IOS için En İyi Verimlilik Uygulamaları: iPhone ve iPad

Verimlilik uygulamaları, insanların odaklanmasına ve günlük faaliyetlerinde daha fazlasını başarmasına yardımcı olur. Ancak, App Store'da bulunan yüzlerce iPhone ve iPad verimlilik uygulaması arasından uygun bir uygulama bulmak zordur.

IOS cihazlar için en iyi iPhone verimlilik uygulamaları

1. ClickUp

ClickUp'a herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda erişin

ClickUp, her takımın projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işleri tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Proje yönetimi uygulamalarına yeni başlayan veya deneyimli bir kullanıcı olsanız da, ClickUp'ın özelleştirme özellikleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her takımın boyutuna uyarlanabilir.

Çoğu proje yönetimi aracından daha fazla işlevsel seviyeye sahip renkli ve düzenli bir kullanıcı arayüzünde özellikler sunar. Ayrıca, not alma uygulamalarından kurtulabilir ve not alma, dosya paylaşımı ve takımlarınız arasında işbirliği için Belge özelliğine güvenebilirsiniz.

Yeni sürümlerde sürekli eklenen çok sayıda Chrome uzantısı, birçok iPhone ve iPad verimlilik uygulamasını gereksiz kılar.

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

2. Trello

trello aracılığıyla

Trello, takım projelerinden serbest çalışanlar için kişisel iş akışlarına kadar neredeyse her şeyi organize etmek için kullanılabilir. Daha iyi Trello alternatifleri olabilir, ancak nispeten kullanımı kolay bir proje yönetimi aracı arıyorsanız bu uygulama iyi bir seçimdir. Kanban panoları, Gantt grafikleri ve scrum panoları gibi hantal görselleştirme araçlarının aksine pratik ve anlaşılması kolaydır.

Uygulama, karmaşık proje stratejilerinden basit günlük iş akışlarına kadar her şeyi halledebilir.

Fiyat: Trello ücretsiz bir uygulamadır

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3. Things

via Things

Things, hoş bir kullanıcı arayüzüne ve güzel iPhone bileşenlerine sahip bir görev yöneticisi uygulamasıdır. Uygulama, analog planlama sistemlerinin en iyi özelliklerini seçer ve bunları güçlü bir dijital düzenleyiciye dönüştürür. Things 3, işbirliği fonksiyonlarının ve kapsamlı izleme özelliklerinin eksikliği nedeniyle proje yönetimi aracı olarak değil, günlük planlayıcı olarak daha iyidir.

Fiyat: 9,99 $

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4. TickTick

tickTick aracılığıyla

TickTick, küçük işletmenizin faaliyetlerini takip etmenizi sağlayan, kullanımı kolay bir görev yöneticisidir. Kanban panosu ve takvim bileşeni gibi birkaç proje yönetimi özelliği içerir, ancak tam özellikli alternatifler kadar güçlü değildir. Tekrarlanan etkinlikleri planlayabilir ve renk kodlamasını kullanarak daha düzenli olabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz, uygulama içi satın alımlar için aylık 2,00 $ ve yıllık 27,99 $ premium abonelik ücreti

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5. Fantastical

fantastical aracılığıyla

Fantastical, zamanını en verimli şekilde kullanmak isteyen kullanıcılar için bir dizi zamanlama uygulaması sunar. Uygulamanın en harika özelliklerinden biri, kullanım kolaylığı ve takvimin harici uygulamalarla senkronizasyon yeteneğidir. Örneğin, İlginç Takvim özelliği, Futbol Ligi'ndeki favori takımınızın maç programlarını canlı olarak görüntüleyebilir.

Fiyat: Fantiscal, temel özelliklere sahip ücretsiz bir plan ve aylık 4,99 $ veya yıllık 39,99 $ ücretli premium sürüm sunmaktadır

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6. Todoist

todoist aracılığıyla

Todoist, iş ve kişisel hayatınızı düzenlemek için ihtiyacınız olan neredeyse her şeyi içeren pratik bir görev yönetimi uygulamasıdır. Zoho, Dropbox, Jira ve Zendesk gibi popüler uygulamalarla entegre olarak, verilerinize sorunsuz bir şekilde bağlanıp erişmenizi sağlar. Ayrıca, internette araştırma yaparken web makalelerini ve bağlantıları görece kolaylıkla yapılacaklar listenize ekleyebilirsiniz.

Ancak görevleriniz çok fazla izleme ve mikro planlama içeriyorsa, ClickUp bu özelliklere sahip olmadığı için Todoist'in mükemmel bir alternatifi olacaktır.

Fiyat: Todoist ücretsiz bir uygulamadır, ancak profesyonel özellikler aylık 3,99 $ veya yıllık 35,99 $ karşılığında açılabilir

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7. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, aynı anda 500'den fazla katılımcıyla toplantılar planlayıp düzenlemenizi sağlayan güçlü bir video konferans aracıdır. Ayrıca, dosya paylaşmanıza, sunum sırasında ekranınızı yansıtmanıza ve uygulama içinde katılımcılarla sohbet etmenize olanak tanır. Sohbet sırasında gönderilen görüntüleri ve dosyaları kaydedebilir ve canlı transkripsiyon özelliği ile toplantı notlarınızı alabilirsiniz.

Fiyat: Zoom, gelişmiş kullanım için ek kredi satın alma seçeneği ile ücretsiz bir uygulama olarak mevcuttur

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8. Verimli – Alışkanlık Takipçisi

Productive Habit Tracker, hedef odaklı, alışkanlık geliştirme uygulamasıdır. Tanımlanmış zaman çizelgeleriyle yönetilebilir rutinlere bölerek iyi alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı olur. Kullanıcılar, doğru yolda olup olmadığınızı gösteren bir istatistik sekmesi ile zamana veya konuma göre görev hatırlatıcıları ayarlayabilir.

Productive, dikkatinizi dağıtacak unsurların sınırlı olduğu basit bir kullanıcı arayüzünde özelleştirilebilir ön ayarlarla birlikte gelir.

Fiyat: Uygulama ücretsiz bir planla kullanılabilir. Ancak, aylık 3,99 $'dan yıllık 39,99 $'a kadar değişen premium yükseltmeler mevcuttur

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9. Habitify

habitify aracılığıyla

Habitify, kalıcı alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı olan popüler bir izleme uygulamasıdır. Şık bileşenlerle birlikte gelir ve fitness aktivitelerinizi takip etmek için Apple Health uygulamasıyla entegre olur. Alışkanlık izleyici, spor salonuna gitmek, diyete başlamak veya hatta kötü bir rutini bırakmak gibi hayatınızda olumlu değişiklikler yapmak için ihtiyacınız olan desteği sağlar.

Görev yöneticileri, genellikle günün daha önemli faaliyetlerine odaklandıkları için alışkanlık geliştirmeye yeterince önem vermezler.

Fiyat: Habitify, aylık 4,99 $'dan başlayan ve ömür boyu üyelik için 64,99 $'a kadar uzanan ondan fazla abonelik planı sunmaktadır

Habitify'ı indirin

10. PCalc

pCalc aracılığıyla

PCalc, programcılar, mühendisler, finans uzmanları, bilim adamları ve öğrenciler için yerleşik fonksiyonlara sahip, zengin özellikli bir hesap makinesidir. Uygulama, normal bir hesap makinesinde bulamayacağınız bazı güçlü özellikler içerir. Kopyala ve yapıştır işlevi, RPN modu, özelleştirilebilir temalar ve düşünceli klavye düzeni, hesap makinesini kullanmanın keyfini artırır.

Basit ekranın altında, sağa kaydırma ve aşağı kaydırma fonksiyonları, açılır menüler ve 3D dokunma modeli gibi daha etkileşimli özellikler gizlidir.

Fiyat: 9,99 $

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11. Yoink

yoink aracılığıyla

Yoink, farklı kaynaklardan fikirleri seçip düzenlemenizi sağlayan bir pano yardımcı uygulamasıdır. Kullanımı kolay sürükle ve bırak işleviyle öğeleri toplayabilir, paylaşabilir veya indirebilirsiniz. Ayrıca uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Uygulama, öğeleri toplamak için merkezi bir depolama noktası sağlar ve iOS cihazlarınızda kullanılabilmeleri için senkronize eder.

Fiyat: Mükemmel işlevselliğine rağmen, uygulama oldukça hafiftir ve AppStore'da 5,99 $'lık tek seferlik bir ücret karşılığında satın alınabilir

Yoink'i indirin

12. Yapıştır

yapıştır ile

Paste, Apple'ın yerleşik Evrensel Pano'dan daha fazlasını sunan bir pano yöneticisidir. Her iki uygulama da iOS cihazlarınız arasında öğeleri kopyalayıp yapıştırmanıza izin verirken, Paste'in sihirli özelliği önceki klipleri geri alabilmenizi sağlamasıdır. Panonun geçmişini saklar, düzenler ve kırpma geçmişinde arama yapmanıza yardımcı olacak akıllı filtreleme özelliği sunar.

Fiyat: Paste for iOS ücretsiz bir uygulamadır, ancak işlevselliğini iMac'e genişletmek isterseniz premium aboneliği satın alabilirsiniz

Yapıştır'ı indirin

13. OmniFocus

omniFocus aracılığıyla

Omnifocus, yoğun bir hayatı yönetmenize yardımcı olacak güçlü özelliklerle doludur. Güçlü organizasyon ve önceliklendirme özellikleri sayesinde iPhone ve iPad verimlilik uygulaması olarak daha çekicidir. Uygulama işbirliğini desteklemez ve yalnızca iOS platformunda çalışır.

Fiyat: Aylık abonelik 9,99 $ ve yıllık abonelik 99,99 $ olan Onifocus, kendi kategorisindeki birçok uygulamadan daha pahalıdır

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14. Özgürlük

via Freedom

Freedom, iOS cihazlar için inanılmaz derecede kolay kullanımlı bir web sitesi engelleyicidir. Freedom uygulaması, sosyal ağları ve oyun uygulamalarını engellemenin yanı sıra ekstra bir avantaj da sunar. Çocuklarınızın cihazlarında internet erişimini kısıtlamak için kullanılabilir. Ancak, ortalamanın üzerinde teknoloji bilgisine sahip çocuklar uygulamayı atlatabileceğinden, bu özelliğin biraz ayarlanması gerekir.

Fiyat: Uygulamanın aylık abonelik ücreti 8,99 $, yıllık abonelik ücreti ise 39,99 $'dır

Freedom'u indirin

15. RescueTime

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, cihazlarınızda zamanınızı nasıl geçirdiğinizi raporlayarak verimliliğinizi artırmanızı sağlar. Kurulumu kolaydır ve arka planda sessizce çalışır, kullandığınız uygulamalara ve bunlarda ne kadar zaman geçirdiğinize dikkat eder. Günlük verimliliğinizi çok dikkat dağıtıcıdan çok verimliye kadar beş ölçekli bir derecelendirme ile gözlemler.

RescueTime, Instagram gibi sosyal ağlar bile iş için kullanılabileceğinden, uygulamaları siteyi nasıl kullandığınıza göre sınıflandırmanıza olanak tanır.

Fiyat: Ücretsiz (premium fonksiyonların kilidini 11,99 $/ay veya 77,99 $/yıl karşılığında açın)

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16. Saatlik Zaman Takibi

hours Zaman Takibi aracılığıyla

Hours Zaman Takibi uygulaması, tipik bir iş gününde saatlerinizi nasıl geçirdiğinizi görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, görevler arasında sürekli geçiş yapıyorsanız, zamanlayıcıların bir listesini tutabilirsiniz ve saatlik ücretlendirme yapıyorsanız, yeni faturalandırma özelliği müşteri faturalandırmasını basitleştirir. Hours, zaman çizelgesi raporları sunar ve kullanımı kolay bir gösterge panelinden birden fazla takımı yönetmeyi kolaylaştırır.

Fiyat: Ücretsiz, uygulama içi satın alımlar 7,99 $'dan başlar

Saat Zaman Takibi'ni indirin

17. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, bulut erişimi, çoklu cihaz senkronizasyonu ve güçlü bir arama aracı gibi düşünceli özelliklerle harika bir not alma deneyimi sunar. İleri düzey kullanıcılar için, birden fazla takım üyesinin dosya paylaşabileceği ve sesli klipler, fotoğraflar, notlar ve hatırlatıcılar kullanarak işbirliği yapabileceği bir proje yönetimi aracı olarak da kullanılabilir.

Premium sürümler belge tarama, gelişmiş bulut depolama ve binlerce üçüncü taraf uygulama ile entegrasyonlar sunar. Ancak, tüm istenen özelliklere sahip daha uygun fiyatlı alternatifler varken, ücretli sürümlerin yüksek maliyetleri biraz haksız görünüyor.

Fiyat: Evernote, ücretsiz bir plan ve aylık 7,99 $'dan başlayan premium alternatifler sunar

Evernote'u indirin

notion aracılığıyla

Notion, not alma ve görev yönetimi için hibrit bir çalışma alanı sağlar. ClickUp gibi alternatiflerde bulabileceğiniz daha gelişmiş özelliklerden yoksun olduğu için proje fonksiyonları biraz yetersiz kalır. Uygulama, serbest çalışanlar veya küçük bir takımda çalışanlar için yine de çok iş yapar.

Basit kullanıcı arayüzü, not alma ve yapılacaklar listeleri arasında kolayca gezinmenizi sağlar.

Fiyat: Ücretsiz sürüm tüm özelliklere sahiptir, ancak takım fonksiyonlarını kullanmak için premium sürüme yükseltmeniz tavsiye edilir

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19. Bear

bear aracılığıyla

Bear uygulaması, içeriğinizi düzenlemenizi sağlayan kullanımı kolay bir kenar çubuğu ile birinci sınıf bir not alma deneyimi sunar. Markdown düzenleyici, deneme gibi metin yoğun işleri destekler ve metninize satır içi resimler de ekleyebilirsiniz. Evernote'a mükemmel bir düşük maliyetli alternatiftir ve yazma deneyiminizi iyileştiren benzersiz temalar ve tipografi özelleştirmeleri ile birlikte gelir.

Fiyat: Bear uygulaması ücretsizdir, ancak aylık 1,49 $'dan başlayan fiyatlarla premium özellikler için uygulama içi satın alımlar sunar

Bear'ı indirin

20. Goodnotes

goodnotes aracılığıyla

GoodNotes, not alma uygulamalarının başlangıcından bu yana nasıl geliştiğinin mükemmel bir örneğidir. Uygulamanın arayüzü, geleneksel defterlerden birkaç fikir almıştır. Kullanıcıların mobil cihaz yerine kitap kullanıyormuş gibi hissetmelerini sağlar. Kullanıcılar kağıt boyutlarını, kağıt türlerini, kalemleri ve fosforlu kalemleri özelleştirebilir.

Uygulama ses kaydı, PDF ve fotoğraf içe aktarmayı destekler.

Fiyat: Ücretsiz bir sürüm mevcuttur ve tam sürüm 7,99 $ karşılığında açılabilir

Goodnotes'u indirin

21. Scanbot

app Store üzerinden

Tarama uygulamaları o kadar iyi hale geldi ki, birçok ofiste geleneksel tarayıcıların yerini alıyor. Scanbot, PDF tarayıcı ve QR okuyucuyu bir araya getirerek kişisel kullanım ve iş uygulamaları için uygun güçlü bir araç sunar. Sezgisel bir kullanıcı arayüzü, OCR metin tanıma ve iCloud, Dropbox ve Evernote gibi popüler uygulamalar aracılığıyla bulut uyumluluğu ile birlikte gelir.

Uygulamayı yükledikten sonra, kullanıcılar iPhone'larından belge fakslamak için 0,99 $ ile 22,99 $ arasında değişen krediler satın alabilirler.

Fiyat: Uygulama, 99,99 $'lık tek seferlik bir ücret karşılığında kullanılabilir

Scanbot'u indirin

22. Gladys

app Store üzerinden

Gladys, her türlü içeriği merkezi bir konuma sürükleyip bırakmanıza olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir dosyalama uygulamasıdır. Uygulama, harika bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve depolanan küçük görseller, depolama penceresinde düzgün bir şekilde açılır. Dahası, Glady's, süper verimli klasör sistemi sayesinde dosyaları kolayca geri getirmenizi sağlar.

Fiyat: Uygulama içi satın alımlarla ücretsiz

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23. Annotable

via Annotable

İşiniz, açıklama gerektiren görüntülerin paylaşımını içeriyorsa, doğru uygulama burada. Annotable, bir resmin belirli kısımlarını vurgulamak, düzenlemek veya büyütmek için kullanılabilen işaretleme araçları sunar. Pikselleştirme özelliği, paylaşılan görüntünün bazı kısımlarını gizler ve e-posta ekran görüntülerini paylaşıyorsanız, akıllı küçültme aracını kullanarak bazı metin bölümlerini karartabilirsiniz.

Fiyat: Gelişmiş açıklama araçları için uygulama içi satın alımlarla birlikte ücretsiz

Annotable'ı indirin

24. Açılış

app Store üzerinden

Opener çok kullanışlı bir araçtır ve birçok kullanıcı genellikle onsuz nasıl hayatta kaldıklarını açıklamakta zorlanır. İdeal olarak, bir YouTube videosuna yönlendiren bir bağlantı YouTube uygulamasında açılmalıdır, ancak bu birçok iOS kullanıcısı için hiçbir zaman böyle olmamıştır. Uygulama, web bağlantılarına dokunduğunda kullanıcıları yerel uygulamalarda açmak yerine kötü geliştirilmiş mobil web sitelerine yönlendiren durumlarda kullanışlı bir çözüm sunar.

Opener ayrıca, bir bağlantıyı web tarayıcısında kaydetmeyi, kopyalamayı veya açmayı seçmenize olanak tanıyan bir uzantı da sağlar.

Fiyat: Uygulama 1,99 $ karşılığında indirilebilir

Açıcıyı indirin

25. Textexpander

textexpander aracılığıyla

E-postalar ve mesajlaşma uygulamaları, zaten yeterince işiniz varken yazmak zorunda olduğunuz metinler nedeniyle değerli zamanınızın çoğunu tüketebilir. Ancak Textexpander, yazarken sık kullandığınız ifadeleri girmenize olanak tanıyan tahmini metin özelliği ile sizi bu zahmetten kurtarır. Uygulama, yazma kısayollarınızı ve sık kullandığınız ifadeleri öğrenir ve yazmaya başladığınızda size snippet'ler sunar.

Fiyat: Ücretsiz

Textexpander'ı indirin

IPhone ve iOS için en iyi verimlilik uygulamalarını seçme

En iyi iOS verimlilik uygulamalarını bulmak, sorunlarınızı en uygun maliyetle çözen seçenekleri elde etmek anlamına gelir. ClickUp gibi uygulamalar, birçok fonksiyonu tek bir platformda birleştirir, böylece ihtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulamada halledebilirsiniz. Kişisel veya iş hedeflerinize uygun olduğu sürece, iPhone için ücretsiz verimlilik uygulamalarını mı yoksa premium sürümleri mi seçeceğiniz önemli değildir.

ClickUp'ı indirin ve projeleri doğru şekilde yönetmeye bugün başlayın!