iOS Proje Yönetimi Uygulamaları: Akıcı Ş Akışları için En İyi 10 Çözüm

Proje yönetimi, aynı anda bir düzine topu havada tutmaya benzer. Sihirli yetenekleriniz yoksa, görevleri koordine etmek, programları takip etmek ve takımları tek başına yönetmek gerçekten zor bir iştir. 🤹
Neyse ki, bunu tek başına yapmak zorunda değilsiniz — proje yönetimi uygulamaları projenizin tüm hareketli parçalarını planlamanıza, izlemenize ve düzenlemenize yardımcı olarak projenizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.
IOS cihazlarla uyumlu bir proje yönetimi uygulaması arıyorsanız, keşfe çıkalım! Size en iyi 10 iOS proje yönetimi uygulamasını tanıtmak ve bunların artılarını, eksilerini ve fiyatlarını açıklamak için buradayız. Hadi başlayalım!
IOS Proje Yönetimi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bir proje yönetimi uygulaması seçerken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:
- Basit arayüz: Uygulama, kolay gezinme için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır
- Görev yönetimi: Uygulama, görev oluşturma, atama ve izlemeyi desteklemeli ve son teslim tarihleri, hatırlatıcılar, öncelikler ve bağımlılıklar ayarlamanıza izin vermelidir
- İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı işbirliği yapmanıza ve Slack ve e-posta gibi mesajlaşma ve iletişim araçlarıyla entegrasyon sağlamasına izin vermelidir
- Proje görselleştirme: Uygulamanın, Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi ilerlemeyi planlamak ve izlemek için proje görselleştirme araçlarına sahip olduğundan emin olun
- Entegrasyon özellikleri: Uygulamanın, takımı tarafından kullanılan takvim, CRM ve geliştirme araçları gibi diğer araçlarla entegre olup olmadığını kontrol edin
- Özelleştirme: Uygulama, özel alanlar, etiketler ve proje şablonları aracılığıyla özel iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir olmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Uygulama, işiniz büyüdükçe daha büyük ve daha karmaşık projeleri yönetebilmelidir
Takımınız için Uygulayabileceğiniz En İyi 10 iOS Proje Yönetimi Yazılımı Uygulaması
Çabalarınızı kolaylaştıracak iOS için en iyi proje yönetimi uygulamalarını bulmak için her yeri aradık. 💪
İş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını size anlatacağız. Hadi başlayalım!
1. ClickUp
İşbirliğini ve çok adımlı iş akışlarını çocuk oyuncağı haline getiren iOS uyumlu proje yönetimi yazılımı ClickUp ile tanışın.
Uyarlanabilir Proje Hiyerarşisi çerçevesi, en karmaşık projeleri bile yönetilebilir görevler ve alt görevler halinde düzenler. Ayrıca, takımların Pano, Gantt ve Liste gibi 15'ten fazla proje görünümü arasında tek bir platformda geçiş yapmasına olanak tanır. 🎯
Özelleştirilebilir zengin özellikler, takımların fikirlerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmelerine ve anahtar dönüm noktalarına odaklanan proje yol haritaları oluşturmalarına olanak tanır. Hızlı ve verimli bir başlangıç için çok sayıda proje yönetimi şablonundan yararlanın ve durumları özelleştirerek takımınızın her proje aşaması hakkında bilgilendirilmesini sağlayın.
Yönettiğiniz birden fazla projeye ilişkin kısa bir genel bakış mı arıyorsunuz? ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu'nu kullanın! Kapsam, Bütçe Durumu ve Proje Derecelendirmesi gibi Özel Alanları, en önemli verileri göstermenize yardımcı olur.
ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm çalışma alanınız hakkında kapsamlı bilgiler edinin. Agile proje yönetimi ve ürün geliştirme için mükemmeldir, kritik verilerin 360° görünümünü sunar ve daha iyi karar vermeyi sağlar. Özelleştirilebilir bileşenlerle, kişiler, Sprint'ler, projeler ve görevler hakkında önemli bilgilere erişebilirsiniz.
Aşağıdakilerde size yardımcı olan ClickUp AI ile proje yönetiminizi ve yürütme hızınızı artırın:
- Proje taslakları oluşturun
- Belge taslakları oluşturun
- Toplantı notları özetleri oluşturun
Forster gerçek zamanlı işbirliği herhangi bir göreve veya belgeye yorum ekleyerek. Yorumlar içinde eylem öğeleri atayabilir, gerçek zamanlı sohbet edebilir, ek dosyaları paylaşabilir ve kapsamlı bildirimlerle bilgilendirilebilirsiniz.
iOS cihazlar için ClickUp'ı edinin ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda ve hatta Apple Watch'larda sorunsuz performansını deneyimleyin, hareket halindeyken verimliliğinizi korumak hiç bu kadar kolay olmamıştı! 🏃
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ile basit görsel işbirliği
- İş yönetimi için zaman takibi bileşenleri ve raporları
- Hatırlatıcılar ve bildirimler
- Özel Durumlar ve proje Dönüm Noktaları ile anlık ilerleme güncellemeleri
- Sezgisel hedef izleme özellikleri
- Kolay görev öncelik ayarları
- Görevlere kuşbakışı genel bakış için proje gösterge panelleri
- Yerel AI yazma asistanı
- Rutin görevleri kolaylaştırmak için otomasyonlar
- Slack, Google Drive, Figma ve Loom gibi 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar
ClickUp sınırlamaları
- Geniş dizi özellikleri, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir
- AI fonksiyonlarını kullanmak için ücretli bir plana geçmeniz gerekir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Casual. PM
Casual. PM, sadece Casual olarak da bilinen, özel görev organizasyonu için basit bir görsel proje ve süreç yönetim aracıdır. Projenizin 360° görünümünü ve akışını net bir şekilde anlamanızı sağlar. 🌊
Canvas özelliğini kullanarak sıfırdan iş akışları oluşturun, görevler ekleyin ve bunlar arasında bağımlılıklar oluşturun. İşiniz tekrarlanabilir süreçlere dayalıysa, Casual. PM, oluşturduğunuz her iş akışını kolayca kopyalayıp yeniden başlatabileceğiniz için size zaman kazandıracaktır.
Ayrıca, bir projeye takım üyeleri ekleyerek görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve iş akışı içindeki ilerlemeyi izleyebilirsiniz. iOS uygulaması, görsel görevlerin ve devam eden tüm projelerinizin gösterge paneli görünümünü bile sunar.
Casual. PM'nin en iyi özellikleri
- Proje yönetimi şablonları
- 360° proje görünümü
- Dropbox, Google Drive ve Google Takvim gibi araçlarla entegre olur
- Proje klonlama
- Görsel görev planlama ve izleme
Gündelik. PM sınırlamaları
- Arayüz bazı kullanıcılar için çok karmaşık olabilir
- Daha fazla entegrasyon seçeneğinden yararlanabilir
Casual. PM fiyatlandırması
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Casual. PM puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (10'dan az yorum)
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
3. MeisterTask
MeisterTask, tüm iOS cihazlarda sorunsuz çalışan bir görev ve proje yönetimi uygulamasıdır. Takımınızla işbirliği yapmanızı ve birden fazla kullanışlı görünüm aracılığıyla projeleri izlemenizi sağlar.
Kanban proje panolarını kullanarak iş akışlarınızı dijitalleştirin ve görevlerin ilerleyişini şeffaf bir şekilde görün. Bildirimlere, projelere ve yaklaşan görevlere hızlıca göz atabileceğiniz özelleştirilebilir bir arayüz için gösterge paneli görünümünü açın.
MeisterTask'ın Gantt Zaman Çizelgesi özelliği ile proje yöneticileri verimliliği artırabilir ve takımın uyumunu sağlayabilir. Takvim görünümünde görevleri atayın ve planlayın, böylece darboğazları kolayca belirleyin ve son teslim tarihlerine uyun. Ayrıca, zaman kazanmak için yinelenen görevleri otomatikleştirebilirsiniz. ⏳
MeisterTask, iPhone veya iPad'inizdeki hatırlatıcılar ve bildirimlerle sizi güncel tutar ve hatta çevrimdışı çalışmayı destekler. Bir dahaki sefere çevrimiçi olduğunuzda, tüm işleriniz en son durumuna senkronize edilir.
MeisterTask'ın en iyi özellikleri
- Görev otomasyonları
- Proje ve görev yönetimi için şablonlar
- Çevrimdışı iş
- Birden fazla proje görünümü
- Zaman takibi
MeisterTask sınırlamaları
- Bir ş Akışı takvimi eklemek faydalı olabilir
- Mobil bildirimler bazen güvenilir olmayabilir
MeisterTask fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6,50 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
4. TeamWeek
TeamWeek (veya Toggl Plan), kullanıcı dostu sürükle ve bırak zaman çizelgeleri sayesinde görsel yol haritaları ve proje programları oluşturmanıza olanak tanır. Beklenmedik engeller ortaya çıktığında veya planlar değiştiğinde, kolayca hızlı ayarlamalar yapabilirsiniz.
Ş Akışınıza dosya ekleri, tahminler ve geri bildirim yorumları gibi ayrıntılar ekleyin ve bunları tek bir yerde düzenleyin. Ayrıca, e-posta ve uygulama içi güncellemeler sayesinde görevlerinizi ve planlarınızı asla gözden kaçırmayacaksınız. 📢
Daha geniş bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Zoom'u küçültün ve önümüzdeki ay, çeyrek veya yıl için proje planınızı ve takım kapasitenizi görün. Böylece, olası zorlukları önceden tespit edebilir ve bunlarla doğrudan başa çıkabilirsiniz.
TeamWeek'in en iyi özellikleri
- Müşterilerle paylaşılabilen zaman çizelgeleri
- Özelleştirilebilir görev kartları
- Sürükle ve bırak arayüzü
- Son teslim tarihlerini izlemek için renk kodlu dönüm noktaları
- Uygulama içi bildirimler
TeamWeek sınırlamaları
- Yazılımı öğrenmek zaman alır
- Sınırlı mobil işlevler
TeamWeek fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 13,35 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
TeamWeek puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
5. Nifty
Nifty, proje planlama, takım iletişimi ve otomatik ilerleme raporlaması için tasarlanmış bir çalışma alanıdır. Üst düzey stratejik planlama ile günlük işbirliği yönetimi arasında ideal dengeyi sağlar. 🤝
Ana hedefleriniz için görsel bir zaman çizelgesi oluşturun ve görevler tamamlandıkça ilerleme güncellemelerini otomatikleştirerek takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayın. Dönüm noktalarını izleme konusunda Nifty, gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle sizi bilgilendirir.
Uygulama, Kanban, Liste, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Yüzme Şeridi gibi çeşitli görünümler ile günlük işlerinizi düzenlemenize, önceliklendirmenize ve izlemenize olanak tanır.
Takımınız, yerleşik sohbet ve tek tıklamayla video görüşmeleri ile fikirleri kolayca paylaşabilir ve gerçek zamanlı geri bildirim toplayabilir. Ayrıca, proje belgeleri, notlar ve wiki'ler oluşturabilir ve bunları iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
En iyi özellikler
- Zoom, Slack ve Google Dokümanlar gibi araçlarla entegre olur
- Ş Akışı otomasyonları
- Otomatik ilerleme raporları
- Kolay hedef yönetimi
- Birden fazla proje görünümü
Kullanışlı sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar arayüzü biraz karmaşık bulabilir
- Etiketleme fonksiyonu daha esnek olabilir
Uygun fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
6. Trello
Trello, Kanban panolarının kralı! Bu görsel proje yönetimi aracı, işlerinizi organize etme ve takip etme şeklinizi kökünden değiştiren etkileşimli bir pano gibidir.
Trello'daki görevler, Kartlar olarak bilinen dijital yapışkan notlardır. Basit bir sürükle ve bırak işlemiyle, sanal bir pano üzerindeki öğeler gibi bunları zahmetsizce yeniden düzenleyebilirsiniz. 📌
Trello'nun kod gerektirmeyen otomasyon asistanı, tekrarlanan görevlerin gözden kaçmamasını sağlayan kurallar, düğmeler ve komutlar oluşturmanıza olanak tanır. Hatta yinelenen süreçleri tanımlayabilir ve tek tıklamayla otomasyon çözümleri önerebilir.
Görevleri izlemek için Trello'nun klasik pano görünümünü, son teslim tarihlerini izlemek için takvimi, zamanlamayı planlamak için zaman çizelgesini, verileri tablo halinde görmek için tabloyu veya konum tabanlı görevler için haritaları kullanın.
Trello'nun en iyi özellikleri
- 100'den fazla proje yönetimi şablonu
- Kodsuz otomasyon asistanı
- Sürükle ve bırak Kanban panoları
- Kolayca oluşturulabilen görev listeleri
- Yorumlar aracılığıyla işbirliği
Trello sınırlamaları
- Daha fazla yerleşik rapor ve analitik özelliği gerekir
- En fazla beş kişinin dahil olduğu küçük görevler için en uygun
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)
7. Jira
Atlassian'ın Jira'sı, Agile takımları için en üst düzey destek sistemidir, verimliliklerini artırır ve projelerde işbirliğini geliştirir.
Jira'nın Scrum panoları, büyük sprintleri yönetilebilir görevlere ayırarak takımınızın sonuçları ışık hızında sunmasına yardımcı olur. Etkileşimli zaman çizelgesi, iş öğelerini düzenlemenize, epik eklemenize, sürüm programları ayarlamanıza ve bağımlılıkları izlemenize olanak tanıyan bir tuval gibidir.
Görevleri kolayca takip edin ve bir takım olarak görevleri oluşturarak, güncelleyerek, düzenleyerek, izleyerek ve analiz ederek işbirliği yapın. Kullanıma hazır raporlar ve gösterge panellerinden yararlanarak karar vermeyi basitleştirin. 🔮
Zamandan tasarruf etmek ve iş akışlarınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, Jira, yazılım geliştirmeden pazarlamaya ve ürün yönetimine kadar farklı takımlar, departmanlar ve kategorileri kapsayan şablonlar sunar.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Sorunsuz görev işbirliği
- 360° proje genel bakışı için gösterge panelleri
- 3.000'den fazla uygulama entegrasyonu
- Scrum panoları ve proje zaman çizelgeleri
- Kapsamlı raporlama
Jira sınırlamaları
- Yeni başlayanlar platformu kullanmak için eğitim almaları gerekebilir
- Daha fazla gösterge paneli özelleştirme seçeneği yararlı olabilir
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Jira derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (13.000+ yorum)
8. Basecamp
Basecamp, verimli ve kullanıcı dostu bir proje yönetimi yazılımıdır. Tüm takımınızın zahmetsizce proje görevlerini depolayabileceği, üzerinde işbirliği yapabileceği, tartışabileceği ve teslim edebileceği sanal bir merkez gibidir.
Tüm ödevlerinizi, projelerinizi ve programlarınızı tek bir sayfada düzenli bir şekilde gösterge panelinde tutarak organize olun ve iş hayatınızı kolaylaştırın. Projelerinizin başından sonuna kadar genel bir bakış için Lineup görünümünü kullanın.
Yapılacaklar listeleri ile görevleri kolayca takip edin. Bir proje yöneticisi olarak, istediğiniz kadar liste oluşturma, görevleri atama ve zamanında bildirimlerle son teslim tarihlerini takip etme seçeneğine sahip olmak harika bir şeydir. 🔔
Mesaj panosunu, belirli bir konuyla ilgili tüm konuşmalarınızın tek bir sayfada derlendiği dijital bir toplantı odası olarak kullanın. Hızlı cevaplara ihtiyacınız varsa veya acil sorularınız varsa, gerçek zamanlı grup sohbeti tam size göre.
En iyi yanı ne mi? Her proje için sınırsız alan ile tüm belgelerinizi, dosyalarınızı ve resimlerinizi düzenli bir şekilde saklayabilir ve kolayca erişebilirsiniz.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı mesajlaşma
- Proje yönetimi uygulamasında birden fazla görünüm
- Figma, Dropbox, Airtable vb. ile bulut dosya desteği.
- Sınırsız veri depolama
Basecamp sınırlamaları
- Video konferans, kullanışlı bir ek özellik olabilir
- Diğer araçlarla entegrasyonlar sınırlı olabilir
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Basecamo Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
9. QuickPlan
QuickPlan, iOS cihazlarda projeleri, planları ve hedefleri organize etmek ve kontrol etmek söz konusu olduğunda kolaylık ve verimliliği ön plana çıkarır. Bu uygulama, minimum çaba ve öğrenme ile en etkili planlama deneyimini sunmak için tasarlanmıştır.
Uygulama, görevleri yönetmek için üç görünüm sunar: bir taslak, bir Gantt grafiği ve bir denetleyici görünümü. Görevleri gruplar ve alt projeler halinde kolayca düzenleyin, grup çerçevelerinde görüntüleyin ve birden fazla görevi aynı anda taşıyın. Ayrıca görev çubuğu rengi, görev simgesi, kişi ve URL alanları gibi ek görev alanları da sunar.
Öne çıkan özelliği olan Doğal Hareketler ile, görev ekleme, düzenleme ve taşıma gibi yaygın eylemleri basit dokunma hareketleriyle gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, klavye kısayollarını kullanarak parmaklarınızı klavyeden kaldırmadan eylemleri gerçekleştirebilir ve sorunsuz bir iş akışı sağlayabilirsiniz. ⌨️
QuickPlan, proje paylaşımını da basitleştirir. Dosyaları iOS Dosyalar uygulamasından içe aktarın veya iOS Açma özelliğini kullanarak dosyaları Dropbox ve iCloud Drive gibi diğer üçüncü taraf uygulamalara kopyalayın.
QuickPlan'ın en iyi özellikleri
- Kolay görev yönetimi için dokunma hareketleri
- iOS klavye kısayolları
- Kolay proje paylaşımı
- Farklı görünümlerde projeleri yönetmek daha kolay
- Önceden tanımlanmış hızlı listeler
QuickPlan sınırlamaları
- Kullanıcı desteği daha iyi olabilir
QuickPlan fiyatlandırması
- Tek seferlik satın alma: 49,99 $
QuickPlan puanları ve yorumları
- App Store: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
10. Öncelik Matrisi
Appfluence'ın Öncelik Matrisi, öncelikleri, görevleri ve projeleri yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik sağlar. 4 kadranlı çerçeve ile çok sayıda projeyi ve yüzlerce görevi kolaylıkla izleyebilirsiniz.
Görevlerinizi simgeler ve yıldızlar kullanarak görsel olarak kategorilere ayırın, böylece görevleri hızlıca belirleyin ve önceliklendirin. Ayrıca, görevleri işbirliği yapanlara göre filtreleyerek, herhangi bir anda kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görebilirsiniz. Bir görevi asla kaybetmemek için etiketler, filtreler, sıralama ve arama gibi özelliklerden yararlanın. 🧐
Priority Matrix, takımları ve proje durumlarını etkili bir şekilde izlemek için günlük, haftalık veya belirli bir zamana göre anlık raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Kapsamlı performans değerlendirmeleri için, her takım üyesi için kolayca bireysel raporlar oluşturabilirsiniz.
Öncelik Matrisinin en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak dosya paylaşımı
- Office 365, Outlook 365 ve Microsoft Teams ile entegre
- Uygulama içi sohbet
- Anında raporlama
- Çoklu filtreleme seçenekleri
Öncelik Matris sınırlamaları
- Masaüstü uygulaması, bu listedeki diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla hantal olabilir
- Projeleri yönetmek için daha fazla görev otomasyonu kullanabilir
Öncelik Matris fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 $
- PM for Office 365: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Öncelik Matris değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)
IOS için En İyi Proje Yönetimi Uygulamalarını Kullanarak Daha Az Çaba ile Daha Fazlasını Başarın
Sunulan birinci sınıf proje yönetimi uygulamalarıyla takımınızın verimliliğini artırın. İşyerindeki kaosa veda edin ve kolay iletişim, kolay görev izleme ve hızlı rapor oluşturma özelliklerinin keyfini çıkarın.
Tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin! 1.000'den fazla şablon, 15'ten fazla görünüm, görev otomasyonları, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri ve AI desteği ile projenizin başarılı bir şekilde yürütülmesi artık çok kolay. 🙌