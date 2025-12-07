ClickUp ve Trello: İş akışınıza hangi proje yönetimi aracı daha uygun?

Süreç kağıt üzerinde sağlam görünse bile takımınızın neden hala teslim tarihlerini kaçırdığını hiç merak ettiniz mi?

Çoğu durumda işler dağınık haldedir. Görevler elektronik tablolarda durur. Güncellemeler uzun e-posta konuları içinde kaybolur. Dosyalar farklı sürücülere dağılmıştır. Konuşmalar uzun sohbet konuları içinde kaybolur.

Takımınız yavaş değil. Sadece çok sık bağlam değiştiriyorlar ve bu da onları yoruyor.

İyi bir proje yönetimi aracı, bunu çözmek için tasarlanmıştır. İşler, güncellemeler, dosyalar ve konuşmaların bir arada bulunduğu merkezi bir sistem sunar.

İşte tam da bu nedenle takımlar, dağınık araçlardan Converged AI Çalışma Alanı'na geçiyor — çünkü işlerin dağınık olması sadece can sıkıcı olmakla kalmaz, süreç sağlam görünse bile teslim tarihlerinin kaçmasının da sebebidir.

ClickUp ve Trello arasında seçim yapıyorsanız, bu kılavuz doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp ve Trello Karşılaştırma Tablosu

İşte ClickUp ve Trello'nun çoğu takımın önem verdiği alanlarda nasıl farklılık gösterdiğine dair yan yana bir görünüm.

Özellik <2>ClickUp Trello Görev Yönetimi İş yükü, sprintler, Özel Alanlar, hedefler vb. için 50'den fazla bileşen içeren özel gösterge panelleri. Kontrol listeleri, etiketler ve ek dosyalar içeren basit kartlar Gösterge panelleri Yalnızca pano/kart şablonları; karmaşık ş Akışlarıyla sınırlı Sınırlı gösterge panelleri; yalnızca üçüncü taraf Power-Up'lar aracılığıyla kullanılabilir Şablonlar Görevler, Belgeler, Listeler, Alanlar ve ş Akışları için şablonlar; tamamen yeniden düzenlenebilir Butler otomasyonları: daha az güçlü, daha az tetikleyici Öğrenme Eğrisi Derinliği nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik Düz öğrenme eğrisi Zaman Takibi Yerleşik yerel zaman takibi Zaman Takibi Power-Up'ı gerektirir Entegrasyonlar 1.000'den fazla yerel ve üçüncü taraf entegrasyon ~200 Power-Up İşbirliği Araçları Yerleşik belgeler, Beyaz Tahtalar, gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar, görev sohbeti, bahsetmeler Kart düzeyinde bahsetmeler, kontrol listeleri Gelişmiş Güvenlik İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), ayrıntılı izinler, ücretli planlarda SSO, denetim günlükleri İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA); SSO yalnızca kurumsal sürümünde mevcuttur Ücretsiz Plan Sınırsız kullanıcı, görev, proje, 100 MB depolama alanı, 3 görünüm, otomasyonlar Sınırsız kullanıcı, 10 pano, pano başına 1 Power-Up Bilgi Yönetimi ClickUp Belgeler, Vikiler, Beyaz Tahtalar, yapay zeka destekli arama, yapılandırılmış bilgi merkezleri Yerel bilgi yönetimi yok; ek dosyalara dayanıyor Kurumsal Arama Görevler, belgeler, sohbet, dosyalar ve bağlı uygulamalar (Slack, Drive, Dropbox) arasında arama yapın Uygulamalar arası arama yok; yalnızca pano/kart araması AI Asistanı (ClickUp Brain) Özetler, yazma, yanıtlama, özetleme ve otomasyonlar için yerleşik yapay zeka Sınırlı AI (Atlassian Intelligence beta; daha az özellik) Yerleşik Sohbet ve Senkronizasyon Yerel sohbet (kanallar, DM'ler), sesli/video aramalar, AI özetleri Yerel sohbet veya toplantı özelliği yok Beyaz Tahtalar Yapışkan notları görevlere dönüştürme özelliği ile görsel işbirliği Yerel beyaz tahta yok AI Ajanları ve Otomasyonlar Önceden oluşturulmuş/özel AI Ajanları, ş akışı tetikleyicileri, otomasyon oluşturucu Butler otomasyonları; daha az güçlü, daha az tetikleyici Raporlama ve Gösterge Panelleri 50'den fazla raporlama bileşeni, gerçek zamanlı analizler, yapay zeka içgörüleri Sınırlı raporlama, çoğunlukla Power-Ups aracılığıyla Ayrıntılı İzinler Gelişmiş izinler, özel roller, SSO, SCIM Temel pano düzeyinde izinler; yalnızca Enterprise sürümünde gelişmiş özellikler

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.

ClickUp nedir?

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin

ClickUp, projeler, görevler, belgeler, sohbet, otomasyon ve yapay zekayı tek bir platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Takımlar, farklı araçlar arasında geçiş yapmak yerine, tek bir bağlantılı çalışma alanında işlerini planlayabilir, izleme yapabilir, işbirliği yapabilir ve belgeleyebilir.

İster küçük bir girişim ister karmaşık onay süreçleri olan büyük bir kurumsal işletme olun, ş akışınıza uyum sağlar.

ClickUp ile takımlar görevleri yönetebilir, belgeler oluşturabilir, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir ve projeleri izleyebilir. ClickUp Brain, tüm bunlara ek olarak yapay zeka özetleri, içgörüler ve önerilen sonraki adımlar sunar.

ClickUp özellikleri

ClickUp, sağlam ve ölçeklenebilir bir özellik seti sunar. Hem basit görev yönetimini hem de karmaşık proje yürütmeyi destekler.

Özellik #1 Proje ve görev yönetimi

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü size tam görünürlük sağlar. Hem genel proje durumunu hem de en küçük görevlerin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. İşleri görevlere, alt görevlere ve kontrol listelerine bölebilirsiniz. Bağımlılıkları takip edebilir, dönüm noktaları belirleyebilir ve çalışma alanınızda her şeyin anında güncellenmesini görebilirsiniz.

Bu özellikler birbiriyle şu şekilde iş yapar:

Canlı proje durumu ve takım kapasitesi için özelleştirilebilir gösterge panelleri

15'ten fazla proje görünümü , Liste, Pano, Gantt ve Takvim dahil

Yorumlar, belgeler, bağlantılar ve ek dosyalarla zengin görev iletişimi

İşleri doğru sırayla yürütmek için bağımlılıklar ve dönüm noktaları

Bütçeleri, müşterileri, öncelikleri veya iş akışınızın gerektirdiği her şeyi izlemek için Özel Alanlar

ClickUp Proje Yönetimi Platformu ile tüm projenize genel bir bakış elde edin

ClickUp görevleri ile en küçük eylem bile yapılandırılmış bir proje sisteminin parçası haline gelir. Hedefleri, son teslim tarihlerini, belgeleri ve takım iletişimini tek bir yerde birleştirir. Bu, ClickUp Brain'e soruları yanıtlamak ve özetler oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bağlamı da sağlar.

ClickUp Görevleri ile karmaşık iş akışlarını gerçekleştirilebilir dönüm noktalarına bölün

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri şu şekilde bir araya geliyor:

ClickUp Enterprise Search ve ClickUp Brain, görevler, belgeler, sohbetler, dosyalar ve hatta Slack ve Google Drive gibi entegre uygulamalar arasında tek bir yerden arama yapmanızı sağlar. Trello ise yalnızca panolar içinde arama yapar.

Özellik #2 ClickUp Otomasyonları

Günlük yineleyen görevleri otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın

ClickUp Otomasyonları ile iş atama, durum güncelleme veya hatırlatıcı gönderme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve takımınızın genellikle manuel olarak yaptığı rutin işleri yapay zekaya bırakabilirsiniz. Ayrıca, katmanlı koşullar içeren gelişmiş ş Akışları oluşturabilir ve hatta farklı projeler arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Örnek: "Tasarım Gerekiyor" görevi tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp tasarım takımı için otomatik olarak yeni bir görev oluşturabilir, bu görevi atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir ve proje liderini bilgilendirebilir.

Bu otomasyonları Slack, E-posta ve Dropbox gibi araçlara genişletebilir ve 100'den fazla hazır şablondan birini seçerek bunları hızlı bir şekilde kurabilirsiniz.

Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile projelerin ve konuşmaların özetlerini oluşturabilir, gerçek zamanlı proje güncellemelerini alabilir ve işinizle ilgili doğal dilde sorular sorabilirsiniz.

Tüm bunlar ClickUp Çalışma Alanınızın içinde gerçekleşir. Yapay zeka her zaman bağlamın farkındadır ve rastgele web verilerini değil, görevlerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı kaynak olarak kullanır.

ClickUp Brain ile ek dosyalardan saniyeler içinde analizler yapın, özetler oluşturun ve anahtar içgörüler elde edin

ClickUp Brain ve Otomasyon'un birlikte çalışarak daha akıllı iş akışları oluşturması şu şekilde gerçekleşir: Görev Oluşturuldu ➜ Brain görev açıklamasını yazar Durum 3 gündür "Giriş Bekleniyor" ➜ Brain son yorumları özetler ve bir hatırlatıcı gönderir Proje tamamlandı ➜ Brain, geriye dönük belgeler için bir özet oluşturur

ClickUp Brain MAX, fikirlerinizi, notlarınızı veya eylem öğelerinizi dikte etmenize ve bunları otomatik olarak yapılandırılmış görevlere veya belgelere dönüştürmenize olanak tanıyarak takımların daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Kararların toplantılarda veya sohbet dizilerinde kaybolması yerine, Talk to Text konuşulduğu anda bağlamı yakalar ve bunu doğrudan ş Akışınızın içine yerleştirir. Bu, manuel olarak yeniden yazma veya dağınık notlar olmadan projeleri ilerletmenin en hızlı yoludur.

ClickUp Brain MAX, notlarınızı saniyeler içinde net ve eyleme geçirilebilir görevlere ve mesajlara dönüştürür

ClickUp Agents, otomasyonu bir adım daha ileriye taşır. Ş akışlarınızı takip eden, proje değişikliklerini izleyen ve manuel güncellemeleri beklemeden işi ilerleten, her zaman aktif olan ekip arkadaşları gibi davranırlar. Durmuş görevleri izler, engelleri ortaya çıkarır, ilerleme anlık görüntülerini paylaşır ve sonraki adımları otomatik olarak tetikler. Bu, asla işleri aksatmayan proaktif bir proje koordinasyonudur.

🎥 Yorulmadan verimliliğinizi artırmak mı istiyorsunuz? Bu eğitimde, tekrarlayan görevleri halleden, işinizi düzenleyen ve gününüzü planlı tutan yapay zeka destekli bir ş akışını nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz.

Özellik #3 ClickUp Pano Görünümü

ClickUp Kanban Pano Görünümü ile herhangi bir projenin ilerleme durumunu görselleştirin

ClickUp’ın Kanban panosu, proje yöneticilerine iş akışları üzerinde kontrol ve görünürlük sağlar. Yapay zeka ile birleştirildiğinde, ilerlemenin canlı, kendi kendini güncelleyen bir anlık görüntüsü haline gelir.

Görevleri sürükleyip bırakarak durumunu veya önceliğini güncelleyebilirsiniz. İlerlemeyi bir bakışta görebilir ve takımınızın ihtiyaçlarına göre işleri düzenleyebilirsiniz. İşi en kolay şekilde görebilmenizi sağlayacak şekilde Özel Alanlar, renkler veya iç içe alt görevler kullanabilirsiniz.

Bir proje yöneticisi için bu, daha az manuel güncelleme, daha net öncelikler, değişikliklerin yapay zeka özetleri ve kimin ne yaptığının daha kolay izlenmesi anlamına gelir.

ClickUp'ın Panoları, karmaşık projelerin yönetimini kolaylaştıran aşağıdaki gibi ekstra özellikleri sayesinde temel Kanban araçlarından ayrılır:

Pano gruplama esnekliği : Görevleri sadece duruma göre değil, atanan kişiye, önceliğe, son teslim tarihine, etiketlere, Sprint Puanlarına veya herhangi bir özel alana göre de gruplandırın

Görev ayrıntılarına tek noktadan erişim: Pano'daki her kart, tam bir ClickUp görevidir. Kartı açarak, panodan ayrılmadan alt görevleri, yorumları, belgeleri, kontrol listelerini, ek dosyaları ve zaman takibini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz

Devam eden iş sınırları: Aşırı yüklenmeyi önlemek için sütun sınırları belirleyin. Bu, takımların kapasiteyi yönetmesine ve teslim tarihlerini kaçırmamasına yardımcı olur

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım arkadaşlarınız değişiklik yaptığında panolar anında güncellenir. Sayfayı yenilemeden veya görünüm değiştirmeden görevlere yorum yapabilir, görev atayabilir veya güncelleyebilirsiniz

ClickUp'ta yerleşik bir takım sohbeti (kanallar, DM'ler) ve anlık görüntülü görüşme ( SyncUps ) özelliği bulunur. Bu sayede, uygulamalar arasında geçiş yapmadan işinizle ilgili konuşmaları takip edebilirsiniz. Trello ise yerleşik sohbet veya toplantı özellikleri sunmaz.

💡 Profesyonel İpucu: Kanban panosu şablonları, işe hızlı bir şekilde başlamak için yapıya ihtiyaç duyan takımlar için "boş sayfa sendromunu" hafifletmeye yardımcı olabilir. İster kampanyalar planlayan bir pazarlama takımı olun, ister müşterilerin teslimatlarını izleyen bir profesyonel hizmetler takımı, bu şablonlar size bir avantaj sağlar.

ClickUp fiyatlandırması

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem ögelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor; bu da kararların gözden kaçmasına ve uygulamanın gecikmesine sonuç veriyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaların görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürülmesini sağlar; böylece takımınız hızlı hareket edebilir ve uyumlu çalışabilir.

Trello nedir?

Trello aracılığıyla

Artık Atlassian'ın bir parçası olan Trello, görsel görev izleme için basit bir Kanban tarzı araçtır. Pano, liste ve kartlar sistemin temelini oluşturur. Bu, bireylerin ve küçük takımların fazla kurulum veya eğitim gerektirmeden işlerini kolayca organize etmelerini sağlar.

Sezgisel, hafif ve hızlı bir şekilde benimsenebilir, ancak derinlikten çok basitliği ön planda tutar.

Trello özellikleri

Trello, minimum kurulumla birden fazla projeyi yönetmek isteyen takımlar için basit bir proje yönetimi aracıdır. Öğrenmesi kolaydır, bu sayede yeni kullanıcılar bile dakikalar içinde kullanmaya başlayabilir.

ClickUp ve Trello arasında seçim yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Özellik #1 Butler Otomasyonu

Trello’nun Butler otomasyonu, panolarınızdaki rutin eylemleri otomatikleştirmek için kurallar, düğmeler ve zamanlanmış komutlar oluşturmanıza olanak tanır.

Butler ile şu durumlarda otomasyon tetikleyicileri kullanabilirsiniz:

Bir kart belirli bir listeye taşınır

Son teslim tarihi yaklaşıyor veya geçti

Bir etiket eklenir veya kaldırılır

Bir kart oluşturulur veya bir kontrol listesi tamamlandı olarak işaretlenir

Butler ayrıca Slack, Jira ve e-posta gibi araçlarla entegre olur, bu da onu basit otomasyon zincirleri için kullanışlı kılar.

Butler, özellikle tek bir pano içindeki hafif ş akışları için en iyi sonucu verir.

Özellik #2 Trello Gelen Kutusu

Trello Gelen Kutusu, e-posta kutunuzdan, Slack'ten veya Microsoft Teams'ten gelen görevleri, notları ve fikirleri toplamak için merkezi bir alan görevi görür. Ya da herhangi bir kurulum yapmadan, aklınıza gelen bir fikri anında not alabilirsiniz.

Gelen Kutusu'nda ilk fikirlerinizi toplayabilir ve daha sonra her bir öğeyi doğru panoya veya listeye sürükleyerek düzenleyebilirsiniz. Bu, iş akışını kesintiye uğratmadan işleri hızlı bir şekilde kaydetmeye ihtiyaç duyan, tempolu takımlar için pratik bir araçtır.

Daha küçük görevler için gelen kutusu, görevleri doğrudan "Tamamlandı" olarak işaretlemenize olanak tanır, böylece küçük eylemler gereksiz yere birikmez.

Gelen kutusu, basit ve kurulum gerektirmeyen bir ş Akışı'nı tercih eden takımlar için kullanışlı bir bilgi toplama aracıdır.

Özellik #3 Planlayıcı

Google veya Microsoft takviminizi Trello Planner ile bağlayarak gününüzü kolayca planlayın. Trello Gelen Kutusu veya panolarınızdaki görevleri Planner'a sürükleyip bırakmanız yeterlidir. İster masanızda ister yoldayken olsun, planlarınızı kaydedin ve düzenleyin. Artık odaklanma zamanınızı ayırın ve proje yöneticisi olarak teslim tarihlerine uyun.

Planner, kişisel planlama veya basit zaman çizelgeleri için en uygun seçenektir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

ClickUp ve Trello: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem ClickUp hem de Trello, projeleri planlamanıza, görevleri yönetmenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza yardımcı olan proje yönetimi yazılımlarıdır. Temel fonksiyonlarında birçok benzerlik olsa da, farklı öncelikler göz önünde bulundurularak geliştirilmişlerdir.

Özellikleri ayrıntılı bir şekilde karşılaştırarak, "Trello basittir" ve "ClickUp daha fazlasını sunar" gibi genel ifadelerin ötesinde, bu iki yazılımın birbirinden nasıl farklı olduğunu daha yakından inceleyelim.

Görev yönetimi

ClickUp, Çalışma Alanı → Alan → Klasörler → Listeler → Görevler → Alt Görevler → Kontrol Listeleri hiyerarşisi altında çalışır.

ClickUp'ta, karmaşık çıktıları alt görevlere ve iç içe geçmiş kontrol listelerine bölebilirsiniz. Görev sırasını tanımlamak için bağımlılıklar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bütçeler veya müşteri adları gibi ayrıntıları izlemek için Özel Alanlar uygulayabilirsiniz. ClickUp, tekrarlanabilir iş akışlarını ölçeklendirmenize yardımcı olan hazır görev şablonları da sunar.

Trello ise çok daha basit bir yapı izler: Panolar → Listeler → Kartlar → Kontrol listeleri.

Her Trello kartı bir görev işlevi görür. Açıklamalar, kontrol listeleri, son teslim tarihi, ek dosyalar ve yorumlar ekleyebilirsiniz. Bu basitlik, temel ş Akışları için oldukça kullanışlıdır. Ancak Power-Up'lar olmadan bağımlılıklar oluşturamaz veya Özel Alanlar ekleyemezsiniz. Trello ayrıca karmaşık projelerde zaman tahmini için yerel destek sunmaz.

🏆 Kazanan: Duruma göre değişir Katmanlı görev yapıları, bağımlılıklar, zaman takibi, ayrıntılı kontrol ve işinizin nasıl bir bütün oluşturduğunu anlayan yapay zekaya ihtiyacınız varsa ClickUp'ı seçin. Görevleri düzenlemek ve daha küçük veya daha az yapılandırılmış projelerde işbirliği yapmak için görsel ve esnek bir yol arıyorsanız Trello'yu seçin.

Proje görünümleri ve esneklik

ClickUp'ta projelerinizi 15'ten fazla görünümde görselleştirebilir ve bunlar arasında geçiş yaparak hem genel hem de ayrıntılı görünümlere erişebilirsiniz. Bu esneklik, günlük görevleri ve uzun vadeli planlamayı tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

Ancak Trello, temel özelliği olarak yalnızca Kanban panosu görünümünü sunar. Takvim, zaman çizelgesi, tablo veya gösterge paneli görünümleri ekleyebilirsiniz, ancak bunların çoğu Power-Up gerektirir ve ücretsiz planda yalnızca bir Power-Up'a izin verilir. Ayrıca, Trello'da görünüm değiştirme, Power-Up kadar sorunsuz değildir, çünkü ayrı bir katman olarak çalışır.

🏆 Kazanan: ClickUp, sunduğu çeşitli görünümler, kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve AI özetleri ile bu kategoride galip geliyor. Bu görünümler, karmaşık proje türlerini yöneten takımlara daha fazla esneklik ve daha az manuel raporlama sağlıyor.

Takım işbirliği

Takım işbirliği, ClickUp'a derinlemesine entegre edilmiştir. Belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyebilir, ClickUp Beyaz Tahtalarında beyin fırtınası yapabilir, ekip arkadaşlarınıza yorumlar atayabilir ve ClickUp Brain'in toplantı kararlarını yakalayıp bunları otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine izin verebilirsiniz.

ClickUp Calendar, yazılımın kendi planlama aracıdır ve koordinasyona yeni bir boyut katar. Google Takvim veya Outlook gibi, toplantıları ve etkinlikleri yönetmenize yardımcı olur, ancak görev yönetimi ekosisteminizle entegre olması ek bir avantaj sağlar. Belgeleri, wiki sayfalarını ve görevleri tek bir yerden oluşturabilir, düzenleyebilir ve arayabilirsiniz.

Trello ise kart düzeyinde yorumlar, bahsetmeler, kontrol listeleri ve ek dosyalar aracılığıyla işbirliği imkanı sunarak her bir görevdeki etkinliği izlemeyi kolaylaştırır. Ancak, yerleşik sohbet ve gerçek zamanlı belge düzenleme özelliklerinden yoksundur; bunun yerine daha derin bir ekip çalışması için harici araçlara ve entegrasyonlara güvenmektedir.

🏆 Kazanan: ClickUp'ın derinlemesine entegre işbirliği özellikleri, onu bu karşılaştırmanın açık ara kazananı yapıyor.

Yardım ve destek

ClickUp, çok çeşitli destek seçenekleri sunar. Bunlar arasında tüm kullanıcılar için (evet, ücretsiz olanlar dahil) 7/24 canlı sohbet, kapsamlı bir Yardım Merkezi, uygulamada rehberli adım adım kılavuzlar, web seminerleri ve ücretsiz eğitim videoları sunan ClickUp Üniversitesi yer alır.

Kurumsal ve İş Planlarında özel müşteri başarı yöneticileri bulunur.

Bununla birlikte Trello, arama yapılabilen bir Yardım Merkezi, topluluk forumları ve bilet tabanlı bir destek sistemi sunar. Canlı destek yalnızca Premium ve Enterprise Planı’nın kullanıcılarına sunulur.

🏆 Kazanan: ClickUp, ücretsiz plan kullanıcıları için bile 7/24 canlı destek sunarak öne çıkıyor.

Raporlama ve analiz

ClickUp, özelleştirilebilir gösterge panelleri aracılığıyla gelişmiş raporlama ve analizler sunar; ClickUp Brain ise sayıların yanı sıra sade bir dille yazılmış özetler oluşturur. İlerlemeyi, takımın iş yükünü, görev durumunu, süreyi, bütçeleri vb. takip edebilirsiniz. 50'den fazla bileşen ile Spaces, Lists ve Özel Alanlar'daki verileri filtreleyerek ayrıntılı, gerçek zamanlı görsel raporlar oluşturabilirsiniz.

Trello ise sınırlı sayıda yerleşik raporlama özelliğine sahiptir. Zaman takibi veya iş yükü analizleri gibi analitik özelliklere erişmek için, genellikle ek kurulum veya ücretli planlar gerektiren Power-Up'lara veya üçüncü taraf araçlara güvenmeniz gerekir.

🏆 Kazanan: ClickUp, ekstra entegrasyonlara gerek kalmadan büyük ölçekte çalışan yerleşik, özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla bu kategoride galip geliyor.

Yapay Zeka

ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve çalışma alanı bilgilerini tek bir mantık katmanında birleştiren ve platformun tamamında daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan ClickUp'ın yerleşik yapay zeka paketidir. Çalışma alanı içeriğinizi tek kaynak olarak kullanarak yorum dizilerini özetleyebilir, belgeler oluşturabilir veya düzenleyebilir, eylem öğelerini çıkarabilir, görevler oluşturabilir ve iç projeleriniz veya belgelerinizle ilgili soruları yanıtlayabilir.

Trello ise, halen gelişmekte olan Atlassian Intelligence aracılığıyla yapay zeka özellikleri sunuyor. Trello dahil olmak üzere tüm Atlassian araçlarında akıllı öneriler, özetler ve otomasyonla sağlanan içgörüler sağlıyor; ancak şu anda daha genel nitelikte ve ClickUp Brain'e kıyasla daha az derin, göreve özel ve ş akışını dikkate alan yetenekler sunuyor.

🏆 Kazanan: ClickUp, çalışma alanı genelinde fonksiyon sunan ClickUp Brain ile bu alanda açık ara önde.

Reddit'te ClickUp ve Trello

Tartışmayı sonlandırmak için konuyu Reddit'e taşıdık. Konuyla ilgili özel bir konu bulunmasa da, her iki araçla ilgili bazı kullanıcı görüşlerini burada bulabilirsiniz.

Bir ClickUp kullanıcısına göre, Trello kişisel görevleri yönetmek için daha uygun bir seçim olurdu.

Bu listeye basitliği de eklemek isterim, bu da yeni müşterileri veya takım üyelerini sisteme alırken çok faydalı olabilir. ClickUp'ı iş için kullanıyorum, bu yüzden kişisel görevlerim için de kullanıyorum. Yalnızca kişisel görevlerimi yönetmek için bir şey arıyor olsaydım, basitliği ve istikrarı nedeniyle muhtemelen Trello'yu kullanırdım.

Ancak, yerel entegrasyonlar sizin için vazgeçilmez bir araçsa, Trello'dan ClickUp'a geçiş yapan bu kullanıcının sözlerine kulak verebilirsiniz.

Trello, kanban/pano görünümü için en iyisidir, ancak sunduğu tek şey budur. Yıllar boyunca önemli bir yeni özellik eklememişlerdir. İyi eklentilerin çoğu üçüncü taraflarca sunulan ücretli eklentilerdir; oysa ClickUp'ta bunlar zaten tam olarak entegre edilmiştir. Trello'dan ClickUp'a geçiş yaptık ve tüm takım bu değişiklikten %100 memnun kaldı.

Ölçeklenebilirlik açısından, bir Reddit kullanıcısının bu yorumuna göre ClickUp, Trello'ya göre daha iyi bir alternatif gibi görünüyor.

Hem Trello'yu hem de ClickUp'ı kullandığım için benim tercihim ClickUp'tan yana. Ek işiniz büyürse, ClickUp da onunla birlikte büyüyecektir. Trello, bence proje yönetimi için giriş kapısıdır ve ben de onunla başladım, ancak dürüst olmak gerekirse, birden fazla panoya ihtiyacım olduğu için çok kısa sürede yetersiz kalmaya başladı. Ben ClickUp'ı tercih ederdim çünkü her proje için bir Liste (ClickUp terminolojisi) oluşturabilir ve ardından tüm Listelerinizi bir Alan veya Klasör düzeyinde bir rollup ile bir araya toplayabilirsiniz, böylece her şeyi kuşbakışı görebilirsiniz. Freelance olarak yaptığım ek işim büyüdüğünde ve daha fazla müşteri aldığımda bu özellik çok işime yaradı!

Reddit'teki genel görüş net: Trello, işiniz büyümeye başlayana kadar iyi çalışıyor. ClickUp ise bundan sonra olacaklar için tasarlandı.

Hangi proje yönetimi aracı en iyisi?

Son karar: ClickUp kazanır 🏆

Trello, basit, kişisel veya hafif takım akışları için mükemmeldir. Ancak projeleriniz büyüdüğünde veya takımınız genişlediğinde, hızla sınırlarına ulaşırsınız.

ClickUp, Trello'nun sunduğu her şeye ek olarak modern takımların ihtiyaç duyduğu derinlik, otomasyon, raporlama, yapay zeka ve ölçeklenebilirliği de sunar. Daha hızlı hareket etmek, daha akıllı işbirliği yapmak ve araçları birbirine yapıştırarak değil, projeleri yönetmek isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve tek bir Çalışma Alanı'nda görevleri, belgeleri ve işbirliğini yönetmenin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin.