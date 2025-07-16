i̇ş Akışlarını Kolaylaştırmak için Otomasyon Alanında En İyi 11 AI Aracısı

Haftalık durum raporlarınızın kendiliğinden yazıldığını, görevlerin iş yüküne göre otomatik olarak atandığını ve takımınızın hiçbir teslim tarihini kaçırmadığını hayal edin. AI ajanlarının gücü işte budur.

Küresel kuruluşların %72'si en az bir iş fonksiyonunda AI kullanıyor. Bu durum, otomasyonun yeni temel standart olduğunu açıkça gösteriyor.

İş akışlarını kolaylaştırmaktan tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaya kadar, AI ajanları takımların zaman kazanmasına ve anlamlı işlere yeniden odaklanmasına yardımcı olur.

Başlamanıza yardımcı olmak için, iş akışlarınızı daha hızlı, daha akıllı ve çok daha az manuel hale getiren güçlü AI ajanlarını bir araya getirdik.

En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Ş Akışı otomasyonu ve yapay zeka destekli proje yönetimi Otomatik pilot ajanlar, AI içgörüler (ClickUp Brain), kod gerektirmeyen otomasyonlar, şablonlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7 kullanıcıdan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Zapier Kodsuz iş akışı otomasyonu ve uygulama entegrasyonları 5.000'den fazla uygulama entegrasyonu, koşullu mantık, çok adımlı Zaps Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar; Enterprise: Özel UiPath Kurumsal düzeyde robotik süreç otomasyonu (RPA) Görsel iş akışları, gerçek zamanlı izleme, görevli/görevli olmayan botlar Ücretsiz; 420 $/ay/lisans; Enterprise: Özel Notion Yapay zeka destekli bilgi yönetimi ve belgeler AI içerik yardımı, canlı işbirliği, özel şablonlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar; Enterprise: Özel Workato Gelişmiş süreç otomasyonu ve entegrasyonlar Düşük kodlu oluşturucu, önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, canlı veri senkronizasyonu, gösterge panelleri Özel fiyatlandırma Fathom Toplantı transkripsiyonu ve içgörü oluşturma Otomatik özetler, çok dilli destek, vurgu paylaşımı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $/kullanıcıdan başlar AgentGPT Özel ajanlarla otonom AI görev yürütme GPT tabanlı ajanlar, çoklu görev zincirleme, API entegrasyonu kullanın Ücretsiz Deneme; Pro: 40 $/ay; Enterprise: Özel Fireflies AI destekli ses transkripsiyonu ve işbirliği Anahtar kelime/eylem izleme, aranabilir notlar, toplantı özetleri Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $/kullanıcıdan başlar Bardeen AI Kişisel görev otomasyonu ve tarayıcı tabanlı iş akışları Tarayıcı uzantısı, doğal dil komutları, web kazıma Ücretli planlar aylık 129 $'dan başlar Claude AI destekli yazma ve konuşma zekası Çok dilli destek, NLP destekli cevaplar, bağlam tabanlı öneriler Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $/kullanıcıdan başlar; Enterprise: Özel Grain Video görüşme özetleri ve eyleme geçirilebilir içgörüler Video kaydetme, klip paylaşımı, AI not şablonları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcıdan başlar; Enterprise: Özel

AI Ajanları Nedir?

AI ajanları, bir görevi otonom olarak gerçekleştirmek için Yapay Zeka (AI), Makine Öğrenimi (ML) ve Doğal Dil İşleme (NLP) gibi teknolojileri kullanan araçlar veya özelliklerdir. İnsan müdahalesi olmadan verileri analiz eder, kararlar alır ve kararları uygularlar.

İş akışı otomasyonu söz konusu olduğunda, AI ajanları tekrarlayan görevleri yerine getirir, programları yönetir, iş akışlarını optimize eder ve bilinçli kararlar alınması için içgörüler üretir. Bu tür otonom eylemler, iş operasyonlarını kolaylaştırır ve iş gücünüzün verimliliğini artırır.

🧠 İlginç Bilgi: Yapay zeka destekli ilk chatbot olan ELIZA, 1966 yılında Joseph Weizenbaum tarafından yaratıldı. ELIZA, basit kalıp eşleştirme kullanarak insan konuşmalarını taklit edebiliyordu!

AI Ajan Türleri

AI ajanları, karar verme yetenekleri, karmaşıklıkları ve çevresel etkileşimlerine göre sınıflandırılabilir. Bazı anahtar türleri şunlardır:

Basit refleks ajanlar : Basit koşul-eylem kuralları üzerinde çalışır, geçmiş deneyimleri dikkate almadan belirli veri girdilerine yanıt verir. Öngörülebilir ortamlarda güvenilirdir, ancak karmaşık koşullarla başa çıkamaz

Model tabanlı refleks ajanlar : Bu AI ajanları, karar vermeye yardımcı olan bir iç dünya modeli oluşturur. Geçmiş ve şimdiki verileri kullanarak sonuçları tahmin eder ve yanıtları ayarlar

Hedef tabanlı ajanlar : Hedef tabanlı AI ajanları, istenen sonuçlara göre kararlar alır. Bunu sağlamak için çeşitli faktörleri hesaba katar ve bu hedeflere göre en iyi seçeneği seçerler

Yarar tabanlı ajanlar : Bu AI ajanları, karar verme sürecinde hedeflere ve performansa odaklanır. Bu, daha yüksek verimlilik, maliyet tasarrufu veya daha düşük risk gibi bir yarar fonksiyonuna dayalı olarak farklı eylemleri değerlendirmelerine olanak tanır

Öğrenen ajanlar : Öğrenen ajanlar, deneyim ve adaptasyon yoluyla sürekli performans iyileştirme üzerinde çalışır. Bağlamı anlamak ve çıktılarını iyileştirmek için veri analizi ve makine öğrenimi algoritmalarıyla desteklenen öğrenme mekanizmalarını kullanır

Çoklu ajan sistemleri: Bu kurulumlar, karmaşık görevleri yerine getirmek ve toplu kararlar almak için işbirliği içinde veya rekabet içinde çalışan birden fazla AI ajanını içerir

🔍 Biliyor muydunuz? Google'ın Google Neural Machine Translation (GNMT) adlı yapay zeka çeviri aracı, farklı yapay zeka modelleriyle iletişim kurmak için bir zamanlar gizli bir interlingua dili oluşturmuştu!

Otomasyon için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Otomasyon için doğru AI aracını seçmek, iş ihtiyaçlarınız, ölçeklenebilirlik ve entegrasyon kolaylığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu kararı verirken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Görev otomasyonu: İş akışı otomasyonu için bir AI ajanı, görev otomasyonu yeteneklerine sahip olmalıdır. Tekrarlayan görevleri verimli bir şekilde yerine getirerek manuel çabalarınızı azaltmalıdır

Uyarlanabilirlik : AI ajanı, geçmiş etkileşimlerden, veri modellerinden ve kullanıcı geri bildirimlerinden öğrenerek kendini geliştirmelidir. AI ajanları makine öğrenimi modellerini kullanarak çalışıyorsa bu bir ön koşuldur

Dil anlama : AI ajanlarını konuşma gerektiren yerlerde kullanmayı planlıyorsanız, bu ajanların ses veya metin yoluyla zengin etkileşimleri sürdürebilecek NLP yeteneklerine sahip olması gerekir

İşbirliği : İşbirliği için AI kullanan ajanlar, departmanlar arası ekip çalışmasını, süreçleri ve iletişimi iyileştirme yeteneğine sahiptir

Entegrasyon : AI ajanını envanter yönetim sistemlerinin veya çoklu ajan sistemlerinin bir parçası olarak kullanıyor olsanız da, mevcut teknoloji yığınınızla entegre olması gerekir

Özelleştirilebilirlik : AI ajanı, iş süreçlerinize bağlı olarak basit veya karmaşık görevleri yerine getirebilmek için özelleştirilebilir olmalıdır

Güvenlik ve uyumluluk: AI ajanları, hassas iş verilerinizin korunması için veri koruma ve güvenlik protokollerine uymalıdır

📖 Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Ş Akışı Oluşturucu Araçları

Otomasyon için En İyi AI Ajanları

Daha karmaşık görevler için hedef tabanlı ajanlar veya hiyerarşik ajanlar oluşturmak istiyorsanız, görevleri otomatikleştirmek için en iyi AI destekli çözümleri burada bulabilirsiniz:

1. ClickUp (İş akışı otomasyonu ve yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ta AI Otomatik Pilot Ajanlarının kilidini açın ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları ile işlerinizi otomatik olarak ilerletin

ClickUp, görev otomasyonunu ve planlamayı iyileştirmek için AI ajanlarını kullanan, iş için güçlü bir her şey uygulamasıdır. Bu, iş akışlarını kolaylaştırmak ve takımınız ve kuruluşunuz genelinde verimliliği artırmak için harika bir araçtır.

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, önceden tanımlanmış tetikleyiciler, koşullar ve talimatlara göre görevleri otonom olarak gerçekleştirir. Bunları ClickUp çalışma alanınızdaki Alanlar, Klasörler, Listeler ve Sohbet kanallarında etkinleştirebilirsiniz. Görevleriniz, belgeleriniz, sohbet mesajlarınız, raporlarınız ve daha fazlasındaki etkinlikleri izleyerek değişikliklere gerçek zamanlı olarak yanıt verirler.

ClickUp AI Ajanlarını işe koyun — görevleri otomatikleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ta oluşturabileceğiniz/kullanabileceğiniz iki tür AI ajanı vardır:

Önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanlar : Günlük Rapor, Haftalık Rapor, Takım Toplantısı veya Otomatik Yanıt Ajanları gibi doğrudan anahtarını açabileceğiniz hazır çözümler

Özel Otomatik Pilot Ajanlar: Benzersiz iş akışlarınıza uyacak şekilde kod gerektirmeyen bir arayüz üzerinden yapılandırılır

ClickUp'taki temsilciler, ClickUp Brain'in temel zekasına ve ClickUp Otomasyonlarının"ne zaman-ne zaman" kurulumuna dayanmaktadır.

ClickUp'ta basit, kod gerektirmeyen talimatları kullanarak özel Otomatik Pilot Ajanları oluşturun

Brain, çalışma alanınızı içten dışa bilen ve projeleriniz, görevleriniz ve şirket bilginizle ilgili akıllı öneriler ve cevaplar paylaşan, bağlam farkında AI destekli bir asistandır. Bu, takımların daha akıllı kararlar almasına ve iş akışlarını optimize etmesine yardımcı olur.

Bu güçlü asistanı ClickUp Belgeleri gibi diğer özelliklere entegre edebilirsiniz. AI önerileri yazma hızınızı artırır ve insan hatalarını en aza indirir. Öneriler ayrıca kullanıcıların yeni projeler, tasarım fikirleri vb. üzerinde çalışırken daha iyi fikirler üretmelerine yardımcı olur.

ClickUp Brain ile belgelerinizi yazmak, özetlemek ve geliştirmek için AI'yı entegre edin

Otomasyonlar, durum güncellemelerinin paylaşımı, görev atamaları ve son tarih ayarlamaları gibi rutin ve tekrarlayan görevleri yerine getirir. Böylece, öncelikli faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Ancak, kural tabanlı otomasyonların aksine, Ajanlar bağlamı anlar, belirsizlikleri ele alır ve orijinal içerik oluşturabilir. ClickUp Brain'in tam AI yığını (bilgi yönetimi, proje otomasyonu, AI metin ve görüntü oluşturma) ile desteklenirler, bu da onlara derin bağlam ve yaratıcılık sağlar.

📌 Örneğin, özel bir Duygu Analizi Ajanı, ClickUp'ta gönderilen form yanıtlarını (ör. CSAT, NPS, geri bildirim formları) otomatik olarak inceleyebilir ve eyleme geçirilebilir içgörülerle birlikte müşterilerin olumlu, olumsuz veya tarafsız duygularını işaretleyebilir.

Ajanlar ve Otomasyonların yan yana karşılaştırması:

Özellik Otomasyonlar Otomatik Pilot Ajanlar Zeka seviyesi Kural tabanlı AI destekli + bağlamsal İnsan benzeri muhakeme gerektirir ❌ ✅ Doğal dil anlama ❌ ✅ Etkinlikler tarafından tetiklenen ✅ ✅ Belgeler/Sohbet'teki içerik üzerinde işlem yapar ❌ ✅ Özel talimatlar ❌ Sabit mantık ✅ Özel komut istemleri, araçlar, koşullar Kullanım örneği karmaşıklığı Basit ila orta düzey Orta düzeyden karmaşık İdeal kullanım alanları Durum güncellemeleri, atamalar, etiketleme Özetler, içgörüler, öneriler, AI Soru-Cevap

💡 Profesyonel İpucu: Daha akıllı iş akışları için Ajanları ve Otomasyonları birleştirerek daha da fazla zaman kazanabilirsiniz! Örnek: Bir Otomasyon, geri bildirim formu gönderildiğinde bir görev oluşturur. Bir Özel Ajan, bu formun duygusal içeriğini analiz eder ve önerilen bir yanıt veya takip eylemi ekler.

ClickUp'ta Otomatik Pilot Ajanı oluşturmayı buradan öğrenin:

AI ve otomasyonu ajan formunda entegre eden ClickUp, etkili proje yönetimi için harika bir çözümdür.

E-posta kampanyalarınızı verimli hale getirmek için ClickUp'ın E-posta Otomasyon Şablonunu kullanın

Bu özelliklerin yanı sıra, ClickUp, günlük işlerinizi daha hızlı tamamlamak için kullanabileceğiniz geniş bir şablon kitaplığına sahiptir. ClickUp'ın E-posta Otomasyonu Şablonu, günlük binlerce e-postayı yönetiyorsanız harika bir seçenektir. Şu özellikleri sunar:

E-postaları doğru zamanda otomatik olarak tetikleyin, böylece her konuşmanın üstünde kalın

Görevleri ve sorumlulukları hızlıca atayın

Her sorguya zamanında yanıt vererek müşteri hizmetlerini zaman içinde iyileştirin

Bunun dışında, keşfedebileceğiniz birkaç seçenek daha var: Otomasyon Projesi Teklifi Şablonu: Zamanı azaltmak, maliyetleri düşürmek ve proje iş akışlarınızı optimize etmek için otomatikleştirebileceğiniz görevleri belirleyin

: İzleme olmadan otomasyon girişimleriniz eksik kalır. Bu şablonu kullanarak KPI'ları ölçün, çabalarınızın genel performansını izleyin ve veriye dayalı kararlar alın Otomasyon KPI İzleme Şablonu: İzleme olmadan otomasyon girişimleriniz eksik kalır. Bu şablonu kullanarak KPI'ları ölçün, çabalarınızın genel performansını izleyin ve veriye dayalı kararlar alın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İlerlemeyi izleyen, istekleri sıralayan, güncellemeleri özetleyen, soruları yanıtlayan ve hatta görevleri bağımsız olarak oluşturan akıllı ajanlar kullanın

Ajanlar için tetikleyicileri, talimatları ve eylemleri doğal dilde tanımlayın; kod gerekmez

Daha yüksek verimlilik için özelleştirilebilir otomasyon şablonlarıyla rutin görevleri otomatikleştirin

Tahmine dayalı analitik ve bilinçli karar verme için AI destekli içgörülerden yararlanın. ClickUp'ın AI Atama ve AI Önceliklendirme Alanları 'nı kullanarak görev atamaları ve önceliklerin her görevin içeriğine, aciliyetine ve takım kapasitesine otomatik olarak uyum sağlamasını sağlayın

1000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş akışlarını birleştirin

Büyüyen takımlara ve karmaşık projelere uyum sağlamak için Ajanları ve Otomasyonları kolayca uyarlayın

Ajanlar ve Otomasyonlar kesintisiz çalışabildiğinden, görevlerin normal çalışma saatleri dışında da yönetilmesini sağlayın

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, haftanın neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılıyor demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun kapsamlı özellikleriyle ilişkili öğrenme eğrisiyle zorluk yaşıyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ClickUp, işiniz için tam bir komuta merkezine sahip olmak gibidir. Görevler, belgeler, hedefler, takvimler — hepsi tek bir yerde ve gerçekten düzenli, karmaşık değil. Özellikle Takvim ve Otomatik Yanıt Aracısı'ndaki en son güncellemeler, işlerinizi takip etmekte zorlanmadan bir adım önde olmanızı sağlar. Beyninizi ve takımınızı aynı sayfada tutan tek bir araç istiyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, işiniz için tam bir komuta merkezine sahip olmak gibidir. Görevler, belgeler, hedefler, takvimler — hepsi tek bir yerde ve gerçekten düzenli, karmaşık değil. Özellikle Takvim ve Otomatik Yanıt Aracısı'ndaki en son güncellemeler, işlerinizi takip etmek için daha da kolaylaştırıyor. Beyninizi ve takımınızı aynı sayfada tutan tek bir araç istiyorsanız, ClickUp tam size göre.

2. Zapier (Kodsuz iş akışı otomasyonu ve uygulama entegrasyonu için en iyisi)

via Zapier

Zapier, tek bir satır kod yazmadan uygulamalar arası otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, teknoloji yığınınızı entegre ederek iki veya daha fazla uygulama arasında sorunsuz uygulama veri aktarımını kolaylaştırır.

Zapier, binlerce uygulama ile entegre olduğundan, çeşitli sektörler ve sistemler arasında AI iş akışı otomasyonu için anahtar bir bağlantıdır. Zapier ile, minimum insan müdahalesi ile daha yüksek verimlilik sağlayan konsolide bir platform elde edersiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

5.000'den fazla uygulamaya bağlanarak iş akışlarını otomatikleştirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için Zaps adlı özelleştirilebilir AI ajanları oluşturun

Karmaşık dizileri otomatikleştirmek için çok adımlı iş akışlarını kullanın

Koşullu mantığı uygulayarak iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Zapier sınırlamaları

Görevlerin yürütülmesi zaman zaman gecikebilir

Karmaşık görev dizileri daha zor öğrenilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : 29,99 $/ay

Takım : 103,50 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.330+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.950+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Potansiyel müşteri yakalama, müşteri kazanma, müşteri segmentasyonu ve daha fazlasını otomatikleştirmek için kullanıyorum. Örneğin, birisi TidyCal üzerinden randevu aldığında, Zapier onu anında e-posta pazarlama listeme ekler, uygun şekilde etiketler ve bir hoş geldiniz mesajı gönderir; tüm bunları ben parmağımı bile kıpırdatmadan yapar

Potansiyel müşteri yakalama, müşteri kazanımı, müşteri segmentasyonu ve daha fazlasını otomatikleştirmek için kullanıyorum. Örneğin, biri TidyCal üzerinden randevu aldığında, Zapier onu anında e-posta pazarlama listeme ekler, uygun şekilde etiketler ve bir hoş geldiniz mesajı gönderir

💡 Profesyonel İpucu: İş akışınızın tamamında AI odaklı otomasyonu ölçeklendirmeden önce, yüksek etkili tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek başlayın.

3. UiPath (Kurumsal düzeyde Robotik Süreç Otomasyonu için en iyisi)

via UiPath

UiPath, kurumsal ortamlarda tekrarlayan ve kurallara dayalı görevleri otomatikleştiren popüler bir Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) platformudur. Verimliliği ve doğruluğu artırmak için dijital sistemlerle insan etkileşimlerini taklit eden akıllı ajanlar kullanmanıza olanak tanır.

Bu sağlam mimari, onu büyük ölçekli operasyonlar için uygun hale getirir ve UiPath'i karmaşık süreçleri optimize etmek isteyen işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.

UiPath'in en iyi özellikleri

Görsel sürükle ve bırak arayüzü kullanarak otomasyon komut dosyaları geliştirin

Çok yönlü otomasyon ihtiyaçları için gözetimli ve gözetimsiz AI ajanları kullanın

Robot performansını ve ş akışı yürütmesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Kurumsal düzeyde yönetişim araçlarıyla uyumluluğu koruyun

UiPath sınırlamaları

Yalnızca kurumsal düzeydeki uygulamalar için uygundur ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyetli olabilir

Bu araç, çalıştırılması için yoğun kaynak gerektirir ve güçlü sistem özellikleri gerektirir

UiPath fiyatlandırması

Temel: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (6.690+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (710+ yorum)

Gerçek kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

UiPath, otomasyon ve geliştirme için en iyi hizmet sağlayıcılardan biridir. Android, iOS ve Windows için de mevcuttur. Yüksek kaliteli bir yazılım olduğu için kodlama hakkında biraz bilgi gerektirir, karmaşık otomasyon görevlerini kolaylaştırır ve verimli ve doğru bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur.

UiPath, otomasyon ve geliştirme için en iyi hizmet sağlayıcılardan biridir. Android, iOS ve Windows için de mevcuttur. Yüksek kaliteli bir yazılım olduğu için kodlama hakkında biraz bilgi gerektirir ve karmaşık otomasyon görevlerini kolaylaştırır ve verimli ve doğru bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur.

4. Notion (AI destekli bilgi yönetimi ve dokümantasyon için en iyisi)

via Notion

Notion, not alma, bilgi yönetimi ve proje yönetimi otomasyonunu birleştirir ve AI ile zenginleştirir. Takımların entegre bir platform üzerinden veritabanları ve belgeler oluşturmasına, paylaşmasına ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Notion'un AI ajanları, içerik taslağı oluşturmanıza, özetler oluşturmanıza ve içgörüler çıkarmanıza yardımcı olarak projelerinizi ve belgelerinizi kolaylaştırır. Platform ayrıca, kişisel alışkanlık takipçileri oluşturmaktan şirket bilgi tabanını düzenlemeye kadar çeşitli kullanım durumları için şablonlar da içerir.

Notion'un en iyi özellikleri

Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak belge oluştururken ve düzenlerken işbirliği yapın

İçerik oluşturmak ve düzenlemek için entegre AI ajanları kullanın

Özelleştirilebilir veritabanları ve şablonları kullanarak bilgileri düzenleyin

Sorunsuz senkronizasyon ile tüm cihazlardan içeriğe erişin

Notion sınırlamaları

AI, çalışma alanınızın bağlamını sınırlı bir şekilde algılar, bu da ajanların etkinliğini azaltabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.790+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.590+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

AI araçları mükemmeldir. AI, toplantı tutanaklarını tutabilir, notlarınız ve veritabanlarınızla ilgili soruları yanıtlayabilir ve daha fazlasını yapabilir

AI araçları mükemmeldir. AI, toplantı tutanaklarını tutabilir, notlarınız ve veritabanlarınızla ilgili soruları yanıtlayabilir ve daha fazlasını yapabilir

🧠 İlginç Bilgi: AI destekli otomasyon, profesyonellere yılda 200 saate kadar zaman kazandırabilir!

5. Workato (Gelişmiş iş süreci otomasyonu ve entegrasyonu için en iyisi)

via Workato

Workato, uygulamaları bağlamak ve karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir ortam sunar.

Bu yaklaşım, otomasyonu hem BT hem de iş kullanıcıları için erişilebilir hale getirir. Bu tür vatandaş otomasyonu, AI ajanlarını kullanarak pazarlama, finansal raporlama veya İK süreçlerini otomatikleştirmek için kullanın, Workato'yu son derece çok yönlü hale getirir.

Workato'nun en iyi özellikleri

Düşük kodlu bir ortamda AI ajanları ve entegrasyonlar tasarlayın

Popüler uygulamalar arasında iş akışlarını bağlamak için önceden oluşturulmuş konektörleri kullanın

Sistemler arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu uygulayın

Gösterge panelleriyle iş akışlarını izleyin ve yönetin

Workato sınırlamaları

Oldukça maliyetli olması nedeniyle küçük kuruluşlar için erişilemez

Daha gelişmiş ajanlar ve karmaşık iş akışlarında zaman zaman performans sorunları yaşanabilir

Workato fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workato puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Workato hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Workato, kolaylıkla özel otomasyon çözümleri oluşturmamızı sağlayan inanılmaz derecede esnek ve ölçeklenebilir bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü, karmaşık iş akışlarında bile çalışmayı kolaylaştırır.

Workato, kolaylıkla özel otomasyon çözümleri oluşturmamızı sağlayan inanılmaz derecede esnek ve ölçeklenebilir bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü, karmaşık iş akışlarında bile çalışmayı kolaylaştırır.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Pazarlama Otomasyonu Yazılım Araçları

6. Fathom (AI destekli toplantı transkripsiyonları ve içgörüler için en iyisi)

via Fathom

Fathom AI ajanları, toplantı verimliliğini artırmak için gerçek zamanlı transkripsiyonlar ve eyleme geçirilebilir içgörüler üretir. Toplantıları kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, böylece insanların dikkatini not almaktan ziyade daha stratejik çabalar için kullanmalarını sağlar.

AI ajanları ayrıca anahtar noktaları özetler, eylem öğelerini vurgular ve hiçbir şeyi kaçırmamanız için verimli takipleri kolaylaştırır.

En iyi özellikleri keşfedin

Toplantıları yüksek güvenilirlikle gerçek zamanlı olarak kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

Özetler oluşturun ve anahtar tartışma noktalarını otomatik olarak vurgulayın

Toplantı bilgilerini ve eylem öğelerini tek bir tıklamayla takımınızla paylaşın

Sorunsuz bir şekilde birden fazla dilde çalışın

Sınırlamaları öğrenin

Jargon veya sektöre özgü terminoloji kullandığınızda transkripsiyon doğruluğu tehlikeye girer

Sınırlı video konferans araçlarıyla entegre olduğundan erişilebilirliği zordur

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Takım Sürümü : Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Fathom puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (790+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Fathom, AI tabanlı bir not alma uygulamasıdır ve tahmin edebileceğiniz gibi, toplantılarınızın AI özetlerini sunar. Ancak asıl güzel olan, uygulamaya ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır. Takviminizi ve Teams/Zoom/vb. uygulamalarınızı izler ve otomatik olarak size katılır.

Fathom, AI tabanlı bir not alma uygulamasıdır ve tahmin edebileceğiniz gibi, toplantılarınızın AI özetlerini sunar. Ancak asıl güzel olan, uygulamaya ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olduğu. Takviminizi ve Teams/Zoom/vb. uygulamalarınızı izler ve otomatik olarak size katılır.

📖 Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta En İyi Ücretsiz Süreç Ş Akışı Şablonları

7. AgentGPT (Otonom AI görev yürütme ve özel AI ajanları için en iyisi)

via AgentGPT

AgentGPT, kullanıcılara sürekli insan müdahalesi olmadan görevleri yerine getirebilen AI ajanları dağıtma olanağı sağlar. Kullanıcıların, daha yüksek alaka düzeyi ve verimlilik için belirli bir iş akışına uygun özel AI ajanları oluşturmak üzere gelişmiş GPT modellerinden yararlanmasına olanak tanır.

AgentGPT, AI ajanlarının internette gezinmesi, API çağrıları yapması, çoklu ajan sistemlerinde çalışması veya karmaşık görev dizilerini yürütmesi gibi farklı iş akışı otomasyonu örneklerini uygulamanıza yardımcı olur.

AgentGPT'nin en iyi özellikleri

Manuel denetim gerektirmeden çalışan otonom AI ajanlarını kullanıma sunun

Özel görevler için gelişmiş GPT modellerini kullanarak AI ajanlarını özelleştirin

Birden fazla görevi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak karmaşık iş akışlarını otomatikleştirin

Fonksiyonelliği artırmak için AI ajanlarını çeşitli API'lerle entegre edin

AgentGPT sınırlamaları

Yeni ortaya çıkmış olması, şu anda sınırlı bir topluluk desteğine ve kaynağa sahip olduğu anlamına gelir

GPT modelinin yeteneklerine büyük ölçüde dayanır

AgentGPT fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Pro : Aylık 40 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AgentGPT puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI ile otomatikleştirilmiş iş akışlarınızı düzenli olarak izleyerek, bunları optimize etmenin ek yollarını keşfedin.

8. Fireflies (AI destekli toplantı notları ve ses transkripsiyonu için en iyisi)

via Fireflies

Fireflies'in AI ajanları toplantıları transkribe eder ve otomatik notlar oluşturarak işlevler arası işbirliğini kolaylaştırır. Popüler konferans araçlarını bir araya getirerek birden fazla kaynaktan konuşmaları yakalar ve kolay erişim için düzenler.

AI ajanları, anahtar kelime tanımlama, eylem öğesi izleme ve takımlar arasında sorunsuz paylaşım için eğitilmiştir. Bu, tüm paydaşları aynı sayfaya getirerek daha fazla uyum ve verimlilik sağlar.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Toplantıları gerçek zamanlı olarak yüksek doğrulukla transkripsiyonlayın

Anahtar konuları ve eylem öğelerini otomatik olarak belirleyin

Kayıtları ve notları takımlar arasında paylaşarak işbirliği yapın

Belirli anahtar kelime filtrelerini kullanarak geçmiş toplantıları arayın

Fireflies sınırlamaları

Özellikle teknik jargon veya ağır aksan içeren konuşmalarda ara sıra transkripsiyon hataları

Ücretsiz sürüm sınırlı depolama alanı ve özellikler sunar

Fireflies fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 18 $

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Kurumsal: Koltuk başına aylık 39 ABD doları

Fireflies puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (620+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu, ajansım için en dönüştürücü teknolojilerden biri oldu ve biz teknoloji yığını çözümlerinde uzmanız, bu yüzden bu büyük bir iltifattır! Tüm müşterilerimizi ve en yakın bağlantılarımızı platforma taşıdık ve onlar da çok memnunlar. Yazılımın kendisi, satış çağrılarını ve müşteri çağrılarını yönetmem için son derece güçlü, ama buna otomasyon da eklenince... VAY CANIMA!!!

*Bu, ajansım için en dönüştürücü teknolojilerden biri oldu ve biz teknoloji yığını çözümlerinde uzmanız, bu yüzden bu büyük bir iltifattır! Tüm müşterilerimizi ve en yakın bağlantılarımızı platforma taşıdık ve onlar da çok memnunlar. Yazılımın kendisi, satış çağrılarını ve müşteri çağrılarını yönetmem için son derece güçlü, ama buna otomasyon da eklenince... VAY CANMAYA!

9. Bardeen AI (Kişisel görev otomasyonu ve tarayıcı tabanlı iş akışı otomasyonu için en iyisi)

via Bardeen AI

Bardeen AI, tarayıcınızda doğrudan çalışan bir görev otomasyon yazılımıdır. Bu, bağlam değiştirmeden tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır.

Önceden oluşturulmuş çeşitli AI ajanlarına erişim ve bunları doğal dil komutları kullanarak oluşturma esnekliği sağlar. Bardeen AI ayrıca birden fazla web hizmetini ve uygulamayı birbirine bağlayarak veri girişi, veri kazıma ve potansiyel müşteri oluşturma görevlerini kolaylaştırır.

Bardeen AI'nın en iyi özellikleri

Güçlü bir uzantı ile görevleri doğrudan tarayıcıdan otomatikleştirin

Doğal dil komutlarını anlayan AI ajanlarıyla özel iş akışları oluşturun

Farklı kullanım durumları için önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarından oluşan bir kitaplığa erişin

Manuel çaba harcamadan web sitelerinden verileri verimli bir şekilde kazıyın

Bardeen AI sınırlamaları

Dinamik içeriğe veya gelişmiş güvenlik önlemlerine sahip web siteleri için sınırlı işlevsellik sunar

Bazı gelişmiş özellikler ücretlidir

Bardeen AI fiyatlandırması

Başlangıç : 129 $/ay

Takımlar : 500 $/ay

Enterprise: Aylık 1500 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Bardeen AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bardeen AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Daha önce saatlerimi alan iş akışlarını otomatikleştirmek için mükemmel bir araç, artık sadece birkaç dakika sürüyor. İş veya kişisel hayatım için bir araç ararken kullanım kolaylığı benim için çok önemli ve Bardeen bu konuda da mükemmel!

Daha önce saatlerimi alan iş akışlarını otomatikleştirmek için mükemmel bir araç, artık sadece birkaç dakika sürüyor. İş veya kişisel hayatım için bir araç seçerken kullanım kolaylığı benim için çok önemli ve Bardeen bu konuda da mükemmel!

10. Claude (AI destekli yazma ve konuşma zekası için en iyisi)

via Claude

Claude, yazma kalitenizi artırmanıza yardımcı olan doğal dil işleme (NLP) yetenekleriyle tanınan çok amaçlı bir AI asistanıdır. Calude'un AI ajanları, içerik taslağı oluşturma, sorguları yanıtlama ve bağlamsal olarak alakalı önerilerde bulunma gibi farklı uygulamalarda konuşma desteğini genişletir.

Bu yetenekler, birden fazla platformla sorunsuz entegrasyonu ile birleştiğinde, ister e-postalara yanıt vermek ister müşteri desteği sağlamak için kullanın, çok yönlü bir çözüm sunar.

Claude'un en iyi özellikleri

AI destekli önerilerle içerik yazma veya düzenleme konusunda yardım alın

Calude, kullanıcı etkileşimlerinden ve geri bildirimlerinden öğrenirken kişiselleştirilmiş önerilere erişin

Çeşitli ihtiyaçlar için birden fazla dil ve lehçe desteği alın

Claude sınırlamaları

AI ajanlarının performansı, sürekli güncellemeler ve iyileştirmelere bağlıdır

Kullanıcılar, özellikle karmaşık sorgularda yanıtlarda ara sıra yanlışlıklar yaşıyor

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

Maksimum : 100 $/ay

Takım : Kişi başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şunları paylaşıyor:

Claude'un komutlarımdan öğrenme yeteneğini gerçekten çok beğeniyorum. Genellikle 2 komutla AI'dan istediğimi alabiliyorum.

Claude'un komutlarımdan öğrenme yeteneğini gerçekten çok beğeniyorum. Genellikle 2 komutla AI'dan istediğimi alabiliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla projeyi yönetmek zaman alıcı olabilir. İşleri kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Projenizi baştan sona görselleştirmenize ve tüm projeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olan süreç haritası şablonlarını kullanın!

11. Grain (AI ile geliştirilmiş video görüşme özetleri ve eyleme geçirilebilir içgörüler için en iyisi)

via Grain

Grain, video görüşmelerini yakalamak ve özetlemek için AI ajanları kullanır. AI ajanları, uzun toplantıları kısa, eyleme geçirilebilir ve paylaşılabilir içgörülere dönüştürür.

Popüler video konferans platformlarıyla entegre olur ve önemli noktaları özetleyerek takımların anahtar noktaları gözden geçirmelerini kolaylaştırır. AI ajanları ayrıca hazır not alma şablonlarını özelleştirir.

Grain'in en iyi özellikleri

Çağrıları yüksek kaliteli ses ve video ile yakalayın ve kaydedin

AI ajanlarını kullanarak toplantıları özetleyin ve anahtar anları vurgulayın

Belirli toplantı türlerine ve tercihlere uyacak şekilde not alma şablonlarını özelleştirin

Takım işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırmak için klipleri ve özetleri zahmetsizce paylaşın

Tahıl sınırlamaları

Özel araçlarda bulunan sürece özgü özelliklerden yoksundur

Arayüz, ek özelleştirme ile daha iyi hale getirilebilir, ancak bunun için gerekli özellikler eksiktir

Tahıl fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Koltuk başına aylık 19 $

İş : Koltuk başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Grain hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

AI gerçekten akıllı, toplantılarda önsöz ve işle ilgili olmayan sohbetleri her zaman bilir ve bunları özetlemekle uğraşmaz. Ve oluşturduğu notlar gerçekten çok iyi, Google Meet'teki Fathom ve Gemini Notes gibi denediğim rakiplerinden daha iyi.

AI gerçekten akıllı, toplantılarda neyin önsöz neyin işle ilgili olmayan sohbet olduğunu her zaman bilir ve bunları özetlemekle uğraşmaz. Ve oluşturduğu notlar gerçekten çok iyi, Google Meet'teki Fathom ve Gemini Notes gibi denediğim rakiplerinden daha iyi.

ClickUp ile en iyi, en bağlamsal AI ajanlarını edinin

AI ajanları, işlerin verimliliğini artırmak için iş akışlarını otomatikleştirme şeklini dönüştürüyor. Akıllı içgörüler elde etmekten tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye kadar, takımların daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlıyorlar. Modern işyerlerine fayda sağlamaları kaçınılmazdır.

Yukarıda bahsedilen çeşitli AI ajanı platformları arasında ClickUp, en iyi çözüm olarak öne çıkıyor. Günlük görevlerinizi üstlenmek için hem Önceden Oluşturulmuş hem de Özel Otomatik Pilot Ajanlar elde edersiniz. ClickUp Brain, çalışma alanınızdan akıllı içgörüler üretirken, ClickUp Otomasyonları akıllı tetikleyiciler, gerçek zamanlı bağlam ve görevler, belgeler ve sohbetler dahil olmak üzere tüm çalışma alanınıza erişimi birleştirerek manuel çabayı azaltır. Genel AI araçlarının aksine, ClickUp verimlilik için özel olarak tasarlanmıştır, tamamen özelleştirilebilir ve takımınızın iş akışında sorunsuz bir şekilde çalışır.

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