Pazarlama Takımını Nasıl Büyütürüm?

Bir iş sahibi olarak, marka bilinirliği yaratmaktan güven oluşturmaya, müşteri kazanmaktan müşteri tutmaya kadar pazarlama faaliyetlerinin müşteri yaşam döngüsünde oynadığı kritik rolü biliyorsunuz.

Etkili bir pazarlama takımı olmadan, bütçeler harcanır, işler ve potansiyel müşteriler kaçar ve herkesin zamanı "spray and pray" kampanyalarına harcanır, bu da gelirden çok hayal kırıklığı getirir.

Pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenin, müşterileri memnun eden ve potansiyel müşteri akışını artıran daha iyi bir yolu varsa ne yapardınız?

Bu kılavuzda, pazarlama takımlarını büyütme, teknoloji kullanımı, iletişimle ilgili en iyi uygulamalar ve akılda tutulması gereken ölçeklendirme zorlukları hakkında her şeyi paylaşıyoruz.

Bir kuruluşta pazarlama takımının önemi

Pazarlama ekibi olmayan bir iş hayal edebiliyor musunuz? Ürününüzün keşfedilmesini nasıl sağlarsınız? Potansiyel müşterilerinize ürünlerinizden kim bahseder?

Elbette müşteri yorumları ve geri bildirimleri var, ancak ağızdan ağıza yayılan bilgilere ancak bir yere kadar güvenebilirsiniz. İşte burada pazarlama devreye girer: verileri, güveni ve yetenekleri birleştirerek büyümeyi harekete geçirir.

Bir pazarlama takımı, kuruluşunuzda nasıl fark yaratabilir?

Marka bilinirliğini artırır: Pazarlama, ürün mesajları ve pozisyonlamayla markanızın tanınırlığını artırmada, potansiyel müşterileri ürün veya hizmetinizin çözdüğü sorunlar hakkında bilgilendirmede ve onlara yardımcı olacak bir iş ortağı olarak güven oluşturmada önemli bir rol oynar

Müşterileri elde tutar ve etkileşim kurar: Pazarlama ekipleri, potansiyel müşterileri satın alma karar verme aşamasında yönlendirir

Satışları ve karlılığı artırmak: Bir pazarlamacı olarak, satış ekibiyle yakın bir şekilde çalışarak potansiyel müşteriler oluşturur ve bunları müşterilere dönüştürürsünüz

Pazarlama araştırması yapar: Pazarlama ekibinin üyeleri anketler yapar, pazar eğilimlerini ve sektör verilerini analiz eder ve müşterilerle konuşur. Araştırmayı üçüncü taraflar yapsa bile, pazarlama departmanı bu verileri analiz ederek bulgulara dayalı özel pazara giriş stratejisi ve Pazarlama ekibinin üyeleri anketler yapar, pazar eğilimlerini ve sektör verilerini analiz eder ve müşterilerle konuşur. Araştırmayı üçüncü taraflar yapsa bile, pazarlama departmanı bu verileri analiz ederek bulgulara dayalı özel pazara giriş stratejisi ve pazarlama yol haritası tasarlar

Ürün geliştirmeye yardımcı olur: Ürün, rakip ortamı ve potansiyel müşteri tabanına ilişkin kapsamlı bilgiye dayanan pazarlama operasyonları, ürün geliştirme ekibine de içgörüler sağlar

Pazarlama Takımını Ne Zaman Büyütmelisiniz?

Pazarlama fonksiyonunuz, gelir hedefleriyle bağlantılı birçok amaç ve sorumluluğu aynı anda yerine getirmelidir.

Ancak, işiniz büyüdükçe, "daha azıyla daha fazlasını yapma" yaklaşımı işe yaramayabilir. Hatta, bu durum pazarlama ekibinizi tamamen yıpratabilir ve verimsiz hale getirebilir.

Bununla birlikte, ilk aşamalarda tam donanımlı bir pazarlama departmanı kurmak için büyük yatırımlar yapmak da akıllıca olmayabilir.

Peki, pazarlama takımınızı büyütme zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? Burada, pazarlamanın büyümesinin her aşamasında ihtiyaç duyacağı unsurları ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Dikkat: Ölçeklendirmeyi kolayca anlayabilmeniz için, ölçeklendirmeyi sınıflandırmak için yatırım veya sermaye kavramlarını kullandık. Elbette, bu tek tip bir yaklaşım değildir. Pazarlama takımlarının büyümesi ve ölçeklendirilmesi için birçok başka yol vardır.

Tohum aşaması

Tohum aşamasına odaklanın: Asgari uygulanabilir ürün MVP'yi ve erken benimseyenleri bulun.

İhtiyacınız olanlar: Marka mesajları geliştirebilen, topluluk oluşturmaya yardımcı olabilen, MVP'nizi test edebilen ve kullanıcı geri bildirimlerini toplayabilen bir pazarlama uzmanı.

Seri A

Seri A aşamasına odaklanın: Ürün pazarına uygun PMF oluşturun, pazara giriş stratejisini planlayın, 1-2 kanalı ölçeklendirin ve işin öngörülebilir bir büyüme sağlayabileceğini gösterin.

İhtiyacınız olanlar: Bu, tek kişilik pazarlama takımını genişletip aşağıdakiler dahil daha fazla rol eklediğiniz durumdur: İçerik stratejisti ve yazar hikaye anlatımı ve SEO uzmanı, web sitesi trafiğini artırmak için

Büyüme ve dijital pazarlama kampanyalarını denetlemek için performans pazarlamacısı

Görsel tasarımcı—markalı görseller ve diğer görsel varlıkları oluşturmak için grafik tasarımcı veya UX UI tasarımcısı

Seri B

Seri B aşamasına odaklanın: Müşteri tabanınızı genişletin, büyüme pazarlamasına odaklanın ve operasyonları ölçeklendirirken, tek tek kanalları büyütmek ve ölçeklendirmek için takım sahipleri ekleyin.

İhtiyacınız olanlar: Pazarlama departmanını yönetmek için bir CMO ve/veya pazarlama direktörü işe almanız gerekir. Seri A pazarlama ekibinizin üyelerine ek olarak, aşağıdaki roller de yer alacaktır: Veri analisti kampanyaların etkisini ölçmek, en iyi performans gösteren kanalları ve büyüme fırsatlarını belirlemek ve otomasyon araçlarını kullanarak veriye dayalı kararlar almak için

Otomasyon sistemleri ve ş Akışları oluşturma konusunda teknoloji uzmanı

Talep oluşturma başkanı büyüme ve gelir artırmaya yönelik stratejileri uygulamak

ürünün değer önerisini ve geliştiricinin müşteriler, potansiyel müşteriler ve iç kitlelere yönelik mesajlarını anlayan Ürün pazarlama müdürüürünün değer önerisini ve geliştiricinin müşteriler, potansiyel müşteriler ve iç kitlelere yönelik mesajlarını anlayan

Seri C

Seri C aşamasına odaklanın: Pazarlama, marka hatırlanabilirliğini yaratır ve marka oluşturmayı gözden kaçırmaz, gelir artışıyla bağlantı kurar, içerik üretimini hızlandırır, müşteri etkileşimine odaklanır ve yeni pazarlara açılır.

İhtiyacınız olanlar: Yukarıda bahsedilen tüm rollerin yanı sıra, ürün pazarlama ekibi kurarak ekibe bir iletişim stratejisti veya halkla ilişkiler uzmanı ekleyeceksiniz.

Pazarlama Takımını Büyütmek İçin En İyi Stratejiler ve İpuçları

Performansı optimize etmek için uzmanlara sahip, iyi işleyen bir pazarlama departmanı için aşağıdaki stratejileri uygulamalısınız:

1. Büyüme hedeflerini belirleyin, izleyin ve gerçekleştirin

Bir pazarlama ekibinin yaptığı her şeyin, kuruluşun hedefleriyle bağlantılı bir amacı vardır.

Bir pazarlamacı olarak, onları Kuzey Yıldızınız gibi görürsünüz; işlerinizi önceliklendirmenize ve sorumluluk almanıza yardımcı olurlar.

ClickUp'ın hedef belirleme araçları, gerçekçi hedefler belirleyerek, ilerlemeyi izleyerek ve başarıya giden yolu görselleştirerek Kuzey Yıldızı'na doğru ilerlemenize yardımcı olabilir.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak, takımları uyumlu hale getiren, bireylerin odaklanmasını sağlayan ve takım genelinde hedef ayarlaması ve kıyaslama yapmayı mümkün kılan bir büyüme yol haritası oluşturabilirsiniz.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak departman bazında ve bireyler için aylık ve haftalık hedefler belirleyin

Hedefler belirleyerek ve görev tamamlama, sayısal değerler ve doğru/yanlış alanları ekleyerek pazarlama hedeflerinizin ve büyüme hedeflerinizin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Hedefleriniz görevlerle bağlantılıysa, ClickUp ilerlemenizi otomatik olarak günceller.

Örneğin, iç ekibimiz her Monday Haftalık Hedefleri gözden geçirir ve Cuma günü bir sonraki hafta için hedefler belirler. Bu şekilde, takım olarak sürekli ilerleme kaydedersiniz ve herkes ortak ilerlemeden sorumlu olur.

2. Her şeyi belgelendirin

Kapsamlı dokümantasyon, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeler, dönüm noktaları, ürün ayrıntıları ve kararlar ile ayrıntılı proje planları ve hatta düzenli yapılacaklar listelerine kadar her şeyi kaydetmek için kritik bir referans noktasıdır.

Takımınız diğer departmanlarla işbirliği yapıyorsa, dokümantasyon yanlış anlamaları ve yanlış yorumlamaları önlemenize yardımcı olur. Herkes aynı ürün ve proje özelliklerine erişebilir.

ClickUp Belgeleri ile tüm ürün ve iş bilgilerinizi tek bir yerde düzenleyerek bilgilere anında erişebilir ve kolayca bulabilirsiniz. Bu bilgilerle pazarlama takımlarınız çok daha hızlı ve güvenle çalışacaktır.

ClickUp Belgeleri, tüm pazarlama operasyonlarınızla ilgili bilgileri barındırabilir

Pazarlama ekipleri için en sevilen ve en yaygın kullanılan belge özelliklerinden bazıları şunlardır:

Pazarlama Alanı Wiki'leri

Bunlar, sizinle işbirliği yapan dış takımlar için pazarlama girişimlerinizle ilgili bilgileri eklemek için mükemmel bir yerdir.

Dış takımlarla etkili işbirliği için ClickUp'ta bir Pazarlama Alanı wiki belgesi oluşturun

Belge Deposu

Bunu, SOP şablonları, e-posta kampanyaları için kampanya özetleri, arama motoru optimizasyonu, ücretli reklamcılık ve diğer pazarlama girişimleri dahil olmak üzere belgeleri yakalamak için kullanın.

ClickUp'ta pazarlama belgelerini düzenlemek için her takım klasörü içinde bir Belge Deposu oluşturun

Pazarlama Eylem Planı Şablonu

ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu, herkesin pazarlama faaliyetlerini yürütmek için yapılması gerekenleri, sonuçları düzenli bir şekilde izlemeyi ve pazarlama stratejinizi kanallar genelinde görselleştirmeyi net bir şekilde anlamasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin Pazarlama Eylem Planı Şablonu ile başarılı reklamcılık projeleri oluşturun ve yönetin

Pazarlamayı ölçeklendirirken, ekibin sizin sürekli rehberliğiniz olmadan uygulayabileceği pazarlama planları oluşturmanız gerekir.

Bu şablon, her görev ve proje hakkında güçlü içgörüler sağlar, pazarlama liderlerinin bütçelere ve zaman çizelgelerine göre ilerlemeyi izlemesine olanak tanır ve süreçleri standartlaştırarak pazarlama faaliyetlerinizi bir üst düzeye taşır.

Daha fazla bilgi: Pazarlama ajansınızı nasıl büyütebilirsiniz?

3. Takımınızı ölçeklenebilir bir hiyerarşi içinde organize edin

Bir yıl önce, pazarlama takımınızda iki kişi vardı. B Serisi finansman turunun ardından, takımınızda 15'ten fazla kişi var ve her birinin kendine özgü ihtiyaçları ve iş akışları var.

Doğal olarak, işin kapsamı ölçekle birlikte artar, bu da şirket çapındaki iş hedeflerine göre pazarlama faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütmeyi önemli hale getirir.

ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği, takımınızı organize etmeyi çok kolaylaştırır ve ister tek kişilik bir takım olun ister 15'ten fazla kişiden oluşan bir ekip olun, operasyonlarınızı genişletme esnekliği sağlar.

ClickUp'ın Hiyerarşi özelliğini kullanarak pazarlama takımınızı ve operasyonlarınızı düzenleyin

Neden ClickUp'ın Hiyerarşisini kullanmalısınız?

İlk olarak, takımda kimlerin ne yaptığını şeffaf hale getirir

Farklı girişimleri düzenlemek ve değişen ihtiyaçlara göre düzenlemek için Alanlar, Listeler ve Klasörler elde edersiniz

Tarihler, atanan kişiler, özel alanlar ile her şeyi görünümünde görüntüleyin

Kontrolü kaybetme pahasına ölçeklendirme yapmak istemezsiniz. Hiyerarşi görünümünde, her şeyi yukarıdan aşağıya ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Bu görünümle, girişimlerinizi bir sonraki düzeye taşıyın.

4. Tüm pazarlama işlerinizi tek bir yerden görün

Tüm martech araçlarının pazarlama çabalarınızı kolaylaştıracağını düşünebilirsiniz, ancak gerçek şu ki, pazarlama ekibinizi büyüttüğünüzde, daha fazla araç sadece daha fazla kaos anlamına gelir.

Çoğu pazarlama takımı aynı zorluklarla karşı karşıyadır: silo haline gelmiş kanallar, ROI sorunları ve kısa vadeli kampanyalar bunlardan bazılarıdır.

Geçmişte, şu anda ve gelecekte üzerinde çalışılan her şeyi görmek için tek bir bilgi kaynağına ihtiyacınız var.

Pazarlama Takımları için ClickUp gibi yenilikçi çözümler, pazarlama çarkınızı hızla döndürmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi platformu ile pazarlama planlarınızı planlayın, işbirliği yapın ve uygulayın

ClickUp ekibimiz gibi, harika pazarlamanın sadece işleri yapmakla değil, her çabanın önemli olmasıyla ilgili olduğuna inanıyorsanız, düzenli kalmanıza, hızlı hareket etmenize ve işleri halletmenize yardımcı olacak bazı ClickUp özellikleri burada.

ClickUp Brain ile kampanyalarınızı ışık hızında oluşturun

ClickUp Brain'in pazarlama ekipleri için yaygın kullanım örneklerinden biri, birkaç tıklamayla pazarlama kampanyası özetleri, ürün sürüm notları ve içerik özetleri oluşturmaktır.

AI pazarlama araçlarını kullanarak birkaç komut girin, ClickUp Brain özetleri ve ana hatları doldursun. Hatta birkaç saniye içinde daha da ince ayar yapabileceğiniz proje raporları oluşturur.

ClickUp Brain kullanarak vaka çalışması gibi içerik çıktılarını hızla üretin

ClickUp Brain'i kullanmaya başlamak için daha fazla fikir mi istiyorsunuz?

Proje özetlerini, stand-up toplantılarını ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirmek için AI proje yöneticiniz olarak kullanın

Bir AI bilgi yöneticisi olarak ClickUp Brain, bağlama göre anında ve doğru cevaplar verir

Bir AI yazarı olarak, ClickUp Brain'i kullanarak mevcut müşteriler için görevler ve vaka çalışmaları için şablonlar oluşturun, veri açısından zengin tablolar ve toplantı notlarından transkriptler oluşturun

ClickUp Belgeleri ve Beyaz Tahtalar ile iş akışları arasında işbirliği yapın

Takımınızdaki herkesin fikir aşamasından ürün lansmanına kadar aynı sayfada ve senkronizasyonda olmasını sağlayın. Bunun için ClickUp'ın aşağıdaki gibi işbirliğine dayalı çalışma alanı özelliklerini kullanın:

Pazarlama süreci için bir SOP şablonu veya kampanya kılavuz belgesi yazıyor olsanız da, ClickUp Belgeleri tüm ayrıntıları tek bir yerde saklamanıza yardımcı olur.

Takım üyeleri belgeyi gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir, yorumlarda işbirliği yapan kişileri etiketleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve elektronik tablolar, videolar, PDF'ler vb. gibi zengin medya öğeleri ekleyebilir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve fikirleri izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtalarını, fikirleri, huninin her aşamasındaki kullanıcı yolculuklarını ve anahtar dönüm noktalarını haritalamak ve her şeyin nasıl birbirine uyduğunu görmek için işbirliğine dayalı bir çalışma alanı olarak kullanın.

Profesyonel ipucu💡: Önemli proje belgelerine erişmek ve beyaz tahtadan ayrılmadan bağlam eklemek için ClickUp Beyaz Tahtalarına canlı ClickUp Belgeleri ekleyebilirsiniz.

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

ClickUp Gösterge Panelleri ile ekip çalışmasını verilere dönüştürün

ClickUp Gösterge Panelleri, pazarlama hedeflerinize yönelik ilerlemeyi bir bakışta izlemenizi ve analiz etmenizi sağlar. Böylece, herkes birden fazla raporlama aracını kullanmak zorunda kalmadan güncel bilgilere ulaşabilir.

En iyi yanı ise, Google E-Tablolar gibi diğer platformlardaki raporları doğrudan Gösterge Panellerine ve performans metriklerinin daha derinlerine gömebilmenizdir.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak en önemli metrikleri izleyin

"ClickUp'ta, günlük sosyal medya yönetimi için en çok kullandığım 3 özellik Gösterge Panelleri, Takvim Görünümü ve Otomasyonlar. Gösterge panelleri, anahtar metrikler, kampanya performansı ve takım faaliyetleri hakkında özelleştirilebilir bir genel bakış sunarak, verilere dayalı kararları bir bakışta almamıza yardımcı olur. Takvim görünümü, içerik programımızı görselleştirmemize, kampanyaları etkili bir şekilde planlamamıza ve tutarlı bir yayın ritmi sürdürmemize olanak tanır. Otomasyonlar, takım üyelerine görev atama veya durumları güncelleme gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak, yaratıcı strateji ve etkileşim için zaman kazanmanızı sağlar. Bu özellikler, sosyal medya ekibimin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı olmama ve tüm sosyal medya faaliyetlerini sorunsuz ve kolay bir şekilde izlememe olanak tanıyor. "

"ClickUp'ta, günlük sosyal medya yönetimi için en çok kullandığım 3 özellik Gösterge Panelleri, Takvim Görünümü ve Otomasyonlar.

Gösterge panelleri, anahtar metrikler, kampanya performansı ve takım faaliyetleri hakkında özelleştirilebilir bir genel bakış sunarak, verilere dayalı kararları bir bakışta almamıza yardımcı olur.

Takvim görünümü, içerik programımızı görselleştirmemize, kampanyaları etkili bir şekilde planlamamıza ve tutarlı bir yayın ritmi sürdürmemize olanak tanır.

Otomasyonlar, takım üyelerine görev atama veya durumları güncelleme gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak, yaratıcı strateji ve etkileşim için zaman kazanmanızı sağlar.

Bu özellikler, sosyal medya ekibimin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı olmama ve tüm sosyal medya faaliyetlerini sorunsuz ve kolay bir şekilde izlememe olanak tanıyor. "

Profesyonel ipucu💡: Takım üyeleri ve proje yöneticileri günlük ilerlemeyi ve metrikleri izlemek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanırken, paydaşlar Gösterge Paneli raporlama özelliğini kullanarak proje veya kampanyanın ilerlemesi hakkında genel bir bakış elde eder.

5. Zaman alıcı ve tekrarlanabilir veya özel görevleri dış kaynak olarak kullanın

Pazarlama ile ilgili işleri dış kaynaklara vermek, ekibinizin önemli hedefleri gerçekleştirmek için gereken ek görevleri üstlenemeyecek durumda olduğunda ideal çözümdür.

Örneğin, bir içerik takviminiz varsa, içerik üretimini serbest çalışanlara dış kaynak olarak vermeyi düşünün. Gerçekçi olalım: içerik üretiminin ölçeklendirilmesi zaman alıcıdır ve takımınızın başarısı için çok önemlidir.

Daha fazla blog yazmak, daha fazla e-kitap üretmek veya daha fazla tasarım sunmak için, pazarlama bütçenizi kontrol altında tutarken sözleşmeli olarak serbest çalışanlar veya uzmanlarla çalışabilirsiniz.

Profesyonel ipucu💡: ClickUp'ın İçerik Oluşturma SOP Şablonu'nu kullanarak şirketinizin yazma prosedürlerine ilişkin ayrıntıları, yönergeleri ve kapsamlı talimatları paylaşın. Bu şablon, içerik çıktısında tutarlılığı sağlamak için üç önemli bölüme sahiptir: amaç, kapsam ve prosedürler.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Oluşturma SOP şablonunu kullanarak serbest yazarlar için açık ve tutarlı yazım kuralları sağlayın

Ya da saatlik ücretle çalışan serbest çalışanlarınız varsa, otomatik zaman takibi sistemi manuel veri girişi olmadan çalışma saatlerini doğru bir şekilde kaydeder.

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği şunları yapmanızı sağlar:

Zaman girdisi açıklaması ekleyin

Faturalandırılabilir zaman girdilerini işaretleyin

Zaman girdisine etiket ekleme

Belirli bir görevle ilişkili olmayan zamanı izleyin

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliğini kullanarak takım üyeleriniz için zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin

Daha fazla bilgi: Dijital pazarlama ajansını büyütme

6. Yeni çalışanların işe alım ve eğitim süreçlerini basitleştirin

Sürekli büyüyen bir takım için, yeni çalışanların hızlı bir şekilde üstün işler ortaya koymaya başlayabilmesi için işe alım ve eğitimi kolaylaştırmak istersiniz.

En son isteyeceğiniz şey, çalışanlarınızın kaynak aramakla zaman kaybetmesidir. Tüm çalışanların erişebileceği bağlantılar ve video eğitimleri içeren bir kaynak wiki'si oluşturmak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın.

ClickUp'ın eğitim ve geliştirme müdürü Kathryn Recchia'nın sözleriyle dinleyin:

"Organizasyon ve ölçeklenebilirlik! Her ay 100'den fazla kişi takıma katıldığında, organize olmak ve aynı eylemleri sorunsuz bir şekilde tekrarlamak , hatta tıklamadan (merhaba otomasyonlar)! ClickUp, anahtar bilgileri aynı yere ekleyerek, her bir kişinin o anda görmemiz veya bilmemiz gerekenlere göre sıralama, filtreleme ve yeniden düzenleme yapmamızı sağlıyor. " ClickUp'ta, yeni takım üyelerini işe almak ve ihtiyaç duydukları videoları saniyeler içinde paylaşmak için otomasyonlar oluşturduk.

"Organizasyon ve ölçeklenebilirlik!

Her ay 100'den fazla kişi takıma katıldığında, organize olmak ve aynı eylemleri sorunsuz bir şekilde tekrarlamak , hatta tıklamadan bile (merhaba otomasyonlar)!

ClickUp, anahtar bilgileri aynı yere ekleyerek, her bir kişinin o anda görmemiz veya bilmemiz gerekenlere göre sıralama, filtreleme ve yeniden düzenleme yapmamızı sağlıyor. "

ClickUp'ta, yeni takım üyelerini işe almak ve ihtiyaç duydukları videoları saniyeler içinde paylaşmak için otomasyonlar oluşturduk.

Metinler, videolar ve belgeler dahil tüm eğitim materyallerini kolay erişim için ClickUp'ın merkezi deposunda saklamayı düşünün.

Herkesin farklı saat dilimlerinde çalıştığı uzaktan veya asenkron bir pazarlama ekibiyle çalışıyorsanız, bu daha da önemli hale gelir. Örneğin, ClickUp'ın Yorumları Atama özelliği, önemli hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Yorumlarda hiçbir şeyin kaybolmasına izin vermeyin ve ClickUp'ın Yorumları Atama özelliğini kullanarak yorumlara hızlıca yanıt verin

Eylem öğeleri oluşturun, bunları başkalarına veya kendinize atayın, yorumları çözün veya başkalarına yeniden atayın ve tüm yorumlarınızı tek bir yerden yönetin. Bu, tartışmaların sorunsuz ilerlemesini sağlar ve konum veya saat diliminden bağımsız olarak herkesin bilgilendirilmesini sağlar.

8. Kaynak tahsisini optimize edin

Günlük sorumlulukların sayısı göz önüne alındığında, pazarlama ekibinin işi oldukça streslidir. Bu durum, prosedürleri standartlaştırırken ve bir sonraki çeyrek veya yıl için yol gösterici büyüme stratejileri oluştururken operasyonları ölçeklendirirken özellikle geçerlidir.

Yüksek iş yükünü yönetmenin anahtarı, kaynakların en uygun şekilde tahsis edilmesi ve iş yükünün yönetilmesidir. Bu, tüm takım üyelerine eşit sayıda görev dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda her bir kişinin çalışma stilini ve becerilerini bilmek ve kimsenin aşırı çalışmamasını sağlamakla da ilgilidir.

Her çalışanın iş yükünü manuel olarak hesaplamak veya görevleri elektronik tablolarda izlemek ölçeklenebilir bir yöntem değildir. Bu konuda size yardımcı olacak takım iş yükü yönetimi özelliklerini arayın.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, takım kaynaklarını ve iş kapasitesini yönetmenize yardımcı olur

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, takımınızdaki her pazarlamacı için günlük, haftalık ve aylık iş yükü kapasitesini ayarlamanıza olanak tanır. Görevler veya saatler için kapasiteler belirleyebilir ve çevik pazarlama metodolojilerini izliyorsanız, Scrum hikaye puanları için de kapasiteler belirleyebilirsiniz.

İş atarken, çalışanlarınızdan gizli olarak görüşlerini isteyin ve bu konuda ne düşündüklerini anlayın. Çalışanlarınızın iş yükünü bildiğinizde, daha fazla veya daha az görev alıp alamayacaklarına karar vermek daha kolay hale gelir.

Profesyonel ipucu💡: Takımınızın iş yükünü izlemenin bir başka yolu da ClickUp Takım Görünümü 'dür. Bu görünüm, her bir kişinin üzerinde çalıştığı işleri gösterir, böylece kimin iş yükü fazla olduğunu belirleyebilir ve görevleri buna göre yeniden atayabilirsiniz.

ClickUp'ın Takım Görünümü ile takım kaynaklarını verimli bir şekilde yönetin

"Bizim gibi Gantt grafiklerini paylaşan başka bir ajans bilmiyorum. Bu sayede, teslim edilmeyen bir şey olduğunda hemen fark ediliyor, ancak bu iyi bir şey çünkü şeffaflığı artırıyor ve müşteriler bunu takdir ediyor."

"Bizim gibi Gantt grafiklerini paylaşan başka bir ajans bilmiyorum. Bu sayede, teslim edilmeyen bir şey olduğunda hemen fark ediliyor, ancak bu iyi bir şey çünkü şeffaflığı artırıyor ve müşterilerimiz bunu takdir ediyor."

9. Otomasyon ile operasyonel verimliliğinizi artırın

Her başarılı takım, daha dinamik bir şekilde çalışmak ve büyümenin gerekliliklerine cevap vermek için otomasyon ve verimlilik iyileştirmeleri gerektiğini bilir.

Pazarlama ekibinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için en iyi ClickUp Otomasyon özelliklerinden bazıları şunlardır:

Listeye geç

Görevlerin Özel Alanı değiştirildiğinde, pazarlama ekibinin yeni pazarlama taleplerini Gelen Talepler klasöründen ilgili takım klasörüne taşıması için bir otomasyon oluşturun.

Pazarlama takımları için özelleştirilebilir ClickUp Otomasyonları

Şablonu uygulayın

Belirli eylemler gerçekleştirildiğinde bir şablonu uygulayan otomasyonlar oluşturun.

Görev durumunuz değiştiğinde, Otomasyon kampanyanızın mevcut ilerleme durumuna özel bir şablon uygular.

Belirli eylemlere dayalı bir şablon uygulamak için otomasyon yapılandırın

Diğer bir seçenek ise, önemli dönüm noktalarında belirli takımları veya takım üyelerini bilgilendiren bir Otomasyon oluşturmaktır.

Örneğin, yazarınız bir blog yazısı gönderdiğinde, Otomasyon, taslağı inceleyecek düzenleyiciyi bahseden bir yorum bırakabilir.

Pazarlama Takımlarını Büyütmenin Başlıca Zorlukları ve Bunların Üstesinden Gelme Yöntemleri

1. Veri siloları iş akışlarını bozuyor

Pazarlama ekipleri, farklı görevleri yerine getirmek için farklı araçlar kullanır. Tüm bilgileri merkezileştirecek bir platform olmadan, araçlar arasında sorunsuz bir akış sağlamak zorlaşır ve bu da veri aktarım hatalarına ve farklı sistemlere manuel veri girişi yapılmasına neden olur.

Çözüm : HubSpot CRM, Figma, Vimeo ve daha fazlasını içeren pazarlama teknolojisi yığınınızla entegre olan ClickUp gibi entegre bir proje yönetim sistemi istiyorsunuz. ClickUp Entegrasyonları, 1.000'den fazla araca bağlanır ve özel entegrasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyarak veri aktarımı sırasında verilerin doğruluğunu ve zamanında ulaşmasını sağlar.

2. İletişim yükü

İletişim her başarılı takımın kalbinde yer alırken, pazarlama takımı e-postalar, sosyal medya, Slack ve diğer kanallar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi alır.

Önemli bilgileri takip etmek zor olabilir ve bu da iş yükünün artmasına neden olabilir. Araçlar ve platformlar arasında sürekli geçiş yapmak çalışanların kafasını karıştırabilir, zamanlarını boşa harcayabilir ve verimliliği düşürebilir.

Çözüm: Takımlar içinde ve departmanlar arasında güvenilir bir iletişim kanalına ihtiyacınız var. ClickUp'ın Sohbet Görünümü, iş yeri iletişimi için bir uygulama içi iletişim aracıdır. Takımların belgeleri, güncellemeleri ve kaynakları tek bir çatı altında paylaşmasına olanak tanır.

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile takım iletişiminizi basitleştirin

Profesyonel ipucu 💡: ClickUp içinde takım özelinde bir proje içinde Sohbet görünümü oluşturun. @bahsetme özelliğini kullanarak takım üyelerini etiketleyin ve kolay erişim için elektronik tablolar, videolar ve PDF'ler ekleyin.

3. Süreç, denetim ve özerklik arasındaki denge

Büyüme ve ölçeklendirmenin en zor kısmı, 5 kişilik bir takım için işe yarayan süreçlerin daha büyük takımlar için verimsiz olacağıdır.

Örneğin, daha küçük bir takımda herkesin ne üzerinde çalıştığını bilirsiniz

Birbirinizle işbirliği yapmak çok kolay

Ancak, 5-7 kişilik takımı aştığınızda, süreç, denetim ve özerkliği nasıl dengelersiniz?

Takımınızla birlikte büyüyüp ölçeklenebilecek çerçeveler ve şablonlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Çözüm: Yüksek performanslı takımlar, verimli ölçeklendirme için şablonlara sahiptir. Örneğin, takımınızda iki kişi veya 20 kişi olsun, ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu, ürün ve hizmetlerin tanıtımı veya satışı için stratejileri özetler. Bu yeni başlayanlar için uygun şablonda, büyüme pazarlama stratejileri, hedef kitle, pazarlama harcamaları vb. dahil olmak üzere herkes verileri tak ve çalıştır yöntemiyle ekleyebilir ve gerektiğinde yeniden kullanabilir. Şablonu kullanan herkes kendisinden ne beklendiğini bilir ve gelecekteki pazarlama girişimleri için ilgili ürün ayrıntılarına sahiptir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun Pazarlama Eylem Planı Şablonu, süreçler, gözetim ve özerklik arasındaki boşluğu doldurur

ClickUp ile Pazarlama Faaliyetlerinizi Ölçeklendirin

Pazarlama ekibinizi büyütmek, sadece çalışan sayınızı artırmaktan ibaret değildir. Ekibinizin ROI'sini artırmasına yardımcı olacak doğru kişileri, araçları ve süreçleri eklemeniz gerekir. Pazarlama ekibinizi büyütmenin temel amacı, organizasyonel hedeflerinize ulaşmak için gerekli kaynakları size sağlamaktır.

Pazarlama ekibinizin büyümesini ve ölçeklendirilmiş performans sergilemesini istiyorsanız, her adımda onları destekleyen bir araca ihtiyacınız var.

Takımınızla bağlantı kurup işbirliği yapmaktan hedefleri izlemeye ve personel sayısını yönetmeye, yeni çalışanların işe alım ve eğitim süreçlerini ayarlamaktan operasyonel verimlilik için otomasyona kadar, ClickUp her şeyi yapmanızı sağlar.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.