Pazarlama için Claude Skills: Markanızın Strateji Kılavuzunu Uygulamaya Koyan Yapay Zekaya Nasıl Dönüştürebilirsiniz?

Claude Skills, markanızın strateji kılavuzunu yapay zekanın her taslakta uyguladığı kurallara dönüştürür. Bu çok önemlidir, çünkü yapay zeka tabanlı yazma araçlarının belgelenmiş bir tekdüzelik sorunu vardır.

Trends in Cognitive Sciences dergisinde yayınlanan 130'dan fazla çalışmanın gözden geçirilmesi sonucunda, dil modelinin çıktısının eğitim verilerindeki en yaygın kalıplara doğru yakınlaştığı ortaya çıktı. Markalar aynı yapay zeka araçlarını kullandıkları için aynı ses tonunu yansıtıyorlar.

Bir Claude Skill bunu engeller. Model tek bir kelime bile yazmadan önce ses kurallarınızı, pozisyonunuzu ve biçimlerinizi taslağa yükler. Ses ve bağlam size ait olduğu için rakipleriniz aynı aracı kullanarak aynı sonuca ulaşamaz.

Bu kılavuz, pazarlama amaçlı Claude Becerilerini nasıl oluşturacağınızı ve Çalışma Alanınızı zaten tanıyan yapay zekanın bu fikri nasıl daha da ileriye taşıyabileceğini gösterir.

Özet: Bir Claude Becerisi, bir görev tanıma ile eşleştiğinde Claude'un kendi kendine yüklediği talimatlar, referans dosyaları ve komut dosyalarından oluşan bir klasördür; böylece her seferinde markanızın tarzına uygun şekilde yazılar üretir. Aynı ses tonu veya biçim kurallarını bir yapay zekaya üç kez tekrar açıklamışsanız, hemen bir Beceri oluşturun. Reklam metinleri, kampanya özetleri ve haber bültenleri, bu konuda en uygun ilk adaylardır. Tek seferlik işler yürüten bağımsız bir pazarlamacı, claude.ai'deki bağımsız bir Skill ile işini halledebilir. Birbirinden kopuk araçların arasında boğulan bir takım ise, AI'nın canlı kampanyalarda harekete geçebileceği bir ortamda işleri birleştirerek daha fazla verim elde edebilir. Bu kılavuz her iki durumu da ele almaktadır.

Claude Becerileri Nedir?

Bir Claude Becerisi, bir görev eşleştiğinde Claude'un kendi kendine yüklediği talimatlar içeren bir klasördür. Her Becerinin bir dosyaya ihtiyacı vardır: SKILL.md. Dosya, YAML frontmatter adı verilen kısa bir blokla başlar; bu blok, Becerinin adını, ne zaman kullanılacağına dair açıklamayı ve talimatları içerir. Bir Beceri ayrıca referans dosyalarını ve komut dosyalarını da içerebilir.

Anthropic, Claude'un bir görevini her seferinde aynı şekilde tamamlayabilmesi için Skills'i geliştirdi. Bir pazarlama takımı için bu görev, markanızın tarzına uygun yazılar yazmaktır: üslup kuralları, kullanılmaması gereken ifadeler, değer önermeleri ve içerik denetçilerinin beklediği biçimler.

Anthropic, Skills'i Ekim 2025'te piyasaya sürdü. Aynı yılın Aralık ayında, bu biçimi açık bir standart olarak yayınladı. Bir Skills oluşturduğunuzda, bu claude.ai, Claude API, Cowork ve Claude Code platformlarında çalışır.

Claude Becerileri nasıl işler?

Claude Becerileri, aşamalı bilgi paylaşımı yoluyla iş yapar. Claude, bir Becerinin her katmanını yalnızca görev gerektirdiğinde yükler:

Başlangıçta: Claude, yüklü her Becerinin yalnızca adını ve açıklamasını önceden yükler

Eşleşme durumunda: İsteğiniz bir açıklamaya uyduğunda, Claude o Becerinin tam SKILL.md dosyasını okur.

İsteğe bağlı: SKILL.md dosyası, tam stil kılavuzunuz gibi ek dosyalara işaret ediyorsa, Claude bu dosyaları yalnızca görevin bu kadar ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda açar.

Katmanlama, marka bilgisinin tek bir komut için çok kapsamlı olması nedeniyle gereklidir. Ses kuralları, mesajlaşma çerçeveleri, ürün bilgileri, yasal açıdan güvenli ifadeler: Bunların hepsi bir araya geldiğinde, bir komutun taşıyabileceğinden fazlasını oluşturur. Bir Skill, SKILL.md dosyasını kısa tutar. Derinlik, yalnızca gerektiğinde yüklenen referans dosyalarında bulunur.

Açıklama, diğer tüm satırlardan daha önemlidir; çünkü Skill’in etkinleşip etkinleşmeyeceğini belirler. “içerik konusunda yardım” gibi bir açıklama asla işe yaramaz. “kullanıcı, markamızın ses tonuna uygun bir reklam metni, açılış sayfaı veya e-posta istediğinde kullanın” gibi bir açıklama ise özel pazarlama içeriği üretir.

Skills, sohbetin ötesinde de çalışır. Claude Code’da ve gerçek dosyalarınızı okuyan, arka planda çok adımlı görevleri yürüten masaüstü ajanı Claude Cowork’ta çalışır. Örneğin, Anthropic’in büyüme ekibi, Claude Code’da bir Google Ads ş Akışı oluşturdu. Bu ş Akışı, marka sesi ve ürün doğruluğu için Skills’ten yararlanır, ardından reklam başına 15 başlık ve 4 açıklamayı bir CSV dosyasına paketler; takım bu dosyayı inceleyip yükler.

Claude Becerileri, Promptlar, Ajanlar ve MCP Arasındaki Fark Nedir?

Bir Beceri, Claude'a tekrarlanabilir bir görevin nasıl yapılacağını öğretirken, bir komut ise tek seferlik bir talimattır. Bir AI ajanı, çok adımlı işleri kendi başına yürüten bir sistemdir. Model Context Protocol'ün kısaltması olan MCP, Claude'u Google Ads veya HubSpot gibi harici araçlara bağlar.

Bu dört unsur birbiriyle rekabet etmek yerine birbirini tamamlar.

Katman Nedir? Ne zaman kullanmalısınız? Yönlendirme Sohbete yazdığınız tek seferlik bir talimat Tekrar etmeyeceğiniz kısa bir isteğiniz var Beceri Claude'a markanızın ses tonuyla tekrarlanabilir bir görev öğreten bir klasör Sık sık aynı tür işler üretiyorsunuz: kampanya özetleri, reklam varyasyonları, açılış sayfaları Temsilci Çok adımlı işleri kendi başına yürüten bir sistem Her adımı kontrol etmenize gerek kalmadan baştan sona tamamlanan bir ş Akışı mı istiyorsunuz? MCP sunucu Claude ile harici bir araç arasında canlı bağlantı Claude'un Google Ads, GA4, HubSpot veya CMS'nizden güncel verilere ihtiyacı vardır

Skills ve MCP en çok karıştırılan kavramlardır. Bir MCP sunucusu, Claude'a erişim sağlar: Claude'u Google Ads hesabınıza, GA4 verilerinize veya CMS'nize bağlar. Böylece Claude, yapıştırılmış bir dışa aktarım dosyası üzerinden çalışmak yerine gerçek sayıları okuyup yazabilir.

Bir Beceri, önceden belirlenmiş kurallara uyarak, sizin sesinizle Claude’a bu erişimle yapılacakları söyler.

Yani, Claude'u MCP aracılığıyla Google Ads'e bağlarsanız, geçen ayın başlık performansını alabilirsiniz. Ancak markanızın sesini veya karakter sayısı kurallarını hâlâ bilmezsiniz. Bu bilgiler Beceri'de bulunur.

Claude'da bir Pazarlama Becerisi Oluşturmanın Faydaları Nelerdir?

Bir Skill oluşturmanın dört avantajı vardır: rakiplerinizden sıyrılırsınız, döngüler kısalır, kullanıcılar ayrıldığında ses verileri kaybolmaz ve varlık zamanla gelişir.

İnternet tekdüzelikle dolarken öne çıkın: AI içerikleri artık interneti dolduruyor, ancak bunların çoğu hiçbir zaman sıralamaya girmiyor ya da alıntılanmıyor. Graphite'in araştırmasına göre, AI içerikleri artık interneti dolduruyor, ancak bunların çoğu hiçbir zaman sıralamaya girmiyor ya da alıntılanmıyor. Graphite'in araştırmasına göre, Google'da sıralamaya giren makalelerin %86'sı insanlar tarafından yazılıyor. ChatGPT ve Perplexity tarafından alıntılanan makaleler için bu oran %82. Fark yaratan yazılar sıralamada üst sıralarda yer alıyor. Bir Skill, AI çıktınızın o kazanan %14'lük dilime girecek kadar keskin kalmasını sağlar. Üstelik bunu bir öğleden sonra içinde oluşturabilirsiniz

Daha kısa inceleme döngüleri: Düzenleyiciğiniz her turda aynı üslup sorununu işaretlediğinde, düzeltme çok geç gerçekleşir. Bir Skill, bu hataları taslağa ulaşmadan önce düzeltir. Editörün bir haftasını alan tekrarlanan düzenlemeleri ortadan kaldırır, böylece her inceleme daha hızlı ilerler

Çalışanlarınız ayrıldığında sesiniz kaybolmaz: En yetenekli yazarınız izin aldığında veya işten ayrıldığında, onun belirlediği kalite standardı genellikle onunla birlikte gider. Bu boşluk doldurulana kadar metinlerinizin kalitesi düşer. Bir Beceri ise taslağı kim yazarsa yazsın bu standardı korur. Yeni işe alınan kişinin üçüncü taslağı, en iyi yazarınızın taslağıyla aynı kalite standardını karşılar.

Varlık zamanla gelişir: Bir komut istemi, sekmeyi kapattığınız anda hiçbir değeri kalmaz. Bir Skill ise içine girdiğiniz her düzeltmeyi saklar. Altıncı ayda, ilk günden daha iyi çalışır. Bu da onu, sıfırlanmak yerine zamanla değer kazanan Bir komut istemi, sekmeyi kapattığınız anda hiçbir değeri kalmaz. Bir Skill ise içine girdiğiniz her düzeltmeyi saklar. Altıncı ayda, ilk günden daha iyi çalışır. Bu da onu, sıfırlanmak yerine zamanla değer kazanan AI ş Akışı kurulumunuzun tek parçası haline getirir.

Tekdüzeliğin ötesine geçmek işin sadece yarısıdır Bir Skill'e sesinizi yüklemek doğru bir içgüdüdür. Bu sizi sektör ortalamasından ayırır. Ancak farklı ses çıkarmak, sadece bir kez dikkat çekmenizi sağlar. Her seferinde kendiniz gibi ses çıkarmak, insanların sizi hatırlamasını sağlar. How Brands Grow kitabının arkasındaki grup olan Ehrenberg-Bass Enstitüsü’nün işi basit bir gerçeği ortaya koyuyor: İnsanlar bir markayı, tekrar tekrar gösterilen aynı birkaç ipucundan tanır. Profesör Jenni Romaniuk, çoğu takımın gözden kaçırdığı bir karmaşa kaynağına dikkat çekiyor: markanın kendi çelişkili mesajları. Basitçe söylemek gerekirse, sürekli değişirseniz, dikkat çekmek için kendinizle rekabet edersiniz. Örnek olarak, Tropicana tanıdık ambalajını daha sade bir tasarıma değiştirdiğinde, müşteriler raflarda bu karton ambalajı bulamaz hale geldi. Eski tasarım bir ay sonra geri dönene kadar satışlar tahmini olarak 26 milyon ABD doları düştü. Sesiniz de aynı kurallara tabi bir marka varlığıdır. Her tutarsızlıkta tanınırlığınızı kaybedersiniz. Bir ses kılavuzu hedef kitleyi tanımlayabilir, ancak on kişi aynı anda yazdığında tutarlılığı koruyamaz. Oysa bir Skill, bu tutarlılığı korumakta oldukça başarılıdır. Bu, sizi rakiplerinizden ayırmaktan öteye gider; her taslakta kendinize sadık kalmanızı sağlar, böylece tanınırlığınız azalmak yerine artar. Yapay zekanın artık size sağladığı yayınlama hızında bu tür bir tutarlılık, bir komutun size asla sağlayamayacağı tek şeydir.

Hangi Pazarlama Ş Akışları Claude Becerilerine Uygun?

Claude Becerileri ile en uyumlu dokuz pazarlama ş Akışı şunlardır: SEO ve yapay zeka ile arama optimizasyonu, ücretli reklamlar, içerik yönetimi, açılış sayfaları, e-posta, pazarlama kampanyası planlaması, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) ve video senaryoları, analitik ve sosyal medya. Her biri sabit bir şekilde tekrarlanır; asıl önemli olan da budur.

Markanızın sesini veya içerik özet biçimini bir yapay zekaya üç kez yeniden açıkladıysanız, bu bilgi bir Beceri'ye aittir.

İşte her bir kümenin kapsadığı konular:

SEO, GEO ve AEO: Bir Skill, teknik denetim yapabilir, şema oluşturabilir ve sayfaları AI cevap motorları tarafından alıntılanacak şekilde optimize edebilir. Search Console'a bir MCP bağlantısı veya bir sıralama izleme aracıyla entegre olur.

Ücretli reklamlar: Bir reklam metni Becerisi, Google’ın karakter sınırlarına göre önceden kontrol edilmiş reklam başlıkları ve açıklamaları oluşturur. Ayrıca bu metinler, fayda, kanıt ve itiraz gibi farklı açılardan dönüşümlü olarak kullanılır.

İçerik operasyonları: Bir içerik Becerisi, blog yazıları taslaklar, özetler hazırlar, uzun metinli bir içeriği haber bülteni ve sosyal medya paylaşımlarına dönüştürür ve yapay zeka izlerini ortadan kaldırır. Tüm bunlar, sizin yapınız ve üslubunuzda gerçekleşir. Manuel iş gücü gerektirmeden takviminizi dolu tutar.

Açılış sayfaları ve web tasarımı: Bir Skill, genel bir şablon yerine tasarım sisteminize uygun bir pazarlama sayfaı veya kampanya mikro sitesi oluşturur. Bir Skill, genel bir şablon yerine tasarım sisteminize uygun bir pazarlama sayfaı veya kampanya mikro sitesi oluşturur. Claude Design , marka sisteminizin entegre edildiği görsel bir tuval ekler ve bunu PDF, PPTX veya Canva formatında dışa aktarır.

E-posta pazarlaması: Bir e-posta Becerisi, segmentasyon mantığınız ve üslubunuz doğrultusunda Bir e-posta Becerisi, segmentasyon mantığınız ve üslubunuz doğrultusunda yaşam döngüsü dizileri , konu satırı varyasyonları ve kampanya metinleri oluşturur . Bunu, gönderim platformunuza bir MCP bağlantısıyla eşleştirin; böylece Claude, gerçek liste verilerinden çalışabilir.

Kampanya planlama ve pazara giriş (GTM): Kısa bir Skill, tek cümlelik bir fikri, paydaşlarınızın beklediği bölümleri içeren eksiksiz bir brief'e dönüştürür. Ayrıca, bilinmeyenleri cevap uydurmak yerine açık sorular olarak işaretler.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) ve video: Bir senaryo Becerisi, ürün tanıtım videolarını ve UGC tarzı reklam senaryolarını yönetir; her birini dikkat çekici unsur, tempo ve uzunluk kurallarınıza göre şekillendirir. Tekrarlayan yapılandırma işlerini üstlenir, böylece takımınız videoya yön verecek fikirler üzerinde zaman harcayabilir.

Analitik, atıf ve CRO: Bir analitik Skill, sabit bir metodolojiye göre dönüşüm denetimi gerçekleştirir veya metriklerdeki düşüşü teşhis eder. "Trafik düştü" gibi belirsiz bir durumu, öncelik sırasına göre düzenlenmiş bir düzeltme listeye dönüştürür.

Sosyal ve kişisel marka: Bir sosyal Skill, LinkedIn gönderilerini, çok kanallı dağıtım metinlerini ve kurucu adına yazılan metinleri, her birini kanalın uygun üslubunda ve uzunluğunda oluşturur.

Hızlı göz atma: İlk olarak hangi Skill'i oluşturmalısınız?

En sık tekrarladığınız göreve uyan satırdan başlayın.

Kullanım örneği Önce bunu oluşturun Bunu şunlarla birleştirin: Her yerde markanıza uygun metinler Marka sesi Becerisi Mevcut çıktı varlıkları ve yasaklanmış ifadeler liste Büyük ölçekli Google/RSA reklam metinleri Reklam metni Becerisi Google Ads ile MCP bağlantısı ve CSV dışa aktarma komut dosyası AI arama görünürlüğü GEO/AEO Becerisi Search Console ile MCP bağlantısı ve SSS şeması Becerisi Blog ve içerik akışı İçerik Operasyonları Becerisi İnsani bir dokunuş ve brief şablonunuz Açılış sayfaları ve kampanya görselleri Claude Tasarımı Marka sesi Skill'i ve tasarım sisteminiz Bir fikri kampanya özetlerine dönüştürün Kampanya özeti Becerisi Pazarlama planı şablonu ve projeler Tek bir varlığı birçok amaç için yeniden kullanın İçerik yeniden kullanım Becerisi Marka sesi Becerisi ve kanal başına biçim kuralları Yaşam döngüsü ve kampanya e-postaları E-posta Becerisi ESP'nizle MCP bağlantısı ve segmentasyon kurallarınız Metrik düşüşünü teşhis edin Analitik/CRO Becerisi GA4 ile MCP bağlantısı ve bir CRO metodolojisi dosyası

Uygun olmayan tek kategori: Strateji ve zevk. Bir Skill, pozisyonunuzu belirlemez ve çıktının hedef kitlenizde yankı uyandırıp uyandırmayacağını değerlendiremez.

Her Claude taslağını bir başlangıç noktası olarak değerlendirin ve hedef kitleniz hakkında bildiklerinize göre her sonucu iyileştirin. Kaliteli çıktılar elde etmek için, ajana en iyi kaynaklarınızı sağlayın. Bu şekilde, çıktı ortalama bir standart yerine beklenen standardı yansıtacaktır.

Pazarlama için bir Claude Skill'i Nasıl Oluşturursunuz: 6 Basit Adım

Altı adımda bir pazarlama Skill'i oluşturun: tekrarlanan bir görev seçin, SKILL.md dosyasını yazın, marka kurallarını ekleyin, uzun içeriği bağlantılı dosyalara bölün, canlı bir brief üzerinde test edin ve sapmaları düzeltin.

Oluşturmaya başlamadan önce: halihazırda neler olduğunu kontrol edin Her zaman boş bir dosyadan başlamanız gerekmez. Öncelikle göz atmanız gereken üç yer: Anthropic’in kendi Pazarlama eklentisi. Birinci taraf ve başlangıç setine en yakın seçenek: /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit ve /e-posta-sequence gibi komutlar. İyi tasarlanmış bir Becerinin nasıl olması gerektiğini görmek için idealdir.

Anthropic komut kütüphanesi. Bir Beceri'nin talimatlarına ekleyebileceğiniz, pratikte kendini kanıtlamış tek görevli komutlar (konu satırı varyantları, röportaj özetleri)

GitHub'daki topluluk repo'ları. On binlerce yıldız alanlar da dahil olmak üzere geniş koleksiyonlar mevcuttur. Yapısal bir referans olarak kullanışlıdırlar, ancak nadiren bitmiş varlıklar olarak kullanılırlar.

Kendi Skills'inizi oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Adım: Tekrarlanan bir görev seçin

Doğru ilk Beceri, halihazırda tekrar tekrar yaptığınız işlerden ortaya çıkar. Son zamanlardaki yapay zeka sohbetlerinizi inceleyin ve aynı içeriği sürekli yapıştırdığınız görevi bulun. Aşağıdaki üç koşul karşılanırsa, bir görev Beceri haline gelmeye hazır demektir:

Bir yapay zekaya en az üç kez aynı ses veya biçim kurallarını vermişsinizdir

Girdiler değişirken yapı sabit kalır

Yazılı bir kontrol listesi, yeni işe alınan bir çalışana görev öğretmeye yardımcı olabilir

Reklam metinleri, kampanya özetleri ve haber bültenleri bu üç kriteri de karşılar; çünkü biçimleri ve kuralları bir partiden diğerine değişmez. Pozisyonlandırma stratejisi ise kontrol listesi testini geçemez; çünkü strateji her kararla birlikte şekil değiştirir. Tekrarlayan işler Beceriye aktarılırken, karar verme yetkisi takımınızda kalır.

2. Adım: SKILL.md dosyasını yazın

Bir klasör oluşturun ve içine bir SKILL.md dosyası ekleyin. Bu dosya üç bölümden oluşur:

Ad: Beceriye marka adı-reklam metni gibi kısa ve net bir etiket verin.

Açıklama: Tetikleyiciyi tek bir cümleyle belirtin; örneğin, Kullanıcı, markanın ses tonunda reklam metni, e-posta veya açılış sayfası metni yazmak veya güncellemek istediğinde kullanın

Talimatlar: Kuralları, ön metnin altına sade bir dille yazın

Çabalarınızın çoğunu açıklamaya ayırın, çünkü Skill'in etkinleşip etkinleşmeyeceği yalnızca bu açıklamaya bağlıdır. Açıklamayı, takımınızın gerçek taleplerinde kullandığı ifadelerle yazın. Siz "reklam metni" yazarken takım arkadaşlarınız "RSA yenileme" istiyorsa, açıklamada her ikisi de yer almalıdır.

3. Adım: Markanızın bağlamını ekleyin

İndirilen bir Skill, genel kurallar içerir ve bu genel kurallar, Skill'i oluştururken kaçınmak istediğiniz sıradan metinleri üretir. Bunları, yalnızca takımınızın sahip olduğu içerikle değiştirin:

"İkinci şahısla yaz" gibi komutlar halinde yazılmış üslup kuralları

Markanızın asla kullanmadığı kelimeler, ifadeler ve iddiaların yer aldığı yasak liste

En iyi metinlerinizde kullanılan kelimelerle ifade edilen değer önermeleriniz

Markanızın sesini doğru yansıtan, yayınlanmış iki veya üç içerik

Hafızanızdan özetlemek yerine, gerçek stil kılavuzunuzdan yapıştırın. Özet, hatırladığınız kuralları korur ancak ayrıntıları gözden kaçırır; oysa ayrıntılar, sesinizi size özgü kılan unsurlardır.

Profesyonel İpucu: Tek bir markayı yönetiyorsanız, markanın sesini Skill'e entegre edin. Birden fazla markayı yönetiyorsanız, Skill'i genel tutun ve marka bağlamını bunun yerine bir Claude Projesi'ne yükleyin; böylece tek bir Skill tüm markalara hizmet eder.

4. Adım: Uzun dosyaları bölün

Bir Skill, ona düzeltmeler ekledikçe büyür; ancak bir SKILL.md dosyası bir ekranı aştığında her şey yavaşlar. Dosyanız bu noktaya geldiğinde, onu birbirine bağlı parçalara bölün:

SKILL.md dosyası, tetikleyiciyi, temel kuralları ve diğer öğelere olan bağlantıları içerir.

references/style-guide.md dosyasında tam metin ve biçimlendirme ayrıntıları yer almaktadır

references/product-facts.md dosyası, doğrulanmış iddiaları, fiyatları ve özellik açıklamalarını içerir

references/örnekler.md dosyası, varlık türüne göre sıralanmış en etkili geçmiş metinlerinizi içerir

Claude, her bir referans dosyasını yalnızca görevin o kadar ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda açar. Reklam metni talebiniz karakter sayısı kurallarını yükler ve fiyat listesini atlar; böylece Beceri, ne kadar bilgi barındırırsa barındırsın hızlı çalışmaya devam eder.

5. Adım: Gerçek bir brief üzerinde test edin

Bazı detayları eksik ve son teslim tarihi baskısı hala mevcut olan, yarı tamamlanmış bir kampanya talebinde Skill'i çalıştırın. Kusursuz bir örnek, eksiklikleri gizler; ancak gerçek bir brief, iyileştirme alanlarını ortaya çıkarır.

İki ayrı hataya dikkat edin:

Beceri hiç etkinleştirilmedi; bu, açıklamanın sizin kullandığınız ifadeyi tam olarak karşılamadığı anlamına gelir. Açıklamayı genişletin ve başarısız olan istek ifadesini ekleyin.

Beceri etkinleştirildi, ancak ses kaydı bozuldu; bu da talimatlarda bir eksiklik olduğu anlamına gelir. Ses kaydının bozulmasına neden olan spesifik kuralı ekleyin

Teşhis yaparken bu ikisini birbirinden ayırın. Sorun açıklamada olduğunda talimatları düzeltmek bir tur kaybettirir, tersi ise iki tur kaybettirir.

6. Adım: Düzeltmeleri tekrar iş akışına dahil edin

Beceri, kullanıldıkça gelişir ve bu döngü oldukça kısadır. Çıktı markanızın ruhuna uymadığında, Claude'a neyin yanlış gittiğini söyleyin, taslağı elle düzeltin ve ardından bu düzeltmeyi Beceriye veya örneklerine ekleyin.

Her turda, kararlarınızın bir parçası daha dosyaya aktarılır. Bir sonraki taslak, daha rafine bir mantıkla başlar ve düzenlemeleri ve geçici çözümleri daha da en aza indirir.

Pazarlama Becerilerinin Takımınızla Nasıl Paylaşımı Yapabilirsiniz?

Pazarlama ekipleri, Claude Becerilerini üç farklı şekilde paylaşır: sıkıştırılmış Beceri klasörlerini doğrudan göndererek, Claude’un Takım ve Enterprise Planı’ndaki yerleşik paylaşım özelliğini kullanarak veya paylaşılan bir GitHub deposu aracılığıyla.

Doğrudan gönderim dış ortaklar için, yerleşik paylaşım şirket içi takımlar için ve GitHub ise inceleme ve sürüm geçmişine ihtiyaç duyan kütüphaneler için uygundur. Belirleyici faktör, marka kütüphanenize kimin ihtiyaç duyduğu ve ne sıklıkla değiştiğidir.

Seçenek 1: Zip dosyasına ekleyip gönderin

Bir Skill bir klasördür; bu sayede onu sıkıştırıp e-posta veya Slack üzerinden gönderebilirsiniz. Karşı taraf bunu kendi Claude ayarlarına yükler ve bu işlem tüm planlarda çalışır.

Bir Skill göndermek için:

Bilgisayarınızda Skill klasörünü bulun. Bu klasörde bir SKILL.md dosyası bulunmalıdır.

İlgili Beceri klasörünün kenar çubuğunu açın ve İndir'e tıklayın

Claude Becerileri klasörünü indiriyor

Alınan bir Beceriyi yüklemek için:

Claude'u açın ve Ayarlar 'a gidin

Yetenekler'i seçin ve "Kod yürütme ve dosya oluşturma" seçeneğinin açık olduğundan emin olun; çünkü bu seçenek açık olmadan Yetenekler çalışmaz

Claude Becerileri için kod yürütme ve dosya oluşturma özelliklerini etkinleştirme

Özel seçeneğine gidin, ardından Beceriler'e tıklayın

Beceri yükle seçeneğini seçin ve zip dosyasını seçin

Claude'a bir Skills klasörü yükleme

Bir marka sesi Becerisini bir serbest çalışan veya ajans ortağına devredeceğinizde bu yolu kullanın. Takım içinde bu yolu kullanmaktan kaçının, çünkü her ses kılavuzu güncellemesi yeni bir zip dosyası, yeni bir yükleme anlamına gelir ve mevcut sürümü kimin kullandığını gösteren bir kayıt kalmaz. Kampanyalar, iddialar ve ürün bilgileri aylık olarak değiştiği için pazarlama Becerileri diğerlerine göre daha sık güncellenir. Güncelleme sorunu bu kategoriyi diğerlerine göre daha fazla etkiler.

Seçenek 2: Claude içinde paylaşın (Takım ve Enterprise Planı)

Claude, takım ve Enterprise planlarında yerleşik paylaşım özelliğine sahiptir. Bir Beceriyi belirli iş arkadaşlarınızla veya tüm kuruluşunuzla paylaşabilirsiniz; ayrıca sahipler, bir Beceriyi tek seferde herkese dağıtabilir.

Herkes paylaşım yapmadan önce, bir kuruluş sahibinin bu özelliği etkinleştirmesi gerekir:

Kuruluş ayarlarına gidin, ardından Beceriler'e tıklayın

"Kod yürütme ve dosya oluşturma" seçeneğini etkinleştirin, ardından Skills 'i etkinleştirin

Üyelerin birbirleriyle paylaşım yapabilmesi için aynı bölümdeki paylaşım anahtarlarını etkinleştirin; çünkü paylaşım özelliği ön tanımlı olarak kapalıdır.

Oluşturduğunuz bir Beceriyi paylaşım yapmak için:

Özel seçeneğine gidin, ardından Beceriler'e tıklayın

Oluşturduğunuz bir Beceriyi açın ve Paylaşım seçeneğini seçin

İsimleri veya e-posta adreslerini girin ya da tüm kuruluşla paylaşım yapın

Bir Beceriyi tüm kuruluşa yaygınlaştırmak için (yalnızca sahipler):

Organizasyon ayarlarına gidin, ardından Beceriler 'e tıklayın

"Organizasyon becerileri" bölümünde Ekle 'yi seçin ve zip dosyasını seçin

Skill, ön tanımlı olarak etkinleştirildiğinden herkese anında ulaşır

Bu, şirket içi bir pazarlama takımı için en uygun ön tanımlı ayardır. Marka sesi Becerisi, her pazarlamacının aynı şekilde kullanması gereken tek varlıktır ve sahip tarafından sağlanması, hiç kimsenin yüklemeyi atlayamayacağı veya sürüm gerisinde kalmayacağı tek yoldur.

Seçenek 3: Paylaşılan bir GitHub depo

Her bir Skill'i, tüm değişiklikleri izleyen paylaşımlı bir proje klasörü olan GitHub deposunda bir klasör olarak saklayın. Ekip üyeleri senkronizasyon ile senkronize edilmiş bir kopyasını indirerek markanın tam kütüphanesine erişir ve değişiklikler herkese ulaşmadan önce inceleme sürecinden geçer.

Pazarlama, inceleme adımına somut bir görev atar: Birisi marka sesine uygun Beceri’deki değer önermelerini güncellediğinde, değişiklik her pazarlamacının çıktılarına yansıtılmadan önce ikinci bir kişi tarafından onaylanır. Kütüphaneyi düzenli tutan iki kural vardır:

Her SKILL.md dosyasının başına bir sürüm satırı (# Version: 1. 3) ekleyin ve her değişiklikte bu sürüm numarasını artırın; böylece iki ekip üyesi, farkında olmadan marka sesinin farklı sürümlerini kullanmaz.

Depoyu gizli tutun. Bir pazarlama Becerisi, kamuya açık hale getirmek istemeyeceğiniz ses tonunu, pozisyonu ve henüz piyasaya sürülmemiş ürün bilgilerini kodlar.

Takımınız birden fazla araç kullanıyorsa, marka değişiklikleri için onay süreci gerekiyorsa veya halihazırda Claude Code ile iş yapıyorsa bu yolu kullanın.

Hangisini seçmelisiniz? Bir Skill'i dış bir ortağa devretmek: zip dosyasına sıkıştırın. Şirket içi takımı Team veya Enterprise Planı'nda standartlaştırmak: Claude içinde paylaşım yapın. İnceleme ve geçmiş bilgileriyle büyüyen bir marka kütüphanesini yönetmek: GitHub'ı kullanın. Tek bir yetenek, üç yolun hepsinde de kullanılabilir. Beceriler birleştirilebilir; yani Claude, marka sesinizle ilgili beceri ile e-posta biçiminizle ilgili beceriyi aynı görevde bir arada yükleyebilir. Böylece, dağıtım nasıl yapılırsa yapılsın kütüphane bir sistem olarak çalışır.

Claude ile İlk Olarak Oluşturmaya Değer 4 Pazarlama Becerisi

Dört Claude Becerisi, bir pazarlama takımının tekrarlanan işlerinin çoğunu kapsar: marka sesi Becerisi, reklam metni Becerisi, kampanya özeti Becerisi ve yeniden kullanım Becerisi.

Her biri, takımların halihazırda her hafta uyguladığı bir ş akışından türetilmiştir. Ve her biri aynı yapıya sahiptir: bir SKILL.md dosyası, tetikleyici açıklaması ve markanızın derinliğini yansıtan referans dosyaları.

İşte her birinin pratikte nasıl uygulandığı.

1. Marka sesi Skill'i

Marka sesi: Pazarlama amaçlı Claude Skills örneği

Altı kişilik bir takım, reklamlar, e-posta ve sosyal medya için metinler hazırlıyor ve her bir metnin aynı üsluba sahip olması gerekiyor. Herhangi bir metin talebi bu Skill'i tetikliyor ve SKILL.md dosyası, yapılacak iş için dört bileşen içeriyor:

Referans metin: Markanın sesini doğru yansıtan, bağlantılı örnekler dosyasında yer alan iki veya üç yayınlanmış yazı

Tetikleyici açıklaması: Beceriyi etkinleştiren satır; örneğin, Kullanıcı, marka adına müşterilere yönelik herhangi bir metin yazdığında veya düzenlediğinde kullanın

Ton kuralları: Komutlar olarak yazılmış ses tonunuz: kişi, cümle uzunluğu, ritim

Yasaklı liste: Markanızın asla kullanmadığı kelimeler, ifadeler ve iddialar

Başarıyı belirleyen unsur: Referans metin. Claude, tanımlanan kurallara uymaktan ziyade örnekleri daha güvenilir bir şekilde eşleştirir. Ton belirleyici sıfatlar içeren ancak gerçek örnekler barındırmayan bir Beceri, markanızın sesini tam olarak yansıtmaz; yalnızca bir yaklaşım sunar. Avantajı: Buradaki diğer tüm Skill'ler bunu bir katman olarak yükler. Önce bunu oluşturun; daha sonra eklenecek her Skill, sesini yeniden tanımlamak yerine bu sesini devralır. Bu, kütüphanenizin geri kalanının dayandığı temeldir.

2. Reklam metni Becerisi

Reklam metni Claude Skills örneği

Şimdi, performans pazarlamacısının birkaç haftada bir duyarlı arama reklamlarını yenilediğini hayal edin. Kampanya verileri ve anahtar kelimeleri içeren bir istek Beceriyi tetikler ve bileşenler işi aralarında paylaştırır:

Karakter sınırı kuralları: Başlık başına 30 karakter ve açıklama başına 90 karakterlik katı sınırlamalar, çıktı oluşturulmadan önce kontrol edilir.

Açı kontrol listesi: Her reklam grubunun ihtiyaç duyduğu karışım; örneğin fayda, sosyal kanıt, CTA ve itiraz başlıkları

Yasaklanmış iddialar: Hukuk departmanı tarafından onaylanmamış ürün beyanları; bunlar, bağlantılı bir bilgi dosyasında tutulur.

Dışa aktarım biçimleri: Reklam platformunuzun beklediği CSV sütun yapısı

Başarıyı belirleyen unsur: Karakter sınırlarına kesinlikle uyulmalıdır. 30 karakteri sadece bir kılavuz olarak gören bir Beceri, başlıkları elle kısaltmanızı gerektirir ve bu da manuel işi yeniden gündeme getirir. Avantajı: Reklam üretiminin en yavaş aşamasını ortadan kaldırır. Sınırlar ve bakış açıları Skill’e kaydedildiğinde, tek seferde boş bir sayfadan incelemeye hazır tam bir metin setine ulaşırsınız. Yayınlanmadan önce her satır yine bir kişi tarafından onaylanır.

3. Kampanya özeti Becerisi

Kampanya özeti Claude Skills örneği

Şimdi, kabataslak fikirleri paydaşlara sunulmaya hazır brifinglere dönüştüren bir pazarlama müdürünü ele alalım. Tek cümlelik bir fikir Beceriyi tetikler, gerisini yapı halleder:

Bölüm şablonu: Paydaşlarınızın beklediği başlıklar, okudukları sırayla

Zorunlu alanlar: Hedef kitle, bütçe kalemi ve başarı ölçütü gibi hiçbir brief'in olmazsa olmazları

Yer tutucu kuralı: Bilinmeyenleri, cevap uydurmak yerine açık uçlu sorular olarak işaretleme talimatı

Önceki brief'ler: Bağlantılı dosyada yer alan iki çarpıcı örnek sayesinde, içerik derinliği ve üslup daha önce onaylananlarla uyumlu olacaktır

Başarıyı veya başarısızlığı belirleyen unsur: Yer tutucu kuralı. Bu kural olmadan, Skill boş alanları doldurmak için cevaplar uydurur. Gerçek gibi görünen uydurma bir bütçe sayısı, birinin doldurması gerektiğini bildiği boş bir alanından daha kötüdür. Kazanç: Bu beceri size en fazla zaman kazandırır. Kabaca bir fikir, dakikalar içinde yapılandırılmış ve paydaşlara sunulmaya hazır bir brief haline gelir. Ayrıca yer tutucu kuralı, henüz bilinmeyen hususların açıkça belirtilmesini sağlar.

4. Yeniden kullanım Becerisi

Claude Becerilerinin yeniden kullanılması örneği

Son olarak, her uzun metin içeriğini bir haftalık kanal içeriğine dönüştüren bir içerik takımı düşünün. Tek bir blog yazısı veya web semineri transkripti Skill'i tetikler ve bileşenler her çıktıyı tanımlar:

Kanal biçimleri: Haber bülteni bölümü ve konu gibi seçtiğiniz belirli biçimler; her birinin kendi uzunluk kuralları vardır

Çıkarma kuralları: Kaynaktan nelerin alınacağı; örneğin, haber bülteni için en yüksek istatistik değeri

Kanal bazında ses notları: Marka sesi sabit kalırken, kanal bazında ses tonu nasıl değişir?

Marka sesi Becerisi: Beceriler aynı görev üzerinde çalışır, bu nedenle bu beceri de birlikte yüklenmiştir

Başarıyı belirleyen unsur: Her kanal biçimini ne kadar kesin bir şekilde tanımladığınız. “Sosyal medyada birkaç paylaşım yap” gibi belirsiz bir istek, size genel ve anlamsız içerikler sunar. Beceriye, her biri 150 kelimeden az ve kaynaktaki bir iddiaya dayanan üç LinkedIn paylaşımı istediğinizi belirtin; böylece olduğu gibi yayınlayabileceğiniz içerikler elde edersiniz. Avantajı: Zaten tamamladığınız işin etkisini katlar, dolayısıyla finanse etmeniz gereken yeni bir üretim süreci gerektirmez. Ayrıca, kompozisyonun pratikte nasıl işlediğini de burada görebilirsiniz: Bir Skill tonu korurken, diğeri yapıyı yeniden şekillendirir.

ClickUp, Pazarlama Ş Akışlarını Tek Bir Yerden Nasıl Yürütür?

ClickUp Brain'de bir pazarlama kampanyası özeti oluşturma

ClickUp, kampanyalarınızın, brifinglerinizin ve takımınızın zaten bulunduğu bir Çalışma Alanı'nda size aynı Skill davranışını sunar. Bir markdown dosyası oluşturup bunu zip dosyası olarak dağıtmak yerine, yapay zekaya sürecinizi bir kez öğretirsiniz; o da bu bilgiyi takımdaki herkes için saklar.

İşte özellikle pazarlama Becerileri için etkili olan unsurlar:

Ş Akışlarınızı yeniden girmenize gerek kalmadan ClickUp Brain'e öğretin

ClickUp Brain’deki özel Skills özelliğini kullanın. Tekrarlanan bir ş akışını sade bir dille açıklayın; örneğin, “bu kurallara ve biçe uygun olarak markamızın ses tonunda reklam metni yazın.” Brain bu talimatı kaydeder.

Bir dahaki sefere takımdan herhangi biri bu görev için yardım istediğinde, Brain onu aynı şekilde çalıştırır. Birisi çıktıyı düzelttiğinde, Brain bu düzeltmeyi gelecekteki çalıştırmalar için saklar. Bu, 6. Adım'daki yinelemeli döngüyle aynıdır, ancak hiçbir zaman bir SKILL.md dosyası oluşturmazsınız.

Ayrıca, Claude'dan farklı olarak, bir Beceri klasörüne bağlantılı referans dosyaları eklemenize gerek yoktur. Stil kılavuzunuz, ürün bilgileri ve kampanya özetleriniz ClickUp Docs'ta bulunduğundan, Brain içerik oluştururken bunlara doğrudan başvurur. Bu sayede, yapay zekanın her zaman güncel sürümden bilgi aldığından emin olabilirsiniz. Pozisyon değişiklikleri olduğunda veya bir iddia süresi dolduğunda kimse klasörü yeniden dağıtmak zorunda kalmaz.

Markanızın bağlamını Süper Ajanlara aktarın

Bir Süper Ajan'ı bahseterek kampanya metinleri veya brief'ler hazırlatın. Bu, sade bir dilde yazılan oluşturucu aracılığıyla talimatları, tetikleyicileri ve bilgileri alan bir yapay zeka takım arkadaşıdır.

ClickUp Belge'deki stil kılavuzunuzu işaretleyin; Skills, bu kılavuzu tek doğru kaynak olarak kullanarak kampanya metinleri yazar veya brifingler oluşturur. Ortaya çıkan sonuç, ş Akışınızda bir sorumlu, bir durum ve bir son teslim tarihi içeren bir görev haline gelir. Bir sohbet penceresinde kalıp proje takip sistemine kopyalanmayı beklemez.

İlk Süper Temsilcinizi oluşturmak için bu videoyu izleyin:

Tek bir Çalışma Alanından Claude'a ve diğer dil modellerine erişin

ClickUp Brain ile ayrı aboneliklere gerek kalmadan tek bir Çalışma Alanı'nda Claude, GPT ve Gemini'ye erişebilirsiniz. Modeli kendiniz seçebilir veya göreve göre Brain'in seçmesine izin verebilirsiniz. Bu, kampanyalarınızı yönettiğiniz aynı yerden, bağımsız Becerilere güç veren aynı Claude mantığını diğer modellerle birlikte kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Tüm ş akışlarını tek bir yerden yönetin

AI'nın ötesinde, Pazarlama Takımları için ClickUp, pazarlamanın operasyonel yönünü aynı Çalışma Alanı'nda yönetir.

100'den fazla hazır otomasyonla içerik planlamasını, onay süreçlerini ve devir teslim işlemlerini otomatikleştirin

Gerçek zamanlı olarak güncellenen ClickUp gösterge panellerinde 50'den fazla kart türüne yayılmış kampanya KPI'larını takip edin

ClickUp Formları ile yaratıcı talepleri toplayın ve bunları doğru ş Akışına yönlendirin

HubSpot, Slack, Figma ve Google Drive dahil olmak üzere kullandığınız tüm araçlarla entegre edin; böylece Skills'inizin çalışması için gerekli veriler her zaman bağlantılı kalır

Gerçekçi sınırlamalar. Brain, ClickUp Çalışma Alanı içinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Claude.ai, API ve Claude Code üzerinde aynı anda çalışan, özel komut dosyalarına sahip taşınabilir bir Skill’e ihtiyacınız varsa, bunu ClickUp dışında oluşturup orada yönetmeyi tercih edebilirsiniz. Kimler için uygundur? ClickUp, pazarlama takımınızın halihazırda kampanyaları, içerik takvimlerini ve koordinasyonu tek bir Çalışma Alanı'nda yönetiyor olması durumunda en uygun seçenektir. Ya da Claude'daki bir Beceri ile başka bir yerdeki proje takip aracı arasında bağlamı bölmeyi bırakmak istediğinizde de idealdir.

İşte bu entegrasyonun pratikte nasıl işlediği: bir pazarlama müdürü, tek bir Çalışma Alanından kampanyaları, brifingleri ve yapay zeka akışlarını yönetiyor:

Pazarlama Becerileriyle İlgili Sık Yapılan Hatalar (ve Bunları Düzeltme Yolları)

Çoğu pazarlama Skills'inin düşük performans göstermesine neden olan altı hata vardır: birbiriyle çakışan açıklamalar, kurallarla çelişen örnekler, markanın her yerde belirtilmemesi, geçerliliğini yitirmiş ürün bilgileri, her şeyi yasaklayan kural setleri ve tek bir kişinin ifade tarzı üzerinden test yapılması.

Her birini nasıl tespit edip kapalı hale getireceğinizi burada bulabilirsiniz.

İki Skill aynı talebi üstleniyor. Bir marka sesi Skill'i, ardından bir e-posta metni Skill'i oluşturuyorsunuz ve her iki açıklamasında da e-posta hakkında bahsediliyor. Artık Claude, görevin hangisine ait olduğunu ayırt edemiyor; bu nedenle yükleme sırası günden güne değişiyor ve kalite seviyeniz de buna bağlı olarak dalgalanıyor.

Çözüm: Her bir Skill'e kendi alanını ayırın. Sesli Skill'in tüm müşteriye yönelik metinleri, e-posta Skill'inin ise e-posta yapısını, sıralamasını ve konu satırlarını üstlenmesini sağlayın. Talimatlarına, sesli Skill'in yerine değil, onunla birlikte çalıştığına dair bir not ekleyin.

Kurallar ve örnekler birbiriyle çelişiyor, ancak örnekler önceliklidir. SKILL.md dosyasında ünlem işaretleri yasaklanmıştır, ancak örnek olarak yapıştırdığınız gerçek bir kampanyada iki tane kullanılmıştır. Claude, anlattıklarınızdan çok gösterdiğiniz şeylere önem verir, bu nedenle yasaklanmış bu alışkanlık sürekli olarak yeniden ortaya çıkmaktadır.

Düzeltme: Her örneği, bir araya getirmeden önce kurallarınızla karşılaştırın. Her örnek ya kurallara uymalı ya da "ünlem işareti kullanmama" kuralınızdan önce geçerli olduğunu belirten tek satırlık bir not içermelidir. Bu, bir çelişkiyi öğretici bir fırsata dönüştürür.

Skill, "biz" der, ancak bir iş ortağı onu kullandığında hata verir. "Ürünümüz" ve "tonumuz" gibi ifadeler, tek bir şirket içi takım için sorunsuz çalışır. Ancak bu Skill'i üç müşteriyle aynı anda uğraşan bir ajansa aktardığınızda, Claude'un "biz" derken hangi markayı kastettiğinizi anlaması imkânsızdır.

Düzeltme: Markanın adını her yerde belirtin, böylece markanın kendine özgü üslubuyla okunmasını sağlayın. Bu, şirket içinde hiçbir maliyeti yoktur ve Skill, bir serbest çalışan veya ajansa aktarıldığında netliğini korur.

Ürün bilgileri eklenir ve sonra geçerlilik süresi dolar. Birisi Mart ayında fiyatları ve özellik açıklamalarını sabit olarak kodlar. Haziran ayında fiyatlar değişir, ancak Beceri her taslağa eski sayıları, markanın ses tonuna tam olarak uygun bir şekilde eklemeye devam eder. Bu, bilgilerin hiç olmaması durumundan daha kötüdür; çünkü hatalar önceden onaylanmış olarak ortaya çıkar.

Düzeltme: Gerçekleri ses tonundan ayırın. Sabit ses kuralları SKILL.md dosyasında kalır; değişken gerçekler ise üst kısmında bir sorumlu ve gözden geçirme tarihi bulunan tek bir ürün gerçekleri dosyasına taşınır. Bu sayede herkes, vadesi geçmiş olup olmadığını bir bakışta görebilir.

Her kural bir "yapma" kuralıdır; bu nedenle Claude neyi yapmaması gerektiğini bilir, ne yapılacakları bilmez. 20 yasaklanmış kelimeden oluşan ve olumlu bir yönlendirme içermeyen bir Beceri, Claude'u genel bir ortalamaya itmekten başka bir işe yaramaz. Bu da tam olarak ortadan kaldırmaya çalıştığınız tekdüzeliğe yol açar.

Düzeltme: Her yasaklamayı yerine geçecek ifadeyle eşleştirin. Sadece "kaldıraç" kelimesini çıkarmayın, "kullan" kelimesini kullanmasını söyleyin. Sadece abartılı ifadelerden kaçınmasını istemeyin, sayıyı belirtmesini ve iddianın bu sayıyla desteklenmesini sağlayın. Yapılacaklardan çok yapılmaması gerekenlere odaklanın.

Bu Beceri, yalnızca geliştiricinin kendi sözleri üzerinde test edilmiştir, başkalarının sözleri üzerinde değil. Yazar bir reklam metninin güncellenmesini ister ve bu her seferinde tetikleyici olarak çalışır. Bir ekip arkadaşı bazı RSA varyantları oluşturmayı ister, ancak hiçbir şey yüklenmez. Tehlike şudur: Claude hata yapmaz; sadece genel bir yanıt verir, bu nedenle ekip arkadaşı, kurallarınızın hiçbiri uygulanmamış, makul görünen bir taslak alır.

Düzeltme: Yayına almadan önce, sohbetlerden takımınızın bir haftalık gerçek istek ifadelerini toplayın ve açıklamayı bunların hepsiyle karşılaştırarak test edin. Ardından talimatlara bir "işaret" ekleyin; örneğin, her taslağın ilk satırında varlık türü ve kanalın belirtilmesi gibi. Böylece eksik bir işaret, Becerinin yüklenmediğini anında gösterir.

Bir Beceri ile Başlayın ve Bir Repo Oluşturun

Claude Skills, yapay zekanın markanız hakkında bildiklerini değiştirir. Bu özellik olmadan, her model aynı eğitim verilerinden yola çıkarak aynı ortalama çıktıyı üretir. Bu özelliği kullanmaya başladığınızda ise model, her seferinde size özel ses tonu, kurallar ve kanıt noktalarından yola çıkarak çıktı üretir.

Çoğu takımın yaptığı hata, genel amaçlı bir Beceri paketi indirip daha iyi sonuçlar beklemektir. Bu, bir ortalama yığınını başka bir ortalama yığınıyla değiştirmekten ibarettir. Asıl değer, kendi yargılarınızı kodlamaktan gelir: bir düzenleyicinin uyguladığı üslup, gerçek vaka çalışmaları ve kanıtlanmış bir içerik yapısı.

En sık ürettiğiniz varlıkla başlayın. Markanızın sesini tek bir Skill'e yansıtın. Gerçek bir brief üzerinde test edin. Sapmaları düzeltin ve düzeltmeye devam edin. Skill, sıfırlanmak yerine düzeltmelerinizi biriktirdiği için her turda daha da keskinleşir.

İlk günden itibaren yapay zeka, marka bilgisi ve kampanyalarınızı tek bir yerde bir araya getirmek istiyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

Pazarlama için Claude Becerileri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kod yazmadan bir Claude Skill'i nasıl oluşturabilirim?

Kod yazmadan bir Claude Skill oluşturmak için, içinde bir SKILL.md dosyası bulunan bir klasör oluşturun ve bir ad ile tetikleyiciye odaklı bir açıklama içeren YAML ön metni ekleyin. Ardından, talimatlarınızı sade bir dille yazın. Gerçek marka sesinizle ve iki veya üç örnek varlıkla yükleyin. Sonra, bunu canlı bir brief üzerinde test edin ve sesin kaydığı yerleri düzeltin.

GitHub'daki topluluk tarafından geliştirilen Claude pazarlama becerilerini yüklemeye değer mi?

GitHub'daki Claude pazarlama becerileri topluluğu, referans şablonları olarak faydalıdır. Ancak bunlardan çok sayıda yüklemek, genellikle genel geçer içerik üretmeye yol açar; çünkü her biri markanızın değil, bir yabancının yargılarını yansıtır. anthropics/skills gibi halka açık depolar, bir SKILL.md dosyasının nasıl yapılandırıldığını gösterir. Oluşturmaya başlamadan önce bunları incelemekte fayda var. En doğru yaklaşım, içeriği değil yapıyı kopyalamaktır: kendi sesiniz, ICP'niz ve yasaklanmış ifadelerle donatılmış bir Beceri oluşturun.

Özel marka verilerini bir Skill içinde gizli tutabilir miyim?

Evet, tescilli marka verilerini bir Skill içinde gizli tutabilirsiniz. Skill, sizin kontrolünüz altındaki bir dosya kümesidir; bu sayede ses kuralları, pozisyon ve henüz piyasaya sürülmemiş ürün bilgileri kendi Çalışma Alanınızda veya deponuzda kalır. Team ve Enterprise Planlarında, Skill'in kiminle paylaşılacağını sahipler yönetir. Kütüphaneyi özel bir GitHub deposunda saklamak, verilerin şirket içinde kalmasını sağlar ve bir inceleme izi ekler.

Claude, pazarlama için en iyi yapay zeka mı?

Pazarlama için tek bir "en iyi" yapay zeka yoktur; doğru seçim, işin niteliğine bağlıdır. Claude, kampanya verileri üzerinde güçlü akıl yürütme yeteneği ve tam bir marka kılavuzunu barındırabilen uzun bağlamı sayesinde bu alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Agent Skills desteği ve Google Ads ile HubSpot gibi araçlara MCP bağlantıları da yardımcı olmaktadır. En büyük fark yaratıcı unsur genellikle model değil, marka bilginiz ile işinizin aynı yerde bulunup bulunmadığıdır.

Pazarlama için hangi Claude modelini kullanmalısınız?

Sesle ilgili her türlü iş için (metinler, özetler, uzun içerikler) planınızın sunduğu en yetenekli modeli kullanın; çünkü bu model, uzun bir belge boyunca markanın bağlamını ve ritmini en iyi şekilde korur. Daha basit modeller ise, toplu konu satırı varyantları gibi hızlı, yüksek hacimli ve riskin düşük olduğu görevler için uygundur. Beceriler tüm modellerde aynı şekilde çalışır; dolayısıyla model seçimi, becerinin çalışıp çalışmamasını değil, kaliteyi ve maliyeti etkiler.

Claude Skill ile özel GPT arasındaki fark nedir?

Her ikisi de yeniden kullanılabilir talimatlar içerir. Ancak bir Claude Skill yalnızca şu senaryolarda yüklenir: bir görev, Skill’in açıklamasına uyduğunda; komut dosyalarını ve birden fazla referans dosyasını bir araya getirebilir; ve açık bir standart olarak claude.ai, API ve Claude Code üzerinde çalışır. Özel bir GPT ise OpenAI’nin ekosistemi içinde kalır ve tek bir talimat seti aracılığıyla yapılandırılır. Pazarlama takımları için pratik avantajı, taşınabilirlik ve eksiksiz bir stil kılavuzunu bağlantılı dosyalar olarak ekleyebilme yeteneğidir.

Skills, hangi Claude planlarında iş yapar?

Skill'ler, kod yürütme ve dosya oluşturma özellikleri etkin olduğu sürece Ücretsiz, Pro, Max, Team ve Enterprise Planlarında çalışır. Sahibinin bir Skill'i tüm kuruluşa dağıtabildiği yerleşik paylaşım özelliği, Team ve Enterprise Planlarıyla sınırlıdır. Diğer planlarda ise, klasörü sıkıştırıp göndererek paylaşım yapabilirsiniz.