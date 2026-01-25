AI İçerik Yeniden Kullanım Kılavuzu: Zamandan Tasarruf Edin ve Erişiminizi Artırın

Zaten içeriğiniz var. Sandığınızdan daha fazlası.

Haftada bir blog yazısı yayınlıyorsanız, bu yılda 52 yazı demektir. Her biri, tek bir sayfadan öteye taşınabilecek fikirler içerir. Her blog yazısını beş ek varlığa dönüştürün ve sıfırdan yeni bir şey yaratmadan birdenbire 250'den fazla içerik elde edin.

Bu kılavuz, mevcut içeriği birden fazla biçime dönüştürmek için AI'yı nasıl kullanacağınızı gösterecektir. Pratik ş Akışlarını öğrenecek, gerçek örnekler görecek ve on farklı aracı aynı anda kullanmak yerine tüm yeniden kullanım sürecini tek bir Çalışma Alanı'nda nasıl yönetebileceğinizi keşfedeceksiniz.

Başlayalım. 🚀

AI İçerik Yeniden Kullanımı Nedir?

AI içerik yeniden kullanımı, yapay zeka kullanarak mevcut içeriği farklı platformlar ve kitleler için birden fazla biçimde sunmayı içerir.

AI, anahtar içgörüleri elde etmeye, üslup ve yapıyı uyarlamaya ve içeriği blog, sosyal medya gönderisi, video senaryosu, haber bülteni veya podcast olarak kullanılabilecek şekilde yeniden biçimlendirmeye yardımcı olur; hem de sıfırdan başlamak zorunda kalmadan.

📌 Örnek: Yeni bir ürün özelliğini açıklayan uzun bir blog yazısı yayınladınız. AI içerik yeniden kullanımı ile bu tek varlık şunlara dönüşebilir: Ana fikri vurgulayan LinkedIn gönderisi

Anahtar noktaların özetlendiği karusel

Güncellemeyi duyuran haber bülteni bölümü

Sosyal medya için kısa video senaryosu

Yardım merkeziniz için SSS snippet'leri

Temel fikir basit. Bir kez yüksek kaliteli içerik oluşturmak için zaman harcarsınız, ardından AI'yı kullanarak bu içeriği hedef kitlenizin bulunduğu her platforma uyarlarsınız.

Pazarlama için AI'nın nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 📹

AI içerik yeniden kullanımının faydaları

Pazarlamacıların %42'si mevcut içeriği güncelleyerek ve yeniden kullanarak başarı elde etti. Kanıtlanmış materyalleri yeniden kullanmak, daha hızlı yayın yapmanıza ve halihazırda oluşturduğunuz içerikten daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. AI içerik yeniden kullanımının anahtar avantajları şunlardır 👇

✅ Zaman tasarrufu sağlar: AI, ilk taslakları dakikalar içinde oluşturarak manuel yeniden yazma ve biçimlendirme işlerini azaltır.

✅ Erişimi artırır: İçerik farklı platformlara uyarlanır, böylece hedef kitle tercih ettikleri biçimlerde etkileşimde bulunabilir.

✅ Tutarlılığı korur: Marka sesi ve mesajları tüm kanallarda aynı kalır.

✅ ROI'yi artırır: Tek bir içerik yatırımı, birden fazla kullanılabilir varlık üretir.

✅ Takvimleri dolu tutar: Tek bir temel varlık, sürekli, çok kanallı yayınlamayı destekler.

👀 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %87'si içerik oluşturmada yapay zekayı kullanıyor. Yapay zeka kullanan şirketler, bunu manuel olarak yapanlara kıyasla ayda %42 daha fazla içerik yayınlıyor.

Yaygın içerik yeniden kullanım örnekleri

AI içerik yeniden kullanımı genellikle aşağıdaki içerik türlerine uygulanır:

Orijinal İçerik Türü Takımlar AI ile bunu nasıl yeniden kullanıyor? Nerede Görünür? Blog yazıları ve kılavuzlar Sosyal medya gönderileri, e-posta özetleri, video senaryoları, karuseller LinkedIn, e-posta, YouTube, Instagram ve X karuselleri Podcast'ler ve videolar Transkriptler, kısa klipler, altyazılar, yazılı özetler Bloglar, Kısa Videolar, Reels, TikTok Web seminerleri ve etkinlikler Özet makaleler, öne çıkan klipler, takip e-postaları Bloglar, sosyal medya, e-posta Raporlar ve teknik belgeler Eğitim amaçlı yazılar, özetler, satışa uygun alıntılar Bloglar, sosyal medya, satış desteği

İçerik Yeniden Kullanımı için Neden AI Kullanmalı?

En başarılı içerik pazarlama stratejileri, farklı kitlelerin tercih ettiği biçimlerde, tüm kanallarda aynı temel içgörüleri güçlendirmeye odaklanır.

Yeniden kullanım, takımların mesajları parçalamadan veya takımınızı yormadan, hedef kitleleri bulundukları yerde karşılayabilmelerini sağlar.

Geleneksel olarak, birisi blog gönderilerinizden sosyal medya snippet'lerini manuel olarak yazmak zorundaydı. Ya da anahtar noktaları çıkarır, platform sınırlarını göz önünde bulundurarak yeniden yazardı ve bu işlemi her kanal için tekrar ederdi.

AI bunu tamamen değiştirir. Birkaç komut vererek, bir varlığı anında, her biri hedef platformuna göre uyarlanmış birden fazla biçimde dönüştürebilirsiniz.

Bu önemlidir çünkü ⭐

Hedef kitlenize bulundukları yerde ulaşın : Tek bir ana fikri, sosyal medya, e-posta, video açıklamaları, haber bültenleri ve daha fazlasında kullanılabilecek birden fazla : Tek bir ana fikri, sosyal medya, e-posta, video açıklamaları, haber bültenleri ve daha fazlasında kullanılabilecek birden fazla AI tarafından oluşturulan içerik örneğine dönüştürün.

Takımınızı yormadan ölçeklendirin : AI, tekrarlayan işleri otomasyonla otomatikleştirir, böylece yazarlar ve içerik pazarlamacıları inceleme, bağlam ve kaliteye odaklanabilir.

Kanallar arasında daha hızlı hareket edin : Bir insanın 30 dakikada yaptığı işi AI saniyeler içinde taslak olarak hazırlayabilir. Bu hız, birden fazla platformda istikrarlı bir varlık sürdürmeyi gerçekçi hale getirir.

Marka tutarlılığını koruyun : Farklı kişiler farklı kanalları yönettiğinde, üslup genellikle değişir. Marka yönergeleriyle eğitilmiş AI, mesajların tüm biçimlerde tutarlı olmasını sağlar.

Mevcut içerikten daha fazla değer elde edin : Çoğu içerik bir kez kullanıldıktan sonra unutulur. AI, güçlü fikirlerin unutulup gitmemesi için anahtar içgörüler, alıntılanabilir cümleler ve veri noktaları ortaya çıkarır.

Çok kanallı pazarlamanın önündeki engelleri azaltın : Küçük takımlar, personel sayısını artırmadan birden fazla sosyal medya platformunda yer alabilir. Blog yazıları ve video içeriklerini yeniden kullanarak, tek bir temel varlığı çeşitli biçimlere dönüştürerek farklı kanallarda varlığınızı sürdürebilirsiniz.

Gerçekten neyin işe yaradığını öğrenin: AI içerik yeniden kullanım araçları, hangi içerik biçimlerinin, başlıkların ve sosyal medya kanallarının etkileşimi artırdığını vurgulayabilir. Bu, takımların içerik yeniden kullanım stratejilerini iyileştirmelerine ve zaman içinde içerik ROI'sini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i her gün kişisel görevleri için AI araçlarını kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde AI? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir AI ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi, bilgi aramak için harcamak zorunda kalmazsınız!

AI ile İçeriği Yeniden Kullanma (Adım Adım)

AI ile mevcut içeriği yeniden kullanmak için tekrarlanabilir bir süreç 👇

1. Adım: Mevcut içerik kitaplığınızı denetleyin

Her şeyi yeniden kullanmanıza gerek yok.

Mevcut kütüphanenizi denetleyin. İyi performans gösteren parçaları arayın. Bunlar şunlar olabilir:

Sürekli yüksek trafik veya güçlü SEO sıralamasına sahip blog yazıları

Yüksek açılma veya tıklama oranlarına sahip haber bültenleri

Etkileşimi veya izlenme süresi yüksek web seminerleri veya videolar

Evergreen kılavuzlar, vaka çalışmaları veya ürün açıklamaları

Bu varlıklar zaten hedef kitlenizde yankı uyandırıyor, bu da onları AI destekli yeniden kullanım için en iyi adaylar haline getiriyor.

Bu varlıkları tek bir yerde merkezileştirin, böylece yeni biçimler oluşturmaya başlamadan önce AI tam bağlamla çalışabilir.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Bu denetimi tek bir yerde toplamak için bir ClickUp belge oluşturun. Her bir varlığı listeye alın, neden iyi performans gösterdiğini not edin ve potansiyel yeniden kullanım açılarını işaretleyin. Trafik, etkileşim veya dönüşümler gibi performans metriklerine ilişkin notlar da ekleyebilirsiniz. Bu, takımınızın öncelikler değiştikçe yeniden gözden geçirebileceği ve üzerine inşa edebileceği bir çalışma belgesi haline gelir.

ClickUp Belge ile içerik denetimlerinizi kaydedin

💡 Profesyonel İpucu: Tüm içerik denetiminizi tek bir ClickUp belgeinde toplayın. ClickUp BrainGPT'den en etkili varlıkları vurgulamalarını, neden iyi performans gösterdiklerini özetlemelerini ve kanala göre yeniden kullanım açıları önermelerini isteyin.

2. Adım: Hedef biçimlerini hedef kitlenin davranışlarına göre eşleştirin

Hedef kitlenizin içeriği nerede ve nasıl tükettiğine karar verin.

Yeniden kullanım, biçimler sadece platformun kullanılabilirliğine değil, gerçek tüketim alışkanlıklarına göre eşleştirildiğinde en iyi sonucu verir.

Şu gibi sorular sorun:

Kısa formlu içgörüler mi yoksa uzun formlu açıklamalar mı tercih ediyorlar?

İçeriyi arama motorları veya sosyal medya akışları aracılığıyla mı keşfediyorlar?

Metin, görseller veya video ile daha fazla etkileşim kuruyorlar mı?

Örneğin:

Derinlemesine bloglar, arama odaklı kitleler için çok etkilidir.

Karuseller ve kısa gönderiler, sosyal medyada keşfedilme açısından daha iyi performans gösterir.

Video snippet'leri hızlı, mobil tüketime uygundur

Haber bültenleri, tekrarlı etkileşimi ve düşünce liderliğini destekler

📚 Daha fazla bilgi: Pazarlamacılar ve yazarlar için en iyi AI yazma önerileri

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Özel Alanları kullanarak içerik biçimlerini kitle davranışlarına büyük ölçekte eşleyin. Her bir varlığı kitle türüne, tercih edilen kanala ve biçe göre etiketleyin, ardından içeriği gruplandırın veya filtreleyin ve yeniden kullanımın nerede gerçekten etkili olacağını görün.

Verilerinizi sıralamak ve filtrelemek için ClickUp Özel Alanları ekleyin

💟 Bonus: ClickUp'taki AI alanlarını yeniden kullanım ş akışınıza ekleyerek, her bir varlığı manuel olarak etiketlemeden ham içeriği yapılandırılmış, kullanılabilir sinyallere dönüştürün. AI alanları, görev içeriği, belgeler ve yorumlardan bilgileri otomatik olarak çıkarır ve günceller.

3. Adım: İçeriği AI'ya aktarın ve ilk taslakları oluşturun

AI, bu noktada ağır işi üstlenir.

Kaynak içeriğinizle başlayın ve bunu AI aracınıza girin. Çıktının kalitesi, onu ne kadar net bir şekilde yönlendirdiğinize bağlıdır, bu nedenle ne istediğinizi net bir şekilde belirtin.

Aşağıdakileri belirten açık talimatlar verin:

Hedef biçim (LinkedIn gönderisi, Twitter konu dizisi, e-posta bülteni)

İstenilen üslup (profesyonel, gündelik, eğitici, tanıtım amaçlı)

Vurgulanması gereken anahtar noktalar

Platforma özgü gereksinimler (karakter sınırları, biçimlendirme ihtiyaçları)

Örneğin, bir blog yazısını yeniden kullanıyorsanız, belirsiz talimatlardan kaçının.

❌ Kötü komut: "Bunu sosyal medya gönderilerine dönüştür."

✅ İyi bir komut: "Bu blogdan beş LinkedIn gönderisi oluşturun. Her gönderi farklı bir bölüme odaklanmalı, profesyonel ancak konuşma tonunda olmalı, ilk satırda dikkat çekici bir cümle içermeli ve etkileşimi artırmak için bir soruyla bitmelidir. Her birini 1.300 karakterin altında tutun."

ClickUp nasıl yardımcı olur?

İçerik yeniden kullanımını ölçeklendirirken, çoğu takım araçların yaygınlaşmasıyla karşı karşıya kalır.

Bu, uygulamayı yavaşlatır ve pazarlamacıları aynı içeriği tekrar tekrar açıklamaya zorlar.

Birleştirilmiş bir çalışma alanı, yeniden kullanım akışının tamamında sürtünmeyi azaltır ve operasyonel verimliliği artırır.

ClickUp BrainGPT'ye girin — ClickUp Çalışma Alanınıza doğrudan entegre edilmiş bağlamsal AI yardımcınız.

İşinizi anlar, içerik oluşturma sürecinin her adımında yardımcı olur ve insanları, görevleri ve bilgileri tek bir yerde birleştirir. AI, içeriği izole bir şekilde oluşturmak yerine, gerçek projeleriniz ve varlıklarınızla birlikte çalışır.

BrainGPT'yi şu amaçlarla kullanın:

İlk taslakları doğrudan orijinal belgeden veya görevden oluşturun (LinkedIn gönderileri, haber bülteni bölümleri, video senaryoları, konu başlıkları)

Aynı kaynaktan, her seferinde arka planı yeniden açıklamadan birden fazla yeniden kullanım biçimi oluşturun.

AI çıktılarını uygulamaya bağlı tutun, böylece taslaklar sahiplerine, inceleme adımlarına ve yayınlanma tarihlerine bağlı kalır.

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak, araçlar arasında geçiş yapmadan bağlamı dikkate alan taslaklar ve yanıtlar oluşturun.

Ve orijinal belge, performans notları veya önceki mesajlaşma kararları gibi bağlamı kaçırdığınızda, ClickU Kurumsal Search hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. Aradığınız şeyi doğal dilde açıklayın, o da belgeler, görevler, yorumlar ve bağlı uygulamalar arasında arama yapsın.

Arama özelliğinin ötesinde, ClickUp'ın AI'sı görevlerinizi, sohbetlerinizi, marka kılavuzlarınızı ve Çalışma Alanı belgelerinizi analiz ederek soruları bağlamsal olarak yanıtlayabilir. Şunları sorabilirsiniz:

"Bu hafta hangi içerik yeniden kullanım görevleri var?"

"Bu yazı hangi mesajlaşma kurallarına uymalı?"

"Bu kampanyanın dayandığı orijinal blog nerede?"

Ayrıca, ClickUp Brain harici AI modellerine bağlantı kurar. Yerleşik AI'nın ötesinde özel üretim yeteneklerine erişebilirsiniz.

Uzun metinler için Claude'u, incelikli yeniden yazımlar için Gemini'yi, araştırma destekli taslaklar ve çok modlu içerikler için ChatGPT'yi kullanın. Hızlı fikir üretimi, yapılandırılmış çıktılar ve sosyal medyaya hazır metinler için tüm bunlara tek bir akışta ClickUp Brain üzerinden erişebilirsiniz.

⚒️ Hızlı İpucu: ClickUp Brain'in Talk-to-Text özelliğini kullanarak sesli notları, web semineri notlarını veya hızlı içerik fikirlerini anında metne dönüştürün. Bu özellik, ham düşünceleri veya sözlü içgörüleri yakalayıp AI'nın iyileştirebileceği ilk taslaklara dönüştürmek istediğinizde özellikle kullanışlıdır. ClickUp'ın Talk-to-Text özelliğini kullanarak konuşulan kelimeleri temiz bir metin transkripti olarak dönüştürün ve hatta notları eylem öğelerine dönüştürün.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp BrainGPT ile durum böyle değildir. ClickUp Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

4. Adım: Gözden geçirin, iyileştirin ve insan yaratıcılığını ekleyin

Doğru şekilde yönlendirildiğinde, AI sağlam ilk taslaklar oluşturur. Sizin göreviniz bu içeriği insancıllaştırmaktır.

Her bir parçayı şu açıdan inceleyin:

Gerçeklerin doğruluğu (AI bazen istatistikleri yanlış yorumlayabilir veya kaynak materyali yanlış yorumlayabilir)

Marka sesinin tutarlılığı (bu bizim sesimize benziyor mu?)

Platforma özgü biçimlendirme (karakter sınırları, hashtag'ler, @bahsetmeler)

Eylem çağrısının alaka düzeyi (CTA bu hedef kitle için anlamlı mı?)

Yaratıcı bakış açıları (bunu daha ilgi çekici veya beklenmedik hale getirebilir miyiz?)

Bu adımda insan yargısı en önemli faktördür. AI özetleme ve yeniden yapılandırma yapabilir, ancak yaşanmış deneyimleri veya sezgiyi değiştiremez.

İçerğe derinlik katan kişisel hikayeler, içeriden bilgiler veya beklenmedik bağlantılar ekleyin. Küçük kişilik dokunuşları veya yerinde kullanılan mizah, genellikle gözden kaçan bir şey ile akılda kalan bir şey arasındaki farkı yaratır.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Super Agents ile inceleme ve iyileştirme sürecini hızlandırabilirsiniz . Ve hayır, yaratıcılığınızı dış kaynaklara devretmezsiniz. Süper Ajanları şu amaçlarla kullanın: İnsan gözden geçirmesi gereken AI tarafından oluşturulan taslakları işaretleyin

Kanal veya biçe göre içeriği doğru gözden geçiren kişiye yönlendirin

Yorumlar ve Belgeler'deki geri bildirimleri ve revizyon notlarını özetleyin.

Onaylanan, bloklanan ve yayınlanmaya hazır olanları izleyin. ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın

Bu video, kendi ajansınızı nasıl kuracağınızı gösterir 👇

💟 Ayrıca okuyun: Her Kullanım Durumu için En İyi Verimlilik Araçları

Adım 5: Kanallar arasında planlayın ve yayınlayın

Bu aşamada hedef, içerik üretim sürecinizi basit ve tekrarlanabilir tutmaktır. Bu, doğru içeriğin doğru kanalda, doğru zamanda yayınlanmasını sağlamak anlamına gelir.

Ad hoc yayınlamak yerine, yeniden kullanılan içeriği şu amaçlara uygun hale getirin:

Kampanya zaman çizelgeleri

Kanal özelinde yayınlama sıklığı

Ürün lansmanları veya duyurular

Evergreen dağıtım programları

💡 Profesyonel İpucu: İçerik üretim sürecinizdeki tekrarlayan devralmaları yönetmek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın. İçerik onaylandığında görevleri otomatik olarak "Planlanmış" durumuna taşıyın, son teslim tarihleri yaklaştığında yayın sahiplerini atayın veya gönderiler yayınlandığında paydaşları bilgilendirin. Kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatik pilota ayarlayın.

6. Adım: Performansı izleyin ve tekrarlayın

Şimdi AI ile içerik yeniden kullanımını uyguluyorsunuz. Sonra, neyin işe yaradığına (daha fazla kullanın) ve neyin işe yaramadığına (kaldırın veya değiştirin) dikkat etmek isteyeceksiniz.

Bu izleme metriği için beğenin:

Biçim ve platforma göre etkileşim oranları

Yeniden kullanılan içerikteki bağlantıların tıklama oranları

Yeniden kullanılan içerikten potansiyel müşterilere veya müşterilere dönüşümler

AI yeniden kullanım ile manuel oluşturma arasında zaman tasarrufu

Yeniden kullanılan içerik başına maliyet

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp gösterge panellerini kullanarak ilerlemeyi, performansı ve ROI'yi tek bir yerde görselleştirin — manuel raporlama yapmanıza gerek kalmadan. Gösterge panelleri, görevler ilerledikçe, içerik gönderildikçe ve metrikler değiştikçe otomatik olarak güncellenir.

AI destekli ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak karmaşık Çalışma Alanı verilerini analiz edin ve canlı içgörüler hakkında raporlar hazırlayın.

Grafiklerin ve çizelgelerin yanına yerleştirilen AI Kartları, anahtar sonuçları otomatik olarak özetler, riskleri vurgular, sonraki adımları önerir ve dikkat edilmesi gereken noktaları belirtir. Analiz için daha az zaman harcayarak sonuçları iyileştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Özel içgörüleri hızlı bir şekilde paylaşım yapmak için gösterge panellerinize AI kartları ekleyin.

📚 Daha fazla bilgi: SEO Proje Yönetimi Rehberiniz

En iyi yeniden kullanım biçimini seçme Hedefiniz aktivasyon ise: ürün özetleri + oryantasyon e-postaları

Hedefiniz satış kanalıysa: e-posta + LinkedIn + web semineri klipleri

SEO hedefiniz ise: yenileme + SSS + iç bağlantılar

Yeni başlıyorsanız, denemek için kullanabileceğiniz bazı bağımsız araçlar ve şablonlar burada 👇

AI yazma asistanları

Writesonic

via Writesonic

Yeniden kullanım hedefiniz keşfedilebilirlik ise Writesonic'i kullanın. Örneğin, AI araçlarının alıntı yaptığı sayfaları güncellemek veya rakiplerinizin bahsedildiği, sizin bahsedilmediğiniz boşlukları doldurmak gibi. Yeniden kullanım için kullanıyorsanız, çıktıları önce neyi yenilemeniz gerektiğini gösteren bir önceliklendirme katmanı olarak değerlendirin, ardından kendi standartlarınıza göre yazın.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Ahrefs ve Reddit gibi anahtar kelime ve topluluk kaynaklarını kullanarak hızlı kapsamı genişletin.

AI makale oluşturma ve içerik optimizasyonu ş akışlarıyla içerik oluşturun ve optimize edin.

Birden fazla AI modeline erişim ile SEO ve pazarlama sohbetleri için Chatsonic'i kullanın.

Writesonic sınırlamaları

Özellikle önemli sayfalar için son rötuşlar ve marka sesini korumak amacıyla insan gözden geçirmesi gereklidir.

Hızlı kaliteye büyük ölçüde bağımlı olduğundan, aynı takımdaki yazarlar arasında sonuçlar farklılık gösterebilir.

Writesonic fiyatlandırması

Lite: Aylık 49 $

Standart: 99 $/ay

Profesyonel: Aylık 249 $

Gelişmiş: Aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.070'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Writesonic hakkında gerçekten takdir ettiğim şeylerden biri, desteklediği çeşitli içerik biçimleriдир. Bir blog yazısı taslağı hazırlamam, sosyal medya başlıkları oluşturmam veya bir e-posta bülteni yazmam gerektiğinde, Writesonic tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ayrıca, içeriği SEO ve etkileşim için optimize edebilmesi, çevrimiçi görünürlüğümüz için büyük bir avantaj.

Writesonic hakkında gerçekten takdir ettiğim şeylerden biri, desteklediği çeşitli içerik biçimleriidir. Bir blog yazısı taslağı hazırlamam, sosyal medya başlıkları oluşturmam veya bir e-posta bülteni yazmam gerektiğinde, Writesonic tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ayrıca, içeriği SEO ve etkileşim için optimize edebilmesi, çevrimiçi görünürlüğümüz için büyük bir avantaj.

Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper, her seferinde marka kurallarını yeniden açıklamadan tekrarlanabilir çıktıya ihtiyaç duyan pazarlama takımları için geliştirilmiştir. Marka özellikleri, ses ve stil kılavuzlarını saklamanıza olanak tanır, böylece taslaklar temel çizginize daha yakın bir şekilde başlar. Aynı içerik türlerini sık sık üretiyorsanız ve inceleme sırasında daha az ton düzeltmesi yapmak istiyorsanız bunu kullanın.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Esnek bir yazma çalışma alanı olan Canvas'ı kullanarak AI yardımıyla içeriğinizin taslak halini oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin.

Studio, içerik oluşturma akışınızı yapılandırarak, yeniden kullanılan tüm varlıklarda mesajlaşma, üslup ve SEO gereksinimlerini uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

AI ajanları ile otomasyonları ayarlayarak, sosyal medya snippet'lerini yeniden yazma, uzun blog gönderilerini özetleme ve marka sesi kurallarını uygulama gibi tekrarlanabilir görevleri gerçekleştirin.

Jasper sınırlamaları

Gelişmiş eğitimi olmasına rağmen, içerik bazen gerçek özgünlük, kişisel yetenek veya derin anlatım derinliğinden yoksun olabilir, bu da onu genel konularda robotik hissettirebilir.

Jasper fiyatlandırması

Pro: 69 $/kullanıcı/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.264+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Kullanıcı arayüzü, AI yazma araçlarına yeni başlayanlar için bile çok temiz ve gezinmesi kolaydır. Öğrenme eğrisi şaşırtıcı derecede düşüktü.

Kullanıcı arayüzü, AI yazma araçlarına yeni başlayanlar için bile çok temiz ve gezinmesi kolaydır. Öğrenme eğrisi şaşırtıcı derecede düşüktü.

📚 Daha fazla bilgi: İçerik oluşturma ihtiyaçlarınız için en iyi Jasper AI alternatifleri

Copy. ai

Copy. ai, pazara giriş ş Akışlarına odaklanarak, içeriği varlıkları destekleyen dizilere yeniden kullanan takımlar için ideal bir seçimdir. Tek seferlik taslaklar oluşturmak yerine, içerik pazarlaması ve satış arasındaki geçişleri kapsayabilen çok adımlı ş Akışı tarzı çıktılara odaklanır. Bir web semineri, rol tabanlı bakış açıları içeren bir takip e-posta serisine dönüştürülmesi gibi, varyasyonlar arasında tutarlı bir yapı istediğinizde kullanışlıdır.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

AI Ş Akışlarını kullanarak, potansiyel müşteri oluşturma ve hedef kitle belirleme işlemlerinden tam e-posta kampanyaları ve blog yazıları hazırlamaya kadar birçok adımı birbirine bağlayarak tüm içerik dizilerini otomasyonla otomatikleştirin.

90'dan fazla hazır araç ve şablon içeren kapsamlı şablon kitaplığını kullanarak çeşitli içerikleri hızla oluşturun.

Infobase ve Brand Voice araçlarını kullanarak tutarlı bir marka kişiliği tanımlayın.

Copy.ai fiyatlandırması

Sohbet: Aylık 29 $

Acenteler : Aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy.ai puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

Reddit incelemesinden alıntı:

Copy ai hız açısından iyidir, ancak SEO savaşlarını kazanmasını beklemeyin. Ham AI metni = genel, tespit edilebilir ve genellikle yoğun insan düzenlemesi olmadan uzun vadede sıralamada yer almaz.

Copy ai hız açısından iyidir, ancak SEO savaşlarını kazanmasını beklemeyin. Ham AI metni = genel, tespit edilebilir ve genellikle yoğun insan düzenlemesi olmadan uzun vadede sıralamada yer almaz.

📚 Daha Fazla Bilgi: İçerik Oluşturma için Copy.ai Alternatifleri

AI video düzenleyici

Açıklama

Descript aracılığıyla

Descript, transkript öncelikli düzenleme üzerine kuruludur, bu nedenle konuşma videoları, podcast'ler, röportajlar ve ekran kayıtları için uygundur. Kelimeleri düzenlersiniz ve zaman çizelgesi bunu takip eder, bu da asıl işiniz uzun süren bir bölümü düzeltmek olduğunda pratiktir. Kaydedilen materyali kısa kliplere dönüştürmek için daha uygundur.

Descript'in en iyi özellikleri

Dolgu kelimelerini otomatik olarak algılayın ve silin, kayıtlardan "um" ve "uh" gibi akıcılık bozukluklarını ortadan kaldırın.

Yerleşik ekran kayıt özelliklerini kullanarak videoları kaydedin ve düzenleyin

Sosyal medyada podcast'leri veya ses kliplerini tanıtmak için audiogramlar oluşturun.

Descript sınırlamaları

Video düzenleme sırasında ses senkronizasyonunda ara sıra ortaya çıkan hatalar

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanıcılar : Kişi başına aylık 19 $

Oluşturucu : Kişi başına aylık 35 dolar

İş : Kişi başına aylık 50 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (770'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu Descript hakkında şunları söylüyor:

Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir.

Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydı ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir.

Runway

Runway ML aracılığıyla

Runway, özellikle mevcut çekimleri kırpmak yerine yeni sahneler veya stilize çekimler gerektiğinde, üretken video ve daha ağır görsel düzenlemeler için kullanılır. Çekim yapmanın mümkün olmadığı durumlarda reklam kreatifleri veya konsept görselleri için kullanışlıdır.

Runway ML'nin en iyi özellikleri

Gen-3 ve Gen-4 (ilerleme aşamasında) gibi yeni modeller, Çerçeve Enterpolasyonu ve AI Renk Derecelendirme gibi araçlar sunar.

Proje paylaşımı, yorum yapma ve sürüm kontrolü özelliklerine sahip bulut tabanlı düzenleme paneli

MP4, GIF ve PNG dışa aktarımlarını destekler ve bir eklenti aracılığıyla Adobe Premiere Pro ile entegrasyon sağlar.

Runway ML sınırlamaları

Kullanıcılar, oluşturulan videolarda tutarsız hareket yönü (örneğin, nesnelerin ileriye doğru değil geriye doğru yürümesi) gibi video düzenleme sorunları bildirdi.

Runway ML fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 15 $/kullanıcı/ay

Pro: 35 $/kullanıcı/ay

Sınırsız: 95 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway ML derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Runway ML hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Runway ML hakkında şöyle diyor:

RunwayML, piyasadaki en iyi AI araçlarından biridir ve kullanımı oldukça basittir. Özellikle sihirli bir değnek gibi çalışan görüntü/metin-videoya dönüştürme aracını çok beğeniyorum. Video düzenleme ş Akışımda kullanımı çok kolay. İzleyicilerimin sevdiği, ilgi çekici uzun videolar oluşturmak için zaman çizelgemde ekleyebileceğim sinematik video çekimleri oluşturmak için sık sık kullanıyorum.

RunwayML, piyasadaki en iyi AI araçlarından biridir ve kullanımı oldukça basittir. Özellikle sihirli bir değnek gibi çalışan görüntü/metin-videoya dönüştürme aracını çok beğeniyorum. Video düzenleme ş Akışımda kullanımı çok kolay. İzleyicilerimin sevdiği, ilgi çekici uzun videolar oluşturmak için zaman çizelgemde ekleyebileceğim sinematik video çekimleri oluşturmak için sık sık kullanıyorum.

Sosyal medya otomasyon aracı

Buffer

via Buffer

Küçük işletmeler ve bireysel oluşturucular için tasarlanan Buffer, birden fazla hesapta içerik planlama ve programlamayı kolaylaştırır. Bu platform, erişilebilir ve kullanımı kolay bir mobil uygulama aracılığıyla sosyal medya gönderisi fikirlerinizi istediğiniz zaman saklamanıza olanak tanır.

Ayrıca, markalı mini web siteniz gibi kendi özel açılış sayfanızı dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Bu sayfa, bağlantıları, ürünleri veya teklifleri öne çıkarmanıza ve takipçileri istediğiniz yere yönlendirmenize olanak tanır.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Fotoğrafları ve videoları doğrudan Google Drive, Dropbox, Canva ve diğer kaynaklardan ekleyin.

Buffer'ın AI'sını kullanarak fikirler üretin, taslakları iyileştirin ve içerik önerileri oluşturun.

Platformun içinde fikirleri tartışarak, gönderileri iyileştirerek ve geri bildirim bırakarak kolayca ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Tampon sınırlamaları

Platform, duygu analizi veya öngörücü trend tespiti gibi gelişmiş sosyal dinleme özellikleri sunmamaktadır.

Buffer fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 6 $

Takım: Aylık 12 $

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Buffer hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Buffer, şirketimin sosyal medya hesaplarını basit ve yapılandırılmış bir şekilde yönetmemi sağlıyor! Platformları anlaşılır ve çok kullanıcı dostu. Şirketin müşteri hizmetleri de harika, dürüst ve samimi bir izlenim bırakıyor ve sosyal medya hakkında harika bir podcast yayınlıyor!

Buffer, şirketimin sosyal medya hesaplarını basit ve yapılandırılmış bir şekilde yönetmemi sağlıyor! Platformları anlaşılır ve çok kullanıcı dostu. Şirketin müşteri hizmetleri de harika, dürüst ve samimi bir izlenim bırakıyor ve sosyal medya hakkında harika bir podcast yayınlıyor!

Hootsuite

Hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, Facebook, Instagram, LinkedIn ve X (eski adıyla Twitter) gibi büyük sosyal medya platformlarında yayınları önceden planlamanıza olanak tanır. Örneğin, yayınları en yoğun etkileşim saatlerinde yayınlanacak şekilde planlayarak görünürlüğü artırabilirsiniz.

Yeniden kullanılan içerikle yanıtlamaya değer soruları tespit etmenize yardımcı olur. Yeniden kullanım hedefiniz konuşmalara yanıt vermeyi içeriyorsa, Hootsuite sizin için ideal araçtır.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Sosyal medya kanallarını marka hakkında bahsedilenler ve anahtar kelimeler açısından izleyin.

Kapsamlı analizlerle sosyal medya performansını analiz edin

Entegre araçları kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Hootsuite sınırlamaları

AI yetenekleri ve platforma özgü içerik optimizasyonu eksikliği

Kullanımı zor, hantal ve modası geçmiş bir arayüzün özelliklerine sahiptir.

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Takım: 3 kullanıcıya kadar aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (5100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

G2 kullanıcı yorumuna göre:

Hootsuite'te en çok sevdiğim şey, karmaşık sosyal medya ş Akışlarını tek bir sezgisel alanda basitleştirmesidir. Özellikle beyaz etiketli raporlamayı çok beğeniyorum. Eskiden saatlerimi alan işler artık saniyeler içinde hallediliyor ve grafikler şık ve müşteriye sunmaya hazır görünüyor. Canva ve Feedly ile birlikte kullanarak odaklanmamı ve düzenli çalışmamı sağlayan bu kombinasyon, aynı gösterge panelinden tasarım ve içerik küratörlüğünü de halledebilmemi sağlıyor.

Hootsuite'te en çok sevdiğim şey, karmaşık sosyal medya ş Akışlarını tek bir sezgisel alana basitleştirmesidir. Özellikle beyaz etiketli raporlamayı çok beğeniyorum. Eskiden saatlerimi alan işler artık saniyeler içinde hallediliyor ve grafikler şık ve müşteriye sunmaya hazır görünüyor. Canva ve Feedly ile birlikte kullanarak odaklanmamı ve düzenli çalışmamı sağlayan bu kombinasyon, aynı gösterge panelinden tasarım ve içerik küratörlüğünü de halledebilmemi sağlıyor.

Bloglar, videolar ve sosyal medya gönderileri için şablonları yeniden kullanma

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İçerik Yönetimi Şablonunu kullanarak, işi ayrı araçlara bölmeden birden fazla kanalda içerik üretimini yönetin.

ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Kanal, içerik türü, sahibi ve son tarih için açık alanlar içeren içerik taleplerini kaydedin.

Blog, sosyal medya, e-posta ve web sitesi içeriği için ayrı yayın takvimleri oluşturun.

Her bir parçayı taslak oluşturma, inceleme ve yayınlama gibi tanımlanmış aşamalardan geçirin.

ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu

ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu, takımların canlı görev verilerini kullanarak proje ilerlemesini tek bir yerden izlemelerine yardımcı olur. Dağınık elektronik tabloları, devam eden işlere doğrudan bağlı tek bir raporlama görünümüyle değiştirmek için tasarlanmıştır.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu ile her projenin üstesinden gelin: ilerlemeyi takip edin, iş yüklerini dengeleyin ve takımınızı kolaylıkla uyumlu tutun.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Projelerde görev durumlarını, sahiplerini, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları gerçek zamanlı olarak takip edin.

Yerleşik gösterge paneli bileşenlerini kullanarak iş yükünü, zaman takibini ve kapasiteyi izleyin.

Pano, Kapasite Planlama ve Takım Performansı gibi önceden tanımlanmış görünümler aracılığıyla ilerlemeyi inceleyin.

AI Destekli İçerik Yeniden Kullanımı için En İyi Uygulamalar

✅ Aşırı üretimi önlemek için zaman kutusuna dayalı yeniden kullanım

AI, varyasyonlar üretmeyi kolaylaştırır. Bu kolaylık, fark edilmeden aşırı üretime dönüşebilir.

Bunu önlemek için, başlamadan önce net sınırlar belirleyin:

Her bir ana varlık kaç biçim üretecek?

Her çıktı için ne kadar düzenleme süresi kabul edilebilir?

Yeniden kullanılan bir varlık, daha da iyileştirilebilse bile ne zaman "tamamlandı" olarak işaretlenir?

Her döngü için hangi biçimler isteğe bağlı, hangileri zorunludur?

💡 Profesyonel İpucu: Yeniden kullanım görevlerinde zaman tahmini veya zaman takibi kullanın, böylece takımlar sadece çıktıları değil, harcanan çabayı da görebilirler. Zamanla, bu, değerini sürekli olarak aşan ve ş Akışından çıkarılması gereken biçimleri tespit etmeyi kolaylaştırır.

✅ Farklı biçimlerde yeniden kullanım yaparken orijinal amacı koruyun

Tek bir varlık birden fazla biçime uyarlanırsa, farklı sürümler farklı şeyler söylemeye başlayana kadar ana mesaj yavaş yavaş değişebilir.

Bu genellikle, yeniden kullanım bağlantılı bir sistem yerine izole bir görev olarak ele alındığında gerçekleşir.

Yeni biçimler oluşturmadan önce şunları belirleyin:

İçeriklerin iletmesi gereken ana mesaj

Ele aldığı hedef kitle sorunu

Okuyucunun ulaşmasını istediğiniz sonuç

İçerik, iddia etmemesi veya vaat etmemesi gerekenlerin sınırları

Yeniden kullanılan her varlık, ifadesi, uzunluğu veya yapısı değişse bile aynı amacı güçlendirmelidir. İki sürüm okuyuculara farklı yorumlar bırakıyorsa, bir şeyler yolunda gitmemiştir.

💡Profesyonel İpucu: Yeniden kullanım görevlerinizin başına kısa bir "Amaç kontrolü" ekleyin. Mesajı ve hedefini belirten tek bir paragraf, AI çıktısı ile insan düzenlemelerinin uyumlu olmasını sağlamak için genellikle yeterlidir.

✅ Her zaman güncel olan içeriklerin bir swipe dosyasını saklayın.

Her zaman güncel olan içeriklerinizden ve en iyi performans gösteren yeniden kullanılan içerik parçalarından oluşan bir kütüphane oluşturun. Bu, AI içerik yeniden kullanım araçları için ilham kaynağı ve eğitim materyali olarak hizmet edecektir.

Swipe dosyanızda şunlar bulunmalıdır:

Tüm sosyal medya platformlarında en iyi performans gösteren sosyal medya gönderileri

Yüksek açılma oranlarına sahip e-posta konu satırları

Tıklamaları artıran video senaryoları ve küçük görseller

Arama motorlarından daha fazla trafik çeken başlıklar

Dönüşüm sağlayan eylem çağrıları

AI İçerik Yeniden Kullanımının Sınırlamaları

AI içerik yeniden kullanımı açık bir verimlilik artışı sağlasa da, bazı dezavantajları da vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Kategori Neler Yanlış Gidiyor? Örnek ve Etkisi Genel çıktılar AI, net bir görünüm olmadan güvenli, tarafsız taslaklar üretir. Yeniden kullanılan sosyal medya gönderileri birbirinin yerine geçebilir gibi görünür ve etkileşim elde etmekte zorlanır. Marka sesinin kayması Tone ve pozisyon, tutarlı incelemeler olmadan biçimlere göre değişiklik gösterir. Hedef kitleler, blog yazıları, e-postalar ve sosyal medya kanalları arasındaki tutarsızlıkları fark ederler. Bağlam ve doğruluk eksiklikleri AI, nüanslı fikirleri aşırı basitleştirir veya yanlış yorumlar Değerli içerik güvenilirliğini yitirir veya büyük ölçüde yeniden yazılması gerekir Büyük ölçekli ş Akışı analizi Daha fazla çıktı, izlenecek daha fazla taslak ve inceleme anlamına gelir Takımlar, yeni içerik oluşturmaktan çok içerik yönetimine daha fazla zaman harcıyor. Azalan ROI Hız artar, ancak performans artmaz Daha fazla içerik yayınlanıyor, ancak sonuçlar sabit kalıyor veya düşüyor

Etkili AI İçerik Yeniden Kullanımı için İpuçları

AI, içeriğinizden daha fazla değer elde etmenizi kolaylaştırır, ancak asıl kazanç, onu ne kadar bilinçli kullandığınızdan gelir.

İpucu 1: Yayınlamadan önce AI tarafından oluşturulan içeriğin tonunu ve doğruluğunu kontrol edin.

AI, içeriği hızlı bir şekilde yeniden yapılandırabilir. Ancak bir şeyin yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğine karar veremez.

Yeniden kullanılan her varlık, özellikle bağlamın kolayca kaybolabileceği kısa biçimlerde, insan tarafından incelenmelidir.

Kısa bir inceleme turu yaparak şunları kontrol edin:

Doğruluk: istatistikleri, alıntıları ve iddiaları doğrulayın

Ses: tonun markanızla uyumlu olduğunu onaylayın

Biçimlendirme: platform için doğru düzen

Amaç: açık ve alakalı bir eylem çağrısı

Fonksiyon: doğru yere yönlendiren ve işleyen bağlantılar

Bu inceleme süresini ş akışınıza dahil edin.

İpucu 2: 1:5 stratejisi

1:5 stratejisini kullanarak, tek bir güçlü temel varlığı, her biri belirli bir platform ve hedef için tasarlanmış beş odaklanmış parçaya bölün.

Orijinal Bağlantı Varlığı AI Tarafından Üretilen Çıktı Platform Hedef Uzun Form Blog Özet LinkedIn Düşünce Liderliği 5 Anahtar Nokta X (Twitter) Etkileşim/Viral Soru-Cevap Metni Instagram Hikayeleri Topluluk Etkileşimi Haber Bülteni Tanıtımı E-posta Web Sitesi Trafiği Web semineri/Video 3 Kısa Klip TikTok / Reels Marka Bilinirliği Teknik Kılavuz Yardım Merkezi Müşteri Eğitimi Podcast Ses Spotify/Apple Çok Modlu Erişim LinkedIn Makalesi LinkedIn Platform Otoritesi Katılımcılar için takip e-posta E-posta Besleme ve elde tutma

💡 Profesyonel İpucu: Varlık başına 5 varlığı yönetmek, lojistik açıdan bir kabusa dönüşebilir. ClickUp İlişkileri'ni kullanarak 5 alt görevini üst göreve bağlayın. Böylece, orijinal blog yazısının tarihi değişirse, tüm dağıtım programı otomatik olarak güncellenir.

İpucu 3: Tutarlı sonuçlar için hızlı şablonlar geliştirin

İyi yapılandırılmış AI yazma komutları, tek seferlik talimatlardan daha iyi sonuçlar verir. Yaygın yeniden kullanım görevleri için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun.

İçeriği yeniden kullanmak için kullanabileceğiniz örnek şablonlar: Blogdan LinkedIn gönderisine: "Aşağıdaki blog yazısını bir LinkedIn gönderisine dönüştürün. [Belirli bir bölüm veya tema] üzerine odaklanın. Profesyonel ancak konuşma tonu kullanın. İlk satıra ilgi çekici bir cümle ekleyin, ortada değer sağlayın ve etkileşimi artırmak için bir soru ile bitirin. 1.300 karakterin altında tutun."

Video'dan blog yazısına: "Bu video transkriptini bir blog yazısına dönüştürün. İlgi çekici bir giriş yazın, içeriği alt başlıklarla taranabilir bölümlere ayırın, anahtar noktaların özetlendiği bir sonuç bölümü ekleyin ve bir eylem çağrısı ekleyin. Konuşma tonunu koruyun."

Blogdan Twitter konusuna: "Bu blog yazısını bir Twitter konusuna dönüştürün. İlgi çekici bir tweet ile başlayın. Anahtar noktaları ayrı tweetlere bölün (maksimum 240 karakter). Numaralı tweetler kullanın (1/10, 2/10 vb.). Tam yazıya geri yönlendiren bir eylem çağrısı tweetiyle bitirin."

ClickUp ile İçerik Yeniden Kullanımını Kolaylaştırın

AI içerik yeniden kullanımı, mevcut ş akışınızın bir parçası olduğunda en iyi sonucu verir.

Bağlantısız araçlar kullanırsanız, bağlamı sürekli yeniden girmek zorunda kalırsınız; bu da zaman ve kaynak israfıdır.

ClickUp bu konuda çığır açan bir uygulamadır. AI destekli olarak içerik yeniden kullanım ş akışlarınızı uçtan uca yönetmenizi sağlar.

AI içerik yeniden kullanımı denemeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kayıt olun ✅

Sık Sorulan Sorular

AI içerik yeniden kullanımı, mevcut bir içeriği alıp yeni biçimlere ve varyasyonlara uyarlamayı içerir. Örneğin, bir blog yazısını sosyal medya konusuna, bir web seminerini kısa videolara veya bir podcast'i makaleye dönüştürebilir ve aynı zamanda ana mesajın tutarlılığını koruyabilirsiniz.

AI'nın işini kolaylaştıran, zaten derinliği ve yapısı olan içeriklerle başlayın. Genellikle en başarılı olanlar, her zaman güncel olan blog yazıları, web seminerleri ve etkinlik kayıtları, podcast'ler, kılavuzlar ve net bölümleri, örnekleri ve tekrarlanabilir çıkarımları olan araştırma odaklı yazılardır. Ayrıca, halihazırda iyi performans gösteren içeriklere öncelik verebilirsiniz. İzlenmesi gereken basit bir kural: Orijinal içerik birden fazla soruyu yanıtlıyorsa, net bir hikaye anlatıyorsa veya bölümlere ayırabileceğiniz çerçeveler içeriyorsa, yeniden kullanım için uygun bir adaydır.

Evet. ClickUp, içeriğin yakalandığı, yeniden kullanım görevlerine dönüştürüldüğü, gözden geçirildiği ve uçtan uca izlendiği bir Çalışma Alanı olarak işlev görebilir.

Marka sesini, AI'nın uyması gereken bir dizi kural gibi ele alın. Modele kısa bir ses kılavuzu (onaylanmış kelimeler, yasaklanmış kelimeler, cümle tercihleri, okuma seviyesi) verin, marka ile uyumlu 2-3 yazı örneği ekleyin ve her taslağı yayınlanmadan önce ton, netlik ve doğruluk açısından tekrarlanabilir bir inceleme sürecinden geçirin.

Gelişmiş otomasyon ve içerik yeniden kullanımı için ChatGPT ve Claude gibi harici AI modellerini bağlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Agents çok adımlı ş akışlarını otomatikleştirebilir ve Slack ve Google gibi araçlarla entegrasyonlar süreçlerinizi daha da kolaylaştırır. Bu seçenekler, ClickUp'ı yeniden kullanım ve ş akışı otomasyonları için son derece esnek hale getirir!