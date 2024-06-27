Görevleri Otomatikleştirmek için AI'yı Kullanma

Her müşteri etkileşiminden sonra çağrı ayrıntılarını özetlemek veya aynı soruları tekrar tekrar yanıtlamak gibi sıkıcı ve tekrarlayan görevler, takımınızı yavaşlatabilir ve verimliliği düşürebilir.

Ancak yapay zeka (AI) ile artık bu sıradan işlere veda edebiliriz.

İlginç bir şekilde, Gartner tarafından yapılan bir ankette, yöneticilerin %80'ine kadarının otomasyonun tüm iş kararlarına uygulanabileceğine inandığını ortaya koydu. Bu, AI'yı süreçlerine entegre eden kuruluşlar için inanılmaz bir potansiyel olduğunu gösteriyor.

Bu blogda, AI görev otomasyonunun ne olduğunu ve kuruluşunuzun işleyişini değiştirmek için nasıl kullanılabileceğini yakından inceleyeceğiz. ⬇️

AI Görev Otomasyonu nedir?

AI otomasyonu, genellikle ve geleneksel olarak insanlar tarafından yapılan (tekrar eden) görevleri kolaylaştırmak ve gerçekleştirmek için yapay zeka teknolojilerinin kullanılması anlamına gelir.

Bu yaklaşım, beceri ve işgücü eksikliklerini giderirken operasyonel verimliliği artırır; çalışanları tekrarlayan görevlerden kurtararak daha yüksek değerli, stratejik işlere odaklanmalarını sağlar.

Görev Otomasyonunda AI'nın Rolü ve Avantajları

AI otomasyonu, iş süreçlerini etkin bir şekilde otomatikleştiren Doğal Dil İşleme (NLP), Robotik Süreç Optimizasyonu (RPA), bilgisayar görme ve diğer makine öğrenimi algoritmalarını birleştirir.

Büyük yapılandırılmamış veri kümeleri üzerinde eğitilen bu teknolojiler, önceden tanımlanmış kuralları izleyerek ve gerçek zamanlı veri girdilerine göre uyum sağlayarak insan müdahalesi olmadan karmaşık görevleri yerine getirebilir.

Verilerle eğitilen makine öğrenimi modelleri, kalıpları belirler ve tahminler üretir.

NLP algoritmaları, sistemlerin insan dilini anlamasını ve üretmesini sağlar; bu, chatbotlar gibi uygulamalar için çok önemlidir. RPA botları, tekrarlayan görevleri yerine getirmek için insan eylemlerini taklit ederken, bilgisayar görme görsel bilgileri işleyerek görüntülere ve videolara dayalı kararlar alır.

Birçok kuruluş, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli fonksiyonlarda iş amaçlı olarak bu AI otomasyonunu kullanmaktadır.

Örneğin Amazon, dağıtım merkezlerinde AI kullanarak hasarlı ürünleri tespit ediyor ve insanlara kıyasla doğruluğu üç katına çıkarıyor. Milyonlarca görüntü üzerinde eğitilen bu AI, kusurlu öğeleri daha ayrıntılı değerlendirme için işaretleyerek doğrudan müşteriye gönderilmek yerine yeniden satış, bağış veya yeniden kullanım için ayırıyor.

AI otomasyonunun avantajları

Yapay zeka, otomasyon konusunda çok boyutlu bir rol oynar. İşinize nasıl fayda sağlayabileceğini görelim. 👀

Verimliliği artırın: AI, tekrarlayan görevleri yerine getirerek takımlarınızın insan dikkatini gerektiren daha önemli işlere odaklanmasını sağlar. Bu, iş yükünü azaltır ve verimlilik ile iş kalitesini artırır

Karar vermeyi sağlamlaştırın: AI'ya veri sağlayarak, tahminlerde, gelecekteki ürün trendlerini belirlemede ve sektör bilgilerine erişimde yardım alabilirsiniz. İnsan gözünün kaçırabileceği bu bilgiler ve kalıplar, karar verme sürecinizi iyileştirmeye yardımcı olur

Maliyet tasarrufu: AI otomasyonu, işgücü maliyetlerini azaltarak, verimliliği artırarak ve hataları en aza indirerek maliyet tasarrufu sağlar. Kaynak kullanımını optimize eder, öngörücü bakımı geliştirir ve tedarik zincirlerini kolaylaştırarak lojistik israfı ve kesinti sürelerini azaltır

AI'nın otomatikleştirebileceği farklı görevler nelerdir?

Yapay zeka, birkaç basit görevden (durum güncellemeleri gibi) karmaşık, çok katmanlı envanter süreçlerine kadar iş operasyonlarının birçok yönünü otomatikleştirebilir.

Aşağıda, bunun nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olacak beş kullanım örneği bulunmaktadır.

1. Operasyon yönetimi

addepto aracılığıyla

Operasyonlar cephesinde AI, fatura işleme, belge yönetimi ve belge işleme, hesap yönetimi, tedarik zincirinin denetimi ve envanterin izlenmesi gibi arka ofis görevlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilir. Bu, operasyonları kolaylaştırır ve envanterin yanlış yönetilmesinden kaynaklanan tedarik zinciri maliyetlerini azaltır.

Walmart, AI'yı çeşitli şekillerde tedarik zincirini kolaylaştırmak için kullanıyor. AI, stok seviyelerini izleyerek ve talebi tahmin ederek envanter yönetimine yardımcı oluyor, böylece stok tükenmesi ve fazla stoklanma durumları önleniyor, müşteriler memnun kalıyor ve maliyetler azalıyor. Ayrıca mal hareketlerini optimize ederek maliyetleri düşürür, verimliliği artırır ve mağazalara teslimatları hızlandırır. Fiyatlandırma konusunda AI talep, rekabet ve maliyetlere göre fiyatları belirler, böylece Walmart'ın rekabet gücünü korumasına ve karını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

2. Müşteri hizmetleri

amazon AWS aracılığıyla

Müşterilerin neredeyse %90'ı, anında yanıt vermeyi müşteri hizmetlerinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Bu nedenle müşteri hizmetleri sektörü, "Mağaza ne zaman açılıyor?" veya "Bu ürün iade edilebilir mi?" gibi tekrar eden müşteri sorgularını yanıtlamak için AI CRM araçlarını ve AI destekli chatbotları yaygın olarak kullanıyor

AI görev otomasyonu, insan çalışanların bu tür yanıtları verme yükünü ortadan kaldırır ve onları yalnızca karmaşık sorunlara dahil eder. Ayrıca, gece vardiyasında çalışanlar işe almak veya genel olarak daha fazla çalışana yatırım yapmak zorunda kalmazsınız.

Q in Connect ve Amazon Connect Contact Lens dahil olmak üzere Amazon'un AI alanındaki gelişmeleri, AI'nın müşteri hizmetleri otomasyonunda nasıl kullanıldığını göstermektedir.

"Sadece birkaç tıklama ile, iletişim merkezi liderleri Amazon Connect'te işlenen 15 milyondan fazla müşteri etkileşimini geliştirmek için Amazon Connect'te üretken AI tarafından desteklenen yeni yeteneklerden yararlanabilir."

3. Veri analizi ve tahmine dayalı analitik

Karar verme süreçlerinin çoğu, büyük veri kümelerine, anketlere ve raporlara dayanır. Bu verilerin hacmi, insan çalışanlarınız için yönetilmesi zor olabilir. İşte bu noktada AI, makine öğrenimi, NLP ve bilgisayar görme yetenekleriyle paha biçilmez bir değer kazanır.

AI görev otomasyonu, büyük veri kümelerini doğru bir şekilde analiz edebilir ve gerekli içgörüler sağlayabilir, böylece iş takımları kendi alanlarıyla ilgili işlere daha etkili bir şekilde odaklanabilir. Elbette, özellikle duygu analizi gibi konularda karar verme sürecinden insan unsurunu tamamen çıkarmanız mümkün değildir. Bu kombinasyon pratikte şöyle görünür:

harvard Business Review aracılığıyla

Bunun iyi bir örneği, büyük miktarda müşteri verisini kullanarak kullanıcı profilleri oluşturan e-ticaret perakende işletmeleridir. Bu profiller, tüketicilerin etkinliklerine ve satın alma geçmişlerine göre otomatik olarak ürün önerilerinde bulunur.

Klaviyo ve Attentive gibi AI araçları, e-posta pazarlamasında gelişmiş hedef kitle segmentasyonu özellikleri için AI tabanlı otomasyona güveniyor. Bu özellikler, müşteri davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş erişim için e-posta segmentleri oluşturur. Böylece, belirli demografik özelliklere göre müşterileri otomatik olarak ayırabilirsiniz, böylece her müşteri profilini manuel olarak inceleyip belirli bir pazarlama grubuna ayırmanıza gerek kalmaz.

4. Pazarlama

via Campaigns of the World

AI, e-posta ve metin kampanyaları, sosyal medya gönderilerini yönetme, kişiselleştirilmiş ürün önerileri oluşturma veya sosyal medya metinleri oluşturma gibi pazarlama görevlerini otomatikleştirebilir. Bu, doğru platformlarda doğru zamanda daha fazla müşteriye ulaşmanıza ve sonuç olarak satışlarınızı artırmanıza yardımcı olur.

Dahası, yakın zamanda yapılan bir McKinsey araştırması, AI'nın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 4,4 trilyon dolar değer katabileceğini ve bunun başlıca yararını pazarlamanın göreceğini öngörmüştür.

Yukarıdaki görselde, Heinz, Dall-E'nin bir sürümünü kullanarak metin-görüntü AI ile ödüllü görsel kampanyalar oluşturuyor ve grafik tasarım sürecini otomatikleştiriyor. Coca-Cola ise AI içerik oluşturma araçlarını kullanarak yılbaşı kampanyası için Noel kartları oluşturuyor.

5. Satış

razorpay aracılığıyla

AI'yı kullanarak potansiyel müşterileri değerlendirme, potansiyel müşterilerle randevu planlama ve belirli aralıklarla otomatik takip e-postaları gönderme gibi satış görevlerini otomatikleştirebilirsiniz. Bunlar, satış takımınızın daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelirinizi artırmasına yardımcı olur.

AI ve makine öğrenimi, yüksek potansiyelli müşteri adaylarını belirlemek için puanlama modellerini sürekli olarak iyileştirerek müşteri adayı değerlendirme sistemini dönüştürür. Bu, satış takımlarının en iyi müşteri adaylarıyla doğru zamanda etkileşim kurmasını sağlayarak dönüşüm oranlarını ve gelirleri artırır.

AI, geleneksel veri kümelerinin ötesine geçerek sosyal medya, web sitesi etkileşimleri ve e-posta etkileşimleri gibi çeşitli veri kaynaklarını birleştirerek kapsamlı bir müşteri adayı profili sunar.

Örneğin, Razorpay'in ML destekli potansiyel müşteri puanlama sistemi, bu etkinliği örneklemektedir. Aylık Brüt Ürün Değeri (GMV) %50 artış, takım çabası %70 azalma ve bir aylık daha kısa dönüşüm döngüsü elde edilmiştir.

AI ile görevleri otomatikleştirme

AI görev otomasyonunun sizin için neler yapabileceği hakkında çok şey anlattık, şimdi ise bunu işinizde nasıl kullanabileceğinizden bahsedelim.

AI otomasyonuna başlamak için şu adımları izleyin.

Adım 1: Otomatikleştirilebilecek görevleri belirleyin

İlk adım, işinizde otomatikleştirilebilecek görevleri belirlemektir.

Zaman alıcı, hataya açık veya tekrarlayan görevlere odaklanın. Otomasyon uygulayacağınız görevleri dikkatlice seçin. Yönetilmesi zor olabileceğinden, bir seferde çok fazla görevi otomasyona almayın.

Ayrıca, otomasyona yeni başlıyorsanız, işiniz ve takımlarınız AI otomasyonuna alıştığında kritik alanları daha sonraya saklayın.

Bu adım, AI otomasyon yolculuğunuz için neredeyse bir dönüm noktasıdır. Çok sayıda AI otomasyon aracı olduğundan, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olanı seçmek anahtar önemdedir.

Örneğin, ClickUp ve Asana, görevleri otomatikleştirmek ve projeleri yönetmek için sağlam seçeneklerdir. Ancak AI e-posta pazarlaması ve yönetimine odaklanıyorsanız, Mailbutler veya EmailTree'yi düşünebilirsiniz.

Adım 3: Aracı ayarlayın

Uygun bir süreç otomasyon aracı seçtikten sonra, bir sonraki adım onu ayarlamaktır. Bu genellikle, aracı eğitim verileriyle beslemek ve istenen görevleri otomatikleştirmek için yapılandırmakla ilgilidir.

Ayrıca AI hizmet sağlayıcılarınızla görüşebilir ve sorunlarınıza özel çözümler geliştirebilirsiniz.

Adım 4: Sürekli test ve izleme

AI aracını kurduktan sonra, otomatikleştirilen görevlerin nasıl çalıştığını test etmek ve izlemek çok önemlidir. Bu, aracın doğru şekilde çalıştığından ve istenen görevleri etkili bir şekilde otomatikleştirdiğinden emin olmanızı sağlar.

Verilerin güvenliğini, gizliliğini ve şeffaflığını sağlamak için tutarlı denetimler gerçekleştirin.

Neden ClickUp En İyi AI Otomasyon Aracı?

Otomasyon yolculuğunuz için doğru aracı seçmek çok önemlidir. Ancak artık her görev için farklı bir AI aracı seçmenin zorluğunu yaşamayacaksınız.

Evet, tüm bu işlevleri küçük ve kullanışlı bir pakette bir araya getiren bir yazılım var: ClickUp.

En heyecan verici AI ve otomasyon özelliklerinden bazılarına göz atalım.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain, kuruluşunuz için çok çeşitli görevleri otomatikleştirmek için süper basit ama süper etkili bir yoldur

ClickUp, çığır açan yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile birlikte gelir. Şirketinizin bilgi tabanındaki görevleri, belgeleri ve kişileri AI ile entegre eden dünyanın ilk sinir ağıdır.

Üç ana özellik şunlardır:

AI Bilgi Yöneticisi: ClickUp çalışma alanınızın herhangi bir yerinden sorular sorun ve yanıtları otomatik olarak alın

AI Proje Yöneticisi: Sohbet konularını özetleme, görev tamamlama güncellemeleri, görev atama ve daha fazlası gibi birden fazla görevi yönetin ve otomatikleştirin

AI Writer: AI Writer'ı kullanarak müşteriler için otomatik olarak içerik ve yanıt taslakları oluşturun

Ayrıca, ClickUp Brain diğer araçlarla entegre olarak sorunsuz veri aktarımını kolaylaştırır.

ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak HubSpot, GitHub ve Twilio gibi popüler uygulamaları kolayca entegre edebilir veya diğer uygulamalar için özel webhook'lar oluşturabilir, böylece merkezi bir platformdan dijital yığınınızda sorunsuz otomasyon sağlayabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor. İşinizde de aynı avantajları elde etmek mi istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olabilir! ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, daha az toplantı, AI tarafından hızlı bir şekilde oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevler ile verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp AI Builder

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp'ın AI Builder'ı doğal dil girdilerini alır ve görevleri veya projeleri spesifikasyonlarınıza göre anında otomatikleştirir

ClickUp'ın otomasyon yeteneklerini diğer uygulamalardan ayıran benzersiz bir özellik, sezgisel AI Builder'dır.

ClickUp Brain'i kullanan AI Builder, iş akışı otomasyonunu her takım için kolaylaştırır. İhtiyacınız olan otomasyonu basit bir dille açıklayın, entegre AI'mız herhangi bir Alan, Klasör veya Liste'de görev otomasyonunu hızla yapılandırsın.

ClickUp Yinelenen Görevler

ClickUp ile Yinelenen Görevleri ayarlayarak tekrarlayan görevleri otomatik olarak yeniden planlayın

Günlük, haftalık, aylık veya herhangi bir sabit aralıkta ortaya çıkan basit görevleri manuel olarak otomatikleştirerek çok fazla zaman kaybetmek istemiyorsanız, ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliğini kullanın. Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık, Gün Sonrası veya Özel tekrarlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Yinelenen Görevler özelliği, görevin ne zaman tekrarlanacağına dair özel özellikler oluşturmanıza da olanak tanır, örneğin tamamlandıktan sonra veya belirli bir süre sonra. Bu özellik sayesinde, görevleri hayal edebileceğiniz her şekilde tekrarlayabileceğiniz için büyük bir özgürlüğe sahip olursunuz.

ClickUp Otomasyon Kitaplığı

ClickUp'ın Otomasyon kitaplığı, 100'den fazla önceden oluşturulmuş When-Then otomasyon seçeneği sunar

ClickUp, ClickUp Otomasyon altında bir dizi otomasyon özelliği ile birlikte gelir. Bunlar arasında şablonlar, kısayollar, e-posta otomasyonu, denetim günlükleri ve günlük görevlerinizi hızla tamamlamanıza yardımcı olacak entegrasyonlar bulunur.

Şablonlardan bahsetmişken, ClickUp Otomasyon kitaplığında 100'den fazla hazır şablon sunar. Bunlar, görev atama, yorum gönderme, durum değiştirme, listeleri taşıma ve çok daha fazlası gibi tekrarlayan görevleri hızla otomatikleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp sadece iç otomasyonu yönetmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri hizmetlerinde de bir şampiyondur. ClickUp'ın e-posta otomasyonu ile iletişim verimliliğinizi artırın. ClickUp Formları aracılığıyla gönderilen müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak yanıtlayın, otomatik proje güncellemeleriyle iş ortaklarınızın ve tedarikçilerinizin bilgilendirilmesini sağlayın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp Denetim Günlükleri

Başarılar ve başarısızlıklar dahil tüm otomasyon eylemlerini Denetim Günlükleri ile izleyin

Otomasyonun bu engin denizinde kaybolmaktan endişe duyuyorsanız, ClickUp bunun için de bir çözümü var.

ClickUp'ın Denetim Günlükleri ile otomasyon durumunu, eylemleri ve konumları kolayca izleyebilirsiniz. Ayrıca, ayrıntıları doğrulayabilir ve gerekli ayarlamaları tek bir gösterge panelinden yapabilir, otomatikleştirilmiş süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın otomasyonla birleştirilmiş güçlü proje yönetimi, müşterilerimiz için harika sonuçlar getirdi. Örneğin, küresel bir güvenlik çözümleri şirketi olan STANLEY Security'de ClickUp, tüm dağıtılmış takımları tek bir platformda bir araya getirmeye yardımcı oldu. Her hafta 8 saatten fazla zaman tasarrufu sağladılar ve rapor oluşturma süresini %50 azalttılar.

"ClickUp'ı her bir girişime göre özelleştirebilir ve otomatikleştirebiliriz. Bu sayede iş akışlarımızı kolaylaştırıp basitleştirebildik ve takımımızın kapasitesini katlanarak artırdık."

AI'yı Uygulamanın Operasyonel, Etik ve Gizlilik Zorlukları

AI otomasyonu şüphesiz geleceğin habercisi olsa da, iş dünyasında uygulanması hala zorluklarla karşılaşıyor. Bu zorlukların bazılarını inceleyelim ve olası çözümleri keşfedelim.

Operasyonel zorluklar

Listemizin başında, işyerinde AI'nın yeteneklerini engelleyen operasyonel zorluklar yer alıyor. Bunlara daha yakından bakalım:

Uygulama maliyeti: Bu, AI'yı ne için kullandığınıza bağlıdır. Basit içerik oluşturma veya yardım için fiyat nispeten düşük olacaktır. Ancak, büyük veri kümelerini analiz etmeniz gerekiyorsa, bunu destekleyecek bilgi işlem gücüne ihtiyacınız olacaktır. Bir işletme olarak, veritabanı entegrasyonu ve uzun veri eğitimi için büyük maliyetler ortaya çıkabilir. En iyi çözüm, yerleşik AI işlevselliği ve diğer Bu, AI'yı ne için kullandığınıza bağlıdır. Basit içerik oluşturma veya yardım için fiyat nispeten düşük olacaktır. Ancak, büyük veri kümelerini analiz etmeniz gerekiyorsa, bunu destekleyecek bilgi işlem gücüne ihtiyacınız olacaktır. Bir işletme olarak,ortaya çıkabilir. En iyi çözüm, yerleşik AI işlevselliği ve diğer iş akışı otomasyon araçlarına sahip bir SaaS hizmetidir.

Veri kalitesi: AI'nın sonuçları, ona beslediğiniz veriler kadar iyidir. Ancak sorun şu: birçok işte veriler her yerde dağılmış durumda; silolara ayrılmış, dağınık veya kalitesi düşük. Bu da AI'nın avantajlarından yararlanmanın önündeki büyük bir engeldir. Bu "kirli veriler" eski, yanlış, eksik veya tutarsız olabilir. Verilerle yararlı bir şey yapabilmek için önce bunları temizlemeniz gerekir. Bu, hataları gidermek, eksik parçaları doldurmak ve her şeyin tutarlı ve güncel olduğundan emin olmak anlamına gelir

Teknik beceri eksikliği: AI'yı benimsemek, birçok kuruluşun sahip olmadığı ciddi bilgi birikimi ve beceriler gerektirir. Bu uzmanlık olmadan AI'yı hayata geçirmek zor olabilir ve AI'nın tam potansiyelini ortaya çıkarmayı engelleyebilir. Ancak bunun çözümü basit, ancak bazı kaynaklar gerektirebilir: çalışanlarınızı bu değişikliklerle başa çıkabilmeleri için eğitime yatırım yapın

Eski sistemlerle entegrasyon: Eski sistemler genellikle AI ile uyumsuzdur. Bu tür sistemleri AI'ya uyumlu hale getirmek genellikle karmaşık ve zaman alıcıdır. Mevcut sistemlerle entegrasyonun engellenmesi verimsizliğe ve maliyet artışına neden olabilir. AI'nın benimsenmesini kolaylaştırmak için bu sistemleri verimli bir operasyonel çerçeve ve en son teknolojilerle modernize edin

Etik zorluklar

PwC'nin yaptığı bir ankete göre, CEO'ların %85'i yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde işlerini önemli ölçüde değiştireceğine inanıyor ve etik kaygılar bu konuda anahtar bir sorun olarak öne çıkıyor.

AI, aşağıdakiler gibi birçok etik sorunla karşı karşıyadır:

Veri gizliliği ve güvenliği: AI sistemleri büyük ölçüde verilere bağımlıdır ve büyük miktarda kişisel ve hassas bilgilerin toplanması, depolanması ve analizi gizlilik ve güvenlik konusunda endişeler doğurmaktadır. Bu verileri yerel yasalara göre korumak ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak, AI teknolojilerine olan güveni sürdürmek için çok önemlidir

AI karar verme sürecinde şeffaflık eksikliği: AI algoritmaları karmaşıktır ve teknik bilgiye sahip olmayan kişiler için bu algoritmaların belirli kararlara nasıl ulaştığı net olmayabilir. Bu şeffaflık eksikliği, özellikle sağlık ve ceza adaleti gibi kritik alanlarda önyargı ve önyargılarla ilgili endişelere yol açabilir

İş kesintisi: AI destekli otomasyon, iş piyasasını yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Bilgiye dayalı işlerin çoğunun otomatikleştirilmesiyle, çalışanlar sonunda becerilerini geliştirmek veya hatta kariyerlerini tamamen değiştirmek zorunda kalacaklar

"AI'yı verimlilik artırıcı olarak görüyorum. Bazı alanlarda istihdamı yok edecek; yani, işgücü piyasasının bazı kısımlarında görevlerin bir dereceye kadar değiştirilebileceği alanlar olacak. Ancak daha sonra başka yerlerde yenilik yapmanın ve daha fazla iş yaratmanın başka yollarını da bulacaksınız. Yani, yüzlerce yıldır ekonomik büyüme ve yeniliğin hikayesi budur: temel olarak işgücünden tasarruf sağlayan ve bazı alanlarda istihdamı azaltan, ancak diğer alanlarda istihdamı artıran bir yenilik ortaya çıkar

"AI'yı verimlilik artırıcı bir unsur olarak görüyorum. Bazı alanlarda istihdamı yok edecek; yani, işgücü piyasasının bazı kısımlarında görevlerin bir dereceye kadar değiştirilebileceği alanlar olacak.

Ancak daha sonra başka yerlerde yenilik yapmanın ve daha fazla iş yaratmanın başka yollarını da bulacaksınız. Yani, yüzlerce yıldır süren ekonomik büyüme ve inovasyonun hikayesi budur: temel olarak işgücünden tasarruf sağlayan ve bazı alanlarda istihdamı azaltan, ancak diğer alanlarda istihdamı artıran bir inovasyon ortaya çıkar

Çözüm nedir? Bakış açısında bir değişiklik

Şirketler, AI ile karar vermede şeffaflığı teşvik etmeli, AI kullanımı için etik kurallar belirlemeli ve önyargıları tespit etmek için sık sık denetimler gerçekleştirmelidir. AI otomasyonunun benimsenmesinde sorun yaşamamak için iş gücünüzün becerilerini geliştirmek için adımlar atın.

IRREPLACEABLE & Intelligent Automation kitabının yazarı Pascal Bornet, ilginç bir konuşmada, işlerin tamamlanmasında AI ve insan becerilerinin eşit rol oynadığı bir orta yolun olduğunu tartışıyor. AI'nın taklit etmesi zor olan ve "Humics" olarak adlandırılan benzersiz insan yeteneklerini geliştirmenin ve güçlendirmenin önemini vurguluyor.

Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Gerçek yaratıcılık: İnsan deneyimleri, duyguları ve sezgilerine dayalı özgün fikirler ve sanatsal ifadeler yaratmak

Eleştirel düşünme: Bilgileri analiz etme, varsayımları sorgulama ve insan değerleri ile bağlama dayalı etik yargılarda bulunma

Sosyal özgünlük: Derin, güvene dayalı ilişkiler kurmak, empatiyle iletişim kurmak ve duygusal zeka ile diğerlerini yönlendirmek

Bu Humics'lere odaklanarak ve AI ile sinerji yaratarak, bireyler rutin görevleri otomatikleştirerek ve insan yaratıcılığını ve kişilerarası becerileri vurgulayarak değerlerini artırabilirler.

Bornet ayrıca, öngörülemeyen ve hızla değişen dünyada gerçekten ayak uydurmak isteyen çalışanların "değişime hazır" olmaları gerektiğini tavsiye ediyor.

ClickUp ile AI'yı işinizde kullanın

AI geleceğin teknolojisidir, buna şüphe yok. Peki bunu iş otomasyonunuza nasıl dahil edebilirsiniz? Bu, maliyetleri düşürecek ve çalışanlarınızın zamanını serbest bırakacaktır.

Ancak, en önemli karar faktörü AI görev otomasyon yazılımı seçiminizdir. Uzmanlaşmış bir yol izleyebilir ve farklı görevler için farklı AI uygulamalarından yardım alabilirsiniz.

Ancak merkezi otomasyon söz konusu olduğunda, ClickUp kadar kapsamlı bir platform yoktur. Kullanımı kolay, güçlü, esnek ve uygun maliyetlidir. İş akışınıza özel veya önceden oluşturulmuş otomasyonu dahil etmek için kodlama becerisine ihtiyacınız yoktur.

Peki, sizi burada tutan nedir? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!