleyin, grup çerçevelerinde görüntüleyin ve birden fazla görevi aynı anda taşıyın. Ayrıca görev çubuğu rengi, görev simgesi, kişi ve URL alanları gibi ek görev alanları da sunar.

Öne çıkan özelliği olan Doğal Hareketler ile, görev ekleme, düzenleme ve taşıma gibi yaygın eylemleri basit dokunma hareketleriyle gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, klavye kısayollarını kullanarak parmaklarınızı klavyeden kaldırmadan eylemleri gerçekleştirebilir ve sorunsuz bir iş akışı sağlayabilirsiniz. ⌨️

QuickPlan, proje paylaşımını da basitleştirir. Dosyaları iOS Dosyalar uygulamasından içe aktarın veya iOS Açma özelliğini kullanarak dosyaları Dropbox ve iCloud Drive gibi diğer üçüncü taraf uygulamalara kopyalayın.

QuickPlan'ın en iyi özellikleri

Kolay görev yönetimi için dokunma hareketleri

iOS klavye kısayolları

Kolay proje paylaşımı

Farklı görünümlerde projeleri yönetmek daha kolay

Önceden tanımlanmış hızlı listeler

QuickPlan sınırlamaları

Kullanıcı desteği daha iyi olabilir

QuickPlan fiyatlandırması

Tek seferlik satın alma: 49,99 $

QuickPlan puanları ve yorumları

App Store: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

10. Öncelik Matrisi

Appfluence'ın Öncelik Matrisi, öncelikleri, görevleri ve projeleri yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik sağlar. 4 kadranlı çerçeve ile çok sayıda projeyi ve yüzlerce görevi kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Görevlerinizi simgeler ve yıldızlar kullanarak görsel olarak kategorilere ayırın, böylece görevleri hızlıca belirleyin ve önceliklendirin. Ayrıca, görevleri işbirliği yapanlara göre filtreleyerek, herhangi bir anda kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görebilirsiniz. Bir görevi asla kaybetmemek için etiketler, filtreler, sıralama ve arama gibi özelliklerden yararlanın. 🧐

Priority Matrix, takımları ve proje durumlarını etkili bir şekilde izlemek için günlük, haftalık veya belirli bir zamana göre anlık raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Kapsamlı performans değerlendirmeleri için, her takım üyesi için kolayca bireysel raporlar oluşturabilirsiniz.

Öncelik Matrisinin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak dosya paylaşımı

Office 365, Outlook 365 ve Microsoft Teams ile entegre

Uygulama içi sohbet

Anında raporlama

Çoklu filtreleme seçenekleri

Öncelik Matris sınırlamaları

Masaüstü uygulaması, bu listedeki diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla hantal olabilir

Projeleri yönetmek için daha fazla görev otomasyonu kullanabilir

Öncelik Matris fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

PM for Office 365 : Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Öncelik Matris değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

IOS için En İyi Proje Yönetimi Uygulamalarını Kullanarak Daha Az Çaba ile Daha Fazlasını Başarın

Sunulan birinci sınıf proje yönetimi uygulamalarıyla takımınızın verimliliğini artırın. İşyerindeki kaosa veda edin ve kolay iletişim, kolay görev izleme ve hızlı rapor oluşturma özelliklerinin keyfini çıkarın.

Tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin! 1.000'den fazla şablon, 15'ten fazla görünüm, görev otomasyonları, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri ve AI desteği ile projenizin başarılı bir şekilde yürütülmesi artık çok kolay. 🙌