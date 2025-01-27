2025'te Verimlilik için En İyi 10 AI Otomasyon Aracı (Ücretsiz ve Ücretli)

Yapay zeka (AI) bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerindeki robotlar ve konuşan makinelerle ilgili olduğunu hatırlıyor musunuz? Sonra OpenAI ortaya çıktı ve ChatGPT ile yepyeni bir dünya açtı.

Yapay zeka gerçek ve iş dünyasının her yerinde. ?

IBM'in 2022 Küresel AI Benimseme Endeksi'ne göre, işletmeler AI'yı iş süreci otomasyonu, pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri ve iş analitiği gibi çeşitli kullanım alanlarında kullanıyor.

Sonuçlar ilginç: Bu işletmelerin %54'ü maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı bildirdi, %48'i daha iyi müşteri deneyimleri yaşadığını ve %41'i yeni hizmetleri daha hızlı sunup ölçeklendirdiğini belirtti.

İş sektörünüz ve boyutunuz ne olursa olsun, AI verimliliğinizi ve büyümenizi artırabilir.

Ancak, çok uzun süre kararsız kalır ve AI teknolojisinin gücünden yararlanmazsanız, rakiplerinizin sizi geride bırakmasını izlemek zorunda kalabilirsiniz. Ve eminim ki bunu istemezsiniz. ?️

Pazarlama görevlerinizin iş akışlarını hızlandırmak ve rakiplerinizi geride bırakmak için otomasyon için en iyi 10 AI aracını keşfederken bizi takip etmeye devam edin.

Basit bir ifadeyle, pazarlama otomasyonu için yapay zeka destekli araçlar, pazarlama çabalarınızı daha hızlı, daha akıllı ve daha etkili hale getirir.

Hedef kitlenizi segmentlere ayırmak, pazarlama metinleri yazmak, e-posta göndermek ve sosyal medyada paylaşım yapmak gibi görevleri düşünün. Şimdi bu görevleri otomatikleştirmekle kalmayıp, "akıllı" hale getirdiğinizi hayal edin

AI destekli araçlar, genel e-postalar göndermek yerine kullanıcı davranışlarını analiz eder ve içeriği bireysel tercihlere göre uyarlar. Bu araçlar, sosyal medyada rastgele paylaşım yapmak yerine, hedef kitlenizin en aktif olduğu zamanları ve hangi içeriğin onlara hitap ettiğini belirler.

Peki bu nasıl işliyor? AI araçları, makine öğrenimini kullanarak verilerden sürekli öğrenir ve analiz etmesi çok uzun sürecek kalıplara dayalı kararlar alır. ⏳

Pazarlama otomasyonu için AI araçlarının kullanımı işiniz için akıllıca bir hamle olmasının nedenleri şunlardır:

Tekrarlayan görevleri daha doğru ve verimli bir şekilde yerine getirin

Yenilik ve gerçek büyümeyi sağlayan yüksek değerli görevlere odaklanmak için zaman kazanın

İçeriğinizi, etkileşimlerinizi ve ürün önerilerinizi belirli tercihlere ve müşteri davranışlarına göre uyarlayarak müşteri etkileşimini ve dönüşüm oranlarını artırın

Kapsamlı müşteri veri setlerini (ör. müşteri profilleri, satın alma geçmişi, kampanya performansı vb.) analiz ederek stratejik kararlar almak için tahmine dayalı analitik oluşturun

Daha az hata, optimize edilmiş stratejiler ve kampanyalar ve verimli kaynak kullanımı sayesinde operasyonel maliyetleri azaltın

G2 ve Capterra'da benzersiz özellikleri ve kullanıcı yorumları ile seçilen, pazarlama iş akışlarınızı otomatikleştirmek için en iyi 10 AI aracı. Hayran kalmaya hazır olun. ?

1. ClickUp — Görev otomasyonu için en iyisi

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak tüm bilgilere kolayca erişin ve tekrarlayan sorguları otomatikleştirin

ClickUp, operasyonları ve müşteri projelerini merkezi bir hub'da kolaylaştırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır.

ClickUp AI ile bu, her zamankinden çok daha kolay ve hızlı. Bu AI yazma asistanına çalışma alanınızın tüm alanlarından erişebilirsiniz: görev açıklamaları, yorumlar, sohbet, ClickUp Belgeleri ve hatta bildirimler gelen kutusundan.

ClickUp AI'nın metin tabanlı komut istemleri, takıldığınızda hızlı bir şekilde fikir ve içerik üretmenizi sağlar. Ne yazacağınızı bilemiyorsanız, 100'den fazla komut şablonundan herhangi birini kullanarak hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. ?

Bu şablonlar, pazarlama ve satıştan ürün ve insan kaynaklarına kadar çeşitli iş rollerini kapsayan çok sayıda kullanım örneğini içerir. Yaratıcı brifingler, blog gönderileri, potansiyel müşteri e-postaları, müşteri yolculukları veya süreç SOP'leri hazırlıyor olsanız da, size rehberlik edecek bir şablon mutlaka vardır.

Başka bir harika özellik mi? ClickUp'ta metin bloklarını görevlere dönüştürebilirsiniz.

Görevler arasında "bloklama" veya "bekleme" bağımlılıkları ekleyerek net bir işlem sırası belirleyin ve takımınızın önce ne üzerinde çalışması gerektiğini bilmesini sağlayın

Beyin fırtınası veya toplantı oturumundan sonra yapılması gerekenleri sıralamak için saatler harcamak yerine, ClickUp AI saniyeler içinde sizin için bir yapılacaklar listesi oluşturur. Kullanıcı dostu, işlevsel, uyarlanabilir ve çok kolaydır. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Uzun raporları, sohbetleri ve yorum konularını tek bir tıklama ile özetleyin

Özel alanlar (atanan kişi, son teslim tarihi, öncelik ve derecelendirme gibi) ve özel durumlar (Yapılacak, İlerleme ve Tamamlandı gibi) kullanarak görevleri düzenleyin ve izleyin

ClickUp otomasyonlarını sıfırdan veya 120'den fazla otomasyon şablonundan herhangi birini kullanarak ayarlayarak tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Uygulama içi, e-posta ve mobil uyarılar ve hatırlatıcılar alın, böylece hiçbir son tarihi kaçırmayın

ClickUp AI'yı kullanarak metinler oluşturun, yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin, yazınızı basitleştirin ve kalitesini optimize edin

ClickUp'a web, masaüstü ve mobil cihazlar üzerinden erişin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği olduğundan, yeni kullanıcıların platformu baştan sona öğrenmesi biraz zaman alabilir

ClickUp AI, ücretsiz planda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Drift – Satışları otomatikleştirmek için en iyisi

via Drift

Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurma şeklini dönüştürmek için tasarlanmış bir pazarlama ve satış platformudur. Site kullanıcılarıyla anında bağlantı kurmak ve destek sunmak için gerçek zamanlı mesajlaşma, AI sohbet robotları ve e-posta araçları sunar. Drift, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak, kullanıcı etkileşimini artırmak ve web sitesi dönüşümlerini artırmak isteyen işletmeler için idealdir. ?‍?

Drift'in en iyi özellikleri

AI chatbot'u kullanarak işinizle ilgili sık sorulan soruları yanıtlayın

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyan site ziyaretçilerini doğru satış temsilcisine yönlendirin

Hedef kullanıcı sitenizi ziyaret ettiğinde bildirimler alın, böylece sohbete hızlıca katılabilirsiniz

Potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurun ve Microsoft veya Google takviminize toplantılar eklemelerini sağlayın

Drift sınırlamaları

AI test araçları, yönlendirme ve AI chatbot gibi gelişmiş özellikler başlangıç planında mevcut değildir

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın bazen hatalı çalıştığını belirtiyor

Drift fiyatlandırma

Premium: 2.500 $/ay

Gelişmiş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.010+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (179 yorum)

Bu AI takvimlerine göz atın!

3. Outreach – Otomatik satış erişimi için en iyisi

outreach aracılığıyla

Outreach, satış ekiplerinin daha fazla potansiyel müşteri kazanmasına yardımcı olmak için potansiyel müşteri puanlama ve erişim süreçlerini kolaylaştıran bir satış otomasyon platformudur.

Öne çıkan "Sequence" özelliği, manuel ve otomatik e-postalar, telefon aramaları ve LinkedIn mesajları aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle birden fazla temas noktasını yapılandırmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerinizi satış sürecinde ilerletmek için zamanında ve tutarlı bir etkileşim sağlar.

Outreach'in en iyi özellikleri

Hafta boyunca tamamlamanız gereken görevlere (e-postalar, aramalar vb.) genel bir bakış elde edin

Sıralamadaki her e-postanın teslimatlarını, açılma oranlarını, tıklama oranlarını ve yanıtlarını izleyin

Gelecekteki iletişim faaliyetleriniz için en etkili olanları belirlemek üzere birden fazla e-postayı test edin

Salesforce ve Microsoft Dynamics 365 Sales gibi CRM araçlarıyla entegre edin

Erişim sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için derin bir öğrenme eğrisi vardır

Bazı kullanıcılar, toplu e-posta gönderiminden sonra yüksek geri dönüş oranları bildirmektedir

Outreach fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Outreach puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (289 yorum)

4. Emplifi – Sosyal medya otomasyonları için en iyisi

emplifi aracılığıyla

Emplifi, sosyal varlıklarını yönetmek ve optimize etmek isteyen işletmeler için bir sosyal medya yönetim platformudur. Tek bir gösterge panelinden birden fazla sosyal kanala içerik planlayın ve yayınlayın ve gerçek zamanlı performansı izleyin.

Gelişmiş topluluk ve analiz araçlarıyla, hedef kitlenizin tercihleri hakkında içgörüler elde edebilir, pazarlama stratejilerinizi anında ayarlayabilir ve tutarlı ve etkili iletişim sağlayabilirsiniz. ?

Emplifi'nin en iyi özellikleri

Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Twitter gibi en popüler sosyal medya platformlarında içerik yayınlayın

Yayınlanmadan önce gönderileri incelemek için onay iş akışları oluşturun

Sosyal medyada markanız, sektörünüz ve rakiplerinizle ilgili bahsetmeleri ve duyguları izleyerek trendlerin bir adım önünde olun

Markanıza ve hedef kitlenize uygun influencer'larla ilişkileri bulun ve yönetin

Emplifi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Emplifi'nin hantal kullanıcı arayüzünden bahsetmektedir

Görüntüleri yeniden boyutlandırırken veya kırparken platform yavaşlıyor

Emplifi fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Emplifi puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (199 yorum)

Capterra: 4,2/5 (38 yorum)

5. Phrasee – Marka metinleri oluşturmak için en iyisi

via Phrasee

Phrasee, tüm dijital kanallarda yüksek performanslı marka metinleri oluşturmak için gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan bir metin yazma aracıdır. İçerik oluşturmanın ötesinde, büyük ölçekli denemeleri otomatikleştirerek çeşitli metin sürümlerini test eder ve en etkili olanları belirler.

Phrasee ile metin oluşturma sürecinizi kolaylaştırın, mesajlarınızı optimize edin ve veriye dayalı içgörülerle daha iyi sonuçlar elde edin. ?

Phrasee'nin en iyi özellikleri

Noktalama işaretleri, kısıtlı kelimeler ve emojiler gibi ayarlarla stil kılavuzunu yapılandırın

E-postalar, sosyal medya gönderileri, SMS'ler, blog gönderileri, AI ürün açıklamaları ve reklamlar için metinler oluşturmak üzere 15'ten fazla şablondan seçim yapın

Dijital pazarlama kampanyalarınızı bölünmüş testler için çeşitli metin varyasyonları oluşturun

Pazarlama kampanyalarının performansına genel bir bakış elde ederek müşterilerinizin ilgisini çeken mesajları görün

Phrasee sınırlamaları

Aracın kurulumu karmaşıktır

Kullanıcılar bazen yavaş çalıştığını söylüyor

Phrasee fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Phrasee puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5 yorum)

Capterra: 4,0/5 (1 yorum)

6. Jasper – Yapay zeka destekli yazım için en iyisi

jasper aracılığıyla

Jasper, blogunuz, sosyal medya gönderileriniz ve reklamlarınız için her türlü kısa ve uzun formlu içerik oluşturmanıza yardımcı olan AI destekli bir yazma asistanıdır. Anahtar bir özelliği, markanızın benzersiz sesini ve stilini öğrenme ve buna uyum sağlama yeteneğidir, böylece çıktılar marka kimliğinizle tutarlı olur.

Marka içeriğinizi İngilizce, Fransızca, Hollandaca ve Almanca dahil 30'dan fazla dile çevirin. Çeşitli platformlarda ve küresel kitlelerde tutarlı bir marka sesi korumak istiyorsanız, Jasper bu iş için biçilmiş kaftan.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Hızlı bir şekilde içerik oluşturmak için 40'tan fazla özelleştirilebilir şablona erişin

Takımınızla gerçek zamanlı içerik düzenlemeleri üzerinde işbirliği yapın

Metin açıklaması ve stil (3D render, anime, soyut), ortam (resim, tebeşir vb.) ve ruh hali (parlak, sakin vb.) gibi ayrıntılarla AI görüntüleri oluşturun

Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Grammarly ve Surfer gibi popüler araçlarla entegre edin

Jasper sınırlamaları

Zaman zaman yanlış ve marka kimliğine uymayan içerik üretir

Mobil cihazlarda erişilemez

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: 49 $/ay

Takımlar: Aylık 125 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

7. Rytr – Otomatik blog taslakları için en iyisi

rytr aracılığıyla

Rytr, 40'tan fazla kullanım örneğinden seçim yaparak yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olan bir başka yazma aracıdır. Bunlar arasında blog fikirleri ve taslakları, blog bölümü yazımı, sosyal medya reklamları, başlık fikirleri ve ürün açıklamaları yer alır.

Rytr, içerik oluşturmanın yanı sıra, gramer ve okunabilirliği geliştirmek için içeriğinizi iyileştirmenize ve yeniden ifade etmenize olanak tanır. Benzer yazma araçlarından farklı olarak Rytr, kullanımı daha kolay, daha hızlı, daha uygun fiyatlı ve mobil cihazlarda erişilebilirdir. ?

Rytr'ın en iyi özellikleri

Doğrudan uygulama içinden metinden AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturun

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca, İtalyanca ve Almanca dahil 30'dan fazla dilde içerik oluşturun

İçeriğinizi komik, resmi, samimi, tutkulu ve acil olmak üzere 20'den fazla tonda yeniden ifade edin

Yerel intihal denetleyicisini kullanarak içeriğinizin özgünlüğü hakkında geri bildirim alın

Rytr sınırlamaları

Ücretsiz plan, ayda 10.000 karakter ve 5 AI görüntüsü oluşturmakla sınırlıdır

Blog bölümlerini genişletirken tekrarlara girmeye başlar

Sınırlı entegrasyonlar

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz

Tasarruf: 9 $/ay

Sınırsız: Aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (769 yorum)

Capterra: 4,6/5 (16 yorum)

8. Smartwriter – Otomatik araştırma için en iyisi

smartwriter aracılığıyla

Smartwriter, potansiyel müşterilerinizle ilgili araştırmaları otomatikleştiren ve büyük ölçekte kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmanıza yardımcı olan bir metin yazma aracıdır. Soğuk e-postalar, LinkedIn tanıtımları ve SEO geri bağlantı istekleri yazmak için kullanın. Kişiselleştirilmiş erişim çabalarını ölçeklendirerek etkileşimi ve dönüşümleri artırmak isteyen işletmeler için idealdir.

Smartwriter'ın en iyi özellikleri

Yeni başlayanlar bile kullanıcı dostu arayüzünde kolaylıkla gezinebilir

Potansiyel müşterilerinizin blogları, podcast'leri, LinkedIn profilleri ve en iyi Google yorumları gibi kaynaklardan elde ettiğiniz ayrıntıları kullanarak mesajlar oluşturun

Her sektörden potansiyel müşteriler bulun ve e-posta adreslerini doğrulayın

Hubspot, Mailshake, Lemlist ve Snov gibi popüler e-posta pazarlama platformlarıyla entegre edin. io

Smartwriter sınırlamaları

Aboneliğinizi iptal etmek için müşteri desteğine başvurmanız gerekir

Çıktı bazen alakasız bilgiler üretir

Smartwriter fiyatlandırması

Temel: 59 $/ay

Popüler: 149 $/ay

Pro: 359 $/ay

Smartwriter puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (10 yorum)

Capterra: Yorum yok

9. Seventh Sense – E-posta teslim otomasyonu için en iyisi

via Seventh Sense

Seventh Sense, potansiyel müşterilerinizin ve müşterilerinizin her birine e-posta göndermek için en uygun zamanı tahmin eden bir e-posta teslimat optimizasyon aracıdır. Geçmiş etkileşim verilerini analiz ederek, bir kişinin bir e-postayı açma ve okuma olasılığının en yüksek olduğu zamanı tahmin eder. ?

Bu, e-postalarınızın kalabalık gelen kutusunda kaybolmamasını sağlar ve daha yüksek etkileşim oranları elde etme şansınızı artırır. Daha iyi teslim edilebilirlik, etkileşim ve dönüşümler için e-posta kampanyanızın performansını iyileştirmek isteyen bir işletme sahibi veya pazarlama ekibi üyesiyseniz, Seventh Sense size yardımcı olabilir.

Seventh Sense'in en iyi özellikleri

Aktif müşterileri pasif müşterilerden ayırın ve kampanya çabalarınızı buna göre uyarlayın

Özellikle aynı şirketteki birden fazla kişiye e-posta gönderirken, teslim edilebilirliği artırmak için e-postaları gün boyunca dağıtın

E-posta iş akışlarınızda birden fazla değişken (ör. konu satırları, önizleme metni, içerik, CTA konumlandırma) için bölünmüş testler ayarlayın

Aylık, üç aylık ve yıllık e-posta kampanyası performansının özetini alın

Seventh Sense sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Yalnızca Hubspot ve Marketo ile entegre olur

Seventh Sense fiyatlandırması

İş (Hubspot): 80 $/ay (5.000 pazarlama bağlantısı)

İş (Marketo): Aylık 450 $ (50.000 potansiyel müşteri)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Seventh Sense puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (18 yorum)

Capterra: 5. 0/5 (3 yorum)

10. Surfer – AI SEO optimizasyonu için en iyisi

via Surfer

Surfer, arama motorlarında üst sıralarda yer almak için blog gönderilerini araştırmanıza, ana hatlarını belirlemenize, yazmanıza ve optimize etmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir SEO optimizasyon aracıdır. En üst sıralarda yer alan sayfaları analiz eder ve web sitenizin içeriğini bunlarla karşılaştırır.

Surfer, anahtar kelime kullanımı, içerik yapısı ve diğer sayfa içi SEO öğeleri hakkında eyleme geçirilebilir öneriler sunar. Bu, blog gönderilerinizin arama sonuçlarında yükselme ve web sitenize daha fazla organik ziyaretçi çekme şansını en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

Surfer'ın en iyi özellikleri

Bir anahtar kelime için en üst sıralarda yer alan sayfaları, sıralamalarına katkıda bulunan metriklerle (ör. kelime sayısı, alan adı puanı) analiz edin

Seçtiğiniz konuyla ilgili anahtar kelime kümelerini keşfedin, her anahtar kelimenin aylık arama hacmini ve anahtar kelime zorluk derecesini öğrenin

Makalelerinizi gerçek zamanlı anahtar kelime önerileriyle optimize edin

İçeriğinizin özgünlüğünü yerel intihal denetleyicisiyle kontrol edin

Surfer sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zorlu bir öğrenme süreci

Düzenleyici, tablo eklemenize izin vermez

Düzenleyici oluşturulduktan sonra anahtar kelimeleri düzenleyemiyorum

Surfer fiyatlandırması

Temel: 89 $/ay

Gelişmiş: 179 $/ay

Maksimum: 299 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Surfer puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (468 yorum)

Capterra: 4,9/5 (373 yorum)

İşletmenizin ihtiyaçları için en iyi AI otomasyon araçlarını seçmek, mevcut çok sayıda seçenek göz önüne alındığında zor olabilir. Her araç benzersiz özelliklere ve avantajlara sahiptir, ancak kararınızı bazı anahtar faktörler yönlendirmelidir.

Kullanım Kolaylığı: Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz, herhangi bir AI otomasyon aracı için çok önemlidir. Seçtiğiniz aracın minimum kodlama becerisi gerektirdiğinden ve kurulumu kolay olduğundan emin olun.

Entegrasyonlar: Mevcut sistemleriniz ve diğer dijital araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan araçları arayın. Bu entegrasyon, operasyonlarınızın verimliliğini ve üretkenliğini artırabilir.

AI Test Araçları: Bunlar, AI sistemlerinizin çıktılarını canlıya geçmeden önce kontrollü bir ortamda test etmek ve değerlendirmek için çok önemlidir. Güçlü AI test fonksiyonları içeren AI otomasyon araçlarını arayın.

Test Otomasyonu: Kapsamlı test otomasyonu yetenekleri sunan AI otomasyon araçlarını tercih edin. Bu araçlar, kodsuz otomasyon çözümleri, görsel test otomasyonu ve daha az çabayla uçtan uca test kapsamı sağlamalıdır. AI ve ML kullanarak otomatikleştirilmiş fonksiyonel testlerin yanı sıra hızlı ve az bakım gerektiren test otomasyonu da çok önemlidir. Yerleşik kendi kendini onarma yetenekleri, mobil testler ve gerçekçi test verileri oluşturma gibi özellikler, test verileri yönetimini önemli ölçüde iyileştirebilir ve veri bağımlılıklarını belirleyebilir.

Ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz AI aracı, işinizin büyümesine ve değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamalıdır. Bu, artan iş yükünü kaldırabilmesi ve işiniz geliştikçe uyum sağlamaya ve öğrenmeye devam edebilmesi anlamına gelir.

Güvenlik: AI araçlarında veri işlerken güvenlik çok önemlidir. İhlallere karşı koruma sağlamak ve verilerinizi korumak için sıkı güvenlik protokolleri ve güçlü veri şifreleme özelliğine sahip bir sağlayıcı seçin.

Teknik Destek: AI araçları söz konusu olduğunda güvenilir müşteri desteği çok önemlidir. Beklenmedik zorluklar ortaya çıkabilir, bu nedenle bilgili bir destek ekibinin hazır olması büyük fark yaratabilir.

AI İşlevselliği: Otomasyon aracı, iş ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır. İş akışı verimliliğini artırmak, satış süreçlerini basitleştirmek veya pazarlama görevlerinde yardımcı olmak gibi amaçlar için olsun, araç kriterlerinizi etkili bir şekilde karşılamalıdır.

Fiyatlandırma: Maliyet-değer önerisi kritik bir husustur. Seçtiğiniz aracın iyi bir yatırım getirisi sunduğundan ve bütçenize uygun olduğundan emin olun. Piyasa standartlarını daha iyi anlamak için fiyatları rakip araçlarla karşılaştırın.

İş operasyonlarınızı ölçeklendirmek, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek ve sektörünüzde rekabet avantajı elde etmek için AI pazarlama otomasyon araçlarına yatırım yapmak artık bir seçenek değil, bir gerekliliktir.

Otomasyon için bu 10 AI aracının her birini değerlendirin ve kendi yazılım testlerinizi yaparak iş ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize en uygun olanı belirleyin. ?

Tüm içerik pazarlama iş akışlarınızı (ve iş süreçlerinizi) sezgisel bir merkezi gösterge panelinde yönetmek istiyorsanız, ClickUp'ı kaçırmayın.

İlk rol tabanlı AI asistanı olmasının yanı sıra, proje yönetimi özellikleri, gelişmiş görev otomasyonu ve 100'den fazla yerel entegrasyon, onu her boyuttaki işletme için çok yönlü ve güçlü bir araç haline getirir.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun! ✨