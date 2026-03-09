AI ile Akıllı İş Akışı Otomasyonu Çalışmayı Nasıl Dönüştürüyor?

Her şeye sahipsiniz: en iyi ürün, hizmet ve yetenek. Yine de işiniz tutarlı sonuçlar elde etmekte zorlanıyor.

Muhtemelen takımınız, asıl işten çok tekrarlayan görevlere daha fazla zaman harcıyor: araçlar arasında veri kopyalayıp yapıştırıyor, Slack'te güncellemeleri takip ediyor ve raporları manuel olarak hazırlıyor.

Daha da kötüsü, işe koyulduklarında bile, ilerleyebilmek için doğru dosyayı veya bilgiyi bulmak saatler sürüyor!

Ancak AI ile değil.

AI destekli ş akışları, takımınızı yavaşlatan operasyonel yükü üstlenir. Takip mesajları gönderme, toplantı notlarını yazıya dökme, uzun belgeleri özetleme ve işleri doğru takım üyesine atama gibi hem basit hem de çok adımlı görevleri hızlandırır. 💪

İnanmıyor musunuz? Aşağıya kaydırarak AI iş akışı otomasyonu hakkında her şeyi öğrenin: nasıl çalıştığı, gerçek faydaları, pratik kullanım örnekleri, en iyi araçlar ve nasıl uygulanacağı.

AI İş Akışı Otomasyonu Nedir?

AI iş akışı otomasyonu, iş süreçlerini insan müdahalesi olmadan koordine etmek, kolaylaştırmak ve yürütmek için yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasıdır.

Uygulamada, AI ş akışı otomasyonu şunları yapabilir:

Gelen bilgileri analiz edin ve ne tür bir eylemde bulunacağınıza karar verin

Özetleri, görevleri veya belgeleri otomatik olarak oluşturun

İşleri aciliyet, iş yükü veya amaca göre yönlendirin

Sonuçlara dayalı olarak ş akışlarını sürekli iyileştirin

📌 Örnek: Yapay zeka, gelen destek biletlerini izler ve aciliyet veya hayal kırıklığı açısından üslubu analiz eder. VIP müşterilerden gelen öfkeli mesajlar veya teknik hatalar, derhal üst düzey bir yöneticinin Slack hesabına iletilir. Bu arada, rutin sorular bir yapay zeka temsilcisi tarafından ele alınır veya uygun insan temsilcilere yönlendirilir.

Geleneksel iş akışı otomasyonu ile yapay zeka iş akışı otomasyonunun karşılaştırması

Peki, yapay zeka destekli otomatik görevleri geleneksel otomasyondan ayıran nedir? İşte altı anahtar fark:

Geleneksel iş akışı otomasyonu AI ş akışı otomasyonu Manuel olarak tanımladığınız sabit kuralları ve adımları izler Verilerden öğrenir ve zaman içinde eylemlerini ayarlar Basit, tekrarlayan ve öngörülebilir görevleri otomasyonla otomatikleştirir Basit ve karmaşık görevleri farklı varyasyonlarla yerine getirir Yapılandırılmış verileri (formlar, alanlar, elektronik tablolar) anlar Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri (e-postalar, belgeler, sohbetler, resimler) anlar Genellikle temel evet/hayır kararlarında size yardımcı olur Örüntüleri analiz edebilir, sonuçları tahmin edebilir ve daha iyi sonraki adımları seçebilir Esneklik düşüktür; girdiler farklı olduğunda kolayca bozulur Yüksek esneklik; karmaşık, gerçek dünyadan gelen girdileri işler Manuel denetim gerektirir Anormallikleri tespit edebilir ve birçok sorunu otomatik olarak yönlendirebilir veya çözebilir

AI İş Akışı Otomasyonu Nasıl Çalışır?

AI otomasyon araçları, ş akışının farklı bölümlerini yönetmek için temel teknolojileri bir araya getirir. Örneğin:

Doğal dil işleme (NLP): Yapay zekanın insan dilini anlamasına ve işleyebileceği daha küçük parçalara ayırmasına yardımcı olur. Örneğin, bir e-postayı veya sohbeti okuyabilir ve "bütçe aşımı"nı temel sorun olarak belirleyebilir.

Makine öğrenimi algoritmaları: AI'nın verilerden öğrenmesini, kalıpları tanımlamasını ve sizin adınıza kararlar almasını sağlar. Örneğin, geçmiş projeleri analiz ederek görevleri en uygun beceri setine, uygunluk durumuna ve performans puanına sahip takım üyesine otomatik olarak atayabilir.

Tahmine dayalı analitik: Makine öğrenimi modelleri, geçmiş ve güncel verileri kullanarak gelecekteki etkinlikleri tahmin eder. Örneğin, yapay zeka, geçmişteki benzer projelere dayanarak bir projenin kaynak yükünü iki hafta önceden tahmin eder

Robotik süreç otomasyonu (RPA) araçları: Tekrarlayan görevleri otomasyon için dijital ekranlarda insan hareketlerini taklit ederler. Örneğin, fatura verilerini e-postaдан muhasebe yazılımına hatasız bir şekilde kopyalamak gibi.

Büyük dil modelleri (LLM'ler): Bunlar, insan benzeri yanıtlar ve akıl yürütme üretmek üzere devasa veri kümeleriyle eğitilmiş gelişmiş AI modelleridir. Örneğin, toplantı kayıtlarını özetlemek, karmaşık bir müşteri sorusuna yanıt taslağı hazırlamak ve geri bildirimlerden müşteri içgörülerini çıkarmak gibi.

Bu teknolojiler bir araya geldiğinde, ş akışlarınızı akıllı ve uyarlanabilir hale getirir.

📮 ClickUp Insight: Kişilerin %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. Diğer %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, iş haftasının neredeyse yarısının (%41) çok fazla stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) ayrıldığı anlamına geliyor. ClickUp AI Agents, bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası), işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomasyonla otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat zaman kazanıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

🧠 İlginç Bilgi: 1960'ların sonlarında geliştirilen Shakey, mantıksal akıl yürütme becerisine sahip ilk mobil robottu. Diğer makineler adım adım talimatlara ihtiyaç duyarken, Shakey'e "bloku it" denildiğinde yolu kendi başına bulabiliyordu. Adını, şiddetli bir şekilde sallanmasından almıştır.

AI İş Akışı Otomasyonunun Avantajları

Büyüklüğü ne olursa olsun her işin AI iş akışı otomasyonuna ihtiyacı vardır. İster 1, ister 10, ister 100 kişilik bir takım olun, avantajlar herkes için geçerlidir:

Çalışanları rutin işlerden kurtarır: Ne siz ne de çalışanlarınız veri girişi, durum güncellemeleri gibi sıkıcı idari görevler hakkında endişelenmenize gerek kalmaz. AI, rutin işleri halleder; böylece siz enerjinizi yüksek değerli stratejilere ve yaratıcı problem çözmeye yönlendirebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş destekle müşteri deneyimini geliştirir: Sohbet robotları ve sanal asistanlar, geçmiş etkileşimleri, hesap bilgilerini ve tercihleri referans alarak anında ve bağlam odaklı yardım sunar. Bu, bekleme sürelerini saatlerden saniyelere indirir ve müşteri memnuniyetini artırır

Operasyonel maliyetleri azaltır: Hesap basit: Manuel görevleri otomasyonla otomatikleştirdiğinizde, takımınız faturalandırılabilir işlere daha fazla zaman ayırır. Harcadığınız her dolar için mümkün olan en yüksek getiriyi elde edersiniz

İş süreçlerini standartlaştırır: Manuel iş akışlarında tutarlı sonuçlar elde etmek zordur, çünkü herkesin işleri yapma şekli farklıdır. AI, görevi kimin yönettiğine bakılmaksızın her görevin her seferinde tam olarak SOP'nize uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar

İş yükünü artırmadan hacminizi ölçeklendirmenize yardımcı olur: AI, rutin görevlerdeki artışı üstlendiğinde ölçeklendirme zahmetsiz hale gelir. Takımınızı yalın tutarken ve operasyonlarınızı istikrarlı bir şekilde sürdürürken gelirinizi ve müşteri tabanınızı artırabilirsiniz

İnsan hatasını ortadan kaldırır: Manuel işler, atlanan adımlar, yanlış veri girdileri ve kişisel önyargılarla doludur. Buna karşın AI, %100 doğruluk sağlar, verileri doğru şekilde işler ve kuralları tam olarak sizin yapılandırdığınız şekilde uygular

Size daha akıllı ve hızlı içgörüler sunar: Excel tablolarını tek tek incelemek yerine, yapay zeka tarafından oluşturulan gerçek zamanlı özetler ve trend raporları alırsınız. Bu da size, stratejileri değiştirmek veya kaynakları zamanında tahsis etmek için verilere dayalı bir güven sağlar

Bu video da, AI görev otomasyonu ile nasıl değerli zaman kazanabileceğinizi görebilirsiniz:

📚 Daha Fazla Bilgi: Görevleri Otomasyon İçin Yapay Zekayı Nasıl Kullanabilirsiniz?

AI İş Akışı Otomasyonu Türleri

İş akışlarının karmaşıklığı değişkenlik gösterir. Bazı görevler yüksek hızlı veri girişi gerektirirken, diğerleri muhakeme veya tahmin yapmayı gerektirir.

Farklı AI iş akışı otomasyonu türlerini bilmek, iş süreci otomasyonu (BPA) ihtiyaçlarınız için doğru aracı seçmenize yardımcı olur:

1. Akıllı süreç otomasyonu (IPA)

Akıllı süreç otomasyonu, robotik süreç otomasyonunu makine öğrenimi ile birleştirir.

Sistemi, Adım 1'den Adım 2'ye ve Adım 3'e geçecek şekilde programlarsınız. RPA botları bu tanımlanmış sırayı ve kuralları izlerken, AI; bir faturayı okumak ve anlamak ya da bir destek talebini doğru şekilde sınıflandırmak gibi veri işlemenin karmaşık kısımlarını üstlenir.

📌 Örnek: Bir sigorta şirketi, talepleri işlemek için IPA kullanıyor. RPA, verileri almak için eski bir masaüstü portalına giriş yaparken, AI sistemi ek dosya olarak yüklenen tıbbi faturaları okuyarak ögeleri çıkarır ve RPA sistemi ödemeyi gerçekleştirmeden önce bunları poliçe kapsamıyla karşılaştırarak doğrular.

2. Yapay zeka tabanlı iş akışı otomasyonu

AI ajanslı iş akışı, tekil görevlerin ötesine geçerek çok adımlı süreçleri planlayan, mantık yürüten ve yürüten otonom AI ajanlarına dayanır.

Bir kural veya sıra yerine, bir AI ajansına ulaşması gereken nihai bir hedef ve erişmesi gereken bir dizi araç verirsiniz. Ardından ajans, görevini mantık yoluyla değerlendirir. Hangi araçları kullanacağına karar verir, her adımın çıktısını değerlendirir ve bir hata ile karşılaşırsa veya yeni bilgiler keşfederse planını ayarlar.

📌 Örnek: Bir içerik pazarlama yapay zeka ajanı, yeni blog konularını analiz eder, harici kaynaklardan rakip verilerini araştırır, içerik taslakları oluşturur, uygunluk durumuna göre takım üyelerine görevler atar ve ilerlemeyi izler.

3. Tahmine dayalı ş akışı otomasyonu

Bu ş akışları, sonuçları tahmin etmek ve buna göre otomatik olarak ayarlamak için tahmine dayalı analitiği kullanır. Bu sayede ş akışınızın yürütülmesi daha akıllı, proaktif ve uyarlanabilir hale gelir.

📌 Örnek: Bir lojistik firması, hava durumu ve trafik akışını izlemek için tahmine dayalı otomasyon kullanıyor. Sistem, yüksek öncelikli bir gönderide gecikme olacağını öngörürse, sürücünün rotasını otomatik olarak değiştiriyor ve yeni zaman tahmini içeren gerçek zamanlı bir güncellemeyi müşteriye göndererek destek talebinin oluşmasını önlüyor.

4. Üretken AI ş akışı otomasyonu

Üretken AI ş akışı otomasyonu, büyük dil modellerini (LLM'ler) ve diğer üretken araçları doğrudan ş akışlarına entegre ederek, herhangi bir komut gerekmeden içerik oluşturur veya dönüştürür.

📌 Örnek: Bir web semineri sonrasında, üretken AI ş Akışı ham transkripti alır ve blog için otomatik olarak 500 kelimelik bir özet oluşturur, katılımcılar için beş adet kişiselleştirilmiş takip e-postası taslağı hazırlar ve sohbet geçmişine dayalı bir SSS liste oluşturur.

⚡ Şablon Arşivi: En İyi Ücretsiz Süreç Akışı Şablonları

Gerçek Hayattan Yapay Zeka Ş Akışı Otomasyonu Kullanım Örnekleri

Şimdi, beş gerçek hayattan ş akışı otomasyonu örneğine göz atalım:

Kredi işleme (Finans)

Kredi başvurusu yapmak, genellikle borçlu için sinir bozucu bir bekleme süreci anlamına gelir. Yapay zeka otomasyonu, başvuru gönderildiği anda doğrulama sürecini devralarak bu sorunu ortadan kaldırır. 💸

Başvuru sahibi hala sitenizdeyken, AI Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak maaş bordrolarını tarar. Ardından kredi verilerini alır ve bu verileri kredi verme kurallarınızla karşılaştırır.

Her şey yolunda görünüyorsa, başvuru sahibi anında bir onay e-posta alır. Durum "belki" ise, sistem borç artışları gibi belirli riskleri işaretler ve kredi yetkilisini uyarır.

Bu, iş akışını sürdürür ve takımınızın basit matematik işlemleriyle boğulmasını önler.

✅ Gerçekler: Finans liderlerinin %54,2'si, süreçlerinin yalnızca kısmen otomasyonla desteklendiğini kabul ediyor. Bu takımların çoğu, hala yalnızca görüntüleri, belgeleri veya şablonları metne dönüştüren tutarsız eski OCR araçlarına güveniyor. Öte yandan, yapay zeka destekli OCR araçları verileri çıkarır, bağlamı anlar ve hatta dağınık veya el yazısı notları bile işleyebilir! Kaynak: Rossum.ai

Akıllı müşteri adayları değerlendirme (Satış)

Diyelim ki bir potansiyel müşteri az önce "Sektör Trendleri" raporunuzu indirdi. 📈

Dosya indirilir indirilmez, AI potansiyel müşterinin LinkedIn profilini ve şirketin finansal raporlarını tarayarak bunların hedef hesap listenize uygun olup olmadığını kontrol eder.

Eğer yüksek değerde bir eşleşme varsa, AI, şirketin karşılaştığı belirli bir zorluğu bahseden kişiselleştirilmiş bir takip e-posta hazırlar ve bir satış temsilcisini uyarır. Aksi takdirde, düşük temaslı bir besleme döngüsünde kalırlar. ➰

Bu sayede takımınız, enerjisini yalnızca dönüşüme hazır potansiyel müşterilere harcar.

✅ Gerçek Kontrolü: Bain & Company'ye göre, rutin idari görevleri yerine getirmek için yapay zeka kullanan satış takımları, kazanma oranlarında %30 veya daha fazla artış görüyor. Satış elemanlarının zamanını genellikle alan yoğun işleri otomasyonla otomatikleştirerek, takımlar doğrudan müşteri etkileşimine daha fazla zaman ayırabilir; bu da, bu yüksek dönüşüm sayılarının arkasındaki temel itici güçtür.

Envanter talep tahmini (E-ticaret)

En çok satan bir ürünün stoklarının tükenmesi, her iş için bir kabustur. 📦

Ancak, tahmine dayalı analitik özellikli bir AI çözümü kullanarak satış hızınızı ve gerçek zamanlı pazar eğilimlerini izleyebilir ve gelecekteki talebi öngörebilirsiniz.

Aslında, AI gerekli stok yenileme miktarını otomatik olarak hesaplar ve yoğunluğu önlemek için tedarikçinize sipariş verir.

Manuel envanter kontrolleri yok. Stok tükenmesi veya stok fazlası yok.

✅ Gerçekler: McKinsey and Company, yapay zekanın stok seviyelerini %20 ila %30 oranında azaltabileceğini bildiriyor . Makine öğrenimi ve dinamik segmentasyon, manuel yöntemlere veya geleneksel otomasyon araçlarına kıyasla daha doğru talep tahminleri yapılmasına olanak tanır .

Otomasyonlu çalışan işe alım süreci (İK)

Yeni grafik tasarımcı stajyeriniz Sarah ile toplantıda tanışın.

Normalde Sarah'nın ilk günü, oturum açma ve donanım beklemekle geçen tam bir zaman kaybı olurdu. Ancak teklifini imzaladığı anda, bir AI ş Akışı lojistik işlerin yükünü üstlendi.

Sistem, onun İK profilini otomatik olarak oluşturdu, dizüstü bilgisayarını sipariş etti ve Figma ile Adobe Creative Cloud hesapları için giriş bilgilerini oluşturdu. Hatta onu doğru Slack kanallarına ekledi ve takvimine tanışma toplantılarını ekledi.

Sarah, şifreleri almak için BT ekibinin peşinden koşmak veya boş boş oturmak yerine, işine başlayıp takımıyla toplantı yapabilir. 🥳

✅ Gerçek Kontrolü: HBR verileri, işe alım sürecinden 90 gün sonra bu deneyimden memnun kalan yeni çalışanların, 1,5 yıl sonra şirkette kalma olasılığının iki kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, ilk üç ayın çalışanların uzun vadeli bağlılığını sağlamak için kritik bir dönem olduğunu vurgulamaktadır.

AI Ş Akışı Otomasyonunu Uygulama (Adım Adım)

Aşağıda, AI iş akışı otomasyonunu uygulamaya koymanın altı ana adımını anlatıyoruz. Bu bölümün sonunda, AI kullanarak iş süreçlerinizi tam olarak nasıl otomatikleştireceğiniz konusunda net bir fikre sahip olacaksınız.

⭐ Bonus: Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın her aşamada size nasıl destek olduğunu görmek için bizi takip etmeye devam edin. İster ş Akışı otomasyonuna hazırlanıyor olun, ister fiilen bir ş Akışı oluşturuyor olun, ClickUp her zaman yanınızda.

1. Adım: Otomasyon için ideal olan süreçleri belirleyin

Bir AI ş Akışı aracı seçmeden önce, hangi süreçleri otomasyonla otomatikleştireceğinizi tam olarak belirleyin. Otomasyonla çalışıldığında ölçülebilir bir yatırım getirisi sağlayacak, takımınızın zamanını geri kazandıracak ve operasyonel sürtüşmeleri ortadan kaldıracak bir ş Akışı seçmeniz gerekir.

Bunu yapmak için önce tüm iş süreçlerini inceleyin. Tekrarlayan, yüksek hacimli ve ölçülebilir ş akışlarını belirleyin. (Sonuçları ölçemezseniz, yatırım getirisini kanıtlayamazsınız.)

Aşağıdaki kriterleri kullanarak her bir ş akışını değerlendirin:

Zaman kaybı: Burada her hafta kaç saat boşa harcanıyor?

Karmaşıklık: Gerçekte ne kadar insan yargısı gereklidir?

Engeller: Takımınız bu belirli aşamada sık sık tıkanıyor mu?

Etkisi yüksek, çabası az ş akışlarına öncelik vererek başarıları görün ve buna göre ölçeklendirin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

İş akışlarını denetlemek, zaten çok yoğun olduğunuz bir dönemde bir yığın notu tek tek incelemek gibi hissettirir. ClickUp Belge'yi kullanarak tüm süreçleriniz için tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturun.

ClickUp Belge'yi kullanarak bir ş akışı denetim merkezi oluşturun ve her adımı, görevi, rolü, sorunlu noktayı vb. kaydedin.

Her süreç için şu ayrıntıları not edin:

Mevcut adımlar (kim, ne, kullanılan araçlar)

Adım/görev başına izlenen ortalama süre

Ş akışındaki yaygın sorunlar (ör. gecikmeler, hatalar, manuel devretmeler)

Girdiler, çıktılar ve karar noktaları

Hacim/sıklık (ör. günlük, haftalık)

İstisnalar (akışı bozan unsurlar)

Takım üyeleri, Docs belgelerine gerçek zamanlı olarak yorum yapabilir, düzenleme önerebilir ve güncelleyebilir; böylece geri bildirimleri toplamak ve eksiklikleri tespit etmek kolaylaşır. Ayrıca, zaman içindeki değişiklikleri izleyebilir, güncellenenleri inceleyebilir ve gerekirse önceki ş Akışı sürümlerine geri dönebilirsiniz.

Ardından, ClickUp Sohbet'te çalışanların önerilerini toplamak için özel bir kanal açın. Takım üyelerinden, nerede gecikmeler, kafa karışıklıkları veya fazladan manuel işlerle karşılaştıklarını açıklamalarını isteyin.

ClickUp Sohbeti'ni kullanarak takımınızla doğrudan bağlantı kurun ve mevcut ş akışları hakkında geri bildirim toplayın.

Büyük bir takımınız varsa, ClickUp formlarını kullanarak yapılandırılmış geri bildirim toplayın ve tekrarlayan görevleri belirleyin.

⭐ Bonus: Denetim belgenizdeki her bir geri bildirimi, form yanıtını veya metni manuel olarak okumak zorunda kalmazsınız. Platformun yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain, tüm denetim bulgularınızı anında özetleyerek anahtar sorunları, tekrarlayan BT darboğazlarını ve maliyet tasarrufu fırsatlarını ortaya çıkarır. Örneğin, Brain'e “Mevcut ş Akışı denetimimi analiz et ve en çok zaman alan ilk üç görevi vurgulayın.” deyin. Brain, çalışma alanınıza derinlemesine entegre olduğu için form yanıtlarınızı ve sohbet geçmişinizi analiz ederek hangi ş Akışlarına öncelik vermeniz gerektiğini tam olarak söyler. ClickUp Brain'i kullanarak ş akışı denetimlerinizdeki kalıpları belirleyin ve otomasyon çabalarınıza öncelik verin

2. Adım: Doğru AI aracını veya platformunu seçin

Hangi ş akışlarını otomasyon için kullanacağınıza karar verdikten sonra, doğru AI özelliklerine sahip bir araç bulmanız gerekir.

Kod gerektirmeyen ve az kod gerektiren çözümleri tercih edin. Bu çözümler, farklı takımların geliştiricilere bağımlı kalmadan kendi ş akışlarını kurmalarına olanak tanır. Örneğin, bir pazarlama müdürü aynı platformu kullanarak kampanya oluşturmayı otomasyonla gerçekleştirirken, bir satış müdürü potansiyel müşteri yönlendirmeyi otomasyonla gerçekleştirebilir.

Ardından, aracın mevcut CRM, ERP ve diğer özel yazılımlarınıza doğrudan bağlantı kurduğundan emin olun. İyi bir araç, benzersiz iş süreçlerinizi yönetmek için özel "eğer-o zaman" dalları oluşturmanıza olanak tanır.

Son olarak, performans düşüşüne yol açmadan hacim, kullanıcı sayısı, karmaşıklık ve kullanım senaryolarındaki artışı yönetebilen bir platforma yatırım yapın.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Brain'i kullanarak sorgularınıza bağlamsal yanıtlar alın

Doğru AI ş akışı otomasyon aracını seçmek zordur. Bugün ihtiyaç duyduğunuz özellikleri, yarın isteyeceğiniz yeteneklerle dengelemelisiniz; tüm bunları yaparken de bütçenizi aşmamalısınız.

ClickUp, ş akışlarını uçtan uca tasarlamak, otomasyon yapmak, yürütmek, izlemek, optimize etmek ve yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi barındırır.

En iyi yanı: Yeni başlayanlar için kullanıcı dostu, ancak daha teknik kullanıcılar için de sağlam bir arayüzde bir araya getirilmiş kurumsal düzeyde AI ve otomasyon araçlarına sahip olursunuz.

Bunu mümkün kılan unsurlar şunlardır:

İş akışı zekası için yerel AI motoru: ClickUp Brain, görevler, belgeler, sohbetler, formlar, gösterge panelleri, hedefler gibi tüm çalışma alanınızı destekler. @Brain'i bahsetmeyle soru sorabilir, projeleri özetleyebilir, toplantıları yazıya dökebilir, görevleri dağıtabilir, içerik oluşturabilir veya verilerinizdeki darboğazları analiz edebilirsiniz.

Gelişmiş ş Akışları için bile kod yazmaya gerek olmayan otomasyon: Ekranınızdaki öğeleri sürükleyip bırakarak ş Akışı otomasyonunu özel olarak oluşturun. Ya da otomatikleştirilmiş ş Akışınızı sade bir dille açıklayın; Brain, otomasyonu sizin için oluşturur, test eder ve devreye alır.

Herkes için uygun: ClickUp'ta herkes AI otomasyonları oluşturabilir. Bireysel oluşturucular kişisel projelerini yönetebilir, pazarlama takımları kampanya lansmanlarını otomatikleştirebilir ve İK departmanları yeni çalışanların işe alım sürecini otomatik pilota alabilir

Hemen her şey için hazır şablonlar: Asla sıfırdan başlamayın. Pazarlama, satış, destek, kreatif ajanslar ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonları kullanın

Tak ve çalıştır entegrasyonları: ClickUp , verileri anında senkronize etmek ve ş akışlarınızı devreye almak için 1000'den fazla yerel entegrasyon (Slack, Gmail, HubSpot, Zoom, Figma vb.) sunar

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak entegre bir AI teknoloji yığını oluşturun

Kısacası, ClickUp ile teknoloji yığınınız size karşı değil, sizinle birlikte çalışır. Bir ş akışı otomasyon aracı seçerken nihai hedefiniz bu olmalıdır.

👀 Biliyor muydunuz? 1940'lardan önce "bilgisayar", genellikle bir kadın olan ve işi uzun, tekrarlayan matematiksel hesaplamaları elle yapmak olan bir kişiydi. II. Dünya Savaşı sırasında, bu insan bilgisayarlar balistik tablolarını hesaplamak ve kodları kırmaktan sorumluydu; ta ki elektronik makineler sonunda bu mesleğin tamamını otomasyonla otomatik hale getirene kadar.

3. Adım: Ş Akışınızı haritalandırın

İş akışını haritalamak, işin baştan sona nasıl ilerlediğini görselleştirmek anlamına gelir. İş akışının gerçek dünyada nasıl işlediğini anlamak için her adımı, kişiyi, kararı, girdiyi ve çıktıyı belgelersiniz.

Örneğin, temel bir müşteri kabul ş Akışı şu şekilde olabilir:

Başlangıç (müşteri sözleşmeyi imzalar) → Eylem (hoş geldiniz e-posta gönderilir) → Karar (özel plana ihtiyaç var mı?) → Dal (evet: yönetici onaylar; hayır: standart kurulum) → Son (erişim izni verilir)

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Beyaz Tahtaları, beyin fırtınası yapmak ve iş akışlarınızı tasarlamak için işbirliğine dayalı bir alan sunar. Otomasyona başlamadan önce mantığınızı planlamak için mükemmel bir ortamdır.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirlerinizi konsept aşamasından uygulamaya kadar görselleştirin

Burada şunları yapabilirsiniz:

Ayrıntılı ş Akışı diyagramları oluşturun: Adımları temsil etmek için şekilleri sürükleyip bırakın ve etkinliklerin sırasını göstermek için bağlayıcılar kullanın. Oluştururken hızlı fikirler veya hatırlatıcılar için yapışkan notlar ekleyin

Gerçek zamanlı işbirliği: Beyaz Tahtalar tamamen işbirliğine uygundur. Birden fazla takım üyesi aynı panoya aynı anda katılabilir, düzenleme yapabilir ve yorum ekleyebilir. Nihai ş Akışı, takımın ortak katkılarını yansıtır

Fikirleri eyleme dönüştürün: Tek bir tıklamayla herhangi bir şekli veya yapışkan notu canlı bir ClickUp görevine dönüştürün

Yenilenen sürecinizi tasarladıktan sonra, ClickUp Görevleri'ni kullanarak doğrudan devreye alın. Yürütme için gerekli her ayrıntıyı kaydetmek üzere son teslim tarihleri, görev açıklamaları, kontrol listeleri, ek dosyalar, yorumlar ve Özel Alanlar ekleyin.

ClickUp görevlerini kullanarak ş akışlarını eyleme geçirilebilir işlere dönüştürün

Ayrıca, ClickUp Bağımlılıkları özelliğini kullanarak diğer görevlerin başlaması için önce hangi görevlerin tamamlanması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu, takımınızın işleri atlamasını önler ve işlerin doğru sırayla yapılmasını sağlar.

ClickUp'ta görev bağımlılıklarını ayarlayarak takım verimliliğini artırın

Böylece, ş akışlarınızı otomasyonla otomatikleştirmeye hazırsınız!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain + ClickUp Belgeleri kullanarak anında süreç belgeleri oluşturun. Brain'e bir SOP veya ş Akışı kılavuzu oluşturmasını söyleyin. Brain, beyaz tahtalarınızdan, görevlerinizden ve sohbet tartışmalarınızdan ilgili ayrıntıları alarak takımınız için net ve güncel bir kılavuz oluşturacaktır. Docs + Brain kombinasyonunu kullanarak otomasyon SOP'ları yazın

4. Adım: AI modellerini, tetikleyicileri ve kuralları ayarlayın

Birçok iş akışı otomasyon aracı, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli AI modelleri sunar. Otomatikleştirmek istediğiniz göreve göre doğru AI modelini seçin ve yapılandırın.

Örnek olarak, GPT-4o metin ve kod üretmede mükemmeldir, DALL-E 3 ise metin komutlarından yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Son olarak, otomasyonunuzu oluşturun. Bunun için şunlar gereklidir:

Tetikleyicileri tanımlama: Ş akışını başlatan belirli etkinlik (ör. “Bir görevin durumu Tamamlandı olarak değiştiğinde”)

Ayar belirleme: Otomasyonun devam edip etmeyeceğini belirleyen koşullar (ör. “Yalnızca görev kontrol listesi %100 tamamlandığında”)

Karar eylemleri: AI'nın gerçekleştirdiği asıl görev (ör. “Göreve bir gözden geçiren ekle ve durumunu İnceleniyor olarak değiştir”)

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Doğru AI modelini seçmek, ClickUp'ta bir anahtarı çevirmek kadar kolaydır.

Platformun özel AI masaüstü uygulaması olan ClickUp Brain MAX ile GPT-4o, Claude ve Gemini gibi önde gelen modellere doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızdan anında erişebilirsiniz.

Brain MAX'ı kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın

Sosyal medya gönderileri oluşturmak, soruları yanıtlamak veya kod parçacıkları üretmek gibi otomasyon ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçin ve işte bu kadar!

📌 Örnek kullanım senaryoları: Bilgi yoğun veya çapraz referanslı görevler için Gemini

Günlük işlerin yürütülmesi ve hızlı taslaklar için ChatGPT

Uzun metin analizi ve sentezi için Claude

İşi daha da kolaylaştırmak için Brain MAX'ı kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Çalışma alanınızın tamamında anında arama yapın: Kurumsal Arama , ClickUp ve entegre uygulamalarınızda (Slack veya Google Drive gibi) bulunan herhangi bir dosyayı, belgeyi veya görevyi saniyeler içinde bulabilir

Dikte ederek %400 daha hızlı iş yapın: Talk-to-Text özelliğini kullanarak otomasyonları dikte edin, ş akışlarını sözlü olarak optimize edin ve klavyeye dokunmadan Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinde metin yazın.

🚀 Basit görev otomasyonu için ClickUp Automations'ı kullanın. Bunlar, önceden tanımlanmış tetikleyiciler, kurallar ve eylemler üzerinde çalışan, basit ve kural tabanlı otomasyonlardır.

ClickUp otomasyonu ile sıralamaları yapılandırarak tüm ş akışı aşamalarını otomatik olarak yönetin

✏️ Not: ClickUp'ta oluşturduğunuz her otomasyon otomatik olarak günlüğe kaydedilir. Bir ş Akışı bozulursa veya beklenmedik bir şekilde çalışırsa, denetim günlüklerini kontrol ederek tam olarak ne olduğunu görebilir ve sorunu anında çözebilirsiniz.

📌 Örnek: Şu şekilde bir otomasyon oluşturabilirsiniz: “Bir müşteri destek formu gönderdiğinde, görevini hemen bir uzmana atayın, Yüksek Öncelik etiketi ekleyin ve müşteriye otomatik bir onay e-posta gönderin.”

⭐ Bonus: Karmaşık görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için ClickUp'ta Super Agents'ı kurun. Bunlar, arka planda 7/24 çalışan, projeleri izleyen ve gerektiğinde devreye giren, çok adımlı, otonom, ortam AI ajanlarıdır. ClickUp içinde Süper Ajanları etkinleştirerek görevleri/ş akışlarını tamamen otomasyonla otomatikleştirin

Aşağıda, ClickUp tarafından sunulan bazı yaygın süper ajanlar yer almaktadır:

Morning Coffee Super Agent: Gece boyunca biriken mesajlarınız mı var? Bu Super Agent'ı kullanarak gönderilmeye hazır yanıtları hızlıca hazırlayın ve onay için özetleyin

Toplantı Yöneticisi Süper Ajanı: Toplantı planlamaktan ve herkesin katılım teyidini almaktan bıktınız mı? Bu Süper Ajanı kullanarak toplantılar oluşturun, gündem belirleyin ve takip mesajları gönderin

Brand Voice Writer Super Agent: İçerikinizi belirlenen marka kılavuzları, tercihleri, stili ve üslubuyla uyumlu hale getirir

Bunun nasıl işlediğini görmek için, ClickUp'ın Super Agents'ı nasıl kullandığına dair bu videoyu izleyin 👇

💡 Profesyonel İpucu: Doğal dil oluşturucuyu kullanarak ClickUp'ta anında otonom AI ajanları oluşturun. ClickUp Brain ile sohbet edin, ajanın yapılacakları açıklayın ve birkaç soruyu yanıtlayın. Brain, arka planda otomatik olarak kod ve mantığı yazar, ajanı test eder ve birkaç dakika içinde devreye alır!

🚀 ClickUp Avantajı: Kod yazmadan otomasyon oluşturmaktan daha hızlı ne olabilir? ClickUp'ın AI Alanları! Bunları görevlerinize veya formlarınıza ekleyin; bunlar, özel talimatlarınıza göre otomatik olarak doldurulacaktır. Örneğin, bir görevdeki her yorumu otomatik olarak özetleyen bir AI alanı veya her Cuma öğleden sonra bir ilerleme güncellemesi oluşturan bir alan ekleyebilirsiniz. ClickUp AI Fields'ı kullanarak kuruluşunuz için çok çeşitli görevleri otomasyonla otomatikleştirin

5. Adım: Ölçeklendirmeden önce test edin ve optimize edin

Her ş akışını birden otomasyonla otomatikleştirmek yerine, 1-2 pilot ş akışıyla başlayın. AI'nın doğruluğunu ölçmek için bunların çıktılarını test edin ve izleyin.

Örneğin, potansiyel müşteri değerlendirme sürecini otomasyonla otomatikleştirdiyseniz, yeni ş Akışında 20 potansiyel müşteriyi işleyin. AI'nın bunları doğru bir şekilde sınıflandırıp sınıflandırmadığını manuel olarak kontrol edin ve ne kadar zaman tasarrufu sağlandığını izleyin.

Otomasyonlu iş akışlarınızda eksiklikleri belirleyin ve şirket genelinde uygulamaya geçmeden önce bunları optimize edin.

🛠️ Hızlı İpucu: Mevcut ClickUp Alanınızı kopyalayarak, ClickUp içinde yeni otomasyonlu süreçleriniz için bir test ortamı oluşturun. ClickUp Alanınızı kopyalayarak yeni ş akışlarını güvenli, ancak gerçeğe yakın bir ortamda test edin Kurulum şu şekilde yapılır: Yinele: Görevler, Özel Alanlar, şablonlar, izinler vb. ile birlikte Alanınızın tüm (veya seçili) yapısını kopyalayın.

Test: Yeni otomasyonunuzu önce burada kurun, test senaryolarını çalıştırın ve görevlerin nasıl etkilendiğini gözlemleyin

İyileştirme: Seçili takım üyelerini kullanıcı kabul testlerine ve geri bildirim sürecine davet edin Kendinize güveniyorsanız, aynı otomasyonu orijinal alana uygulayın.

Her ş akışı için özel gösterge panelleri ve tüm süreçleri tek bir yerden izlemek için bir ana gösterge paneli oluşturun.

Ş Akışınıza özgü KPI'ları gerçek zamanlı olarak takip ederek performansını değerlendirin. Yaygın KPI'lar arasında şunlar yer alır:

Görev verimi (oluşturulan, tamamlanan ve gecikmiş görevler)

Otomasyon etkinliği (otomasyon başarı/başarısızlık oranları)

Darboğazlar (belirli durumlarda takılı kalan veya bağımlılıklar nedeniyle engellenen görevler)

SLA uyumu (tamamlanma süresi, yanıt süreleri)

Takım iş yükü ve kapasitesi

Ş Akışında bir hata oluştuğunda anahtar takım üyelerinin anında bilgilendirilmesi için otomatik uyarılar ayarlayın. Ayrıca, performans verilerini incelemek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için mantığınızı iyileştirmek üzere periyodik denetimler planlayın.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Gösterge Panelleri ile ş akışı yürütme metriklerini izleyerek verilere dayalı kararlar alın

Hala AI destekli süreçleri manuel olarak mı izliyor ve raporları manuel olarak mı hazırlıyorsunuz?

ClickUp Gösterge Paneli bunu düzeltir.

Pasta, çubuk, grafik, zaman takibi vb. gibi çok çeşitli bileşenleri kullanarak özel gösterge panelleri oluşturun ve anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Bu gösterge panelleri, canlı Çalışma Alanı verilerinizi tek bir özelleştirilebilir görünümde bir araya getirerek bir bakışta içgörü sağlar.

Ayrıca, farklı hedef kitleler (ör. takım liderleri, yöneticiler, proje yöneticileri) için birden fazla gösterge paneli oluşturabilir ve şeffaflık amacıyla bunları paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panellerinize AI Kartları ekleyerek, nicel metriklerinizin yanı sıra AI destekli nitel içgörüler (özetler, trendler, öneriler) elde edin. Bu kartlar, ClickUp Brain'i kullanarak Çalışma Alanınız ve Gösterge Paneli verilerinizi analiz eder ve eyleme geçirilebilir özetler veya raporlar oluşturur.

Aşağıda, yapay zeka ş Akışı otomasyonu için önde gelen dört aracı, en iyi özellikleri ve ideal kullanıcı profilleriyle birlikte bulabilirsiniz:

1. ClickUp (AI, ş akışı otomasyonu ve proje yönetimi entegrasyonları için en iyisi)

ClickUp içindeki süreçleri ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp, proje yönetimi otomasyonunu derin AI zekasıyla birleştirerek, hem görünürlük hem de uygulama isteyen takımlar için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Tek bir platformda günlük görevleri/projeleri yönetebilir, müşteriler ve takım üyeleriyle iletişim kurabilir, süreçleri belgeleyebilir, otomasyonlar oluşturabilir ve ş akışlarını yürütebilirsiniz.

Sürükle ve bırak arayüzü, bu aracı yeni başlayanlar ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için ideal hale getirir. Aynı zamanda, bu özelliğin uzantılarının genişletilebilirliği kurumsal takımlar için bir nimettir.

Otomasyonlar oluşturmanın ve yapay zekayı entegre etmenin yanı sıra, hazır ve özel entegrasyonları kullanarak iş akışlarınızı birden fazla platforma bağlayabilirsiniz.

Anahtar özellikler:

NLP kullanarak AI ajanları oluşturun (veya ClickUp kataloğundan seçim yapın) ve manuel giriş gerektirmeden uçtan uca ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

Kod yazmaya gerek olmayan bir otomasyon oluşturucu kullanarak önceliklerin değiştirilmesi, sahiplerin yeniden atanması veya görev durumlarının değiştirilmesi gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirmek için özel "eğer-o zaman" tetikleyicileri ayarlayın

Farklı görünümlerde işleri izleyin, bağımlılıklar belirleyin ve yapay zeka destekli yerel proje yönetimi özelliklerini kullanarak günlük işlerinizi tek bir platformdan yönetin

En uygun olduğu durumlar:

Araçlar arasında geçiş yapmadan, tek bir AI destekli sistemde proje yönetimi yapmak ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek isteyen her boyutlardaki takımlar

📚 Daha Fazla Bilgi: Verimliliği Artırmak İçin En İyi Görev Otomasyon Yazılımları

2. Make (Görsel odaklı otomasyon için en uygun seçenek)

via Make

Make (eski adıyla Integromat), "senaryolar" adı verilen akışları oluşturmak için sürükle ve bırak özelliğine sahip bir çalışma alanı kullanan, son derece görsel bir otomasyon platformudur. Verilerinin nasıl aktığını ve dallandığını tam olarak görmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır; bu da onu, envanter senkronizasyonu veya özel raporlama gibi veri yoğun akışlar oluşturan takımlar için ideal hale getirir.

Görev başına değil, tek tek işlemler üzerinden faturalandırıldığı için, karmaşık, çok adımlı ş akışları için daha uygun maliyetlidir.

Anahtar özellikler:

Görsel akış şeması düzenleyicisi ile ş akışınızın her dalını, döngüsünü ve koşulunu görün

Başarısız adımlar için otomatik yeniden deneme, takımlara bildirim gönderme veya yedeklemeye yönlendirme kuralları belirleyin

Yerleşik veritabanlarında farklı ş akışı çalıştırmaları arasındaki bilgileri depolayın

En uygun olduğu durumlar:

Operasyon takımları, dallanma mantığı ve veri boru hatları oluşturan analistler

3. n8n (kod ağırlıklı ş akışı otomasyonu için en iyisi)

n8n aracılığıyla

n8n, öncelikle %100 özelleştirmeye ihtiyaç duyan teknik kullanıcılar için tasarlanmış bir ş akışı otomasyon aracıdır. Platform, görsel düğüm tabanlı bir düzenleyici sunsa da, kullanıcılar onu kodlama esnekliği nedeniyle tercih ediyor; ş akışının herhangi bir noktasına özel bir JavaScript veya Python kodu ekleyebilirsiniz.

Anahtar özellikler:

Tam veri gizliliği ve sınırsız ölçek için her şeyi (evet, AI modellerini bile) kendi sunucunuzda barındırın

Kod gerektirmeyen AI bloklarının yapamadığı veri dönüşümlerini gerçekleştirmek için özel kodları ş akışlarınıza doğrudan sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak ajans ş akışları tasarlayın ve LLM'leri entegre edin

En uygun olduğu durumlar:

Özel kodlama yetenekleriyle tam altyapı kontrolüne ihtiyaç duyan geliştiriciler, teknik GTM takımları ve kurumsal kullanıcılar

AI İş Akışı Otomasyonu için En İyi Uygulamalar

AI ş akışı otomasyonunu etkili bir şekilde uygulamak için şu beş en iyi uygulamayı benimseyin:

Öncelikle test etmek üzere 1-2 pilot ş Akışı seçin: Fatura onayı veya bilet yönlendirme gibi, giriş ve çıkışları net olan basit görevleri otomasyonla otomatikleştirin. Daha karmaşık ş Akışlarına geçmeden önce teknik sorunları tespit edin ve bu sistemin değerini kanıtlayın

AI'nın başarısız olduğu durumlar için yedekleme planları oluşturun: Hiçbir teknoloji mükemmel değildir. AI sistemleri bile ş akışını durduran durumlarla karşılaşabilir (ör. eksik veriler, düşen çıktı kalitesi). Bu nedenle, güvenilirliği düşük tahminler veya API kesintileri için insan devri kuralları oluşturduğunuzdan emin olun.

Süreç uzmanlarını erkenden takımınıza dahil edin: Profesyonel iş süreçleri uzmanlarıyla veya şu anda sürecin yürütülmesinden sorumlu takım üyeleriyle görüşün. Gerçek darboğazların nerede olduğunu belirleyin ve ş akışını, önce manuel formuyla mümkün olduğunca verimli olacak şekilde yeniden tasarlayın

Modelleri eğitmek için temiz, etiketlenmiş veriler kullanın: Verileri makine öğrenimine aktarmadan önce yinelenenleri kaldırın, eksik alanları düzeltin ve iyi/kötü sonuç örneklerini etiketleyin. Tutarlı veriler, daha doğru tahminler, yönlendirmeler ve yapay zeka sonuçları sağlar

Otomasyonları devreye almadan önce takımları eğitin: Takımınızın bu yeni ş akışlarına geçişine yardımcı olacak net bir plan hazırlayın. Rolleri tam olarak nasıl değişeceğini açıklayın ve yeni araçları yönetmek için ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayın

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Ajan Araçları

İş Akışlarını Otomasyonla Otomatikleştirirken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Konuyu tamamlamadan önce, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirirken işletmelerin karşılaştığı bazı yaygın tuzakları (ve bunları nasıl önleyebileceğinizi) hızlıca gözden geçirelim:

Sık karşılaşılan tuzak Bunun anlamı Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Çok fazla AI aracına yatırım yapmak Birçok şirket, birbiriyle çakışan fonksiyonları yerine getiren birden fazla özel AI aracı satın almakta ve bu da AI'nın aşırı yayılmasına yol açmaktadır Öncelikle en önemli 3 ş akışınızı inceleyin. Bunları en iyi şekilde halledecek bir araç seçin. Temel özelliklerde yatırım getirisini kanıtladıktan sonra özellikleri genişletin AI çıktılarına körü körüne güvenmek AI modelleri, hayali sonuçlar veya mantık hataları üretebilir. Çıktıları doğrulamazsanız, bu hatalar müşterilerinize ulaşır veya temel süreçlerinizi altüst eder. AI için güven eşikleri ayarlayın. Puan eşiğin altına düştüğünde, görevini insanlara yönlendirin. Bu eşikleri haftalık olarak izleyin Her süreci otomasyonla otomatikleştirmeye çalışmak Takımlar genellikle, manuel olarak halletmenin daha hızlı olacağı düşük hacimli veya sürekli değişen süreçleri otomasyon yoluyla zaman kaybı yaşarlar Tekrarlayan, zaman alıcı ve tekrarlanabilir süreçleri otomasyonla otomatikleştirin. Bir süreç derin empati veya karmaşık, belirsiz kararlar gerektiriyorsa, manuel olarak devam edin Kötü bir süreci yapay zeka ile otomasyonla gerçekleştirme Manuel bir süreç düzensizse veya çok fazla gereksiz adım içeriyorsa, otomasyon sadece hataların daha hızlı ortaya çıkmasına neden olur Öncelikle sürecinizi gözden geçirin. Ş Akışını haritalandırın, gereksiz adımları kaldırın ve otomasyondan önce kuralları standartlaştırın

ClickUp ile Süreçlerinizi Otomasyonla Otomatikleştirin ve Kontrolü Ele Alın

AI ve otomasyon, takımlara manuel iş yükünü azaltma ve günlük süreçleri hızlandırma fırsatı sunar. Ancak, birçok kişi bu teknolojilerin karmaşıklığı karşısında kendilerini çaresiz hissettiği veya nereden başlayacağını bilmediği için hala bu teknolojileri kullanmakta tereddüt etmektedir.

ClickUp bunu değiştiriyor. Platformun kod gerektirmeyen otomasyonu ve doğal dili anlayan yapay zekası, herkesin hızlı bir şekilde işe başlamasına yardımcı olur. Tüm projeleriniz, belgeleriniz ve iletişiminiz tek bir yapay zeka destekli Çalışma Alanı’nda birleştirildiğinden, tekrarlayan işleri otomatikleştirmek ve sıkıcı işleri hızlandırmak hiç olmadığı kadar kolay.

İster yerel AI zekasına, ister kodsuz iş akışı otomasyonuna, proje yönetimi veya dokümantasyona ihtiyacınız olsun, ClickUp ile tüm bunlara tek bir arayüzden erişebilirsiniz. Bu araç, işinizi daha da karmaşık hale getirmek yerine, iş akışınızı düzene sokmak ve basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Geleneksel otomasyon, sabit ve katı kurallara uyar. Yapay zeka destekli otomasyon ise bağlamı anlayan, geçmiş kararları hatırlayan ve istisnalara uyum sağlayan akıllı ajanlar kullanır. Bu sayede, kural tabanlı sistemlerin işleyişini bozan gerçek dünyadaki karmaşıklığı yönetebilirler.

Zaps, tek bir tetikleyiciye dayalı olarak iki araç arasında veri aktarımı yapan basit bağlayıcılardır. AI ajanları, tüm Çalışma Alanınızda faaliyet gösterir ve doğal dili anlar. Etkileşimler arasında hafızayı korurlar ve belirlediğiniz sınırlar dahilinde incelikli kararlar verebilirler.

Tekrarlayan ancak yine de bir miktar insan yargısı gerektiren ş akışlarıyla başlayın. Durum raporlama, talep önceliklendirme veya birden fazla kaynaktan gelen bilgilerin sentezlenmesi bu tür ş akışları için uygun örneklerdir. Bunlar anında değer sağlar ve ajans otomasyonunun gücünü uygulamada görmenizi sağlar.

Evet, ş akışlarına onay aşamaları ekleyebilirsiniz. ClickUp Süper Ajanları, tüm hazırlıkları halletmek ve ardından nihai kararı verecek bir kişinin önünde bir karar ortaya çıkarmak üzere yapılandırılabilir. Bu, size hız ve denetimin mükemmel bir karışımını sunar.