asana yerine ClickUp'ı seçmeniz için 20 basit neden

Harika Asana alternatifleri mi arıyorsunuz?

Elbette, Asana'nın bazı harika özellikleri var ve temel görevleri organize etmek için iyi bir proje yönetimi aracı.

Ancak sınırlı görev yönetimi yetenekleri vardır ve bu, işbirliği yapması gereken çoğu takım için biraz sorun teşkil eder. Basitçe söylemek gerekirse, Asana'nın bir projeyi baştan sona yürütmenize yardımcı olacak yeterli anahtar özelliklere sahip olmadığını düşünüyoruz.

Bu yüzden birçok takım, tıpkı sizin gibi bir alternatif arıyor!

Ancak en iyisi söz konusu olduğunda, ClickUp'tan başka bir yere bakmanıza gerek yok.

ClickUp, Asana'yı birçok açıdan geride bırakan, kullanıcı dostu birçok özelliğe sahip bir proje yönetimi aracıdır.

Hala ikna olmadınız mı?

Merak etmeyin, biz sadece lafla kalmıyoruz!

Bu makalede, Asana'dan ClickUp'a geçmeniz için 20 nedeni inceleyeceğiz.

Hadi başlayalım!

asana'nın alternatifi olarak ClickUp'ı seçmeniz için 20 basit neden

1. Sonsuza Kadar Ücretsiz Bir Alternatif

Asana ücretsiz bir proje yönetimi aracıdır, ancak büyük bir dezavantajı vardır.

Asana Sınırlaması

Asana'daki gerçekten kullanışlı özelliklerin çoğu premium plana dahildir. Ayrıca, ücretsiz plan bir takımda en fazla 15 kullanıcıya izin verir. Yani Asana'yı gerçekten etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız, çok fazla para ödemeniz gerekecektir.

Fiyatlandırma, kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlar ve bu da onu en pahalı proje yönetimi araçlarından biri yapar.

Takımınızda 20 kişi varsa, sadece proje yönetimi için ayda 200 dolardan fazla para ödemeniz gerekir!

Çünkü öyle, Homer.

ClickUp Avantajı

ClickUp daha iyi bir Ücretsiz plan sunar.

Neden?

ClickUp, sınırsız proje ve sınırsız kullanıcı içeren Sonsuza Kadar Ücretsiz planı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Ücretsiz sürüm, çoğu küçük işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sunar!

Yükseltme yapıp daha fazla depolama alanı, raporlama erişimi ve Özel Alanları sınırsız kullanmak isterseniz bile, fiyatlar kullanıcı başına yalnızca 5 $'dan başlar.

Asana'ya ödeyeceğiniz tutarın %50'sinden tasarruf edersiniz.

ClickUp'ta fiyatlandırmayı görün!

2. Daha İyi Hiyerarşi İçin Tek Şirket, Tek Araç

Çoğu proje yönetimi aracı basit bir gerçeği gözden kaçırır: Herkesin verimlilik stili farklıdır.

Çoğu şirket gibi, ürün ekibiniz Jira kullanırken, pazarlama ve satış ekibiniz tamamen farklı bir şey kullanıyorsa; Asana, Trello, Basecamp, vb.

Asana ve JIRA ile ClickUp 'ı karşılaştırın!

Bu, iki veya daha fazla takımın bir özellik lansmanı gibi tek bir proje üzerinde birlikte çalıştığı durumlarda çok kafa karıştırıcı olabilir.

Takımınızın bir grup Çılgın Şapkacılar'a dönüşmesini istemeyiz, değil mi?

Ürün, satış ve pazarlama takımlarının işbirliği yapması gerekir ve işte bu durumda ne olur:

Farklı takımlar, belirli projeleri ve görevleri kendi araçlarında manuel olarak yeniden oluşturmak için çok fazla zaman harcarlar

CXO'larınızın izleyebileceği, tüm projeye ilişkin tek bir birleşik genel bakış olmazdı

Sonuç olarak, daha fazla soru ortaya çıkar: toplantılar, e-posta alışverişleri ve nefret ettiğiniz tüm iletişim boşlukları ! 😠

Bireysel Düzeyde Zorluklar

Takım üyelerinin farklı verimlilik yaklaşımlarını hesaba katmayı unutmayın.

Örneğin, proje yöneticiniz Agile proje yönetimi araçlarını çok seviyor, ancak Agile yaklaşımı size pek uymuyor.

Ve beğenmediğiniz bir proje yönetimi yaklaşımını izlemek zorunda kalırsanız, bu iki şeye yol açacaktır..

Kendi basit proje yönetimi aracınızı kullanmaya başlayacaksınız. Esasen her görevi manuel olarak birinden diğerine kopyalayarak zaman kaybedersiniz

Ya da "resmi" yönetim aracını kullanmayı ihmal edeceksiniz. Proje durumları düzenli olarak güncellenmeyecek ve takım iletişimi zarar görecektir

Asana Sınırlaması

Sınırlı görünüm seçenekleriyle Asana, ClickUp gibi her türlü iş için tam esneklik sunmaz.

Asana'nın hiyerarşisi takımlar, projeler, görevler, alt görevler, portföyler ve iç içe portföyleri içerir. Bu çok katmanlı gibi görünebilir, ancak ilk iç içe geçme seviyesinin ötesindeki görsel temsilini görmek kolay değildir.

Asana'nın yerine geçecek ürün, organizasyonunuz için son derece görsel katmanlar sunmalıdır. Neden? ClickUp'ta olduğu gibi, birbirine bağlı ancak bir miktar ayrılması gereken iş birimleri ve bölümler oluşturmanız gerekebilir.

ClickUp Avantajı

ClickUp'ın Asana'nın en iyi alternatifi olmasının bir başka nedeni de ClickUp'ın Çoklu Proje görünümleridir. Ayrıca, tek bir tıklama ile görünümler arasında geçiş yapmanızı sağlar.

10'dan fazla görünüm arasından seçim yaparak, projelerinizi her zaman istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz!

ClickUp Hiyerarşisi , en kapsamlı özellikleriyle lider konumdadır :

ClickUp hiyerarşisi şöyledir: Takımlar > Alanlar > Projeler > Listeler > Görevler > Alt görevler

Ne kadar harika olduğunu görün!

Önde gelen tüm proje yönetim sistemlerinin ayarlarını karşılaştırabilirsiniz.

Asana'nın buradaki zayıflığı, ClickUp'ı oluşturmadan önce kurucularımız için büyük bir sınırlama oluşturuyordu ve şirketimizin varlığının ana itici faktörlerinden biridir.

Ölçeklendirme sorunlarının yanı sıra, yapıları etrafında çalışmak zorunda kalmamızın tutarsızlığıyla da karşılaştık. Özellikler, kişiler, birikmiş işler vb. için tutarlı konteynerler olmadan projelerimiz vardı.

ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği, tüm işlerinize bir yer atayarak takımlara gelişmiş iş akışı yönetimi sağlar ve ihtiyacınız olduğu kadar ayrıntılı olmanızı mümkün kılar.

ClickUp'ın çoklu görünümleri de onu harika bir sorun izleme sistemi haline getirir.

ClickUp'ın özel görünümleri ve role özel gösterge panelleriyle takımlar, proje aksaklıklarını gerçek sorunlara dönüşmeden tespit edebilir.

Bir göz atalım:

Çoklu Görünüm

İsviçre Alpleri'nin yerini ClickUp'ın muhteşem manzaraları aldı!

Ne sıklıkla görevleriniz gözden kaçıyor?

Bir şeyin yapılması gerektiğini belirten bir yorum bırakabilir ve belirli bir iş arkadaşınızın bunu yapmasını bekleyebilirsiniz.

Ancak kullanıcı bu yorumu fark etmemiş olabilir, bir şey yapması gerektiğini anlamamış olabilir veya kimin ne yapması gerektiği konusunda kafa karışıklığı olabilir.

Son olarak, en yaygın senaryo, görevlerin unutulmasıdır. Sonuçta, birinin yapılacaklar listesinde yer almayan görevler, kayıp görevler diyarında kalır..

Asana Sınırlaması

Atanan yorumlar, aranması gereken önemli bir unsurdur, çünkü Asana'nın basit @ bahsetme özelliği, önemli yorumların veya eylem öğelerinin kaybolma veya unutulma olasılığı anlamına gelir.

ClickUp Avantajı

Asana ve Proofhub'dan farklı olarak, ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği, yorumları göreve dönüştürmenize olanak tanır.

Bir yorumda eylem gerektiğinde, bunu başkalarına veya hatta kendinize atayabilirsiniz. Atadığınız tüm yorumları tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz. Görev tamamlandığında, "Çöz" düğmesini tıklamanız yeterlidir

ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanarak geri bildirimleri de merkezileştirebilirsiniz.

Görev ek dosyalarına doğrudan yorum ekleyerek onay süreçleri hızlanır!

4. Özel Görev Durumları

Bir proje tamamlandı mı, tamamlanmadı mı?

Duruma göre değişir.

Belki WIP (devam eden iş), inceleniyor veya revizyon gerektiriyor olabilir.

Kim bilir?

Ancak, bilmeniz gereken şey, cevabın her zaman siyah veya beyaz olmadığıdır, öyleyse neden sabit proje durumlarına sahip bir görev yöneticisi aracı kullanasınız ki?

Asana Sınırlaması

Standart Asana proje yönetimi düzeninde (liste görünümü), görevler açık veya kapalıdır.

Bir görev için özel durum ayarı yapamazsınız.

Bu nedenle, görev durumunu tam olarak açıklamak için kullanıcılar yorumlara başvurmak zorunda kalacaklar.

Ama neden bu kadar zahmete girin ki?

ClickUp Avantajı

ClickUp, Özel Görev Durumları ayarlamanıza olanak tanır, böylece takımlar proje ilerlemesini kolaylıkla izleyebilir.

İstediğiniz kadar ekleyin: "fikir üretme", "proje planlama", "uygulama aşamasında", "inceleme", "revizyon", "tamamlandı", "müşteriye teslim edildi" vb

Sonuçta, projenizin iş akışını siz tanımlamalısınız, araçlarınız değil!

ClickUp'ta özel durumlar hakkında daha fazla bilgi edinin .

5. Birden fazla atanan kişi

Bazen bir görev çok fazla takım çalışması gerektirir ve bir yöneticinin hangi takım üyesinin ne yapacağına karar vermesi gereksizdir.

İki veya üç kişi arasında bölüştürülen farklı alt görevler olabilir, ancak hepsi nihai teslimattan eşit derecede sorumludur.

Bu, tüm görev atanan kişilerin eş düzeyde olması durumunda oldukça yaygındır.

Gerekirse, birden fazla atanan kişi projeyi alt görevlere bölerek daha da ayrıntılı hale getirebilir.

Sonuçta, takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür! 🤩

Asana Sınırlaması

Asana ve bu konuda neredeyse tüm diğer proje yönetimi araçları, tek bir görevi yalnızca bir takım üyesine atamanıza izin verir. Ancak, bir görevin birden fazla kopyasını oluşturabilir ve bunları her takım üyesine ayrı ayrı atayabilirsiniz.

Bu, küçük bir takım için işe yarar, ancak işiniz büyüdüğünde ne olacak?

Sonunda yönetilmesi neredeyse imkansız bir görev kopyaları yığınıyla karşı karşıya kalırsınız. Gerçek olanı bulmakta iyi şanslar!

ClickUp Avantajı

ClickUp, birden fazla atanan kişiye sahip olmanızı sağlar. Bu, görev yönetimini çok daha kolay hale getirir ve takımınız aynı anda birden fazla projeyi yönetebilir.

Görevleri birçok takım üyesine atayabilmek, takımınızı mikro yönetmekten kurtarır, böylece takım üyeleri daha fazla inisiyatif alabilir!

Birden fazla atanan kişinin sizin için nasıl çalışabileceğini izleyin!

6. Çoklu Görev Yönetimi

Aynı değişikliği bir dizi görevde ne sıklıkla yapmanız gerekiyor?

Genellikle şunları yapmanız gerekir:

Birden fazla projeyi başka bir takım üyesine yeniden atayabilirsiniz

Birden fazla projenin ve görevin durumunu güncelleyin

Görevleri farklı bir Alana taşıyabilirsiniz

Birkaç göreve başka bir kişiyi İzleyici (takipçi) olarak ekleyin

Asana Sınırlaması

Asana'da şu anda durumları, son teslim tarihlerini, atanan kişileri, düzenleme alanlarını ve işbirliği yapanları toplu olarak seçip düzenleyebilirsiniz. Asana'nın toplu seçim özelliği ile temel değişiklikleri yapabilirsiniz, ancak bunun dışında başka bir şey yapamazsınız.

Ancak, ClickUp'ın Çoklu Görev Araç Çubuğu ile çok daha fazlasını yapabilecekken neden temel özelliklerle yetinmelisiniz?

ClickUp Avantajı

ClickUp'ta tüm bu değişiklikleri tek bir tıklama ile yapabilirsiniz.

Çoklu Görev Çubuğu'nu kullanarak birden fazla görev veya görev grubu seçin ve tüm değişiklikleri toplu olarak istediğiniz gibi yapın:

Etiketler

Atanan kişiler

Durum

Alt görevlere dönüştür

Görevleri başka bir Listeye taşıma

Yinelenen

Dönüm Noktalarını Ayarlayın

Öncelikleri Ayarlayın

Bağımlılıkları Ayarlama

Görevleri birleştir

Görevleri bağlayın

Özel Alanlar Ayarlayın

…ve daha fazlası!

ClickUp, görev otomasyonunda bile size yardımcı olabilir.

Nasıl?

Görev oluşturma sürecini otomatikleştirmek için Yineleyen Görevler özelliğini kullanın. Görevler tamamlandığında otomatik olarak yeniden başlatılır ve son teslim tarihleri ile görev durumları güncellenebilir.

ClickUp'ta Çoklu Görev araç çubuğunu kullanmaya başlayın.

7. Dikkat Dağınıklığını Ortadan Kaldırın

Çoğu proje yönetimi aracında büyük bir eksiklik vardır: Takım işbirliği ve görev yönetimine odaklanmıştır.

Peki ya kişisel verimlilik? Bu da aynı derecede önemli değil mi?

Sonuçta, bir şeyi yapmak zorunda olan kişi bireydir, değil mi?

Asana Sınırlaması

Asana ve Clarizen ve Freedcamp gibi diğer araçlar büyük ölçüde takıma odaklanmıştır. Bireysel verimlilik ikinci planda kalır.

Hangi görevlerin size ait olduğunu belirlemek bile zor olabilir.

Birçok kişi, kendi görevlerini bir not defterine not almayı ve proje yönetimi uygulamasını mümkün olduğunca az açmayı daha basit buluyor!

ClickUp Avantajı

ClickUp, kişisel verimliliğinizin hayati önem taşıdığını bildiğimiz için en iyi proje yönetimi araçlarından biridir.

Bu nedenle, yalnızca sizin görevlerinizi ve atamalarınızı içeren bir "Ben" modu tasarladık.

Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırarak en önemli işlere odaklanmanın gerçekten basit bir yolu.

Ve hepsi bu kadar değil!

Görevlerinizi Liste, Pano veya Box görünümü gibi tercih ettiğiniz stilde görüntüleyebilirsiniz.

8. Süper Zengin Düzenleme

Bir projede yanlış iletişim nedeniyle ne sıklıkla bir sorun yaşanır?

Gerçeği kabul edelim. Artık eskisi kadar iş arkadaşlarınızla konuşmuyorsunuz.

Proje yönetimi yazılımı, proje açıklamaları, görev açıklamaları vb. her şeyi yazmanıza olanak tanır.

Ancak, eski düz metinlerle düşüncelerinizi aktarmak her zaman kolay değildir. Birçok görev ve proje uzun ve karmaşık açıklamalar gerektirir.

*Peki, bu iletişim boşluklarını en aza indirip etkili takım işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için ne yapabilirsiniz?

Yazınızı olabildiğince açık bir şekilde yapılandırın. Okuyucularınız için her şeyi netleştirmek için paragraflar, madde işaretleri, vurgular ve bazen resimler kullanın.

Proje yönetimi aracınız ne kadar zengin düzenleme özelliklerine sahipse, mesajlarınız o kadar net olur.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı çalışanların %42'si işverenlerinin uzaktan çalışırken başarılı olmak için ihtiyaç duydukları teknoloji araçlarını veya uygulamaları sağlamadığını düşünüyor. Uzaktan çalışan takımların olduğu bu dünyada, sadece metinle iyi iletişim kurabilmek gerçekten çok önemli.

Asana Sınırlaması

Asana bazı zengin düzenleme seçenekleri sunsa da, ClickUp'ta bulunan bazı temel seçeneklerden yoksundur.

Bunlar arasında yazı tipi renkleri, renkli vurgular, kod blokları, blok alıntılar, metin hizalama ve daha fazlası bulunur!

ClickUp Avantajı

ClickUp, Asana'dan çok daha gelişmiş, zengin biçimlendirme arayüzüne sahiptir.

Temel biçimlendirmenin yanı sıra, başlık hiyerarşileri oluşturabilir, yazı tipi renklerini ve boyutlarını seçebilir, resimler ve URL'ler ekleyebilir ve 💗 içeriğinize emojiler ekleyebilirsiniz.

Görev açıklamanızda veya bir belgede, istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz.

Görevleri açık bir şekilde açıklamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu arada, zengin düzenleme özelliği de düz metin seçeneğinden çok daha eğlenceli!

ClickUp'ın zengin metin düzenleme özelliğini deneyin!

9. Kaydedilmiş Filtreler

Aynı görevleri veya proje durumlarını tekrar tekrar aramaktan bıktınız mı?

Keşke görevlerinizle Marco Polo oynayabilseniz!

Merak etmeyin, daha da iyisi var! 😉

Görev listenizi öncelik, son teslim tarihi, özel alan ve daha fazlasına göre filtreleyin ve bu görünümü kaydederek istediğiniz zaman tekrar açın.

Asana Sınırlaması

Asana ile Liste, Pano, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri için filtreleri kaydedebilirsiniz. ClickUp ile herhangi bir görünüm için filtrelerinizi kaydedebilirsiniz!

ClickUp Avantajı

ClickUp'ta, Listeden Haritaya ve daha fazlasına kadar tüm görünümlerinize aynı kaydedilmiş filtreleri uygulayabilirsiniz! Herhangi bir filtreyi şablon olarak kaydedebilir ve istediğiniz herhangi bir görünüme uygulayabilirsiniz.

ClickUp'ta kaydedilmiş filtrelerin nasıl çalıştığını görün!

10. Zaman Takibi

Bir yönetici veya müşteri için görevlerinizin zamanını takip ediyorsanız, Asana'da ek bir entegrasyon kullanmanız gerekir.

Asana'da kullanmak için Harvest veya Everhour ( ClickUp'ta da kullanabilirsiniz!) gibi bir favoriniz olabilir, ancak bunlar yerel zaman takibi özelliğine sahip değildir.

Asana Sınırlaması

Yerel zaman takibi özelliği olmadığı için, başka bir eklenti yüklemeniz ve kurmanız gerekir, bu da takımınıza kullanacak başka bir takım daha ekler. Tüm takımınız aynı aracı kullanmayabilir.

Sonuç olarak, takımınız şöyle hissedecektir:

ClickUp Avantajı

ClickUp'ın yerel Global Timer özelliği ile, oturum açtığınız herhangi bir bilgisayardan zaman takibini başlatabilir ve durdurabilirsiniz.

Zamanlayıcınızı mini modda kullanmayı seçin, böylece işiniz bittiğinde durdur düğmesine basmayı unutmazsınız. Çoklu görev becerilerinizi test etmek istiyorsanız, önceki görev girdisine tıklayarak görevler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ve gerçekten lüks bir şey istiyorsanız, Business + kullanıcıları görev seçmeden zamanı takip edebilir.

Önce verimlilik, detaylar sonra!👋

ClickUp'ta zaman takibinin nasıl işlediğini öğrenin .

11. Şeffaf Yol Haritası

Bir yazılımı değerlendiriyorsunuz ve istediğiniz bir özelliğin olmadığını fark ediyorsunuz.

Peki ne yapacaksınız?

Ürün yol haritasına bakın.

Bu, önümüzdeki birkaç ay içinde hangi özelliklerin yayınlanacağını tam olarak size söyler.

Asana Sınırlaması

Oops! Asana, halka açık bir ürün yol haritasına sahip değildir. Şu ana kadar, yalnızca gelecek özellikleri hakkında bilgi veren bir video yayınlamışlardır, ancak bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi vermemektedirler.

Forumlarına bakarsanız, "Bunu dikkate alacağız" gibi genel bir cevap alırsınız

Sorunuzu pek cevaplamıyor, değil mi?

ClickUp Avantajı

ClickUp'ın bir yol haritası var mı? Elbette var!

Önümüzdeki birkaç ay içinde size sunabileceklerimiz konusunda tamamen şeffaf olmak istiyoruz. Yol haritamızda üzerinde çalıştığımız bazı yenilikleri de inceleyebilirsiniz.

Yol haritamızı buradan görüntüleyin .

Ve aradığınız bir özelliği bulamazsanız, görmek istediğiniz özellikler için oy verebilirsiniz.

12. Paylaşım ve Gizlilik

Paylaşım ve gizlilik artık her zamankinden daha önemli.

Şirketler, darboğazların oluşmasını veya özel bilgilerin sızmasını önlemek için ilgili kişilerin ilgili verilere erişebilmesini sağlamalıdır.

Paylaşım ve gizliliği, şirketinizi her şeyden koruyan süper kahramanlar olarak düşünün!

Asana Sınırlaması

Asana, genel bir proje içinde gizli görevleri gizlemenize izin vermez. Paylaşılan görünümlerinizde kimin neyi görebileceğini tam olarak kontrol etmek istiyorsanız bu çok önemlidir!

ClickUp Avantajı

ClickUp, hangi Liste veya Proje'de olursa olsun, herhangi bir görevi gizli hale getirmenize olanak tanır.

Gizli olması gereken görevlerin tam listesi mi var?

Sorun değil.

ClickUp ile, gizli görevlerden gizli alanlara kadar istediğiniz kadar büyük veya küçük ölçekte çalışabilirsiniz.

13. Çevrimdışı Mod

Siz veya takımınız çok seyahat ediyorsanız, seçtiğiniz proje yönetimi yazılımının bir tür çevrimdışı işlevselliği olmalıdır.

Asana Sınırlaması

Houston, bir sorunumuz var!

Asana'nın çevrimdışı moduna yalnızca Android ve iOS için Asana uygulamaları üzerinden erişilebilir. Çevrimdışı işler için mobil cihazlarla sınırlı olmak çoğu takım için ideal değildir.

ClickUp Avantajı

ClickUp ile, herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan çevrimdışı olarak çalışabilirsiniz (evet, Uber yolculuğunuz sırasında dizüstü bilgisayarınızdan bile!). İnternet bağlantınız olur olmaz görevleriniz senkronize edilir.

Çevrimdışı Mod şu cihazlarda kullanılabilir:

Web

Masaüstü

iOS

Android

Çevrimdışı durumdayken bile görevler oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzda, bu görevler hemen takımınıza gönderilir. Çevrimdışı durumdayken yüklenen tüm görevler de görünür.

Aniden harika bir fikir aklınıza gelirse veya seyahat ederken kendinize bir şeyi hatırlatmanız gerekirse, ClickUp ile Hatırlatıcılar oluşturabilir ve çevrimdışı iken gelen kutunuza yükleyebilirsiniz!

Endişelenmeyin, çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak senkronizasyon yapılır.

14. İşbirliğine Dayalı Belge Düzenleme

Gerçek zamanlı işbirliği, her sağlam takım için olmazsa olmazdır. Belge işbirliği özellikleri, takımların aynı yerde olmasalar bile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına yardımcı olur.

Asana Sınırlaması

Asana, gerçek zamanlı düzenleme özelliği sunmaz, bu da işbirliği içinde çalışmak isteyen uzaktaki takımlar için biraz zahmetlidir. Ya da "Raporlar Final V5. 0" adlı bir Microsoft Excel dosyasını görmek istemeyen şirket içi takımlar için. 🙄

ClickUp Avantajı

ClickUp, isteyebileceğiniz en iyi işbirliği aracıdır!

Neden?

ClickUp'ın Belgeler özelliği, takımınızın sınırsız sayıda görev üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda İşbirliği Algılama, Gerçek Zamanlı Düzenleme ve Yorumlama özelliklerine de sahiptir.

Ayrıca, tüm harici dosyalarınızı ClickUp'ın Belgelerine yükleyip saklayabilir ve Belgelerinizi PDF, HTML ve Markdown dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

Ya da bulut depolama daha çok işinize uygunsa, ClickUp'ı Google Drive ve Dropbox ile bağlayabilirsiniz .

Harika belgenizi dünyayla paylaşmak istiyorsanız, ClickUp'ın dosya paylaşım özelliğini kullanarak belgelerinizi Google dünyasıyla paylaşın, böylece arama motorları tarafından indekslenebilirler.

Belgelerinizi seviyor musunuz? Hemen taslak oluşturmaya başlamak için şablon olarak kaydedin!

Ya da yeni ve kullanıma hazır bir şey istiyorsanız, ClickUp'ın güzel tasarlanmış proje şablonlarını kullanın!

15. Yerleşik Zihin Haritaları

Zihin haritaları, herhangi bir proje yönetim aracının vazgeçilmez bir bileşenidir.

Neden?

Çünkü beyin fırtınası olmadan proje yönetimi olamaz!

Zihin haritaları da takımların takım çalışması projelerini, fikirlerini ve metodolojilerini yepyeni bir ölçekte görselleştirmelerine yardımcı olur.

Asana Sınırlaması

Asana'da yerleşik bir zihin haritaları özelliği yoktur, ancak Asana'nın Chrome uzantısı olan Asana2Go'yu indirerek bu tür bir özelliğe erişebilirsiniz.

Sanırım önce zihin haritalama uzantısını yüklerken takımınıza yaratıcı fikirlerini beklemeye almalarını söylemeniz gerekecek!

ClickUp Avantajı

Özelleştirme, yaratıcı ve verimli bir şekilde çalışması gereken modern takımlar için ideal çözümdür.

Bu nedenle ClickUp'ın yerleşik Zihin Haritaları özelliği, takımınızın görevlerini görselleştirmesine ve harika fikirler üretmesine yardımcı olacak, tamamen özelleştirilebilir beyin fırtınası diyagramları sunar.

İki mod vardır:

Görev modu , karmaşık bir projenin iş akışını haritalandırmanıza yardımcı olmak için mevcut ClickUp görevlerini görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, görünümünüzden doğrudan görevler (ve alt görevler) oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Boş mod , sıfırdan kendi zihin haritanızı oluşturmanıza olanak tanır. İstediğiniz kadar düğüm ekleyin ve hazır olduğunuzda bunları görevlere dönüştürün!

16. Öncelikler

Öncelikler, takımların farklı proje aciliyet düzeylerine göre sonraki adımlarını planlamasına yardımcı olur.

Asana Sınırlaması

Asana, eksiksiz bir öncelik özelliği sunmaz.

Yalnızca son teslim tarihlerine göre çalışabilir ve tamamlanmış ve tamamlanmamış görevleri tamamlayabilirsiniz. Ancak, ücretli plandaki özel alanlar özelliğini veya ücretsiz plandaki etiketleri kullanarak benzer bir fonksiyona erişebilirsiniz.

Ama gerçek olanı varken neden benzer bir fonksiyonla yetinmelisiniz?

ClickUp Avantajı

ClickUp, takımların iş yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olmak için basit bir Öncelikler özelliğine sahiptir.

Bu özellik dört bayrağa dayanır: acil, yüksek, normal ve düşük.

Takımlar, daha yapılandırılmış görev yönetimi için ClickUp'ın Görev Bağımlılıkları özelliğini de kullanabilir.

Ayrıca, Gantt grafiğinizi kullanarak görevlerinizi nasıl göreceğinizi düzenleyin ve sıradaki önemli görevleri görün.

Öncelikler özelliğini ClickUp'ın zaman tahmini özelliği ile birleştirerek iş akışınızdaki en önemli görevleri görün.

Gantt görünümünün bu harika ClickUp özelliklerini nasıl bir araya getirdiğini görün

Not: ClickUp'ı diğer Asana alternatifleriyle karşılaştırmak mı istiyorsunuz? Podio, Wrike, Monday.com ve Airtable ile karşılaştırmamızı inceleyin veya Bitrix24 hakkındaki incelememize göz atın.

17. Her şey görünümü

Günümüzün proje yönetimi araçlarının en büyük sorunlarından biri, aradığınızı bulmayı inanılmaz derecede zorlaştırmasıdır.

Asana Sınırlaması

Asana'da birden fazla görünüm vardır, ancak nerede olursa olsun her şeyi tek bir yerde bulabileceğiniz tek bir görünüm yoktur. Aradığınız her şeyi bulmak için birden fazla görünüm arasında geçiş yapmanız ve arama işlevini kullanmanız gerekir.

ClickUp Avantajı

ClickUp'ın Her Şey görünümü, ayrıntıları kaçırmadan büyük resmi görmeyi kolaylaştırır. Bu özellik, hiyerarşinin her seviyesindeki tüm görevleri gerçek bir kuşbakışı görünümünde sunar. Görevlerinizi, takımınızın görevlerini veya herkesin görevlerini tek bir yerde görün — nerede olurlarsa olsunlar!

18. E-posta

İşinizle e-posta gelen kutunuz arasında gidip gelmekten bıktınız mı?

Asana Sınırlaması

Asana, diğer proje yönetimi araçları gibi, e-posta işlevini öne çıkarır. Asana'ya e-posta göndererek gelen kutunuzdan görevler oluşturma ve yönetme olanağı sunar. Harika, değil mi? Evet, biz de uykuya dalmak üzereydik. 😴

İşinizle birlikte gerçek e-postalarınızı yönetmek için çığır açan bir yol sunuyor mu? Böylece en büyük zaman kaybettirici unsur olan e-posta gelen kutunuzu azaltabilirsiniz

Hayır. Onları suçlayabilir misiniz? Bu, gerçekleştirilmesi inanılmaz derecede zor bir entegrasyon.

Ürün takımınız ClickUp'a ait değilse tabii.

ClickUp Avantajı

ClickUp'ın yeni E-posta ClickApp'iyle, artık e-postalarınızı ve işlerinizi aynı yerden yönetebilirsiniz!

Evet, bu, bir takım üyesine yorum yanıtı göndermek kadar kolay bir şekilde ClickUp'tan doğrudan e-posta gönderebileceğiniz ve alabileceğiniz anlamına gelir!

Bu, takımınızın ClickUp dışında e-postaları kontrol etmekten zaman kazanmasına, konuşmaları ilgili işlerle birlikte düzenli tutmasına ve takımınızla paylaşılan iletişimde görünürlük sağlamasına yardımcı olur.

İşte nasıl çalışır:

ClickUp görevleri içinde doğrudan e-posta gönderin ve alın

E-posta konularını düzenleyin ve yorumlara veya konu başlıklı yorumlara ekleyin

Ek dosya, form, şablon yanıtlar, imza, otomasyon ve daha fazlasını ekleyin

Bu özelliği kullanarak takım üyelerine e-postalar atayabilir, gönderme ve yanıtlama konusunda işbirliği yapabilir ve hatta Özel Alanlara göre otomasyonları tetikleyebilirsiniz!

ClickUp ile Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP'den herhangi bir e-posta hesabını entegre edebilirsiniz.

19. Görev Kontrol Listeleri

Herhangi bir eksiksiz proje yönetimi çözümü için bir başka önemli özellik de kontrol listesi işlevselliğidir.

Asana Sınırlaması

Bu çılgınca gelebilir, ancak Asana'da görevler içinde gerçek kontrol listeleri yoktur. Liste görünümü içinde liste oluşturabilir misiniz? Elbette.

Peki, bir görev veya bir görevin alt görevindeki süreçleri kolaylaştırmak için gerçek kontrol listeleri var mı? Hayır!

ClickUp Avantajı

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri, daha büyük projeleri tamamlamak için adımları ve süreçleri özetlemenize yardımcı olur ve görevlerden belgelere, yorumlara ve daha fazlasına kadar hemen hemen her konuma oluşturulabilir veya yerleştirilebilir.

Dahası, Yorum konuları ve ClickUp Belgeleri gibi zengin metin düzenleme alanlarına Görev Kontrol Listeleri ekleyebilirsiniz!

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri de tamamen özelleştirilebilir.

Şunları yapabilirsiniz:

Liste öğelerinin altına iç içe öğeler ekleyerek alt öğeler oluşturun

Farklı satırlar arasında öğeleri sürükleyip bırakın

Kontrol listesi öğelerini takımınıza atayın

Görev bağlantılarını doğrudan ekleyin

Kontrol listesi şablonlarını yeniden kullanmak için kaydedin

…ve çok daha fazlası!

20. Sprintler

Eskiden yalnızca mühendislik takımları tarafından kullanılan Agile proje yönetiminin avantajları, artık birçok başka kullanım alanına ve hatta pazarlama gibi teknik olmayan takımlara da uygulanmaktadır. Bu metodolojinin merkezinde, yinelemeli süreçlerin önemli olduğu tüm takımlarda verimliliği artırdığı kanıtlanmış, kaynak ve takım yönetimine yönelik benzersiz bir yaklaşım olan Sprintler yer almaktadır.

Asana Sınırlaması

Asana, diğer birçok proje yönetimi aracı gibi, özel bir Sprint özelliğine sahip değildir. Sprint şablonu var mı? Evet. Ancak bu, Agile kullanım durumları için tasarlanmamış özelliklerin geçici çözümlerini oluşturmanız gereken, mevcut bir görünümün şablonudur.

ClickUp Avantajı

Takımınız işi tamamlamak ve daha verimli bir şekilde yinelemek için Agile metodolojisini kullanıyorsa, ClickUp'ın tamamen yerel bir Sprint özelliği ile birlikte geldiğini bilmek sizi mutlu edecektir !

Sprints ClickApp ile, manuel iş yükü olmadan takımınızın kaynaklarını optimize etmek için mükemmel bir sprint puan sistemi oluşturabilirsiniz.

Sprints ClickApp ile yapabilecekleriniz şunlardır:

Takımınız için sprint tarihleri ve puanları belirleyin

Her sprint için öncelikleri belirleyin

Bitmemiş işleri bir sonraki sprint döngüsüne otomatik olarak aktarın

Alt görevlerden sprint puanlarını toplama

Birden fazla görev atanan kişiye sprint puanları dağıtın

Sprint'leri atanan kişiye göre sıralayarak kimin ne yapacağını kolayca izleyin

ClickUp ayrıca, sprintlerdeki ilerlemeyi otomatik olarak izleyebilen ve takımınızın görselleştirmesine yardımcı olan özel Sprint Gösterge Panelleri ile birlikte gelir!

Gösterge panelinize dört farklı Sprint bileşeni ekleyip özelleştirebilir, böylece her ihtiyaca uygun farklı bir iş açısı elde edebilirsiniz:

Burnup grafiği

Burndown grafiği

Kümülatif Akış grafiği

Hız grafiği

ClickUp'ın Sprint özelliği GitHub, Bitbucket ve GitLab projeleriyle de entegre edilebilir. Böylece, takımınız geliştirme için sprint kullanıyorsa, her şeyi ClickUp içinde otomatik olarak takip edebilirsiniz!

Sonuç

Asana'nın alternatifleri olarak Basecamp, Todoist, Jira, Trello veya Monday'i deneyebilirsiniz, ancak bunlar takımınızı etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan tüm proje yönetimi özelliklerini sunmaz.

Todoist ve Asana'yı ClickUp ile karşılaştırın !

ClickUp'ta durum böyle değildir.

ClickUp, Asana'nın en hızlı büyüyen rakibidir çünkü sezgisel kullanıcı arayüzü, takım işbirliği ve verimliliğinin inceliklerini gerçekten anlayan kişiler tarafından tasarlanmıştır.

İkna oldunuz, ancak hala Asana'yı kullanmanız mı gerekiyor?

ClickUp'ı Asana ile entegre edebilir ve Asana'da eklenen veya düzenlenen görevleri oluşturabilirsiniz. Bu, kuruluşunuzda hala Asana'yı kullanıyor olabilecek departmanlarla çalışmanıza yardımcı olacaktır.

Sonunda ClickUp'ın proje yönetimi çözümüne geçmek istediğinizde, tüm verilerinizi Asana'dan ClickUp'a aktarmanız yeterlidir.

ClickUp'ı ücretsiz edinin ve Asana'nın yerini alacak bir araç aramaya son verin.